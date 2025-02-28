10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025 [รีวิว]

น่าตื่นเต้นที่ได้เห็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ! 🤖
จากการทำนายพฤติกรรมของลูกค้าไปจนถึงการเขียนที่ได้รับการเสริมสร้าง ความสามารถในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าของ AI ได้ทำให้ชีวิตมนุษย์ง่ายขึ้นในหลายๆ ด้าน นอกเหนือจากการประหยัดทรัพยากรแล้วโซลูชันซอฟต์แวร์ AIยังสามารถปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพของงานของคุณ และช่วยให้คุณส่งมอบได้เร็วขึ้น
หากคุณเป็นผู้ใช้ Mac ที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เราพร้อมช่วยคุณ! ดื่มด่ำไปกับรายการเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังที่สุด 10 อันดับแรกสำหรับอุปกรณ์ Mac ที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา เราได้นำเสนอตัวเลือกที่หลากหลายซึ่งจะขยายขอบเขตความเป็นไปได้ในด้านการสร้างสรรค์ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความสะดวกสบาย
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์)
- TypingMind (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยแชทขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมคำแนะนำที่ปรับแต่งได้)
- Elephas (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและสร้างเนื้อหาโดยใช้ AI บน Mac)
- Craft (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและจัดระเบียบเอกสารด้วย AI)
- พลัส เอไอ โดย เซตแอป (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสไลด์และเอกสารด้วยปัญญาประดิษฐ์)
- Freshchat (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารลูกค้าและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
- PhotosRevive (เหมาะที่สุดสำหรับการทำสีและฟื้นฟูภาพถ่ายด้วย AI)
- Taskheat (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพงานและการติดตามการพึ่งพาด้วย AI)
- Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดร่วมกันและการสร้างแผนผังด้วย AI)
- Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ CRM และกระบวนการขายด้วย AI)
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับ Mac?
AI สำหรับอุปกรณ์ Mac มาในรูปแบบของแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น แชทบอท ผู้ช่วยดิจิทัลและโซลูชันการจัดการงานและโครงการ ความสามารถของ AI อาจแตกต่างกันไปตามแบบจำลองการวิเคราะห์ที่ใช้
ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ AI หลายตัวใช้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ ตีความ และตอบสนองต่อภาษาของมนุษย์ ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ยังใช้คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นด้วยข้อความที่ป้อนเพื่อสรุปเนื้อหา—แม้กระทั่งในภารกิจ!
ในขณะที่คุณอาจพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตามความต้องการของคุณ นี่คือ ประเด็นทั่วไปที่ควรพิจารณา เมื่อเลือกโซลูชัน AI สำหรับ Mac:
- ความเข้ากันได้: คุณใช้ชีวิตอยู่กับโลกของ Apple อย่างเต็มตัวด้วย iPhone, iPad และ Mac ใช่ไหม? ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณควรเลือกเครื่องมือ AI ที่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณได้อย่างราบรื่น 📱
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก
- ประสิทธิภาพ: ตรวจสอบความเร็วและประสิทธิภาพของเครื่องมือ. ผู้ใช้รายอื่นรายงานข้อบกพร่องและปัญหาหรือไม่? 🐞
- ความสามารถในการขยาย: เครื่องมือควรสามารถรองรับความต้องการของคุณได้เมื่อโครงการของคุณเติบโตขึ้น
- การปรับแต่ง: การปรับแต่งซอฟต์แวร์สามารถครอบคลุมตั้งแต่การปรับเปลี่ยนส่วนติดต่อผู้ใช้อย่างง่ายไปจนถึงการปรับเปลี่ยนที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ความสามารถในการผสานรวม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดมักจะสามารถผสานรวมกับระบบ, แอปพลิเคชัน, หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac: รีวิว
จากการจัดการงานและการทำงานร่วมกันไปจนถึงการค้นหาลูกค้าเป้าหมายและการสร้างแผนภาพอัจฉริยะ เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือ AI ที่มีฟังก์ชันหลากหลายสำหรับ Mac รีวิวด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณพบโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด! 🌚
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม พร้อม ความสามารถ AI ในตัว สำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือกลุ่มเฉพาะ เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ แต่คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับ Mac หรือ Mac M1เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานบนเดสก์ท็อปของคุณได้
ClickUp Brainคือผู้ช่วยการทำงานที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อช่วยให้คุณเร่งการส่งมอบงานในหลากหลายบทบาท เครื่องมือนี้จะช่วยลดความยุ่งยากในการคาดเดาด้วยการตั้งค่า คำสั่งและคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท พร้อมแม่แบบที่ครบถ้วน เพื่อเร่งกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ
ใช้ แถบเครื่องมือ ClickUp Brain เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณแบบเรียลไทม์ ลดภาระงานด้านการจัดการโดยสร้างสรุปโครงการย่อ บันทึกการประชุม อีเมล และรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีด้วย AI Project Manager,AI Knowledge Manager และ AI Writer for Work ของ ClickUp
เครื่องมือ AI นี้สามารถปรับแต่งสิ่งที่คุณสร้างในClickUp Docs ของคุณให้เหมาะสมที่สุดได้ เพียงไฮไลต์ข้อความที่ต้องการและใช้คำแนะนำการเขียนที่มีอยู่เพื่อทำให้ข้อความสั้นลง ยาวขึ้น น่าสนใจมากขึ้น หรือเข้าใจง่ายขึ้น
ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ได้ทันที ช่วยยกระดับคุณภาพโดยรวมของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ ClickUp Brain ยังสามารถแปลภาษาได้ ช่วยให้การทำงานร่วมกันของทีมทั่วโลกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 🌎
ด้วยการใช้ ClickUp Brain คุณจะลดเวลาในการทำงานทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การขายการจัดการโครงการแบบ Agile การออกแบบ หรือทีมวิศวกรรม! และสิ่งที่ดีที่สุดคือ ClickUp มี แอปในตัวสำหรับ iPad, iPhone และ Apple Watch ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโครงการของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brain พร้อมคำแนะนำเฉพาะบทบาทกว่า 100 แบบในตัว
- การช่วยเหลือในการเขียนเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น, ตรงประเด็น, หรือน่าสนใจ
- การแปลทันที
- การตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด
- การสนับสนุนเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์
- กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดสำหรับการสร้างแผนภาพ
- สรุปที่ช่วยประหยัดเวลาและการสกัดขั้นตอนถัดไปจากเอกสารยาว
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ
- 1,000+ แม่แบบสำหรับหลากหลายกรณีการใช้งาน (รวมถึงแม่แบบคำสั่งสำหรับ ChatGPT)
- 15+ มุมมองเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- ความสามารถในการขยายตัวพร้อมการรองรับหลายอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การสร้างงานโดยใช้ระบบ AI ยังไม่พร้อมให้บริการ (แต่จะพร้อมให้บริการในเร็ว ๆ นี้)
- การสำรวจฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของ AI อาจใช้เวลาสักครู่
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. TypingMind
หากคุณกำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการ ใช้ ChatGPT พร้อมสิทธิพิเศษเพิ่มเติม TypingMind มีคำตอบให้คุณแล้ว มีห้องสมุดคำสั่งเฉพาะทางพร้อมกับตัวละคร AI เช่น "นักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟน" หรือ "นักวิจัยทางวิชาการ" เพื่อช่วยให้คำถามของคุณได้รับคำตอบในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
คุณยังสามารถ อัปโหลดเอกสารและโต้ตอบกับ AI เกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารนั้น ได้อีกด้วย ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ในแวดวงวิชาการหรือมืออาชีพที่ต้องการผู้ช่วย AI 🎓
ใช้ TypingMind ได้โดยตรงในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ หรือดาวน์โหลดแอปไปยังด็อกของ Mac ของคุณ นอกจากนี้ คีย์ API ของคุณยังคงปลอดภัยและมั่นคง เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเองเพื่อเพิ่มชั้นความเป็นส่วนตัว
คุณสมบัติเด่นของ TypingMind
- การค้นหาเว็บภายในแชทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคำตอบ
- คลังคำสั่งขนาดใหญ่
- มีบริการแปลงข้อความเป็นเสียง
- แชทบอทที่ปรับแต่งได้พร้อมอินเทอร์เฟซที่แชร์ได้
- ปลั๊กอินไม่จำกัด (ในแพ็กเกจสูงสุด)
ข้อจำกัดของ TypingMind
- ต้องใช้คีย์ API ของ OpenAI สำหรับการตั้งค่า
- ตัวละคร AI ที่มีจำนวนจำกัดในแผนฟรี
ราคาของ TypingMind
- ฟรี
- มาตรฐาน: $39 ต่อใบอนุญาต*
- ขยายเวลา: 59 ดอลลาร์ต่อใบอนุญาต
- พรีเมียม: $79 ต่อใบอนุญาต
*แต่ละรหัสลิขสิทธิ์สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ห้าเครื่อง
คะแนนและรีวิวของ TypingMind
- ยังไม่มีคะแนนให้
3. ช้าง
Elephas, ผู้ช่วยเขียน AI, สามารถผสานการทำงานได้โดยตรงกับแอปพลิเคชันบน Mac, iPhone, และ iPad. ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินการทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปพลิเคชันหรือใช้เบราว์เซอร์.
Elephas ขอแนะนำฟีเจอร์ใหม่ชื่อว่า Super Brain เพื่อรวบรวมฐานความรู้ของคุณไว้ในที่เดียว มันดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น PDF, หน้าเว็บ, และแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่นNotion และ Obsidianและทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมีชีวิตชีวาขึ้น คุณสามารถคิดสร้างสรรค์และคุยกับชุดข้อมูล Elephas ของคุณได้เต็มที่! 🐘
ข้อมูลที่อัปโหลดจะถูกจัดทำดัชนีในเครื่องและทำงานร่วมกับ OpenAI เพื่อสนับสนุนงานเขียน เช่น การตอบอีเมลหรือการสร้างเนื้อหา
Elephas ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว โดยให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้คีย์ OpenAI ของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์สาธารณะ
คุณสมบัติเด่นของ Elephas
- ผสานการทำงานกับแอปบน Mac
- ซูเปอร์เบรน ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ พร้อมให้บริการ
- ชุดข้อมูลแบบรวมศูนย์พร้อมตัวเลือกการแชท
- ฟีเจอร์ Snippets ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดงานของตนเองได้
- ให้บริการเขียนเนื้อหาใหม่
ข้อจำกัดของ Elephas
- การออกแบบ UI สามารถปรับปรุงให้กระชับขึ้นได้
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ Elephas
- มาตรฐาน: $4. 99/เดือน
- ข้อดี: $8. 99/เดือน
- โปร+: $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Elephas
- Product Hunt: 4. 4/5 (4+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
4. งานฝีมือ
Craft เป็นเครื่องมือจดบันทึก ความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ได้รับการยอมรับให้เป็น Mac App แห่งปี ในงานประกาศรางวัล App Store Best of 2021 ของ Apple
นอกเหนือจากการได้รับคำชมเชยในด้านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สวยงามแล้ว แพลตฟอร์มนี้ยัง ใช้เทคโนโลยี GPT-3 เพื่อช่วยคุณเอาชนะภาวะเขียนไม่ออก ผู้ช่วย AI ของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างไอเดียเนื้อหา สรุปเอกสารยาว ๆ และปรับคำรายงานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาษาที่ง่ายขึ้น
Craft AI สามารถแก้ไขการสะกดคำและไวยากรณ์ได้ทันที และแปลข้อความเป็นภาษาใดก็ได้ที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยดึงข้อมูลจากเอกสารที่เก็บไว้ในรูปแบบคำถามและคำตอบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามว่า "ทอมกำลังทำอะไรในสัปดาห์นี้?" เพื่อรับสรุปงานที่ได้รับมอบหมายของเขา 🔍
สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การออกแบบและจัดวางที่ดึงดูดสายตา
- แถบค้นหาเพื่อการเข้าถึงเอกสารอย่างรวดเร็วและคำแนะนำที่ชาญฉลาด
- การจัดระเบียบบันทึกขั้นสูงพร้อมความสามารถในการสร้างหน้าย่อยสำหรับหัวข้อที่มีความละเอียดอ่อน
- วิกิสำหรับทีมที่ปรับแต่งได้
- เป้าหมายประจำสัปดาห์ สำหรับการมอบหมายงานและการกำหนดเส้นตาย
ข้อจำกัดในการประดิษฐ์
- รูปแบบการแบ่งปันอาจดีขึ้นได้
- สามารถใช้เทมเพลตเพิ่มเติมได้
การกำหนดราคาสินค้าหัตถกรรม*
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $5 /เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $10 /เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การจัดอันดับและรีวิวงานฝีมือ
- G2: 4. 8/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน
5. พลัส เอไอ โดย เซตแอป
Plus เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย GPT อีกตัวหนึ่ง ซึ่งมีให้บริการเฉพาะบน Mac OS ผ่านการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนของ Setapp เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องชำระเงินเพิ่มเติมหรือใช้คีย์ API แยกต่างหาก เนื่องจากทุกอย่างรวมอยู่ในสมาชิก Setapp ของคุณแล้ว
เมื่อเปิดใช้งานโดยใช้คีย์ลัดแล้ว Plus จะ ผสานการทำงานเข้ากับแอปพลิเคชันใด ๆ ได้อย่างราบรื่น แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นที่จะทำให้กระบวนการเขียนง่ายขึ้นและดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมล การสร้างงานนำเสนอ หรือการสรุปบทความยาว ๆ
ใช้ Plusสำหรับการสร้างข้อความ การเขียนใหม่ และการแปล นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจทานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์ สร้างและปรับแต่งคำสั่งของคุณเองสำหรับงานที่ทำบ่อย ✍️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Plus AI
- เทคโนโลยี GPT-4 ขั้นสูง
- ผสานการทำงานกับแอปบน Mac
- เชี่ยวชาญในการเขียนธุรกิจอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยฟีเจอร์ ปรับปรุงการเขียน
- ข้อความแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
รวมถึงข้อจำกัดของ AI
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) สับสนและมีข้อบกพร่อง
- คุณไม่สามารถใช้คีย์ API ของ OpenAI ของคุณเองได้ในตอนนี้
ราคา Plus AI (การสมัครสมาชิก Setapp)
- Mac: $9.99/เดือน
- Mac + iOS: $12.49/เดือน
- ผู้ใช้ระดับสูง: $14.99/เดือน
รวมถึงคะแนนและรีวิวจาก AI (สำหรับ Setapp)
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. Freshchat
Freshchat ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Freshworks ตอบโจทย์ความต้องการด้านการขายและการสนับสนุนลูกค้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านหลากหลายช่องทาง รวมถึงเว็บ มือถือ WhatsApp LINE Facebook Messenger และ Apple Business Chat
ใช้เพื่อสร้างแชทบอทที่รองรับ AI อย่างหลากหลาย ที่สามารถสแกนเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำถามของลูกค้าได้ ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องและเข้าใจบริบทได้มากขึ้น
หากการสนทนาซับซ้อนเกินไปสำหรับบอทที่จะจัดการได้ บอทจะโอนคำถามไปยังตัวแทนสดด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว บอทจะ อัปเดตข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับตัวแทนเมื่อพวกเขาดำเนินการต่อจากจุดที่บอทหยุดไว้ ทำให้มั่นใจได้ถึงความต่อเนื่องและประสบการณ์ของลูกค้าที่เป็นส่วนตัว 🗨️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshchat
- การสนับสนุนแบบหลายช่องทาง
- ออกแบบมาเพื่อการสนับสนุนลูกค้าพร้อมฟีเจอร์แชทบอท AI ที่ละเอียด
- วิดเจ็ตแชทที่ปรับแต่งได้พร้อมตัวเลือกในการเพิ่มไฟล์แนบและอีโมจิ
- การสร้างบอทตามความต้องการสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในหลากหลายสถานการณ์
ข้อจำกัดของ Freshchat
- ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด
- ตัวแทนไม่ได้รับการแจ้งเตือนเสมอไปเมื่อมีการแชทเข้ามา
ราคาของ Freshchat*
- ฟรี
- การเติบโต: $15/เดือน ต่อตัวแทน
- การเติบโตแบบออมนิแชนแนล: $29/เดือน ต่อตัวแทน
- ข้อดี: $39 ต่อเดือนต่อตัวแทน
- โปร Omnichannel: $59/เดือน ต่อตัวแทน
- องค์กรธุรกิจ: $69/เดือน ต่อผู้ใช้ 1 คน
- เอนเตอร์ไพรส์ออมนิแชนแนล: $99/เดือน ต่อตัวแทน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Freshchat
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
7. PhotosRevive
PhotosRevive ใช้สำหรับ การเติมสีให้กับภาพถ่ายขาวดำ มีให้บริการบนแพลตฟอร์ม MacOS และ iOS โดยมีตัวเลือกทั้งแบบอัตโนมัติและแบบปรับแต่งเองสำหรับการเพิ่มสีให้กับภาพเก่าหรือภาพขาวดำ 📷
นำเข้าภาพถ่ายจากอุปกรณ์ของคุณ ไม่ว่าจะผ่านแอป Photos หรือ Finder หรือ สแกนภาพโดยตรงเข้าสู่แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์รองรับภาพที่มีตำหนิและยังสามารถปรับความสว่างและความคมชัดได้อีกด้วย
สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังมองหาแรงบันดาลใจ แอปนี้มีห้องสมุดตัวอย่างพร้อมไอเดียสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ด้วยเครื่องมือนี้
คุณสมบัติเด่นของ PhotosRevive
- การแต่งสีภาพถ่ายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- โหมดแมนนวลและเครื่องหมายสีที่ปรับแต่งได้ สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมกระบวนการมากขึ้น
- การผลิตแบบกลุ่มด้วยค่าที่ผู้ใช้สร้างไว้ล่วงหน้า
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายสำหรับการเพิ่มรูปภาพ
ข้อจำกัดของ PhotosRevive
- บางครั้ง AI อาจพลาดการระบายสีบางส่วน เช่น มือ ซึ่งจำเป็นต้องปรับแก้ไขด้วยตนเอง
- การรั่วไหลของสีไปยังบริเวณที่ไม่ต้องการเป็นครั้งคราว
ราคา PhotosRevive
- PhotosRevive Unlimited: $18.99 ต่อใบอนุญาตตลอดชีพสำหรับ Mac 3 เครื่อง
คะแนนและรีวิว PhotosRevive
- Mac App Store: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
8. Taskheat
มีให้บริการบน MacOS และ iOS, Taskheat คือแอปจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อทำให้รายการที่ต้องทำของคุณเป็นระเบียบและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ใช้ AI ในการ สร้างงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ ของคุณ โดยจัดลำดับความสำคัญในรูปแบบแผนภูมิที่มองเห็นได้ง่าย
จัดการความสัมพันธ์ของงานที่ซับซ้อนโดยการสร้าง แก้ไข และลบการเชื่อมโยงที่มีอยู่ หากคุณมอบหมายงานให้กับบุคคลที่สามที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แอปจะปรับแผนผังงานให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเช่น แท็กที่มีสีแตกต่างกันช่วยให้การนำทางง่ายขึ้น และวันที่ครบกำหนดช่วยให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง Taskheat ยังมีระบบแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง และความสามารถในการแชร์หรือพิมพ์แผนผังของคุณ 🖨️
คุณสมบัติเด่นของ Taskheat
- การจัดระเบียบโครงการตามการพึ่งพาของงาน
- การแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ อย่างชัดเจน
- แผนผังและมุมมองรายการช่วยให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนได้ชัดเจนขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของงาน
- แอปอาจเกิดการขัดข้องหรือหน่วงเป็นบางครั้ง
- เครื่องมือการแชร์ที่จำกัดระหว่างผู้ใช้
ราคาของ Taskheat
- Taskheat เวอร์ชันเต็ม: $14.99 ต่อใบอนุญาตตลอดชีพสำหรับ Mac, iPad และ iPhone
คะแนนและรีวิวของ Taskheat
- Mac App Store: 4. 2/5 (230+ รีวิว)
9. มิโร
ต้องการร่างไอเดียหรือจัดทำสไลด์โชว์ใช่ไหม? Miro พร้อมช่วยคุณในฐานะกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง มันมีความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์หลายประเภท—iOS, Android, Windows และ Mac
ทำงานร่วมกับบอร์ด Miro ของคุณ Miro AI นำเสนอฟีเจอร์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การสร้างภาพจากโน้ตสติ๊กกี้ ไปจนถึงสรุปเนื้อหาหรือสร้างบล็อกโค้ด ตัวอย่างเช่น สามารถจัดกลุ่มโน้ตสติ๊กกี้ตามคีย์เวิร์ด ลบพื้นหลังออกจากภาพ ขยายแผนผังความคิดด้วยคำถามหรือไอเดีย และอื่น ๆ อีกมากมาย 📌
แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงเบต้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Miro AI พร้อมให้บริการแก่ผู้สมัครสมาชิก Miro ทุกคน แม้แต่ผู้ที่ใช้แผนฟรี
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- การสร้างภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- พื้นที่ไม่จำกัดสำหรับความต้องการในการสร้างสรรค์และวางแผนโครงการของคุณ
- เครื่องมือเช่น โน้ตติด, ปากกาอิสระ, รูปร่าง, ลูกศร, และการวาดภาพอัจฉริยะ
- ตัวเลือกการสื่อสารหลายรูปแบบ (การตอบกลับ, การรีวิว, และการอนุมัติ)
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
- แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป มือถือ และแท็บเล็ตพร้อมใช้งาน
ข้อจำกัดของ Miro
- เวลาในการโหลดที่ค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับแอปที่คล้ายกัน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าคุณสมบัติการนำทางและการซูมใช้งานยาก
ราคาของ Miro*
- ฟรี
- ผู้เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
10. พิปดรายฟ์
เช่นเดียวกับแพลตฟอร์ม CRM อื่น ๆ Pipedrive ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายปิดการขายได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง แต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นจริง ๆ คือฟีเจอร์ AI ที่ชาญฉลาด
ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ Prospector ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้คุณเข้าถึงฐานข้อมูล B2B โดยดึงข้อมูลจากทั้งแหล่งสาธารณะและเอกชน เพื่อให้คุณได้รายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่สดใหม่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ผู้ช่วยฝ่ายขาย มอบเคล็ดลับการทำงานที่เน้นพฤติกรรม การผสานแอป และการแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันต้องการกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ หรือไม่? ระบบการทำงานอัตโนมัติของ Pipedrive พร้อมช่วยคุณ จัดการทุกอย่างตั้งแต่การป้อนข้อมูลไปจนถึงการติดตามอีเมล 📧
แพลตฟอร์มนี้มีเป้าหมายเพื่อลดข้อผิดพลาดของมนุษย์, ทำให้การจัดการเอกสารเป็นระบบอัตโนมัติ, และมอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณเพื่อช่วยให้คุณชนะการเจรจาและปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ระบบภาพการขายที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมระบบลากและวาง
- เครื่องมือ AI ทำนายสำหรับการล่าลูกค้าเป้าหมาย
- เครื่องมือที่มีประโยชน์ในการกรอง จัดหมวดหมู่ และเรียงลำดับลูกค้าเป้าหมาย
- แอป iPad และ iOS ที่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด
- ตัวเลือกการอัตโนมัติอาจดีขึ้น
ราคาของ Pipedrive*
- จำเป็น: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $39.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $49. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59.90/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
อนาคตคือตอนนี้: อย่าพลาดคลื่น AI บน Mac ของคุณ
เครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ Mac มีหลากหลายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงมีจุดเด่นเฉพาะตัว ดังนั้นลองสำรวจดูได้ตามที่คุณต้องการ!
ClickUp โดดเด่นในเรื่อง ฟีเจอร์สนับสนุนการทำงานที่เป็นธรรมชาติด้วย AI และการผสานรวมที่ราบรื่นภายในระบบนิเวศของApple—สมัครและสำรวจแพลตฟอร์มได้ฟรี!