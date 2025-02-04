บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ในปี 2025

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

คุณกำลังสงสัยไหมว่าวันเวลาหายไปไหนเมื่อคุณเข้าสู่ระบบในตอนเย็น? ไม่ว่าคุณจะพยายามควบคุมเวลาหรือกลายเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการทำงานซอฟต์แวร์ติดตามเวลาจะช่วยให้คุณควบคุมวันของคุณและจัดสรรทุกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

การติดตามเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่รุกล้ำหรือยุ่งยาก ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับ Mac ในปัจจุบันช่วยให้คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร และมุ่งเน้นความพยายามของคุณในจุดที่ต้องการมากที่สุด

มาสำรวจแอปติดตามเวลาที่ดีที่สุดและค้นหาแอปที่เหมาะกับคุณที่สุดเพื่อช่วยคุณติดตามเวลาของคุณโดยไม่รบกวนวันของคุณ บางตัวเลือกเหล่านี้ยังทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องสนุกอีกด้วย!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับ Mac?

ขณะที่คุณกำลังค้นหาแอปติดตามเวลาที่ดีที่สุด มีสิ่งสำคัญบางประการที่ควรจดจำไว้ ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้การใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของคุณไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวันทำงานที่ราบรื่น

  • ความเรียบง่าย: มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ซึ่งทำให้การติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินเป็นเรื่องง่าย คุณจะมีความตั้งใจที่จะทำ (และทำอย่างสม่ำเสมอ) หากมันเป็นเพียงการเพิ่มเติมที่ง่ายในกิจวัตรประจำวันของคุณ
  • ความยืดหยุ่น: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่องได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเริ่มติดตามโครงการบน MacBook แต่จำเป็นต้องหยุดจับเวลาบน iPad หรือ iPhone ฟีเจอร์สำคัญสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกลในการติดตามชั่วโมงการทำงานจากทุกที่!
  • การผสานรวม: ค้นหาซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่ได้ ให้คำนึงถึงแอปพลิเคชันที่คุณใช้เป็นประจำทุกวัน เช่น เครื่องมือจัดการทีม และหรือเครื่องมือติดตามการทำงานของพนักงาน และค้นหาแอปพลิเคชันติดตามเวลาที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเหล่านั้นได้
  • ข้อมูลเชิงลึก: การรายงานที่มีข้อมูลเชิงลึกทำให้ข้อมูลการติดตามเวลาของคุณมีประโยชน์มากขึ้น ค้นหาซอฟต์แวร์ที่วิเคราะห์ข้อมูลเวลาของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • การปรับแต่ง: ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของคุณต้องทำงานเพื่อคุณและปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ มองหาตัวเลือกในการปรับแต่งตัวจับเวลา การแจ้งเตือน และการตั้งค่าต่างๆ เพื่อให้สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

10 แอปติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับ Mac

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ผสานเข้ากับระบบนิเวศของ Mac ของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ และด้วยตัวติดตามเวลาในตัวที่ใช้งานฟรี คุณสามารถสลับระหว่างเดสก์ท็อปและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเริ่มและหยุดตัวจับเวลาทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย!

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การติดตามโครงการของคุณเป็นเรื่องง่ายClickUp's Project Time Trackingช่วยให้คุณระบุและป้องกันปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือดูว่าส่วนใดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ประกอบการรายบุคคลและองค์กรขนาดใหญ่

ใช้ประโยชน์จากมุมมอง Workload ของแพลตฟอร์มเพื่อดูภาพรวมระดับสูงว่าสมาชิกแต่ละคนในทีมมีอะไรที่วางแผนไว้สำหรับสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้า คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้ตามความจำเป็นและช่วยให้ทุกคนทำงานได้ตามแผนในขณะที่หลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าที่น่ารำคาญ

คุณสมบัติการรายงานของ ClickUp มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มเวลาทำงาน, รับคำแนะนำเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในภารกิจเฉพาะ, หรือวิเคราะห์รายการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ใช้เทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นการติดตามเวลาของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเทมเพลตการติดตามเวลานี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมได้ง่ายว่าใช้เวลาไปกับงานใดบ้างในแต่ละวัน จัดสรรเวลาให้กับงานที่มีความสำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานด้านธุรการของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ของคุณ ตั้งแต่เดสก์ท็อปไปจนถึงมือถือ
  • ผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ของคุณ
  • ช่วยให้คุณเห็นว่าใครว่างและใครต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
  • เทมเพลตการจัดการเวลาเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเร็วขึ้น
  • มีคุณสมบัติการรายงานมากมายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาของทีมผ่านการวิเคราะห์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • บางมุมมองยังไม่สามารถใช้งานบนมือถือได้
  • อาจมีการเรียนรู้ที่ชันหากคุณต้องการเจาะลึกในคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. RescueTime

แดชบอร์ดติดตามเวลา RescueTime
ผ่านทางRescueTime

RescueTime เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง เนื่องจากมีการแจ้งเตือนเพื่อกระตุ้นให้คุณกลับมาโฟกัสกับงานเมื่อมีสิ่งใดเริ่มรบกวนสมาธิ

RescueTime บล็อกเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิ (สวัสดี โซเชียลมีเดีย) เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในช่วงเวลาที่คุณตั้งใจโฟกัส แอปนี้จะทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลังของอุปกรณ์ของคุณเพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับแอปและเว็บไซต์ต่างๆ จากนั้นจะแสดงสรุปการใช้งานในแต่ละวันของคุณ

ด้วยข้อมูลเชิงลึกนี้ คุณสามารถวางแผนวันของคุณได้ดีขึ้น และกำจัดสิ่งรบกวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการจัดการเวลาของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime

  • เซสชันโฟกัสช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องโดยการบล็อกการแจ้งเตือนและเว็บไซต์ที่ทำให้เสียสมาธิ
  • การแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณหลุดจากงานและช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสได้
  • แดชบอร์ดที่อ่านง่ายจะบอกคุณว่าคุณใช้เวลาที่ไหนและให้คำแนะนำในการสร้างสมาธิ
  • ตัวตรวจจับเวลาว่าง

ข้อจำกัดของ RescueTime

  • ไม่มีการติดตามเวลาของโครงการ ดังนั้นหากนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ คุณจะต้องใช้ร่วมกับแอปอื่น

ราคาของ RescueTime

  • เวอร์ชันคลาสสิก รายเดือน: $12
  • เวอร์ชันคลาสสิกประจำปี: $78
  • เวอร์ชันอัปเดตของ Rescue Time: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว RescueTime

  • G2: 4. 1/5 (85+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)

3. ไทม์

อินเทอร์เฟซการติดตามเวลาแบบไทม์ไทม์
ผ่านทางไทม์

สำหรับซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับระบบนิเวศของ Mac, Tyme เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. มันยังสามารถทำงานร่วมกับ Apple Watch ของคุณได้เพื่อติดตามเวลาขณะเดินทาง.

แอปนี้ใช้งานง่ายมาก มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยช่วยให้คุณติดตามโครงการหลายโครงการได้

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ ทำให้คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานในฐานะผู้ประกอบการหรือที่ปรึกษาหรือรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่ได้

การนำเสนอข้อมูลที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของปริมาณงาน, ชั่วโมงที่จองไว้, และรายได้, ทำให้คุณสามารถมองเห็นได้ง่ายว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปที่ไหน และวิธีที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Tyme

  • สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับระบบนิเวศของ Mac รวมถึง Apple Watch
  • ความสามารถในการเริ่มและหยุดการติดตามเวลาโดยไม่ต้องเปิดแอป
  • การแสดงข้อมูลที่สวยงามช่วยให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพการทำงานและปริมาณงาน

ข้อจำกัดด้านเวลา

  • คุณจะต้องสร้างงานสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการติดตาม ซึ่งอาจใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้บางคน

การตั้งราคาแบบไทม์

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • 2.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • 3.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายเดือน

คะแนนและรีวิวไทม์

  • App Store: 4. 8/5 (37 รีวิว)

4. Clockify

แอปติดตามเวลา Clockify สำหรับ Mac
ผ่านทางClockify

Clockify เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมสำหรับMac ซึ่งแบรนด์ใหญ่ ๆ เช่น Amazon, Hewlett Packard และ Google ต่างก็ใช้ แพลตฟอร์มนี้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และซิงโครไนซ์ข้อมูลในแดชบอร์ดบนเว็บได้อย่างราบรื่น

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการบันทึกเวลาหลายรูปแบบของ Clockify เช่น ปฏิทิน, ใบบันทึกเวลา, และตัวติดตามอัตโนมัติที่บันทึกเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ผู้จัดการจะชื่นชอบคุณสมบัติการรายงานที่ช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และยังสามารถประมาณงบประมาณโครงการได้อีกด้วย นี่คือแพลตฟอร์มที่ครบครันพร้อมคุณสมบัติที่มั่นคงสำหรับผู้ติดตามเวลาทุกคน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify

  • ตัวติดตามเวลาช่วยให้คุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลา หรือบันทึกชั่วโมงการทำงานได้ด้วยตนเอง
  • แม่แบบช่วยให้คุณโหลดกิจกรรมที่ทำซ้ำได้เพื่อลดงานด้านการบริหาร
  • โหมดคีออสก์ช่วยให้หลายคนสามารถลงเวลาเข้างานบนอุปกรณ์เดียวกันโดยใช้รหัส PIN
  • แอปติดตามเวลาว่าง

ข้อจำกัดของ Clockify

  • คุณสมบัติขั้นสูงไม่สามารถใช้ได้ในแผนฟรี ซึ่งอาจบังคับให้ผู้ใช้บางรายต้องอัปเกรดหรือมองหาทางเลือกอื่น

ราคาของ Clockify

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $3.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • มาตรฐาน: $5. 49/ต่อผู้ใช้, ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: $11.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว Clockify

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,600+ รีวิว)

5. ทิมเมเตอร์

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา Timemator
ผ่านทางTimemator

แพลตฟอร์ม Timemator ทำงานอยู่เบื้องหลังและบันทึกเวลาที่ใช้บน Mac ของคุณโดยอัตโนมัติ

เมื่อสิ้นสุดวัน คุณตรวจสอบบันทึกและจัดสรรเวลาให้กับโครงการต่างๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณสร้างกฎเพื่อกระตุ้นตัวจับเวลา เช่น การเปิดไฟล์เฉพาะหรือการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันบางอย่าง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจำว่าจะเริ่มจับเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Timemator

  • ตัวเลือกการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม พร้อมกับการติดตามอัตโนมัติ
  • การติดตามเวลาเป็นกลุ่มตามงาน โครงการ ลูกค้า หรือการรวมกัน
  • ตั้งอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับงานบางประเภทและคำนวณรายได้ที่คาดการณ์โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Timemator

  • แอปนี้ที่เป็นแอปเนทีฟสำหรับ Mac จะไม่สามารถใช้งานบน Windows ได้ ดังนั้นหากคุณมีทีมงานที่ใช้แพลตฟอร์มผสมกัน คุณจะต้องมีตัวเลือกอื่น

ราคา Timemator

  • $7. 99 ชำระครั้งเดียวสำหรับ iOS
  • ชำระเงินครั้งเดียว $39 สำหรับ Mac (ใช้ได้สูงสุดสองอุปกรณ์)

คะแนนและรีวิวของ Timemator

  • App Store: 4. 6/5 (15+ รีวิว)

6. Hubstaff

แอปติดตามเวลาทำงาน Hubstaff
ผ่านทางHubstaff

แอปติดตามเวลาตัวถัดไปสำหรับ Mac ของเราคือ Hubstaff แอปนี้จะเพิ่มเวลาของพนักงานลงในใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ ทำให้พนักงานไม่ต้องคอยจดจำหรือทำในภายหลัง สามารถติดตามเวลาได้ตามงาน โครงการ คำสั่งงาน ลูกค้า หรือแม้แต่สถานที่ แล้วสร้างรายงานเวลาเพื่อตรวจสอบการใช้เวลาได้

ข้อมูลจาก Hubstaff ช่วยในการตัดสินใจโครงการในอนาคตและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่ดีที่สุดคือ แพลตฟอร์มนี้สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อกับแอปโปรดอื่น ๆ ของคุณได้ในไม่กี่คลิก

คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff

  • เริ่มและหยุดตัวจับเวลาด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อการติดตามเวลาที่ง่ายดาย
  • ระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติที่แสดงรายละเอียดการใช้เวลาของคุณอย่างละเอียด
  • นาฬิกาจับเวลา GPS ซึ่งคุณสามารถกำหนดเขตพื้นที่ (geofence) เพื่อบันทึกเวลาเข้าและออกงานโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Hubstaff

  • ไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเมื่อเทียบกับแอปติดตามเวลาอื่น ๆ ในรายการนี้

ราคาของ Hubstaff

  • โต๊ะว่าง: ฟรีสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • เริ่มต้นใช้งาน: $5.83 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, ขั้นต่ำ 2 ผู้ใช้
  • เดสก์โปร: $8.83 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, ขั้นต่ำ 2 ผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: ขอรับใบเสนอราคาที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

คะแนนและรีวิวของ Hubstaff

  • G2: 4. 3/5 (420+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,400+ รีวิว)

7. ไทม์ ด็อกเตอร์

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา Time Doctor สำหรับ Mac
ผ่านทางTime Doctor

Time Doctor ให้บริการการติดตามเวลาอัตโนมัติที่ทำงานอยู่เบื้องหลังระบบ Mac ของคุณ ช่วยลดความจำเป็นในการติดตามเวลาด้วยตนเอง แอปจะถ่ายภาพหน้าจอเดสก์ท็อปเป็นประจำในขณะที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและเฝ้าระวังสิ่งที่ทำให้เสียเวลา

การตรวจสอบข้อมูลของแอปจะเผยให้เห็นอุปสรรคและสิ่งรบกวนที่อาจขัดขวางคุณหรือทีมของคุณจากการบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน คุณยังได้รับคุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุม การตรวจสอบการแชท และตัวเลือกการติดตามเวลาแบบออฟไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดแม้แต่นาทีเดียว

คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor

  • ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและเวลาพัก และสร้างรายงานประจำวันเพื่อการทบทวนของผู้บริหาร
  • ผสานการทำงานกับระบบเงินเดือนเพื่อให้การรายงานเวลาและการจ่ายเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • อนุญาตให้พนักงานตรวจสอบสถิติการใช้เวลาและจัดการกับสิ่งรบกวนที่ดึงความสนใจออกจากงาน

ข้อจำกัดของ Time Doctor

  • แอปทำงานบนหน้าจอแทนที่จะทำงานในพื้นหลัง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกเสียสมาธิ

ราคาของ Time Doctor

  • พื้นฐาน: $5.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $8. 40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $16.70 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Time Doctor

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

8. การเสียเวลา

อินเทอร์เฟซการติดตามเวลาของ Time Sink
ผ่านTime Sink

แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Mac โดยเฉพาะอีกตัวหนึ่งคือ Time Sink ซึ่งจะทำงานอยู่เบื้องหลังขณะที่คุณทำงานในแต่ละวัน เมื่อสิ้นสุดวัน คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลของ Time Sink เพื่อดูว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรและทำงานอะไรบ้าง

แอปนี้จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่คุณใช้ เวลาที่คุณใช้ และระยะเวลาที่คุณใช้แอปเหล่านั้น ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มและหยุดจับเวลาทุกครั้งที่คุณเริ่มหรือสิ้นสุดงาน ตัวจับเวลาแบบแมนนวลจะติดตามเวลาที่ใช้กับกิจกรรมที่ทำแบบออฟไลน์ เช่น การรับสายโทรศัพท์หรือการเข้าร่วมประชุมแบบพบหน้า Time Sink ครอบคลุมทุกด้านอย่างครบถ้วน

คุณสมบัติเด่นของ Time Sink

  • ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติเพื่อให้คุณไม่ต้องจำการเริ่มและหยุดตัวจับเวลาสำหรับทุกงาน
  • การสร้างสระว่ายน้ำเพื่อจัดหมวดหมู่กิจกรรมของคุณอย่างรวดเร็วและดูว่าคุณใช้เวลาในแต่ละนาทีของวันไปอย่างไร
  • รายงานการส่งออกเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานของคุณในระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน

ข้อจำกัดของ Time Sink

  • คุณสมบัติค่อนข้างจำกัดสำหรับการจัดการโครงการ

การกำหนดราคา Time Sink

  • $5 สำหรับใบอนุญาตที่ใช้ได้ตลอดชีพ พร้อมการอัปเดตฟรีอย่างน้อยหนึ่งปี

คะแนนและรีวิว Time Sink

  • App Store: 4. 3/5 (10+ รีวิว)

9. เวลาหน้าจอ

แอป Screen Time ของ Apple รองรับโดย iOS
ผ่านทางApple

หากคุณต้องการตัวติดตามเวลาแบบพื้นฐาน มีแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป Mac ชื่อว่า Screen Time ให้ใช้ Screen Time โดยเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Mac ของคุณ ไปที่การตั้งค่าระบบ และคลิกที่ Screen Time ในแถบด้านข้าง

แอปติดตามอุปกรณ์ต่าง ๆ และให้สถิติเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและหมวดหมู่ต่าง ๆ ตั้งค่าขีดจำกัดเพื่อลดการเสียสมาธิและช่วยให้คุณ (หรือบุตรหลานของคุณ) อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Screen Time

  • ช่วยติดตามเวลาการใช้งานหน้าจอของคุณในแอป
  • สะดวกสำหรับการกำจัดสิ่งรบกวน เช่น การแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเวลาการใช้งานหน้าจอบนอุปกรณ์ Mac ทั้งหมดของคุณ

ข้อจำกัดเวลาหน้าจอ

  • มีคุณสมบัติจำกัดมาก จึงไม่มีการติดตามโครงการหรืองาน และไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้
  • ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องเนื่องจากมีความสับสนเกี่ยวกับวิธีการติดตามเวลา

ราคาการใช้บริการหน้าจอ

  • ฟรี พร้อม iOS

การให้คะแนนและรีวิวเกี่ยวกับเวลาหน้าจอ

  • ไม่เกี่ยวข้อง

10. ทันเวลา

Timely's time tracking interfaces
ผ่านทางTimely

Timely เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือติดตามงานอัตโนมัติที่ทำงานอยู่เบื้องหลังบนอุปกรณ์ของคุณ มันจะติดตามระยะเวลาที่คุณใช้ไปกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ และจัดทำบันทึกกิจกรรมประจำวันอย่างแม่นยำ จากนั้นคุณสามารถจัดสรรเวลาให้กับโครงการต่าง ๆ และดูว่าคุณใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการทำอะไรและที่ไหนบ้าง

มันมีอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายมาก ทำให้การใช้งานใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีต่อวัน ในทางกลับกัน คุณจะได้รับข้อมูลย้อนกลับที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและการใช้งานสำหรับตัวคุณเองหรือทั้งทีมของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา

  • ง่ายต่อการผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ
  • การสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานและตารางเวลาโดยอัตโนมัติ
  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับงบประมาณและอัตราของโครงการ

ข้อจำกัดทางเวลา

  • ตัวเลือกการบริการลูกค้าที่จำกัด

การกำหนดราคาที่ทันเวลา

  • สร้าง: เริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
  • ยกระดับ: เริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือน
  • นวัตกรรม: เริ่มต้นที่ $35 ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (650+ รีวิว)

ติดตามทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอด้วย ClickUp

