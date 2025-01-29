10 ซอฟต์แวร์การจัดการไอทีที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "ซอฟต์แวร์การจัดการ IT คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ซอฟต์แวร์การจัดการไอทีถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอที, แอปพลิเคชัน, และบริการต่างๆ ของพวกเขา ซึ่งรวมถึงเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับการติดตามงาน, ประสิทธิภาพเครือข่าย, ใบอนุญาตซอฟต์แวร์, ทรัพย์สินฮาร์ดแวร์, ข้อมูลการจัดซื้อ, และอื่นๆ" } } ] }
ถ้าไอทีคือช็อกโกแลตชิป ธุรกิจก็คือส่วนที่เหลือของคุกกี้ 🍪
คุณไม่สามารถมีคุกกี้ช็อกโกแลตชิปได้ ถ้าไม่มีชิปช็อกโกแลต และที่สำคัญกว่านั้น คุณต้องแน่ใจว่าชิปช็อกโกแลตมีคุณภาพสูง เพื่ออบคุกกี้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
คุณเห็นไหมว่าเรื่องนี้กำลังจะไปทางไหน?
คุกกี้ช็อกโกแลตชิปไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์การจัดการไอที แต่การเปรียบเทียบนี้ยังคงใช้ได้ สำหรับธุรกิจที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนสำคัญของสูตรคือการผสานรวมซอฟต์แวร์การจัดการไอทีเข้ากับกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจของคุณ
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายขนาดนี้ การจะรู้ว่าซอฟต์แวร์การจัดการตัวไหนจะตอบโจทย์และทำงานได้เกินความคาดหวังสำหรับทีมของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เราจะสรุปซอฟต์แวร์การจัดการ IT ที่ดีที่สุด 10 ตัวสำหรับทีมในปี 2023 ให้คุณ
แต่ก่อนอื่น...
ซอฟต์แวร์การจัดการไอทีคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการไอทีถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอที แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ของตน ซึ่งรวมถึงเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับการติดตามงานประสิทธิภาพเครือข่าย ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ ทรัพย์สินฮาร์ดแวร์ข้อมูลการจัดซื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย
ระบบการจัดการ IT ที่มั่นคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการทำงานของธุรกิจโดยรวมของคุณ ซึ่งหมายความว่าการมีซอฟต์แวร์การจัดการที่มีความยืดหยุ่นกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้นไปอีก หากไม่มีการติดตาม การจัดการสินทรัพย์ หรือผู้ให้บริการที่มีการจัดการ องค์กรของคุณจะหลงทาง
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการ IT ของคุณ
เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ คุณต้องถอยกลับมาและมองภาพรวมก่อนที่จะเลือกซอฟต์แวร์การจัดการ IT คิดถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณกำลังตรวจสอบเครื่องมือการจัดการ IT ที่ดีที่สุดของคุณ:
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับบริหารโครงการโดยรวม
- คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับระบบไอทีและโครงการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
- ความสามารถในการผสานรวมกับระบบการทำงานและโซลูชันการจัดการที่คุณมีอยู่แล้ว
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลสำหรับการจัดการสินทรัพย์
- การสนับสนุนลูกค้าและทรัพยากรมากมายสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
แม้ว่าซอฟต์แวร์การจัดการไอทีอาจดูเหมือนจำกัดเฉพาะนักพัฒนาและทีมที่มีทักษะทางเทคนิคสูง แต่โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการที่ยอดเยี่ยมควรทำงานได้กับทีมข้ามสายงานในองค์กร โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการที่ดีที่สุดของคุณคือซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ดีกับทุกคน—เพื่อลดการสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
ซอฟต์แวร์การจัดการไอทีที่ดีที่สุด 10 อันดับ
1.คลิกอัพ
ทีมเล็กและใหญ่ต่างก็ชื่นชอบ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ, กำหนดเวลา,ตั๋ว, งาน, การสื่อสารข้ามทีม, และอื่น ๆ อีกมากมาย. นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและซอฟต์แวร์การจัดการงานที่สามารถปรับแต่งได้สูง พร้อมคุณสมบัติการจัดการระบบไอทีที่หลากหลาย.
ทีมไอทีสามารถสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ มอบหมายให้กับนักพัฒนา และติดตามความคืบหน้าจนกว่าแต่ละปัญหาจะได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการการอัปเดตโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย มอบหมายงานให้กับวิศวกรเครือข่าย ติดตามความคืบหน้าของงานเหล่านั้น และดูจนเสร็จสิ้นในระบบจัดการไอทีเดียว
ClickUp ยังมีฟีเจอร์การจัดการด้านไอทีและบริการ เช่น การติดตามเวลาการจัดการทรัพยากร และสถานะที่กำหนดเอง สามารถสื่อสารขั้นตอนถัดไปได้อย่างง่ายดาย บันทึกโครงการ และเพิ่มการมองเห็นให้กับแคมเปญที่กำลังดำเนินการหลายรายการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับการตรวจสอบแบบทันที
- เครื่องมือติดตามเวลาในตัว
- ให้บริการเทมเพลตไอทีเพื่อให้คุณไม่ต้องเริ่มโครงการจากศูนย์
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันยอดนิยมและโซลูชันการจัดการมากมาย
- สถานะที่กำหนดเองสำหรับการติดตามกระบวนการทำงานเฉพาะด้านไอที
- คุณสมบัติการจัดการสินทรัพย์เพื่อบันทึกทุกสิ่งทุกอย่าง
ข้อจำกัดของ ClickUp
ClickUp อาจทำให้ทีมที่เพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้สูงรู้สึกท่วมท้น หากพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Jira
Jiraเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมพัฒนา และฟีเจอร์การจัดการบริการของ Jira ได้นำโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการ IT เข้ามาในวงการด้วยเช่นกัน มันมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่นซอฟต์แวร์การจัดการงานเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ การติดตามบั๊กและปัญหา และโครงการทุกขนาด
Jira เป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการ IT เพราะช่วยให้ทีมทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว เช่น งานที่ต้องทำ, กำหนดเวลา, และการสื่อสาร
ตัวอย่างเช่น ด้วย Jira ทีมสามารถติดตามบั๊กได้อย่างง่ายดาย มอบหมายงานให้กับนักพัฒนา และตรวจสอบให้แน่ใจว่างานได้รับการดำเนินการแล้วผ่านมุมมองของปริมาณงาน ทั้งหมดนี้ทำให้ Jira เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับทีมไอที ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กเพียงใดก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองกระบวนการพัฒนาเฉพาะ
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการ IT ยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Bitbucket และ GitHub
ข้อจำกัดของ Jira
อาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคหรือทีมที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคขนาดใหญ่ ในบางกรณี ผู้ใช้อาจพบปัญหาการล่าช้าเมื่อโหลดปัญหาใน Jira และป้อนการอัปเดต
ราคาของ Jira
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- มาตรฐาน: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การตรวจสอบ Jira
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (12,000+ รีวิว)
3. นินจาวัน
NinjaOneเป็นโซลูชันการจัดการ IT แบบครบวงจรที่รวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการแพตช์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ และการตรวจสอบระยะไกล ด้วย NinjaOne ทีมงานสามารถจัดการโครงสร้างพื้นฐาน IT ทั้งหมดได้จากแดชบอร์ดเดียว
NinjaOneช่วยให้การดำเนินงานด้านไอทีของธุรกิจทุกขนาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ—ซึ่งหมายความว่ามันถูกสร้างขึ้นอย่างครอบคลุม
มันช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้ ทำให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาด้านไอทีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ NinjaOne ยังช่วยให้ทีมไอทีสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณทำงานด้วยทรัพยากรที่จำกัด
คุณสมบัติเด่นของ NinjaOne
- ระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการ IT ที่มีประสิทธิภาพ
- การตรวจสอบแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงเวลาตอบสนอง
- ตัวเลือกการPLOYMENTที่ยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการต่างกัน
ข้อจำกัดของ NinjaOne
อาจไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับโซลูชันการจัดการ IT อื่น ๆ แอปพลิเคชันนี้ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พบในโซลูชันที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ NinjaOne
เริ่มต้นที่ $3/เดือนต่ออุปกรณ์ และเพิ่มขึ้นตามจำนวนอุปกรณ์
NinjaOne ทำงานด้วยรูปแบบการคิดค่าบริการตามจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งาน กรุณาสอบถามใบเสนอราคาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณจะต้องชำระ
รีวิว NinjaOne
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
4. Freshservice
Freshserviceเป็นเครื่องมือการจัดการบริการไอทีบนระบบคลาวด์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงการดำเนินงานไอทีสำหรับธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการเหตุการณ์, ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์,และการจัดการการเปลี่ยนแปลง Freshservice มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งตรงกับความต้องการของซอฟต์แวร์การจัดการไอทีโดยตรง
การจัดการการดำเนินงานของศูนย์บริการไอทีเป็นวิธีหนึ่งที่ทีมไอทีใช้Freshservice ในการทำงาน ทุกอย่างตั้งแต่การจัดการคำขอบริการ เหตุการณ์ และการขอเปลี่ยนแปลง สามารถทำได้จากแดชบอร์ดเดียว
แอปพลิเคชันยังมีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับทีมไอทีที่ต้องการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและวัดประสิทธิภาพของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshservice
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการนำทางและการใช้งานที่สะดวก
- เครื่องมือการจัดการบริการ IT service desk
- จัดการใบอนุญาตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- รายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้ทีมปรับปรุงกระบวนการทำงานและจัดการหนี้ทางเทคโนโลยี
- ปรับแต่งได้ค่อนข้างมาก
ข้อจำกัดของ Freshservice
ข้อจำกัดหนึ่งของ Freshservice ที่ผู้ใช้ควรทราบคือการปรับแต่งอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่จำกัด ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจงสูง
ราคาของ Freshservice
- เริ่มต้น: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
- การเติบโต: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
- ข้อดี: $95 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $119 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
รีวิว Freshservice
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
5. Monday.com
Monday.comเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนคลาวด์ที่มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามโครงการ การทำงานร่วมกัน และแม้กระทั่งเทมเพลต แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการ IT แต่ Monday สามารถ ปรับแต่งได้เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของทีม IT
ตัวอย่างเช่น ทีมไอทีสามารถใช้ Monday เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสร้างบอร์ดสำหรับแต่ละโครงการ ติดตามความคืบหน้า และมอบหมายงานให้กับนักพัฒนา นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวม monday.com กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น GitHub หรือ Jira เพื่ออัปเดตสถานะโครงการโดยอัตโนมัติและเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว
เวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้ในวันจันทร์ช่วยกำหนดขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงในกระบวนการพัฒนา ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดและช่วยให้สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์คุณภาพสูงได้ตรงตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- อินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายเพื่อการนำทางและการใช้งานที่ง่ายดาย
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม
- มีประโยชน์สำหรับการวางแผนสปรินต์
ข้อจำกัดในวันจันทร์
อาจไม่เหมาะสำหรับงานบริหารจัดการ IT ที่ซับซ้อนมากนัก มีตัวเลือกในการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันการบริหารจัดการ IT อื่น ๆ
ราคาวันจันทร์
- ระบบ CRM พื้นฐาน: 10 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ระบบ CRM มาตรฐาน: $14 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- Pro CRM: $24 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ระบบ CRM สำหรับองค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
การทบทวนวันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
6. Atera
Ateraเป็นแพลตฟอร์มการจัดการ IT แบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ ออกแบบมาเพื่อให้บริการการตรวจสอบระยะไกล การจัดการแพตช์ และการทำงานอัตโนมัติสำหรับธุรกิจทุกขนาด
ตัวอย่างเช่น ทีมไอทีสามารถใช้ Atera เพื่อเข้าถึงและจัดการคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ปลายทางอื่นๆ จากระยะไกล ซึ่งช่วยให้พวกเขาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและให้การสนับสนุนที่รวดเร็ว สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้ปลายทางและลดเวลาหยุดทำงาน ซึ่งส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาให้กับทีมไอที
คุณสมบัติเด่นอีกประการหนึ่งของ Atera คือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ทีมไอทีสามารถทำงานประจำ เช่น การอัปเดตซอฟต์แวร์ การสำรองข้อมูล และการติดตั้งแพตช์ โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้พวกเขาประหยัดทรัพยากรได้ 👨💻
นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด ลดเวลาหยุดทำงาน และให้เวลาแก่ทีมไอทีได้มากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เช่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ Atera เหมาะสำหรับทีมไอทีที่มีความซับซ้อนซึ่งต้องการให้การสนับสนุนแก่องค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Atera
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายเพื่อการนำไปใช้และการนำทางที่ง่ายดาย
- การตรวจสอบและจัดการแบบอัตโนมัติเพื่อการดำเนินงานด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพ
- ตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Atera
Atera อยู่ในระดับราคาที่สูงกว่าและเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการฟีเจอร์ IT ที่ซับซ้อนเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
ราคาของ Atera
- มืออาชีพ: $149 ต่อเดือนต่อช่างเทคนิค เรียกเก็บเงินรายปี
- ผู้เชี่ยวชาญ: $169 ต่อเดือนต่อช่างเทคนิค เรียกเก็บเงินรายปี
- มาสเตอร์: $199 ต่อเดือนต่อช่างเทคนิค เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
Atera รีวิว
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
7. SailPoint
SailPointเป็นซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลประจำตัวที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการการเข้าถึงระบบและแอปพลิเคชันที่สำคัญของพวกเขา ด้วย SailPoint ธุรกิจสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้บ้าง ตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้ และรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ
SailPoint เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการทำงานร่วมกับทีมที่อาจอยู่ห่างไกล ด้วยการใช้ AI ช่วยให้มั่นใจว่าทุกระบบ IT ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการแจ้งเตือนและการอัปเดตอัตโนมัติ หากคุณต้องการทราบประมาณการประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อใช้งานโซลูชันเช่น SailPoint โปรดเยี่ยมชมหน้าแรกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ SailPoint
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การนำทางและการใช้งานเป็นเรื่องง่าย
- รายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ SailPoint
SailPoint ถูกออกแบบมาอย่างดีสำหรับบริษัทในกลุ่ม Fortune 500 ที่มีความต้องการในการจัดการ IT ที่ซับซ้อนมากขึ้น ไม่ค่อยเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
ราคาของ SailPoint
ราคาสำหรับ SailPoint สามารถขอได้ตามคำขอ
SailPoint รีวิว
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
8. Device42
ด้วยDevice42 ธุรกิจสามารถมองเห็นโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของตนได้อย่างชัดเจนและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Device42 มอบข้อมูลสินค้าคงคลังที่ครบถ้วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดให้กับทีมไอที รวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ข้อมูลนี้ช่วยให้ทีมไอทีสามารถจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงการดำเนินงานด้านไอที และลดเวลาหยุดทำงาน
ในฐานะโซลูชันการจัดการ ระบบนี้เหมาะที่สุดสำหรับทีมไอทีที่กำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับความต้องการด้านไอทีของพวกเขา ความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมไอทีได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขา ทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและปรับปรุงบริการของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Device42
- คุณสมบัติการติดตามที่อยู่ IP และการจัดการรหัสผ่านที่ทรงพลังซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
- เครื่องมือค้นหาโครงสร้างพื้นฐาน
- ความสามารถในการทำแผนที่การพึ่งพา
- การจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
- การจัดการใบรับรอง SSL
ข้อจำกัดของ Device42
อาจไม่เหมาะสำหรับงานบริหารจัดการไอทีทั่วไปมากนัก
ราคาของ Device42
Device42 ทำงานบนระบบสมัครสมาชิกแบบรายปีที่คำนวณตามจำนวนอุปกรณ์. ขอรับการสาธิตเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.
Device42 รีวิว
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
9. Wrike
ทีมไอทีใช้Wrikeเพื่อจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ มอบหมายงานให้กับนักพัฒนา ติดตามความคืบหน้า และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังมีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ แม่แบบ และฟีเจอร์การรายงานเพื่อช่วยให้ทีมสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ในฐานะเครื่องมือการจัดการสำหรับงาน IT, Wrike ได้รับความนิยมจากธุรกิจทุกขนาดที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติหลากหลายซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้เพียงพอที่จะขับเคลื่อนโครงการ IT
Wrike มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมไอทีที่ต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยทางไซเบอร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- อินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ช่วยให้สามารถนำไปใช้และใช้งานได้อย่างสะดวก
- กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ข้อจำกัดของ Wrike
อาจไม่เหมาะสำหรับงานการจัดการ IT ที่ซับซ้อน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
- จุดสูงสุด: ติดต่อฝ่ายขาย
รีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
10. xMatters
xMattersเป็นซอฟต์แวร์จัดการเหตุการณ์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถแก้ไขปัญหาด้านไอทีได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ใช้งานง่าย ด้วย xMatters ทีมไอทีสามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า
ด้วย xMatters หากระบบที่สำคัญล่ม ระบบจะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ IT ที่เกี่ยวข้องทราบโดยอัตโนมัติ ยกระดับปัญหาหากจำเป็น และให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้ทีม IT สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
xMatters เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดการระบบและบริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจ เช่น ธุรกิจในภาคการเงิน การดูแลสุขภาพ หรือโทรคมนาคม คุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม รวมถึงการแจ้งเตือนด้วยเสียง ข้อความ และการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือ ช่วยให้ทีมไอทีสามารถเชื่อมต่อและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ xMatters
- คุณสมบัติการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ช่วยปรับปรุงเวลาการตอบสนองต่อเหตุการณ์
- กระบวนการจัดการเหตุการณ์ที่สามารถปรับแต่งได้ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
- การผสานการทำงานที่มีประโยชน์กับเครื่องมือการจัดการ IT อื่น ๆ
ข้อจำกัดของคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ xMatters
xMatters มุ่งเน้นหลักที่การจัดการเหตุการณ์และการสื่อสาร และอาจไม่มีฟีเจอร์ที่หลากหลายเท่ากับแพลตฟอร์มการจัดการ IT อื่นๆ
ราคาของ xMatters
- ฟรี
- เริ่มต้น: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ราคา: $39 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: ติดต่อฝ่ายขาย
xMatters ทบทวน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์การจัดการ IT ของคุณ
บริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือบริการต่างๆ ต้องจำกัดผลกระทบของการหยุดชะงักของบริการต่อประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียลูกค้า นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการ IT ที่ดีที่สุดซึ่งมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของคุณ
หากคุณต้องการการปรับแต่ง คุณต้องลองใช้ ClickUp. พร้อมด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ, ระบบเชื่อมต่อหลายร้อยระบบ, และเทมเพลตมากกว่าพันแบบ พร้อมให้บริการสำหรับทีมของคุณ.