10 ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่า และทุกวินาทีมีความสำคัญเมื่อคุณกำลังเรียกเก็บเงินจากลูกค้า นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาเข้ามาช่วย!
การค้นหาเครื่องมือบันทึกเวลาทำงานที่เหมาะกับคุณช่วยให้การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ดีขึ้น และเพิ่มผลกำไรได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการบัญชี หรือใครก็ตามที่มีหน้าที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับเวลาที่ใช้ไปในการทำงาน ให้ความสนใจกับซูเปอร์ฮีโร่การบันทึกเวลาเหล่านี้ไว้ให้ดี ?⏲️
เราได้ค้นหาตลาดอย่างละเอียดเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์การเรียกเก็บค่าบริการตามเวลาที่ดีที่สุด 10 ตัวเลือกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำไรของคุณ
พร้อมที่จะลดความปวดหัวจากการเรียกเก็บเงินลูกค้าหรือไม่?
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลา?
การเลือกเวลาและซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างมาก เริ่มต้นด้วยการจำกัดตัวเลือกของคุณโดยมองหาคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ
นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรพิจารณาเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณและธุรกิจของคุณ:
- เทมเพลต: มันไม่ได้เกี่ยวกับการติดตามเวลาเพียงอย่างเดียว—คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นมองหาเทมเพลตการจัดการเวลาเพื่อทำให้กระบวนการสร้างรายการเวลาและใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
- ความยืดหยุ่น: ไม่ว่าคุณจะชอบการบันทึกเวลาแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ (หรือทั้งสองแบบ) ความยืดหยุ่นในการเลือกวิธีบันทึกชั่วโมงของคุณช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องโดยไม่รบกวนกิจวัตรประจำวันของคุณ
- การวิเคราะห์: มองหาตัวเลือกที่มีรายงานและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้เวลาการจัดตารางโครงการ และการจัดการค่าใช้จ่าย
- การผสานการทำงาน: มองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่ได้ เพื่อให้คุณสามารถรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว
- การออกใบแจ้งหนี้: การเรียกเก็บเงินตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กัน ค้นหาเครื่องมือที่ทำให้การรับชำระเงินออนไลน์เป็นเรื่องง่าย พร้อมความสามารถในการสร้างและส่งใบแจ้งหนี้
- การจัดตารางเวลา: การจัดตารางเวลาของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้โครงการของคุณอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นคุณควรค้นหาซอฟต์แวร์ที่มีตัวเลือกเพื่อช่วยจัดการเวลาของทีมคุณ
10 อันดับซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
ตลาดเต็มไปด้วยซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่นวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก. เครื่องมือเหล่านี้สามารถปฏิวัติวิธีการติดตามและจัดการเวลาของคุณได้.
ไม่ว่าคุณต้องการที่จะผสานแอปติดตามเวลาของคุณกับเมทริกซ์การจัดการเวลาเพื่อแนวทางที่มีพลวัตมากขึ้น หรือต้องการข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ทีมของคุณใช้เวลาของพวกเขา เราพร้อมช่วยเหลือคุณ
จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงฟังก์ชันการลงเวลาเข้า/ออกงานที่เรียบง่าย เครื่องมือเหล่านี้มีฟีเจอร์ที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จ
1. ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ทำได้ทุกอย่าง
ใช้ClickUp Project Time Trackingเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, ปรับปรุงการเรียกเก็บเงินลูกค้า, และปรับปรุงการติดตามค่าใช้จ่าย. เริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้จากทุกอุปกรณ์, เพิ่มบันทึกในรายการเวลาของคุณ, ป้อนรายการเวลาด้วยตนเอง, สร้างแบบฟอร์มเวลาแบบกำหนดเอง, และซิงค์ตัวติดตามเวลาอื่น ๆ กับ ClickUp—ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด. ??
สำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการและการทำบัญชีที่ถูกต้อง วางแผนงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยใช้ClickUp สำหรับทีมบริหารเวลา ด้วยรายงานเวลาที่ปรับแต่งได้ ใบบันทึกเวลาที่ง่าย จุดสำคัญ การกำหนดวันครบกำหนดใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย เราทำให้การบันทึกชั่วโมง การจัดสรรทรัพยากร และการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการเป็นเรื่องง่าย
มุมมองปริมาณงานช่วยให้คุณเห็นการมอบหมายงานและปริมาณงานของสมาชิกในทีม ซึ่งให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวด เพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติการจัดการโครงการของเรารวมถึงระบบอัตโนมัติและแม่แบบสำเร็จรูปนับพันรายการสำหรับการประมาณเวลาที่ต้องการ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การกำหนดอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย
ต้องการการจัดการเวลาที่แม่นยำในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันหรือไม่?เทมเพลตใบเวลาบริการของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว มันจะช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงบริการและเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แดชบอร์ดของ ClickUp ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน นอกจากนี้เรายังมีซอฟต์แวร์บัญชี รายงานแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ขั้นสูง และทุกสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อความสำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ห้องสมุดที่มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การติดตามเวลาของพนักงาน การจัดการโครงการ และการบัญชี ช่วยประหยัดเวลาของคุณ
- ระบบติดตามเวลาและออกใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำช่วยให้คุณได้รับค่าตอบแทนที่สมควรสำหรับบริการวิชาชีพของคุณ
- ClickUp's Time Tracker ช่วยให้คุณติดตามทุกนาทีที่ใช้ไปในการทำงาน ทำให้คุณสามารถดูได้ว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนใช้เวลาในแต่ละวันอย่างไร และอนุมัติเวลาทำงานได้รวดเร็วขึ้น
- การผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ — รวมถึง HubSpot, Microsoft Excel, Slack, Asana, Jira, Trello, Dropbox, Sentry, Harvest และ Zapier — ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับระบบเทคโนโลยีอื่นๆ ของคุณได้อย่างราบรื่น
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์มกับแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ Android และ iOS, แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ Mac, Windows และ Linux, และส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome, Firefox และ Edge หมายความว่าคุณสามารถติดตามเวลาได้จากทุกอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตามรีวิว, ผู้ใช้บางรายอาจพบกับการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกับคุณสมบัติมากมายของ ClickUp (แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยบทเรียนฟรีและคำถามที่พบบ่อย)
- ไม่มีคุณสมบัติการกำหนดขอบเขตพื้นที่แบบเรียลไทม์สำหรับทีมภาคสนาม
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Toggl Track
Toggl Track เป็นแอปติดตามเวลาที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด พร้อมฟีเจอร์ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ สร้างรายงานพร้อมส่งให้ลูกค้าได้ทันที ส่งออกบันทึกเวลา และรับรายงานที่คุณสามารถแชร์ผ่านอีเมลหรือลิงก์เว็บที่ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน
ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบแบ่งระดับของ Toggl เพื่อจัดระเบียบการติดตามเวลาของทีมคุณ ทำให้รายงานของคุณพร้อมสำหรับลูกค้าเสมอ
Toggl ติดตามคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เทมเพลตบันทึกประจำวัน, เทมเพลตการจัดการโครงการ, และเอกสารสำเร็จรูปอื่น ๆ ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณ
- แผนภูมิการติดตามเวลาและคุณสมบัติการคาดการณ์ทำให้การประมาณวันที่เสร็จสิ้นโครงการตามข้อมูลปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย
- โครงการและงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้การจัดระเบียบงานและการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- เครื่องมือวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่อาจปรับปรุงได้ด้วยการดูเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของ Toggl
- ไม่มีฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้หรือการบัญชี
- แผนฟรีอนุญาตให้ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาพื้นฐานเท่านั้น และจำกัดจำนวนลูกค้าและโครงการที่คุณสามารถจัดการได้
Toggl ติดตาม การกำหนดราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Toggl ติดตามคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
3. Clockify
Clockify เป็นซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงหลายทีมและโครงการ ใช้เพื่อปรับปรุงการจัดการทรัพยากร ติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และนำเทคนิคการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพมาใช้สำหรับสมาชิกในทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- คุณสมบัติการบัญชีและการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติช่วยลดเวลาที่คุณใช้ไปกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และปรับปรุงผลกำไรของคุณ
- รวมการเชื่อมต่อกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันกว่า 80 รายการ เช่น Paymo, YouTrack, Asana, Trello, Gmail และ Wrike
- คุณสมบัติการติดตามพนักงานช่วยให้ผู้จัดการสามารถตรวจสอบภาพหน้าจอ, เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม, และการใช้แอปพลิเคชันเพื่อเข้าใจว่าสมาชิกในทีมใช้เวลาอย่างไร
- รายงานและฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ละเอียดช่วยให้สมาชิกในทีมและผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบกิจกรรมรายสัปดาห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Clockify
- รีวิวจากผู้ใช้บางรายระบุว่า การแก้ไขเวลาทำงานในแบบฟอร์มเวลาเป็นเรื่องท้าทาย หากพนักงานทำผิดพลาดขณะบันทึกชั่วโมงด้วยตนเอง
- แผนฟรีไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการติดตามเวลาหยุดงาน การออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า การติดตามด้วย GPS และการจัดตารางงานพนักงาน
Clockify ราคา
- พื้นฐาน: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $5. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $11. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,700+ รีวิว)
4. HoneyBook
HoneyBook คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการลูกค้าแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การจัดการโครงการ และการติดตามเวลาทำงาน คุณยังสามารถใช้เพื่อจัดการค่าใช้จ่าย อัตโนมัติการบันทึกเวลา ปรับปรุงการจัดการงาน และสร้างรายงานที่ละเอียด ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงผลกำไรของคุณได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถจัดการการนัดหมาย การออกใบแจ้งหนี้ และอีเมลติดตามผลให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
- แม่แบบและแบบฟอร์มสำเร็จรูปช่วยให้การสร้างบันทึกเวลาที่แม่นยำ การสื่อสารกับลูกค้า และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- คุณสมบัติการรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยคุณวิเคราะห์อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง, ทำความเข้าใจความพึงพอใจของลูกค้า, และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
- แอปนี้ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Gmail, QuickBooks, Zapier, Calendly และ Zoom
ข้อจำกัดของ HoneyBook
- ผู้ใช้ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินผ่านบัญชีส่วนตัวกับ PayPal, Venmo, Stripe, ฯลฯ ได้
- บางรีวิวรายงานว่ามีความต้องการในการปรับแต่งใบแจ้งหนี้เพื่อเพิ่มค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตสำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้อง
HoneyBook ราคา
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว HoneyBook
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
5. Wave Accounting
Wave Accounting เป็นเครื่องมือบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คุณสมบัติการติดตามเวลาช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาทำงานที่ประมาณการได้ และทำให้รายงานเวลาเป็นไปอย่างถูกต้องเครื่องมือนี้ยังช่วยลดการป้อนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน, การจ่ายเงินเดือน, การออกบิล, และการบัญชี ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้
คุณสมบัติเด่นของ Wave Accounting
- มีความสามารถในการทำงานร่วมกับและยอมรับหลายสกุลเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่ราบรื่น
- หลังจากที่คุณป้อนชั่วโมงการทำงานของพนักงานลงในแบบฟอร์มเวลาทำงานด้วยตนเองแล้ว คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การสร้างเงินเดือนรายเดือนอัตโนมัติได้
- ความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้ที่แข็งแกร่งมีแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้และการติดตามการชำระเงินที่แม่นยำ
- Wave ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น PayPal และ Stripe เพื่อทำให้การรับชำระเงินออนไลน์จากลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Wave Accounting
- การเข้าถึงทุกฟีเจอร์ต้องชำระค่าธรรมเนียมหลายรายการและสมัครหลายแผนที่แตกต่างกัน
- บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่ามีการตอบสนองจากฝ่ายบริการลูกค้าที่ล่าช้า
Wave Accounting ราคา
- การออกใบแจ้งหนี้: ฟรี
- บัญชี: ฟรี
- การชำระเงิน: ค่าธรรมเนียม 1%-3. 4% ต่อรายการ
- ใบเสร็จรับเงินผ่านมือถือ: $8/เดือน
- เงินเดือน: $40/เดือน
- ที่ปรึกษา: $149/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Wave Accounting
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
6. ไทม์แคมป์
TimeCamp เป็นซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยในการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในแต่ละวัน เพื่อปรับปรุงผลผลิตและความรับผิดชอบ ฟีเจอร์ที่แข็งแกร่ง เช่น การจัดการการเข้างาน อัตราการเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่น การจัดงบประมาณ และการรายงานเวลาที่ครอบคลุม ทำให้เป็นประโยชน์สำหรับทีมที่ทำงานในสถานที่และทีมที่ทำงานจากที่บ้าน
TimeCamp คุณสมบัติเด่น
- แอปติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ระหว่างทีมต่าง ๆ และทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ฟีเจอร์คีออสก์ช่วยให้สามารถลงเวลาเข้า/ออกงานได้อย่างง่ายดายสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่และพนักงานภาคสนาม
- คุณสมบัติของแผนฟรีรวมถึงผู้ใช้ไม่จำกัด, โครงการ, และงาน—เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการ
- มันผสานการทำงานกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยมอย่าง Gmail, Asana และ ClickUp (นั่นคือเรา!)
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- แผนฟรีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง และอาจไม่ช่วยเหลือสำหรับผู้จัดการโครงการทุกคน
- ตามบทวิจารณ์, อินเทอร์เฟซของแอปอาจได้รับประโยชน์จากการอัปเดตเพื่อแก้ไขคุณสมบัติที่ไม่ลื่นไหลและลดความซับซ้อนในการเรียนรู้
TimeCamp ราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $3. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $10.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ClockShark
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
7. ClockShark
ClockShark เป็นซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่มุ่งเน้นไปที่พนักงานที่ทำงานนอกสถานที่และพนักงานที่ทำงานทางไกล มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่น การติดตามเวลาด้วย GPS การขอลาหยุด และฟังก์ชันการลงเวลาเข้า/ออกงานผ่านอุปกรณ์มือถือ
คุณสมบัติเด่นของ ClockShark
- การติดตามเวลาสำหรับโครงการเฉพาะช่วยให้การเรียกเก็บเงินลูกค้าและการจัดตารางกะมีความแม่นยำสำหรับทีมขนาดใหญ่
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนที่ได้รับความนิยมเช่น QuickBooks และ Xero ช่วยให้การบัญชีและการบันทึกบัญชีง่ายขึ้น
- การแจ้งเตือนการเข้า/ออกงานและฟีเจอร์การกำหนดขอบเขตพื้นที่ช่วยให้พนักงานบันทึกเวลาทำงานได้อย่างถูกต้อง
- สมาชิกในทีมสามารถใช้เครื่องบันทึกเวลาบนอุปกรณ์มือถือของตนหรือใช้แท็บเล็ตคีออสก์ร่วมกันได้
ข้อจำกัดของ ClockShark
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการปรับแต่งอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเรียกเก็บเงิน
- พนักงานสามารถปิดการติดตาม GPS ได้ ซึ่งผู้ใช้บางรายระบุว่าส่งผลให้การบันทึกเวลาไม่ถูกต้อง
ClockShark ราคา
- มาตรฐาน: ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $20/เดือน บวกกับ $8/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $40 ต่อเดือน บวกกับ $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ClockShark
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
8. TrackingTime
TrackingTime เป็นซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ช่วยในการจัดการโครงการ, ประสิทธิภาพการทำงาน, และการจัดทำงบประมาณ. ออกแบบมาสำหรับฟรีแลนซ์และผู้จัดการโครงการที่ต้องการวางแผนและติดตามงาน, ระบุความขัดแย้ง, และให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการเข้าร่วมงานของพนักงานและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้/ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TrackingTime
