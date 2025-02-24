เทมเพลตจดหมายข่าว Google Docs ฟรี

81% ของนักการตลาด B2Bใช้อีเมลข่าวเป็นรูปแบบหลักของการตลาดเนื้อหา ทำไม? เพราะทุก ๆ 1 ดอลลาร์ที่ลงทุนไป พวกเขาได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยถึง 36 ดอลลาร์
ในขณะที่การส่งจดหมายข่าวเป็นประจำช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณ การสร้างจดหมายข่าวจากศูนย์อาจรู้สึกท่วมท้น นั่นคือจุดที่เทมเพลตจดหมายข่าวของ Google Docs เข้ามาช่วยเหมือนเป็นพระเอก
คิดถึงพวกเขาเหมือนนักออกแบบและนักเขียนคำโฆษณาในตัวคุณโดยไม่มีงบประมาณใหญ่ พวกเขาพร้อมใช้งาน ปรับแต่งได้ตามต้องการ และที่ดีที่สุดคือ—ฟรี
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ฟรีแลนซ์ หรือใครก็ตามที่มีสิ่งอยากจะแบ่งปันเทมเพลตจดหมายข่าวเหล่านี้จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณได้ ในขณะที่ยังคงดูเป็นมืออาชีพ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมเทมเพลตจดหมายข่าว Google Docs ฟรีที่ดีที่สุดไว้ให้แล้ว แต่ก่อนอื่น มาดูวิธีการเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมกันก่อน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตจดหมายข่าว Google Docs ดี?
ไม่ใช่ทุกเทมเพลตจดหมายข่าวใน Google Docs จะน่าสนใจเพียงพอที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจทันที นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเทมเพลตจดหมายข่าว Google Docs ที่เหมาะสม:
- โครงสร้างที่เป็นระเบียบ: มี ส่วนที่จัดระเบียบไว้อย่างชัดเจน พร้อมหัวข้อและหัวข้อย่อยเพื่อการนำทางที่ง่ายดาย
- การออกแบบที่ปรับแต่งได้: ให้คุณเปลี่ยนฟอนต์ สี และรูปภาพให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ
- ภาพคุณภาพสูง: รวมภาพที่เกี่ยวข้องและมีความละเอียดสูงเพื่อให้เนื้อหาดูน่าสนใจ
- แบบอักษรที่อ่านได้: ใช้แบบอักษรที่อ่านง่ายและดูเป็นมืออาชีพ
- การจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอ: รับประกันความสม่ำเสมอในการจัดแนวข้อความ, ระยะขอบ, และการเว้นวรรค
- หัวข้อย่อยและรายการ: ช่วยให้แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยที่อ่านง่าย
- องค์ประกอบแบบโต้ตอบ: ช่วยให้คุณเพิ่มเนื้อหาสื่อผสม, ลิงก์, ปุ่ม, หรือ QR code เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคล: อนุญาตให้มีการทักทายส่วนตัว ลายเซ็น และรายละเอียดส่วนตัวอื่น ๆ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: รองรับการแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์จากผู้ร่วมทำงานหลายคน
8 แบบฟอร์มจดหมายข่าวสำหรับ Google Docs
Google Docs มาพร้อมกับชุดแม่แบบฟรีที่ใช้งานง่ายและเข้ากันได้กับ Microsoft Word ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย
นี่คือแปดตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกได้:
1. แบบฟอร์มจดหมายข่าวชุมชน โดย GooDocs
จดหมายข่าวชุมชนที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยรูปแบบที่ชัดเจนซึ่งทำให้ข่าวสาร, เรื่องราว, และกิจกรรมของคุณมีชีวิตชีวา
เทมเพลตจดหมายข่าวชุมชน โดย GooDocs มอบการออกแบบที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
เทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันนี้ทำหน้าที่ได้อย่างดีและช่วยให้คุณนำเสนอเรื่องราวของชุมชนของคุณได้อย่างโดดเด่น
ด้วย พื้นที่เฉพาะสำหรับภาพถ่าย และ การจัดโซนอย่างเป็นระเบียบ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเน้นย้ำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของชุมชนคุณ
เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการเดี่ยวและผู้จัดการชุมชนที่ต้องการส่งอัปเดตที่น่าสนใจและเน้นภาพลักษณ์สูงไปยังกลุ่มผู้รับอีเมลของพวกเขา
2. เทมเพลตจดหมายข่าววันหยุดโดย GDoc
หากคุณกังวลเกี่ยวกับการสร้างทีมหรือการไม่มีเวลาสำหรับการส่งคำอวยพรในวันหยุด แบบฟอร์มจดหมายข่าววันหยุด โดย GDoc คือสิ่งที่คุณต้องการ (ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือใหญ่)
เทมเพลตนี้มอบความสุขในวันหยุดด้วย พื้นหลังสีขาวสะอาดตา ดีไซน์คลาสสิก และภาพเทศกาล เช่น กิ่งสนและของขวัญที่ห่อไว้ ทั้งหมดจัดวางในรูปแบบที่ชัดเจนและเรียบง่าย
คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มความเป็นตัวคุณเองโดยใช้ฟอนต์และสไตล์ต่าง ๆ สำหรับบล็อกชื่อเรื่อง คำพูดมีกรอบสไตล์วินเทจ และคุณสามารถเพิ่มรูปภาพในส่วนหลัก ส่วนแยก และส่วนท้ายกระดาษ พร้อมตัวเลือกการจัดวางในแนวนอนหรือแนวตั้ง
โทนสีแดงแบบดั้งเดิมเหมาะสำหรับคริสต์มาส แต่คุณสามารถเปลี่ยนสีได้ตามธีมของคุณ
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจค้าปลีกและองค์กรที่ต้องการโปรโมทข้อเสนอพิเศษตามฤดูกาลและสร้างบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาล
3. เทมเพลตจดหมายข่าวทางการแพทย์แบบมินิมอล โดย GooDocs
การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในชุมชนด้านการดูแลสุขภาพ และแม่แบบประกาศที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการส่งข้อมูลอัปเดตที่สำคัญโดยไม่เกิดความสับสน แม่แบบจดหมายข่าวทางการแพทย์แบบมินิมอล โดย GooDocs ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยม
ช่วยให้คุณแชร์ข้อมูลอัปเดตกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของคุณได้อย่างตรงไปตรงมา ด้วยเค้าโครงที่สะอาดและการออกแบบที่เรียบง่าย เทมเพลตนี้เน้นที่ความอ่านง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าประกาศทางการแพทย์ที่สำคัญจะถูกเข้าใจได้อย่างง่ายดาย
เหมาะสำหรับ: สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตและข้อมูลสุขภาพกับผู้ป่วยในรูปแบบที่สะอาดและเป็นมืออาชีพ
4. แบบฟอร์มจดหมายข่าวพนักงาน โดย GDoc
โลกธุรกิจสมัยใหม่เต็มไปด้วยความท้าทายทางการตลาดสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก หลายคนประสบปัญหาในการทำกำไรและครอบคลุมค่าใช้จ่าย เนื่องจากการสื่อสารระหว่างพนักงานไม่แข็งแกร่งเพียงพอ
เทมเพลตจดหมายข่าวพนักงาน โดย GDoc เป็นเทมเพลตจดหมายข่าวสำหรับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณ เชื่อมต่อกับทีมของคุณได้ดีขึ้นเหมือนกับซอฟต์แวร์สื่อสารภายในองค์กร
เทมเพลต Google Docs สามหน้านี้มีความสมดุลที่ลงตัวระหว่างสไตล์และความเป็นมืออาชีพ มีคุณสมบัติดังนี้:
- เฉดสีขาวและเทาอ่อนที่เน้นข้อความสำคัญ
- ภาพของพนักงานที่มีความสุขเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี
- หน้าเพิ่มเติมสำหรับส่วนสนุก เช่น หน้าสำหรับเรื่องตลกหรือมีม
คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีนี้ได้ในทุกรูปแบบสำหรับ Microsoft Powerpoint, Google Slides, Keynote และอื่น ๆ
เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการการสื่อสารภายในที่ต้องการแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับการอัปเดตและความสำเร็จของบริษัท
5. เทมเพลตจดหมายข่าวการตลาดทางอีเมลแฟชั่นโดย GDoc
หากคุณรู้สึกสับสนกับเครื่องมือเขียนอีเมลหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการส่งจดหมายข่าวออนไลน์ เทมเพลตจดหมายข่าวที่สะดุดตานี้พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
เทมเพลตจดหมายข่าวการตลาดทางอีเมลแฟชั่นของ GDoc สามารถใช้ได้กับธุรกิจหลากหลายประเภท ตั้งแต่แบรนด์เสื้อผ้าและเอเจนซี่นางแบบ ไปจนถึงร้านค้าออนไลน์และคอร์สความงาม
เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้มาพร้อมกับ:
- การออกแบบแบบมินิมอลสีดำและขาว
- มีพื้นที่เพียงพอสำหรับภาพประกอบหรือภาพถ่ายสินค้า
- บล็อกและปุ่มต่าง ๆ สำหรับการนำทางที่ง่ายดาย
- วันที่และหมายเลขการเวียนในหัวข้อที่อยู่ด้านบน
- ลิงก์โซเชียลมีเดียที่ด้านล่าง
เหมาะสำหรับ: ร้านค้าปลีกแฟชั่นและบูติกที่ต้องการนำเสนอคอลเลกชันใหม่และเทรนด์สไตล์ให้กับฐานลูกค้าของตน
6. แบบฟอร์มจดหมายข่าวกิจกรรมโรงเรียนที่กำลังจะมาถึง โดย GDoc
ไม่ว่าคุณจะเป็นครูที่ต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการใหม่ หรือใครก็ตามที่ต้องการปรับปรุงหนังสือพิมพ์ของโรงเรียน เทมเพลตจดหมายข่าวกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของ GDoc สำหรับโรงเรียน สามารถจัดการกับ เนื้อหาการศึกษาทุกประเภท ได้
มันประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่าย ดาว และอินโฟกราฟิกแบบเส้นตรง พร้อมส่วนท้ายที่แสดงรายละเอียดสำคัญ เช่น หมายเลขการหมุนเวียน วันที่เผยแพร่ ลิงก์เว็บไซต์ และหมายเลขหน้า
จานสีประกอบด้วยสีปะการัง สีบลูเบอร์รี่ สีฟ้าอ่อน และสีเหลืองหม่น แต่คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เข้ากับสีของโรงเรียนของคุณ
คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปภาพสต็อกเป็นภาพจริงของนักเรียนของคุณได้ และนำเสนอรูปแบบที่ยืดหยุ่นพร้อมตัวเลือกคอลัมน์หลากหลาย
เหมาะสำหรับ: สถาบันการศึกษาที่ต้องการให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนและวันที่สำคัญ
7. แบบฟอร์มจดหมายข่าวไลฟ์สไตล์ครอบครัว โดย Docs and Slides
การติดต่อสื่อสารกับครอบครัวมีค่ามากกว่าสิ่งใด และจดหมายข่าวครอบครัวเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้ทุกคนทราบข่าวสาร
แม่แบบจดหมายข่าวครอบครัว โดย Docs and Slides เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างการอัปเดตที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษใดๆ คุณสามารถใช้มันเพื่อ แชร์ข่าวสาร, คำเชิญ, การแสดงความยินดี, รูปถ่ายครอบครัว, และความทรงจำ
บริษัทสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าโดยใช้ธีมของครอบครัวและความสามัคคี
เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหาและบล็อกเกอร์ที่เน้นครอบครัว แบ่งปันเคล็ดลับการเลี้ยงลูก กิจกรรมครอบครัว และเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์
8. แบบฟอร์มจดหมายข่าวร้านอาหาร โดย Superside
ต้องการให้สมาชิกของคุณตื่นเต้นกับสูตรอาหารล่าสุดและเมนูพิเศษของคุณอยู่ตลอดเวลาหรือไม่?
เทมเพลตจดหมายข่าวร้านอาหารของ Superside สามารถทำให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วมและ หิว อยากรู้อยากเห็นมากขึ้น!
ด้วยดีไซน์ที่สะอาดตาและทันสมัย เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ นำเสนอเมนูใหม่และไฮไลท์ตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มแบรนด์ รูปภาพ และรายละเอียดเมนูของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้เป็นของคุณเอง
เหมาะสำหรับ: ร้านอาหารและคาเฟ่ที่ต้องการโปรโมทเมนูใหม่ กิจกรรมพิเศษ และสร้างความผูกพันกับลูกค้าประจำ
ข้อจำกัดของการใช้ Google Docs สำหรับจดหมายข่าว
แม้ว่า Google Docs จะมีชุดเทมเพลตฟรีที่ดี แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน:
- ตัวเลือกการออกแบบที่จำกัด: Google Docs เหมาะสำหรับการเขียนข้อความ แต่ไม่เหมาะสำหรับการออกแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเพียงรูปร่างพื้นฐาน เส้น และกล่องข้อความ การสร้างจดหมายข่าวที่มีเอกลักษณ์ทางสายตาอาจเป็นเรื่องยาก มันไม่มีเครื่องมือการจัดรูปแบบขั้นสูงเหมือนในซอฟต์แวร์จดหมายข่าวเฉพาะทาง ซึ่งอาจขัดขวางความคิดสร้างสรรค์
- ไม่มีการผสานรวมอีเมลโดยตรง: เมื่อคุณสร้างจดหมายข่าวของคุณใน Google Docs แล้ว คุณไม่สามารถส่งมันไปยังรายชื่อผู้รับอีเมลของคุณได้โดยตรง คุณจะต้องคัดลอกและวางเนื้อหาลงในบริการอีเมลของคุณหรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF เพื่อแนบไปกับอีเมล ขั้นตอนเพิ่มเติมนี้อาจใช้เวลานานและอาจทำให้เกิดปัญหาการจัดรูปแบบได้
- ไม่มีการวิเคราะห์: Google Docs ไม่มีเครื่องมือใด ๆ ที่ช่วยติดตามประสิทธิภาพของจดหมายข่าวของคุณ คุณไม่สามารถดูตัวชี้วัดเช่นอัตราการเปิดหรืออัตราการคลิกผ่านได้ ทำให้ยากต่อการวัดการมีส่วนร่วมของผู้อ่านหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สำหรับจดหมายข่าวในอนาคต
- ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: แม้ว่า Google Docs จะโดดเด่นในการทำงานร่วมกันแบบข้อความ แต่เมื่อมีคนหลายคนทำงานบนรูปแบบของจดหมายข่าว สิ่งต่างๆ อาจยุ่งเหยิงได้ การเปลี่ยนแปลงของคนหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นของเอกสาร ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันในการออกแบบหรือความขัดแย้ง
- ข้อจำกัดขนาดไฟล์: Google Docs มีขีดจำกัดขนาดไฟล์ที่ 50MB ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วหากจดหมายข่าวของคุณมีรูปภาพจำนวนมากหรือมีหลายหน้า สิ่งนี้อาจทำให้คุณต้องลดคุณภาพของรูปภาพหรือตัดเนื้อหาบางส่วนออก ส่งผลต่อผลกระทบโดยรวมของจดหมายข่าวของคุณ
เทมเพลตจดหมายข่าวทางเลือก
ข้อจำกัดของเทมเพลต Google Docsชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและความหลากหลายมากขึ้น
ClickUp,เครื่องมือการจัดการโครงการและงานที่ครอบคลุม, เป็นทางเลือกที่ดีกว่า. มันเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเอกสารด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการทางอีเมลขั้นสูง, เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI.
ตั้งแต่การส่งอีเมลต้อนรับไปจนถึงการตั้งค่าแคมเปญแบบหยด ClickUp มีคลังเทมเพลตที่หลากหลายพร้อมโซลูชันสำหรับทุกความต้องการ
นี่คือเทมเพลตจดหมายข่าวห้าแบบจาก ClickUp ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างจดหมายข่าวที่น่าทึ่งได้อย่างง่ายดาย:
1. แม่แบบไวท์บอร์ดจดหมายข่าว ClickUp
หากคุณต้องการวิธีใหม่และน่าสนใจในการให้ทีมหรือลูกค้าของคุณทราบข้อมูลอยู่เสมอแม่แบบไวท์บอร์ดจดหมายข่าว ClickUpเป็นตัวเลือกที่ดี
ตั้งแต่การวางแผนล่วงหน้าจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายให้ความยืดหยุ่นเต็มที่ในการปรับแต่งทุกอย่าง ตั้งแต่โทนสีไปจนถึงบล็อกข้อความ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และลิงก์ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เนื้อหาของคุณดูน่าสนใจ
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดคือมันช่วยให้คุณ วางแผนโครงสร้างของจดหมายข่าว ก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือทำ คุณสามารถระดมความคิด จัดระเบียบความคิดของคุณ และกำหนดสิ่งที่ผู้อ่านของคุณต้องการได้ มันยอดเยี่ยมสำหรับการปรับเนื้อหาของคุณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ CRM และเป้าหมายการตลาด ของคุณ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างจดหมายข่าวสำหรับลูกค้าทางอีเมล
คุณยังสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่ได้ผลและจะปรับปรุงจดหมายข่าวฉบับถัดไปของคุณได้อย่างไร
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ต้องการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตและเซสชันระดมความคิดกับทีมในรูปแบบภาพ
2. เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
เดิมทีออกแบบมาสำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์,เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpโดดเด่นในการ นำเสนอรายการและเชื่อมต่อตัวแทนกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- สร้างภาพที่ดึงดูดสายตา
- ปรับแต่งเนื้อหา เช่น บทความและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์
- แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด ราคาที่อยู่อาศัย และสถิติการขายบ้าน
อย่างไรก็ตาม เทมเพลตนี้ได้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่น ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง สำหรับทุกอุตสาหกรรม—ไม่เพียงแต่ในอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถาปัตยกรรม กฎหมาย หรือแม้กระทั่งเครื่องประดับ เทมเพลตนี้ก็สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่สีและแบบอักษรไปจนถึงการจัดวางและส่วนต่างๆ ทำให้คุณสามารถเน้นบริการของคุณได้อย่างดีที่สุด
ตัวอย่างเช่น สำนักงานกฎหมายสามารถเปลี่ยนส่วน 'ทรัพย์สิน 1' และ 'ทรัพย์สิน 2' เพื่อเน้นกรณีและข้อโต้แย้งที่เร่งด่วนที่สุดของพวกเขาเป็น 'กรณี 1,' 'กรณี 2,' และต่อไป
เหมาะสำหรับ: ตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการนำเสนอรายการทรัพย์สินและข้อมูลตลาดล่าสุดให้กับผู้ซื้อและผู้ขายที่มีศักยภาพ
3. แม่แบบรายงานข่าว ClickUp
แบบรายงานข่าว ClickUpซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักข่าว ถูกออกแบบให้เหมือนกับบทความในหนังสือพิมพ์ พร้อมหัวข้อที่โดดเด่นและคอลัมน์ที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ คุณสามารถใช้รูปแบบนี้สำหรับบริษัทของคุณเพื่อแชร์กิจกรรมล่าสุด, แนะนำสมาชิกใหม่ในทีม, หรือ เฉลิมฉลองความสำเร็จ
ตามสไตล์ของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตทั้งหมดให้เหมาะกับขนาดและเป้าหมายของบริษัทคุณได้. นอกจากนี้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านอีเมลไปมา. คุณสามารถและทีมของคุณทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์โดยใช้เทมเพลตนี้!
ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนของคุณ รวบรวมข้อเท็จจริงและคำพูด และสร้างสรรค์เรื่องราวของบริษัทของคุณอย่างสร้างสรรค์ อย่าลืมติดตามและตรวจสอบข่าวต่างๆ ก่อนที่จะเผยแพร่จดหมายข่าว
เหมาะสำหรับ: ทีมสื่อและผู้จัดการเนื้อหาที่ต้องการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารของบริษัท, ข้อมูลอัปเดตในอุตสาหกรรม, และเหตุการณ์ปัจจุบัน
4. แม่แบบข่าวประชาสัมพันธ์ ClickUp
คุณสามารถสร้างสรรค์ได้มากแค่ไหนกับสิ่งที่น่าเบื่ออย่างข่าวประชาสัมพันธ์? คุณจะต้องแปลกใจ
เทมเพลตข่าวประชาสัมพันธ์ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งให้ สะท้อนถึงพันธกิจและค่านิยมของบริษัทคุณ ได้ คุณสามารถเพิ่มภาพหน้าปก ปรับแบบอักษร และทดลองใช้สีต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านของคุณสนใจอยู่เสมอ
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด. เทมเพลตที่น่าทึ่งนี้ยังรวมถึง ตัวอย่างการจัดวาง พร้อม โครงสร้างที่จัดระเบียบ เพื่อช่วยคุณรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้โดยไม่หลงทาง. โดยทั่วไปจะตามลำดับเช่นนี้:
- ชื่อบริษัทของคุณ, โลโก้, ข้อมูลติดต่อ, ที่ตั้ง, และวันที่ ที่ด้านบน
- หัวข้อและหัวข้อย่อยที่ดึงดูดใจในตอนต้นเพื่อดึงดูดผู้อ่าน
- สรุปพร้อมภาพรวมอย่างรวดเร็วของการเผยแพร่
- ตัวเครื่องที่อัดแน่นไปด้วยรายละเอียดสำคัญ เช่น วันที่เปิดตัว ราคา คุณสมบัติ ฯลฯ
- คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทของคุณทำ
ไม่ว่าคุณจะประกาศการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมใด ๆ แบบฟอร์ม ClickUp นี้จะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและคงความสม่ำเสมอไว้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ข้อความของคุณชัดเจนและสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะแบ่งปันกับโลกภายนอก
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และทีมสื่อสารที่ต้องการประกาศข่าวบริษัท การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือการอัปเดตที่สำคัญต่อสื่อมวลชน
5. แม่แบบโฆษณาทางอีเมล ClickUp
คุณต้องการให้อีเมลของคุณถูกอ่านใช่ไหม?
เทมเพลตโฆษณาอีเมล ClickUpช่วยให้มั่นใจได้ในเรื่องนี้ มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะ เหมาะกับกลยุทธ์การตลาดทุกประเภท ช่วยให้คุณรักษาความเรียบง่าย ความคิดสร้างสรรค์ หรือการปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ตามต้องการ
ตัวเลือก 'ง่าย' ให้รูปแบบที่สะอาด ไม่ซับซ้อน ที่แสดงถึงบริษัทและสินค้าของคุณโดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกท่วมท้น
ในทางกลับกัน ตัวเลือก 'ปรับให้เป็นส่วนตัว' ช่วยให้คุณปรับแต่งข้อความโดยใช้ชื่อ สถานที่ และความชอบของผู้ชมของคุณ สิ่งนี้เพิ่มสัมผัสที่เป็นส่วนตัว ทำให้เนื้อหาของคุณมีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นการสื่อสารโดยตรงหรือความสร้างสรรค์ เทมเพลตจดหมายข่าวรายเดือนนี้มีสไตล์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ ช่วยคุณส่งมอบเนื้อหาคุณภาพสูงที่ดึงดูดความสนใจ
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการสร้างอีเมลส่งเสริมการขายที่น่าสนใจเพื่อแสดงสินค้า, บริการ, หรือข้อเสนอพิเศษแก่กลุ่มเป้าหมาย
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก ClickUp Email ด้วยเทมเพลตนี้เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างจดหมายข่าวให้ดียิ่งขึ้น
นี่คือประโยชน์หลักบางประการ:
- เก็บเนื้อหาจดหมายข่าวทั้งหมด ไว้ในที่เดียว รวมถึงฉบับร่าง รูปภาพ และเวอร์ชันสุดท้าย จัดระเบียบเนื้อหาเป็นโฟลเดอร์หรือโปรเจกต์เพื่อให้เข้าถึงและจัดการได้ง่าย
- แบ่งการสร้างจดหมายข่าวออกเป็น งานย่อยที่จัดการได้ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและกำหนดเส้นตายเพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จตรงเวลา
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีม แบบเรียลไทม์เพื่อระดมความคิดและให้ข้อเสนอแนะ ใช้ความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบเพื่ออภิปรายองค์ประกอบเฉพาะของจดหมายข่าว
- กำหนดเวลาจดหมายข่าว ให้ส่งในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการส่งเนื้อหาของคุณมีความสม่ำเสมอและตรงเวลา
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการเปิดอ่าน อัตราการคลิก และจำนวนผู้ยกเลิกการรับข่าวสาร วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญจดหมายข่าวในอนาคต
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล เครื่องมือออกแบบและระบบ CRMเพื่อ กระบวนการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
บอกลาจดหมายข่าวที่น่าเบื่อ!
ไม่ว่าข้อมูลของคุณจะยอดเยี่ยมเพียงใด หากไม่ชัดเจน ผู้ชมของคุณก็จะจากไป
เทมเพลตจดหมายข่าวที่ดีที่สุดช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดของคุณ ทำให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่ติดตามง่ายและตรงกับน้ำเสียงที่เหมาะสม
เทมเพลตของ ClickUp เหนือกว่าพื้นฐานของ Google Docs แพลตฟอร์มนี้ผสานการจัดการเอกสารขั้นสูงเข้ากับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง ไม่ว่าคุณจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ จัดการโครงการใหญ่ หรือเพียงแค่พยายามทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้น ClickUp มีโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดและบรรลุเป้าหมายของคุณ
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรเท่านั้น—มันปรับตัวตามความต้องการของคุณและเติบโตไปพร้อมกับคุณ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งข่าวสารของคุณสู่โลก!