10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Sprout Social ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ สมาชิกในทีมของเอเจนซีการตลาด หรือเป็นผู้จัดการเนื้อหาด้วยตัวเองในฐานะผู้มีอิทธิพล คุณอาจรู้จักกับ Sprout Social แล้วก็ได้ เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณควบคุมการมีอยู่ทางออนไลน์ของคุณและมีส่วนร่วมกับผู้ชมบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หลายแห่ง
ผู้ใช้ชื่นชอบที่มีฟีเจอร์รายงานในตัวและตัวเลือกการส่งข้อความเพื่อตอบกลับกล่องข้อความโซเชียลของคุณบนหลายเครือข่ายสังคมโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
อย่างไรก็ตาม มันอาจไม่ใช่เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน มันมีราคาสูง ซึ่งอาจเกินกำลังสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ที่มีงบประมาณจำกัด นอกจากนี้ Sprout Social ยังไม่รองรับการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อย่าง YouTube และ Pinterest ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องใช้วิธีอื่นในการเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้
โชคดีที่ Sprout Social ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่นี่ เราจะแสดงให้คุณเห็นทางเลือกที่ดีที่สุด 10 รายการสำหรับ Sprout Social พร้อมวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนของแต่ละรายการ
โบนัส: เราจะเปิดเผยเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณต้องมี พร้อมคุณสมบัติและฟังก์ชันการวางแผนเนื้อหาที่จะยกระดับการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียของคุณไปอีกขั้น ?
คุณควรมองหาอะไรใน ทางเลือกของ Sprout Social?
Sprout Social เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุม ดังนั้นคุณควรให้ความสนใจเมื่อเลือกทางเลือกอื่น ๆ ให้ระวังคุณสมบัติเช่นการผสานรวม, การรายงาน, และการปรับแต่งหากสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการทำงานของคุณ ?
โปรดคำนึงถึงคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Sprout Social:
- การผสานรวม: Sprout Social จะไม่ให้คุณเผยแพร่ไปยังทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เลือกเครื่องมือที่มีการผสานรวมกับบุคคลที่สามเพื่อให้คุณสามารถทำงานในที่เดียวและหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- ความยืดหยุ่นด้านราคา: หนึ่งในข้อเสียหลักของ Sprout Social คือมีราคาสูง ควรมองหาคู่แข่งที่มีแผนบริการหลากหลายช่วงราคา เพื่อเลือกแผนที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ
- คุณสมบัติการจัดการโครงการ: เลือกเครื่องมือที่มีฟังก์ชันการทำงานของงานและกระบวนการทำงานเพื่อให้การสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- การวิเคราะห์: แม้ว่า Sprout Social จะมีรายงานบางส่วนให้ แต่บางครั้งอาจไม่ใช้งานง่ายนัก ควรมองหาโซลูชันที่มีเทมเพลตรายงานและเครื่องมือวิเคราะห์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ตรงตามความต้องการ
- ระบบอัตโนมัติ: จุดประสงค์หลักของการใช้ Sprout Social คือการช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาโพสต์ลงแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียด้วยตนเอง มองหาทางเลือกที่มีการเผยแพร่เนื้อหาและสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Sprout Social ที่ควรใช้ในปี 2024
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Sprout Social จะช่วยให้นักการตลาดโซเชียลมีเดียที่มีงานยุ่งสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขยายการเข้าถึง สร้างกลุ่มเป้าหมาย และเสริมสร้างแบรนด์ของคุณ นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Sprout Social ที่จะช่วยยกระดับแคมเปญของคุณและบรรลุเป้าหมายของคุณ ?
1. ฮูตสูท
Hootsuiteเป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การตลาดบนโซเชียลมีเดียของคุณมีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น กำหนดเวลาเผยแพร่เนื้อหาข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ทันทีเพียงไม่กี่คลิก การวิเคราะห์ในตัวช่วยให้คุณเห็นข้อมูลเชิงลึกในแดชบอร์ดเดียว เพื่อสร้างแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ—และยกเลิกแคมเปญที่ไม่เวิร์กได้อย่างง่ายดาย ✨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- กล่องข้อความสังคมออนไลน์แบบรวมที่ให้คุณตอบความคิดเห็นและข้อความได้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใดในการสื่อสาร
- ออกแบบโพสต์ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต Canvaใน Hootsuite และกำหนดเวลาโพสต์ได้รวดเร็วทันใจด้วยคำแนะนำจาก AI สำหรับคำบรรยายและแฮชแท็ก ⚡
- เครื่องมือการฟังทางสังคมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนกำลังพูดถึง เพื่อให้คุณสามารถสร้างแคมเปญการตลาดเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการ
- วิเคราะห์ข้อมูลการโฆษณา, การค้นหาแบบธรรมชาติ, และเมตริกเว็บไซต์ในที่เดียวด้วย Hootsuite Advanced Analytics
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- คุณไม่สามารถเปลี่ยนวันที่เผยแพร่สำหรับโพสต์จำนวนมากหลังจากที่ได้กำหนดเวลาไว้แล้วได้ คุณต้องอัปเดตแต่ละโพสต์ด้วยตนเอง
- คุณสามารถเชื่อมโยงโปรไฟล์ธุรกิจได้บน TikTok เท่านั้น ซึ่งผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าจำกัดการเข้าถึงและการสร้างสรรค์ของพวกเขา
Hootsuite ราคา
- มืออาชีพ: $99/เดือน
- ทีม: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Hootsuite คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. Khoros
Khoros นำเสนอชุดเครื่องมือการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การวิเคราะห์ไปจนถึงการเผยแพร่เนื้อหา รวมบัญชีโซเชียลมีเดียให้เป็นหนึ่งเดียว ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยเครื่องมือที่สะดวกนี้ ไม่ว่าคุณต้องการติดตามความคิดเห็นของผู้ใช้บนโซเชียลมีเดียหรือเจาะลึกการวิเคราะห์แคมเปญเฉพาะ Khoros พร้อมตอบโจทย์คุณ ?️
คุณสมบัติเด่นของ Khoros
- เผยแพร่ไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องสลับแท็บหรือเปิดเบราว์เซอร์ใหม่
- จัดการการสร้างเนื้อหาด้วยโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่มีค่า รวมถึงสิทธิ์การเข้าถึง, แนวคิดการคิดสร้างสรรค์, และแท็กเนื้อหา
- กล่องข้อความในตัวช่วยให้การตรวจสอบง่ายขึ้น ทำให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้แบบตัวต่อตัวได้อย่างง่ายดาย
- ระบบอนุมัติแบบกำหนดเอง หมายความว่าคุณสามารถสร้างมาตรการป้องกันและระบบการตรวจสอบเพื่อประเมินเนื้อหา ก่อนที่จะเผยแพร่
ข้อจำกัดของ Khoros
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟีเจอร์การวิเคราะห์และการรับฟังข้อมูลอาจมีความสมบูรณ์มากขึ้น
- เครื่องมือบางครั้งอาจเกิดปัญหาขัดข้องเมื่อแชร์รูปภาพหรือเพิ่มแท็ก
Khoros ราคา
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและรีวิวของ Khoros
- G2: 3. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
3. Agorapulse
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ Agorapulse ช่วยให้คุณสามารถสร้างแคมเปญที่มีระเบียบและมีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดายผ่านโปรไฟล์หลายแห่ง ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ที่ชาญฉลาด สร้างรายงานเพื่อติดตามแคมเปญ และร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อสร้างไอเดียใหม่ ๆ ในการเข้าถึงผู้ชมของคุณ ?
Agorapulse คุณสมบัติเด่น
- ด้วยกล่องข้อความสังคมออนไลน์แบบรวม คุณสามารถตอบคำถามและมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามได้ในอินเทอร์เฟซที่ง่ายเพียงหนึ่งเดียว
- การกำหนดเวลาบนโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่ายด้วยคำแนะนำที่เข้าใจง่ายสำหรับเนื้อหาและเครื่องมือที่สามารถกระตุ้นการเผยแพร่โพสต์บนโซเชียลมีเดียได้ทันทีในทุกแพลตฟอร์ม
- คุณสมบัติการฟังทางสังคมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่คู่แข่งกำลังทำอยู่และวิธีที่ผู้ชมของคุณตอบสนอง
- การวิเคราะห์ช่วยให้คุณเห็นว่าแคมเปญใดได้ผล ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างโอกาสทางการขาย เพิ่มการเข้าชม หรือสร้างยอดขาย
ข้อจำกัดของ Agorapulse
- เครื่องมือนี้ไม่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเวลาที่ควรโพสต์
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับขนาดและการจัดรูปแบบของภาพเมื่อกำหนดเวลาโพสต์
Agorapulse ราคา
- มาตรฐาน: $69/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $149/ผู้ใช้/เดือน
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
Agorapulse คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
4. สปรินเคิล
Sprinklr เป็นเครื่องมือจัดการประสบการณ์ลูกค้าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้ใช้ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sprinklr Social ช่วยให้ทีมดำเนินการตามกลยุทธ์บนโซเชียลมีเดีย ตั้งแต่คำแนะนำการสนทนาด้วย AI ไปจนถึงการกำหนดเวลาโพสต์จำนวนมาก ใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดการแคมเปญโซเชียลทั้งหมดของคุณและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Sprinklr
- เครื่องมือแกลเลอรีช่วยให้คุณสามารถฝังเนื้อหาทางสังคมบนเว็บไซต์ของคุณได้ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณและสินค้าของคุณ
- สร้างชุมชนที่กำหนดเองเพื่อทำงานโดยตรงกับผู้มีอิทธิพลและผู้สนับสนุนเพื่อส่งเสริมบริการของคุณผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
- จัดการแพลตฟอร์มโซเชียลและแพลตฟอร์มการสื่อสารมากกว่า 35 แพลตฟอร์มในที่เดียวที่สะดวกสบาย
- สิทธิ์ระดับบัญชีช่วยให้คุณสามารถจัดการและป้องกันความผิดพลาดที่ไม่เหมาะสมในระดับกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณได้รับการตรวจสอบและอนุมัติก่อนเผยแพร่
ข้อจำกัดของ Sprinklr
- ข้อผิดพลาดเล็กน้อยอาจทำให้ความคืบหน้าช้าลงและจำกัดประสิทธิภาพในการทำงาน
- คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัว (DM) จากแพลตฟอร์มนี้ได้เฉพาะไปยังผู้ใช้ที่ติดตามบัญชีโซเชียลของคุณเท่านั้น
Sprinklr ราคา
- ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $249/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sprinklr
- G2: 4/5 (798+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
5. สามารถวางแผนได้
Planable นำวิธีการสร้างเนื้อหาที่ช้าและยุ่งยากมาสู่ศตวรรษที่ 21 ทิ้งสเปรดชีตไปและใช้ Planable เพื่อสร้าง อนุมัติ และเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจทางสายตาทั้งหมดของคุณในเครื่องมือที่สะดวกเพียงหนึ่งเดียว ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้
- สร้างเนื้อหาได้โดยตรงในแอปและดูตัวอย่างการแสดงผลได้ทันทีขณะที่คุณกำลังทำงาน
- แดชบอร์ดแบบภาพสนับสนุนการสร้างเนื้อหาทุกประเภท ตั้งแต่จดหมายข่าวทางอีเมลไปจนถึง Instagram Reels
- เชิญผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาสร้างภาพร่วมกันและอนุมัติได้ในครั้งเดียว
- ใช้ Workspaces เพื่อสร้างโปรเจ็กต์สำหรับลูกค้าแต่ละราย แบรนด์ หรือทีม
ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้
- เครื่องมือนี้รองรับการเผยแพร่เฉพาะ TikTok, Google My Business, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube และ Facebook เท่านั้น
- ออกแบบมาเพื่อจัดการกระแสงานเนื้อหาเพื่อไม่ให้มีข้อมูลด้านการวิเคราะห์มากเกินไป
ราคาที่สามารถวางแผนได้
- ฟรี
- พื้นฐาน: $11/ผู้ใช้
- ข้อดี: $22/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวที่สามารถวางแผนได้
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. โซโฮ โซเชียล
Zohoเป็นระบบ CRM ระดับโลกที่ใช้สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการขายและการบริการลูกค้า Zoho Social เป็นเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ครอบคลุมของบริษัทซึ่งมุ่งเน้นไปที่การทำให้การสร้างแบรนด์ง่ายขึ้นและยกระดับขึ้นไปอีกขั้น กำหนดเวลาโพสต์ ติดตามแคมเปญ และสร้างรายงานเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและสร้างกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่ดีขึ้น ?
Zoho Social คุณสมบัติเด่น
- การกำหนดเวลาโพสต์ได้ไม่จำกัดไปยังทุกช่องทางโซเชียลที่คุณชื่นชอบ
- ปฏิทินเนื้อหาช่วยให้คุณเห็นได้ง่ายว่าเนื้อหาถูกกำหนดเวลาไว้เมื่อใด และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าถึงผู้ชมของคุณ
- ตอบกลับแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งแสดงข้อความและการมีส่วนร่วมกับโพสต์ของคุณ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันและการวิเคราะห์ช่วยให้คุณเจาะลึกเพื่อติดตามเกณฑ์มาตรฐานและขับเคลื่อนแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Zoho Social
- ผู้ใช้บางรายพบว่าบัญชีอาจถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครื่องมือ และคุณต้องทำการเชื่อมต่อใหม่ด้วยตนเอง
- มีเส้นทางการเรียนรู้กับอินเตอร์เฟซ
Zoho Social ราคา
- มาตรฐาน: $15/เดือน
- มืออาชีพ: $40/เดือน
- พรีเมียม: $65/เดือน
Zoho Social คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
7. SocialBee
SocialBee เป็นเครื่องมือครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้าง เผยแพร่ และมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดียง่ายกว่าที่เคย คุณสมบัติหลักรวมถึงการกำหนดเวลาโพสต์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้คุณสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ ⭐
SocialBee คุณสมบัติเด่น
- ใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเพื่อเชิญทีมเข้าสู่พื้นที่ทำงาน เพิ่มสิทธิ์การเข้าถึง และกำหนดบทบาทเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์การเข้าถึงตามที่ต้องการ
- เครื่องมือการตลาด AIที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสร้างกลยุทธ์และแผนการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเร่งความเร็วให้กับแคมเปญของคุณ
- ใช้ปฏิทินภาพเพื่อดูตัวอย่างโพสต์ที่กำลังจะมาถึงและกำหนดเวลาโพสต์ได้ทันทีในช่วงเวลาและวันที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชมของคุณ
- การวิเคราะห์ข้อมูลให้รายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโพสต์ รวมถึงการเข้าถึงและการแสดงผล
ข้อจำกัดของ SocialBee
- อินเทอร์เฟซอาจทำงานช้าหากคุณกำลังกำหนดเวลาเนื้อหาจำนวนมากในครั้งเดียว
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการเผยแพร่เนื้อหาแบบประจำทุกสองสัปดาห์หรือทุกเดือน
SocialBee ราคา
- บูตสแตรป: $29/เดือน
- เร่งความเร็ว: $49/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
SocialBee คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. ต่อมา
Later เป็นทางเลือกของ Sprout Social ที่นำเสนอคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย การจัดตารางเวลาการเผยแพร่สำหรับเครือข่ายโซเชียลมีเดียหลายแห่ง และการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สำหรับการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนในทีมโซเชียลมีเดียของคุณ ?♀️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดในภายหลัง
- สร้าง แก้ไข และกำหนดเวลาเผยแพร่เนื้อหาในที่ทำงานเดียว พร้อมการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้
- สร้างลิงก์ในหน้าไบโอได้ทันทีภายในเครื่องมือ
- เครื่องมือวิเคราะห์ทำงานหนักแทนคุณ โดยรวบรวมข้อมูลแคมเปญเพื่อค้นหาว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผลกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- การสนับสนุนลูกค้าที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยให้คุณสามารถรับคำตอบและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ต่างๆ ในกลยุทธ์เนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดในภายหลัง
- ไม่มีการแสดงตัวอย่างโพสต์ คุณจึงต้องเปิดแต่ละโพสต์เพื่อแก้ไข
- เครื่องมือนี้ไม่สามารถจัดตารางโพสต์ไปยังทุกแพลตฟอร์มโซเชียลได้โดยอัตโนมัติ
ราคาภายหลัง
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- การเติบโต: $45/เดือน
- ขั้นสูง: $80/เดือน
คะแนนและรีวิวในภายหลัง
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. บัฟเฟอร์
Buffer เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียที่นักการตลาดหลายแสนคนใช้เพื่อจัดการกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของพวกเขาจัดการแบรนด์ของคุณและสร้างกลุ่มผู้ชมอย่างเป็นธรรมชาติด้วยข้อมูลเชิงลึกในการเผยแพร่ที่ใช้งานง่าย การวิเคราะห์แคมเปญ และการแชร์ที่เรียบง่าย ?
บัฟเฟอร์คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เพิ่มโพสต์ลงในคิวของคุณอย่างรวดเร็วด้วยส่วนขยาย Buffer ที่ใช้เพียงไม่กี่คลิกในการกำหนดเวลาเนื้อหาข้ามหลายแพลตฟอร์ม
- แฮชแท็กที่แนะนำช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณด้วยการคัดสรรเฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- สิทธิ์และการทำงานของกระบวนการอนุมัติช่วยให้การตรวจสอบเนื้อหาและเตรียมพร้อมสำหรับการเผยแพร่เป็นเรื่องง่าย
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน มอบความสะดวกสบายและความอุ่นใจ
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- โพสต์เฉพาะทาง เช่น คาราโอเกะ ไม่ได้รับการสนับสนุน
- การวิเคราะห์ให้เพียงข้อมูลเชิงลึกพื้นฐานเท่านั้น
บัฟเฟอร์ ราคา
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน
- ทีม: $12/เดือน
- หน่วยงาน: $120/เดือน
Buffer คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
10. ฮอปเปอร์
ทีมโซเชียลมีเดียสามารถเพิ่มรูปภาพ อัปโหลดโพสต์จำนวนมาก และเพิ่มคำบรรยายได้จากแดชบอร์ดเดียวด้วย Hopper HQ—เครื่องมือจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย ใช้เพื่อกำหนดเวลาโพสต์บน Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest และ YouTube
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hopper
- โพสต์ได้ไม่จำกัด หมายความว่าคุณสามารถสร้างได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโควตา
- ปฏิทินวางแผนช่วยให้คุณกำหนดเวลาเนื้อหาบนแดชบอร์ดแบบภาพได้ ในขณะที่แผนกริดช่วยให้คุณสร้างโพสต์กริดอินสตาแกรมที่สวยงามได้
- ด้วยเครื่องมือลากและวาง คุณสามารถย้ายโพสต์ได้อย่างง่ายดายหากคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับลำดับ
- การแก้ไขภาพแบบเต็มรูปแบบหมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งโพสต์ให้ดูดีที่สุดในทุกแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของฮอปเปอร์
- เครื่องมืออาจหลุดออกจากบัญชี ทำให้การเผยแพร่ล่าช้า
- วิดีโอถูกจำกัดความยาวไว้ที่ 59 วินาที ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับเนื้อหาที่ยาวกว่า
ราคาสำหรับฮอปเปอร์
- Hopper HQ: $19/เดือน/ชุดโซเชียล
คะแนนและความคิดเห็นของฮอปเปอร์
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ
ในขณะที่ทางเลือกของ Sprout Social เหล่านี้ช่วยให้ผู้คนจัดการโซเชียลมีเดียได้ แต่ไม่ได้มีฟังก์ชันการทำงานมากไปกว่านั้น หากต้องการจัดการเวิร์กโฟลว์และการรณรงค์ทางการตลาดที่ใหญ่ขึ้นClickUp คือคำตอบที่ตอบโจทย์ ✅
ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและความสามารถในการวางแผนเนื้อหา นี่คือเครื่องมือครบวงจรในการจัดการโซเชียลมีเดียและกระบวนการทางการตลาดทั้งหมดของคุณในที่เดียวที่สะดวกสบาย
คลิกอัพ
ClickUp คือสุดยอดเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณควบคุมขั้นตอนการทำงานและสร้างกระบวนการที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะต้องการติดตามปฏิทินโซเชียลมีเดียหรือมองหาวิธีสร้างสรรค์ในการสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ ClickUp ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
ClickUp Marketingช่วยให้คุณจัดการทุกโครงการของคุณ ไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดีย ในที่เดียว ใช้เพื่อทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ และระดมความคิดสำหรับแคมเปญหรือทำงานผ่านงานต่างๆ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการเผยแพร่ ✍️
เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยให้คุณระดมความคิดและติดตามปฏิทินเนื้อหาของคุณได้ในเครื่องมือเดียวที่สะดวก ใช้มุมมองรายการเพื่อเพิ่มไอเดียโพสต์หรือสลับไปยังมุมมองกำหนดการเพื่อดูปฏิทินว่าโพสต์แต่ละรายการจะถูกแชร์เมื่อใด
แผนการรณรงค์จาก ClickUpช่วยให้คุณสร้างความภักดีต่อแบรนด์และขยายกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยแนวทางที่มุ่งเน้นเป้าหมาย ใช้เทมเพลตเพื่อกำหนดเป้าหมายของแคมเปญ แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย และติดตามกำหนดเวลาให้ทันเวลา เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเจาะลึกในสิ่งที่คุณคาดหวังจากเนื้อหาและเพิ่มสถานะที่กำหนดเองเพื่อดูว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนใดในกระบวนการ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แม่แบบหลายพันแบบ รวมถึงแม่แบบปฏิทินเนื้อหาและแม่แบบบรีฟสร้างสรรค์ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาได้รวดเร็วกว่าที่เคยและในขั้นตอนที่น้อยลง
- เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่ติดตั้งมาในตัว ช่วยให้คุณสร้างโพสต์ที่กลายเป็นไวรัลและสร้างแคมเปญที่ตรงกลุ่มเป้าหมายซึ่งตอบสนองความสนใจของผู้ติดตามของคุณ
- สร้างภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียด้วยมุมมองต่าง ๆ เช่น ปฏิทิน, รายการ, และกระดาน ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของทีมและความคืบหน้า
- ใช้ งาน เพื่อแบ่งงานตามแผนกและทีม และสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
- เพิ่มธงลำดับความสำคัญและทริกเกอร์การแจ้งเตือนเพื่อให้ทีมอยู่ในหน้าเดียวกันและได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทันที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI ไม่มีให้บริการในแผนฟรี แต่แผนราคาแบบชำระเงินมีราคาที่คุ้มค่าและเริ่มต้นที่ $7 ต่อเดือน
- จำนวนคุณสมบัติที่มากมายให้ระดับการปรับแต่งที่สูง ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
จัดการหลายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียด้วย ClickUp
ด้วยทางเลือกแทน Sprout Social เหล่านี้ การจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดียจะง่ายกว่าที่เคย ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อกำหนดเวลาโพสต์อัตโนมัติ สร้างไอเดียเนื้อหาที่สร้างสรรค์ และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูล
หากคุณต้องการฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม ให้หันมาใช้เครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClcikUp เพื่อจัดการทุกแง่มุมของภาระงานทีมโซเชียลมีเดียของคุณ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายสำหรับทีมเนื้อหาและโซเชียลมีเดียของคุณ ระบบอัตโนมัติช่วยเร่งความก้าวหน้าและการแจ้งเตือนแบบทันทีช่วยให้ทีมติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ด้วยปฏิทิน แดชบอร์ด และเทมเพลต คุณสามารถนำเนื้อหาจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย ?