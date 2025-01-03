10 เครื่องมือและผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เราทราบดีว่าเทคโนโลยีมีไว้เพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น และใช่ เราต้องการทำให้ชีวิตของลูกค้าง่ายขึ้นด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม แต่... มันคงจะดีไม่น้อยถ้าเราสามารถทำให้ชีวิตของเรา—และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา—ง่ายขึ้นด้วยในขณะเดียวกัน นั่นคือจุดที่เครื่องมือโค้ด AI เข้ามาช่วย... หรือจริง ๆ แล้วมันอยู่กับเรามานานแล้ว และการมีอยู่ของมันทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงการจำลองที่ซับซ้อน? 🤯
พูดตามตรงนะ เมื่อเราจ้องมองโค้ดที่พังอยู่ชิ้นเดิมเป็นเวลา 30 นาที เราคงไม่อยู่ในสภาพจิตใจที่เหมาะสมที่จะครุ่นคิดถึงคำถามสำคัญเหล่านี้ เราอยากจะเข้าไปในเมทริกซ์แล้วขอความช่วยเหลือจากบอทที่เป็นมิตรมากกว่า 🤖
และด้วยการก้าวกระโดดล่าสุดในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้มีบอทที่เป็นมิตรมากมายพร้อมที่จะช่วยเหลือเรา เครื่องมือเขียนโค้ด AI สามารถเขียน ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดได้ และทั้งหมดที่เราต้องทำคืออธิบายสิ่งที่เราต้องการจากพวกเขาด้วยคำพูดธรรมดาของมนุษย์
นี่คือ 10 เครื่องมือโค้ด AI ที่พิสูจน์ว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นเพื่อนของเรา
เครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI คืออะไร?
เครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อช่วยเหลือผู้พัฒนาในการทำงานด้านการเขียนโค้ด เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น การเขียนและแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ด การวิเคราะห์คุณภาพของโค้ด และแม้กระทั่งการแนะนำการปรับปรุงหรือวิธีแก้ปัญหาในการเขียนโค้ด
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือโค้ด AI?
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากผู้ช่วย AI ของคุณ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันสามารถจัดการกับงานการเขียนโค้ดที่ทีมของคุณทำทุกวันได้ นอกจากนี้มันยังต้องรองรับเครื่องมือและภาษาที่คุณใช้ด้วย ดังนั้นก่อนที่คุณจะลงทุนในเครื่องมือโค้ด AI ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติเหล่านี้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ 💪
- การสร้างโค้ดกับการตรวจสอบโค้ด: คุณต้องการให้เทคโนโลยี AI เขียนโค้ดหรือเพียงแค่ช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาโค้ดที่มีอยู่แล้ว? บางตัวช่วยสร้างโค้ด AI สามารถทำได้ทั้งสองอย่าง แต่บางตัวจะเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
- การผสานรวม: หากคุณใช้สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการอยู่แล้ว เช่น Visual Studio Code, JetBrains IDEs, RubyMine หรือ Xcode เครื่องมือโค้ด AI ของคุณจะต้องสามารถผสานรวมกับ IDE ของคุณได้อย่างราบรื่น
- ภาษาโปรแกรม: เครื่องมือ AI หลายตัวมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในภาษาการเรียนรู้ของเครื่อง (machine-learning) ที่เฉพาะเจาะจง และแม้ว่าเครื่องมือบางตัวอาจรองรับหลายภาษา แต่พวกมันอาจทำงานได้ดีกว่าในภาษาหนึ่งมากกว่าอีกภาษาหนึ่ง หากทีมของคุณส่วนใหญ่ทำงานด้วย Java คุณอาจไม่ต้องการเครื่องมือที่ดีที่สุดใน Python และหากคุณส่วนใหญ่ใช้ CSS คุณอาจไม่ต้องการเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเติมโค้ด HTML
10 เครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AI ที่ดีที่สุด
เครื่องมือ 10 นี้จะช่วยคุณสร้างโค้ด, ตรวจสอบโค้ด, และแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วขึ้น. พวกมันทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นและน้อยความรำคาญ.
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแอปเดียวที่สามารถแทนที่แอปทั้งหมดได้. มันคือเครื่องมือ AI,เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์, เครื่องมือจัดการโครงการ,เครื่องมือวางแผนสปรินต์, เครื่องมือพัฒนาธุรกิจ, และเครื่องมือคิดสร้างสรรค์ (พร้อมClickUp Whiteboards) ทั้งหมดในแอปเดียว.
นอกเหนือจากการให้บริการ AI เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณแล้วโปรแกรมนี้ ยังมีเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์และเทมเพลตแบบอไจล์อีกด้วย มีแม้กระทั่งแบบฟอร์มสำหรับการรายงานข้อบกพร่องโดยละเอียด การขอฟีเจอร์ใหม่ และการตรวจสอบโค้ด ดังนั้นหากคุณกำลังมองหา AI เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมซอฟต์แวร์ของคุณ นี่คือตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในรายการนี้ ✨
ClickUp Brainได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับบทบาทของแต่ละบุคคลในองค์กรของคุณ มันถูกโปรแกรมด้วยคำแนะนำที่ผ่านการคิดค้นอย่างละเอียดและได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยหลายร้อยรายการ เพื่อให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณสามารถขอความช่วยเหลือในการสร้างโค้ด ตรวจสอบโค้ด หรือรันการทดสอบหน่วยได้ เทคโนโลยี AI นี้จะกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดในกล่องเครื่องมือการพัฒนาของคุณในไม่ช้า 🛠️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กรณีการใช้งานที่หลากหลาย: ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับการเขียนโค้ดเท่านั้น ClickUp Brain สามารถใช้งานได้กับทุกแผนกในองค์กรของคุณ ตั้งแต่การเขียนโค้ดไปจนถึงการสร้างเนื้อหาด้วย AI
- การทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง: ด้วยClickUp ClickApps คุณสามารถเลือกจากคลังการทำงานอัตโนมัติที่มีอยู่หรือเขียนโปรแกรมของคุณเองเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
- การสปรินต์อัตโนมัติ: ClickApps สามารถสร้างการสปรินต์การพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
- การผสานรวม: คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อแทนที่เทคโนโลยีหลายอย่างในชุดเครื่องมือของคุณได้ แต่ถ้าคุณมีเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ ClickUpได้ด้วยการผสานรวมที่รองรับมากกว่า 1,000 รายการ
- ส่วนขยาย Chrome: เพิ่มพลังของ ClickUp ให้กับเบราว์เซอร์ของคุณด้วยส่วนขยาย Chromeที่ทำให้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ใช้งานได้ง่ายทุกที่ที่คุณต้องการ
- ไวท์บอร์ด: ทีมผลิตภัณฑ์สามารถใช้ไวท์บอร์ดเพื่อระดมความคิดและวางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้: เนื่องจาก ClickUp มีฟังก์ชันการทำงานมากมายและสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ตามบทบาทของแต่ละบุคคล ผู้ใช้ใหม่จึงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ธุรกิจ: $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง
- องค์กร: ติดต่อเราเพื่อขอราคาพิเศษ เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่หลายทีม
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
2. แชทจีพีที
เครื่องมือ AI ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดอย่างหนึ่ง ChatGPT ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามของคุณ ถามคำถามเพิ่มเติม ท้าทายแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง และปฏิเสธคำขอที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นในบางแง่มุม การทำงานร่วมกับ ChatGPT ก็เหมือนกับการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมงานที่ฉลาดหลักแหลม
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของมันคือการตอบคำถามของคุณ คุณสามารถนำไปใช้กับกรณีการใช้งานที่หลากหลายได้ — ตั้งแต่การเขียนโค้ดไปจนถึงการแก้ไขข้อผิดพลาด (debugging)และการวางแผนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ และแม้ว่า ChatGPT อาจไม่ทำผิดพลาดน้อยกว่าเครื่องมือ AI สำหรับการเขียนโค้ดอื่น ๆ แต่มันถูกโปรแกรมให้ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง ดังนั้นเราจะให้คะแนนโบนัสให้กับมันในเรื่องของความ скром 🤭
เทคโนโลยี AI นี้ยังได้รับการอัปเกรดล่าสุดเป็นโมเดล GPT-4 เมื่อเทียบกับ GPT-3 แล้ว GPT-4 สามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่ซับซ้อนมากขึ้น เข้าใจไวยากรณ์ที่ซับซ้อนกว่า และแก้ไขปัญหาที่ยากกว่าได้
ลองดูเทมเพลต AI เหล่านี้พร้อมคำสั่ง ChatGPT!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ความยืดหยุ่น: คุณสามารถใช้แชทบอท AI นี้ได้มากกว่าการเขียนโค้ด เพราะมันเป็นเพียงเครื่องมือถาม-ตอบเท่านั้น จึงสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกบทบาทภายในองค์กรของคุณได้
- คำถามติดตามผล: ตัวสร้างโค้ด AI บางตัวล้มเหลวตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนื่องจากไม่เข้าใจบริบททั้งหมดของคำถามของคุณ เนื่องจาก ChatGPT ถามคำถามติดตามผล จึงสามารถช่วยคุณระบุข้อมูลที่คุณต้องให้เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง
- การตรวจสอบโค้ด: ChatGPT มีความสามารถเป็นพิเศษในการระบุข้อผิดพลาดภายในโค้ดของคุณและช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- บริบทจำกัด: ผู้ใช้บางรายบ่นว่า ในบทสนทนาที่ยาวนาน แชทบอทนี้มีแนวโน้มที่จะหลงประเด็น อาจลืมข้อมูลที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้ในบทสนทนา และไม่สามารถให้คำตอบที่สอดคล้องกันได้
- คำตอบทั่วไป: บางคนยังกล่าวว่าโปรแกรมนี้มีแนวโน้มที่จะให้คำตอบแบบสำเร็จรูปเดิมซ้ำไปซ้ำมา แม้ในบริบทที่แตกต่างกัน
ราคาของ ChatGPT
- ChatGPT: ฟรี
- ChatGPT Plus: $20 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
ลองดูทางเลือกอื่นของ ChatGPT เหล่านี้!
3. CodeT5
CodeT5 มีโมเดลตัวเข้ารหัสและโมเดลตัวถอดรหัสในตัว ซึ่งช่วยให้สามารถแปลภาษาธรรมชาติเป็นโค้ดได้ (คล้ายกับการใช้ ChatGPT ในการเขียนโค้ด) และยังแปลโค้ดกลับเป็นภาษาธรรมชาติได้ด้วย ดังนั้นคุณไม่เพียงแต่สามารถบอก CodeT5 ให้ทำอะไรได้เท่านั้น แต่ยังสามารถถามให้มันอธิบายว่าโค้ดแต่ละส่วนทำงานอย่างไรได้อีกด้วย เป็นการสนทนาแบบสองทาง 🗣️
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่Salesforce ได้ออกแบบโปรแกรมนี้ขึ้นเพื่อให้มีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับภาษาการเขียนโปรแกรมมากยิ่งขึ้น เป้าหมายของพวกเขาคือการชดเชยข้อบกพร่องบางประการของเครื่องมือโค้ด AI อื่น ๆ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามุ่งเน้นไปที่การประมวลผลภาษาธรรมชาติในข้อมูลการฝึกอบรมมากเกินไป และไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาษาเพียงพอ
ผลลัพธ์คือเครื่องมือฟรีแบบโอเพนซอร์สที่สามารถทำการสรุปโค้ด, สร้างโค้ด, ปรับปรุงโค้ด, และแปลโค้ดจากโค้ดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CodeT5
- การสร้างโค้ดจากข้อความ: คล้ายกับ AI แชทบอท คุณสามารถให้ CodeT5 คำสั่ง และมันจะเขียนโค้ดให้ตรงกับคำขอของคุณ
- การแปลโค้ดเป็นโค้ด: หากทีมของคุณทำงานในหลายภาษาโปรแกรม CodeT5 สามารถนำโค้ดของคุณจากภาษาหนึ่ง เช่น Python ไปแปลเป็นอีกภาษาหนึ่ง เช่น JavaScript
- สรุปโค้ด: โปรแกรมนี้สามารถอธิบายว่าโค้ดแต่ละส่วนทำงานอย่างไรในภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์เรียนรู้ภาษาและเฟรมเวิร์กใหม่ๆ ได้
ข้อจำกัดของ CodeT5
- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น: ทีมที่ออกแบบ CodeT5 กล่าวว่าซอฟต์แวร์นี้อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ที่อยู่และหมายเลขประจำตัว และอาจสร้างโค้ดที่มีความเสี่ยงได้
ราคาของ CodeT5
- ฟรีและเปิดให้ทุกคน
คะแนนและรีวิว CodeT5
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
4. โคดิก้า
หากทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณให้ความสำคัญอย่างมากกับคุณภาพและความปลอดภัย Codiga อาจเป็นเพื่อนใหม่ที่ดีที่สุด (เสมือนจริง) ของคุณ
ผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ AI นี้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบโค้ดมากกว่าการสร้างโค้ดใหม่ มันสามารถสร้างโค้ดสั้นๆ ได้ แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเขียนโค้ดทั้งบรรทัด สิ่งที่ Codiga ทำได้ดีที่สุดคือการทำความสะอาดโค้ดของทีมคุณ 🧹
มันสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบในโค้ดของคุณได้โดยอัตโนมัติ และคุณสามารถสอนกฎการตรวจสอบโค้ดที่คุณต้องการบังคับใช้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์กฎใหม่และโค้ดตัวอย่างกับทีมทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Codiga
- การตรวจสอบโค้ด: Codiga ให้บริการตรวจสอบโค้ดอย่างละเอียดซึ่งสามารถลดจำนวนการละเมิดและช่องโหว่ในโค้ดของคุณ
- การปรับแต่ง: สร้างกฎเฉพาะสำหรับการตรวจสอบโค้ดของคุณภายในเวลาไม่ถึงห้านาที แล้วแชร์กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน 📖
- จุดเน้นด้านความปลอดภัย: Codiga ตรวจสอบซอฟต์แวร์ของคุณเพื่อค้นหาภัยคุกคามทั่วไปทั้งหมด และสามารถแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใน IDE ของคุณโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของโค้ดิกา
- จำนวนการผสานรวม IDE ที่จำกัด: Codiga ผสานรวมได้เฉพาะกับ VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab และ Bitbucket เท่านั้น หากคุณใช้ IDE อื่น เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์นี้จะไม่สามารถทำงานร่วมกับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้
- ข้อจำกัดของ PHP: แม้ว่า Codiga จะรองรับภาษา 15 ภาษา แต่ผู้ใช้บางรายบ่นว่ามันทำงานได้ไม่ดีใน PHP
ราคาของ Codiga
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Codiga
- G2: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
5. OpenAI Codex
บริษัทเดียวกันที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT, OpenAI มีเป้าหมายใหญ่สำหรับปัญญาประดิษฐ์: พวกเขาต้องการพัฒนา AI ที่สามารถแก้ปัญหาในระดับมนุษย์ได้ ระบบของพวกเขาใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึก (LLMs) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สอน AI ให้ทำงานต่างๆ—ในกรณีนี้คือการเขียนโค้ด—โดยการป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาลให้มัน
พวกเขาฝึกฝนระบบ Codex ด้วยความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของแพลตฟอร์ม GPT-3 ของพวกเขา และด้วยโค้ดจำนวนหลายพันล้านบรรทัด กระบวนการฝึกฝนอย่างลึกซึ้งนี้ทำให้ Codex สามารถแปลคำสั่งที่คุณเขียนเป็นโค้ดคุณภาพสูงได้แบบเรียลไทม์
แต่ผู้ช่วยเขียนโค้ด AI นี้ทำได้ดีกว่าในการให้ตัวอย่างโค้ดสั้น ๆ มากกว่าการให้โค้ดเต็มรูปแบบ
คุณสมบัติเด่นของ OpenAI Codex
- การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว: เนื่องจาก OpenAI ได้ใช้เวลาอย่างมากในการฝึกฝนระบบโค้ดของตน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องป้อนชุดข้อมูลการฝึกอบรมของตนเองให้กับ Codex
- เครื่องมือเติมโค้ดอัตโนมัติด้วย AI: ขณะที่คุณทำงาน Codex สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเติมโค้ดอัจฉริยะ โดยแนะนำโค้ดสั้นๆ เพื่อเติมเต็มงานโค้ดทั่วไปโดยอัตโนมัติ
- การให้คำแนะนำด้วยภาษาธรรมชาติ: คุณสามารถเขียนคำแนะนำเพื่อขอให้ Codex แก้ปัญหาการเขียนโค้ด และมันจะตอบกลับด้วยคำแนะนำโค้ด
ข้อจำกัดของ OpenAI Codex
- รองรับภาษาเพียงไม่กี่ภาษา: Codex ทำงานได้ดีที่สุดกับ Python แม้ว่าจะรองรับ JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript และ Shell แต่คำแนะนำโค้ดอาจมีความแม่นยำน้อยกว่าในภาษาเหล่านี้
- ไม่มีการตรวจสอบโค้ด: OpenAi Codex เป็นระบบ AI ที่เน้นการสร้างเนื้อหาเป็นหลัก ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแนะนำการปรับปรุงโค้ดที่คุณได้เขียนไว้แล้ว
ราคาของ OpenAI Codex
- ฟรีและเปิดให้ทุกคน
คะแนนและรีวิว OpenAI Codex
เนื่องจาก OpenAI Codex เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส จึงไม่มีรีวิวจากผู้ใช้บนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ทั่วไป แต่เนื่องจากเป็นบริการฟรี คุณจึงไม่มีข้อเสียในการทดลองใช้และตัดสินใจด้วยตนเอง
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
6. โพลีโคเดอร์
เครื่องมือโค้ดโอเพนซอร์สที่ท้าทาย Codex อย่าง Polycoder แตกต่างจากเครื่องมือโอเพนซอร์สอื่น ๆ เพราะไม่เพียงแต่ AI จะเปิดให้สาธารณชนใช้งานได้ฟรีเท่านั้น แต่ข้อมูลการฝึกอบรมทั้งหมดก็เช่นกัน ดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการเพิ่มหรือปรับปรุงชุดข้อมูลก็สามารถทำได้—นี่คือ AI ที่เปิดกว้างสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนได้ออกแบบPolyCoder โดยอิงจากภาษา GPT-2 ของ OpenAI และพวกเขาอ้างว่า AI นี้สามารถเขียนโค้ดในภาษา C ได้ดีกว่า AI อื่น ๆ ที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการสร้างโค้ดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ระบบ AI ได้รับการฝึกฝนในภาษาโปรแกรมทั้งหมด 12 ภาษา โดยอิงจากพารามิเตอร์จำนวน 2.7 พันล้านพารามิเตอร์
คุณสมบัติเด่นของ PolyCoder
- การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: ใครก็ตามสามารถปรับปรุง PolyCoder ได้โดยการสอนภาษาโปรแกรมใหม่ให้กับมัน, ให้ข้อมูลชุดจากแหล่งโค้ดเพิ่มเติม, หรือปรับปรุงความเข้าใจในภาษาธรรมชาติของมัน, ทำให้โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการโอเพนซอร์สที่น่าตื่นเต้นที่สุดนับตั้งแต่ WordPress
- การเขียนโค้ดภาษา C: แม้ว่า PolyCoder จะเชี่ยวชาญในภาษาโปรแกรม 12 ภาษา แต่จุดแข็งที่สุดคือภาษา C เครื่องมือโค้ด AI อื่น ๆ อาจทำงานได้ดีกว่าใน Java, Python หรือ SQL แต่คุณสามารถฝึก PolyCoder ให้พัฒนาความสามารถในภาษาที่คุณต้องการได้เสมอ
ข้อจำกัดของ PolyCoder
- ช่องโหว่ที่รุนแรงมากขึ้น: เนื่องจากเป็นโอเพ่นซอร์ส ผู้สร้าง PolyCoder จึงกังวลว่าโปรแกรมเมอร์อาจสอนพฤติกรรมที่เป็นอันตรายให้กับ AI หรือนำช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเข้าสู่ซอร์สโค้ดได้
ราคาของ PolyCoder
- ฟรีและเปิดให้ทุกคน
คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
7. Tabnine
ผู้ช่วย AI นี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นเครื่องมือเติมโค้ด AI ที่ช่วยเร่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยการเขียนฟังก์ชันเต็มรูปแบบและบรรทัดโค้ดทั้งหมด สามารถทำนายและแนะนำบรรทัดโค้ดถัดไปของคุณตามไวยากรณ์ที่คุณใช้
ลองนึกถึงมันเหมือนกับคำแนะนำในการพิมพ์ข้อความบนสมาร์ทโฟนของคุณ คำแนะนำเหล่านั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดไว้เสมอไป แต่เมื่อมันตรงกับสิ่งที่คุณต้องการ คุณเพียงแค่คลิกแล้วส่ง จากนั้นคุณก็สามารถเดินหน้าต่อไปยังส่วนถัดไปของโค้ดของคุณได้เลย ⛵️
เครื่องมือนี้ยังสามารถเรียนรู้จากรูปแบบการเขียนโค้ดของคุณเพื่อให้คำแนะนำที่แม่นยำยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabnine
- การเขียนโค้ดเชิงคาดการณ์: คุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาได้ดีที่สุดของ Tabnine คือความสามารถในการแนะนำบรรทัดโค้ดถัดไปของคุณขณะที่คุณพิมพ์ผ่านฟีเจอร์การคาดการณ์ด้วยระบบแมชชีนเลิร์นนิง
- โฮสติ้งที่ยืดหยุ่น: คุณสามารถใช้งาน Tabnine ได้จากแล็ปท็อปของคุณ, จากเซิร์ฟเวอร์ที่มีการป้องกันไฟร์วอลล์, หรือจากคลาวด์, ดังนั้นเครื่องมือนี้จะเหมาะกับนโยบายความปลอดภัยของบริษัทคุณ
- หลายภาษาโปรแกรม: Tabnine รองรับทั้งภาษาโปรแกรมหลักและภาษาเฉพาะทาง รวมถึง JavaScript, Python, TypeScript, Rust, Go และ Bash
ข้อจำกัดของ Tabnine
- ขีดจำกัดของความสามารถภายใน UI เฟรมเวิร์ก: ผู้ใช้บางรายบ่นว่าหากคุณกำลังทำงานกับ JavaScript UI frameworks คำแนะนำมีความแม่นยำน้อยลงและมักไม่ถูกต้อง
- ใช้พื้นที่จัดเก็บมาก: โปรแกรมนี้ใช้ RAM เป็นจำนวนมาก และบางครั้งอาจต้องใช้หน่วยความจำมากกว่า 1GB ในการทำงาน
ราคาของ Tabnine
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Tabnine เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Tabnine
8. Snyk Code
เครื่องมือ AI นี้มาจาก Snyk ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นด้านความปลอดภัย เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Snyk เครื่องมือนี้มุ่งเน้นเฉพาะในการช่วยคุณสร้างโค้ดที่ปลอดภัย
Snyk Code ไม่ได้เขียนโค้ดหรือช่วยคุณทำงานอัตโนมัติ แต่ทำการทดสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบสถิตในเวลาจริง มันระบุช่องโหว่และให้คำแนะนำในการแก้ไขเพื่อให้ทีมของคุณสามารถแก้ไขปัญหาความปลอดภัยได้ทันที เนื่องจากมันทำงานในเวลาจริง ทีมของคุณจึงไม่ต้องรอรายงาน SAST เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ Snyk
- ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: เนื่องจากมุ่งเน้นเฉพาะการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย แอปนี้จึงมีความปลอดภัยในระดับสูงมาก
- ใช้งานง่าย: ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเริ่มใช้งานโปรแกรมนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่อง
- ผสานการทำงานกับ IDE ส่วนใหญ่: Snyk มีปลั๊กอินสำหรับ JetBrains, Visual Studio, VS Code และ Eclipse
ข้อจำกัดของ Snyk
- คุณสมบัติที่จำกัด: เนื่องจาก Snyk Code มุ่งเน้นเฉพาะด้านความปลอดภัยเท่านั้น คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องมือโค้ด AI ตัวที่สองหากคุณต้องการแชทบอทที่สามารถเขียนโค้ดเต็มบรรทัดสำหรับการสร้างโค้ดคุณภาพสูง
- ไม่รองรับภาษาเฉพาะทาง: Snyk Code รองรับภาษาโปรแกรมยอดนิยม 10 ภาษา ได้แก่ Apex, C#, C++, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby และ TypeScript หากคุณต้องการทำงานกับภาษาเฉพาะทางมากกว่านี้ คุณอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องอื่น
ราคาของ Snyk
- ฟรี: $0 พร้อมนักพัฒนาที่สามารถมีส่วนร่วมได้ไม่จำกัด
- ทีม: $25 ต่อเดือน สำหรับผู้มีส่วนร่วมไม่เกิน 10 คน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Snyk เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Snyk
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
9. GitHub Copilot
GitHub Copilot ถูกสร้างขึ้นบน API ของ OpenAI Codex ซึ่งอาจทำให้คุณสงสัยว่าทำไมคุณควรจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือเขียนโค้ด AI นี้เมื่อคุณสามารถใช้เครื่องมือโค้ดโอเพนซอร์สของ Codex ได้ฟรี
เมื่อ GitHub สร้างผลิตภัณฑ์ของตนบนพื้นฐานของ OpenAI Codex มันได้ขยายขีดความสามารถของโปรแกรม ดังนั้น Copilot จึงรองรับโมเดลภาษาการเขียนโปรแกรมได้มากขึ้นและสร้างโค้ดที่สมบูรณ์มากขึ้นกว่า Codex Copilot ยังสามารถช่วยทีมของคุณเรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรมและเฟรมเวิร์กใหม่ๆ ได้เร็วขึ้นอีกด้วย 🧑✈️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copilot
- หลายภาษาการเขียนโปรแกรม: คุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์ของ GitHub จะสร้างโค้ดในภาษาการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายอย่างมหาศาล รวมถึง Python, JavaScript, Go, C++, และ TypeScript
- โปรแกรมเมอร์คู่ด้วย AI: ผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องนี้ตอบสนองต่อคำสั่งภาษาธรรมชาติในหลายสิบภาษา
- การผสานรวม: คุณสามารถจับคู่ Copilot กับโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่คุณชื่นชอบได้ มันสามารถผสานรวมกับ Visual Studio Code, JetBrains IDEs และ Neovim
ข้อจำกัดของ Copilot
- การเริ่มต้นใช้งานและประสิทธิภาพที่ช้า: ผู้ใช้บางรายบ่นว่าการสอน Copilot เกี่ยวกับกระบวนการของคุณนั้นใช้เวลานานและต้องการข้อมูลการฝึกอบรมจำนวนมาก เมื่อใช้งานได้แล้ว คุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์แบบเรียลไทม์ของมันจะสร้างโค้ดได้ช้ากว่าเครื่องมือ AI อื่นๆ
- การช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องแบบจำกัด: GitHub ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องบางส่วน แต่ไม่มีการสนับสนุนอย่างละเอียด
ราคาของ Copilot
- บุคคล: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
- Copilot Business: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Copilot Enterprise: 39 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Copilot
แม้ว่าฟีเจอร์ Copilot ของ GitHub จะไม่มีรีวิวมากนักในตัวเอง แต่ GitHub มีรีวิวหลายพันรายการและเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับอย่างดีจากทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์
10. Replit Ghostwriter
หากคุณต้องการให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณใช้เวลาไปกับการคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและลดเวลาในการทำงานซ้ำๆ Ghostwriter อาจเป็นคู่หูคนใหม่ของคุณ 👻
โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติและเพิ่มพื้นที่ในสมองสำหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น แชทบอทช่วยคุณระดมความคิดสำหรับโครงการสร้างสรรค์ แปลภาษาธรรมชาติเป็นโค้ด และอธิบายโค้ดสั้นๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ผู้เขียนเงาเรียนรู้จากคุณขณะที่คุณทำงานร่วมกับมัน ดังนั้นมันจึงเติบโตขึ้นเพื่อเข้าใจบริบทของโครงการของคุณและนำเสนอโซลูชันที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของนักเขียนเงา
- รองรับภาษาโปรแกรม 16 ภาษา: Replit Ghostwriter รองรับการวิเคราะห์โค้ดแบบสถิต, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust และ SQL
- เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว: เวลาตอบสนองเฉลี่ยของแชทบอท Ghostwriter คือ 500 มิลลิวินาที ดังนั้นนักพัฒนาของคุณจะไม่รู้สึกหงุดหงิดกับความเร็วที่ช้า
- แปลงเสียงเป็นโค้ด: นอกจากการพิมพ์ข้อความไปยังแชทบอทแล้ว คุณยังสามารถใช้บันทึกเสียงเพื่อเริ่มต้นโครงการได้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
ข้อจำกัดของนักเขียนเงา
- อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าในบางภาษา: แม้ว่าจะรองรับ 16 ภาษา แต่โปรแกรมนี้ทำงานได้ดีที่สุดในภาษา Python และ JavaScript
- ใช้งานได้เฉพาะภายใน Replit IDE เท่านั้น: Ghostwriter เป็นฟีเจอร์ของสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการของ Replit และไม่สามารถใช้งานร่วมกับ IDE อื่นได้ ดังนั้น หากคุณกำลังใช้ Visual Studio Code, XCode, JetBrains หรือแพลตฟอร์มอื่น Ghostwriter จะไม่สามารถใช้งานได้สำหรับคุณ
ราคาของนักเขียนเงา
Ghostwriter เป็นบริการเพิ่มเติม $10 ต่อเดือน นอกเหนือจากแผน Replit ของคุณ. แผน Pro $20 ต่อเดือนเท่านั้นที่ให้สิทธิ์คุณเข้าถึง Ghostwriter, ดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณจะเป็น $30 ต่อเดือน.
การจัดอันดับและรีวิวของนักเขียนเงา
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
ทำไมคุณควรใช้เครื่องมือผู้ช่วยการเขียนโค้ดด้วย AI?
นักพัฒนาซอฟต์แวร์หลายคนลังเลที่จะไว้วางใจเครื่องมือเขียนโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์ เป็นเรื่องง่ายที่จะเชื่อว่าเครื่องจักรจะไม่มีวันเข้าใจความละเอียดอ่อนและความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ด นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณควรพิจารณาให้โอกาสเครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AI:
- เพิ่มผลผลิต: ด้วยเครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI ทีมพัฒนาของคุณสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องมือเหล่านี้ช่วยอัตโนมัติงานที่น่าเบื่อและช่วยสร้างคำแนะนำโค้ดที่คุณอาจไม่ได้คิดถึงด้วยตัวเอง
- ปรับปรุงคุณภาพของโค้ด: การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการเขียนโค้ด คุณยังได้เพิ่มชั้นการควบคุมคุณภาพอีกชั้นหนึ่ง เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดและช่องโหว่ด้านความปลอดภัยก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตจริง
- พัฒนาทักษะใหม่: การทำงานร่วมกับเครื่องมือการเขียนโค้ด AI สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์กใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้น เปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับทีมพัฒนาของคุณ
- เพิ่มเวลาสำหรับการคิดสร้างสรรค์: เมื่องานที่น่าเบื่อถูกจัดการโดยปัญญาประดิษฐ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ด้านสร้างสรรค์ของงาน ซึ่งสามารถนำไปสู่โค้ดที่มีนวัตกรรมและคุณภาพสูงขึ้น
- คุ้มค่า: เครื่องมือเขียนโค้ด AI บางตัวมีให้ใช้ฟรีหรือมีแผนราคาที่จับต้องได้ ทำให้ทีมพัฒนาทุกทีมสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณเพียงใดก็ตาม
ความท้าทายที่นักพัฒนาต้องเผชิญซึ่งเครื่องมือโค้ด AI สามารถแก้ไขได้
นักพัฒนาซอฟต์แวร์มักใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก ซึ่งพวกเขาสามารถนำไปใช้กับสิ่งที่สำคัญกว่า เช่น การแก้ไขข้อบกพร่องหรือการวางแผนโครงการได้ เครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI มอบทางออกสำหรับความท้าทายเหล่านี้ รวมถึง:
งานที่ทำซ้ำๆ
งานหลายอย่างที่โปรแกรมเมอร์ต้องทำเป็นประจำทุกวันนั้นซ้ำซากและน่าเบื่อ เครื่องมือ AI สามารถช่วยทำงานเหล่านี้ให้เป็นอัตโนมัติได้ ทำให้มีเวลาเหลือมากขึ้นสำหรับการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
การเรียนรู้ภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์กใหม่
การเรียนรู้ภาษาโปรแกรมใหม่สามารถเป็นเรื่องท้าทายได้แม้กระทั่งนักพัฒนาที่มีประสบการณ์มากที่สุด ด้วยเครื่องมือ AI นักพัฒนาสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ได้เร็วขึ้นและมีความแม่นยำมากขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพของโค้ด
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่นักพัฒนาต้องเผชิญคือการเขียนโค้ดคุณภาพสูง แม้แต่นักพัฒนาที่มีประสบการณ์ก็อาจทำผิดพลาดได้เป็นครั้งคราว เครื่องมือโค้ด AI สามารถช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดเหล่านี้ก่อนที่จะกลายเป็นบั๊กที่มีค่าใช้จ่ายสูง
พวกเขายังสามารถแนะนำวิธีการปรับปรุงโค้ดได้ ซึ่งนำไปสู่โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
การแก้ไขข้อผิดพลาด
การดีบั๊กเป็นงานที่น่าเบื่ออีกอย่างหนึ่งที่มักใช้เวลาของนักพัฒนาเป็นจำนวนมาก. เครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI สามารถช่วยระบุและแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เวลาของนักพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อไปทำภารกิจที่สำคัญกว่า.
เริ่มต้นสร้างโค้ดด้วยเครื่องมือเขียนโค้ด AI
เครื่องมือ AI สามารถทำให้ชีวิตของคุณและทีมของคุณง่ายขึ้น ไม่ต้องจ้องมองโค้ดที่เสียจนตาจะหลุดอีกต่อไป ตอนนี้คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากแชทบอทที่เป็นมิตรของคุณได้
เมื่อทำงานได้ดีที่สุด ตัวสร้างโค้ด AI สามารถทำหน้าที่เหมือนเพื่อนร่วมงานที่มีสติปัญญา (เทียม) ได้ พวกเขาสามารถช่วยคุณคิดค้นไอเดีย แก้ไขปัญหา และสำรวจแนวคิดที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาของคุณไปข้างหน้า
สำหรับแอปที่จะจัดการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบและมีเครื่องมือโค้ด AI ในตัว ลองใช้ClickUp คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานและเริ่มใช้คุณสมบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUpได้ฟรี ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นจะช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณได้อีกด้วย
เมื่อคุณเริ่มใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณจะมีเวลาเหลือมากขึ้นในการคิดถึงคำถามใหญ่ ๆ ของชีวิต เช่น ใครเป็นคนเขียนโค้ด AI ที่เขียนโค้ด? หรือเครื่องมือเขียนโค้ด AI เขียนโค้ดตัวเอง? 🤯