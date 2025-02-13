บล็อก ClickUp
10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการให้คำปรึกษาในปี 2025

10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการให้คำปรึกษาในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
13 กุมภาพันธ์ 2568

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ของคุณกำลังช่วยหรือขัดขวางคุณอยู่หรือไม่? ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือสมาชิกของกลุ่ม Big Four คุณก็ต้องการระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาเพื่อทีมของคุณ 🙌

ตามรายงานตลาดการให้คำปรึกษาการจัดการระดับโลกปี 2024 ระบุว่า อุตสาหกรรมการให้คำปรึกษาการจัดการมีมูลค่า 307.62 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 511.88 พันล้านดอลลาร์ในปี 2028 แม้ว่าตัวเลขที่ใหญ่โตมักจะหมายถึงยอดขายที่ใหญ่โต แต่มันก็อาจนำไปสู่การหมดไฟ (อ่านว่า: คืนที่นอนดึก, ทำงานในวันหยุด, กาแฟหลายแก้ว—เอ่อ, หม้อ?—ของกาแฟ) ☕

เพื่อช่วยให้ทีมที่ปรึกษาของคุณทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่เหนื่อยหนักขึ้น คุณต้องมีระบบ CRM ที่ช่วยอัตโนมัติงานต่าง ๆ ทำให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่าย ๆ บันทึกกิจกรรมการขาย และในท้ายที่สุดช่วยให้การปิดการขายง่ายขึ้น

โชคดีที่เราได้ทำงานเบื้องต้นให้คุณแล้ว ด้านล่างนี้คือรายชื่อ CRM 10 อันดับแรกสำหรับบริษัทที่ปรึกษา

คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับผู้ให้คำปรึกษา?

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนรายการ 10 อันดับนี้ให้กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าควรพิจารณาอะไร ในกระบวนการคัดเลือก CRM ให้คำนึงถึงคุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้เป็นอันดับแรก:

  • การผสานระบบแบบเนทีฟ: วัตถุประสงค์ของระบบซอฟต์แวร์ CRM คือการทำให้กระบวนการขายและกระบวนการทางธุรกิจโดยรวมง่ายขึ้น ดังนั้น ระบบของคุณจะต้องสามารถผสานรวมกับระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้ง, อีคอมเมิร์ซ, บัญชี, หรือแพลตฟอร์มช่วยเหลือลูกค้าของคุณได้
  • คุณสมบัติบัญชีแบบกำหนดเอง: ระบบซอฟต์แวร์ CRM อาจมีความยืดหยุ่นน้อยเมื่อใช้งานตามค่าเริ่มต้น มองหาระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง รายงาน และมุมมอง
  • ทีมสนับสนุน: หากคุณไม่มีผู้ดูแลระบบ CRM ภายในองค์กร คุณจะต้องใช้แพลตฟอร์มที่มีบริการแชท โทรศัพท์ หรืออีเมล เพื่อช่วยปรับแต่งโซลูชันให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ:กลยุทธ์ CRM ที่เหมาะสมสามารถประหยัดเวลาให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างมหาศาล มองหาแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างกิจกรรมการขาย, ติดตามงาน,หรือกระบวนการอนุมัติสัญญาได้โดยอัตโนมัติระบบ CRM จะดียิ่งขึ้นหากมีฟีเจอร์การตลาดอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกระบวนการขายกับทีมการตลาด

10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา

กำลังมองหาแพลตฟอร์ม CRM ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ปรึกษาของคุณอยู่หรือไม่? ใช้รายการนี้เพื่อค้นหาโซลูชันที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ

1.คลิกอัพ

CRM สำหรับที่ปรึกษา: การทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp Workflow
ใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

ClickUp นำเสนอเครื่องมือ CRM ที่ปรับแต่งได้อย่างสูงสำหรับบริษัทที่ปรึกษาทุกขนาด ในฐานะศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจรที่ที่ปรึกษาสามารถทำงานร่วมกันผ่าน Docs, Chat และ Whiteboards, ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปิดการขายได้มากขึ้นในขณะที่ให้บริการลูกค้าเดิมได้ดีขึ้น 🤩

บริษัทที่ปรึกษาสามารถใช้เครื่องมือ CRM ของ ClickUpในการสร้างโอกาสทางการขาย ให้บริการลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าปัจจุบันได้ ในการเริ่มต้น ทีมที่ปรึกษาของคุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลต CRM ของ ClickUp จากนั้นปรับแต่งมุมมอง สถานะ และฟิลด์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจเฉพาะของคุณ

ด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดที่หลากหลาย ที่ปรึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรายบุคคลหรือภาพรวมของเส้นทางการขายได้อย่างง่ายดาย เพื่อใช้ในการตรวจสอบกับทีมผู้บริหารทุกไตรมาส เพื่อประหยัดเวลาในการจัดการลูกค้า สมาชิกในทีมสามารถมอบหมายงาน สร้างข้อเสนอ และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารผ่านกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เข้าใจผู้ชมของคุณได้ในพริบตาด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ 10 แบบ
  • นำเสนอข้อมูลลูกค้าให้กับทีมผู้บริหารของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50 รายการ รวมถึงมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดดีล และการวิเคราะห์อื่นๆ
  • ผสานรวมแบบฟอร์มเว็บเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับลูกค้าใหม่และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ
  • จัดการลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างง่ายดายขณะเดินทางด้วย ClickUp's Mobile CRM
  • ติดตามกิจกรรมการขายด้วยเทมเพลตการให้คำปรึกษาที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • เร่งการสื่อสารกับลูกค้าและให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นผ่านการจัดการอีเมลที่ไร้รอยต่อ
  • ปิดการขายได้เร็วขึ้นผ่านกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่มอบหมายงาน, กระตุ้นการอัปเดตสถานะ, แจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีม, และปิดการขายได้เร็วขึ้นในที่สุด
  • รักษาบัญชีของคุณให้เป็นระเบียบและให้บริการลูกค้าของคุณได้ดีขึ้นผ่านการใช้แท็กที่กำหนดเอง
  • สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลลูกค้า รายละเอียดโครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับงานให้คำปรึกษาของคุณ
  • ประหยัดเวลาด้วยการผสานระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Dropbox, Slack, Zoom, Loom และอื่น ๆ
  • ทำให้กระบวนการขายสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยการเพิ่มสถานะที่กำหนดเอง เพื่อให้คุณทราบได้ว่าดีลใดกำลังดำเนินการอยู่ กำลังรอใบเสนอราคา หรือใกล้จะปิดการขายแล้ว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • จำนวนคุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่เรียบง่าย
  • อาจใช้เวลาหลายวันในการนำเข้าที่ปรึกษาใหม่เข้าสู่ระบบ CRM
  • ไม่ทุกเทมเพลต CRM สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ (ยัง!)

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. ฮับสปอต

CRM สำหรับที่ปรึกษา: Hubspot Sales Pipeline
ผ่านทางHubSpot

ด้วยลูกค้ามากกว่า 100,000 รายทั่วโลกHubSpotช่วยผลักดันลูกค้าเป้าหมายให้ก้าวไปข้างหน้าในกระบวนการขาย

สร้างขึ้นสำหรับบริษัทที่ปรึกษาตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ แพลตฟอร์ม CRM ของ HubSpot ช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ HubSpot CRM สามารถผสานการทำงานกับอีเมลธุรกิจของผู้ให้คำปรึกษาเพื่อติดตามกิจกรรมการขายภายในองค์กร ผู้ให้คำปรึกษาสามารถสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายผ่านข้อความสั้น ๆ การตอบกลับอีเมล หรือแคมเปญอัตโนมัติ

ชุดโปรแกรม HubSpot CRM มาพร้อมกับเครื่องมือการตลาดของ HubSpot ที่ครบครัน ช่วยให้คุณเปิดตัวแคมเปญการตลาดทางอีเมล วิเคราะห์การจราจรบนเว็บไซต์ และสร้างแบบฟอร์มเว็บแบบกำหนดเองเพื่อทำให้การสร้างโอกาสทางการขายง่ายขึ้น ด้วยการจัดการโฆษณา การติดตามการตอบกลับอีเมล และเครื่องมือแชทสด HubSpot ช่วยให้ทีมการตลาดและการขายของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • ทำให้งานประจำวันของที่ปรึกษาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการรวมฟังก์ชันการจัดการงานและ CRM ไว้ในที่เดียว
  • ผสานการทำงานกับ Gmail หรือ Outlook ของคุณเพื่อบันทึกกิจกรรมโดยอัตโนมัติสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ
  • ให้ที่ปรึกษาของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ขณะเดินทางผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
  • ทำให้การสนับสนุนลูกค้าง่ายขึ้นผ่านการใช้สแนปเพต—บล็อกข้อความสั้น ๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้
  • รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดายผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดเองด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • ระดับราคาที่ต่ำกว่าไม่ได้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็นบางประการ
  • อาจมีการขาดการปรับแต่งในบางคุณสมบัติ เช่น การดู
  • แผนมืออาชีพอาจมีราคาแพงเกินไปสำหรับบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กหรือที่ปรึกษาอิสระ

ราคาของ HubSpot

  • เครื่องมือฟรีชุด CRM: $0
  • ชุดเริ่มต้น CRM Suite: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ชุด CRM Suite Professional: $1,600/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

3. โซโฮ CRM

CRM สำหรับที่ปรึกษา: Zoho CRM
ผ่านทางZoho CRM

แพลตฟอร์ม CRMที่ใช้งานง่ายของ Zohoช่วยให้การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การจัดการดีล และการจัดการสัญญาเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว ที่ปรึกษาสามารถให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อระบุดีลที่มีโอกาสแปลงเป็นลูกค้าได้มากที่สุด จากนั้น เครื่องมืออัตโนมัติของ Zoho CRMจะช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารได้อย่างง่ายดาย

Zoho CRM ซิงค์กับเครื่องมือการตลาดที่ติดตั้งมาในตัวของ Zoho ซึ่งรวมถึงแบบฟอร์มเว็บสู่ลูกค้า, แชทสด, และแคมเปญการตลาดทางอีเมล Zoho ยังมาพร้อมกับการผสานการทำงานกับเครื่องมือสนับสนุนที่ได้รับความนิยม เช่น Zendesk หรือ Salesforce Desk เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นและเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • ปรับแต่งการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้ 500 ฟิลด์ต่อโมดูล
  • อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบ CRM ทดสอบเครื่องมือ ฟิลด์ หรือโมดูลใหม่ผ่านการใช้แซนด์บ็อกซ์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่ปรึกษาของคุณด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมล 1,000 ครั้งต่อผู้ใช้
  • ซิงค์ความพยายามในการขายและการตลาดอัตโนมัติของคุณผ่านเทมเพลตอีเมลไม่จำกัด
  • รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายใหม่ได้อย่างง่ายดายผ่านการใช้แบบฟอร์มเว็บ-ทู-ลีด 100 แบบต่อโมดูล

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • ฟังก์ชันที่กำหนดเองบางตัวต้องการความรู้ด้านการเขียนโค้ด ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับบริษัทที่ปรึกษาบางแห่ง
  • โมดูลที่ติดตั้งมาพร้อมใช้งานอาจมีข้อจำกัด และคุณอาจจำเป็นต้องจ้างผู้ดูแลระบบเพื่อปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ

ราคาของ Zoho CRM

  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

4. เก็บข้อมูล

CRM สำหรับที่ปรึกษา: Keap CRM
ผ่านทางKeap

โซลูชัน CRM ของ Keap ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 50 อันดับแรกในรางวัลซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยมของ G2 ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์การขายและการตลาด Keap เป็นที่รู้จักในด้านความง่ายในการใช้งานและการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

Keap จัดการการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ การดูแลลูกค้าเป้าหมาย และการเก็บเงิน ทั้งหมดในที่เดียว เครื่องมือการตลาดในตัวช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานและขอคำแนะนำจากลูกค้าปัจจุบันได้

โดยรวมแล้ว คุณสมบัติหลักของ Keap ช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาทำงานที่วุ่นวายน้อยลง ทำให้ทีมขายของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผู้ติดต่อให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap

  • ส่งใบแจ้งหนี้, สร้างข้อเสนอ, และรับการชำระเงินสำหรับลูกค้าที่ปรึกษาของคุณทั้งหมด
  • ให้ที่ปรึกษาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ขณะเดินทางผ่านแอปมือถือของ Keap
  • ติดต่อผู้ติดต่อผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย, แชทสนับสนุน, และเครื่องมืออื่น ๆ ได้โดยตรงจากบันทึกผู้ติดต่อ
  • เชื่อมต่อเครื่องมือ CRM ของคุณกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Gmail, PayPal, QuickBooks และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้เวลาน้อยลงในการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายผ่านการใช้เทมเพลตอีเมล, ตัวกระตุ้น, และแคมเปญอีเมลที่แบ่งกลุ่ม

ข้อจำกัดของ Keap

  • คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีบางอย่าง เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายหรือการรายงานขั้นสูง ไม่มีให้บริการในแผนโปร
  • คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ CRM บางอย่าง เช่น แอปพลิเคชันปฏิทิน ขาดการปรับแต่งบางอย่าง

ราคา Keap

  • ข้อดี: $159/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
  • สูงสุด: $229/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน

คะแนนและรีวิว Keap

  • G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)

5. บิทริกซ์24

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Bitrix24
ผ่านทาง Bixtrix24

ด้วยเครื่องมือทางธุรกิจมากกว่า 35 ชนิดBitrix24ช่วยให้บริษัทกว่า 12 ล้านแห่งทั่วโลกดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การขยายธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมการขาย, แคมเปญการตลาด, และการดำเนินงานทางธุรกิจทั้งหมดได้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วย Bitrix24 ด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากและวาง, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, ระบบช่วยเหลือ, การตลาดผ่าน SMS, และเครื่องมือการค้าออนไลน์, Bitrix24 สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ปิดการขายกับลูกค้าใหม่ได้

นอกจากนี้ เครื่องมือ CRM ของ Bitrix24ยังช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถส่งบันทึกการติดตามเวลา ติดตาม KPI มอบหมายงาน และแปลงลูกค้าเป้าหมายได้ การแชทสด แบบฟอร์มเว็บ และระบบโทรศัพท์ VoIP ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า ในขณะที่พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ช่วยให้คุณจัดเก็บเอกสารของลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24

  • สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารทั้งหมดสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณในระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
  • ใช้ประโยชน์จากระบบบันทึกเวลาออนไลน์ การประชุมทางวิดีโอ และงานออนไลน์เพื่อให้พนักงานที่ทำงานระยะไกลมีประสิทธิภาพ
  • เปิดตัวแคมเปญการตลาดและสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเพื่อนำลูกค้าที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการขาย
  • ส่งใบเสนอราคาและส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
  • กระตุ้นให้ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการอีกครั้งด้วยซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าของ Bitrix24

ข้อจำกัดของ Bitrix24

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่อาจค่อนข้างชันสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ CRM
  • ด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการโครงการ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มเดียว อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์ม CRM ที่เรียบง่าย
  • คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีบางประการ เช่น การวิเคราะห์ CRM, ตัวกระตุ้น, ช่องข้อมูลที่จำเป็น, และการผสานระบบอีเมล ไม่มีให้บริการในแผนฟรี

ราคา Bitrix24

  • พื้นฐาน: $43/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
  • มาตรฐาน: $87/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $175/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $325/เดือน สำหรับ 250 ผู้ใช้ (สามารถปรับแต่งได้สูงสุดถึง 10,000 ผู้ใช้)

คะแนนและรีวิว Bitrix24

  • G2: 4. 1/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

6. Freshworks

ตัวอย่างหน้าติดต่อของ Freshworks
ผ่านทางFreshworks

Freshworks CRM หรือ Freshsales เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจกว่า 60,000 แห่งทั่วโลก

Freshworks ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุด และเพื่อทำการติดตามการสื่อสารโดยอัตโนมัติ ด้วย Pipeline Management 2.0 ผู้ใช้สามารถทำนายประสิทธิภาพของดีล, มีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีศักยภาพ, ทำนายรายได้สำหรับผู้บริหาร, และในที่สุดก็สามารถขับเคลื่อนดีลผ่านทุกขั้นตอนในกระบวนการได้

ที่ปรึกษาสามารถรับมุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้าเป้าหมายผ่านไทม์ไลน์กิจกรรม มุมมองที่ปรับแต่งได้ การ์ดไฮไลท์ และลำดับการขายที่หลากหลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks

  • ป้องกันการโต้แย้งเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นผ่านการใช้ทีมขายและการจัดการเขตพื้นที่
  • รับภาพรวมการคาดการณ์ยอดขายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI และการ์ดรายชื่อลูกค้าแบบลากและวาง
  • ปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการให้คะแนนการติดต่อและลำดับการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • สร้างเส้นทางการขายหลายเส้นสำหรับบริการให้คำปรึกษาที่แตกต่างกัน
  • ร่วมมือกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าผ่านเครื่องมือแชทในตัว อีเมล และการสนับสนุนทางโทรศัพท์

ข้อจำกัดของ Freshworks

  • เวอร์ชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป
  • เนื่องจาก Freshsales เป็นแพลตฟอร์มที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของ Freshworks เช่นFreshdesk, Freshmarketer หรือ Freshservice การทำความเข้าใจว่าฟีเจอร์ใดอยู่ภายใต้หมวดหมู่ใดอาจทำให้รู้สึกสับสนได้

ราคาของ Freshworks

  • Freshsales ฟรี: $0
  • Freshsales Growth: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Freshsales Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $69/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Freshworks

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

7. Salesforce

ตัวอย่างกระบวนการขายของ Salesforce Sales Cloud Pipeline
ผ่านทางSalesforce

Salesforce CRM หรือ Salesforce Sales Cloud ช่วยให้คุณสามารถจัดการการบริหารกิจกรรม การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และการจัดการโอกาสทางธุรกิจได้ทั้งหมดในที่เดียว

Salesforce ให้บริการการกระจายลูกค้าเป้าหมาย การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ประสิทธิภาพการส่งอีเมล ตัวชี้วัดลูกค้าเป้าหมาย แดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเอง และการสร้างสัญญา ช่วยให้คุณสามารถนำลูกค้าที่มีศักยภาพไปสู่เส้นชัยได้

หาอะไรไม่เจอหรือ? คุณสามารถสร้างแอป Salesforce ของคุณเองผ่าน Lightning App Builder ได้เลย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • ดูว่าผู้มุ่งหวังรายใดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากที่สุดผ่านการให้คะแนนโอกาส
  • กำหนดราคาสินค้า, สร้างคำสั่งขาย, สร้างใบเสนอราคา, และส่งสัญญาเพื่อขออนุมัติ ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว
  • ร่วมมือกับที่ปรึกษาหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ผ่าน Salesforce Chatter
  • สร้างโอกาสในการขายเพิ่มและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าที่มีอยู่ผ่านการจัดการกรณี
  • เก็บเอกสารของลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยการจัดเก็บไฟล์

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • การปรับแต่งบางอย่าง เช่น มุมมอง ไม่สามารถใช้ได้บนแอปมือถือ
  • คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้ให้คำปรึกษา Salesforce หรือผู้พัฒนาเพื่อปรับแต่งโซลูชันที่พร้อมใช้งานให้เหมาะกับกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณ

การกำหนดราคา Salesforce

  • Sales Cloud Starter: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Sales Cloud Professional: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Sales Cloud Enterprise: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Sales Cloud Unlimited: $330/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (17,000+ รีวิว)

8. แคปซูล

ตัวอย่างการอัปเดต CRM แบบแคปซูล
ผ่านแคปซูล

แคปซูลเป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่เรียบง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย สร้างขึ้นสำหรับบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประสบการณ์การใช้งานมีความซับซ้อนน้อยกว่าคู่แข่งบางราย ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

แคปซูลช่วยให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายในกระบวนการทำงาน สร้างงานสำหรับการประชุมและการนัดหมาย ส่งอีเมลแจ้งเตือน สร้างกระบวนการอนุมัติอัตโนมัติ และกระตุ้นลำดับการตลาดได้

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาสามารถซิงค์ CRM ของตนกับ Gmail หรือ Outlook ได้อย่างราบรื่นเพื่อบันทึกกิจกรรมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของแคปซูล

  • ผสานระบบ CRM ของคุณกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp และ Zapier
  • ประหยัดเวลาและเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทที่ปรึกษาของคุณด้วยการทำงานอัตโนมัติและ AI ช่วยงาน 1,000 ครั้ง
  • สร้างเส้นทางการขายที่แตกต่างกันสำหรับบริการให้คำปรึกษาแต่ละประเภท
  • ใช้เวลาน้อยลงในกล่องจดหมายของคุณด้วยเทมเพลตอีเมลที่ใช้งานง่าย (สูงสุด 500 แบบในแผนสำหรับองค์กร)
  • เข้าใจโอกาสของคุณด้วยรายงานมากกว่า 10 ฉบับเกี่ยวกับโอกาสที่ได้มา/สูญเสียไป การเติบโตของโอกาสในกระบวนการขาย และระยะเวลาเฉลี่ยของแต่ละโอกาส

ข้อจำกัดของแคปซูล

  • แคปซูลเป็นบริษัทใหม่ที่มีส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่าคู่แข่งหลายราย ดังนั้นจึงยากที่จะเข้าใจข้อดีและข้อเสียเมื่อมีรีวิวและกรณีศึกษาน้อยมาก
  • ความสามารถในการรายงานมีความไม่แข็งแกร่งเท่ากับคู่แข่งหลายราย

การกำหนดราคาแบบแคปซูล

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $54/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวแคปซูล

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

9. Salesflare

ตัวอย่างบัญชี Salesflare
ผ่านทางSalesflare

ได้รับการยอมรับจาก Capterra ในปี 2022 ในด้านความคุ้มค่าสูงสุดและการใช้งานง่ายที่สุดสำหรับระบบ CRM, Salesflare กำลังกลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่กำลังขยายตัว

