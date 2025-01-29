บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับแคมเปญในปี 2025

Sudarshan Somanathan
29 มกราคม 2568

การจัดการแคมเปญการตลาดหลายแคมเปญอย่างรวดเร็วอาจกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่มีระบบหรือขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน

ตารางคำนวณเก่าแก่ที่เชื่อถือได้มีประโยชน์มากมาย แต่พวกมันก็จะพาคุณไปได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดเข้ามาช่วย

เครื่องมือวางแผนการตลาดช่วยให้คุณจัดระเบียบคิดอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลที่คุณมี พวกมันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมใหญ่โดยไม่ลืมรายละเอียดต่างๆ เช่น กำหนดเวลา ทรัพยากร และความสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นๆ

ในคู่มือนี้ เราจะแบ่งปันซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 แต่ละตัวมีจุดแข็งและสามารถเอาชนะคู่แข่งได้สำเร็จ มาเริ่มกันเลย! 🏃

วิธีค้นหาซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

เครื่องมือซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดมีอยู่เพื่อทำให้งานของคุณในฐานะผู้นำโครงการง่ายขึ้น พวกมันช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์และแผนโครงการที่ละเอียด จากนั้นดำเนินการด้วยมุมมองที่ครบถ้วนของสมาชิกในทีม ทรัพยากร และงบประมาณของคุณ

เครื่องมือซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณ:

  • เปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดของคุณให้กลายเป็นแผนการตลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
  • กำกับดูแลโครงการ งาน และเปิดตัวผลิตภัณฑ์
  • วางแผนแคมเปญผ่านช่องทางทางการตลาดหลายช่องทาง
  • จัดระเบียบความคิดและทรัพย์สิน
  • มอบหมายสมาชิกทีมให้กับโครงการและงาน
  • วางแผนและสร้างเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นในฐานะทีมการตลาด
  • ปรับปรุงกระบวนการวางแผนให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้การจัดการเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ด้วยเครื่องมือวางแผนการตลาดและการทำงานร่วมกันที่มีอยู่มากมาย จึงมีสิ่งที่เหมาะสมสำหรับทุกทีมและทุกความเชี่ยวชาญ

เครื่องมือวางแผนการตลาดบางตัวเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสื่อสังคมออนไลน์. ตัวอื่น ๆ (เช่น ClickUp) สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยคุณให้เก่งในกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ มากมาย.

เป้าหมายคือการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณและสอดคล้องกับเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจำ—ไม่ว่าจะเป็นแอปสร้างเนื้อหา ซอฟต์แวร์จัดการทรัพยากรการตลาด หรือเครื่องมือการตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

10 ซอฟต์แวร์วางแผนและกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุด

มีเครื่องมือวางแผนการตลาดหลายร้อยชนิด แต่เครื่องมือใดบ้างที่คุ้มค่าแก่การทดลองใช้? นี่คือ 10 เครื่องมือซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่เราโหวตให้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในประเภทของตน

1.ClickUp

ClickUp Brain: วิธีใช้ ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหา
ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือวางแผนการตลาด—แต่ยังมีศักยภาพที่จะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับทีมการตลาดของคุณได้อีกด้วย สร้างไอเดีย วางแผน ดำเนินการ และรายงานผลโครงการของคุณจากแพลตฟอร์มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรชั้นนำ ✨

เพลิดเพลินกับพื้นที่ทำงานที่ปรับขนาดได้,ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรี, การจัดการทรัพยากร, การสร้างเนื้อหา, การวางแผนสื่อ,และการจัดการแคมเปญจากที่นี่ที่เดียว

ใช้ClickUp Brainเพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสร้างกรณีศึกษาหรือสื่อการตลาดอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นทำงานร่วมกันในเนื้อหาต่างๆ ใน Docs

ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแผนการตลาดที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการพัฒนาบรีฟเนื้อหาชิ้นงานการตลาดเนื้อหา รายงานภายใน และเอกสารที่นำเสนอแก่ลูกค้า

เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการตลาด กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ กลวิธี งบประมาณ และอื่นๆ ได้ เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้

สร้างแผนการตลาดด้วย ClickUp
สร้างแผนการตลาดด้วย ClickUp

ClickUp มอบฟีเจอร์ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดที่ครอบคลุมในแพลตฟอร์มการตลาดและศูนย์กลางประสิทธิภาพที่คุณรู้จักและไว้วางใจอยู่แล้ว มันเป็นแหล่งรวมฟังก์ชันการทำงานอันทรงพลังที่คุณสามารถใช้ได้ทันทีหรือปรับแต่งเพื่อสร้างเครื่องมือวางแผนแคมเปญการตลาดของคุณเอง🏭

