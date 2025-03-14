15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ดในปี 2025

เมื่อ ChatGPT ปรากฏตัวขึ้น มันได้สร้างความตื่นตะลึงไปทั่ววงการเทคโนโลยี ผู้ที่หลงใหลในปัญญาประดิษฐ์และสนใจด้านการเขียนโปรแกรมต่างรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้มีผู้ช่วย AIที่สามารถเขียนโค้ดได้หลายภาษา แก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที และรับหน้าที่งานที่น่าเบื่อในการร่างเอกสาร
อย่างไรก็ตาม เมื่อฉันได้ศึกษาความสามารถของ ChatGPT อย่างลึกซึ้งขึ้น และได้พูดคุยกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ รวมถึงเพื่อนบางคนจาก ClickUp ฉันก็ตระหนักว่าความเป็นจริงไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ความตื่นเต้นในตอนแรกทำให้คิด
แม้ว่า ChatGPT จะทรงพลังอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ก็มีข้อจำกัดเมื่อพูดถึงงานด้านการเขียนโค้ด
ในฐานะนักเขียนโค้ด คุณอาจตระหนักถึงสิ่งนี้เช่นกัน นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอรายการทางเลือก ChatGPT ที่ดีที่สุดทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเขียนโค้ด มาดูกันว่าพวกมันเปรียบเทียบกันอย่างไร
แต่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจว่าทำไม ChatGPT จึงไม่ใช่ผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ดีที่สุดเสมอไป
ข้อจำกัดของ ChatGPT
ChatGPT แม้ว่าจะขับเคลื่อนด้วยโมเดลการเรียนรู้ภาษาขั้นสูง (LLM) แต่ก็อาศัยข้อมูลจากแหล่งออนไลน์ที่มีจำนวนจำกัด
- ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ:การเขียนโค้ดด้วย ChatGPTอาจไม่น่าเชื่อถือและมีข้อบกพร่องหรือประสิทธิภาพต่ำ นักเขียนโค้ดจำเป็นต้องตรวจสอบและเขียนคำแนะนำใหม่ ขั้นตอนนี้อาจทำให้คุณช้าลงในระยะยาวเนื่องจากคุณไม่สามารถไว้วางใจผลลัพธ์ได้อย่างเต็มที่
- การเข้าใจบริบทที่จำกัด: งานเขียนโค้ดที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวัตถุประสงค์ของโครงการและสถาปัตยกรรมโดยรวม อาจทำให้ ChatGPT เกิดข้อผิดพลาดได้ โมเดลอาจประสบปัญหาในการพิจารณาเคสที่ซับซ้อนหรือการผสานรวมกับโค้ดที่มีอยู่เดิมอย่างราบรื่น
- การขาดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม: แม้ว่า ChatGPT จะทำได้ดีในการทำงานซ้ำๆ แต่ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างโซลูชันโค้ดที่ยอดเยี่ยม สำหรับปัญหาที่ต้องการการคิดนอกกรอบ ChatGPT อาจไม่ช่วยได้มากนัก
- การรับรู้ด้านความปลอดภัยที่จำกัด: การสร้างโค้ดของ ChatGPT อาจไม่ให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย นักพัฒนาจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากคำแนะนำ
- ความกังวลเกี่ยวกับอคติของข้อมูล: ข้อมูลที่ใช้ฝึกอบรมของ ChatGPT อาจมีอคติ ซึ่งอาจสะท้อนออกมาในโค้ดของมันได้ สิ่งนี้อาจทำให้เกิดปัญหาที่คุณไม่คาดคิด หรือแม้กระทั่งทำให้ปัญหาที่มีอยู่แล้วในโค้ดของคุณแย่ลง
เนื่องจากข้อเสียเหล่านี้ นักเขียนโปรแกรมหลายคนกำลังมองหาเครื่องมือ AI อื่น ๆ ที่ทำงานกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เครื่องมือใหม่เหล่านี้สามารถแก้ปัญหาได้ในทางที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเขียนโปรแกรม
ทางเลือกของ ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ดในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของ 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ด
ทีมของเราที่ ClickUp ได้ตัดสินใจทดสอบทางเลือก ChatGPTที่ดีที่สุด 15 ตัว และรวบรวมชุดเครื่องมือการเขียนโปรแกรมไว้ให้คุณ นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ มันรวมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการงานและการจัดการสปรินต์ พร้อมด้วยแชทแบบเรียลไทม์ การจัดการเอกสาร และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน และเก็บข้อมูลโครงการทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว
ผู้ช่วย AI อเนกประสงค์ในตัวClickUp Brain, สามารถรับงานที่น่าเบื่อและซ้ำซากเพื่อประหยัดเวลาของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ที่สร้างคำแนะนำโค้ดได้ภายในแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้าง สรุป แก้ไข หรือแม้แต่เขียนโค้ดให้เสร็จสมบูรณ์ได้
ไม่ว่าคุณจะติดอยู่กับอัลกอริทึมที่ซับซ้อนหรือต้องการทบทวนไวยากรณ์อย่างรวดเร็ว ClickUp Brain สามารถช่วยให้คุณเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ClickUp ผสานการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับระบบควบคุมเวอร์ชัน เช่น GitHub และ GitLab คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ—ทุกอย่างถูกรวมไว้ที่เดียวและเข้าถึงได้ง่าย
ด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบบล็อกโค้ดของ ClickUp คุณสามารถ แชร์โค้ดสั้น ๆ กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายภายใน งานใน ClickUp หรือ เอกสารใน ClickUp พร้อมการเน้นไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของโค้ด
เมื่อมีโครงการเขียนโค้ดขนาดใหญ่ คุณต้องติดตามทุกอย่างอย่างใกล้ชิดClickUp Dashboard ที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการทีมซอฟต์แวร์ของ ClickUp มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพการทำงานของทีม
โดยการใช้เครื่องมือเหล่านี้ ทีมพัฒนาสามารถระบุอุปสรรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆปรับการจัดสรรทรัพยากรตามความจำเป็น และมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะส่งมอบงานได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
ส่วนที่ดีที่สุดคือแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับงานสำหรับโครงการเขียนโค้ดทั้งหมดได้ พวกเขาสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ เช่น ภาษาโปรแกรมที่ใช้ สถานะการตรวจสอบโค้ด หรือแม้แต่รหัสข้อผิดพลาด ทุกอย่างสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะ ทำให้การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น
ClickUp ยังมีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUpจะรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างราบรื่นไว้ในที่เดียว
นี่หมายความว่าทุกทีมของคุณ ตั้งแต่ทีมผลิตภัณฑ์และการออกแบบไปจนถึงทีมวิศวกรรมและการประกันคุณภาพ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น คุณต้องการเพียงเครื่องมือเดียวในการจัดการทั้งหมด—ตั้งแต่การสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์และการส่งมอบฟีเจอร์สำคัญตรงเวลาไปจนถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง
เทมเพลตนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูงมาก คุณสามารถเลือกวิธีการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน (เช่น Scrum หรือ Kanban) ขึ้นอยู่กับวิธีที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างป้ายกำกับแบบกำหนดเองสำหรับงานได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ใช้ป้ายกำกับเช่น "New York" หรือ "California" สำหรับตำแหน่งโครงการ และ "V1. 0" หรือ "V2. 0" เพื่อระบุว่ารุ่นใดที่ฟีเจอร์หรือบั๊กนั้นเกี่ยวข้อง ด้วยวิธีนี้ ClickUp จะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน
คุณยังสามารถเลือกจากมุมมองมากกว่าหกแบบเพื่อติดตามความคืบหน้า เช่น รายการ บอร์ด ปฏิทิน และแม้แต่แผนผังความคิด รายละเอียดนี้ยังใช้กับสถานะงานด้วย—มีตัวเลือกมากกว่า 16 แบบให้เลือก! สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนในทีมเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มอบหมายงานตรวจสอบโค้ด ติดตามความคืบหน้า และรับข้อเสนอแนะโดยตรง จัดการกระบวนการตรวจสอบโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพและรับรองการส่งมอบโค้ดที่มีคุณภาพสูง
- ปรับกระบวนการทำงานซ้ำๆ ให้เป็นระบบด้วยระบบอัตโนมัติของClickUp Automations ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา
- เข้าถึงการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้ไม่ลืมกำหนดเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- ใช้ClickUp Chat ViewและClickUp Docs เพื่อ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยฟังก์ชันแชทในตัวและการแก้ไขเอกสารร่วมกัน
- ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยภาพ วางแผนฟีเจอร์ต่าง ๆ และเชื่อมโยงงานแต่ละส่วนอย่างมีเหตุผล เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของทีมและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้นด้วยClickUp Mind Maps
- ใช้มุมมองที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบของ ClickUp รวมถึงการสนับสนุนในตัวสำหรับวิธีการทำงานแบบ Agile ที่ได้รับความนิยม เช่น Scrum และ Kanban จัดการสปรินต์ ติดตามความคืบหน้าบนกระดาน Kanban และมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวอร์ชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- แม้ว่าClickUp Universityจะมุ่งมั่นในการสอนคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้ ClickUp ในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อนเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายและเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ. ClickUp ไม่เพียงแต่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังง่ายสำหรับทีมทั้งหมดอีกด้วย. นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ได้คุณค่าสูงสุดจากมัน. มีจำนวนมากมายของ ClickApps (ปลั๊กอิน/แอดออน) และการผสานรวมกับทุกสิ่งตั้งแต่ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ความสัมพันธ์/การพึ่งพา, ปฏิทิน, อีเมล, และการผสานรวมอื่น ๆ. สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือระบบอัตโนมัติและความช่วยเหลือจาก AI ที่มาในตัว.
การใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ClickUp ไม่เพียงแต่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังเหมาะกับทั้งทีมอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากมัน มี ClickApps (ปลั๊กอิน/แอดออน) และระบบเชื่อมต่อมากมายตั้งแต่ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ความสัมพันธ์/การพึ่งพา, ปฏิทิน, อีเมล, ไปจนถึงการเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่คุณต้องการ ตัวที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือระบบอัตโนมัติและระบบช่วยเหลือด้วย AI ที่มาพร้อมกับตัวโปรแกรม
2. GitHub Copilot
GitHub Copilot เป็นเครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AI ที่สมชื่อจริง ๆ เมื่อฉันเริ่มพิมพ์โค้ด มันจะแนะนำบรรทัดหรือแม้แต่บล็อกโค้ดที่สมบูรณ์ซึ่งเข้ากับบริบทได้อย่างเหมาะสม
นี่คือวิธีที่ช่วยคุณประหยัดเวลาในการเขียนโค้ดซ้ำๆ และค้นหาข้อมูลไวยากรณ์นับไม่ถ้วน
ส่วนที่ดีที่สุด? แม้ว่ามันอาจให้ตัวเลือกแก่คุณ คุณก็ยังมีอำนาจควบคุมอย่างสูงสุดในการเลือกสิ่งที่เหมาะกับสถานการณ์ที่สุด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด AI ยังรองรับหลายภาษา รวมถึง Python, Javascript, Ruby และ C++. ระบบจะสร้างความคิดเห็นและเอกสารประกอบสำหรับโค้ดที่คุณกำลังเขียนโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงฐานโค้ดได้อย่างง่ายดาย
GitHub รองรับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างเอกสารและการโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของนักพัฒนาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot
- ใช้การสนับสนุน pull request เพื่อสร้างแท็กและคำอธิบายที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโค้ด
- เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายของอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI) ที่ผสานรวมอยู่ใน Copilot ซึ่งช่วยให้คุณจัดการงานพัฒนาทั่วไปได้โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ของคุณ
- สร้างโค้ดด้วย GPT-4 ได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- อาจประสบปัญหาในการทำงานเขียนโค้ดที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมโดยรวมและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- โค้ดที่สร้างขึ้นอาจไม่ให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย
ราคา GitHub Copilot
- ฟรี
- ทีม: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: 21 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ GitHub Copilot
- G2: 4. 5/5 (135+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GitHub Copilot อย่างไรบ้าง?
Github Copilot ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของทีมพัฒนา เนื่องจากสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และออกแบบตามทักษะของนักพัฒนาแต่ละคน
ขึ้นอยู่กับบริบท, มันนำเสนอวิธีการ, ฟังก์ชัน, ตัวแปร, แม้กระทั่งบล็อกโค้ดที่สมบูรณ์. มันนำเสนอโค้ดที่ปรับใช้ได้และน่าชื่นชมมากขึ้น. การผสานรวมกับแอปต่าง ๆ ง่าย.
Github Copilot ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของทีมพัฒนา เนื่องจากสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และออกแบบตามทักษะของนักพัฒนาแต่ละคน
ขึ้นอยู่กับบริบท, มันนำเสนอวิธีการ, ฟังก์ชัน, ตัวแปร, แม้กระทั่งบล็อกโค้ดที่สมบูรณ์. มันนำเสนอโค้ดที่ปรับใช้ได้และน่าชื่นชมมากขึ้น. การผสานรวมกับแอปต่าง ๆ ง่าย.
3. ไมโครซอฟต์ คอปีล็อต
Microsoft Copilot เป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับชุดเครื่องมือของนักพัฒนาของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเขียนโค้ดในสภาพแวดล้อมการพัฒนาของ Microsoft การผสานรวมกับระบบนิเวศของ MS ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับแพลตฟอร์มหรือเรียนรู้อินเทอร์เฟซใหม่
คุณสมบัติการอัปโหลดไฟล์ของ Copilot ช่วยให้สามารถวิเคราะห์โค้ดที่มีอยู่ของคุณได้ในหลายภาษา รวมถึง Python, JavaScript, Java, C++, HTML, และ CSS การวิเคราะห์นี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจของ Copilot ในโครงการของคุณ ซึ่งนำไปสู่คำแนะนำและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องมากขึ้นในครั้งต่อไปที่คุณใช้งาน
ที่สำคัญ Copilot ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นอันดับแรก หลังจากการวิเคราะห์ ไฟล์ที่คุณอัปโหลดและเนื้อหาภายในจะถูกลบโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าโค้ดของคุณยังคงปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- สำรวจวิธีทางเลือกในการแก้ปัญหา กระตุ้นให้คุณพิจารณาแนวทางที่หลากหลาย
- เข้าถึงห้องสมุดใหม่, เฟรมเวิร์ก, และมาตรฐานการเขียนโค้ดเพื่อผสานความรู้เหล่านี้เข้ากับคำแนะนำเพื่อให้โค้ดยังคงทันสมัย
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- ข้อเสนอแนะที่เสนออาจซับซ้อนเกินไปและยากต่อการเข้าใจมากกว่าโค้ดที่นักพัฒนาสามารถเขียนได้ด้วยตัวเอง
ราคาของ Microsoft Copilot
- ฟรี
- Microsoft Copilot Pro: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 3/5 (59+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมันเป็นการส่วนตัว สำหรับฉัน มันเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าการสร้างโค้ดที่ซับซ้อนซึ่งฉันอยากจะเขียนเองเพื่อให้มั่นใจจริงๆ สำหรับฉัน มันค่อนข้างดีสำหรับ:
การสร้างกรณีทดสอบ. มันมักจะแนะนำกรณีขอบเขตสำหรับการทดสอบหน่วยของฉันที่ฉันอาจพลาดไป.
การเติมข้อความอัตโนมัติ (มันเหมือนกับ IDE ที่มีพลังพิเศษ ที่แทนที่จะแนะนำฟังก์ชัน มันสามารถเติมข้อความให้สมบูรณ์ทั้งบรรทัดพร้อมพารามิเตอร์)
ฉันชอบมันเป็นการส่วนตัว สำหรับฉัน มันเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าการสร้างโค้ดที่ซับซ้อนซึ่งฉันอยากจะเขียนเองเพื่อให้มั่นใจจริงๆ สำหรับฉัน มันค่อนข้างดีสำหรับ:
การสร้างกรณีทดสอบ. มันมักจะแนะนำกรณีขอบเขตสำหรับการทดสอบหน่วยของฉันที่ฉันอาจพลาดไป.
การเติมบรรทัด (มันเหมือนกับ IDE ที่มีพลังพิเศษ ที่แทนที่จะแนะนำฟังก์ชัน มันสามารถเติมบรรทัดให้สมบูรณ์พร้อมพารามิเตอร์)
4. Amazon CodeWhisperer
Amazon CodeWhisperer คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการกับโปรเจ็กต์บน AWS. มันคือเครื่องมือ AI ที่ได้รับการฝึกฝนให้สร้างโค้ดโดยใช้โค้ดโอเพนซอร์สและไลบรารีโค้ดของ Amazon.
เพียงเขียนความคิดเห็นที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติในภาษาที่คุณคุ้นเคย อธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น แล้ว CodeWhisperer จะแปลสิ่งนั้นให้เป็นโค้ดจริงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ "อะไร"—ฟังก์ชันการทำงานที่เราต้องการสร้าง—และปล่อยให้ CodeWhisperer จัดการกับ "อย่างไร"—โค้ดเฉพาะที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จากบริการของ AWS
CodeWhisperer ทำงานร่วมกับเครื่องมือพัฒนาที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น JetBrains และ VS Code
หลังจากตั้งค่าแล้ว ระบบจะวิเคราะห์โค้ดของคุณแบบเรียลไทม์ โดยให้ความช่วยเหลือในการเขียนโค้ดใหม่ ปรับปรุงโค้ดที่มีอยู่ และแม้กระทั่งตรวจสอบคุณภาพของโค้ด
เพิ่มประสิทธิภาพของนักพัฒนาและค้นหาโค้ดหรือไลบรารีการเรียกฟังก์ชันที่เหมาะสม CodeWhisperer จะแนะนำตัวเลือกที่ผสานการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับบริการของ AWS
คุณสมบัติเด่นของ Amazon CodeWhisperer
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โค้ดที่แนะนำมักจะมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันบนคลาวด์
- ตัวอย่างรหัสเข้าถึงที่แสดงวิธีการโต้ตอบกับบริการ เพื่อเร่งกระบวนการเรียนรู้
- ธงหรือกรองคำแนะนำโค้ดที่คล้ายกับโค้ดที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ข้อจำกัดของ Amazon CodeWhisperer
- ต้องการบริบททั้งหมดเพื่อสร้างโค้ดที่แม่นยำที่สุด
- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบนระบบคลาวด์และการผสานรวมกับ AWS แต่ความยืดหยุ่นสำหรับงานเขียนโค้ดทั่วไปอาจไม่เทียบเท่ากับผู้ช่วยเขียนโค้ด AI อื่น ๆ
ราคาของ Amazon CodeWhisperer
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Amazon CodeWhisperer
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Amazon CodeWhisperer อย่างไรบ้าง?
การผสานรวมกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดได้อย่างง่ายดายและการตอบสนองที่แม่นยำ
การผสานรวมกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดได้อย่างง่ายดายและการตอบสนองที่แม่นยำ
5. CodeT5
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่สามารถกลายเป็นงานที่น่าเบื่อเมื่อมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง CodeT5 แก้ไขปัญหานี้โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ดอัจฉริยะ
สร้างขึ้นจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของโค้ดที่มีอยู่เดิม CodeT5 ใช้สถาปัตยกรรม 'encoder-decoder แบบรวมที่ตระหนักถึงตัวระบุ' การออกแบบที่ซับซ้อนนี้ช่วยให้สามารถเข้าใจและประมวลผลองค์ประกอบเฉพาะของโค้ด (เช่น ชื่อตัวแปรและตัวระบุฟังก์ชัน) ขณะทำการเข้ารหัสข้อมูลนำเข้าและถอดรหัสข้อมูลส่งออก ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างโค้ดที่เกี่ยวข้องและถูกต้องตามไวยากรณ์
ด้วย CodeT5 คุณสามารถอธิบายปัญหาที่ซับซ้อนหรือฟังก์ชันที่ต้องการได้ในภาษาธรรมชาติ เครื่องมือนี้จะพยายามแปลคำอธิบายของคุณให้เป็นโค้ดที่ใช้งานได้จริง แม้แต่สำหรับงานที่ซับซ้อน ความสามารถนี้ช่วยลดเวลาในการพัฒนาได้อย่างมาก ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์หลักของโครงการของคุณแทนที่จะต้องติดอยู่กับรายละเอียดในการดำเนินการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CodeT5
- สรุปโค้ดให้กลายเป็นคำอธิบายที่ง่ายขึ้น
- เปลี่ยนคำสั่งภาษาธรรมชาติให้เป็นโค้ดจริงสำหรับงานที่ซับซ้อนที่สุด
- แปลโค้ดจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง
- ดำเนินการตรวจจับข้อบกพร่องของโค้ดและการคัดลอกโค้ดอย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของ CodeT5
- ดีกว่าสำหรับการสร้างโค้ดมากกว่าการดีบัก
- ความสามารถกำลังพัฒนา แต่ข้อจำกัดอาจเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย
ราคาของ CodeT5
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CodeT5
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง CodeT5 อย่างไรบ้าง?
ไม่มีรีวิวให้ชม
6. Tabnine
Tabnine คือผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ช่วยให้การเขียนโค้ดรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น เป็นผู้ช่วยเติมข้อความอัตโนมัติที่มีพลังเหนือชั้นซึ่งสามารถอ่านความคิดของคุณได้ อย่างน้อยก็ความคิดในการเขียนโค้ดของคุณ
มันจดจำวิธีการเขียนโค้ดของคุณและแนะนำวิธีปรับปรุงในขณะที่รักษาโค้ดของคุณให้ปลอดภัยและมั่นคง
การเขียนหน่วยทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าโค้ดของคุณทำงานอย่างถูกต้องอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก Tabnine สามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติได้โดยการ แนะนำหน่วยทดสอบที่เกี่ยวข้องกับโค้ดของคุณ มันรองรับภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากมาย ดังนั้นคุณสามารถใช้ภาษาโปรดของคุณต่อไปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabnine
- กด Tab หรือ Enter เพื่อยอมรับโค้ดตัวอย่างที่แนะนำ
- ใช้ความคิดเห็น ไลบรารีที่ติดตั้งไว้ และไฟล์ที่เปิดอยู่เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลลัพธ์การเติมโค้ดอัตโนมัติ
- ปรับแต่งพฤติกรรมการเขียนโค้ดของ Tabnine ตามความต้องการของคุณโดยการปรับจำนวนคำแนะนำที่แสดงและเปิดหรือปิดคุณสมบัติเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Tabnine
- อาจให้คำแนะนำโค้ดที่ไม่ถูกต้องซึ่งต้องแก้ไขด้วยตนเอง
- ความสามารถอาจมีข้อจำกัดในโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Tabnine
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Tabnine
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Tabnine อย่างไรบ้าง?
ปรับตัวอย่างรวดเร็วกับสไตล์และรูปแบบโค้ดของฉัน อัปเดตเพื่อรองรับตัวแปรและฟังก์ชันที่ฉันได้กำหนดไว้ สามารถคาดการณ์ทิศทางของโค้ดได้อย่างรวดเร็วและเสนอคำแนะนำที่เหมาะสมตามบริบท มันช่วยเร่งเวลาในการพัฒนาของฉันและช่วยฉันเมื่อเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ฉันยังชอบที่มันทำงานร่วมกับ IDE ทุกตัวได้อีกด้วย
ปรับตัวอย่างรวดเร็วกับสไตล์และรูปแบบโค้ดของฉัน อัปเดตเพื่อรองรับตัวแปรและฟังก์ชันที่ฉันได้กำหนดไว้ สามารถคาดการณ์ทิศทางของโค้ดได้อย่างรวดเร็วและเสนอคำแนะนำที่เหมาะสมตามบริบท มันช่วยเร่งเวลาในการพัฒนาของฉันและช่วยฉันเมื่อฉันเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ฉันยังชอบที่มันทำงานร่วมกับทุก IDE ได้อีกด้วย
7. Google Gemini (เดิมชื่อ Bard)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างโค้ดขั้นสูง Gemini ไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม มันเป็นเหมือนผู้ช่วยวิจัยที่มีพลังพิเศษสำหรับโปรแกรมเมอร์โดยเฉพาะ
ติดอยู่กับบั๊กหรืออัลกอริทึมที่แก้ไขยากอยู่หรือเปล่า? คุณสามารถเปิด Gemini ขึ้นมาแล้วอธิบายปัญหาได้เลย และมันจะดำดิ่งลึกลงไปในอินเทอร์เน็ต ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างโค้ด และแม้แต่การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกัน
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโค้ดในภาษาโปรแกรมมากกว่า 20 ภาษา และแปลคำสั่งภาษาธรรมดาให้เป็นโค้ดที่ใช้งานได้จริง คุณสามารถใช้ Gemini เพื่อแก้ไขไวยากรณ์และข้อผิดพลาดทางตรรกะในโค้ดที่มีอยู่ได้ ความสามารถของ AI ในการสร้างและอธิบายโค้ดสามารถช่วยในการเรียนรู้ การสร้างต้นแบบ และการบันทึกโครงการได้
การผสานรวมกับบริการอื่น ๆ ของ Google เช่น Docs และ Drive ช่วยให้คุณสามารถนำเอาผลลัพธ์การเขียนโค้ดของ Gemini ไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเครื่องมือค้นหาของ Google ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่ามหาศาล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- เขียนโค้ดที่มีอยู่ใหม่เพื่อให้ทันสมัย
- เสนอทางเลือกในการเขียนโค้ดที่คุณยังไม่ได้พิจารณา
- แปลโค้ดจากภาษาโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- โค้ดที่เขียนโดย AI อาจต้องการการตรวจสอบและแก้ไขโดยมนุษย์
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการแบ่งปันโค้ดที่มีความละเอียดอ่อน เนื่องจาก Gemini ใช้ข้อมูลจากแชทเพื่อฝึกฝนโมเดลของตน
ราคาของ Google Gemini
- ฟรี
Google Geminiratings และรีวิว
- G2: 4. 4/5 (139+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Gemini อย่างไรบ้าง?
ฉันรู้สึกประทับใจมากกับสิ่งที่ gemini 1. 5 pro ai studio สามารถทำได้ ฉันสร้างเกมงู python ที่ใช้งานได้จริงพร้อมการตั้งค่าสำหรับเปลี่ยนสีของงูและความเร็วได้โดยไม่ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเลย แม้ว่าจะต้องทำหลายขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างก็ตาม ฉันสงสัยว่าเราจะสามารถสร้างเกมที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่น Tetris หรือมากกว่านั้นได้หรือไม่ หากเราบอกให้มันทำทุกอย่างทีละขั้นตอน [sic]
ฉันรู้สึกประทับใจมากกับสิ่งที่ gemini 1. 5 pro ai studio สามารถทำได้ ฉันสร้างเกมงู python ที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบพร้อมการตั้งค่าสำหรับเปลี่ยนสีของงูและความเร็วได้โดยไม่ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเลย แม้ว่าจะต้องใช้เวลาหลายขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างก็ตาม ฉันสงสัยว่าเราจะสามารถสร้างเกมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น Tetris หรือมากกว่านั้นได้หรือไม่ หากเราบอกให้มันทำทุกอย่างทีละขั้นตอน [sic]
8. โคเดียม
Codeium นำเสนอฟีเจอร์และแผนการที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของบุคคล ทีม และองค์กร
รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมมากกว่า 70 ภาษา และผสานการทำงานกับ IDE ต่างๆ รวมถึง Chrome, Safari, Edge, Mac OS, Windows, iOS และ Android.
คุณสามารถสร้างโค้ดแบบบรรทัดเดียวและหลายบรรทัดพร้อมคำแนะนำหลายรายการได้ Codeium มีฟังก์ชันการค้นหาอัจฉริยะเพื่อช่วยให้นักพัฒนาค้นหาและใช้ API ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Codeium ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของนักพัฒนาโปรแกรมสำหรับความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งอย่าง GitHub และ Tabnine
คุณสมบัติเด่นของ Codeium
- รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC2 ประเภท 2 ซึ่งแตกต่างจากผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ส่วนใหญ่
- ใช้บริบทเพื่อรับคำแนะนำสำหรับบล็อกโค้ดที่เกี่ยวข้อง การเรียกใช้ฟังก์ชัน และการกำหนดตัวแปรที่สอดคล้องกับโครงสร้างและรูปแบบการเขียนโค้ดของโครงการของคุณ
- วิเคราะห์โค้ดของคุณและรับคำแนะนำสำหรับกรณีทดสอบที่เป็นไปได้ เพื่อเร่งกระบวนการเขียนทดสอบและเพิ่มความสามารถในการทดสอบของโค้ดของคุณ
ข้อจำกัดของ Codeium
- มีความเชี่ยวชาญในการเติมโค้ดให้สมบูรณ์ แต่อาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในระดับเดียวกันกับการแก้ไขข้อผิดพลาดของตรรกะที่ซับซ้อน
ราคาของ Codeium
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: 12 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Codeium
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Codeium อย่างไรบ้าง?
Codeium ใช้งานง่ายมากและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จริงๆ เนื่องจากทุกอย่างทำงานบนระบบภายในองค์กร จึงมีความเร็วสูงมาก แม้แต่สำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล ก็แทบจะไม่รู้สึกถึงความล่าช้าเลย
Codeium ใช้งานง่ายมากและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จริงๆ เนื่องจากทุกอย่างทำงานบนระบบภายในองค์กร จึงมีความเร็วสูงมาก แม้แต่สำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล ก็แทบไม่รู้สึกถึงความล่าช้าเลย
9. โพลีโคเดอร์
PolyCoder เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คล้ายกับเครื่องมืออื่นๆ บางรายการในรายการนี้ อย่างไรก็ตาม ต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ตรงที่มันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นี่คือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ใช้ทรานส์ฟอร์เมอร์ โดยมีพารามิเตอร์ถึง 2.7 พันล้านพารามิเตอร์ พัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ทำให้เป็นหนึ่งในโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสำหรับการสร้างโค้ดที่ใหญ่ที่สุด ขนาดโมเดลที่ใหญ่มากนี้ช่วยให้ PolyCoder สามารถสร้างโค้ดที่มีความซับซ้อนสูงและแม่นยำใน 12 ภาษาการเขียนโปรแกรม
มันถูกฝึกฝนบนชุดข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งทำให้ PolyCoder สามารถเรียนรู้รูปแบบและโครงสร้างทั่วไปในภาษาต่างๆ และสร้างโค้ดคุณภาพสูงได้
PolyCoder ใช้ 알고ริทึมขั้นสูงในการสร้างโค้ดจากคำอธิบายภาษาธรรมชาติ สามารถใช้สำหรับงานตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติ เนื่องจากเป็นเครื่องมือ AI แบบโอเพนซอร์ส นักพัฒนาสามารถปรับแต่งและปรับให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานและการประยุกต์ใช้ของพวกเขาได้
คุณสมบัติเด่นของ PolyCoder
- ได้รับประโยชน์จากความรู้ร่วมกันของชุมชนการเขียนโค้ด มอบแหล่งคำแนะนำโค้ดและโอกาสในการเรียนรู้ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ระบุบล็อกโค้ดที่ซ้ำกันและแนะนำวิธีการเขียนใหม่
ข้อจำกัดของ PolyCoder
- เหมาะสำหรับการเติมโค้ดให้สมบูรณ์และการเรียนรู้มากกว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดทางตรรกะที่ซับซ้อน
ราคาของ PolyCoder
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ PolyCoder
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. AskCodi
สนใจแพลตฟอร์มชุมชนเสมือนจริงสำหรับนักเขียนโค้ด ที่คุณสามารถถามคำถาม, ค้นหาและเสนอความช่วยเหลือ, และโต้ตอบกับผู้ที่ชื่นชอบการเขียนโค้ดคนอื่น ๆ ได้หรือไม่? ลองดู AskCodi
AskCodi ลดอุปสรรคในการเข้าสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำให้ผู้คนหลากหลายกลุ่มสามารถสำรวจอาชีพในสาขานี้ได้ง่ายขึ้น
เครื่องมือ AI นี้สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของนักพัฒนาได้โดยการอัตโนมัติภารกิจการเขียนโค้ดต่าง ๆ และให้คำแนะนำและช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ สามารถสร้างโค้ดได้ในหลายภาษาการเขียนโปรแกรม รวมถึง Python, Java, HTML, CSS, JavaScript และอื่น ๆ
มันมีเครื่องมือสร้างการทดสอบหน่วยและเครื่องมือสร้างการทดสอบ cucumber สำหรับภาษาหลัก ช่วยประหยัดเวลาของนักพัฒนาจากการเขียนการทดสอบด้วยตัวเอง
ชุมชนนี้สามารถใช้งานได้ฟรีและขับเคลื่อนโดยอาสาสมัครที่มีความหลงใหลในการเขียนโค้ด
คุณสมบัติเด่นของ AskCodi
- ผสานการทำงานกับ IDE ที่คุณชื่นชอบ เช่น Visual Studio Code, JetBrains และ Atom
- ใช้เครื่องมือเช่น DocString, Code Explainer, และ C# Comments เพื่อเข้าใจโค้ดและสร้างเอกสาร
- ลดความซับซ้อนในการสร้างโค้ดและการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยแอปในตัว เช่น Code Generator, Code Refractor, Code Fixer เป็นต้น
ข้อจำกัดของ AskCodi
- ผู้ใช้จำเป็นต้องให้คำแนะนำที่ชัดเจนและแม่นยำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คำแนะนำที่ซับซ้อนอาจไม่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ราคาของ AskCodi
- ฟรี
- พรีเมียม: $9.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: $29.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจาก AskCodi
- G2: 4. 8/5 (84+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง AskCodi อย่างไรบ้าง?
ฉันมีประสบการณ์การเขียนโค้ดน้อยมาก แทบไม่มีเลย นอกเหนือจากวิชา IS ทั่วไปในมหาวิทยาลัย Codi ช่วยให้ฉันสามารถช่วยในโครงการแดชบอร์ดและข้อมูลที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะสามารถช่วยได้ ด้วยทีมเทคนิคที่ยุ่งมาก Codi ช่วยให้ฉันสามารถช่วยงานที่ยุ่งบางส่วนออกจากภาระของนักเขียนโค้ดจริง และช่วยให้ฉันสามารถรับงานเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้โดยสมาชิกทีมคนอื่น ๆ
ฉันมีประสบการณ์การเขียนโค้ดน้อยมาก แทบไม่มีเลย นอกเหนือจากวิชา IS ทั่วไปในมหาวิทยาลัย Codi ช่วยให้ฉันสามารถช่วยในโครงการแดชบอร์ดและข้อมูลที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะสามารถช่วยได้ ด้วยทีมเทคนิคที่ยุ่งมาก Codi ช่วยให้ฉันสามารถช่วยงานที่ยุ่งบางส่วนออกจากภาระของนักเขียนโค้ดจริงของเรา และช่วยให้ฉันสามารถรับงานเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้โดยสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้
11. OpenAI Codex
โปรแกรมเมอร์มักประสบปัญหาในการค้นหาโค้ดที่มีอยู่ (ไลบรารี, API หรือฟังก์ชัน) เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคที่ใช้เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น OpenAI Codex โดดเด่นในขั้นตอนนี้ด้วยการแนะนำโค้ดสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องในภาษาเหล่านี้ ทำให้การเขียนโค้ดรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
มันช่วยให้การเขียนโค้ดเป็นไปอย่างราบรื่นโดยลดความจำเป็นในการลองผิดลองถูกกับโค้ดหลาย ๆ ชิ้น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การอธิบายปัญหาและสร้างวิธีแก้ปัญหาได้โดยตรง แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ Codex สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดของคุณได้อย่างมากด้วยการให้โค้ดที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลที่คุณป้อน
มันเข้าใจมากกว่าสิบสองภาษา รวมถึง JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript และแม้แต่การเขียนสคริปต์ Shell แต่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในภาษา Python
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenAI Codex
- แปลฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นโค้ดจริง
- ขจัดความผิดพลาดจากการลองผิดลองถูกด้วยการสร้างโค้ดโดยตรง ช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขปัญหา
- จุดประกายไอเดียใหม่ ๆ ด้วยการสร้างโค้ดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน
ข้อจำกัดของ OpenAI Codex
- อาจต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือความเชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทางตรรกะที่ซับซ้อน
ราคาของ OpenAI Codex
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว OpenAI Codex
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง OpenAI Codex อย่างไรบ้าง?
ผมคุ้นเคยกับการเขียนโค้ด AI อย่าง Github Copilot ที่ไม่รองรับ R วันนี้ผมได้สิทธิ์เข้าถึงเวอร์ชัน Beta ของ Codex และรู้สึกทึ่งมาก มันเข้าใจภาษา R ได้โดยไม่ต้องบอกเลยว่ากำลังใช้ R อยู่
ผมคุ้นเคยกับการเขียนโค้ด AI อย่าง Github Copilot ที่ไม่รองรับ R วันนี้ผมได้สิทธิ์เข้าถึงเวอร์ชัน Beta ของ Codex และรู้สึกทึ่งมาก มันเข้าใจภาษา R ได้โดยไม่ต้องบอกเลยว่ากำลังใช้ R อยู่
12. อินเทลลิโค้ด
การทำงานกับโค้ดเบสขนาดใหญ่สามารถใช้เวลาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค้นหาฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องหรือโค้ดสแนปช็อต
Intellicode นำเสนอตัวอย่างจากสถานการณ์จริงว่านักพัฒนาคนอื่น ๆ ได้ใช้ฟังก์ชัน API เฉพาะอย่างไร ทำให้การเรียนรู้และการใช้งาน API ใหม่ ๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
มันใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์รูปแบบของโค้ดและจัดอันดับคำแนะนำการเติมโค้ดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดไว้ที่ด้านบนของรายการ IntelliSense ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของคุณเมื่อเทียบกับการค้นหาด้วยตนเองในรายการ
มันผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ คาดการณ์ความต้องการของคุณขณะที่คุณพิมพ์ และนำเสนอการเติมโค้ดอัจฉริยะพร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IntelliCode
- สร้างฟังก์ชันและโค้ดสแนปช็อตที่เกี่ยวข้องภายในโปรเจ็กต์ของคุณหรือแหล่งข้อมูลภายนอก ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาด้วยตนเอง
- ระบุโอกาสในการปรับโครงสร้างโค้ดซ้ำๆ เพื่อส่งเสริมให้โค้ดมีความสะอาดและง่ายต่อการบำรุงรักษา
- เรียนรู้รูปแบบการเขียนโค้ดและความชอบของคุณเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมแนะนำการเติมข้อความอัตโนมัติที่สอดคล้องกับวิธีที่คุณเขียนโค้ดเป็นประจำ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของ IntelliCode
- ใช้งานได้เฉพาะกับ Visual Studio IDE เท่านั้น
- รองรับเพียงจำนวนจำกัดของภาษาโปรแกรม
การกำหนดราคา IntelliCode
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว IntelliCode
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง IntelliCode อย่างไรบ้าง?
"การปรับปรุงของ IntelliCode ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การเติมคำในประโยคให้สมบูรณ์เท่านั้น IntelliCode ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโอเวอร์โหลดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ API นั้น ๆ ตามบริบทของโค้ดปัจจุบันอีกด้วย ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอไปมาอย่างไม่จำเป็นอีกต่อไป!"
"การปรับปรุงของ IntelliCode ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การเติมคำในประโยคให้สมบูรณ์เท่านั้น IntelliCode ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โอเวอร์โหลดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ API นั้น ๆ ตามบริบทของโค้ดปัจจุบันอีกด้วย ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอไปมาอย่างไม่จำเป็นอีกต่อไป!"
13. Replit Ghostwriter
ผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเขียนโค้ดของคุณโดยการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ อธิบายโค้ดที่ซับซ้อน และสร้างโค้ดใหม่ นอกจากนี้ยังเน้นโค้ดบล็อกใดๆ และอธิบายทีละขั้นตอนเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย ทำให้โค้ดที่ไม่คุ้นเคยเข้าใจได้ง่ายขึ้น
สามารถสร้างโปรแกรมที่สมบูรณ์ได้จากการป้อนคำสั่งภาษาธรรมชาติที่ง่าย ทำให้การสร้างโค้ดใหม่หรือการแก้ไขโค้ดที่มีอยู่เป็นเรื่องง่ายขึ้น
Replit ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์และผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ IDE ออนไลน์ ซึ่งรองรับการโฮสต์และปรับใช้โปรเจกต์ได้ทันที โดยรวมแล้ว เครื่องมือนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้การเขียนโค้ดรวดเร็ว ง่ายขึ้น และสนุกสนานยิ่งขึ้น โดยใช้ AI ในการจัดการงานประจำและให้ความช่วยเหลือในระดับผู้เชี่ยวชาญ
คุณสมบัติเด่นของ Replit Ghostwriter
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทำกับโค้ดชิ้นหนึ่ง และให้ Replit เขียนโค้ดใหม่โดยมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
- ร่วมมือกับนักพัฒนาคนอื่น ๆ เพื่อทำงานในโครงการแบบเรียลไทม์
- รับความช่วยเหลือเฉพาะบุคคลสำหรับงานต่างๆ เช่น การอธิบายโค้ดที่ซับซ้อน การสร้างกรณีทดสอบ และการแนะนำสถาปัตยกรรมแอป
ข้อจำกัดของ Replit Ghostwriter
- ไม่ถูกต้องหรือมีประโยชน์เสมอไปสำหรับงานเขียนโค้ดที่ซับซ้อน
- มีขีดจำกัดการใช้งานสำหรับเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Replit Ghostwriter
- เริ่มต้น: ฟรี
- หลัก: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $40/ผู้ใช้ต่อเดือน
เรplit Ghostwriter คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (29+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Replit Ghostwriter อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Replit คือ มันทำงานบนเว็บทั้งหมด และคุณสามารถเข้าถึงโค้ดของคุณได้ทุกที่ ส่วนที่ดีที่สุดคือมันให้ทั้งสภาพแวดล้อมสำหรับการเขียนโค้ดและการโฮสต์ นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานเป็นกลุ่ม ดังนั้นเราจึงสามารถทำงานร่วมกับทีมของเราและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Replit คือ มันเป็นเว็บเบสอย่างสมบูรณ์ และคุณสามารถเข้าถึงโค้ดของคุณได้ทุกที่ ส่วนที่ดีที่สุดคือมันให้ทั้งสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดและการโฮสต์ นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานเป็นกลุ่ม ดังนั้นเราจึงสามารถทำงานร่วมกับทีมของเราได้ และเราสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
14. Snyk Code
Snyk Code ช่วยต่อสู้กับจุดอ่อนและช่องโหว่ที่ซ่อนอยู่ในฐานโค้ด เพื่อทำให้การเขียนโค้ดปลอดภัยยิ่งขึ้น
มันทำหน้าที่เหมือนหอคอยเฝ้าระวังความปลอดภัย โดยสแกนโค้ดของคุณเพื่อค้นหาช่องโหว่ที่รู้จักและจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้น วิธีการเชิงรุกนี้ช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้ ทำให้คุณสามารถส่งมอบโค้ดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้นด้วยความมั่นใจ
Snyk Code รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลากหลายประเภทและสามารถผสานการทำงานโดยตรงกับ IDE และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและแก้ไขช่องโหว่ได้ขณะเขียนโค้ดโดยไม่รบกวนกระบวนการพัฒนา
นอกเหนือจากการระบุช่องโหว่แล้ว เครื่องมือนี้ยังให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Snyk Code
- ปรับแต่งการสแกนให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของโครงการและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด
- รับรายงานที่ชัดเจนและคำแนะนำสำหรับการแก้ไขช่องโหว่ที่ตรวจพบ
ข้อจำกัดของ Snyk Code
- มันตรวจสอบจุดอ่อนที่ทราบอยู่แล้ว แต่อาจมีเทคนิคใหม่ ๆ ที่ผู้โจมตีใช้ซึ่งมันไม่สามารถหยุดได้
ราคาของ Snyk Code
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $25/ผลิตภัณฑ์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Snyk Code
- G2: 4. 5/5 (118+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Snyk Code อย่างไรบ้าง?
เมื่อฉันเริ่มใช้ Snyk ฉันพบว่ารายงานมีประโยชน์แต่ยังง่ายเกินไปที่จะละเลย ดังนั้นฉันจึงเพิ่ม Snyk เข้าไปในกระบวนการสร้างเพื่อให้การบิลด์ล้มเหลวหากมีช่องโหว่ที่มีความเสี่ยงสูง Snyk ตอนนี้ดียิ่งขึ้นไปอีกและเตือนฉันก่อนที่ฉันจะรวม pull request ของฉัน ในโลกที่ระยะเวลาจากการประกาศช่องโหว่จนถึงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างรวดเร็ว มันบ้าที่จะไม่ใช้บริการแบบนี้ Snyk เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบในด้านนี้
เมื่อฉันเริ่มใช้ Snyk ฉันพบว่ารายงานมีประโยชน์แต่ยังง่ายเกินไปที่จะละเลย ดังนั้นฉันจึงเพิ่ม Snyk เข้าไปในกระบวนการสร้างเพื่อให้การบิลด์ล้มเหลวหากมีช่องโหว่ที่มีความเสี่ยงสูง Snyk ตอนนี้ดียิ่งขึ้นไปอีกและเตือนฉันก่อนที่ฉันจะรวม pull request ของฉัน ในโลกที่ระยะเวลาจากการประกาศช่องโหว่จนถึงการใช้ประโยชน์ลดลงอย่างรวดเร็ว มันบ้าที่จะไม่ใช้บริการแบบนี้ Snyk เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบในสาขานี้
15. โคดิก้า
Codiga เป็นเครื่องมือวิเคราะห์โค้ดแบบคงที่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งคุณสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาต่างๆ รวมถึง VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab และ Bitbucket
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยคุณปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของโค้ด ภายในเวลาเพียงห้านาที คุณสามารถสร้างกฎการวิเคราะห์โค้ดแบบสแตติกตามความต้องการของคุณเอง หรือใช้กฎที่มีอยู่ใน Codiga Hub ได้
การวิเคราะห์ของ Codiga ครอบคลุมมาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญ เช่น OWASP 10, MITRE CWE และ SANS/CWE Top 25. สามารถแก้ไขช่องโหว่และปัญหาการเขียนโค้ดได้โดยอัตโนมัติเพียงคลิกเดียว.
คุณสมบัติเด่นของ Codiga
- เข้าถึงคลังโค้ดขนาดใหญ่ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งส่งโดยชุมชนนักพัฒนา
- ค้นหาโค้ดที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำค้นหาหรือคำอธิบายของฟังก์ชันที่ต้องการ
- สำรวจโค้ดสแนปช็อตที่เขียนอย่างดี ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีค่าสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ
ข้อจำกัดของโค้ดิกา
- ภายในห้องสมุดขนาดใหญ่ บางส่วนของข้อมูลอาจไม่ได้รับการอัปเดตให้สอดคล้องกับห้องสมุดหรือเฟรมเวิร์กที่ใหม่ที่สุด
- ฟังก์ชันการทำงานที่หายากหรือเฉพาะกลุ่มอาจมีตัวแทนจำกัดในไลบรารีโค้ดสแนปช็อต
ราคาของ Codiga
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Codiga
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 21+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Codiga อย่างไรบ้าง?
การตรวจสอบแบบไม่ต้องใช้มือเลย. ทุกอย่างเกิดขึ้นในพื้นหลัง และคุณสามารถตรวจสอบสถานะของโค้ดของคุณได้ตามความสะดวกของคุณ. ฉันชอบแนวทางที่ใช้ระบบคลาวด์มากกว่าการติดตั้งเครื่องมือจัดรูปแบบโค้ดไว้ในเครื่องของคุณ เพราะมันได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องจัดการกับการอัปเกรดบนเครื่องของคุณ.
การตรวจสอบแบบไม่ต้องใช้มือเลย ทุกอย่างเกิดขึ้นในพื้นหลัง และคุณสามารถตรวจสอบสถานะของโค้ดของคุณได้ตามสะดวก ฉันชอบวิธีการที่ใช้ระบบคลาวด์มากกว่าการติดตั้งเครื่องมือจัดรูปแบบโค้ดไว้ในเครื่อง เพราะมันได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมาจัดการกับการอัปเกรดในเครื่องของคุณ
เพิ่มพลังให้กับการเขียนโค้ดของคุณ
เราได้พิจารณาทางเลือกมากมายสำหรับChatGPT สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การเขียนโค้ดง่ายขึ้นและช่วยให้คุณคิดนอกกรอบ ผู้ช่วย AI เหล่านี้สร้างขึ้นจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เหนือกว่าและสามารถทำให้กระบวนการเขียนโค้ดของคุณราบรื่นและสนุกสนานยิ่งขึ้น
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบเขียนโค้ดอย่างไรและต้องการความช่วยเหลือแบบไหน ลองใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันสองสามตัวดูสิ แล้วดูว่าตัวไหนทำให้การเขียนโค้ดน่าหงุดหงิดน้อยลงและช่วยให้คุณคิดไอเดียที่ดีขึ้นได้
เครื่องมืออย่าง ClickUp มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบร่วมมือกันของคุณ ช่วยให้โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ และผู้จัดการโครงการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับโค้ดของคุณหรือไม่? ติดปัญหาในการทดสอบที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดในโค้ดของคุณหรือเปล่า? อยากให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอใช่ไหม? ClickUp Brain พร้อมสนับสนุนทุกความต้องการของคุณ!
ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp ปรับตัวได้—ไม่เพียงแต่สไตล์การเขียนโค้ดของคุณ แต่ยังรวมถึงกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณด้วย
