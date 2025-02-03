10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดในปี 2025

ความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวขึ้นอยู่กับการบริหารเวลาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกธุรกิจ.เทคนิคการบริหารเวลาและทักษะที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายของคุณ.
นั่นคือจุดที่เครื่องมือติดตามเวลาอย่าง Timely เข้ามามีบทบาท
Timely เป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเวลาและรายงานงานได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะด้านการติดตามงาน การจัดตารางเวลาพนักงาน และการจัดการทีม อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงทางเลือกที่น่าสนใจ 10 อันดับของ Timely และสำรวจคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ค่าใช้จ่าย และรีวิวจากผู้ใช้ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้อง
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกที่ทันเวลา?
ขณะที่คุณกำลังค้นหาทางเลือกแทน Timely นั้น คุณต้องตระหนักถึงความต้องการและความต้องการเฉพาะของคุณให้ดี นี่คือปัจจัยบางประการที่คุณควรพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาโปรแกรมที่มีเส้นโค้งการเรียนรู้ต่ำและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การใช้คีย์ลัดและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สามารถปรับปรุงการใช้งานและเร่งความเร็วในการทำงานของคุณ
- ความเข้ากันได้: ยืนยันว่าการเปลี่ยนทดแทน Timely ที่คุณเลือกใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้ ควรสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบปฏิบัติการและเครื่องมือจัดการโครงการของคุณ
- คุณสมบัติ: ค้นหาคุณสมบัติต่างๆ เช่นการติดตามเวลาของโครงการ การจัดการงาน การจัดตารางเวลา และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมควบคู่ไปกับการจัดการเวลา เพื่อเปลี่ยนตารางงานที่วุ่นวายของคุณให้กลายเป็นวันที่มีการจัดระเบียบอย่างดี ทางเลือกที่ดีสำหรับ Timely ควรมีคุณสมบัติเช่นเครื่องมือเมทริกซ์การจัดการเวลา
- ตัวเลือกการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำได้อย่างง่ายดาย เช่น Slack, Google Workspace, Microsoft Office เป็นต้น
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดในปี 2024 ที่ควรใช้
มาสำรวจ 10 คู่แข่งที่เหมาะสม ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปี 2024:
1. ClickUp
ClickUp เป็นแอปครบวงจรที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยคุณสมบัติที่สามารถแข่งขันกับระบบติดตามเวลาและความสามารถของ Timely
คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาที รองรับการใช้งานบนเดสก์ท็อป, มือถือ, และเว็บเบราว์เซอร์ คุณสามารถติดตามเวลาและตรวจสอบงานทั้งหมดของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาใช้เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการบล็อกเวลาเพื่อเริ่มต้นการวางแผนของคุณอย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด
เทมเพลตเหล่านี้มีระยะเวลาของบล็อกเวลาที่แตกต่างกัน (15 นาที, 30 นาที, เป็นต้น) และรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทดลองใช้วิธีการบันทึกเวลาที่แตกต่างกันได้ และค้นหาวิธีที่เหมาะกับคุณที่สุดตามความต้องการและความรับผิดชอบของคุณ
ใช้ClickUp Brainเพื่อกำหนดเวลาและจัดการโครงการใหม่โดยอัตโนมัติ รวมถึงการทำงานอัตโนมัติของงาน, กำหนดเวลา, สเปรดชีต, บันทึกเวลา, แผนงาน, และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานกับงานโครงการที่สำคัญและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้
สำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการและการทำบัญชีที่ถูกต้อง ให้ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการเวลาเพื่อสร้างรายการงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ด้วยคุณสมบัติเช่น การรายงานเวลาที่ปรับแต่งได้และ ClickUp Timesheets ทำให้ ClickUp ง่ายต่อการติดตามชั่วโมงการทำงาน การจัดสรรทรัพยากร และการเรียนรู้เกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการ
เมื่อคุณกำลังเดินทาง คุณสามารถติดตามเวลาบนแอปพลิเคชันนาฬิกาเวลาบนมือถือของคุณได้อย่างง่ายดาย
ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Timely โดยมอบโซลูชันการจัดการและติดตามเวลาที่ครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการเวลาของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบการนัดหมายในปฏิทิน งานที่ต้องทำ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติของคุณ
- ปรับแต่งวิธีใช้งาน ClickUp ของคุณได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ด้วยเทมเพลตหลากหลายรูปแบบ
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, ทำให้การติดตามค่าใช้จ่ายง่ายขึ้น และเปิดใช้งานได้ ด้วยซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลาของ ClickUp
- จัดการงานและสร้างการแจ้งเตือนได้ทุกที่ด้วยแอป ClickUpสำหรับ iOS และ Android
- ใช้ ClickUp Brain,เครื่องมือจัดการโครงการด้วย AI เพื่อประหยัดเวลา ใช้เพื่อเขียนอัปเดตโดยอัตโนมัติ, สรุปความคิดเห็นในหัวข้อ, และสร้างงานย่อยตามคำอธิบายของงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การกำหนดค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณอาจต้องใช้เวลา
- การทำความเข้าใจกับการปรับมุมมองอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือนต่อ Workspace
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Clockify
Clockify เป็นตัวติดตามเวลาฟรีที่ได้รับความนิยมทั้งในหมู่บุคคลและทีม เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีรูปแบบที่เรียบง่าย
คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานได้อย่างง่ายดาย จัดระเบียบโครงการสำหรับทีมระยะไกล และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและการจัดสรรทรัพยากร ด้วยระบบป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ตัวจับเวลา และส่วนขยายเบราว์เซอร์ แอปนี้มอบตัวเลือกการติดตามเวลาที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ใช้ตัวติดตามอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่คุณใช้ในแต่ละแอปพลิเคชันและเว็บไซต์
- ดูภาพรวมของวันของคุณด้วยมุมมองปฏิทินเพื่อจัดการเวลาของคุณได้ดีขึ้น
- จัดสรรเวลาของคุณตามโครงการและงานแต่ละรายการ
- ติดตั้งและผสานรวมแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Clockify
- ในบางครั้ง การหาคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาจเป็นเรื่องยาก
- เมนูงานไม่สามารถค้นหาได้
ราคาของ Clockify
- ฟรี
- พื้นฐาน: การบริหารจัดการ—$4.99/เดือน
- มาตรฐาน: การบันทึกเวลาทำงานและการเรียกเก็บเงิน—$6.99/เดือน
- ข้อดี: $9.99/เดือน
- องค์กร: $14.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Clockify
- G2: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
3. Everhour
Everhour, เครื่องมือจัดการโครงการและติดตามเวลา, มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น. ความสามารถในการผสานกับระบบจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมเช่น Basecamp, Trello, และ Asana ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์.
ด้วยคุณสมบัติการจัดการเวลาที่เรียบง่าย—ศูนย์กลางการจัดการงาน การวิเคราะห์เชิงลึก และการติดตามและตรวจจับกิจกรรมโดยอัตโนมัติ—Everhour มอบการบันทึกเวลาที่แม่นยำสำหรับทุกโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ Everhour
- ใช้ Zapier เพื่อย้ายข้อมูลระหว่าง Everhour และแอปกว่า 1000+ ได้อย่างง่ายดาย
- ค้นหาว่าใครกำลังทำงานอยู่แบบเรียลไทม์โดยไม่รบกวนสมาธิของสมาชิกในทีม
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการยอดนิยม เช่น Asana
ข้อจำกัดของ Everhour
- เวลาถูกปัดขึ้นและไม่บันทึกอย่างถูกต้อง
- มีเส้นทางการเรียนรู้ในการใช้แอปพลิเคชัน
ราคาของ Everhour
- ฟรี (สำหรับสูงสุด 5 ที่นั่ง)
- ทีม: $10/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Everhour
- G2: 4. 7/5 (160+ บทวิจารณ์จากผู้ใช้)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวจากผู้ใช้มากกว่า 400 คน)
4. ไทม์ ด็อกเตอร์
Time Doctor เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์กำลังคน ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากทุกระดับขององค์กรของคุณผ่านรายงานและแดชบอร์ดที่ละเอียด สำหรับทีมที่จ่ายเงินตามชั่วโมง ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานนี้มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้การจ่ายเงินเดือนและการเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
เครื่องมือนี้วัดระยะเวลาในการทำงาน รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ช่วยให้ระบุจุดที่ควรปรับปรุงและช่องว่างด้านศักยภาพได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- วิเคราะห์รายงานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อ
- ติดตามชั่วโมงการทำงาน แม้ในขณะที่ออฟไลน์
- ใช้ระบบติดตามด้วย GPS และการแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเส้นทางเพื่อบริหารจัดการพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่