Salesflare เป็นผู้ให้บริการ CRM ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจ B2B ที่ต้องการประหยัดเวลาในกระบวนการขาย แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายแต่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยจัดการบัญชีลูกค้า การจัดการโอกาสทางการขาย และการตลาดอัตโนมัติ ทั้งหมดในที่เดียว

ด้วย Salesflare ที่ปรึกษาสามารถสร้างลำดับอีเมล แบ่งกลุ่มผู้ชม ติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และสร้างรายงานและแดชบอร์ด ทั้งหมดในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesflare

  • ติดตามลิงก์และเว็บไซต์ที่เข้าชมผ่านสคริปต์ติดตามเว็บ
  • ผสานระบบ CRM ของคุณกับบัญชี Gmail, Microsoft 365, iCloud หรือ LinkedIn ของคุณ
  • เสริมสร้างบัญชีและรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่ของคุณด้วยแหล่งข้อมูลสาธารณะ
  • รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อติดตามงาน เพิ่มบันทึก ตอบอีเมล หรือเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คุณไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้า
  • เรียนรู้วิธีการใช้งานระบบด้วยการแนะนำเบื้องต้นฟรีและเซสชันการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว

ข้อจำกัดของ Salesflare

  • เป็นบริษัทที่ยังใหม่ และไม่มีการผสานระบบกับผู้อื่นมากเท่ากับคู่แข่ง
  • คุณสมบัติที่ต้องมีบางอย่าง เช่น รายงานที่กำหนดเอง มีให้เฉพาะในแผนโปรหรือแผนองค์กรเท่านั้น

ราคาของ Salesflare

  • การเติบโต: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Salesflare

  • G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

10. พิปดรายฟ์

ตัวอย่างดีล Pipedrive
ผ่านทางPipedrive

ด้วยลูกค้าที่ชำระเงินแล้วกว่า 100,000 รายในเกือบ 180 ประเทศ บริษัทที่ปรึกษาต่างให้ความสนใจในPipedriveเนื่องจากประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่าย ด้วย Pipedrive คุณสามารถสร้างกระบวนการขายจากเทมเพลตที่มีอยู่ จากนั้นทำการพยากรณ์ยอดขาย การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกิจกรรมติดตามผล ทั้งหมดในที่เดียว

นอกจากนี้โซลูชันซอฟต์แวร์ CRMของ Pipedrive ยังมาพร้อมกับเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลและการจัดการโครงการอย่างครบถ้วน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • ซิงค์แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษา CRM ของคุณกับเครื่องมือกว่า 400 รายการ รวมถึง Google, Xero, Asana, Slack และ Kixie
  • สร้างและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปรับแต่งได้
  • ในระหว่างกระบวนการนำ CRM ไปใช้ ให้สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อจำลองวงจรการขายของคุณ
  • ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุโอกาสที่มีกำไร
  • ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานแบบเรียลไทม์ในดีลใหม่และกิจกรรมการขาย

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • มีการผสานรวมแบบเนทีฟเพียงไม่กี่รายการ โดยส่วนใหญ่ต้องใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามผ่าน Zapier
  • ทริกเกอร์ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติ

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $14.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $27.90/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $64.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ค้นหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา

แพลตฟอร์ม CRM ที่เหมาะสมช่วยประหยัดเวลาให้ที่ปรึกษาของคุณ ทำให้การขายเพิ่มให้กับลูกค้าเดิมง่ายขึ้น และปิดการขายใหม่ได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งเก็บข้อมูลติดต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียว แม้ว่าการเลือกระบบใหม่อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่การเลือกระบบที่มีการอัตโนมัติ การปรับแต่ง และรายงานที่จำเป็น จะช่วยให้ทีมขายของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 👊

ClickUp เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับบริษัทที่ปรึกษาทุกขนาด ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? ด้วยการผสานการทำงานกว่า 1,000 รายการ วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ 50 แบบ มุมมองที่ปรับแต่งได้ 10 แบบและเทมเพลต CRM ที่มีให้เลือก ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ด้วย ClickUp ที่ปรึกษาของคุณจะใช้เวลาน้อยลงในการผลักดันลูกค้าผ่านกระบวนการขาย และใช้เวลามากขึ้นในการเฉลิมฉลองดีลล่าสุดของพวกเขา

ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้