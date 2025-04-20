บล็อก ClickUp

10 แบบฟอร์มบันทึกประจำวันฟรีทุกวันใน Word, Excel และ ClickUp

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
20 เมษายน 2568

เมื่อต้องเผชิญกับงานบ้านมากมายหรือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นหลายอย่าง การจัดการกับงานและกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากเว้นแต่คุณจะจัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำ อย่างไรก็ตาม รายการสิ่งที่ต้องทำอาจไม่ครอบคลุมข้อมูลเช่น วันที่ เวลา และบันทึกเพิ่มเติม หรืออาจไม่ช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่าคุณได้ทำตามรายการงานแต่ละอย่างแล้วหรือไม่ ✅

นั่นคือจุดที่ เทมเพลตบันทึกประจำวัน เข้ามามีบทบาท! เทมเพลตเหล่านี้มีรูปแบบหรือเลย์เอาต์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับบันทึกข้อมูลประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ งานที่ต้องทำ เป้าหมาย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการบันทึกประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความสม่ำเสมอของข้อมูลที่บันทึกไว้

ในบทความนี้ เราจะแนะนำ 10 แม่แบบบันทึกประจำวันที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยคุณวางแผนกิจกรรมประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเก็บบันทึกงาน บันทึกประจำวัน ชั่วโมงการทำงาน หรือการสังเกตอื่นๆ ได้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับการติดตามที่สะดวกสบาย

อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกประจำวัน?

บันทึกประจำวัน คือบันทึกที่ช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรม, วัตถุประสงค์, ความสำเร็จ, ความคิด, และไอเดียในแต่ละวัน.มักใช้เพื่อการจัดการเวลา, การจัดระเบียบส่วนตัว,การติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย, และการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ.

ในทางกลับกัน เทมเพลตบันทึกประจำวัน ช่วยลดความยุ่งยากในการสร้างบันทึกโดยให้รูปแบบที่พร้อมใช้งานซึ่งมีหัวข้อสำหรับกิจกรรม วันที่ เหตุการณ์ บันทึกย่อ และเป้าหมาย เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการรักษาความเป็นระเบียบ ความมีสมาธิ และความรับผิดชอบในกิจวัตรประจำวันของคุณ 🗒️

ClickUp 3.0 เอกสาร หน้าย่อยที่เรียบง่าย
ดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของทุกหน้าย่อยที่เชื่อมต่อและความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณบน ClickUp Docs เพื่อความเป็นระเบียบและเชื่อมโยงงานเข้าด้วยกัน

บันทึกประจำวันและแม่แบบที่เกี่ยวข้องไม่ควรสับสนกับรายการสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นเชิงรุก (เน้นการวางแผนกิจกรรมในอนาคต) ในทางตรงกันข้าม บันทึกประจำวันเป็นเชิงย้อนหลัง หมายความว่าจะช่วยให้คุณวางแผนและจัดระเบียบงานโดยมองย้อนกลับไปที่สิ่งที่คุณได้ทำไปแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนล่วงหน้า

ประโยชน์หลัก ของการใช้แบบบันทึกประจำวัน ได้แก่:

  1. การจัดระเบียบ: พวกเขาให้รูปแบบที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามงานประจำวัน, กิจกรรม, บันทึกการทำงาน, และบันทึกต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
  2. การจัดการเวลา: การจัดทำรายการงานและกำหนดลำดับความสำคัญในแบบฟอร์มช่วยให้กิจกรรมที่สำคัญถูกบันทึกไว้ก่อน
  3. ประสิทธิภาพ: พวกเขาช่วยประหยัดเวลาของคุณ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องสร้างรูปแบบใหม่ตั้งแต่ต้นทุกวัน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบันทึกประจำวันที่ดี?

