10 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ในปี 2025

คุณกำลังสงสัยไหมว่าวันเวลาหายไปไหนเมื่อคุณเข้าสู่ระบบในตอนเย็น? ไม่ว่าคุณจะพยายามควบคุมเวลาหรือกลายเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการทำงานซอฟต์แวร์ติดตามเวลาจะช่วยให้คุณควบคุมวันของคุณและจัดสรรทุกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
การติดตามเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่รุกล้ำหรือยุ่งยาก ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับ Mac ในปัจจุบันช่วยให้คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร และมุ่งเน้นความพยายามของคุณในจุดที่ต้องการมากที่สุด
มาสำรวจแอปติดตามเวลาที่ดีที่สุดและค้นหาแอปที่เหมาะกับคุณที่สุดเพื่อช่วยคุณติดตามเวลาของคุณโดยไม่รบกวนวันของคุณ บางตัวเลือกเหล่านี้ยังทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องสนุกอีกด้วย!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับ Mac?
ขณะที่คุณกำลังค้นหาแอปติดตามเวลาที่ดีที่สุด มีสิ่งสำคัญบางประการที่ควรจดจำไว้ ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้การใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของคุณไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวันทำงานที่ราบรื่น
- ความเรียบง่าย: มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ซึ่งทำให้การติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินเป็นเรื่องง่าย คุณจะมีความตั้งใจที่จะทำ (และทำอย่างสม่ำเสมอ) หากมันเป็นเพียงการเพิ่มเติมที่ง่ายในกิจวัตรประจำวันของคุณ
- ความยืดหยุ่น: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่องได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเริ่มติดตามโครงการบน MacBook แต่จำเป็นต้องหยุดจับเวลาบน iPad หรือ iPhone ฟีเจอร์สำคัญสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกลในการติดตามชั่วโมงการทำงานจากทุกที่!
- การผสานรวม: ค้นหาซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่ได้ ให้คำนึงถึงแอปพลิเคชันที่คุณใช้เป็นประจำทุกวัน เช่น เครื่องมือจัดการทีม และหรือเครื่องมือติดตามการทำงานของพนักงาน และค้นหาแอปพลิเคชันติดตามเวลาที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเหล่านั้นได้
- ข้อมูลเชิงลึก: การรายงานที่มีข้อมูลเชิงลึกทำให้ข้อมูลการติดตามเวลาของคุณมีประโยชน์มากขึ้น ค้นหาซอฟต์แวร์ที่วิเคราะห์ข้อมูลเวลาของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การปรับแต่ง: ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของคุณต้องทำงานเพื่อคุณและปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ มองหาตัวเลือกในการปรับแต่งตัวจับเวลา การแจ้งเตือน และการตั้งค่าต่างๆ เพื่อให้สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
10 แอปติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับ Mac
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ผสานเข้ากับระบบนิเวศของ Mac ของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ และด้วยตัวติดตามเวลาในตัวที่ใช้งานฟรี คุณสามารถสลับระหว่างเดสก์ท็อปและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเริ่มและหยุดตัวจับเวลาทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย!
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การติดตามโครงการของคุณเป็นเรื่องง่ายClickUp's Project Time Trackingช่วยให้คุณระบุและป้องกันปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือดูว่าส่วนใดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ประกอบการรายบุคคลและองค์กรขนาดใหญ่
ใช้ประโยชน์จากมุมมอง Workload ของแพลตฟอร์มเพื่อดูภาพรวมระดับสูงว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมมีอะไรที่วางแผนไว้สำหรับสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้า คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้ตามความจำเป็นและช่วยให้ทุกคนทำงานได้ตามแผนในขณะที่หลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าที่น่ารำคาญ
คุณสมบัติการรายงานของ ClickUp มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มเวลาทำงาน, รับคำแนะนำเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในภารกิจเฉพาะ, หรือวิเคราะห์รายการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ใช้เทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นการติดตามเวลาของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเทมเพลตการติดตามเวลานี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมได้ง่ายว่าใช้เวลาไปกับงานใดบ้างในแต่ละวัน จัดสรรเวลาให้กับงานที่มีความสำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานด้านธุรการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ของคุณ ตั้งแต่เดสก์ท็อปไปจนถึงมือถือ
- ผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ของคุณ
- ช่วยให้คุณเห็นว่าใครว่างและใครต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- เทมเพลตการจัดการเวลาเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเร็วขึ้น
- มีคุณสมบัติการรายงานมากมายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาของทีมผ่านการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- บางมุมมองยังไม่สามารถใช้งานบนมือถือได้
- อาจมีการเรียนรู้ที่ชันหากคุณต้องการเจาะลึกในคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. RescueTime
RescueTime เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง เนื่องจากมีการแจ้งเตือนเพื่อกระตุ้นให้คุณกลับมาโฟกัสกับงานเมื่อมีสิ่งใดเริ่มรบกวนสมาธิ
RescueTime บล็อกเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิ (สวัสดี โซเชียลมีเดีย) เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในช่วงเวลาที่คุณตั้งใจโฟกัส แอปนี้จะทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลังของอุปกรณ์ของคุณเพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับแอปและเว็บไซต์ต่างๆ จากนั้นจะแสดงสรุปการใช้งานในแต่ละวันของคุณ
ด้วยข้อมูลเชิงลึกนี้ คุณสามารถวางแผนวันของคุณได้ดีขึ้น และกำจัดสิ่งรบกวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการจัดการเวลาของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- เซสชันโฟกัสช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องโดยการบล็อกการแจ้งเตือนและเว็บไซต์ที่ทำให้เสียสมาธิ
- การแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณหลุดจากงานและช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสได้
- แดชบอร์ดที่อ่านง่ายจะบอกคุณว่าคุณใช้เวลาที่ไหนและให้คำแนะนำในการสร้างสมาธิ
- ตัวตรวจจับเวลาว่าง
ข้อจำกัดของ RescueTime
- ไม่มีการติดตามเวลาของโครงการ ดังนั้นหากนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ คุณจะต้องใช้ร่วมกับแอปอื่น
ราคาของ RescueTime
- เวอร์ชันคลาสสิก รายเดือน: $12
- เวอร์ชันคลาสสิกประจำปี: $78
- เวอร์ชันอัปเดตของ Rescue Time: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 1/5 (85+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
โบนัส:แอปจัดการงานสำหรับ Mac
3. ไทม์
สำหรับซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับระบบนิเวศของ Mac, Tyme เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. มันยังสามารถทำงานร่วมกับ Apple Watch ของคุณได้เพื่อติดตามเวลาขณะเดินทาง.
แอปนี้ใช้งานง่ายมาก มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยช่วยให้คุณติดตามโครงการหลายโครงการได้
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ ทำให้คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานในฐานะผู้ประกอบการหรือที่ปรึกษาหรือรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่ได้
การนำเสนอข้อมูลที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของปริมาณงาน, ชั่วโมงที่จองไว้, และรายได้, ทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ง่ายว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปที่ไหน และวิธีที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Tyme
- สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับระบบนิเวศของ Mac รวมถึง Apple Watch
- ความสามารถในการเริ่มและหยุดการติดตามเวลาโดยไม่ต้องเปิดแอป
- การแสดงข้อมูลที่สวยงามช่วยให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพการทำงานและปริมาณงาน
ข้อจำกัดด้านเวลา
- คุณจะต้องสร้างงานสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการติดตาม ซึ่งอาจใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้บางคน
การตั้งราคาแบบไทม์
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- 2.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- 3.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายเดือน
คะแนนและรีวิวไทม์
- App Store: 4. 8/5 (37 รีวิว)
4. Clockify
Clockify เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมสำหรับMac ซึ่งแบรนด์ใหญ่ ๆ เช่น Amazon, Hewlett Packard และ Google ต่างก็ใช้ แพลตฟอร์มนี้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และซิงโครไนซ์ข้อมูลในแดชบอร์ดบนเว็บได้อย่างราบรื่น
ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการบันทึกเวลาหลายรูปแบบของ Clockify เช่น ปฏิทิน, ใบบันทึกเวลา, และตัวติดตามอัตโนมัติที่บันทึกเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ผู้จัดการจะชื่นชอบคุณสมบัติการรายงานที่ช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และยังสามารถประมาณงบประมาณโครงการได้อีกด้วย นี่คือแพลตฟอร์มที่ครบครันพร้อมคุณสมบัติที่มั่นคงสำหรับผู้ติดตามเวลาทุกคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ตัวติดตามเวลาช่วยให้คุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลา หรือบันทึกชั่วโมงการทำงานได้ด้วยตนเอง
- แม่แบบช่วยให้คุณโหลดกิจกรรมที่ทำซ้ำได้เพื่อลดงานด้านการบริหาร
- โหมดคีออสก์ช่วยให้หลายคนสามารถลงเวลาเข้างานบนอุปกรณ์เดียวกันโดยใช้รหัส PIN
- แอปติดตามเวลาว่าง
ข้อจำกัดของ Clockify
- คุณสมบัติขั้นสูงไม่สามารถใช้ได้ในแผนฟรี ซึ่งอาจบังคับให้ผู้ใช้บางรายต้องอัปเกรดหรือมองหาทางเลือกอื่น
ราคาของ Clockify
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $3.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: $5. 49/ต่อผู้ใช้, ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: $11.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,600+ รีวิว)
5. ทิมเมเตอร์
แพลตฟอร์ม Timemator ทำงานอยู่เบื้องหลังและบันทึกเวลาที่ใช้บน Mac ของคุณโดยอัตโนมัติ
เมื่อสิ้นสุดวัน คุณตรวจสอบบันทึกและจัดสรรเวลาให้กับโครงการต่างๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณสร้างกฎเพื่อกระตุ้นตัวจับเวลา เช่น การเปิดไฟล์เฉพาะหรือการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันบางอย่าง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจำว่าจะเริ่มจับเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Timemator
- ตัวเลือกการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม พร้อมกับการติดตามอัตโนมัติ
- การติดตามเวลาเป็นกลุ่มตามงาน โครงการ ลูกค้า หรือการรวมกัน
- ตั้งอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับงานบางประเภทและคำนวณรายได้ที่คาดการณ์โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Timemator
- แอปนี้ที่เป็นแอปเนทีฟสำหรับ Mac จะไม่สามารถใช้งานบน Windows ได้ ดังนั้นหากคุณมีทีมงานที่ใช้แพลตฟอร์มผสมกัน คุณจะต้องมีตัวเลือกอื่น
ราคา Timemator
- $7. 99 ชำระครั้งเดียวสำหรับ iOS
- ชำระเงินครั้งเดียว $39 สำหรับ Mac (ใช้ได้สูงสุดสองอุปกรณ์)
คะแนนและรีวิวของ Timemator
- App Store: 4. 6/5 (15+ รีวิว)
6. Hubstaff
แอปติดตามเวลาตัวถัดไปสำหรับ Mac ของเราคือ Hubstaff แอปนี้จะเพิ่มเวลาของพนักงานลงในใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ ทำให้พนักงานไม่ต้องคอยจดจำหรือทำในภายหลัง สามารถติดตามเวลาได้ตามงาน โครงการ คำสั่งงาน ลูกค้า หรือแม้แต่สถานที่ แล้วสร้างรายงานเวลาเพื่อตรวจสอบการใช้เวลาได้
ข้อมูลจาก Hubstaff ช่วยในการตัดสินใจโครงการในอนาคตและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่ดีที่สุดคือ แพลตฟอร์มนี้สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อกับแอปโปรดอื่น ๆ ของคุณได้ในไม่กี่คลิก
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- เริ่มและหยุดตัวจับเวลาด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อการติดตามเวลาที่ง่ายดาย
- ระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติที่แสดงรายละเอียดการใช้เวลาของคุณอย่างละเอียด
- นาฬิกาจับเวลา GPS ซึ่งคุณสามารถกำหนดเขตพื้นที่ (geofence) เพื่อบันทึกเวลาเข้าและออกงานโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- ไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเมื่อเทียบกับแอปติดตามเวลาอื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ Hubstaff
- โต๊ะว่าง: ฟรีสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- เริ่มต้นใช้งาน: $5.83 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, ขั้นต่ำ 2 ผู้ใช้
- เดสก์โปร: $8.83 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, ขั้นต่ำ 2 ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ขอรับใบเสนอราคาที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 3/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,400+ รีวิว)
7. ไทม์ ด็อกเตอร์
Time Doctor ให้บริการการติดตามเวลาอัตโนมัติที่ทำงานอยู่เบื้องหลังระบบ Mac ของคุณ ช่วยลดความจำเป็นในการติดตามเวลาด้วยตนเอง แอปจะถ่ายภาพหน้าจอเดสก์ท็อปเป็นประจำในขณะที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและเฝ้าระวังสิ่งที่ทำให้เสียเวลา
การตรวจสอบข้อมูลของแอปจะเผยให้เห็นอุปสรรคและสิ่งรบกวนที่อาจขัดขวางคุณหรือทีมของคุณจากการบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน คุณยังได้รับคุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุม การตรวจสอบการแชท และตัวเลือกการติดตามเวลาแบบออฟไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดแม้แต่นาทีเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและเวลาพัก และสร้างรายงานประจำวันเพื่อการทบทวนของผู้บริหาร
- ผสานการทำงานกับระบบเงินเดือนเพื่อให้การรายงานเวลาและการจ่ายเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- อนุญาตให้พนักงานตรวจสอบสถิติการใช้เวลาและจัดการกับสิ่งรบกวนที่ดึงความสนใจออกจากงาน
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- แอปทำงานบนหน้าจอแทนที่จะทำงานในพื้นหลัง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกเสียสมาธิ
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $5.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $8. 40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $16.70 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
8. การเสียเวลา
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Mac โดยเฉพาะอีกตัวหนึ่งคือ Time Sink ซึ่งจะทำงานอยู่เบื้องหลังขณะที่คุณทำงานในแต่ละวัน เมื่อสิ้นสุดวัน คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลของ Time Sink เพื่อดูว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรและทำงานอะไรบ้าง
แอปนี้จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่คุณใช้ เวลาที่คุณใช้ และระยะเวลาที่คุณใช้แอปเหล่านั้น ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มและหยุดจับเวลาทุกครั้งที่คุณเริ่มหรือสิ้นสุดงาน ตัวจับเวลาแบบแมนนวลจะติดตามเวลาที่ใช้กับกิจกรรมที่ทำแบบออฟไลน์ เช่น การรับสายโทรศัพท์หรือการเข้าร่วมประชุมแบบพบหน้า Time Sink ครอบคลุมทุกด้านอย่างครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ Time Sink
- ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติเพื่อให้คุณไม่ต้องจำการเริ่มและหยุดตัวจับเวลาสำหรับทุกงาน
- การสร้างสระว่ายน้ำเพื่อจัดหมวดหมู่กิจกรรมของคุณอย่างรวดเร็วและดูว่าคุณใช้เวลาในแต่ละนาทีของวันไปอย่างไร
- รายงานการส่งออกเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานของคุณในระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
ข้อจำกัดของ Time Sink
- คุณสมบัติค่อนข้างจำกัดสำหรับการจัดการโครงการ
การกำหนดราคา Time Sink
- $5 สำหรับใบอนุญาตที่ใช้ได้ตลอดชีพ พร้อมการอัปเดตฟรีอย่างน้อยหนึ่งปี
คะแนนและรีวิว Time Sink
- App Store: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
9. เวลาหน้าจอ
หากคุณต้องการตัวติดตามเวลาแบบพื้นฐาน มีแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป Mac ชื่อว่า Screen Time ให้ใช้ Screen Time โดยเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Mac ของคุณ ไปที่การตั้งค่าระบบ และคลิกที่ Screen Time ในแถบด้านข้าง
แอปติดตามอุปกรณ์ต่าง ๆ และให้สถิติเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและหมวดหมู่ต่าง ๆ ตั้งค่าขีดจำกัดเพื่อลดการเสียสมาธิและช่วยให้คุณ (หรือบุตรหลานของคุณ) อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Screen Time
- ช่วยติดตามเวลาการใช้งานหน้าจอของคุณในแอป
- สะดวกสำหรับการกำจัดสิ่งรบกวน เช่น การแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเวลาการใช้งานหน้าจอบนอุปกรณ์ Mac ทั้งหมดของคุณ
ข้อจำกัดเวลาหน้าจอ
- มีคุณสมบัติจำกัดมาก จึงไม่มีการติดตามโครงการหรืองาน และไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้
- ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องเนื่องจากมีความสับสนเกี่ยวกับวิธีการติดตามเวลา
ราคาการใช้บริการหน้าจอ
- ฟรี พร้อม iOS
การให้คะแนนและรีวิวเกี่ยวกับเวลาหน้าจอ
- ไม่เกี่ยวข้อง
10. ทันเวลา
Timely เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือติดตามงานอัตโนมัติที่ทำงานอยู่เบื้องหลังบนอุปกรณ์ของคุณ มันจะติดตามระยะเวลาที่คุณใช้ไปกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ และจัดทำบันทึกกิจกรรมประจำวันอย่างแม่นยำ จากนั้นคุณสามารถจัดสรรเวลาให้กับโครงการต่าง ๆ และดูว่าคุณใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการทำอะไรและที่ไหนบ้าง
มันมีอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายมาก ทำให้การใช้งานใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีต่อวัน ในทางกลับกัน คุณจะได้รับข้อมูลย้อนกลับที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและการใช้งานสำหรับตัวคุณเองหรือทั้งทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา
- ง่ายต่อการผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ
- การสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานและตารางเวลาโดยอัตโนมัติ
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณและอัตราของโครงการ
ข้อจำกัดทางเวลา
- ตัวเลือกการบริการลูกค้าที่จำกัด
การกำหนดราคาที่ทันเวลา
- สร้าง: เริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
- ยกระดับ: เริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือน
- นวัตกรรม: เริ่มต้นที่ $35 ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (650+ รีวิว)
ติดตามทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ การจัดการการติดตามเวลาสำหรับทุกโครงการอาจรู้สึกยุ่งยาก แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ด้วย ClickUp คุณมีเครื่องมือการติดตามเวลาที่ทรงพลังอยู่ในปลายนิ้วของคุณลองใช้ฟรีวันนี้!