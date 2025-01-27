บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Engineering Team
27 มกราคม 2568

เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่า และทุกวินาทีมีความสำคัญเมื่อคุณกำลังเรียกเก็บเงินจากลูกค้า นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาเข้ามาช่วย!

การค้นหาเครื่องมือบันทึกเวลาทำงานที่เหมาะกับคุณช่วยให้การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ดีขึ้น และเพิ่มผลกำไรได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการบัญชี หรือใครก็ตามที่มีหน้าที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับเวลาที่ใช้ไปในการทำงาน ให้ความสนใจกับซูเปอร์ฮีโร่การบันทึกเวลาเหล่านี้ไว้ให้ดี ?⏲️

เราได้ค้นหาตลาดอย่างละเอียดเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์การเรียกเก็บค่าบริการตามเวลาที่ดีที่สุด 10 ตัวเลือกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำไรของคุณ

พร้อมที่จะลดความปวดหัวจากการเรียกเก็บเงินลูกค้าหรือไม่?

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลา?

การเลือกเวลาและซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างมาก เริ่มต้นด้วยการจำกัดตัวเลือกของคุณโดยมองหาคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรพิจารณาเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณและธุรกิจของคุณ:

  • เทมเพลต: มันไม่ได้เกี่ยวกับการติดตามเวลาเพียงอย่างเดียว—คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นมองหาเทมเพลตการจัดการเวลาเพื่อทำให้กระบวนการสร้างรายการเวลาและใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • ความยืดหยุ่น: ไม่ว่าคุณจะชอบการบันทึกเวลาแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ (หรือทั้งสองแบบ) ความยืดหยุ่นในการเลือกวิธีบันทึกชั่วโมงของคุณช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องโดยไม่รบกวนกิจวัตรประจำวันของคุณ
  • การวิเคราะห์: มองหาตัวเลือกที่มีรายงานและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้เวลาการจัดตารางโครงการ และการจัดการค่าใช้จ่าย
  • การผสานการทำงาน: มองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่ได้ เพื่อให้คุณสามารถรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว
  • การออกใบแจ้งหนี้: การเรียกเก็บเงินตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กัน ค้นหาเครื่องมือที่ทำให้การรับชำระเงินออนไลน์เป็นเรื่องง่าย พร้อมความสามารถในการสร้างและส่งใบแจ้งหนี้
  • การจัดตารางเวลา: การจัดตารางเวลาของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้โครงการของคุณอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นคุณควรค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีตัวเลือกเพื่อช่วยจัดการเวลาของทีมคุณ

10 อันดับซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024

ตลาดเต็มไปด้วยซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่นวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก. เครื่องมือเหล่านี้สามารถปฏิวัติวิธีการติดตามและจัดการเวลาของคุณได้.

ไม่ว่าคุณต้องการที่จะผสานแอปติดตามเวลาของคุณกับเมทริกซ์การจัดการเวลาเพื่อแนวทางที่มีพลวัตมากขึ้น หรือต้องการข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ทีมของคุณใช้เวลาของพวกเขา เราพร้อมช่วยเหลือคุณ

จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงฟังก์ชันการลงเวลาเข้า/ออกงานที่เรียบง่าย เครื่องมือเหล่านี้มีฟีเจอร์ที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จ

1. ClickUp

ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลา: การติดตามเวลาด้วยตนเองใน ClickUp
บันทึกเวลาขณะทำงานหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการติดตามเวลาใน ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ทำได้ทุกอย่าง

ใช้ClickUp Project Time Trackingเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, ปรับปรุงการเรียกเก็บเงินลูกค้า, และปรับปรุงการติดตามค่าใช้จ่าย. เริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้จากทุกอุปกรณ์, เพิ่มบันทึกในรายการเวลาของคุณ, ป้อนรายการเวลาด้วยตนเอง, สร้างแบบฟอร์มเวลาแบบกำหนดเอง, และซิงค์ตัวติดตามเวลาอื่น ๆ กับ ClickUp—ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด. ??

สำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการและการทำบัญชีที่ถูกต้อง วางแผนงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยใช้ClickUp สำหรับทีมบริหารเวลา ด้วยรายงานเวลาที่ปรับแต่งได้ ใบบันทึกเวลาที่ง่าย จุดสำคัญ การกำหนดวันครบกำหนดใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย เราทำให้การบันทึกชั่วโมง การจัดสรรทรัพยากร และการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการเป็นเรื่องง่าย

มุมมองปริมาณงานช่วยให้คุณเห็นการมอบหมายงานและปริมาณงานของสมาชิกในทีม ซึ่งให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวด เพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติการจัดการโครงการของเรารวมถึงระบบอัตโนมัติและแม่แบบสำเร็จรูปนับพันรายการสำหรับการประมาณเวลาที่ต้องการ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การกำหนดอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย

ต้องการการจัดการเวลาที่แม่นยำในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันหรือไม่?เทมเพลตใบเวลาบริการของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว มันจะช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงบริการและเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แดชบอร์ดของ ClickUp ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน นอกจากนี้เรายังมีซอฟต์แวร์บัญชี รายงานแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ขั้นสูง และทุกสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อความสำเร็จ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ห้องสมุดที่มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การติดตามเวลาของพนักงาน การจัดการโครงการ และการบัญชี ช่วยประหยัดเวลาของคุณ
  • ระบบติดตามเวลาและออกใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำช่วยให้คุณได้รับค่าตอบแทนที่สมควรสำหรับบริการวิชาชีพของคุณ
  • ClickUp's Time Tracker ช่วยให้คุณติดตามทุกนาทีที่ใช้ไปในการทำงาน ทำให้คุณสามารถดูได้ว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนใช้เวลาในแต่ละวันอย่างไร และอนุมัติเวลาทำงานได้รวดเร็วขึ้น
  • การผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ — รวมถึง HubSpot, Microsoft Excel, Slack, Asana, Jira, Trello, Dropbox, Sentry, Harvest และ Zapier — ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับระบบเทคโนโลยีอื่นๆ ของคุณได้อย่างราบรื่น
  • ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์มกับแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ Android และ iOS, แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ Mac, Windows และ Linux, และส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome, Firefox และ Edge หมายความว่าคุณสามารถติดตามเวลาได้จากทุกอุปกรณ์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ตามรีวิว, ผู้ใช้บางรายอาจพบกับการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกับคุณสมบัติมากมายของ ClickUp (แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยบทเรียนฟรีและคำถามที่พบบ่อย)
  • ไม่มีคุณสมบัติการกำหนดขอบเขตพื้นที่แบบเรียลไทม์สำหรับทีมภาคสนาม

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Toggl Track

ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลา: หน้า Timer ของ Toggl Track
ผ่านทางToggl Track

Toggl Track เป็นแอปติดตามเวลาที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด พร้อมฟีเจอร์ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ สร้างรายงานพร้อมส่งให้ลูกค้าได้ทันที ส่งออกบันทึกเวลา และรับรายงานที่คุณสามารถแชร์ผ่านอีเมลหรือลิงก์เว็บที่ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน

ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบแบ่งระดับของ Toggl เพื่อจัดระเบียบการติดตามเวลาของทีมคุณ ทำให้รายงานของคุณพร้อมสำหรับลูกค้าเสมอ

Toggl ติดตามคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เทมเพลตบันทึกประจำวัน, เทมเพลตการจัดการโครงการ, และเอกสารสำเร็จรูปอื่น ๆ ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณ
  • แผนภูมิการติดตามเวลาและคุณสมบัติการคาดการณ์ทำให้การประมาณวันที่เสร็จสิ้นโครงการตามข้อมูลปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย
  • โครงการและงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้การจัดระเบียบงานและการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • เครื่องมือวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่อาจปรับปรุงได้ด้วยการดูเพียงครั้งเดียว

ข้อจำกัดของ Toggl

  • ไม่มีฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้หรือการบัญชี
  • แผนฟรีอนุญาตให้ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาพื้นฐานเท่านั้น และจำกัดจำนวนลูกค้าและโครงการที่คุณสามารถจัดการได้

Toggl ติดตาม การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

Toggl ติดตามคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)

3. Clockify

ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงาน: หน้า รายงาน ของ Clockify
ผ่านทางClockify

Clockify เป็นซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงหลายทีมและโครงการ ใช้เพื่อปรับปรุงการจัดการทรัพยากร ติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และนำเทคนิคการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพมาใช้สำหรับสมาชิกในทีมของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify

  • คุณสมบัติการบัญชีและการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติช่วยลดเวลาที่คุณใช้ไปกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และปรับปรุงผลกำไรของคุณ
  • รวมการเชื่อมต่อกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันกว่า 80 รายการ เช่น Paymo, YouTrack, Asana, Trello, Gmail และ Wrike
  • คุณสมบัติการติดตามพนักงานช่วยให้ผู้จัดการสามารถตรวจสอบภาพหน้าจอ, เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม, และการใช้แอปพลิเคชันเพื่อเข้าใจว่าสมาชิกในทีมใช้เวลาอย่างไร
  • รายงานและฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ละเอียดช่วยให้สมาชิกในทีมและผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบกิจกรรมรายสัปดาห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดของ Clockify

  • รีวิวจากผู้ใช้บางรายระบุว่า การแก้ไขเวลาทำงานในแบบฟอร์มเวลาเป็นเรื่องท้าทาย หากพนักงานทำผิดพลาดขณะบันทึกชั่วโมงด้วยตนเอง
  • แผนฟรีไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการติดตามเวลาหยุดงาน การออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า การติดตามด้วย GPS และการจัดตารางงานพนักงาน

Clockify ราคา

  • พื้นฐาน: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $5. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $11. 99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Clockify

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,700+ รีวิว)

4. HoneyBook

ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลา: ลูกศรชี้ไปที่เครื่องมือติดตามเวลาของ HoneyBook
ผ่านทางHoneyBook

HoneyBook คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการลูกค้าแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การจัดการโครงการ และการติดตามเวลาทำงาน คุณยังสามารถใช้เพื่อจัดการค่าใช้จ่าย อัตโนมัติการบันทึกเวลา ปรับปรุงการจัดการงาน และสร้างรายงานที่ละเอียด ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงผลกำไรของคุณได้ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook

  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถจัดการการนัดหมาย การออกใบแจ้งหนี้ และอีเมลติดตามผลให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
  • แม่แบบและแบบฟอร์มสำเร็จรูปช่วยให้การสร้างบันทึกเวลาที่แม่นยำ การสื่อสารกับลูกค้า และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • คุณสมบัติการรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยคุณวิเคราะห์อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง, ทำความเข้าใจความพึงพอใจของลูกค้า, และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
  • แอปนี้ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Gmail, QuickBooks, Zapier, Calendly และ Zoom

ข้อจำกัดของ HoneyBook

  • ผู้ใช้ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินผ่านบัญชีส่วนตัวกับ PayPal, Venmo, Stripe, ฯลฯ ได้
  • บางรีวิวรายงานว่ามีความต้องการในการปรับแต่งใบแจ้งหนี้เพื่อเพิ่มค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตสำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้อง

HoneyBook ราคา

  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สิ่งจำเป็น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $79/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว HoneyBook

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

5. Wave Accounting

ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลา: แผงควบคุมของ Wave Accounting
ผ่านทางWave Accounting

Wave Accounting เป็นเครื่องมือบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คุณสมบัติการติดตามเวลาช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาทำงานที่ประมาณการได้ และทำให้รายงานเวลาเป็นไปอย่างถูกต้องเครื่องมือนี้ยังช่วยลดการป้อนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน, การจ่ายเงินเดือน, การออกบิล, และการบัญชี ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้

คุณสมบัติเด่นของ Wave Accounting

  • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับและยอมรับหลายสกุลเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่ราบรื่น
  • หลังจากที่คุณป้อนชั่วโมงการทำงานของพนักงานลงในแบบฟอร์มเวลาทำงานด้วยตนเองแล้ว คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การสร้างเงินเดือนรายเดือนอัตโนมัติได้
  • ความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้ที่แข็งแกร่งมีแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้และการติดตามการชำระเงินที่แม่นยำ
  • Wave ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น PayPal และ Stripe เพื่อทำให้การรับชำระเงินออนไลน์จากลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ Wave Accounting

  • การเข้าถึงทุกฟีเจอร์ต้องชำระค่าธรรมเนียมหลายรายการและสมัครหลายแผนที่แตกต่างกัน
  • บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่ามีการตอบสนองจากฝ่ายบริการลูกค้าที่ล่าช้า

Wave Accounting ราคา

  • การออกใบแจ้งหนี้: ฟรี
  • บัญชี: ฟรี
  • การชำระเงิน: ค่าธรรมเนียม 1%-3. 4% ต่อรายการ
  • ใบเสร็จรับเงินผ่านมือถือ: $8/เดือน
  • เงินเดือน: $40/เดือน
  • ที่ปรึกษา: $149/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว Wave Accounting

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)

6. ไทม์แคมป์

คุณสมบัติของระบบบันทึกเวลาทำงานใน TimeCamp
ผ่านทางTimeCamp

TimeCamp เป็นซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยในการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในแต่ละวัน เพื่อปรับปรุงผลผลิตและความรับผิดชอบ ฟีเจอร์ที่แข็งแกร่ง เช่น การจัดการการเข้างาน อัตราการเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่น การจัดงบประมาณ และการรายงานเวลาที่ครอบคลุม ทำให้เป็นประโยชน์สำหรับทีมที่ทำงานในสถานที่และทีมที่ทำงานจากที่บ้าน

TimeCamp คุณสมบัติเด่น

  • แอปติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ระหว่างทีมต่าง ๆ และทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ฟีเจอร์คีออสก์ช่วยให้สามารถลงเวลาเข้า/ออกงานได้อย่างง่ายดายสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่และพนักงานภาคสนาม
  • คุณสมบัติของแผนฟรีรวมถึงผู้ใช้ไม่จำกัด, โครงการ, และงาน—เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการ
  • มันผสานการทำงานกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยมอย่าง Gmail, Asana และ ClickUp (นั่นคือเรา!)

ข้อจำกัดของ TimeCamp

  • แผนฟรีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง และอาจไม่ช่วยเหลือสำหรับผู้จัดการโครงการทุกคน
  • ตามบทวิจารณ์, อินเทอร์เฟซของแอปอาจได้รับประโยชน์จากการอัปเดตเพื่อแก้ไขคุณสมบัติที่ไม่ลื่นไหลและลดความซับซ้อนในการเรียนรู้

TimeCamp ราคา

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $3. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พื้นฐาน: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $10.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ ClockShark

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)

7. ClockShark

มุมมองบนมือถือของ ClockShark
ผ่านทางClockShark

ClockShark เป็นซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่มุ่งเน้นไปที่พนักงานที่ทำงานนอกสถานที่และพนักงานที่ทำงานทางไกล มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่น การติดตามเวลาด้วย GPS การขอลาหยุด และฟังก์ชันการลงเวลาเข้า/ออกงานผ่านอุปกรณ์มือถือ

คุณสมบัติเด่นของ ClockShark

  • การติดตามเวลาสำหรับโครงการเฉพาะช่วยให้การเรียกเก็บเงินลูกค้าและการจัดตารางกะมีความแม่นยำสำหรับทีมขนาดใหญ่
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนที่ได้รับความนิยมเช่น QuickBooks และ Xero ช่วยให้การบัญชีและการบันทึกบัญชีง่ายขึ้น
  • การแจ้งเตือนการเข้า/ออกงานและฟีเจอร์การกำหนดขอบเขตพื้นที่ช่วยให้พนักงานบันทึกเวลาทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • สมาชิกในทีมสามารถใช้เครื่องบันทึกเวลาบนอุปกรณ์มือถือของตนหรือใช้แท็บเล็ตคีออสก์ร่วมกันได้

ข้อจำกัดของ ClockShark

  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการปรับแต่งอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเรียกเก็บเงิน
  • พนักงานสามารถปิดการติดตาม GPS ได้ ซึ่งผู้ใช้บางรายระบุว่าส่งผลให้การบันทึกเวลาไม่ถูกต้อง

ClockShark ราคา

  • มาตรฐาน: ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $20/เดือน บวกกับ $8/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $40 ต่อเดือน บวกกับ $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ ClockShark

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

8. TrackingTime

การดูเวลาทำงานในแอป TrackingTime
ผ่านทางTrackingTime

TrackingTime เป็นซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ช่วยในการจัดการโครงการ, ประสิทธิภาพการทำงาน, และการจัดทำงบประมาณ. ออกแบบมาสำหรับฟรีแลนซ์และผู้จัดการโครงการที่ต้องการวางแผนและติดตามงาน, ระบุความขัดแย้ง, และให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการเข้าร่วมงานของพนักงานและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้/ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TrackingTime

  • แอปนี้ช่วยให้คุณสร้างงานหลายรายการ ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน กำหนดเวลาประมาณการ และสร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
  • เครื่องบันทึกเวลาช่วยให้คุณติดตามและบันทึกชั่วโมงการทำงานเพื่อการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้องและเพิ่มความโปร่งใส
  • การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้ อัตราค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บได้ และการแจ้งเตือนช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทุกคนทำงานเป็นไปตามแผน
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Trello, Asana, และ Slack ทำให้คุณสามารถติดตามตารางเวลาของคุณและจัดการกับปริมาณงานของคุณได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดในการติดตามเวลา

  • บางรีวิวรายงานว่ามีความชันของการเรียนรู้ที่สูง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่เริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มได้ยาก
  • ตามบทวิจารณ์บางฉบับ แอปพลิเคชันมือถืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับการโหลดช้า, การล่ม, และข้อบกพร่อง

TrackingTime ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ TrackingTime

  • G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

9. RescueTime

แดชบอร์ดของ RescueTime
ผ่านทางRescueTime

RescueTime เป็นเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานและเวลาที่ออกแบบมาสำหรับฟรีแลนซ์และมืออาชีพเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะ มันติดตามระยะเวลาในการทำงานและเวลาที่ใช้ไปกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเฉพาะ สร้างรายงานที่ครอบคลุมเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime

  • แอปนี้ช่วยให้คุณจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปที่รบกวนสมาธิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อคุณอยู่ในช่วงเวลาทำงาน ?
  • คุณสามารถใช้คุณสมบัติการตั้งเป้าหมายและการรายงานเวลาเพื่อดูว่าคุณสามารถใช้เวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • บันทึกเวลาอย่างละเอียดช่วยให้การเรียกเก็บเงินลูกค้าโปร่งใสและออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้อง
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Slack และ Google Calendar ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบและปรับปรุงการร่วมมือ

ข้อจำกัดของ RescueTime

  • มันขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาอื่น ๆ ที่ทำขึ้นสำหรับธุรกิจและเอเจนซี่มี
  • ตามบทวิจารณ์ แอปนี้มีอินเทอร์เฟซที่ล้าสมัยซึ่งบางครั้งอาจใช้งานยาก

RescueTime ราคา

  • RescueTime Lite: ฟรี
  • RescueTime: $6. 50+/เดือน

คะแนนและรีวิว RescueTime

  • G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

10. ClickTime

คุณสมบัติการจัดการค่าใช้จ่ายและการจัดทำงบประมาณใน ClickTime
ผ่านทางClickTime

ClickTime เป็นซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ใช้ระบบคลาวด์ พร้อมฟีเจอร์การจัดการค่าใช้จ่ายและการจัดทำงบประมาณ เพื่อปรับปรุงการบริหารโครงการ ใช้เพื่อติดตามเวลาของทีมคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการ สร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง และเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ ClickTime

  • นาฬิกาช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการเฉพาะ เพื่อปรับปรุงการจัดการทรัพยากรและทำให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตรงเวลาทุกครั้ง
  • การคาดการณ์ผลกำไรและคุณสมบัติการรายงานอย่างละเอียดช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับปรุงผลกำไรของธุรกิจของคุณ
  • ฟังก์ชันการจัดการค่าใช้จ่ายช่วยให้พนักงานสามารถส่งค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงินเพื่อขออนุมัติและเบิกคืนได้
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น Salesforce, Sage, Slack, และ Dropbox ช่วยประหยัดเวลาของคุณและรวมทีมงานของคุณให้เป็นหนึ่ง

ข้อจำกัดของ ClickTime

  • แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พร้อมใช้งานบนแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
  • บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่ามีความต้องการให้ปรับปรุงหน้าตาแอปพลิเคชันให้ทันสมัยขึ้น พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น

ClickTime ราคา

  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียร์: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickTime

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

เพิ่มเวลาทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ให้สูงสุด

ด้วยพลังของเครื่องมือเหล่านี้ที่อยู่เพียงปลายนิ้วของคุณ คุณจะสามารถปรับปรุงกระบวนการติดตามเวลาของคุณให้ราบรื่น และเปิดทางสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ การวางแผนกลยุทธ์ และธุรกิจที่มีกำไรมากขึ้น ??

