10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Hootsuite เพื่อยกระดับเกมโซเชียลมีเดียของคุณในปี 2025

กำลังมองหาวิธีที่จะยกระดับการเล่นโซเชียลมีเดียของคุณไปอีกขั้นอยู่หรือเปล่า? Hootsuite เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยม แต่ยังมีทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมายที่อาจเหมาะสมกับเอเจนซี่หรือแบรนด์ของคุณมากกว่า
ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Hootsuite สำหรับปี 2024 เพื่อให้คุณค้นหาแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เอเจนซี่การตลาด หรือผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดีย เราพร้อมดูแลคุณ
ดังนั้นโปรดติดตามเพื่อค้นหาเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดในตลาด และเตรียมพร้อมที่จะยกระดับเกมโซเชียลมีเดียของคุณ!
Hootsuite คืออะไรและเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียทำงานอย่างไร?
Hootsuite เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หลายบัญชีได้จากแดชบอร์ดกลาง. แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น การจัดตารางโพสต์อัตโนมัติ, การติดตามตัวชี้วัด, และเครื่องมือสำหรับการทำงานเป็นทีม.
เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์มักจะเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มเดียว ทำให้คุณมีแดชบอร์ดกลางสำหรับจัดการกิจกรรมสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดของคุณ
มีประโยชน์มากมายในการใช้เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึง:
- ประหยัดเวลา: ซอฟต์แวร์โซเชียลมีเดียสามารถทำงานประจำหลายอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น การจัดตารางโพสต์และการติดตามข้อมูลวิเคราะห์ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือ AIยังสามารถสร้างกราฟิกและคำบรรยายสำหรับโพสต์ของคุณได้อีกด้วย
- ประสิทธิภาพ: นอกเหนือจากการให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโพสต์ของคุณแล้ว เครื่องมือทางสังคมยังสามารถติดตามประสิทธิภาพของคู่แข่ง อุตสาหกรรม และผู้มีอิทธิพลได้ ทำให้คุณทราบถึงเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยม หลายเครื่องมือยังแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์เนื้อหาของคุณ และแฮชแท็กที่ควรใช้
- ปรับปรุงการร่วมมือ: เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์สามารถช่วยคุณปรับปรุงการร่วมมือกับสมาชิกทีมของคุณได้โดยการให้ที่กลางเพื่อแบ่งปันเนื้อหา, ติดตามความคืบหน้า, ให้คำแนะนำ, และขอการอนุมัติจากลูกค้า
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Hootsuite
เมื่อค้นหาทางเลือกของ Hootsuite มีปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึง
ก่อนอื่นเลย ให้มองหาเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยคุณวางแผน, กำหนดเวลา, และติดตามเนื้อหาของคุณได้บนทุกแพลตฟอร์ม
ต่อไป ให้พิจารณาความสามารถของ AI บนแพลตฟอร์ม AI สามารถช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณได้ ซึ่งมีคุณค่าอย่างมาก ตัวอย่างเช่นเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียสามารถวิเคราะห์เทรนด์ทำนายพฤติกรรมของผู้ชม และเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาได้
สุดท้ายนี้ ให้มองหาเครื่องมือที่มีเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาที่สามารถปรับแต่งได้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาและเทมเพลตโซเชียลมีเดียอื่นๆสามารถช่วยให้กระบวนการวางแผนของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ทีมของคุณทำงานอย่างเป็นระบบ
โปรดจำไว้ว่าทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Hootsuite ไม่เพียงแต่ควรตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียของคุณเท่านั้น แต่ยังควรเกินความคาดหวังเหล่านั้น เพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hootsuite
คุณพร้อมที่จะยกระดับการเล่นโซเชียลมีเดียของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Hootsuite ในปี 2024
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งนำเสนอเครื่องมือหลากหลายสำหรับการจัดการโครงการ, การทำงานอัตโนมัติ, การติดตามงาน, และการทำงานร่วมกัน รวมถึงเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน
ClickUp Marketingเป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรและทำงานร่วมกันได้ ซึ่งทีมของคุณสามารถใช้เพื่อพัฒนา วางแผน และติดตามความพยายามทางการตลาดบนโซเชียลมีเดียของคุณผ่านช่องทางต่างๆ ได้ มันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย และเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่กำลังมองหาทางเลือกแทน Hootsuite
เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงการสร้างเนื้อหา การจัดตาราง และการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ มันนำเสนอพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับทีม ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามงาน และเพิ่มผลผลิตในแคมเปญการตลาดโซเชียลมีเดีย
เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และติดตามเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
มุมมองปฏิทินของ ClickUpเป็นตัวเปลี่ยนเกม ช่วยให้ทีมการตลาดของคุณวางแผน จัดตาราง และติดตามโพสต์ต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ
ClickUpAI WritingAssistant สามารถช่วยคุณเขียนได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยเครื่องมือสำหรับการสร้างเนื้อหา, ปรับปรุงการเขียนของคุณ, และทำให้ภาษาที่ซับซ้อนง่ายขึ้น. เมื่อใช้ร่วมกับClickUp Docs, การผลิตและจัดระเบียบเนื้อหาทางสื่อสังคมกลายเป็นเรื่องง่าย!
แดชบอร์ด ClickUp ให้คุณเห็นภาพรวมของกิจกรรมโซเชียลมีเดียของคุณอย่างครบถ้วน รวมถึงโพสต์ที่กำลังจะเผยแพร่ งานที่ตั้งเวลาไว้ และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งช่วยให้คุณจัดการและติดตามกลยุทธ์โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มุมมองปฏิทินของ ClickUp ช่วยให้คุณเห็นโพสต์โซเชียลมีเดียทั้งหมดในรูปแบบปฏิทิน ทำให้ง่ายต่อการวางแผนและจัดตารางเนื้อหาของคุณ คุณยังสามารถใช้มุมมองปฏิทินเพื่อสร้างปฏิทินเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งได้อีกด้วย
ClickUp Automations สามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การโพสต์ตามกำหนดเวลาและการส่งข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปโดยอัตโนมัติ
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดียบนหลายแพลตฟอร์ม สามารถช่วยทีมการตลาดในการ:
- ร่วมมือในการสร้างและกำหนดเวลาเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย
- ติดตามการวิเคราะห์และประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์
- บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
- สร้างและดำเนินกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์
ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Hootsuite ที่ทีมการตลาดทุกขนาดสามารถใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ให้คุณจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณในที่เดียว รวมถึงการกำหนดเวลาและเผยแพร่โพสต์ การติดตามการวิเคราะห์ และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง เพื่อให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- เพลิดเพลินกับประโยชน์ของการจัดการโครงการและงานอย่างครอบคลุมเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์ม ClickUp และสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณด้วยเทมเพลตที่มีประโยชน์มากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- โดยปกติแล้วมักมีช่วงการเรียนรู้ ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ใช้ ClickUp บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น เวลาในการโหลดช้าและเกิดข้อขัดข้อง
- แก่นหลักของมันคือแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการ ดังนั้นจึงไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การฟังหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: เพิ่มเพียง $5 สำหรับทุกแผนชำระเงิน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,566+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,796+ รายการ)
2. สปราวต์ โซเชียล
Sprout Social เป็นหนึ่งในทางเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดของ Hootsuite โดยนำเสนอเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ครอบคลุมสำหรับการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแชร์โพสต์ การติดตามฟีด การวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย และการจัดการทีม
เครื่องมือการฟังทางสังคม, การรายงานทางสังคม, และการร่วมมือในทีมของมันยอดเยี่ยมมาก และบริการลูกค้าได้รับการชมเชยอย่างสูงจากผู้รีวิว นอกจากนี้ ปฏิทินสื่อสังคมของ Sprout Social ยังทำให้คุณสามารถมองเห็นตารางการเผยแพร่ของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
อย่างไรก็ตาม ราคาของ Sprout อาจสูงเกินไป โดยเฉพาะสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่พยายามจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียจำนวนน้อย
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- คุณสมบัติการวิเคราะห์และการจัดการสื่อสังคมออนไลน์อย่างครอบคลุม
- เครื่องมือการฟังและการติดตามทางสังคมที่ยอดเยี่ยมที่ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ชื่นชอบ
- บริษัทเป็นที่รู้จักในด้านบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- มีราคาสูงกว่าแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียบางตัวและเป็นทางเลือกแทน Hootsuite
- มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนกว่าและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวนานกว่าแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์บางแห่ง
- ข้อจำกัดของ API เครือข่ายอาจจำกัดฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การเผยแพร่คลิปวิดีโอบน TikTok และ Instagram Reels
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $499/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 2,580+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (559+ รีวิว)
3. eClincher
EClincher เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียและเป็นทางเลือกแทน Hootsuite แต่เครื่องมือโซเชียลมีเดียนี้โดดเด่นในด้านความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการและการโพสต์อัตโนมัติ เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการ
คุณสมบัติเด่นของ eClincher
- นำเสนอเครื่องมือและฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น การฟังเสียงในโซเชียล การวิเคราะห์โซเชียลมีเดียแบบเรียลไทม์ไม่จำกัด และการจัดคิวโพสต์อัตโนมัติและ RSS
- ให้บริการแชทสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และเป็นที่รู้จักดีในด้านการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
- ราคาประหยัดกว่า Hootsuite และคู่แข่งบางราย
ข้อจำกัดของ eClincher
- การผสานรวมเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ อย่างจำกัด
- ใช้งานยากกว่าแพลตฟอร์มอื่นบางแห่ง
- เครื่องมือการรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Hootsuite
ราคา eClincher
- พื้นฐาน: $65/เดือน
- พรีเมียม: $175/เดือน
- หน่วยงาน: $425/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ eClincher
- G2: 4. 6/5 (413+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (222+ รีวิว)
4. Agorapulse
ด้วยกล่องข้อความโซเชียลแบบรวมศูนย์ การเผยแพร่เนื้อหาที่ใช้งานง่าย และฟีเจอร์การฟังเสียงในโซเชียล Agorapulse เป็นเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ทรงพลัง ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและเอเจนซี่จัดการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเครื่องมือ, ฟังก์ชัน, และคุณสมบัติของมันได้รับการปรับให้เหมาะกับขนาดธุรกิจเฉพาะนี้, Agorapulse อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agorapulse
- การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย
- ช่วยให้เข้าใจกลยุทธ์ทางสังคมของคู่แข่ง
- กล่องข้อความรวมทางสังคมช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อความ, ความคิดเห็น, และรีวิวทางสื่อสังคมทั้งหมดได้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Agorapulse
- เครื่องมือและคุณสมบัติในการทำงานร่วมกันที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Hootsuite ในรายการนี้
- ขาด API แบบเปิด ส่งผลให้การผสานรวมกับบุคคลที่สามมีจำกัด
- ทางเลือกของ Hootsuite นี้ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การระบุตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์
ราคาของ Agorapulse
- ฟรี
- มาตรฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Agorapulse
- G2: 4. 5/5 (915+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (702+ รีวิว)
5. MeetEdgar
MeetEdgar เป็นแอปจัดการโซเชียลมีเดียที่รองรับบัญชีโซเชียลมีเดีย 25 บัญชี มีเนื้อหาในห้องสมุดไม่จำกัด และให้การสนับสนุนและทรัพยากรด้านการศึกษาที่ยอดเยี่ยม
แอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ยังช่วยคุณนำเนื้อหาเก่ากลับมาใช้ใหม่และกำหนดเวลาโพสต์ในอนาคตได้ ทำให้คุณสามารถใช้เวลาบนสื่อสังคมออนไลน์น้อยลง และใช้เวลาไปกับธุรกิจของคุณมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ MeetEdgar
- ให้บริการคลังเนื้อหาเพื่อเก็บเนื้อหาของคุณไว้เพื่อให้คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างง่ายดาย
- สร้างรูปแบบที่หลากหลายของโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณ
- ราคาที่ประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับ Hootsuite และคู่แข่งรายอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ MeetEdgar
- เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์รองรับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์จำนวนจำกัดเท่านั้น รวมถึง Twitter, Facebook, LinkedIn และ Instagram
- ไม่มีฟีเจอร์การฟังโซเชียลมีเดีย
- ขาดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม และอาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการทำงานร่วมกัน
ราคา MeetEdgar
- เอ็ดดี้: $29. 99/เดือน 5 บัญชีโซเชียล
- เอ็ดการ์: $49.99/เดือน 25 บัญชีโซเชียล
คะแนนและรีวิวของ MeetEdgar
- G2: 4. 2/5 (52+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Sendible
Sendible เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่สามารถปรับขนาดได้และราคาไม่แพง มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน การวิเคราะห์ ความสามารถในการเผยแพร่ และการสนับสนุนจากมนุษย์ที่ยอดเยี่ยม
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกของ Hootsuite ที่ให้การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ฟีเจอร์ที่ครอบคลุมมากขึ้น และราคาที่ดีกว่า Sendible อาจเป็นตัวเลือกที่ดี!
คุณสมบัติเด่นของ Sendible
- คุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการฟังสื่อสังคมออนไลน์ การคัดสรรเนื้อหา และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
- เป็นที่รู้จักในการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
- แผนราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น
ข้อจำกัดของ Sendible
- ผู้ใช้บ่นว่าแอปมือถืออาจมีปัญหา
- ผู้ตรวจสอบกล่าวว่าแพลตฟอร์มมีแนวโน้มที่จะเกิดการชะลอตัวและข้อบกพร่อง
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีความยากลำบากในการขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้า
ราคาของ Sendible
- ผู้สร้าง: $29/เดือน
- แรงยึดเกาะ: $89/เดือน
- White Label: $240/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sendible
- G2: 4. 5/5 (851+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (122+ รีวิว)
7. บัฟเฟอร์
ต้องการกำหนดเวลาและเผยแพร่โพสต์ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งพร้อมกันหรือไม่? Buffer มีฟีเจอร์หลากหลาย รวมถึงปฏิทินโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความใช้งานง่ายและราคาที่คุ้มค่า
เมื่อเปรียบเทียบกับ Hootsuite, Buffer เป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายและเรียบง่ายกว่า. เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลที่ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์พื้นฐาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์
- ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตร
- ราคาประหยัดและรวมแผนฟรี
- ปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่โดดเด่นและดึงดูดสายตา
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่มีจำกัด รวมถึง Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมไม่มีความแข็งแกร่งเท่ากับแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์บางตัว
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์และการรายงานไม่ครอบคลุมเท่ากับแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น Hootsuite
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน
- ทีม: $12/เดือน
- หน่วยงาน: $120/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (986+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,431+ รีวิว)
8. CoSchedule
แพลตฟอร์มปฏิทินการตลาด CoSchedule ช่วยให้คุณวางแผน, ร่วมมือ, และเผยแพร่สำหรับสื่อสังคมออนไลน์, บล็อก, และอีเมล. ใช้งานง่าย และช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
CoSchedule อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่จัดการหลายช่องทางทางการตลาด รวมถึงโซเชียลมีเดีย, บล็อก, และอีเมล. มันมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผน, การสร้าง, และการเผยแพร่เนื้อหา, และการร่วมมือกับสมาชิกในทีม.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ยอดเยี่ยมทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมการตลาด
- คุณสมบัติการจัดการเนื้อหาที่โดดเด่นสำหรับการพัฒนา, สร้าง, และเผยแพร่ไปยังหลายช่องทางจากจุดเดียว
- แสดงปฏิทินรายละเอียด ซึ่งช่วยให้มองเห็นกิจกรรมการตลาดได้ชัดเจน
ข้อจำกัดของ CoSchedule
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานไม่ครอบคลุมเท่ากับแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียอื่นๆ เช่น Hootsuite หรือ Sprout Social
- ผู้ใช้ CoSchedule บางรายรายงานว่าประสบปัญหาในการขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ราคา CoSchedule
- ปฏิทินฟรี
- ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปฏิทินเนื้อหา: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ชุดการตลาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule
- G2: 4. 4/5 (149+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (104+ รีวิว)
9. พัลลี่
Pallyy เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และอัดแน่นไปด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านการวิเคราะห์ ทำให้เป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลทั่วไปที่ต้องการจัดการการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ
Pallyy สามารถจัดตารางและเผยแพร่โพสต์ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณได้ในครั้งเดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมในการสร้างเนื้อหาและกำหนดเวลาการโพสต์ได้อีกด้วย ทีมงานของคุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและสิ่งที่พวกเขามีส่วนร่วม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pallyy
- เป็นที่รู้จักจากอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งทำให้เริ่มต้นได้ง่าย
- มุ่งเน้นที่ธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลทั่วไป
- ทางเลือกของ Hootsuite นี้มีราคาที่ประหยัดกว่าแพลตฟอร์มการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Pallyy
- บางครั้งการทำงานผิดพลาดอาจเกิดจากการเป็นเครื่องมือจัดตารางโซเชียลมีเดียที่ใหม่กว่า
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการทำความเข้าใจวิธีการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน
- แพลตฟอร์ม, การวิเคราะห์, และเครื่องมือการร่วมมือที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใหญ่กว่า
ราคาของ Pallyy
- ฟรี
- พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Pallyy
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 8/5 (56+ รีวิว)
10. โซโฮ โซเชียล
Zoho Social เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่มีราคาย่อมเยาและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลทั่วไป
มันมีคุณสมบัติพื้นฐานเช่นการจัดตารางเวลาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์และการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์, การติดตามการวิเคราะห์, และการร่วมมือกับสมาชิกในทีม. เมื่อเปรียบเทียบกับ Hootsuite, Zoho Social มีราคาถูกกว่าและใช้งานง่ายกว่า แต่มีคุณสมบัติน้อยกว่า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Social
- UI ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้แม้แต่ผู้เริ่มต้นที่เพิ่งเข้าสู่การตลาดบนโซเชียลมีเดียก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
- ฟีเจอร์ SmartQ ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำนายเวลาที่ดีที่สุดในการเผยแพร่โพสต์ของคุณเพื่อให้ได้การมีส่วนร่วมสูงสุด
- ให้คุณติดตามโซเชียลมีเดียเพื่อดูการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ อุตสาหกรรมของคุณ และคู่แข่งของคุณ
ข้อจำกัดของ Zoho Social
- ตัวชี้วัดทางสื่อสังคมที่ให้มาไม่ละเอียดเท่ากับแพลตฟอร์มของคู่แข่งหลายราย
- ไม่มีเครื่องมือสร้างเนื้อหา ซึ่งอาจจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำงานร่วมกับทีม
- การผสานรวมที่จำกัด อาจไม่สามารถผสานรวมกับทุกแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือที่บางธุรกิจอาจใช้
ราคาของ Zoho Social
- มาตรฐาน: $10/เดือน
- มืออาชีพ: $30/เดือน
- พรีเมียม: $40/เดือน
Zoho Social คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (2,494+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,941+ รีวิว)
ยกระดับเกมการตลาดโซเชียลมีเดียของคุณด้วย ClickUp
เมื่อพูดถึงการจัดการการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ มีทางเลือกมากมายแทน Hootsuite ที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์ออนไลน์ของคุณได้
อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณพิจารณาซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญเพื่อปรับปรุงความพยายามทางการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือสำรวจเครื่องมือการจัดการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่หากคุณจัดการบัญชีลูกค้าหลายราย
อย่าลืมความสำคัญของกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ – มันคือกระดูกสันหลังของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่ประสบความสำเร็จ และเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก!
พร้อมที่จะสำรวจทางเลือกที่ทรงพลังและยืดหยุ่นแทน Hootsuite หรือไม่? ClickUp นำเสนอชุดเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ครอบคลุมซึ่งสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
ลองใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!