10 เครื่องมือ AI สำหรับทีมและโครงการการผลิตในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
14 พฤษภาคม 2568

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ก้าวจากแนวคิดเชิงทฤษฎีไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทีมและโครงการอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตารางเวลาโครงการการผลิตหรือการดำเนินการตามนั้นอย่างเคร่งครัด AI มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการผลิตของคุณ

เพียงแค่ค้นหาใน Google อย่างรวดเร็วก็จะแสดงให้เห็นว่า AI เป็นดั่งดินแดนไร้กฎหมายในโลกดิจิทัล มีผู้ให้บริการจำนวนมากพยายามขายบริการของตนให้กับธุรกิจที่กำลังกระโจนตามกระแสอย่างสิ้นหวัง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การค้นหาแพลตฟอร์ม AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมและโครงการในภาคการผลิตเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง

คุณมาถูกที่แล้ว. มาร่วมกับเราเพื่อหารือเกี่ยวกับเครื่องมือ AI ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเริ่มจากภาพรวมทั่วไปของตัวแปรที่ควรระวังก่อนที่จะเจาะลึกไปยังเครื่องมือชั้นนำที่มีให้ใช้ในปัจจุบันเพื่อจัดการทีมและโครงการ.

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการผลิตด้วยระบบ AI?

การประยุกต์ใช้ศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้นมีความหลากหลายอย่างมาก อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) และการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยใช้ AI ล้วนเป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการเดียวกันในรูปแบบที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดมักจะมีลักษณะร่วมกันบางประการที่สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงธุรกิจของคุณได้:

  • ความง่ายในการใช้งาน: โดยเฉพาะกับเทคโนโลยีใหม่และซับซ้อนเช่น AI เครื่องมือที่คุณเลือกควรใช้งานง่ายพอโดยไม่ต้องมีปริญญาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  • โอกาสในการร่วมมือ: เครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้มากขึ้น จะช่วยให้กระบวนการผลิตของคุณดีขึ้นได้มากขึ้น
  • การปรับปรุงกระบวนการที่จับต้องได้: เครื่องมือการผลิตด้วย AI นั้นมีแก่นแท้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ใด ๆ ที่พวกเขานำเสนอมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการที่จับต้องได้
  • การเข้าถึงที่ยืดหยุ่น: คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้หรือไม่? ประโยชน์ของมันควรไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ ช่วยให้ทั้งในโรงงานผลิตและสำนักงาน
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: เครื่องมือ AI สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตควรทำงานอัตโนมัติอย่างน้อยบางขั้นตอนที่โดยปกติต้องทำด้วยมือ เพื่อประหยัดเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ

ที่สำคัญที่สุดคือ เครื่องมือ AI ของคุณต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาโครงการของคุณ ยิ่งสามารถผสานเข้ากับกระบวนการที่มีอยู่ของคุณได้มากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น

10 เครื่องมือ AI สำหรับการผลิตที่ดีที่สุดที่ควรใช้

นำคุณสมบัติทั้งหมดข้างต้นมาปรับให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการผลิต แล้วคุณจะได้รายการต่อไปนี้ นี่คือเครื่องมือชั้นนำที่สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตของคุณได้ โดยใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

1.คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

คุณอาจรู้จัก ClickUp เป็นหลักในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ แต่การทำงานที่ดีที่สุดของมันเกิดขึ้นเบื้องหลัง ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงวิธีการจัดการการดำเนินงานและการผลิตของคุณ รวมถึงการสร้างแผนโครงการที่ครอบคลุมด้วยฟีเจอร์ AI ของ ClickUp

ด้วย ClickUp, AI สามารถผสานการทำงานในทุกส่วนของสมการการผลิตได้. เครื่องมือ AI สามารถสรุปเอกสารกลยุทธ์, สร้างรายการการกระทำ, แปลคำแนะนำ, และอื่น ๆ ได้. โดยสรุป, นี่คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคุณในขณะที่สร้างและปรับปรุงแผนโครงการที่ครอบคลุม.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ชุดเครื่องมือ AIขั้นสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและควบคุมคุณภาพผ่านการอัตโนมัติของงานซ้ำๆ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ห้องสมุดแม่แบบที่หลากหลาย รวมถึงตัวเลือกเฉพาะอุตสาหกรรม เช่นแผนโครงการการผลิต
  • เครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการเพื่อจัดทำแผนผังกระบวนการผลิตของคุณ รวมถึงไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด ที่สามารถเชื่อมโยงการอภิปรายเชิงกลยุทธ์ของคุณกับการดำเนินการเชิงยุทธวิธีที่ใช้ AI
  • เน้นที่แดชบอร์ดแบบภาพและความเป็นมิตรกับผู้ใช้เพื่อให้การเริ่มต้นใช้งานและการใช้ฟีเจอร์ AI เป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถือมีชุดคุณสมบัติที่จำกัด ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ใช้บางราย
  • ระบบและเครื่องมือ AI ยังคงเป็นสิ่งใหม่ค่อนข้างมาก และมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนแผนชำระเงินทุกแบบสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. โอโด

เครื่องมือ AI ของ Odoo สำหรับทีมการผลิตและโครงการ
ผ่านทางOdoo

Odoo เป็นชุดแอปพลิเคชันที่ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างธุรกิจของคุณทั้งหมด CRM, การขาย, eCommerce, Timesheet, Helpdesk, การออกใบแจ้งหนี้, การจัดการสินค้าคงคลัง, และการตลาดอัตโนมัติ เป็นเพียงบางส่วนของแอปพลิเคชันมากมายที่บริษัทการผลิตสามารถใช้ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับค่าใช้จ่ายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่และตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ทั้งแบบดิจิทัลและกระดาษโดยอัตโนมัติ
  • คลังระบบ AI และแอปที่ผสานการทำงานอย่างกว้างขวางโดยผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงการปรับเทียบอุปกรณ์อัตโนมัติและกระบวนการทำงานการขอวัสดุ
  • เครื่องมือ AI ที่ใช้ ChatGPT ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ข้อความเพื่อสร้างและดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา
  • ชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Odoo

  • การใช้แอปพลิเคชันหลายตัวอาจทำให้การจัดการธุรกิจโดยรวมซับซ้อนในบางครั้ง
  • การผสานรวมที่จำกัดกับแอปที่ไม่ใช่ Odoo ซึ่งต้องมีการผูกมัดกับผู้ให้บริการอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือของพวกเขา

ราคาของ Odoo

  • ฟรีสำหรับหนึ่งแอป
  • มาตรฐาน: $24.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • กำหนดเอง: $37. 40/เดือน ต่อผู้ใช้

Odoo รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 1/5 (700+ รีวิว)

3. อาสนะ

เครื่องมือ Asana AI สำหรับทีมและโครงการการผลิต
ผ่านทางAsana

ในฐานะผู้นำด้านซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน Asana กำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ AI อย่างเต็มตัว ด้วยการเน้นการออกแบบทุกฟีเจอร์ให้สามารถเชื่อมต่อ AI เข้ากับฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่เดิมได้อย่างไร้รอยต่อ สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณตัดสินใจได้ดีขึ้น มีกลยุทธ์มากขึ้น ทั้งภายในและระหว่างโครงการต่าง ๆ ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • วิเคราะห์ศักยภาพของทีมโดยพิจารณาจากปริมาณงานในอดีตและที่คาดการณ์ในอนาคต พร้อมทั้งให้คำแนะนำเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนศักยภาพของทีม
  • ระบบการทำงานอัตโนมัติที่สร้างกระบวนการโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับตัวเองให้เหมาะสมตลอดเวลาตามเป้าหมายและแนวทางที่ดีที่สุดของคุณ
  • การอัปเดตสถานะโครงการแบบไดนามิกที่สามารถวิเคราะห์สุขภาพของโครงการและอัปเดตทีมตามความเหมาะสม
  • ความสามารถส่วนบุคคลในการเปิดใช้งานและปิดใช้งานฟังก์ชัน AI สำหรับกระบวนการที่ยังคงต้องการการดำเนินการด้วยมืออย่างเข้มข้น

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ฟังก์ชันการมาตรฐานที่จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับงานและกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งพบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิต
  • แนวโน้มในการส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้มากเกินไปเกี่ยวกับกิจกรรมของงาน ทำให้ยากต่อการติดตามการแจ้งเตือนทุกครั้งในโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น

ราคาของ Asana

  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (9,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

4. การทำงานเป็นทีม

เครื่องมือ AI สำหรับการทำงานเป็นทีมในทีมการผลิตและโครงการ
ผ่านการทำงานเป็นทีม

ตามชื่อของมัน ทีมเวิร์คมีเป้าหมายเพื่อทำสิ่งนั้นอย่างแท้จริง—ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจหลักไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการโครงการหรือปรับปรุงวิธีการที่ธุรกิจการผลิตของคุณดำเนินการงานแต่ละอย่าง คุณสมบัติของมันสามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • การจัดการงานอัตโนมัติที่ช่วยให้ข้อมูลและโครงการการผลิตที่ซับซ้อนเป็นพิเศษเป็นระเบียบมากขึ้น
  • ไลบรารีแม่แบบที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงวาระการประชุมที่เรียบง่ายและแผนโครงการที่ซับซ้อน
  • เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและรายงานที่ช่วยให้คุณมีภาพรวมและเสนอแนะการปรับปรุงสำหรับทุกโครงการของคุณ พร้อมทั้งทำให้การคาดการณ์ความต้องการมีความแม่นยำมากขึ้น
  • ได้รับคำชมเชยในด้านการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็ว

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • API ที่มีข้อจำกัดซึ่งนำไปสู่ปัญหาการส่งออกข้อมูลสำหรับผู้ใช้บางราย
  • แม้จะมีการผสาน AI ไว้ในส่วนหลังบ้าน แต่ไม่มีคุณสมบัติ AI ที่ชัดเจนที่ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ส่งมอบ: $9. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาด: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

5. WiPro

เครื่องมือ AI ของ WiPro สำหรับทีมและโครงการการผลิต
ผ่านทางWipro

ในฐานะพันธมิตรด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างครบวงจร WiPro เป็นมากกว่าเครื่องมือการผลิตด้วย AI บริษัทให้บริการ AI ที่ครอบคลุมซึ่งมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ WiPro

  • AI360 คือระบบนิเวศนวัตกรรมที่ผสานรวมโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเครื่องมือและกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ
  • ทีมที่ปรึกษาและดำเนินการตามความต้องการของลูกค้าทุกท่าน เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณ
  • การให้คำปรึกษาแบบครบวงจรตั้งแต่กลยุทธ์เริ่มต้น การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การบริหารโครงการ และการคาดการณ์ความต้องการที่แม่นยำ

ข้อจำกัดของ WiPro

  • เนื่องจาก WiPro เป็นบริการให้คำปรึกษา จึงมีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบ AI ที่เน้นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
  • บริษัทอาจเลื่อนโครงการบางโครงการออกไปเนื่องจากมีการดำเนินงานและฐานลูกค้าทั่วโลก

การกำหนดราคาของ WiPro

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ WiPro

  • G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน

6. โปรคอร์

เครื่องมือ AI ของ Procore สำหรับทีมและโครงการการผลิต
ผ่านทางProcore

Procore เป็นโซลูชันการจัดการการก่อสร้างชั้นนำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยตนเอง ตั้งแต่การประมูลครั้งแรกไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน การก่อสร้าง และการปิดโครงการ เครื่องมือ AI ที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน การจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore

  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ขั้นสูงที่สามารถนำข้อมูลการก่อสร้างมาสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการที่แม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมทั้งประเมินผลกระทบในอนาคตสำหรับทุกสิ่ง รวมถึงวัสดุและระยะเวลา
  • กระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและกระบวนการก่อสร้าง
  • การนำเสนอข้อมูลอย่างชาญฉลาดที่สามารถแสดงสถานะปัจจุบันและอนาคตของโครงการได้
  • ความสามารถในการปรับแต่งเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างและกระบวนการที่แตกต่างกันทั่วทั้งธุรกิจ

ข้อจำกัดของ Procore

  • เป็นเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างเท่านั้น มีความยืดหยุ่นจำกัด
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ใหม่ต่อการจัดการโครงการดิจิทัล

ราคาของ Procore

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Procore

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,600+ รีวิว)

7. วันจันทร์

เครื่องมือ AI วันจันทร์สำหรับทีมการผลิตและโครงการ
ผ่านทางวันจันทร์

โซลูชันการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมอย่าง Monday กำลังเพิ่ม AI เข้าไปในชุดเครื่องมือของตน เมื่อมีการเปิดตัว จะสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมากขึ้น และสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของตนบนแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • การสร้างงานอัตโนมัติที่ช่วยสร้างกระบวนการทำงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแทนคุณ
  • แม่แบบเอกสารที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นจากศูนย์กับคำแนะนำงานใหม่หรือเอกสารโครงการ
  • เครื่องมือสร้างสูตรช่วยให้คุณอธิบายงานหรือวัตถุประสงค์ ซึ่งจากนั้นจะสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพให้คุณโดยอัตโนมัติ
  • ระบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้การใช้เครื่องมือนี้เป็นเรื่องง่าย แม้แต่ผู้ใช้ใหม่

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • ฟังก์ชันการทำงานของ AI ขณะนี้เป็นเวอร์ชันเบต้าที่มีให้เฉพาะลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้น
  • มีให้บริการเฉพาะในบางแอปหลักของวันจันทร์ก่อนการเปิดตัวเต็มรูปแบบ

ราคาวันจันทร์

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (8,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,100+ รีวิว)

8. โครงการอินไซต์

ผ่านทาง Project Insight
ผ่านทางProject Insight

Project Insight ได้ออกแบบระบบการจัดการโครงการของตนให้มีความเรียบง่าย ดังนั้นจึงไม่ได้โฆษณาความสามารถของ AI อย่างโจ่งแจ้ง แต่กลับผสานความสามารถเหล่านี้เข้าไปในฟังก์ชันหลักอย่างแนบเนียน ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายการผลิตสามารถสร้างและปรับปรุงโครงการของตนได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Project Insight

  • กระบวนการอนุมัติงานและผลลัพธ์อัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการทำงานของทีมขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ
  • การวางแผนโครงการแบบไดนามิกที่พิจารณาทั้งพอร์ตโฟลิโอโครงการ งาน และกระบวนการทำงานของบริษัท
  • รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินโครงการการผลิตในระหว่างและหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น
  • แบบฟอร์มที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับกระบวนการทำงานและงานแบบไดนามิกสำหรับการรับและส่งต่อข้อมูล

ข้อจำกัดของโครงการอินไซต์

  • คุณไม่สามารถปรับแต่งคุณสมบัติบางอย่างได้ เช่น การอัปเดตสถานะของโครงการ
  • ชุดคุณสมบัติที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้

ราคาของโครงการอินไซต์

  • ฟรีตลอดไป
  • ส่วนเสริม: $3/เดือน สำหรับทุกฟีเจอร์ที่คุณเพิ่ม
  • องค์กร: $45/เดือน

การให้คะแนนและความคิดเห็นของโครงการอินไซต์

  • G2: 3. 6/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (40+ รีวิว)

9. Wrike

เครื่องมือ Wrike AI สำหรับทีมและโครงการการผลิต
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับองค์กรชั้นนำ และด้วยเหตุผลที่ดี การออกแบบของมันทำให้สามารถยกระดับการทำงานร่วมกันและงานของทีมการผลิตที่ใหญ่ที่สุดได้ และเครื่องมือ AI ของมันมีบทบาทสำคัญในการไปถึงจุดนั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • เครื่องมือ AI สร้างสรรค์เพื่อสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว รวมถึงบทสรุปโครงการเบื้องต้นและแผนงานที่ครอบคลุม
  • การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายในโครงการที่ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อแนะนำวิธีการหลีกเลี่ยงความล่าช้า, ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ, และอื่น ๆ
  • การสร้างงานแบบไดนามิกตามบรีฟและการสนทนาที่ช่วยประหยัดเวลาในโครงการที่ซับซ้อน
  • อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานสำหรับทีมขนาดเล็กและใหญ่เป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ Wrike

  • อุปกรณ์เดสก์ท็อปมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ส่วนประสบการณ์การใช้งานแอปมือถือมีความสม่ำเสมอที่น้อยกว่า
  • คุณสมบัติของ AI บางอย่าง เช่น ผู้ช่วยในการทำงาน และการค้นหาอย่างชาญฉลาด ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา และยังไม่พร้อมใช้งาน

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • Pinnacle: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (2,400+ รีวิว)

10. Salesforce Einstein

เครื่องมือ AI Salesforce Einstein สำหรับทีมและโครงการการผลิต
ผ่านทางSalesforce

ไอน์สไตน์คือส่วนประกอบ AI ของระบบ CRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก (ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นCRM ที่ดีที่สุดสำหรับการผลิต) มันช่วยเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าด้วยการผสานรวม AI ขั้นสูงและภาษาที่เชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Salesforce ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Einstein

  • อีเมลที่สร้างโดย AI ซึ่งเรียนรู้จากข้อความที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้ดีขึ้นตลอดเวลา
  • ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้การตัดสินใจมีฐานข้อมูลมากขึ้นและมีกลยุทธ์มากขึ้น
  • อินเทอร์เฟซแบบภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันทั้งหมดได้
  • การผสานรวมโดยตรงกับบัญชีและการตั้งค่า Salesforce ที่มีอยู่

ข้อจำกัดของ Salesforce Einstein

  • ขอบเขตมักจะจำกัด ทั้งในส่วนของ Salesforce และฟังก์ชันการทำงานภายใน Salesforce
  • ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุ โมเดลภาษาขนาดใหญ่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ราคา Salesforce Einstein

  • สิ่งจำเป็น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $300/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
  • Capterra: 4/5 (รีวิว 2+ รายการ)

ค้นหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของคุณ

ถึงเวลาแล้วที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการผลิตและโครงการของคุณ ด้วยเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม คุณสามารถไปถึงจุดนั้นได้—และเครื่องมือนั้นก็คือ ClickUp

ความสามารถด้าน AI ของเราแข็งแกร่งและยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญที่สุดคือมันถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการและทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แต่พอแล้วกับการพูดคุย ถึงเวลาที่คุณจะได้ทดลองด้วยตัวเอง!สร้างบัญชีฟรีเพื่อเริ่มต้นและค้นหาว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต