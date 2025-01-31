10 แอปจัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ในปี 2025

รายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันของคุณดูเหมือนเป็นลายมือเขียนแบบสะเปะสะปะบนสมุดโน้ตหรือเป็นบันทึกความคิดที่ไหลออกมาใน Google Doc มากกว่ากัน?
คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
แอปการจัดการโครงการช่วยให้มืออาชีพที่ยุ่งอย่างคุณเข้าใจงาน โครงการ และการติดตามผลจำนวนมากที่อยู่ในมือของคุณ
ข้อเสียคืออะไร?
ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทุกตัวที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Apple หรือ MacOS ได้ดี ไม่มีอะไรที่บั่นทอนความรู้สึกได้มากไปกว่าการพบแอปจัดการงานที่สมบูรณ์แบบแล้วเพิ่งรู้ว่ามันไม่สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณได้ 👀
แต่อย่ากังวลไป—เราได้ทำการค้นคว้าและคัดสรรแอปจัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ไว้ให้คุณแล้ว เราจะแนะนำวิธีเลือกแอปจัดการงานที่มีคุณภาพ และเริ่มต้นการค้นหาของคุณด้วยรายชื่อแอปจัดการงานยอดนิยมสำหรับผู้ใช้ Mac
คุณควรค้นหาอะไรในแอปจัดการงานสำหรับ Mac?
แอปจัดการงานไม่สามารถแก้ปัญหาด้านการผลิตทั้งหมดของคุณได้ แต่พวกมันจะช่วยทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นอย่างแน่นอน โดยเน้นให้เห็นว่างานหรือโครงการใดที่มีความสำคัญที่สุด
คุณสมบัติการจัดการงานคุณภาพสูงประกอบด้วย:
- ความเข้ากันได้กับหลายแพลตฟอร์ม: สิ่งแรกและสำคัญที่สุด แอปต้องเข้ากันได้กับ iPhone, iPad, Mac และอุปกรณ์ Apple อื่นๆ ของคุณ แอปที่ใช้เว็บมักจะปลอดภัยเพราะทำงานบนคลาวด์ ไม่ใช่บนอุปกรณ์ของคุณโดยตรง คุณยังต้องพิจารณาความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Android หรือคอมพิวเตอร์ Windows ด้วย ท้ายที่สุดแล้ว คุณกำลังทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อจัดการงาน และไม่น่าเป็นไปได้ที่ ทุกคน จะใช้ Mac
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์การจัดการงานและโครงการนั้นยอดเยี่ยมในตัวเอง แต่จะทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้ มองหาเครื่องมือที่มีการผสานรวมในตัวกับ Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook หรือ Google Calendar ยิ่งคุณต้องสลับแพลตฟอร์มน้อยลงเท่าไร คุณก็จะมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นกับงานจริง
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่มั่นคง: คุณอาจไม่มีเวลาว่างมากมายในมือ เลือกแอปจัดการงานที่ใช้งานง่ายซึ่งไม่ต้องฝึกอบรมในการใช้งานเลยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก แอปควรมีมุมมองหลายแบบ เช่น มุมมอง Kanban หรือแผนภูมิ Gantt เพื่อให้คุณทราบได้อย่างรวดเร็วว่ามีอะไรอยู่ในตารางของคุณสำหรับวันนี้
10 แอปจัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac
คุณสามารถจัดการงานผ่านโน้ตติดหน้าจอหรือแอปจดบันทึกได้เสมอ แต่ตัวเลือกเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้คุณมีความรับผิดชอบ และแน่นอนว่าไม่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
ข่าวดีก็คือมีเครื่องมือจัดการงานคุณภาพสูงมากมายที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Mac ในตลาด นี่คือ 10 อันดับที่เราชื่นชอบตลอดกาล 🌻
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก และไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไม
ClickUp Tasksผสานรวมโครงการ บันทึกการประชุม และรายงานสถานะเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ นำทุกงานของคุณมาไว้ในที่เดียวกันบนแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งปรับเปลี่ยนได้ตามวิธีที่คุณชอบทำงาน
ตั้งงานประจำ, มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมงาน (หรือแม้กระทั่งผู้รับเหมา), สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองหรือเส้นความคิดเห็นในแต่ละงาน—ClickUp ทำได้ทั้งหมด แพลตฟอร์มนี้รวมถึงการพึ่งพาของงาน, เครื่องมือจัดการเวลา, และงานย่อยเพื่อจัดระเบียบแผนงานที่ซับซ้อนที่สุดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง 🤩
แอปจัดการงานสำหรับ Mac นี้มาพร้อมกับ Notepad ให้คุณใช้ระดมความคิดสำหรับขั้นตอนถัดไป เราทำให้การแปลงบันทึกของคุณเป็นงานเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่แตะเดียว คุณจึงไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำอีกต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ข้อเตือนใจ: อย่าละเลยงานใด ๆ ปรับแต่งความถี่ในการรับการแจ้งเตือนและตัวเลือกการส่งของ ClickUp ให้เหมาะกับคุณ รับการแจ้งเตือนทางอีเมล, เดสก์ท็อป, หรือมือถือ—และใช่, ทุกอย่างทำงานได้บน MacOS และ iOS
- เทมเพลต: ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอันมีค่าในการสร้างงานหรือรายการเมื่อคุณเริ่มโครงการใหม่ ใช้เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpที่พร้อมใช้งานหรือสร้างของคุณเอง
- ลำดับความสำคัญ: การเรียงลำดับงานประจำวันของคุณแบบต่อเนื่องไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหม? เราเข้าใจว่าบางงานมีความเร่งด่วนมากกว่างานอื่น ๆ นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มาพร้อมกับฟังก์ชันการจัดหมวดหมู่สีของงาน
- มุมมอง: แทนที่จะบังคับให้คุณทำตามวิธีการของ ClickUp แพลตฟอร์มจะปรับให้เข้ากับวิธีที่คุณชอบทำงาน ClickUp มาพร้อมกับมุมมองทั้งหมด 15 แบบ รวมถึงมุมมองบอร์ด มุมมองรายการ มุมมองกล่อง มุมมองปฏิทิน มุมมองตาราง มุมมองไทม์ไลน์ และมุมมองไวท์บอร์ด ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้คุณจัดการโครงการหลาย ๆ โครงการได้
- ระบบอัตโนมัติ: ลดงานซ้ำๆ ในกระบวนการทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนเมื่อคุณอัปเดตหรือสร้างงานใหม่
- การปรับแต่ง: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานส่วนตัว หรือใช้ฟีเจอร์การจัดการงานเพื่อจัดการงานสำหรับแผนกและทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติเช่น ClickUp AI มีให้เฉพาะผู้สมัครสมาชิกแบบชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. สิ่งของ 3
Things 3 เป็นแอปจัดการงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ซึ่งผสานงานส่วนตัวและงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไว้ในที่เดียว หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับติดตาม KPI ของงานและเวลาการฝึกซ้อมมาราธอนของคุณ Things 3 คือคำตอบ
Things 3 มีเวอร์ชันมือถือด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป Mac มีการเพิ่มเติมเช่น การผสานรวมกับ Shortcuts ซึ่งช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ ยังมีโหมดมืดและวิดเจ็ตที่ทำให้แอปนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับแอปอื่น ๆ
เราชอบ Things 3 เพราะมันแสดงรายการสิ่งที่ต้องทำและกิจกรรมในปฏิทินในมุมมอง Today ที่เรียบง่าย คุณยังสามารถเพิ่มมุมมอง This Evening ได้หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการกิจวัตรประจำคืน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทั้งคนที่ชอบเข้าสังคมและผู้ปกครองที่ทำงาน 🦋
สิ่งที่ดีที่สุด 3 อย่างของ Things 3
- ฟีเจอร์การขยายการแชร์ช่วยให้สามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำโดยใช้เนื้อหาจากแอปและเว็บไซต์อื่น ๆ ได้
- Things 3 ผสมผสานรายการที่ต้องทำกับมุมมองปฏิทินเพื่อให้คุณเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่ามีอะไรอยู่ในตารางของคุณสำหรับวันนี้
- Things 3 มีให้บริการทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ ซึ่งช่วยให้สามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณได้
สิ่งของ 3 ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกไม่พอใจกับการขาดการปรับแต่งรูปแบบเมื่อเทียบกับแอปจัดการงานอื่นๆ
- Things 3 ไม่รองรับการซิงค์กับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Apple อีกต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นตัวเลือกใน Things 2
- ความสามารถในการบริหารโครงการและคุณสมบัติหลักไม่แข็งแกร่งเท่ากับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ Things 3
- ฿49. 99
การจัดอันดับและรีวิวสิ่งของ 3
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (130+ รีวิว)
3. Todoist
Todoist เป็นแอปจัดการงานและแอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่สมบูรณ์แบบเท่าเทียมกัน ดูสิ่งที่อยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณด้วยมุมมอง Today และ Upcoming หรือตั้งค่ามุมมองตัวกรองแบบกำหนดเองของคุณเองเพื่อดูงานในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
Todoist มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงงานที่เกิดซ้ำ งานย่อย งานที่มีความสำคัญ การแจ้งเตือน (เฉพาะแผน Pro) และการทำงานร่วมกัน หากคุณไม่ชอบมุมมองงานของ Todoist คุณสามารถใช้มุมมองกระดานคัมบังได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- การรู้จำภาษาธรรมชาติช่วยให้กรอกรายละเอียดได้ง่าย
- ตัวกรองแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงงานตามโครงการหรือความสำคัญได้
- คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นหรืออัปโหลดไฟล์เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับแต่ละงาน
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณต้องชำระเงินสำหรับแผนโปรหากคุณต้องการการแจ้งเตือนงาน
- Todoist มีตัวเลือกการแสดงผลที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดการงานและโครงการอื่น ๆ
ราคาของ Todoist
- ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
4. Airtable
Airtableเป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพระดับองค์กร แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมโปรแกรมเมอร์ แต่ทุกคนสามารถใช้ฟีเจอร์อันทรงพลังของมันได้
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Airtable คือคุณสามารถสร้างแอปจัดการงานที่ปรับแต่งได้เองสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ—และยังสามารถแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงเพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นได้อีกด้วย 🙌
Airtable ยังมาพร้อมกับ AI ในตัวอีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้คำสั่งกับ AI ได้เช่น "สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการการตลาด และเขียนสรุปสินค้า" คุณควรตรวจสอบสิ่งที่ AI สร้างขึ้นอย่างชัดเจน แต่การผสาน AI กับแอปจัดการงานนั้นค่อนข้างน่าสนใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- Airtable มีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ซิงค์ข้อมูลของคุณกับระบบอื่น ๆ นำข้อมูลทั้งหมดของคุณมารวมไว้ในระบบเดียว
- ระบบอัตโนมัติของ Airtable ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยตรรกะการกระตุ้นและการดำเนินการ
ข้อจำกัดของ Airtable
- Airtable มีฟีเจอร์มากมายและซับซ้อน ดังนั้นอาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า รายงานและแผนภูมิไม่สามารถปรับแต่งได้มากนัก
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/ที่นั่งต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
5. Microsoft To Do
อาจดูแปลกที่จะใช้แอปจัดการงานของ Microsoft สำหรับอุปกรณ์ Mac แต่หากคุณทำงานในบริษัทที่ชื่นชอบ Microsoft และไม่ต้องการละทิ้ง Mac ของคุณ Microsoft To Do ก็เป็นทางเลือกที่ดี
ถูกต้องแล้ว: Microsoft To Do ใช้งานได้บนอุปกรณ์ Mac 💻
Microsoft To Doเป็นแอปจัดการงานข้ามแพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถวางแผนงานได้ทั้งบนเดสก์ท็อป Mac หรือผ่านแอปมือถือ มันไม่มีระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนหรือคุณสมบัติขั้นสูงเหมือนซอฟต์แวร์จัดการงานและโครงการอื่น ๆ สำหรับผู้ใช้ Mac
แต่ถ้าคุณต้องการแอปงานที่เรียบง่ายโดยไม่มีขั้นตอนเรียนรู้ที่ซับซ้อน Microsoft To Do อาจเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do
- Microsoft To Do ผสานการทำงานกับงานใน Outlook เพื่อรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- แอปนี้พร้อมใช้งานบน iPhone, Android, Windows และเว็บ
ข้อจำกัดของ Microsoft To Do
- คุณต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 เพื่อเข้าถึง Microsoft To Do
ราคาของ Microsoft To Do
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- Microsoft 365 Apps for Business: 8.25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
Microsoft To Do คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,700+ รีวิว)
6. OmniPlan
OmniPlan เป็นแอปจัดการงานเฉพาะของ Apple ที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งบนอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป หากงานของคุณมีกำหนดเวลาที่แน่นอนหรือมีความสำคัญด้านเวลา OmniPlan จะช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น 📈
OmniPlan ยังดึงปฏิทินของทีมหลายทีมเข้ามาเพื่อจัดตารางเวลาที่ปราศจากความขัดแย้ง การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับในตัวยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับงบประมาณ ความคืบหน้า และมูลค่าของโครงการของคุณ
สิ่งที่ทำให้ OmniPlan โดดเด่นคือคุณสามารถซื้อได้เพียงครั้งเดียวและถือครองเป็นเจ้าของจริง—ซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาในยุคที่ทุกอย่างเป็นแบบ SaaS ทั้งหมด แม้ว่าจะมีราคาสูง แต่เมื่อคุณซื้อแล้ว คุณจะสามารถใช้งานได้บน Mac, iPhone และ iPad โดยไม่ต้องซื้อแยก คุณจะได้รับอัปเดต v4 ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่หากต้องการอัปเดตเวอร์ชันในอนาคต คุณจะต้องซื้อใหม่อีกครั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniPlan
- OmniPlanมีแม่แบบการจัดการงานสามแบบสำหรับการตั้งค่าโครงการอย่างรวดเร็ว
- คุณสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับแต่ละงานได้
- OmniPlan มีแดชบอร์ดหลายโครงการเพื่อให้คุณสามารถดูโครงการทั้งหมดของคุณในระดับสูง
ข้อจำกัดของ OmniPlan
- ผู้ใช้บางรายพบปัญหาบั๊กและกระตุกเมื่อทำงานกับข้อมูลหรือภารกิจจำนวนมาก
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ขาดองค์ประกอบที่ดึงดูดสายตาซึ่งทำให้ซอฟต์แวร์จัดการงานอื่น ๆ น่าใช้งาน
ราคา OmniPlan
- การสมัครสมาชิก: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ใบอนุญาตมาตรฐาน v4: $199.99 ชำระครั้งเดียว
- ใบอนุญาต v4 Pro: $399. 99 ชำระครั้งเดียว
OmniPlan คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (15 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (19 รีวิว)
7. Trello
Trelloเป็นแอปบอร์ด Kanban ดิจิทัลแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันมีฟีเจอร์มากกว่าแค่การแสดงบอร์ดเท่านั้น ในการใช้ Trello ให้ตั้งค่าบอร์ดสำหรับแต่ละโครงการ สร้างรายการขั้นตอนสำหรับโครงการนั้น และสร้างการ์ดที่แสดงแต่ละงาน เมื่อคุณดำเนินโครงการไป ให้ลากและวางการ์ดไปยังแต่ละขั้นตอนในรายการ
เนื่องจาก Trello เน้นการทำงานเป็นขั้นตอน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีหลายขั้นตอนหรือการส่งต่องาน เหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรม การสร้างเนื้อหา การปฐมนิเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย ⚒️
หากคุณไม่ชอบใช้กระดานคัมบัง Trello ยังมีมุมมองอื่น ๆ ให้เลือก รวมถึงมุมมองไทม์ไลน์และมุมมองปฏิทิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- Trello มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมหลายสิบรายการ เช่น Slack และ Jira
- Butler Automation เป็นฟีเจอร์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มีอยู่ในทุกบอร์ด Trello เพื่อเร่งความเร็วของขั้นตอนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Trello
- ผู้ใช้บางรายต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูงมากขึ้น
- เวอร์ชันฟรีจำกัดขนาดไฟล์และการเชื่อมต่อ
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,600+ รีวิว)
8. กู๊ดทาสก์
GoodTask เป็นแอปจัดการงานสำหรับ Mac ที่พัฒนาขึ้นโดยอิงจาก Apple Reminders และ Calendars หากคุณกำลังใช้ Reminders และ Calendars บน Mac อยู่แล้ว GoodTask จะผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นราวกับเนย
แน่นอน GoodTask มีรายการตรวจสอบงานที่เรียบง่าย แต่ยังสามารถจัดการขอบเขตงานทั้งหมดสำหรับโครงการที่ซับซ้อนได้อีกด้วย มันผสานรวมเหตุการณ์ในปฏิทินทั้งหมดเข้ากับงานของคุณเพื่อให้คุณจัดการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเลย 💪
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoodTask
- GoodTask มาพร้อมกับวิดเจ็ตสำหรับ iPhone และ Apple Watch เพื่อการจัดการงานขณะเดินทาง
- รายการอัจฉริยะกรองงานด้วยหมวดหมู่ที่สร้างโดยอัตโนมัติ
- เพิ่มงานอย่างรวดเร็วด้วย Quick Actions และข้อความสั้น ๆ
ข้อจำกัดของ GoodTask
- GoodTask มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
- มันขาดการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงและฟีเจอร์เทมเพลตที่มีในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับ Mac อื่นๆ
ราคาของ GoodTask
- 39.99
คะแนนและรีวิวของ GoodTask
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. TickTick
TickTick ประกาศตัวเองว่าเป็นแอปจัดการงานสำหรับทั้งงานและชีวิต—มันจะช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมายปีใหม่ของคุณ และ กำหนดส่งงานต่างๆ ได้
ซอฟต์แวร์จัดการงานนี้มาพร้อมกับมุมมองปฏิทินห้าแบบที่แตกต่างกันตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน หากคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือในการจัดการตารางเวลา แอปนี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณ นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้ใช้คนอื่น ๆ ได้อีกด้วย ดังนั้นหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการ TickTick ก็สามารถจัดการให้ได้เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- TickTick ซิงค์ได้กับ 10 แพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
- TickTick ผสานการทำงานกับ Siri และการสั่งงานด้วยเสียงเพื่อลดการพิมพ์
- "แจ้งเตือนน่ารำคาญ" เป็นฟีเจอร์ที่ตลกแต่มีประโยชน์ ซึ่งจะไม่หยุดเตือนคุณเกี่ยวกับงานสำคัญยิ่งใหญ่จนกว่าคุณจะเสร็จสิ้น
ข้อจำกัดของ TickTick
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อบกพร่องและความล่าช้าในแอปมือถือ TickTick
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่า การแจ้งเตือนงานเกิดขึ้นผ่านการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของพวกเขา แต่พวกเขาต้องการการแจ้งเตือนทางอีเมลมากกว่า
ราคาของ TickTick
- ฟรี
- พรีเมียม: 27.99 ดอลลาร์/ปี
TickTick รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100 รีวิว)
10. ซันซามะ
Sunsamaประกาศตัวเองว่าเป็นแอปจัดการงานสำหรับ Mac ที่จะช่วยให้คุณสงบและมีประสิทธิภาพผ่านการวางแผนงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย เป็นโซลูชันการจัดการงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการเพลิดเพลินกับการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างสมดุล 🧘
หากคุณต้องการกลับบ้านให้ทันเกมของจอห์นนี่เวลา 19.00 น. ให้ตั้งเวลาสิ้นสุดงานที่ 17.00 น. ในซันซามะ แอปจะจัดการเวลาและงานที่ต้องทำของคุณเพื่อให้คุณออกจากงานได้ตรงเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- Sunsama ดึงข้อมูลจากผู้จัดการงานอื่น ๆ เช่น Trello และ Asana รวมถึงอีเมลจาก Gmail และ Outlook
- กำหนดตารางงานของคุณลงในปฏิทินด้วย Timeboxing เพื่อไม่ให้ใครมารบกวนการทำงานที่สำคัญของคุณ
ข้อจำกัดของ Sunsama
- Sunsama ให้บริการทดลองใช้ฟรีสองสัปดาห์ แต่ไม่มีตัวเลือกฟรี
การกำหนดราคาของ Sunsama
- ทดลองใช้ฟรี
- การสมัครสมาชิกรายปี: $16/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (20 รีวิว)
เลือกใช้แอปจัดการงาน Mac ที่ทำได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ
มีซอฟต์แวร์จัดการงานและโครงการมากมายสำหรับ Mac แต่ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจที่ต้องการทำงานให้สำเร็จ (และรวดเร็ว) เลือกใช้ ClickUp
ClickUp รวมการติดตามเวลา เครื่องมือการทำงานร่วมกัน รายการงาน แม่แบบ และอีกมากมายไว้ในที่เดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ สำหรับทุกอย่าง นำงานทั้งหมดของคุณมารวมไว้ในที่เดียวเพื่อประหยัดเวลาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 🏆
ดูประโยชน์ด้วยตัวคุณเองและตั้งค่าพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรี