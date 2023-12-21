บล็อก ClickUp
การใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ: คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI

การใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ: คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
21 ธันวาคม 2566

คุณรู้สึกไหมว่าไม่มีใครพูดถึง AI จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้? แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะอยู่มาหลายทศวรรษแล้ว แต่การใช้งานและความนิยมของมันได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน AI เชิงสร้างสรรค์มีการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย ตั้งแต่การเกษตรการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงการดูแลสุขภาพ

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ยังคงดำเนินต่อไป และไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่ามันจะไปถึงจุดสูงสุดใดได้บ้าง ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมการพัฒนาและการนำไปใช้ของปัญญาประดิษฐ์ไว้บ้าง—อย่างไรก็ตาม พลังอันมหาศาลของมันอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายได้เช่นกัน

รัฐบาล องค์กร และนักวิจัยจำเป็นต้องกำหนดกฎระเบียบและมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ AI เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ—และนี่คือวิธีที่การกำกับดูแล AI ได้เกิดขึ้น

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการกำกับดูแล AI อย่างละเอียด อธิบายถึงความสำคัญ และทบทวน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนากรอบการกำกับดูแล AI สำหรับองค์กรของคุณ 💪

การกำกับดูแล AI คืออะไร?

การกำกับดูแล AI คือ ชุดของมาตรฐาน หลักการ และกรอบการทำงานที่กำหนดการพัฒนาและการนำไปใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบ และปลอดภัย

ในด้านหนึ่ง มันจัดการกับความท้าทายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาและการใช้ AI ในอีกด้านหนึ่ง มันส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกที่ AI สามารถมีต่อสังคมและทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือมุ่งร้าย

โดยการสำรวจธรรมชาติของระบบ AI การกำกับดูแล AI มีบทบาทสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ มันทำให้เทคโนโลยี AI มีความโปร่งใส ยุติธรรม และได้รับการควบคุมอย่างดี โดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของมนุษย์

ทำไมการกำกับดูแล AI จึงมีความสำคัญ?

ความสำคัญของการกำกับดูแล AI เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการพัฒนาใหม่ในภูมิทัศน์ของ AI มาดูกันว่าอะไรทำให้มันมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้

การพิจารณาด้านจริยธรรม

วัตถุประสงค์หลักของปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือการให้ประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและบุคคลแต่ละคน คำถามที่ว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถทำเช่นนั้นได้จริงหรือไม่กลายเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แทรกซึมเข้าไปในเกือบทุกแง่มุมของชีวิตเรา

การกำกับดูแล AI มุ่งเน้นการพิจารณาด้านจริยธรรมด้วยเป้าหมายเดียว คือ การรับรองว่าเทคโนโลยีที่ใช้ AI จะพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ หลักการและค่านิยมของสังคม แนวคิดที่สำคัญที่สุดบางประการ ได้แก่:

  • อคติ: การป้องกันผลลัพธ์ที่มีอคติ ไม่เป็นธรรม หรือเลือกปฏิบัติ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโมเดล AI จะไม่เอนเอียงเข้าข้างบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น วิธีหนึ่งในการลดอคติคือการฝึกฝนระบบ AI ด้วยชุดข้อมูลที่หลากหลาย
  • ความเป็นส่วนตัว: การกำกับดูแล AI แก้ไขปัญหาความเป็นส่วนตัวด้วยกฎระเบียบที่กำหนดให้ระบบ AI และผู้สร้างต้องรับประกันการปกป้องความเป็นส่วนตัวและจัดการข้อมูลส่วนตัวอย่างรับผิดชอบ ระบบ AI ทุกระบบจำเป็นต้องกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวและขอความยินยอมจากผู้ใช้
  • ความโปร่งใส: การทำให้อัลกอริทึมของ AI สามารถเข้าใจได้สำหรับบุคคลและองค์กรนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมอบความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ การรับรู้และรายงานข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และการรักษาประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบ

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญทั่วโลก รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตัดสินใจดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ควรทำและไม่ควรทำในการใช้งาน AI นี่เป็นการตอบสนองตามธรรมชาติต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ AI ในการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การบิดเบือนข้อมูล การเฝ้าระวัง การโจมตีทางไซเบอร์ และวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ

ผู้บัญญัติกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลได้ดำเนินการหรือกำลังเตรียมที่จะ ดำเนินการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เกี่ยวข้องกับ:

  • ความเป็นส่วนตัว
  • การพิจารณาด้านจริยธรรม
  • การจัดการความเสี่ยง
  • แง่มุมอื่น ๆ ของการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์

ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกาทำเนียบขาวได้เผยแพร่แผนแม่บทสำหรับร่างกฎหมายสิทธิของ AIซึ่งกำหนดแนวทางว่าเทคโนโลยี AI ควรได้รับการพัฒนาและใช้งานอย่างไร และคุ้มครองประชาชนจากภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ AI

สหภาพยุโรปกำลังดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย AI ที่ครอบคลุมที่สุดในโลก—พระราชบัญญัติ AIที่จะกำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบ AI ที่แตกต่างกัน และกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีนี้

การจัดการความเสี่ยง

ปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับบุคคลและบริษัทได้ แต่มาพร้อมกับความเสี่ยง เช่น อคติ การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป และการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

การกำกับดูแล AI เป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง. ด้วยการกระทำเช่นนี้, มันช่วยคุณเพิ่มศักยภาพของ AI ภายใต้กรอบทางจริยธรรมและกฎหมาย.

ความสามารถในการตรวจสอบ

พวกเราทุกคนกำลังเป็นพยานถึงความก้าวหน้าอันมหาศาลและรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แม้ว่าจะดูเหมือนว่าเทคโนโลยีนี้กำลังพัฒนาไปอย่างอิสระโดยปราศจากการตรวจสอบใด ๆ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น ในความเป็นจริง หนึ่งในประเด็นสำคัญที่การกำกับดูแล AI ให้ความสำคัญคือ การตรวจสอบระบบ AI

การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและละเอียดถี่ถ้วน ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ AI พวกเขาเจาะลึกเข้าไปในเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับล่าสุด

นอกเหนือจากการช่วยรักษาการทำงานของระบบแล้ว การตรวจสอบยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความไว้วางใจของสาธารณชนในเทคโนโลยี

การตระหนักรู้

อีกด้านหนึ่งที่การกำกับดูแล AI ครอบคลุมคือการสร้างความตระหนักและ ให้ความรู้แก่สังคม เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ โดยเน้นย้ำถึงศักยภาพอันน่าทึ่งของ AI และการประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน พร้อมทั้งอธิบายความเสี่ยงและความท้าทายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ:

  • การใช้อย่างรับผิดชอบ
  • การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
  • การฝึกอบรมที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังช่วยให้บุคคลและธุรกิจเข้าใจถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากพลังของ AI เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พวกเขาเผชิญอยู่

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล AI?

ในภาพรวมที่กว้างขึ้น รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล มีหน้าที่ในการสร้างนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในขอบเขตอำนาจของตน ในระดับขององค์กรแต่ละแห่ง คำตอบจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างและการกระจายงานของแต่ละองค์กร

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีทีมที่มุ่งเน้นเฉพาะในการจัดตั้งกรอบการกำกับดูแล AI ซึ่งทีมนี้อาจประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถมีทีมบริหารความเสี่ยงและผู้นำระดับสูงที่รับผิดชอบด้านกฎระเบียบ AI ได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำว่า การกำกับดูแล AI ที่มีประสิทธิภาพ เป็น ความพยายามของทีม ทุกคนมีบทบาทสำคัญ และการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรับรองการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม แม้ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจ (เช่น เจ้าหน้าที่และผู้บริหารบริษัท) จะมีความรับผิดชอบมากกว่า แต่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามก็ขยายไปถึงผู้ใช้ทุกคนในระดับหนึ่งเช่นกัน

หากคุณกำลังสร้างระบบการกำกับดูแล AI สำหรับบริษัทของคุณ ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจว่าตนเองมีบทบาทอย่างไรในภาพรวม เพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเข้าใจผิด

การจัดตั้งแนวทางการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจของคุณ: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ดังที่เราได้เห็น การกำกับดูแลการใช้ AI ช่วยลดความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ในที่สุด กรอบการกำกับดูแล AI ที่แข็งแกร่งสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณอย่างมหาศาล มาสำรวจแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการสำหรับการจัดตั้งกรอบการกำกับดูแลนี้กัน

1. กำหนดเป้าหมายการกำกับดูแล AI ของคุณ

ก่อนที่คุณจะดำเนินการกำกับดูแล AI คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้ องค์กรของคุณจะได้ประโยชน์อะไร?

กำหนดเป้าหมายของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ ค่านิยมหลักของบริษัทคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกล่าวว่าเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าผ่านการใช้ AI อย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรมพร้อมทั้งความโปร่งใสสูงสุด หรือคุณอาจมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้แก่ทีมของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก AI

โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเขียนเป้าหมายของคุณบนกระดานไวท์บอร์ดในสำนักงานหรือในบันทึกของคุณ คุณสามารถใช้ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร เพื่อ กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ และเป้าหมาย

แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าClickUp Goals—ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมาย, ระยะเวลา, และกลยุทธ์ และติดตามความคืบหน้า. เพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องไปยังเป้าหมาย และเก็บทุกอย่างไว้เป็นเอกสาร. ทบทวนเป้าหมายของคุณในอนาคต และตรวจสอบว่าต้องการปรับเปลี่ยนหรือไม่.

ClickUp 3.0 เป้าหมายที่เรียบง่าย
กำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้สำหรับงานและโครงการต่างๆ พร้อมการดำเนินการอัตโนมัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้

2. สร้างทีมฝันด้านการกำกับดูแล AI ของคุณ

คุณไม่สามารถนำกรอบการกำกับดูแล AI ไปใช้ได้หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำและติดตามกระบวนการ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมหนึ่งในสิ่งแรก ๆ ที่คุณควรทำในแผนงานของคุณคือการ จัดตั้งทีม ที่รับผิดชอบการกำกับดูแล AI ขององค์กรของคุณ บุคคลในทีมควรมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และอำนาจในการกำหนดนโยบายและดูแลการนำไปปฏิบัติ

คณะทำงานด้านการกำกับดูแล AI ของคุณควรสามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารได้โดยไม่มีอุปสรรค

ClickUp มีฟีเจอร์ที่รับประกันการสื่อสารที่ราบรื่นและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ทีมงานของคุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดและคิดค้นกลยุทธ์และแผนการต่างๆ กระดานไวท์บอร์ดเป็นผืนผ้าใบดิจิทัลที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว

ClickUp 3.0 กระดานไวท์บอร์ดที่เรียบง่ายขึ้น
ระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ หรือกำหนดขั้นตอนการทำงานด้วยกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีภาพ

มุมมองแชทของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารที่ชัดเจนและไม่ถูกขัดจังหวะ และการอภิปรายที่สร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันแผนผังความคิดของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานและแยกย่อยออกเป็นขั้นตอนและงานเฉพาะได้

3. เลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม

หากบริษัทของคุณต้องการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ การค้นหาเครื่องมือที่น่าเชื่อถือซึ่งมอบความสามารถที่ยอดเยี่ยมโดยปราศจากความเสี่ยงของอคติและการละเมิดความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ClickUp นำเสนอผู้ช่วยเขียนอัจฉริยะด้วย AI ที่โดดเด่น ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและประหยัดเวลาได้มากมาย—ClickUp AI

ภาพเคลื่อนไหว GIF สรุปภาพรวม ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้น สรุปและปรับแต่งข้อความ สร้างคำตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp AI ช่วยให้คุณสามารถ สร้างเนื้อหาทุกประเภท ได้ในพริบตา สมมติว่าคุณต้องการเขียนอีเมลที่เป็นมืออาชีพถึงลูกค้าคนสำคัญแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ClickUp สามารถสร้างอีเมลให้คุณตามคำแนะนำที่คุณให้มา คุณเพียงแค่ตรวจสอบเนื้อหาและคลิกส่ง! ✉️

แน่นอนว่า ClickUp AI สามารถทำได้มากกว่าการสร้างอีเมล มันสามารถสรุปบันทึกการประชุมและสร้างวาระการประชุม, การนำเสนอ, สรุปโครงการ,แผนผังความคิด, และไทม์ไลน์ ใช้มันเพื่อจัดรูปแบบและแก้ไขข้อความของคุณเพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติสรุปของ ClickUp
สรุปบันทึกการประชุมภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp AI

สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคือตัวเลือกในการสร้างรายการดำเนินการและงานย่อยตามบริบทของข้อความของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกส่วนที่ต้องการ กด AI เลือก สร้างรายการดำเนินการ และชม ClickUp AI ทำงานอย่างมหัศจรรย์ ✨

ด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย ClickUp AI สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมเช่น:

ที่ดีที่สุดคือ ClickUp ทำงานได้บนโทรศัพท์มือถือ, Windows,และอุปกรณ์ Mac, คุณสามารถใช้ได้โดยไม่สะดุดไม่ว่าคุณจะใช้ระบบปฏิบัติการหรืออยู่ที่ไหน.

ClickUp AIพัฒนาขึ้นจากหลากหลายโมเดลเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รวมถึง Open AI's ChatGPT-4 ซึ่งเป็นระบบที่ล้ำหน้าที่สุดโดยเน้นเรื่องความปลอดภัย

หากคุณกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุณจะยินดีที่ทราบว่า ClickUp ได้ ได้รับใบอนุญาต ที่รับรองว่าข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรมโมเดล AI

นอกจาก ClickUp AI แล้ว แพลตฟอร์มยังมีวิธีในการสื่อสารกับแชทบอท เช่น ChatGPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตคำสั่ง AI. ค้นหาคำสั่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ ปรับแต่งเล็กน้อยหากจำเป็น แล้วรับผลลัพธ์ที่ต้องการภายในไม่กี่วินาที

4. จัดทำกรอบการกำกับดูแลเอกสารและฝึกอบรมพนักงานของคุณ

ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการกำหนดมาตรฐานและนโยบายการกำกับดูแล AI ขององค์กรของคุณ AI governance ขึ้นอยู่กับสายงานของคุณ นโยบายเหล่านี้จะถูกใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยี AI ในบริษัทของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายเหล่านี้สอดคล้องกับค่านิยม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัท และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวล่าสุด

นโยบายเหล่านี้ควรครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการลดความเสี่ยงเหล่านั้นด้วย

อย่าลืมสื่อสารนโยบายทุกข้อให้พนักงานของคุณทราบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจทุกอย่าง ใช้ClickUp Docs โปรแกรมแก้ไขข้อความที่มีประสิทธิภาพของ ClickUp เพื่อ บันทึกขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ และแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย

ClickUp 3.0 เอกสาร พื้นที่การทำงานร่วมกันพร้อมแถบด้านข้าง
ร่วมมือกับสมาชิกในทีมใน ClickUp Docs เพื่อปรับแต่งแบบอักษร เพิ่มความสัมพันธ์ของงาน หรือเชื่อมโยงไปยังงานโดยตรงในเอกสาร

5. อำนวยความสะดวกในการติดตามอย่างต่อเนื่อง

ด้วยภูมิทัศน์ของ AI ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นโยบายและมาตรฐานการกำกับดูแล AI ของคุณจึงจำเป็นต้องได้รับการ ปรับปรุงเป็นระยะ เพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบนโยบายเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่าส่วนใดจำเป็นต้องอัปเดต และเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด ✨

ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่มีการควบคุม

หากไม่มีการกำกับดูแล AI อย่างมีระบบ โลกสมัยใหม่ก็อาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไร้การควบคุม คล้ายกับยุคคาวบอยตะวันตก—การขาดการควบคุม นโยบาย และกฎหมาย อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่อาจประเมินได้ต่อสังคม มาหารือเกี่ยวกับบางประเด็นเหล่านี้กันเถอะ 👇

การเลือกปฏิบัติ

ระบบ AI ที่ไม่มีการควบคุมอาจมีความลำเอียงและเลือกปฏิบัติได้ ทำไม? เพราะระบบเหล่านี้ถูกฝึกฝนด้วย ข้อมูลที่เต็มไปด้วยความลำเอียงและการเลือกปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่อาจแตกต่างไปจากเดิมได้

สมมติว่าคุณกำลังใช้ระบบ AI เพื่อจ้างพนักงานใหม่ หากระบบมีอัลกอริทึมที่มีอคติหรือได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่มีอคติ ระบบอาจให้ความสำคัญกับ:

  • ประชากรศาสตร์
  • กลุ่มอายุ
  • เพศ

คุณสามารถจินตนาการถึงผลกระทบที่ตามมาของกระบวนการจ้างงานเช่นนี้ได้—ระบบจะทำการคัดกรองผู้สมัครบางกลุ่มออกไปโดยอัตโนมัติตามการออกแบบของระบบ แม้ว่าผู้สมัครเหล่านั้นอาจมีประสบการณ์มากกว่าหรือเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากกว่าก็ตาม

ตอนนี้ลองจินตนาการว่ามีบริษัทหลายร้อยแห่งใช้ระบบเดียวกับคุณ การกำกับดูแล AI ช่วยป้องกันสถานการณ์เช่นนี้โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ AI และกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อลดอคติให้น้อยที่สุด

การละเมิดความเป็นส่วนตัว

ระบบ AI ถูก "ป้อน" ด้วยข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน จำนวนมาก หากไม่มีการกำกับดูแลข้อมูล จะไม่มีกฎความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่ปกป้องผู้ใช้จากการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดความปลอดภัย

การชักจูงทางสังคม

เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้บุคคลทั่วไปแยกแยะระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์และเนื้อหาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ได้ยากขึ้น

ดีปเฟคเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม. นี่คือภาพและวิดีโอปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ลึก (ตามชื่อของมัน). พวกมันมักมีการสลับใบหน้าและการสังเคราะห์เสียงเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ที่สมจริงและควบคุมผู้ชม.

วิธีการอื่น ๆ ของการควบคุมทางสังคมเกี่ยวข้องกับการ 'ผลักดัน' ประเภทของเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงบนสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ 알고ริทึมที่มีอคติ

การขาดความโปร่งใส

การกำกับดูแล AI เน้นความโปร่งใสในระบบ AI เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความโปร่งใส นักพัฒนา AI ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยว่าระบบของพวกเขาทำงานอย่างไร และตัดสินใจหรือสรุปผลอย่างไร ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดความไว้วางใจในเทคโนโลยีที่ใช้ AI และเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

การสูญเสียงาน

หนึ่งในหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือว่า AI จะมาแย่งงานของเราหรือไม่ การพัฒนาและการนำไปใช้ที่รวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบโดยปราศจากการควบคุมที่เหมาะสมอาจทำให้ผู้คนหลายล้านคนไม่มีงานทำ นี่อาจนำไปสู่การล่มสลายทางสังคม เศรษฐกิจ และมีความเป็นไปได้สูงทางการเมืองในระดับโลก

เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ การกำกับดูแล AI ส่งเสริมการพัฒนา AI ที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน

นำการกำกับดูแล AI ไปใช้ด้วย ClickUp

การจัดตั้งกรอบการกำกับดูแล AI เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณเป็นไปอย่าง มีจริยธรรม, ถูกกฎหมาย, และรับผิดชอบ. มันช่วยให้บริษัทของคุณปลอดภัย และช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือกับนักลงทุนและลูกค้า.

ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการในการสร้างนโยบายและติดตามการนำไปใช้และการทำงานของนโยบายเหล่านั้น. มันให้บริการการสื่อสาร,การร่วมมือในทีม, การจัดระเบียบ,การปรับปรุงกระบวนการ,และการจัดการโครงการและงาน.

ClickUp ยังมีเครื่องมือ AIที่ทันสมัยที่สุดซึ่งช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากพลังของ AI โดยไม่มีความเสี่ยง

สมัครใช้ ClickUpและปูทางสู่การใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีความรับผิดชอบ!