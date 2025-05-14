10 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาในปี 2025

คุณเพิ่งเสร็จสิ้นการโทรกับลูกค้า ปิดการเสนอข้อเสนอ และตรวจสอบงานส่งมอบโครงการ ตอนนี้มาถึงส่วนที่ยาก—การคำนวณว่าทั้งหมดนี้ใช้เวลาเท่าไร
หากคุณยังคงพึ่งพาการประมาณการแบบคร่าวๆ หรือพยายามค้นหาข้อมูลจากปฏิทินเพื่อรวบรวมข้อมูล คุณอาจกำลังสูญเสียชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยไม่รู้ตัว
เครื่องมือติดตามเวลาที่เชื่อถือได้สามารถช่วยได้ มันบันทึกทุกนาทีอย่างแม่นยำและสร้างรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้คุณเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างมั่นใจ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับที่ปรึกษา มาเริ่มกันเลย! 💪
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาในภาพรวม
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การกำหนดราคา
|คลิกอัพ
|– ระบบติดตามเวลาทำงานในตัวบนทุกอุปกรณ์ – ติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้/ไม่ได้ – ระบบอัตโนมัติและแดชบอร์ด – การเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากกว่า 1,000 ระบบ
|เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป, ทีมขนาดเล็ก, และองค์กรที่ต้องการการติดตามเวลา + การจัดการโครงการในแพลตฟอร์มเดียว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน; สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Clockify
|– การติดตามด้วย GPS และการออกใบแจ้งหนี้ – อัตราค่าบริการรายชั่วโมงและการจัดตารางปฏิทิน – ผู้ใช้/โครงการไม่จำกัด
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการการติดตามเวลาฟรีและปรับขนาดได้
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99/ผู้ใช้/เดือน
|ไทม์แคมป์
|– การติดตามและออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ– การกำหนดขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และคีออสก์ดิจิทัล– การรายงานประสิทธิภาพการทำงาน
|เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กที่ต้องการการติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $1.99/ผู้ใช้/เดือน
|การเก็บเกี่ยว
|– การติดตามเวลาพร้อมการจัดทำงบประมาณ– การเชื่อมต่อ QuickBooks/Xero– การติดตามค่าใช้จ่าย
|เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการการติดตามที่ง่ายและการออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|เพย์โม
|– นาฬิกาจับเวลา + การติดตามจำนวนมาก– การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ– การชำระเงินออนไลน์และการจัดการงาน
|เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก (ไม่เกิน 20 คน) ที่ต้องการรวมงาน + เวลา + การเรียกเก็บเงินไว้ในที่เดียว
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $5.90 ต่อผู้ใช้/เดือน
|รีพลิคอน
|– การติดตาม ZeroTime™ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI– เครื่องมือการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน– แบบฟอร์มบันทึกเวลาที่กรอกล่วงหน้า
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดกลางถึงองค์กรที่ต้องการระบบติดตามเวลาที่สอดคล้องกับระบบเงินเดือน
|ทดลองใช้ฟรี (14 วัน); แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน; ชุดสำหรับองค์กรที่ $29/ผู้ใช้/เดือน
|Hubstaff
|– การกำหนดขอบเขตพื้นที่เสมือนและการติดตามด้วย GPS– การเชื่อมต่อระบบเงินเดือนและการออกใบแจ้งหนี้– ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงาน
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกลหรือทีมแบบผสมผสานที่ต้องการการติดตามตามตำแหน่งและสนับสนุนการจ่ายเงินเดือน
|ทดลองใช้ฟรี (14 วัน); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน; แผนสำหรับองค์กรเริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้/เดือน
|RescueTime
|– เซสชันเน้นเป้าหมายและการบล็อกสิ่งรบกวน– ข้อมูลเชิงลึกและรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน– สรุปประจำสัปดาห์
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่มีสิ่งรบกวน
|ทดลองใช้ฟรี (14 วัน); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
|ไทม์ ด็อกเตอร์
|– การติดตามแบบเรียลไทม์พร้อมการใช้งานเว็บไซต์/แอป– รายงานประสิทธิภาพการทำงาน + กำไร– การผสานระบบ CRM และโครงการ
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งต้องการติดตามกิจกรรมของพนักงานและรายงาน
|ทดลองใช้ฟรี (14 วัน); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ทันเวลา
|– การติดตามอัตโนมัติด้วย AI– ฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่กรอกล่วงหน้า– การเชื่อมต่อกับระบบอื่นกว่า 100 ระบบ
|เหมาะที่สุดสำหรับที่ปรึกษาและทีมที่ต้องการติดตามเวลาทำงานโดยไม่มีตัวจับเวลา
|ทดลองใช้ฟรี (14 วัน); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/ผู้ใช้/เดือน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับผู้ให้คำปรึกษา?
การเลือกแอปติดตามเวลาว่างที่เหมาะสมสำหรับที่ปรึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ จัดการปริมาณงาน และรับรองการออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง เครื่องมือที่ดีที่สุดควรให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มความเครียด
ดังนั้น คุณควรมองหาอะไร? มาดูกันทีละขั้นตอน ⚒️
- การติดตามเวลาอัตโนมัติ: กำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการติดตามที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังขณะที่คุณดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน
- การสร้างบันทึกเวลาที่แม่นยำ: ใช้บันทึกเวลาที่กรอกข้อมูลล่วงหน้าซึ่งต้องการการตรวจสอบเพียงเล็กน้อยก่อนการส่ง
- ความสามารถในการติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้: แยกแยะระหว่างงานของลูกค้าและงานภายในเพื่อเพิ่มผลกำไร
- ข้อมูลเชิงลึกของโครงการแบบเรียลไทม์: ช่วยติดตามงบประมาณ การใช้ทรัพยากร และเวลาที่ใช้ในภารกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับเครื่องมือสำคัญ: ซิงค์กับแอปการจัดการโครงการ, บัญชี, และการออกใบแจ้งหนี้เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- การสนับสนุนการวางแผนกำลังการผลิต: ปรับสมดุลปริมาณงานโดยระบุเวลาที่มีอยู่และป้องกันการกำหนดตารางงานเกินกำลัง
10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา
ตามรายการตรวจสอบข้างต้น นี่คือรายการซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา พร้อมจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา 🎯
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการติดตามเวลาและการจัดการโครงการ)
ในฐานะที่ปรึกษา เวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณ การติดตามเวลาอย่างแม่นยำช่วยให้การเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นธรรม ประมาณการโครงการได้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น 🤩
การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp
การติดตามเวลาไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นงานเพิ่มเติมในรายการที่ต้องทำอันยาวเหยียดของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้งานบนเดสก์ท็อป มือถือ หรือใช้ส่วนขยาย Chrome ฟรีClickUp Project Time Trackingจะติดตามเวลาของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ลืมเริ่มตัวติดตามเวลาใช่ไหม? เพียงบันทึกเวลาของคุณย้อนหลังและตั้งประมาณเวลาสำหรับงานต่างๆ ด้วยตนเองเพื่อให้คุณจัดการกับปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดให้กับรายการเวลาด้วยบันทึก, ป้ายกำกับ, และเครื่องหมายบิลได้เพื่อให้มีบันทึกที่ชัดเจนและถูกต้องของงานของคุณเสมอ ระดับของรายละเอียดนี้เหมาะสำหรับผู้ให้คำปรึกษาที่ต้องการให้แน่ใจว่าทุกนาทีได้รับการบันทึกไว้และบิลอย่างถูกต้อง
Timesheets ของ ClickUpช่วยให้คุณติดตาม ตรวจสอบ และจัดการเวลาที่ทีมงานบันทึกไว้ได้ในที่เดียว คุณสามารถดูจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่ใช้ไปกับแต่ละโครงการตามวัน สัปดาห์ หรือช่วงวันที่กำหนดเอง และกรองข้อมูลได้ง่ายตามผู้รับผิดชอบ งาน หรือสถานที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเวลาอย่างแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สมมติว่าคุณมีลูกค้าหลายราย ขณะที่คุณกรองบันทึกข้อมูลเมื่อสิ้นเดือน คุณอาจสังเกตเห็นว่าโครงการหนึ่งใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ถึงสองเท่า ด้วยข้อมูลเชิงลึกนี้ คุณสามารถปรับราคา ปรับปรุงขอบเขตของโครงการ หรือปรับตารางเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและทำกำไรได้
ชมวิดีโออธิบายสั้น ๆ นี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่ทีมของคุณสามารถส่ง ตรวจสอบ และอนุมัติแบบฟอร์มเวลาทำงานได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp เลย
งานใน ClickUp
แต่การติดตามเวลาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ—คุณยังต้องมีวิธีการจัดการปริมาณงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายด้วยClickUp Tasks. ระบบติดตามเวลาในตัวช่วยให้คุณเห็นได้ว่าแต่ละงานหรืองานย่อยใช้เวลาเท่าไร ทำให้คุณมีมุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของคุณ.
เพื่อให้ทุกอย่างง่ายยิ่งขึ้นClickUp Automationsช่วยขจัดงานธุรการที่ซ้ำซาก คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อเริ่มหรือหยุดตัวจับเวลาโดยอัตโนมัติ อัปเดตสถานะโครงการตามชั่วโมงที่บันทึกไว้ หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อคุณถึงขีดจำกัดเวลาที่กำหนดไว้
ซึ่งหมายความว่าคุณจะใช้เวลาในการติดตามงานด้วยตนเองน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าของคุณ
แต่การติดตามเวลาพื้นฐานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น—คุณยังต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะห์และใช้ข้อมูลนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือจุดที่ClickUp Templatesเข้ามาช่วย
เทมเพลตการวิเคราะห์เวลา ClickUp
ไม่แน่ใจว่าจะใช้ทรัพยากรของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร?แม่แบบการวิเคราะห์เวลาของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการต่างๆ ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมด้วยองค์ประกอบภาพ และปรับปรุงกระบวนการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
มันช่วยให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนถึงเวลาที่สมาชิกแต่ละทีมใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ สำหรับแต่ละงานหรือหน่วยของงาน คุณสามารถบันทึกวันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และเวลาว่างในช่องที่กำหนดเองโดยเฉพาะ ทำให้ง่ายต่อการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ระบุความไม่มีประสิทธิภาพ และพบพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp
ในทางกลับกันแม่แบบใบเวลาบริการของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการเรียกเก็บเงินลูกค้าและการรายงานภายในองค์กร ช่วยติดตามชั่วโมงบริการ ตรวจสอบเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรในหลายโครงการ
ด้วยแผนภูมิและกราฟความคืบหน้าที่ติดตั้งมาในตัว คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้ทันทีในพริบตาเดียว พร้อมกับการผสานการทำงานกับ Stripe และ PayPal ที่ช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่าย มันช่วยให้การจัดการเวลาเป็นไปอย่างรับผิดชอบ ช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพการฝึกอบรม และป้องกันการหมดไฟของพนักงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ประโยชน์จากตัวติดตามเวลาทั่วโลก: เริ่ม, หยุด, และสลับระหว่างงานในเวลาจริง และเพิ่มการบันทึกเวลาด้วยตนเองสำหรับโครงการก่อนหน้าผ่านเดสก์ท็อป, มือถือ, และเว็บ
- ซิงค์กับเครื่องมือมากกว่า 1,000+ รายการ: ผสานการทำงานกับ Toggl, Harvest, Everhour และแอปติดตามเวลาภายนอกอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว ด้วยClickUp Integrations
- สร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้า: แชร์ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์, ทำงานร่วมกันในผลงาน, และเพิ่มความโปร่งใสโดยไม่ต้องมีอีเมลยาวเหยียด
- การคาดการณ์รายได้และกำไร: ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาลูกค้าและมูลค่าโครงการ ระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ: แสดงภาพตารางเวลาของโครงการ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และเป้าหมายสำคัญโดยใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่าส่งมอบงานได้ตรงเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- คุณสมบัติที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสนได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป... นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น มุมมองหลากหลายที่ช่วยให้ฉันตั้งค่าโครงการได้ตามต้องการ แดชบอร์ดที่แสดงรายงานและสถิติอย่างชัดเจน และระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาด้วยการจัดการงานซ้ำ ๆ ให้โดยอัตโนมัติ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป... นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น มุมมองหลากหลายที่ช่วยให้ฉันจัดโครงการได้ตามที่ต้องการ แดชบอร์ดที่แสดงรายงานและสถิติอย่างชัดเจน และระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาด้วยการจัดการงานซ้ำ ๆ ให้โดยอัตโนมัติ
📮 ClickUp Insight: การสำรวจสมดุลชีวิตการทำงานของเราพบว่า 46% ของพนักงานทำงาน 40-60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่ 17% ที่น่าตกใจทำงานเกิน 80 ชั่วโมง! อย่างไรก็ตาม การทำงานหนักไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น—31% ประสบปัญหาในการจัดสรรเวลาส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ นี่เป็นสูตรสำเร็จสำหรับการหมดไฟ 😰
แต่คุณรู้ไหม? ความสมดุลในการทำงานเริ่มต้นที่การมองเห็น! คุณสมบัติในตัวของ ClickUp เช่นมุมมองปริมาณงาน & การติดตามเวลาทำให้การมองเห็นปริมาณงาน การกระจายงานอย่างยุติธรรม และการติดตามเวลาที่ใช้จริงเป็นเรื่องง่าย—เพื่อให้คุณรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเวลาที่เหมาะสมเสมอ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
2. Clockify (ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลาไม่จำกัดฟรี)
Clockify เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานสำหรับเอเจนซี่ที่ใช้ระบบคลาวด์ฟรี ช่วยให้คุณและธุรกิจจัดการชั่วโมงการทำงาน ติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และทำให้การออกใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย แต่จุดแข็งที่แท้จริงของมันคือการผสานรวมการจัดการโครงการอย่างไร้รอยต่อ แบ่งงานออกเป็นโครงการ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ในที่เดียว
แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของมันให้มุมมองที่เป็นระบบของเวลาทำงานในแต่ละโครงการ คุณสามารถอนุมัติแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน วิเคราะห์รูปแบบการทำงาน และแม้กระทั่งตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้บันทึกเวลาทำงานถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- กำหนดอัตราค่าบริการรายชั่วโมงสำหรับโครงการต่าง ๆ เพื่อปรับอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจริงให้เหมาะสมกับลูกค้า งาน หรือสมาชิกในทีมแต่ละราย เพื่อติดตามรายได้
- ใช้ระบบติดตาม GPS เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของทีมและบันทึกการทำงานเพื่อการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้อง
- แนบชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้กับใบแจ้งหนี้และติดตามค่าใช้จ่ายด้วยระบบออกใบแจ้งหนี้ในตัวเพื่อการเรียกเก็บเงินลูกค้าที่โปร่งใส
- วางแผนปริมาณงานและบล็อกกิจกรรมโดยใช้ปฏิทินเพื่อให้เห็นภาระผูกพันได้อย่างชัดเจน
ข้อจำกัดของ Clockify
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงและการแยกข้อมูลเชิงภาพ
- อินเตอร์เฟซดูซับซ้อนเกินไปเมื่อไม่มีตัวกรอง
ราคาของ Clockify
- ฟรี
- พื้นฐาน: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 14.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ชุดเค้ก: $15.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (9,100+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: Clockify vs. Toggle: แอปติดตามเวลาตัวไหนดีกว่ากัน?
3. TimeCamp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติ)
TimeCamp เป็นซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ใช้บนเว็บออกแบบมาสำหรับฟรีแลนซ์และทีมต่างๆ โดยอัตโนมัติในการติดตามเวลา ทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่าย และปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยการแปลงเวลาเป็นใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ คุณสามารถมั่นใจได้ในการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องโดยไม่มีปัญหาใด ๆ นอกจากนี้ คุณสมบัติการรายงานยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ความคืบหน้าของโครงการ และงานที่กินเวลา ทำให้การจัดทำงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ TimeCamp
- ใช้ การกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (geofencing) เพื่อการติดตามเวลาที่แม่นยำทั้งในสถานที่และระยะไกล
- ทำให้การติดตามการเข้าออกงานง่ายขึ้นด้วยคีออสก์ดิจิทัลที่ช่วยให้พนักงานสามารถลงเวลาเข้าและออกงานได้อย่างราบรื่นผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
- วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตด้วยรายงานที่เน้นรูปแบบการทำงาน ต้นทุนโครงการ และพื้นที่ที่ควรปรับปรุง
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- รายงานรีวิว TimeCampระบุว่าตัวเลือกการปรับแต่งอินเทอร์เฟซมีจำกัด
ราคาของ TimeCamp
- ฟรี
- เริ่มต้น: $1. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 14.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 340+)
- Capterra: 4. 7/5 (590+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TimeCamp อย่างไรบ้าง?
การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลาสักครู่ และบางการตั้งค่าอาจไม่ตรงตามสัญชาตญาณมากที่สุด แต่เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว การติดตามเวลาจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องทำอะไรมาก
การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลาสักครู่ และบางการตั้งค่าอาจไม่ตรงตามสัญชาตญาณมากที่สุด แต่เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว การติดตามเวลาจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องทำอะไรมาก
🔍 คุณรู้หรือไม่? นาฬิกาตัวแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยวิลลาร์ด บันดี้ ในปี1888 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การติดตามเวลาทำงานอย่างเป็นระบบ พนักงานจะตอกบัตรเพื่อบันทึกเวลาทำงานของตน ซึ่งเป็นต้นแบบของระบบติดตามเวลาทำงานในปัจจุบัน
4. เก็บเกี่ยว (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและออกใบแจ้งหนี้อย่างง่าย)
ต้องการวิธีง่ายๆ ที่ไม่ต้องลงมือเองในการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆรวมถึงการจัดการงบประมาณหรือไม่? Harvest พร้อมช่วยคุณ
ระบบติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างราบรื่น และเปลี่ยนเป็นใบแจ้งหนี้ที่พร้อมส่งให้ลูกค้าได้ในเพียงไม่กี่คลิก ลูกค้าสามารถชำระเงินได้โดยตรงผ่าน Harvest และระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติจะป้องกันการชำระเงินที่พลาดไป
นอกจากนี้ยังสามารถตั้งงบประมาณโครงการแบบคงที่หรือรายชั่วโมงได้อย่างง่ายดาย และรับการแจ้งเตือนก่อนที่คุณจะเกินขีดจำกัด ด้วยการเชื่อมต่อกับ QuickBooks และ Xero ข้อมูลทางการเงินของคุณจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามเวลาทำงานได้อย่างง่ายดายทั้งบนเดสก์ท็อป มือถือ หรือแอปพลิเคชันบนเว็บ เพื่อบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างสะดวก
- ประเมินงบประมาณโครงการแบบเรียลไทม์ด้วยขีดจำกัดแบบคงที่หรือรายชั่วโมง และรับการแจ้งเตือนก่อนที่คุณจะเกินงบประมาณ
- วิเคราะห์ศักยภาพของทีมและข้อมูลเชิงลึกของโครงการด้วยรายงานแบบภาพ ติดตามการจัดสรรงานและเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย
- บันทึกค่าใช้จ่ายและแนบใบเสร็จรับเงินเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายที่สามารถเรียกเก็บได้ เช่น ค่าเดินทางและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดระเบียบเอกสารทางการเงิน
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- การจัดการการเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศเป็นเรื่องยากเมื่อทำงานกับลูกค้าที่ใช้สกุลเงินต่างกัน
- มันไม่มีการแก้ไขอัตโนมัติ ดังนั้นหากตัวจับเวลาทำงานข้ามคืน คุณจะต้องบันทึกชั่วโมงด้วยตนเอง
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรี
- ข้อดี: $13.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 17.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นาฬิกาแดดและนาฬิกาน้ำเป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดเวลาที่เก่าแก่ที่สุด นาฬิกาแดดมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณในขณะที่นาฬิกาน้ำถูกใช้โดยชาวอียิปต์ ชาวบาบิโลน ชาวกรีก และชาวจีนเช่นกัน
5. Paymo (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและออกใบแจ้งหนี้อย่างง่าย)
Paymo เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 20 คน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการงาน สร้างตารางเวลาของทีม ติดตามเวลาทำงาน และออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้
การติดตามเวลาแบบเรียลไทม์และอัตโนมัติช่วยให้ไม่มีชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หลุดรอดไป หากคุณต้องการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง สามารถใช้การติดตามแบบกลุ่มหรือแบบช่วงเวลาเพื่อความยืดหยุ่น กำลังมองหาทางเลือกแทน Timely อยู่หรือไม่? Paymo รวมการจัดการงาน, คุณสมบัติการจัดการโครงการ, การจัดตารางเวลา และการออกใบแจ้งหนี้ไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและติดตามการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- บันทึกเวลาโดยใช้สต็อปวอทช์, การติดตามอัตโนมัติ, การบันทึกข้อมูลจำนวนมาก, หรือการบันทึกช่วงเวลาเพื่อความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารผ่านโมดูลการสนทนา การแชร์ไฟล์ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการโดยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของโครงการกับรายได้เพื่อระบุลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
- แปลงข้อมูลเวลาทำงานเป็นใบแจ้งหนี้มืออาชีพ รองรับการชำระเงินออนไลน์ในกว่า 85 สกุลเงินผ่านแพลตฟอร์มเช่น PayPal, Stripe หรือ Authorize.net
ข้อจำกัดของ Paymo
- ผู้ใช้ไม่สามารถทำการออกใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติสำหรับลูกค้าแบบค่าบริการคงที่หรือลูกค้าแบบสมัครสมาชิก
- หมายเลขใบแจ้งหนี้อาจไม่ซิงค์กับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น Xero อย่างถูกต้อง อาจต้องปรับแก้ไขด้วยตนเอง
ราคาของ Paymo
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $5. 9/เดือนต่อผู้ใช้
- สำนักงานขนาดเล็ก: เริ่มต้นที่ $10. 9/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $16. 9/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Paymo อย่างไรบ้าง?
มันช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการออกใบแจ้งหนี้ ฉันใช้มันทุกวันในการทำงาน รู้สึกไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เวลาที่เข้าไปที่เว็บไซต์ มีแท็บเยอะ บางตัวเลือกหายไปถ้าไม่ยอมอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่แพงที่สุด แต่โดยรวมแล้วขาดไม่ได้เลย
มันช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการออกใบแจ้งหนี้ ฉันใช้มันทุกวันในการทำงาน รู้สึกไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เวลาที่เข้าไปที่เว็บไซต์ มีแท็บเยอะ บางตัวเลือกหายไปถ้าไม่ยอมอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่แพงที่สุด แต่โดยรวมแล้วขาดไม่ได้เลย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ขอให้พนักงานของคุณสร้างนิสัยในการบันทึกเวลาทำงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถทำได้แบบเรียลไทม์หรือเป็นระยะๆ ตลอดทั้งวัน การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้เห็นภาพรวมที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการจัดสรรเวลา
6. Replicon (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการจ่ายเงินเดือนตามข้อกำหนด)
Replicon เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) ที่ตั้งอยู่ในเมืองคัลการี โดยเชี่ยวชาญด้านโซลูชันการติดตามเวลา การจัดการโครงการ และระบบอัตโนมัติสำหรับบริการวิชาชีพ การติดตามด้วยระบบ AIช่วยให้แอปบันทึกเวลาสามารถเก็บข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
ยิ่งไปกว่านั้น ใบบันทึกเวลาทำงานจะถูกกรอกข้อมูลล่วงหน้าโดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่บันทึกไว้ ช่วยลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลาอันมีค่า คุณสามารถตรวจสอบและส่งได้อย่างง่ายดาย ทำให้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดและงานธุรการเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Replicon
- ใช้ ZeroTime™ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงานและกิจกรรมต่าง ๆ ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานด้วยกฎการจ่ายเงินที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า การคำนวณค่าล่วงเวลา และข้อบังคับตามภูมิภาค
- ติดตามต้นทุนโครงการและลูกค้าเทียบกับประมาณการ และรับการแจ้งเตือนก่อนการใช้จ่ายเกิน
ข้อจำกัดของ Replicon
- ผู้ใช้จำนวนมากประสบปัญหาในการสร้างรายงานที่กำหนดเอง
- การอนุมัติรายการเวลาและค่าใช้จ่ายต้องใช้การคลิกหลายครั้ง ทำให้กระบวนการทำงานช้าลง
ราคาของ Replicon
- ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
- การติดตามเวลาโครงการ: เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
- เวลาและการเข้างาน: เริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
- ชุดระบบอัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพ: $29/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Replicon
- G2: 4. 3/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (530+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ขนาดตลาดซอฟต์แวร์ติดตามเวลาถูกประเมินมูลค่าไว้ที่ 5.23 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 12.3 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ซึ่งหมายความว่าจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นที่ 14.49% ในช่วงคาดการณ์ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2030
7. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามทีมระยะไกลด้วยระบบ GPS)
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของHubstaff ถูกสร้างขึ้นเพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพ การกำหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Geofencing) ช่วยให้มั่นใจว่าคุณบันทึกเวลาทำงานเฉพาะที่ไซต์งานที่กำหนดเท่านั้น ป้องกันข้อผิดพลาดและการบันทึกเวลาแทนกัน แอปนาฬิกาในตัวช่วยให้การติดตามชั่วโมงการทำงาน การเข้าออกงาน และการพักเบรกเป็นเรื่องง่ายจากทุกอุปกรณ์
สำหรับที่ปรึกษาที่ดูแลลูกค้าหลายราย Hubstaff ช่วยจัดการการออกใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ เปลี่ยนชั่วโมงที่ติดตามเป็นใบแจ้งหนี้ที่ละเอียดพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า พร้อมอัตราค่าบริการที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้การเรียกเก็บเงินชัดเจนอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการชำระเงินยอดนิยมเพื่อการประมวลผลเงินเดือนที่ราบรื่นและการจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาอย่างถูกต้อง
- วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตโดยการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับลูกค้าต่าง ๆ งานต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- แปลงชั่วโมงที่ติดตามเป็นใบแจ้งหนี้มืออาชีพตามรายงานเวลาที่ละเอียด
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- ซอฟต์แวร์อาจทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง โดยเฉพาะเมื่อทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นเวลานาน
- มันมีความยืดหยุ่นจำกัด ทำให้ยากที่จะปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
ราคาของ Hubstaff
- ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
- เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubstaff อย่างไรบ้าง?
ฉันไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่ฉันชอบมากที่สุดหรือเปล่า ฉันคิดว่าตัวผลิตภัณฑ์เองอาจจะดีได้ถ้ามีการพัฒนาเพิ่มเติม มันทำงานเมื่อมันอยากทำงาน การติดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์นั้น...ต่ำกว่ามาตรฐาน และเมื่อเราติดต่อพวกเขา พวกเขาก็บอกว่าเป็นปัญหาของฝั่งอเมริกา มีความรับผิดชอบน้อยมาก
ฉันไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่ฉันชอบมากที่สุด ฉันคิดว่าตัวผลิตภัณฑ์เองอาจจะดีได้ถ้ามีการพัฒนาเพิ่มเติม มันทำงานเมื่อมันต้องการ การติดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์นั้น...ต่ำกว่ามาตรฐาน และเมื่อเราติดต่อพวกเขา พวกเขาก็บอกว่าเป็นปัญหาของสหรัฐฯ มีความรับผิดชอบน้อยมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบ Google Timesheet ที่ต้องลอง
8. RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานโดยปราศจากสิ่งรบกวน)
RescueTime ช่วยให้ที่ปรึกษาและทีมงานควบคุมเวลาของตนเองด้วยการติดตามอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการสิ่งรบกวน รายงานโดยละเอียดแยกแยะระหว่างงานของลูกค้าและเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ช่วยให้คุณมองเห็นความไม่มีประสิทธิภาพและปรับตารางเวลาให้เหมาะสมที่สุด
ต้องการมีสมาธิ? ตั้งเป้าหมาย, ปิดกั้นสิ่งรบกวน, และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงนิสัยการทำงาน. การผสานปฏิทินทำให้ทุกการประชุมถูกบันทึกไว้, ทำให้การจัดการปริมาณงานง่ายขึ้น และเพิ่มผลผลิต.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- รักษาความมีสมาธิด้วย เซสชันโฟกัส และจำกัดแอปและเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิ
- สร้างใบงานรายละเอียดโดยการจัดระเบียบชั่วโมงที่ติดตามไว้ในรายงานที่พร้อมส่งให้ลูกค้าด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากแล้วปล่อย
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานรายสัปดาห์ผ่านสรุปทางอีเมลพร้อมแนวโน้ม คะแนนการมุ่งเน้น และการวิเคราะห์เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ข้อจำกัดของ RescueTime
- การจำแนกกิจกรรมโดยอัตโนมัติไม่แม่นยำเสมอไป จำเป็นต้องมีการปรับแก้ไขด้วยตนเอง
- การติดตามผ่านมือถือช้ากว่าและไม่น่าเชื่อถือเท่ากับการติดตามผ่านเดสก์ท็อป
ราคาของ RescueTime
- ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
- โซโล: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? การมาสายเพียง 10 นาทีทุกวันอาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เมื่อรวมกันตลอดทั้งปี เวลานั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว! ด้วยค่าจ้างเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาที่$35.87 ต่อชั่วโมง ความล่าช้าเล็กน้อยเหล่านี้อาจทำให้ธุรกิจต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ $1,542 ต่อพนักงานต่อปี นั่นเป็นราคาที่แพงมากสำหรับเวลาที่สูญเสียไปเพียงไม่กี่นาที
9. ไทม์ ด็อกเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามกิจกรรมของพนักงานแบบเรียลไทม์)
Time Doctor ทำให้การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นเรื่องง่ายด้วยการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่ละเอียด
ด้วยการติดตามแบบแมนนวลและแบบเงียบทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ ทุกนาทีจะถูกบันทึกอย่างแม่นยำเพื่อการออกใบแจ้งหนี้ที่ราบรื่น รายงานประสิทธิภาพการทำงานจะแยกเวลาที่ใช้ไปกับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถระบุความไม่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงสมาธิได้
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานด้วยรายงานการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาในการทำงานให้กับลูกค้า
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ, มอบหมายงาน, และสร้างรายงานผลกำไรเพื่อดูว่าเวลาส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างไร
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือทางธุรกิจกว่า 60 รายการ เพื่อซิงค์ข้อมูลเวลาเข้ากับซอฟต์แวร์บริหารโครงการ รวมถึงเครื่องมือด้านการชำระเงิน บัญชี และ CRM
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- ตัวเลือกการปรับแต่งและการจัดรูปแบบที่จำกัดสำหรับรายงานและการแจ้งเตือน
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าใช้เวลาหลายวัน ทำให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Time Doctor
- ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (530+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Time Doctor อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่คุณสามารถเข้าถึงไทม์ไลน์ของทีมได้อย่างง่ายดายผ่านรายงานต่าง ๆ (Excel และ PDF) นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดหมวดหมู่แอปและเว็บไซต์ว่ามีความผลิตหรือไม่มีผลิตได้ ทำให้ทีมของคุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขา เวลาว่างไม่แม่นยำมากนักหากเป็นเพราะพวกเขาไม่มีผลิตหรือเพราะพวกเขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่
ฉันชอบที่คุณสามารถเข้าถึงไทม์ไลน์ของทีมได้อย่างง่ายดายผ่านรายงานต่างๆ (Excel และ PDF) นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดหมวดหมู่แอปและเว็บไซต์ว่ามีความผลิตหรือไม่มีผลิตได้ ทำให้ทีมของคุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขา เวลาว่างไม่แม่นยำมากนักหากเป็นเพราะพวกเขาไม่มีผลิตหรือเพราะพวกเขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: โปรดตรวจสอบข้อมูลการติดตามเวลาเป็นระยะ ๆ เพื่อระบุรูปแบบ ความไม่มีประสิทธิภาพ และโอกาสในการปรับปรุง การวิเคราะห์นี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้
10. ทันเวลา (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติด้วยระบบ AI)
Timely ช่วยขจัดความจำเป็นในการบันทึกเวลาทำงานด้วยตนเองด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลัง บันทึกทุกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มจับเวลาด้วยตนเอง
ระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติช่วยให้การตรวจสอบและส่งบันทึกเวลาเป็นเรื่องง่าย ระบบเรียนรู้รูปแบบการทำงานของคุณ, กรอกข้อมูลในบันทึกล่วงหน้า, และลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้งรับประกันความถูกต้อง เพียงแค่ตรวจสอบ, อนุมัติ, และส่งบันทึกเวลาเพื่อเรียกเก็บเงินหรือดำเนินการจ่ายเงินเดือน!
คุณยังสามารถสร้างรายงานรายละเอียดสำหรับการออกใบแจ้งหนี้, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลผลิต, และการจัดทำงบประมาณได้โดยใช้เทมเพลตการติดตามเวลาที่มีอยู่ในระบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา
- ป้องกันการทำงานหนักเกินไปโดยการติดตามเวลาที่มีอยู่ระหว่างลูกค้าเพื่อการวางแผนกำลังการผลิตที่ดีขึ้น
- รับการแจกแจงเวลาที่ชัดเจนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดการงบประมาณด้วยแดชบอร์ดโครงการ
- ซิงค์การติดตามเวลาทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการโครงการ, การบัญชี, และการทำงานร่วมกันผ่าน 100+ การเชื่อมต่อ
ข้อจำกัดทางเวลา
- ข้อจำกัดในการแก้ไขรายงาน การแจ้งเตือน และตัวเลือกการจองของลูกค้า
- ลูกค้าจากประเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการจองเนื่องจากการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
การกำหนดราคาที่ทันเวลา
- ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
- เริ่มต้น: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา
- G2: 4. 8/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? การขโมยเวลาไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของพนักงานเท่านั้น—แต่ยังส่งผลกระทบต่อที่ปรึกษาด้วย! การสูญเสียการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือการปัดเวลาให้มากขึ้นสามารถส่งผลกระทบต่อรายได้ได้ ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เหมาะสมช่วยให้คุณมีความแม่นยำ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น
กำหนดเวลาความสำเร็จของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
เวลาคือเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับที่ปรึกษา แอปติดตามเวลาที่เหมาะสมช่วยให้คุณบันทึกทุกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ จัดระเบียบข้อมูล และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
แม้ว่าทุกเครื่องมือในรายการนี้จะมีความโดดเด่นเฉพาะตัว แต่ ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน โดดเด่นในฐานะโซลูชันแบบครบวงจรที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ด้วยระบบติดตามเวลาในตัวของ ClickUp คุณสามารถบันทึกเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่าประมาณการ ติดตามค่าใช้จ่าย และสร้างรายงานรายละเอียดเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานได้ นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติและการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ยังช่วยให้การบันทึกเวลาเป็นไปอย่างถูกต้องโดยไม่มีการขัดจังหวะการทำงาน
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