บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ด

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
27 มกราคม 2568

ปัญญาประดิษฐ์ได้แทรกซึมเข้าไปในเกือบทุกแง่มุมของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คงจะยุติธรรมที่จะกล่าวว่าไม่มีอุตสาหกรรมใดที่รู้สึกถึงผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ทั้งในทางบวกและทางลบ มากไปกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์

ในปัจจุบัน มีเครื่องมือ AI มากมายที่สามารถแนะนำ, ปรับปรุงอัตโนมัติ, แก้ไขข้อผิดพลาด, หรือปรับปรุงโค้ดเพื่อเร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ พวกมันยังสามารถทดสอบแอปพลิเคชันเพื่อปรับปรุงการทำงานและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมันได้อีกด้วย แม้ว่าการพัฒนาเหล่านี้จะน่าตื่นเต้นเพียงใด แต่ก็เป็นการเปิดทางให้การแข่งขันในสาขานี้เพิ่มขึ้น ทำให้การเลือกเครื่องมือผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ที่เหมาะสมนั้นยากขึ้น

เพื่อช่วยคุณในการค้นหา เราขอแนะนำ 10 เครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนา พร้อมคุณสมบัติเด่นและข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือ มาดำดิ่งและค้นพบเครื่องมือ AI ที่จะยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณไปอีกขั้นกันเถอะ!

นักพัฒนาใช้ AI อย่างไร?

นักพัฒนาใช้เครื่องมือ AI มากขึ้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, กลับมาใช้เวลาที่มีค่า, และเร่งกระบวนการพัฒนา. ประโยชน์บางประการของการใช้เครื่องมือ AI สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่:

  1. เพิ่มผลผลิต: นักพัฒนาใช้เครื่องมือ AI เพื่อเร่งการเขียนโค้ดผ่านการเติมโค้ดอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และเปิดโอกาสให้มีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับงานที่ต้องใช้ความรู้มากขึ้น
  2. ความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้น: เครื่องมือเหล่านี้สามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้โดยอัตโนมัติและเสนอคำแนะนำในการแก้ไข ซึ่งช่วยให้การทดสอบง่ายขึ้น
  3. การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: เครื่องมือ AI มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับปัญหาประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชัน ช่วยให้สามารถปรับแต่งโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
  4. การทำให้ระบบซับซ้อนง่ายขึ้น: โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)—ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ในการเข้าใจและสร้างภาษาของมนุษย์—เครื่องมือเหล่านี้ช่วยนักพัฒนาในการทำความเข้าใจโค้ดและเอกสารที่ซับซ้อน สนับสนุนการสร้างซอฟต์แวร์นวัตกรรมได้ง่ายขึ้น
  5. การบำรุงรักษาเชิงรุก: นักพัฒนาใช้เครื่องมือ AI เพื่อให้แน่ใจว่าระบบมีความเสถียรและเชื่อถือได้ เนื่องจาก AI มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบแบบเรียลไทม์ จึงสามารถแจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะลุกลามเป็นปัญหาสำคัญได้

สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนา

ในการเลือกเครื่องมือพัฒนา AI ที่เหมาะสม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้มากที่สุด (หากไม่ใช่ทั้งหมด):

  • การเติมโค้ดอัตโนมัติ: มองหาเครื่องมือที่ให้คำแนะนำโค้ดและเติมโค้ดอัตโนมัติเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาและลดข้อผิดพลาด
  • ความสามารถในการตรวจสอบโค้ด: ประเมินว่าเครื่องมือมีคุณสมบัติในการตรวจสอบและวิเคราะห์โค้ดเพื่อคุณภาพ, รูปแบบ, และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่
  • คุณสมบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลและโค้ดของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • คำแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชัน: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถแนะนำฟังก์ชัน, วิธีการ, หรือการปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโค้ดได้หรือไม่
  • เครื่องมือสำหรับการทดสอบโค้ดและการทดสอบหน่วย: ตรวจสอบว่าเครื่องมือรองรับการทดสอบโค้ดและการทดสอบหน่วยแบบอัตโนมัติหรือไม่ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  • ตัวเลือกการผสานรวม: มองหาโซลูชันที่สามารถผสานรวมกับแอปและโปรแกรมของบุคคลที่สามที่คุณใช้เป็นประจำในกระบวนการพัฒนาของคุณได้อย่างราบรื่น
  • การรองรับภาษา: ยืนยันว่าเครื่องมือรองรับภาษาโปรแกรมที่คุณใช้ทำงานอยู่ และสามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติเพื่อสื่อสารได้ดีขึ้น

สรุปสุดยอด: 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา ในตลาดไว้แล้ว มาร่วมกับเราในการสำรวจคุณสมบัติเด่นของแต่ละเครื่องมือ ชี้ให้เห็นข้อเสีย และสำรวจราคาของแต่ละเครื่องมือกันเถอะ มาเริ่มกันเลย! ?

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ ClickUp AI
อัตโนมัติการเขียนเอกสารด้วย AI, ตรวจสอบความคืบหน้าผ่านแผนภูมิและสปรินต์, และแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนโค้ดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ ClickUp

ClickUp คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทีมซอฟต์แวร์ นำเสนอเครื่องมือที่สร้างสรรค์หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มากกว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทั่วไป ClickUp มีสิ่งที่ตอบสนองทุกความต้องการของนักพัฒนา ตั้งแต่ฟีเจอร์อัตโนมัติสำหรับงานและเทมเพลตติดตามบั๊ก ไปจนถึงผู้ช่วยเขียน AI ที่สะดวก ⚒️

หากคุณกำลังปฏิบัติตามหลักการการจัดการโครงการแบบอไจล์ให้ใช้ประโยชน์จากClickUp Dashboardsเพื่อรับการมองเห็นโครงการอย่างครบถ้วนและทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยใช้แผนที่เส้นทาง, สปรินต์, และงานค้าง

ClickUp Sprintsช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและจัดลำดับความสำคัญของงาน ตรวจสอบความคืบหน้าของสปรินต์ และเห็นภาพความสำเร็จของคุณได้อย่างชัดเจนด้วยแผนภูมิ Burndown และ Burnup ใช้แผนภูมิ Ganttที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดระเบียบสปรินต์และการติดตามเป้าหมายสำคัญ—ปรับเปลี่ยนอุปสรรคและกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายด้วยการอัปเดตอย่างรวดเร็ว

เมื่อถึงเวลาสรุปการอัปเดตสปรินต์ประจำสัปดาห์ของคุณ—ให้ClickUp Brainจัดการให้เลยผู้ช่วยเขียนนี้ไม่ได้หยุดแค่นั้น—มันยังสามารถปรับปรุงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย:

  • การทำให้งานเอกสารหลักเป็นอัตโนมัติและสร้างเอกสารข้อมูลทางเทคนิคได้ทันที
  • เร่งกระบวนการตรวจสอบและทดสอบโค้ดด้วยการสร้างกรณีทดสอบอย่างรวดเร็ว
  • ทำงานที่ต้องใช้เวลา 30 นาทีให้เสร็จภายในไม่กี่วินาที สร้างการอัปเดต คำตอบความคิดเห็น และสรุปบันทึก
สรุปหัวข้อใน ClickUp AI
สรุปความคิดเห็นที่ยาวเหยียดได้ทันทีเพียงคลิกเดียวด้วย ClickUp Brain

สำหรับการจัดการรายงานข้อบกพร่องและปัญหาได้อย่างง่ายดาย ให้ใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp ซึ่งมีรายการที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสามรายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:

  1. รายการข้อบกพร่องหลัก
  2. รายงานข้อบกพร่อง
  3. ข้อจำกัดและวิธีแก้ไข

เพิ่มประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของงานสำคัญโดยใช้ClickUp Automations เลือกจาก 100+ระบบอัตโนมัติเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น จัดการงานประจำ และอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านโครงการ

สุดท้ายนี้ ใช้การผสานการทำงานของ ClickUp เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกอย่าง GitHub, GitLab และ BitBucket ได้อย่างราบรื่น และรวมศูนย์การพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างเอกสารโครงการที่สำคัญ
  • การมอบหมายงานอัตโนมัติ การแสดงความคิดเห็น และการอัปเดตสถานะ
  • แม่แบบแบบ Agileสำหรับการจัดการโครงการอย่างง่ายดาย
  • การแจ้งปัญหาข้อบกพร่องสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงได้อย่างง่ายดายผ่านแบบฟอร์มการรับเรื่องสำหรับทีมซอฟต์แวร์
  • แผนภูมิการเผาไหม้, แผนภูมิการเผาไหม้ทั้งหมด, และแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้า
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
  • 15+การดูใน ClickUpสำหรับการจัดระเบียบโครงการอย่างไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เวลาโหลดนานเป็นครั้งคราว
  • คุณสมบัติมากมายอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. คนจารึก

นักเขียน
ผ่านทาง:นักเขียน

Scribe เป็นเครื่องมือสำหรับการจับภาพหน้าจอและจัดทำเอกสารที่มีฟีเจอร์ AI ซึ่งช่วยนักพัฒนาในการ สร้างและจัดการเอกสารกระบวนการ

ฟีเจอร์ AI ของ Scribe รองรับการสร้างคู่มือ บทแนะนำ และ SOP โดยแปลงขั้นตอนการทำงานของคุณให้เป็นคำแนะนำที่เข้าใจง่ายและมองเห็นได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน

คุณสามารถสั่งให้เครื่องมือสร้างเนื้อหา AIของ Scribe จัดโครงสร้างเอกสารของคุณได้โดยการเพิ่มหัวข้อ คำอธิบาย บริบทเพิ่มเติม และลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมการสร้างแบรนด์เฉพาะบุคคล แก้ไขภาพหน้าจอ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย

และสิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? คุณสามารถบันทึก แก้ไข และแชร์สิ่งที่เรียกว่า Scribes กับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดายทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ?

Scribe สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมสำหรับนักพัฒนาหลายร้อยรายการ ตั้งแต่ WordPress และ Microsoft Teams ไปจนถึง Airtable และ ClickUp ทำให้การทำงานของคุณราบรื่นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Scribe

  • ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งข้อความ ขั้นตอน และรูปภาพ
  • คู่มือแบบทีละขั้นตอนที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมภาพหน้าจอที่มีคำอธิบายประกอบ
  • เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่ใช้งานง่าย
  • ระบบความปลอดภัยและการควบคุมระดับองค์กรที่แข็งแกร่ง
  • สามารถเข้าถึงได้ผ่านส่วนขยายของ Chromeและแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป

ข้อจำกัดของผู้บันทึก

  • ขาดการผสานรวมกับระบบปัญญาประดิษฐ์
  • รายงานผิดพลาดเป็นครั้งคราว

ราคาของ Scribe

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • โปร (ทีม): $12/เดือน ต่อที่นั่ง (ขั้นต่ำห้าที่นั่ง)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของนักเขียน

  • G2: 4. 8/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

3. aiXcoder

ไอซ์โคเดอร์
ผ่านทาง:aiXcoder

การเขียนโค้ดเป็นเรื่องง่ายด้วย aiXcoder เครื่องมือที่ แปลภาษาธรรมชาติเป็นโค้ดในระดับเมธอดได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีการเติมโค้ดอัตโนมัติอย่างครบถ้วนสำหรับทั้งบรรทัดหรือกลุ่มบรรทัด ช่วยให้ประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

aiXcoder มีคุณสมบัติการค้นหาโค้ดแบบ โอเพนซอร์สที่รองรับ GitHub ซึ่งเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ของคุณ การใช้มันง่ายเหมือนปอกกล้วย—เพียงเลือกโค้ดของคุณ คลิกขวา และเลือก "ค้นหาโค้ดที่คล้ายกันด้วย aiXcoder" เพื่อค้นหาโค้ดที่คล้ายกันได้ทันที คุณยังสามารถป้อนคำสำคัญในหน้าต่างบริการเพื่อค้นหาตัวอย่างการใช้งาน API ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบลิงก์โค้ดต้นฉบับเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิงที่ง่ายดาย

องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จาก คุณสมบัติเฉพาะทาง ต่อไปนี้:

  1. เครื่องมืออัจฉริยะที่ปรับแต่งเฉพาะ: ฝึกฝนเครื่องมือการเรียนรู้เชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงด้วยโค้ดขององค์กรเอกชน
  2. การค้นหาโค้ดสำหรับองค์กร: สร้างเครื่องมือค้นหาข้อมูลโค้ดอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจ
  3. สถิติประสิทธิภาพของนักพัฒนา: เพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ดและการระบุปัญหาสำหรับองค์กร โดยมุ่งเน้นรายละเอียดการเขียนโค้ดในขั้นต้น

ไม่เพียงแต่ aiXcoder สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดของคุณได้อย่างราบรื่น พร้อมให้คำแนะนำโค้ดที่มีประโยชน์ แต่ยังสามารถให้คำแนะนำอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ aiXcoder

  • การเติมโค้ดอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบและหลายบรรทัดอย่างชาญฉลาด
  • สถิติประสิทธิภาพการเขียนโค้ด
  • การปรับแต่งระดับองค์กรสำหรับความท้าทายที่ซับซ้อน
  • รองรับ IDE หลายตัว เช่น IntelliJ IDEA, GoLand, PyCharm และ WebStorm
  • รองรับหลายภาษาด้วย C, C++, C#, JavaScript, TypeScript และอื่นๆ
  • การผสานรวม IDE อย่างไร้รอยต่อสำหรับการค้นหาโค้ด

ข้อจำกัดของ aiXcoder

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

aiXcoder ราคา

  • ฟรี
  • มีตัวเลือกราคาอื่น ๆ ให้บริการเมื่อติดต่อ

aiXcoder คะแนนและรีวิว

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

4. Cody โดย Sourcegraph

Sourcegraph โคดี้
ผ่าน:Sourcegraph

Sourcegraph เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาโค้ดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักพัฒนาในการดีบั๊ก, นำทาง, และทำให้โค้ดเป็นอัตโนมัติ AI chatbot ของมัน, Cody, วิเคราะห์ฐานโค้ดของคุณ และให้คำตอบสำหรับคำถาม มันมีความเชี่ยวชาญในการตีความคำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างโค้ดใหม่ได้อย่างแม่นยำหรือคลี่คลายความซับซ้อนของโค้ดที่มีอยู่

เครื่องมือ AI นี้มอบผู้ช่วยฐานโค้ดที่หลากหลาย ช่วยให้สามารถค้นหาอย่างครอบคลุมเพื่อค้นหาตำแหน่งโค้ดและผู้มีส่วนร่วมในโค้ดนั้น ๆ ได้จากแหล่งโค้ด, สาขา, และแพลตฟอร์มการโฮสต์ต่าง ๆ ด้วยการเข้าถึงกราฟโค้ดของ Sourcegraph และแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) Cody มอบ คำตอบที่ตระหนักถึงบริบท เพื่อช่วยคุณสร้างโค้ดสแนปช็อต, สร้างฟังก์ชันใหม่, หรือแก้ไขข้อบกพร่อง ?

คุณสมบัติเด่นของ Cody

  • รองรับภาษาโปรแกรมมิ่ง เช่น Python, Go, JavaScript และ TypeScript
  • การทำให้โครงสร้างโค้ดที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
  • ตรวจจับและช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่อง
  • โค้ดสแนปช็อตและการสร้างฟังก์ชันตามคำสั่งของคุณ
  • ค้นหาสถานที่รหัส Swift ผ่านฟังก์ชัน, ไฟล์, หรือคำอธิบายภาษาอังกฤษธรรมดา

ข้อจำกัดของ Cody

  • ประสบการณ์ผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้
  • การสนับสนุนภาษาเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์

ราคาแบบ Cody

  • ฟรีตลอดไป
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Cody

  • G2: 4. 6/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
  • Sourceforge: 4. 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

5. มินต์ไลฟ์

มินต์ไลฟ์
ผ่านทาง:Mintlify

เบื่อกับการ บันทึกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโค้ด ด้วยตัวเองหรือไม่? ปล่อยให้ Mintlify ช่วยยกภาระนี้ออกจากบ่าของคุณ! ?️

ซอฟต์แวร์เอกสารนี้สามารถสแกนโค้ดและสร้างคู่มืออธิบายและ SOP ได้ภายในไม่กี่วินาที ด้วยเหตุนี้ จึงเหมาะสำหรับนักพัฒนาและทีมพัฒนาที่ต้องการปรับปรุงการเขียนเอกสารให้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มความชัดเจนของโค้ด

ด้วยการใช้ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการดึงข้อมูลจากเว็บ Mintlify ไม่เพียงแต่ สร้างเอกสารเท่านั้น แต่ยังประเมินความอ่านง่ายของเอกสารนั้นด้วย มันสามารถเข้าใจบริบทของโค้ดของคุณและสร้างคำอธิบายที่เหมาะสม แม้แต่เมื่อต้องจัดการกับชื่อเมธอดที่ "อ่านได้โดยมนุษย์"

นอกจากนี้ Mintlify ยัง ทำให้การจัดการงานและการพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติอย่างราบรื่น ด้วยการผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง GitHub, Slack และ Dropbox

คุณสมบัติเด่นของ Mintlify

  • การสร้างเอกสารโดยอัตโนมัติ
  • การเข้าใจ AI ขั้นสูง
  • เพิ่มความชัดเจนและความสามารถในการอ่านของโค้ด
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม
  • ติดตั้งได้บน VS Code และ IntelliJ

ข้อจำกัดของ Mintlify

  • ไม่สามารถสร้างเอกสารสำหรับไฟล์ทั้งหมดได้ในคราวเดียว
  • อาจได้รับประโยชน์จากการเพิ่มภาษาเพิ่มเติม

ราคาของ Mintlify

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

คะแนนและรีวิวของ Mintlify

  • G2: 5/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)
  • Capterra: 5/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)

6. ขนาดก้าวของ AI

ขนาดก้าว AI
ผ่าน:Stepsize AI

Stepsize AI เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมและความสำเร็จของทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างต่อเนื่อง มันทำหน้าที่เป็น นักประวัติศาสตร์โครงการและผู้จัดการงาน ที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Slack, Jira และ GitHub ได้อย่างราบรื่น จุดมุ่งหมายหลักของมันคือการขจัดข้อมูลที่ล้นเกินและการสื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่สุด

StepSize AI รวบรวมกิจกรรมทั้งหมด การอัปเดต และการตัดสินใจ พร้อมระบุและแบ่งปันสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงผ่านสรุปที่รวมเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาและลดความจำเป็นในการประชุมด้วยการให้คุณสามารถถามคำถามและรับคำตอบอย่างรวดเร็ว

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างรายงานการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน ซึ่งรวมถึงการอัปเดตความก้าวหน้า ความท้าทาย อุปสรรค และคำขอต่างๆ สร้างรายงานโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละสปรินต์แบบอไจล์ เพื่อให้มั่นใจว่าทีม ผู้จัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของสปรินต์

นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยจัดทำ สรุปผู้บริหารที่สร้างโดย AI อย่างกระชับ พร้อมเสริมด้วยภาพและแผนภูมิที่ให้ความเข้าใจเชิงลึก ?

คุณสมบัติเด่นของ Stepsize AI

  • รายงานอัตโนมัติที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
  • การอัปเดตอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึก
  • ประหยัดเวลาด้วยการตอบคำถามอย่างรวดเร็ว
  • มาตรฐานการเข้ารหัสขั้นสูงรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล
  • ผสานการทำงานกับ Jira, GitHub, Slack, Zoom และอื่นๆ

ข้อจำกัดของขนาดขั้นตอน AI

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

การกำหนดราคาของ Stepsize AI

  • ฟรี
  • ทีม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Stepsize AI

  • ProductHunt: 5/5 (10+ รีวิว)

7. AlphaCode

อัลฟ่าโค้ด
ผ่านทาง:AlphaCode

AlphaCode โดย DeepMind เป็นระบบ AI ที่สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการแข่งขันได้ มันสร้างโค้ดโดยการทำความเข้าใจและแปลคำอธิบายปัญหาภาษาธรรมชาติโดยใช้โมเดลภาษาที่อิงจากสถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์เมอร์

เครื่องมือนี้มีความโดดเด่นในการ แก้ไขปัญหาการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน ซึ่งต้องการการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ การใช้ตรรกะ การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม ความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ด และการเข้าใจภาษาธรรมชาติ เครื่องมือนี้ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และผสานการปรับปรุงที่ใช้ NLP เพื่อ ปรับปรุง แก้ไข และดำเนินการโค้ดอย่างแม่นยำตามความต้องการของผู้ใช้

AlphaCode โดดเด่นด้วยคุณสมบัติหลากหลายที่ทำให้เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพัฒนา คุณสมบัติหลักได้แก่:

  • การเติมข้อความอัตโนมัติและคำแนะนำ: ใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเสนอการเติมข้อความอัตโนมัติตามบริบท ช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ด้วยตนเอง
  • การตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด: ดำเนินการตรวจจับข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ภายในโค้ดของคุณและเสนอวิธีแก้ไข
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพโค้ด: ระบุจุดคอขวดโดยการวิเคราะห์โค้ดและแนะนำการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ AlphaCode

  • แบบจำลองภาษาที่ใช้ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับการสร้างโค้ดที่มีการแข่งขัน
  • ความเข้าใจภาษาธรรมชาติ
  • การแก้ไขข้อผิดพลาด
  • การเติมโค้ดอัตโนมัติ
  • ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลของ GitHub ที่ประกอบด้วยภารกิจการเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน
  • สร้างโค้ดในภาษาต่างๆ เช่น C++, Java, Python และ Haskell

ข้อจำกัดของ AlphaCode

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

AlphaCode ราคา

  • ฟรี

AlphaCode ratings and reviews

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

8. GitHub Copilot

GitHub Copilot
ผ่านทาง:GitHub

GitHub Copilot เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักพัฒนาในการสร้างโค้ดคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยม โดยใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษา OpenAI Codex มันนำเสนอ คำแนะนำโค้ดและฟังก์ชันแบบเรียลไทม์ โดยตรงจากตัวแก้ไขของคุณ

เครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่แนะนำโค้ดสั้น ๆ แต่ยัง เขียนโค้ดทั้งบรรทัด ปิดฟังก์ชัน สร้างความคิดเห็น และช่วยในการดีบักและระบุปัญหาด้านความปลอดภัยอีกด้วย ?️

GitHub Copilot ยกระดับประสบการณ์การเขียนโค้ดให้ดียิ่งขึ้นด้วยการนำเสนอ ความช่วยเหลือในการเขียนโค้ดหลายภาษา และโซลูชันที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน มันผสานการทำงานกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดยอดนิยมได้อย่างราบรื่น รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และขจัดงานที่ทำซ้ำๆ

นอกจากนี้ ยังปรับคำแนะนำให้เหมาะกับความต้องการของโครงการ, ให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ใช้งานง่าย, และช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ดและผลผลิต.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot

  • รองรับกับ IDE ยอดนิยม
  • ให้บริการส่วนขยายสำหรับ Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains และ Neovim
  • แนะนำโค้ดและเติมฟังก์ชันให้สมบูรณ์ระหว่างการเขียนโค้ด
  • การปั่นผ่านคำแนะนำอัตโนมัติหลายรายการได้อย่างง่ายดาย
  • ระบุข้อผิดพลาดและเสนอวิธีแก้ไข
  • การตรวจจับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของโค้ด

ข้อจำกัดของ GitHub Copilot

  • โค้ดบางครั้งต้องการการแก้ไขจากมนุษย์หลังการสร้างโดย AI
  • คำแนะนำโค้ดอาจต้องปรับปรุง

ราคา GitHub Copilot

  • ฟรี
  • ทีม: $3. 67/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $19. 25/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ GitHub Copilot

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

9. AskCodi

ถามโคดี้
ผ่านทาง:AskCodi

พัฒนาโดย Assistiv. ai, AskCodi คือผู้ช่วย AI ที่มีชุดคุณสมบัติที่ปรับเปลี่ยนได้ ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเขียนโค้ดของคุณ

ใช้แอป Translate ที่เหมาะสำหรับนักพัฒนา เพื่อแปลภาษาธรรมชาติเป็นโค้ดในภาษาโปรแกรมมากกว่า 30 ภาษา เช่น C++, Java, Python, Ruby, และ PHP คุณสามารถสลับระหว่างภาษาโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย ทำให้การเขียนโค้ดหลายภาษาเป็นเรื่องง่าย ?️

เร่งกระบวนการเขียนโค้ดของคุณด้วยคำแนะนำโค้ดและสนทนาอย่างราบรื่นด้วย AI ที่นักพัฒนาโปรแกรมสร้างบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน

AskCodi ผสานการทำงานกับโปรแกรมแก้ไขยอดนิยม เช่น Visual Studio Code, Sublime Text และ Atom การสนับสนุนที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆและเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ AskCodi

  • รองรับส่วนขยาย IDE เช่น VS Code และ PyCharm
  • ให้ตัวอย่างโค้ดในหลายภาษา (อังกฤษ, เยอรมัน, และโปแลนด์)
  • การแชร์โค้ดสั้นๆ อย่างง่ายดาย
  • การวิเคราะห์โค้ดเพื่อหาข้อบกพร่อง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
  • แอป AskCodi สำหรับการพัฒนาส่วนหน้าและส่วนหลัง

ข้อจำกัดของ AskCodi

  • เอกสารออนไลน์ควรได้รับการปรับปรุง
  • มีเส้นทางการเรียนรู้อยู่บ้าง

ราคาของ AskCodi

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวจาก AskCodi

  • G2: 4. 8/5 (70+ รีวิว)
  • ProductHunt: 4. 9/5 (10+ รีวิว)

10. Tabnine

Tabnine
ผ่าน:Tabnine

Tabnine, ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์, เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของนักพัฒนา, ยกระดับคุณภาพของโค้ด, และลดต้นทุน.

ซอฟต์แวร์นี้มอบคำแนะนำการเติมโค้ดอัจฉริยะและตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ชีวิตของนักพัฒนาง่ายขึ้น ในการทำเช่นนี้ ซอฟต์แวร์ใช้พลังของเครือข่ายประสาทที่ฝึกฝนจากชุดข้อมูลโค้ดโอเพนซอร์สขนาดใหญ่

เครื่องมือนี้สามารถใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ได้ รวมถึง Python, Java, JavaScript, PHP, Go และ Rust

สามารถปรับแต่งได้ตามฐานโค้ดและฐานความรู้ของคุณโดยไม่ต้องเปิดเผยโค้ดของคุณ นอกจากนี้ยังรวมความรู้ทั่วไปเข้ากับสไตล์การเขียนโค้ดของคุณเพื่อส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับทีมของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabnine

  • ให้คำแนะนำฟังก์ชันที่ครบถ้วน
  • เสนอการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ในครั้งเดียวสำหรับบรรทัดโค้ดทั้งหมด
  • ทำงานบนแล็ปท็อป เดสก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ และระบบคลาวด์
  • เพิ่มคุณภาพและความสม่ำเสมอของโค้ด
  • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของโค้ดและความเป็นส่วนตัว
  • รองรับภาษาเช่น Python, TypeScript, Go, และ Rust
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub, GitLab และ Bitbucket

ข้อจำกัดของ Tabnine

  • อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับคำแนะนำในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเขียนโค้ดของคุณ
  • การตั้งค่าอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้บางราย

ราคาของ Tabnine

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: มีให้บริการเมื่อติดต่อ

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Tabnine

  • G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

เขียนโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา

พัฒนาอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่หนักหน่วง ด้วยเครื่องมือ AI ชั้นยอดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เหล่านี้ ให้ AI ทำงานหนักแทนคุณ แล้วเพิ่มความเป็นมนุษย์เข้าไป เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมแล้ว!

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันครบวงจรที่ผสานเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย AI และฟีเจอร์การจัดการโครงการอย่างครบถ้วนลองใช้ ClickUp! ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่สะดวก ระบบอัตโนมัติ แผนภูมิ และความสามารถในการผสานรวมที่ทรงพลัง เพื่อผลักดันโครงการซอฟต์แวร์ของคุณสู่ความสำเร็จ! ?