- สร้างสมดุลระหว่างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานกับประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มผลกำไร
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- การผสานระบบอาจมีข้อจำกัดในแง่ของฟังก์ชันการทำงาน
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $7/เดือน
- มาตรฐาน: $10/เดือน
- พรีเมียม: $20/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวจากผู้ใช้ 370+ คน)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิวจากผู้ใช้)
5. ClickTime
ClickTime เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาและจัดการค่าใช้จ่ายที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจทุกขนาด ใช้การรายงานและการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ข้อมูลเชิงลึกของโครงการจากเครื่องมือนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการได้
คุณสมบัติเด่นของ ClickTime
- ปรับแต่งแบบฟอร์มบันทึกเวลาการทำงานตามความต้องการทางธุรกิจของคุณและติดตามตัวแปรต่างๆ
- ใช้เครื่องมือข้อมูลเชิงลึกของโครงการเพื่อคาดการณ์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ
- สร้างภาพและวางแผนความสามารถของทีมคุณเพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณงานสมดุล
ข้อจำกัดของ ClickTime
- การจัดวางโปรแกรมอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ
- ผู้ใช้ไม่สามารถปรับเป้าหมายรายวันสำหรับจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำได้
ราคา ClickTime
- เริ่มต้น: 15 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $19/เดือน
- พรีเมียร์: $31/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickTime
- G2: 4. 6/5 (รีวิวจากผู้ใช้ 790+ คน)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวจากผู้ใช้มากกว่า 200 คน)
6. Toggl
ผู้ใช้ Toggl สามารถติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายในโครงการ งาน และลูกค้าต่างๆ โดยทราบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากการติดตามเวลาแล้ว เครื่องมือนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับการติดตามโครงการและปริมาณงานของทีม ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ สร้างรายงานเวลาทำงาน และกระจายความรับผิดชอบของทรัพยากรเพื่อป้องกันการหมดไฟ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl
- สร้างรายงานที่ชัดเจนและครอบคลุมพร้อมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อการสร้างใบแจ้งหนี้ที่ง่ายดาย
- จัดกิจกรรมโครงการ, ตรวจสอบชั่วโมงโครงการ, และเปรียบเทียบเวลาและค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้กับที่เกิดขึ้นจริง
- ติดตามเวลาการใช้งานผ่านเว็บ, มือถือ, และแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ Toggl
- การเพิ่มงานในขณะที่ตัวจับเวลาทำงานอยู่ อาจไม่สะดวก
- การแก้ไขข้อมูลพื้นที่ทำงานอาจก่อให้เกิดปัญหาในบางครั้ง
ราคาของ Toggl
- ฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน)
- เริ่มต้น: $10/เดือน
- พรีเมียม: $20/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Toggl
- G2: 4. 6/5 (รีวิวจากผู้ใช้มากกว่า 1,500 คน)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวจากผู้ใช้มากกว่า 2,200 คน)
7. ไทม์ใหญ่
BigTime เป็นโปรแกรมติดตามเวลาและออกใบแจ้งหนี้สำหรับนักบัญชีและบริษัทที่ให้บริการวิชาชีพ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงการ ติดตามเวลา และทำให้ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
BigTime ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและความสามารถในการทำกำไรด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ด และฟีเจอร์การรายงาน ด้วย BigTime คุณสามารถให้ข้อมูลที่ผู้จัดการโครงการต้องการเพื่อรักษาความคืบหน้าของโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ BigTime
- กรอกข้อมูลซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติเพื่อเร่งการสร้างข้อมูล
- ติดตามและบริหารงบประมาณโครงการด้วยการติดตามแบบเรียลไทม์
- รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินทันที
ข้อจำกัดของ BigTime
- การเรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์อาจเป็นเรื่องยากในช่วงเริ่มต้น
- ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกใบแจ้งหนี้ได้
ราคาพิเศษสำหรับลูกค้า BigTime
- สิ่งจำเป็น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: 45 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว BigTime
- G2: 4. 5/5 (รีวิวจากผู้ใช้มากกว่า 1,300 คน)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวจากผู้ใช้มากกว่า 600 คน)
8. Paymo
Paymo เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและติดตามเวลาอัตโนมัติสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและฟรีแลนซ์ ช่วยให้คุณสามารถทำทุกอย่างได้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ การติดตามเวลา หรือการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
Paymo มอบวิธีการติดตามเวลาอัตโนมัติที่หลากหลายให้คุณ เพื่อให้มั่นใจในการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องในทุกอุปกรณ์
คุณสมบัติเด่นของ Paymo
- ติดตามเวลาทำงานสำหรับหลายโครงการในคราวเดียวทุกสัปดาห์
- เปลี่ยนบันทึกเวลาของคุณเป็นใบแจ้งหนี้เพื่อการประมวลผลการชำระเงินตามชั่วโมงของคุณ
- สร้างภาพกระบวนการทำงานด้วยกระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Paymo
- ราคาอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- เวอร์ชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Paymo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $9. 9/เดือนต่อผู้ใช้
- สำนักงานขนาดเล็ก: $15. 9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 23 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (550+ รีวิวจากผู้ใช้)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวจากผู้ใช้มากกว่า 650 คน)
9. Beebole
Beebole ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการติดตามเวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ตัวจับเวลา การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และแอปพลิเคชันมือถือเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องถูกเก็บรวบรวมจากทุกอุปกรณ์และทุกสถานที่ ผ่านเครื่องมือรายงานและการวิเคราะห์ คุณยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ และบันทึกเวลาของทีมคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Beebole
- ติดตามแง่มุมเฉพาะของโครงการของคุณ เช่น ลูกค้า งาน ใบแจ้งหนี้ หรือทุกอย่างพร้อมกัน
- ใช้คุณสมบัติการติดตาม PTO เพื่อขอ, อนุมัติ, และจัดการการลาของพนักงานได้อย่างง่ายดาย
- ใช้การเข้ารหัสแบบ 256 บิตเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบันทึกเวลา
- ใช้ Beebole ในหลายภาษาเพื่อรองรับทีมงานที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Beebole
- การใช้ฟีเจอร์การตั้งงบประมาณมีความซับซ้อนมากขึ้น
- มีเครื่องมือจำกัดสำหรับการปรับแต่งผลการค้นหาและการสร้างรายงานที่แม่นยำ
ราคาของ Beebole
- €6. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Beebole
- G2: 4. 5/5 (รีวิวจากผู้ใช้ 60+ คน)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวจากผู้ใช้มากกว่า 150 คน)
10. TrackingTime
TrackingTime เป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาแต่ทรงพลังสำหรับธุรกิจและฟรีแลนซ์ในการจัดการเวลา ด้วยคุณสมบัติและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้การจัดการโครงการและการวัดผลผลิตเป็นเรื่องง่าย TrackingTime มีวิธีการติดตามเวลาหลากหลายรูปแบบและซิงค์ความคืบหน้ากับเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณ เครื่องมือรายงานและการวิเคราะห์ช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TrackingTime
- ซิงค์กับเครื่องมือที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อรองรับกิจวัตรการทำงาน
- ใช้ตัวเลือกขั้นสูง เช่น การบล็อกเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทีมคุณมากขึ้น
- ติดตามเกือบทุกอย่างด้วยตัวจับเวลาที่เข้าถึงได้จากเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดในการติดตามเวลา
- ผู้ใช้บางครั้งอาจพบปัญหาในการนำทาง
- การผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการอื่น ๆ สามารถทำให้ราบรื่นขึ้น
ราคาของ TrackingTime
- ฟรี
- ฟรีแลนซ์: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TrackingTime:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวจากผู้ใช้ 80+ คน)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวจากผู้ใช้ 35+ คน)
ค้นหาทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการที่ตรงเวลาของคุณ
สิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ Timely หรือแอปติดตามเวลาโดยทั่วไป คือ คุณไม่ได้เพียงแค่ติดตามเวลาเท่านั้น หากคุณเป็นธุรกิจ คุณกำลังติดตามและจัดการงาน โครงการ ทีมงาน ลูกค้า ใบแจ้งหนี้ ประสิทธิภาพการทำงาน และอาจรวมถึงสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย เอาเป็นว่าคุณเข้าใจแนวคิดนี้แล้ว!
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่จัดการทุกด้านของธุรกิจของคุณ ClickUp สามารถช่วยคุณทำทุกอย่างนี้ได้ และมากกว่านั้น
สมัครบัญชีClickUp ของคุณและทำงานให้มากขึ้นในเวลาของคุณ