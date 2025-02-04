เราได้ตรวจสอบเครื่องมือทดสอบอีเมลที่ดีที่สุดในปี 2025

การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าคุณอาจได้รับผลตอบแทนเกือบ 36 ดอลลาร์สำหรับทุก 1 ดอลลาร์ที่ใช้ไปกับแคมเปญการตลาดทางอีเมล แม้ว่าตัวเลขนี้จะแสดงถึงโอกาสที่น่าทึ่ง แต่ก็ยังห่างไกลจากสิ่งที่แคมเปญการตลาดทางอีเมลส่วนใหญ่สามารถทำได้
นั่นคือจุดที่เครื่องมือทดสอบอีเมลเข้ามามีบทบาท เครื่องมือเหล่านี้สามารถลดช่องว่างและพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ต้องการได้มากขึ้น ด้วยเครื่องมือทดสอบอีเมล คุณสามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่มีประสิทธิภาพ ดูสวยงาม และหลีกเลี่ยงการถูกกรองโดยระบบสแปมที่น่ารำคาญได้
เครื่องมือทดสอบอีเมลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันมาพร้อมกับประโยชน์มากมาย ไม่เพียงแต่ช่วยจัดการกล่องจดหมายของคุณเท่านั้น แต่ยังสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ ทดสอบหัวข้ออีเมล และออกแบบอีเมลที่โดดเด่นได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณค้นหาเทมเพลตจดหมายข่าวที่สมบูรณ์แบบได้อีกด้วย
ในโพสต์นี้ เราจะรีวิว 10 เครื่องมือทดสอบอีเมลที่ดีที่สุดในปี 2024 มาเริ่มกันเลย
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือทดสอบอีเมล?
เมื่อประเมินเครื่องมือทดสอบอีเมล นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ความเข้ากันได้และการแสดงผล: เลือกเครื่องมือทดสอบอีเมลที่แสดงว่าอีเมลของคุณจะปรากฏอย่างไรในไคลเอนต์และอุปกรณ์ต่างๆ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากอีเมลจากผู้ให้บริการอีเมลยอดนิยม เช่น Gmail, Outlook หรืออุปกรณ์มือถือ อาจแสดงผลแตกต่างกันในไคลเอนต์อีเมลที่แตกต่างกัน
- การทดสอบสแปม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณส่งถึงผู้รับที่ตั้งใจไว้และไม่ถูกจัดเป็นสแปม ดังนั้น เครื่องมือที่คุณเลือกควรสามารถประเมินหัวเรื่อง เนื้อหาอีเมล และชื่อเสียงของผู้ส่งของคุณได้ เพื่อให้มั่นใจในอัตราการส่งถึงผู้รับที่สูง
- การตรวจสอบความถูกต้องของลิงก์และรูปภาพ: เลือกใช้เครื่องมือที่สามารถระบุลิงก์เสียและปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพเพื่อให้การจัดการกล่องจดหมายเป็นไปอย่างราบรื่น หากเครื่องมือนั้นยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกล่องจดหมายและแสดงตัวอย่างอีเมลได้ จะยิ่งดีขึ้นไปอีก
- การวิเคราะห์เวลาในการโหลด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทดสอบอีเมลของคุณวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อเวลาในการโหลด เช่น ขนาดของรูปภาพและสคริปต์ภายนอก ซึ่งจะช่วยลดอัตราการยกเลิกการรับอีเมล—ปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ที่จัดการคำเชิญประชุมและอีเมลที่มีความสำคัญด้านเวลา
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และความง่ายในการใช้งาน: เครื่องมือทดสอบที่ใช้งานง่ายและสามารถใช้งานได้สะดวก แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ก็สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอีเมลได้
- ความสามารถในการผสานรวม: คุณควรพิจารณาด้วยว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลปัจจุบันของคุณและเครื่องมืออื่น ๆ ได้ดีเพียงใด การผสานรวมที่ราบรื่นสามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
- การสนับสนุนลูกค้า: มองหาเครื่องมือที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่ง รวมถึงบทเรียนสอน การบริการลูกค้า การสนับสนุนผ่านการแชท และคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา การสนับสนุนที่ดีมีค่ามาก โดยเฉพาะ เมื่อต้องจัดการกับปัญหาการจัดการอีเมลที่ซับซ้อน
- คุณสมบัติการให้ข้อเสนอแนะและการร่วมมือ: เลือกเครื่องมือที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถร่วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแบ่งปันแบบทดสอบ และการรวบรวมข้อเสนอแนะ. สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษหากคุณทำงานเป็นทีม
เลือกเครื่องมือที่สามารถจับปัจจัยทั้งหมดหรืออย่างน้อยที่สุดส่วนใหญ่จากข้างต้นได้ และคุณจะอยู่บนเส้นทางสู่การสร้างแคมเปญอีเมลที่มีประสิทธิภาพสูง
10 เครื่องมือทดสอบอีเมลที่ดีที่สุดที่ควรใช้
การแข่งขันระหว่างซอฟต์แวร์ทดสอบอีเมลจะดุเดือดในปี 2024 อย่างไรก็ตาม เราได้ค้นพบ 10 เครื่องมือทดสอบอีเมลที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน
1. ลิทมัส
Litmus นำเสนอซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมลที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์การทดสอบที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณสามารถดูตัวอย่างอีเมลของคุณในกล่องจดหมายของผู้รับบนอุปกรณ์และแอปพลิเคชันต่างๆ กว่า 90 รายการ เพื่อให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาการแสดงผลที่ไม่สอดคล้องกันได้ นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับในการส่งอีเมลที่ปราศจากข้อผิดพลาดอีกด้วย
Litmus ยังช่วยให้การประกันคุณภาพง่ายขึ้นโดยตรวจสอบลิงก์ รูปภาพ และองค์ประกอบสำคัญโดยอัตโนมัติเพื่อให้การแสดงผลที่เกือบไร้ที่ติ
นอกจากนี้ Litmus ยังตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการรับรู้
คุณสมบัติเด่นของ Litmus
- ดูตัวอย่างอีเมลบนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ
- ทำให้การตรวจสอบคุณภาพของลิงก์และรูปภาพเป็นอัตโนมัติ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงเนื้อหาในอีเมลได้
- ทดสอบสแปมขั้นสูงเพื่อปรับปรุงการส่งอีเมล
- ผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
ข้อจำกัดของลิทมัส
- แอปอาจใช้งานได้ไม่สะดวกใน Chrome
- มีเฉพาะแผนที่ชำระเงินเท่านั้น
การกำหนดราคาแบบ Litmus
- Litmus Basic: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ลิทมัส พลัส: $199/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและบทวิจารณ์แบบลิทมัส
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
2. Mail-Tester
Mail-Tester เป็นเครื่องมือทดสอบอีเมลฟรีที่คุณสามารถใช้เพื่อทดสอบความสามารถในการส่งถึงของอีเมลของคุณ ในการใช้เครื่องมือแสดงตัวอย่างอีเมลนี้ คุณเพียงแค่ส่งอีเมลของคุณไปยังที่อยู่อีเมลที่กำหนดโดย Mail-Tester จากนั้นเครื่องมือจะสแกนแง่มุมต่างๆ ของอีเมลของคุณ รวมถึงเนื้อหาข้อความ เซิร์ฟเวอร์อีเมล และ IP ที่ส่ง เพื่อประเมินคะแนนสแปมของอีเมล
เมื่อการวิเคราะห์เสร็จสิ้น คุณจะได้รับรายงานรายละเอียดที่เน้นย้ำถึงพื้นที่ที่มีการตั้งค่าอย่างเหมาะสมและแนะนำการปรับปรุงในจุดที่จำเป็น เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งอีเมลของคุณไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่อีเมลจะถูกติดป้ายว่าเป็นสแปมหรือถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ขยะ
นอกจากนี้ Mail-Tester ยังมีประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะของบันทึก SPF (Sender Policy Framework) และ DKIM (Domain Keys Identified Email) ของคุณ ทำการทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์อีเมลและที่อยู่ IP ของคุณ และระบุเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสแปมที่อาจส่งผลเสียต่อการส่งอีเมลของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mail-Tester
- ทดสอบบันทึก SPF & DKIM ของคุณเพื่อการยืนยันตัวตนอีเมลที่ดีที่สุด
- ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ IP ของคุณ และให้แน่ใจว่าการสื่อสารทางอีเมลของคุณปลอดภัย
- ทำการทดสอบอย่างละเอียดบนเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- รับรายงานการกำหนดค่าโดยละเอียดเพื่อระบุและดำเนินการปรับปรุง
