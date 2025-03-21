10 แบบฟอร์มจดหมายข่าวฟรีใน Word & ClickUp

การสื่อสารที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกแห่ง
นอกจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณให้กับลูกค้าแล้ว คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญและการพัฒนาของบริษัท คุณสามารถทำทั้งสองอย่างได้ผ่านจดหมายข่าว
การสร้างจดหมายข่าวอาจดูเหมือนง่ายในตอนแรก—คุณเพียงแค่ใส่ข้อมูลลงในเอกสารแล้วส่งต่อให้กับผู้รับ แต่คุณจะกำหนดได้อย่างไรว่าควรเพิ่มข้อมูลอะไรบ้าง? คุณไม่ต้องการให้ข้อมูลมากเกินไป แต่ก็ไม่อยากพลาดรายละเอียดสำคัญหรือนำเสนอข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายของคุณไม่สนใจเช่นกัน
แทนที่จะเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างจดหมายข่าวที่สมบูรณ์แบบ ทำไมไม่ลองเริ่มต้นด้วยโครงร่างสำเร็จรูปดูล่ะ? ในบทความนี้ เราจะแนะนำ 10 เทมเพลตจดหมายข่าวฟรีที่ดีที่สุด สำหรับการสร้างสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลและน่าสนใจสำหรับทุกวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
อะไรคือเทมเพลตจดหมายข่าว?
จดหมายข่าวคือเอกสารที่พิมพ์หรือดิจิทัลซึ่ง สรุปข่าวสารล่าสุด เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในองค์กรหรือธุรกิจ
แม่แบบสำเร็จรูปให้กรอบสำหรับการสร้างจดหมายข่าวที่สมบูรณ์แบบ คิดถึงมันเหมือนผู้ร่วมทางที่บอกคุณว่าควรไปทางไหนเพื่อไปถึงจุดหมาย—สร้างจดหมายข่าวที่อ่านง่ายด้วยข้อมูลที่เหมาะสมทั้งประเภทและปริมาณ
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของมัน, แบบฟอร์มจดหมายข่าวสามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังและช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, พนักงาน, และ/หรือลูกค้าของคุณ.
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับปรุงเนื้อหาจดหมายข่าวของคุณด้วยเครื่องมือเขียนที่ช่วยด้วย AI ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตจดหมายข่าวดี?
แม่แบบจดหมายข่าวที่ดีคือ:
- จัดระเบียบอย่างดีพร้อมลำดับชั้นที่ชัดเจน: แม่แบบควรมีโครงสร้างที่ชัดเจนและให้พื้นที่สำหรับเพิ่มรายละเอียดที่ช่วยให้คุณสร้างจดหมายข่าวที่ดูเป็นมืออาชีพ
- ความร่วมมือ: ควรสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ
- ปรับแต่งได้: แม่แบบสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย โอกาส และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมถึงสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ
- ดึงดูดสายตา: ช่วยให้คุณสร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างข้อความและภาพ
10 แบบฟอร์มจดหมายข่าวที่คุณสามารถใช้ได้
เราได้คัดกรองเทมเพลตจดหมายข่าวหลายร้อยแบบและเลือกมา 10 แบบที่โดดเด่นด้วย ฟังก์ชันการทำงานและความสวยงาม เอกลักษณ์เฉพาะตัวเหล่านี้เป็นกรอบการทำงานระดับยอดเยี่ยมในClickUpและ Word ที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างจดหมายข่าวโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย
1. แม่แบบไวท์บอร์ดจดหมายข่าว ClickUp
https://app.clickup.com/signup?template=t-205380724ต้องการ เผยแพร่ข่าวสารล่าสุด เกี่ยวกับองค์กรของคุณให้กับสมาชิกในทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือลูกค้าของคุณในรูปแบบที่สร้างสรรค์หรือไม่? ถ้าใช่แม่แบบไวท์บอร์ดจดหมายข่าวของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ!
เทมเพลตจดหมายข่าวสมัยใหม่นี้คือตั๋วของคุณในการสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจและมืออาชีพที่ เหมาะกับ กลยุทธ์ CRM ของคุณ และ แผนการตลาดของคุณ.
ในฐานะที่เป็นเทมเพลตไวท์บอร์ด มันให้พื้นที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการระดมความคิดเบื้องต้นและการสร้างโครงสร้างของจดหมายข่าวของคุณ หากคุณกำลังเตรียมจดหมายข่าวสำหรับลูกค้าอีเมลรายใหญ่ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้สำหรับการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้และทำความเข้าใจว่าผู้รับของคุณต้องการได้ยินเกี่ยวกับอะไร
เทมเพลตนี้จะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนต่างๆ โดย แนะนำข้อมูลที่ควรใส่และตำแหน่งที่ควรใส่ แต่ไม่ได้จำกัดความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ทุกองค์ประกอบสามารถ ปรับแต่งได้ ตั้งแต่ชุดสี รูปร่าง ไปจนถึงบล็อกข้อความ ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
จดหมายข่าวสามารถสนุกมากขึ้นด้วยรูปภาพ, วิดีโอ, หรือลิงก์ที่ช่วยอธิบายข้อความของคุณ. เทมเพลตนี้ให้คุณจินตนาการได้อย่างเต็มที่ (แต่ไม่มากเกินไป!) โดยให้คุณเพิ่มองค์ประกอบสื่อต่าง ๆ ได้เพื่อทำให้จดหมายข่าวของคุณดูน่าอ่านมากขึ้น. ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบ!
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน
2. เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
ตามที่คุณสามารถเดาได้จากชื่อของมัน,เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์. มันมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจดหมายข่าวภายนอก, คือ, จดหมายข่าวที่คุณแบ่งปันกับโลก.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณนำเสนอรายการของคุณต่อสาธารณะและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนสามารถติดต่อกับตัวแทนของคุณได้ คุณยังสามารถ แนะนำสมาชิกในทีมของคุณ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างลูกค้าเป้าหมายและตัวแทนตั้งแต่เริ่มต้น
แม้ว่าแม่แบบจะมีคำว่า "อสังหาริมทรัพย์" อยู่ในชื่อ แต่ สามารถรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ตั้งแต่สถาปัตยกรรมและสำนักงานกฎหมายไปจนถึงร้านเครื่องประดับ
สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยความสามารถในการปรับแต่งของเทมเพลต—คุณสามารถแก้ไขและย้ายทุกส่วนได้ตามต้องการ เพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์เฉพาะตัวของการนำเสนอของคุณให้กับผู้อ่านได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเปลี่ยนสีและแบบอักษร ปรับขนาดของแต่ละองค์ประกอบ ลบหรือเพิ่มส่วนต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานที่บริษัทสถาปัตยกรรมและต้องการนำเสนอโครงการปรับปรุงห้องครัวที่น่าทึ่ง คุณสามารถปรับโฉมส่วน "โครงการยอดเยี่ยม" และปรับวัตถุประสงค์ของมันใหม่
หากคุณกำลังทำงานบนเทมเพลตกับเพื่อนร่วมงาน คุณสามารถรักษาการสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกัน ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยคุณสมบัติที่สะดวกสำหรับการติดตามเวลา การมอบหมายงาน และการแสดงความคิดเห็น
3. แม่แบบรายงานข่าว ClickUp
ตามที่คุณคาดไว้,เทมเพลตรายงานข่าว ClickUpมีรูปแบบของบทความในหนังสือพิมพ์ พร้อมหัวข้อใหญ่ที่ดึงดูดสายตาและคอลัมน์ของข้อความ รูปแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรายงานกิจกรรมล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทของคุณ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการบรรยายเหตุการณ์, ชมเชยพนักงาน/ทีม, หรือแนะนำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในบริษัทของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดแผนกใหม่หรือการเพิ่มสมาชิกใหม่ในทีม
การรวมภาพและข้อความ ช่วยให้คุณสร้างหนังสือพิมพ์ของคุณเองและให้ผู้อ่านได้ชมตัวอย่างเกี่ยวกับบริษัทของคุณได้ เช่นเดียวกับเทมเพลตอื่น ๆ ของ ClickUp เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นคุณสามารถปรับให้สอดคล้องกับขนาดขององค์กรของคุณ อุตสาหกรรม และเป้าหมายได้
เทมเพลตนี้ยัง ทำงานร่วมกันได้; การสื่อสารทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเทมเพลตนี้ คุณจึงไม่ต้องกังวลกับการส่งอีเมลไปมา! ทำงานบนเทมเพลตกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และให้ผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน
ไม่แน่ใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล เพราะเทมเพลตนี้มาพร้อมกับ ตัวอย่าง สุดเจ๋งที่จะแสดงให้คุณเห็นวิธีใช้ศักยภาพของมันให้เต็มที่ ประกอบปริศนาหนังสือพิมพ์ทีละชิ้น เขียนเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับบริษัทของคุณ และสนุกไปกับมัน!
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ ClickUp
การเผยแพร่เอกสารอย่างเป็นทางการไปยังสื่อมวลชนมักมาพร้อมกับความเครียดเพิ่มเติม คุณต้องออกแบบเอกสารอย่างรอบคอบเพื่อสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสินค้าหรือการหารือเกี่ยวกับกิจกรรม
เทมเพลตข่าวประชาสัมพันธ์ของ ClickUpคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่มืออาชีพและครอบคลุมอย่างครบถ้วน มันจะแนะนำคุณด้วย โครงสร้างที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา ที่แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ หากคุณทำตามโครงร่างที่เตรียมไว้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการออกนอกเรื่องหรือการละเว้นรายละเอียดที่สำคัญ เทมเพลตนี้มาพร้อมกับส่วนต่างๆ ดังนี้:
- ตาราง พร้อมชื่อบริษัทและโลโก้ ข้อมูลติดต่อ สถานที่ และวันที่
- หัวข้อและหัวข้อย่อย: ควรสั้นและน่าสนใจ
- สรุป: ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าจดหมายข่าวนี้เกี่ยวกับอะไรโดยไม่ต้องอ่านเอกสารทั้งหมด
- เนื้อหา: ส่วนสำคัญของจดหมายข่าว—ประกอบด้วยรายละเอียดทั้งหมด ข้อมูลพื้นฐาน และ (หากต้องการ) ข้อเสนอแนะให้ดำเนินการ
- ข้อความมาตรฐาน: สรุปสิ่งที่บริษัทดำเนินการ
เทมเพลตนี้ยังมี ตัวอย่าง สำหรับการจัดโครงสร้างข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
เนื่องจากข่าวประชาสัมพันธ์เป็นเอกสารทางการ จึงมักไม่เปิดโอกาสให้คุณแสดงความคิดสร้างสรรค์มากนัก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถปรับแต่งให้สะท้อนถึงพันธกิจและค่านิยมของบริษัทได้ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่—คุณสามารถเพิ่มภาพหน้าปก ปรับแต่งแบบอักษร และทดลองใช้สีต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านอ่านต่อไป
5. แม่แบบรายงานประจำปีธุรกิจ ClickUp
บริษัทของคุณประสบความสำเร็จอะไรบ้างในปีที่ผ่านมา? สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และมีแผนการในอนาคตอย่างไรบ้าง? รายงานธุรกิจนี้มีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้และอื่น ๆ อีกมากมาย!
เมื่อรายงาน มองย้อนกลับไปในอดีตและทำนายอนาคต การรวบรวมรายงานนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องจัดการกับรายละเอียดที่ซับซ้อนแต่ก็ต้องมองภาพรวมเพื่อให้การประเมินมีความเป็นกลาง
เทมเพลตรายงานประจำปีธุรกิจของ ClickUpอาจเป็นเส้นชีวิตที่ช่วยคุณจากการจมอยู่ในรายละเอียดที่ไม่จำเป็น เอกสาร และสถิติ เทมเพลตนี้ชี้ทางไปสู่รายงานประจำปีที่ละเอียดแต่ตรงไปตรงมาและอ่านง่าย
มันให้โครงสร้างที่เหมาะสมกับบริษัททุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม เริ่มต้นด้วยข้อมูลทั่วไป เช่น สายงานของบริษัท วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ จากนั้นเจาะลึกถึงรายละเอียดทางการเงินและไทม์ไลน์ในอนาคต ส่วนต่างๆ ของเทมเพลตมีดังนี้:
- รายงานสรุป คำอธิบาย: สรุปสั้น ๆ ของรายงาน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: อธิบายเป้าหมายของรายงาน วิสัยทัศน์: อภิปรายถึงตำแหน่งที่บริษัทต้องการในอนาคต ภารกิจ: แสดงให้เห็นว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
- คำอธิบาย: สรุปโดยย่อของรายงาน
- วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: อธิบายเป้าหมายของรายงาน
- วิสัยทัศน์: พูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งที่บริษัทต้องการในอนาคต
- ภารกิจ: แสดงให้เห็นว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
- กลยุทธ์ การเติบโต: อภิปรายเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทในปีที่ผ่านมา หุ้น: สรุปสถิติหุ้น
- การเติบโต: อภิปรายเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- หุ้น: สรุปสถิติหุ้น
- การเงิน ไฮไลท์: อธิบายถึงเหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ สรุปการเงิน: อภิปรายเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท
- ไฮไลท์: อธิบายถึงเหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ
- สรุปการเงิน: อภิปรายเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท
- สรุป: สรุปข้อมูลที่สำคัญที่สุด
- ไทม์ไลน์ในอนาคต: นำเสนอวิสัยทัศน์ของบริษัท
- คำอธิบาย: สรุปโดยย่อของรายงาน
- วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: อธิบายเป้าหมายของรายงาน
- วิสัยทัศน์: พูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งที่บริษัทต้องการในอนาคต
- ภารกิจ: แสดงให้เห็นว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
- การเติบโต: อภิปรายเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- หุ้น: สรุปสถิติหุ้น
- ไฮไลท์: อธิบายถึงเหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ
- สรุปการเงิน: อภิปรายเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท
6. แม่แบบโฆษณาทางอีเมล ClickUp
เทมเพลตโฆษณาอีเมล ClickUpคือ แหล่งรวมเทมเพลตอีเมลที่ครบวงจร สำหรับคุณในการจัดระเบียบเนื้อหาที่ผู้อ่านของคุณจะไม่พลาด! สามารถเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดของคุณและช่วยให้คุณส่งมอบเนื้อหาคุณภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้
เสน่ห์ของเทมเพลตนี้อยู่ที่ความยืดหยุ่น คุณสามารถเลือกได้ สามตัวเลือก ขึ้นอยู่กับจดหมายข่าวที่คุณกำลังมุ่งหวัง:
- เรียบง่าย
- สร้างสรรค์
- ส่วนบุคคล
หากคุณไม่ต้องการลูกเล่นหรือฟีเจอร์พิเศษ และต้องการเน้นเนื้อหาตรงประเด็นในการทำการตลาดผ่านอีเมล ทางเลือกแรกคือวิธีที่เหมาะสมที่สุด ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างกระชับ ตรงไปตรงมา โดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกสับสนหรือมีข้อมูลมากเกินไป ขณะเดียวกันก็ยังสามารถดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้
ตัวเลือกที่สามสอนคุณวิธีดึงดูดผู้ชมเฉพาะกลุ่มด้วยการปรับแต่งโฆษณาอีเมลของคุณให้เหมาะกับพวกเขา นี่คือจุดที่คุณสามารถสร้างบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้ชมที่แตกต่างกันได้ ใช้ชื่อของผู้รับและ/หรือตำแหน่งที่ตั้งเพื่อกระตุ้นความสนใจของพวกเขา และแทรกภาพที่เหมาะกับรสนิยมและไลฟ์สไตล์ของพวกเขา
7. เทมเพลตจดหมายข่าวองค์กรสำหรับ Microsoft Word
จดหมายข่าวองค์กรมุ่งเน้นการแจ้งข้อมูลให้เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสาธารณชนทั่วไปทราบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริษัทของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและดึงดูดความสนใจของผู้รับ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณต้องการนำเสนออะไรและเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด โชคดีที่แม่แบบจดหมายข่าวองค์กรของ Microsoft ใน Word พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
นี่คือ เทมเพลตที่คล้ายกับหนังสือพิมพ์ อีกหนึ่งรายการในรายการของเรา—ข้อความถูกจัดเรียงเป็นบล็อกและเสริมด้วยภาพเพื่อให้ประสบการณ์การอ่านที่น่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้น
เทมเพลตนี้ไม่ได้ให้ตัวอย่างเนื้อหาที่ควรใส่ในแต่ละส่วน คุณสามารถใช้จุดนี้เป็นข้อได้เปรียบ เพราะคุณจะมีอิสระและความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเลือกนำเสนอข้อมูลที่ต้องการ
เนื่องจากนี่เป็นเทมเพลตจดหมายข่าวของ Word คุณจึงได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและคุณสมบัติต่างๆ เช่น การปรับแต่งแบบอักษรและสี การเพิ่มสื่อและลิงก์ เทมเพลตอาจไม่มีตัวเลือกการทำงานร่วมกัน แต่คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้โดยการแชร์เอกสารเท่านั้น
8. เทมเพลตจดหมายข่าว Microsoft Word โดย Vertex42
เทมเพลตจดหมายข่าว The Word โดย Vertex42 ช่วยให้คุณสร้างจดหมายข่าวที่สวยงาม น่าดึงดูด และให้ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย
นอกจาก รูปแบบจดหมายข่าวที่น่าดึงดูด แล้ว เทมเพลตนี้ยัง ให้คำแนะนำอย่างละเอียด เกี่ยวกับเทคนิคเบื้องหลังการสร้างจดหมายข่าว ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น
หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของเทมเพลตนี้คือความหลากหลายของมัน มันมีโครงสร้างที่เป็นสากลซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับองค์กรต่างๆ ได้ ตั้งแต่โรงเรียนไปจนถึงบริษัท แทนที่จะเป็นตัวอย่าง เทมเพลตนี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันด้วยธีมและรูปแบบย่อหน้าที่แตกต่างกัน
คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาการเปิดตัวสินค้า, โปรโมตโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักเรียน, หรือแนะนำสมาชิกใหม่ในทีม
ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของเทมเพลตนี้คือ การขาดตัวเลือกการทำงานร่วมกัน—Word ไม่มีตัวเลือกการจัดการโครงการและเวลาดังนั้นอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นทีม
9. เทมเพลตจดหมายข่าวความร่วมมือ Microsoft Word โดย SmileTemplates
จดหมายข่าวความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เฉพาะ—เพื่อแจ้งให้พันธมิตรของคุณทราบถึงความสำเร็จและการปรับปรุงล่าสุดของบริษัทคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่ แสดงให้เห็นว่าไตรมาสของคุณประสบความสำเร็จเพียงใด อวดเกี่ยวกับพนักงานใหม่ หรือพูดคุยเกี่ยวกับสัมมนาที่กำลังจะจัดขึ้นเกี่ยวกับผู้ร่วมงานของคุณ
เทมเพลตจดหมายข่าวความร่วมมือทางคำโดย SmileTemplates สามารถช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลที่ต้องการในลักษณะที่ดีที่สุดได้ มันให้ ตัวอย่างโครงสร้าง และแนะนำคุณในการจัดรูปแบบเพื่อสื่อสารข้อความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโทนที่เหมาะสม
ส่วนแรกเน้นที่ข้อมูลบริษัทและโลโก้ของคุณ ส่วนที่สองให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของจดหมายข่าว ส่วนที่สามคือที่ที่คุณสามารถ รวมภาพประกอบ (กราฟ, แผนภูมิ, หรือตาราง) และอภิปรายเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่คุณได้ระบุไว้ในส่วนก่อนหน้า ส่วนที่สี่สงวนไว้สำหรับ ข้อมูลติดต่อ
เนื่องจากเทมเพลตอยู่ใน Word คุณสามารถปรับแต่งสี, แบบอักษร, และสไตล์, รูปภาพและลิงก์, และทำให้จดหมายข่าวสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์บริษัทของคุณได้
เมื่ออยู่ใน Word แม่แบบนี้จะขาดตัวเลือกการร่วมมือหรือการจัดการทีมที่แข็งแกร่ง วิธีเดียวที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้คือการแชร์ไฟล์
10. เทมเพลตจดหมายข่าวการศึกษา Microsoft Word โดย Office Templates Online
วัตถุประสงค์หลักของจดหมายข่าวการศึกษา คือ คุณเดาถูกแล้ว คือเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ มักจะเรียกว่า จดหมายข่าวโรงเรียน สิ่งพิมพ์เหล่านี้สามารถแจกจ่ายโดยสถาบันการศึกษาและรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และหลักสูตรใหม่
หากคุณต้องการสร้างจดหมายข่าวการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ คุณต้องพิจารณาหลายปัจจัย ตั้งแต่การจัดวางไปจนถึงการผสมผสานรูปภาพและข้อความ และการดึงดูดผู้อ่าน คุณไม่มีเวลาว่างมากนักใช่ไหม? ใช้ทางลัดด้วยเทมเพลตจดหมายข่าวการศึกษาของ Word โดย Office Templates Online
ต่างจากเทมเพลตบางแบบที่เราได้พูดถึงไป เทมเพลตนี้ไม่มีส่วนที่เฉพาะเจาะจง และไม่มีคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่ควรรวมไว้ อย่างไรก็ตาม มัน ให้ฐานที่มั่นคง สำหรับผู้ที่รู้ว่าต้องการจะพูดถึงอะไร และไม่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม คุณจะได้รับตัวอย่างของรูปแบบที่สวยงามและสีสันที่เข้ากัน ซึ่งคุณสามารถนำไปต่อยอดเพื่อทำให้จดหมายข่าวของคุณเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองได้
โบนัส:แม่แบบจดหมายข่าว Google Docs!
แจ้งข่าวด้วยเทมเพลตจดหมายข่าวที่ดีที่สุด
ไม่ว่าข้อมูลที่คุณมีจะสำคัญหรือน่าประทับใจเพียงใด หากนำเสนอไม่ชัดเจน ผู้ฟังก็จะไม่สนใจ
เทมเพลตจดหมายข่าวที่ดีที่สุดช่วยให้คุณ จัดระเบียบความคิดของคุณและสื่อสารได้อย่างตรงจุด กับผู้อ่านของคุณผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจ ตรงไปตรงมา และละเอียดครบถ้วน
สร้างบัญชีฟรีใน ClickUp และเริ่มต้นใช้งานวันนี้!