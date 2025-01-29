10 แอปบันทึกเวลาทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลาในปี 2025

บล็อก ClickUp
29 มกราคม 2568

แน่นอน ความสามารถในการจัดการเวลาและงานที่รับผิดชอบจะเป็นสิ่งที่ดีมาก

แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรจะดีกว่านั้น? การมีแอปที่จัดการทุกอย่างให้คุณตั้งแต่ต้นจนจบ!

และไม่ใช่, เราไม่ได้กำลังพูดถึงเครื่องมือที่จินตนาการขึ้นซึ่งจะปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ในปี 2065

เรากำลังกล่าวถึงแอปนาฬิกาบันทึกเวลาซึ่งเราจะครอบคลุม 10 แอปในคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้

คุณพร้อมที่จะบริหารเวลาอย่างมืออาชีพหรือยัง?

คุณควรมองหาอะไรในแอปนาฬิกาบันทึกเวลา?

แอปนาฬิกาบันทึกเวลาทำงานทำงานเป็นเครื่องมือติดตามเวลาและให้โซลูชันดิจิทัลสำหรับความต้องการในการจัดการเวลาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ มีแอปนาฬิกาบันทึกเวลาทำงานมากมายให้คุณเลือกใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้แอปต่างๆ มาดูพารามิเตอร์การติดตามเวลาที่คุณต้องพิจารณาก่อนเลือกแอปนาฬิกาเวลาที่เหมาะกับคุณ:

  1. ทำไม: การกำหนดสิ่งที่คุณหวังจะบรรลุด้วยแอปนาฬิกาเวลาเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องการลดความพยายามในการบันทึกและคำนวณชั่วโมงหรือไม่? ต้องการเรียนรู้ว่าพนักงานใช้เวลาไปกับงานต่างๆ มากน้อยเพียงใด หรือต้องการทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นดิจิทัลใช่หรือไม่? กำหนดรูปแบบการทำงานของทีมคุณเพื่อใช้ประโยชน์จากแอปนาฬิกาเวลา
  2. ถาม: แอปนาฬิกาบันทึกเวลาบันทึกชั่วโมงการทำงานของพนักงานทุกคนครบถ้วนหรือไม่?
  3. ความสองด้าน: แอปนาฬิกาบันทึกเวลาต้องติดตามทั้งการเข้างานและเวลาทำงาน—ไม่ใช่การที่คุณใช้สเปรดชีตหรือบัตรลงเวลาออนไลน์ด้วยตนเอง
  4. ประโยชน์: แอปบันทึกเวลาควรปกป้องสิ่งต่อไปนี้ของคุณในที่สุด: เวลา ที่อาจสูญเสียไปกับการบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่าย ในแง่ของต้นทุนการดำเนินงาน
  7. โฮสต์หรือออนไลน์?: วิเคราะห์ว่าคุณต้องการแอปนาฬิกาบันทึกเวลาแบบโฮสต์หรือแบบออนไลน์ ทางเลือกหลังเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องอัปเกรดหรือเสียค่าใช้จ่ายหลายพันดอลลาร์ในการตั้งค่า
10 แอปบันทึกเวลาทำงานที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

ด้วยตัวเลือกมากมาย จึงเป็นเรื่องยากที่จะเลือกแอปนาฬิกาบันทึกเวลาที่ดีที่สุด; นี่คือจุดที่การวิจัยของเราเข้ามาช่วย

ลองดูรายการ 10 แอปนาฬิกาบันทึกเวลาที่ดีที่สุดของเราที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานและจัดการตารางเวลาได้อย่างราบรื่น

1.คลิกอัพ

ดูและติดตามประมาณเวลาที่ใช้กับงานใน ClickUp ได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดูและติดตามประมาณเวลาที่ใช้กับงานใน ClickUp ได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในบรรดาคุณสมบัติมากมายที่ ClickUp มีให้, มันเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นหลัก.

ClickUp มี ฟีเจอร์การติดตามเวลาของโปรเจกต์ที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณติดตามเวลาของคุณจากอุปกรณ์ใดก็ได้ และหากคุณใช้ Chrome แพลตฟอร์มยังมีปลั๊กอินที่สะดวก—ClickUp's Chrome Extension—สำหรับการติดตามเวลา

ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp นำฟีเจอร์ที่แยกจากกันมากที่สุดห้าประการของการจัดการโครงการมารวมไว้ในแอปเดียวที่น่าทึ่ง
ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp นำฟีเจอร์ที่แยกจากกันมากที่สุด 5 อย่างของการจัดการโครงการมารวมไว้ในแอปเดียวที่น่าทึ่ง สร้างงาน ติดตามเวลา จัดเก็บภาพหน้าจอ บันทึกเว็บไซต์ บันทึกโน้ต และแนบอีเมล—ทั้งหมดจากส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp

ไม่ว่าคุณต้องการเรียกเก็บเงินลูกค้าตรงเวลา, เพิ่มบันทึกเชิงลึกในการติดตามเวลาของคุณ, หรือสร้างป้ายกำกับเพื่อติดตามระยะเวลาของโครงการ, คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกประการ

ใช้เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp เพื่อปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างชาญฉลาด

เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp
การมีตารางเวลาที่ออกแบบมาอย่างดีเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ นั่นคือเหตุผลที่แม่แบบตารางการจัดการเวลาของ ClickUp เข้ามาช่วย!

การมองอย่างรวดเร็วถึงข้อดีของตัวติดตามเวลาของ ClickUp:

  • มันมอบฟังก์ชันการรายงานที่แข็งแกร่งและผสานรวมเข้ากับระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น
  • มันมอบมุมมองปริมาณงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมองเห็นภาพ รวมแบบมุมสูงของการจัดการทรัพยากรภายใน

เพื่อย้ำอีกครั้ง ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม และความสามารถในการจัดการเวลา ที่ติดตั้งมาในตัวก็มีความสามารถไม่แพ้กัน และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • ติดตามเวลาการทำงานจากแท็บเล็ตและแอปพลิเคชันบันทึกเวลาบนมือถือได้ง่าย ๆ เพียงกดปุ่ม 'ติดตั้ง'
  • ดูความจุของทีมเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยใช้มุมมองปริมาณงาน
  • ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และทดลองใช้ตัวเลือกการจัดการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติประเภทอื่น ๆ
  • ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการรายงานเพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานใช้เวลา (และวิธีปรับปรุง)
  • ติดป้ายกำกับ, จัดหมวดหมู่, และสร้างบันทึกเพื่อบันทึกเวลา

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ปัจจุบัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปนาฬิกาบันทึกเวลาบนมือถือนี้ยังมีค่อนข้างจำกัด—แต่จะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
  • เนื่องจากเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อาจมีช่วงการเรียนรู้เล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเพียงแค่ตัวติดตามเวลาแบบง่าย ๆ

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Clockify

ผ่านทางClockify

Clockify เป็นแอปติดตามเวลาและบันทึกเวลาทำงานที่มีเทมเพลตบันทึกเวลาที่น่าสนใจ — ใช้เพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานสำหรับหลายโครงการสำหรับผู้ใช้จำนวนเท่าใดก็ได้

แม้จะเป็นแอปบันทึกเวลาทำงานฟรี แต่ Clockify ก็ถูกใช้โดยแบรนด์ชั้นนำระดับสูง เช่น Disney, Sony, Patagonia, Google, SAP, CISCO และอื่นๆ อีกมากมาย

เช่นเดียวกับแอปนาฬิกาบันทึกเวลาอื่น ๆ ในรายการนี้ Clockify ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามการเข้างาน ประสิทธิภาพการทำงาน และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify:

  • ตัวจับเวลา: ติดตามชั่วโมงการทำงานแบบเรียลไทม์
  • บันทึกเวลาทำงาน: บันทึกกิจกรรมรายสัปดาห์ในโครงการและงานต่างๆ
  • ปฏิทิน: เชื่อมต่อกับ Google Calendar หรือ Outlook และดูวันในบล็อกเวลา 5, 15, 30 หรือ 60 นาที
  • ระบบติดตามอัตโนมัติ: ติดตามการใช้เวลาของคุณบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ และดูการแยกประเภทอย่างละเอียดว่าคุณใช้สิ่งใดและเมื่อใด
  • คีออสก์: ลงเวลาเข้างานจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันโดยใช้รหัส PIN

ข้อจำกัดของ Clockify:

  • เวอร์ชันฟรีของ Clockify เป็นเวอร์ชันพื้นฐานและมีข้อจำกัดหลายประการในฟีเจอร์สำคัญ; ความสามารถขั้นสูงสามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเวอร์ชันสมัครสมาชิกเท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าโปรแกรมทำงานช้าและอาจไม่ตอบสนองในบางครั้ง
  • การยกเลิกสามารถทำได้ทางออนไลน์เท่านั้น และผู้ใช้ต้องส่งอีเมล ซึ่งเป็นวิธีการจัดการงานที่น่าเบื่อและเจ็บปวด ตามที่ผู้ใช้บางท่านได้กล่าวไว้

ราคาของ Clockify:

  • พื้นฐาน (การบริหาร): $3.99 ต่อผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • มาตรฐาน (แบบฟอร์มการบันทึกเวลาทำงานและการเรียกเก็บเงิน): $5.49 ต่อผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • โปร (กำไรและประสิทธิภาพ): $7.99 ต่อผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร (การควบคุมและความปลอดภัย): $11.99 ต่อผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ Clockify:

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,600+ รีวิว)

3. บันทึกเวลาทำงาน

แดชบอร์ดแอป timesheet.io
ผ่านทางTimesheet.io

Timesheet เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องเดินทางตลอดเวลา—ไม่ว่าคุณจะติดอยู่ในการจราจรหรือต้องเดินทางบ่อยแค่ไหน Timesheet ช่วยให้คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานของคุณได้โดยไม่ต้องเปิดแอปเลย

อีกข้อดีที่อาจทำให้คุณสนใจคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้แอปแยกต่างหากเพื่อป้อนเวลา นอกจากนี้ ผู้ใช้ไม่ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

รายงานเวลาทำงานก็ง่ายต่อการดึงและส่งไปยังฝ่ายบุคคลเช่นกัน. Timesheet เป็นแอปนาฬิกาบันทึกเวลาที่ดีในตลาดสำหรับการติดตามวันลาของพนักงานและชั่วโมงทำงานรายสัปดาห์.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแบบฟอร์มบันทึกเวลา:

  • เทคโนโลยี WLAN & Geofencing: เทคโนโลยี WLAN และ Geofencing ของแอปนาฬิกาบันทึกเวลาการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่าประเภทการทำงานอัตโนมัติของคุณแล้วปล่อยให้แอปจัดการเอง
  • แบบฟอร์มบันทึกเวลาจะบันทึกชั่วโมงการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนสถานที่เฉพาะหรือใช้จุดเข้าถึงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และหยุดบันทึกเมื่อคุณออกจากสถานที่นั้น

ข้อจำกัดของแบบฟอร์มบันทึกเวลา:

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปนี้ยังไม่ตอบโจทย์ในการติดตามเวลาแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่ต้องการบันทึกเวลาเข้างาน
  • หากความต้องการในการติดตามเวลาของลูกค้าเป็นไปอย่างกว้างขวางและซับซ้อน แอปนี้อาจไม่เหมาะกับความต้องการ

ราคาตามเวลาทำงาน:

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • บวก: $5/เดือน
  • ข้อดี: $10/เดือน/ผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวในแบบฟอร์มบันทึกเวลา:

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

4. สายสะพาย

แดชบอร์ด Sling
ผ่านทางSling

เราทุกคนเคยใช้ แอปจัดการงานเพื่อทำเครื่องหมายสิ่งที่ต้องทำในรายการตรวจสอบของเรา แต่แล้วการติดตามเวลาสำหรับงานต่างๆ ล่ะ?

Sling เป็นแอปที่ดีเมื่อพูดถึงแอปบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน สามารถตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงานและซิงค์ข้อมูลเวลาทำงานของพนักงานได้ทันที ทำให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น

แอปนาฬิกาบันทึกเวลาการทำงานนี้ยังให้คุณเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เวลาทำงานของพนักงานไม่ถูกต้อง (หากมี) ได้อีกด้วย ติดตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น การทำงานล่วงเวลาและวันหยุด และตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งหรือกะการทำงานของพนักงานของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ Sling:

  • การติดตามเวลาจะง่ายขึ้นเพราะคุณสามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของคุณให้เป็นแอปนาฬิกาบันทึกเวลาได้
  • มีตัวเลือกสำหรับระบบติดตามเวลาพนักงานแบบคีออส
  • ซิงค์เวลาทำงานของพนักงานกับระบบเงินเดือนโดยอัตโนมัติ พร้อมตัวเลือกในการส่งออกข้อมูล

ข้อจำกัดของสายสะพาย:

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปค้างและโหลดอยู่ตลอดเวลา พวกเขาจำเป็นต้องรีสตาร์ทแอปเพื่อใช้งานต่อ ซึ่งอาจสร้างความรำคาญได้
  • ผู้ใช้รายอื่นยังรายงานว่าได้รับการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนหลายครั้งสำหรับการสนทนาที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรง

ราคาสลิง:

  • ฟรี (พนักงาน, ผู้จัดการ, และสาขาไม่จำกัด)
  • พรีเมียม: $1.70 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 3.40 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของสลิง:

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)

5. รีพลิคอน

แอปนาฬิกาบันทึกเวลา Replicon
ผ่านทางReplicon

Replicon เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาแบบครบวงจรสำหรับโครงการ การจ่ายเงิน การเรียกเก็บเงิน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ด้วยระบบบันทึกเวลาที่แม่นยำ แอปนี้ได้รับการรายงานว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 10-15% และปรับปรุงผลกำไรของโครงการได้ถึง 10%

คุณสมบัติเด่นของ Replicon:

  • ZeroTime: ฟีเจอร์ติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลการทำงานและเวลาของพนักงานของคุณโดยอัตโนมัติในทุกแอปดิจิทัลกว่า 100 แอปที่พวกเขาใช้ เช่น Asana, Slack, Jira, Zoom และอื่นๆ
  • แชทบอทที่ใช้ AI ช่วยขับเคลื่อนการติดตามเวลาในรูปแบบการสนทนาและเข้าถึงการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการส่งแบบฟอร์มเวลา
  • การติดตามแบบเรียลไทม์ มอบความสามารถในการมองเห็นตำแหน่งของพนักงานเพื่อควบคุมทีมระยะไกล (และทีมภาคสนาม) จากที่บ้านของคุณ

ข้อจำกัดของ Replicon:

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการรายงานของแอปสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
  • การไม่มีตัวจับเวลาในแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้หลายคน

ราคาของ Replicon:

  • ชุดติดตามเวลาโครงการ: เริ่มต้นที่ $12/เดือน
  • ชุดผลิตภัณฑ์การบันทึกเวลาและการเข้างาน: เริ่มต้นที่ $6/เดือน
  • ชุดระบบอัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $29/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Replicon:

  • G2: 4. 3/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

6. เก็บเกี่ยว

ตัวอย่างของตารางเวลาการติดตามเวลาที่สร้างขึ้นใน Harvest
ผ่านทางHarvest

เครื่องมือติดตามเวลาของเอเจนซีมักได้รับการชื่นชมสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน (และสมควรได้รับคำชมเชย)

และ Harvest เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ช่วยให้คุณติดตามเวลาในแต่ละวันได้อย่างต่อเนื่องด้วยการแจ้งเตือนอย่างละเอียดอ่อน

แอปนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ทำให้ทีมของคุณสามารถใช้เพื่อติดตามโครงการและชั่วโมงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของการเก็บเกี่ยว:

  • แอปพลิเคชัน สำหรับเดสก์ท็อปต่าง ๆ (Mac และ PC), มือถือ (iOS และ Android), และเว็บเบราว์เซอร์
  • 50+ การเชื่อมต่อกับแอปและเครื่องมือยอดนิยม

ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว:

  • สำหรับผู้ใช้บางราย การรายงานยังไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอ
  • การค้นหาโครงการภายในแอปเป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของ Harvest ตามที่ผู้ใช้ใช้งานจริง

ราคาการเก็บเกี่ยว:

  • เก็บเกี่ยว: $0 ฟรีตลอดไป
  • Harvest Pro: $10. 80/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว:

  • G2: 4. 3/5 (790+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (570+ รีวิว)

7. นิ้ว

ผ่านทางนิ้ว

ความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของนายจ้างคือการมั่นใจว่าพนักงานอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อเช็คเข้าและเช็คออก. แอปพลิเคชันนาฬิกาเช็คเวลา Inch ดูแลปัญหาปวดหัวนี้ด้วยความแม่นยำ.

ไม่ว่าคุณต้องการส่งออกใบเวลาทำงานเพื่อการประมวลผลเงินเดือนอย่างง่ายดายหรือการออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า หรือติดตามเวลาทำงานของพนักงาน หรือแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ใด ๆ Inch ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณและกรณีการใช้งานทุกประเภท

คุณสมบัติเด่นของ Inch:

  • ฟีเจอร์การกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ช่วยให้พนักงานลงเวลาเข้าและออกงานได้อย่างถูกต้อง
  • ความสามารถในการติดตามการจัดการงานและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา เช่น เวลาที่พนักงานทำงานจริง, พิกัดสถานที่, เวลาที่ใช้ในการทำงาน, และอื่น ๆ
  • รายงานโต้ตอบที่รวบรวม เกี่ยวกับการติดตามเวลา
  • แอปนิ้ว สามารถแจ้งเตือนหากพนักงานพยายามลงเวลาเข้างานก่อนถึงจุดหมายปลายทาง หรือหากพนักงานทิ้งอุปกรณ์ไว้ที่สถานที่ทำงานโดยไม่ลงเวลาออก

ข้อจำกัดด้านนิ้ว:

  • Inch เป็นแอปจัดการงานเป็นหลักที่มีฟีเจอร์การติดตามเวลา—ฟังก์ชันการติดตามยังไม่ล้ำหน้าเท่ากับแอปนาฬิกาจับเวลาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

การตั้งราคาเป็นนิ้ว:

  • ใช้ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวเป็นนิ้ว:

  • ไม่มีให้บริการ

8. ระบบติดตามเวลาทำงานของ Justworks (เดิมชื่อ Justworks Hours)

ระบบติดตามเวลาทำงานของ Justworks
ผ่านทางJustworks การติดตามเวลา

เมื่อคุณเพิ่มระบบติดตามเวลาทำงานของ Justworks กับ Justworks PEO หรือระบบเงินเดือน ผลลัพธ์คือการจัดการเวลาที่ดีขึ้นทั่วทั้งทีม

แอปนี้มีฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น การซิงค์เงินเดือน กฎการทำงานล่วงเวลาและพักเบรก ความสามารถในการกำหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ การแจ้งเตือนและเตือนความจำ เป็นต้น

คุณสมบัติเด่นของระบบติดตามเวลาทำงาน Justworks:

  • ตรวจสอบสถานที่เข้าและออกงานด้วยฟังก์ชันการกำหนดขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
  • พนักงานที่ทำงานในสถานที่และพนักงานที่ทำงานทางไกลสามารถติดตามเวลาได้โดยใช้แอปนาฬิกาบันทึกเวลาบนมือถือ, Slack, เป็นต้น
  • คุณสมบัติการบันทึกเวลาที่มีประโยชน์ เช่น การจับเวลาทำงานล่วงเวลา การแจ้งเตือนเวลาพักรับประทานอาหารและพักผ่อนโดยอัตโนมัติ และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของการติดตามเวลาของ Justworks:

  • แอปนี้มีราคาสูงมากสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาการติดตามเวลาของ Justworks:

  • พื้นฐาน: $59/เดือน/พนักงาน (พนักงานคนที่ 50 เป็นต้นไป $49/เดือน)
  • บวก: $99/เดือน/พนักงาน (พนักงานคนที่ 50 ขึ้นไป $89/เดือน)

Justworks การให้คะแนนและรีวิวการติดตามเวลา:

  • ไม่มีให้บริการ

9. ClockInEasy

ผ่านทางClockInEasy

ClockinEasy เลเซอร์มุ่งเน้นไปที่การรายงานและการติดตามเวลา

ในฐานะเอเจนซี่ คุณไม่สามารถกำหนดราคา ในการบริหารงบประมาณโครงการได้ แต่ ClockinEasy ทำให้ภารกิจนี้คุ้มค่าและง่ายขึ้นอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ต้นทุนแรงงานหรือติดตามการเข้างานในไซต์งานแบบเรียลไทม์ แอปนี้มอบบันทึกเวลาทำงานที่แม่นยำและละเอียดบนคลาวด์ได้เพียงคลิกเดียว

คุณสมบัติเด่นของ ClockInEasy:

  • คุณสมบัติการจดจำใบหน้า เพื่อจัดการกับเอกสารเวลาทำงานของพนักงานดิจิทัลโดยไม่ให้เกิดกรณีการขโมยเวลาหรือการเซ็นชื่อแทนกัน
  • คุณสมบัติการคิดต้นทุนโครงการหรืองาน ช่วยให้คุณติดตามต้นทุนของงานด้วยบันทึกเวลาทำงานของพนักงานอย่างละเอียด รวมถึงการบันทึกเวลาเป็นนาทีและตำแหน่ง GPS
  • แดชบอร์ดแผนที่สด พร้อมตำแหน่ง GPS ช่วยให้การติดตามเวลาของพนักงานปลอดภัย

ข้อจำกัดของ ClockInEasy:

  • แอปพลิเคชันนี้มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย
  • บางครั้ง แอปเกิดข้อผิดพลาดเมื่อพยายามบันทึกเวลาเข้าและออก

ราคาของ ClockInEasy:

  • ฟรีตลอดไป: $0 (สำหรับผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น)
  • มืออาชีพ: $4.00 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

ClockInEasy คะแนนและรีวิว:

  • G2: 3. 6/5 (4 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

10. Connecteam

ผ่านทางConnecteam

แอปนาฬิกาบันทึกเวลาของ Connecteam ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในทุกระดับ

คุณสามารถขอให้พนักงานลงเวลาเข้าหรือออกงานผ่านแอปนาฬิกาลงเวลาบนมือถือหรือแอปคีออสก์ที่ติดตั้งในสถานที่ ซึ่งมีความสามารถในการกำหนดรัศมีพื้นที่ดิจิทัลแบบดิจิทัลเป็นตัวเลือกเสริม

ทีมงานสามารถลงเวลาทำงานได้อย่างง่ายดายโดยการซิงค์ตารางเวลาของตนเมื่อเริ่มกะหรือเริ่มงาน โดยการซิงค์ตารางเวลาของตน. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแอปทำให้การจัดการคำขอลาพักร้อน, การขาดงาน, และการทำงานล่วงเวลาเป็นเรื่องง่าย.

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam:

  • การแจ้งเตือนการลงเวลาเข้างานล่าช้า/ไม่ลงเวลา เพื่อติดตามเวลาและการเข้าออกงาน
  • แชททันที เกี่ยวกับประเด็นงานภายในแอป
  • ความสามารถในการกำหนด กฎการหยุดงานและกฎการทำงานล่วงเวลา
  • การแจ้งเตือนทันที เกี่ยวกับความไม่สอดคล้อง เช่น การทำงานล่วงเวลาเกินกำหนดและการจองซ้ำ
  • แสดงรายการเวลาพัก, ชั่วโมงทำงาน, ชั่วโมงล่วงเวลา, และเวลาหยุดโดยอัตโนมัติ ในแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน เพื่อให้พร้อมสำหรับการจ่ายเงินเดือน

ข้อจำกัดของ Connecteam:

  • ผู้ใช้บางรายต้องการฟีเจอร์การผสานรวมเพิ่มเติมที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบ API แบบเปิด ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มี
  • ผู้ใช้ไม่ชอบที่แอปต้องการการอัปเกรดบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ใหม่ที่แอปเปิดตัว

ราคาของ Connecteam:

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงาน: $99/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก); $3/เดือนสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
  • การดำเนินงานขั้นสูง: $49/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก); $1.5/เดือนสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
  • การดำเนินงานพื้นฐาน: $29/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก); $0. 5/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
  • แผนธุรกิจขนาดเล็ก: $0 (สูงสุด 10 ผู้ใช้)

คะแนนและความคิดเห็นของ Connecteam:

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ClickUp: เพื่อนคู่ใจในการติดตามเวลาของคุณตลอดไป

หากพนักงานของคุณไม่ได้ใช้แอปติดตามเวลาเลย หรือแย่กว่านั้นคือเสียเวลาอันมีค่าไปกับการพยายามหาวิธีใช้แอป อาจถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้ว

ช่วยให้พวกเขา ทำงานได้เร็วขึ้นและทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จด้วย ClickUp

พนักงานของคุณจะชื่นชอบโซลูชันดิจิทัลนี้และใช้งานอย่างกระตือรือร้นเพื่อลงเวลาเข้าและออกกะงาน รวมถึงจัดการตารางเวลาของตนเอง

อย่าเชื่อเราเพียงคำพูด! สมัครฟรีและดูว่าทำไม ClickUp จึงมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก—ในฐานะหนึ่งใน เครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติการจัดการเวลาที่แข็งแกร่ง

พร้อมหรือยังที่จะตั้ง เป้าหมายการทำงานระดับมืออาชีพของคุณสำหรับปี 2024 โดยให้เวลาเป็นพลังพิเศษที่สี่ของคุณ? เราคิดไว้แล้ว