การใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ: คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI

คุณรู้สึกไหมว่าไม่มีใครพูดถึง AI จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้? แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะอยู่มาหลายทศวรรษแล้ว แต่การใช้งานและความนิยมของมันได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน AI เชิงสร้างสรรค์มีการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย ตั้งแต่การเกษตรการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงการดูแลสุขภาพ
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ยังคงดำเนินต่อไป และไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่ามันจะไปถึงจุดสูงสุดใดได้บ้าง ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมการพัฒนาและการนำไปใช้ของปัญญาประดิษฐ์ไว้บ้าง—อย่างไรก็ตาม พลังอันมหาศาลของมันอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายได้เช่นกัน
รัฐบาล องค์กร และนักวิจัยจำเป็นต้องกำหนดกฎระเบียบและมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ AI เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ—และนี่คือวิธีที่การกำกับดูแล AI ได้เกิดขึ้น
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการกำกับดูแล AI อย่างละเอียด อธิบายถึงความสำคัญ และทบทวน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนากรอบการกำกับดูแล AI สำหรับองค์กรของคุณ 💪
การกำกับดูแล AI คืออะไร?
การกำกับดูแล AI คือ ชุดของมาตรฐาน หลักการ และกรอบการทำงานที่กำหนดการพัฒนาและการนำไปใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบ และปลอดภัย
ในด้านหนึ่ง มันจัดการกับความท้าทายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาและการใช้ AI ในอีกด้านหนึ่ง มันส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกที่ AI สามารถมีต่อสังคมและทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือมุ่งร้าย
โดยการสำรวจธรรมชาติของระบบ AI การกำกับดูแล AI มีบทบาทสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ มันทำให้เทคโนโลยี AI มีความโปร่งใส ยุติธรรม และได้รับการควบคุมอย่างดี โดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของมนุษย์
ทำไมการกำกับดูแล AI จึงมีความสำคัญ?
ความสำคัญของการกำกับดูแล AI เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการพัฒนาใหม่ในภูมิทัศน์ของ AI มาดูกันว่าอะไรทำให้มันมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้
การพิจารณาด้านจริยธรรม
วัตถุประสงค์หลักของปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือการให้ประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและบุคคลแต่ละคน คำถามที่ว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถทำเช่นนั้นได้จริงหรือไม่กลายเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แทรกซึมเข้าไปในเกือบทุกแง่มุมของชีวิตเรา
การกำกับดูแล AI มุ่งเน้นการพิจารณาด้านจริยธรรมด้วยเป้าหมายเดียว คือ การรับรองว่าเทคโนโลยีที่ใช้ AI จะพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ หลักการและค่านิยมของสังคม แนวคิดที่สำคัญที่สุดบางประการ ได้แก่:
- อคติ: การป้องกันผลลัพธ์ที่มีอคติ ไม่เป็นธรรม หรือเลือกปฏิบัติ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโมเดล AI จะไม่เอนเอียงเข้าข้างบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น วิธีหนึ่งในการลดอคติคือการฝึกฝนระบบ AI ด้วยชุดข้อมูลที่หลากหลาย
- ความเป็นส่วนตัว: การกำกับดูแล AI แก้ไขปัญหาความเป็นส่วนตัวด้วยกฎระเบียบที่กำหนดให้ระบบ AI และผู้สร้างต้องรับประกันการปกป้องความเป็นส่วนตัวและจัดการข้อมูลส่วนตัวอย่างรับผิดชอบ ระบบ AI ทุกระบบจำเป็นต้องกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวและขอความยินยอมจากผู้ใช้
- ความโปร่งใส: การทำให้อัลกอริทึมของ AI สามารถเข้าใจได้สำหรับบุคคลและองค์กรนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมอบความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ การรับรู้และรายงานข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และการรักษาประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญทั่วโลก รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตัดสินใจดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ควรทำและไม่ควรทำในการใช้งาน AI นี่เป็นการตอบสนองตามธรรมชาติต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ AI ในการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การบิดเบือนข้อมูล การเฝ้าระวัง การโจมตีทางไซเบอร์ และวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ
ผู้บัญญัติกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลได้ดำเนินการหรือกำลังเตรียมที่จะ ดำเนินการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เกี่ยวข้องกับ:
- ความเป็นส่วนตัว
- การพิจารณาด้านจริยธรรม
- การจัดการความเสี่ยง
- แง่มุมอื่น ๆ ของการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์
ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกาทำเนียบขาวได้เผยแพร่แผนแม่บทสำหรับร่างกฎหมายสิทธิของ AIซึ่งกำหนดแนวทางว่าเทคโนโลยี AI ควรได้รับการพัฒนาและใช้งานอย่างไร และคุ้มครองประชาชนจากภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ AI
สหภาพยุโรปกำลังดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย AI ที่ครอบคลุมที่สุดในโลก—พระราชบัญญัติ AIที่จะกำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบ AI ที่แตกต่างกัน และกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีนี้
การจัดการความเสี่ยง
ปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับบุคคลและบริษัทได้ แต่มาพร้อมกับความเสี่ยง เช่น อคติ การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป และการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้นได้
การกำกับดูแล AI เป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง. ด้วยการกระทำเช่นนี้, มันช่วยคุณเพิ่มศักยภาพของ AI ภายใต้กรอบทางจริยธรรมและกฎหมาย.
ความสามารถในการตรวจสอบ
พวกเราทุกคนกำลังเป็นพยานถึงความก้าวหน้าอันมหาศาลและรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แม้ว่าจะดูเหมือนว่าเทคโนโลยีนี้กำลังพัฒนาไปอย่างอิสระโดยปราศจากการตรวจสอบใด ๆ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น ในความเป็นจริง หนึ่งในประเด็นสำคัญที่การกำกับดูแล AI ให้ความสำคัญคือ การตรวจสอบระบบ AI
การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและละเอียดถี่ถ้วน ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ AI พวกเขาเจาะลึกเข้าไปในเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับล่าสุด
นอกเหนือจากการช่วยรักษาการทำงานของระบบแล้ว การตรวจสอบยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความไว้วางใจของสาธารณชนในเทคโนโลยี
การตระหนักรู้
อีกด้านหนึ่งที่การกำกับดูแล AI ครอบคลุมคือการสร้างความตระหนักและ ให้ความรู้แก่สังคม เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ โดยเน้นย้ำถึงศักยภาพอันน่าทึ่งของ AI และการประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน พร้อมทั้งอธิบายความเสี่ยงและความท้าทายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ:
- การใช้อย่างรับผิดชอบ
- การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- การฝึกอบรมที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังช่วยให้บุคคลและธุรกิจเข้าใจถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากพลังของ AI เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พวกเขาเผชิญอยู่
ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล AI?
ในภาพรวมที่กว้างขึ้น รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล มีหน้าที่ในการสร้างนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในขอบเขตอำนาจของตน ในระดับขององค์กรแต่ละแห่ง คำตอบจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างและการกระจายงานของแต่ละองค์กร
ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีทีมที่มุ่งเน้นเฉพาะในการจัดตั้งกรอบการกำกับดูแล AI ซึ่งทีมนี้อาจประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถมีทีมบริหารความเสี่ยงและผู้นำระดับสูงที่รับผิดชอบด้านกฎระเบียบ AI ได้เช่นกัน
สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำว่า การกำกับดูแล AI ที่มีประสิทธิภาพ เป็น ความพยายามของทีม ทุกคนมีบทบาทสำคัญ และการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรับรองการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม แม้ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจ (เช่น เจ้าหน้าที่และผู้บริหารบริษัท) จะมีความรับผิดชอบมากกว่า แต่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามก็ขยายไปถึงผู้ใช้ทุกคนในระดับหนึ่งเช่นกัน
หากคุณกำลังสร้างระบบการกำกับดูแล AI สำหรับบริษัทของคุณ ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจว่าตนเองมีบทบาทอย่างไรในภาพรวม เพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเข้าใจผิด
การจัดตั้งแนวทางการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจของคุณ: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ดังที่เราได้เห็น การกำกับดูแลการใช้ AI ช่วยลดความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ในที่สุด กรอบการกำกับดูแล AI ที่แข็งแกร่งสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณอย่างมหาศาล มาสำรวจแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการสำหรับการจัดตั้งกรอบการกำกับดูแลนี้กัน
1. กำหนดเป้าหมายการกำกับดูแล AI ของคุณ
ก่อนที่คุณจะดำเนินการกำกับดูแล AI คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้ องค์กรของคุณจะได้ประโยชน์อะไร?
กำหนดเป้าหมายของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ ค่านิยมหลักของบริษัทคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกล่าวว่าเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าผ่านการใช้ AI อย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรมพร้อมทั้งความโปร่งใสสูงสุด หรือคุณอาจมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้แก่ทีมของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก AI
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเขียนเป้าหมายของคุณบนกระดานไวท์บอร์ดในสำนักงานหรือในบันทึกของคุณ คุณสามารถใช้ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร เพื่อ กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ และเป้าหมาย
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าClickUp Goals—ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมาย, ระยะเวลา, และกลยุทธ์ และติดตามความคืบหน้า. เพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องไปยังเป้าหมาย และเก็บทุกอย่างไว้เป็นเอกสาร. ทบทวนเป้าหมายของคุณในอนาคต และตรวจสอบว่าต้องการปรับเปลี่ยนหรือไม่.
2. สร้างทีมฝันด้านการกำกับดูแล AI ของคุณ
คุณไม่สามารถนำกรอบการกำกับดูแล AI ไปใช้ได้หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำและติดตามกระบวนการ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมหนึ่งในสิ่งแรก ๆ ที่คุณควรทำในแผนงานของคุณคือการ จัดตั้งทีม ที่รับผิดชอบการกำกับดูแล AI ขององค์กรของคุณ บุคคลในทีมควรมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และอำนาจในการกำหนดนโยบายและดูแลการนำไปปฏิบัติ
คณะทำงานด้านการกำกับดูแล AI ของคุณควรสามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารได้โดยไม่มีอุปสรรค
ClickUp มีฟีเจอร์ที่รับประกันการสื่อสารที่ราบรื่นและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ทีมงานของคุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดและคิดค้นกลยุทธ์และแผนการต่างๆ กระดานไวท์บอร์ดเป็นผืนผ้าใบดิจิทัลที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว
มุมมองแชทของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารที่ชัดเจนและไม่ถูกขัดจังหวะ และการอภิปรายที่สร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันแผนผังความคิดของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานและแยกย่อยออกเป็นขั้นตอนและงานเฉพาะได้
3. เลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม
หากบริษัทของคุณต้องการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ การค้นหาเครื่องมือที่น่าเชื่อถือซึ่งมอบความสามารถที่ยอดเยี่ยมโดยปราศจากความเสี่ยงของอคติและการละเมิดความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ClickUp นำเสนอผู้ช่วยเขียนอัจฉริยะด้วย AI ที่โดดเด่น ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและประหยัดเวลาได้มากมาย—ClickUp AI
ClickUp AI ช่วยให้คุณสามารถ สร้างเนื้อหาทุกประเภท ได้ในพริบตา สมมติว่าคุณต้องการเขียนอีเมลที่เป็นมืออาชีพถึงลูกค้าคนสำคัญแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ClickUp สามารถสร้างอีเมลให้คุณตามคำแนะนำที่คุณให้มา คุณเพียงแค่ตรวจสอบเนื้อหาและคลิกส่ง! ✉️
แน่นอนว่า ClickUp AI สามารถทำได้มากกว่าการสร้างอีเมล มันสามารถสรุปบันทึกการประชุมและสร้างวาระการประชุม, การนำเสนอ, สรุปโครงการ,แผนผังความคิด, และไทม์ไลน์ ใช้มันเพื่อจัดรูปแบบและแก้ไขข้อความของคุณเพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพสูงสุด
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคือตัวเลือกในการสร้างรายการดำเนินการและงานย่อยตามบริบทของข้อความของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกส่วนที่ต้องการ กด AI เลือก สร้างรายการดำเนินการ และชม ClickUp AI ทำงานอย่างมหัศจรรย์ ✨
ด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย ClickUp AI สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมเช่น:
- การให้คำปรึกษา
- ยอดขาย
- บริการลูกค้า
- วิศวกรรม
- การจัดการโครงการ
- การผลิต
ที่ดีที่สุดคือ ClickUp ทำงานได้บนโทรศัพท์มือถือ, Windows,และอุปกรณ์ Mac, คุณสามารถใช้ได้โดยไม่สะดุดไม่ว่าคุณจะใช้ระบบปฏิบัติการหรืออยู่ที่ไหน.
ClickUp AIพัฒนาขึ้นจากหลากหลายโมเดลเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รวมถึง Open AI's ChatGPT-4 ซึ่งเป็นระบบที่ล้ำหน้าที่สุดโดยเน้นเรื่องความปลอดภัย
หากคุณกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุณจะยินดีที่ทราบว่า ClickUp ได้ ได้รับใบอนุญาต ที่รับรองว่าข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรมโมเดล AI
นอกจาก ClickUp AI แล้ว แพลตฟอร์มยังมีวิธีในการสื่อสารกับแชทบอท เช่น ChatGPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตคำสั่ง AI. ค้นหาคำสั่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ ปรับแต่งเล็กน้อยหากจำเป็น แล้วรับผลลัพธ์ที่ต้องการภายในไม่กี่วินาที
4. จัดทำกรอบการกำกับดูแลเอกสารและฝึกอบรมพนักงานของคุณ
ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการกำหนดมาตรฐานและนโยบายการกำกับดูแล AI ขององค์กรของคุณ AI governance ขึ้นอยู่กับสายงานของคุณ นโยบายเหล่านี้จะถูกใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยี AI ในบริษัทของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายเหล่านี้สอดคล้องกับค่านิยม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัท และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวล่าสุด
นโยบายเหล่านี้ควรครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการลดความเสี่ยงเหล่านั้นด้วย
อย่าลืมสื่อสารนโยบายทุกข้อให้พนักงานของคุณทราบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจทุกอย่าง ใช้ClickUp Docs โปรแกรมแก้ไขข้อความที่มีประสิทธิภาพของ ClickUp เพื่อ บันทึกขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ และแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
5. อำนวยความสะดวกในการติดตามอย่างต่อเนื่อง
ด้วยภูมิทัศน์ของ AI ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นโยบายและมาตรฐานการกำกับดูแล AI ของคุณจึงจำเป็นต้องได้รับการ ปรับปรุงเป็นระยะ เพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบนโยบายเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่าส่วนใดจำเป็นต้องอัปเดต และเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด ✨
ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่มีการควบคุม
หากไม่มีการกำกับดูแล AI อย่างมีระบบ โลกสมัยใหม่ก็อาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไร้การควบคุม คล้ายกับยุคคาวบอยตะวันตก—การขาดการควบคุม นโยบาย และกฎหมาย อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่อาจประเมินได้ต่อสังคม มาหารือเกี่ยวกับบางประเด็นเหล่านี้กันเถอะ 👇
การเลือกปฏิบัติ
ระบบ AI ที่ไม่มีการควบคุมอาจมีความลำเอียงและเลือกปฏิบัติได้ ทำไม? เพราะระบบเหล่านี้ถูกฝึกฝนด้วย ข้อมูลที่เต็มไปด้วยความลำเอียงและการเลือกปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่อาจแตกต่างไปจากเดิมได้
สมมติว่าคุณกำลังใช้ระบบ AI เพื่อจ้างพนักงานใหม่ หากระบบมีอัลกอริทึมที่มีอคติหรือได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่มีอคติ ระบบอาจให้ความสำคัญกับ:
- ประชากรศาสตร์
- กลุ่มอายุ
- เพศ
คุณสามารถจินตนาการถึงผลกระทบที่ตามมาของกระบวนการจ้างงานเช่นนี้ได้—ระบบจะทำการคัดกรองผู้สมัครบางกลุ่มออกไปโดยอัตโนมัติตามการออกแบบของระบบ แม้ว่าผู้สมัครเหล่านั้นอาจมีประสบการณ์มากกว่าหรือเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากกว่าก็ตาม
ตอนนี้ลองจินตนาการว่ามีบริษัทหลายร้อยแห่งใช้ระบบเดียวกับคุณ การกำกับดูแล AI ช่วยป้องกันสถานการณ์เช่นนี้โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ AI และกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อลดอคติให้น้อยที่สุด
การละเมิดความเป็นส่วนตัว
ระบบ AI ถูก "ป้อน" ด้วยข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน จำนวนมาก หากไม่มีการกำกับดูแลข้อมูล จะไม่มีกฎความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่ปกป้องผู้ใช้จากการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดความปลอดภัย
การชักจูงทางสังคม
เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้บุคคลทั่วไปแยกแยะระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์และเนื้อหาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ได้ยากขึ้น
ดีปเฟคเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม. นี่คือภาพและวิดีโอปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ลึก (ตามชื่อของมัน). พวกมันมักมีการสลับใบหน้าและการสังเคราะห์เสียงเพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ที่สมจริงและควบคุมผู้ชม.
วิธีการอื่น ๆ ของการควบคุมทางสังคมเกี่ยวข้องกับการ 'ผลักดัน' ประเภทของเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงบนสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ 알고ริทึมที่มีอคติ
การขาดความโปร่งใส
การกำกับดูแล AI เน้นความโปร่งใสในระบบ AI เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความโปร่งใส นักพัฒนา AI ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยว่าระบบของพวกเขาทำงานอย่างไร และตัดสินใจหรือสรุปผลอย่างไร ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดความไว้วางใจในเทคโนโลยีที่ใช้ AI และเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
การสูญเสียงาน
หนึ่งในหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือว่า AI จะมาแย่งงานของเราหรือไม่ การพัฒนาและการนำไปใช้ที่รวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบโดยปราศจากการควบคุมที่เหมาะสมอาจทำให้ผู้คนหลายล้านคนไม่มีงานทำ นี่อาจนำไปสู่การล่มสลายทางสังคม เศรษฐกิจ และมีความเป็นไปได้สูงทางการเมืองในระดับโลก
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ การกำกับดูแล AI ส่งเสริมการพัฒนา AI ที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน
นำการกำกับดูแล AI ไปใช้ด้วย ClickUp
การจัดตั้งกรอบการกำกับดูแล AI เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณเป็นไปอย่าง มีจริยธรรม, ถูกกฎหมาย, และรับผิดชอบ. มันช่วยให้บริษัทของคุณปลอดภัย และช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือกับนักลงทุนและลูกค้า.
ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการในการสร้างนโยบายและติดตามการนำไปใช้และการทำงานของนโยบายเหล่านั้น. มันให้บริการการสื่อสาร,การร่วมมือในทีม, การจัดระเบียบ,การปรับปรุงกระบวนการ,และการจัดการโครงการและงาน.
ClickUp ยังมีเครื่องมือ AIที่ทันสมัยที่สุดซึ่งช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากพลังของ AI โดยไม่มีความเสี่ยง
สมัครใช้ ClickUpและปูทางสู่การใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีความรับผิดชอบ!