10 เครื่องมือ AI สำหรับทีมและโครงการการผลิตในปี 2025

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ก้าวจากแนวคิดเชิงทฤษฎีไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทีมและโครงการอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตารางเวลาโครงการการผลิตหรือการดำเนินการตามนั้นอย่างเคร่งครัด AI มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการผลิตของคุณ
เพียงแค่ค้นหาใน Google อย่างรวดเร็วก็จะแสดงให้เห็นว่า AI เป็นดั่งดินแดนไร้กฎหมายในโลกดิจิทัล มีผู้ให้บริการจำนวนมากพยายามขายบริการของตนให้กับธุรกิจที่กำลังกระโจนตามกระแสอย่างสิ้นหวัง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การค้นหาแพลตฟอร์ม AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมและโครงการในภาคการผลิตเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง
คุณมาถูกที่แล้ว. มาร่วมกับเราเพื่อหารือเกี่ยวกับเครื่องมือ AI ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเริ่มจากภาพรวมทั่วไปของตัวแปรที่ควรระวังก่อนที่จะเจาะลึกไปยังเครื่องมือชั้นนำที่มีให้ใช้ในปัจจุบันเพื่อจัดการทีมและโครงการ.
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการผลิตด้วยระบบ AI?
การประยุกต์ใช้ศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้นมีความหลากหลายอย่างมาก อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) และการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยใช้ AI ล้วนเป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการเดียวกันในรูปแบบที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดมักจะมีลักษณะร่วมกันบางประการที่สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงธุรกิจของคุณได้:
- ความง่ายในการใช้งาน: โดยเฉพาะกับเทคโนโลยีใหม่และซับซ้อนเช่น AI เครื่องมือที่คุณเลือกควรใช้งานง่ายพอโดยไม่ต้องมีปริญญาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
- โอกาสในการร่วมมือ: เครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้มากขึ้น จะช่วยให้กระบวนการผลิตของคุณดีขึ้นได้มากขึ้น
- การปรับปรุงกระบวนการที่จับต้องได้: เครื่องมือการผลิตด้วย AI นั้นมีแก่นแท้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ใด ๆ ที่พวกเขานำเสนอมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการที่จับต้องได้
- การเข้าถึงที่ยืดหยุ่น: คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้หรือไม่? ประโยชน์ของมันควรไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ ช่วยให้ทั้งในโรงงานผลิตและสำนักงาน
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: เครื่องมือ AI สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตควรทำงานอัตโนมัติอย่างน้อยบางขั้นตอนที่โดยปกติต้องทำด้วยมือ เพื่อประหยัดเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ที่สำคัญที่สุดคือ เครื่องมือ AI ของคุณต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาโครงการของคุณ ยิ่งสามารถผสานเข้ากับกระบวนการที่มีอยู่ของคุณได้มากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น
10 เครื่องมือ AI สำหรับการผลิตที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นำคุณสมบัติทั้งหมดข้างต้นมาปรับให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการผลิต แล้วคุณจะได้รายการต่อไปนี้ นี่คือเครื่องมือชั้นนำที่สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตของคุณได้ โดยใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
1.คลิกอัพ
คุณอาจรู้จัก ClickUp เป็นหลักในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ แต่การทำงานที่ดีที่สุดของมันเกิดขึ้นเบื้องหลัง ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงวิธีการจัดการการดำเนินงานและการผลิตของคุณ รวมถึงการสร้างแผนโครงการที่ครอบคลุมด้วยฟีเจอร์ AI ของ ClickUp
ด้วย ClickUp, AI สามารถผสานการทำงานในทุกส่วนของสมการการผลิตได้. เครื่องมือ AI สามารถสรุปเอกสารกลยุทธ์, สร้างรายการการกระทำ, แปลคำแนะนำ, และอื่น ๆ ได้. โดยสรุป, นี่คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคุณในขณะที่สร้างและปรับปรุงแผนโครงการที่ครอบคลุม.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ชุดเครื่องมือ AIขั้นสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและควบคุมคุณภาพผ่านการอัตโนมัติของงานซ้ำๆ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ห้องสมุดแม่แบบที่หลากหลาย รวมถึงตัวเลือกเฉพาะอุตสาหกรรม เช่นแผนโครงการการผลิต
- เครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการเพื่อจัดทำแผนผังกระบวนการผลิตของคุณ รวมถึงไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด ที่สามารถเชื่อมโยงการอภิปรายเชิงกลยุทธ์ของคุณกับการดำเนินการเชิงยุทธวิธีที่ใช้ AI
- เน้นที่แดชบอร์ดแบบภาพและความเป็นมิตรกับผู้ใช้เพื่อให้การเริ่มต้นใช้งานและการใช้ฟีเจอร์ AI เป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือมีชุดคุณสมบัติที่จำกัด ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ใช้บางราย
- ระบบและเครื่องมือ AI ยังคงเป็นสิ่งใหม่ค่อนข้างมาก และมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนแผนชำระเงินทุกแบบสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. โอโด
Odoo เป็นชุดแอปพลิเคชันที่ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างธุรกิจของคุณทั้งหมด CRM, การขาย, eCommerce, Timesheet, Helpdesk, การออกใบแจ้งหนี้, การจัดการสินค้าคงคลัง, และการตลาดอัตโนมัติ เป็นเพียงบางส่วนของแอปพลิเคชันมากมายที่บริษัทการผลิตสามารถใช้ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- ระบบอัตโนมัติสำหรับค่าใช้จ่ายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่และตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ทั้งแบบดิจิทัลและกระดาษโดยอัตโนมัติ
- คลังระบบ AI และแอปที่ผสานการทำงานอย่างกว้างขวางโดยผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงการปรับเทียบอุปกรณ์อัตโนมัติและกระบวนการทำงานการขอวัสดุ
- เครื่องมือ AI ที่ใช้ ChatGPT ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ข้อความเพื่อสร้างและดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา
- ชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Odoo
- การใช้แอปพลิเคชันหลายตัวอาจทำให้การจัดการธุรกิจโดยรวมซับซ้อนในบางครั้ง
- การผสานรวมที่จำกัดกับแอปที่ไม่ใช่ Odoo ซึ่งต้องมีการผูกมัดกับผู้ให้บริการอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือของพวกเขา
ราคาของ Odoo
- ฟรีสำหรับหนึ่งแอป
- มาตรฐาน: $24.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: $37. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
Odoo รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 1/5 (700+ รีวิว)
3. อาสนะ
ในฐานะผู้นำด้านซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน Asana กำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ AI อย่างเต็มตัว ด้วยการเน้นการออกแบบทุกฟีเจอร์ให้สามารถเชื่อมต่อ AI เข้ากับฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่เดิมได้อย่างไร้รอยต่อ สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณตัดสินใจได้ดีขึ้น มีกลยุทธ์มากขึ้น ทั้งภายในและระหว่างโครงการต่าง ๆ ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- วิเคราะห์ศักยภาพของทีมโดยพิจารณาจากปริมาณงานในอดีตและที่คาดการณ์ในอนาคต พร้อมทั้งให้คำแนะนำเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนศักยภาพของทีม
- ระบบการทำงานอัตโนมัติที่สร้างกระบวนการโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับตัวเองให้เหมาะสมตลอดเวลาตามเป้าหมายและแนวทางที่ดีที่สุดของคุณ
- การอัปเดตสถานะโครงการแบบไดนามิกที่สามารถวิเคราะห์สุขภาพของโครงการและอัปเดตทีมตามความเหมาะสม
- ความสามารถส่วนบุคคลในการเปิดใช้งานและปิดใช้งานฟังก์ชัน AI สำหรับกระบวนการที่ยังคงต้องการการดำเนินการด้วยมืออย่างเข้มข้น
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ฟังก์ชันการมาตรฐานที่จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับงานและกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งพบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิต
- แนวโน้มในการส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้มากเกินไปเกี่ยวกับกิจกรรมของงาน ทำให้ยากต่อการติดตามการแจ้งเตือนทุกครั้งในโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Asana
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
4. การทำงานเป็นทีม
ตามชื่อของมัน ทีมเวิร์คมีเป้าหมายเพื่อทำสิ่งนั้นอย่างแท้จริง—ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจหลักไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการโครงการหรือปรับปรุงวิธีการที่ธุรกิจการผลิตของคุณดำเนินการงานแต่ละอย่าง คุณสมบัติของมันสามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- การจัดการงานอัตโนมัติที่ช่วยให้ข้อมูลและโครงการการผลิตที่ซับซ้อนเป็นพิเศษเป็นระเบียบมากขึ้น
- ไลบรารีแม่แบบที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงวาระการประชุมที่เรียบง่ายและแผนโครงการที่ซับซ้อน
- เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและรายงานที่ช่วยให้คุณมีภาพรวมและเสนอแนะการปรับปรุงสำหรับทุกโครงการของคุณ พร้อมทั้งทำให้การคาดการณ์ความต้องการมีความแม่นยำมากขึ้น
- ได้รับคำชมเชยในด้านการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็ว
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- API ที่มีข้อจำกัดซึ่งนำไปสู่ปัญหาการส่งออกข้อมูลสำหรับผู้ใช้บางราย
- แม้จะมีการผสาน AI ไว้ในส่วนหลังบ้าน แต่ไม่มีคุณสมบัติ AI ที่ชัดเจนที่ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่งมอบ: $9. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
5. WiPro
ในฐานะพันธมิตรด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างครบวงจร WiPro เป็นมากกว่าเครื่องมือการผลิตด้วย AI บริษัทให้บริการ AI ที่ครอบคลุมซึ่งมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ WiPro
- AI360 คือระบบนิเวศนวัตกรรมที่ผสานรวมโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเครื่องมือและกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ
- ทีมที่ปรึกษาและดำเนินการตามความต้องการของลูกค้าทุกท่าน เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณ
- การให้คำปรึกษาแบบครบวงจรตั้งแต่กลยุทธ์เริ่มต้น การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การบริหารโครงการ และการคาดการณ์ความต้องการที่แม่นยำ
ข้อจำกัดของ WiPro
- เนื่องจาก WiPro เป็นบริการให้คำปรึกษา จึงมีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบ AI ที่เน้นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
- บริษัทอาจเลื่อนโครงการบางโครงการออกไปเนื่องจากมีการดำเนินงานและฐานลูกค้าทั่วโลก
การกำหนดราคาของ WiPro
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ WiPro
- G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
6. โปรคอร์
Procore เป็นโซลูชันการจัดการการก่อสร้างชั้นนำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยตนเอง ตั้งแต่การประมูลครั้งแรกไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน การก่อสร้าง และการปิดโครงการ เครื่องมือ AI ที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน การจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ขั้นสูงที่สามารถนำข้อมูลการก่อสร้างมาสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการที่แม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมทั้งประเมินผลกระทบในอนาคตสำหรับทุกสิ่ง รวมถึงวัสดุและระยะเวลา
- กระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและกระบวนการก่อสร้าง
- การนำเสนอข้อมูลอย่างชาญฉลาดที่สามารถแสดงสถานะปัจจุบันและอนาคตของโครงการได้
- ความสามารถในการปรับแต่งเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างและกระบวนการที่แตกต่างกันทั่วทั้งธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Procore
- เป็นเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างเท่านั้น มีความยืดหยุ่นจำกัด
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ใหม่ต่อการจัดการโครงการดิจิทัล
ราคาของ Procore
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Procore
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,600+ รีวิว)
7. วันจันทร์
โซลูชันการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมอย่าง Monday กำลังเพิ่ม AI เข้าไปในชุดเครื่องมือของตน เมื่อมีการเปิดตัว จะสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมากขึ้น และสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของตนบนแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- การสร้างงานอัตโนมัติที่ช่วยสร้างกระบวนการทำงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแทนคุณ
- แม่แบบเอกสารที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นจากศูนย์กับคำแนะนำงานใหม่หรือเอกสารโครงการ
- เครื่องมือสร้างสูตรช่วยให้คุณอธิบายงานหรือวัตถุประสงค์ ซึ่งจากนั้นจะสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพให้คุณโดยอัตโนมัติ
- ระบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้การใช้เครื่องมือนี้เป็นเรื่องง่าย แม้แต่ผู้ใช้ใหม่
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- ฟังก์ชันการทำงานของ AI ขณะนี้เป็นเวอร์ชันเบต้าที่มีให้เฉพาะลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้น
- มีให้บริการเฉพาะในบางแอปหลักของวันจันทร์ก่อนการเปิดตัวเต็มรูปแบบ
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (8,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,100+ รีวิว)
8. โครงการอินไซต์
Project Insight ได้ออกแบบระบบการจัดการโครงการของตนให้มีความเรียบง่าย ดังนั้นจึงไม่ได้โฆษณาความสามารถของ AI อย่างโจ่งแจ้ง แต่กลับผสานความสามารถเหล่านี้เข้าไปในฟังก์ชันหลักอย่างแนบเนียน ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายการผลิตสามารถสร้างและปรับปรุงโครงการของตนได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Project Insight
- กระบวนการอนุมัติงานและผลลัพธ์อัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการทำงานของทีมขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ
- การวางแผนโครงการแบบไดนามิกที่พิจารณาทั้งพอร์ตโฟลิโอโครงการ งาน และกระบวนการทำงานของบริษัท
- รายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินโครงการการผลิตในระหว่างและหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น
- แบบฟอร์มที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับกระบวนการทำงานและงานแบบไดนามิกสำหรับการรับและส่งต่อข้อมูล
ข้อจำกัดของโครงการอินไซต์
- คุณไม่สามารถปรับแต่งคุณสมบัติบางอย่างได้ เช่น การอัปเดตสถานะของโครงการ
- ชุดคุณสมบัติที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของโครงการอินไซต์
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนเสริม: $3/เดือน สำหรับทุกฟีเจอร์ที่คุณเพิ่ม
- องค์กร: $45/เดือน
การให้คะแนนและความคิดเห็นของโครงการอินไซต์
- G2: 3. 6/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
9. Wrike
Wrike เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับองค์กรชั้นนำ และด้วยเหตุผลที่ดี การออกแบบของมันทำให้สามารถยกระดับการทำงานร่วมกันและงานของทีมการผลิตที่ใหญ่ที่สุดได้ และเครื่องมือ AI ของมันมีบทบาทสำคัญในการไปถึงจุดนั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- เครื่องมือ AI สร้างสรรค์เพื่อสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว รวมถึงบทสรุปโครงการเบื้องต้นและแผนงานที่ครอบคลุม
- การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายในโครงการที่ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อแนะนำวิธีการหลีกเลี่ยงความล่าช้า, ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ, และอื่น ๆ
- การสร้างงานแบบไดนามิกตามบรีฟและการสนทนาที่ช่วยประหยัดเวลาในโครงการที่ซับซ้อน
- อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานสำหรับทีมขนาดเล็กและใหญ่เป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Wrike
- อุปกรณ์เดสก์ท็อปมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ส่วนประสบการณ์การใช้งานแอปมือถือมีความสม่ำเสมอที่น้อยกว่า
- คุณสมบัติของ AI บางอย่าง เช่น ผู้ช่วยในการทำงาน และการค้นหาอย่างชาญฉลาด ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา และยังไม่พร้อมใช้งาน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Pinnacle: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,400+ รีวิว)
10. Salesforce Einstein
ไอน์สไตน์คือส่วนประกอบ AI ของระบบ CRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก (ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นCRM ที่ดีที่สุดสำหรับการผลิต) มันช่วยเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าด้วยการผสานรวม AI ขั้นสูงและภาษาที่เชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Salesforce ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Einstein
- อีเมลที่สร้างโดย AI ซึ่งเรียนรู้จากข้อความที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้ดีขึ้นตลอดเวลา
- ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้การตัดสินใจมีฐานข้อมูลมากขึ้นและมีกลยุทธ์มากขึ้น
- อินเทอร์เฟซแบบภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันทั้งหมดได้
- การผสานรวมโดยตรงกับบัญชีและการตั้งค่า Salesforce ที่มีอยู่
ข้อจำกัดของ Salesforce Einstein
- ขอบเขตมักจะจำกัด ทั้งในส่วนของ Salesforce และฟังก์ชันการทำงานภายใน Salesforce
- ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุ โมเดลภาษาขนาดใหญ่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ราคา Salesforce Einstein
- สิ่งจำเป็น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
- Capterra: 4/5 (รีวิว 2+ รายการ)
ค้นหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของคุณ
ถึงเวลาแล้วที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการผลิตและโครงการของคุณ ด้วยเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม คุณสามารถไปถึงจุดนั้นได้—และเครื่องมือนั้นก็คือ ClickUp
ความสามารถด้าน AI ของเราแข็งแกร่งและยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญที่สุดคือมันถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการและทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่พอแล้วกับการพูดคุย ถึงเวลาที่คุณจะได้ทดลองด้วยตัวเอง!สร้างบัญชีฟรีเพื่อเริ่มต้นและค้นหาว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต