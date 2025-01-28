10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ RescueTime สำหรับการติดตามเวลาในปี 2025

เวลาเหมือนเงิน: หากคุณต้องการจะออมมัน ขั้นตอนแรกคือการเข้าใจว่ามันไปไหน และเช่นเดียวกับที่การติดตามงบประมาณช่วยในการกำหนดวิธีใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาจะช่วยให้คุณ—คุณเดาถูกแล้ว—ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ?
หากคุณเคยถึงเวลา 5 โมงเย็นแล้วคิดว่า "เวลาหายไปไหนหมด?" คุณจำเป็นต้องใช้แอปติดตามเวลา
เครื่องมือติดตามเวลาอัตโนมัติหลายตัว เช่น RescueTimeช่วยคุณบันทึกเวลา รายงานเวลาที่เรียกเก็บเงินได้ให้กับลูกค้า และวัดระยะเวลาที่โครงการใช้ไปจริง ๆ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคุณสมบัติหลักเหล่านี้ เครื่องมือเหล่านี้ก็ยังมีข้อแตกต่างมากมาย รวมถึง RescueTime ด้วย
แทนที่จะเลือกตัวเลือกที่ง่ายที่สุดเมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์ติดตามเวลา ให้มองหาเครื่องมือจัดการเวลาที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ มีตัวเลือกมากมายให้เลือก แต่โชคดีที่เราได้คัดกรองตลาดมาแล้วเพื่อนำเสนอ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ RescueTime สำหรับธุรกิจหรือทีมใด ๆ
คุณควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกแทน RescueTime?
ความต้องการของคุณสำหรับทางเลือกของ RescueTime จะแตกต่างกันไปตามความต้องการหรือแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดควรมีคุณสมบัติหลักเหล่านี้ครบถ้วน:
- การรายงาน: เครื่องมือจัดการเวลาที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถส่งออกรายงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาของคุณได้ รายงานเหล่านี้สามารถส่งให้ลูกค้าเพื่อเป็นบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือส่งให้ผู้บริหารระดับสูงเพื่อการติดตามพนักงานหรือการส่งบัตรเวลา
- การจดบันทึก:ซอฟต์แวร์การจัดการเวลาที่ดีที่สุดช่วยให้คุณปรับปรุงการจัดการโครงการในอนาคตได้อย่างไร? แพลตฟอร์มควรอนุญาตให้คุณเพิ่มบันทึก ช่วยอธิบายว่าทำไมงานบางอย่างจึงใช้เวลาน้อยกว่า/มากกว่าเวลาที่กำหนด
- จัดกลุ่มตามลูกค้า: เครื่องมือที่เหมาะสมควรให้คุณสามารถกำหนดรายการเวลาให้กับลูกค้าแต่ละรายได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หากคุณคิดราคาตามโครงการแทนการคิดรายชั่วโมง การติดตามเวลาจะช่วยให้คุณสร้างประมาณการที่ดีขึ้นในอนาคต (และแจ้งเตือนคุณหากคุณคิดราคาต่ำเกินไปสำหรับโครงการ)
- ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์: โซลูชันการติดตามเวลาที่เหมาะสมจะใช้งานได้กับเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถือ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามเวลาได้ทุกที่ทุกเวลา
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ RescueTime
กำลังมองหาเครื่องมือติดตามเวลาที่ช่วยให้องค์กรของคุณติดตามค่าใช้จ่ายและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่หรือไม่? ด้านล่างนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึก 10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดแทน RescueTime เพื่อให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นในการทำงานประจำวันของคุณ ?
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมกว่า 800,000 ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้รวมถึงการติดตามเวลาในตัวเพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาเพื่อภาพรวมที่สมบูรณ์ของประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ?
ด้วยส่วนขยาย Chrome ฟรีของ ClickUp คุณสามารถเริ่มหรือหยุดตัวจับเวลาทั่วโลกได้จากทุกอุปกรณ์ ทีมงานสามารถเพิ่มป้ายกำกับ แก้ไขและกรองรายการเวลา หรือแม้แต่ดูเวลาตามระดับงานหรืองานย่อยได้ นอกเหนือจากการใช้ ClickUp สำหรับบันทึกเวลาทำงานแล้ว คุณยังสามารถทำเครื่องหมายชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อความสะดวกในการออกใบแจ้งหนี้
นอกจากนี้ด้วยเทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUp คุณสามารถวางแผนเพื่อบรรลุกำหนดเวลาที่สำคัญได้ จัดลำดับความสำคัญของงานและกำหนดตารางเวลาของคุณเพื่อให้ปริมาณงานสมดุลและเป้าหมายของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
สุดท้ายนี้ ผู้ใช้สามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดระยะเวลาประมาณการและเป้าหมายที่วัดผลได้สำหรับโครงการในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับแอปติดตามเวลาอื่น ๆ เช่น Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor และ Timecamp เพื่อให้คุณสามารถดูเวลาที่ติดตามทั้งหมดได้ในที่เดียว
- สร้างบันทึกเวลาทำงานโดยละเอียดรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือช่วงที่กำหนดเอง
- คำนวณจำนวนเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานเดียวหรืองานทั้งหมดของโครงการสำหรับองค์กรของคุณทั้งหมดผ่านการติดตามเวลาสะสม
- เปรียบเทียบเวลาที่ใช้กับเป้าหมายเวลาสำหรับแต่ละโครงการได้อย่างง่ายดาย
- สร้างใบแจ้งหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยฟีเจอร์เวลาที่เรียกเก็บเงินได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ปริมาณการปรับแต่งที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Hubstaff
Hubstaff เป็นแพลตฟอร์มการจัดการแรงงานที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถทำงานประจำวันได้โดยอัตโนมัติ ด้วยแอปติดตามเวลาทำงานของพนักงานที่ติดตั้งไว้ในตัว ทีมผู้บริหารสามารถตรวจสอบชั่วโมงการทำงานสำหรับการทำงานทางไกล การทำงานแบบผสมผสาน หรือการทำงานในสำนักงานได้ นอกจากนี้ ชั่วโมงที่บันทึกไว้จะถูกเพิ่มเข้าไปในใบแจ้งหนี้โดยตรง ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
ด้วยแอปในตัว พนักงานสามารถบันทึกเวลาทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ Apple หรือ Android ของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- สร้างรายงานที่แสดงวิธีที่เพื่อนร่วมงานใช้เวลาได้อย่างง่ายดาย
- อนุมัติคำขอลาและเวลาพัก
- สร้างบันทึกเวลาทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมรายละเอียดการแบ่งเวลาตามวันที่ ลูกค้า หรือโครงการ
- ผสานเครื่องมือติดตามเวลาของคุณกับ PayPal, Payoneer, Wise และ Bitwage เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเดือนโดยอัตโนมัติตามบันทึกเวลา
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- แดชบอร์ดภายในอาจใช้งานยากสำหรับผู้ใช้ใหม่
- มันไม่สามารถผสานการทำงานกับทุกแพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือนได้
ราคาของ Hubstaff
- เริ่มต้น: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
3. DeskTime
DeskTime เป็นแพลตฟอร์มติดตามเวลาและบริหารจัดการแรงงานแบบครบวงจร โซลูชันบนเว็บนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการทีมได้อย่างอัตโนมัติ—จัดตารางกะ การลา และการขอหยุดงาน ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ RescueTime
ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติจะเริ่มทำงานทันทีที่พนักงานเปิดคอมพิวเตอร์ ช่วยลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ นอกจากนี้ รายงานที่สร้างขึ้นในตัวยังช่วยประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการและจัดสรรทรัพยากรภายในได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ DeskTime
- มอบหมายกะและดูแลการขาดงานสำหรับทีมแบบไฮบริดหรือทำงานทางไกล
- ติดตามความคืบหน้าของงานด้วยการติดตาม URL และชื่อเอกสาร
- ใช้ประโยชน์จากการติดตามเวลาอัตโนมัติ (ที่เริ่มทำงานทันทีที่พนักงานเปิดคอมพิวเตอร์) หรือการติดตามเวลาด้วยตนเอง (เพื่อให้แน่ใจว่าชั่วโมงที่ทำงานออฟไลน์ยังคงถูกบันทึก)
- ระบุผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในทีมของคุณผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานและเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ DeskTime
- แพลตฟอร์มนี้ไม่มีการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ มากมายเท่ากับตัวติดตามเวลาอื่น ๆ ในตลาด
- พนักงานบางคนอาจรู้สึกว่าเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทำให้เส้นแบ่งระหว่างการติดตามเวลาและการควบคุมงานอย่างละเอียดพร่าเลือน
ราคา DeskTime
- ข้อดี: 7 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ DeskTime
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
4. ไทม์แคมป์
TimeCamp คือตัวติดตามเวลาที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถสร้างตารางเวลาและรายงานได้ในไม่กี่วินาที ฟังก์ชันการทำงานสามารถติดตามการเข้างานของพนักงาน วิเคราะห์ผลกำไรของโครงการ และบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมประจำวันของทีมได้แบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeCamp
- ติดตามเวลาบนสนามแข่งได้ทุกที่ด้วยเครื่องมือกำหนดขอบเขตพื้นที่
- ใช้ฟีเจอร์คีออสก์เพื่อลงเวลาเข้าและออกงานในแต่ละวัน
- ใช้แท็กในแต่ละบันทึกเวลาเพื่อทำความเข้าใจว่าพนักงานใช้เวลาอย่างไร
- ใช้เวลาน้อยลงในการจัดการเงินเดือนด้วยฟีเจอร์การอนุมัติแบบฟอร์มเวลาทำงาน
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- พนักงานอาจกังวลเกี่ยวกับความสามารถของแพลตฟอร์มในการติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บและการค้นหา
- อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการปรับบันทึกเวลาด้วยตนเอง
ราคาของ TimeCamp
- เวอร์ชันฟรี: $0/เดือนต่อผู้ใช้
- เริ่มต้น: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $7.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (500+ รีวิว)
5. ManicTime
ManicTime เป็นบริการบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามชั่วโมงการทำงานได้โดยอัตโนมัติ ในฐานะแพลตฟอร์มที่สามารถดาวน์โหลดได้ มันจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ—ทำให้คุณสามารถติดตามเวลาได้แม้ในขณะที่คุณไม่ได้ออนไลน์ จากนั้นคุณสามารถสร้างรายงานเวลาได้อย่างง่ายดายและส่งออกเป็นไฟล์ Excel หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ManicTime
- ติดตามเวลาของคุณโดยอัตโนมัติแม้ในขณะที่คุณออฟไลน์
- สร้างกิจกรรมในที่ทำงานโดยอัตโนมัติตามข้อมูลของคุณ (ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกการเลื่อนดู Instagram, Facebook หรือโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เป็น "การท่องเว็บ" โดยอัตโนมัติ)
- ผสานข้อมูลของคุณกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Jira หรือ GitHub
- ใช้ฟีเจอร์ ManicTime Server เพื่อสร้างรายงานสำหรับทั้งบริษัท
ข้อจำกัดของ ManicTime
- คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ค้นหาข้ามวันได้
- อาจเป็นเรื่องยากที่จะซิงค์แท็กโดยอัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
ราคาของ ManicTime
- ใบอนุญาต: เริ่มต้นที่ $67/เดือน
- แผนมาตรฐานการสมัครสมาชิกคลาวด์: เริ่มต้นที่ $7/เดือน
- แผนการสมัครสมาชิกคลาวด์ Ultimate: เริ่มต้นที่ $9/เดือน
คะแนนและรีวิว ManicTime
- G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
6. คิมาอิ
Kimai เป็นแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้และโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นเพื่อบันทึกและวิเคราะห์ชั่วโมงการทำงานของพนักงาน แพลตฟอร์มทางเลือกของ RescueTime นี้มาพร้อมกับใบรับรอง SSL ฟรี ฟิลด์ที่กำหนดเอง การวางแผนงาน และการจัดการค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการจัดการงานโดยการวิเคราะห์บันทึกเวลาลูกค้า และเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการหรืองาน
คุณสมบัติเด่นของ Kimai
- ประหยัดเวลาในการออกใบแจ้งหนี้ด้วยเทมเพลตในรูปแบบ PDF, DOCX, HTML, XLSX และ ODS
- ผสานการทำงานกับตัวติดตามเวลาที่คุณชื่นชอบด้วย JSON API ที่ครอบคลุม
- ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณด้วยปลั๊กอิน
- แปลแพลตฟอร์มเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 30 ภาษาเพื่อรองรับทีมงานทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Kimai
- คุณจะต้องมีนักพัฒนาเพื่อติดตั้งระบบและทำให้ระบบทำงานได้
- อินเทอร์เฟซอาจเข้าใจยากเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
การกำหนดราคาของ Kimai
- KImai เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการฟรีโดยอาศัยการบริจาค
คะแนนและรีวิวของคิมาอิ
- G2: 4. 7/5 (5 รีวิว)
- Capterra: 3. 6/5 (7 รีวิว)
7. ติ๊ก
Tick เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ใช้งานง่ายและเป็นทางเลือกแทน RescueTime ที่ช่วยให้ทีมดำเนินโครงการได้อย่างมีกำไรมากขึ้น แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายนี้ทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม—พร้อมการติดตามเวลาสำหรับ Mac, iOS และ Android, Apple Watch และ Chrome—ช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาได้ทั้งที่โต๊ะทำงานหรือขณะเดินทาง
สมาชิกในทีมสามารถบันทึกเวลาได้ด้วยการคลิกปุ่ม จากนั้นส่งรายการเวลา เรียกเก็บเงินลูกค้า และตรวจสอบความตกต่ำในประสิทธิภาพการทำงาน
ติ๊กเลือกคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ประโยชน์จากการติดตามงานอัตโนมัติภายใน Basecamp
- เพิ่มบันทึกเพื่อเจาะลึกในแต่ละบันทึกเวลา
- สลับระหว่างตัวจับเวลาหลายตัวหากคุณกำลังทำงานหลายอย่างพร้อมกันตลอดทั้งวันทำงาน
- แสดงโครงการและงบประมาณงานเพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะทันทีว่าคุณกำลังทุ่มเทเวลาที่เหมาะสมให้กับแต่ละงานหรือไม่
ข้อจำกัดของหมัด
- มันไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ มากมายเท่ากับแพลตฟอร์มติดตามเวลาอื่น ๆ
- จำนวนคุณสมบัติการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
การกำหนดราคาแบบติ๊ก
- หนึ่งโครงการ: ฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน
- 10 โครงการ: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- 30 โครงการ: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- 60 โครงการ: $79/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- โครงการไม่จำกัด: $149/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
8. เก็บเกี่ยว
Harvest เป็นแพลตฟอร์มติดตามเวลาที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้, สร้างรายงาน, ตรวจสอบงบประมาณ, และติดตามค่าใช้จ่าย แอปนี้สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการบัญชีและการจัดการโครงการเช่นAsana, Trello, Basecamp, Quickbooks, Slack, Xero, และ Stripe
นอกจากนี้ Harvest ยังช่วยให้ทีมองค์กรขนาดใหญ่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขีดความสามารถของทีมและการคาดการณ์รวมถึงรายงานแบบภาพรวมสำหรับทุกโครงการ
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อเตือนทีมของคุณให้ติดตามชั่วโมงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
- เลือกจากรายงานภาพที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
- มองเห็นศักยภาพของทีมคุณเพื่อเข้าใจว่าใครทำงานหนักเกินไป (ป้องกันภาวะหมดไฟก่อนที่มันจะเกิดขึ้น)
- ตั้งค่าตัวกรองเพื่อเจาะลึกถึงการใช้เวลาของพนักงาน
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- ฟีเจอร์การค้นหาอาจน่าเบื่อ
- แพลตฟอร์มมีมุมมองแบบวัน แต่จะดีขึ้นหากมีมุมมองแบบสัปดาห์หรือเดือน
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรี: $0/เดือน สำหรับที่นั่ง 1 ที่ และโครงการ 2 โครงการ
- ข้อดี: $10. 80/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับที่นั่งไม่จำกัดและโครงการไม่จำกัด
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
9. ActivTrak
ActivTrak ช่วยธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรระดับโลกเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ในฐานะทางเลือกแทน RescueTime คุณสมบัติหลักของ ActivTrak ได้แก่ ตัวติดตามการใช้งานแอปและเว็บไซต์ แดชบอร์ดแสดงผลผลิตภาพ การแยกแยะกิจกรรมที่มีประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิผลในแต่ละวัน และการผสานปฏิทินเพื่อบันทึกข้อมูลออฟไลน์โดยอัตโนมัติ
เป้าหมายสุดท้าย? เพื่อปรับปรุงการจัดการแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ป้องกันการหมดไฟของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ ActivTrak
- ใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดและเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจว่าทีมของคุณสามารถบรรลุอะไรได้บ้างในไตรมาสบนสุด
- ระบุสิ่งรบกวนและจุดคอขวดในที่ทำงานด้วยแดชบอร์ดภาพรวม
- พัฒนาแนวทางนโยบายการทำงานแบบผสมผสานที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลตามสถานที่
- ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (เช่น การทดลองทำงานสี่วันต่อสัปดาห์) ด้วยฟีเจอร์วิเคราะห์ผลกระทบ
ข้อจำกัดของ ActivTrak
ราคาของ ActivTrak
- ฟรี: $0/เดือนต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 17 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ActivTrak
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
10. ไทม์ ด็อกเตอร์
Time Doctor คือแพลตฟอร์มติดตามเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้งานง่าย มาพร้อมกับการทดลองใช้ฟรี 14 วัน ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์ว่าพนักงานใช้เวลาอย่างไร เข้าใจปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือการเชื่อมต่อ และทำให้สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวดีขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีในการใช้แทน RescueTime
คุณสามารถวิเคราะห์การหยุดงาน,ตารางการทำงานของพนักงาน, และการขอลาหยุดได้. นอกจากนี้, แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปยังทำงานได้อย่างราบรื่นกับอุปกรณ์ Windows และ Mac เพื่อบันทึกการทำงานแบบออฟไลน์.
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- รับรายละเอียดของกระบวนการทำงานประจำวันผ่านรายงานไทม์ไลน์
- เข้าใจว่าใช้เวลาไปกับแต่ละโครงการมากน้อยเพียงใดด้วยเครื่องมือการจัดการงาน
- สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
- เข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยตัวกรองการทำงานที่มีประสิทธิผล, ไม่มีประสิทธิผล, งานด้วยมือ, และงานผ่านมือถือ
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่แอปเดสก์ท็อปมีให้
- การแจ้งเตือนบางอย่างอาจรบกวนประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $5.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $8. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $16.70/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
เลือกโซลูชันทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ RescueTime สำหรับธุรกิจของคุณ
วิธีที่ดีที่สุดในการช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการติดตามเวลา. ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสามารถช่วยระบุจุดติดขัดในที่ทำงาน, สร้างประมาณเวลาที่แม่นยำ, ป้องกันการล้าของพนักงาน, และดำเนินโครงการที่มีกำไรมากขึ้น.
ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp ช่วยให้ทีมประหยัดเวลาอันมีค่าในแต่ละสัปดาห์การทำงานได้มากขึ้น นอกจากนี้ ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ สร้างตารางเวลาที่ละเอียด และเปรียบเทียบเวลาที่ใช้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ หากต้องการดูว่า ClickUp สามารถช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างไรสมัครใช้งานวันนี้