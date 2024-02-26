บล็อก ClickUp
รีวิว Toggl: ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Toggl Track ในปี 2025

Engineering Team
26 กุมภาพันธ์ 2567

คุณเคยรู้สึกไหมว่าวันทำงานของคุณกลายเป็นหลุมดำที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวน งานข้างเคียง และภารกิจที่กินเวลา? เราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว เพื่อนเอ๋ย การจัดการเวลาไม่ใช่เรื่องสำหรับคนใจอ่อน แต่เป็นสิ่งจำเป็นในการทวงคืนเวลาของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปล่อยให้งานอยู่ที่ออฟฟิศตามที่มันควรจะเป็น

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการหรือผู้ร่วมงานรายบุคคล ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาอย่าง Toggl Track ก็เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมได้ Toggl มีคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อเหมาะกับการจัดการโครงการ การวางแผน และการจ้างงาน

เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ Toggl ก็มีข้อดีและข้อเสียเช่นกัน ในรีวิว Toggl นี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึกฟีเจอร์ยอดนิยมของ Toggl พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียอย่างละเอียด มาทดสอบ Toggl กันเลย!

Toggl คืออะไร?

Togglเป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ช่วยให้การตรวจสอบและจัดการการบันทึกเวลาเป็นเรื่องง่าย ทั้งสำหรับบุคคลและทีม ที่สำคัญ Toggl ช่วยให้คุณติดตามเวลาของโครงการและงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณ 📊

Toggl เป็นมากกว่าเครื่องมือติดตามเวลาทั่วไป นี่คือโซลูชันที่รวม:

  • การจัดการโครงการ
  • การออกใบแจ้งหนี้
  • การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้ใช้ชื่นชอบความหลากหลายของแพลตฟอร์ม Toggl ทำงานได้สำหรับฟรีแลนซ์อิสระที่ติดตามงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และแม้กระทั่งสำหรับผู้นำทีมที่ต้องการจัดการเวลาของโครงการและผลกำไร ไม่ว่าคุณจะมีงานอะไร อยู่ในอุตสาหกรรมใด หรือมีสิ่งที่ต้องทำทุกวันอย่างไร Toggl โซลูชันครบวงจรเหมาะสำหรับการบันทึกเวลาอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติหลักของ Toggl

Toggl มีแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ Windows และ Mac, แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android, และส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome. สามารถเข้าถึงได้เกือบทุกที่ มอบอิสระให้คุณทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา. แพลตฟอร์ม Toggl มีคุณสมบัติมากมายในชุดโซลูชันของตน.

1. Toggl Track

รีวิว Toggl: หน้าจับเวลาของ Toggl Track
ผ่านทางToggl

Toggl Track คือผลิตภัณฑ์หลักของ Toggl เป็นแอปติดตามเวลาที่ไม่รบกวนการทำงาน เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด ใช้งานได้บนแล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และแทบทุกอุปกรณ์ที่คุณใช้สำหรับงานธุรกิจ

Toggl Track มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย รวมถึง:

  • การรายงานเวลา: คุณสามารถดึงรายงานประสิทธิภาพการทำงานที่คุณชื่นชอบได้ด้วยตัวเอง หรือให้ Toggl ส่งรายงานตามแบบที่คุณต้องการไปยังกล่องจดหมายของคุณตามกำหนดการที่คุณตั้งไว้ล่วงหน้า รายงานทั้งหมดของ Toggl สามารถแชร์ได้ ซึ่งทำให้การแชร์ตารางเวลาของทีมคุณกับลูกค้าหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องง่าย
  • การเรียกเก็บเงินตามเวลา: ไม่พลาดชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อีกต่อไป Toggl มอบอำนาจให้ผู้จัดการสามารถอนุมัติใบลงเวลาของพนักงานและติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ผ่านการติดตามแบบเรียลไทม์
  • การติดตามโครงการ: แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือติดตามเวลาเป็นหลัก แต่ Toggl ก็มีคุณสมบัติพื้นฐานในการจัดการโครงการผ่านแดชบอร์ดได้เช่นกัน คุณสามารถป้อนงานและงานย่อยของคุณ และมอบหมายงานให้กับพนักงานบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้ จากนั้น Toggl จะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำนาย, สร้างงบประมาณ, และติดตามแผนโครงการ
  • การจัดการปริมาณงานของทีม: ทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้? แทนที่จะต้องการการรายงานทุกวัน (การจัดการแบบละเอียดเกินไปหรือเปล่า?) ให้ตรวจสอบข้อมูล Toggl ของทีมคุณเพื่อดูว่าใครมีเวลาว่างในตารางงานของพวกเขา ผู้จัดการยังมีอำนาจในการสร้างกลุ่มผู้ใช้และจัดการการเข้าถึงตามกลุ่ม ซึ่งช่วยประหยัดการคลิกที่ไม่จำเป็นของคุณได้มาก

2. Toggl Plan

รีวิว Toggl: มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ Toggl Plan
ผ่านทางToggl

Toggl Track นั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ขาดการแสดงผลข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การปรับสมดุลปริมาณงาน และเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับผู้จัดการโครงการ นั่นคือจุดที่ Toggl Plan เข้ามาช่วย เครื่องมือนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการโครงการและทีมงานโดยเฉพาะ แต่ไม่ต้องกังวล—Plan และ Track สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ

Toggl Plan มาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับ:

  • การแสดงภาพโครงการ เวลา และงานในรูปแบบแผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และมุมมองที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ
  • การจัดตารางเวลาของสมาชิกทีม
  • การปรับสมดุลปริมาณงาน

3. Toggl Hire

รีวิว Toggl: ผลการทดสอบของ Toggl Hire
ผ่านทางToggl

การจ้างงานไม่ใช่เรื่องง่าย และ Toggl เข้าใจดี พวกเขาได้เพิ่ม Toggl Hire เข้าไปในชุดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมีความมั่นใจมากขึ้นในความสามารถของผู้สมัคร ข้อเสียคือมันไม่สามารถรวมเข้ากับ Toggl Track หรือ Plan ได้เนื่องจากกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณอาจต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ หากคุณใช้ Toggl Hire

อย่างไรก็ตาม มีหลายสิ่งที่ควรชื่นชอบเกี่ยวกับ Toggl Hire แพลตฟอร์มการประเมินทักษะนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถตั้งค่ากระบวนการจ้างงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและอัตโนมัติซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดอคตินอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทมเพลตการประเมินที่ป้องกันการโกงสำหรับทั้งทักษะทางเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ วางแผนกระบวนการจ้างงานของคุณอย่างเป็นระบบและทำให้งานบางอย่างอัตโนมัติ เช่น การคัดกรองและการเชิญสัมภาษณ์ เพื่อประหยัดเวลาให้มากขึ้น Toggl Hire ยังรองรับวิดีโอแนะนำตัวของผู้สมัคร ซึ่งสนุกกว่าการอ่านจดหมายสมัครงานเป็นร้อยฉบับมาก 👀

Toggl Track ราคา

  • ฟรี
  • แผนเริ่มต้น: 9 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
  • แผนพรีเมียม: $18/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

ข้อดีของการใช้ Toggl

ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงจังในการติดตามเวลาของทีมคุณหรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันของคุณ Toggl ก็มีสิ่งที่น่าประทับใจมากมายให้คุณได้ค้นพบ ในบทวิจารณ์ Toggl ของเรา เราพบว่าผู้ใช้ต่างชื่นชมแอปเพิ่มประสิทธิภาพนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ

การติดตามเวลาอย่างครอบคลุม

Toggl Track เป็นที่นิยมเพราะเวอร์ชันฟรีของมันให้การติดตามเวลาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเลือกติดตามเวลาแบบเรียลไทม์หรือแก้ไขรายการเวลาในภายหลังได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โซลูชันนี้ติดตามทุกวินาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อให้แน่ใจว่าการออกใบแจ้งหนี้มีความแม่นยำ ตัวจับเวลา Pomodoro และเครื่องมือตรวจจับเวลาว่างยังช่วยเพิ่มสมาธิได้ดี ลาก่อนชั่วโมงทำงานที่เสียสมาธิ และสวัสดีผลกำไร

ความสะดวกในการใช้งาน

Toggl เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในเครื่องมือติดตามเวลาที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุด มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสะอาดตา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเริ่มจับเวลาได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวหรือป้อนชั่วโมงทำงานด้วยตนเอง Toggl ช่วยลดความซับซ้อนของงานที่ยุ่งยากด้วยฟีเจอร์สำหรับบันทึกเวลาทำงาน เครื่องมือจัดการโครงการ และการติดตามสมาชิกในทีม

ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม

ด้วยแอปพลิเคชันสำหรับ Windows, Mac, iOS และ Android รวมถึงส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome Toggl สามารถเข้าถึงได้เกือบทุกที่ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือใดในการทำงานก็ตาม

การผสานรวมที่น่าประทับใจ

Toggl มีการเชื่อมต่อกับโซลูชันยอดนิยมอย่าง Asana, Trello, Jira, Slack และ ClickUp (เอ่อ) ทำให้แพลตฟอร์มใช้งานง่ายยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อเหล่านี้ยังช่วยให้การซิงโครไนซ์งานและการติดตามเวลาข้ามหลายแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่ายอีกด้วย

รายงานที่ปรับแต่งได้

แอปเวอร์ชันฟรีไม่รองรับการปรับแต่งได้มากนัก แต่ถึงกระนั้น รายงานของ Toggl Track ก็ยังค่อนข้างมีประโยชน์ คุณสามารถขอรายงานรายวัน รายงานแบบกำหนดเอง หรือรายงานรายสัปดาห์เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง Toggl ทำให้การวิเคราะห์รายการเวลาและการประมาณเวลาสำหรับโครงการเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ระบุรูปแบบการทำงานและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

ปัญหาที่พบบ่อยในผู้ใช้ Toggl

แม้ว่าผู้คนจะชื่นชมแพลตฟอร์มนี้มากเพียงใด บทวิจารณ์ Toggl ของเราพบข้อเสียบางประการของ Toggl

ปัญหาการซิงค์แบบออฟไลน์

Toggl Track อนุญาตให้จัดการเวลาแบบออฟไลน์ได้ แต่มีปัญหาอยู่ข้อเดียว: คุณยังคงต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซิงค์ข้อมูลออฟไลน์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจไม่เป็นปัญหาหากคุณหลุดจาก Wi-Fi ชั่วคราว แต่จะสร้างความไม่สะดวกหากคุณทำงานออฟไลน์เป็นเวลานานหลายชั่วโมง

การติดตามด้วยตนเอง

หนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดเกี่ยวกับการใช้ Toggl คือการจำให้ได้ว่าต้องบันทึกเวลาด้วยตนเองอยู่เสมอ คู่แข่งของ Toggl อย่าง RescueTime สามารถติดตามเวลาได้โดยอัตโนมัติ แต่ฟังก์ชันของ Toggl ยังไม่ดีเท่า

คุณสามารถติดตามข้อมูลได้โดยอัตโนมัติผ่านส่วนขยาย Toggl Track สำหรับ Chrome ซึ่งจะเริ่มและหยุดจับเวลาโดยอัตโนมัติตามแท็บเบราว์เซอร์ที่คุณเปิดอยู่ในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจไม่สมบูรณ์แบบนัก และบางผู้ใช้ก็รู้สึกว่ามันน่ารำคาญเมื่อใช้งานไปสักพัก 🤷

ความซับซ้อนของโครงการหลายโครงการ

ดูสิ Toggl Plan นั้นเจ๋งและดีอยู่หรอก แต่ Toggl ไม่ใช่โซลูชันการจัดการโครงการโดยตรง Toggl มีเครื่องมือสำหรับจัดการโครงการต่าง ๆ ได้ แต่จะลำบากเมื่อต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนหลาย ๆ โครงการพร้อมกัน ถ้าคุณพยายามขยายงานบนแพลตฟอร์มนี้ มีโอกาสสูงที่คุณจะเจอความสับสนและข้อมูลเวลาที่ยุ่งเหยิง

การแจ้งเตือนล้นเกิน

ผู้ใช้บางคนกล่าวว่า การแจ้งเตือนของ Toggl นั้นมากเกินไป ระบบจะแจ้งเตือนพนักงานหากยังไม่ได้บันทึกเวลาทำงานของวัน ซึ่งอาจสร้างความรำคาญได้หาก เช่น คุณกำลังลาพักร้อนอยู่ หากการแจ้งเตือนรบกวนคุณ คุณสามารถปรับการตั้งค่า Toggl ของคุณ หรือตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเป็น "ไม่รบกวน" เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้โดยไม่ถูกรบกวนจากการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง

บริการลูกค้า

ควรกล่าวถึงว่าผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าของ Toggl การสนับสนุนที่ทันเวลาดูเหมือนจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้นหากคุณมีปัญหาทางเทคนิคที่เร่งด่วน อาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่

รีวิว Toggl บน Reddit

ผู้คนนับพันใช้ Toggl แต่การหาข้อมูลที่สมดุลและแม่นยำเกี่ยวกับแอปนี้อาจเป็นเรื่องยาก เราจึงได้ขอความคิดเห็นจากผู้ใช้ Reddit เพื่อประเมินความสามารถของ Toggl อย่างเป็นธรรม

โดยรวมแล้ว ผู้ใช้ค่อนข้างพอใจกับ Toggl "ฉันคิดว่า Toggl ค่อนข้างดี โดยเฉพาะเมื่อฉันสามารถซิงค์กับหลายสิ่งและมันสามารถรวมเข้ากับเครื่องมือหลายอย่างที่ฉันใช้ (Jira, GitHub, มีแอปเดสก์ท็อปและมือถือ ฯลฯ)"ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าว อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ชอบเมื่อนายจ้างใช้ Toggl เป็นเครื่องมือสอดแนมพนักงาน 🕵️

ผู้ใช้รายหนึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้ Toggl เป็นตัวติดตามแบบ Pomodoro สำหรับงานที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา "ฉันมุ่งเน้นการติดตามช่วงเวลา 25 นาทีของการโฟกัส (pomodoro) ด้วย Toggl สำหรับฉัน Toggl ทำงานได้ดีในฐานะเครื่องมือที่ทำให้ฉัน 'กินกบ' และทำสิ่งที่ฉันไม่อยากทำ ฉันแค่ต้องทำให้มันเป็น X นาที"พวกเขาบอก

แน่นอนว่ามันไม่ได้มีแต่ข้อดีเสมอไปผู้ใช้รายหนึ่งรายงานปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ Toggl โดยกล่าวว่า "ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นการเชื่อมต่อกับ Toggl เพราะมันจะทำให้ฉันมีวิดเจ็ตเริ่ม/หยุดที่มองเห็นได้ตลอดเวลาบนโทรศัพท์ Android ของฉัน แต่เมื่อลองใช้แล้ว การเชื่อมต่อกลับทำให้รู้สึกหงุดหงิด"

ผู้ใช้รายอื่นเห็นด้วยว่า Toggl ไม่ใช่โซลูชันที่เสถียรที่สุด "มีแค่ฉันคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่า Toogl [sic] เริ่มไม่เสถียรมากในปีที่ผ่านมา มีปัญหาการตัดการเชื่อมต่อและซิงค์ข้อมูลแทบทุกวัน?"ผู้ใช้รายนี้กล่าว

โดยรวมแล้ว Reddit ค่อนข้างพอใจกับฟีเจอร์พื้นฐานของ Toggl แต่ทันทีที่คุณลองใช้ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ประสบการณ์การใช้งานก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร

เครื่องมือติดตามเวลาทางเลือกเพื่อใช้แทน Toggl

Toggl กำลังพยายามเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนด้วยการเพิ่ม Toggl Plan และ Toggl Hire เข้าไปในชุดผลิตภัณฑ์ของตน เราเคารพในความพยายามนั้น แต่ผู้ใช้กล่าวว่าฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร

นั่นคือเหตุผลที่นักเดินทางดิจิทัลเลือกClickUp เรามีแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรอย่างแท้จริงที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการเวลา และการจ้างงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โอ้ และยังมีอีกนับพันอย่าง เช่น ไอที การขาย และการบริการลูกค้า เพียงเพื่อยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น 🛠️

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ Toggl พร้อมฟีเจอร์ครบครันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าฟีเจอร์สุดล้ำของ ClickUp เหล่านี้

บริหารโครงการได้อย่างไร้กังวล

การจัดระเบียบและติดตามงานในมุมมองต่างๆ ของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และใช้ ClickUp Views ที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบและติดตามงานทุกประเภท

Toggl Plan มีคุณสมบัติบางอย่างสำหรับการจัดการโครงการ แต่ไม่มีความยืดหยุ่นมากนัก หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่มีความยืดหยุ่นและพลังมากขึ้น ให้เลือกใช้ ClickUpคุณสมบัติการจัดการโครงการของเราทำให้การสร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมข้ามสายงานและโครงการเป็นเรื่องง่าย อัตโนมัติการทำงาน สร้างรายงานที่กำหนดเอง และแสดงภาพงานของคุณได้อย่างรวดเร็วในหลายมุมมอง ในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจักรวาล เราจะจัดการงานหนักทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดูแลธุรกิจของคุณได้

การจัดการเวลาที่ง่ายและสบาย

การเพิ่มเวลาด้วยตนเองใน ClickUp
บันทึกเวลาขณะทำงานหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการติดตามเวลาใน ClickUp

การจัดการโครงการคือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ แต่ ClickUp ก็เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการจัดการเวลาเช่นกันคุณสมบัติการติดตามเวลาของเราทำให้การติดตามเวลาการสร้างประมาณการ การเพิ่มบันทึก และการสร้างรายงานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย

แต่ถ้าคุณต้องการใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สามอย่าง Toggl จริง ๆ เราก็จะไม่ขัดขวางคุณแต่อย่างใด ที่จริงแล้ว ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Toggl, Clockify และแอปติดตามเวลาอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อรวมเครื่องมือโปรดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต

เทมเพลตเอกสารของ ClickUp
อย่าเริ่มงานของคุณจากศูนย์—เลือกตัวเลือกที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากศูนย์แม่แบบหรือสร้างแม่แบบของคุณเองที่ทีมของคุณสามารถใช้งานได้

ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างไม่จำกัด บางคนอาจรู้สึกว่าอิสระนี้มีมากเกินไป ดังนั้นเราจึงได้เปิดตัวเทมเพลต ClickUp เพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการดำเนินโครงการ กำหนดตารางเวลา และวางแผนวันของคุณ

ใช้เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUpเพื่อตรวจสอบว่าคุณใช้เวลาอย่างไรและค้นหาโอกาสในการปรับปรุงเทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUpยังมีประโยชน์ในการสร้างรายงานเกี่ยวกับเวลาที่ไม่ได้ใช้งานและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่ต้นหากคุณต้องการลองใช้การบล็อกเวลา ให้ใช้เทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpเพื่อจัดเรียงงานให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

ClickUp: แอปติดตามเวลาที่ครบครันทุกความต้องการ

ในรีวิว Toggl Track นี้ เราได้แยกแยะข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวังของการติดตามเวลาด้วยเครื่องมือของ Toggl ไว้อย่างละเอียด ผู้ใช้ชื่นชอบรายงานที่ละเอียด แผนการใช้งานฟรีที่ครอบคลุม และแอปพลิเคชันเว็บที่ใช้งานง่าย Toggl เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่าย แต่ถ้าคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่รวมการจัดการเวลาเข้ากับประสิทธิภาพการทำงาน ลองใช้ ClickUp

ไม่มีใครมีเวลาที่จะสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้. รวมข้อมูลการติดตามเวลา, รายงาน, การสื่อสาร, แบบテンเพลต, และงานของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อทำงานได้ดีขึ้นในเวลาไม่นาน.

แต่อย่าเพิ่งเชื่อเรา ลองสัมผัสพลังของ ClickUp ด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีของคุณตอนนี้