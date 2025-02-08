วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการตลาด (+ตัวอย่าง)

จากการสำรวจของGartner พบว่าองค์กรโดยเฉลี่ยใช้เงิน 7.7% ของรายได้ประจำปีไปกับการตลาด ธุรกิจที่อายุน้อยกว่าและสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นใช้เงินมากกว่านั้นอีก สำหรับสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ การตลาดเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากค่าจ้างพนักงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยธรรมชาติแล้ว ผู้นำทางธุรกิจและนักลงทุนจะต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ เพื่อวัดผลตอบแทนนั้น พวกเขาจึงกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ชัดเจนและกำหนดไว้อย่างละเอียดซึ่งจำเป็นต้องบรรลุให้ได้
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีที่คุณสามารถทำเช่นเดียวกันได้ด้วยตัวเองด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ทางการตลาดกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยทีมการตลาด พวกเขานำทางทีมในการเดินทางทางการตลาด
การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดมีความสำคัญเพราะมันให้:
- ความชัดเจนและการมุ่งเน้นสำหรับสมาชิกในทีม
- ความสอดคล้องของงานระหว่างทีมข้ามสายงาน
- ความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
- การวัดความพยายามและผลลัพธ์
- โอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงขึ้น
ในการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดภายในบริษัทของคุณ ลองใช้กรอบการทำงานต่อไปนี้
- เข้าใจเป้าหมายขององค์กร
- กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดจากเป้าหมายขององค์กร
- ทำให้ชัดเจน, สามารถวัดได้, สามารถทำได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลา (SMART)
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย KPI
ด้วยClickUp คุณสามารถกำหนด จัดการ ตรวจสอบ และบรรลุเป้าหมายทางการตลาดในแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้สูงและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมอบความชัดเจนในการมองเห็นให้กับคุณและทีมของคุณตลอดเวลา
สำหรับตัวอย่างของวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่คุณสามารถกำหนดได้และวิธีการวัดผล โปรดอ่านต่อ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดคืออะไร?
วัตถุประสงค์ทางการตลาดหมายถึงเป้าหมายและเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับกิจกรรมการตลาดขององค์กร วัตถุประสงค์เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นดาวเหนือสำหรับแผนการตลาด กลยุทธ์ และการดำเนินแคมเปญ
วัตถุประสงค์หลักของการตลาดคือการปรับให้สอดคล้องกันของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์, การโฆษณา, การส่งเสริมการขาย, งานกิจกรรม, สื่อสังคมออนไลน์, และการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายใหญ่ที่สุดของบริษัทคือการขยายตัวกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตของคุณจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการขยายการรับรู้แบรนด์ การสร้างลูกค้าเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้า
ในทางกลับกันเป้าหมายหลักของสตาร์ทอัพเครื่องมือการตลาดอาจเป็นการรักษาลูกค้าไว้จากนั้นองค์กรจะลงทุนในความสำเร็จของลูกค้า การนำฟีเจอร์ใหม่มาใช้ การมีส่วนร่วม และอื่นๆ
ความสำคัญของวัตถุประสงค์ทางการตลาด
วัตถุประสงค์คือข้อความที่ชัดเจนและจดจำได้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง เป็นเสมือนเสาหลักของเป้าหมาย โดยนัยนี้จึงให้ประโยชน์สำคัญหลายประการ
ความชัดเจนและความมุ่งมั่น
วัตถุประสงค์ช่วยให้ทีมการตลาดมีความชัดเจนในสิ่งที่พวกเขาต้องทำให้สำเร็จตลอดทั้งปี มันช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนเวลาและงบประมาณในกิจกรรมต่างๆ
ความสอดคล้อง
เมื่อทีมการตลาดเติบโตขึ้น ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะสามารถให้ทุกคนร่วมมือกันในทุกประเด็นได้ วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้คือสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกัน นี่คือสิ่งที่ทำให้แน่ใจว่านักการตลาดทางสังคมและนักออกแบบกำลังทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของกลยุทธ์การตลาด แม้ว่าพวกเขาอาจไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันมากนักก็ตาม
ความยืดหยุ่น
วัตถุประสงค์มักถูกมองว่าไม่ยืดหยุ่น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตรงกันข้าม วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ทีมมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โฆษณาไม่เกิดผลลัพธ์? ไม่ต้องกังวล ลองย้ายงบประมาณไปสนับสนุนกิจกรรมแทน!
การวัด
วัตถุประสงค์เป็นรากฐานของความพยายามทางการตลาดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ช่วยวัดความสำเร็จหรือผลกระทบของงานที่ทีมได้ดำเนินการไป จากผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ คุณยังสามารถกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและปรับปรุงเป้าหมายทางการตลาดให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในระหว่างทาง
โอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงขึ้น
วัตถุประสงค์ทางการตลาดช่วยให้ทีมสามารถวางแผนเส้นทางสำหรับกิจกรรมทั้งหมดของตนได้ มันมอบทิศทางเชิงกลยุทธ์สำหรับการตัดสินใจ ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรดีขึ้น และช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยสรุปแล้ว วัตถุประสงค์ทางการตลาดเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จ มาดูกันว่าในทางปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างไร
ตัวอย่างวัตถุประสงค์ทางการตลาดทั่วไป
วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่คุณตั้งขึ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งด้านองค์กร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม
ระยะของธุรกิจ: หากคุณอยู่ในระยะเริ่มต้น คุณอาจมุ่งเน้นไปที่การหาลูกค้าใหม่ หากคุณเป็นองค์กรที่มั่นคงแล้ว คุณอาจมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าหรือการขายเพิ่ม/ขายข้ามกลุ่ม
เป้าหมายขององค์กร: แม้ว่าเป้าหมายที่พบบ่อยที่สุดขององค์กรคือการขายมากขึ้น แต่บางครั้งสถานการณ์ก็ต้องการสิ่งอื่น
ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทันทีหลังจากเกิดการระบาดของโรค จำเป็นต้องสร้างความไว้วางใจในหมู่ลูกค้า
ดังนั้นเป้าหมายทางการตลาดของคุณขึ้นอยู่กับเป้าหมายของบริษัท
อุตสาหกรรม: บริษัทซอฟต์แวร์บัญชี B2B มีแนวโน้มที่จะใช้งบประมาณในการโฆษณาทางโทรทัศน์น้อยกว่าผู้ขายไอศกรีม ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย อุตสาหกรรม ฯลฯ จึงมีบทบาทสำคัญในวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ในทุกพารามิเตอร์เหล่านี้ นี่คือตัวอย่างวัตถุประสงค์ทางการตลาดสิบประการที่ควรพิจารณา
1. การปรับปรุงชื่อเสียงของแบรนด์
ชื่อเสียงของแบรนด์คือวิธีที่ลูกค้าที่มีศักยภาพรับรู้ถึงข้อเสนอขององค์กรของคุณ ซึ่งอาจมาจากประสบการณ์ส่วนตัวกับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือเป็นผลมาจากความพยายามทางการตลาดดิจิทัลของคุณ
ตัวอย่างเช่น โฟล์คสวาเกนเป็นที่รู้จักมานานในด้านความปลอดภัยและความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในปี 2015 เมื่อเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการโกงการปล่อยมลพิษ ชื่อเสียงพื้นฐานของแบรนด์ก็ถูกตั้งคำถาม
บริษัทได้รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของตน และเพิ่มการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และการกำกับดูแล (ESG) เป็นสองเท่าเพื่อกู้คืนชื่อเสียงของตน ตามรายงานประจำปีของบริษัท ในปี 2020 ความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อแบรนด์ได้เสถียรตัวในตลาดหลักในยุโรป
ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวแบรนด์ใหม่หรือฟื้นฟูจากวิกฤต การปรับปรุงชื่อเสียงของแบรนด์เป็นเป้าหมายทางการตลาดที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร
ตัวอย่าง: เพิ่มภาพลักษณ์เชิงบวกของแบรนด์ในกลุ่มลูกค้าหลักขึ้น 30% ภายในปีงบประมาณ ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดใหม่
การวัดผล: วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพเช่นนี้จำเป็นต้องวัดผลโดยใช้คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS), แบบสำรวจเฉพาะกลุ่ม, การติดตามความรู้สึกบนสื่อสังคมออนไลน์, เป็นต้น ขึ้นอยู่กับเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบัน คุณสามารถกำหนดเป้าหมายสำหรับแต่ละตัวชี้วัดเหล่านี้ได้
2. การเพิ่มการปรากฏตัวของแบรนด์
การมีอยู่ของแบรนด์และการมองเห็นที่ตามมา เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสู่จุดสูงสุดของช่องทางการตลาด ช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์ สร้างตลาดสำหรับสินค้าที่คุณกำลังขาย
ตัวอย่าง: เพิ่มการปรากฏตัวของแบรนด์ผ่านช่องทางสำคัญในการได้มาซึ่งลูกค้าภายในสิ้นไตรมาส
เมตริก: การสร้างการรับรู้แบรนด์สามารถเพิ่มขึ้นได้หลายวิธี
ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ความงามหรืออาหารและเครื่องดื่มอาจเปิดร้านใหม่ในสถานที่ต่างๆ แบรนด์เทคโนโลยี B2B อาจเผยแพร่เนื้อหาบนบล็อกหรือโซเชียลมีเดียของตน แบรนด์ D2C อาจลงทุนในการโฆษณาบนตลาดออนไลน์เช่น Amazon
3. การปรับตำแหน่งแบรนด์ให้เหมาะสม
การวางตำแหน่งแบรนด์หมายถึงตำแหน่งที่ผลิตภัณฑ์มีอยู่ในความคิดของผู้บริโภคและลูกค้าเป้าหมาย คุณอาจคิดว่าตัวเองเป็นข้อเสนอที่เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ที่สุดในตลาดของคุณ อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าคิดว่าคุณเป็นทางเลือกที่ถูกกว่า นั่นคือตัวตนของคุณ
ดังนั้น การสร้างพื้นที่สำหรับแบรนด์ของคุณด้วยการวางตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงจึงเป็นเป้าหมายสำคัญทางการตลาด
ตัวอย่าง: จัดตำแหน่งแบรนด์ให้เป็นแอปที่ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา และขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานประจำวัน
เมตริก: วิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจการวางตำแหน่งคือการพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง การสำรวจและกลุ่มสนทนาเป็นวิธีที่ดีในการทำเช่นนี้ การวิเคราะห์ความรู้สึกในสื่อสังคมออนไลน์และการศึกษาบทวิจารณ์ออนไลน์อาจช่วยได้เช่นกัน
4. การเพิ่มปริมาณการจราจร
การจราจรเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญในระดับบนสุดของกระบวนการขายที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนลูกค้าจากขั้นตอนการรับรู้ไปสู่การพิจารณา ไม่ว่าคุณจะจัดให้อยู่ในหมวดหมู่การสร้างความมีอยู่ของแบรนด์หรือสร้างวัตถุประสงค์สำหรับการจราจรโดยเฉพาะ นี่คือวิธีที่คุณสามารถดำเนินการได้พร้อมตัวอย่างแผนที่ทางการตลาด
ตัวอย่าง: เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขึ้น 2% ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี
เมตริก: เมตริกหลักคือ, แน่นอน, ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์เอง อย่างไรก็ตาม, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว, คุณสามารถแบ่งมันออกเป็นเป้าหมายอื่น ๆ ได้, เช่น:
- เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกผ่านการบริหารโครงการ SEOขึ้น 30%
- ปรับปรุงอัตราการคลิกผ่านอีเมลไปยังเว็บไซต์ให้เพิ่มขึ้น 10%
- เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดแบบชำระเงินเพื่อสร้างการเข้าชม 100,000 ครั้งต่อเดือน
5. การเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย
Pipeline ของลูกค้าเป้าหมายหมายถึงกลุ่มลูกค้าที่มีระดับการมีส่วนร่วมกับแบรนด์แตกต่างกันไป โดยทั่วไป pipeline หรือ funnel ของลูกค้าเป้าหมายจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น การรับรู้ การพิจารณา ความตั้งใจ และการตัดสินใจ
การปรับปรุงกระบวนการนี้อาจหมายถึงสองสิ่ง: การเพิ่มปริมาณของลีดที่เข้าถึงจุดเริ่มต้นของกระบวนการ หรือการพัฒนาอัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ การตั้งวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณจะมีผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่คุณนำมาใช้
ตัวอย่าง: เพิ่มจำนวนการสาธิตรายเดือนเป็น 150 ครั้งต่อผู้แทนพัฒนาการขาย (SDR)
เมตริก: สามารถบรรลุได้ผ่านเส้นทางต่าง ๆ เช่น:
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงจากเจตนาเป็นยอดซื้อ 50%
- เพิ่มการสร้างลูกค้าเป้าหมายในช่วงต้นของกระบวนการขาย (Top of the Funnel) ขึ้น 50%
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนขึ้น 5%
6. การกระจายแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
องค์กรทั่วไปสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การโฆษณาออนไลน์, โซเชียลมีเดีย, การบอกต่อ, คู่ค้า, ผู้แทนจำหน่าย, เป็นต้น บางครั้ง แหล่งข้อมูลบางแห่งอาจมีความเข้มข้นมากกว่าแหล่งอื่น ๆ
ตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นอาจพึ่งพาผู้ลงทุนหรือผู้ให้คำปรึกษามากเกินไปในการหาลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งกลยุทธ์เช่นนี้มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น พวกเขาอาจต้องการกระจายแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายให้หลากหลายขึ้น
ตัวอย่าง: สร้างลูกค้าเป้าหมายอย่างน้อย 60% จาก 4-5 ช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางหลัก
เมตริก: สามารถวัดได้จากจำนวนช่องทางการสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่, ส่วนแบ่งของลูกค้าเป้าหมายจากแต่ละช่องทาง, และการแบ่งประเภทของช่องทางขาเข้าและขาออกอย่างเหมาะสมลองใช้ตัวอย่างแผนการตลาดเหล่านี้เพื่อค้นหาส่วนผสมที่เหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ตามความต้องการของคุณ
7. เพิ่มรายได้
นี่คือเป้าหมายหลักของทุกธุรกิจ ไม่ใช่แค่การตลาดเท่านั้น การอยู่รอดของธุรกิจขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างรายได้ รักษา และเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องทุกปี
ตัวอย่าง: เพิ่มรายได้ของบริษัทขึ้น 10% ภายในสิ้นปีงบประมาณ
เมตริก: เมตริกหลักที่นำไปสู่เป้าหมายนี้อาจรวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้า, ส่วนแบ่งกระเป๋าเงินที่สูงขึ้น, การขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นบริษัทเทคโนโลยี B2B คุณสามารถเพิ่มรายได้ได้โดย:
- ขายซอฟต์แวร์มากขึ้น
- การเสนอขายคุณสมบัติขั้นสูงให้กับลูกค้าปัจจุบัน
- เพิ่มจำนวนใบอนุญาตที่ซื้อโดยแต่ละบัญชีลูกค้า
- การเพิ่มราคาสำหรับแต่ละใบอนุญาต
- การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
8. เพิ่มอัตรากำไร
แม้ว่าจะได้รับความสนใจอย่างไม่สมส่วน แต่รายได้ก็เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายเท่านั้น ตัวชี้วัดหลักที่แท้จริงขององค์กรคืออัตรากำไรสุทธิ หรือจำนวนเงินที่เหลืออยู่จริงหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีทั้งหมดแล้ว
ตัวอย่าง: เพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นขึ้น 5% ภายในสิ้นปีนี้
เมตริก: คุณสามารถเพิ่มกำไรได้โดยการเพิ่มรายได้ด้วยค่าใช้จ่ายเท่าเดิมหรือลดการไหลออกสำหรับรายได้ปัจจุบัน ในเป้าหมายการตลาดข้างต้น เราได้เห็นแล้วว่าการเพิ่มรายได้เป็นอย่างไร ดังนั้น นี่คือเมตริกบางส่วนสำหรับการลดต้นทุน
- ลดค่าใช้จ่ายเงินเดือนลง 20%
- ลดต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้าให้ต่ำกว่า $50
- เพิ่มมูลค่าตลอดอายุลูกค้า (LTV) ขึ้น 50%
9. เพิ่มการรักษาลูกค้า
การรักษาลูกค้าหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่มีอยู่ซึ่งต่ออายุในแต่ละรอบ ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/SaaS อนุญาตให้ลูกค้ายกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อ แม้แต่สัญญาที่เข้มงวดที่สุดก็มีระยะเวลาต่ออายุที่ลูกค้าสามารถออกจากบริการได้โดยไม่มีการลงโทษ
ซึ่งหมายความว่าในทุกๆ รอบ องค์กรต้องทุ่มเทความพยายามทางการตลาดเพื่อรักษาลูกค้าทุกคนไว้
ตัวอย่าง: ลดอัตราการยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้ให้เหลือน้อยกว่า 5% ในปีงบประมาณถัดไป
เมตริก: เมตริกสำหรับการรักษาลูกค้าสามารถมีความหลากหลายได้ ตัวอย่างบางส่วนได้แก่:
- ดำเนินการแคมเปญการตลาดดิจิทัลแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายสำหรับลูกค้าชั้นนำ
- เริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับการต่ออายุ 100% อย่างน้อย 90 วันก่อนหมดอายุสัญญา
- มีการโทรติดตามความสำเร็จของลูกค้าโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจเข้าร่วมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
- สาธิตคุณสมบัติใหม่ที่สำคัญให้กับลูกค้าทุกท่านที่มีอยู่แล้ว
10. ปรับปรุงการสนับสนุนจากลูกค้า
มีองค์กรเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จากปากต่อปากเป็นช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพ นี่เป็นความผิดพลาด การบอกต่อมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ซึ่งช่องทางทางการตลาดที่บริษัทเป็นเจ้าของอาจไม่มี ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มาจากการแนะนำมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงมากกว่าผู้ที่สมัครรับจดหมายข่าวของคุณ
ตัวอย่าง: เพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่เกิดจากการแนะนำโดยบุคคลอื่นขึ้น 30% ภายในปีงบประมาณนี้
เมตริก:
- ขอรีวิวจากลูกค้าบนแพลตฟอร์มสาธารณะ เช่น G2
- ออกแบบโปรแกรมสนับสนุนลูกค้าอย่างครอบคลุมภายในไตรมาสที่ 1
- พัฒนาระบบติดตามการแนะนำลูกค้าแบบง่ายสำหรับลูกค้าใช้งาน
ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายทางการตลาดไว้อย่างไร คุณจำเป็นต้องทำให้เป้าหมายเหล่านั้นเป็น SMART มาดูกันว่าทำอย่างไร
เชื่อมโยงเป้าหมาย SMART กับวัตถุประสงค์ทางการตลาด
เป้าหมาย SMART คือเป้าหมายที่ชัดเจน, สามารถวัดได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน. กรอบเป้าหมาย SMART ช่วยให้องค์กรสามารถทำให้เป้าหมายของตนมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้.
ขณะกำหนดเป้าหมายทางการตลาด การทำให้เป้าหมายเป็นแบบ SMART จะช่วยได้ ตัวอย่างเช่น มาดูกันว่าเป้าหมายเช่นการเพิ่มรายได้จะมีลักษณะอย่างไร
วัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบ SMART ของคุณคือ 'เพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์หลัก 10% ภายในปีงบประมาณหน้า' นี่คือ:
- เฉพาะเจาะจง: เพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์หลัก
- วัดได้: 10%
- สามารถบรรลุได้: จากผลการดำเนินงานในอดีต นี่จะเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมในการตั้ง
- เกี่ยวข้อง: เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร นี่คือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
- มีกรอบเวลา: ภายในปีงบประมาณ
หากคุณเป็นมือใหม่ในการตั้งเป้าหมายลองใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp เทมเพลตที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย วางแผน และติดตามความคืบหน้าสำหรับกิจกรรมการตลาดของคุณ
วิธีการตั้งและบรรลุเป้าหมายทางการตลาด
ตัวอย่างของวัตถุประสงค์ทางการตลาดในบล็อกโพสต์นี้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณตั้งเป้าหมายของคุณเอง แม้ว่าคุณจะรู้ว่าคุณต้องการบรรลุวัตถุประสงค์อะไร การตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องอาจเป็นความท้าทาย เราได้นำความช่วยเหลือมาให้คุณแล้ว
1. ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ
เข้าใจจากผู้นำทางธุรกิจว่าเป้าหมายโดยรวมและแผนการดำเนินงานขององค์กรคืออะไร ศึกษาเกี่ยวกับลำดับความสำคัญสูงสุด สิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ และทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
การจัดการและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กรจะง่ายขึ้นอย่างทวีคูณด้วยเครื่องมืออย่างClickUp's Company OKRs and Goals Template ซึ่งเป็นเทมเพลตระดับกลางที่ทรงพลังในการรวบรวมและจัดระเบียบเป้าหมายมากมายที่บริษัทอาจมี
2. กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณ
ตามเป้าหมายขององค์กร วางแผนเป้าหมายทางการตลาดของคุณ ให้พิจารณาทุกแง่มุมของการตลาดตลอดจนแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกขายและแผนกความสำเร็จของลูกค้า ใช้แบบฟอร์มการตั้งเป้าหมายเพื่อเร่งกระบวนการนี้
นี่คือเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาด ClickUp และเทมเพลตแผนการตลาด ClickUpเพื่อช่วยคุณออกแบบกิจกรรมการตลาดสำหรับปีนี้ เทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ช่วยบันทึกทุกอย่างตั้งแต่เป้าหมายไปจนถึงกิจกรรมและผลลัพธ์ ทั้งหมดในที่เดียว
3. กำหนดเป้าหมายแบบ SMART
กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณในรูปแบบของเป้าหมาย SMART และทำให้ทีมเห็นเป้าหมายเหล่านี้ได้ชัดเจน
ClickUp Goals เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้ ตั้งค่าวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณเป็นผลลัพธ์หลักที่มีเป้าหมายเป็นตัวเลข, มูลค่า, จริง/เท็จ, หรือเป้าหมายงาน จัดระเบียบในโฟลเดอร์และใช้การรวมความคืบหน้าเพื่อดูสถานะปัจจุบันของคุณในมุมมองเดียว กระตุ้นให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบวัตถุประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของ KPI ของพวกเขา
4. ติดตามความก้าวหน้า
ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาดเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ครอบคลุมสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณ ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถตั้งค่าวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้สำหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักใด ๆ ที่คุณกำลังติดตาม
คุณยังสามารถผสานรวมแหล่งข้อมูลภายนอกได้อย่างง่ายดาย เช่น ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เครื่องมือการขาย เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสร้างภาพรวมที่สมบูรณ์
คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆด้วยเทมเพลตรายงานการตลาดของ ClickUp หรือจะตั้งค่าแดชบอร์ดแบบหลายมิติตามความต้องการของคุณเองก็ได้
