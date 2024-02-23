กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ: รีวิวเชิงลึกของ TimeCamp (2025)

ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่ให้บริการมืออาชีพแก่ลูกค้าหลายคน หรือผู้จัดการที่กำลังมองหาวิธีทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหารเวลาอย่างดีสามารถช่วยได้ นั่นเป็นเพราะการบริหารเวลาเป็นทักษะที่สำคัญซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อวิธีที่เราใช้เวลา แต่ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแบ่งงานของเราอีกด้วย
การจัดการเวลาสามารถมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความยั่งยืนของธุรกิจได้ ในความเป็นจริง ธุรกิจใช้เงินถึง70% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปกับแรงงาน ด้วยการระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้ คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้หรือใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับสมาชิกทีมที่จัดการเวลาของพวกเขาอย่างชาญฉลาด
วิธีหนึ่งในการปรับปรุงการจัดการเวลาคือการติดตามเวลา แต่นั่นพูดง่ายกว่าทำ ในความเป็นจริง ตามการวิเคราะห์โดย QuickBooksมากกว่าหนึ่งในสามของบริษัทใช้ระบบการติดตามที่ล้าสมัย มีเพียงไม่กี่รายที่ใช้แอปติดตามเวลา และหลายรายยังคงใช้บัตรตอกเวลาแบบแมนนวล
โชคดีที่การอัปเดตระบบติดตามเวลาของคุณด้วยเครื่องมืออย่าง TimeCamp และ ClickUp นั้นทำได้ง่าย 🙌
ในรีวิว TimeCamp นี้ เราจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามเวลา คุณสมบัติที่ TimeCamp มีให้ และครอบคลุมข้อดีข้อเสียของการใช้เครื่องมือนี้ จากนั้นเราจะนำเสนอทางเลือกอื่นของ TimeCampรวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริง
อะไรคือ TimeCamp?
TimeCamp เป็นแอปติดตามเวลาที่บุคคลและทีมใช้เพื่อดูว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับงานหรือโครงการใดเป็นพิเศษเครื่องมือจัดการเวลานี้ยังมีฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้เพื่อทำให้การจัดงบประมาณหรือการรับเงินง่ายขึ้น แดชบอร์ดในตัวให้ภาพรวมที่มีโครงสร้างของเวลาที่ใช้ในการทำงานโดยกรองตามลูกค้าหรือโครงการ ⏰
TimeCamp ยังมีฟีเจอร์การรายงานที่ช่วยให้คุณเจาะลึกถึงวิธีการใช้เวลา คุณสามารถแสดงภาพเวลาที่แบ่งตามเปอร์เซ็นต์ตามกิจกรรมที่กำหนดเอง หรือสร้างรายงานโดยใช้ TimeCamp เพื่อดูว่าทั้งทีมจัดสรรเวลาอย่างไรหรือแต่ละบุคคลวางแผนงานของตนอย่างไร
นี่คือบทวิจารณ์ TimeCamp ของเราที่เน้นคุณสมบัติที่ดีที่สุด
คุณสมบัติหลักของ TimeCamp
TimeCamp เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่มีฟีเจอร์หลากหลาย รวมถึงการติดตามเวลาโครงการ การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ที่ง่ายขึ้น และการติดตามการเข้าร่วมงาน มีฟีเจอร์หลายอย่างที่ผู้จัดการโครงการสามารถใช้เพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือบุคคลสามารถใช้เพื่อทำให้ตารางเวลาของตนเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือฟีเจอร์เด่นของ TimeCamp ที่คุณควรรู้ 👀
1. การติดตามเวลาและกิจกรรม
คุณสมบัติหลักของ TimeCamp คือการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับการทำงานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมคอมพิวเตอร์เฉพาะหรือโครงการที่กำหนดไว้ได้ คุณสามารถกรองตารางเวลาของคุณตามโครงการ กิจกรรม หรือวันที่เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่คุณทำเสร็จแล้วและระยะเวลาที่ใช้ไป
2. การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
TimeCamp ช่วยให้การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณสามารถกำหนดอัตราค่าบริการหลายอัตรา ตั้งอัตราค่าบริการรายชั่วโมง และรวมการคำนวณภาษีเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติสำหรับส่งให้ลูกค้า การรองรับหลายสกุลเงินทำให้ง่ายต่อการเรียกเก็บเงินลูกค้าในต่างประเทศหากคุณทำงานในโครงการระดับโลกหรือกับลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ
3. การติดตามการเข้าร่วม
ด้วยการติดตามการเข้าร่วมงานที่ติดตั้งไว้ในระบบ ผู้จัดการสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของสมาชิกในทีมและวิธีการจัดสรรเวลาของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถบริหารจัดการผู้รับเหมาอิสระและสมาชิกทีมภายในได้ดีขึ้นเพื่อขยายกิจการหรือปรับระยะเวลาของโครงการให้สอดคล้องกับความสามารถ หากใช้ TimeCamp สำหรับการบันทึกเวลาส่วนตัว คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่าคุณสามารถรับลูกค้าใหม่ได้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในโครงการใดโครงการหนึ่ง
ฟีเจอร์การติดตามการเข้างานยังมีเครื่องมือสำหรับแสดงข้อมูลเงินเดือน การลา และวันหยุดพักผ่อนอีกด้วย สามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครมีแผนจะหยุดงานในช่วงเวลาสำคัญของโครงการ หรือใช้เพื่อแจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลเมื่อต้องคำนวณหรือติดตามการลาป่วยหรือค่าจ้างวันหยุดพักผ่อน
4. การผสานรวม กับเครื่องมืออื่น ๆ
ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้แม้ในขณะที่คุณกำลังทำงานในเครื่องมืออื่น ๆ โดยไม่ต้องสลับหน้าจอ ด้วยการผสานการทำงานของ TimeCamp คุณสามารถติดตามเวลาผ่านแอปมือถือและฟีเจอร์การระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือโดยการผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณใช้ทำงานอย่างลึกซึ้ง
5. แผนการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่น
TimeCamp มีแผนราคาให้เลือก 4 แบบที่เหมาะกับทุกงบประมาณ แผนฟรีให้ประโยชน์หลักส่วนใหญ่และรองรับผู้ใช้ได้ไม่จำกัด แผนฟรีเหมาะสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติ แต่ไม่มีฟีเจอร์การเรียกเก็บเงิน คุณจะต้องอัปเกรดเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์เหล่านั้น หากคุณต้องการปรับแต่งรวมถึงฟิลด์ผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ คุณจะต้องจ่ายสำหรับแผนระดับสูงสุด
TimeCamp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $3. 99
- พรีเมียม: ฿6.99
- สูงสุด: $10. 99
ข้อดีของการใช้ TimeCamp
ไม่มีรีวิว TimeCamp ที่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึงข้อดีของการใช้เครื่องมือนี้ มีประโยชน์มากมายในการใช้แอปจัดการเวลาอย่างTimeCamp ใช้ TimeCamp หากคุณต้องการเพียงเครื่องมือติดตามเวลาและไม่ต้องการฟีเจอร์การจัดการโครงการอื่นๆ เนื่องจากเน้นที่การติดตามเวลาและการเรียกเก็บเงินเป็นหลัก คุณจะไม่ได้รับฟีเจอร์อื่นๆ เช่นการจัดการงาน 💪
นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้ TimeCamp:
- ระบบรายงานขั้นสูง: มีรายงานให้เลือกหลายรูปแบบ โดยแต่ละรายงานนำเสนอภาพข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
- การติดตามเวลาที่ง่ายดาย: ด้วยแอปเดสก์ท็อป, การเชื่อมต่อ, และแอปมือถือ, คุณสามารถติดตามเวลาของคุณได้ในขณะที่ทำงานโดยไม่ถูกเครื่องมือที่ใหญ่โตรบกวน. เครื่องมือนี้มีการปรับแต่งและการแบ่งส่วนให้คุณสามารถติดตามเวลาในวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ, ไม่ว่าจะเป็นตามกิจกรรม, โครงการ, หรือลูกค้า
- การเรียกเก็บเงินที่ง่ายขึ้น:ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาทำให้การรับเงินง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติในการสร้างใบแจ้งหนี้ตามชั่วโมงที่คุณสามารถเรียกเก็บเงินได้ ปรับแต่งอัตราค่าจ้างของคุณและรวมชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับการติดตาม แต่ไม่รวมในใบแจ้งหนี้ของคุณ
- เคลียร์ แบบฟอร์มบันทึกเวลา: แบบฟอร์มบันทึกเวลานี้ให้รายงานที่ชัดเจนและกระชับเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานของคุณในหน้าเดียว
ปัญหาที่พบบ่อยTimeCamp ที่ผู้ใช้เผชิญ
เช่นเดียวกับแอปบันทึกเวลาทั้งหมด TimeCamp ก็มีข้อเสียบางประการ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเว็บไซต์ แต่ผู้ใช้บางคนก็ต้องการให้มีฟีเจอร์เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน 🤔
นี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ใช้ TimeCamp:
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สับสน: ผู้ใช้บางรายพบว่าเลย์เอาต์ของเครื่องมือติดตามเวลาดูสับสน และแอปโหลดช้า
- การปรับแต่งที่จำกัด: แม้ว่าคุณสามารถเพิ่มแท็กเพื่อเน้นงานได้ แต่คุณไม่สามารถสร้างชื่องานที่กำหนดเองได้ ทำให้การแบ่งงานในโครงการขนาดใหญ่ทำได้ยากขึ้น
- ข้อบกพร่องในการติดตามเวลา: ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าแอปไม่ได้บันทึกเวลาอย่างถูกต้อง คุณสามารถใช้การบันทึกเวลาด้วยตนเองเพื่ออัปเดตเวลาที่ใช้ในการทำงานได้เสมอ แต่จะต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้น
- คุณสมบัติที่จำกัดนอกเหนือจากการติดตามเวลา: แม้ว่าจะเหมาะสมสำหรับแอปติดตามเวลาโดยเฉพาะ แต่ไม่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือจัดการปฏิทินของคุณได้ดีขึ้น นั่นเป็นข้อจำกัดอย่างมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเป็นส่วนหนึ่งของแผนโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น
รีวิว TimeCamp บน Reddit
เราต้องการทราบว่าผู้ใช้จริงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ TimecCamp ดังนั้นเราจึงไปที่Redditเพื่อหาข้อมูลโดยตรง เมื่อคุณค้นหาบทวิจารณ์เกี่ยวกับ TimeCamp บน Reddit คุณจะพบว่ามีผู้คนมากมายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามเวลาและแอปพลิเคชันโดยทั่วไป 🎙️
เมื่อถูกถามถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตามเวลา ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า "TimeCamp อาจเหมาะกับคุณ. มันรองรับการบันทึกเวลาทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล และมีความสามารถในการติดตามว่าผู้คนกำลังใช้โปรแกรมอะไรบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา"
ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า "ผมขอแนะนำให้คุณลองตรวจสอบ TimeCamp, BuddyPunch และ TimeDoctor ทั้งหมดนี้เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มีเครื่องมือและฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น"
ส่วนใหญ่ของความคิดเห็นดูเหมือนจะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันติดตามเวลาโดยทั่วไป และไม่มีข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งที่สนับสนุนให้ใช้ TimeCamp มากกว่าตัวเลือกอื่น ๆ ในตลาด
เครื่องมือติดตามเวลาทางเลือกเพื่อใช้แทนTimeCamp
รู้สึกเหมือนว่า TimeCamp ไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณใช่ไหม? มีทางเลือกอื่น ๆ ของ TimeCampที่คุณสามารถตรวจสอบเพื่อค้นหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการได้ ในฐานะเครื่องมือติดตามเวลา TimeCamp ไม่ใช่โซลูชันแบบครบวงจร สำหรับบุคคลหรือทีมที่ต้องการเครื่องมือที่ทำได้มากกว่า ลองพิจารณาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp 🛠️
คลิกอัพ
การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpมอบการจัดการเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับงานของคุณได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการบันทึกชั่วโมงทำงานด้วยตนเอง ติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายจากทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อป มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่รองรับ Android, Apple iOS และ Microsoft Windows คุณจึงสามารถใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp ได้ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม
เพิ่มความเป็นระเบียบให้กับการติดตามเวลาของคุณด้วยบันทึกและป้ายกำกับ ใช้คุณสมบัติการจัดเรียงเพื่อระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาและใช้มุมมอง Rollup เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการต่างๆ
ความสะดวกในการใช้งานและการผสานรวมกับระบบต่าง ๆ มากมายทำให้ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่น คุณสามารถซิงค์เวลาได้อย่างรวดเร็ว ใช้การผสานรวมกับระบบติดตามเวลาเช่น Toggl และ Harvest หรือแอปการเรียกเก็บเงินเช่น QuickBooks เพื่อทำให้ระบบติดตามและชำระเงินของคุณง่ายขึ้น
ClickUp ยังสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่แอปติดตามเวลาส่วนใหญ่ไม่มีให้ใช้ คุณสามารถใช้ภารกิจของ ClickUpเพื่อแบ่งงานของคุณออกเป็นชิ้นงานที่สามารถจัดการได้ และสร้างภารกิจย่อยเพื่อแยกงานให้ละเอียดยิ่งขึ้น ด้วยระบบการจัดการภารกิจที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการติดตามเวลาเพื่อปรับเปลี่ยนความจุของโครงการและระยะเวลาให้เหมาะสมได้
ClickUp ยังมีฟีเจอร์การรายงานและการตรวจสอบเพื่อช่วยให้การอนุมัติเวลาทำงานง่ายขึ้น และช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลกำไรของโครงการ. คุณสามารถเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึง และเก็บเอกสารการตัดสินใจไว้ในระบบเพื่อให้ทุกคนในทีมทราบว่าจะส่งใบแจ้งหนี้ไปที่ไหน และใครสามารถอนุมัติเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้.
ClickUp ยังช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นโดยการทำงานที่ยุ่งเหยิงให้เป็นอัตโนมัติ ด้วยการเข้าถึงเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและเร่งเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จเทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpช่วยวางรากฐานสำหรับวันทำงานที่ประสบความสำเร็จ มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพงานและจัดสรรชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณเพื่อจัดการกับงานที่สำคัญที่สุด
ใช้เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUpเพื่อใช้เวลาทำงานของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น และสร้างตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตการวิเคราะห์เวลาจาก ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเน้นเวลาที่ไม่ได้ใช้งานและใช้แผนภูมิกราฟิกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าคุณใช้เวลาและทรัพยากรไปอย่างไร
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
ประโยชน์ของการติดตามเวลา
การติดตามเวลาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การติดตามเวลาไม่เพียงแต่ให้พื้นฐานในการทำงานเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ที่สามารถใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ในฐานะหัวหน้าทีม คุณยังสามารถวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการและมองเห็นกระบวนการทำงานได้ดีขึ้นโดยรู้ความสามารถของแต่ละสมาชิกในทีม 🙇♀️
นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการติดตามเวลาทำงานของพนักงาน:
- เพิ่มผลกำไร: เวลาคือเงิน ด้วยการติดตามเวลา คุณสามารถเห็นได้ว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- สร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง: การเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับงานเล็ก ๆ ภายในโครงการหรือการจ่ายเงินให้กับฟรีแลนซ์อาจเกิดความสับสนได้หากไม่มีระบบติดตามเวลา ด้วยการบันทึกชั่วโมงและตั้งอัตราค่าบริการที่สามารถเรียกเก็บได้ จะทำให้การสร้างใบแจ้งหนี้และการชำระเงินเป็นเรื่องง่าย
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: การรู้ว่าคุณใช้เวลาอย่างไรและที่ไหน หมายความว่าคุณสามารถจัดสรรเวลาทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่ให้กับงานที่ต้องการความสนใจมากขึ้น นอกจากนี้คุณจะใส่ใจมากขึ้นกับวิธีการทำงานของคุณเพื่อให้แต่ละชั่วโมงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ปรับปรุงการจัดการโครงการ: การติดตามเวลาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขีดความสามารถของคุณ เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและสร้างกรอบเวลาโครงการที่เป็นจริงได้
- การสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น: เมื่อคุณนำระบบการติดตามเวลาที่โปร่งใสมาใช้ พนักงานสามารถติดต่อและให้ข้อมูลอัปเดตได้หากพวกเขาทำงานได้เร็วกว่าที่คาดไว้ หรือต้องการเวลาหรือการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้งานเสร็จตรงเวลา
ใช้ ClickUp เพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
ในรีวิว TimeCamp นี้ เราได้ครอบคลุมถึงข้อดี ข้อเสีย และคุณสมบัติหลักของแอปติดตามเวลา TimeCamp มีความโดดเด่นในการให้บริการชุดเครื่องมือสำหรับการติดตามเวลา การติดตามการเข้างาน และเครื่องมือสำหรับการเรียกเก็บเงิน ผู้ใช้สามารถบันทึกชั่วโมง เพิ่มแท็กเพื่อแยกแยะระหว่างกิจกรรมและโครงการต่างๆ และสร้างใบแจ้งหนี้ได้ทันทีตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
อย่างไรก็ตาม TimeCamp ยังขาดคุณสมบัติขั้นสูงและการสนับสนุนการจัดการเวลาอย่างครบถ้วน อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายและอาจมีปัญหาขัดข้อง นอกจากนี้ยังมีเพียงคุณสมบัติการติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้เท่านั้น การติดตามเวลาเป็นเพียงขั้นตอนแรก คุณจำเป็นต้องปรับปรุงงานของคุณและสร้างกระบวนการจัดการเวลาที่ดีขึ้นด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มต้นจัดการเวลาของคุณให้ดีขึ้น ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัว คุณสามารถบันทึกเวลาและได้รับข้อมูลเชิงลึกในการสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากอุปกรณ์ใดก็ได้ นอกจากนี้ การผสานรวมกับระบบอื่น ๆ หลายสิบระบบและเทมเพลตหลายพันแบบทำให้เครื่องมือนี้เป็นโซลูชันครบวงจรที่แท้จริงสำหรับความต้องการในการจัดการเวลาและทีมของคุณ 🏆