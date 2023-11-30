10 จดหมายข่าว AI ที่ดีที่สุดที่ควรสมัครรับในช่วงที่ผ่านมา

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังพัฒนาด้วยความเร็วแสง—สิ่งที่เคยปฏิวัติวงการเมื่อปีที่แล้วก็กลายเป็นเรื่องเก่าไปแล้ว หากคุณต้องการก้าวขึ้นรถไฟขบวน AI และอยู่บนขบวนนี้ตลอดการเดินทาง คุณต้องทุ่มเทตัวเองให้เต็มที่ในสาขานี้และติดตามพัฒนาการล่าสุดของ AI อย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือผ่านจดหมายข่าว AI พวกเขานำเสนอข้อมูลที่คัดสรรและละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในด้าน AI เพื่อให้คุณอยู่ในแนวหน้าของภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 🤖
อย่างไรก็ตาม ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม จดหมายข่าวที่เน้น AI ได้แพร่หลายมากขึ้น ทำให้ยากที่จะแยกแยะว่าควรติดตามหัวข้อใดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสดใหม่ที่สุด
ในบทความนี้ เราจะพูดถึง 10 จดหมายข่าว AI ที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณค้นหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับข่าวสารและพัฒนาการล่าสุดในอุตสาหกรรม
จดหมายข่าว AI ที่ดีที่สุดเพื่อติดตามเทรนด์ล่าสุด
หลังจากที่เราได้ค้นหาผ่านจดหมายข่าวหลายสิบฉบับ เราได้คัดเลือกจดหมายข่าวที่ดีที่สุด 10 ฉบับที่เปิดเผยข้อมูลล่าสุดในโลกของ AI ให้คุณได้ทราบ จดหมายข่าวเหล่านี้อ่านง่ายและน่าสนใจ แม้ว่าคุณอาจไม่ใช่แฟนจดหมายข่าวตัวยงก็ตาม ลองอ่านดูและเลือกแหล่งข้อมูลที่คุณชื่นชอบเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ AI ได้เลย 🥰
1. สรุปเนื้อหา
Rundown เป็น จดหมายข่าวรายวัน (จะส่งถึงกล่องจดหมายของคุณในวันธรรมดา) ที่นำเสนอภาพรวมที่รวดเร็ว กระชับ และครอบคลุม—สรุปประเด็นสำคัญ—เกี่ยวกับข่าวสารล่าสุดด้านปัญญาประดิษฐ์
จดหมายข่าวมี ผู้ติดตามมากกว่า 350,000 คนทั่วโลก และครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ AI หลายด้าน โดยจะนำเสนอข่าวสารทั่วไปในโลกของ AI เน้นเครื่องมือล่าสุด และให้คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ต่างๆ
หากคุณต้องการทำความคุ้นเคยกับโลกของ AI แต่ไม่อยากเจาะลึกมากนัก The Rundown เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันไม่ได้ลงรายละเอียดมากเกินไปแต่ยังคงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ มอบพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการสำรวจหัวข้อที่คุณสนใจต่อไป อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้หลงใหลใน AI อย่างแท้จริงและต้องการรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ The Rundown อาจจะตื้นเกินไปสำหรับคุณ
การสมัครสมาชิก The Rundown นั้นง่ายมาก—เพียงกรอกที่อยู่อีเมลของคุณ กด สมัครสมาชิก และจดหมายข่าวจะรอคุณอยู่ในกล่องจดหมายทุกเช้าวันทำงาน
2. สมองใหญ่
Big Brain เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการค่อยๆ ดื่มด่ำกับโลกของ AI โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีต่อวันในการทบทวนข่าวสารล่าสุด ทุกจดหมายข่าวที่ส่งถึงอีเมลของคุณเป็นความเพลิดเพลินในการอ่าน เพราะถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น ข่าว AI, อาชีพในวงการ AI และเครื่องมือ AI ซึ่งช่วยให้คุณข้ามไปยังส่วนที่น่าสนใจที่สุดและประหยัดเวลา ⏰
หลายคนชื่นชอบ Big Brain เพราะ ภาษาที่เป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย จดหมายข่าวนี้ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย แต่สามารถอธิบายแม้กระทั่งเรื่องที่ซับซ้อนที่สุดให้เข้าใจง่าย ทำให้เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ AI ที่มีประสบการณ์
จดหมายข่าวนี้เน้น อาชีพในด้าน AI โดยจะพูดถึงงาน AI ที่กำลังเป็นที่นิยมและมักให้คำแนะนำที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีการประสบความสำเร็จในด้านนี้
คุณสามารถเข้าร่วมชุมชน Big Brain ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนได้โดยการกรอกที่อยู่อีเมลของคุณบนเว็บไซต์ของจดหมายข่าว
3. อาหารเช้า AI
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือเพียงแค่ต้องการเริ่มใช้เครื่องมือ AI AI Breakfast ก็สามารถเข้ากับกิจวัตรยามเช้าของคุณได้อย่างลงตัว! ☕
มันถูกเผยแพร่ทุกวันจันทร์เพื่อนำเสนอ ข่าวสาร AI ประจำสัปดาห์ จุดเด่นของมันคือการเชื่อมช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ต่างจากจดหมายข่าว AI อื่น ๆ ที่คุณอาจพบเจอ AI Breakfast จะหารือเกี่ยวกับส่วนทฤษฎีก่อน แล้วจึงอธิบายว่าคุณสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร คุณจะได้รับข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเฉพาะ และอาจเพลิดเพลินกับคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน
ตัวอย่างเช่น หากจดหมายข่าวพูดถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้ AI จะมีการอธิบายคุณสมบัติของเครื่องมือนั้น จากนั้นจะแสดงวิธีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
AI Breakfast ยังครอบคลุมถึง การศึกษาล่าสุดในสาขา AI ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
จดหมายข่าววิเคราะห์รายสัปดาห์นี้ฟรี แต่หากคุณสมัครสมาชิกในราคา 97 ดอลลาร์ต่อปี คุณจะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น:
- อีเมลเพิ่มเติมในวันพุธและวันศุกร์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
- ส่วนลดสำหรับเครื่องมือและงานประชุมที่ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งอาจเป็นประโยชน์หากคุณต้องการเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ในกระบวนการทำงานของคุณหรือขยายกลุ่มผู้ร่วมงาน
- การปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนำเครื่องมือ AI ไปใช้ในชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพของคุณ (30 นาที)
- แพลตฟอร์ม eBook ถอดรหัส AI: คำอธิบายที่ไม่ใช่ทางเทคนิคเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
สนใจเขียนจดหมายข่าวของคุณเองหรือไม่? ลองดูเทมเพลตจดหมายข่าวเหล่านี้!
4. การปฏิวัติของปัญญาประดิษฐ์
คุณมีสองประเภทของผู้คนที่สนใจเกี่ยวกับ AI กลุ่มแรกคือผู้ที่สนใจใน AI ที่เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้ AI, การพัฒนาที่ล้ำสมัย, หรือการวิจัยที่น่าสนใจ กลุ่มที่สองคือผู้ที่ไม่อยากจะมุ่งเน้นไปที่อะไรเป็นพิเศษ แต่ต้องการที่จะได้ลิ้มรสทุกอย่าง และนั่นคือกลุ่มเป้าหมายของจดหมายข่าว The AI Revolution
จดหมายข่าวฉบับนี้ วิเคราะห์แหล่งข้อมูล AI กว่า 1,000 รายการ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่คัดสรรมาอย่างรอบด้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดในโลกของ AI ให้คุณฟรี! ทุกฉบับถูกจัดระเบียบอย่างดีและดูน่าสนใจ ทำให้คุณอ่านและค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ภาษาที่ใช้ในจดหมายข่าวก็เข้าใจง่าย แม้แต่หัวข้อที่ซับซ้อนที่สุดก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ The AI Revolution? ไม่มีโฆษณาหรือสิ่งรบกวน ที่อาจส่งผลต่อประสบการณ์การอ่านของคุณ
ผู้ใช้จำนวนมากที่เพิ่งเข้าสู่โลกของ AI เลือกจดหมายข่าวนี้เป็นแหล่งข้อมูลล่าสุดที่พวกเขาติดตาม แต่หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือมีความรู้เกี่ยวกับ AI อยู่แล้ว คุณอาจพบว่าเนื้อหานี้ค่อนข้างทั่วไป
5. การออกแบบคำสั่งประจำวัน
หากคุณไม่คุ้นเคยกับคำนี้ การวิศวกรรมคำสั่ง คือศิลปะของการสร้างข้อมูลนำเข้าที่แบบจำลองที่ใช้ AI สามารถเข้าใจและใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินการต่าง ๆ ได้ กล่าวโดยง่าย คุณใช้คำสั่งเพื่อ "สื่อสาร" กับเครื่องมือเช่น ChatGPT และกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่เหมาะสม
เข้าสู่ Prompt Engineering Daily—จดหมายข่าวที่ยอดเยี่ยมซึ่งนำเสนอคำแนะนำสำหรับการสรุป AI ประจำวันที่ยอดเยี่ยม และแสดงให้คุณเห็นวิธีการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในวงการด้วยการรายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง และวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ AI ที่นวัตกรรมที่สุด
การสมัครสมาชิกจดหมายข่าวไม่มีค่าใช้จ่าย. หลังจากที่คุณป้อนอีเมลของคุณและกด สมัครสมาชิก คุณต้องให้ชื่อของคุณและตอบคำถามไม่กี่ข้อเกี่ยวกับงานของคุณ, อุตสาหกรรม, บริษัท, และเขตเวลาของคุณ. ข้อมูลนี้ช่วยให้ระบบการจัดส่งเข้าใจความชอบของคุณและส่งจดหมายข่าวให้คุณในเวลาที่เหมาะสม.
เมื่อคุณสมัครสมาชิกแล้ว Prompt Engineering Daily จะส่งของขวัญให้คุณ—ทรัพยากรที่เรียกว่า คู่มือสุดยอดสำหรับ AI และ ChatGPT
6. ลำดับ
หากคุณต้องการทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของแมชชีนเลิร์นนิง (ML) TheSequence คือทางเลือกที่ดีที่สุด! ชุมชนนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 160,000 คน และมี จดหมายข่าวสองฉบับ ให้เลือกตามความสนใจของคุณ
TheSequence Scope เป็นจดหมายข่าวรายสัปดาห์ฟรี จัดพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ โดยเน้นนำเสนอผลงานวิจัยล่าสุด การเผยแพร่ผลงาน และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นหลัก ใช้เวลาอ่านจดหมายข่าวประมาณห้านาที ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลามากแต่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ
TheSequence Edge เป็นจดหมายข่าวระดับพรีเมียมที่เผยแพร่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี จดหมายข่าววันอังคารจะเน้นเรื่องแมชชีนเลิร์นนิงโดยเฉพาะ—กล่าวถึงแนวคิดสำคัญ บทสรุปของงานวิจัยล่าสุดในวงการ และแนะนำเฟรมเวิร์กและแพลตฟอร์มที่คุณควรศึกษา
จดหมายข่าววันพฤหัสบดีจะเจาะลึกการวิจัยมากขึ้น—คุณสามารถคาดหวังการวิเคราะห์อย่างละเอียดของเอกสารหรือกรอบแนวคิดใหม่ทุกสัปดาห์ หากคุณต้องการเห็น TheSequence Edge ในกล่องจดหมายของคุณ คุณจะต้องซื้อแผนการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนในราคา $6 หรือจ่าย $50 สำหรับทั้งปี
TheSequence นำเสนอเนื้อหาเพิ่มเติมฟรีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ AI อ่านบทสัมภาษณ์กับนักวิจัยและผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงในวงการ ML และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ AI ที่มีค่าใน TheSequence Chat ซึ่งออกทุกวันพุธเว้นพุธ คุณยังสามารถอ่าน TheSequence Guest Post ซึ่งเผยแพร่ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ โดยเน้นไปที่ความท้าทายในการเรียนรู้ของเครื่องและวิธีการเอาชนะมัน
7. เซลล์ประสาท
หากคุณต้องการเก็บเกี่ยวประโยชน์ของ AI และนำมาใช้ในธุรกิจของคุณ แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไร The Neuron สามารถช่วยคุณได้ จดหมายข่าวรายวันที่มีโลโก้แมวน่ารักนี้จะส่งถึงคุณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. (เวลาตะวันออก) และมีการอัปเดตเกี่ยวกับเทรนด์ AI ล่าสุดและคำแนะนำในการนำไปใช้ในที่ทำงาน 🐱
หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้จดหมายข่าวนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดตัวไม่นาน คือ โครงสร้างที่เรียบง่ายและกระชับ สิ่งแรกที่คุณจะเห็นคือพาดหัวข่าว จากนั้นจะมีรายการหัวข้อย่อยสั้น ๆ สรุปอัปเดตสำคัญประจำวัน ตามด้วยหัวข้อต่าง ๆ ที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตนั้น ๆ ในแต่ละส่วนจะมีข้อมูลสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณจะได้อ่านถัดไป เพื่อช่วยให้การนำทางสะดวกยิ่งขึ้น
ส่วนสุดท้ายจะทำให้คุณยิ้มได้—แมวของ The Neuron ทิ้งความคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสนุกสนานของจดหมายข่าวไว้! นอกเหนือจากเนื้อหาที่ให้ข้อมูลแล้ว องค์ประกอบของอารมณ์ขันเหล่านี้ทำให้ The Neuron เป็นสิ่งที่อ่านได้อย่างสนุกสนานและเบาสบาย
จดหมายข่าวนี้ฟรี อ่านได้อย่างรวดเร็ว (ใช้เวลาประมาณสามนาที) และมีผู้ติดตามมากกว่า 150,000 คน
8. สรุปจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์
ด้วย AI ที่กำลังสร้างกระแสไปทั่วโลก ความกังวลเกี่ยวกับจริยธรรมของมันจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าที่เคย หากคุณกังวลเกี่ยวกับความยุติธรรม อคติ ความเป็นส่วนตัว ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความโปร่งใสของระบบ AI การศึกษาวิจัยที่มีอยู่และสร้างความคิดเห็นที่มีข้อมูลเป็นสิ่งที่ดีเสมอ AI Ethics Brief ช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้!
ตามที่ผู้เขียนจดหมายข่าว AI ระบุไว้ ภารกิจคือการ ทำให้ความรู้ด้านจริยธรรม AI เป็นประชาธิปไตย โดยการให้ความรู้ที่มีคุณค่าและละเอียดแก่ผู้ชมในวงกว้าง จดหมายข่าวรายสัปดาห์นี้จะกล่าวถึง ข้อบังคับและข้อกังวลทางจริยธรรม ที่หลากหลายใน AI เพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการใช้ระบบและเครื่องมือที่อิงกับ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 📣
จดหมายข่าวทุกฉบับจะอภิปรายและสรุปการศึกษาหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจบริบทและสร้างความคิดเห็น ส่วนที่น่าสนใจอีกส่วนคือ พจนานุกรมชีวิต—ทุกสัปดาห์คุณจะได้เห็นคำจำกัดความของคำศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม AI ซึ่งช่วยให้คุณขยายความรู้ของคุณ
จดหมายข่าวนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากคุณต้องการสนับสนุนผลงานของผู้เขียน คุณสามารถสมัครสมาชิกแบบชำระเงินหรือบริจาคได้
9. AlphaSignal
คุณเป็นนักวิจัย นักพัฒนา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่กำลังมองหา จดหมายข่าวทางเทคนิค ที่เจาะลึกเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ AI อยู่หรือไม่? หากใช่ ลองดู AlphaSignal จดหมายข่าวรายสัปดาห์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 150,000 คน
จดหมายข่าวนี้สรุปข่าวสารสำคัญ, ที่เก็บข้อมูล, โครงการ, และเอกสารในสาขา AI เพื่อช่วยให้คุณติดตามข้อมูลล่าสุด แพลตฟอร์มนี้ใช้โมเดล AI ขั้นสูงในการตรวจสอบ arXiv, GitHub, Google Scholar, และ Open Review และวิเคราะห์บล็อก, สื่อสังคม, ข่าว, ความคิดเห็น, และการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาทำการวิจัยด้วยตัวเองแต่ต้องการเข้าถึงการพัฒนาล่าสุดในวงการ AI
AlphaSignal ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างกว้างขวาง แต่เน้นไปที่ การเรียนรู้ของเครื่อง ดังนั้นโปรดพิจารณาว่ามันตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่
ควรสังเกตว่าจดหมายข่าวนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในวงการ AI โดยทั่วไปแล้วจะเน้นเนื้อหาทางเทคนิคและใช้คำศัพท์หรือสำนวนเฉพาะทางที่คุณต้องคุ้นเคยจึงจะสามารถเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอได้อย่างครบถ้วน
10. เหนือมนุษย์
Superhuman เป็นหนึ่งในจดหมายข่าวเกี่ยวกับ AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีผู้ติดตามมากกว่า 450,000 คน! มันช่วยให้คุณกลายเป็นซูเปอร์ฮิวแมน (ในเชิงเปรียบเทียบ) โดยการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและประสบความสำเร็จในที่ทำงาน 🦸
จดหมายข่าวนี้สังเกตความก้าวหน้าล่าสุดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่เทคโนโลยี ศิลปะ ไปจนถึงกีฬา Superhuman ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในสาขานี้
หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้จดหมายข่าวนี้ได้รับความนิยมคือมันนำเสนอ เนื้อหาที่คัดสรรมาอย่างดี ซึ่งตรงกับความต้องการของคุณ หลังจากที่คุณสมัครรับจดหมายข่าวแล้ว คุณจะถูกขอให้กรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับชื่อ ระดับงาน ตำแหน่งหน้าที่ อุตสาหกรรม ขนาดบริษัท และสถานที่ตั้งของคุณ
Superhuman ใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาฟรีที่เกี่ยวข้องมากที่สุดให้กับคุณ โดยเน้นที่ ChatGPT, หัวข้อการเขียน, วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์, การหางานด้าน AI และเครื่องมือ AI ฟรี คุณจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสำรวจด้วย
สนใจลองใช้ AI หรือไม่? พบกับ ClickUp
การอ่านเกี่ยวกับ AI และความก้าวหน้าของมันช่วยให้คุณทันต่อเหตุการณ์ แต่ความรู้เชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณเข้าใจว่า AI ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ หากคุณกระตือรือร้นที่จะ ทดลองใช้ AI และดูว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ลองใช้ ClickUp ดูสิ!
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการที่รองรับวิธีการปรับปรุงกระบวนการที่หลากหลาย และช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดระเบียบและการทำงานร่วมกันของทีม
ในบรรดาคุณสมบัติมากมายของ ClickUp นั้นClickUp Docs ซึ่งเป็นตัวเลือกการจัดการเอกสารที่ใช้ AI เป็นหนึ่งในนั้น คุณสามารถใช้เพื่อสร้าง, แชร์, แก้ไข, จัดการ, และเก็บไฟล์ของคุณได้ ผู้ช่วย AI ในตัวของแพลตฟอร์มClickUp AI เป็นเครื่องมือ AI ชั้นเยี่ยมที่สามารถช่วยคุณอัตโนมัติภารกิจและกระบวนการทำงานและมอบผลลัพธ์คุณภาพสูงไม่ว่าคุณจะทำงานใน CRM, การพัฒนาซอฟต์แวร์, การสนับสนุนลูกค้า,หรือการขาย B2B และ B2C
ClickUp AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ ช่วยให้คุณระดมความคิดใหม่ ๆ เมื่อคุณเจอทางตันทางความคิด สร้างสรุป และแก้ไขและตรวจทานเนื้อหาทุกประเภท นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสามารถเท่านั้น—ด้วย ClickUp AI คุณสามารถเขียนอีเมล สร้างไทม์ไลน์โครงการ จัดทำวาระการประชุม ตอบกลับลูกค้า และสร้างรายการดำเนินการได้!
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับคำแนะนำที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญหลายสิบรายการ คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างประโยคเพื่อดึงผลลัพธ์ที่แม่นยำจากเครื่องมือ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตคำแนะนำ AIภายในแพลตฟอร์มเพื่อรับคำแนะนำที่พร้อมใช้งานหลายร้อยรายการสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
เนื่องจากความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย ClickUp AI จึงมีประโยชน์เท่าเทียมกันสำหรับฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ และองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจาก ClickUpทำงานได้อย่างราบรื่นบน Mac, Windows และอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถปลดปล่อยพลังเต็มรูปแบบได้ไม่ว่าจะทำงานจากออฟฟิศหรือระยะไกล 💪
ปลดล็อกพลังของ AI ด้วย ClickUp
การสมัครรับจดหมายข่าว AI ที่ดีที่สุดเป็นขั้นตอนสำคัญที่คุณควรทำหากคุณต้องการก้าวทันความก้าวหน้าล่าสุดในสาขานี้
หากคุณต้องการที่จะไปข้างหน้าและดูว่า AI ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติลองใช้ ClickUp 3.0และผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของมัน มันจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณและช่วยให้คุณเริ่มต้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสำรวจฟีเจอร์ AI และคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ!