10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ ActiveCollab ในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จของบริษัทคุณ
การปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพช่วยรักษาการสื่อสาร, ปรับปรุงผลกำไร, ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน, และส่งมอบโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลาและงบประมาณ. หากคุณกำลังมองหาระบบการจัดการโครงการเพื่อแทนที่ ActiveCollab, โปรดอ่านต่อไป.
เรามีทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ActiveCollab เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางเลือกของ ActiveCollab คืออะไร?
ActiveCollab เป็นแพลตฟอร์มสำหรับทีมในการจัดระเบียบโครงการภายในและโครงการที่ติดต่อกับลูกค้า ดังนั้นทางเลือกของ ActiveCollabจึงเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่บริษัทต่างๆ ใช้เพื่อดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ActiveCollab สามารถมอบหมายงานและงานย่อย กำหนดเส้นตาย ส่งเสริมการสื่อสารในทีม กำหนดลำดับความสำคัญ และทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ กล่าวโดยง่าย แพลตฟอร์มการจัดการโครงการช่วยให้งานเป็นระเบียบ ทำให้งานเสร็จตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ (หรือต่ำกว่า) ⏰
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ ActiveCollab?
กำลังมองหา ระบบการจัดการโครงการใหม่ อยู่หรือไม่? แม้ว่าความต้องการของคุณอาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม, ลูกค้า, และข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของคุณ, ระบบ ActiveCollab ที่ดีที่สุดจะมาพร้อมกับคุณสมบัติต่อไปนี้:
- การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ: เครื่องมือการจัดการโครงการทั้งหมดควรมีคุณสมบัติสำคัญในการมอบหมายงานและงานย่อยได้อย่างง่ายดาย กำหนดเส้นตาย ติดตามเวลา และดูโครงการทั้งหมดในมุมมอง 360 องศา
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: เพื่อนร่วมงานแต่ละคนมีวิธีการรับข้อมูลที่แตกต่างกันดังนั้นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดจึงอนุญาตให้สมาชิกในทีมเห็นลำดับความสำคัญจากมุมมองรายการ ปฏิทิน ไทม์ไลน์ และการ์ด
- การทำงานแบบอัตโนมัติ: ผู้จัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการที่ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนั้นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติจะช่วยให้โครงการของคุณเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟ: การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพไม่ควรถูกแยกออกจากกัน ค้นหาแพลตฟอร์มที่มีระบบอัตโนมัติในตัวสำหรับการติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้ การส่งข้อความทันที หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ
- ชุดสิทธิ์ที่กำหนดเอง: ให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมมีสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็น. ค้นหาแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้คุณกำหนดบทบาทและระดับสิทธิ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับงานและโครงการต่าง ๆ หรือจัดการโครงการของลูกค้า
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ActiveCollab ที่คุณควรใช้
ค้นหาแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการในบริษัทของคุณจากรายชื่อ 10 อันดับทางเลือก ActiveCollab ที่ดีที่สุดของเรา เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
1.คลิกอัพ
การจัดการโครงการด้วย ClickUpเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกันในโครงการใดก็ได้ เริ่มต้นโครงการใด ๆ อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Whiteboardsและเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ย้ายโปรเจ็กต์ไปพร้อมกับClickUp Docsสำหรับการร่วมมือ, การเพิ่มความคิดเห็น, และการมอบหมายงานภายในเอกสารเดียว.
การติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถวางแผนงบประมาณและปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาในแต่ละโครงการได้อย่างง่ายดาย และด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUpงานที่ทำซ้ำๆ จะไม่กินเวลาอันมีค่าของคุณอีกต่อไป
ที่ดีที่สุดคือ ผู้จัดการโครงการสามารถผสานการทำงานของ ClickUpกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้เพื่อทำให้สำเร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างโครงร่าง เขียนเอกสาร หรือสรุปบันทึกการประชุมด้วยClickUp AI
- สร้างกระบวนการทำงานของโครงการในมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อจัดการโครงการ
- เลือกจากClickApps กว่า 35รายการเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าการจัดการโครงการของคุณ
- มอบหมายงาน, เพิ่มความคิดเห็น, หรือแชร์ไฟล์แนบ บน ClickUp Docs หรือ Whiteboards
- ป้องกันการขาดการสื่อสารโดยการเพิ่มหัวข้อความคิดเห็นในภารกิจใด ๆ
- สร้างแผนผังความคิดเพื่อให้ได้โครงร่างที่มองเห็นได้ของโครงการใด ๆ
- สร้างไทม์ไลน์โดยเริ่มจากคลังแม่แบบการจัดการโครงการ และใช้มุมมองเหล่านี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในหลายโครงการพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- บางคุณสมบัติหลักไม่สามารถใช้ได้ในแอปพลิเคชันมือถือ
- แพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. อาสนะ
Asanaเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรและเป็นทางเลือกแทน ActiveCollab ที่ช่วยให้ฝ่ายการตลาด, ไอที, การดำเนินงาน และแผนกอื่นๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย Asana ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันในแคมเปญข้ามสายงาน, มอบหมายงานและงานย่อย, และรักษาการสื่อสารที่เปิดกว้างโดยการแสดงความคิดเห็นในโครงการที่กำลังดำเนินอยู่
นอกจากนี้ การปรับแต่งมุมมองได้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมสามารถมองเห็นภาพรวม 360 องศาของทุกเป้าหมายได้
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดเรียง, คัดกรอง, และรายงานเกี่ยวกับแต่ละงาน
- จัดระเบียบโครงการเป็นรายการ ปฏิทิน ไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ หรือบอร์ดคัมบัง
- ดูทุกความสำคัญของคุณในที่เดียวในแดชบอร์ด "งานของฉัน"
- รับการอัปเดตเกี่ยวกับแต่ละงานหรือโครงการในกล่องจดหมาย Asana ของคุณ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง, พอร์ตโฟลิโอ, และมุมมองไทม์ไลน์ มีให้ใช้เฉพาะในแผนการชำระเงิน
- จำนวนคุณสมบัติหลักและการแจ้งเตือนที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: $0
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
3. Wrike
Wrikeเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Wrike ทีมสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน, มุมมอง, และพื้นที่ทำงานสำหรับทุกโครงการได้ นอกจากนี้ สมาชิกในทีมยังสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการทำให้กระบวนการอนุมัติ, แบบฟอร์มคำขอ, และแบบแผนเป็นอัตโนมัติผ่านเครื่องมือการร่วมมือ
คุณสมบัติหลักของมันให้บริการการติดตามเวลา, การจัดการงาน, และการติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อการจัดการโครงการข้ามทีมต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- สร้างโฟลเดอร์ โครงการ งาน และงานย่อยได้ไม่จำกัดจำนวน
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเปลี่ยนบันทึกการทำงานให้เป็นงานย่อยสำหรับโครงการของคุณ
- สร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับลูกค้าของคุณ
- เริ่มต้นและดำเนินการได้เร็วขึ้นด้วยคลังแม่แบบการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Wrike
- กระบวนการเริ่มต้นใช้งานอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างจะมีให้เฉพาะในแผนที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Wrike
- แผนฟรี: $0
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
4. วันจันทร์
Mondayเป็นทางเลือกของ ActiveCollabที่ใช้กลยุทธ์การจัดการโครงการหลากหลายรูปแบบเพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต ใช้ Monday กับทีมของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง และประหยัดเวลาผ่านการทำงานอัตโนมัติ
นอกจากนี้ Monday ยังมาพร้อมกับระบบ CRM ในตัว ทำให้ทีมการตลาด ทีมขาย และทีมบริหารโครงการของคุณทำงานสอดคล้องกันตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือติดตามเวลา การจัดการงาน และคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับธุรกิจทั้งหมดหรือกลุ่มเฉพาะ เช่น ทีมที่ทำงานแบบ Agile
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- เลือกวิธีที่คุณมองเห็นโครงการผ่านมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 10 แบบ
- เข้าใจโครงการของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยวิดเจ็ตกว่า 30 รายการบนแดชบอร์ดของคุณ
- ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ได้เร็วขึ้นด้วยบล็อกการสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ปรับปรุงโครงการของคุณให้ราบรื่นผ่านการผสานรวมกว่า 200 รายการ
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- เส้นทางการเรียนรู้อาจใช้เวลานานเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบางตัว
- แดชบอร์ดมีการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาวันจันทร์
- ฟรี: $0
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
5. เบสแคมป์
Basecampเป็นเครื่องมือจัดการโครงการและทำงานร่วมกันสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก ด้วย Basecamp ผู้ร่วมงานสามารถเสนอไอเดียบนกระดานข้อความ แชร์สเปรดชีตและไฟล์ และสนทนากับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ
นอกจากนี้ การโพสต์เช็คอินอัตโนมัติช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผนทั่วทั้งธุรกิจ เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้มีฟีเจอร์การจัดการงานที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการความคืบหน้าของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- ใช้ตารางการ์ดเพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงานและย้ายการ์ดข้ามคอลัมน์
- สร้างรายงานประสิทธิภาพที่กำหนดเองเพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้ตามเป้าหมาย
- ปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพโดยการมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด และสนทนากับเพื่อนร่วมงาน
- รับภาพรวมระดับสูงของทุกโครงการผ่านมุมมอง The Lineup
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ไม่มีตัวติดตามเวลาในตัว
- มีตัวเลือกจำกัดสำหรับระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงาน
ราคาของเบสแคมป์
- ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน
- เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
6. การทำงานเป็นทีม
Teamworkคือทางเลือก ActiveCollab บนระบบคลาวด์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจบริการลูกค้า ใช้ Teamwork เพื่อปรับสมดุลความสามารถของทีม จัดระเบียบสินทรัพย์และไทม์ไลน์ของลูกค้า และกำหนดลำดับความสำคัญของทีม นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มผลกำไรของโครงการด้วยการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- เข้าใจว่าเวลาของสมาชิกในทีมถูกใช้ไปที่ไหนผ่านเครื่องมือติดตามเวลา
- รับการมองเห็นอย่างเต็มที่ของแบนด์วิดท์ของทีมคุณผ่านมุมมองของปริมาณงาน
- ใช้คุณสมบัติพอร์ตโฟลิโอเพื่อจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน
- ปรับปรุงการออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อการร่วมมือในโครงการอย่างสูงสุด
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- มีการผสานรวม API ดั้งเดิมเพียงไม่กี่รายการ—ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้งานผ่าน Zapier
- กระบวนการตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลานานเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่งมอบ: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
7. Trello
Trelloเป็นเครื่องมือจัดการโครงการบนเว็บที่รู้จักกันดีในด้านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย กระดานของ Trello ช่วยให้โครงการเป็นระเบียบและให้ผู้จัดการโครงการสามารถเพิ่มงานผ่านรายการและการ์ด นอกจากนี้ Trello ยังมีห้องสมุดเทมเพลตและตลาดปลั๊กอินของตัวเองเพื่อปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
หากคุณต้องการเพิ่มคุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อจัดการโครงการได้ดีขึ้น คุณจะต้องติดตั้ง Power-up การติดตามเวลาและการรายงานเพื่อทำเช่นนั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดกฎ สร้างปุ่ม หรือสร้างคำสั่ง
- ใช้ปลั๊กอินของ Trello เพื่อเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Jira, Slack, Google Drive และ InVision
- เจาะลึกโครงการต่างๆ ด้วยมุมมองตาราง กระดาน ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และแผนที่
- ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดินทางด้วยแอปมือถือ Trello สำหรับ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ Trello
- คุณสมบัติและการผสานรวมหลายอย่างไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันฟรี
- โครงการไม่มีมุมมองที่กำหนดเองมากเท่ากับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาของ Trello
- ฟรี: $0
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
8. พรูฟฮับ
ProofHub คือแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบอยู่เสมอ ProofHub ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านมุมมองที่ปรับแต่งได้เอง, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ และการแชร์ไฟล์ นอกจากนี้ ตัวเลือกรูปแบบการทำงานที่คล้ายกับ ActiveCollab นี้ยังช่วยป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดในระหว่างการวางแผนโครงการด้วยฟีเจอร์หลายภาษา, วาระการประชุมประจำวัน, การแชร์ไฟล์ และการสนทนาแบบมีหัวข้อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- บรรลุเป้าหมายการสื่อสารของคุณผ่านฟีเจอร์แชทแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม
- ใช้เครื่องมือมาร์กอัปเพื่อตรวจสอบ ทำงานร่วมกัน และตรวจทานเอกสาร
- กำหนดบทบาทที่กำหนดเองและชุดสิทธิ์สำหรับโครงการ
- วัดความก้าวหน้าของทีมทั้งหมดของคุณผ่านรายงานที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ ProofHub
- อาจมีความยากลำบากในการจัดการการแจ้งเตือน
- ไม่มีฟังก์ชันการตั้งงบประมาณหรือการออกใบแจ้งหนี้ในตัว
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: 45 ดอลลาร์/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: 89 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 5/5 (83 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (89 รีวิว)
9. SupportBee
หากคุณทำงานในฝ่ายบริการลูกค้า คุณจะทราบดีว่าการจัดการคำขอความช่วยเหลือให้เป็นระเบียบนั้นยากเพียงใดSupportBeeคือระบบบริหารจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตั๋วงานสนับสนุน ด้วย SupportBee ทีมงานจะได้รับกล่องข้อความส่วนกลาง พอร์ทัลสำหรับลูกค้า และซอฟต์แวร์ฐานความรู้ เพื่อช่วยในการตอบ (และแก้ไข!) ปัญหาของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ SupportBee
- เข้าถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสร้างเว็บไซต์คำถามที่พบบ่อย, อีบุ๊ก, ส่วนช่วยเหลือ และอื่น ๆ ของคุณเอง
- จัดประเภทตั๋วการสนับสนุนเป็น ตอบแล้ว, ยังไม่ตอบ และเก็บถาวรในกล่องจดหมายร่วมของคุณ
- เริ่มความคิดเห็นหรือการสนทนาระหว่างเพื่อนร่วมงานสำหรับคำขอความช่วยเหลือที่ซับซ้อน
- สร้างพอร์ทัลแบบกำหนดเองเพื่อให้ลูกค้าได้รับภาพรวมระดับสูงของคำขอบริการของพวกเขา
ข้อจำกัดของ SupportBee
- แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับตั๋วการสนับสนุน และอาจไม่มีคุณสมบัติที่คาดหวังในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการร่วมมืออื่น ๆ
- แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้รับการรีวิวมากเท่ากับผู้ให้บริการการจัดการโครงการรายอื่น
ราคาของ SupportBee
- เริ่มต้นธุรกิจ: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ SupportBee
- G2: 4. 2/5 (5 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (29 รีวิว)
10. รวมกลุ่ม
Huddle เป็นโซลูชันการแชร์เอกสารแบบ SaaS ที่ปลอดภัย สร้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล แบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตรวจสอบเอกสาร และสร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ Huddle ยังมี API แบบโอเพนซอร์สที่ผสานรวมกับ Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Workspace และแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Huddle
- แชร์ข้อมูลอย่างปลอดภัยกับเพื่อนร่วมงานผ่าน API ที่สอดคล้องตามข้อกำหนด
- ปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพผ่านการแชร์เอกสารอย่างปลอดภัย
- สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่สอดคล้องกับข้อบังคับของรัฐบาล
- สร้างความไว้วางใจกับลูกค้าผ่านการตรวจสอบภายในและภายนอก
ข้อจำกัดของการรวมกลุ่ม
- การจัดการการแจ้งเตือนอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- ผู้เริ่มต้นบางคนพบว่าอินเทอร์เฟซผู้ใช้สับสน
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการรวมกลุ่ม
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (64 รีวิว)
ปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ ActiveCollab ช่วยส่งเสริมการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน ทำให้การมอบหมายงานและกำหนดเส้นตายเป็นเรื่องง่าย รวมถึงสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในการปรับปรุงการจัดการโครงการในบริษัทของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ClickUp คือแพลตฟอร์มครบวงจรที่มาพร้อมกับเอกสารและกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ มากมาย ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ เครื่องมือ AI ที่มีประโยชน์ และคลังแม่แบบหลากหลายเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อช่วยให้ผู้จัดการโครงการของคุณทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่เหนื่อยหนักลองใช้ ClickUp วันนี้?