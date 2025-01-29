10 ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับแคมเปญในปี 2025

การจัดการแคมเปญการตลาดหลายแคมเปญอย่างรวดเร็วอาจกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่มีระบบหรือขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน
ตารางคำนวณเก่าแก่ที่เชื่อถือได้มีประโยชน์มากมาย แต่พวกมันก็จะพาคุณไปได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดเข้ามาช่วย
เครื่องมือวางแผนการตลาดช่วยให้คุณจัดระเบียบคิดอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลที่คุณมี พวกมันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมใหญ่โดยไม่ลืมรายละเอียดต่างๆ เช่น กำหนดเวลา ทรัพยากร และความสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นๆ
ในคู่มือนี้ เราจะแบ่งปันซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 แต่ละตัวมีจุดแข็งและสามารถเอาชนะคู่แข่งได้สำเร็จ มาเริ่มกันเลย! 🏃
วิธีค้นหาซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
เครื่องมือซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดมีอยู่เพื่อทำให้งานของคุณในฐานะผู้นำโครงการง่ายขึ้น พวกมันช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์และแผนโครงการที่ละเอียด จากนั้นดำเนินการด้วยมุมมองที่ครบถ้วนของสมาชิกในทีม ทรัพยากร และงบประมาณของคุณ
เครื่องมือซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณ:
- เปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดของคุณให้กลายเป็นแผนการตลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
- กำกับดูแลโครงการ งาน และเปิดตัวผลิตภัณฑ์
- วางแผนแคมเปญผ่านช่องทางทางการตลาดหลายช่องทาง
- จัดระเบียบความคิดและทรัพย์สิน
- มอบหมายสมาชิกทีมให้กับโครงการและงาน
- วางแผนและสร้างเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นในฐานะทีมการตลาด
- ปรับปรุงกระบวนการวางแผนให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้การจัดการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ด้วยเครื่องมือวางแผนการตลาดและการทำงานร่วมกันที่มีอยู่มากมาย จึงมีสิ่งที่เหมาะสมสำหรับทุกทีมและทุกความเชี่ยวชาญ
เครื่องมือวางแผนการตลาดบางตัวเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสื่อสังคมออนไลน์. ตัวอื่น ๆ (เช่น ClickUp) สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยคุณให้เก่งในกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ มากมาย.
เป้าหมายคือการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณและสอดคล้องกับเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจำ—ไม่ว่าจะเป็นแอปสร้างเนื้อหา ซอฟต์แวร์จัดการทรัพยากรการตลาด หรือเครื่องมือการตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
10 ซอฟต์แวร์วางแผนและกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุด
มีเครื่องมือวางแผนการตลาดหลายร้อยชนิด แต่เครื่องมือใดบ้างที่คุ้มค่าแก่การทดลองใช้? นี่คือ 10 เครื่องมือซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่เราโหวตให้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในประเภทของตน
1.ClickUp
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือวางแผนการตลาด—แต่ยังมีศักยภาพที่จะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับทีมการตลาดของคุณได้อีกด้วย สร้างไอเดีย วางแผน ดำเนินการ และรายงานผลโครงการของคุณจากแพลตฟอร์มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรชั้นนำ ✨
เพลิดเพลินกับพื้นที่ทำงานที่ปรับขนาดได้,ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรี, การจัดการทรัพยากร, การสร้างเนื้อหา, การวางแผนสื่อ,และการจัดการแคมเปญจากที่นี่ที่เดียว
ใช้ClickUp Brainเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสร้างกรณีศึกษาหรือสื่อการตลาดอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นทำงานร่วมกันในเนื้อหาต่างๆ ใน Docs
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแผนการตลาดที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการพัฒนาบรีฟเนื้อหาชิ้นงานการตลาดเนื้อหา รายงานภายใน และเอกสารที่นำเสนอแก่ลูกค้า
เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการตลาด กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ กลวิธี งบประมาณ และอื่นๆ ได้ เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
ClickUp มอบฟีเจอร์ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ครอบคลุมในแพลตฟอร์มการตลาดและศูนย์กลางประสิทธิภาพที่คุณรู้จักและไว้วางใจอยู่แล้ว มันเป็นแหล่งรวมฟังก์ชันการทำงานอันทรงพลังที่คุณสามารถใช้ได้ทันทีหรือปรับแต่งเพื่อสร้างเครื่องมือวางแผนแคมเปญการตลาดของคุณเอง🏭
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- วางแผนแคมเปญการตลาดและโครงการทั้งหมดด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการและงานที่แข็งแกร่งของเรา
- มอบหมายงานและงานย่อยให้กับสมาชิกในทีมที่รับผิดชอบ
- สร้างภาพเนื้อหาที่จะเผยแพร่ในอนาคตด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา
- ดูสมาชิกในทีม, โครงการ, และทรัพยากรได้ในพริบตาผ่านมุมมองต่าง ๆ รวมถึงไทม์ไลน์, คันบัน, และรายการ
- ติดตามความคืบหน้าด้วยการติดตามเวลา สถานะ และรายการที่ต้องทำ
- ใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียเพื่อทำงานร่วมกันในไอเดียสร้างสรรค์
- ร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันความคิดและแก้ปัญหาในเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และการตรวจพิสูจน์
- มองเห็นความก้าวหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญ
- ดูสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดภาพที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผนและจัดระเบียบ ดังนั้นคุณไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
- ด้วยความยืดหยุ่นและความลึกซึ้งของฟีเจอร์ที่มีอยู่ อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการสำรวจทั้งหมดอย่างละเอียด
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. ActiveCollab
ActiveCollab ประกาศตัวเองว่าเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมวางแผน, ดำเนินการ, และควบคุมได้
นี่คือแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันในทีม,การจัดการเวลาและทรัพยากร, และการจัดการลูกค้า. สำหรับทีมการตลาด, นี่คือที่ที่คุณสามารถจัดระเบียบหลายแง่มุมของโครงการการตลาดของคุณได้ในเวลาเดียวกัน. 📁
คุณสมบัติเด่นของ ActiveCollab:
- คุณสมบัติการวางแผนอย่างละเอียด
- การจัดการแบบเคลื่อนที่ด้วยแอป iOS และ Android
- ตัวเลือกมุมมองหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ ActiveCollab:
- ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการที่กว้างขวางมากขึ้น ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการขาดคุณสมบัติที่เฉพาะทางการตลาดอาจเป็นข้อเสีย
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการปรับตัวเข้ากับซอฟต์แวร์มีความยากลำบากในช่วงแรก
ราคาของ ActiveCollab:
- เพิ่มเติม: $11/เดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- Pro+รับเงิน: $14/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ ActiveCollab:
- G2: 4. 2/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ลองดูทางเลือก ActiveCollab เหล่านี้!
3. CoSchedule
CoSchedule เป็นเครื่องมือวางแผนการตลาดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ ทีมออกแบบ และทีมการตลาด เครื่องมือนี้มีมุมมองปฏิทินที่ใช้งานง่าย ซึ่งคุณสามารถวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการตามความต้องการของโครงการการตลาดของคุณได้
นอกจากปฏิทินการตลาดแล้ว แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการคำขอด้านการตลาด จัดระเบียบทรัพยากร และสร้างหัวข้อข่าวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ✏️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule:
- ดูสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในพริบตาด้วยมุมมองปฏิทิน
- บริหารจัดการโครงการการตลาดหลากหลายประเภท
- การผสานรวมที่ง่ายดายกับแอปและเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึงเครื่องมือจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ CoSchedule:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบัญชีโซเชียลถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ
- มีข้อมูลการวิเคราะห์จำกัด ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคา CoSchedule:
- แผนฟรี
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุดการตลาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว CoSchedule:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
โบนัส: ตรวจสอบทางเลือกของ CoScheduleเหล่านี้ !
