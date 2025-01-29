เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการให้คำปรึกษา: พร้อมรีวิวและตัวเลือกราคาโดยละเอียด

การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของคุณรู้สึกเหมือนการปีนเขาเอเวอเรสต์หรือไม่? หรือคุณรู้สึกว่าการทำนายแนวโน้มเหมือนกับการอ่านใบชา? ด้วยเครื่องมือ AIที่เหมาะสมอยู่เคียงข้างคุณ คุณจะเปลี่ยนงานที่ซับซ้อนเหล่านี้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่ามหัศจรรย์—ทั้งสำหรับลูกค้าของคุณและสุขภาพจิตของคุณเอง
ไม่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น เครื่องมือ AI สำหรับการให้คำปรึกษาจะช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น มอบข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าแก่ลูกค้า และยกระดับการทำงานของคุณ ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายวิธีการเลือกเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับบริการให้คำปรึกษา และแบ่งปัน 10 เครื่องมือที่เราชื่นชอบที่สุดสำหรับงานนี้
เครื่องมือ AI สำหรับการให้คำปรึกษาคืออะไร?
เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นประเภทของซอฟต์แวร์ที่บริษัทที่ปรึกษาใช้เพื่อทำการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในเวลาที่น้อยลง เครื่องมือ AI ทำงานตามอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ระบุรูปแบบ ทำนายแนวโน้ม และให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ด้วยความเร็วและความแม่นยำที่เหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีประสบการณ์มากที่สุด
ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือ AI สำหรับ:
- การวิเคราะห์ข้อมูล: AI ตีความชุดข้อมูลขนาดใหญ่และทำความเข้าใจตัวเลขได้เร็วกว่ามนุษย์—โดยทั่วไปแล้วปราศจากข้อผิดพลาด
- การคาดการณ์: ผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เครื่องมือ AI สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคได้ พวกมันไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษ แต่เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): NLP ทำวิเคราะห์ความรู้สึก ซึ่งเป็นวิธีที่ซับซ้อนในการบอกว่าเครื่องมือ AI สามารถวัดอารมณ์ของมนุษย์จากข้อความที่เขียนได้อย่างถูกต้อง
- การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์: คุณทราบหรือไม่ว่าเครื่องมือ AI บางตัวสามารถ "มองเห็น" ได้? พวกมันใช้การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลภาพ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ และกราฟข้อมูล
เครื่องมือให้คำปรึกษาด้วย AI ทำให้แม้แต่สตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นก็สามารถนำเสนอโซลูชันล้ำสมัยให้กับลูกค้าได้ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
วิธีเลือกเครื่องมือให้คำปรึกษา AI ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ
คุณกำลังไว้วางใจให้ AI จัดการข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลธุรกิจของคุณ รวมถึงชื่อเสียงของคุณด้วย คุณจำเป็นต้องเลือกเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ
มองหาคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือให้คำปรึกษาด้าน AI ของคุณ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: คุณไม่ควรต้องได้รับการฝึกอบรมพิเศษเพื่อใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เลือกตัวเลือกที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อนจนปวดหัว
- การนำเสนอข้อมูล: เลือกใช้เครื่องมือให้คำปรึกษาด้าน AI ที่สามารถสร้างกราฟที่สวยงามจากข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของคุณได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้รายงานของคุณดูมีความเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจให้คำปรึกษา
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: คุณไม่สามารถอยู่ทุกที่ได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นให้ใช้เครื่องมือให้คำปรึกษา AIที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการที่ทำซ้ำ ๆเช่น การส่งต่อภารกิจ และการป้อนข้อมูล
- การคาดการณ์: การทำนายอนาคตและการจับแนวโน้มเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับบริการให้คำปรึกษา ลูกค้าของคุณไว้วางใจให้คุณช่วยให้พวกเขาอยู่ในตำแหน่งผู้นำของอุตสาหกรรมของพวกเขา
- เครื่องมือและเทมเพลตการเขียน:เครื่องมือเขียน AIของคุณควรสามารถจัดการกับการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหา (SEO), โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, และสรุปรายงานได้.เทมเพลตสำหรับการให้คำปรึกษาเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับการสร้างรายงานระดับมืออาชีพเพียงไม่กี่คลิก
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการให้คำปรึกษา
ดูเหมือนว่าทุกคนและแม่ของพวกเขาก็มีเครื่องมือ AI ในปัจจุบัน แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือในตลาดที่เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ
ไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง: ดูรายชื่อนี้สำหรับเครื่องมือ AI 10 อันดับแรกสำหรับการให้คำปรึกษาในปี 2024
1.คลิกอัพ
ถูกต้องแล้ว: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ยังเป็นเครื่องมือ AI ที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับบริการให้คำปรึกษาอีกด้วย
ClickUp AIคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพียงอย่างเดียวที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทเฉพาะของคุณ เพียงเปิด AI แล้วบอกว่าคุณทำงานด้านการให้คำปรึกษา ผู้ช่วยจะดูแลทุกอย่างที่เหลือให้คุณ
ใช้ ClickUp AI เพื่อ:
- สรุปบันทึกการประชุมลูกค้าหรือเส้นทางการสนทนา
- สร้างรายการดำเนินการจากวาระการประชุม
- เขียน แก้ไข และจัดรูปแบบเนื้อหาใด ๆ ที่คุณต้องการ
- จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
- วางแผนกิจกรรมสำหรับลูกค้าของคุณ
โอ้ แล้วคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับClickUp Automations ไหม? ClickUp มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้การทำงานในแต่ละวันของคุณง่ายขึ้นอย่างแท้จริง แม้ว่าระบบเหล่านี้จะไม่ได้ใช้ AI อย่างเต็มรูปแบบ แต่ก็เป็นระบบอัตโนมัติที่ทำงานตามเงื่อนไข เช่น การสร้างงานใหม่ การโพสต์ความคิดเห็น หรือการเปลี่ยนสถานะงานต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp ช่วยให้คุณทีมของคุณรับผิดชอบได้ผ่านโปรเจ็กต์และงานย่อย, รายการตรวจสอบ, ความคิดเห็น, และอื่น ๆ อีกมากมาย
- สร้างรายงานลูกค้าที่สวยงาม ตารางข้อมูล แผนงาน และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Docs
- ใช้เทมเพลตเช่นClickUp Consulting Agreement Templateเพื่อสร้างข้อตกลงที่แน่นหนาในเวลาที่น้อยลง
- ClickUp CRMบันทึกความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แสดงให้เห็นภาพรวมของกระบวนการขายลูกค้าปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับลูกค้าของคุณ
- ติดตามเวลา งบประมาณ และการสื่อสารกับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายควบคู่ไปกับโครงการของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าฟีเจอร์ของ ClickUp มีมากเกินไปในตอนแรก—มีอะไรให้ใช้เยอะจริง ๆ!
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. นิวรอน
เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ทำงานด้วย AI แบบสร้างสรรค์ ซึ่งสร้างเนื้อหาใหม่ขึ้นมา แต่ Neurons Predict นั้นแตกต่างออกไปเล็กน้อย: มันเป็น AI แบบทำนายที่สร้างภาพสร้างสรรค์ให้คุณ
หากคุณเคยลองทำโฆษณา, รูปภาพ, วิดีโอ, และการออกแบบของคุณเอง แต่เกลียดกระบวนการนี้ คุณโชคดีแล้ว! Neurons คือเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่ทำงานได้ดีกับธุรกิจให้คำปรึกษาของคุณ เพราะมันเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ไม่ว่าคุณต้องการผลลัพธ์เพิ่มเติมจากแคมเปญโฆษณาของคุณเองหรือคุณให้บริการคำปรึกษาการวิจัยตลาดแก่ลูกค้า Neurons คือเครื่องมือที่คุณต้องมีสำหรับการจัดการและแสดงข้อมูลลูกค้าอย่างชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเซลล์ประสาท
- เปรียบเทียบผลงานสร้างสรรค์ของคุณกับมาตรฐานในอุตสาหกรรม
- กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและเปรียบเทียบผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมดกับเกณฑ์มาตรฐานเหล่านั้น
- ทดสอบครีเอทีฟก่อนปล่อยสู่สาธารณะ
ข้อจำกัดของเซลล์ประสาท
- Neurons เชี่ยวชาญด้านภาพเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ดังนั้นจึงอาจไม่เหมาะสมที่สุดหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนเนื้อหาหรือจัดทำรายงานการให้คำปรึกษา
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าข้อกำหนดด้านรูปแบบไฟล์ของ Neurons นั้นใช้งานยาก
การกำหนดราคาของเซลล์ประสาท
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของเซลล์ประสาท
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (2 รีวิว)
3. เล่ม
Tome ใช้ AI และแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เพื่อสรุปข้อตกลงทางธุรกิจให้คุณ มันอ่านทุกตัวอักษรและเสนอการแก้ไขเพื่อช่วยคุณตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสัญญา
ตอนนี้ มันมีฟีเจอร์ครบครันเหมือนเครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับการให้คำปรึกษาหรือไม่? ไม่ แต่หากคุณอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสัญญา เช่น กฎหมายหรือการลงทุน เครื่องมือนี้คือสิ่งที่คุณต้องมี
แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำงานในสายงานที่ต้องใช้สัญญาจำนวนมาก การมี AI เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตรวจสอบสัญญาของคุณเพื่อหาประเด็นที่อาจเป็นปัญหา ก็ถือเป็นเรื่องดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานกับลูกค้าระดับองค์กร
คุณสมบัติเด่นที่สุด
- เส้นสีแดงแสดงจุดที่อาจมีปัญหาสำหรับคุณ
- สร้าง "รายการปัญหา" ได้ภายในไม่กี่นาทีเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าหรือทนายความ
- ดำเนินการเปรียบเทียบตลาดอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าสัญญาของคุณเปรียบเทียบกับตลาดอย่างไร
ข้อจำกัดของโทม
- คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเป็น Tome Pro เพื่อรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์
- โทมไม่มีรีวิวมากนัก
- คุณอาจทราบอยู่แล้ว แต่เพื่อทราบ: Tome ไม่ได้มาแทนที่ทนายความ
การตั้งราคาหนังสือเล่ม
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของโทเม
- G2: 4. 8/5 (2 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. ระบบตรวจสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์
Validator AI เป็นเครื่องมือ AI ประเภทพิเศษสำหรับการให้คำปรึกษาที่ตรวจสอบแนวคิดสตาร์ทอัพ—ฟรี! ถามแชทบอทที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแนวคิดธุรกิจของคุณและตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเริ่มต้นสตาร์ทอัพ
ระบบ AI นี้ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลของสตาร์ทอัพหลายพันแห่ง เกณฑ์ของนักลงทุนแองเจิล และวิธีการสตาร์ทอัพแบบลีน คิดเสียว่ามันเป็นคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพ เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับที่ปรึกษาที่ทำงานกับสตาร์ทอัพ แต่ก็สามารถใช้งานได้หากคุณเป็นสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นด้วยตัวเองเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Validator AI
- ตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดทางธุรกิจได้ฟรีด้วยแชทบอทที่ปรึกษา
- ขอให้ AI สร้างคู่มือ "เริ่มต้นใช้งาน" ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เพื่อสร้างธุรกิจของคุณ
- ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์แนวคิดด้วย AI
ข้อจำกัดของระบบตรวจสอบด้วย AI
- ผู้ตรวจสอบไม่มีรีวิวมากนัก
- มันไม่ได้ให้คุณสมบัติมากมายเท่ากับเครื่องมือให้คำปรึกษา AI อื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของระบบตรวจสอบความถูกต้องด้วย AI
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจาก Validator AI
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. หุ่นยนต์ทางกฎหมาย
คุณเคยเซ็นสัญญาขนาดใหญ่ที่มีศัพท์กฎหมายมากมายและสงสัยไหมว่า "ฉันเพิ่งเซ็นอะไรลงไปเนี่ย?"
Legal Robot เป็นเครื่องมือให้คำปรึกษาด้าน AI ที่แปลข้อตกลงและสัญญาทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย เช่นเดียวกับ Tome มันจะสร้างการวิเคราะห์เอกสารทางกฎหมายของคุณโดยอัตโนมัติและเปรียบเทียบกับทั้งกฎหมายคดีและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
คุณสมบัติเด่นของ Legal Robot
- ดำเนินการวิเคราะห์สัญญาเพื่อค้นหาปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบหรือภาษาทางกฎหมาย
- แปล "คำศัพท์ทางกฎหมาย" ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย
- Legal Robot มาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับจัดการคำขอ GDPR และ DMCA
ข้อจำกัดของโรบอททางกฎหมาย
- Legal Robot ยังไม่เปิดให้บริการ ณ เดือนกันยายน 2024
- Legal Robot ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
ราคาของ Legal Robot
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Legal Robot
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. ฉาบ
Gongคือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับข้อมูลการขาย, น้อง. มันใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อจับทุกการโต้ตอบของลูกค้าที่มีกับ AI เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงกลยุทธ์ของคุณและทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพ. ในที่สุด, Gong มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ของคุณโดยการปรับปรุงการขายของคุณอย่างสิ้นเชิง.
Gong เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ แต่ยังเป็นเครื่องมือ AI ที่แข็งแกร่งสำหรับการให้คำปรึกษาด้านการขายด้วย เครื่องมือ AI นี้ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อช่วยสร้างคู่มือการขายที่ประสบความสำเร็จ ระบุความเสี่ยงของดีล และกำหนดขั้นตอนต่อไป
คุณสมบัติเด่นของ Gong
- รับมุมมองแบบรวมศูนย์ของการโต้ตอบกับลูกค้าและพลวัตของตลาด
- ดูข้อมูลเมตริกของสมาชิกในทีมของคุณ เช่น อัตราการชนะ ในแดชบอร์ดแบบภาพ
- จับและอัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติในทุกแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของกง
- บางครั้งกงก็มักจะเขียนถอดคำพูดผิด และมักจะมีปัญหาในการเข้าใจสำเนียงต่าง ๆ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Gong มีปัญหาด้านการเชื่อมต่อ
การกำหนดราคาของก้อง
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของก้อง
- G2: 4. 7/5 (5,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (520+ รีวิว)
7. ไฟลั่นทม
คุณมีสายโทรศัพท์จากลูกค้า เยอะมาก ใช่ไหม? เราเข้าใจดีว่าคุณต้องมีแน่นอน—คุณเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วนี่นา ?
คุณต้องการ Fireflies เพื่อทำให้บันทึกการประชุมของคุณง่ายขึ้น
Fireflies เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับบันทึกการประชุมที่ชาญฉลาด มันถอดความและสรุปบันทึกการประชุมของคุณ รวมถึงสร้างฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เพื่อช่วยให้คุณค้นหาบันทึกการสนทนาได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถใช้ NLP เพื่อวิเคราะห์การสนทนาด้วยเสียงได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของไฟลั่กซ์
- ถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติในแอปประชุมทางวิดีโอหลายแอป
- การค้นหาด้วยระบบ AI ช่วยให้คุณสามารถกรองและระบุหัวข้อการประชุมที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานผ่านความคิดเห็น, ข้อความเสียงสั้น ๆ, และบันทึกการประชุมที่แชร์
ข้อจำกัดของหิ่งห้อย
- Fireflies ช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ที่มีการโทรจำนวนมาก แต่ไม่มีฟีเจอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมมากนัก
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มมีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของถอดความ
ไฟร์ฟลายส์ ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของไฟร์ฟลายส์
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (5 รีวิว)
8. ลูกสมุน
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นวายร้ายจอมชั่วร้ายเพื่อจะมีลูกสมุน เครื่องมือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายด้วย AI ที่ถูกกฎหมายนี้จะมอบการเข้าถึงความรู้ทางกฎหมายของทีมคุณได้ทันที เหมือนกับ Fireflies ที่ช่วยให้คุณค้นหาข้อกำหนดและคำนิยามภายในเนื้อหาที่คุณมีอยู่
นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่อยู่ในวงการกฎหมาย เพราะมันช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสัญญาด้วยคำแนะนำจากปัญญาประดิษฐ์ มันทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลสัญญาและระบบการจัดการเอกสารที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ จัดระเบียบ และทำให้การจัดการสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของลูกสมุน
- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในสัญญาได้ทันทีเพียงคลิกเดียว
- ผู้ช่วยเสนอคำแนะนำสัญญาตามข้อมูลเชิงลึกทางประวัติศาสตร์
- ใช้การกรองขั้นสูงเพื่อกรองตามประเภทสัญญา, วันที่, และชื่อคู่สัญญา
ข้อจำกัดของลูกสมุน
- Henchman ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริการทางกฎหมาย ดังนั้นหากคุณไม่ได้อยู่ในสายงานนี้ คุณอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้งานแพลตฟอร์มนี้
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าตัวกรองขั้นสูงนั้นหายากและพวกเขามักลืมที่จะใช้งาน
การตั้งราคาแบบลูกสมุน
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวลูกสมุน
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. นำกลับมาใช้ใหม่
คุณเป็นเอเจนซี่การตลาดที่สร้างเนื้อหาให้กับลูกค้าหรือไม่? Repurpose คือเครื่องมือให้คำปรึกษา AI ที่เหมาะสำหรับคุณ. เครื่องมือนี้เชี่ยวชาญในการทำงานกับเนื้อหาแบบอัตโนมัติ. เพียงแค่สร้างโพสต์เดียวใน Repurpose และแพลตฟอร์มจะโพสต์ไปยังหลายแพลตฟอร์มให้คุณในเวลาเพียงไม่กี่วินาที. ?
เครื่องมืออัตโนมัติตัวนี้มาพร้อมกับเทมเพลตเวิร์กโฟลว์, วิดีโอสอนแบบขั้นตอน, และการสนับสนุนผ่านการแชทสด เพื่อช่วยลดเวลาที่คุณใช้ในการโพสต์เนื้อหาให้กับลูกค้าของคุณ
นำคุณสมบัติที่ดีที่สุดมาใช้ใหม่
- ผสานการใช้งาน Repurpose กับ TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom และอื่น ๆ
- ใช้เครื่องมือแปลงเพื่อแปลงวิดีโอเป็นพอดแคสต์เสียง
- เผยแพร่ไฟล์เสียงและวิดีโอ 10 รายการฟรีในช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วัน
นำข้อจำกัดมาใช้ใหม่
- การนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ใช่เครื่องมือ AI ทางเทคนิค—มันคือแพลตฟอร์มอัตโนมัติมากกว่า
- การนำกลับมาใช้ใหม่ไม่มีรีวิวมากนัก
ปรับใช้ราคาใหม่
- ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์: $12.42 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- นักการตลาดเนื้อหา: $20.75/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
- หน่วยงาน: $104. 08/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
นำคะแนนรีวิวและความคิดเห็นกลับมาใช้ใหม่
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. แชทจีพีที
ChatGPT ของ OpenAI เป็นอัจฉริยะด้านปัญญาประดิษฐ์ ต้องการเขียนอีเมลบอกเลิกกับลูกค้าที่ยากๆ หรือ? เสร็จเรียบร้อย ต้องการสคริปต์สำหรับการนำเสนอให้ลูกค้า? ได้ในไม่กี่คลิกเท่านั้น
ในขณะที่เครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับการให้คำปรึกษาในรายการนี้มีความเชี่ยวชาญในด้านภาพหรือสัญญาทางกฎหมาย ChatGPT มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาที่เป็นข้อความ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย รายงาน หรือการนำเสนอ นี่คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับงานนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ChatGPT มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายมากซึ่งใช้ระบบแชทบอท
- สรุปรายงานอย่างรวดเร็วหรือทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียว
- ขอให้ ChatGPT สร้างแนวคิดแคมเปญการตลาด แผนการจัดงาน และอื่นๆ สำหรับลูกค้าของคุณ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ChatGPT ล่มบ่อย
- คุณจำเป็นต้องรู้วิธีกระตุ้น ChatGPT เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 340+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผสานเครื่องมือให้คำปรึกษา AI ของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
เครื่องมือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงแทบทุกอุตสาหกรรม และการให้คำปรึกษาไม่ใช่ข้อยกเว้น ผสานเครื่องมือให้คำปรึกษา AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อทำงานอย่างชาญฉลาดและสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของคุณในกระบวนการ
ในฐานะที่ปรึกษา คุณสนับสนุนลูกค้าของคุณผ่านทุกสถานการณ์ แต่เมื่อคุณต้องการการสนับสนุน ให้เลือกใช้เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับการให้คำปรึกษา: ClickUp ผสานเครื่องมือเขียน AI ของคุณกับเทมเพลต งานเอกสาร และ CRM ของคุณ เพื่อให้งานทั้งหมดของคุณอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน
อยากเห็นการทำงานจริงหรือไม่?ลองใช้ ClickUp AI ฟรีได้เลยตอนนี้