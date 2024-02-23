รีวิว RescueTime เพื่อสร้างตารางเวลาทำงานในปี 2025

เวลาเป็นทรัพยากรเดียวที่คุณไม่สามารถสร้างเพิ่มได้ การจัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณอาจช่วยได้แน่นอน แต่เมื่อคุณกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือด้านการจัดการเวลา คุณต้องการเครื่องมืออย่าง RescueTime ที่จะช่วยคุณไว้ได้ทันเวลา
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริง และนี่คือจุดที่ RescueTime เข้ามามีบทบาท มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและบันทึกเวลาทำงาน พร้อมด้วยโครงสร้าง ข้อมูลเชิงลึก และการแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์แต่บางครั้งอาจน่ารำคาญ เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🏃
เช่นเดียวกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ RescueTime ก็มีข้อดีและข้อเสียเช่นกัน หากคุณยังไม่แน่ใจว่ามันคุ้มค่ากับเวลาของคุณหรือไม่ (เห็นไหมว่าเราเล่นคำได้) ลองอ่านรีวิวแอป RescueTime นี้ดู เราจะอธิบายวิธีการทำงานของ RescueTime ข้อดี ข้อเสีย และราคา นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำทางเลือกที่ดีสำหรับ RescueTime หากคุณตัดสินใจว่ามันไม่เหมาะกับคุณ มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือ RescueTime?
RescueTimeเป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในการจัดการเวลา แน่นอนว่ามันติดตามเวลาของคุณ แต่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรนี้ทำได้มากกว่านั้น มันให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ วิธี ที่คุณใช้เวลาของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่ต้องการสร้างบันทึกเวลาทำงานที่แม่นยำ หรือเป็นหัวหน้าทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน RescueTime มอบข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมาย 🏅
เครื่องมือนี้ทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลังบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac, iOS หรือ Android โดยจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ จากนั้นจะนำข้อมูลนี้มาจัดทำเป็นรายงานและกราฟโดยละเอียดที่แสดงช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด เว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิ และวิธีการที่คุณจัดสรรเวลาทำงานระหว่างแต่ละงาน
RescueTime แตกต่างจากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามเวลาอื่น ๆ เพราะมันให้คะแนนประสิทธิภาพการทำงานแก่คุณ (ซึ่งมันเรียกว่า "ชีพจรประสิทธิภาพ") คะแนนนี้วัดว่าคุณใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด คุณยังสามารถตั้งเป้าหมายสำหรับเวลาที่คุณต้องให้ความสนใจและบล็อกสิ่งรบกวนเพื่อให้คุณอยู่ในโซนได้
คุณสมบัติหลักของ RescueTime
มีหลายสิ่งที่น่าชื่นชอบเกี่ยวกับ RescueTime เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toggl และ Clockify แล้ว RescueTime มอบวิธีการติดตามเวลาที่ครอบคลุมและช่วยพัฒนาการบริหารเวลาของคุณได้ดียิ่งขึ้น ปรับเวลาทำงานของคุณให้เหมาะสมและบอกลาสิ่งรบกวนด้วยฟีเจอร์ประหยัดเวลาของ RescueTime
1. เซสชันเน้นประเด็น
