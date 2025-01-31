10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ CoSchedule ในปี 2025

CoSchedule โดดเด่นในฐานะหนึ่งในเครื่องมือจัดการงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้พร้อมตัวเลือกสำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดียและเนื้อหาปฏิทินของ CoScheduleผู้ช่วยเขียน AI และโซลูชันการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณอยู่ในเกมการตลาดของคุณได้ตลอดเวลาและป้องกันคอขวด
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่เพียงปลาตัวเดียวในทะเล ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ CoSchedule ที่อาจเหมาะกับความต้องการของคุณได้ดีกว่า บางตัวมีความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่งกว่า ขณะที่บางตัวมีโครงสร้างราคาที่ยืดหยุ่นกว่า
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดอื่น ๆ เราจะยื่นมือช่วยเหลือและช่วยคุณ ค้นหาทางเลือกที่สมบูรณ์แบบแทน CoSchedule เราจะพูดคุยเกี่ยวกับ 10 ทางเลือกยอดนิยมและเจาะลึกถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คุณพบโซลูชันที่เหมาะสมกับความพยายามทางการตลาดของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ CoSchedule?
ไม่ใช่ทุกซอฟต์แวร์ที่จะสามารถแทนที่ CoSchedule ได้ หรือแม้กระทั่งมอบสิ่งที่ดีกว่า. สำหรับทางเลือกคุณภาพสูง คุณควรค้นหาคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- ปฏิทินที่แข็งแกร่ง: เครื่องมือถัดไปของคุณควรช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์เนื้อหาและให้ภาพรวมเชิงลำดับเวลาที่ชัดเจนของแคมเปญของคุณในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ
- ตัวเลือกการจัดตารางงาน: ควรให้คุณสามารถมอบหมายงานให้กับทีมของคุณได้เพียงไม่กี่คลิกจัดการปริมาณงาน และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ทางเลือกที่เหมาะสมของ CoSchedule ควรมาพร้อมกับคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์, กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล,และเครื่องมือตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
- เทมเพลต: ควรมีการคัดสรรเทมเพลตคุณภาพเยี่ยมสำหรับการพัฒนากลยุทธ์การจัดการแคมเปญการตลาด และการสร้างปฏิทินเนื้อหา
- ตัวเลือกการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: แพลตฟอร์มควรมีแดชบอร์ดที่ละเอียดซึ่งแสดงภาพความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณและช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- การผสานรวม: ควรเชื่อมต่อกับเครื่องมือและโปรแกรมยอดนิยมได้อย่างเรียบร้อย เพื่อให้งานของคุณถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียว และป้องกันการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- เครื่องมือ AI: ควรใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับแคมเปญของคุณ และสร้างไอเดียและบรีฟการออกแบบสำหรับอีเมล, บทความ, บล็อก, และโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ CoSchedule ที่คุณควรใช้
เราได้วิเคราะห์ทางเลือกของ CoSchedule หลายสิบรายการและคัดเลือก 10 อันดับแรกที่สามารถช่วยให้คุณ รักษาความสอดคล้องของทีมและไปถึงเป้าหมายการตลาด ได้ มาดูกันเลยดีกว่าว่าเครื่องมือที่เลือกมานั้นมีอะไรให้บ้าง ?
1.คลิกอัพ
ในฐานะหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ CoSchedule, ClickUp มอบพลังที่ทรงพลังด้วยชุดคุณสมบัติการตลาดแบบร่วมมือที่หลากหลาย
มันทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางสำหรับทุกความพยายามทางการตลาดของคุณ คุณสามารถสร้างแผนงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญด้วยClickUp Docsและเชื่อมโยงกับงานและโครงการเฉพาะเพื่อให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของความพยายามทางการตลาดและโซเชียลมีเดียของคุณ ใช้ClickUp Dashboardsสำหรับการรายงานระดับสูงที่รวดเร็วและทันสมัย แม้แต่การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้เพื่อสร้างแผนดิจิทัลสำหรับอนาคตและยกระดับเกมของคุณ!
นอกจากนี้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจุดประกายไอเดียหรือสร้างสรรค์แคมเปญ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย อีเมล หรือบรีฟต่าง ๆClickUp AIก็พร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ นี่คือผู้ช่วยเขียนด้วย AIที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสามารถจัดการงานเขียนทั้งหมดแทนคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คุณป้อนข้อมูลเล็กน้อยเท่านั้น
ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ ของ ClickUp คุณจะควบคุมทุกงาน โครงการ และแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ—คุณจะหลงรักมุมมองปฏิทินที่ ช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรมได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน นอกจากนี้การสร้างปฏิทินการตลาดและกลยุทธ์เนื้อหาโซเชียลมีเดียก็ไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ด้วย เทมเพลตของ ClickUp ที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เทมเพลตการตลาดแบบเนทีฟ
- 15+ วิวเพื่อดูภาพรวมของกระบวนการทำงานของคุณ
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่เหมาะสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกัน
- เอกสาร ClickUp ที่ทำงานร่วมกัน
- แม่แบบที่ใช้งานง่าย
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ มากกว่า 1,000 รายการ
- คุณสมบัติการวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่ง
- ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างงาน อีเมลการตลาด สรุปแคมเปญ และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้สักเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
CoSchedule เทียบกับ ClickUp
ClickUp สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นมากกว่าแค่ปฏิทินเนื้อหา ไม่เพียงแต่มาพร้อมกับฟีเจอร์อื่นๆ เช่น การจัดการงาน ปฏิทิน การแจ้งเตือน เอกสาร แชททีม ฯลฯ แต่ยังเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆ อีกมากมายที่คุณอาจใช้ในชุดการตลาดออนไลน์ของคุณ เพื่อให้คุณมีแอปเดียวที่สามารถทำทุกอย่างได้ในขณะที่ยังคงเป็นปฏิทินเนื้อหา
ClickUp Brain ยังช่วยคุณโดยให้บริการโซลูชัน AI ชั้นยอดที่ให้คำตอบแก่คุณทันที ทำให้คุณไม่ต้องค้นหาภารกิจและสิ่งของอื่น ๆ แยกต่างหาก
2. Crowdfire
กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ เน้นการจัดการโซเชียลมีเดียของคุณโดยเฉพาะ อยู่หรือเปล่า? ถ้าใช่ Crowdfire อาจจะเป็นตัวเลือกที่ตรงใจคุณ! ?
แอปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้น—ตั้งแต่การวางแผนและการสร้างสรรค์ไปจนถึงการจัดตารางเวลาและการโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย—และทำให้ปราศจากความเครียด
Crowdfire มี ส่วนบทความ ที่คุณสามารถค้นพบเนื้อหาที่คัดสรรมาอย่างดีสำหรับโซเชียลมีเดียของคุณตามหัวข้อที่คุณสนใจ (ซึ่งคุณสามารถเลือกได้โดยคลิกที่ตัวเลือก "หัวข้อ" จากแถบด้านบน) สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีเนื้อหาใหม่และเกี่ยวข้องบนโซเชียลมีเดียของคุณตลอดเวลา
ด้วย Crowdfire คุณสามารถ สร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับทุกเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ได้ คุณยังสามารถดูตัวอย่างโพสต์ของคุณก่อนที่จะเผยแพร่และกำหนดเวลาโพสต์เพื่อให้ได้เวลาที่เหมาะสมที่สุดและสร้างผลกระทบสูงสุด
Crowdfire มี ตัวเลือกการวิเคราะห์และรายงานที่ยอดเยี่ยม เลือกข้อมูลที่คุณสนใจ สร้างรายงานที่ครอบคลุมทุกบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ และติดตามคู่แข่งเพื่อให้คุณอยู่ข้างหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Crowdfire
- สร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับเครือข่ายโซเชียลมีเดียต่างๆ
- คำแนะนำเนื้อหาตามหัวข้อที่เลือกไว้ล่วงหน้า
- ตัวอย่างเนื้อหา
- การกำหนดเวลาโพสต์
- คุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ Crowdfire
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวถึงว่าพวกเขาได้รับคำแนะนำเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
- อาจได้รับประโยชน์จากการผสานรวมเพิ่มเติม
ราคาของ Crowdfire
- ฟรี: $0 (สูงสุดสามบัญชี)
- บวก: $7. 48 สำหรับห้าบัญชี
- พรีเมียม: $37. 48 สำหรับ 10 บัญชี
- VIP: $74.98 สำหรับ 25 บัญชี
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Crowdfire
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
3. StoryChief
การสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มการตลาดหลายแห่งเพื่อจัดการเนื้อหา โพสต์บนบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชี เขียนข้อความ ทำงานร่วมกัน และวางแผนปฏิทินเนื้อหา อาจทำให้ความอดทนของใครหลายคนต้องถูกทดสอบ โชคดีที่มีแอปที่สามารถยุติความวุ่นวายนี้ได้—StoryChief
หนึ่งในคุณสมบัติที่คุณจะชื่นชอบคือ ปฏิทินเนื้อหาที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้คุณเห็นทั้งภาพรวมและรายละเอียดที่อยู่ในนั้น จัดระเบียบแคมเปญของคุณ กำหนดเวลาโพสต์ในช่องทางต่างๆ และเริ่มต้นการมีตัวตนออนไลน์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว!
ด้วยตัวเลือกการจัดการเนื้อหาที่แข็งแกร่งของ StoryChief คุณจะสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ ใช้ตัวเลือกการกรองเพื่อเจาะจงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบว่าบทความและโพสต์ของคุณเข้ากับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร และติดตามกำหนดเวลา ผู้ร่วมงาน และการอนุมัติสถานะ
StoryChief นำเสนอ โหมดพลัง AI เครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้คุณเอาชนะภาวะตันในการเขียนและสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ ใช้เพื่อสร้างแคมเปญที่น่าดึงดูด เพิ่มการปรากฏตัวทางการตลาดบนโซเชียลมีเดียของคุณ และแปลบล็อกและโพสต์ของคุณเป็นหลายภาษา ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ StoryChief
- ปฏิทินเนื้อหาทรงพลังพร้อมตัวเลือกการร่วมมือ
- การจัดการเนื้อหาที่ง่ายดาย
- โหมดพลังงาน AI
- การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ StoryChief
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับบุคคลหรือบริษัทขนาดเล็ก
- อาจเหมาะกับการใช้งานบนมือถือมากขึ้น
ราคาของ StoryChief
- ตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดราคา เนื่องจากมีหลายระดับและตัวเลือกเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิวของ StoryChief
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
4. ฟีดไฮฟ์
พบกับ FeedHiveเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่รวบรวมประโยชน์ของ AI เพื่อช่วยเพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณ
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเครื่องมือทรงพลังสำหรับการวางแผนและขยายเนื้อหา. ใช้ระบบลากและวางเพื่อเพิ่มเนื้อหาลงในปฏิทินของคุณ, ดูตัวอย่างโพสต์, และปรับแต่งให้เหมาะกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก.
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สะดวกและประหยัดเวลาคือ กล่องข้อความสังคม — รวบรวมความคิดเห็น, การกล่าวถึง, และการตอบกลับทั้งหมดจากสื่อสังคมออนไลน์ของคุณไว้ในที่เดียวให้คุณสามารถตอบกลับได้จากที่เดียว
ซูเปอร์สตาร์ของแพลตฟอร์มนี้คือผู้ช่วยเขียนที่ชื่อว่า FeedHive Al ใช้เพื่อสร้างไอเดียโพสต์ ทำนายประสิทธิภาพของเนื้อหา ตรวจสอบเวลาโพสต์ที่ดีที่สุดในแง่ของการเข้าถึง และวิเคราะห์จุดที่น่าสนใจ
คุณสมบัติเด่นของ FeedHive
- ปฏิทินเนื้อหาแบบลากและวาง
- กล่องข้อความสังคมสำหรับการรวมการโต้ตอบกับผู้ติดตาม
- FeedHive AI
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้มากกว่า 3,000 แบบ
ข้อจำกัดของ FeedHive
- การตรวจสอบเป็นครั้งคราวที่อาจเกิดปัญหา
- ทีมสนับสนุนของแพลตฟอร์มควรตอบสนองได้รวดเร็วกว่านี้
ราคาของ FeedHive
- ผู้สร้าง: $19/เดือน สำหรับบัญชีโซเชียลสูงสุดสี่บัญชี
- แบรนด์: $29/เดือน สำหรับบัญชีโซเชียลสูงสุด 10 บัญชี
- ธุรกิจ: $99/เดือน สำหรับบัญชีโซเชียลสูงสุด 100 บัญชี
- เอเจนซี: $299/เดือน สำหรับบัญชีโซเชียลสูงสุด 500 บัญชี
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ FeedHive
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
5. SocialBee
เปลี่ยนธุรกิจของคุณให้กลายเป็นผึ้งสังคมออนไลน์ด้วย SocialBee! ติดตามการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียของคุณอย่างใกล้ชิด มีส่วนร่วมกับผู้ติดตาม และโพสต์เนื้อหาที่เหมาะสมซึ่งจะดึงดูดผู้ชมได้เหมือนกับผึ้งที่ดึงดูดน้ำผึ้ง ?
เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียนี้มี แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย—เครือข่ายโซเชียลทั้งหมดของคุณจะแสดงอยู่บนหน้าแรก และคุณสามารถปรับแต่งโพสต์ สร้างตารางเวลาเฉพาะ และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละเครือข่ายได้
ทำให้การจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายด้วย ผู้ช่วย AI ของ SocialBee ที่สามารถสร้างภาพและคำบรรยายได้ในขณะที่คุณจัดการงานอื่น ๆ ด้วย การผสานรวมกับ Canva อย่างไร้รอยต่อ ของแพลตฟอร์ม ทำให้การสร้างภาพที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่าย!
เมื่อพูดถึงการจัดระเบียบเนื้อหา SocialBee พร้อมช่วยคุณเสมอ คุณสามารถตั้งค่าหมวดหมู่เนื้อหาและกำหนดเวลาโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ตามเวลาที่เลือก และคุณสามารถหยุดการโพสต์อัตโนมัติได้ทุกเมื่อที่ต้องการ—ทั้งหมดนี้เพื่อความยืดหยุ่นและการควบคุมอย่างเต็มที่
กล่องข้อความรวมศูนย์ของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณติดตามความคิดเห็นและการกล่าวถึง และทำให้ผู้ติดตามของคุณพอใจด้วยการตอบกลับอย่างรวดเร็ว คุณสามารถสร้างบอร์ด Engage สำหรับแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อจัดระเบียบทุกอย่างและมั่นใจได้ว่าไม่มีความคิดเห็นหรือการกล่าวถึงใดหลุดรอดไป
คุณสมบัติเด่นของ SocialBee
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
- ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ทรงพลัง
- กล่องข้อความรวมศูนย์
- มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการ
ข้อจำกัดของ SocialBee
- ระบบ UI อาจได้รับประโยชน์จากการอัปเกรด
- การตั้งค่าโพสต์อัตโนมัติอาจทำให้ระบบช้าลง
ราคาของ SocialBee
- บูตสแตรป: $24 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- เร่งความเร็ว: $40. 80/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $82.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ SocialBee
- G2: 4. 8/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 30+ รายการ)
6. โพสโตแพลน
กลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จมักอาศัย5P แห่งความสำเร็จ— การวางแผนอย่างเหมาะสมช่วยป้องกันผลงานที่แย่ นี่คือปรัชญาที่ Postoplan ยึดถือ เพราะมันหมุนรอบ การวางแผนและจัดตารางเนื้อหาโซเชียลมีเดียเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้วย Postoplan นักการตลาดโซเชียลมีเดียสามารถเป็นเจ้านายของเนื้อหาของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้จากจุดเดียว การกำหนดเวลาโพสต์ การดูตัวอย่าง และการแก้ไขเวลาเผยแพร่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น ด้วย การกำหนดเวลาจำนวนมาก คุณสามารถวางแผนเนื้อหาของคุณล่วงหน้าหลายเดือนและป้องกันคอขวดได้
Postoplan ช่วยให้คุณ สื่อสารกับผู้ติดตามของคุณ ผ่านข้อความส่วนตัวและความคิดเห็นจากกล่องข้อความรวมศูนย์ ทำให้คุณไม่ต้องสลับแอปไปมาเพื่อรักษาการตอบสนอง
แพลตฟอร์มนี้มี โปรแกรมแก้ไขกราฟิกในตัวสองโปรแกรม พร้อมคลังภาพมากกว่าสองล้านภาพ ทำให้การสร้างภาพที่น่าทึ่งเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
ขับเคลื่อนด้วย AI Postoplan ช่วยให้คุณค้นหาเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์เนื้อหาและดึงดูดผู้ชมที่มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Postoplan
- การจัดตารางเนื้อหาอย่างง่ายดาย
- ตัวเลือกการจัดตารางเวลาแบบกลุ่ม
- กล่องข้อความกลางเพื่อการสื่อสารที่ง่ายดาย
- โปรแกรมแก้ไขกราฟิกคุณภาพสูง
- คำแนะนำการโพสต์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดหลังการผ่าตัด
- การเชื่อมต่อกับ Instagram อาจมีการล่าช้า
- อาจได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม
ราคาหลังการผ่าตัด
- เริ่มต้น: $69/ปี สำหรับสองบัญชี
- ธุรกิจ: $99/ปี สำหรับห้าบัญชี
คะแนนและรีวิว Postoplan
- Trustpilot: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (10 รีวิว)
7. แผ่นดินไหว (การซึมผ่าน)
การสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับผู้ชมของคุณอย่างสม่ำเสมอเป็นหนึ่งในความท้าทายทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุด ด้วย Seismic (ชื่อเดิมคือ Percolate) ลูกบอลเนื้อหาอยู่ในมือคุณแล้ว ?
แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์พิเศษที่เรียกว่า Enablement Planner ซึ่งช่วยให้คุณและทีมของคุณเข้าใจว่าผู้ชมของคุณสนใจเนื้อหาประเภทใด และสร้างแผนงานที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้
ในขณะเดียวกัน ตัวเลือก LiveDocs ช่วยให้คุณดึงข้อมูลจาก CRM และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของคุณเพื่อสร้างเอกสารและงานนำเสนอที่ตอบโจทย์ปัญหาและตรงกับความสนใจของผู้ชมของคุณ ด้วย Seismic คุณสามารถ ผสมผสานเนื้อหา สำหรับลูกค้าที่แตกต่างกันและสร้างเอกสารได้หลายร้อย (และหลายพัน!) ในไม่กี่คลิก
คุณสมบัติเด่นของระบบสั่นสะเทือน (Percolate)
- ผู้วางแผนการสนับสนุน
- LiveDocs
- การผสานรวมหลากหลายกับแพลตฟอร์มยอดนิยม
- ระบบอัตโนมัติสำหรับเนื้อหา
ข้อจำกัดทางแผ่นดินไหว (การซึมผ่าน)
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าตัวเลือกการรายงานนั้นสับสน
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
การกำหนดราคาแบบแผ่นดินไหว (การซึมผ่าน)
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวการสั่นสะเทือน (การซึมผ่าน)
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- TrustRadius: 8. 1/10 (รีวิว 40+ รายการ)
8. Agorapulse
พร้อมที่จะสร้างเวทมนตร์บนโซเชียลมีเดียหรือยัง? Agorapulse คือโซลูชันการจัดการโซเชียลมีเดียที่ครบวงจร ให้คุณควบคุมเนื้อหาของคุณได้อย่างสมบูรณ์! ?
จากการ ผสานรวมกับ Canva ไปจนถึงตัวตัดภาพ, การแสดงตัวอย่างโพสต์, และแฮชแท็กที่บันทึกไว้, Agorapulse มอบทุกสิ่งที่ผู้จัดการโซเชียลมีเดียต้องการเพื่อสร้างเนื้อหาที่ผู้ชมของคุณจะชื่นชอบ. หากคุณขาดแรงบันดาลใจหรือต้องการปรับปรุงโพสต์ของคุณ, ให้ ผู้ช่วยเขียนของแพลตฟอร์ม นำทางคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง.
Agorapulse มีฟีเจอร์ การฟังโซเชียล—"รับฟัง" สิ่งที่ผู้คนพูดถึงธุรกิจของคุณ (รวมถึงคู่แข่ง) และตอบกลับการสนทนาต่างๆ อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งไว้ในตัว. ตรวจสอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง, ดูสิ่งที่ได้ผลสำหรับผู้ชมของคุณ, และค้นพบเทรนด์ใหญ่, ทั้งหมดนี้อยู่ใน Agorapulse.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agorapulse
- ผู้ช่วยเขียน
- คุณสมบัติการฟังทางสังคม
- ตัวเลือกการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Agorapulse
- ไม่รองรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม
- การตั้งเวลาโพสต์อาจเกิดข้อผิดพลาดได้บางครั้ง
ราคาของ Agorapulse
- มาตรฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Agorapulse
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
9. ฮูตสูท
ความน่าสนใจของ Hootsuite อยู่ที่ ความง่ายในการใช้งาน—แดชบอร์ดช่วยให้คุณจัดการเนื้อหาทั้งหมดได้จากที่เดียว คุณสามารถสร้าง, กำหนดเวลา, และเผยแพร่เนื้อหาบนช่องทางต่าง ๆ ได้ในทันที ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ?
หมดไอเดียสำหรับคำบรรยายหรือโพสต์ใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล เพราะ OwlyWriter AI สามารถช่วยคุณได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือเขียนคำแนะนำ แล้วผู้ช่วยเขียนจะตอบกลับด้วยไอเดียเนื้อหาที่น่าสนใจ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ เครื่องมือสร้างแฮชแท็ก ของแพลตฟอร์มเพื่อให้แน่ใจว่าโพสต์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง
ขอบคุณ การจัดตารางโซเชียลมีเดียแบบกลุ่ม คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าและมุ่งเน้นไปที่สิ่งอื่นได้ โดยรู้ว่า Hootsuite จะเผยแพร่โพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ
ใช้ มุมมองปฏิทินและรายการ ของแพลตฟอร์มเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่และกำหนดเวลาไว้แล้วของคุณ และค้นหาช่องว่างและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์
- OwlyWriter AI
- การกำหนดเวลาโพสต์โซเชียลมีเดียแบบกลุ่ม
- มุมมองหลายด้าน
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- UI อาจได้รับประโยชน์จากการอัปเกรด
- การยกเลิกบัญชีเป็นครั้งคราว
ราคาของ Hootsuite
- มืออาชีพ: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ทีม: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- ธุรกิจ: $739/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 1/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
10. สปราวต์ โซเชียล
ให้แคมเปญการตลาดของคุณเติบโตและเบ่งบานไปกับ Sprout Social! ☘️
ทางเลือกของ CoSchedule นี้ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่ A ถึง Z จัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างไอเดียเนื้อหาไปจนถึงการเผยแพร่โพสต์และการสื่อสารกับผู้ชมของคุณ
ค้นหาแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ของคุณด้วยฟีเจอร์ คำแนะนำเนื้อหา ของแพลตฟอร์ม และสร้างสรรค์โพสต์ที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนตัวตนของแบรนด์คุณ
การโพสต์เนื้อหาในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วม แทนที่จะวิเคราะห์ว่าควรโพสต์เมื่อใด ให้ อัลกอริทึมของ Sprout Social ทำงานแทนและแนะนำเวลาที่ดีที่สุด
คุณและทีมของคุณสามารถร่วมมือกันและทำงานร่วมกันใน ปฏิทินเนื้อหา—ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเฉพาะ, วางแผนระยะยาว, และค้นหาช่องว่างเพื่อเติมเต็มด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่า
แพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์นี้ช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันด้วย ทักษะการฟังที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันน่าประทับใจ ติดตามสิ่งที่ผู้ชมพูดถึงแบรนด์ของคุณและคู่แข่ง วิเคราะห์ความชอบของผู้ชม ระบุแนวโน้ม และปรับกลยุทธ์การตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ของคุณให้เหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- คำแนะนำเนื้อหา
- อัลกอริทึมวิเคราะห์เวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์เนื้อหา
- ตัวเลือกการฟัง
- ปฏิทินเนื้อหาแบบร่วมมือ
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- แดชบอร์ดอาจดูรก
- การทำความเข้าใจคุณสมบัติของแพลตฟอร์มอาจใช้เวลา
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: $249/เดือน
- มืออาชีพ: $399/เดือน
- ขั้นสูง: $499/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
ทางเลือกของ CoSchedule—ปลดปล่อยศักยภาพการตลาดของคุณด้วยแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์หรือเครื่องมือที่จะช่วยคุณจัดตารางและโพสต์เนื้อหาในเวลาที่เหมาะสม หนึ่งในทางเลือกของ CoSchedule ที่เราได้กล่าวถึงจะเหมาะกับคุณอย่างแน่นอน
แต่ถ้าคุณกำลังมองหา โซลูชันครบวงจรที่มอบเครื่องมือการตลาดอันทรงพลัง พร้อมเพิ่มการจัดการงานและโครงการระดับพรีเมียมให้กับฟีเจอร์อันหลากหลายลองใช้ ClickUpฟรี! ?