- แอปนี้ช่วยให้คุณสร้างงานหลายรายการ ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน กำหนดเวลาประมาณการ และสร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- เครื่องบันทึกเวลาช่วยให้คุณติดตามและบันทึกชั่วโมงการทำงานเพื่อการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้องและเพิ่มความโปร่งใส
- การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้ อัตราค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บได้ และการแจ้งเตือนช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทุกคนทำงานเป็นไปตามแผน
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Trello, Asana, และ Slack ทำให้คุณสามารถติดตามตารางเวลาของคุณและจัดการกับปริมาณงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดในการติดตามเวลา
- บางรีวิวรายงานว่ามีความชันของการเรียนรู้ที่สูง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่เริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มได้ยาก
- ตามบทวิจารณ์บางฉบับ แอปพลิเคชันมือถืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับการโหลดช้า, การล่ม, และข้อบกพร่อง
TrackingTime ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ TrackingTime
- G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. RescueTime
RescueTime เป็นเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานและเวลาที่ออกแบบมาสำหรับฟรีแลนซ์และมืออาชีพเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะ มันติดตามระยะเวลาในการทำงานและเวลาที่ใช้ไปกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเฉพาะ สร้างรายงานที่ครอบคลุมเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- แอปนี้ช่วยให้คุณจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปที่รบกวนสมาธิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อคุณอยู่ในช่วงเวลาทำงาน ? ✨
- คุณสามารถใช้คุณสมบัติการตั้งเป้าหมายและการรายงานเวลาเพื่อดูว่าคุณสามารถใช้เวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บันทึกเวลาอย่างละเอียดช่วยให้การเรียกเก็บเงินลูกค้าโปร่งใสและออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้อง
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Slack และ Google Calendar ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบและปรับปรุงการร่วมมือ
ข้อจำกัดของ RescueTime
- มันขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาอื่น ๆ ที่ทำขึ้นสำหรับธุรกิจและเอเจนซี่มี
- ตามบทวิจารณ์ แอปนี้มีอินเทอร์เฟซที่ล้าสมัยซึ่งบางครั้งอาจใช้งานยาก
RescueTime ราคา
- RescueTime Lite: ฟรี
- RescueTime: $6. 50+/เดือน
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
10. ClickTime
ClickTime เป็นซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ใช้ระบบคลาวด์ พร้อมฟีเจอร์การจัดการค่าใช้จ่ายและการจัดทำงบประมาณ เพื่อปรับปรุงการบริหารโครงการ ใช้เพื่อติดตามเวลาของทีมคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการ สร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง และเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ ClickTime
- นาฬิกาช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการเฉพาะ เพื่อปรับปรุงการจัดการทรัพยากรและทำให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตรงเวลาทุกครั้ง
- การคาดการณ์ผลกำไรและคุณสมบัติการรายงานอย่างละเอียดช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับปรุงผลกำไรของธุรกิจของคุณ
- ฟังก์ชันการจัดการค่าใช้จ่ายช่วยให้พนักงานสามารถส่งค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงินเพื่อขออนุมัติและเบิกคืนได้
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น Salesforce, Sage, Slack, และ Dropbox ช่วยประหยัดเวลาของคุณและรวมทีมงานของคุณให้เป็นหนึ่ง
ข้อจำกัดของ ClickTime
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พร้อมใช้งานบนแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
- บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่ามีความต้องการให้ปรับปรุงหน้าตาแอปพลิเคชันให้ทันสมัยขึ้น พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
ClickTime ราคา
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickTime
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
เพิ่มเวลาทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ให้สูงสุด
ด้วยพลังของเครื่องมือเหล่านี้ที่อยู่เพียงปลายนิ้วของคุณ คุณจะสามารถปรับปรุงกระบวนการติดตามเวลาของคุณให้ราบรื่น และเปิดทางสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ การวางแผนกลยุทธ์ และธุรกิจที่มีกำไรมากขึ้น ??
