รีวิว Toggl: ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Toggl Track ในปี 2025

คุณเคยรู้สึกไหมว่าวันทำงานของคุณกลายเป็นหลุมดำที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวน งานข้างเคียง และภารกิจที่กินเวลา? เราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว เพื่อนเอ๋ย การจัดการเวลาไม่ใช่เรื่องสำหรับคนใจอ่อน แต่เป็นสิ่งจำเป็นในการทวงคืนเวลาของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปล่อยให้งานอยู่ที่ออฟฟิศตามที่มันควรจะเป็น
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการหรือผู้ร่วมงานรายบุคคล ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาอย่าง Toggl Track ก็เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมได้ Toggl มีคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อเหมาะกับการจัดการโครงการ การวางแผน และการจ้างงาน
เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ Toggl ก็มีข้อดีและข้อเสียเช่นกัน ในรีวิว Toggl นี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึกฟีเจอร์ยอดนิยมของ Toggl พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียอย่างละเอียด มาทดสอบ Toggl กันเลย!
Toggl คืออะไร?
Togglเป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ช่วยให้การตรวจสอบและจัดการการบันทึกเวลาเป็นเรื่องง่าย ทั้งสำหรับบุคคลและทีม ที่สำคัญ Toggl ช่วยให้คุณติดตามเวลาของโครงการและงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณ 📊
Toggl เป็นมากกว่าเครื่องมือติดตามเวลาทั่วไป นี่คือโซลูชันที่รวม:
- การจัดการโครงการ
- การออกใบแจ้งหนี้
- การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้ชื่นชอบความหลากหลายของแพลตฟอร์ม Toggl ทำงานได้สำหรับฟรีแลนซ์อิสระที่ติดตามงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และแม้กระทั่งสำหรับผู้นำทีมที่ต้องการจัดการเวลาของโครงการและผลกำไร ไม่ว่าคุณจะมีงานอะไร อยู่ในอุตสาหกรรมใด หรือมีสิ่งที่ต้องทำทุกวันอย่างไร Toggl โซลูชันครบวงจรเหมาะสำหรับการบันทึกเวลาอย่างถูกต้อง
คุณสมบัติหลักของ Toggl
Toggl มีแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ Windows และ Mac, แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android, และส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome. สามารถเข้าถึงได้เกือบทุกที่ มอบอิสระให้คุณทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา. แพลตฟอร์ม Toggl มีคุณสมบัติมากมายในชุดโซลูชันของตน.
1. Toggl Track
Toggl Track คือผลิตภัณฑ์หลักของ Toggl เป็นแอปติดตามเวลาที่ไม่รบกวนการทำงาน เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด ใช้งานได้บนแล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และแทบทุกอุปกรณ์ที่คุณใช้สำหรับงานธุรกิจ
Toggl Track มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย รวมถึง:
- การรายงานเวลา: คุณสามารถดึงรายงานประสิทธิภาพการทำงานที่คุณชื่นชอบได้ด้วยตัวเอง หรือให้ Toggl ส่งรายงานตามแบบที่คุณต้องการไปยังกล่องจดหมายของคุณตามกำหนดการที่คุณตั้งไว้ล่วงหน้า รายงานทั้งหมดของ Toggl สามารถแชร์ได้ ซึ่งทำให้การแชร์ตารางเวลาของทีมคุณกับลูกค้าหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องง่าย
- การเรียกเก็บเงินตามเวลา: ไม่พลาดชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อีกต่อไป Toggl มอบอำนาจให้ผู้จัดการสามารถอนุมัติใบลงเวลาของพนักงานและติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ผ่านการติดตามแบบเรียลไทม์
- การติดตามโครงการ: แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือติดตามเวลาเป็นหลัก แต่ Toggl ก็มีคุณสมบัติพื้นฐานในการจัดการโครงการผ่านแดชบอร์ดได้เช่นกัน คุณสามารถป้อนงานและงานย่อยของคุณ และมอบหมายงานให้กับพนักงานบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้ จากนั้น Toggl จะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำนาย, สร้างงบประมาณ, และติดตามแผนโครงการ
- การจัดการปริมาณงานของทีม: ทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้? แทนที่จะต้องการการรายงานทุกวัน (การจัดการแบบละเอียดเกินไปหรือเปล่า?) ให้ตรวจสอบข้อมูล Toggl ของทีมคุณเพื่อดูว่าใครมีเวลาว่างในตารางงานของพวกเขา ผู้จัดการยังมีอำนาจในการสร้างกลุ่มผู้ใช้และจัดการการเข้าถึงตามกลุ่ม ซึ่งช่วยประหยัดการคลิกที่ไม่จำเป็นของคุณได้มาก
2. Toggl Plan
Toggl Track นั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ขาดการแสดงผลข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การปรับสมดุลปริมาณงาน และเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับผู้จัดการโครงการ นั่นคือจุดที่ Toggl Plan เข้ามาช่วย เครื่องมือนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการโครงการและทีมงานโดยเฉพาะ แต่ไม่ต้องกังวล—Plan และ Track สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
Toggl Plan มาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับ:
- การแสดงภาพโครงการ เวลา และงานในรูปแบบแผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และมุมมองที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ
- การจัดตารางเวลาของสมาชิกทีม
- การปรับสมดุลปริมาณงาน
3. Toggl Hire
การจ้างงานไม่ใช่เรื่องง่าย และ Toggl เข้าใจดี พวกเขาได้เพิ่ม Toggl Hire เข้าไปในชุดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมีความมั่นใจมากขึ้นในความสามารถของผู้สมัคร ข้อเสียคือมันไม่สามารถรวมเข้ากับ Toggl Track หรือ Plan ได้เนื่องจากกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณอาจต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ หากคุณใช้ Toggl Hire
อย่างไรก็ตาม มีหลายสิ่งที่ควรชื่นชอบเกี่ยวกับ Toggl Hire แพลตฟอร์มการประเมินทักษะนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถตั้งค่ากระบวนการจ้างงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและอัตโนมัติซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดอคตินอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทมเพลตการประเมินที่ป้องกันการโกงสำหรับทั้งทักษะทางเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ วางแผนกระบวนการจ้างงานของคุณอย่างเป็นระบบและทำให้งานบางอย่างอัตโนมัติ เช่น การคัดกรองและการเชิญสัมภาษณ์ เพื่อประหยัดเวลาให้มากขึ้น Toggl Hire ยังรองรับวิดีโอแนะนำตัวของผู้สมัคร ซึ่งสนุกกว่าการอ่านจดหมายสมัครงานเป็นร้อยฉบับมาก 👀
Toggl Track ราคา
- ฟรี
- แผนเริ่มต้น: 9 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- แผนพรีเมียม: $18/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
ข้อดีของการใช้ Toggl
ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงจังในการติดตามเวลาของทีมคุณหรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันของคุณ Toggl ก็มีสิ่งที่น่าประทับใจมากมายให้คุณได้ค้นพบ ในบทวิจารณ์ Toggl ของเรา เราพบว่าผู้ใช้ต่างชื่นชมแอปเพิ่มประสิทธิภาพนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ
การติดตามเวลาอย่างครอบคลุม
Toggl Track เป็นที่นิยมเพราะเวอร์ชันฟรีของมันให้การติดตามเวลาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเลือกติดตามเวลาแบบเรียลไทม์หรือแก้ไขรายการเวลาในภายหลังได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โซลูชันนี้ติดตามทุกวินาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อให้แน่ใจว่าการออกใบแจ้งหนี้มีความแม่นยำ ตัวจับเวลา Pomodoro และเครื่องมือตรวจจับเวลาว่างยังช่วยเพิ่มสมาธิได้ดี ลาก่อนชั่วโมงทำงานที่เสียสมาธิ และสวัสดีผลกำไร
ความสะดวกในการใช้งาน
Toggl เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในเครื่องมือติดตามเวลาที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุด มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสะอาดตา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเริ่มจับเวลาได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวหรือป้อนชั่วโมงทำงานด้วยตนเอง Toggl ช่วยลดความซับซ้อนของงานที่ยุ่งยากด้วยฟีเจอร์สำหรับบันทึกเวลาทำงาน เครื่องมือจัดการโครงการ และการติดตามสมาชิกในทีม
ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม
ด้วยแอปพลิเคชันสำหรับ Windows, Mac, iOS และ Android รวมถึงส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome Toggl สามารถเข้าถึงได้เกือบทุกที่ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือใดในการทำงานก็ตาม
การผสานรวมที่น่าประทับใจ
Toggl มีการเชื่อมต่อกับโซลูชันยอดนิยมอย่าง Asana, Trello, Jira, Slack และ ClickUp (เอ่อ) ทำให้แพลตฟอร์มใช้งานง่ายยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อเหล่านี้ยังช่วยให้การซิงโครไนซ์งานและการติดตามเวลาข้ามหลายแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่ายอีกด้วย
รายงานที่ปรับแต่งได้
แอปเวอร์ชันฟรีไม่รองรับการปรับแต่งได้มากนัก แต่ถึงกระนั้น รายงานของ Toggl Track ก็ยังค่อนข้างมีประโยชน์ คุณสามารถขอรายงานรายวัน รายงานแบบกำหนดเอง หรือรายงานรายสัปดาห์เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง Toggl ทำให้การวิเคราะห์รายการเวลาและการประมาณเวลาสำหรับโครงการเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ระบุรูปแบบการทำงานและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
ปัญหาที่พบบ่อยในผู้ใช้ Toggl
แม้ว่าผู้คนจะชื่นชมแพลตฟอร์มนี้มากเพียงใด บทวิจารณ์ Toggl ของเราพบข้อเสียบางประการของ Toggl
ปัญหาการซิงค์แบบออฟไลน์
Toggl Track อนุญาตให้จัดการเวลาแบบออฟไลน์ได้ แต่มีปัญหาอยู่ข้อเดียว: คุณยังคงต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซิงค์ข้อมูลออฟไลน์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจไม่เป็นปัญหาหากคุณหลุดจาก Wi-Fi ชั่วคราว แต่จะสร้างความไม่สะดวกหากคุณทำงานออฟไลน์เป็นเวลานานหลายชั่วโมง
การติดตามด้วยตนเอง
หนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดเกี่ยวกับการใช้ Toggl คือการจำให้ได้ว่าต้องบันทึกเวลาด้วยตนเองอยู่เสมอ คู่แข่งของ Toggl อย่าง RescueTime สามารถติดตามเวลาได้โดยอัตโนมัติ แต่ฟังก์ชันของ Toggl ยังไม่ดีเท่า
คุณสามารถติดตามข้อมูลได้โดยอัตโนมัติผ่านส่วนขยาย Toggl Track สำหรับ Chrome ซึ่งจะเริ่มและหยุดจับเวลาโดยอัตโนมัติตามแท็บเบราว์เซอร์ที่คุณเปิดอยู่ในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจไม่สมบูรณ์แบบนัก และบางผู้ใช้ก็รู้สึกว่ามันน่ารำคาญเมื่อใช้งานไปสักพัก 🤷
ความซับซ้อนของโครงการหลายโครงการ
ดูสิ Toggl Plan นั้นเจ๋งและดีอยู่หรอก แต่ Toggl ไม่ใช่โซลูชันการจัดการโครงการโดยตรง Toggl มีเครื่องมือสำหรับจัดการโครงการต่าง ๆ ได้ แต่จะลำบากเมื่อต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนหลาย ๆ โครงการพร้อมกัน ถ้าคุณพยายามขยายงานบนแพลตฟอร์มนี้ มีโอกาสสูงที่คุณจะเจอความสับสนและข้อมูลเวลาที่ยุ่งเหยิง
การแจ้งเตือนล้นเกิน
ผู้ใช้บางคนกล่าวว่า การแจ้งเตือนของ Toggl นั้นมากเกินไป ระบบจะแจ้งเตือนพนักงานหากยังไม่ได้บันทึกเวลาทำงานของวัน ซึ่งอาจสร้างความรำคาญได้หาก เช่น คุณกำลังลาพักร้อนอยู่ หากการแจ้งเตือนรบกวนคุณ คุณสามารถปรับการตั้งค่า Toggl ของคุณ หรือตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเป็น "ไม่รบกวน" เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้โดยไม่ถูกรบกวนจากการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง
บริการลูกค้า
ควรกล่าวถึงว่าผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าของ Toggl การสนับสนุนที่ทันเวลาดูเหมือนจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้นหากคุณมีปัญหาทางเทคนิคที่เร่งด่วน อาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่
รีวิว Toggl บน Reddit
ผู้คนนับพันใช้ Toggl แต่การหาข้อมูลที่สมดุลและแม่นยำเกี่ยวกับแอปนี้อาจเป็นเรื่องยาก เราจึงได้ขอความคิดเห็นจากผู้ใช้ Reddit เพื่อประเมินความสามารถของ Toggl อย่างเป็นธรรม
โดยรวมแล้ว ผู้ใช้ค่อนข้างพอใจกับ Toggl "ฉันคิดว่า Toggl ค่อนข้างดี โดยเฉพาะเมื่อฉันสามารถซิงค์กับหลายสิ่งและมันสามารถรวมเข้ากับเครื่องมือหลายอย่างที่ฉันใช้ (Jira, GitHub, มีแอปเดสก์ท็อปและมือถือ ฯลฯ)"ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าว อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ชอบเมื่อนายจ้างใช้ Toggl เป็นเครื่องมือสอดแนมพนักงาน 🕵️
ผู้ใช้รายหนึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้ Toggl เป็นตัวติดตามแบบ Pomodoro สำหรับงานที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา "ฉันมุ่งเน้นการติดตามช่วงเวลา 25 นาทีของการโฟกัส (pomodoro) ด้วย Toggl สำหรับฉัน Toggl ทำงานได้ดีในฐานะเครื่องมือที่ทำให้ฉัน 'กินกบ' และทำสิ่งที่ฉันไม่อยากทำ ฉันแค่ต้องทำให้มันเป็น X นาที"พวกเขาบอก
แน่นอนว่ามันไม่ได้มีแต่ข้อดีเสมอไปผู้ใช้รายหนึ่งรายงานปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ Toggl โดยกล่าวว่า "ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นการเชื่อมต่อกับ Toggl เพราะมันจะทำให้ฉันมีวิดเจ็ตเริ่ม/หยุดที่มองเห็นได้ตลอดเวลาบนโทรศัพท์ Android ของฉัน แต่เมื่อลองใช้แล้ว การเชื่อมต่อกลับทำให้รู้สึกหงุดหงิด"
ผู้ใช้รายอื่นเห็นด้วยว่า Toggl ไม่ใช่โซลูชันที่เสถียรที่สุด "มีแค่ฉันคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่า Toogl [sic] เริ่มไม่เสถียรมากในปีที่ผ่านมา มีปัญหาการตัดการเชื่อมต่อและซิงค์ข้อมูลแทบทุกวัน?"ผู้ใช้รายนี้กล่าว
โดยรวมแล้ว Reddit ค่อนข้างพอใจกับฟีเจอร์พื้นฐานของ Toggl แต่ทันทีที่คุณลองใช้ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ประสบการณ์การใช้งานก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
เครื่องมือติดตามเวลาทางเลือกเพื่อใช้แทน Toggl
Toggl กำลังพยายามเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนด้วยการเพิ่ม Toggl Plan และ Toggl Hire เข้าไปในชุดผลิตภัณฑ์ของตน เราเคารพในความพยายามนั้น แต่ผู้ใช้กล่าวว่าฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
นั่นคือเหตุผลที่นักเดินทางดิจิทัลเลือกClickUp เรามีแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรอย่างแท้จริงที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการเวลา และการจ้างงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โอ้ และยังมีอีกนับพันอย่าง เช่น ไอที การขาย และการบริการลูกค้า เพียงเพื่อยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น 🛠️
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ Toggl พร้อมฟีเจอร์ครบครันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าฟีเจอร์สุดล้ำของ ClickUp เหล่านี้
บริหารโครงการได้อย่างไร้กังวล
Toggl Plan มีคุณสมบัติบางอย่างสำหรับการจัดการโครงการ แต่ไม่มีความยืดหยุ่นมากนัก หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่มีความยืดหยุ่นและพลังมากขึ้น ให้เลือกใช้ ClickUpคุณสมบัติการจัดการโครงการของเราทำให้การสร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมข้ามสายงานและโครงการเป็นเรื่องง่าย อัตโนมัติการทำงาน สร้างรายงานที่กำหนดเอง และแสดงภาพงานของคุณได้อย่างรวดเร็วในหลายมุมมอง ในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจักรวาล เราจะจัดการงานหนักทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดูแลธุรกิจของคุณได้
การจัดการเวลาที่ง่ายและสบาย
การจัดการโครงการคือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ แต่ ClickUp ก็เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการจัดการเวลาเช่นกันคุณสมบัติการติดตามเวลาของเราทำให้การติดตามเวลาการสร้างประมาณการ การเพิ่มบันทึก และการสร้างรายงานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย
แต่ถ้าคุณต้องการใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สามอย่าง Toggl จริง ๆ เราก็จะไม่ขัดขวางคุณแต่อย่างใด ที่จริงแล้ว ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Toggl, Clockify และแอปติดตามเวลาอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อรวมเครื่องมือโปรดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต
ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างไม่จำกัด บางคนอาจรู้สึกว่าอิสระนี้มีมากเกินไป ดังนั้นเราจึงได้เปิดตัวเทมเพลต ClickUp เพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการดำเนินโครงการ กำหนดตารางเวลา และวางแผนวันของคุณ
ใช้เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUpเพื่อตรวจสอบว่าคุณใช้เวลาอย่างไรและค้นหาโอกาสในการปรับปรุงเทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUpยังมีประโยชน์ในการสร้างรายงานเกี่ยวกับเวลาที่ไม่ได้ใช้งานและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่ต้นหากคุณต้องการลองใช้การบล็อกเวลา ให้ใช้เทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpเพื่อจัดเรียงงานให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
ClickUp: แอปติดตามเวลาที่ครบครันทุกความต้องการ
ในรีวิว Toggl Track นี้ เราได้แยกแยะข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวังของการติดตามเวลาด้วยเครื่องมือของ Toggl ไว้อย่างละเอียด ผู้ใช้ชื่นชอบรายงานที่ละเอียด แผนการใช้งานฟรีที่ครอบคลุม และแอปพลิเคชันเว็บที่ใช้งานง่าย Toggl เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่าย แต่ถ้าคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่รวมการจัดการเวลาเข้ากับประสิทธิภาพการทำงาน ลองใช้ ClickUp
ไม่มีใครมีเวลาที่จะสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้. รวมข้อมูลการติดตามเวลา, รายงาน, การสื่อสาร, แบบテンเพลต, และงานของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อทำงานได้ดีขึ้นในเวลาไม่นาน.
