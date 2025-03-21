บล็อก ClickUp

10 แบบฟอร์มจดหมายข่าวฟรีใน Word & ClickUp

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
21 มีนาคม 2568

การสื่อสารที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกแห่ง

นอกจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณให้กับลูกค้าแล้ว คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญและการพัฒนาของบริษัท คุณสามารถทำทั้งสองอย่างได้ผ่านจดหมายข่าว

การสร้างจดหมายข่าวอาจดูเหมือนง่ายในตอนแรก—คุณเพียงแค่ใส่ข้อมูลลงในเอกสารแล้วส่งต่อให้กับผู้รับ แต่คุณจะกำหนดได้อย่างไรว่าควรเพิ่มข้อมูลอะไรบ้าง? คุณไม่ต้องการให้ข้อมูลมากเกินไป แต่ก็ไม่อยากพลาดรายละเอียดสำคัญหรือนำเสนอข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายของคุณไม่สนใจเช่นกัน

แทนที่จะเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างจดหมายข่าวที่สมบูรณ์แบบ ทำไมไม่ลองเริ่มต้นด้วยโครงร่างสำเร็จรูปดูล่ะ? ในบทความนี้ เราจะแนะนำ 10 เทมเพลตจดหมายข่าวฟรีที่ดีที่สุด สำหรับการสร้างสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลและน่าสนใจสำหรับทุกวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

อะไรคือเทมเพลตจดหมายข่าว?

จดหมายข่าวคือเอกสารที่พิมพ์หรือดิจิทัลซึ่ง สรุปข่าวสารล่าสุด เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในองค์กรหรือธุรกิจ

แม่แบบสำเร็จรูปให้กรอบสำหรับการสร้างจดหมายข่าวที่สมบูรณ์แบบ คิดถึงมันเหมือนผู้ร่วมทางที่บอกคุณว่าควรไปทางไหนเพื่อไปถึงจุดหมาย—สร้างจดหมายข่าวที่อ่านง่ายด้วยข้อมูลที่เหมาะสมทั้งประเภทและปริมาณ

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของมัน, แบบฟอร์มจดหมายข่าวสามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังและช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, พนักงาน, และ/หรือลูกค้าของคุณ.

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับปรุงเนื้อหาจดหมายข่าวของคุณด้วยเครื่องมือเขียนที่ช่วยด้วย AI ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตจดหมายข่าวดี?

แม่แบบจดหมายข่าวที่ดีคือ:

  • จัดระเบียบอย่างดีพร้อมลำดับชั้นที่ชัดเจน: แม่แบบควรมีโครงสร้างที่ชัดเจนและให้พื้นที่สำหรับเพิ่มรายละเอียดที่ช่วยให้คุณสร้างจดหมายข่าวที่ดูเป็นมืออาชีพ
  • ความร่วมมือ: ควรสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ
  • ปรับแต่งได้: แม่แบบสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย โอกาส และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมถึงสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ
  • ดึงดูดสายตา: ช่วยให้คุณสร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างข้อความและภาพ

10 แบบฟอร์มจดหมายข่าวที่คุณสามารถใช้ได้

เราได้คัดกรองเทมเพลตจดหมายข่าวหลายร้อยแบบและเลือกมา 10 แบบที่โดดเด่นด้วย ฟังก์ชันการทำงานและความสวยงาม เอกลักษณ์เฉพาะตัวเหล่านี้เป็นกรอบการทำงานระดับยอดเยี่ยมในClickUpและ Word ที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างจดหมายข่าวโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย

1. แม่แบบไวท์บอร์ดจดหมายข่าว ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดจดหมายข่าว ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดจดหมายข่าว ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=t-205380724ต้องการ เผยแพร่ข่าวสารล่าสุด เกี่ยวกับองค์กรของคุณให้กับสมาชิกในทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือลูกค้าของคุณในรูปแบบที่สร้างสรรค์หรือไม่? ถ้าใช่แม่แบบไวท์บอร์ดจดหมายข่าวของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ!

เทมเพลตจดหมายข่าวสมัยใหม่นี้คือตั๋วของคุณในการสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจและมืออาชีพที่ เหมาะกับ กลยุทธ์ CRM ของคุณ และ แผนการตลาดของคุณ.

ในฐานะที่เป็นเทมเพลตไวท์บอร์ด มันให้พื้นที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการระดมความคิดเบื้องต้นและการสร้างโครงสร้างของจดหมายข่าวของคุณ หากคุณกำลังเตรียมจดหมายข่าวสำหรับลูกค้าอีเมลรายใหญ่ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้สำหรับการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้และทำความเข้าใจว่าผู้รับของคุณต้องการได้ยินเกี่ยวกับอะไร

เทมเพลตนี้จะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนต่างๆ โดย แนะนำข้อมูลที่ควรใส่และตำแหน่งที่ควรใส่ แต่ไม่ได้จำกัดความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ทุกองค์ประกอบสามารถ ปรับแต่งได้ ตั้งแต่ชุดสี รูปร่าง ไปจนถึงบล็อกข้อความ ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย

จดหมายข่าวสามารถสนุกมากขึ้นด้วยรูปภาพ, วิดีโอ, หรือลิงก์ที่ช่วยอธิบายข้อความของคุณ. เทมเพลตนี้ให้คุณจินตนาการได้อย่างเต็มที่ (แต่ไม่มากเกินไป!) โดยให้คุณเพิ่มองค์ประกอบสื่อต่าง ๆ ได้เพื่อทำให้จดหมายข่าวของคุณดูน่าอ่านมากขึ้น. ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบ!

📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน

2. เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ ClickUp

เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ ClickUp

ตามที่คุณสามารถเดาได้จากชื่อของมัน,เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์. มันมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจดหมายข่าวภายนอก, คือ, จดหมายข่าวที่คุณแบ่งปันกับโลก.

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณนำเสนอรายการของคุณต่อสาธารณะและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนสามารถติดต่อกับตัวแทนของคุณได้ คุณยังสามารถ แนะนำสมาชิกในทีมของคุณ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างลูกค้าเป้าหมายและตัวแทนตั้งแต่เริ่มต้น

แม้ว่าแม่แบบจะมีคำว่า "อสังหาริมทรัพย์" อยู่ในชื่อ แต่ สามารถรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ตั้งแต่สถาปัตยกรรมและสำนักงานกฎหมายไปจนถึงร้านเครื่องประดับ

สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยความสามารถในการปรับแต่งของเทมเพลต—คุณสามารถแก้ไขและย้ายทุกส่วนได้ตามต้องการ เพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์เฉพาะตัวของการนำเสนอของคุณให้กับผู้อ่านได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเปลี่ยนสีและแบบอักษร ปรับขนาดของแต่ละองค์ประกอบ ลบหรือเพิ่มส่วนต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ

ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานที่บริษัทสถาปัตยกรรมและต้องการนำเสนอโครงการปรับปรุงห้องครัวที่น่าทึ่ง คุณสามารถปรับโฉมส่วน "โครงการยอดเยี่ยม" และปรับวัตถุประสงค์ของมันใหม่

หากคุณกำลังทำงานบนเทมเพลตกับเพื่อนร่วมงาน คุณสามารถรักษาการสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกัน ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยคุณสมบัติที่สะดวกสำหรับการติดตามเวลา การมอบหมายงาน และการแสดงความคิดเห็น

3. แม่แบบรายงานข่าว ClickUp

เทมเพลตรายงานข่าว ClickUp
เทมเพลตรายงานข่าว ClickUp

ตามที่คุณคาดไว้,เทมเพลตรายงานข่าว ClickUpมีรูปแบบของบทความในหนังสือพิมพ์ พร้อมหัวข้อใหญ่ที่ดึงดูดสายตาและคอลัมน์ของข้อความ รูปแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรายงานกิจกรรมล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทของคุณ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการบรรยายเหตุการณ์, ชมเชยพนักงาน/ทีม, หรือแนะนำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในบริษัทของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดแผนกใหม่หรือการเพิ่มสมาชิกใหม่ในทีม

การรวมภาพและข้อความ ช่วยให้คุณสร้างหนังสือพิมพ์ของคุณเองและให้ผู้อ่านได้ชมตัวอย่างเกี่ยวกับบริษัทของคุณได้ เช่นเดียวกับเทมเพลตอื่น ๆ ของ ClickUp เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นคุณสามารถปรับให้สอดคล้องกับขนาดขององค์กรของคุณ อุตสาหกรรม และเป้าหมายได้

เทมเพลตนี้ยัง ทำงานร่วมกันได้; การสื่อสารทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเทมเพลตนี้ คุณจึงไม่ต้องกังวลกับการส่งอีเมลไปมา! ทำงานบนเทมเพลตกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และให้ผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน

ไม่แน่ใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล เพราะเทมเพลตนี้มาพร้อมกับ ตัวอย่าง สุดเจ๋งที่จะแสดงให้คุณเห็นวิธีใช้ศักยภาพของมันให้เต็มที่ ประกอบปริศนาหนังสือพิมพ์ทีละชิ้น เขียนเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับบริษัทของคุณ และสนุกไปกับมัน!

4. ข่าวประชาสัมพันธ์ ClickUp

ข่าวประชาสัมพันธ์ ClickUp
ข่าวประชาสัมพันธ์ ClickUp

การเผยแพร่เอกสารอย่างเป็นทางการไปยังสื่อมวลชนมักมาพร้อมกับความเครียดเพิ่มเติม คุณต้องออกแบบเอกสารอย่างรอบคอบเพื่อสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสินค้าหรือการหารือเกี่ยวกับกิจกรรม

เทมเพลตข่าวประชาสัมพันธ์ของ ClickUpคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่มืออาชีพและครอบคลุมอย่างครบถ้วน มันจะแนะนำคุณด้วย โครงสร้างที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา ที่แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ หากคุณทำตามโครงร่างที่เตรียมไว้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการออกนอกเรื่องหรือการละเว้นรายละเอียดที่สำคัญ เทมเพลตนี้มาพร้อมกับส่วนต่างๆ ดังนี้:

  1. ตาราง พร้อมชื่อบริษัทและโลโก้ ข้อมูลติดต่อ สถานที่ และวันที่
  2. หัวข้อและหัวข้อย่อย: ควรสั้นและน่าสนใจ
  3. สรุป: ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าจดหมายข่าวนี้เกี่ยวกับอะไรโดยไม่ต้องอ่านเอกสารทั้งหมด
  4. เนื้อหา: ส่วนสำคัญของจดหมายข่าว—ประกอบด้วยรายละเอียดทั้งหมด ข้อมูลพื้นฐาน และ (หากต้องการ) ข้อเสนอแนะให้ดำเนินการ
  5. ข้อความมาตรฐาน: สรุปสิ่งที่บริษัทดำเนินการ

เทมเพลตนี้ยังมี ตัวอย่าง สำหรับการจัดโครงสร้างข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น

เนื่องจากข่าวประชาสัมพันธ์เป็นเอกสารทางการ จึงมักไม่เปิดโอกาสให้คุณแสดงความคิดสร้างสรรค์มากนัก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถปรับแต่งให้สะท้อนถึงพันธกิจและค่านิยมของบริษัทได้ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่—คุณสามารถเพิ่มภาพหน้าปก ปรับแต่งแบบอักษร และทดลองใช้สีต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านอ่านต่อไป

สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้เร็วขึ้นด้วย AI Writer สำหรับการทำงานของ ClickUp Brain

5. แม่แบบรายงานประจำปีธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตรายงานประจำปีธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตรายงานประจำปีธุรกิจ ClickUp

บริษัทของคุณประสบความสำเร็จอะไรบ้างในปีที่ผ่านมา? สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และมีแผนการในอนาคตอย่างไรบ้าง? รายงานธุรกิจนี้มีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้และอื่น ๆ อีกมากมาย!

เมื่อรายงาน มองย้อนกลับไปในอดีตและทำนายอนาคต การรวบรวมรายงานนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องจัดการกับรายละเอียดที่ซับซ้อนแต่ก็ต้องมองภาพรวมเพื่อให้การประเมินมีความเป็นกลาง

เทมเพลตรายงานประจำปีธุรกิจของ ClickUpอาจเป็นเส้นชีวิตที่ช่วยคุณจากการจมอยู่ในรายละเอียดที่ไม่จำเป็น เอกสาร และสถิติ เทมเพลตนี้ชี้ทางไปสู่รายงานประจำปีที่ละเอียดแต่ตรงไปตรงมาและอ่านง่าย

มันให้โครงสร้างที่เหมาะสมกับบริษัททุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม เริ่มต้นด้วยข้อมูลทั่วไป เช่น สายงานของบริษัท วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ จากนั้นเจาะลึกถึงรายละเอียดทางการเงินและไทม์ไลน์ในอนาคต ส่วนต่างๆ ของเทมเพลตมีดังนี้:

  1. รายงานสรุป คำอธิบาย: สรุปสั้น ๆ ของรายงาน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: อธิบายเป้าหมายของรายงาน วิสัยทัศน์: อภิปรายถึงตำแหน่งที่บริษัทต้องการในอนาคต ภารกิจ: แสดงให้เห็นว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
  2. คำอธิบาย: สรุปโดยย่อของรายงาน
  3. วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: อธิบายเป้าหมายของรายงาน
  4. วิสัยทัศน์: พูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งที่บริษัทต้องการในอนาคต
  5. ภารกิจ: แสดงให้เห็นว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
  6. กลยุทธ์ การเติบโต: อภิปรายเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทในปีที่ผ่านมา หุ้น: สรุปสถิติหุ้น
  7. การเติบโต: อภิปรายเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทในปีที่ผ่านมา
  8. หุ้น: สรุปสถิติหุ้น
  9. การเงิน ไฮไลท์: อธิบายถึงเหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ สรุปการเงิน: อภิปรายเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท
  10. ไฮไลท์: อธิบายถึงเหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ
  11. สรุปการเงิน: อภิปรายเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท
  12. สรุป: สรุปข้อมูลที่สำคัญที่สุด
  13. ไทม์ไลน์ในอนาคต: นำเสนอวิสัยทัศน์ของบริษัท
  • คำอธิบาย: สรุปโดยย่อของรายงาน
  • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: อธิบายเป้าหมายของรายงาน
  • วิสัยทัศน์: พูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งที่บริษัทต้องการในอนาคต
  • ภารกิจ: แสดงให้เห็นว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
  • การเติบโต: อภิปรายเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทในปีที่ผ่านมา
  • หุ้น: สรุปสถิติหุ้น
  • ไฮไลท์: อธิบายถึงเหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ
  • สรุปการเงิน: อภิปรายเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

6. แม่แบบโฆษณาทางอีเมล ClickUp

เทมเพลตโฆษณาอีเมล ClickUp
เทมเพลตโฆษณาอีเมล ClickUp

เทมเพลตโฆษณาอีเมล ClickUpคือ แหล่งรวมเทมเพลตอีเมลที่ครบวงจร สำหรับคุณในการจัดระเบียบเนื้อหาที่ผู้อ่านของคุณจะไม่พลาด! สามารถเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดของคุณและช่วยให้คุณส่งมอบเนื้อหาคุณภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้

เสน่ห์ของเทมเพลตนี้อยู่ที่ความยืดหยุ่น คุณสามารถเลือกได้ สามตัวเลือก ขึ้นอยู่กับจดหมายข่าวที่คุณกำลังมุ่งหวัง:

  1. เรียบง่าย
  2. สร้างสรรค์
  3. ส่วนบุคคล

หากคุณไม่ต้องการลูกเล่นหรือฟีเจอร์พิเศษ และต้องการเน้นเนื้อหาตรงประเด็นในการทำการตลาดผ่านอีเมล ทางเลือกแรกคือวิธีที่เหมาะสมที่สุด ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างกระชับ ตรงไปตรงมา โดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกสับสนหรือมีข้อมูลมากเกินไป ขณะเดียวกันก็ยังสามารถดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้

ตัวเลือกที่สามสอนคุณวิธีดึงดูดผู้ชมเฉพาะกลุ่มด้วยการปรับแต่งโฆษณาอีเมลของคุณให้เหมาะกับพวกเขา นี่คือจุดที่คุณสามารถสร้างบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้ชมที่แตกต่างกันได้ ใช้ชื่อของผู้รับและ/หรือตำแหน่งที่ตั้งเพื่อกระตุ้นความสนใจของพวกเขา และแทรกภาพที่เหมาะกับรสนิยมและไลฟ์สไตล์ของพวกเขา

7. เทมเพลตจดหมายข่าวองค์กรสำหรับ Microsoft Word

ภาพหน้าจอของเทมเพลตจดหมายข่าวองค์กร Word โดย Microsoft
สร้างจดหมายข่าวองค์กรที่ละเอียดและน่าสนใจด้วยเทมเพลตจดหมายข่าวองค์กรของ Word โดย Microsoft

จดหมายข่าวองค์กรมุ่งเน้นการแจ้งข้อมูลให้เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสาธารณชนทั่วไปทราบเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริษัทของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและดึงดูดความสนใจของผู้รับ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณต้องการนำเสนออะไรและเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด โชคดีที่แม่แบบจดหมายข่าวองค์กรของ Microsoft ใน Word พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

นี่คือ เทมเพลตที่คล้ายกับหนังสือพิมพ์ อีกหนึ่งรายการในรายการของเรา—ข้อความถูกจัดเรียงเป็นบล็อกและเสริมด้วยภาพเพื่อให้ประสบการณ์การอ่านที่น่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

เทมเพลตนี้ไม่ได้ให้ตัวอย่างเนื้อหาที่ควรใส่ในแต่ละส่วน คุณสามารถใช้จุดนี้เป็นข้อได้เปรียบ เพราะคุณจะมีอิสระและความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเลือกนำเสนอข้อมูลที่ต้องการ

เนื่องจากนี่เป็นเทมเพลตจดหมายข่าวของ Word คุณจึงได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและคุณสมบัติต่างๆ เช่น การปรับแต่งแบบอักษรและสี การเพิ่มสื่อและลิงก์ เทมเพลตอาจไม่มีตัวเลือกการทำงานร่วมกัน แต่คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้โดยการแชร์เอกสารเท่านั้น

8. เทมเพลตจดหมายข่าว Microsoft Word โดย Vertex42

เทมเพลตจดหมายข่าว Word Vertex42
สร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจด้วยเทมเพลตจดหมายข่าว Word โดย Vertex 42

เทมเพลตจดหมายข่าว The Word โดย Vertex42 ช่วยให้คุณสร้างจดหมายข่าวที่สวยงาม น่าดึงดูด และให้ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจง่าย

นอกจาก รูปแบบจดหมายข่าวที่น่าดึงดูด แล้ว เทมเพลตนี้ยัง ให้คำแนะนำอย่างละเอียด เกี่ยวกับเทคนิคเบื้องหลังการสร้างจดหมายข่าว ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น

หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของเทมเพลตนี้คือความหลากหลายของมัน มันมีโครงสร้างที่เป็นสากลซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับองค์กรต่างๆ ได้ ตั้งแต่โรงเรียนไปจนถึงบริษัท แทนที่จะเป็นตัวอย่าง เทมเพลตนี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันด้วยธีมและรูปแบบย่อหน้าที่แตกต่างกัน

คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาการเปิดตัวสินค้า, โปรโมตโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักเรียน, หรือแนะนำสมาชิกใหม่ในทีม

ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของเทมเพลตนี้คือ การขาดตัวเลือกการทำงานร่วมกัน—Word ไม่มีตัวเลือกการจัดการโครงการและเวลาดังนั้นอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นทีม

9. เทมเพลตจดหมายข่าวความร่วมมือ Microsoft Word โดย SmileTemplates

เทมเพลตจดหมายข่าวความร่วมมือทางคำศัพท์ โดย SmileTemplates
ใช้เทมเพลตนี้เพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมและความสำเร็จของบริษัทของคุณให้พันธมิตรทราบ

จดหมายข่าวความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เฉพาะ—เพื่อแจ้งให้พันธมิตรของคุณทราบถึงความสำเร็จและการปรับปรุงล่าสุดของบริษัทคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่ แสดงให้เห็นว่าไตรมาสของคุณประสบความสำเร็จเพียงใด อวดเกี่ยวกับพนักงานใหม่ หรือพูดคุยเกี่ยวกับสัมมนาที่กำลังจะจัดขึ้นเกี่ยวกับผู้ร่วมงานของคุณ

เทมเพลตจดหมายข่าวความร่วมมือทางคำโดย SmileTemplates สามารถช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลที่ต้องการในลักษณะที่ดีที่สุดได้ มันให้ ตัวอย่างโครงสร้าง และแนะนำคุณในการจัดรูปแบบเพื่อสื่อสารข้อความของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโทนที่เหมาะสม

ส่วนแรกเน้นที่ข้อมูลบริษัทและโลโก้ของคุณ ส่วนที่สองให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของจดหมายข่าว ส่วนที่สามคือที่ที่คุณสามารถ รวมภาพประกอบ (กราฟ, แผนภูมิ, หรือตาราง) และอภิปรายเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่คุณได้ระบุไว้ในส่วนก่อนหน้า ส่วนที่สี่สงวนไว้สำหรับ ข้อมูลติดต่อ

เนื่องจากเทมเพลตอยู่ใน Word คุณสามารถปรับแต่งสี, แบบอักษร, และสไตล์, รูปภาพและลิงก์, และทำให้จดหมายข่าวสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์บริษัทของคุณได้

เมื่ออยู่ใน Word แม่แบบนี้จะขาดตัวเลือกการร่วมมือหรือการจัดการทีมที่แข็งแกร่ง วิธีเดียวที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณได้คือการแชร์ไฟล์

10. เทมเพลตจดหมายข่าวการศึกษา Microsoft Word โดย Office Templates Online

เทมเพลตจดหมายข่าวการศึกษา Word โดย Office Templates Online
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้รับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดและการเพิ่มพนักงานใหม่ในองค์กรของคุณ

วัตถุประสงค์หลักของจดหมายข่าวการศึกษา คือ คุณเดาถูกแล้ว คือเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ มักจะเรียกว่า จดหมายข่าวโรงเรียน สิ่งพิมพ์เหล่านี้สามารถแจกจ่ายโดยสถาบันการศึกษาและรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และหลักสูตรใหม่

หากคุณต้องการสร้างจดหมายข่าวการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ คุณต้องพิจารณาหลายปัจจัย ตั้งแต่การจัดวางไปจนถึงการผสมผสานรูปภาพและข้อความ และการดึงดูดผู้อ่าน คุณไม่มีเวลาว่างมากนักใช่ไหม? ใช้ทางลัดด้วยเทมเพลตจดหมายข่าวการศึกษาของ Word โดย Office Templates Online

ต่างจากเทมเพลตบางแบบที่เราได้พูดถึงไป เทมเพลตนี้ไม่มีส่วนที่เฉพาะเจาะจง และไม่มีคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่ควรรวมไว้ อย่างไรก็ตาม มัน ให้ฐานที่มั่นคง สำหรับผู้ที่รู้ว่าต้องการจะพูดถึงอะไร และไม่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม คุณจะได้รับตัวอย่างของรูปแบบที่สวยงามและสีสันที่เข้ากัน ซึ่งคุณสามารถนำไปต่อยอดเพื่อทำให้จดหมายข่าวของคุณเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองได้

แจ้งข่าวด้วยเทมเพลตจดหมายข่าวที่ดีที่สุด

ไม่ว่าข้อมูลที่คุณมีจะสำคัญหรือน่าประทับใจเพียงใด หากนำเสนอไม่ชัดเจน ผู้ฟังก็จะไม่สนใจ

เทมเพลตจดหมายข่าวที่ดีที่สุดช่วยให้คุณ จัดระเบียบความคิดของคุณและสื่อสารได้อย่างตรงจุด กับผู้อ่านของคุณผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจ ตรงไปตรงมา และละเอียดครบถ้วน

สร้างบัญชีฟรีใน ClickUp และเริ่มต้นใช้งานวันนี้!