แบบฟอร์มบันทึกประจำวันแบบปฏิบัติควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:

  • รูปแบบที่ชัดเจน: ไม่ว่าจะเป็น Google Sheets หรือ MS Word (หรือClickUp Docs!) เทมเพลตควรมีการออกแบบที่ง่ายต่อการติดตามเพื่อช่วยนำคุณผ่านกระบวนการบันทึกประจำวันโดยไม่เกิดความสับสน
  • ส่วนสำหรับข้อมูลสำคัญ: ควรมีพื้นที่เฉพาะสำหรับงานและประเภทของงาน วันที่ เหตุการณ์ บันทึก และเป้าหมาย
  • พื้นที่สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด: มีพื้นที่สำหรับงานหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างวัน เพื่อให้การวางแผนมีความยืดหยุ่น
  • การใช้รหัสสีและสื่อภาพ: การใช้รหัสสีในส่วนต่างๆ สามารถช่วยแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของรายการได้ ในขณะที่สื่อภาพเช่น กล่องกาเครื่องหมาย ปฏิทิน หรือแผนภูมิ ทำให้การติดตามและตรวจสอบงานของคุณง่ายขึ้น
  • การจัดลำดับความสำคัญ: ควรให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานหรือเหตุการณ์ได้โดยมีช่องสำหรับระบุระดับความสำคัญ
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: แม่แบบที่เหมาะสมควรสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ โดยให้คุณสามารถเพิ่มหรือลบส่วนต่าง ๆ ได้
  • การเข้าถึง: ควรสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์ ทำให้คุณสามารถบันทึกกิจกรรมของคุณได้แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง

10 แบบฟอร์มบันทึกประจำวันยอดนิยม

เราได้สำรวจเทมเพลตหลากหลายรูปแบบสำหรับการจัดระเบียบงานและการบริหารเวลา เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณ 🍦

มาเจาะลึกคุณสมบัติของ เทมเพลตบันทึกประจำวันฟรีโดย Word, Excel และ ClickUpกันเถอะ เพื่อดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจสำหรับคุณบ้าง

1. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตบันทึกประจำวัน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตบันทึกประจำวัน ClickUp

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยคุณติดตามกิจกรรมประจำวันได้อย่างรวดเร็วและเพิ่ม ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ClickUp Daily Log Templateคือคำตอบสำหรับคุณ มันมาพร้อมกับงานที่สามารถรวมงานย่อยหลายงานเพื่อบันทึกกิจกรรมทั้งหมดที่คุณทำเสร็จในแต่ละวันได้อย่างครอบคลุม

ใช้เทมเพลตบันทึกกิจกรรมประจำวันเช่นนี้เพื่อสร้าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อติดตามกิจกรรมประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย จัดหมวดหมู่ภารกิจที่กำลังจะมาถึงหรือเสร็จสิ้นแล้วตามแง่มุมต่างๆ ของชีวิตที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหาร โรงเรียน การเงิน หรือครอบครัว ใช้ ฟิลด์ค่าใช้จ่าย เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายรวมของกิจกรรมของคุณและแยกย่อยใน ฟิลด์รายละเอียด

สร้าง รายการงานย่อยที่ต้องทำ พร้อมรายละเอียดวันที่และเวลาเพื่อติดตามว่างานเสร็จสิ้นตามแผนหรือไม่ หากกิจกรรมเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อลบออก นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ยังทำไม่เสร็จได้โดยการลากและวางงานเหล่านั้นไปยังด้านบนของรายการ 🏔️

ต้องการจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีขึ้นหรือไม่? เรามีเคล็ดลับดีๆ มาฝากคุณในวิดีโอนี้!

2. แม่แบบรายงานประจำวัน ClickUp

เทมเพลตรายงานประจำวัน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตบันทึกประจำวัน ClickUp

กำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการประเมินงานที่ทำสำเร็จในวันก่อนหน้าระบุความสำคัญในปัจจุบัน และเตรียมตัวสำหรับภาระหน้าที่ที่กำลังจะมาถึงอยู่หรือไม่? ทำทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นได้ด้วยเทมเพลตรายงานประจำวันของ ClickUp! 🤩

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการอัปเดตเอกสารนี้ทุกวันอย่างครบถ้วน โดยบันทึกงานที่เสร็จสิ้นทั้งหมด รวมถึงเวลาที่ใช้ไปกับงานนั้นๆ ในส่วน งานที่สำเร็จ ในส่วน งานที่ขัดขวาง ให้บันทึกปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน

สำหรับงานที่กำลังดำเนินการ ให้จัดทำรายการในส่วน งานที่ดำเนินการอยู่ ใช้ส่วน ลำดับความสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และจัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับวันถัดไป

โปรดอย่าลืมระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ในส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุกส่วนเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ คุณสามารถลบ, เพิ่ม, หรือเปลี่ยนชื่อได้ตามความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างคอลัมน์และแถวใหม่ในตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามงานหรือบันทึกการทำงานได้ตามต้องการ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องการหยุดการสร้างรายงานกิจกรรมประจำวันด้วยตนเอง ให้ AI ทำแทนคุณ! AI ในตัวของ ClickUp ที่ชื่อว่า ClickUp Brain จะสรุปกิจกรรมงานทั้งหมดในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณภายในไม่กี่วินาที—สำหรับคุณ ทีมของคุณ และทั้งองค์กร!

