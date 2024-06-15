วิธีใช้ AI ในอีเมล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

บ่อยแค่ไหนที่เราจ้องมองที่เคอร์เซอร์กระพริบ ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอีเมลสำคัญอย่างไร?
ไม่ว่าคุณกำลังเขียนข้อความถึงลูกค้า ตอบกลับเพื่อนร่วมงาน หรือติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพ ความกดดันในการใช้โทนที่เหมาะสมและส่งข้อความที่น่าสนใจอาจรู้สึกน่ากลัวได้
ทางออกคืออะไร? ปัญญาประดิษฐ์ (AI)—ผู้ช่วยเงียบๆ ที่อยู่เบื้องหลัง
ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเขียนและการมีปฏิสัมพันธ์กับอีเมลของเราในแต่ละวันอย่างสิ้นเชิง
คุณจำได้ไหมว่าเมื่อเริ่มพิมพ์ประโยค ระบบจะคาดเดาข้อความให้คุณ? หรือเมื่อลืมแนบไฟล์ ระบบจะแจ้งเตือนให้เพิ่มไฟล์? หรือเมื่อลืมใส่หัวข้ออีเมล ระบบจะแจ้งเตือนให้ใส่? หรือเมื่อมีข้อความใน Teams โผล่ขึ้นมา และคุณเห็นตัวเลือกการตอบกลับทันที? ทั้งหมดนี้คือผลงานของ AI
แต่ในปัจจุบัน การใช้ AI ในอีเมลไม่ได้จำกัดอยู่แค่การอัตโนมัติของอีเมล การทำนายข้อความ การแนะนำ และการแจ้งเตือนเท่านั้น AI ได้เปิดโอกาสให้เราได้สำรวจโลกแห่งความสามารถขั้นสูงอย่างเต็มที่
ตอนนี้คุณมีแอปสำหรับการจัดการงานอีเมลการจัดการกล่องขาเข้า และแม้กระทั่งเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อีเมล เพื่อลดเวลาที่คุณใช้ในการเขียนและจัดการอีเมล!
มาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในอีเมล และซอฟต์แวร์และเครื่องมือใดบ้างที่ควรใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านอีเมลของคุณ
เข้าใจปัญญาประดิษฐ์สำหรับอีเมล
ก่อนอื่นเลย สำหรับผู้ที่อาจยังไม่เข้าใจถึงขอบเขตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างถ่องแท้—มันหมายถึงเครื่องจักรหรืออัลกอริทึมที่สามารถทำงานที่ต้องใช้ความฉลาดของมนุษย์ได้ เช่น การเข้าใจภาษาธรรมชาติและการตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
เทคโนโลยี AI ในอีเมลใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP), การเรียนรู้ของเครื่อง, การมองเห็นของคอมพิวเตอร์, และการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อให้ซอฟต์แวร์เข้าใจและสร้างคำตอบที่เหมือนมนุษย์สำหรับอีเมลของคุณ
มันเหมือนกับการมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อีเมลที่ฉลาดมาก ๆ ที่สามารถคิดและเรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์ สำหรับอีเมล AI ช่วยโดยเข้าใจภาษาของเราและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดตามข้อมูลที่เราป้อนเข้าไป
AI สามารถเข้ามาช่วยเราเขียนอีเมลได้รวดเร็วขึ้น แก้ไขคำผิดที่น่าอาย และปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับผู้รับแต่ละคนได้ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ช่วยที่จัดระเบียบอย่างดีเยี่ยม รู้เวลาที่เหมาะสมในการส่งอีเมลติดตามผล และคาดเดาหัวข้ออีเมลที่จะได้รับความสนใจมากที่สุดได้อีกด้วย
จากการแนะนำสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปจนถึงการติดตามผลอัตโนมัติ AI ได้กลายเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ในการสื่อสารทางอีเมลในชีวิตประจำวัน มันกำลังปฏิวัติวิธีการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้อื่นผ่านอีเมลอย่างเงียบๆ—ไม่ว่าจะเป็นการช่วยคุณร่างคำตอบที่สมบูรณ์แบบ การแบ่งกลุ่มผู้ชมสำหรับแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย หรือการคาดการณ์เวลาที่ดีที่สุดในการส่งข้อความติดตามผล
AI ยังสามารถช่วยคุณจัดการอีเมลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ มันสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาเป็นจำนวนมากและลดความพยายามของคุณ
อ่านเพิ่มเติม: เชี่ยวชาญเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการอีเมล—อินบ็อกซ์เป็นศูนย์
เมื่อพูดถึงการตลาด อีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถส่งข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างรู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมจะกล่าวถึงในบล็อกนี้
วิธีใช้ AI สำหรับอีเมล
เราได้เขียนกรณีการใช้งานบางประการเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่า AI ในอีเมลสามารถช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณได้อย่างไร พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพของคุณ
ใช้ AI เพื่อเขียนอีเมลติดต่อส่วนตัว
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่กำลังมองหาลูกค้าใหม่ นักเขียนเงาที่ต้องการเผยแพร่บล็อกของคุณ หรือมืออาชีพที่กำลังหางาน คุณอาจต้องเขียนอีเมลไม่รู้จบทุกวันเพื่อติดต่อกับผู้สรรหาบุคลากร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ลูกค้าที่มีศักยภาพ และผู้คนในเครือข่ายของคุณ
การเขียนอีเมลใหม่และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่แล้ว และการทำด้วยตนเองอาจใช้เวลานานมาก
นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเกือบ 39% ของนักการตลาดที่สำรวจในรายงานสถานะอีเมลของ Litmus ปี 2023กล่าวว่าพวกเขาใช้ AI โดยในจำนวนนี้ประมาณ 18% ใช้ AI เป็นหลักในการระดมความคิดสำหรับอีเมล
นี่คือวิธีบางประการที่เครื่องมือ AI สามารถช่วยคุณเขียนอีเมลเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้นและสร้างความประทับใจแรกที่ยอดเยี่ยม
1. สำหรับการเขียนอีเมล
การติดต่อครั้งแรก—การเขียนอีเมลถึงคนที่ไม่รู้จักคุณและไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับอีเมลจากคุณ—เป็นเรื่องยาก ยิ่งไปกว่านั้น การรู้ว่าคุณควรเขียนอะไรที่จะดึงดูดความสนใจของพวกเขาและทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้นั้นเป็นเรื่องท้าทาย
ด้วยข้อมูลนำเข้าที่เหมาะสม อัลกอริทึมของ AI สามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของอีเมลและผู้รับ และแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสมได้
AI สามารถให้เทมเพลต เขียนย่อหน้าเริ่มต้น และแม้กระทั่งสร้างร่างอีเมลทั้งหมดตามรูปแบบและความชอบที่มันอาจเรียนรู้จากการโต้ตอบก่อนหน้าของคุณได้
นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยปรับแต่งอีเมลแต่ละฉบับให้เหมาะกับผู้รับได้โดยการใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้รับไว้ในเนื้อหา เช่น ชื่อของพวกเขา ชื่อบริษัท หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารล่าสุดของพวกเขา ซึ่งจะช่วยสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ มีความเกี่ยวข้อง และน่าคลิกมากขึ้น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ในการสื่อสารกับทีมหรือลูกค้าทั่วโลก คุณสามารถใช้เครื่องมือแปลภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อเขียนอีเมลในภาษาต่างๆ ได้
2. เพื่อขัดเกลาภาษา
คุณเคยเขียนอีเมลอย่างพิถีพิถัน แก้ไขตรวจทานซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นร้อยครั้ง ก่อนจะกดส่งในที่สุด แล้วเพิ่งจะรู้ตัวว่าคุณเขียนคำว่า 'แล้ว' แทนที่จะเป็น 'มากกว่า' หรือ 'ยกเว้น' แทนที่จะเป็น 'ยอมรับ' หรือไม่?
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ คุณอาจเผชิญหรือไม่เผชิญปัญหานี้ในวันนี้ เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการพิมพ์ผิดได้แบบเรียลไทม์
ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถช่วยคุณปรับปรุงความชัดเจนของข้อความและน้ำเสียงในการเขียนของคุณได้อีกด้วย—เพื่อให้คุณสื่อสารได้อย่างถูกต้องทุกครั้งที่คุณพิมพ์อีเมล
AI ยังให้คำแนะนำในการปรับปรุงสไตล์และโครงสร้างของอีเมล และช่วยคุณตรวจสอบความสม่ำเสมอและความเหมาะสมตามปัจจัยเช่นเสียงแบรนด์ของผู้ส่งหรือกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา
ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทำการตลาดผ่านอีเมล
เครื่องมือ AI ได้กลายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของทีมการตลาด เครื่องมือเช่น HubSpot, ClickUp, และ Jasper.ai เป็นเครื่องมือการตลาดที่ใช้ AIที่พบได้บ่อย ซึ่งช่วยให้นักการตลาดลดเวลาในการสร้างและดำเนินแคมเปญ ควบคุมค่าใช้จ่าย และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าและพฤติกรรมของผู้ใช้ ทั้งหมดนี้ AI กำลังทำให้การทำงานของพวกเขาเป็นระบบและอัตโนมัติในหลาย ๆ ด้าน
นี่คือวิธีที่นักการตลาดใช้ AI ในอีเมลเพื่อ:
1. ปรับปรุงหัวข้ออีเมลให้เหมาะสม
หัวข้ออีเมลของคุณสร้างความประทับใจแรกให้กับผู้อ่าน หัวข้อที่ดีและน่าคลิกช่วยให้อีเมลของคุณไม่สูญหายท่ามกลางอีเมลนับร้อยที่ลูกค้าได้รับในแต่ละวัน
คุณเคยลองทดสอบ A/B หัวข้ออีเมลหรือเนื้อหาอีเมลของคุณหรือไม่? ด้วย AI คุณสามารถทำได้ภายในไม่กี่นาที!
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราการเปิดอ่านและอัตราการคลิกผ่าน การทดสอบ A/B ช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าหัวเรื่องหรือพาดหัวใดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณมากกว่า วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้การเขียนหัวเรื่องอีเมลที่นำไปสู่แคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่ายขึ้น
2. วิเคราะห์ผู้รับ
ปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับอีเมลได้ เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ ความชอบ และการโต้ตอบกับแบรนด์ของคุณในอดีต เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบ ซึ่งช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถปรับแต่งเนื้อหาอีเมลให้ตรงกับความชอบของผู้ชม เพิ่มความเกี่ยวข้อง และทำให้ลูกค้าพอใจ
3. อัตโนมัติการติดตามผล
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการสื่อสารกับลูกค้าของคุณอย่างสม่ำเสมอทั้งปี ด้วยเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ คุณสามารถกำหนดเวลาและส่งอีเมลติดตามผลได้โดยอัตโนมัติผ่านการตั้งค่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น พฤติกรรมของผู้รับหรือระยะเวลาการตอบกลับ
คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถทำงานกับแคมเปญการเลี้ยงดูลูกค้าและการติดตามผลได้ในครั้งเดียว และจัดตารางเวลาให้ออกไปตามจังหวะที่เหมาะสมได้ คุณไม่จำเป็นต้องเก็บการแจ้งเตือนเพื่อส่งการติดตามผลทุกเดือน
4. สร้างแคมเปญการดูแลเอาใจใส่ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
คุณไม่รู้สึกดีเหรอเมื่อแบรนด์โปรดของคุณส่งคำแนะนำเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจชอบ หรืออีเมลที่มีข้อเสนอแนะตามประวัติการซื้อของคุณในอดีต?
อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับ เช่น การโต้ตอบในอดีต ความชอบ และพฤติกรรมที่มีต่อเนื้อหาของคุณ เพื่อแนะนำเนื้อหาอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าอีเมลแต่ละฉบับในแคมเปญมีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับลูกค้าของคุณอย่างสูงสุด
คุณสามารถปรับแต่งหัวข้ออีเมล คำทักทาย และข้อเสนอให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายตามข้อมูลเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีการสร้างข้อความด้วยภาษาธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการแนะนำสินค้าที่สอดคล้องกับประวัติการซื้อที่ผ่านมาของลูกค้า ส่วนลดหรือข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง หรือรายละเอียดเฉพาะบุคคลอื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้สึกให้คุณค่าแก่ลูกค้าของคุณมากยิ่งขึ้น
AI ยังสามารถทำนายเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการส่งอีเมล์การดูแลลูกค้าเช่นนี้ได้ โดยอาศัยเวลาที่ผู้รับเปิดอีเมล์หรืออัตราการตอบกลับของผู้รับเป็นเกณฑ์ ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถจัดตารางการส่งอีเมล์ให้กับลูกค้าแต่ละรายได้ตามความสะดวกของพวกเขา
กรณีศึกษา: Revolve x Cordial AI
Revolve แบรนด์อีคอมเมิร์ซ ต้องการยกระดับการปรับแต่งอีเมลให้เหนือกว่าการแนะนำสินค้าพื้นฐานในอีเมลแบบกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยี AI ของ Cordialพวกเขาได้สร้างแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างสูง ซึ่งใช้ข้อมูลลูกค้าและธุรกิจ 16 ประเภทที่แตกต่างกัน เช่น ประวัติการเข้าชมสินค้าที่ทิ้งไว้ หมวดหมู่ที่ชื่นชอบ และสินค้าขายดีในแต่ละภูมิภาค
ระบบ AI ได้สร้างคำแนะนำสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน 32 รายการสำหรับผู้รับแต่ละราย โดยปรับเนื้อหาอีเมลให้เหมาะสมกับความชอบและระดับการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ Revolve ได้ทำการทดสอบแบบ A/B ในช่วงสุดสัปดาห์ โดยสลับระหว่างอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลกับข้อความแบบกลุ่มมาตรฐานของพวกเขา
ผลลัพธ์น่าประทับใจ: อีเมลที่ปรับแต่งตามบุคคลด้วยระบบ AI มีประสิทธิภาพมากกว่าอีเมลมาตรฐานถึงสองเท่า โดยมีอัตราการคลิกเพื่อเปิดและอัตราการคลิกเพื่อแปลงเป็นลูกค้าสูงขึ้น 65% ความสำเร็จนี้นำไปสู่การคาดการณ์ของ Revolve ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายแสนจากการส่งอีเมลที่ปรับแต่งตามบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
5. แคมเปญอีเมลแบบแบ่งกลุ่ม
การแบ่งกลุ่มเป็นกุญแจสำคัญในการตลาดแบบเจาะจงเป้าหมาย อัลกอริทึมของ AI สามารถแบ่งกลุ่มรายชื่ออีเมลตามข้อมูลประชากร พฤติกรรมในอดีต ประวัติการซื้อ หรือระดับการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยให้แต่ละกลุ่มได้รับเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายและเกี่ยวข้อง
ระบบ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุรูปแบบได้เช่นกัน ทำให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มผู้ชมตามความชอบหรือความน่าจะเป็นที่จะตอบสนองต่อข้อเสนอเฉพาะได้
คุณสามารถดูรายการรวมของเราเกี่ยวกับ10 เครื่องมือการตลาดทางอีเมล AI ที่ดีที่สุดสำหรับการส่งอีเมลอัตโนมัติในปี 2024 ได้
ใช้ AI ในการเขียนอีเมลติดต่อขาย
ส่วนใหญ่ของวันของพนักงานขายคือการติดต่อทางอีเมล—อีเมลหาลูกค้าใหม่, อีเมลเพื่อดูแลลูกค้าเก่า, หรืออีเมลเพื่อขายเพิ่ม การทำทั้งหมดนี้ด้วยตนเองอาจกลายเป็นงานซ้ำซาก, น่าเบื่อ, และบางครั้งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้
เช่นเดียวกับที่เครื่องมือ AI ช่วยนักการตลาดในการสร้างหัวข้ออีเมลที่ดึงดูดและเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เครื่องมือนี้ยังช่วยให้พนักงานขายสามารถร่างอีเมลขาออกคุณภาพสูงได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ไม่เพียงแต่คุณสามารถสร้างอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้หลายฉบับในเวลาอันรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังสามารถกำหนดเวลาและวิธีการส่งอีเมลโดยอัตโนมัติตามการแบ่งกลุ่มผู้ชมและความชอบของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย
การใช้ซอฟต์แวร์ AI สำหรับอีเมล
จะดีแค่ไหนหากมีผู้ช่วยอีเมล AI ที่สามารถเขียนเนื้อหาอีเมลที่เกี่ยวข้อง สร้างหัวข้อที่ดึงดูดใจ ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และทำการติดตามผลซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ?
มีอยู่ตรงนี้
ClickUp Brain
ClickUp Brainคือปัญญาประดิษฐ์เครือข่ายประสาทบนเครื่องมือจัดการโครงการของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความสำหรับสื่อการตลาดได้อย่างรวดเร็ว เขียนอีเมลและตอบกลับงานประจำวัน และเข้าถึงฐานความรู้ขององค์กรของคุณได้ในที่เดียว
โดยพื้นฐานแล้ว ClickUp Brain คือเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพียงหนึ่งเดียวที่คุณต้องการเพื่อเชื่อมโยงโครงการ ผู้คน และความรู้ภายในองค์กรของคุณเข้าด้วยกัน
ด้วย Clickup Brain's AI Writer สำหรับการทำงาน คุณจะได้รับ:
- ผู้ช่วยเขียน AI เพื่อช่วยเหลือคุณในทุกความต้องการด้านการเขียนของคุณ
- การตอบกลับอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว สำหรับความคิดเห็น งาน และอีเมลทั้งหมดของคุณ
- เครื่องถอดเสียงพูดเป็นข้อความอัตโนมัติ
- AI บันทึกและตอบคำถามจากการประชุมและการบันทึกหน้าจอของคุณ ผ่านClickUp Clips
- เทมเพลตที่สร้างและใช้งานได้ง่าย สำหรับทุกกรณีการใช้งาน—แคมเปญอีเมล, โฆษณา, การสรรหาบุคลากร และอื่นๆ
เทมเพลตอีเมลของ ClickUp
เทมเพลตแคมเปญอีเมลของ ClickUp
เทมเพลตแคมเปญอีเมลของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า—เข้าถึงลูกค้าใหม่, ให้การสนับสนุนและดูแลลูกค้าปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ, เพิ่มการรับรู้แบรนด์, พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย, และปิดการขาย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถวางแผนและสร้างแคมเปญอีเมลที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งติดตามการมีส่วนร่วมและความคืบหน้าได้ตลอดเวลา การบันทึกเทมเพลตสำหรับแคมเปญอีเมลที่แตกต่างกันจะช่วยให้คุณประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายจำนวนมากสำหรับแคมเปญในอนาคตของคุณ
โดยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เช่น ลิงก์คัดลอกอีเมล, อัตราความสำเร็จ, ประเภทอีเมล, อุตสาหกรรมเป้าหมาย, และธีม เพื่อจัดการแคมเปญอีเมลที่แตกต่างกัน
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของอีเมลที่ผ่านมาของคุณ และปรับปรุงชุดอีเมลต่อไปของคุณให้ดีที่สุดด้วยรายงานที่ครอบคลุม. เริ่มส่งอีเมลที่มีศักยภาพในการสร้างผลกระทบสูงสุด.
เทมเพลตโฆษณาทางอีเมลของ ClickUp
ClickUp นำเสนอเทมเพลตอีเมลอีกแบบหนึ่งสำหรับนักการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการส่งแคมเปญอย่างมีนัยสำคัญ:เทมเพลตโฆษณาทางอีเมลของ ClickUp เป็นเทมเพลตที่พร้อมใช้งานซึ่งคุณสามารถสร้างโฆษณาทางอีเมลที่ดึงดูดสายตาได้อย่างง่ายดาย
ใช้เทมเพลตเพื่อ ร่างอีเมลของคุณ ปรับแต่งเนื้อหาตามกลุ่มเป้าหมาย และสร้างโฆษณาที่น่าจดจำได้เร็วขึ้น เริ่มต้นด้วยเทมเพลตเอกสาร สร้างเวิร์กโฟลว์ ClickUp สำหรับเทมเพลตโฆษณาในมุมมองรายการ มุมมองแกนต์ มุมมองปริมาณงาน มุมมองปฏิทิน หรือมุมมองอื่นๆ ที่คุณถนัดมากที่สุด
และหากคุณกำลังมองหาเทมเพลตโดยเฉพาะเพื่อช่วยคุณในการทำแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่กว้างขึ้น ClickUp ก็มีให้บริการเช่นกัน!
เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp
เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งเทมเพลตที่สามารถใช้งานได้ฟรีและปรับแต่งได้อย่างสูง สำหรับนักการตลาดที่มีตารางงานแน่นและต้องการประหยัดเวลาในตารางงานของพวกเขา
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณสร้างกระบวนการที่สม่ำเสมอสำหรับทุกประเภทของแคมเปญการตลาด และทำให้การดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตนี้:
- ช่วยประหยัดเวลาของคุณด้วยการจัดโครงสร้างอีเมลของคุณ
- รับประกันความสอดคล้องกันในทุกแคมเปญ
- เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบของคุณสำหรับอุปกรณ์มือถือ
- ทำให้ติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญได้ง่ายขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญจดหมายข่าวรายเดือนของคุณ แคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าประจำ ข้อเสนอและส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่ หรือแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลประเภทอื่น ๆ—เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp สามารถช่วยคุณปรับแต่งอีเมลให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมายได้
สร้างเสียงแบรนด์ที่สอดคล้องกันโดยการเพิ่มรายการที่แบ่งกลุ่ม โทนเสียง และรายละเอียดเฉพาะแบรนด์อื่นๆ เพื่อจัดระเบียบการสื่อสารทางธุรกิจของคุณ
อย่าปล่อยให้อาการเขียนไม่ออกมาขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของคุณ—ใช้ ClickUp Brain ภายในเทมเพลตเพื่อคิดแคมเปญการตลาดที่น่าสนใจ!
ยกระดับอีเมลของคุณไปอีกขั้นด้วย AI และ ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์กำลังปฏิวัติการจัดการงานและการสื่อสารทางอีเมลทำให้การเขียนอีเมลเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การร่างอีเมลติดต่อส่วนบุคคลไปจนถึงการปรับแต่งหัวข้ออีเมลและการติดตามผลโดยอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์ผ่านอีเมล
สำรวจวิธีที่เครื่องมืออย่าง ClickUp Brain สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและเงินสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมลครั้งต่อไปของคุณ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!