- ร่วมมืออย่างราบรื่นกับ SpamAssassin เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับและป้องกันการสแปมในอีเมลของคุณผ่านคุณสมบัติของ Mail-Tester
ข้อจำกัดของ Mail-Tester
- ผู้ใช้สามารถทำการทดสอบได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้นฟรีภายใน 24 ชั่วโมง
ราคาของ Mail-Tester
- 50 €: 500 ชุดทดสอบ
- 80 €: 1,000 ชุดทดสอบ
- 250 €: 5,000 ชุดทดสอบ
- 700 €: 20,000 ชุดทดสอบ
- 2,500 €: 100,000 ชุดทดสอบ
- 20,000 €: 5000 ชุดทดสอบ
- 200 €: 1,000,000 ชุดทดสอบ
คะแนนและรีวิวของ Mail-Tester
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. หนอน
Wormly นำเสนอวิธีการทดสอบอีเมลแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน แพลตฟอร์มการทดสอบอีเมลของมันมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบเวลาทำงานและการติดตามตัวชี้วัดเพื่อลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้
มันให้การตรวจสอบความละเอียดสูงในช่วงเวลา 5 วินาทีเพื่อตรวจจับปัญหาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ตัวชี้วัดขั้นสูงของเครื่องมือสำหรับบริการเช่น Nginx, Apache, PHP-APC, และ Postfix ยังได้รับความนิยมจากผู้ใช้
Wormly ส่งการแจ้งเตือนความล้มเหลวอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึง SMS และ Slack เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อทำการทดสอบการส่งอีเมล เครื่องมือทดสอบอีเมลนี้จะช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยให้คุณป้อนรายละเอียดพื้นฐาน เช่น ชื่อโฮสต์หรือ IP ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ที่อยู่อีเมล และพอร์ต TCP เพื่อเริ่มการทดสอบ วิธีการที่ตรงไปตรงมานี้ช่วยให้คุณตรวจสอบและดูแลโครงสร้างพื้นฐานอีเมลของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเวิร์มลี
- ตรวจสอบโปรโตคอลต่างๆ รวมถึง HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP และอื่นๆ เพื่อความครอบคลุมที่ครบถ้วน
- รับการแจ้งเตือนความล้มเหลวทันทีผ่าน SMS, Slack, Telegram, สายโทรศัพท์เสียง, ฯลฯ
- สร้างบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีสำหรับทีมของคุณทั้งหมด
- ป้องกันการแจ้งเตือนที่ต่อเนื่องและรักษาความถูกต้องของการแจ้งเตือนผ่านความพึ่งพาของโฮสต์
- สร้างรายงานเวลาทำงานโดยละเอียดพร้อมตัวชี้วัด SLA สำหรับการติดตามประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดที่เกิดจากเวิร์ม
- อาจมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรในแผนระดับล่าง
- ต้องการความรู้ทางเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าและการปรับแต่ง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ราคาแบบหนอน
- สตาร์ทอัพ: $44/เดือน ต่อผู้ใช้
- หน่วยงาน: $107/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
- DevOps: $221/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้
- องค์กร: $562/เดือน ต่อ 50 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของเวิร์มลี่
- ไม่ทราบ
4. อีเมลบนกรด
Email on Acid เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับการทดสอบและปรับปรุงอีเมลการตลาดของคุณ มันช่วยให้คุณดูตัวอย่างอีเมลและระบุองค์ประกอบที่อาจนำไปสู่การถูกกรองเป็นสแปม
แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายหลายประการที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้อีเมลของคุณสมบูรณ์แบบ คุณสามารถแชร์อีเมลทดสอบของคุณกับผู้อื่น รวบรวมการอนุมัติ และรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดในที่เดียว ทำให้การทดสอบอีเมลเป็นกระบวนการที่ร่วมมือกัน
นอกจากนี้ Email on Acid ยังไม่เพียงแค่ตรวจสอบเนื้อหาอีเมลของคุณเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์สำหรับตรวจสอบว่าโดเมนของคุณอยู่ในบัญชีดำหรือรายการบล็อกใด ๆ หรือไม่ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าอีเมลของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังโฟลเดอร์สแปม
นอกจากนี้ เครื่องมือทดสอบอีเมลนี้ยังมีการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ เช่น เวลาการอ่าน แผนที่ความสนใจของผู้รับ อุปกรณ์ของผู้รับ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงแคมเปญของคุณได้ดีขึ้น แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยคุณตรวจสอบการนำเสนอทางภาพของอีเมลบนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ด้วย ดังนั้น อีเมลจะปรากฏตามที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่าผู้รับจะเปิดอ่านจากที่ไหนก็ตาม
สุดท้ายนี้ Email on Acid ช่วยให้การทำงานของแคมเปญอีเมลง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตรวจสอบแคมเปญล่วงหน้า การตรวจสอบความถูกต้องของ URL และการปรับแต่งภาพ เพื่อให้คุณสามารถส่งอีเมลได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Email on Acid
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอในลักษณะของอีเมลเมื่อแสดงบนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
- ตรวจสอบความถูกต้องของ URL และปรับแต่งรูปภาพเพื่อประสิทธิภาพอีเมลที่ดีขึ้น
- ดำเนินการตรวจสอบรายการสำคัญ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของ UTM และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ADA
- ปรับปรุงการส่งอีเมลให้ถึงผู้รับด้วยการตรวจสอบสแปมและการเข้าถึงโดเมนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ
- อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่ออีเมลกับตัวกรองสแปมยอดนิยมกว่า 20 รายการ
ข้อจำกัดของ Email on Acid
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- การแสดงผลอาจไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ Email on Acid
- พื้นฐาน: $74/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $134/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Email on Acid
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 (รีวิว 25+ รายการ)
5. Brevo
Brevo, เดิมชื่อ Sendinblue, เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลที่รวมคุณสมบัติต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการแคมเปญอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันหลักของมันคือการสร้าง, ส่ง, และติดตามแคมเปญอีเมล
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Brevo ได้รับการออกแบบมาเพื่อการนำทางที่ง่ายดาย ด้วยรูปแบบที่สะอาดตาซึ่งให้คุณเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อ แคมเปญ และการสนทนาได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีตัวแก้ไขอีเมลแบบลากและวางที่ช่วยให้การสร้างอีเมลง่ายยิ่งขึ้น
Brevo ยังมีเทมเพลตอีเมลที่ตอบสนองได้มากกว่า 40 แบบ ทำให้ง่ายต่อการออกแบบอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังอนุญาตให้ปรับแต่งองค์ประกอบของอีเมลได้อย่างละเอียด รวมถึงข้อความ แบบอักษร สี และลิงก์
หนึ่งในจุดแข็งหลักของ Brevo คือความสามารถในการส่งอีเมลถึงผู้รับปลายทางได้สำเร็จ เพื่อจุดประสงค์นี้ Brevo ได้นำวิธีการต่าง ๆ มาใช้ รวมถึงการนำทางผ่านระบบกรองสแปมและการรักษาชื่อเสียงของผู้ส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าอีเมลของคุณจะไปถึงกล่องจดหมายหลักของผู้รับ
Brevo ยังรองรับการแบ่งกลุ่มรายชื่ออีเมลเพื่อการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติเพื่อช่วยในการจัดการแคมเปญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Brevo
- รันแคมเปญอีเมลหลายช่องทางด้วยการแบ่งกลุ่มขั้นสูง
- ส่งอีเมลด้วยอัตราการส่งถึงสูง
- สำรวจการปรับแต่งและฟีเจอร์การตลาดผ่านอีเมลที่หลากหลาย
- ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตสำเร็จรูป
ข้อจำกัดของ Brevo
- การผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- อาจตั้งค่าได้ยากสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ Brevo
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือน
- BrevoPlus: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Brevo
- G2: 4. 5/5 (680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,920 รายการ)
6. GlockApps
GlockApps เป็นแพลตฟอร์มทดสอบและวิเคราะห์อีเมลที่ล้ำสมัย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งอีเมลและเสริมสร้างชื่อเสียงของผู้ส่ง
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และผู้จัดการแคมเปญอีเมล เครื่องมือนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่อีเมลถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และโปรแกรมอีเมลต่างๆ
GlockApps ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการส่งอีเมลได้โดยการจำลองการส่งอีเมล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนการเปิดตัวแคมเปญจริง การจำลองนี้สามารถระบุตัวกระตุ้นให้เกิดสแปม ให้คะแนนสแปม และวิเคราะห์เนื้อหาอีเมลเพื่อค้นหาองค์ประกอบที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งถึงผู้รับ
นอกจากนี้ GlockApps ยังตรวจสอบชื่อเสียงของผู้ส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งอีเมลถึงผู้รับ และให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดเกี่ยวกับโปรโตคอลการยืนยันตัวตน เช่น SPF, DKIM และ DMARC
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง GlockApps เป็นเครื่องมือทดสอบอีเมลที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญอีเมล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GlockApps
- ประเมินประสิทธิภาพของอีเมลผ่านผู้ให้บริการอีเมลต่างๆ
- ตรวจจับและแก้ไของค์ประกอบในอีเมลที่อาจทำให้ถูกกรองเป็นสแปม
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการปรับเนื้อหาอีเมลให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มอัตราการเปิดและอัตราการคลิกผ่าน
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาการส่งอีเมลผ่าน Slack และอีเมล
- รักษาชื่อเสียงของผู้ส่งให้แข็งแกร่งเพื่อการส่งอีเมลที่ดีขึ้นในระยะยาว
ข้อจำกัดของ GlockApps
- ราคาที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
- ผู้ใช้บางรายคาดหวังความละเอียดที่มากขึ้นในการจัดวางอีเมลในกล่องขาเข้าของ Gmail
ราคาของ GlockApps
- ฟรีตลอดไป
- จำเป็น: $85/เดือน
- การเติบโต: $142/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $185/เดือน
คะแนนและรีวิวของ GlockApps
- G2: 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
7. Stripo
Stripo เป็นแพลตฟอร์มออกแบบอีเมลแบบไดนามิกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการสร้างอีเมลที่ตอบสนองได้อย่างง่ายดาย โดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญด้าน HTML ของพวกเขา
หัวใจหลักคือตัวแก้ไขเทมเพลตอีเมลแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยบล็อกพื้นฐานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างอีเมลที่สวยงามโดยไม่ต้องเขียนโค้ด นอกจากนี้ Stripo ยังเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการนำเทคโนโลยี AMP สำหรับอีเมลมาใช้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบของอีเมล
Stripo ยังช่วยให้กระบวนการออกแบบอีเมลเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติและไลบรารีโมดูลที่ปรับแต่งได้
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคลอย่างกว้างขวาง รวมถึง HTML แบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มการโต้ตอบ นอกจากนี้ยังรองรับการส่งออกอีเมล การติดตามการเปลี่ยนแปลง และการผสานรวมอย่างราบรื่นกับ ESP/CRM กว่า 60 ระบบ
ด้วยความหลากหลายนี้ ผู้ใช้สามารถผสานอีเมลเข้ากับระบบอัตโนมัติได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Stripo
- ใช้การแก้ไขแบบลากและวางและบล็อกพื้นฐานเพื่อสร้างอีเมลได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- นำ AMP for Email มาใช้เพื่อสร้างเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจและมีชีวิตชีวามากขึ้น
- ทดสอบและดูตัวอย่างอีเมลบนแพลตฟอร์มมากกว่า 90 แห่ง
- ฝังโค้ด HTML แบบกำหนดเองและเข้าถึงเทมเพลตกว่า 1,000 แบบที่ตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่างๆ พร้อมใช้งานสำหรับประสบการณ์อีเมลที่ปรับแต่งได้
- เชื่อมต่อกับ ESP/CRM กว่า 60 รายเพื่อการอัตโนมัติและการติดตามอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Stripo
- คุณต้องการสิทธิ์การเข้าถึงระดับพรีเมียมเพื่อใช้หลายเทมเพลต
- ไม่มีตัวอย่างโหมดมืดให้ดู
ราคาของ Stripo
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $45/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
- ข้อดี: $95/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Stripo
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
8. Mailtrap
Mailtrap เป็นแซนด์บ็อกซ์อีเมลขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของอีเมลในสภาพแวดล้อมการเตรียมการ, การพัฒนา, และการทดสอบคุณภาพ. เครื่องมือนี้ช่วยให้แน่ใจว่าอีเมลได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและสมบูรณ์แบบก่อนที่จะส่งถึงผู้รับปลายทาง.
เครื่องมือทดสอบอีเมลนี้เป็นพื้นที่ทดสอบที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ในการดูตัวอย่างอีเมล ตรวจสอบคะแนนสแปม และยืนยันความสมบูรณ์ของ HTML/CSS ความสามารถของ Mailtrap ในการแสดงผลอีเมลบนไคลเอนต์อีเมลต่างๆ รวมถึงเว็บ iOS และ Android นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
โดยการรวมเซิร์ฟเวอร์ SMTP ปลอม Mailtrap สร้างสภาพแวดล้อมการทดสอบที่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลโดยไม่ตั้งใจไปยังลูกค้าจริง เครื่องมือนี้ยังรองรับการทำงานอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการทดสอบอีเมลในสภาพแวดล้อม staging ง่ายขึ้น
นอกจากนี้, API การทดสอบที่แข็งแกร่งของมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมัน.
Mailtrap รองรับการอัตโนมัติ QA และมีการผสานรวมกับภาษาโปรแกรมที่นิยมเช่น Ruby, Python, PHP, Node.js, และ.Net นอกจากนี้ยังมีกล่องจดหมายหลายตัวสำหรับโปรเจ็กต์ต่าง ๆ และรวมถึงการจัดการผู้ใช้แบบครอบคลุมและตัวเลือกการเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO)
คุณสมบัติเด่นของ Mailtrap
- ใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ปลอมสำหรับการทดสอบอีเมลอย่างปลอดภัย
- ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของโค้ด HTML และ CSS ให้มีความสอดคล้องกัน
- ระบุอีเมลที่มีแนวโน้มจะเข้าสู่โฟลเดอร์สแปม
- เปิดใช้งานการดูตัวอย่างอีเมลอย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพก่อนส่ง
- ผสานการทำงานกับ Ruby, Python, PHP, Node.js, .Net และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Mailtrap
- ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสำหรับการส่งอีเมลจำนวนมาก เนื่องจากอาจทำให้กระบวนการช้าลง
- ราคาค่อนข้างสูง
ราคาของ Mailtrap
- ฟรีตลอดไป
- บุคคล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $34.99/เดือน ต่อ 20 ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $64.99/เดือน ต่อ 40 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $129.99/เดือน ต่อ 80 ผู้ใช้
- องค์กร: $399.99/เดือน ต่อ 999 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Mailtrap
- G2: 4. 8/5 (55+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. Moosend
Moosend, บริการการตลาดทางอีเมลที่หลากหลาย, มีเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการสร้าง, การอัตโนมัติ, การทดสอบ, และการส่งแคมเปญอีเมล.
ซอฟต์แวร์ทดสอบอีเมลนี้มีความโดดเด่นในการสร้างอีเมล การสร้างโอกาสในการขาย และการจัดการรายชื่อ นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นด้วยการออกแบบที่ซับซ้อนและความสามารถในการทดสอบการส่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูตัวอย่างอีเมลบนอุปกรณ์ต่างๆ และประเมินประสิทธิภาพของอีเมลของคุณกับตัวกรองสแปมยอดนิยมได้อีกด้วย
ด้วยเครื่องมือทดสอบ A/B ที่ผสานรวมและการวิเคราะห์ Moosend มอบข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมล ซึ่งได้รับการเสริมประสิทธิภาพเพิ่มเติมด้วยการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบอีเมลต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Moosend
- ทดสอบและดูการออกแบบอีเมลบนทั้งเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
- ใช้คุณสมบัติการทดสอบสแปมเนื้อหาเพื่อประเมินความเข้ากันได้ของอีเมลกับตัวกรองสแปมที่ได้รับความนิยม
- เข้าถึงการวิเคราะห์และเมตริกส์อย่างละเอียดเพื่อประเมินความสำเร็จของแคมเปญอีเมล
- นำเครื่องมือทดสอบ A/B มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาและกลยุทธ์อีเมล
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบอีเมลหลากหลายประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ
ข้อจำกัดของ Moosend
- ไม่มีแผนฟรี
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ช้ากว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องมือทดสอบอีเมลอื่น ๆ
- บางคนกล่าวว่า Moosend มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ที่จำกัด
ราคาของ Moosend
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- ข้อดี: $9/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Moosend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (190 รีวิว)
10. SocketLabs
SocketLabs เป็นเครื่องมือส่งอีเมลที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อทำให้การส่งอีเมลทางการตลาดและอีเมลธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น
มันให้บริการส่งอีเมลขั้นสูงผ่าน API ที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรมเมอร์ทั่วไปทั้งหมดได้ SocketLabs เป็นเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้ ในบรรดาคุณสมบัติหลักของมันคือการส่งอีเมลที่มีประสิทธิภาพสูงและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ นอกเหนือจากการแยกวิเคราะห์อีเมลและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์แล้ว เครื่องมือนี้ยังให้คะแนนสุขภาพอีเมลจากข้อมูลมากกว่า 30 จุด
SocketLabs ยังโดดเด่นด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจที่ต้องการส่งอีเมลในปริมาณมาก โซลูชันแบบติดตั้งภายในองค์กรของบริษัทยังมอบการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเร็ว ความสามารถในการปรับแต่ง และการขยายระบบ เพื่อรับประกันการส่งอีเมลธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SocketLabs
- มั่นใจได้ในความปลอดภัยระดับองค์กรและการอนุญาตของผู้ใช้
- ส่งอีเมลอย่างปลอดภัยและขยายขนาดได้ผ่าน API ที่ยืดหยุ่นและทันสมัย
- เข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลด้วย StreamScore
- ปรับแต่งโซลูชันภายในองค์กรสำหรับการส่งอีเมลปริมาณมากและสามารถขยายได้
ข้อจำกัดของ SocketLabs
- มีอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนและขาดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้หลายคน
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า รายงานควรมีความละเอียดมากขึ้น และแสดงการส่งมอบและความล้มเหลวแบบเรียลไทม์
ราคาของ SocketLabs
- คอร์: $39.95/เดือน
- ข้อดี: $79.95/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ชุด: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SocketLabs
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 10+ รายการ)
เครื่องมือจัดการอีเมลอื่น ๆ
ในขณะที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การทดสอบอีเมลและการส่งมอบที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือจัดการอีเมลอย่าง ClickUp นำเสนอฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และจัดการแคมเปญอีเมล
คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น เหมาะสำหรับทีมทุกขนาดและจากหลากหลายอุตสาหกรรมClickUp Workspaceผสานรวมการจัดการอีเมลไว้ในแพลตฟอร์มอย่างไม่เหมือนใคร ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งและรับอีเมลได้โดยตรง จึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
สำหรับผู้ที่ต้องจัดการกับโปรเจกต์หลายอย่างพร้อมกัน—ซึ่งนักออกแบบอีเมลและนักการตลาดย่อมเข้าใจดี—นั่นหมายถึงการสลับบริบทน้อยลง และส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น
คุณยังสามารถใช้ClickUp AIที่ล้ำสมัยเพื่อร่างอีเมลที่น่าสนใจ สร้างสำเนาข้อความสำหรับการทดสอบ A/B สร้างแบบสอบถาม และอื่นๆ อีกมากมาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไป สมาชิกในทีม หรือองค์กรทั้งองค์กร ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินแคมเปญอีเมลของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอีเมลด้วย ClickUp
แต่ ClickUp ไม่ได้โดดเด่นเฉพาะด้านการจัดการโครงการเท่านั้น เราเข้าใจว่าการดำเนินแคมเปญอีเมลนั้นต้องจัดการกับหลายส่วนที่เคลื่อนไหวพร้อมกัน ดังนั้นClickUp Viewsจึงช่วยให้คุณปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท เพื่อบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้น
คุณสามารถเลือกจากมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบเพื่อจัดระเบียบและดูงานของคุณในแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ปรับแต่งทุกแง่มุมของพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญอีเมลถึง 50 คนหรือ 5000 คน
คุณสมบัติการจัดการโครงการทางอีเมลของ ClickUpผสานการสื่อสารทางอีเมลกับการจัดการโครงการโดยรวมได้อย่างราบรื่น ด้วยการเปลี่ยนผ่านที่ลื่นไหลระหว่างการจัดการอีเมลและการดูแลงานโครงการ ClickUp จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่กำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจร
นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในทางเลือกอีเมลที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณสื่อสารกับทีมของคุณได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มการทำงานของคุณ คุณสามารถเริ่มแชทกับหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นได้ทันที แลกเปลี่ยนข้อความอย่างรวดเร็ว แชร์การอัปเดตในเวลาจริง ลิงก์ทรัพยากร และรวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ส่งอีเมลและไฟล์แนบได้โดยตรงจากภายใน ClickUp
- รับอีเมลภายใน ClickUp เชื่อมโยงกับงาน และแจ้งเตือนหรือมอบหมายให้สมาชิกในทีม
- อัตโนมัติการส่งอีเมลตามเหตุการณ์เฉพาะ, ฟิลด์, และการส่งแบบฟอร์ม
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท เช่น Google Drive, Slack, Hubspot, OneDrive, Dropbox และอื่น ๆ
- ใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและรักษากระบวนการให้เป็นมาตรฐาน
- ใช้ประโยชน์จาก ClickUp AI เพื่อสร้างอีเมลที่ปราศจากข้อผิดพลาด คิดกลยุทธ์แคมเปญ และตอบกลับอัตโนมัติ
- เลือกจากเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบ ซึ่งเหมาะสำหรับทีมและสถานการณ์ต่างๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์ให้เลือกใช้จำนวนมาก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: สามารถเพิ่ม AI ได้ในทุก Workspace ในราคา $5 ต่อสมาชิก
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
การทดสอบอีเมลเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้น
อีเมลยังคงเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อพูดถึงการตลาดที่มีประสิทธิผล แต่หากทำไม่ดี ก็เป็นการสิ้นเปลืองเงินลงทุนทางการตลาดของคุณ ดังนั้น คุณจึงต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ทีมของคุณคิดสร้างสรรค์ สร้าง และติดตามเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจซึ่งลูกค้าของคุณชื่นชอบและตอบสนองต่อ และ ClickUp คือโซลูชันนั้น
การละเลยการใช้ซอฟต์แวร์ทดสอบอีเมลที่เหมาะสมอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ตั้งแต่การพลาดตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ ไปจนถึงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม เครื่องมืออย่าง ClickUp นำเสนอวิธีการแบบองค์รวมในการจัดการอีเมล ความหลากหลายและคุณสมบัติการจัดการกล่องขาเข้าที่มีประสิทธิภาพของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการจัดการอีเมลของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อทดลองใช้งานฟรี