คลิกอัพ สรุปสมอง อัปเดตกิจกรรมงาน
สรุปกิจกรรมในพื้นที่ทำงานด้วย ClickUp Brain

3. แม่แบบแผนประจำวัน ClickUp

เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp
วางแผนงานประจำวันส่วนตัวของคุณ ติดตามนิสัย และจัดระเบียบกิจกรรมครอบครัว ด้วยการนำการวางแผนร่วมกันมาใช้ผ่านเทมเพลต ClickUp Daily Planner

อย่าให้งานประจำวันของคุณล่าช้าด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Planner ซึ่งเป็น เทมเพลตโฟลเดอร์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ที่จะช่วยคุณจัดตารางกิจกรรม งานที่ต้องทำ การนัดหมาย รวมถึงสร้างงานประจำและติดตามนิสัยต่างๆ

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ รายการแยกสองรายการ:

  1. ตัวติดตามนิสัย: กิจวัตรที่คุณทำเป็นประจำ เช่น การวิ่งตอนเช้า
  2. งานส่วนตัว: งานประจำวันสำคัญที่ต้องใช้ความสนใจของคุณ เช่น การซื้อของชำ การทำอาหาร หรือการนัดหมายทางการแพทย์

ติดตามนิสัยหรือภารกิจส่วนตัวของคุณโดยใช้มุมมองรายการเพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมที่ต้องทำ พร้อมหมวดหมู่และวันที่ครบกำหนด สลับไปที่มุมมองบอร์ดเพื่อแสดงภารกิจตามหมวดหมู่ เช่น สุขภาพ ความสัมพันธ์ และงานบ้าน ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อเน้นกำหนดเวลาและจัดตารางงานใหม่โดยใช้ฟีเจอร์ลากและวาง

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้สามารถวางแผนร่วมกันกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้ผ่านการมอบหมายงาน ตัวอย่างเช่น หากมีงานใหญ่ของครอบครัวที่กำลังจะมาถึง คุณสามารถสร้างรายการงานและมอบหมายความรับผิดชอบ เช่น การอบขนม การทำอาหาร และการซื้อของ ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ 👪

4. แม่แบบรายงานการก่อสร้างประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตรายงานประจำวันงานก่อสร้าง ClickUp
บันทึกงานประจำวัน วัสดุ อุปกรณ์ การจัดตารางเวลา และพนักงาน เพื่อให้ธุรกิจก่อสร้างของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตรายงานงานก่อสร้างประจำวันของ ClickUp

ติดตามกิจกรรมทั้งหมดในไซต์ก่อสร้างทุกวันด้วยเทมเพลตรายงานการก่อสร้างรายวันของ ClickUp เทมเพลตบันทึกที่ทรงพลังนี้ช่วยให้คุณติดตามทุกอย่างตั้งแต่ความสำเร็จและพนักงานไปจนถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นและการจัดตารางเวลา 👷

ใช้เทมเพลตเอกสารที่มีรายละเอียดสูงนี้เพื่อเก็บบันทึกงานที่เสร็จสิ้นและยังคงดำเนินการอยู่ผ่านตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ ติดตาม พนักงาน ของคุณทั้งหมด ตั้งแต่หัวหน้างานไปจนถึงผู้รับเหมาช่วง โดยกรอกตำแหน่งงานของพวกเขา ตามด้วยชื่อและจำนวนชั่วโมงการทำงานประจำสัปดาห์ที่พวกเขาได้ลงแรง

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ อุปกรณ์ ที่กำลังใช้งาน, ไม่ได้ใช้งาน, หรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซมเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ และอย่าให้วัสดุสิ้นเปลืองหมดโดยติดตามการใช้ผ่านตารางที่ให้ไว้ บันทึกปริมาณ วัสดุ ที่ใช้ในแต่ละวันและดูระดับสต็อกปัจจุบันของแต่ละรายการในบันทึกประจำวันงานก่อสร้างนี้ แบบฟอร์ม

รักษาความก้าวหน้าโดยการจัดตารางเวลาที่เข้มงวดเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:

  • บันทึกการส่งมอบ: ตรวจสอบการส่งมอบวัสดุก่อสร้างรายวันโดยป้อนประเภทการส่งมอบ, เวลาส่งมอบที่กำหนดไว้, และเวลาส่งมอบจริง
  • ความล่าช้าของตารางเวลา: ให้คำอธิบายเกี่ยวกับความล่าช้าโดยระบุประเภทของความล่าช้า ตามด้วยคำอธิบายของความล่าช้า และระยะเวลาที่สูญเสียไป
  • การประชุมแบบยืน: หากมีการประชุมที่ไซต์ก่อสร้าง ให้บันทึกประเภท เวลา ผู้เข้าร่วม และหัวข้อการสนทนา

แบบฟอร์มบันทึกประจำวันการก่อสร้างยังมีส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับบันทึกการตรวจสอบสถานที่ทำงานในแต่ละวัน และบันทึกข้อมูลผู้เข้าชมทั้งหมดพร้อมวัตถุประสงค์การเข้าชม

5. แม่แบบรายงานการผลิตประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการผลิตประจำวันของ ClickUp
ติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ของคุณผ่านการอัปเดตประจำวันเกี่ยวกับเวลาทำงาน, นักแสดง, และเวลาที่ต้องมาทำงานโดยใช้แบบรายงานการผลิตประจำวันของ ClickUp

รายงานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการผลิตภาพยนตร์ขนาดใหญ่ โดยให้การอัปเดตประจำวันเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน, บันทึกความปลอดภัย, สถานะของสินค้าคงคลัง, ความต้องการ, และความคืบหน้าในแต่ละวัน 🎬

คุณสามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดนี้และอื่น ๆได้ด้วยเทมเพลตรายงานการผลิตประจำวันของ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการ ปรับปรุงกระบวนการรายงานการผลิตภาพยนตร์ประจำวันให้มีประสิทธิภาพ

เทมเพลตเอกสารบันทึกที่ปรับแต่งได้นี้เริ่มต้นด้วยส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับ รายละเอียดรายงาน เช่น วันที่ผลิตและวันที่เติม และ รายละเอียดการผลิต เช่น บริษัทผู้ผลิต ผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามเวลาการเรียกตัวในวันผลิต ครอบคลุมเวลาที่ทีมงานมาถึงและเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการถ่ายทำภาพยนตร์

ใช้แบบฟอร์มเพื่อเก็บบันทึกความคืบหน้าขององค์ประกอบสำคัญต่อไปนี้:

  • ฉาก: รายละเอียดเกี่ยวกับฉากที่บันทึกไว้, การถ่ายทำซ้ำ, เสียง, และเครดิต
  • สคริปต์: บันทึกหมายเลขสคริปต์ที่ถ่าย, นาที, และการตั้งค่า
  • ภาพยนตร์: บันทึกสต็อกฟิล์มปัจจุบัน ปริมาณที่ใช้ไป และรายละเอียดแยกสำหรับเทปวิดีโอและเทปบันทึกเสียง โดยระบุว่ามีภาพที่ดีหรือไม่ดี
  • นักแสดงและตัวประกอบ: ตรวจสอบนักแสดงและตัวประกอบทั้งหมดของคุณในตารางแยกต่างหาก โดยรวมรายละเอียดเช่น ตัวละคร, ชั่วโมง, การเดินทาง, และเครื่องแต่งกาย
  • บัตรเวลา:ติดตามตารางเวลาของทีมผลิตทั้งหมดผ่านตารางสำหรับสมาชิกทีมแต่ละคนเพื่อบันทึกเวลาเข้าและเวลาออก

6. แม่แบบบันทึกโครงการ ClickUp

เทมเพลตบันทึกโครงการ ClickUp
จัดการบันทึกประจำวันของโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการติดตามงานแต่ละอย่างแยกกันด้วยเทมเพลตบันทึกโครงการของ ClickUp

สำหรับการวางแผนโครงการที่ประสบความสำเร็จการบันทึกกิจกรรมประจำวันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าทุกการดำเนินงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยเทมเพลตบันทึกโครงการของ ClickUp คุณสามารถ ติดตามงานโครงการ และอัปเดต เพิ่ม และแก้ไขรายการได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้ภายในเทมเพลตบันทึกกิจกรรมประจำวันเช่นนี้

เทมเพลตเริ่มต้นด้วยส่วนสำหรับรายละเอียดโครงการ เช่น ชื่อโครงการ ผู้จัดการ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด

กรอกข้อมูลในเอกสารโดยเพิ่มงานโครงการ ระบุกำหนดส่ง และระบุสถานะของแต่ละงาน (ต้องทำ, ทำเสร็จแล้ว, หรือล่าช้า) ในตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถระบุอัตราการเสร็จสิ้นของโครงการเป็นเปอร์เซ็นต์และเขียนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับงานได้อีกด้วย 💬

สร้างหน้าใหม่สำหรับทุกโครงการโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มหน้า ที่มุมบนซ้ายของเทมเพลต นอกจากนี้ ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยการเพิ่มแถวและคอลัมน์ในตาราง หรือเพิ่มส่วนใหม่ตามโครงการของคุณ

7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
ติดตามนิสัยประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการแบ่งส่วนและเพิ่มงานย่อยแบบซ้อนเพื่อจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

บอกลาตารางเวลาที่ยุ่งเหยิงและไม่ต้องพลาดงานประจำวันอีกต่อไปด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันจาก ClickUp! เทมเพลตงานที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นี้จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยและยึดมั่นกับมันได้ผ่านการใช้หัวข้อย่อย สถานะ และฟิลด์ที่กำหนดเอง

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการปลูกฝังนิสัย การติดตามงาน หรือการจดจำสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันโดยใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ต่อไปนี้:

ที่ไหนสำหรับการบันทึกที่อยู่หรือสถานที่ที่ต้องดำเนินการงานเฉพาะ เช่น ร้านขายของชำ บ้านเพื่อน ยิม หรือร้านอาหาร
หมวดหมู่ฟิลด์แบบดรอปดาวน์สำหรับบันทึกแง่มุมของชีวิตผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น อาชีพ สุขภาพและการออกกำลังกาย หรืองานบ้าน
ตัวนับจำนวนครั้งที่ต่อเนื่องช่องตัวเลขสำหรับบันทึกจำนวนครั้งติดต่อกันของงานหรือพฤติกรรมเฉพาะ
หมายเหตุช่องข้อความยาวสำหรับบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อเตือนเพิ่มเติมหรือเหตุผลในการเลื่อนหรือยกเลิก

คุณสามารถสร้างงานย่อยเพื่อแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเช้า, บ่าย, และเย็นได้ ต่อไป, คุณสามารถเพิ่มงานย่อยซ้อนสำหรับทุกส่วนของวันเพื่อให้การจัดระเบียบประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น, คุณสามารถสร้างงานย่อย 'กิจวัตรเช้า' และเพิ่มสิ่งที่ต้องทำเช่น วิ่ง, อาบน้ำ, และอาหารเช้า 🌄

8. แม่แบบรายงานสิ้นวันของ ClickUp

เทมเพลตรายงานสิ้นวันของ ClickUp
รวบรวมและประเมินรายงานสิ้นวันของทีมคุณเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการด้วยเทมเพลตรายงานสิ้นวันของ ClickUp

การใช้รายงานสิ้นวันสำหรับโครงการใด ๆ ก็ตามเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมในการสื่อสารความสำเร็จและความท้าทายของพวกเขาขณะที่พวกเขากำลังปิดท้ายวันทำงานของพวกเขา 🔚

เทมเพลตสิ้นสุดวันของ ClickUpช่วยให้คุณ รวบรวมสรุปความคืบหน้าประจำวันของพนักงานแต่ละคน ซึ่งรวมถึงการประเมินตนเองเพื่อประเมินผลผลิต งานค้าง และงานในอนาคต เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย

ขอให้สมาชิกในทีมของคุณกรอกและส่ง แบบฟอร์มรายงานสิ้นวัน เป็นงานสุดท้ายของวันนั้น ซึ่งควรรวมถึงอัตราการผลิตของพวกเขา สรุปงานที่เสร็จสิ้น และเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นของงาน

ข้อมูลทั้งหมดที่สมาชิกทีมให้ไว้จะถูกบันทึกไว้ใน มุมมองรายการรายงานประจำวัน โดยอัตโนมัติ. มันจะแสดงการส่งทั้งหมดตามวันที่ครบกำหนด ทำให้คุณสามารถตรวจสอบรายงานและปรับปรุงสถานะตามความจำเป็นได้.