4. มาร์มินด์
Marmind เป็นเครื่องมือวางแผนที่ช่วยให้ทีมสามารถควบคุมทุกส่วนของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ การวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งหมดในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับไทม์ไลน์การตลาดแบบภาพที่ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเครื่องมือสำหรับติดตามประสิทธิภาพและงบประมาณการตลาด
คุณสมบัติเด่นของ Marmind:
- การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีมที่ง่ายดายด้วยบันทึกและรายการสิ่งที่ต้องทำในตัว
- จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- วางแผนแคมเปญที่ซับซ้อนในระยะเวลาที่สั้นลง
ข้อจำกัดของมาร์มินด์:
- แม้ว่าจะมีมุมมองที่หลากหลาย แต่บางสไตล์ที่ได้รับความนิยม เช่น Kanban ไม่ได้ถูกนำเสนอในเครื่องมือนี้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบว่าการตั้งค่าแคมเปญนั้นซับซ้อน
การกำหนดราคาของมาร์มินด์:
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและรีวิวของ Marmind:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
5. Toggl Plan
Toggl Planโดดเด่นในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ช่วยให้การส่งมอบงานตรงเวลาในทีมการตลาดทุกทีม ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือใกล้จะสิ้นสุดโครงการ ความยืดหยุ่นในการเพิ่มรายละเอียดได้ทั้งน้อยหรือมากเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น
มอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย, ร่วมมือ, และแนบไฟล์ไปยังมุมมองปฏิทิน. นอกจากนี้, ใช้รายการตรวจสอบหรือแทรกความคิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือ. เครื่องมือวางแผนการตลาดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและกระตุ้นการผลิต.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl:
- เครื่องมือวางแผนการตลาดมาพร้อมกับคุณสมบัติการลากและวางเพื่ออัปเดตมุมมองได้อย่างง่ายดาย
- การแยกย่อยกลยุทธ์การวางแผนการตลาดอย่างง่ายในมุมมองเดียว
- คุณสมบัติการสื่อสารที่ง่ายช่วยให้ทีมการตลาดสามารถแนบเอกสาร, ทิ้งความคิดเห็น, และเพิ่มรายการตรวจสอบไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Toggl:
- การเป็นเจ้าของบัญชีอาจรู้สึกแยกส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องมือวางแผนการตลาดแบบร่วมมืออื่นๆ
- บางคนกล่าวว่า การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกมีข้อจำกัด
ราคาของ Toggl:
- ทีม: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $13.35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Toggl:
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 37+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Toggl เหล่านี้!
6. ฮูตสูท
Hootsuite เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย หากนี่คือจุดเน้นของทีมคุณ นี่คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม แพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียนี้เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้การวางแผน การจัดตาราง และการวิเคราะห์ผลกระทบของเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณง่ายขึ้น เผยแพร่โดยตรงจากแพลตฟอร์ม ดำเนินการโฆษณา มีส่วนร่วมกับผู้ใช้ และกระตุ้นให้สมาชิกในทีมกระจายเนื้อหาของคุณต่อไป 🌻
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite:
- ปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้สมาชิกทีมเชื่อมต่อและอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ
- ดูและจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทางในที่เดียว
- ง่ายต่อการย้ายเนื้อหาและเปลี่ยนกำหนดเวลาให้สอดคล้องกับทรัพยากรและความสามารถ
ข้อจำกัดของ Hootsuite:
- ตัวเลือกการรายงานและการวิเคราะห์การตลาดที่จำกัด
- มีรายงานว่าบางคนพบว่าการใช้งานไม่ราบรื่นเท่าเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียอื่นๆ
ราคาของ Hootsuite:
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- มืออาชีพ: $99/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- ทีม: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $739/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน, คิดค่าบริการรายปี
- บริการแบบกำหนดเองสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite:
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Hootsuite เหล่านี้!
7. บัฟเฟอร์
Buffer เป็นเครื่องมือวางแผนการตลาดอีกตัวหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อทีมโซเชียลมีเดียและการตลาดดิจิทัลโดยเฉพาะ มันช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น—เพิ่มโพสต์ลงในคิว ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และเผยแพร่ไปยังช่องทางของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว ⚒️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์:
- การจัดตารางเนื้อหาอย่างง่ายดายด้วยระบบคิวเนื้อหา
- รายงานที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้น
- ระบบตรวจสอบเนื้อหาในตัวเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์:
- Buffer มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาโซเชียลมีเดีย ดังนั้นคุณอาจต้องการเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยวางแผนแคมเปญประเภทอื่น เช่น การตลาดผ่านอีเมลหรือโครงการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO)
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้การทำงานกับเนื้อหาที่สร้างขึ้นในเครื่องมืออื่น เช่น ClickUp ง่ายขึ้น
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์:
- แผนฟรี
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน และ 1 ช่องทาง
- ทีม: $12/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดและ 1 ช่อง
- หน่วยงาน: $120/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดและ 10 ช่องทาง
- สามารถเพิ่มช่องเพิ่มเติมได้ในราคา $6-12 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
8. สปราวต์ โซเชียล
ความเชี่ยวชาญของ Sprout Social อยู่ที่การตลาดและการจัดการโซเชียลมีเดีย เครื่องมือนี้ช่วยทีมการตลาดในทุกขั้นตอนของกระบวนการ วางแผน สร้าง และกำหนดเวลาเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ตรวจสอบการมีส่วนร่วมและตอบกลับผู้ใช้จากกล่องข้อความเดียว ใช้ฟีเจอร์การฟังโซเชียลเพื่อเข้าใจสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการอย่างแท้จริง 🤩
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social:
- สร้างแผนเนื้อหาเชิงกลยุทธ์โดยอิงจากข้อมูลในอดีตของคุณ
- รายงานที่ชัดเจนและกระชับ สามารถแบ่งปันกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย
- ดูได้อย่างรวดเร็วว่าสมาชิกทีมหรือแผนกแต่ละคนกำลังแชร์อะไรบนโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของ Sprout Social:
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ซอฟต์แวร์
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานราบรื่นยิ่งขึ้น
ราคาของ Sprout Social:
- มาตรฐาน: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: 499 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Sprout Social เหล่านี้!
9. มาร์เก็ตโต้ เอ็นเกจ
Marketo Engage คือซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดของ Adobe แพลตฟอร์มนี้ช่วยเชื่อมต่อทีมขายและทีมการตลาดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น
Marketo Engage ช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรและทักษะของคุณได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น สร้างรายชื่อบัญชีที่เหมาะสมที่สุด สร้างโมเดลการให้คะแนนแบบกำหนดเอง และทำให้การโต้ตอบเป็นไปโดยอัตโนมัติตามบุคลิกภาพและขั้นตอนของการซื้อของลูกค้า 👀
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Marketo Engage:
- ศูนย์กลางการตลาดสำหรับทั้งทีมขายและทีมการตลาดของคุณ
- ปรับขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับความต้องการของทีมขนาดใหญ่และองค์กร
- จัดการแคมเปญการตลาดหลายแคมเปญผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Marketo Engage:
- แพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อบางระบบอาจมีความท้าทาย
ราคาของ Marketo Engage:
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและรีวิวของ Marketo Engage:
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,300+)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
10. บิทริกซ์24
Bitrix24เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือวางแผนการตลาดได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์การวางแผนนี้มีเครื่องมือที่ผสานรวมหลากหลาย รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การจัดการงานและโครงการ การจัดการเอกสาร และการจัดการเวลา
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการจัดการงานได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เสริมสร้างความร่วมมือในทีม, และปรับปรุงการดำเนินงานทางการขาย. มุมมองปฏิทินของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานในกลยุทธ์การตลาดหรือการจัดการแคมเปญ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24:
- รวมคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอ—เหมาะสำหรับทีมการตลาด—ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้เกือบ 50 คน, ตัวเลือกการบันทึกการโทร, และการเปลี่ยนฉากหลัง
- คุณสมบัติการจัดการเวลา มีการติดตามการเริ่มและหยุดเพื่อรับชั่วโมงการทำงานที่แน่นอนในภารกิจ
- คุณสมบัติการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในตัวช่วยให้ทีมขายมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น
- แม่แบบสำหรับการวางแผนการตลาดแผนผังเว็บไซต์ และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Bitrix24:
- ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดมีอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับบางคน
- ขาดตัวเลือกการฝึกอบรมเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์วางแผนอื่น ๆ
ราคาของ Bitrix24:
- ฟรี: ฟรี
- พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
คะแนนและรีวิว Bitrix24:
- G2: 4. 1/5 (498+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (749+ รีวิว)
วางแผนเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยซอฟต์แวร์วางแผนการตลาด
เครื่องมือวางแผนการตลาดช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ, ทำงานได้ดีที่สุด, และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด. นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นโอกาส, ภัยคุกคาม, และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้—เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก่อนที่พวกมันจะกลายเป็นปัญหาจริง ๆ สำหรับแคมเปญของคุณ.
ClickUp มอบคุณสมบัติที่คุณต้องการเพื่อวางแผน, ร่วมมือ, และดำเนินโครงการการตลาด. นอกจากนี้ยังมีรายการคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและโครงการ.
มอบทรัพยากรที่ดีที่สุดให้กับทีมของคุณ