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • วางแผนแคมเปญการตลาดและโครงการทั้งหมดด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการและงานที่แข็งแกร่งของเรา
  • มอบหมายงานและงานย่อยให้กับสมาชิกในทีมที่รับผิดชอบ
  • สร้างภาพเนื้อหาที่จะเผยแพร่ในอนาคตด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา
  • ดูสมาชิกในทีม, โครงการ, และทรัพยากรได้ในพริบตาผ่านมุมมองต่าง ๆ รวมถึงไทม์ไลน์, คันบัน, และรายการ
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยการติดตามเวลา สถานะ และรายการที่ต้องทำ
  • ใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียเพื่อทำงานร่วมกันในไอเดียสร้างสรรค์
  • ร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันความคิดและแก้ปัญหาในเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และการตรวจพิสูจน์
  • มองเห็นความก้าวหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญ
  • ดูสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดภาพที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผนและจัดระเบียบ ดังนั้นคุณไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
  • ด้วยความยืดหยุ่นและความลึกซึ้งของฟีเจอร์ที่มีอยู่ อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการสำรวจทั้งหมดอย่างละเอียด

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. ActiveCollab

ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาด: Activecollab ฟรี การจัดการโครงการ
ผ่านทางActiveCollab

ActiveCollab ประกาศตัวเองว่าเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมวางแผน, ดำเนินการ, และควบคุมได้

นี่คือแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันในทีม,การจัดการเวลาและทรัพยากร, และการจัดการลูกค้า. สำหรับทีมการตลาด, นี่คือที่ที่คุณสามารถจัดระเบียบหลายแง่มุมของโครงการการตลาดของคุณได้ในเวลาเดียวกัน. 📁

คุณสมบัติเด่นของ ActiveCollab:

  • คุณสมบัติการวางแผนอย่างละเอียด
  • การจัดการแบบเคลื่อนที่ด้วยแอป iOS และ Android
  • ตัวเลือกมุมมองหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ ActiveCollab:

  • ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการที่กว้างขวางมากขึ้น ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการขาดคุณสมบัติที่เฉพาะทางการตลาดอาจเป็นข้อเสีย
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการปรับตัวเข้ากับซอฟต์แวร์มีความยากลำบากในช่วงแรก

ราคาของ ActiveCollab:

  • เพิ่มเติม: $11/เดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้
  • ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Pro+รับเงิน: $14/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ ActiveCollab:

  • G2: 4. 2/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)

3. CoSchedule

ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาด: ตัวอย่างมุมมองปฏิทิน CoSchedule
ผ่านทางCoSchedule

CoSchedule เป็นเครื่องมือวางแผนการตลาดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ ทีมออกแบบ และทีมการตลาด เครื่องมือนี้มีมุมมองปฏิทินที่ใช้งานง่าย ซึ่งคุณสามารถวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการตามความต้องการของโครงการการตลาดของคุณได้

นอกจากปฏิทินการตลาดแล้ว แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการคำขอด้านการตลาด จัดระเบียบทรัพยากร และสร้างหัวข้อข่าวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ✏️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule:

  • ดูสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในพริบตาด้วยมุมมองปฏิทิน
  • บริหารจัดการโครงการการตลาดหลากหลายประเภท
  • การผสานรวมที่ง่ายดายกับแอปและเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึงเครื่องมือจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของ CoSchedule:

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบัญชีโซเชียลถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ
  • มีข้อมูลการวิเคราะห์จำกัด ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้บางราย

ราคา CoSchedule:

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ชุดการตลาด: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว CoSchedule:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

4. มาร์มินด์

ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาด: Marmind
ผ่านทางMarmind

Marmind เป็นเครื่องมือวางแผนที่ช่วยให้ทีมสามารถควบคุมทุกส่วนของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ การวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งหมดในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับไทม์ไลน์การตลาดแบบภาพที่ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเครื่องมือสำหรับติดตามประสิทธิภาพและงบประมาณการตลาด

คุณสมบัติเด่นของ Marmind:

  • การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีมที่ง่ายดายด้วยบันทึกและรายการสิ่งที่ต้องทำในตัว
  • จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
  • วางแผนแคมเปญที่ซับซ้อนในระยะเวลาที่สั้นลง

ข้อจำกัดของมาร์มินด์:

  • แม้ว่าจะมีมุมมองที่หลากหลาย แต่บางสไตล์ที่ได้รับความนิยม เช่น Kanban ไม่ได้ถูกนำเสนอในเครื่องมือนี้
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบว่าการตั้งค่าแคมเปญนั้นซับซ้อน

การกำหนดราคาของมาร์มินด์:

  • ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ

คะแนนและรีวิวของ Marmind:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

5. Toggl Plan

ตัวอย่างมุมมองปฏิทินใน Toggl Plan
ผ่านทาง Toggl

Toggl Planโดดเด่นในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ช่วยให้การส่งมอบงานตรงเวลาในทีมการตลาดทุกทีม ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือใกล้จะสิ้นสุดโครงการ ความยืดหยุ่นในการเพิ่มรายละเอียดได้ทั้งน้อยหรือมากเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น

มอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย, ร่วมมือ, และแนบไฟล์ไปยังมุมมองปฏิทิน. นอกจากนี้, ใช้รายการตรวจสอบหรือแทรกความคิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือ. เครื่องมือวางแผนการตลาดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและกระตุ้นการผลิต.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl:

  • เครื่องมือวางแผนการตลาดมาพร้อมกับคุณสมบัติการลากและวางเพื่ออัปเดตมุมมองได้อย่างง่ายดาย
  • การแยกย่อยกลยุทธ์การวางแผนการตลาดอย่างง่ายในมุมมองเดียว
  • คุณสมบัติการสื่อสารที่ง่ายช่วยให้ทีมการตลาดสามารถแนบเอกสาร, ทิ้งความคิดเห็น, และเพิ่มรายการตรวจสอบไว้ในที่เดียว

ข้อจำกัดของ Toggl:

  • การเป็นเจ้าของบัญชีอาจรู้สึกแยกส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องมือวางแผนการตลาดแบบร่วมมืออื่นๆ
  • บางคนกล่าวว่า การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกมีข้อจำกัด

ราคาของ Toggl:

  • ทีม: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $13.35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Toggl:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 37+ รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)

6. ฮูตสูท

ฮูตสูท
ผ่านทางHootsuite

Hootsuite เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย หากนี่คือจุดเน้นของทีมคุณ นี่คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม แพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียนี้เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้การวางแผน การจัดตาราง และการวิเคราะห์ผลกระทบของเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณง่ายขึ้น เผยแพร่โดยตรงจากแพลตฟอร์ม ดำเนินการโฆษณา มีส่วนร่วมกับผู้ใช้ และกระตุ้นให้สมาชิกในทีมกระจายเนื้อหาของคุณต่อไป 🌻

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite:

  • ปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้สมาชิกทีมเชื่อมต่อและอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ
  • ดูและจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทางในที่เดียว
  • ง่ายต่อการย้ายเนื้อหาและเปลี่ยนกำหนดเวลาให้สอดคล้องกับทรัพยากรและความสามารถ

ข้อจำกัดของ Hootsuite:

ราคาของ Hootsuite:

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • มืออาชีพ: $99/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
  • ทีม: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $739/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน, คิดค่าบริการรายปี
  • บริการแบบกำหนดเองสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Hootsuite:

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)

7. บัฟเฟอร์

ตัวอย่างมุมมองปฏิทินสลับสัปดาห์บัฟเฟอร์
ผ่านทางBuffer

Buffer เป็นเครื่องมือวางแผนการตลาดอีกตัวหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อทีมโซเชียลมีเดียและการตลาดดิจิทัลโดยเฉพาะ มันช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น—เพิ่มโพสต์ลงในคิว ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และเผยแพร่ไปยังช่องทางของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว ⚒️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์:

  • การจัดตารางเนื้อหาอย่างง่ายดายด้วยระบบคิวเนื้อหา
  • รายงานที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้น
  • ระบบตรวจสอบเนื้อหาในตัวเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์:

  • Buffer มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาโซเชียลมีเดีย ดังนั้นคุณอาจต้องการเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยวางแผนแคมเปญประเภทอื่น เช่น การตลาดผ่านอีเมลหรือโครงการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO)
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้การทำงานกับเนื้อหาที่สร้างขึ้นในเครื่องมืออื่น เช่น ClickUp ง่ายขึ้น

การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์:

  • แผนฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $6/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน และ 1 ช่องทาง
  • ทีม: $12/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดและ 1 ช่อง
  • หน่วยงาน: $120/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดและ 10 ช่องทาง
  • สามารถเพิ่มช่องเพิ่มเติมได้ในราคา $6-12 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)

8. สปราวต์ โซเชียล

สปรอท์ โซเชียล
ผ่านทางSprout Social

ความเชี่ยวชาญของ Sprout Social อยู่ที่การตลาดและการจัดการโซเชียลมีเดีย เครื่องมือนี้ช่วยทีมการตลาดในทุกขั้นตอนของกระบวนการ วางแผน สร้าง และกำหนดเวลาเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ตรวจสอบการมีส่วนร่วมและตอบกลับผู้ใช้จากกล่องข้อความเดียว ใช้ฟีเจอร์การฟังโซเชียลเพื่อเข้าใจสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการอย่างแท้จริง 🤩

คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social:

  • สร้างแผนเนื้อหาเชิงกลยุทธ์โดยอิงจากข้อมูลในอดีตของคุณ
  • รายงานที่ชัดเจนและกระชับ สามารถแบ่งปันกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย
  • ดูได้อย่างรวดเร็วว่าสมาชิกทีมหรือแผนกแต่ละคนกำลังแชร์อะไรบนโซเชียลมีเดีย

ข้อจำกัดของ Sprout Social:

  • อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ซอฟต์แวร์
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานราบรื่นยิ่งขึ้น

ราคาของ Sprout Social:

  • มาตรฐาน: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: 499 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sprout Social:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)

9. มาร์เก็ตโต้ เอ็นเกจ

แดชบอร์ด Marketo
ผ่านทางMarketo Engage

Marketo Engage คือซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดของ Adobe แพลตฟอร์มนี้ช่วยเชื่อมต่อทีมขายและทีมการตลาดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น

Marketo Engage ช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรและทักษะของคุณได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น สร้างรายชื่อบัญชีที่เหมาะสมที่สุด สร้างโมเดลการให้คะแนนแบบกำหนดเอง และทำให้การโต้ตอบเป็นไปโดยอัตโนมัติตามบุคลิกภาพและขั้นตอนของการซื้อของลูกค้า 👀

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Marketo Engage:

  • ศูนย์กลางการตลาดสำหรับทั้งทีมขายและทีมการตลาดของคุณ
  • ปรับขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับความต้องการของทีมขนาดใหญ่และองค์กร
  • จัดการแคมเปญการตลาดหลายแคมเปญผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Marketo Engage:

  • แพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อบางระบบอาจมีความท้าทาย

ราคาของ Marketo Engage:

  • ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ

คะแนนและรีวิวของ Marketo Engage:

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,300+)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

10. บิทริกซ์24

ปฏิทินมุมมอง bitrix24
ผ่านทางBitrix24

Bitrix24เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือวางแผนการตลาดได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์การวางแผนนี้มีเครื่องมือที่ผสานรวมหลากหลาย รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การจัดการงานและโครงการ การจัดการเอกสาร และการจัดการเวลา

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการจัดการงานได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เสริมสร้างความร่วมมือในทีม, และปรับปรุงการดำเนินงานทางการขาย. มุมมองปฏิทินของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานในกลยุทธ์การตลาดหรือการจัดการแคมเปญ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24:

  • รวมคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอ—เหมาะสำหรับทีมการตลาด—ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้เกือบ 50 คน, ตัวเลือกการบันทึกการโทร, และการเปลี่ยนฉากหลัง
  • คุณสมบัติการจัดการเวลา มีการติดตามการเริ่มและหยุดเพื่อรับชั่วโมงการทำงานที่แน่นอนในภารกิจ
  • คุณสมบัติการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในตัวช่วยให้ทีมขายมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น
  • แม่แบบสำหรับการวางแผนการตลาดแผนผังเว็บไซต์ และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Bitrix24:

  • ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดมีอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับบางคน
  • ขาดตัวเลือกการฝึกอบรมเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์วางแผนอื่น ๆ

ราคาของ Bitrix24:

  • ฟรี: ฟรี
  • พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน

คะแนนและรีวิว Bitrix24:

  • G2: 4. 1/5 (498+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (749+ รีวิว)

วางแผนเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยซอฟต์แวร์วางแผนการตลาด

เครื่องมือวางแผนการตลาดช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ, ทำงานได้ดีที่สุด, และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด. นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นโอกาส, ภัยคุกคาม, และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้—เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก่อนที่พวกมันจะกลายเป็นปัญหาจริง ๆ สำหรับแคมเปญของคุณ.

ClickUp มอบคุณสมบัติที่คุณต้องการเพื่อวางแผน, ร่วมมือ, และดำเนินโครงการการตลาด. นอกจากนี้ยังมีรายการคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและโครงการ.

มอบทรัพยากรที่ดีที่สุดให้กับทีมของคุณและสมัครใช้ ClickUp—ฟรี 🤩