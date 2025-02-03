10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาในปี 2025

การติดตามจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงานนั้นสำคัญสำหรับนักอิสระหรือพนักงานทุกคน—แต่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์มีปัจจัยเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณา ไม่เพียงแต่คุณต้องติดตามจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่คุณทำงานเท่านั้น แต่คุณยังต้องติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับลูกค้าแต่ละราย และตรวจสอบงบประมาณโครงการโดยรวมของคุณด้วย
สเปรดชีต Excel และแผ่นเวลาทำงานไม่เหมาะสำหรับงานนี้ ใช้เครื่องมือติดตามเวลาสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานและทำให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ดูภาพรวมของซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับนักพัฒนา?
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับขนาดของทีมคุณและกลยุทธ์การจัดการโครงการของคุณ. ตัวอย่างเช่นทีมพัฒนาแบบอไจล์จะมีชุดความต้องการที่แตกต่างจากฟรีแลนซ์ที่ทำงานให้กับลูกค้าหลายคน.
นี่คือบางสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแอปติดตามเวลาสำหรับทีมซอฟต์แวร์ของคุณ:
- ระบบอัตโนมัติ: เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงาน ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องจำหรือเพิ่มชั่วโมงการทำงานหรืออัตราค่าจ้างรายชั่วโมงด้วยตนเอง
- การผสานรวม: เครื่องมือติดตามเวลาของคุณควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือจัดการงานและเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ของคุณได้โดยตรง เพื่อให้การเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
- การปรับแต่ง: คุณมีระบบงานและงานย่อยที่ซับซ้อนซึ่งต้องติดตามอยู่หรือไม่? มองหาเครื่องมือติดตามเวลาที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อความยืดหยุ่นเพิ่มเติม ซึ่งสามารถให้รายงานรายละเอียด การแยกย่อยของชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และคุณสมบัติการจัดการเวลาเพื่อทราบได้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังใช้เวลาในโครงการน้อยเกินไปหรือมากเกินไป
- ความเป็นส่วนตัว:เครื่องมือติดตามการทำงานของพนักงาน Macที่ถ่ายภาพหน้าจอหรือบันทึกการกดแป้นพิมพ์อาจทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกถูกรุกล้ำ ควรเลือกโซลูชันการติดตามเวลาที่รายงานรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนโดยยังคงเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
- ข้ามแพลตฟอร์ม: เลือกซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มีทั้งแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือ เพื่อให้สมาชิกทีมที่ทำงานจากระยะไกลสามารถลงเวลาได้จากอุปกรณ์ Android, Mac หรือ Linux ใดก็ได้ และจะดีมากหากมีการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ติดตามค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณอยู่ในงบประมาณขณะบริหารโครงการ
10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา
การติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยคุณได้ในทุกสิ่งตั้งแต่การวางแผนสปรินต์ไปจนถึงการรับมือกับข้อจำกัดของทรัพยากร. นี่คือ 10 เครื่องมือซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรรู้ในปี 2024:
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยในการติดตามเวลาและการจัดการทีม คุณจะพบเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เช่นClickUp WhiteboardsและSpacesรวมถึงการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆอีกหลายสิบรายการผ่าน ClickUp API
เมื่อพูดถึงการติดตามเวลาสำหรับนักพัฒนา คุณไม่เพียงแต่สามารถติดตามชั่วโมงการทำงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมโยงชั่วโมงการทำงานกับงานในกระบวนการทำงาน ClickUp ของคุณได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำเข้าข้อมูลเวลาจากแอปอื่น ๆ เพื่อรับรายงานเวลาที่แม่นยำตลอดทั้งวันทำงาน และแก้ไขหรืออนุมัติรายการเวลาได้อีกด้วย
ClickUp ยังมีทรัพยากรที่มีประโยชน์ เช่นแม่แบบการติดตามเวลาพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองหลายแบบเพื่อความยืดหยุ่นเพิ่มเติม ตั้งแต่แผนภูมิการติดตามเวลาแบบง่ายไปจนถึงแผนภูมิแกนต์ ใช้แม่แบบของ ClickUp เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มผลกำไรของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตัวจับเวลาทั่วโลก: การทำงานหลายอย่างพร้อมกันอาจทำให้แอปติดตามเวลาที่ไม่ค่อยมีความซับซ้อนทำงานผิดพลาดได้ แต่ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกของ ClickUp คุณสามารถสลับระหว่างงานต่างๆ และติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือ: สมาชิกในทีมของคุณสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานได้จากทุกอุปกรณ์เพียงแค่ไม่กี่คลิก ไม่ว่าจะเป็นแอปบนเดสก์ท็อป แอปบนมือถือ หรือส่วนขยายบนเว็บ Chrome
