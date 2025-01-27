10 ทางเลือก Everhour ชั้นนำและโซลูชันการติดตามเวลาในปี 2025

เครื่องมือติดตามเวลาที่น่าเชื่อถือคือเส้นชีวิตของทีมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงานทุกทีม. ในความเป็นจริง สถิติตลาดล่าสุดชี้ให้เห็นว่าการทำหลายอย่างพร้อมกันโดยไม่ติดตามเวลาสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 45%! 😱
ผลิตภัณฑ์อย่าง Everhour ช่วยให้การติดตามเวลาไม่ใช่แค่การลงเวลาเข้าและออกเท่านั้น ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การวางแผนงานแบบภาพ ตัวจับเวลาหยุดอัตโนมัติ และการออกใบแจ้งหนี้ เครื่องมือนี้จึงทำหน้าที่เป็นโซลูชันการจัดการโครงการได้ด้วย แต่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ประเภทเดียวในตลาด และอาจไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดด้วยซ้ำ
หากคุณกำลัง ค้นหาทางเลือกอื่นของ Everhour คู่มือที่เป็นมิตรกับผู้ซื้อของเราจะช่วยคุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าคุณต้องการเครื่องมือที่มีคุณสมบัติครบครันมากขึ้น หรือตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณ ลองดูรายการ 10 อันดับแรกของเราเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาตัวต่อไปของคุณ!
Everhour คืออะไร?
Everhour เป็นแอปแบบสแตนด์อโลนที่ช่วยให้ทีมสามารถติดตามเวลาและจัดการโครงการได้ เราสามารถกล่าวได้ว่าแอปนี้เน้นธุรกิจมากกว่าแอปติดตามเวลาทั่วไป เนื่องจากมีฟีเจอร์สำหรับการตรวจสอบงานของพนักงานและการจัดงบประมาณ 🔢
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ การผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่คุณชื่นชอบอย่างไร้รอยต่อ หรือการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าผ่านการรายงานและการวิเคราะห์ Everhour ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน ให้คุณควบคุมทุกขั้นตอนได้อย่างมืออาชีพ
เนื่องจาก ความสามารถในการเรียกเก็บเงินและออกใบแจ้งหนี้ ของ Everhour จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ขนาดเล็ก ช่วยให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนเวลาที่ติดตามได้เป็นใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพ และหากคุณต้องการยึดงบประมาณของโครงการ Everhour ก็พร้อมช่วยเหลือคุณด้วยการแจ้งเตือนที่ทันเวลาเพื่อป้องกันการใช้จ่ายเกินงบประมาณ
แม้ว่า Everhour จะเป็นเครื่องมือที่ดีพอสมควรแต่อาจไม่มีฟีเจอร์เพียงพอที่จะรองรับโครงการและทีมขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในทางเลือกของ Everhour
ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Everhour ควรมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมการติดตามเวลาและงาน การจัดการโครงการ และตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน ฟังก์ชันที่ต้องการได้แก่:
- การจัดสรรทรัพยากร: หากคุณกำลังบริหารทีม ให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติการจัดการงานและปริมาณงานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีพนักงานคนใดถูกมอบหมายงานมากเกินไปหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
- การรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์: เลือกโซลูชันที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่าการติดตามเวลาพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของโครงการ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และงานที่ล่าช้า
- การติดตามค่าใช้จ่ายและการออกใบแจ้งหนี้: ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายเฉพาะโครงการและรวมไว้ในใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- การจัดตารางงาน: มองหาเครื่องมือการจัดตารางงานที่แข็งแกร่ง เช่น แผนภูมิแกนต์และปฏิทิน เพื่อแสดงกรอบเวลาของงานและความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้น
- การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม: มองหาทางเลือกของ Everhour ที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้ เช่น ระบบ CRM,ซอฟต์แวร์บัญชี และแพลตฟอร์มการสื่อสาร
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่สะอาดพร้อมตัวเลือกการเข้ารหัสสีและการติดป้ายชื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสบการณ์ของผู้ใช้ได้อย่างมาก
10 ทางเลือก Everhour ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
สำรวจไลน์อัพของเราของ 10 ตัวเลือกล้ำเลิศของ Everhour และซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของคู่แข่ง และดูว่าการเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือจัดการเวลาใหม่สามารถเพิ่มพลังให้กับการทำงานของคุณได้อย่างไร 💯
1.คลิกอัพ
ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความพยายามของสมาชิกในทีมแต่ละคนหรือการติดตามความคืบหน้าของโครงการ คุณสามารถไว้วางใจซอฟต์แวร์การจัดการงานและการติดตามเวลาแบบครบวงจรของ ClickUp ได้ 😍
ในฐานะโซลูชันการติดตามเวลาโครงการ ClickUp มีทั้งการติดตามเวลาแบบแมนนวล (ย้อนหลัง) และแบบอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดตัวจับเวลาบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (โดยใช้ส่วนขยาย Chrome)หรือแอปบนเดสก์ท็อปหรือมือถือและซิงค์การบันทึกเวลาของคุณจากทุกที่ อ้างอิงการบันทึกของคุณด้วยป้ายกำกับ บันทึกย่อ การรวมข้อมูล และเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อการเก็บบันทึกที่แม่นยำ!
แผ่นบันทึกเวลาของ ClickUp แสดงการติดตามเวลาทั้งรายบุคคลและรวมสำหรับทั้งองค์กรของคุณหรือสมาชิกทีมที่คุณเลือก ใช้ตัวกรองเพื่อนำทางรายการและเปรียบเทียบกับประมาณการที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือติดตามเวลาหลายตัว รวมถึงEverhour,Time Doctor และToggl เพื่อช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลการบันทึกเวลาที่กระจัดกระจายไว้ในที่เดียว และนำไปใช้ในการรายงานอย่างครอบคลุมได้ คุณสามารถเข้าถึงรายงานการติดตามเวลาต่าง ๆได้ผ่าน ClickApps เช่น บัตรรายงานเวลา, บัตรเวลาทำงาน, และ รายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้!
นอกเหนือจากการติดตามเวลาแล้ว ClickUpยังเป็นโซลูชันการจัดการงานที่ทรงพลังอีกด้วย จัดระเบียบพื้นที่ทำงานโครงการของคุณโดยการจัดกลุ่มและมอบหมายงาน กำหนดเส้นเวลาการส่งงานพร้อมการพึ่งพาสร้างหมุดหมายสำหรับเป้าหมายสำคัญ และติดแท็กงานที่มีความสำคัญแดชบอร์ดใน ClickUp 3.0ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำงานของคุณตลอดเวลา!
กำลังดำเนินโครงการ งาน และไทม์ไลน์หลายอย่างพร้อมกันอยู่หรือไม่?ใช้เทมเพลต ClickUp Project Trackerเพื่อจัดการงาน งบประมาณ และกำหนดเวลาทั้งหมดในหน้าต่างเดียว! เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนโครงการแบบเรียลไทม์ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ กระดาน และปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถติดตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การบันทึกเวลาที่ง่ายดายทั้งแบบแมนนวลและอัตโนมัติบนอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป
- เทมเพลตการเรียกเก็บเงินและการติดตามเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
- การแบ่งเวลาด้วยรหัสสีสำหรับการจัดตารางและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ทำงานหลายตัวจับเวลาพร้อมกันได้ด้วยการสลับใช้งานที่ง่ายดาย
- บันทึกเวลาทำงานโดยละเอียดพร้อมการประมาณการและป้ายกำกับ
- นำเข้าข้อมูลเวลาจากแอปอื่น ๆ ได้ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
- เครื่องมือการจัดการงานและโครงการ
- 15+ ผู้ชมเพื่อติดตามปฏิทิน งาน และโครงการของคุณ
- รายงานเวลาประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- ClickUp Docsสำหรับจัดเก็บฐานความรู้การติดตามเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แผนฟรีจำกัดการใช้คุณสมบัติบางอย่าง
- แอปพลิเคชันมือถืออาจต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Everhour
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. QuickBooks Time
QuickBooks Time ช่วยให้คุณปรับแต่งตารางเวลาการทำงานของคุณได้ตามต้องการ เพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานของทีมได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงคือการติดตามเวลาผ่านมือถือด้วย แอป QuickBooks Workforce ลองนึกภาพว่าคุณสามารถติดตาม ส่ง และอนุมัติการทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา 📱
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาช่วยให้สามารถติดตามเวลาด้วย GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทีมระยะไกลหรือทีมเคลื่อนที่ ผู้จัดการสามารถตรวจสอบชั่วโมงการทำงานและตำแหน่งที่ตั้ง และปรับเปลี่ยนตารางงานได้ทันทีเพื่อสร้างความไว้วางใจในทีม
เมื่อพูดถึงการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ให้ใช้ประโยชน์จากรายงานที่ปรับแต่งได้ของแพลตฟอร์มเพื่อทำนายต้นทุนงาน วางแผนการจ่ายเงิน และเพิ่มผลกำไรของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Time
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมของทีมบนมือถือ
- รายงานที่สามารถปรับแต่งได้
- ผสานการทำงานกับแอปบัญชีและเงินเดือนเพื่อการติดตามค่าใช้จ่าย
- การแจ้งเตือนสำหรับเวลาเข้า/ออกที่ไม่ตรงกัน
- รองรับการคำนวณภาษีการขาย
ข้อจำกัดของ QuickBooks Time
- เครื่องมือการจัดการและสิทธิ์การเข้าถึงที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Everhour
- ฟังก์ชันการลาหยุดแบบได้รับค่าจ้าง (PTO) จำเป็นต้องปรับปรุง
ราคาของ QuickBooks Time
- พรีเมียม: $20/เดือน + $8/เดือน ต่อผู้ใช้ ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน
- เอลิต: $40/เดือน + $10/เดือน ต่อผู้ใช้ ค่าธรรมเนียมฐาน
QuickBooks Time คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
3. เก็บเกี่ยว
ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาและการจัดการค่าใช้จ่ายที่ราบรื่น Harvest ได้ปฏิวัติเทคนิคการจัดการเวลาสำหรับธุรกิจและทีมที่ทำงานทางไกล
เครื่องมือการจัดการโครงการนี้มอบการควบคุมอย่างเต็มที่ต่อชั่วโมงที่บันทึกไว้, โครงการ, และงบประมาณ. ตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลาทำงานครั้งเดียวหรือซ้ำ ๆ Timesheet Reminders เพื่อให้คุณทำบันทึกการเข้าและออกให้เสร็จก่อนกำหนดเวลา.
คุณสามารถปรับแต่งฟังก์ชันนี้ให้เหมาะกับการใช้งานสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การจัดการโครงการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ⏲️
แต่ Harvest ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแจ้งเตือนเท่านั้น—มันมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานจะได้รับการกระตุ้นอย่างสุภาพให้บันทึกเวลาของตนเอง ซึ่งช่วยลดสิ่งรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บน แดชบอร์ดทีม คุณสามารถดูได้ว่าเพื่อนร่วมงานของคุณกำลังทำงานได้ดีเพียงใดผ่านรายงานเช่น การทำงานล่วงเวลา, พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง, และ ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด.
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คุณสมบัติการติดตามค่าใช้จ่ายและเวลาอัตโนมัติ
- การอนุมัติเวลาทำงานที่รวดเร็วพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- การจัดทำงบประมาณโครงการ,การติดตามความคืบหน้า, และการจัดตารางเวลา
- การเชื่อมต่อมากกว่า 50 รายการ (รวมถึงเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้สำหรับการติดตามค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด)
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- เครื่องมือรายงานและออกใบแจ้งหนี้ที่ซับซ้อน
- คุณสมบัติการดูแบบรายเดือนต้องการการปรับปรุง
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $10. 80/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
4. Hubstaff
Hubstaff มาพร้อมกับเครื่องมือที่ครบครันเพื่อตรวจสอบกิจกรรมของพนักงาน, กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน, และปรับปรุงต้นทุนแรงงานให้เหมาะสมที่สุด สามารถใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและสมาร์ทโฟน ช่วยให้คุณ จัดการวันทำงานของสมาชิกทีมแต่ละคน ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีสิ่งที่ต้องการเพื่อประสบความสำเร็จ 🤸
ผู้จัดการสามารถใช้ ความสามารถในการรายงานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เพื่อดูข้อมูลเชิงบริบท เช่น วิธีการใช้เวลา หรือเว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อยในที่ทำงาน เข้าถึงรายงานมากกว่า 20 ฉบับที่ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น:
- การอนุมัติเวลาทำงาน
- การวิเคราะห์กำลังคน
- ประสบการณ์ของพนักงาน
- ความถี่ในการประชุม
- กะและการเข้างาน
- ค่าใช้จ่ายที่สามารถเรียกเก็บได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ลดความเหนื่อยล้า และสนับสนุนทีมของคุณได้อย่างเหมาะสม ผสานการทำงานของ Hubstaff กับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Asana, Slack และ Trello เพื่อลดความยุ่งยากในการสลับใช้งานระหว่างแอปพลิเคชัน
ลองดูทางเลือกอื่นของ Hubstaffได้ที่นี่!
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ตัวเลือกการรายงานที่ครอบคลุม
- การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยม
- การติดตามเวลาอัตโนมัติบนมือถือและเดสก์ท็อป
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- การตั้งเป้าหมายด้านประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนแรงงาน
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- ผู้ใช้รายงานปัญหาทางเทคนิคเป็นครั้งคราว
- อินเทอร์เฟซอาจใช้งานยากเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Everhour
ราคาของ Hubstaff
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
5. พนักงาน
Apploye อ้างว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ถึง 20%! ด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และแบบกำหนดเอง ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของทีมได้อย่างละเอียด
ฟีเจอร์ฟีดสดของ Apploye ช่วยให้สามารถติดตามได้ว่าใครกำลังทำงานอยู่ ระบบสามารถตรวจจับช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำงานเป็นเวลานานและส่งการแจ้งเตือนเบาๆ ให้พนักงานกลับมาทำงานต่อได้ แนบเนียนไหม? อาจจะนะ ได้ผลไหม? แน่นอน! 😼
นอกเหนือจากการติดตามเวลา แพลตฟอร์มยังช่วยคุณตั้งงบประมาณโครงการ จัดการสิทธิ์การเข้าถึง และส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สำหรับบริษัทที่มีพนักงานทำงานจากระยะไกลหรือเดินทางบ่อย Apploye ช่วยให้สามารถติดตามตำแหน่งผ่าน GPS และกำหนดขอบเขตพื้นที่ (geofencing) ได้
คุณยังสามารถเข้าถึงภาพหน้าจอ, การใช้แอป, และการติดตาม URL เพื่อตรวจสอบพนักงานระยะไกลได้—ทำให้เป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการชั้นนำสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apploye
- การติดตามพนักงานทางไกล
- การจัดการโครงการพร้อมเครื่องมือการงบประมาณและการขออนุญาต
- การแจ้งเตือนเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว
- การถ่ายทอดสดและภาพหน้าจอแบบทันที
- ตัวจับเวลาแบบโพเมโดโรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของพนักงาน
- มีคุณสมบัติค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- สามารถเพิ่มตัวเลือกการผสานรวมได้มากขึ้น
การกำหนดราคาของ Apploye
- บุคคลเดียว: $2/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- มาตรฐาน: $2. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- เอลิต: $3. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของพนักงาน
- G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. ไทม์ ด็อกเตอร์
ต้องการเครื่องมือเพื่อส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวหรือไม่? Time Doctor สามารถเป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เหมาะกับคุณ! มันติดตามการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานของพนักงานได้อย่างครบถ้วน ในเวลาเดียวกัน คุณยังสามารถสร้างเวลาพักแบบชำระเงินตามความต้องการสำหรับบุคคล กลุ่ม หรือแผนกได้ ☕
หากเรามุ่งเน้นไปที่เครื่องมือติดตามเวลาและการเรียกเก็บเงิน Time Doctor มีฟีเจอร์แจ้งเตือนการเสียสมาธิ ตรวจสอบระดับกิจกรรม และติดตามเวลาออฟไลน์ เพื่อช่วยให้การจัดการเงินเดือนสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล แบบผสมผสาน และต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายขึ้น
สำหรับทีมปฏิบัติงานภาคสนาม (เช่นทีมก่อสร้าง) แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถ ติดตามตำแหน่งด้วย GPS พร้อมแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเส้นทาง โดยพื้นฐานแล้ว หากมีผู้ใดออกนอกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายหรือคาดหมายไว้ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการเพื่อดำเนินการแก้ไข
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- การติดตามด้วย GPS พร้อมการแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเส้นทาง
- ภาพหน้าจอและการตรวจสอบการแชท
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน
- การบันทึกการเข้าร่วมและการหยุดพัก
- การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามมากกว่า 60 ระบบ
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน ตามความเห็นของผู้ใช้บางราย
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $5. 9/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $8. 4/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $16. 7/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
7. Toggl Track
Toggl Track เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมในหมู่ฟรีแลนซ์และทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้พร้อมกัน ช่วยให้บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยไม่พลาดแม้แต่นาทีเดียว 🎵
แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการที่มีปัญหาในการจัดสรรปริมาณงานที่เหมาะสมให้กับทีมของตน ด้วยคุณสมบัติ กำหนดเวลาส่งรายงานทางอีเมล ที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถรับรายงานเวลาทำงานโดยอัตโนมัติทางอีเมลได้ ซึ่งจะทำให้คุณตรวจสอบกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่และวางแผนตารางงานได้อย่างมีความรับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? ความสามารถของเครื่องมือนี้ในการ ระบุเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน! ระบบจะวัดการใช้งานคอมพิวเตอร์และนาทีที่ไม่ใช้งานเพื่อติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้หัวหน้าทีมสามารถระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- การติดตามเวลาเฉพาะสำหรับการจัดการงาน
- กำหนดเวลาส่งรายงานทางอีเมลเพื่อการรายงานเวลาทำงานแบบอัตโนมัติ
- การออกแบบแอปที่น่าดึงดูดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมอย่างง่ายดาย
- การติดตามเวลาว่างเพื่อการเรียกเก็บเงินที่แม่นยำ
- แอปพลิเคชันมือถือและเว็บพร้อมการซิงค์ผ่านเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- ควรใช้การเข้ารหัสสีที่ดีกว่าเพื่อความสะดวกในการนำทาง
- ไม่มีการติดตามรายได้กับแผนฟรี
ราคาของ Toggl Track
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
8. TMetric
TMetric เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามเวลา การตั้งอัตราค่าบริการ และการสร้างรายงานและใบแจ้งหนี้สำหรับโครงการและงานต่างๆ นอกเหนือจากฟังก์ชันหลักแล้ว ยังมี ปฏิทินในตัว และคุณสมบัติการจัดการงาน ที่ช่วยให้สามารถกำหนดเวลาการประชุม แบ่งปันข้อมูล และติดตามงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้อีกด้วย 🗓️
แพลตฟอร์มนี้ปรับคุณสมบัติให้สอดคล้องกับการสนับสนุนแผนกเงินเดือน ภาพหน้าจอ เครื่องมือบันทึกภาพหน้าจอ จะบันทึกภาพหน้าจอของพนักงานแบบสุ่มทุก 10 นาที ซึ่งอาจไม่เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในระดับการตรวจสอบนี้ แต่ยังคงเป็นข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไป นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเวลาลาพักร้อนและการเข้างานเป็นประจำเพื่อลดความไม่แน่นอนในการออกใบแจ้งหนี้
ถ้าเรากำลังพูดถึงใบแจ้งหนี้ TMetric สามารถวิเคราะห์ช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยแสดงผลกำไรที่คุณสร้างขึ้น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TMetric
- ตัวจับเวลาในตัวพร้อมการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและการติดตามแบบออฟไลน์
- ภาพหน้าจอสุ่มเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
- การสนับสนุนการออกใบแจ้งหนี้
- การผสานรวมกับ Quickbooks, Gitlab, Jira และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ TMetric
- ฟังก์ชันที่มีประโยชน์ส่วนใหญ่จำกัดอยู่เฉพาะแผนแบบชำระเงิน
- รายการเวลาสูญหายเป็นครั้งคราว
ราคาของ TMetric
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $5/เดือน
- ธุรกิจ: $7/เดือน
คะแนนและรีวิว TMetric
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
9. Clockify
Clockify เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้ธุรกิจ ทีม และบุคคลต่างๆ เข้าใจวิธีการใช้เวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยทำงานอัตโนมัติและผสานการทำงานกับระบบอื่นๆ เพื่อช่วยให้การติดตามเป้าหมายของคุณเป็นไปอย่างศูนย์กลาง ✅
Clockify เช่นเดียวกับคู่แข่งของมัน ให้บริการ ตัวเลือกการรายงาน หลากหลายรูปแบบ เช่น รายงานรายสัปดาห์ รายงานค่าใช้จ่าย และรายงานการมอบหมายงาน คุณสามารถดึงรายงานได้ตามสถานะการเรียกเก็บเงิน โครงการ หรือเกณฑ์อื่น ๆ ที่คุณต้องการ
ตัวอย่างเช่น รายงานประจำสัปดาห์จะแสดงจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในโครงการแต่ละสัปดาห์ ในขณะที่รายงานการตรวจสอบเวลาจะช่วยให้คุณค้นหาและแก้ไขการบันทึกเวลาที่ไม่ถูกต้อง
Clockifyรองรับการติดตามเวลาแบบ Pomodoroเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (หากวิธีนี้เหมาะกับคุณ) และตัวเลือกในการแก้ไขเวลาที่บันทึกไว้เพื่อให้การเรียกเก็บเงินมีความแม่นยำมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- รายงานที่ครอบคลุมเพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมและการจัดสรรเวลา
- ตัวจับเวลาที่แก้ไขได้
- การจัดการการลาและวันหยุด
- ผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
ข้อจำกัดของ Clockify
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดตารางเวลาในแผนฟรี
- ไม่ใช่หน้าตาที่ใช้งานง่ายมากเมื่อเทียบกับตัวเลือก Everhour อื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ Clockify
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $3.99/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $5.49/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $7.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
10. ไทม์แคมป์
TimeCamp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง มอบชุดเครื่องมือให้กับทั้งพนักงานและผู้จัดการในการติดตามเวลา วัดประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สำหรับ พนักงาน ระบบนี้ช่วยให้สามารถติดตามการเข้าชมเว็บไซต์และการใช้งานซอฟต์แวร์ รวมถึงบันทึกเวลาสำหรับงานเฉพาะ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ส่วน ผู้จัดการทีม สามารถใช้ความสามารถในการรายงานของ TimeCamp เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาของทีมตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟีเจอร์การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดเวลาที่ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเวลาว่าง 📊
ด้วยคุณสมบัติในการติดตามและจัดการใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าหลายรายในอัตราที่แตกต่างกัน ทีมบัญชีของคุณจะไม่ผิดหวังกับแพลตฟอร์มนี้อย่างแน่นอน นี่คือทางเลือกอื่น ๆของ TimeCampที่คุณสามารถสำรวจเพิ่มเติมได้!
คุณสมบัติเด่นของ TimeCamp
- รายงานงบประมาณ เวลา และพนักงานที่แข็งแกร่ง
- การบันทึกและอนุมัติเวลาทำงาน
- ฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้ที่ครบถ้วน
- สนับสนุนการติดตามตนเอง
- การเชื่อมต่อมากกว่า 70 รายการ
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูง
- การปรับแต่งการเรียกเก็บเงินไม่เพียงพอ
ราคาของ TimeCamp
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยตัวติดตามเวลาที่แม่นยำ
ในโลก 3 มิติที่เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเรา การเลือกโซลูชันการติดตามเวลาที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
เมื่อพูดถึงการค้นหาทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Everhour รายการตัวเลือกอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นนั่นเป็นเหตุผลที่เราแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUp—ทำให้ทุกวินาทีของวันคุณมีค่าด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยม พร้อมด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตามงบประมาณ และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ⌛