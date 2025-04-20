10 แบบฟอร์มบันทึกประจำวันฟรีทุกวันใน Word, Excel และ ClickUp

เมื่อต้องเผชิญกับงานบ้านมากมายหรือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นหลายอย่าง การจัดการกับงานและกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากเว้นแต่คุณจะจัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำ อย่างไรก็ตาม รายการสิ่งที่ต้องทำอาจไม่ครอบคลุมข้อมูลเช่น วันที่ เวลา และบันทึกเพิ่มเติม หรืออาจไม่ช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่าคุณได้ทำตามรายการงานแต่ละอย่างแล้วหรือไม่ ✅
นั่นคือจุดที่ เทมเพลตบันทึกประจำวัน เข้ามามีบทบาท! เทมเพลตเหล่านี้มีรูปแบบหรือเลย์เอาต์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับบันทึกข้อมูลประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ งานที่ต้องทำ เป้าหมาย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการบันทึกประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความสม่ำเสมอของข้อมูลที่บันทึกไว้
ในบทความนี้ เราจะแนะนำ 10 แม่แบบบันทึกประจำวันที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยคุณวางแผนกิจกรรมประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเก็บบันทึกงาน บันทึกประจำวัน ชั่วโมงการทำงาน หรือการสังเกตอื่นๆ ได้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับการติดตามที่สะดวกสบาย
อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกประจำวัน?
บันทึกประจำวัน คือบันทึกที่ช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรม, วัตถุประสงค์, ความสำเร็จ, ความคิด, และไอเดียในแต่ละวัน.มักใช้เพื่อการจัดการเวลา, การจัดระเบียบส่วนตัว,การติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย, และการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ.
ในทางกลับกัน เทมเพลตบันทึกประจำวัน ช่วยลดความยุ่งยากในการสร้างบันทึกโดยให้รูปแบบที่พร้อมใช้งานซึ่งมีหัวข้อสำหรับกิจกรรม วันที่ เหตุการณ์ บันทึกย่อ และเป้าหมาย เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการรักษาความเป็นระเบียบ ความมีสมาธิ และความรับผิดชอบในกิจวัตรประจำวันของคุณ 🗒️
บันทึกประจำวันและแม่แบบที่เกี่ยวข้องไม่ควรสับสนกับรายการสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นเชิงรุก (เน้นการวางแผนกิจกรรมในอนาคต) ในทางตรงกันข้าม บันทึกประจำวันเป็นเชิงย้อนหลัง หมายความว่าจะช่วยให้คุณวางแผนและจัดระเบียบงานโดยมองย้อนกลับไปที่สิ่งที่คุณได้ทำไปแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนล่วงหน้า
ประโยชน์หลัก ของการใช้แบบบันทึกประจำวัน ได้แก่:
- การจัดระเบียบ: พวกเขาให้รูปแบบที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามงานประจำวัน, กิจกรรม, บันทึกการทำงาน, และบันทึกต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
- การจัดการเวลา: การจัดทำรายการงานและกำหนดลำดับความสำคัญในแบบฟอร์มช่วยให้กิจกรรมที่สำคัญถูกบันทึกไว้ก่อน
- ประสิทธิภาพ: พวกเขาช่วยประหยัดเวลาของคุณ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องสร้างรูปแบบใหม่ตั้งแต่ต้นทุกวัน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบันทึกประจำวันที่ดี?
แบบฟอร์มบันทึกประจำวันแบบปฏิบัติควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:
- รูปแบบที่ชัดเจน: ไม่ว่าจะเป็น Google Sheets หรือ MS Word (หรือClickUp Docs!) เทมเพลตควรมีการออกแบบที่ง่ายต่อการติดตามเพื่อช่วยนำคุณผ่านกระบวนการบันทึกประจำวันโดยไม่เกิดความสับสน
- ส่วนสำหรับข้อมูลสำคัญ: ควรมีพื้นที่เฉพาะสำหรับงานและประเภทของงาน วันที่ เหตุการณ์ บันทึก และเป้าหมาย
- พื้นที่สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด: มีพื้นที่สำหรับงานหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างวัน เพื่อให้การวางแผนมีความยืดหยุ่น
- การใช้รหัสสีและสื่อภาพ: การใช้รหัสสีในส่วนต่างๆ สามารถช่วยแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของรายการได้ ในขณะที่สื่อภาพเช่น กล่องกาเครื่องหมาย ปฏิทิน หรือแผนภูมิ ทำให้การติดตามและตรวจสอบงานของคุณง่ายขึ้น
- การจัดลำดับความสำคัญ: ควรให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานหรือเหตุการณ์ได้โดยมีช่องสำหรับระบุระดับความสำคัญ
- ความสามารถในการปรับแต่ง: แม่แบบที่เหมาะสมควรสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ โดยให้คุณสามารถเพิ่มหรือลบส่วนต่าง ๆ ได้
- การเข้าถึง: ควรสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์ ทำให้คุณสามารถบันทึกกิจกรรมของคุณได้แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
10 แบบฟอร์มบันทึกประจำวันยอดนิยม
เราได้สำรวจเทมเพลตหลากหลายรูปแบบสำหรับการจัดระเบียบงานและการบริหารเวลา เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณ 🍦
มาเจาะลึกคุณสมบัติของ เทมเพลตบันทึกประจำวันฟรีโดย Word, Excel และ ClickUpกันเถอะ เพื่อดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจสำหรับคุณบ้าง
1. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยคุณติดตามกิจกรรมประจำวันได้อย่างรวดเร็วและเพิ่ม ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ClickUp Daily Log Templateคือคำตอบสำหรับคุณ มันมาพร้อมกับงานที่สามารถรวมงานย่อยหลายงานเพื่อบันทึกกิจกรรมทั้งหมดที่คุณทำเสร็จในแต่ละวันได้อย่างครอบคลุม
ใช้เทมเพลตบันทึกกิจกรรมประจำวันเช่นนี้เพื่อสร้าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อติดตามกิจกรรมประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย จัดหมวดหมู่ภารกิจที่กำลังจะมาถึงหรือเสร็จสิ้นแล้วตามแง่มุมต่างๆ ของชีวิตที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหาร โรงเรียน การเงิน หรือครอบครัว ใช้ ฟิลด์ค่าใช้จ่าย เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายรวมของกิจกรรมของคุณและแยกย่อยใน ฟิลด์รายละเอียด
สร้าง รายการงานย่อยที่ต้องทำ พร้อมรายละเอียดวันที่และเวลาเพื่อติดตามว่างานเสร็จสิ้นตามแผนหรือไม่ หากกิจกรรมเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อลบออก นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ยังทำไม่เสร็จได้โดยการลากและวางงานเหล่านั้นไปยังด้านบนของรายการ 🏔️
ต้องการจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีขึ้นหรือไม่? เรามีเคล็ดลับดีๆ มาฝากคุณในวิดีโอนี้!
2. แม่แบบรายงานประจำวัน ClickUp
กำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการประเมินงานที่ทำสำเร็จในวันก่อนหน้าระบุความสำคัญในปัจจุบัน และเตรียมตัวสำหรับภาระหน้าที่ที่กำลังจะมาถึงอยู่หรือไม่? ทำทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นได้ด้วยเทมเพลตรายงานประจำวันของ ClickUp! 🤩
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการอัปเดตเอกสารนี้ทุกวันอย่างครบถ้วน โดยบันทึกงานที่เสร็จสิ้นทั้งหมด รวมถึงเวลาที่ใช้ไปกับงานนั้นๆ ในส่วน งานที่สำเร็จ ในส่วน งานที่ขัดขวาง ให้บันทึกปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน
สำหรับงานที่กำลังดำเนินการ ให้จัดทำรายการในส่วน งานที่ดำเนินการอยู่ ใช้ส่วน ลำดับความสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และจัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับวันถัดไป
โปรดอย่าลืมระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ในส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม
ทุกส่วนเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ คุณสามารถลบ, เพิ่ม, หรือเปลี่ยนชื่อได้ตามความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างคอลัมน์และแถวใหม่ในตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามงานหรือบันทึกการทำงานได้ตามต้องการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องการหยุดการสร้างรายงานกิจกรรมประจำวันด้วยตนเอง ให้ AI ทำแทนคุณ! AI ในตัวของ ClickUp ที่ชื่อว่า ClickUp Brain จะสรุปกิจกรรมงานทั้งหมดในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณภายในไม่กี่วินาที—สำหรับคุณ ทีมของคุณ และทั้งองค์กร!
3. แม่แบบแผนประจำวัน ClickUp
อย่าให้งานประจำวันของคุณล่าช้าด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Planner ซึ่งเป็น เทมเพลตโฟลเดอร์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ที่จะช่วยคุณจัดตารางกิจกรรม งานที่ต้องทำ การนัดหมาย รวมถึงสร้างงานประจำและติดตามนิสัยต่างๆ
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ รายการแยกสองรายการ:
- ตัวติดตามนิสัย: กิจวัตรที่คุณทำเป็นประจำ เช่น การวิ่งตอนเช้า
- งานส่วนตัว: งานประจำวันสำคัญที่ต้องใช้ความสนใจของคุณ เช่น การซื้อของชำ การทำอาหาร หรือการนัดหมายทางการแพทย์
ติดตามนิสัยหรือภารกิจส่วนตัวของคุณโดยใช้มุมมองรายการเพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมที่ต้องทำ พร้อมหมวดหมู่และวันที่ครบกำหนด สลับไปที่มุมมองบอร์ดเพื่อแสดงภารกิจตามหมวดหมู่ เช่น สุขภาพ ความสัมพันธ์ และงานบ้าน ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อเน้นกำหนดเวลาและจัดตารางงานใหม่โดยใช้ฟีเจอร์ลากและวาง
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้สามารถวางแผนร่วมกันกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้ผ่านการมอบหมายงาน ตัวอย่างเช่น หากมีงานใหญ่ของครอบครัวที่กำลังจะมาถึง คุณสามารถสร้างรายการงานและมอบหมายความรับผิดชอบ เช่น การอบขนม การทำอาหาร และการซื้อของ ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ 👪
4. แม่แบบรายงานการก่อสร้างประจำวันของ ClickUp
ติดตามกิจกรรมทั้งหมดในไซต์ก่อสร้างทุกวันด้วยเทมเพลตรายงานการก่อสร้างรายวันของ ClickUp เทมเพลตบันทึกที่ทรงพลังนี้ช่วยให้คุณติดตามทุกอย่างตั้งแต่ความสำเร็จและพนักงานไปจนถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นและการจัดตารางเวลา 👷
ใช้เทมเพลตเอกสารที่มีรายละเอียดสูงนี้เพื่อเก็บบันทึกงานที่เสร็จสิ้นและยังคงดำเนินการอยู่ผ่านตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ ติดตาม พนักงาน ของคุณทั้งหมด ตั้งแต่หัวหน้างานไปจนถึงผู้รับเหมาช่วง โดยกรอกตำแหน่งงานของพวกเขา ตามด้วยชื่อและจำนวนชั่วโมงการทำงานประจำสัปดาห์ที่พวกเขาได้ลงแรง
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ อุปกรณ์ ที่กำลังใช้งาน, ไม่ได้ใช้งาน, หรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซมเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ และอย่าให้วัสดุสิ้นเปลืองหมดโดยติดตามการใช้ผ่านตารางที่ให้ไว้ บันทึกปริมาณ วัสดุ ที่ใช้ในแต่ละวันและดูระดับสต็อกปัจจุบันของแต่ละรายการในบันทึกประจำวันงานก่อสร้างนี้ แบบฟอร์ม
รักษาความก้าวหน้าโดยการจัดตารางเวลาที่เข้มงวดเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:
- บันทึกการส่งมอบ: ตรวจสอบการส่งมอบวัสดุก่อสร้างรายวันโดยป้อนประเภทการส่งมอบ, เวลาส่งมอบที่กำหนดไว้, และเวลาส่งมอบจริง
- ความล่าช้าของตารางเวลา: ให้คำอธิบายเกี่ยวกับความล่าช้าโดยระบุประเภทของความล่าช้า ตามด้วยคำอธิบายของความล่าช้า และระยะเวลาที่สูญเสียไป
- การประชุมแบบยืน: หากมีการประชุมที่ไซต์ก่อสร้าง ให้บันทึกประเภท เวลา ผู้เข้าร่วม และหัวข้อการสนทนา
แบบฟอร์มบันทึกประจำวันการก่อสร้างยังมีส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับบันทึกการตรวจสอบสถานที่ทำงานในแต่ละวัน และบันทึกข้อมูลผู้เข้าชมทั้งหมดพร้อมวัตถุประสงค์การเข้าชม
5. แม่แบบรายงานการผลิตประจำวันของ ClickUp
รายงานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการผลิตภาพยนตร์ขนาดใหญ่ โดยให้การอัปเดตประจำวันเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน, บันทึกความปลอดภัย, สถานะของสินค้าคงคลัง, ความต้องการ, และความคืบหน้าในแต่ละวัน 🎬
คุณสามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดนี้และอื่น ๆได้ด้วยเทมเพลตรายงานการผลิตประจำวันของ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการ ปรับปรุงกระบวนการรายงานการผลิตภาพยนตร์ประจำวันให้มีประสิทธิภาพ
เทมเพลตเอกสารบันทึกที่ปรับแต่งได้นี้เริ่มต้นด้วยส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับ รายละเอียดรายงาน เช่น วันที่ผลิตและวันที่เติม และ รายละเอียดการผลิต เช่น บริษัทผู้ผลิต ผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามเวลาการเรียกตัวในวันผลิต ครอบคลุมเวลาที่ทีมงานมาถึงและเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการถ่ายทำภาพยนตร์
ใช้แบบฟอร์มเพื่อเก็บบันทึกความคืบหน้าขององค์ประกอบสำคัญต่อไปนี้:
- ฉาก: รายละเอียดเกี่ยวกับฉากที่บันทึกไว้, การถ่ายทำซ้ำ, เสียง, และเครดิต
- สคริปต์: บันทึกหมายเลขสคริปต์ที่ถ่าย, นาที, และการตั้งค่า
- ภาพยนตร์: บันทึกสต็อกฟิล์มปัจจุบัน ปริมาณที่ใช้ไป และรายละเอียดแยกสำหรับเทปวิดีโอและเทปบันทึกเสียง โดยระบุว่ามีภาพที่ดีหรือไม่ดี
- นักแสดงและตัวประกอบ: ตรวจสอบนักแสดงและตัวประกอบทั้งหมดของคุณในตารางแยกต่างหาก โดยรวมรายละเอียดเช่น ตัวละคร, ชั่วโมง, การเดินทาง, และเครื่องแต่งกาย
- บัตรเวลา:ติดตามตารางเวลาของทีมผลิตทั้งหมดผ่านตารางสำหรับสมาชิกทีมแต่ละคนเพื่อบันทึกเวลาเข้าและเวลาออก
6. แม่แบบบันทึกโครงการ ClickUp
สำหรับการวางแผนโครงการที่ประสบความสำเร็จการบันทึกกิจกรรมประจำวันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าทุกการดำเนินงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยเทมเพลตบันทึกโครงการของ ClickUp คุณสามารถ ติดตามงานโครงการ และอัปเดต เพิ่ม และแก้ไขรายการได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้ภายในเทมเพลตบันทึกกิจกรรมประจำวันเช่นนี้
เทมเพลตเริ่มต้นด้วยส่วนสำหรับรายละเอียดโครงการ เช่น ชื่อโครงการ ผู้จัดการ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
กรอกข้อมูลในเอกสารโดยเพิ่มงานโครงการ ระบุกำหนดส่ง และระบุสถานะของแต่ละงาน (ต้องทำ, ทำเสร็จแล้ว, หรือล่าช้า) ในตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถระบุอัตราการเสร็จสิ้นของโครงการเป็นเปอร์เซ็นต์และเขียนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับงานได้อีกด้วย 💬
