10 อันดับแอปบันทึกเวลาทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่ต้องจัดการกับโปรเจ็กต์หลาย ๆ งาน, ผู้นำทีมที่ดูแลทีมงาน, หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด, สิ่งหนึ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือคุณค่าของเวลา
โชคดีที่การติดตามและจัดการเวลาได้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นในยุคแห่งนวัตกรรมดิจิทัล แอปพลิเคชันบันทึกเวลาได้ปฏิวัติวิธีการที่เราติดตาม จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลา แอปเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามเวลาของพนักงานที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณมาถูกที่แล้วหากคุณกำลังมองหาวิธีจัดการและติดตามเวลาของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่หน้าตาที่ใช้งานง่ายไปจนถึงคุณสมบัติที่ทรงพลัง เราจะสำรวจตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณค้นหาแอปบันทึกเวลาที่เหมาะกับคุณที่สุด
คุณควรมองหาอะไรในแอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงาน?
คุณสมบัติเช่นการติดตามเวลา, การรายงาน, การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้, และการเชื่อมต่อที่หลากหลายเป็นสิ่งจำเป็นในแอปพลิเคชันบันทึกเวลา. นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรค้นหาขณะเลือกแอปพลิเคชันบันทึกเวลา:
- ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา: พิจารณาช่วงของฟีเจอร์การติดตามเวลาที่แอปนำเสนอ รวมถึงการป้อนเวลาด้วยตนเอง ฟังก์ชันจับเวลา การติดตามเวลาอัตโนมัติ และความสามารถในการจัดประเภทเวลาตามโครงการ ลูกค้า หรืองาน
- ความสามารถในการรายงาน: ประเมินความสามารถในการรายงานของแอป เช่น ความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานที่ละเอียด, ส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ (PDF, CSV, Excel), ตรวจสอบการจัดสรรเวลา, และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ
- การผสานการทำงาน: ตรวจสอบว่าแอปนี้รองรับการผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น CRM,ซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงิน, การจัดการโครงการ, และเครื่องมือการจัดการงานหรือไม่
- ความเข้ากันได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงานของพนักงานสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ แพลตฟอร์ม (Windows, iOS และ Android) และเบราว์เซอร์ (Chrome, Edge และ Firefox) ได้
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาแอปที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทั้งคุณและทีมสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงาน ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน และสร้างรายงานได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานที่ซับซ้อน
- ราคา: มองหาแอปที่มีตัวเลือกการกำหนดราคาที่โปร่งใส นอกจากนี้ ควรตรวจสอบอย่างละเอียดว่าแอปนั้นคุ้มค่ากับราคาหรือไม่ หากคุณต้องการเพียงการติดตามเวลาพื้นฐาน แอปบันทึกเวลาพนักงานฟรีอาจเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง คุณอาจจำเป็นต้องลงทุนในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน
10 แอปบันทึกเวลาทำงานที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
ตอนนี้คุณทราบคุณสมบัติที่ควรพิจารณาแล้ว มาดูรายการซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงานที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 กัน:
1. ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาอันทรงพลัง ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
บันทึกเวลาจากเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเว็บเบราว์เซอร์ได้ด้วยคุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUp. คุณสามารถเชื่อมโยงการติดตามเวลาของคุณกับงานใน ClickUp, โยกย้ายระหว่างงานด้วยตัวจับเวลาทั่วโลก, และเพิ่มบันทึกในรายการเวลาของคุณเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง.
นอกจากนี้ คุณสามารถทำเครื่องหมายเวลาเป็นเวลาที่เรียกเก็บเงินได้, กรอง, ติดป้ายกำกับ, และซิงค์ข้ามเครื่องมือด้วยการผสานรวม. คุณยังสามารถตั้งความคาดหวังและประมาณเวลาที่ต้องการได้.
ต้องการภาพรวมที่ครอบคลุมใช่ไหม? ใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUp เพื่อตรวจสอบว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมมีงานที่ต้องทำตามกำหนดมากน้อยเพียงใด
ClickUp Timesheetsช่วยให้คุณสามารถดู ติดตาม และตรวจสอบงานที่มีการบันทึกเวลาได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดขีดความสามารถในการทำงานประจำวัน แก้ไขช่วงวันที่ เปลี่ยนมุมมองระหว่างงานและรายการทั้งหมด และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูป เช่นเทมเพลตบันทึกเวลาบริการ สำหรับการติดตามเวลาที่ง่ายดาย คุณสามารถจัดระเบียบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ จัดสรรทรัพยากร และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามเวลาบนอุปกรณ์ใดก็ได้ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลก
- กรองแผ่นงานเวลาตามการเรียกเก็บเงิน, แท็ก, และเวลาการติดตาม
- กำหนดกำลังการผลิตต่อวันหรือกำลังการผลิตต่อสัปดาห์เพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
- สร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มบันทึกเวลาตามความต้องการของคุณ
- ผสานการทำงาน ClickUp กับแอปกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Toggl, Everhour และอื่นๆ
- รับภาพรวมระดับสูงของการติดตามเวลาของสมาชิกในทีมของคุณ
- เพิ่มบันทึกในรายการเวลาเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- กรองเวลาที่ติดตามตามวันที่ สถานะ ความสำคัญ แท็ก ฯลฯ
- รับรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานใช้เวลาของพวกเขา
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตโดยอัตโนมัติ
- ใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานและแบบบันทึกเวลาเพื่อจัดระเบียบการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานมีให้บริการเฉพาะแผนธุรกิจขึ้นไปเท่านั้น
- มุมมองทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. จิบเบิล
แอปบันทึกเวลาทำงาน Jibble เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมและองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด แอปนี้มอบฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณจัดการบันทึกเวลาทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำผ่านเดสก์ท็อป มือถือ และเว็บแอป
แอปบันทึกเวลาทำงานแบ่งปันการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะโดยละเอียดเพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์เวลาที่ใช้ สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาที่พร้อมสำหรับการจ่ายเงินเดือน รับภาพรวมของรายการบันทึกเวลาหลายร้อยรายการ และส่งออกข้อมูลได้ แอปนี้มีการติดตามโครงการ การเชื่อมต่อกับระบบจ่ายเงินเดือน ขั้นตอนการอนุมัติ และแม่แบบบันทึกเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Jibble
- ใช้ประโยชน์จากระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ การจัดตารางรายงาน และการบริหารจัดการการลา
- กำหนดตารางการทำงานแบบคงที่หรือยืดหยุ่นได้ทั้งในระดับสมาชิกและระดับกลุ่ม
- ใช้ตัวติดตามเวลา PTO เพื่อจัดการ PTO ของคุณโดยอัตโนมัติ
- ตั้งอัตราค่าล่วงเวลาและอัตราพิเศษตามต้องการ พร้อมอัปเดตตารางเวลาทำงานของคุณแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการติดตามเวลาแบบเสมือนจริงและที่สถานที่
- เพิ่มความแม่นยำในการติดตามเวลาด้วยการจดจำใบหน้าและการติดตามด้วย GPS
- ส่งออกรายงานโดยละเอียดตามแบบฟอร์มเวลาทำงานในรูปแบบต่าง ๆ
- แก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง
ข้อจำกัดของ Jibble
- ผู้ใช้บางรายพบปัญหาขัดข้องขณะออกจากระบบแอปพลิเคชันบนมือถือ
- มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแอปที่เกิดการขัดข้องหลายครั้งในระหว่างการใช้งาน
การกำหนดราคาแบบ Jibble
- ฟรี
- พรีเมียม: ₹29/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: ₹49/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Jibble
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
3. ชั่วโมงของฉัน
My Hours เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาโดยอัตโนมัติและควบคุมงบประมาณได้ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ รายงานที่สร้างขึ้นมีความเป็นมืออาชีพและสามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆ ได้
เครื่องมือนี้ก้าวข้ามไปไกลกว่าการใช้แบบฟอร์ม Excelแบบเก่า ๆ โดยมีการบันทึกเวลาอย่างรวดเร็ว, นาฬิกาจับเวลาแบบเลือกได้, แม่แบบ, การตั้งค่าอัตราค่าจ้างของโครงการ, และการมอบหมายงาน คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัดในเวอร์ชันฟรี ทำให้คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย
เวอร์ชันเสียเงินของเครื่องมือนี้มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย เช่น การสร้างงบประมาณรายเดือนและงบประมาณตามงาน คุณยังสามารถเพิ่มโลโก้ของคุณลงในรายงานได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ My Hours
- ทำให้กระบวนการติดตามเวลาของคุณมีประสิทธิภาพด้วยแอปบันทึกเวลาที่ใช้งานง่าย
- กำหนดแบบฟอร์มบันทึกเวลาให้กับสมาชิกแต่ละคนเพื่อเป็นบันทึกที่ชัดเจน
- กำหนดงบประมาณเป็นชั่วโมง, ค่าใช้จ่ายที่สามารถเรียกเก็บได้, หรือค่าใช้จ่าย, และดูงบประมาณที่ใช้ไประหว่างการติดตามเวลา
- วิเคราะห์ต้นทุนโครงการโดยการกำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าแรง
- รับการแจ้งเตือนรายวันและรายสัปดาห์สำหรับการบันทึกเวลา
- ติดตามเวลาจากเว็บแอป, เบราว์เซอร์, หรือแอปมือถือ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือทั้งหมดของคุณโดยใช้ Zapier
- ใช้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร
- รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริการลูกค้าภายใน 1 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย
- รักษาศักดิ์ศรีและความเป็นส่วนตัวของทีมคุณด้วยฟีเจอร์ที่ปราศจากการเฝ้าติดตาม เช่น การตรวจสอบหน้าจอ
ข้อจำกัดของเวลาของฉัน
- ผู้ใช้บางรายได้ขอให้มีการควบคุมโครงการและการจัดสรรงบประมาณมากขึ้น
- แผนฟรีจำกัดผู้ใช้เพียงห้าคนเท่านั้น
ราคาตามชั่วโมงของฉัน
- ฟรี: ผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวชั่วโมงของฉัน
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
4. Toggl Track
Toggl Track เป็นแอปติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งสำหรับที่ปรึกษา ฟรีแลนซ์ และทีมขนาดเล็ก มันให้การวิเคราะห์ข้อมูลเวลาอย่างละเอียดและการติดตามเวลาภายในกระบวนการทำงานที่กำหนด คุณสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่างานใดที่สร้างรายได้สูงสุด
เครื่องมือนี้สอดคล้องกับ GDPR และมีบริการสนับสนุนลูกค้าพร้อมเวลาตอบกลับภายใน 3 ชั่วโมง คุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ เช่น Chrome, GitHub, Asana, Todoist และอื่นๆ อีกมากมาย
ในขณะที่เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้คุณติดตามเวลาสำหรับลูกค้าและโครงการได้ไม่จำกัด แผนชำระเงินจะช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เครื่องมือนี้ยังส่งการแจ้งเตือนหากคุณกำลังทำงานโดยไม่ได้เปิดใช้งานตัวจับเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Toggl Track
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ดูรายการเวลาของคุณในมุมมองปฏิทิน
- ติดตามเวลาแบบเรียลไทม์หรือออฟไลน์
- กรองและจัดเรียงข้อมูลของคุณเพื่อรายงานที่พร้อมสำหรับลูกค้า
- กำหนดชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามสมาชิกทีม, โครงการ, และพื้นที่ทำงาน
- ติดตามความคืบหน้าและงบประมาณด้วยแดชบอร์ดโครงการ
- ติดตามเวลาการใช้งานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ผ่านแอปเดสก์ท็อป เว็บ หรือมือถือ
- รับการตรวจจับเวลาว่างและการกระตุ้นการติดตามเวลาอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- แผนฟรีอนุญาตให้สมาชิกได้เพียงห้าคน
- อัตราค่าบริการมีให้เฉพาะสำหรับแผนที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี: สูงสุด 5 ผู้ใช้
- เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
5. ไทม์ ด็อกเตอร์
Time Doctor เป็นแอปบันทึกเวลาออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและกระจายตัว เนื่องจากช่วยให้คุณระบุช่องว่างของกำลังคนด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงงานอย่างละเอียด มีฟังก์ชันการติดตามเวลาอัตโนมัติและการแก้ไขเวลาด้วยตนเอง แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้และรองรับการใช้งานบน Android, Chrome, iOS, Mac และ Windows
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานของพนักงานแบบอัตโนมัติทำงานอยู่เบื้องหลัง และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานถูกตรวจสอบโดยใช้ภาพหน้าจอเดสก์ท็อป สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณขจัดความไม่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน คุณสมบัตินี้เป็นทางเลือกทั้งหมด ดังนั้นคุณสามารถปิดได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Time Doctor
- รับสรุปกิจกรรม, บันทึกวิดีโอหน้าจออย่างมีจริยธรรม, และภาพหน้าจอเพิ่มเติมตามต้องการ
- ส่งการแจ้งเตือนการไม่ใช้งานเพื่อให้พนักงานมีสมาธิ
- เพิ่มการมองเห็นด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
- เพิ่มการมองเห็นสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล, ไฮบริด, และในสำนักงาน
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 60 รายการ เช่น Asana, Evernote, ClickUp, GSuite และอื่นๆ อีกมากมาย
- เพิ่มความถูกต้องในการเรียกเก็บเงินลูกค้าด้วยการติดตามเวลาอัตโนมัติและการติดตามแบบออฟไลน์
- รับรายงานโดยละเอียด รวมถึงรายงานเกี่ยวกับเวลาที่มีประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิผล
- สร้างตารางการทำงานที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนเกี่ยวกับการซิงค์เวลาที่ไม่ถูกต้องระหว่างไคลเอนต์มือถือและเดสก์ท็อป
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
- ผู้ใช้รายงานว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อน
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
6. Everhour
Everhour เป็นหนึ่งในแอปบันทึกเวลาทำงานที่ดีที่สุดสำหรับใบงานที่สามารถแก้ไขและโต้ตอบได้ คุณสามารถใส่คำอธิบาย บันทึกข้อมูล และแก้ไขใบงาน เพิ่มงานใหม่พร้อมความคิดเห็น และแม้กระทั่งรวมคำขอลาหยุดได้ นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์การจัดการงานที่ดี, การติดตามการทำงานแบบเรียลไทม์, การตรวจสอบงบประมาณ, และการสร้างใบแจ้งหนี้ที่ง่ายดาย. นอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์เชิงลึก และปรับแต่งรายงานตามความต้องการของคุณ.
ในขณะที่เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับแอปต่าง ๆ เช่น Basecamp, Jira, Trello เป็นต้น แต่มันไม่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับทีมขนาดใหญ่ ดังนั้น หากคุณต้องการคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากขึ้น คุณอาจต้องพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ของ Everhour
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Everhour
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 40 รายการ
- สร้างและจัดระเบียบงาน พร้อมเพิ่มประมาณเวลาสำหรับแต่ละงาน
- รับภาพรวมของเวลาของแต่ละสมาชิกในทีม
- ติดตามงบประมาณโครงการของคุณ
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ปรับแต่งได้และโต้ตอบได้
- บันทึกชั่วโมงการทำงานด้วยตนเองหรือใช้ตัวจับเวลา
- รับการแจ้งเตือนเพื่อติดตามเวลา
- บันทึกเวลาทำงาน รวมถึงการลาป่วยและการลาพักร้อน
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมด้วยแผนภูมิสรุป
- ติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
ข้อจำกัดของ Everhour
- คุณสมบัติที่จำเป็นหลายอย่าง เช่น ที่นั่งไม่จำกัด การเชื่อมต่อ การอนุมัติเวลา การลา การออกใบแจ้งหนี้ และการเรียกเก็บเงิน มีให้เฉพาะในเวอร์ชันที่ชำระเงินเท่านั้น
- หากคุณพยายามบันทึกชั่วโมงมากกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ Everhour จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ราคาของ Everhour
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน/ที่นั่ง โดยมีขั้นต่ำ 5 ที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ Everhour
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
7. DeskTime
DeskTime มอบความสามารถในการติดตามเวลาอย่างแม่นยำด้วยตัวเลือกการติดตามทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล มีฟีเจอร์ถ่ายภาพหน้าจออัตโนมัติ การติดตามเวลาแบบออฟไลน์ และตัวติดตามเว็บแบบบูรณาการ ดังนั้น การติดตามจะเริ่มต้นทันทีที่พนักงานของคุณเปิดอุปกรณ์ของพวกเขา
แอปบันทึกเวลาทำงานของพนักงานช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของพนักงานได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าพวกเขาทำอะไรและใช้เวลานานเท่าไร แอปนี้ติดตาม URL และแอปที่ใช้ ชื่อเอกสาร และโครงการต่างๆ
แพลตฟอร์มนี้สามารถใช้งานร่วมกับ SaaS, Linux, Mac, iOS, Android และ Windows ได้
คุณสมบัติเด่นของ DeskTime
- รับรายงานเชิงลึกและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพนักงาน
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจับภาพหน้าจออัตโนมัติ การติดตาม URL และแอป การติดตามชื่อเอกสาร และตัวติดตามเว็บแบบบูรณาการ
- จัดระเบียบเวลาทำงานของคุณด้วยการจัดตารางกะ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวันทำงานของสมาชิกแต่ละคนผ่านแดชบอร์ดผู้ใช้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Zapier, Google Calendar, Trello และ Jira
ข้อจำกัดของ DeskTime
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ล้าสมัย
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
ราคา DeskTime
- ข้อดี: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $14/เดือนต่อผู้ใช้
- DeskTime Lite: $0 สำหรับผู้ใช้หนึ่งคนเท่านั้น
คะแนนและรีวิว DeskTime
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
8. นาฬิกาบันทึกเวลา
Time Clock เป็นตัวติดตามเวลาที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้การติดตามเวลาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่ลดความจำเป็นในการใช้เอกสารที่ยุ่งเหยิง เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและฟรีแลนซ์ เนื่องจากคุณสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานของคุณสำหรับงานทั้งหมดได้
คุณสามารถสร้างและแชร์แบบฟอร์มบันทึกเวลาในรูปแบบ XLSX ได้อย่างง่ายดาย แอปยังช่วยให้คุณได้รับการประมาณการแบบเรียลไทม์และความชัดเจนเกี่ยวกับรายได้ของคุณ คุณยังได้รับรายงานรายสัปดาห์และรายเดือนเกี่ยวกับเวลาของคุณ
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แอปนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงเวลาทำงานของพนักงาน, ทำให้การเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น, เปิดใช้งานการบันทึกตำแหน่ง GPS, ติดตามต้นทุนแรงงาน, และเพิ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องบันทึกเวลาเข้าออกงาน
- สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ iOS และ Android
- เพิ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัด
- ดูค่าใช้จ่ายตามช่วงเวลาการจ่ายเงิน
- การติดตามเวลาที่ง่ายดายและปลอดภัย พร้อมการสำรองข้อมูลบนคลาวด์
- สร้างรายงานสำหรับช่วงเวลาเฉพาะและแชร์ผ่านอีเมลหรือข้อความ
- ใช้บัตรเวลาเพื่อวางแผนโดยป้อนข้อมูลการหยุดพัก การคืนเงิน ภาษี การหักเงิน บันทึก และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนเตือนความจำ
- ใช้วิดเจ็ตสำหรับการลงเวลาทำงานอย่างรวดเร็ว
- เปิดใช้งานการบันทึกตำแหน่ง GPS
ข้อจำกัดของเครื่องบันทึกเวลา
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการติดตามเวลาอย่างครอบคลุม
- ผู้ใช้บางรายพบปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอที่สับสนและการคำนวณที่ไม่ถูกต้องสำหรับการจ่ายเงินรายสองสัปดาห์หลังจากการอัปเดต
ราคาเครื่องบันทึกเวลา
- ฟรี
- ได้รับค่าตอบแทน: ไม่ระบุ
การให้คะแนนและรีวิวเครื่องบันทึกเวลา
- G2: NA
- Capterra: NA
9. RescueTime
RescueTime เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและแอปพลิเคชันบันทึกเวลาที่ทำงานโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งให้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลา เครื่องมือนี้จะติดตามเวลาของคุณในแอป เว็บไซต์ และเอกสารเฉพาะ แม้ในขณะออฟไลน์
รายงานที่มีรายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจชั่วโมงการทำงานและนิสัยของคุณ และตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน RescueTime Assistant จะติดตามพฤติกรรมของคุณและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้
นอกจากนี้ เครื่องมือยังส่งการแจ้งเตือนเพื่อลดการเสียสมาธิ เปิดใช้งานการบล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และพัฒนาตารางเวลาการทำงานที่แม่นยำด้วย Timesheets AI
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rescue Time หรือไม่?อ่านบทวิจารณ์ฉบับสมบูรณ์ของเราได้เลย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ละเอียดและถูกต้อง
- รับภาพรวมที่ครอบคลุมว่าคุณใช้เวลาของคุณอย่างไร
- ติดตามเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และชื่อเอกสาร
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Slack และ Outlook
- ใช้การโค้ชเชิงนวัตกรรมเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในการทำงาน
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Focus Sessions เพื่อขจัดสิ่งรบกวน
- ใช้ผู้ช่วยสำหรับการพยากรณ์เช้าที่ปรับแต่งตามความต้องการและรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน
- รับการแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งรบกวน
- เข้าร่วมเซสชันเน้นชุมชนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจและความมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ RescueTime
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
- ปริมาณข้อมูลมหาศาลที่สร้างขึ้นโดยแอปบันทึกเวลาทำงานฟรีอาจดูท่วมท้น
- ผู้ใช้บางรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ราคาของ RescueTime
- RescueTime Lite: ฟรีตลอดไป
- RescueTime Premium: $12/เดือน
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
10. ไทม์ชีตโปร
TimesheetsPro เป็นแอปบันทึกเวลาออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณวางแผนและติดตามเวลาของคุณบนแพลตฟอร์ม Monday คุณสามารถสร้างบันทึกเวลา รับข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ และส่งและเผยแพร่บันทึกเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือนี้ให้การรายงานที่มีคุณค่าด้วยโหมด Pivot ที่สร้างขึ้นตามความต้องการ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ TimesheetsPro
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำลังการผลิตและการใช้ประโยชน์
- แสดงข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกเวลาตามความสะดวกของคุณ
- ลากและวางรายการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้มุมมองปฏิทิน
- แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยกระบวนการสองขั้นตอน
- กรองงานของคุณตามฟิลด์ใดก็ได้ในมุมมองปฏิทิน
ข้อจำกัดของ TimesheetsPro
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการติดตามเวลา
- อาจขาดความเป็นมิตรต่อผู้ใช้หลังการอัปเดต และอาจไม่สามารถจัดการกับช่วงเวลาการจ่ายเงินที่ซับซ้อนได้
ราคาของ TimesheetsPro
- ฟรี: $0/เดือนต่อผู้ใช้ พร้อม 200 รายการ
- บรอนซ์: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ พร้อม 2,500 รายการ
- Silver: $75/เดือน ต่อผู้ใช้ พร้อม 7,500 รายการ
- ทองคำ: $150/เดือน ต่อผู้ใช้ พร้อม 15,000 รายการ
- แพลทินัม (ไม่จำกัด): 300 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ พร้อม 200 รายการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Timesheet Pro
- G2: NA
- Capterra: NA
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาด้วย ClickUp
แอปบันทึกเวลาทำงานที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างให้กับประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการเวลาของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือองค์กรขนาดใหญ่ มันสามารถช่วยคุณติดตามเวลา รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และแม้กระทั่งบล็อกสิ่งรบกวน
แอปพลิเคชันที่ระบุไว้ที่นี่เหมาะสำหรับผู้คนและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีแอปพลิเคชันหนึ่งที่เหมาะสมกับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่
ด้วย ClickUp คุณสามารถทำได้มากกว่าการบันทึกและติดตามเวลาของคุณ—คุณสามารถประหยัดเวลาได้! ClickUp มีคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาอย่างยอดเยี่ยม เช่น แม่แบบหลายร้อยแบบ, มุมมองที่ปรับแต่งได้, การผสานการทำงานที่ราบรื่น, และรายงานที่ละเอียด.ลงทะเบียนฟรี!