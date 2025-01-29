บล็อก ClickUp

เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการให้คำปรึกษา: พร้อมรีวิวและตัวเลือกราคาโดยละเอียด

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
29 มกราคม 2568

การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของคุณรู้สึกเหมือนการปีนเขาเอเวอเรสต์หรือไม่? หรือคุณรู้สึกว่าการทำนายแนวโน้มเหมือนกับการอ่านใบชา? ด้วยเครื่องมือ AIที่เหมาะสมอยู่เคียงข้างคุณ คุณจะเปลี่ยนงานที่ซับซ้อนเหล่านี้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่ามหัศจรรย์—ทั้งสำหรับลูกค้าของคุณและสุขภาพจิตของคุณเอง

ไม่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น เครื่องมือ AI สำหรับการให้คำปรึกษาจะช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น มอบข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าแก่ลูกค้า และยกระดับการทำงานของคุณ ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายวิธีการเลือกเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับบริการให้คำปรึกษา และแบ่งปัน 10 เครื่องมือที่เราชื่นชอบที่สุดสำหรับงานนี้

เครื่องมือ AI สำหรับการให้คำปรึกษาคืออะไร?

เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นประเภทของซอฟต์แวร์ที่บริษัทที่ปรึกษาใช้เพื่อทำการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในเวลาที่น้อยลง เครื่องมือ AI ทำงานตามอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ระบุรูปแบบ ทำนายแนวโน้ม และให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ด้วยความเร็วและความแม่นยำที่เหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีประสบการณ์มากที่สุด

ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือ AI สำหรับ:

  • การวิเคราะห์ข้อมูล: AI ตีความชุดข้อมูลขนาดใหญ่และทำความเข้าใจตัวเลขได้เร็วกว่ามนุษย์—โดยทั่วไปแล้วปราศจากข้อผิดพลาด
  • การคาดการณ์: ผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เครื่องมือ AI สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคได้ พวกมันไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษ แต่เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด
  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): NLP ทำวิเคราะห์ความรู้สึก ซึ่งเป็นวิธีที่ซับซ้อนในการบอกว่าเครื่องมือ AI สามารถวัดอารมณ์ของมนุษย์จากข้อความที่เขียนได้อย่างถูกต้อง
  • การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์: คุณทราบหรือไม่ว่าเครื่องมือ AI บางตัวสามารถ "มองเห็น" ได้? พวกมันใช้การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลภาพ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ และกราฟข้อมูล

เครื่องมือให้คำปรึกษาด้วย AI ทำให้แม้แต่สตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นก็สามารถนำเสนอโซลูชันล้ำสมัยให้กับลูกค้าได้ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

วิธีเลือกเครื่องมือให้คำปรึกษา AI ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ

คุณกำลังไว้วางใจให้ AI จัดการข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธุรกิจของคุณ รวมถึงชื่อเสียงของคุณด้วย คุณจำเป็นต้องเลือกเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ

มองหาคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือให้คำปรึกษาด้าน AI ของคุณ:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: คุณไม่ควรต้องได้รับการฝึกอบรมพิเศษเพื่อใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เลือกตัวเลือกที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อนจนปวดหัว
  • การนำเสนอข้อมูล: เลือกใช้เครื่องมือให้คำปรึกษาด้าน AI ที่สามารถสร้างกราฟที่สวยงามจากข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของคุณได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้รายงานของคุณดูมีความเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจให้คำปรึกษา
  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: คุณไม่สามารถอยู่ทุกที่ได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นให้ใช้เครื่องมือให้คำปรึกษา AIที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการที่ทำซ้ำ ๆเช่น การส่งต่อภารกิจ และการป้อนข้อมูล
  • การคาดการณ์: การทำนายอนาคตและการจับแนวโน้มเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับบริการให้คำปรึกษา ลูกค้าของคุณไว้วางใจให้คุณช่วยให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งผู้นำของอุตสาหกรรมของพวกเขา
  • เครื่องมือและเทมเพลตการเขียน:เครื่องมือเขียน AIของคุณควรสามารถจัดการกับการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหา (SEO), โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, และสรุปรายงานได้.เทมเพลตสำหรับการให้คำปรึกษาเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับการสร้างรายงานระดับมืออาชีพเพียงไม่กี่คลิก
ฟีเจอร์สรุปของ ClickUp สำหรับบันทึกการประชุม
สรุปบันทึกการประชุมภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp AI

10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการให้คำปรึกษา

ดูเหมือนว่าทุกคนและแม่ของพวกเขาก็มีเครื่องมือ AI ในปัจจุบัน แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือในตลาดที่เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ

ไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง: ดูรายชื่อนี้สำหรับเครื่องมือ AI 10 อันดับแรกสำหรับการให้คำปรึกษาในปี 2024

1.คลิกอัพ

เครื่องมือ AI สำหรับการให้คำปรึกษา: ตัวอย่างอีเมลที่เขียนโดย ClickUp
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ถูกต้องแล้ว: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ยังเป็นเครื่องมือ AI ที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับบริการให้คำปรึกษาอีกด้วย

ClickUp AIคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพียงอย่างเดียวที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทเฉพาะของคุณ เพียงเปิด AI แล้วบอกว่าคุณทำงานด้านการให้คำปรึกษา ผู้ช่วยจะดูแลทุกอย่างที่เหลือให้คุณ

ใช้ ClickUp AI เพื่อ:

โอ้ แล้วคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับClickUp Automations ไหม? ClickUp มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้การทำงานในแต่ละวันของคุณง่ายขึ้นอย่างแท้จริง แม้ว่าระบบเหล่านี้จะไม่ได้ใช้ AI อย่างเต็มรูปแบบ แต่ก็เป็นระบบอัตโนมัติที่ทำงานตามเงื่อนไข เช่น การสร้างงานใหม่ การโพสต์ความคิดเห็น หรือการเปลี่ยนสถานะงานต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
  • ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าฟีเจอร์ของ ClickUp มีมากเกินไปในตอนแรก—มีอะไรให้ใช้เยอะจริง ๆ!

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. นิวรอน

เครื่องมือ AI สำหรับการให้คำปรึกษา: มุมมองเดสก์ท็อปของ Neurons
ผ่านเซลล์ประสาท

เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ทำงานด้วย AI แบบสร้างสรรค์ ซึ่งสร้างเนื้อหาใหม่ขึ้นมา แต่ Neurons Predict นั้นแตกต่างออกไปเล็กน้อย: มันเป็น AI แบบทำนายที่สร้างภาพสร้างสรรค์ให้คุณ

หากคุณเคยลองทำโฆษณา, รูปภาพ, วิดีโอ, และการออกแบบของคุณเอง แต่เกลียดกระบวนการนี้ คุณโชคดีแล้ว! Neurons คือเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่ทำงานได้ดีกับธุรกิจให้คำปรึกษาของคุณ เพราะมันเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ไม่ว่าคุณต้องการผลลัพธ์เพิ่มเติมจากแคมเปญโฆษณาของคุณเองหรือคุณให้บริการคำปรึกษาการวิจัยตลาดแก่ลูกค้า Neurons คือเครื่องมือที่คุณต้องมีสำหรับการจัดการและแสดงข้อมูลลูกค้าอย่างชัดเจน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเซลล์ประสาท

  • เปรียบเทียบผลงานสร้างสรรค์ของคุณกับมาตรฐานในอุตสาหกรรม
  • กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและเปรียบเทียบผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมดกับเกณฑ์มาตรฐานเหล่านั้น
  • ทดสอบครีเอทีฟก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

ข้อจำกัดของเซลล์ประสาท

  • Neurons เชี่ยวชาญด้านภาพเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ดังนั้นจึงอาจไม่เหมาะสมที่สุดหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนเนื้อหาหรือจัดทำรายงานการให้คำปรึกษา
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าข้อกำหนดด้านรูปแบบไฟล์ของ Neurons นั้นใช้งานยาก

การกำหนดราคาของเซลล์ประสาท

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของเซลล์ประสาท

  • G2: 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (2 รีวิว)

3. เล่ม

ภาพหน้าจอของเครื่องมือ AI ของ Tome สำหรับการให้คำปรึกษา
ผ่านทางโทม

Tome ใช้ AI และแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เพื่อสรุปข้อตกลงทางธุรกิจให้คุณ มันอ่านทุกตัวอักษรและเสนอการแก้ไขเพื่อช่วยคุณตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสัญญา

ตอนนี้ มันมีฟีเจอร์ครบครันเหมือนเครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับการให้คำปรึกษาหรือไม่? ไม่ แต่หากคุณอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสัญญา เช่น กฎหมายหรือการลงทุน เครื่องมือนี้คือสิ่งที่คุณต้องมี

แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำงานในสายงานที่ต้องใช้สัญญาจำนวนมาก การมี AI เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตรวจสอบสัญญาของคุณเพื่อหาประเด็นที่อาจเป็นปัญหา ก็ถือเป็นเรื่องดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานกับลูกค้าระดับองค์กร

คุณสมบัติเด่นที่สุด

  • เส้นสีแดงแสดงจุดที่อาจมีปัญหาสำหรับคุณ
  • สร้าง "รายการปัญหา" ได้ภายในไม่กี่นาทีเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าหรือทนายความ
  • ดำเนินการเปรียบเทียบตลาดอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าสัญญาของคุณเปรียบเทียบกับตลาดอย่างไร

ข้อจำกัดของโทม

  • คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเป็น Tome Pro เพื่อรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์
  • โทมไม่มีรีวิวมากนัก
  • คุณอาจทราบอยู่แล้ว แต่เพื่อทราบ: Tome ไม่ได้มาแทนที่ทนายความ

การตั้งราคาหนังสือเล่ม

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของโทเม

  • G2: 4. 8/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. ระบบตรวจสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์

เครื่องมือ AI สำหรับการให้คำปรึกษา: ภาพหน้าจอของกล่องแชทของ Validator AI
ผ่านValidator AI

Validator AI เป็นเครื่องมือ AI ประเภทพิเศษสำหรับการให้คำปรึกษาที่ตรวจสอบแนวคิดสตาร์ทอัพ—ฟรี! ถามแชทบอทที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแนวคิดธุรกิจของคุณและตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเริ่มต้นสตาร์ทอัพ

ระบบ AI นี้ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลของสตาร์ทอัพหลายพันแห่ง เกณฑ์ของนักลงทุนแองเจิล และวิธีการสตาร์ทอัพแบบลีน คิดเสียว่ามันเป็นคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพ เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับที่ปรึกษาที่ทำงานกับสตาร์ทอัพ แต่ก็สามารถใช้งานได้หากคุณเป็นสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นด้วยตัวเองเช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Validator AI

  • ตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดทางธุรกิจได้ฟรีด้วยแชทบอทที่ปรึกษา
  • ขอให้ AI สร้างคู่มือ "เริ่มต้นใช้งาน" ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เพื่อสร้างธุรกิจของคุณ
  • ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์แนวคิดด้วย AI

ข้อจำกัดของระบบตรวจสอบด้วย AI

  • ผู้ตรวจสอบไม่มีรีวิวมากนัก
  • มันไม่ได้ให้คุณสมบัติมากมายเท่ากับเครื่องมือให้คำปรึกษา AI อื่น ๆ ในรายการนี้

ราคาของระบบตรวจสอบความถูกต้องด้วย AI

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวจาก Validator AI

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. หุ่นยนต์ทางกฎหมาย

มุมมองบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และมือถือของ Legal Robot
ผ่านทางLegal Robot

คุณเคยเซ็นสัญญาขนาดใหญ่ที่มีศัพท์กฎหมายมากมายและสงสัยไหมว่า "ฉันเพิ่งเซ็นอะไรลงไปเนี่ย?"

Legal Robot เป็นเครื่องมือให้คำปรึกษาด้าน AI ที่แปลข้อตกลงและสัญญาทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย เช่นเดียวกับ Tome มันจะสร้างการวิเคราะห์เอกสารทางกฎหมายของคุณโดยอัตโนมัติและเปรียบเทียบกับทั้งกฎหมายคดีและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ

คุณสมบัติเด่นของ Legal Robot

  • ดำเนินการวิเคราะห์สัญญาเพื่อค้นหาปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบหรือภาษาทางกฎหมาย
  • แปล "คำศัพท์ทางกฎหมาย" ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย
  • Legal Robot มาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับจัดการคำขอ GDPR และ DMCA

ข้อจำกัดของโรบอททางกฎหมาย

  • Legal Robot ยังไม่เปิดให้บริการ ณ เดือนกันยายน 2024
  • Legal Robot ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย

ราคาของ Legal Robot

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Legal Robot

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. ฉาบ

ภาพหน้าจอของระยะเวลาหัวข้อของ Gong
ผ่านทางกง

Gongคือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับข้อมูลการขาย, น้อง. มันใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อจับทุกการโต้ตอบของลูกค้าที่มีกับ AI เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงกลยุทธ์ของคุณและทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพ. ในที่สุด, Gong มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ของคุณโดยการปรับปรุงการขายของคุณอย่างสิ้นเชิง.

Gong เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ แต่ยังเป็นเครื่องมือ AI ที่แข็งแกร่งสำหรับการให้คำปรึกษาด้านการขายด้วย เครื่องมือ AI นี้ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อช่วยสร้างคู่มือการขายที่ประสบความสำเร็จ ระบุความเสี่ยงของดีล และกำหนดขั้นตอนต่อไป

คุณสมบัติเด่นของ Gong

  • รับมุมมองแบบรวมศูนย์ของการโต้ตอบกับลูกค้าและพลวัตของตลาด
  • ดูข้อมูลเมตริกของสมาชิกในทีมของคุณ เช่น อัตราการชนะ ในแดชบอร์ดแบบภาพ
  • จับและอัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติในทุกแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของกง

  • บางครั้งกงก็มักจะเขียนถอดคำพูดผิด และมักจะมีปัญหาในการเข้าใจสำเนียงต่าง ๆ
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Gong มีปัญหาด้านการเชื่อมต่อ

การกำหนดราคาของก้อง

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของก้อง

  • G2: 4. 7/5 (5,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (520+ รีวิว)

7. ไฟลั่นทม

มุมมองเดสก์ท็อปของไฟลั่กๆ
ผ่านแสงหิ่งห้อย

คุณมีสายโทรศัพท์จากลูกค้า เยอะมาก ใช่ไหม? เราเข้าใจดีว่าคุณต้องมีแน่นอน—คุณเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วนี่นา ?

คุณต้องการ Fireflies เพื่อทำให้บันทึกการประชุมของคุณง่ายขึ้น

Fireflies เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับบันทึกการประชุมที่ชาญฉลาด มันถอดความและสรุปบันทึกการประชุมของคุณ รวมถึงสร้างฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เพื่อช่วยให้คุณค้นหาบันทึกการสนทนาได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถใช้ NLP เพื่อวิเคราะห์การสนทนาด้วยเสียงได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของไฟลั่กซ์

  • ถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติในแอปประชุมทางวิดีโอหลายแอป
  • การค้นหาด้วยระบบ AI ช่วยให้คุณสามารถกรองและระบุหัวข้อการประชุมที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
  • ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานผ่านความคิดเห็น, ข้อความเสียงสั้น ๆ, และบันทึกการประชุมที่แชร์

ข้อจำกัดของหิ่งห้อย

  • Fireflies ช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ที่มีการโทรจำนวนมาก แต่ไม่มีฟีเจอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมมากนัก
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มมีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของถอดความ

ไฟร์ฟลายส์ ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของไฟร์ฟลายส์

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (5 รีวิว)

8. ลูกสมุน

เครื่องมือ AI สำหรับที่ปรึกษาของลูกน้อง
ผ่านทางผู้ช่วยมือขวา

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นวายร้ายจอมชั่วร้ายเพื่อจะมีลูกสมุน เครื่องมือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายด้วย AI ที่ถูกกฎหมายนี้จะมอบการเข้าถึงความรู้ทางกฎหมายของทีมคุณได้ทันที เหมือนกับ Fireflies ที่ช่วยให้คุณค้นหาข้อกำหนดและคำนิยามภายในเนื้อหาที่คุณมีอยู่

นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่อยู่ในวงการกฎหมาย เพราะมันช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสัญญาด้วยคำแนะนำจากปัญญาประดิษฐ์ มันทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลสัญญาและระบบการจัดการเอกสารที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ จัดระเบียบ และทำให้การจัดการสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของลูกสมุน

  • ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในสัญญาได้ทันทีเพียงคลิกเดียว
  • ผู้ช่วยเสนอคำแนะนำสัญญาตามข้อมูลเชิงลึกทางประวัติศาสตร์
  • ใช้การกรองขั้นสูงเพื่อกรองตามประเภทสัญญา, วันที่, และชื่อคู่สัญญา

ข้อจำกัดของลูกสมุน

  • Henchman ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริการทางกฎหมาย ดังนั้นหากคุณไม่ได้อยู่ในสายงานนี้ คุณอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้งานแพลตฟอร์มนี้
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าตัวกรองขั้นสูงนั้นหายากและพวกเขามักลืมที่จะใช้งาน

การตั้งราคาแบบลูกสมุน

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวลูกสมุน

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. นำกลับมาใช้ใหม่

ภาพหน้าจอของกระบวนการทำงานของ Repurpose
ผ่านทางRepurpose

คุณเป็นเอเจนซี่การตลาดที่สร้างเนื้อหาให้กับลูกค้าหรือไม่? Repurpose คือเครื่องมือให้คำปรึกษา AI ที่เหมาะสำหรับคุณ. เครื่องมือนี้เชี่ยวชาญในการทำงานกับเนื้อหาแบบอัตโนมัติ. เพียงแค่สร้างโพสต์เดียวใน Repurpose และแพลตฟอร์มจะโพสต์ไปยังหลายแพลตฟอร์มให้คุณในเวลาเพียงไม่กี่วินาที. ?

เครื่องมืออัตโนมัติตัวนี้มาพร้อมกับเทมเพลตเวิร์กโฟลว์, วิดีโอสอนแบบขั้นตอน, และการสนับสนุนผ่านการแชทสด เพื่อช่วยลดเวลาที่คุณใช้ในการโพสต์เนื้อหาให้กับลูกค้าของคุณ

นำคุณสมบัติที่ดีที่สุดมาใช้ใหม่

  • ผสานการใช้งาน Repurpose กับ TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom และอื่น ๆ
  • ใช้เครื่องมือแปลงเพื่อแปลงวิดีโอเป็นพอดแคสต์เสียง
  • เผยแพร่ไฟล์เสียงและวิดีโอ 10 รายการฟรีในช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วัน

นำข้อจำกัดมาใช้ใหม่

  • การนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ใช่เครื่องมือ AI ทางเทคนิค—มันคือแพลตฟอร์มอัตโนมัติมากกว่า
  • การนำกลับมาใช้ใหม่ไม่มีรีวิวมากนัก

ปรับใช้ราคาใหม่

  • ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์: $12.42 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • นักการตลาดเนื้อหา: $20.75/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
  • หน่วยงาน: $104. 08/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

นำคะแนนรีวิวและความคิดเห็นกลับมาใช้ใหม่

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. แชทจีพีที

แดชบอร์ดของ Chat GPT
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT ของ OpenAI เป็นอัจฉริยะด้านปัญญาประดิษฐ์ ต้องการเขียนอีเมลบอกเลิกกับลูกค้าที่ยากๆ หรือ? เสร็จเรียบร้อย ต้องการสคริปต์สำหรับการนำเสนอให้ลูกค้า? ได้ในไม่กี่คลิกเท่านั้น

ในขณะที่เครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับการให้คำปรึกษาในรายการนี้มีความเชี่ยวชาญในด้านภาพหรือสัญญาทางกฎหมาย ChatGPT มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาที่เป็นข้อความ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย รายงาน หรือการนำเสนอ นี่คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับงานนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • ChatGPT มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายมากซึ่งใช้ระบบแชทบอท
  • สรุปรายงานอย่างรวดเร็วหรือทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียว
  • ขอให้ ChatGPT สร้างแนวคิดแคมเปญการตลาด แผนการจัดงาน และอื่นๆ สำหรับลูกค้าของคุณ

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ChatGPT ล่มบ่อย
  • คุณจำเป็นต้องรู้วิธีกระตุ้น ChatGPT เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 340+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผสานเครื่องมือให้คำปรึกษา AI ของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ

เครื่องมือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงแทบทุกอุตสาหกรรม และการให้คำปรึกษาไม่ใช่ข้อยกเว้น ผสานเครื่องมือให้คำปรึกษา AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อทำงานอย่างชาญฉลาดและสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของคุณในกระบวนการ

ในฐานะที่ปรึกษา คุณสนับสนุนลูกค้าของคุณผ่านทุกสถานการณ์ แต่เมื่อคุณต้องการการสนับสนุน ให้เลือกใช้เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับการให้คำปรึกษา: ClickUp ผสานเครื่องมือเขียน AI ของคุณกับเทมเพลต งานเอกสาร และ CRM ของคุณ เพื่อให้งานทั้งหมดของคุณอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน

อยากเห็นการทำงานจริงหรือไม่?ลองใช้ ClickUp AI ฟรีได้เลยตอนนี้