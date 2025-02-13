10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการให้คำปรึกษาในปี 2025

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ของคุณกำลังช่วยหรือขัดขวางคุณอยู่หรือไม่? ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือสมาชิกของกลุ่ม Big Four คุณก็ต้องการระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาเพื่อทีมของคุณ 🙌
ตามรายงานตลาดการให้คำปรึกษาการจัดการระดับโลกปี 2024 ระบุว่า อุตสาหกรรมการให้คำปรึกษาการจัดการมีมูลค่า 307.62 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 511.88 พันล้านดอลลาร์ในปี 2028 แม้ว่าตัวเลขที่ใหญ่โตมักจะหมายถึงยอดขายที่ใหญ่โต แต่มันก็อาจนำไปสู่การหมดไฟ (อ่านว่า: คืนที่นอนดึก, ทำงานในวันหยุด, กาแฟหลายแก้ว—เอ่อ, หม้อ?—ของกาแฟ) ☕
เพื่อช่วยให้ทีมที่ปรึกษาของคุณทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่เหนื่อยหนักขึ้น คุณต้องมีระบบ CRM ที่ช่วยอัตโนมัติงานต่าง ๆ ทำให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่าย ๆ บันทึกกิจกรรมการขาย และในท้ายที่สุดช่วยให้การปิดการขายง่ายขึ้น
โชคดีที่เราได้ทำงานเบื้องต้นให้คุณแล้ว ด้านล่างนี้คือรายชื่อ CRM 10 อันดับแรกสำหรับบริษัทที่ปรึกษา
คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับผู้ให้คำปรึกษา?
ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนรายการ 10 อันดับนี้ให้กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าควรพิจารณาอะไร ในกระบวนการคัดเลือก CRM ให้คำนึงถึงคุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้เป็นอันดับแรก:
- การผสานระบบแบบเนทีฟ: วัตถุประสงค์ของระบบซอฟต์แวร์ CRM คือการทำให้กระบวนการขายและกระบวนการทางธุรกิจโดยรวมง่ายขึ้น ดังนั้น ระบบของคุณจะต้องสามารถผสานรวมกับระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้ง, อีคอมเมิร์ซ, บัญชี, หรือแพลตฟอร์มช่วยเหลือลูกค้าของคุณได้
- คุณสมบัติบัญชีแบบกำหนดเอง: ระบบซอฟต์แวร์ CRM อาจมีความยืดหยุ่นน้อยเมื่อใช้งานตามค่าเริ่มต้น มองหาระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง รายงาน และมุมมอง
- ทีมสนับสนุน: หากคุณไม่มีผู้ดูแลระบบ CRM ภายในองค์กร คุณจะต้องใช้แพลตฟอร์มที่มีบริการแชท โทรศัพท์ หรืออีเมล เพื่อช่วยปรับแต่งโซลูชันให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ:กลยุทธ์ CRM ที่เหมาะสมสามารถประหยัดเวลาให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างมหาศาล มองหาแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างกิจกรรมการขาย, ติดตามงาน,หรือกระบวนการอนุมัติสัญญาได้โดยอัตโนมัติระบบ CRM จะดียิ่งขึ้นหากมีฟีเจอร์การตลาดอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกระบวนการขายกับทีมการตลาด
10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา
กำลังมองหาแพลตฟอร์ม CRM ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ปรึกษาของคุณอยู่หรือไม่? ใช้รายการนี้เพื่อค้นหาโซลูชันที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp นำเสนอเครื่องมือ CRM ที่ปรับแต่งได้อย่างสูงสำหรับบริษัทที่ปรึกษาทุกขนาด ในฐานะศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจรที่ที่ปรึกษาสามารถทำงานร่วมกันผ่าน Docs, Chat และ Whiteboards, ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปิดการขายได้มากขึ้นในขณะที่ให้บริการลูกค้าเดิมได้ดีขึ้น 🤩
บริษัทที่ปรึกษาสามารถใช้เครื่องมือ CRM ของ ClickUpในการสร้างโอกาสทางการขาย ให้บริการลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าปัจจุบันได้ ในการเริ่มต้น ทีมที่ปรึกษาของคุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลต CRM ของ ClickUp จากนั้นปรับแต่งมุมมอง สถานะ และฟิลด์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจเฉพาะของคุณ
ด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดที่หลากหลาย ที่ปรึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรายบุคคลหรือภาพรวมของเส้นทางการขายได้อย่างง่ายดาย เพื่อใช้ในการตรวจสอบกับทีมผู้บริหารทุกไตรมาส เพื่อประหยัดเวลาในการจัดการลูกค้า สมาชิกในทีมสามารถมอบหมายงาน สร้างข้อเสนอ และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารผ่านกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เข้าใจผู้ชมของคุณได้ในพริบตาด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ 10 แบบ
- นำเสนอข้อมูลลูกค้าให้กับทีมผู้บริหารของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50 รายการ รวมถึงมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดดีล และการวิเคราะห์อื่นๆ
- ผสานรวมแบบฟอร์มเว็บเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับลูกค้าใหม่และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ
- จัดการลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างง่ายดายขณะเดินทางด้วย ClickUp's Mobile CRM
- ติดตามกิจกรรมการขายด้วยเทมเพลตการให้คำปรึกษาที่ติดตั้งไว้แล้ว
- เร่งการสื่อสารกับลูกค้าและให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นผ่านการจัดการอีเมลที่ไร้รอยต่อ
- ปิดการขายได้เร็วขึ้นผ่านกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่มอบหมายงาน, กระตุ้นการอัปเดตสถานะ, แจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีม, และปิดการขายได้เร็วขึ้นในที่สุด
- รักษาบัญชีของคุณให้เป็นระเบียบและให้บริการลูกค้าของคุณได้ดีขึ้นผ่านการใช้แท็กที่กำหนดเอง
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลลูกค้า รายละเอียดโครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับงานให้คำปรึกษาของคุณ
- ประหยัดเวลาด้วยการผสานระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Dropbox, Slack, Zoom, Loom และอื่น ๆ
- ทำให้กระบวนการขายสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยการเพิ่มสถานะที่กำหนดเอง เพื่อให้คุณทราบได้ว่าดีลใดกำลังดำเนินการอยู่ กำลังรอใบเสนอราคา หรือใกล้จะปิดการขายแล้ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนคุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่เรียบง่าย
- อาจใช้เวลาหลายวันในการนำเข้าที่ปรึกษาใหม่เข้าสู่ระบบ CRM
- ไม่ทุกเทมเพลต CRM สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ (ยัง!)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. ฮับสปอต
ด้วยลูกค้ามากกว่า 100,000 รายทั่วโลกHubSpotช่วยผลักดันลูกค้าเป้าหมายให้ก้าวไปข้างหน้าในกระบวนการขาย
สร้างขึ้นสำหรับบริษัทที่ปรึกษาตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ แพลตฟอร์ม CRM ของ HubSpot ช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ HubSpot CRM สามารถผสานการทำงานกับอีเมลธุรกิจของผู้ให้คำปรึกษาเพื่อติดตามกิจกรรมการขายภายในองค์กร ผู้ให้คำปรึกษาสามารถสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายผ่านข้อความสั้น ๆ การตอบกลับอีเมล หรือแคมเปญอัตโนมัติ
ชุดโปรแกรม HubSpot CRM มาพร้อมกับเครื่องมือการตลาดของ HubSpot ที่ครบครัน ช่วยให้คุณเปิดตัวแคมเปญการตลาดทางอีเมล วิเคราะห์การจราจรบนเว็บไซต์ และสร้างแบบฟอร์มเว็บแบบกำหนดเองเพื่อทำให้การสร้างโอกาสทางการขายง่ายขึ้น ด้วยการจัดการโฆษณา การติดตามการตอบกลับอีเมล และเครื่องมือแชทสด HubSpot ช่วยให้ทีมการตลาดและการขายของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ทำให้งานประจำวันของที่ปรึกษาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการรวมฟังก์ชันการจัดการงานและ CRM ไว้ในที่เดียว
- ผสานการทำงานกับ Gmail หรือ Outlook ของคุณเพื่อบันทึกกิจกรรมโดยอัตโนมัติสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ
- ให้ที่ปรึกษาของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ขณะเดินทางผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
- ทำให้การสนับสนุนลูกค้าง่ายขึ้นผ่านการใช้สแนปเพต—บล็อกข้อความสั้น ๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดายผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดเองด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ระดับราคาที่ต่ำกว่าไม่ได้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็นบางประการ
- อาจมีการขาดการปรับแต่งในบางคุณสมบัติ เช่น การดู
- แผนมืออาชีพอาจมีราคาแพงเกินไปสำหรับบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กหรือที่ปรึกษาอิสระ
ราคาของ HubSpot
- เครื่องมือฟรีชุด CRM: $0
- ชุดเริ่มต้น CRM Suite: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุด CRM Suite Professional: $1,600/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
3. โซโฮ CRM
แพลตฟอร์ม CRMที่ใช้งานง่ายของ Zohoช่วยให้การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การจัดการดีล และการจัดการสัญญาเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว ที่ปรึกษาสามารถให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อระบุดีลที่มีโอกาสแปลงเป็นลูกค้าได้มากที่สุด จากนั้น เครื่องมืออัตโนมัติของ Zoho CRMจะช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารได้อย่างง่ายดาย
Zoho CRM ซิงค์กับเครื่องมือการตลาดที่ติดตั้งมาในตัวของ Zoho ซึ่งรวมถึงแบบฟอร์มเว็บสู่ลูกค้า, แชทสด, และแคมเปญการตลาดทางอีเมล Zoho ยังมาพร้อมกับการผสานการทำงานกับเครื่องมือสนับสนุนที่ได้รับความนิยม เช่น Zendesk หรือ Salesforce Desk เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นและเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ปรับแต่งการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้ 500 ฟิลด์ต่อโมดูล
- อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบ CRM ทดสอบเครื่องมือ ฟิลด์ หรือโมดูลใหม่ผ่านการใช้แซนด์บ็อกซ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่ปรึกษาของคุณด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมล 1,000 ครั้งต่อผู้ใช้
- ซิงค์ความพยายามในการขายและการตลาดอัตโนมัติของคุณผ่านเทมเพลตอีเมลไม่จำกัด
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายใหม่ได้อย่างง่ายดายผ่านการใช้แบบฟอร์มเว็บ-ทู-ลีด 100 แบบต่อโมดูล
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ฟังก์ชันที่กำหนดเองบางตัวต้องการความรู้ด้านการเขียนโค้ด ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับบริษัทที่ปรึกษาบางแห่ง
- โมดูลที่ติดตั้งมาพร้อมใช้งานอาจมีข้อจำกัด และคุณอาจจำเป็นต้องจ้างผู้ดูแลระบบเพื่อปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
4. เก็บข้อมูล
โซลูชัน CRM ของ Keap ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 50 อันดับแรกในรางวัลซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยมของ G2 ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์การขายและการตลาด Keap เป็นที่รู้จักในด้านความง่ายในการใช้งานและการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
Keap จัดการการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ การดูแลลูกค้าเป้าหมาย และการเก็บเงิน ทั้งหมดในที่เดียว เครื่องมือการตลาดในตัวช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานและขอคำแนะนำจากลูกค้าปัจจุบันได้
โดยรวมแล้ว คุณสมบัติหลักของ Keap ช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาทำงานที่วุ่นวายน้อยลง ทำให้ทีมขายของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผู้ติดต่อให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- ส่งใบแจ้งหนี้, สร้างข้อเสนอ, และรับการชำระเงินสำหรับลูกค้าที่ปรึกษาของคุณทั้งหมด
- ให้ที่ปรึกษาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ขณะเดินทางผ่านแอปมือถือของ Keap
- ติดต่อผู้ติดต่อผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย, แชทสนับสนุน, และเครื่องมืออื่น ๆ ได้โดยตรงจากบันทึกผู้ติดต่อ
- เชื่อมต่อเครื่องมือ CRM ของคุณกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Gmail, PayPal, QuickBooks และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ใช้เวลาน้อยลงในการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายผ่านการใช้เทมเพลตอีเมล, ตัวกระตุ้น, และแคมเปญอีเมลที่แบ่งกลุ่ม
ข้อจำกัดของ Keap
- คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีบางอย่าง เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายหรือการรายงานขั้นสูง ไม่มีให้บริการในแผนโปร
- คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ CRM บางอย่าง เช่น แอปพลิเคชันปฏิทิน ขาดการปรับแต่งบางอย่าง
ราคา Keap
- ข้อดี: $159/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- สูงสุด: $229/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)
5. บิทริกซ์24
ด้วยเครื่องมือทางธุรกิจมากกว่า 35 ชนิดBitrix24ช่วยให้บริษัทกว่า 12 ล้านแห่งทั่วโลกดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การขยายธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมการขาย, แคมเปญการตลาด, และการดำเนินงานทางธุรกิจทั้งหมดได้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วย Bitrix24 ด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากและวาง, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, ระบบช่วยเหลือ, การตลาดผ่าน SMS, และเครื่องมือการค้าออนไลน์, Bitrix24 สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ปิดการขายกับลูกค้าใหม่ได้
นอกจากนี้ เครื่องมือ CRM ของ Bitrix24ยังช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถส่งบันทึกการติดตามเวลา ติดตาม KPI มอบหมายงาน และแปลงลูกค้าเป้าหมายได้ การแชทสด แบบฟอร์มเว็บ และระบบโทรศัพท์ VoIP ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า ในขณะที่พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ช่วยให้คุณจัดเก็บเอกสารของลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารทั้งหมดสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณในระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- ใช้ประโยชน์จากระบบบันทึกเวลาออนไลน์ การประชุมทางวิดีโอ และงานออนไลน์เพื่อให้พนักงานที่ทำงานระยะไกลมีประสิทธิภาพ
- เปิดตัวแคมเปญการตลาดและสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเพื่อนำลูกค้าที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการขาย
- ส่งใบเสนอราคาและส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
- กระตุ้นให้ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการอีกครั้งด้วยซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าของ Bitrix24
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่อาจค่อนข้างชันสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ CRM
- ด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการโครงการ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มเดียว อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์ม CRM ที่เรียบง่าย
- คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีบางประการ เช่น การวิเคราะห์ CRM, ตัวกระตุ้น, ช่องข้อมูลที่จำเป็น, และการผสานระบบอีเมล ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
ราคา Bitrix24
- พื้นฐาน: $43/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- มาตรฐาน: $87/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $175/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $325/เดือน สำหรับ 250 ผู้ใช้ (สามารถปรับแต่งได้สูงสุดถึง 10,000 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
6. Freshworks
Freshworks CRM หรือ Freshsales เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจกว่า 60,000 แห่งทั่วโลก
Freshworks ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุด และเพื่อทำการติดตามการสื่อสารโดยอัตโนมัติ ด้วย Pipeline Management 2.0 ผู้ใช้สามารถทำนายประสิทธิภาพของดีล, มีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีศักยภาพ, ทำนายรายได้สำหรับผู้บริหาร, และในที่สุดก็สามารถขับเคลื่อนดีลผ่านทุกขั้นตอนในกระบวนการได้
ที่ปรึกษาสามารถรับมุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้าเป้าหมายผ่านไทม์ไลน์กิจกรรม มุมมองที่ปรับแต่งได้ การ์ดไฮไลท์ และลำดับการขายที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks
- ป้องกันการโต้แย้งเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นผ่านการใช้ทีมขายและการจัดการเขตพื้นที่
- รับภาพรวมการคาดการณ์ยอดขายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI และการ์ดรายชื่อลูกค้าแบบลากและวาง
- ปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการให้คะแนนการติดต่อและลำดับการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างเส้นทางการขายหลายเส้นสำหรับบริการให้คำปรึกษาที่แตกต่างกัน
- ร่วมมือกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าผ่านเครื่องมือแชทในตัว อีเมล และการสนับสนุนทางโทรศัพท์
ข้อจำกัดของ Freshworks
- เวอร์ชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป
- เนื่องจาก Freshsales เป็นแพลตฟอร์มที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของ Freshworks เช่นFreshdesk, Freshmarketer หรือ Freshservice การทำความเข้าใจว่าฟีเจอร์ใดอยู่ภายใต้หมวดหมู่ใดอาจทำให้รู้สึกสับสนได้
ราคาของ Freshworks
- Freshsales ฟรี: $0
- Freshsales Growth: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Freshsales Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freshworks
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
7. Salesforce
Salesforce CRM หรือ Salesforce Sales Cloud ช่วยให้คุณสามารถจัดการการบริหารกิจกรรม การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และการจัดการโอกาสทางธุรกิจได้ทั้งหมดในที่เดียว
Salesforce ให้บริการการกระจายลูกค้าเป้าหมาย การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ประสิทธิภาพการส่งอีเมล ตัวชี้วัดลูกค้าเป้าหมาย แดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเอง และการสร้างสัญญา ช่วยให้คุณสามารถนำลูกค้าที่มีศักยภาพไปสู่เส้นชัยได้
หาอะไรไม่เจอหรือ? คุณสามารถสร้างแอป Salesforce ของคุณเองผ่าน Lightning App Builder ได้เลย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ดูว่าผู้มุ่งหวังรายใดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุดผ่านการให้คะแนนโอกาส
- กำหนดราคาสินค้า, สร้างคำสั่งขาย, สร้างใบเสนอราคา, และส่งสัญญาเพื่อขออนุมัติ ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว
- ร่วมมือกับที่ปรึกษาหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ผ่าน Salesforce Chatter
- สร้างโอกาสในการขายเพิ่มและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าที่มีอยู่ผ่านการจัดการกรณี
- เก็บเอกสารของลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยการจัดเก็บไฟล์
ข้อจำกัดของ Salesforce
- การปรับแต่งบางอย่าง เช่น มุมมอง ไม่สามารถใช้ได้บนแอปมือถือ
- คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้ให้คำปรึกษา Salesforce หรือผู้พัฒนาเพื่อปรับแต่งโซลูชันที่พร้อมใช้งานให้เหมาะกับกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณ
การกำหนดราคา Salesforce
- Sales Cloud Starter: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sales Cloud Professional: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sales Cloud Enterprise: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sales Cloud Unlimited: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (17,000+ รีวิว)
8. แคปซูล
แคปซูลเป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่เรียบง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย สร้างขึ้นสำหรับบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประสบการณ์การใช้งานมีความซับซ้อนน้อยกว่าคู่แข่งบางราย ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
แคปซูลช่วยให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายในกระบวนการทำงาน สร้างงานสำหรับการประชุมและการนัดหมาย ส่งอีเมลแจ้งเตือน สร้างกระบวนการอนุมัติอัตโนมัติ และกระตุ้นลำดับการตลาดได้
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาสามารถซิงค์ CRM ของตนกับ Gmail หรือ Outlook ได้อย่างราบรื่นเพื่อบันทึกกิจกรรมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของแคปซูล
- ผสานระบบ CRM ของคุณกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp และ Zapier
- ประหยัดเวลาและเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทที่ปรึกษาของคุณด้วยการทำงานอัตโนมัติและ AI ช่วยงาน 1,000 ครั้ง
- สร้างเส้นทางการขายที่แตกต่างกันสำหรับบริการให้คำปรึกษาแต่ละประเภท
- ใช้เวลาน้อยลงในกล่องจดหมายของคุณด้วยเทมเพลตอีเมลที่ใช้งานง่าย (สูงสุด 500 แบบในแผนสำหรับองค์กร)
- เข้าใจโอกาสของคุณด้วยรายงานมากกว่า 10 ฉบับเกี่ยวกับโอกาสที่ได้มา/สูญเสียไป การเติบโตของโอกาสในกระบวนการขาย และระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละโอกาส
ข้อจำกัดของแคปซูล
- แคปซูลเป็นบริษัทใหม่ที่มีส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่าคู่แข่งหลายราย ดังนั้นจึงยากที่จะเข้าใจข้อดีและข้อเสียเมื่อมีรีวิวและกรณีศึกษาน้อยมาก
- ความสามารถในการรายงานมีความไม่แข็งแกร่งเท่ากับคู่แข่งหลายราย
การกำหนดราคาแบบแคปซูล
- ฟรี
- มืออาชีพ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแคปซูล
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
9. Salesflare
ได้รับการยอมรับจาก Capterra ในปี 2022 ในด้านความคุ้มค่าสูงสุดและการใช้งานง่ายที่สุดสำหรับระบบ CRM, Salesflare กำลังกลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่กำลังขยายตัว
Salesflare เป็นผู้ให้บริการ CRM ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจ B2B ที่ต้องการประหยัดเวลาในกระบวนการขาย แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายแต่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยจัดการบัญชีลูกค้า การจัดการโอกาสทางการขาย และการตลาดอัตโนมัติ ทั้งหมดในที่เดียว
ด้วย Salesflare ที่ปรึกษาสามารถสร้างลำดับอีเมล แบ่งกลุ่มผู้ชม ติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และสร้างรายงานและแดชบอร์ด ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesflare
- ติดตามลิงก์และเว็บไซต์ที่เข้าชมผ่านสคริปต์ติดตามเว็บ
- ผสานระบบ CRM ของคุณกับบัญชี Gmail, Microsoft 365, iCloud หรือ LinkedIn ของคุณ
- เสริมสร้างบัญชีและรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่ของคุณด้วยแหล่งข้อมูลสาธารณะ
- รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อติดตามงาน เพิ่มบันทึก ตอบอีเมล หรือเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คุณไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้า
- เรียนรู้วิธีการใช้งานระบบด้วยการแนะนำเบื้องต้นฟรีและเซสชันการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว
ข้อจำกัดของ Salesflare
- เป็นบริษัทที่ยังใหม่ และไม่มีการผสานระบบกับผู้อื่นมากเท่ากับคู่แข่ง
- คุณสมบัติที่ต้องมีบางอย่าง เช่น รายงานที่กำหนดเอง มีให้เฉพาะในแผนโปรหรือแผนองค์กรเท่านั้น
ราคาของ Salesflare
- การเติบโต: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Salesflare
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
10. พิปดรายฟ์
ด้วยลูกค้าที่ชำระเงินแล้วกว่า 100,000 รายในเกือบ 180 ประเทศ บริษัทที่ปรึกษาต่างให้ความสนใจในPipedriveเนื่องจากประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่าย ด้วย Pipedrive คุณสามารถสร้างกระบวนการขายจากเทมเพลตที่มีอยู่ จากนั้นทำการพยากรณ์ยอดขาย การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกิจกรรมติดตามผล ทั้งหมดในที่เดียว
นอกจากนี้โซลูชันซอฟต์แวร์ CRMของ Pipedrive ยังมาพร้อมกับเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลและการจัดการโครงการอย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ซิงค์แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษา CRM ของคุณกับเครื่องมือกว่า 400 รายการ รวมถึง Google, Xero, Asana, Slack และ Kixie
- สร้างและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปรับแต่งได้
- ในระหว่างกระบวนการนำ CRM ไปใช้ ให้สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อจำลองวงจรการขายของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุโอกาสที่มีกำไร
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานแบบเรียลไทม์ในดีลใหม่และกิจกรรมการขาย
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- มีการผสานรวมแบบเนทีฟเพียงไม่กี่รายการ โดยส่วนใหญ่ต้องใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามผ่าน Zapier
- ทริกเกอร์ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $27.90/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $64.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ค้นหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา
แพลตฟอร์ม CRM ที่เหมาะสมช่วยประหยัดเวลาให้ที่ปรึกษาของคุณ ทำให้การขายเพิ่มให้กับลูกค้าเดิมง่ายขึ้น และปิดการขายใหม่ได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งเก็บข้อมูลติดต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียว แม้ว่าการเลือกระบบใหม่อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่การเลือกระบบที่มีการอัตโนมัติ การปรับแต่ง และรายงานที่จำเป็น จะช่วยให้ทีมขายของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 👊
ClickUp เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับบริษัทที่ปรึกษาทุกขนาด ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? ด้วยการผสานการทำงานกว่า 1,000 รายการ วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ 50 แบบ มุมมองที่ปรับแต่งได้ 10 แบบและเทมเพลต CRM ที่มีให้เลือก ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ด้วย ClickUp ที่ปรึกษาของคุณจะใช้เวลาน้อยลงในการผลักดันลูกค้าผ่านกระบวนการขาย และใช้เวลามากขึ้นในการเฉลิมฉลองดีลล่าสุดของพวกเขา