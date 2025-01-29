10 แอปบันทึกเวลาทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลาในปี 2025

แน่นอน ความสามารถในการจัดการเวลาและงานที่รับผิดชอบจะเป็นสิ่งที่ดีมาก
แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรจะดีกว่านั้น? การมีแอปที่จัดการทุกอย่างให้คุณตั้งแต่ต้นจนจบ!
และไม่ใช่, เราไม่ได้กำลังพูดถึงเครื่องมือที่จินตนาการขึ้นซึ่งจะปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ในปี 2065
เรากำลังกล่าวถึงแอปนาฬิกาบันทึกเวลา—ซึ่งเราจะครอบคลุม 10 แอปในคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้
คุณพร้อมที่จะบริหารเวลาอย่างมืออาชีพหรือยัง?
คุณควรมองหาอะไรในแอปนาฬิกาบันทึกเวลา?
แอปนาฬิกาบันทึกเวลาทำงานทำงานเป็นเครื่องมือติดตามเวลาและให้โซลูชันดิจิทัลสำหรับความต้องการในการจัดการเวลาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ มีแอปนาฬิกาบันทึกเวลาทำงานมากมายให้คุณเลือกใช้งาน
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้แอปต่างๆ มาดูพารามิเตอร์การติดตามเวลาที่คุณต้องพิจารณาก่อนเลือกแอปนาฬิกาเวลาที่เหมาะกับคุณ:
- ทำไม: การกำหนดสิ่งที่คุณหวังจะบรรลุด้วยแอปนาฬิกาเวลาเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องการลดความพยายามในการบันทึกและคำนวณชั่วโมงหรือไม่? ต้องการเรียนรู้ว่าพนักงานใช้เวลาไปกับงานต่างๆ มากน้อยเพียงใด หรือต้องการทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นดิจิทัลใช่หรือไม่? กำหนดรูปแบบการทำงานของทีมคุณเพื่อใช้ประโยชน์จากแอปนาฬิกาเวลา
- ถาม: แอปนาฬิกาบันทึกเวลาบันทึกชั่วโมงการทำงานของพนักงานทุกคนครบถ้วนหรือไม่?
- ความสองด้าน: แอปนาฬิกาบันทึกเวลาต้องติดตามทั้งการเข้างานและเวลาทำงาน—ไม่ใช่การที่คุณใช้สเปรดชีตหรือบัตรลงเวลาออนไลน์ด้วยตนเอง
- ประโยชน์: แอปบันทึกเวลาควรปกป้องสิ่งต่อไปนี้ของคุณในที่สุด: เวลา ที่อาจสูญเสียไปกับการบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่าย ในแง่ของต้นทุนการดำเนินงาน
- เวลา ที่อาจถูกใช้ไปกับการบันทึกข้อมูล
- ค่าใช้จ่าย ในแง่ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- โฮสต์หรือออนไลน์?: วิเคราะห์ว่าคุณต้องการแอปนาฬิกาบันทึกเวลาแบบโฮสต์หรือแบบออนไลน์ ทางเลือกหลังเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องอัปเกรดหรือเสียค่าใช้จ่ายหลายพันดอลลาร์ในการตั้งค่า
10 แอปบันทึกเวลาทำงานที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
ด้วยตัวเลือกมากมาย จึงเป็นเรื่องยากที่จะเลือกแอปนาฬิกาบันทึกเวลาที่ดีที่สุด; นี่คือจุดที่การวิจัยของเราเข้ามาช่วย
ลองดูรายการ 10 แอปนาฬิกาบันทึกเวลาที่ดีที่สุดของเราที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานและจัดการตารางเวลาได้อย่างราบรื่น
1.คลิกอัพ
ในบรรดาคุณสมบัติมากมายที่ ClickUp มีให้, มันเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นหลัก.
ClickUp มี ฟีเจอร์การติดตามเวลาของโปรเจกต์ที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณติดตามเวลาของคุณจากอุปกรณ์ใดก็ได้ และหากคุณใช้ Chrome แพลตฟอร์มยังมีปลั๊กอินที่สะดวก—ClickUp's Chrome Extension—สำหรับการติดตามเวลา
ไม่ว่าคุณต้องการเรียกเก็บเงินลูกค้าตรงเวลา, เพิ่มบันทึกเชิงลึกในการติดตามเวลาของคุณ, หรือสร้างป้ายกำกับเพื่อติดตามระยะเวลาของโครงการ, คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกประการ
ใช้เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp เพื่อปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างชาญฉลาด
การมองอย่างรวดเร็วถึงข้อดีของตัวติดตามเวลาของ ClickUp:
- มันง่ายมากสำหรับผู้ใช้ที่เริ่มต้นใช้งาน เนื่องจากมี เทมเพลตบันทึกเวลาทำงาน
- มันมอบฟังก์ชันการรายงานที่แข็งแกร่งและผสานรวมเข้ากับระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น
- มันมอบมุมมองปริมาณงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมองเห็นภาพ รวมแบบมุมสูงของการจัดการทรัพยากรภายใน
เพื่อย้ำอีกครั้ง ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม และความสามารถในการจัดการเวลา ที่ติดตั้งมาในตัวก็มีความสามารถไม่แพ้กัน และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ติดตามเวลาการทำงานจากแท็บเล็ตและแอปพลิเคชันบันทึกเวลาบนมือถือได้ง่าย ๆ เพียงกดปุ่ม 'ติดตั้ง'
- ดูความจุของทีมเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยใช้มุมมองปริมาณงาน
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และทดลองใช้ตัวเลือกการจัดการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติประเภทอื่น ๆ
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการรายงานเพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานใช้เวลา (และวิธีปรับปรุง)
- ติดป้ายกำกับ, จัดหมวดหมู่, และสร้างบันทึกเพื่อบันทึกเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ปัจจุบัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปนาฬิกาบันทึกเวลาบนมือถือนี้ยังมีค่อนข้างจำกัด—แต่จะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
- เนื่องจากเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อาจมีช่วงการเรียนรู้เล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเพียงแค่ตัวติดตามเวลาแบบง่าย ๆ
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Clockify
Clockify เป็นแอปติดตามเวลาและบันทึกเวลาทำงานที่มีเทมเพลตบันทึกเวลาที่น่าสนใจ — ใช้เพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานสำหรับหลายโครงการสำหรับผู้ใช้จำนวนเท่าใดก็ได้
แม้จะเป็นแอปบันทึกเวลาทำงานฟรี แต่ Clockify ก็ถูกใช้โดยแบรนด์ชั้นนำระดับสูง เช่น Disney, Sony, Patagonia, Google, SAP, CISCO และอื่นๆ อีกมากมาย
เช่นเดียวกับแอปนาฬิกาบันทึกเวลาอื่น ๆ ในรายการนี้ Clockify ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามการเข้างาน ประสิทธิภาพการทำงาน และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify:
- ตัวจับเวลา: ติดตามชั่วโมงการทำงานแบบเรียลไทม์
- บันทึกเวลาทำงาน: บันทึกกิจกรรมรายสัปดาห์ในโครงการและงานต่างๆ
- ปฏิทิน: เชื่อมต่อกับ Google Calendar หรือ Outlook และดูวันในบล็อกเวลา 5, 15, 30 หรือ 60 นาที
- ระบบติดตามอัตโนมัติ: ติดตามการใช้เวลาของคุณบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ และดูการแยกประเภทอย่างละเอียดว่าคุณใช้สิ่งใดและเมื่อใด
- คีออสก์: ลงเวลาเข้างานจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันโดยใช้รหัส PIN
ข้อจำกัดของ Clockify:
- เวอร์ชันฟรีของ Clockify เป็นเวอร์ชันพื้นฐานและมีข้อจำกัดหลายประการในฟีเจอร์สำคัญ; ความสามารถขั้นสูงสามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเวอร์ชันสมัครสมาชิกเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าโปรแกรมทำงานช้าและอาจไม่ตอบสนองในบางครั้ง
- การยกเลิกสามารถทำได้ทางออนไลน์เท่านั้น และผู้ใช้ต้องส่งอีเมล ซึ่งเป็นวิธีการจัดการงานที่น่าเบื่อและเจ็บปวด ตามที่ผู้ใช้บางท่านได้กล่าวไว้
ราคาของ Clockify:
- พื้นฐาน (การบริหาร): $3.99 ต่อผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน (แบบฟอร์มการบันทึกเวลาทำงานและการเรียกเก็บเงิน): $5.49 ต่อผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- โปร (กำไรและประสิทธิภาพ): $7.99 ต่อผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร (การควบคุมและความปลอดภัย): $11.99 ต่อผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Clockify:
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,600+ รีวิว)
3. บันทึกเวลาทำงาน
Timesheet เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องเดินทางตลอดเวลา—ไม่ว่าคุณจะติดอยู่ในการจราจรหรือต้องเดินทางบ่อยแค่ไหน Timesheet ช่วยให้คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานของคุณได้โดยไม่ต้องเปิดแอปเลย
อีกข้อดีที่อาจทำให้คุณสนใจคือคุณไม่จำเป็นต้องใช้แอปแยกต่างหากเพื่อป้อนเวลา นอกจากนี้ ผู้ใช้ไม่ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
รายงานเวลาทำงานก็ง่ายต่อการดึงและส่งไปยังฝ่ายบุคคลเช่นกัน. Timesheet เป็นแอปนาฬิกาบันทึกเวลาที่ดีในตลาดสำหรับการติดตามวันลาของพนักงานและชั่วโมงทำงานรายสัปดาห์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแบบฟอร์มบันทึกเวลา:
- เทคโนโลยี WLAN & Geofencing: เทคโนโลยี WLAN และ Geofencing ของแอปนาฬิกาบันทึกเวลาการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่าประเภทการทำงานอัตโนมัติของคุณแล้วปล่อยให้แอปจัดการเอง
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาจะบันทึกชั่วโมงการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนสถานที่เฉพาะหรือใช้จุดเข้าถึงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และหยุดบันทึกเมื่อคุณออกจากสถานที่นั้น
ข้อจำกัดของแบบฟอร์มบันทึกเวลา:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปนี้ยังไม่ตอบโจทย์ในการติดตามเวลาแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่ต้องการบันทึกเวลาเข้างาน
- หากความต้องการในการติดตามเวลาของลูกค้าเป็นไปอย่างกว้างขวางและซับซ้อน แอปนี้อาจไม่เหมาะกับความต้องการ
ราคาตามเวลาทำงาน:
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- บวก: $5/เดือน
- ข้อดี: $10/เดือน/ผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวในแบบฟอร์มบันทึกเวลา:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
4. สายสะพาย
เราทุกคนเคยใช้ แอปจัดการงานเพื่อทำเครื่องหมายสิ่งที่ต้องทำในรายการตรวจสอบของเรา แต่แล้วการติดตามเวลาสำหรับงานต่างๆ ล่ะ?
Sling เป็นแอปที่ดีเมื่อพูดถึงแอปบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน สามารถตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงานและซิงค์ข้อมูลเวลาทำงานของพนักงานได้ทันที ทำให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น
แอปนาฬิกาบันทึกเวลาการทำงานนี้ยังให้คุณเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เวลาทำงานของพนักงานไม่ถูกต้อง (หากมี) ได้อีกด้วย ติดตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น การทำงานล่วงเวลาและวันหยุด และตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งหรือกะการทำงานของพนักงานของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Sling:
- การติดตามเวลาจะง่ายขึ้นเพราะคุณสามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของคุณให้เป็นแอปนาฬิกาบันทึกเวลาได้
- มีตัวเลือกสำหรับระบบติดตามเวลาพนักงานแบบคีออส
- ซิงค์เวลาทำงานของพนักงานกับระบบเงินเดือนโดยอัตโนมัติ พร้อมตัวเลือกในการส่งออกข้อมูล
ข้อจำกัดของสายสะพาย:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปค้างและโหลดอยู่ตลอดเวลา พวกเขาจำเป็นต้องรีสตาร์ทแอปเพื่อใช้งานต่อ ซึ่งอาจสร้างความรำคาญได้
- ผู้ใช้รายอื่นยังรายงานว่าได้รับการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนหลายครั้งสำหรับการสนทนาที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรง
ราคาสลิง:
- ฟรี (พนักงาน, ผู้จัดการ, และสาขาไม่จำกัด)
- พรีเมียม: $1.70 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 3.40 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของสลิง:
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
5. รีพลิคอน
Replicon เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาแบบครบวงจรสำหรับโครงการ การจ่ายเงิน การเรียกเก็บเงิน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ด้วยระบบบันทึกเวลาที่แม่นยำ แอปนี้ได้รับการรายงานว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 10-15% และปรับปรุงผลกำไรของโครงการได้ถึง 10%
คุณสมบัติเด่นของ Replicon:
- ZeroTime: ฟีเจอร์ติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลการทำงานและเวลาของพนักงานของคุณโดยอัตโนมัติในทุกแอปดิจิทัลกว่า 100 แอปที่พวกเขาใช้ เช่น Asana, Slack, Jira, Zoom และอื่นๆ
- แชทบอทที่ใช้ AI ช่วยขับเคลื่อนการติดตามเวลาในรูปแบบการสนทนาและเข้าถึงการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการส่งแบบฟอร์มเวลา
- การติดตามแบบเรียลไทม์ มอบความสามารถในการมองเห็นตำแหน่งของพนักงานเพื่อควบคุมทีมระยะไกล (และทีมภาคสนาม) จากที่บ้านของคุณ
ข้อจำกัดของ Replicon:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการรายงานของแอปสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
- การไม่มีตัวจับเวลาในแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้หลายคน
ราคาของ Replicon:
- ชุดติดตามเวลาโครงการ: เริ่มต้นที่ $12/เดือน
- ชุดผลิตภัณฑ์การบันทึกเวลาและการเข้างาน: เริ่มต้นที่ $6/เดือน
- ชุดระบบอัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Replicon:
- G2: 4. 3/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
6. เก็บเกี่ยว
เครื่องมือติดตามเวลาของเอเจนซีมักได้รับการชื่นชมสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน (และสมควรได้รับคำชมเชย)
และ Harvest เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ช่วยให้คุณติดตามเวลาในแต่ละวันได้อย่างต่อเนื่องด้วยการแจ้งเตือนอย่างละเอียดอ่อน
แอปนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ทำให้ทีมของคุณสามารถใช้เพื่อติดตามโครงการและชั่วโมงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของการเก็บเกี่ยว:
- แอปพลิเคชัน สำหรับเดสก์ท็อปต่าง ๆ (Mac และ PC), มือถือ (iOS และ Android), และเว็บเบราว์เซอร์
- 50+ การเชื่อมต่อกับแอปและเครื่องมือยอดนิยม
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว:
- สำหรับผู้ใช้บางราย การรายงานยังไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอ
- การค้นหาโครงการภายในแอปเป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของ Harvest ตามที่ผู้ใช้ใช้งานจริง
ราคาการเก็บเกี่ยว:
- เก็บเกี่ยว: $0 ฟรีตลอดไป
- Harvest Pro: $10. 80/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว:
- G2: 4. 3/5 (790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (570+ รีวิว)
7. นิ้ว
ความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของนายจ้างคือการมั่นใจว่าพนักงานอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อเช็คเข้าและเช็คออก. แอปพลิเคชันนาฬิกาเช็คเวลา Inch ดูแลปัญหาปวดหัวนี้ด้วยความแม่นยำ.
ไม่ว่าคุณต้องการส่งออกใบเวลาทำงานเพื่อการประมวลผลเงินเดือนอย่างง่ายดายหรือการออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า หรือติดตามเวลาทำงานของพนักงาน หรือแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ใด ๆ Inch ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณและกรณีการใช้งานทุกประเภท
คุณสมบัติเด่นของ Inch:
- ฟีเจอร์การกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ช่วยให้พนักงานลงเวลาเข้าและออกงานได้อย่างถูกต้อง
- ความสามารถในการติดตามการจัดการงานและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา เช่น เวลาที่พนักงานทำงานจริง, พิกัดสถานที่, เวลาที่ใช้ในการทำงาน, และอื่น ๆ
- รายงานโต้ตอบที่รวบรวม เกี่ยวกับการติดตามเวลา
- แอปนิ้ว สามารถแจ้งเตือนหากพนักงานพยายามลงเวลาเข้างานก่อนถึงจุดหมายปลายทาง หรือหากพนักงานทิ้งอุปกรณ์ไว้ที่สถานที่ทำงานโดยไม่ลงเวลาออก
ข้อจำกัดด้านนิ้ว:
- Inch เป็นแอปจัดการงานเป็นหลักที่มีฟีเจอร์การติดตามเวลา—ฟังก์ชันการติดตามยังไม่ล้ำหน้าเท่ากับแอปนาฬิกาจับเวลาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
การตั้งราคาเป็นนิ้ว:
- ใช้ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวเป็นนิ้ว:
- ไม่มีให้บริการ
8. ระบบติดตามเวลาทำงานของ Justworks (เดิมชื่อ Justworks Hours)
เมื่อคุณเพิ่มระบบติดตามเวลาทำงานของ Justworks กับ Justworks PEO หรือระบบเงินเดือน ผลลัพธ์คือการจัดการเวลาที่ดีขึ้นทั่วทั้งทีม
แอปนี้มีฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น การซิงค์เงินเดือน กฎการทำงานล่วงเวลาและพักเบรก ความสามารถในการกำหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ การแจ้งเตือนและเตือนความจำ เป็นต้น
คุณสมบัติเด่นของระบบติดตามเวลาทำงาน Justworks:
- ตรวจสอบสถานที่เข้าและออกงานด้วยฟังก์ชันการกำหนดขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
- พนักงานที่ทำงานในสถานที่และพนักงานที่ทำงานทางไกลสามารถติดตามเวลาได้โดยใช้แอปนาฬิกาบันทึกเวลาบนมือถือ, Slack, เป็นต้น
- คุณสมบัติการบันทึกเวลาที่มีประโยชน์ เช่น การจับเวลาทำงานล่วงเวลา การแจ้งเตือนเวลาพักรับประทานอาหารและพักผ่อนโดยอัตโนมัติ และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของการติดตามเวลาของ Justworks:
- แอปนี้มีราคาสูงมากสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาการติดตามเวลาของ Justworks:
- พื้นฐาน: $59/เดือน/พนักงาน (พนักงานคนที่ 50 เป็นต้นไป $49/เดือน)
- บวก: $99/เดือน/พนักงาน (พนักงานคนที่ 50 ขึ้นไป $89/เดือน)
Justworks การให้คะแนนและรีวิวการติดตามเวลา:
- ไม่มีให้บริการ
9. ClockInEasy
ClockinEasy เลเซอร์มุ่งเน้นไปที่การรายงานและการติดตามเวลา
ในฐานะเอเจนซี่ คุณไม่สามารถกำหนดราคา ในการบริหารงบประมาณโครงการได้ แต่ ClockinEasy ทำให้ภารกิจนี้คุ้มค่าและง่ายขึ้นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ต้นทุนแรงงานหรือติดตามการเข้างานในไซต์งานแบบเรียลไทม์ แอปนี้มอบบันทึกเวลาทำงานที่แม่นยำและละเอียดบนคลาวด์ได้เพียงคลิกเดียว
คุณสมบัติเด่นของ ClockInEasy:
- คุณสมบัติการจดจำใบหน้า เพื่อจัดการกับเอกสารเวลาทำงานของพนักงานดิจิทัลโดยไม่ให้เกิดกรณีการขโมยเวลาหรือการเซ็นชื่อแทนกัน
- คุณสมบัติการคิดต้นทุนโครงการหรืองาน ช่วยให้คุณติดตามต้นทุนของงานด้วยบันทึกเวลาทำงานของพนักงานอย่างละเอียด รวมถึงการบันทึกเวลาเป็นนาทีและตำแหน่ง GPS
- แดชบอร์ดแผนที่สด พร้อมตำแหน่ง GPS ช่วยให้การติดตามเวลาของพนักงานปลอดภัย
ข้อจำกัดของ ClockInEasy:
- แอปพลิเคชันนี้มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย
- บางครั้ง แอปเกิดข้อผิดพลาดเมื่อพยายามบันทึกเวลาเข้าและออก
ราคาของ ClockInEasy:
- ฟรีตลอดไป: $0 (สำหรับผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น)
- มืออาชีพ: $4.00 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ClockInEasy คะแนนและรีวิว:
- G2: 3. 6/5 (4 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
10. Connecteam
แอปนาฬิกาบันทึกเวลาของ Connecteam ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในทุกระดับ
คุณสามารถขอให้พนักงานลงเวลาเข้าหรือออกงานผ่านแอปนาฬิกาลงเวลาบนมือถือหรือแอปคีออสก์ที่ติดตั้งในสถานที่ ซึ่งมีความสามารถในการกำหนดรัศมีพื้นที่ดิจิทัลแบบดิจิทัลเป็นตัวเลือกเสริม
ทีมงานสามารถลงเวลาทำงานได้อย่างง่ายดายโดยการซิงค์ตารางเวลาของตนเมื่อเริ่มกะหรือเริ่มงาน โดยการซิงค์ตารางเวลาของตน. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแอปทำให้การจัดการคำขอลาพักร้อน, การขาดงาน, และการทำงานล่วงเวลาเป็นเรื่องง่าย.
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam:
- การแจ้งเตือนการลงเวลาเข้างานล่าช้า/ไม่ลงเวลา เพื่อติดตามเวลาและการเข้าออกงาน
- แชททันที เกี่ยวกับประเด็นงานภายในแอป
- ความสามารถในการกำหนด กฎการหยุดงานและกฎการทำงานล่วงเวลา
- การแจ้งเตือนทันที เกี่ยวกับความไม่สอดคล้อง เช่น การทำงานล่วงเวลาเกินกำหนดและการจองซ้ำ
- แสดงรายการเวลาพัก, ชั่วโมงทำงาน, ชั่วโมงล่วงเวลา, และเวลาหยุดโดยอัตโนมัติ ในแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน เพื่อให้พร้อมสำหรับการจ่ายเงินเดือน
ข้อจำกัดของ Connecteam:
- ผู้ใช้บางรายต้องการฟีเจอร์การผสานรวมเพิ่มเติมที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบ API แบบเปิด ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มี
- ผู้ใช้ไม่ชอบที่แอปต้องการการอัปเกรดบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ใหม่ที่แอปเปิดตัว
ราคาของ Connecteam:
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงาน: $99/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก); $3/เดือนสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
- การดำเนินงานขั้นสูง: $49/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก); $1.5/เดือนสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
- การดำเนินงานพื้นฐาน: $29/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก); $0. 5/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
- แผนธุรกิจขนาดเล็ก: $0 (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
คะแนนและความคิดเห็นของ Connecteam:
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ClickUp: เพื่อนคู่ใจในการติดตามเวลาของคุณตลอดไป
หากพนักงานของคุณไม่ได้ใช้แอปติดตามเวลาเลย หรือแย่กว่านั้นคือเสียเวลาอันมีค่าไปกับการพยายามหาวิธีใช้แอป อาจถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้ว
ช่วยให้พวกเขา ทำงานได้เร็วขึ้นและทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จด้วย ClickUp
พนักงานของคุณจะชื่นชอบโซลูชันดิจิทัลนี้และใช้งานอย่างกระตือรือร้นเพื่อลงเวลาเข้าและออกกะงาน รวมถึงจัดการตารางเวลาของตนเอง
อย่าเชื่อเราเพียงคำพูด! สมัครฟรีและดูว่าทำไม ClickUp จึงมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก—ในฐานะหนึ่งใน เครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติการจัดการเวลาที่แข็งแกร่ง
พร้อมหรือยังที่จะตั้ง เป้าหมายการทำงานระดับมืออาชีพของคุณสำหรับปี 2024 โดยให้เวลาเป็นพลังพิเศษที่สี่ของคุณ? เราคิดไว้แล้ว