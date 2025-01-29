10 เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซีในปี 2025

ด้วยจำนวนเอเจนซี่ดิจิทัลมากกว่า 10,000แห่งในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว การที่แบรนด์ต่างๆ จะมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่เคยในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน
สำหรับเอเจนซี่การตลาดที่ดูแลแบรนด์หนึ่งหรือหลายแบรนด์ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาและการรายงานประสิทธิภาพ การใช้ชุดเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการวางแผนการจัดการ และการติดตามทุกส่วนของกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณไปจนถึงการร่วมมือในการสร้างเนื้อหา เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ประสบความสำเร็จ
ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องยกระดับเกมโซเชียลมีเดียของคุณ นี่คือ 10 เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ที่มีให้บริการในปัจจุบัน!
เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์คืออะไร?
เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้หน่วยงานและธุรกิจจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือเหล่านี้มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น:
- การวางแผนและจัดตารางโพสต์
- การเฝ้าระวังสื่อสังคมออนไลน์
- การร่วมมือในทีม
- การวิเคราะห์และรายงาน
- การจัดการโครงการและการจัดการแคมเปญ
- และอื่นๆ
โดยรวมแล้ว พวกมันถูกออกแบบมาเพื่อลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ยุ่งเหยิง เพื่อให้หน่วยงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่า
อะไรคือเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ดี?
เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ฟีเจอร์ปฏิทินที่แสดงภาพรวมของเนื้อหาจากหลากหลายแพลตฟอร์ม
- ฟังก์ชันการให้ข้อเสนอแนะและการทำงานร่วมกัน
- กระบวนการอนุมัติพร้อมตัวเลือกที่กำหนดเองหรือตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ราคาที่เข้าถึงได้และปรับขนาดได้
ทำไมหน่วยงานของคุณควรใช้เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์?
ในฐานะเอเจนซี อาจเป็นเรื่องท้าทายในการติดตามแคมเปญของลูกค้าหลายรายผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีช่วยให้เอเจนซีสามารถหาทางแก้ปัญหาสำหรับงานที่จำเป็นทั้งหมด: การวิเคราะห์ข้อมูล, การวัดประสิทธิภาพ,การร่วมมือกับลูกค้า, และการสร้างและจัดจำหน่ายเนื้อหา
อย่างไรก็ตาม มาดูกันเลยว่า 10 เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่จะช่วยให้เอเจนซีของคุณก้าวไปอีกระดับ ? ?
10 เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณต้องรู้
1. คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรและการทำงานร่วมกันในทีม
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานชั้นนำ ที่แกนหลัก ClickUp ถูกออกแบบมาให้เป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้ทีมสามารถติดตามงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการทุกส่วนของกระบวนการทำงาน และบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
แล้วทำไมเครื่องมือนี้ถึงมีประโยชน์สำหรับเอเจนซี่การตลาด? นี่คือเหตุผลบางประการ:
1️⃣ แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมฟีเจอร์ที่ยืดหยุ่น: มีฟีเจอร์อันทรงพลังหลายร้อยรายการ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถกำหนดค่า ClickUp ได้ตามความต้องการของโครงการ กรณีการใช้งาน ความชอบ และกระบวนการทำงานของคุณ ทำให้เครื่องมือนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกทีม รวมถึงทีมการตลาดโซเชียลมีเดีย
2️⃣ การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในทีม: ด้วย ClickUp ทีมการตลาดจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูงและการทำงานร่วมกันได้ เลือกมุมมองที่กำหนดเองได้มากกว่า 15 แบบเพื่อจัดระเบียบโครงการการตลาดเนื้อหาในแบบของคุณชุดเครื่องมือที่รวมถึงClickUp Docsสำหรับบล็อก วิกิ SOPsและความต้องการเอกสารอื่นๆและกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนแนวคิด ผู้จัดการและทีมสื่อสังคมออนไลน์สามารถหาคุณค่ามากมายได้จากมุมมองปฏิทินของ ClickUp ซึ่งพวกเขาสามารถวางแผน ประสานงาน และจัดการปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์และเนื้อหาของตนได้
3️⃣ อนุญาตให้แขก เช่น ลูกค้าและทีมภายนอก: สำหรับการสื่อสารกับลูกค้าและทีมภายนอกเอเจนซี่สามารถเชิญแขกให้เข้าร่วมWorkspaceของตนและใช้การตั้งค่าการแชร์และความเป็นส่วนตัวเพื่อควบคุมสิ่งที่แขกสามารถเข้าถึงได้การให้ลูกค้าเข้าถึง ClickUp หมายความว่าคุณสามารถทำงานร่วมกับพวกเขาภายในแพลตฟอร์มและใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Proofing ที่ช่วยให้คุณใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ และ PDF เพื่อการสื่อสารที่ง่ายขึ้นและเร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติ
4️⃣ คลังเทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ClickUp มีคลังเทมเพลตสำหรับทุกการใช้งาน รวมถึงเทมเพลต โซเชียลมีเดียสำหรับผู้เริ่มต้นและเทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่เพื่อให้กรอบการทำงานที่มั่นคงสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณใน ClickUp นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตระดับสูงเพื่อช่วยคุณพัฒนากลยุทธ์โซเชียลมีเดียและจัดการงานทั้งหมด ทีม และลูกค้าของคุณในที่เดียว—เทมเพลตโพสต์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp!
ไม่ว่าจะเป็นสำหรับเอเจนซี่ ทีมเล็ก องค์กรขนาดใหญ่ หรืออยู่ระหว่างนั้น ClickUp สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำโครงการการตลาดโซเชียลมีเดียของคุณมารวมกันและทำให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้—มันอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการสำหรับเอเจนซี่โซเชียลมีเดียของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ: มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบเพื่อแสดงงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ รวมถึงมุมมองปฏิทิน
- ClickUp Brain: สร้างเนื้อหาที่สร้างโดย AIด้วยเครื่องมือ AI ของ ClickUp
- มุมมองปฏิทิน: จัดการปฏิทินโซเชียลของคุณ พัฒนาเนื้อหาโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ ได้ในมุมมองเดียว
- แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: ปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ใช้สำหรับการจัดการโครงการเว็บไซต์ การจัดการเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย
- การตรวจทาน: เร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติด้วยการใส่คำอธิบายประกอบโดยตรงบนรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF พร้อมติดแท็กสมาชิกในทีมหรือลูกค้า
- แท็ก: เพิ่มแท็กที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบงานของคุณตามหมวดหมู่
- ธงความสำคัญ: ทำเครื่องหมายงานของคุณว่าเร่งด่วน สูง ปานกลาง และต่ำ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณทราบถึงลำดับความสำคัญ
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกการใช้งาน รวมถึงเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา
- แอปพลิเคชันมือถือ: ClickUp สามารถใช้งานบนมือถือได้ เข้าถึงงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ เพื่อรวมทุกงานของคุณไว้ในที่เดียวและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การกำหนดราคา
- แผนฟรี: ตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (6,547 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (3,602 รีวิว)
2. สามารถวางแผนได้
ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหา
Planableเป็นเครื่องมือวางแผนและทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาที่ช่วยให้ทีมการตลาดวางแผน ดูตัวอย่าง อนุมัติ และทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาโซเชียลมีเดียของพวกเขา
ด้วย Planable คุณสามารถแชร์ไอเดียโพสต์กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้อย่างง่ายดาย พร้อมรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ในที่เดียว ด้วยการอัปเดตล่าสุดUniversal Content ทีมงานสามารถสร้างและทำงานร่วมกันบนเนื้อหาทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโพสต์โซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว บล็อก รายละเอียดสินค้า หรือเนื้อหาอื่น ๆ ได้ตามต้องการ
มีหลายวิธีที่ Planable ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติเนื้อหา สำหรับผู้เริ่มต้น ผู้ใช้ Planable สามารถเลือกหนึ่งใน 4 กระบวนการอนุมัติได้ — ไม่มี, เลือกใช้, จำเป็น, และหลายระดับการอนุมัติ. ตัวเลือกสุดท้ายนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการอนุมัติให้เหมาะกับสถานการณ์ของตนได้ และเพิ่มชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมโดยให้โพสต์ผ่านการอนุมัติตามลำดับก่อนการเผยแพร่. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้โพสต์ต้องผ่านการตรวจสอบทางกฎหมายของลูกค้า ก่อนการเผยแพร่ได้.
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Planable ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น การสนทนาของทีมคุณจะถูกเก็บไว้ในแพลตฟอร์มเดียว และคุณสามารถแท็กสมาชิกคนอื่นได้อย่างง่ายดายเพื่อเริ่มการสนทนาหรือตรวจสอบเนื้อหา นั่นเป็นเพราะการสนทนาจะแสดงอยู่ถัดจากโพสต์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของความคิดเห็นและการตอบกลับ
นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกด้วย คุณสามารถตั้งค่าเนื้อหาและความคิดเห็นให้เป็น "ภายใน" ได้จนกว่าคุณจะมั่นใจ 100% ว่าพร้อมสำหรับการอนุมัติจากลูกค้า สำหรับลูกค้า คุณสามารถสร้างลิงก์ที่นำไปยังโพสต์ได้โดยตรง ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าไปดูและแสดงความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นเอเจนซี่การตลาดขนาดเล็กหรือดูแลลูกค้าหลากหลายราย Planable มีเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากแคมเปญของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการวางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และใช้ Planable เพื่อซิงค์เนื้อหาจากทุกช่องทาง (โซเชียลมีเดีย, บล็อก, อีเมล, แบนเนอร์, ฯลฯ)
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบบการทำงานแบบหลายระดับและระบบการทำงานตามความต้องการ
- ซิงค์และ/หรือปรับแต่งโพสต์สำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับเนื้อหาทั่วไป)
- ปฏิทินที่ใช้งานง่ายและทันสมัย
- ตัวกรองที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับเนื้อหาของคุณ ซึ่งสามารถบันทึกเป็นมุมมองที่กำหนดเองได้
- ห้าวิธีในการดูเนื้อหา (ตาราง, รายการ, ฟีด,ปฏิทิน)
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เครื่องมือแก้ไขภาพในแอป
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หลัก
การกำหนดราคา
- แผนฟรี
- พื้นฐาน: $13 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $26 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (548 รีวิว)
- Capterra: 4.5 จาก 5 (305 รีวิว)
3. ฮูตส์สูท
เหมาะที่สุดสำหรับหน่วยงานสร้างเนื้อหาและรายงาน
Hootsuiteเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่เก่าแก่และโดดเด่นที่สุดในตลาด Hootsuite ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะหนึ่งในโซลูชันที่ได้รับความนิยมสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการลงทุนในความพยายามด้านการตลาดโซเชียลมีเดียของพวกเขา
Hootsuite มีคุณสมบัติมากมายที่คาดหวังได้จากเครื่องมือโซเชียลมีเดียระดับสูง รวมถึงการกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การติดตามการจัดการงาน และการรายงานประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยคุณสมบัติการรายงานและการจัดการโครงการที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว Hootsuite จึงเป็นโซลูชันที่ดีสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องจัดการทั้งโครงการที่เน้นประสิทธิภาพและโครงการที่เน้นความคิดสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ผู้จัดการสามารถมอบหมายโพสต์โซเชียลมีเดียเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมเฉพาะได้
- ปฏิทินของ Hootsuite มีสามวิธีในการดูปฏิทิน (รายการ, สัปดาห์, เดือน) และสองมุมมองย่อย (ตามสถานะโพสต์หรือเครือข่ายสังคม)
- คุณสมบัติการวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียด
ข้อจำกัด
- ไม่มีคลังสื่อกลางเพื่อแบ่งปันทรัพยากร
- คุณสมบัติการร่วมมือที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ราคาสูงชัน
- ไม่มีการควบคุมเวอร์ชันสำหรับโพสต์
- ไม่มีวิธีแชร์โพสต์กับผู้เยี่ยมชม
การกำหนดราคา
- มืออาชีพ: $99 ต่อเดือน
- ทีม: $249 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 739 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 1 จาก 5 (3,840 รีวิว)
- Capterra: 4 จาก 5 (3,412 รีวิว)
4. Agorapulse
ดีที่สุดสำหรับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์และการจัดการโครงการ
Agorapulseเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียที่มีฟังก์ชันการจัดตารางเวลาและการจัดการงาน สิ่งที่ทำให้ Agorapulse แตกต่างจากเครื่องมือโซเชียลมีเดียอื่นๆ สำหรับเอเจนซี่คือความหลากหลายของกลุ่มตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ตั้งแต่การวิเคราะห์ การติดตามคำหลัก และการฟังเสียงในโซเชียล ไปจนถึงการจัดการโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ปฏิทินเนื้อหาภาพ
- ส่วนเสริมปฏิทินร่วมสำหรับการทำงานร่วมกันภายนอก
- ครอบคลุมงานการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย
- ฟังก์ชันการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัด
- ไม่อนุญาตให้มีการอนุมัติหลายระดับ
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- สามารถปรับปรุง UI ได้
การกำหนดราคา
- แผนฟรี
- มาตรฐาน: $49 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $79 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: $119 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (871 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (698 รีวิว)
5. สปราวต์ โซเชียล
ดีที่สุดสำหรับการติดตามสื่อสังคมออนไลน์
Sprout Socialเป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่โดยเฉพาะ Sprout Social ช่วยให้คุณสามารถจัดการหลายบัญชีได้อย่างง่ายดายในแพลตฟอร์มเดียวและทำงานร่วมกันข้ามทีมได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถวัดความสำเร็จของแคมเปญของคุณได้ด้วยฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานที่ละเอียด
สุดท้ายนี้ คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งของ Sprout Social คือคลังทรัพยากรที่ครอบคลุม เนื่องจากเอเจนซี่โดยนิยามแล้วต้องพึ่งพาทรัพยากร Sprout's asset library จึงมอบคุณค่ามากมายด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มย่อยที่เอเจนซี่สามารถแชร์ จัดการ และแจกจ่ายทรัพยากรกับทีมและลูกค้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กล่องจดหมายอัจฉริยะเพื่อจัดเรียงคำขอและงานอย่างรวดเร็ว
- คลังสินทรัพย์ที่มีสองวิธีในการดู ซึ่งช่วยให้การจัดการสินทรัพย์เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ฟีเจอร์การฟังและการติดตามโซเชียล
- การร่วมมือภายนอกเป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมา
ข้อจำกัด
- ราคาสูงสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก
- ไม่สามารถจัดกลุ่มโพสต์ในปฏิทินได้
- ไม่มีตัวเลือกการลากและวางในปฏิทิน
การกำหนดราคา
- มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 399 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 499 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4 จาก 5 (2,367 รีวิว)
- Capterra: 4 จาก 5 (550 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Sprout Social เหล่านี้!
6. บัฟเฟอร์
ดีที่สุดสำหรับการผสานรวม, การรายงาน, การจัดการ
ในขณะที่Bufferได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยการผสานการทำงานที่หลากหลาย พวกเขายังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับเอเจนซี่ทุกขนาดอีกด้วย
Buffer ช่วยให้คุณสร้างและกำหนดเวลาโพสต์ได้อย่างง่ายดายในหลายบัญชีโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมของมันช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของโพสต์ รายงานความก้าวหน้าของคุณ และเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้ นอกจากนี้ ฟีเจอร์การกำหนดเวลาแบบกลุ่มทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับเอเจนซี่ที่มีรายชื่อลูกค้าจำนวนมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การผสานรวมมากมาย รวมถึง Canva
- การติดตามและจัดการแคมเปญ; คุณสามารถสร้างเนื้อหาในหน้าต่างแคมเปญและติดตามโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้, เผยแพร่แล้ว, ร่าง และอนุมัติ
- มีแผนราคาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่
ข้อจำกัด
- ไม่มีป้ายกำกับและแท็กสำหรับโพสต์ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในโครงการโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่
- ไม่อนุญาตให้ทำงานร่วมกับทีมภายนอก
- โครงสร้างการอนุมัติของ Hootsuite ค่อนข้างจำกัดในแง่ที่ว่า นอกเหนือจากกระบวนการอนุมัติแบบ 1 ต่อ 1 แล้ว ผู้ใช้ไม่สามารถจัดโครงสร้างการอนุมัติเป็นชั้นๆ ได้
การกำหนดราคา
- แผนฟรี
- สิ่งจำเป็น: $6 ต่อช่อง/เดือน
- ทีม: $12 ต่อช่อง/เดือน
- หน่วยงาน: $120 สำหรับ 10 ช่อง/เดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 3 จาก 5 (971 รีวิว)
- Capterra: 4.5 จาก 5 (1,390 รีวิว)
7. Sendible
เหมาะสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ถัดไปในรายการคือSendible เครื่องมือทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เอเจนซี่จัดการบัญชีโซเชียลมีเดียของพวกเขา Sendible นำเสนอฟีเจอร์ที่หลากหลายพอสมควรรวมถึงปฏิทินเนื้อหา ข้อความอัตโนมัติ และความสามารถในการรายงาน นอกจากนี้ Sendibleยังอนุญาตให้ผู้ใช้ทำงานร่วมกับลูกค้าและสมาชิกในทีมในโครงการต่างๆ แบบเรียลไทม์
Sendible มีคุณสมบัติบางอย่างที่โดดเด่นกว่าเครื่องมือที่คล้ายกัน เช่น การตรวจสอบข้อความส่วนตัว (DM) และแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า ซึ่งช่วยจัดการทีมและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีตัวแก้ไขภาพในตัวและคำแนะนำหัวข้อที่น่าสนใจอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ผู้ใช้สามารถซิงค์และแก้ไขโพสต์ได้บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หลายแห่งแทนที่จะแก้ไขโพสต์แต่ละโพสต์เป็นรายบุคคล
- ปฏิทินโซเชียลมีเดียที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที
- การติดตาม DM
- Client Connect ช่วยให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียของตนกับแดชบอร์ดลูกค้าได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
- กระบวนการอนุมัติที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าและทีมโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัด
- ประสบการณ์บนมือถือสามารถปรับปรุงได้
การกำหนดราคา
- ผู้สร้าง: 29 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แรงยึดเกาะ: 89 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ขนาด: $199 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (832 รีวิว)
- Capterra: 4.5 จาก 5 (116 รีวิว)
8. ต่อมา
เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่โซเชียลมีเดียและการตลาดเนื้อหา
Laterเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการยกระดับการจัดการโซเชียลมีเดียของตนไปอีกขั้น ระบบการจัดตารางเวลาที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนและโพสต์เนื้อหาข้ามหลายช่องทางในที่เดียว ประหยัดเวลาและแรงงาน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ทรงพลังและเครื่องมือ SEO
นอกจากนี้ ห้องสมุดสื่อภาพของ Later ยังช่วยให้การจัดเก็บและจัดระเบียบเนื้อหาภาพเป็นเรื่องง่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาภาพหรือวิดีโอที่สมบูรณ์แบบสำหรับโพสต์ถัดไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ Later กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียสำหรับเอเจนซี่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การผสานรวมกับ WordPress
- การใช้งานที่ง่ายและอินเตอร์เฟซที่สะอาด
- คลังสื่อที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้การจัดการสินทรัพย์สำหรับทีมและการจัดการลูกค้าง่ายขึ้น
- สนับสนุนลิงก์ในชีวประวัติ
ข้อจำกัด
- ไม่มีการเชื่อมต่อกับโปรไฟล์ Google (เดิมคือ Google My Business)
- ราคาค่อนข้างไม่ยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น แผน Starter และ Growth กำหนดขีดจำกัดไว้ที่ 30 และ 150 โพสต์ต่อโซเชียลตามลำดับ
- แผนเริ่มต้นจำกัดข้อมูลการวิเคราะห์ไว้เพียงข้อมูลย้อนหลังไม่เกินสามเดือน
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: $18 ต่อเดือน
- การเติบโต: 40 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 80 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (289 รีวิว)
- Capterra: 4 จาก 5 (358 รีวิว)
9. Planoly
เหมาะสำหรับเอเจนซี่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
Planolyเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาที่ได้รับความนิยมนี้สามารถใช้งานร่วมกับ Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook และแพลตฟอร์มหลักอื่น ๆ ได้
Planoly มอบอินเทอร์เฟซแบบภาพที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณทำงานร่วมกัน วางแผนแคมเปญ ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย Planoly ยังช่วยให้การสร้างภาพที่สวยงามสะดุดตาเป็นเรื่องง่าย ด้วยคลังภาพสต็อกมากกว่าเจ็ดล้านภาพ กราฟิก และฟอนต์แบรนด์ของคุณเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สนับสนุนลิงก์ในชีวประวัติ
- เครื่องมือวางแผนวิดีโอ TikTok ภายในแอปที่ทรงประสิทธิภาพ
- รองรับการโพสต์ข้ามแพลตฟอร์ม (เช่น วิดีโอ TikTok ไปยัง YouTube Shorts)
ข้อจำกัด
- ระยะเวลาทดลองใช้ฟรีมีเพียงเจ็ดวันเท่านั้น
- หน่วยงานขนาดเล็กอาจพบว่า Planoly ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากแผนเริ่มต้นมีการจำกัดจำนวนการอัปโหลดต่อเดือน
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: $13 ต่อเดือน
- การเติบโต: 23 ดอลลาร์ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 43 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 3 จาก 5 (64 รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (46 รีวิว)
10. ลูมลี่
เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และการทำงานร่วมกัน
รายการสุดท้ายในสรุปเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ของเราคือLoomly
Loomly นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้การจัดตารางและเผยแพร่โพสต์เป็นเรื่องง่าย และช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูตัวอย่างโพสต์ในทุกช่องทางต่างๆ ของตนได้ พร้อมทั้งตั้งค่ากระบวนการอนุมัติอัตโนมัติด้วยบทบาทและสิทธิ์ที่ปรับแต่งได้
คุณลักษณะหลังนี้ช่วยให้ทีมของเอเจนซี่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของลูกค้าได้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังคงความสอดคล้องของแบรนด์ไว้ได้ ด้วยการใช้ Loomly เอเจนซี่ยังสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเนื้อหาด้วยรายงานที่ละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การเข้าถึง และตัวชี้วัดอื่นๆ ทั้งหมดนี้ทำให้ Loomly เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รองรับการเชื่อมต่อกับ Snapchat
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานของทีมสำหรับการอนุมัติและเผยแพร่เนื้อหาโซเชียลมีเดีย
- ไอเดียโพสต์และฟีด RSS ที่แนะนำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณ
ข้อจำกัด
- ไม่มีพื้นที่ทำงานหรือโฟลเดอร์
- การเผยแพร่โพสต์บน Instagram และ Facebook ด้วยตนเอง
- ปัญหา UI กับตัวกรอง
การกำหนดราคา
- ฐาน: $35 ต่อเดือน
- มาตรฐาน: 7 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 172 ดอลลาร์ต่อเดือน
- พรีเมียม: 359 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (1,307 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (476 รีวิว)
ปรับกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นและจัดการหลายบัญชีด้วยเครื่องมือโซเชียลมีเดีย
เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซีขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะและขนาดของเอเจนซีนั้น ๆ เอเจนซีขนาดใหญ่อาจต้องการโซลูชันที่ซับซ้อนมากขึ้นพร้อมความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ในทางตรงกันข้าม แพลตฟอร์มขนาดเล็กอาจใช้โซลูชันที่เรียบง่ายกว่าซึ่งมีฟีเจอร์เพียงพอสำหรับการใช้งานพื้นฐาน ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการแบบใด ก็มีแพลตฟอร์มสำหรับจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียที่ตอบโจทย์คุณได้—คุณเพียงแค่ต้องเลือกแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์และความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตและธุรกิจที่กำลังขยายตัวของคุณ!
ผู้เขียนรับเชิญ:
มาร์โก จูเลียนี เป็นนักการตลาดด้านเนื้อหาที่ Planable และกำลังมุ่งมั่นเป็น YouTuber มืออาชีพ ความเชี่ยวชาญของเขาอยู่ที่การเขียนเนื้อหา การเขียนข้อความโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย และนวนิยายกราฟิกแนวนีโอ-นัวร์