เปิด รายการรอการตรวจสอบ เพื่อค้นหาเอกสารที่รอการตรวจสอบ โดยเรียงตามแผนก นอกจากนี้ยังมี มุมมองตารางสรุปประจำวัน ซึ่งให้ภาพรวมที่กระชับของผลงานสมาชิกในทีมของคุณในแต่ละวัน

📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานทันทีล่ะ?

ด้วยClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!

9. แบบบันทึกการทำงานประจำวัน โดย WPS Template

แบบบันทึกการทำงานประจำวัน โดย WPS Template
เก็บบันทึกการทำงานประจำวันให้เป็นระเบียบโดยใช้ตารางสำเร็จรูปที่สร้างไว้ล่วงหน้าผ่านแม่แบบบันทึกงานประจำวันโดย WPS Template

การติดตามบันทึกการทำงานประจำวันของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจสอบความคืบหน้าของงานการตั้งเป้าหมาย และการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง. แบบบันทึกการทำงานประจำวันโดย WPS Template คือผู้ช่วยที่ใช้งานง่ายของคุณสำหรับการทำสิ่งนั้นอย่างแม่นยำ—ใน Google Sheets หรือ MS Word.

คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตได้โดยตรงในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ หรือดาวน์โหลดแล้วเปิดใน Excel ก็ได้ กรอกข้อมูลลงใน ตารางที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า โดยใส่ชื่องานที่เสร็จสมบูรณ์ วันที่เสร็จสิ้น และระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานนั้น ⌚

คุณยังสามารถ เพิ่มปัญหา อุปสรรค หรือความยากลำบาก ที่พบในแต่ละงานได้ รวมถึงความคิดเห็นหรือข้อสังเกตที่น่าสนใจ

เทมเพลตนี้ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—คุณสามารถเปลี่ยนสี เพิ่มแถวและคอลัมน์ และเปลี่ยนชื่อฟิลด์ได้ นอกจากนี้ เลือกสไตล์เซลล์และตารางที่แตกต่างกัน ปรับขนาดตัวอักษรและแบบอักษร หรือใช้ฟีเจอร์การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นเซลล์และใส่ไอคอนเพื่อแสดงความคืบหน้าของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

10. แบบฟอร์มบันทึกสถานะโดย Template.net

เทมเพลตสถานะบันทึกโดย Template.net
ติดตามบันทึกกิจกรรมประจำวันได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะงานใดก็ตามด้วยเทมเพลตสถานะบันทึกจาก Template.net

หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตสำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพและการติดตามงาน เทมเพลตบันทึกสถานะโดย Template.net จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของคุณ! 🧑‍🤝‍🧑

สามารถใช้ได้บน Google Sheets และ MS Word ติดตามกิจกรรมใด ๆ ที่คุณต้องการโดยการกรอกข้อมูลลงในตารางที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เช่น ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา และวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด หากคุณต้องการติดตามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ใหม่สำหรับสถานะงานและคอลัมน์ความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มรายละเอียดหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม

ปรับแต่งพื้นหลังของเทมเพลตให้ตรงกับความต้องการของคุณโดยเลือกจากรายการภาพพื้นหลังที่มีให้ ปรับแต่งโครงร่างตาราง ขนาดตัวอักษร แบบอักษร และสี และเพิ่มตารางหรือส่วนเนื้อหาใหม่ตามที่คุณต้องการ

เทมเพลตสามารถดาวน์โหลดได้ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึง Word, Google Docs, Excel และ PDF นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขได้โดยตรงในเบราว์เซอร์โดยคลิกที่ภาพเทมเพลต

ติดตามกิจกรรมประจำวันได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตบันทึกประจำวันฟรี

เทมเพลตบันทึกประจำวัน 10 แบบฟรีเหล่านี้จะช่วยให้การติดตามกิจกรรมประจำวันของคุณง่ายขึ้น ด้วยโครงร่างที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย (หรือใช้เวลามากเกินไปในการสร้าง)! 🙌

เรียกดูไลบรารีเทมเพลตของ ClickUpเพื่อค้นหาเทมเพลตบันทึกประจำวันเพิ่มเติมอีกมากมาย และใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณ สามารถจัดการตารางประจำวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา