บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Hootsuite เพื่อยกระดับเกมโซเชียลมีเดียของคุณในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
28 มกราคม 2568

กำลังมองหาวิธีที่จะยกระดับการเล่นโซเชียลมีเดียของคุณไปอีกขั้นอยู่หรือเปล่า? Hootsuite เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยม แต่ยังมีทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมายที่อาจเหมาะสมกับเอเจนซี่หรือแบรนด์ของคุณมากกว่า

ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Hootsuite สำหรับปี 2024 เพื่อให้คุณค้นหาแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เอเจนซี่การตลาด หรือผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดีย เราพร้อมดูแลคุณ

ดังนั้นโปรดติดตามเพื่อค้นหาเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดในตลาด และเตรียมพร้อมที่จะยกระดับเกมโซเชียลมีเดียของคุณ!

Hootsuite คืออะไรและเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียทำงานอย่างไร?

Hootsuite เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หลายบัญชีได้จากแดชบอร์ดกลาง. แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น การจัดตารางโพสต์อัตโนมัติ, การติดตามตัวชี้วัด, และเครื่องมือสำหรับการทำงานเป็นทีม.

เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์มักจะเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มเดียว ทำให้คุณมีแดชบอร์ดกลางสำหรับจัดการกิจกรรมสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดของคุณ

โฮตส์สูท แดชบอร์ด
ผ่านทาง Hootsuite

มีประโยชน์มากมายในการใช้เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึง:

  • ประหยัดเวลา: ซอฟต์แวร์โซเชียลมีเดียสามารถทำงานประจำหลายอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น การจัดตารางโพสต์และการติดตามข้อมูลวิเคราะห์ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือ AIยังสามารถสร้างกราฟิกและคำบรรยายสำหรับโพสต์ของคุณได้อีกด้วย
  • ประสิทธิภาพ: นอกเหนือจากการให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโพสต์ของคุณแล้ว เครื่องมือทางสังคมยังสามารถติดตามประสิทธิภาพของคู่แข่ง อุตสาหกรรม และผู้มีอิทธิพลได้ ทำให้คุณทราบถึงเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยม หลายเครื่องมือยังแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์เนื้อหาของคุณ และแฮชแท็กที่ควรใช้
  • ปรับปรุงการร่วมมือ: เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์สามารถช่วยคุณปรับปรุงการร่วมมือกับสมาชิกทีมของคุณได้โดยการให้ที่กลางเพื่อแบ่งปันเนื้อหา, ติดตามความคืบหน้า, ให้คำแนะนำ, และขอการอนุมัติจากลูกค้า

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Hootsuite

เมื่อค้นหาทางเลือกของ Hootsuite มีปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึง

ก่อนอื่นเลย ให้มองหาเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยคุณวางแผน, กำหนดเวลา, และติดตามเนื้อหาของคุณได้บนทุกแพลตฟอร์ม

ต่อไป ให้พิจารณาความสามารถของ AI บนแพลตฟอร์ม AI สามารถช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณได้ ซึ่งมีคุณค่าอย่างมาก ตัวอย่างเช่นเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียสามารถวิเคราะห์เทรนด์ทำนายพฤติกรรมของผู้ชม และเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาได้

สุดท้ายนี้ ให้มองหาเครื่องมือที่มีเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาที่สามารถปรับแต่งได้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาและเทมเพลตโซเชียลมีเดียอื่นๆสามารถช่วยให้กระบวนการวางแผนของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ทีมของคุณทำงานอย่างเป็นระบบ

โปรดจำไว้ว่าทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Hootsuite ไม่เพียงแต่ควรตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียของคุณเท่านั้น แต่ยังควรเกินความคาดหวังเหล่านั้น เพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hootsuite

คุณพร้อมที่จะยกระดับการเล่นโซเชียลมีเดียของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Hootsuite ในปี 2024

1. คลิกอัพ

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ ให้องค์กรของคุณได้รับโซลูชันครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับทุกทีม

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งนำเสนอเครื่องมือหลากหลายสำหรับการจัดการโครงการ, การทำงานอัตโนมัติ, การติดตามงาน, และการทำงานร่วมกัน รวมถึงเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน

ClickUp Marketingเป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรและทำงานร่วมกันได้ ซึ่งทีมของคุณสามารถใช้เพื่อพัฒนา วางแผน และติดตามความพยายามทางการตลาดบนโซเชียลมีเดียของคุณผ่านช่องทางต่างๆ ได้ มันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย และเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่กำลังมองหาทางเลือกแทน Hootsuite

เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงการสร้างเนื้อหา การจัดตาราง และการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ มันนำเสนอพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับทีม ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามงาน และเพิ่มผลผลิตในแคมเปญการตลาดโซเชียลมีเดีย

เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และติดตามเนื้อหาโซเชียลมีเดีย

มุมมองปฏิทินของ ClickUpเป็นตัวเปลี่ยนเกม ช่วยให้ทีมการตลาดของคุณวางแผน จัดตาราง และติดตามโพสต์ต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ

ClickUpAI WritingAssistant สามารถช่วยคุณเขียนได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยเครื่องมือสำหรับการสร้างเนื้อหา, ปรับปรุงการเขียนของคุณ, และทำให้ภาษาที่ซับซ้อนง่ายขึ้น. เมื่อใช้ร่วมกับClickUp Docs, การผลิตและจัดระเบียบเนื้อหาทางสื่อสังคมกลายเป็นเรื่องง่าย!

แดชบอร์ด ClickUp ให้คุณเห็นภาพรวมของกิจกรรมโซเชียลมีเดียของคุณอย่างครบถ้วน รวมถึงโพสต์ที่กำลังจะเผยแพร่ งานที่ตั้งเวลาไว้ และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งช่วยให้คุณจัดการและติดตามกลยุทธ์โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุมมองปฏิทินของ ClickUp ช่วยให้คุณเห็นโพสต์โซเชียลมีเดียทั้งหมดในรูปแบบปฏิทิน ทำให้ง่ายต่อการวางแผนและจัดตารางเนื้อหาของคุณ คุณยังสามารถใช้มุมมองปฏิทินเพื่อสร้างปฏิทินเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งได้อีกด้วย

ClickUp Automations สามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การโพสต์ตามกำหนดเวลาและการส่งข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปโดยอัตโนมัติ

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดียบนหลายแพลตฟอร์ม สามารถช่วยทีมการตลาดในการ:

  • ร่วมมือในการสร้างและกำหนดเวลาเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย
  • ติดตามการวิเคราะห์และประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์
  • บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
  • สร้างและดำเนินกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์

ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Hootsuite ที่ทีมการตลาดทุกขนาดสามารถใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตของทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ให้คุณจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณในที่เดียว รวมถึงการกำหนดเวลาและเผยแพร่โพสต์ การติดตามการวิเคราะห์ และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม
  • ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง เพื่อให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • เพลิดเพลินกับประโยชน์ของการจัดการโครงการและงานอย่างครอบคลุมเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์ม ClickUp และสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณด้วยเทมเพลตที่มีประโยชน์มากมาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • โดยปกติแล้วมักมีช่วงการเรียนรู้ ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้ใช้ ClickUp บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น เวลาในการโหลดช้าและเกิดข้อขัดข้อง
  • แก่นหลักของมันคือแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการ ดังนั้นจึงไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การฟังหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI: เพิ่มเพียง $5 สำหรับทุกแผนชำระเงิน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,566+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,796+ รายการ)

โบนัส: ตรวจสอบรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของCoSchedule

2. สปราวต์ โซเชียล

แดชบอร์ด Sprout Social
ผ่านทางSprout Social

Sprout Social เป็นหนึ่งในทางเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดของ Hootsuite โดยนำเสนอเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ครอบคลุมสำหรับการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแชร์โพสต์ การติดตามฟีด การวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย และการจัดการทีม

เครื่องมือการฟังทางสังคม, การรายงานทางสังคม, และการร่วมมือในทีมของมันยอดเยี่ยมมาก และบริการลูกค้าได้รับการชมเชยอย่างสูงจากผู้รีวิว นอกจากนี้ ปฏิทินสื่อสังคมของ Sprout Social ยังทำให้คุณสามารถมองเห็นตารางการเผยแพร่ของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ราคาของ Sprout อาจสูงเกินไป โดยเฉพาะสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่พยายามจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียจำนวนน้อย

คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social

  • คุณสมบัติการวิเคราะห์และการจัดการสื่อสังคมออนไลน์อย่างครอบคลุม
  • เครื่องมือการฟังและการติดตามทางสังคมที่ยอดเยี่ยมที่ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ชื่นชอบ
  • บริษัทเป็นที่รู้จักในด้านบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

ข้อจำกัดของ Sprout Social

  • มีราคาสูงกว่าแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียบางตัวและเป็นทางเลือกแทน Hootsuite
  • มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนกว่าและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวนานกว่าแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์บางแห่ง
  • ข้อจำกัดของ API เครือข่ายอาจจำกัดฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การเผยแพร่คลิปวิดีโอบน TikTok และ Instagram Reels

ราคาของ Sprout Social

  • มาตรฐาน: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $499/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Sprout Social

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 2,580+ รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (559+ รีวิว)

เรียนรู้เกี่ยวกับคู่แข่งชั้นนำของ Sprout Social!

3. eClincher

แดชบอร์ด Eclincher
ผ่านทางEclincher

EClincher เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียและเป็นทางเลือกแทน Hootsuite แต่เครื่องมือโซเชียลมีเดียนี้โดดเด่นในด้านความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการและการโพสต์อัตโนมัติ เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการ

คุณสมบัติเด่นของ eClincher

  • นำเสนอเครื่องมือและฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น การฟังเสียงในโซเชียล การวิเคราะห์โซเชียลมีเดียแบบเรียลไทม์ไม่จำกัด และการจัดคิวโพสต์อัตโนมัติและ RSS
  • ให้บริการแชทสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และเป็นที่รู้จักดีในด้านการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
  • ราคาประหยัดกว่า Hootsuite และคู่แข่งบางราย

ข้อจำกัดของ eClincher

  • การผสานรวมเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ อย่างจำกัด
  • ใช้งานยากกว่าแพลตฟอร์มอื่นบางแห่ง
  • เครื่องมือการรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Hootsuite

ราคา eClincher

  • พื้นฐาน: $65/เดือน
  • พรีเมียม: $175/เดือน
  • หน่วยงาน: $425/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ eClincher

  • G2: 4. 6/5 (413+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (222+ รีวิว)

4. Agorapulse

การใช้ Agorapulse เป็นซอฟต์แวร์จัดการโซเชียลมีเดีย
ผ่านทางAgorapulse

ด้วยกล่องข้อความโซเชียลแบบรวมศูนย์ การเผยแพร่เนื้อหาที่ใช้งานง่าย และฟีเจอร์การฟังเสียงในโซเชียล Agorapulse เป็นเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ทรงพลัง ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและเอเจนซี่จัดการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากเครื่องมือ, ฟังก์ชัน, และคุณสมบัติของมันได้รับการปรับให้เหมาะกับขนาดธุรกิจเฉพาะนี้, Agorapulse อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agorapulse

  • การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย
  • ช่วยให้เข้าใจกลยุทธ์ทางสังคมของคู่แข่ง
  • กล่องข้อความรวมทางสังคมช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อความ, ความคิดเห็น, และรีวิวทางสื่อสังคมทั้งหมดได้ในที่เดียว

ข้อจำกัดของ Agorapulse

  • เครื่องมือและคุณสมบัติในการทำงานร่วมกันที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Hootsuite ในรายการนี้
  • ขาด API แบบเปิด ส่งผลให้การผสานรวมกับบุคคลที่สามมีจำกัด
  • ทางเลือกของ Hootsuite นี้ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การระบุตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์

ราคาของ Agorapulse

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
  • กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Agorapulse

  • G2: 4. 5/5 (915+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (702+ รีวิว)

5. MeetEdgar

แดชบอร์ด MeetEdgar
ผ่านทางMeetEdgar

MeetEdgar เป็นแอปจัดการโซเชียลมีเดียที่รองรับบัญชีโซเชียลมีเดีย 25 บัญชี มีเนื้อหาในห้องสมุดไม่จำกัด และให้การสนับสนุนและทรัพยากรด้านการศึกษาที่ยอดเยี่ยม

แอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ยังช่วยคุณนำเนื้อหาเก่ากลับมาใช้ใหม่และกำหนดเวลาโพสต์ในอนาคตได้ ทำให้คุณสามารถใช้เวลาบนสื่อสังคมออนไลน์น้อยลง และใช้เวลาไปกับธุรกิจของคุณมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ MeetEdgar

  • ให้บริการคลังเนื้อหาเพื่อเก็บเนื้อหาของคุณไว้เพื่อให้คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างง่ายดาย
  • สร้างรูปแบบที่หลากหลายของโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณ
  • ราคาที่ประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับ Hootsuite และคู่แข่งรายอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ MeetEdgar

  • เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์รองรับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์จำนวนจำกัดเท่านั้น รวมถึง Twitter, Facebook, LinkedIn และ Instagram
  • ไม่มีฟีเจอร์การฟังโซเชียลมีเดีย
  • ขาดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม และอาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการทำงานร่วมกัน

ราคา MeetEdgar

  • เอ็ดดี้: $29. 99/เดือน 5 บัญชีโซเชียล
  • เอ็ดการ์: $49.99/เดือน 25 บัญชีโซเชียล

คะแนนและรีวิวของ MeetEdgar

  • G2: 4. 2/5 (52+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. Sendible

แดชบอร์ด Sendible
ผ่านทางSendible

Sendible เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่สามารถปรับขนาดได้และราคาไม่แพง มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน การวิเคราะห์ ความสามารถในการเผยแพร่ และการสนับสนุนจากมนุษย์ที่ยอดเยี่ยม

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกของ Hootsuite ที่ให้การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ฟีเจอร์ที่ครอบคลุมมากขึ้น และราคาที่ดีกว่า Sendible อาจเป็นตัวเลือกที่ดี!

คุณสมบัติเด่นของ Sendible

  • คุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการฟังสื่อสังคมออนไลน์ การคัดสรรเนื้อหา และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
  • เป็นที่รู้จักในการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
  • แผนราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น

ข้อจำกัดของ Sendible

  • ผู้ใช้บ่นว่าแอปมือถืออาจมีปัญหา
  • ผู้ตรวจสอบกล่าวว่าแพลตฟอร์มมีแนวโน้มที่จะเกิดการชะลอตัวและข้อบกพร่อง
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีความยากลำบากในการขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้า

ราคาของ Sendible

  • ผู้สร้าง: $29/เดือน
  • แรงยึดเกาะ: $89/เดือน
  • White Label: $240/เดือน ต่อผู้ใช้
  • กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sendible

  • G2: 4. 5/5 (851+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (122+ รีวิว)

7. บัฟเฟอร์

แดชบอร์ดบัฟเฟอร์
ผ่านทางBuffer

ต้องการกำหนดเวลาและเผยแพร่โพสต์ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งพร้อมกันหรือไม่? Buffer มีฟีเจอร์หลากหลาย รวมถึงปฏิทินโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความใช้งานง่ายและราคาที่คุ้มค่า

เมื่อเปรียบเทียบกับ Hootsuite, Buffer เป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายและเรียบง่ายกว่า. เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลที่ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์พื้นฐาน.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์

  • ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตร
  • ราคาประหยัดและรวมแผนฟรี
  • ปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่โดดเด่นและดึงดูดสายตา

ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์

  • แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่มีจำกัด รวมถึง Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest
  • เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมไม่มีความแข็งแกร่งเท่ากับแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์บางตัว
  • ฟีเจอร์การวิเคราะห์และการรายงานไม่ครอบคลุมเท่ากับแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เช่น Hootsuite

การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $6/เดือน
  • ทีม: $12/เดือน
  • หน่วยงาน: $120/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์

  • G2: 4. 3/5 (986+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,431+ รีวิว)

8. CoSchedule

ตัวอย่างมุมมองปฏิทิน CoSchedule
ผ่านทางCoSchedule

แพลตฟอร์มปฏิทินการตลาด CoSchedule ช่วยให้คุณวางแผน, ร่วมมือ, และเผยแพร่สำหรับสื่อสังคมออนไลน์, บล็อก, และอีเมล. ใช้งานง่าย และช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

CoSchedule อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่จัดการหลายช่องทางทางการตลาด รวมถึงโซเชียลมีเดีย, บล็อก, และอีเมล. มันมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผน, การสร้าง, และการเผยแพร่เนื้อหา, และการร่วมมือกับสมาชิกในทีม.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ยอดเยี่ยมทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมการตลาด
  • คุณสมบัติการจัดการเนื้อหาที่โดดเด่นสำหรับการพัฒนา, สร้าง, และเผยแพร่ไปยังหลายช่องทางจากจุดเดียว
  • แสดงปฏิทินรายละเอียด ซึ่งช่วยให้มองเห็นกิจกรรมการตลาดได้ชัดเจน

ข้อจำกัดของ CoSchedule

  • ฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานไม่ครอบคลุมเท่ากับแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียอื่นๆ เช่น Hootsuite หรือ Sprout Social
  • ผู้ใช้ CoSchedule บางรายรายงานว่าประสบปัญหาในการขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ราคา CoSchedule

  • ปฏิทินฟรี
  • ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ปฏิทินเนื้อหา: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ชุดการตลาด: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule

  • G2: 4. 4/5 (149+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (104+ รีวิว)

9. พัลลี่

แดชบอร์ด Pallyy
ผ่านทางPallyy

Pallyy เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และอัดแน่นไปด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านการวิเคราะห์ ทำให้เป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลทั่วไปที่ต้องการจัดการการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ

Pallyy สามารถจัดตารางและเผยแพร่โพสต์ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณได้ในครั้งเดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมในการสร้างเนื้อหาและกำหนดเวลาการโพสต์ได้อีกด้วย ทีมงานของคุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและสิ่งที่พวกเขามีส่วนร่วม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pallyy

  • เป็นที่รู้จักจากอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งทำให้เริ่มต้นได้ง่าย
  • มุ่งเน้นที่ธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลทั่วไป
  • ทางเลือกของ Hootsuite นี้มีราคาที่ประหยัดกว่าแพลตฟอร์มการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่

ข้อจำกัดของ Pallyy

  • บางครั้งการทำงานผิดพลาดอาจเกิดจากการเป็นเครื่องมือจัดตารางโซเชียลมีเดียที่ใหม่กว่า
  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการทำความเข้าใจวิธีการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน
  • แพลตฟอร์ม, การวิเคราะห์, และเครื่องมือการร่วมมือที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใหญ่กว่า

ราคาของ Pallyy

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Pallyy

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 8/5 (56+ รีวิว)

10. โซโฮ โซเชียล

แดชบอร์ดโซโห โซเชียล
ผ่านทางZoho Social

Zoho Social เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่มีราคาย่อมเยาและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลทั่วไป

มันมีคุณสมบัติพื้นฐานเช่นการจัดตารางเวลาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์และการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์, การติดตามการวิเคราะห์, และการร่วมมือกับสมาชิกในทีม. เมื่อเปรียบเทียบกับ Hootsuite, Zoho Social มีราคาถูกกว่าและใช้งานง่ายกว่า แต่มีคุณสมบัติน้อยกว่า.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Social

  • UI ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้แม้แต่ผู้เริ่มต้นที่เพิ่งเข้าสู่การตลาดบนโซเชียลมีเดียก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
  • ฟีเจอร์ SmartQ ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำนายเวลาที่ดีที่สุดในการเผยแพร่โพสต์ของคุณเพื่อให้ได้การมีส่วนร่วมสูงสุด
  • ให้คุณติดตามโซเชียลมีเดียเพื่อดูการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ อุตสาหกรรมของคุณ และคู่แข่งของคุณ

ข้อจำกัดของ Zoho Social

  • ตัวชี้วัดทางสื่อสังคมที่ให้มาไม่ละเอียดเท่ากับแพลตฟอร์มของคู่แข่งหลายราย
  • ไม่มีเครื่องมือสร้างเนื้อหา ซึ่งอาจจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำงานร่วมกับทีม
  • การผสานรวมที่จำกัด อาจไม่สามารถผสานรวมกับทุกแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือที่บางธุรกิจอาจใช้

ราคาของ Zoho Social

  • มาตรฐาน: $10/เดือน
  • มืออาชีพ: $30/เดือน
  • พรีเมียม: $40/เดือน

Zoho Social คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (2,494+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,941+ รีวิว)

ยกระดับเกมการตลาดโซเชียลมีเดียของคุณด้วย ClickUp

เมื่อพูดถึงการจัดการการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ มีทางเลือกมากมายแทน Hootsuite ที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์ออนไลน์ของคุณได้

อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณพิจารณาซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญเพื่อปรับปรุงความพยายามทางการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือสำรวจเครื่องมือการจัดการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่หากคุณจัดการบัญชีลูกค้าหลายราย

อย่าลืมความสำคัญของกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ – มันคือกระดูกสันหลังของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่ประสบความสำเร็จ และเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก!

พร้อมที่จะสำรวจทางเลือกที่ทรงพลังและยืดหยุ่นแทน Hootsuite หรือไม่? ClickUp นำเสนอชุดเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ครอบคลุมซึ่งสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

ลองใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!