- การจัดสรรทรัพยากร:หัวหน้าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญของทีมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกโครงการได้รับความสนใจที่จำเป็น ClickUp ช่วยให้ง่ายขึ้นด้วยมุมมอง Workload ที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนในทีมใช้เวลาอย่างไร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- สำหรับเครื่องมือติดตามเวลาอย่างง่าย ตัวเลือกการปรับแต่งและคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงมากมายของเครื่องมือนี้อาจมากเกินไปสำหรับกรณีการใช้งานที่เรียบง่าย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. เก็บเกี่ยว
Harvestเป็นเครื่องมือติดตามเวลาสำหรับนักพัฒนาที่มีฟีเจอร์รายงานขั้นสูง เพื่อให้คุณสามารถติดตามงบประมาณ ความสามารถของทีม และอื่น ๆ ได้ ดูว่าเวลาของพนักงานถูกใช้ไปอย่างไร และสมาชิกทีมคนใดที่รับงานมากเกินไป (หรือน้อยเกินไป)
Harvest มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนและสองโครงการ ในขณะที่แผน Pro รองรับผู้ใช้และโครงการไม่จำกัด คุณสามารถทดลองใช้ Harvest ได้ฟรี 30 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบบออกใบแจ้งหนี้ในตัว: Harvest มีฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินในตัว เพื่อให้คุณสามารถติดตามเวลาและรับชำระเงินผ่าน Stripe หรือ PayPal ได้
- การผสานรวม: Harvest ทำงานร่วมกับเครื่องมือบัญชี เช่น Xero และ QuickBooks ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องนำเข้าใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองเครื่องมือจัดการเวลาสามารถ ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เช่น Trello, Asana และ Slack ได้เช่นกัน
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- แผนราคาแบบจำกัด
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $10 ต่อที่นั่งต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
3. Hubstaff
Hubstaff นำเสนอซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรสำหรับโปรแกรมเมอร์ พร้อมด้วยเครื่องมือจัดการเวลาสำหรับการตรวจสอบพนักงาน การวิเคราะห์กำลังคน และการจัดการโครงการทั้งหมดที่รวมอยู่ในตัว คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาออนไลน์ ใช้แอปนาฬิกาบันทึกเวลาบนมือถือ และแม้กระทั่งใช้การติดตามเวลาตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อดูว่าพนักงานลงเวลาเข้าทำงานที่ไซต์งานเฉพาะเมื่อใด
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ Hubstaff ประกอบด้วยระบบติดตามเวลาและระบบติดตามค่าใช้จ่าย ขณะที่เครื่องมือวิเคราะห์กำลังคนช่วยสนับสนุนการจัดการเงินเดือนและการติดตามใบแจ้งหนี้
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- การตั้งค่าหนึ่งนาที: Hubstaff อ้างว่าไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้ในการติดตามเวลา ดังนั้นคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีโดยไม่มีความล่าช้า
- การติดตามค่าใช้จ่าย: คุณสามารถตั้งงบประมาณและระยะเวลาสำหรับโครงการเฉพาะได้ เพื่อไม่ให้ทีมของคุณทำงานเกินขอบเขตสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการสูง
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- คุณสมบัติการติดตามเวลาบางประการอาจมีความซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก
- เครื่องมือติดตามพนักงานอาจมากเกินไป
ราคาของ Hubstaff
- เวลาฟรี: $0 สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- Time Starter: เริ่มต้นที่ $5.83 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Time Pro: เริ่มต้นที่ $8.33 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
4. ไทม์ ด็อกเตอร์
Time Doctor เป็นโซลูชันการติดตามเวลาที่ตอบโจทย์ทีมหลากหลายรูปแบบ รวมถึงทีมที่ทำงานทางไกลและแบบไฮบริด และบริษัทที่รับจ้างดำเนินงานธุรกิจ (BPO) Time Doctor สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางการเงิน เช่น FreshBooks และ ADP รวมถึงเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Azure DevOps และ GitHub
พนักงานสามารถใช้แอปมือถือ Time Doctor 2 เพื่อติดตามชั่วโมงการทำงาน หรือติดตั้งส่วนขยาย Chrome หรือส่วนเสริม Firefox ในเบราว์เซอร์ของตน
ใช้เครื่องมือการจ่ายเงินเดือนที่มีอยู่ในระบบเพื่อเลือกสกุลเงินและระยะเวลาการจ่ายเงินเดือนของคุณ และส่งออกทุกอย่างเป็นไฟล์ CSV สำหรับการนำเข้าอย่างง่ายไปยังแพลตฟอร์มการชำระเงินภายนอก
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- โซลูชันที่ยืดหยุ่น: Time Doctor เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและทีมที่จ้างงานภายนอก
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรของเครื่องมือติดตามเวลาเป็นไปตามมาตรฐาน GDPR และ HIPAA และมีเวลาทำงาน 99%
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- เครื่องมือการติดตามทีมอาจมากเกินไป
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $5.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $8.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $16.70 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
5. คลิกไทม์
ClickTime นำเสนอแบบฟอร์มบันทึกเวลาที่ปรับแต่งได้อย่างสูงสำหรับนักพัฒนา พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, การอนุญาตผู้ใช้, และพื้นที่สำหรับบันทึกโน้ตในแต่ละรายการเวลา คุณยังจะได้รับฟีเจอร์การติดตามการทำงานล่วงเวลา, การติดตามค่าใช้จ่าย, และเครื่องมือสำหรับการลางาน เพื่อให้คุณสามารถติดตามทุกแง่มุมของโครงการของคุณได้
คุณสมบัติที่ติดตั้งไว้สำหรับการติดตามเวลาประกอบด้วยแอปพลิเคชันมือถือ, ตัวจับเวลา, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงความถูกต้องและทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกมองข้าม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickTime
- การติดตามเวลาหยุดงาน: ติดตามวันลาป่วยและวันลาพักร้อนที่สะสมไว้เพื่อให้คุณสามารถจัดการการขาดงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การวางแผนกำลังคน: ประมาณเวลาที่คุณจะต้องใช้ในการทำโครงการให้เสร็จโดยอิงจากข้อมูลในอดีตและผลผลิตของพนักงาน
ข้อจำกัดของ ClickTime
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าทางเลือกอื่นบางตัว
ราคา ClickTime
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $13 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียร์: เริ่มต้นที่ $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ClickTime
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
6. ทันเวลา
แอป Timely สัญญาว่าจะมอบเครื่องมือติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้คุณเพื่อให้คุณสามารถทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติได้มากขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น Timely บันทึกเวลาโดยอัตโนมัติเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณไม่ต้องเสียสมาธิไปกับการติดตามเวลาด้วยตนเอง
ไม่เหมือนกับแอปติดตามเวลาบางแอป Timely อธิบายตัวเองว่าเป็น "100% ป้องกันการแอบดู" และไม่มีเครื่องมือสำหรับจับภาพหน้าจอหรือการตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์ Timely ยังเหมาะสำหรับฟรีแลนซ์ที่ต้องการติดตามเวลา เนื่องจากคุณสามารถบันทึกงานด้วยอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงที่แตกต่างกันเพื่อการเรียกเก็บเงินที่แม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา
- การผสานรวม: Timely มี API แบบเปิดที่ทำให้ง่ายต่อการผสานรวมซอฟต์แวร์กับ GitHub, Jira และเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับนักพัฒนาเว็บ
- ความเป็นส่วนตัว: ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะแบ่งปันข้อมูลการผลิตใดกับผู้อื่น ทำให้สมาชิกในทีมของคุณไม่รู้สึกถูกตรวจสอบในที่ทำงาน
ข้อจำกัดทางเวลา
- การขาดเครื่องมือในการติดตามพนักงาน
การกำหนดราคาที่ทันเวลา
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: เริ่มต้นที่ $22 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
7. DeskTime
DeskTime มีคุณสมบัติการติดตามเวลาอัตโนมัติ การติดตามเวลาว่าง การติดตามเวลาในโครงการ และอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้ใช้สามารถตั้งเวลา Pomodoro เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือเปิดใช้งานฟีเจอร์เวลาส่วนตัวเพื่อใช้เครื่องมือของตนสำหรับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในเวลาว่าง
บางแผนรวมถึงการจัดตารางกะและปฏิทินการขาดงาน และคุณสามารถผสานการทำงานของ DeskTime กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Calendar และ Microsoft Outlook ได้
คุณสมบัติเด่นของ DeskTime
- ราคาประหยัด: ผู้ใช้รายบุคคลสามารถใช้ DeskTime Lite ได้ฟรี และแม้แต่แผนสำหรับองค์กรก็มีราคาสมเหตุสมผลเพียง $20 ต่อผู้ใช้สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน
- การคำนวณต้นทุน: DeskTime สามารถประมาณการต้นทุนของโครงการตามอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงที่คุณได้ตั้งค่าไว้สำหรับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ DeskTime
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคา DeskTime
- DeskTime Lite: $0 สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $6.42 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $9.17 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $18.33 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ DeskTime
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
8. ทีมเด็ค
Teamdeck นำเสนอซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการจัดตารางเวลาทีม การติดตามเวลา การวางแผนโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถใช้เพื่อประเมินความพร้อมของทีม จัดการคำขอลา และจัดสรรจำนวนสมาชิกในทีมที่เหมาะสมให้กับแต่ละโครงการ
API ของ Teamdeck ทำให้การใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย สร้างบอท Slack เพื่อโพสต์อัปเดตโครงการหรือบันทึกกิจกรรมในปฏิทินเป็นชั่วโมงทำงานโดยอัตโนมัติ ใช้แอปปฏิทินมือถือและติดตามเวลาเพื่อเข้าถึง Teamdeck ได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Teamdeck
- การผสานการทำงาน: ใช้ API ของ Teamdeck เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆและระบุข้อจำกัดของทรัพยากร
- การจัดการการลา: สมาชิกทีมสามารถขอลาหรือดูรายละเอียดการลาของตนได้ผ่าน Slack integration
ข้อจำกัดของทีมเดค
- ราคาประหยัด แต่มีตัวเลือกการอัปเกรดน้อย
ราคาของ Teamdeck
- ทรัพยากรพื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $0. 90 ต่อเดือน
- สมาชิกทีม: เริ่มต้นที่ $3. 60 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Teamdeck:
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 5+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
9. จังหวะ
Tempo ให้บริการแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาได้แม่นยำขึ้นและใช้ความพยายามน้อยลง สมาชิกในทีมสามารถได้รับคำแนะนำสำหรับการบันทึกเวลาทำงานตามกิจกรรมในปฏิทินหรือปัญหาที่บันทึกไว้ใน Jira ล่าสุดได้ พวกเขายังสามารถเปิดใช้งานส่วนขยายของ Tempo บนเบราว์เซอร์ Chrome ได้อีกด้วย
ราคาเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้สำหรับใบอนุญาตคลาวด์สำหรับ Timesheets เครื่องมือ Planner และ Cost Tracker มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $10 ต่อเครื่องมือ คุณยังต้องมีใบอนุญาต Jira สำหรับผู้ใช้ Tempo แต่ละคน ราคาสำหรับเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลจะคำนวณแตกต่างกัน
คุณสมบัติเด่นของ Tempo
- การติดตามเวลาทำงานอัตโนมัติ: ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยการแนะนำการบันทึกเวลาจาก Jira และ Google Calendar
- การผสานการทำงานกับ Slack : ใช้แอป Tempo for Slack เพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงานโดยไม่ต้องเปิด Tempo โดยตรง
ข้อจำกัดด้านจังหวะ
- การกำหนดราคาที่ซับซ้อน
- ต้องมีใบอนุญาต Jira
การกำหนดราคาตามจังหวะ
- $10 ต่อเดือนสำหรับหนึ่งผลิตภัณฑ์และสูงสุด 10 ใบอนุญาตคลาวด์ (ราคาจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผลิตภัณฑ์และใบอนุญาต)
คะแนนและรีวิวเกี่ยวกับจังหวะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (190+ รีวิว)
10. ไทม์แคมป์
TimeCamp นำเสนอการรายงานการเข้าร่วม การติดตามประสิทธิภาพ การออกใบแจ้งหนี้ และซอฟต์แวร์ติดตามเวลาอื่น ๆ สำหรับโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนา คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองปฏิทินและตารางเวลาเพื่อความสะดวกในการมองเห็นและดูจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่ใช้ไปกับโครงการ
แผนฟรีรองรับผู้ใช้และโครงการไม่จำกัด แต่คุณจะต้องอัปเกรดเพื่อรับคุณสมบัติเช่น การปัดเวลา การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดทำงบประมาณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeCamp
- การติดตามการเข้างาน: TimeCamp สามารถติดตามวันลาป่วย วันหยุดพักผ่อน และการขาดงานประเภทอื่น ๆ เพื่อลดภาระงานเอกสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- การผสานการทำงาน: ใช้การผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 100 แอป หรือส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- คุณสมบัติหลักต้องใช้แผน Pro
ราคาของ TimeCamp
- แผนฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $2.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $6.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (580+ รีวิว)
ประหยัดเวลาและเงินด้วยซอฟต์แวร์ติดตามเวลา
การบันทึกเวลาทำงานด้วยตนเองเปิดโอกาสให้เกิดการบันทึกเวลาที่ไม่ถูกต้องและชั่วโมงที่ตกหล่น—แต่การตรวจสอบมากเกินไปก็ทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกเหมือนมีคนคอยจับตามองอยู่ตลอดเวลาขณะทำงาน
การเลือกซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาของคุณ จะช่วยให้คุณบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทุกชั่วโมง พร้อมทั้งมอบอิสระที่จำเป็นให้กับสมาชิกในทีมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดแอป ClickUpและเริ่มติดตามเวลาของคุณวันนี้