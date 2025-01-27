10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ด

ปัญญาประดิษฐ์ได้แทรกซึมเข้าไปในเกือบทุกแง่มุมของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คงจะยุติธรรมที่จะกล่าวว่าไม่มีอุตสาหกรรมใดที่รู้สึกถึงผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ทั้งในทางบวกและทางลบ มากไปกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในปัจจุบัน มีเครื่องมือ AI มากมายที่สามารถแนะนำ, ปรับปรุงอัตโนมัติ, แก้ไขข้อผิดพลาด, หรือปรับปรุงโค้ดเพื่อเร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ พวกมันยังสามารถทดสอบแอปพลิเคชันเพื่อปรับปรุงการทำงานและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมันได้อีกด้วย แม้ว่าการพัฒนาเหล่านี้จะน่าตื่นเต้นเพียงใด แต่ก็เป็นการเปิดทางให้การแข่งขันในสาขานี้เพิ่มขึ้น ทำให้การเลือกเครื่องมือผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ที่เหมาะสมนั้นยากขึ้น
เพื่อช่วยคุณในการค้นหา เราขอแนะนำ 10 เครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนา พร้อมคุณสมบัติเด่นและข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือ มาดำดิ่งและค้นพบเครื่องมือ AI ที่จะยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณไปอีกขั้นกันเถอะ!
นักพัฒนาใช้ AI อย่างไร?
นักพัฒนาใช้เครื่องมือ AI มากขึ้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, กลับมาใช้เวลาที่มีค่า, และเร่งกระบวนการพัฒนา. ประโยชน์บางประการของการใช้เครื่องมือ AI สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่:
- เพิ่มผลผลิต: นักพัฒนาใช้เครื่องมือ AI เพื่อเร่งการเขียนโค้ดผ่านการเติมโค้ดอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และเปิดโอกาสให้มีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับงานที่ต้องใช้ความรู้มากขึ้น
- ความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้น: เครื่องมือเหล่านี้สามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้โดยอัตโนมัติและเสนอคำแนะนำในการแก้ไข ซึ่งช่วยให้การทดสอบง่ายขึ้น
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: เครื่องมือ AI มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับปัญหาประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชัน ช่วยให้สามารถปรับแต่งโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
- การทำให้ระบบซับซ้อนง่ายขึ้น: โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)—ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ในการเข้าใจและสร้างภาษาของมนุษย์—เครื่องมือเหล่านี้ช่วยนักพัฒนาในการทำความเข้าใจโค้ดและเอกสารที่ซับซ้อน สนับสนุนการสร้างซอฟต์แวร์นวัตกรรมได้ง่ายขึ้น
- การบำรุงรักษาเชิงรุก: นักพัฒนาใช้เครื่องมือ AI เพื่อให้แน่ใจว่าระบบมีความเสถียรและเชื่อถือได้ เนื่องจาก AI มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบแบบเรียลไทม์ จึงสามารถแจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะลุกลามเป็นปัญหาสำคัญได้
สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนา
ในการเลือกเครื่องมือพัฒนา AI ที่เหมาะสม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้มากที่สุด (หากไม่ใช่ทั้งหมด):
- การเติมโค้ดอัตโนมัติ: มองหาเครื่องมือที่ให้คำแนะนำโค้ดและเติมโค้ดอัตโนมัติเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาและลดข้อผิดพลาด
- ความสามารถในการตรวจสอบโค้ด: ประเมินว่าเครื่องมือมีคุณสมบัติในการตรวจสอบและวิเคราะห์โค้ดเพื่อคุณภาพ, รูปแบบ, และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่
- คุณสมบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลและโค้ดของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- คำแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชัน: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถแนะนำฟังก์ชัน, วิธีการ, หรือการปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโค้ดได้หรือไม่
- เครื่องมือสำหรับการทดสอบโค้ดและการทดสอบหน่วย: ตรวจสอบว่าเครื่องมือรองรับการทดสอบโค้ดและการทดสอบหน่วยแบบอัตโนมัติหรือไม่ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
- ตัวเลือกการผสานรวม: มองหาโซลูชันที่สามารถผสานรวมกับแอปและโปรแกรมของบุคคลที่สามที่คุณใช้เป็นประจำในกระบวนการพัฒนาของคุณได้อย่างราบรื่น
- การรองรับภาษา: ยืนยันว่าเครื่องมือรองรับภาษาโปรแกรมที่คุณใช้ทำงานอยู่ และสามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติเพื่อสื่อสารได้ดีขึ้น
สรุปสุดยอด: 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา ในตลาดไว้แล้ว มาร่วมกับเราในการสำรวจคุณสมบัติเด่นของแต่ละเครื่องมือ ชี้ให้เห็นข้อเสีย และสำรวจราคาของแต่ละเครื่องมือกันเถอะ มาเริ่มกันเลย! ?
1.คลิกอัพ
ClickUp คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทีมซอฟต์แวร์ นำเสนอเครื่องมือที่สร้างสรรค์หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มากกว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทั่วไป ClickUp มีสิ่งที่ตอบสนองทุกความต้องการของนักพัฒนา ตั้งแต่ฟีเจอร์อัตโนมัติสำหรับงานและเทมเพลตติดตามบั๊ก ไปจนถึงผู้ช่วยเขียน AI ที่สะดวก ⚒️
หากคุณกำลังปฏิบัติตามหลักการการจัดการโครงการแบบอไจล์ให้ใช้ประโยชน์จากClickUp Dashboardsเพื่อรับการมองเห็นโครงการอย่างครบถ้วนและทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยใช้แผนที่เส้นทาง, สปรินต์, และงานค้าง
ClickUp Sprintsช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและจัดลำดับความสำคัญของงาน ตรวจสอบความคืบหน้าของสปรินต์ และเห็นภาพความสำเร็จของคุณได้อย่างชัดเจนด้วยแผนภูมิ Burndown และ Burnup ใช้แผนภูมิ Ganttที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดระเบียบสปรินต์และการติดตามเป้าหมายสำคัญ—ปรับเปลี่ยนอุปสรรคและกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายด้วยการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
เมื่อถึงเวลาสรุปการอัปเดตสปรินต์ประจำสัปดาห์ของคุณ—ให้ClickUp Brainจัดการให้เลยผู้ช่วยเขียนนี้ไม่ได้หยุดแค่นั้น—มันยังสามารถปรับปรุงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย:
- การทำให้งานเอกสารหลักเป็นอัตโนมัติและสร้างเอกสารข้อมูลทางเทคนิคได้ทันที
- เร่งกระบวนการตรวจสอบและทดสอบโค้ดด้วยการสร้างกรณีทดสอบอย่างรวดเร็ว
- ทำงานที่ต้องใช้เวลา 30 นาทีให้เสร็จภายในไม่กี่วินาที สร้างการอัปเดต คำตอบความคิดเห็น และสรุปบันทึก
สำหรับการจัดการรายงานข้อบกพร่องและปัญหาได้อย่างง่ายดาย ให้ใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp ซึ่งมีรายการที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสามรายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:
- รายการข้อบกพร่องหลัก
- รายงานข้อบกพร่อง
- ข้อจำกัดและวิธีแก้ไข
เพิ่มประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของงานสำคัญโดยใช้ClickUp Automations เลือกจาก 100+ระบบอัตโนมัติเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น จัดการงานประจำ และอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านโครงการ
สุดท้ายนี้ ใช้การผสานการทำงานของ ClickUp เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกอย่าง GitHub, GitLab และ BitBucket ได้อย่างราบรื่น และรวมศูนย์การพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างเอกสารโครงการที่สำคัญ
- การมอบหมายงานอัตโนมัติ การแสดงความคิดเห็น และการอัปเดตสถานะ
- แม่แบบแบบ Agileสำหรับการจัดการโครงการอย่างง่ายดาย
- การแจ้งปัญหาข้อบกพร่องสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงได้อย่างง่ายดายผ่านแบบฟอร์มการรับเรื่องสำหรับทีมซอฟต์แวร์
- แผนภูมิการเผาไหม้, แผนภูมิการเผาไหม้ทั้งหมด, และแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้า
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
- 15+การดูใน ClickUpสำหรับการจัดระเบียบโครงการอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวลาโหลดนานเป็นครั้งคราว
- คุณสมบัติมากมายอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. คนจารึก
Scribe เป็นเครื่องมือสำหรับการจับภาพหน้าจอและจัดทำเอกสารที่มีฟีเจอร์ AI ซึ่งช่วยนักพัฒนาในการ สร้างและจัดการเอกสารกระบวนการ
ฟีเจอร์ AI ของ Scribe รองรับการสร้างคู่มือ บทแนะนำ และ SOP โดยแปลงขั้นตอนการทำงานของคุณให้เป็นคำแนะนำที่เข้าใจง่ายและมองเห็นได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน
คุณสามารถสั่งให้เครื่องมือสร้างเนื้อหา AIของ Scribe จัดโครงสร้างเอกสารของคุณได้โดยการเพิ่มหัวข้อ คำอธิบาย บริบทเพิ่มเติม และลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมการสร้างแบรนด์เฉพาะบุคคล แก้ไขภาพหน้าจอ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย
และสิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? คุณสามารถบันทึก แก้ไข และแชร์สิ่งที่เรียกว่า Scribes กับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดายทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ?
Scribe สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมสำหรับนักพัฒนาหลายร้อยรายการ ตั้งแต่ WordPress และ Microsoft Teams ไปจนถึง Airtable และ ClickUp ทำให้การทำงานของคุณราบรื่นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Scribe
- ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งข้อความ ขั้นตอน และรูปภาพ
- คู่มือแบบทีละขั้นตอนที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมภาพหน้าจอที่มีคำอธิบายประกอบ
- เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่ใช้งานง่าย
- ระบบความปลอดภัยและการควบคุมระดับองค์กรที่แข็งแกร่ง
- สามารถเข้าถึงได้ผ่านส่วนขยายของ Chromeและแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของผู้บันทึก
- ขาดการผสานรวมกับระบบปัญญาประดิษฐ์
- รายงานผิดพลาดเป็นครั้งคราว
ราคาของ Scribe
- พื้นฐาน: ฟรี
- โปร (ทีม): $12/เดือน ต่อที่นั่ง (ขั้นต่ำห้าที่นั่ง)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- G2: 4. 8/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
3. aiXcoder
การเขียนโค้ดเป็นเรื่องง่ายด้วย aiXcoder เครื่องมือที่ แปลภาษาธรรมชาติเป็นโค้ดในระดับเมธอดได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีการเติมโค้ดอัตโนมัติอย่างครบถ้วนสำหรับทั้งบรรทัดหรือกลุ่มบรรทัด ช่วยให้ประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
aiXcoder มีคุณสมบัติการค้นหาโค้ดแบบ โอเพนซอร์สที่รองรับ GitHub ซึ่งเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ของคุณ การใช้มันง่ายเหมือนปอกกล้วย—เพียงเลือกโค้ดของคุณ คลิกขวา และเลือก "ค้นหาโค้ดที่คล้ายกันด้วย aiXcoder" เพื่อค้นหาโค้ดที่คล้ายกันได้ทันที คุณยังสามารถป้อนคำสำคัญในหน้าต่างบริการเพื่อค้นหาตัวอย่างการใช้งาน API ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบลิงก์โค้ดต้นฉบับเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิงที่ง่ายดาย
องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จาก คุณสมบัติเฉพาะทาง ต่อไปนี้:
- เครื่องมืออัจฉริยะที่ปรับแต่งเฉพาะ: ฝึกฝนเครื่องมือการเรียนรู้เชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงด้วยโค้ดขององค์กรเอกชน
- การค้นหาโค้ดสำหรับองค์กร: สร้างเครื่องมือค้นหาข้อมูลโค้ดอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจ
- สถิติประสิทธิภาพของนักพัฒนา: เพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ดและการระบุปัญหาสำหรับองค์กร โดยมุ่งเน้นรายละเอียดการเขียนโค้ดในขั้นต้น
ไม่เพียงแต่ aiXcoder สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดของคุณได้อย่างราบรื่น พร้อมให้คำแนะนำโค้ดที่มีประโยชน์ แต่ยังสามารถให้คำแนะนำอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ aiXcoder
- การเติมโค้ดอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบและหลายบรรทัดอย่างชาญฉลาด
- สถิติประสิทธิภาพการเขียนโค้ด
- การปรับแต่งระดับองค์กรสำหรับความท้าทายที่ซับซ้อน
- รองรับ IDE หลายตัว เช่น IntelliJ IDEA, GoLand, PyCharm และ WebStorm
- รองรับหลายภาษาด้วย C, C++, C#, JavaScript, TypeScript และอื่นๆ
- การผสานรวม IDE อย่างไร้รอยต่อสำหรับการค้นหาโค้ด
ข้อจำกัดของ aiXcoder
- ไม่มีรีวิวให้ชม
aiXcoder ราคา
- ฟรี
- มีตัวเลือกราคาอื่น ๆ ให้บริการเมื่อติดต่อ
aiXcoder คะแนนและรีวิว
- ไม่มีรีวิวให้ชม
4. Cody โดย Sourcegraph
Sourcegraph เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาโค้ดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักพัฒนาในการดีบั๊ก, นำทาง, และทำให้โค้ดเป็นอัตโนมัติ AI chatbot ของมัน, Cody, วิเคราะห์ฐานโค้ดของคุณ และให้คำตอบสำหรับคำถาม มันมีความเชี่ยวชาญในการตีความคำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างโค้ดใหม่ได้อย่างแม่นยำหรือคลี่คลายความซับซ้อนของโค้ดที่มีอยู่
เครื่องมือ AI นี้มอบผู้ช่วยฐานโค้ดที่หลากหลาย ช่วยให้สามารถค้นหาอย่างครอบคลุมเพื่อค้นหาตำแหน่งโค้ดและผู้มีส่วนร่วมในโค้ดนั้น ๆ ได้จากแหล่งโค้ด, สาขา, และแพลตฟอร์มการโฮสต์ต่าง ๆ ด้วยการเข้าถึงกราฟโค้ดของ Sourcegraph และแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) Cody มอบ คำตอบที่ตระหนักถึงบริบท เพื่อช่วยคุณสร้างโค้ดสแนปช็อต, สร้างฟังก์ชันใหม่, หรือแก้ไขข้อบกพร่อง ?
คุณสมบัติเด่นของ Cody
- รองรับภาษาโปรแกรมมิ่ง เช่น Python, Go, JavaScript และ TypeScript
- การทำให้โครงสร้างโค้ดที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
- ตรวจจับและช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่อง
- โค้ดสแนปช็อตและการสร้างฟังก์ชันตามคำสั่งของคุณ
- ค้นหาสถานที่รหัส Swift ผ่านฟังก์ชัน, ไฟล์, หรือคำอธิบายภาษาอังกฤษธรรมดา
ข้อจำกัดของ Cody
- ประสบการณ์ผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้
- การสนับสนุนภาษาเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์
ราคาแบบ Cody
- ฟรีตลอดไป
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Cody
- G2: 4. 6/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
- Sourceforge: 4. 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
5. มินต์ไลฟ์
เบื่อกับการ บันทึกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโค้ด ด้วยตัวเองหรือไม่? ปล่อยให้ Mintlify ช่วยยกภาระนี้ออกจากบ่าของคุณ! ?️
ซอฟต์แวร์เอกสารนี้สามารถสแกนโค้ดและสร้างคู่มืออธิบายและ SOP ได้ภายในไม่กี่วินาที ด้วยเหตุนี้ จึงเหมาะสำหรับนักพัฒนาและทีมพัฒนาที่ต้องการปรับปรุงการเขียนเอกสารให้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มความชัดเจนของโค้ด
ด้วยการใช้ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการดึงข้อมูลจากเว็บ Mintlify ไม่เพียงแต่ สร้างเอกสารเท่านั้น แต่ยังประเมินความอ่านง่ายของเอกสารนั้นด้วย มันสามารถเข้าใจบริบทของโค้ดของคุณและสร้างคำอธิบายที่เหมาะสม แม้แต่เมื่อต้องจัดการกับชื่อเมธอดที่ "อ่านได้โดยมนุษย์"
นอกจากนี้ Mintlify ยัง ทำให้การจัดการงานและการพัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติอย่างราบรื่น ด้วยการผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง GitHub, Slack และ Dropbox
คุณสมบัติเด่นของ Mintlify
- การสร้างเอกสารโดยอัตโนมัติ
- การเข้าใจ AI ขั้นสูง
- เพิ่มความชัดเจนและความสามารถในการอ่านของโค้ด
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม
- ติดตั้งได้บน VS Code และ IntelliJ
ข้อจำกัดของ Mintlify
- ไม่สามารถสร้างเอกสารสำหรับไฟล์ทั้งหมดได้ในคราวเดียว
- อาจได้รับประโยชน์จากการเพิ่มภาษาเพิ่มเติม
ราคาของ Mintlify
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิวของ Mintlify
- G2: 5/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)
- Capterra: 5/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)
6. ขนาดก้าวของ AI
Stepsize AI เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมและความสำเร็จของทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างต่อเนื่อง มันทำหน้าที่เป็น นักประวัติศาสตร์โครงการและผู้จัดการงาน ที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Slack, Jira และ GitHub ได้อย่างราบรื่น จุดมุ่งหมายหลักของมันคือการขจัดข้อมูลที่ล้นเกินและการสื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่สุด
StepSize AI รวบรวมกิจกรรมทั้งหมด การอัปเดต และการตัดสินใจ พร้อมระบุและแบ่งปันสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงผ่านสรุปที่รวมเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาและลดความจำเป็นในการประชุมด้วยการให้คุณสามารถถามคำถามและรับคำตอบอย่างรวดเร็ว
ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างรายงานการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน ซึ่งรวมถึงการอัปเดตความก้าวหน้า ความท้าทาย อุปสรรค และคำขอต่างๆ สร้างรายงานโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละสปรินต์แบบอไจล์ เพื่อให้มั่นใจว่าทีม ผู้จัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของสปรินต์
นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยจัดทำ สรุปผู้บริหารที่สร้างโดย AI อย่างกระชับ พร้อมเสริมด้วยภาพและแผนภูมิที่ให้ความเข้าใจเชิงลึก ?
คุณสมบัติเด่นของ Stepsize AI
- รายงานอัตโนมัติที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
- การอัปเดตอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึก
- ประหยัดเวลาด้วยการตอบคำถามอย่างรวดเร็ว
- มาตรฐานการเข้ารหัสขั้นสูงรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล
- ผสานการทำงานกับ Jira, GitHub, Slack, Zoom และอื่นๆ
ข้อจำกัดของขนาดขั้นตอน AI
- ไม่มีรีวิวให้ชม
การกำหนดราคาของ Stepsize AI
- ฟรี
- ทีม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Stepsize AI
- ProductHunt: 5/5 (10+ รีวิว)
7. AlphaCode
AlphaCode โดย DeepMind เป็นระบบ AI ที่สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการแข่งขันได้ มันสร้างโค้ดโดยการทำความเข้าใจและแปลคำอธิบายปัญหาภาษาธรรมชาติโดยใช้โมเดลภาษาที่อิงจากสถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์เมอร์
เครื่องมือนี้มีความโดดเด่นในการ แก้ไขปัญหาการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน ซึ่งต้องการการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ การใช้ตรรกะ การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม ความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ด และการเข้าใจภาษาธรรมชาติ เครื่องมือนี้ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และผสานการปรับปรุงที่ใช้ NLP เพื่อ ปรับปรุง แก้ไข และดำเนินการโค้ดอย่างแม่นยำตามความต้องการของผู้ใช้
AlphaCode โดดเด่นด้วยคุณสมบัติหลากหลายที่ทำให้เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพัฒนา คุณสมบัติหลักได้แก่:
- การเติมข้อความอัตโนมัติและคำแนะนำ: ใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเสนอการเติมข้อความอัตโนมัติตามบริบท ช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ด้วยตนเอง
- การตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด: ดำเนินการตรวจจับข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ภายในโค้ดของคุณและเสนอวิธีแก้ไข
- การปรับปรุงประสิทธิภาพโค้ด: ระบุจุดคอขวดโดยการวิเคราะห์โค้ดและแนะนำการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ AlphaCode
- แบบจำลองภาษาที่ใช้ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับการสร้างโค้ดที่มีการแข่งขัน
- ความเข้าใจภาษาธรรมชาติ
- การแก้ไขข้อผิดพลาด
- การเติมโค้ดอัตโนมัติ
- ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลของ GitHub ที่ประกอบด้วยภารกิจการเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน
- สร้างโค้ดในภาษาต่างๆ เช่น C++, Java, Python และ Haskell
ข้อจำกัดของ AlphaCode
- ไม่มีรีวิวให้ชม
AlphaCode ราคา
- ฟรี
AlphaCode ratings and reviews
- ไม่มีรีวิวให้ชม
8. GitHub Copilot
GitHub Copilot เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักพัฒนาในการสร้างโค้ดคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยม โดยใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษา OpenAI Codex มันนำเสนอ คำแนะนำโค้ดและฟังก์ชันแบบเรียลไทม์ โดยตรงจากตัวแก้ไขของคุณ
เครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่แนะนำโค้ดสั้น ๆ แต่ยัง เขียนโค้ดทั้งบรรทัด ปิดฟังก์ชัน สร้างความคิดเห็น และช่วยในการดีบักและระบุปัญหาด้านความปลอดภัยอีกด้วย ?️
GitHub Copilot ยกระดับประสบการณ์การเขียนโค้ดให้ดียิ่งขึ้นด้วยการนำเสนอ ความช่วยเหลือในการเขียนโค้ดหลายภาษา และโซลูชันที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน มันผสานการทำงานกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดยอดนิยมได้อย่างราบรื่น รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และขจัดงานที่ทำซ้ำๆ
นอกจากนี้ ยังปรับคำแนะนำให้เหมาะกับความต้องการของโครงการ, ให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ใช้งานง่าย, และช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ดและผลผลิต.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot
- รองรับกับ IDE ยอดนิยม
- ให้บริการส่วนขยายสำหรับ Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains และ Neovim
- แนะนำโค้ดและเติมฟังก์ชันให้สมบูรณ์ระหว่างการเขียนโค้ด
- การปั่นผ่านคำแนะนำอัตโนมัติหลายรายการได้อย่างง่ายดาย
- ระบุข้อผิดพลาดและเสนอวิธีแก้ไข
- การตรวจจับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของโค้ด
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- โค้ดบางครั้งต้องการการแก้ไขจากมนุษย์หลังการสร้างโดย AI
- คำแนะนำโค้ดอาจต้องปรับปรุง
ราคา GitHub Copilot
- ฟรี
- ทีม: $3. 67/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $19. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ GitHub Copilot
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
9. AskCodi
พัฒนาโดย Assistiv. ai, AskCodi คือผู้ช่วย AI ที่มีชุดคุณสมบัติที่ปรับเปลี่ยนได้ ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเขียนโค้ดของคุณ
ใช้แอป Translate ที่เหมาะสำหรับนักพัฒนา เพื่อแปลภาษาธรรมชาติเป็นโค้ดในภาษาโปรแกรมมากกว่า 30 ภาษา เช่น C++, Java, Python, Ruby, และ PHP คุณสามารถสลับระหว่างภาษาโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย ทำให้การเขียนโค้ดหลายภาษาเป็นเรื่องง่าย ?️
เร่งกระบวนการเขียนโค้ดของคุณด้วยคำแนะนำโค้ดและสนทนาอย่างราบรื่นด้วย AI ที่นักพัฒนาโปรแกรมสร้างบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
AskCodi ผสานการทำงานกับโปรแกรมแก้ไขยอดนิยม เช่น Visual Studio Code, Sublime Text และ Atom การสนับสนุนที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆและเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ AskCodi
- รองรับส่วนขยาย IDE เช่น VS Code และ PyCharm
- ให้ตัวอย่างโค้ดในหลายภาษา (อังกฤษ, เยอรมัน, และโปแลนด์)
- การแชร์โค้ดสั้นๆ อย่างง่ายดาย
- การวิเคราะห์โค้ดเพื่อหาข้อบกพร่อง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
- แอป AskCodi สำหรับการพัฒนาส่วนหน้าและส่วนหลัง
ข้อจำกัดของ AskCodi
- เอกสารออนไลน์ควรได้รับการปรับปรุง
- มีเส้นทางการเรียนรู้อยู่บ้าง
ราคาของ AskCodi
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวจาก AskCodi
- G2: 4. 8/5 (70+ รีวิว)
- ProductHunt: 4. 9/5 (10+ รีวิว)
10. Tabnine
Tabnine, ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์, เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของนักพัฒนา, ยกระดับคุณภาพของโค้ด, และลดต้นทุน.
ซอฟต์แวร์นี้มอบคำแนะนำการเติมโค้ดอัจฉริยะและตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ชีวิตของนักพัฒนาง่ายขึ้น ในการทำเช่นนี้ ซอฟต์แวร์ใช้พลังของเครือข่ายประสาทที่ฝึกฝนจากชุดข้อมูลโค้ดโอเพนซอร์สขนาดใหญ่
เครื่องมือนี้สามารถใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ได้ รวมถึง Python, Java, JavaScript, PHP, Go และ Rust
สามารถปรับแต่งได้ตามฐานโค้ดและฐานความรู้ของคุณโดยไม่ต้องเปิดเผยโค้ดของคุณ นอกจากนี้ยังรวมความรู้ทั่วไปเข้ากับสไตล์การเขียนโค้ดของคุณเพื่อส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabnine
- ให้คำแนะนำฟังก์ชันที่ครบถ้วน
- เสนอการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ในครั้งเดียวสำหรับบรรทัดโค้ดทั้งหมด
- ทำงานบนแล็ปท็อป เดสก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ และระบบคลาวด์
- เพิ่มคุณภาพและความสม่ำเสมอของโค้ด
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของโค้ดและความเป็นส่วนตัว
- รองรับภาษาเช่น Python, TypeScript, Go, และ Rust
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub, GitLab และ Bitbucket
ข้อจำกัดของ Tabnine
- อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับคำแนะนำในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเขียนโค้ดของคุณ
- การตั้งค่าอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ Tabnine
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: มีให้บริการเมื่อติดต่อ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Tabnine
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
เขียนโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา
พัฒนาอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่หนักหน่วง ด้วยเครื่องมือ AI ชั้นยอดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เหล่านี้ ให้ AI ทำงานหนักแทนคุณ แล้วเพิ่มความเป็นมนุษย์เข้าไป เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมแล้ว!
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันครบวงจรที่ผสานเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย AI และฟีเจอร์การจัดการโครงการอย่างครบถ้วนลองใช้ ClickUp! ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่สะดวก ระบบอัตโนมัติ แผนภูมิ และความสามารถในการผสานรวมที่ทรงพลัง เพื่อผลักดันโครงการซอฟต์แวร์ของคุณสู่ความสำเร็จ! ?