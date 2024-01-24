เวลาโฟกัสสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร?

เราทราบว่าคุณทราบ—การยุ่งไม่ได้หมายถึงการมีประสิทธิภาพ!
งานที่ไม่สำคัญและงานที่ไร้สาระบ่อยครั้ง รวมถึงงานที่มีคุณค่าต่ำ มักจะขัดขวางการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายโดยตรง อาจนำไปสู่การสะสมงานสำคัญและก่อให้เกิดความเครียดโดยไม่จำเป็น
นอกจากนี้ การรบกวนจากสื่อดิจิทัลและความต้องการในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง ยังทำให้ทุกคนยากที่จะรักษาสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน
ทางออกคืออะไร? กำหนดเวลาทำงานหรือช่วงเวลาที่ไม่ถูกรบกวนเพื่อจัดการงานสำคัญในรายการที่ต้องทำให้เสร็จ
เราได้เห็นว่าการมีสมาธิอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับประสิทธิภาพการทำงานของเรา มันช่วยให้เราประหยัดเวลาและส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น และเราอยู่ที่นี่เพื่อแบ่งปันวิธีที่จะทำให้สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคุณ
เวลาโฟกัสคืออะไร?
ช่วงเวลาโฟกัสคือช่วงเวลาที่กำหนดไว้โดยเฉพาะสำหรับการทำงานที่สำคัญและมีผลกระทบสูงให้เสร็จสิ้นโดยไม่มีการรบกวน ช่วงเวลานี้ปราศจากการแจ้งเตือน การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน และการสลับบริบทระหว่างงานและแอปพลิเคชันต่างๆเทคนิคการจัดการเวลาที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณและต้องการความสนใจอย่างเต็มที่ นำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพสูง
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักเขียนเนื้อหาที่ต้องการผลิตบทความคุณภาพสูง ให้จัดสรรเวลาทำงานที่ไม่มีการรบกวน ด้วยการสร้างช่วงเวลาสำหรับการมีสมาธิอย่างเข้มข้น เทคนิคนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าสู่ภาวะไหล (flow state) ที่จำเป็นสำหรับการสร้างผลงานที่ดีที่สุดและสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้
ความท้าทายทั่วไปของช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิ
การอุทิศเวลาอย่างต่อเนื่องให้กับการทำงานอาจฟังดูเป็นอุดมคติ แต่เป็นเรื่องที่ท้าทาย นี่คือความท้าทายทั่วไปที่ควรตระหนัก:
สมาร์ทโฟน
อะไรจะรบกวนสมาธิได้มากกว่าสมาร์ทโฟนอีก? โดยเฉลี่ยแล้ว ชาวอเมริกันตรวจสอบโทรศัพท์ของตน58 ครั้งต่อวัน และเกือบ 52% (30 ครั้งต่อวัน)ของการตรวจสอบเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาทำงาน
การตรวจสอบการแจ้งเตือนหรือการปลดล็อกและมองโทรศัพท์ของคุณด้วยความเคยชินสามารถกลายเป็นสิ่งรบกวนสมาธิได้ถึง 10 นาทีอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเริ่มเลื่อนดูอย่างไม่ตั้งใจหรือตอบข้อความของคุณ
แน่นอนว่านี่เป็นเพียงส่วนเพิ่มเติมจากเวลาที่คุณสูญเสียไปกับการสลับระหว่างงานต่าง ๆ เมื่อคุณสูญเสียสมาธิไปแล้ว การเรียกคืนสมาธิกลับมานั้นอาจใช้เวลาสักพัก บางครั้งอาจนานถึง 20 นาที ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องลดสิ่งรบกวนจากสมาร์ทโฟนให้น้อยที่สุด เพื่อรักษาสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
อีเมลและข้อความ
แอปส่งข้อความเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดต่อกับทีมที่อยู่ห่างไกล พันธมิตร และลูกค้า อย่างไรก็ตาม การถูกรบกวนจากเรื่องงานเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก เมื่อมันดึงความสนใจของคุณออกจากงานสำคัญ
พยายามปิดเสียงการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น และเปิดการแจ้งเตือนเฉพาะสำหรับผู้ที่คุณอาจต้องการติดต่อเพื่อการทำงานที่เร่งด่วนเท่านั้น คุณยังสามารถบล็อกแอปพลิเคชันที่รบกวนสมาธิบนโทรศัพท์ของคุณได้โดยใช้แอปพลิเคชันเช่นForest
การประชุมที่ไม่จำเป็น
การทำงานร่วมกับและภายในทีมต้องการความร่วมมือ และบ่อยครั้งที่ความร่วมมือต้องอาศัยการประชุม แต่ไม่ใช่ทุกการประชุมจะมีประสิทธิผล บางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องมีคุณเข้าร่วมด้วยซ้ำ
ปกป้องเวลาที่คุณมีสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการปฏิเสธการประชุมที่การเข้าร่วมของคุณจะไม่ทำให้เกิดความแตกต่าง. ยิ่งดีกว่านั้น ให้ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาแบบไม่พร้อมกันผ่านทางอีเมลหรือ Slack ทุกครั้งที่เป็นไปได้ และช่วยประหยัดเวลาและความยุ่งยากของทุกคนจากการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ.
การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
นี่อาจเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ แต่การทำหลายอย่างพร้อมกันจะขัดจังหวะช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิ แม้ว่าหลายคนจะต้องการทำหลายสิ่งพร้อมกันและทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บางคนสามารถจัดการงานที่ตื้นหลายอย่างพร้อมกันได้ เช่น การโทร การตรวจสอบอีเมล และการป้อนข้อมูล ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม สำหรับคนส่วนใหญ่ การสลับบริบทเป็นความท้าทายที่สำคัญเมื่อต้องจัดการกับงานที่ต้องใช้ความคิดหลายอย่างพร้อมกัน
การสลับไปมาระหว่างงานเหล่านี้อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดต้นทุนทางความคิด ทำให้ยากที่จะรักษาการทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง
ดังนั้น ให้ติดตามว่าคุณสามารถทำหลายอย่างพร้อมกันได้ในขณะที่ยังคงมีประสิทธิภาพ และทำการปรับเปลี่ยนหากจำเป็น
ประโยชน์ของเวลาโฟกัส
เพื่อเพิ่มผลผลิต ให้เวลาโฟกัสกลายเป็นมาตรฐานในที่ทำงานของคุณ ด้วยการจัดสรรเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพื่อให้ความสนใจกับงานที่มีผลกระทบอย่างแท้จริง คุณสามารถได้รับประโยชน์มากมายจากเวลาโฟกัส รวมถึง:
สมาธิที่ดีขึ้น
การทุ่มเทเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพื่อมุ่งเน้นกับงานที่มีความสำคัญจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ การปิดโทรศัพท์หรือปรับเป็นโหมดเงียบ และลดการโต้ตอบกับเพื่อนร่วมงานให้น้อยที่สุด จะช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เช่นกัน
การจัดการเวลาที่ดีขึ้น
เมื่อคุณกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานอย่างตั้งใจ คุณกำลังควบคุมตารางเวลาของคุณ การมุ่งมั่นที่จะใช้เวลาในการโฟกัสเช่นนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดโครงสร้าง การจัดลำดับความสำคัญ และวินัยในการใช้เวลาของคุณ
หากคุณจัดสรรเวลาเฉพาะในแต่ละวันสำหรับงานบางอย่าง คุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพได้ การจัดการกับสิ่งรบกวนยังนำไปสู่การบริหารเวลาที่ดีขึ้นด้วย
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงกับอีเมลตลอดทั้งวัน การจัดสรรเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยเฉพาะ (เช่น หนึ่งชั่วโมงเต็มในช่วงเช้า) สามารถลดเวลาที่คุณใช้ไปกับงานสำคัญนี้ได้อย่างมาก
เพิ่มผลผลิต
การกำจัดสลับงานและการแบ่งส่วน ทำให้ช่วงเวลาที่ปราศจากสิ่งรบกวนยาวนานขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสัมผัสประสบการณ์การไหลลื่นในการทำงาน คุณจะทำงานได้เร็วขึ้น สร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในโครงการที่มีความหมายได้เร็วขึ้น
บางคนสามารถทำงานได้มากกว่าในช่วงเวลาที่ตั้งใจเหล่านี้ มากกว่าที่พวกเขาสามารถทำได้ตลอดทั้งวันที่มีสิ่งรบกวน
คุณภาพของงานที่ดีขึ้น
เวลาโฟกัสช่วยให้เกิดการคิดลึกซึ้ง ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพในการทำงาน เมื่อไม่มีการรบกวน คุณสามารถมีความชัดเจน พิจารณาความละเอียดอ่อน เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ และใช้ความสามารถของคุณอย่างเต็มที่กับงานที่อยู่ตรงหน้า สิ่งนี้ส่งผลให้ผลงานมีคุณภาพสูงขึ้นและงานที่คุณสามารถภูมิใจได้อย่างแท้จริง
วิธีจำกัดสิ่งรบกวนและจัดสรรเวลาเพื่อเพิ่มสมาธิ
ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การเสียสมาธิสามารถทำลายเวลาที่คุณใช้ในการมีสมาธิได้ และอาจทำลายประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม มีวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยลดการเสียสมาธิได้ และช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการจัดเวลาให้มีการมีสมาธิ และเพิ่มประโยชน์ให้สูงสุด
มาดูกันว่าคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างไร:
1. เทคนิคโพโมโดโร
เทคนิคโพโมโดโร ซึ่งพัฒนาโดย Francesco Cirillo ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานผ่านการทำงานอย่างตั้งใจเป็นช่วงละ 25 นาที (เรียกว่า 1 โพโมโดโร) ตามด้วยช่วงพัก 5 นาที
นี่คือภาพรวมเบื้องต้นของเทคนิคโพโมโดโร:
- เลือกงานที่คุณต้องการจะทำ
- ตั้งเวลา 25 นาที (หนึ่ง Pomodoro)
- มุ่งเน้นไปที่งานที่เลือกไว้จนกว่าเสียงนาฬิกาจะดัง
- หยุดพักสั้น ๆ (ประมาณ 5 นาที) เพื่อผ่อนคลายและเติมพลัง
- ทำซ้ำขั้นตอนนี้
- หลังจากทำ Pomodoros สี่รอบเสร็จแล้ว ให้พักนานขึ้น (15-30 นาที)
แนวคิดหลักคือการทำงานเป็นช่วงสั้น ๆ ที่มุ่งเน้นเพื่อรักษาสมาธิให้สูงและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า
การหยุดพักเป็นประจำยังช่วยป้องกันความเหนื่อยล้าทางจิตใจและรักษาประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
วิธีที่ดีที่สุดในการทำเทคนิคนี้คือการใช้ClickUp Pomodoro Work Interval Generator เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นช่วงเวลาที่เล็กและจัดการได้ง่ายขึ้น โดยการติดตามช่วงเวลาทำงานและการพักของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของคุณและสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาของคุณได้
นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยคุณให้คงสมาธิไว้ หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน และปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
2. หลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการสลับบริบท
การสลับบริบทและการทำงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่จัดการกับงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
การสลับบริบท หรือการเปลี่ยนไปมาระหว่างงานอย่างรวดเร็ว จะขัดจังหวะการทำงานของคุณและต้องการความพยายามทางจิตใจ มักจะลดประสิทธิภาพการทำงานของคุณและเพิ่มข้อผิดพลาด
การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน หรือการจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันโดยมีการจัดลำดับความสำคัญ ช่วยให้สามารถทำงานได้พร้อมกันหลายอย่าง แต่อาจทำให้ความสนใจกระจายและประสิทธิภาพลดลง
การเลือกขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและความชอบส่วนบุคคลในเรื่องของประสิทธิภาพและการมีสมาธิ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองสิ่งนี้สามารถรบกวนช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิได้
ใช้คุณสมบัติClickUp Dates and Timesเพื่อกำหนดวันเริ่มต้น, วันครบกำหนด, และการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา. คุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อวางแผนตารางเวลาของคุณและจัดสรรเวลาให้กับเครื่องมือ, แอปพลิเคชัน, หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ.
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างช่วงเวลาสำหรับจัดการงานที่ยุ่ง เช่น การตรวจสอบการแจ้งเตือน การตอบอีเมล หรือการตอบสนองต่อคำขออื่นๆ ที่เข้ามา นอกเหนือจากช่วงเวลาที่คุณกำหนดไว้สำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิโดยเฉพาะ
3. พิจารณาการจัดสรรเวลา
การบล็อกช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานที่เจาะจงเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการมุ่งเน้นงานที่มีความสำคัญ ก่อนที่คุณจะเริ่มงานที่สำคัญ ให้บล็อกปฏิทินของคุณไว้ บล็อกช่วงเวลาอย่างน้อย 60-90 นาที เพื่อให้คุณสามารถจดจ่อกับงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่ หลีกเลี่ยงการนัดประชุมในช่วงเวลาเหล่านี้
นอกจากนี้ ให้เพื่อนร่วมงานทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณมุ่งเน้นการทำงาน เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่รบกวนคุณ เว้นแต่จะมีเรื่องเร่งด่วน ลองปรับเปลี่ยนระยะเวลาและจำนวนช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณ
การบล็อกเวลาเป็นกลยุทธ์การจัดการเวลาที่ตรงไปตรงมาแต่มีผลกระทบอย่างมาก ซึ่งช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นโดยการลดสิ่งรบกวนและส่งเสริมการมีสมาธิอย่างต่อเนื่องกับงานสำคัญ
คุณสามารถใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาในโครงการของ ClickUpเพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ และปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด ตั้งค่าประมาณการ, เพิ่มบันทึก, และดูรายงานของเวลาของคุณได้ คุณยังสามารถสร้างและใช้ป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่และคัดกรองเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ด้วยการเพิ่มบันทึกในรายการเวลาของคุณ คุณสามารถอ้างอิงถึงสิ่งที่คุณใช้เวลาไปอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ว่าคุณกำลังผลิตผลงานหรือเพียงแค่ยุ่งอยู่
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์เพื่อช่วยคุณจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพคือClickUp Tasks. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนดและ 우선итет ติดตามความคืบหน้า และสื่อสารกับสมาชิกทีมได้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์ไว้. คุณสามารถใช้มันเพื่อทำให้งานของคุณเสร็จตามกำหนดเวลา จัดระเบียบได้ดีขึ้น และบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้น.
4. สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการงานประจำวันของคุณ มันช่วยให้คุณติดตามงานทั้งหมดที่คุณต้องทำ ลดความเครียดและความไม่แน่นอน และให้ความรู้สึกสำเร็จทุกครั้งที่คุณทำเครื่องหมายงานออกจากรายการของคุณ
อย่างไรก็ตาม อย่าทำเพียงเพื่อให้บรรลุมากขึ้นในงานเดิมในเวลาที่น้อยลง แต่ให้ตั้งเป้าหมายที่งานซึ่งสามารถทำได้จริงในช่วงเวลาที่กำหนด
เคล็ดลับง่าย ๆ คือการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำก่อนที่คุณจะเริ่มวันใหม่. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณต้องทำอะไรให้สำเร็จในวันหนึ่ง.
คุณยังสามารถสร้างรายการงานประจำวันสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำได้อีกด้วย ขั้นตอนแรก ให้เริ่มจากการตั้งเป้าหมายเพียงไม่กี่ข้อ จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มเป้าหมายเพิ่มเติมเมื่อคุณประเมินเวลาเฉลี่ยที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงานได้แล้ว
ด้วยClickUp Notepad คุณสามารถจัดระเบียบและจดบันทึกต่าง ๆ รวมถึงไอเดียและงานที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลงานสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว
โปรดจำไว้ว่า รายการสิ่งที่ต้องทำไม่ได้มีไว้สำหรับงานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
5. ค้นหาเครื่องมือศูนย์กลางเพื่อเข้าถึงทุกสิ่งจากแพลตฟอร์มเดียว
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการจดจ่อกับงานเพียงอย่างเดียวเนื่องจากต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัวอยู่ตลอดเวลา ถึงเวลาแล้วที่ควรพิจารณาใช้แอปที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มศูนย์กลางนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวม ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและบริหารจัดการทุกแง่มุมของงานได้จากพื้นที่เดียวที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์
สิ่งนี้ช่วยลดภาระทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพของคุณโดยให้สภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายและรวมศูนย์สำหรับการจัดการงาน
ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ClickUp AIพร้อมความสามารถในการสร้าง AI ที่จะช่วยคุณทำให้หลายงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การเขียนบล็อกโพสต์ การสร้างเอกสารเฉพาะบทบาท การสรุปเนื้อหา การตอบอีเมล และอื่น ๆ
ใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อรักษาสมาธิ
การมีสมาธิและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการทำให้งานสำเร็จลุล่วงอาจเป็นเรื่องท้าทายในช่วงแรก นั่นคือเหตุผลที่เราได้สร้างเทมเพลตขึ้นมาเพื่อช่วยให้งานง่ายขึ้น
คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อสร้างช่วงเวลาโฟกัสที่ไม่ถูกรบกวน ปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการงานของคุณ และบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
1. แบบรายงานผลผลิตส่วนบุคคล
ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวน คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของคุณและรักษาแรงจูงใจในการทำผลงานให้ดียิ่งขึ้น
ทำเครื่องหมายสถานะงาน เช่น เสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ และต้องทำ โดยใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของคุณได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยให้คุณ:
- ติดตามเวลาการทำงานของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- สร้างรายงานความคืบหน้าส่วนบุคคล
2. แม่แบบการแบ่งเวลาประจำวัน
การทำความก้าวหน้าในแต่ละวันไปสู่เป้าหมายของคุณนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างแรงผลักดันและรักษาแรงจูงใจไว้ ใช้เทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpเพื่อวางแผนวันของคุณให้มีความผลิตสูงสุดในขณะที่หลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้า
- มองเห็นและจัดการงานสำคัญในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
- รักษาสมาธิด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับงานที่มีความสำคัญน้อยกว่า
- หลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟด้วยการประมาณเวลาสำหรับความสำเร็จในแต่ละวัน
3. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำ
การรักษาความเป็นระเบียบเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย แต่การจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันอาจเป็นเรื่องท้าทาย นี่คือจุดที่ เทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpเข้ามาช่วย มันให้มุมมองที่รวมศูนย์ของงานทั้งหมดของคุณ ชั่วโมงการทำงาน รวมถึงความคาดหวังและเป้าหมายของคุณ คุณจะได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของมุมมองรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือนในที่เดียว ซึ่งช่วยให้คุณ:
- จัดตารางงานได้อย่างง่ายดายและหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดส่ง
- จัดระเบียบงานให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มความชัดเจน
- ตรวจสอบรายละเอียดงานและติดตามความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว
ด้วยชุดเครื่องมือและเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถนำเวลาโฟกัสไปใช้ได้โดยไม่ยุ่งยาก
เลือกเส้นทางที่ชาญฉลาดกว่า
การมีสมาธิเป็นทักษะหนึ่ง และการมุ่งเน้นไปที่งานเพียงอย่างเดียวอาจดูยาก แต่จงอย่าปล่อยให้สิ่งรบกวนและกำหนดเวลาที่พลาดไปมาขัดขวางคุณ
กำหนดเวลาสำหรับโฟกัสงานในปฏิทินของคุณเพื่อการทำงานที่ลึกซึ้งและไม่ถูกรบกวน กำจัดสิ่งรบกวนและการทำหลายอย่างพร้อมกันในช่วงเวลาเหล่านี้ และสุดท้าย ติดตามความก้าวหน้าของคุณเพื่อรักษาแรงจูงใจ
ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณให้สูงสุดด้วยการช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตของ ClickUp การจัดระเบียบและมุ่งเน้นจึงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย
สมัครใช้ ClickUpฟรีและดูด้วยตัวคุณเอง!