คุณสมบัติหลักของ RescueTime คือ Focus Session ซึ่งเป็นเซสชั่นการทำงานแบบ Pomodoroที่คุณกำหนดช่วงเวลาสำหรับการทำงานอย่างตั้งใจ เป้าหมายคือการเข้าสู่สภาวะโฟกัสทางจิตใจด้วยการทำงานเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ประสิทธิภาพที่แท้จริง 🧠
เราชอบที่ RescueTime ไม่ได้แค่โยนคุณเข้าสู่ช่วงโฟกัสทันที แต่มีตัวช่วยตั้งค่าที่จะพาคุณผ่านขั้นตอนการเตรียมตัวที่เป็นประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการเช็คสภาพร่างกาย เตือนให้คุณไปเข้าห้องน้ำหรือดื่มน้ำ RescueTime ยังขอให้คุณทำการรีเซ็ตจิตใจอย่างรวดเร็ว หายใจลึกๆ และตั้งใจจริงกับช่วงโฟกัสของคุณก่อนที่จะกดปุ่ม "เริ่ม"
ผู้ใช้กล่าวว่าพวกเขาชอบรายการตรวจสอบการเตรียมตัวและเซสชัน Focus Sessions เอง คุณสามารถปรับแต่งเซสชันได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น RescueTime สามารถเชื่อมต่อกับ Spotify เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับคุณโดยไม่ต้องเปิดแอปอื่น
นอกจากนี้ ทุกครั้งที่คุณเข้าร่วม Focus Session คุณจะได้รับแจ้งจำนวนพนักงานคนอื่น ๆ ที่กำลังเข้าร่วม Focus Session ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ การมีเพื่อนร่วมงานเสมือนหรือรู้สึกมีแรงจูงใจมากขึ้นเมื่อมีใครสักคนทำงานเคียงข้างคุณ (ไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันจริงหรือทางออนไลน์) จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Focus Session เหล่านี้มากยิ่งขึ้น
2. RescueTime ผู้ช่วยและ AI (เบต้า)
บัญชี RescueTime ทุกบัญชีมาพร้อมกับผู้ช่วย ซึ่งจะให้การพยากรณ์เช้าที่ปรับแต่งตามการประชุมและงานที่ต้องทำในแต่ละวัน ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ช่วย RescueTime ยังดูตารางเวลาของคุณและบอกเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิระหว่างประชุมและกิจกรรมต่างๆ 🔎
ฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในช่วงเบต้า แต่ RescueTime กำลังเปิดตัวผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเช่นกัน ขณะนี้ใช้งานได้เฉพาะกับแผ่นเวลาทำงานเท่านั้น AI จะแบ่งเวลาโดยอัตโนมัติระหว่างโครงการและลูกค้า ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการติดตามเวลาของคุณ อย่างไรก็ตาม AI ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการทำงานนี้ ดังนั้นโปรดจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการฝึกโมเดล
3. การแจ้งเตือนและบล็อกสิ่งรบกวน
คุณเคยนั่งลงตั้งใจจะทำงาน แต่กลับพบว่าตัวเองกำลังเลื่อนดู Instagram อยู่กี่ครั้งแล้ว? มันเกิดขึ้นกับทุกคน แม้แต่คนที่ตั้งใจที่สุด 🙈
บางครั้งคุณต้องจัดการเรื่องธุรกิจ และในโลกที่สิ่งรบกวนอยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัส คุณจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น
สิ่งที่ทำให้ RescueTime แตกต่างจากแอปติดตามเวลาอื่น ๆ คือความสามารถในการบล็อกสิ่งรบกวน บอกแอปหรือเว็บไซต์ใดที่เป็นจุดอ่อนของคุณ แล้วมันจะบล็อกสิ่งเหล่านั้นในระหว่างทุกช่วงโฟกัส
หากคุณ "ลืม" และพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ที่เบี่ยงเบนความสนใจอยู่ดี คุณจะได้รับป๊อปอัพจาก RescueTime แสดงตัวจับเวลาเป้าหมายการจัดการเวลาของคุณ และความรู้สึกผิดเล็กน้อยเพื่อเตือนให้คุณกลับไปทำงาน 👀
4. เซสชันชุมชน RescueTime
RescueTime เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคการมีผู้ช่วยทำงานคู่ได้อย่างยอดเยี่ยม หากต้องการแรงจูงใจเพิ่มเติม ลองเข้าร่วม Focus Session ในชุมชนของ RescueTime ซึ่งเป็นกิจกรรม Focus Session แบบ Pomodoro ระยะเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง ที่จัดขึ้นสดทั่วโลก
หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมเซสชัน RescueTime แบบทุกคนมีส่วนร่วม คุณสามารถสร้างพื้นที่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อน หรือคนแปลกหน้าได้เสมอในขณะที่คุณทำงาน วิธีนี้จะทำให้สมองของคุณเข้าใจว่ามีคนอื่นคอยติดตามและทำงานเคียงข้างคุณ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมหัศจรรย์
5. ตัวชี้วัดด้านเวลา
การตระหนักรู้เป็นเทคนิคการจัดการเวลาที่ยอดเยี่ยม เมื่อสิ้นสุดทุกช่วงเวลาโฟกัส RescueTime จะส่งรายงานและกราฟรายละเอียดที่แสดงถึงจังหวะการทำงานของคุณให้คุณ
รายงานเหล่านี้จะแบ่งกิจกรรมของคุณออกเป็นหมวดหมู่ เช่น "มีประสิทธิภาพมาก," "มีประสิทธิภาพ," และ "ทำให้เสียสมาธิ" ทำให้คุณสามารถเห็นได้ว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรในทันที RescueTime ยังจัดอันดับสิ่งรบกวนของคุณเพื่อให้คุณสามารถระบุตัวการได้อย่างรวดเร็ว 📌
ราคาของ RescueTime
- เวอร์ชันฟรี
- รายเดือน: 12 ดอลลาร์/เดือน
- รายปี: $6. 50/เดือน, คิดค่าบริการรายปี $78
ข้อดีของการใช้ RescueTime
การเลือก RescueTime เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่คุณไว้วางใจนั้นมาพร้อมกับประโยชน์มากมาย แม้ว่า RescueTime อาจไม่เหมาะกับทุกคน แต่แฟน ๆ ที่ภักดีก็ชื่นชอบแอปนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ
การตระหนักรู้ในตนเองที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด การแจ้งเตือน และการเตือนความสนใจของ RescueTime ทำให้คุณตระหนักถึงกิจวัตรประจำวันของคุณมากขึ้น รายงานที่ละเอียดช่วยให้เห็นชัดเจนว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไร ทำให้ง่ายต่อการระบุนิสัยที่ไม่ดีและหาโอกาสในการปรับปรุง อาจรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยเมื่อถูกตักเตือนว่าเล่นโทรศัพท์ในเวลาที่ควรทำงาน แต่นั่นก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
สิ่งรบกวนน้อยลง
เครื่องมือจัดการเวลาอื่น ๆ อาจบอกว่า "เฮ้ คุณกำลังวอกแวก!" อย่างไรก็ตาม RescueTime ก้าวไปอีกขั้นด้วยการบล็อกสิ่งรบกวนอย่างแท้จริง 🛑
มันบล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รบกวนสมาธิในช่วงเวลาที่คุณกำหนดไว้สำหรับการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณสามารถรักษาสมาธิไว้ได้ คุณสมบัติเช่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ถูกดึงดูดความสนใจจากสื่อสังคมออนไลน์และสิ่งรบกวนออนไลน์อื่น ๆ ได้ง่าย ทำให้คุณสามารถมอบความสนใจอย่างเต็มที่ให้กับงานที่สำคัญที่สุดได้
ระบบอัตโนมัติ
RescueTime ยังมีฟีเจอร์ติดตามเวลาอัตโนมัติที่ช่วยขจัดความจำเป็นในการบันทึกเวลาด้วยตนเอง เพิ่มความแม่นยำของบันทึกเวลาของคุณ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์ที่ต้องจัดทำรายงานเวลาที่แม่นยำให้กับลูกค้าหรือทีมที่ต้องการติดตามความคืบหน้าของการบริหารโครงการ
การตั้งเป้าหมาย
RescueTime แตกต่างจากโซลูชันอื่น ๆ เพราะมันช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตั้งเป้าหมายสำหรับเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพและรับการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณสามารถปรับแพลตฟอร์มให้เหมาะกับตัวคุณเองได้อย่างอิสระ
การผสานระบบอัจฉริยะ
RescueTime ช่วยขจัดปัญหาปวดหัวจากการสลับไปมาระหว่างโซลูชัน เครื่องมือ และแพลตฟอร์มต่างๆ เพียงผสานการทำงานกับ Slack ปฏิทินของคุณหรือซอฟต์แวร์บริหารโครงการอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
ปัญหาที่พบบ่อยผู้ใช้RescueTimeต้องเผชิญ
แม้ว่าผู้คนจะชื่นชอบ RescueTime มากเพียงใด แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง ผู้ใช้มักจะพูดถึงปัญหาเหล่านี้
ข้อมูลมากมายมหาศาล
RescueTime อาจดูซับซ้อนในตอนแรก มันสร้างข้อมูลที่น่าประทับใจเกี่ยวกับนิสัยของคุณ แต่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจรายงานที่ละเอียด เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ผู้ใช้ใหม่มักจะบ่นเกี่ยวกับความยากในการเรียนรู้ของ RescueTime ใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับแดชบอร์ดและรายงาน และเรียนรู้วิธีตีความข้อมูลของคุณอย่างถูกต้อง 📈
ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
RescueTime ติดตามทุกสิ่งที่คุณทำบนทุกอุปกรณ์ที่คุณติดตามไว้ ผู้ใช้บางคนอาจกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติการติดตามเช่นภาพหน้าจอหรือบันทึกอย่างละเอียดของเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม RescueTime มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการข้อมูล แต่คุณอาจต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวบางส่วนเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากแพลตฟอร์มนี้
คุณสมบัติฟรีจำกัด
เวอร์ชันฟรีของ RescueTime ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงที่คุณจะได้รับใน RescueTime Premium คุณจะไม่มีความอิสระมากนักในการปรับแต่งเป้าหมาย, บล็อกสิ่งรบกวน, หรือสร้างรายงานเชิงลึก, ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด 💸
ปัญหาการซิงค์
คุณอาจพบปัญหาการซิงค์เมื่อใช้ RescueTime บนอุปกรณ์หลายเครื่อง เช่น เดสก์ท็อปและโทรศัพท์ของคุณ อาจมีความล่าช้าหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้คุณได้รับภาพที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
รีวิว RescueTime บน Reddit
ผู้คนบนอินเทอร์เน็ตคิดอย่างไรกับ RescueTime จริงๆ? เราได้ไปที่ Reddit เพื่อชั่งน้ำหนักข้อดี ข้อเสีย และข้อบกพร่องของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพนี้
ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าRescueTime ทำงานได้ดีมาก แต่หลายคนมีปัญหากับราคาของ RescueTime Premium (78 ดอลลาร์ต่อปี) พวกเขายังกล่าวอีกว่าไม่คิดว่าเวอร์ชันพรีเมียมจะดีกว่าเวอร์ชันฟรีมากนัก
ผู้ใช้รายอื่นสังเกตเห็นว่า RescueTime มีความคลาดเคลื่อนในการติดตามเวลาค่อนข้างมาก "ActivityWatch บันทึกไว้ 17 นาที แต่ Rescuetime กลับบอกว่าฉันใช้เวลาแค่ 8 นาที ซึ่งผิดมาก นอกจากนี้ โปรดทราบว่าพวกเขาไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ กับแอป Windows เลยตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2020 แล้ว แบบนี้ได้ยังไง?" ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าว
บางคนกล่าวว่าเวอร์ชันฟรีทำงานได้ดีมาก ขณะที่บางคนชอบคุณสมบัติพรีเมียมแต่ไม่ชอบราคาพรีเมียม ผู้ใช้หลายคนกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงไปใช้ทางเลือกอื่นของ RescueTime เนื่องจากปัญหาการติดตามที่ไม่ถูกต้องและแอปพลิเคชันที่ล้าสมัย
เครื่องมือจัดการเวลาทางเลือกแทนที่จะใช้RescueTime
RescueTime มีข้อดีมากมาย แต่ก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ เครื่องมือบันทึกเวลาตัวนี้ขาดคุณสมบัติหลายอย่าง ดังนั้นคุณอาจยังต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อทำงานของคุณ
เข้าสู่ClickUp แพลตฟอร์มทางเลือกสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการงานที่นำเสนอการติดตามเวลา การจัดการโครงการ และอีกมากมาย 🎯
โครงการอัจฉริยะ การติดตามเวลา
คุณใช้เวลาเท่าไหร่ในแต่ละโปรเจ็กต์ งาน หรือลูกค้า? คุณจะไม่มีทางรู้แน่ชัดหากไม่มีการติดตามเวลาของโปรเจ็กต์ด้วย ClickUp
คุณสมบัติการติดตามเวลาในโครงการนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลา, สร้างการประมาณการ, เพิ่มบันทึก, และอื่น ๆ ได้. ไม่ว่าจะเป็นส่วนขยาย Chrome ฟรี, แอปมือถือ, หรือเว็บไซต์บนเดสก์ท็อป, คุณจะได้รับมุมมองที่แม่นยำของงานของคุณในรายงานเดียว. 📝
เมื่อพูดถึงรายงานการ์ดติดตามเวลาของ ClickUpTimeเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบเวลาทำงาน ใบเสนอราคา การเรียกเก็บเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองด้วยการ์ดติดตามเวลาที่คุณเลือก เพื่อดูภาพรวมระดับสูงของตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุดของคุณในที่เดียว
การจัดการเวลาที่มั่นคง
การติดตามเวลาเป็นเพียงสิ่งหนึ่ง—การจัดการเวลาเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มีเครื่องมือสำหรับการจัดการเวลาและการตั้งเป้าหมายด้วย เพิ่มการประมาณเวลาให้กับงานใดๆ หรือแบ่งเวลาให้กับสมาชิกในทีมเพื่อจัดการความคาดหวังและให้ทีมของคุณทำงานตามเป้าหมาย
หากคุณเป็นคนทำงานที่ชอบใช้ภาพ ClickUp ก็มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์เช่นกัน สลับมุมมองระหว่างปฏิทิน แผนงานแบบแกนต์ ไทม์ไลน์ หรือมุมมองปริมาณงาน เพื่อดูภาพรวมของงานทั้งหมดในมือคุณได้อย่างรวดเร็ว 🤩
แม่แบบที่ช่วยประหยัดเวลา
เฮ้ คุณรู้ไหมว่า RescueTime ไม่มีอะไร? ไม่มีเทมเพลต
เดาสิว่า ClickUp มีอะไร? เทมเพลตมากมายจนนับไม่ถ้วน!
คุณเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างด้วย ClickUp ดึงเทมเพลตและปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการการติดตามเวลาของทีมคุณ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตใบงานบริการของ ClickUpช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานรายสัปดาห์ได้ ⏳
นอกจากนี้,เทมเพลตการจัดการเวลาของClickUpยังมีประโยชน์ในการจัดระเบียบตารางเวลาของคุณและตรวจสอบว่าคุณใช้เวลาอย่างไร
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
ทำให้ง่ายขึ้น การติดตามกิจกรรม ด้วย ClickUp
เราทุกคนต่างต้องการเวลาเพิ่มเติม แต่คุณไม่สามารถสร้างเวลาเพิ่มขึ้นได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของคุณในที่ทำงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แอป RescueTime เป็นโซลูชันที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีเวลาจำกัด แต่มันยังต้องการให้คุณสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อทำงานของคุณจริง ๆ
ClickUp คือโซลูชันครบวงจรที่แท้จริงสำหรับการติดตามทั้งเวลาที่เชื่อมต่อและออฟไลน์ ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์เดี่ยวหรือผู้จัดการที่ดูแลพนักงานหลายสิบคน ClickUp ก็พร้อมมอบเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ✨
ดูความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้