สร้างหน้าใหม่สำหรับทุกโครงการโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มหน้า ที่มุมบนซ้ายของเทมเพลต นอกจากนี้ ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยการเพิ่มแถวและคอลัมน์ในตาราง หรือเพิ่มส่วนใหม่ตามโครงการของคุณ
7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
บอกลาตารางเวลาที่ยุ่งเหยิงและไม่ต้องพลาดงานประจำวันอีกต่อไปด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันจาก ClickUp! เทมเพลตงานที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น นี้จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยและยึดมั่นกับมันได้ผ่านการใช้หัวข้อย่อย สถานะ และฟิลด์ที่กำหนดเอง
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการปลูกฝังนิสัย การติดตามงาน หรือการจดจำสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันโดยใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ต่อไปนี้:
|ที่ไหน
|สำหรับการบันทึกที่อยู่หรือสถานที่ที่ต้องดำเนินการงานเฉพาะ เช่น ร้านขายของชำ บ้านเพื่อน ยิม หรือร้านอาหาร
|หมวดหมู่
|ฟิลด์แบบดรอปดาวน์สำหรับบันทึกแง่มุมของชีวิตผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น อาชีพ สุขภาพและการออกกำลังกาย หรืองานบ้าน
|ตัวนับจำนวนครั้งที่ต่อเนื่อง
|ช่องตัวเลขสำหรับบันทึกจำนวนครั้งติดต่อกันของงานหรือพฤติกรรมเฉพาะ
|หมายเหตุ
|ช่องข้อความยาวสำหรับบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อเตือนเพิ่มเติมหรือเหตุผลในการเลื่อนหรือยกเลิก
คุณสามารถสร้างงานย่อยเพื่อแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเช้า, บ่าย, และเย็นได้ ต่อไป, คุณสามารถเพิ่มงานย่อยซ้อนสำหรับทุกส่วนของวันเพื่อให้การจัดระเบียบประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น, คุณสามารถสร้างงานย่อย 'กิจวัตรเช้า' และเพิ่มสิ่งที่ต้องทำเช่น วิ่ง, อาบน้ำ, และอาหารเช้า 🌄
8. แม่แบบรายงานสิ้นวันของ ClickUp
การใช้รายงานสิ้นวันสำหรับโครงการใด ๆ ก็ตามเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมในการสื่อสารความสำเร็จและความท้าทายของพวกเขาขณะที่พวกเขากำลังปิดท้ายวันทำงานของพวกเขา 🔚
เทมเพลตสิ้นสุดวันของ ClickUpช่วยให้คุณ รวบรวมสรุปความคืบหน้าประจำวันของพนักงานแต่ละคน ซึ่งรวมถึงการประเมินตนเองเพื่อประเมินผลผลิต งานค้าง และงานในอนาคต เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย
ขอให้สมาชิกในทีมของคุณกรอกและส่ง แบบฟอร์มรายงานสิ้นวัน เป็นงานสุดท้ายของวันนั้น ซึ่งควรรวมถึงอัตราการผลิตของพวกเขา สรุปงานที่เสร็จสิ้น และเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นของงาน
ข้อมูลทั้งหมดที่สมาชิกทีมให้ไว้จะถูกบันทึกไว้ใน มุมมองรายการรายงานประจำวัน โดยอัตโนมัติ. มันจะแสดงการส่งทั้งหมดตามวันที่ครบกำหนด ทำให้คุณสามารถตรวจสอบรายงานและปรับปรุงสถานะตามความจำเป็นได้.
เปิด รายการรอการตรวจสอบ เพื่อค้นหาเอกสารที่รอการตรวจสอบ โดยเรียงตามแผนก นอกจากนี้ยังมี มุมมองตารางสรุปประจำวัน ซึ่งให้ภาพรวมที่กระชับของผลงานสมาชิกในทีมของคุณในแต่ละวัน
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานทันทีล่ะ?
ด้วยClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!
9. แบบบันทึกการทำงานประจำวัน โดย WPS Template
การติดตามบันทึกการทำงานประจำวันของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจสอบความคืบหน้าของงานการตั้งเป้าหมาย และการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง. แบบบันทึกการทำงานประจำวันโดย WPS Template คือผู้ช่วยที่ใช้งานง่ายของคุณสำหรับการทำสิ่งนั้นอย่างแม่นยำ—ใน Google Sheets หรือ MS Word.
คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตได้โดยตรงในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ หรือดาวน์โหลดแล้วเปิดใน Excel ก็ได้ กรอกข้อมูลลงใน ตารางที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า โดยใส่ชื่องานที่เสร็จสมบูรณ์ วันที่เสร็จสิ้น และระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานนั้น ⌚
คุณยังสามารถ เพิ่มปัญหา อุปสรรค หรือความยากลำบาก ที่พบในแต่ละงานได้ รวมถึงความคิดเห็นหรือข้อสังเกตที่น่าสนใจ
เทมเพลตนี้ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—คุณสามารถเปลี่ยนสี เพิ่มแถวและคอลัมน์ และเปลี่ยนชื่อฟิลด์ได้ นอกจากนี้ เลือกสไตล์เซลล์และตารางที่แตกต่างกัน ปรับขนาดตัวอักษรและแบบอักษร หรือใช้ฟีเจอร์การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นเซลล์และใส่ไอคอนเพื่อแสดงความคืบหน้าของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
10. แบบฟอร์มบันทึกสถานะโดย Template.net
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตสำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพและการติดตามงาน เทมเพลตบันทึกสถานะโดย Template.net จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของคุณ! 🧑🤝🧑
สามารถใช้ได้บน Google Sheets และ MS Word ติดตามกิจกรรมใด ๆ ที่คุณต้องการโดยการกรอกข้อมูลลงในตารางที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เช่น ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา และวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด หากคุณต้องการติดตามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ใหม่สำหรับสถานะงานและคอลัมน์ความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มรายละเอียดหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ปรับแต่งพื้นหลังของเทมเพลตให้ตรงกับความต้องการของคุณโดยเลือกจากรายการภาพพื้นหลังที่มีให้ ปรับแต่งโครงร่างตาราง ขนาดตัวอักษร แบบอักษร และสี และเพิ่มตารางหรือส่วนเนื้อหาใหม่ตามที่คุณต้องการ
เทมเพลตสามารถดาวน์โหลดได้ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึง Word, Google Docs, Excel และ PDF นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขได้โดยตรงในเบราว์เซอร์โดยคลิกที่ภาพเทมเพลต
ติดตามกิจกรรมประจำวันได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตบันทึกประจำวันฟรี
เทมเพลตบันทึกประจำวัน 10 แบบฟรีเหล่านี้จะช่วยให้การติดตามกิจกรรมประจำวันของคุณง่ายขึ้น ด้วยโครงร่างที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย (หรือใช้เวลามากเกินไปในการสร้าง)! 🙌
เรียกดูไลบรารีเทมเพลตของ ClickUpเพื่อค้นหาเทมเพลตบันทึกประจำวันเพิ่มเติมอีกมากมาย และใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณ สามารถจัดการตารางประจำวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา