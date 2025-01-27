10 เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขในปี 2025

แม้การเขียนที่น่าดึงดูดที่สุดก็อาจสูญเสียความน่าสนใจได้หากคุณพบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอน นักเขียน บรรณาธิการ และผู้จัดการเนื้อหาต่างก็แสวงหาเครื่องมือในการเขียนที่เปรียบเสมือนจอกศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปกป้องข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้
การเผยแพร่เนื้อหาที่มีไวยากรณ์หรือการสะกดคำผิดพลาดไม่เพียงแต่จะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของคุณเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลเสียต่อโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย ในสถานการณ์เช่นนี้ เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์จึงกลายเป็นฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลังของงานเขียน ออกแบบมาเพื่อขัดเกลาถ้อยคำให้สมบูรณ์แบบ
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนนวนิยาย ปรับปรุงบทความบล็อก หรือร่างข้อเสนอทางธุรกิจ เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่เหมาะสมคือพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ในการแสวงหาเนื้อหาที่ไร้ที่ติ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์?
โปรแกรมตรวจแกรมม่าที่ดีที่สุดช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและช่วยให้คุณสื่อสารได้ชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้น นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับตัวคุณเองหรือธุรกิจของคุณ:
- ความแม่นยำในการแก้ไขข้อผิดพลาด: มองหาเครื่องมือที่โดดเด่นในการระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกดคำผิด การใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง และคำที่มักสับสนกันบ่อย ๆ โปรแกรมตรวจแกรมม่าที่ดีที่สุดจะช่วยลดจำนวนข้อผิดพลาดที่หลุดรอดไปได้ให้น้อยที่สุด
- ความครอบคลุมอย่างครบถ้วน: เลือกใช้โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ที่มากกว่าการตรวจจับข้อผิดพลาดทางการสะกดและการใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน โดยควรมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจสอบความสอดคล้องของประธานกับกริยา กฎการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเลือกใช้คำที่เหมาะสม และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน
- ความหลากหลายในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม: เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word, Google Docs ไปจนถึงเบราว์เซอร์ผ่านส่วนขยาย เพื่อให้มั่นใจในการเขียนที่ปราศจากข้อผิดพลาดไม่ว่าคุณจะร่างเนื้อหาของคุณที่ใด
- การช่วยเหลือการเขียนด้วย AI: โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นสูงใช้ AI เพื่อเสนอคำแนะนำด้านไวยากรณ์ การตรวจทาน การปรับปรุงคำศัพท์ และแม้กระทั่งเครื่องมือในการเรียบเรียงประโยคใหม่ ทำให้การเขียนของคุณชัดเจนและน่าสนใจยิ่งขึ้น
- การตรวจจับการลอกเลียนแบบ: เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ออนไลน์ระดับแนวหน้ายังมีความสามารถในการตรวจจับการลอกเลียนแบบ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความดั้งเดิมและหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนได้
- การรองรับรูปแบบภาษา: นักเขียนมืออาชีพที่ให้บริการแก่ผู้ชมทั่วโลกจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่รองรับรูปแบบภาษาอังกฤษต่าง ๆ (สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, ออสเตรเลีย)
- ประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย: มองหาโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันฟรีสำหรับนักเขียนทั่วไปหรือเวอร์ชันพรีเมียมที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับนักเขียนและบรรณาธิการมืออาชีพ
- แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม: เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุดยังให้ข้อเสนอแนะที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของคุณอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคำอธิบายกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและคำแนะนำในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น การใช้ประโยคถูกกระทำหรือประโยคที่ฟังดูไม่เหมาะสม
10 เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
ด้วยแอปพลิเคชันออนไลน์มากมายที่สัญญาว่าจะทำให้งานเขียนของคุณสมบูรณ์แบบ คำถามไม่ใช่แค่ว่าแอปไหนมีให้บริการบ้าง แต่คือแอปไหนที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำที่สุด นี่คือ 10 เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุดในปี 2024 เพื่อให้งานเขียนของคุณไม่เพียงแต่ปราศจากข้อผิดพลาด แต่ยังถูกขัดเกลาให้ถึงศักยภาพสูงสุด
1. คลิกอัพ
ClickUp ซึ่งเดิมเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการจัดการโครงการ ยังช่วยให้สามารถตรวจสอบไวยากรณ์และปรับปรุงการเขียนได้ด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์นักเขียนมืออาชีพ ผู้จัดการเนื้อหา และทุกคนที่ต้องการเนื้อหาที่ตรงประเด็น
สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp คือเครื่องมือที่ตอบโจทย์ทั้งสองด้านอย่างลงตัว ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Grammarly และให้คำแนะนำโดย AI ในตัว จึงช่วยให้งานเขียนของคุณปราศจากข้อผิดพลาดและดูเป็นมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brain: รับประโยชน์จากความสามารถในการเขียนใหม่และตรวจสอบไวยากรณ์ของ ClickUp Brain โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป
- ClickUp Docs: ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ข้อผิดพลาดในการสะกดคำ และข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนภายในเอกสาร
- การผสานรวม Grammarly: ยกระดับคุณภาพการเขียนของคุณด้วยคำแนะนำจาก Grammarly ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเขียนหลากหลายรูปแบบ
- การผสานแพลตฟอร์มที่หลากหลาย: ทำงานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง Microsoft Word และ Google Docs
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไวยากรณ์ขั้นสูงและรูปแบบการเขียนมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Grammarly
Grammarly อยู่ในแนวหน้าของโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ฟรี โดยนำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อขัดเกลาทุกชิ้นงานเขียนให้สมบูรณ์แบบ เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นสูง การแก้ไขข้อผิดพลาดด้านเครื่องหมายวรรคตอน และการตรวจสอบสไตล์ Grammarly ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ นักเรียนไปจนถึงนักเขียนมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้หลากหลายด้วยโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นสูง
- แก้ไขข้อผิดพลาดทางการสะกดคำและเครื่องหมายวรรคตอนทุกประเภท
- รับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงความชัดเจน ความน่าสนใจ และน้ำเสียงในการเขียน
- ตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาด้วยเครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบที่เปรียบเทียบข้อความกับหน้าเว็บนับพันล้านหน้า
- ทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยการผสานการทำงานกับ Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Office และ Google Docs
ข้อจำกัดของ Grammarly
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกปิดกั้นไว้เบื้องหลังเวอร์ชันพรีเมียม
- อาจไม่สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดที่มีความละเอียดอ่อนหรือเฉพาะบริบทได้อย่างแม่นยำเท่ากับบรรณาธิการมนุษย์
ราคาของ Grammarly
- เวอร์ชันฟรี:
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $30/เดือน
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับทีม
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (6,900+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Grammarly สำหรับคุณ
3. เฮมิงเวย์
แอป Hemingway เป็นโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ออนไลน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นในการทำให้ประโยคเรียบง่ายและทรงพลังยิ่งขึ้น โดยเน้นแก้ไขประโยคที่ยาวซับซ้อนและข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนที่ต้องการความกระชับและสร้างผลกระทบในงานเขียนของตน
คุณสมบัติเด่นของเฮมิงเวย์
- ใช้คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อระบุประโยคที่ซับซ้อนและทำให้เรียบง่ายขึ้นเพื่อการเขียนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ทำให้การเขียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการลดการใช้คำกริยาวิเศษณ์
- ระบุประโยคที่ใช้กริยารูปถูกกระทำเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของคุณโดยรวม
- ใช้แอปเดสก์ท็อปสำหรับการแก้ไขแบบออฟไลน์และการเผยแพร่โดยตรง
ข้อจำกัดของเฮมิงเวย์
- ขาดความลึกซึ้งในการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำเมื่อเทียบกับโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ฟรีอื่น ๆ
- ผู้ใช้หลายคนชอบทางเลือกของ Hemingwayเนื่องจากไม่มีฟีเจอร์ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- ข้อเสนอแนะที่จำกัดเกี่ยวกับประเด็นการเขียนขั้นสูง เช่น รูปแบบและน้ำเสียง
การตั้งราคาแบบเฮมิงเวย์
- เวอร์ชันออนไลน์: ฟรี
- แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป: ซื้อครั้งเดียวในราคา $19.99, มีให้สำหรับทั้ง Windows และ Mac
คะแนนและรีวิวของเฮมิงเวย์
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
4. QuillBot
QuillBot เป็นที่รู้จักในด้านเครื่องมือการเขียนและการเรียบเรียงคำใหม่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณภาพและความชัดเจนของเนื้อหาที่เขียนบนแพลตฟอร์มต่างๆ
เครื่องมือสรุปความที่เป็นเอกลักษณ์และเครื่องมือการเขียนที่ผสานรวมไว้อย่างลงตัวทำให้ QuillBot เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน นักวิจัย และนักเขียนมืออาชีพ หากต้องการสำรวจว่า QuillBot เปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร ลองอ่านเกี่ยวกับทางเลือกของ QuillBot
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- ใช้เครื่องมือถอดความเพื่อปรับถ้อยคำใหม่เพื่อเพิ่มความชัดเจนหรือเปลี่ยนน้ำเสียง
- ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เพื่อให้งานเขียนของคุณเป็นไปตามกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
- รักษาความซื่อสัตย์ทางวิชาการโดยการตรวจสอบความเป็นต้นฉบับในข้อความ
- สรุปบทความ, เอกสาร, และเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นจุดสำคัญเพื่อการเข้าใจอย่างรวดเร็ว
- เลือกจากโหมดการเขียนที่หลากหลาย เช่น แบบทางการ แบบง่าย แบบสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อเหมาะสมกับบริบทต่างๆ
ข้อจำกัดของ QuillBot
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดในคุณสมบัติ เช่น ความยาวของข้อความที่สามารถประมวลผลได้ และการเข้าถึงตัวเลือกการปรับแต่งคำที่มีความซับซ้อน
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าคำแนะนำของเครื่องมือการถอดความมีความแม่นยำน้อยกว่าสำหรับข้อความที่ซับซ้อนหรือเชิงเทคนิค
ราคาของ QuillBot
- เวอร์ชันฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $9.95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
5. Wordtune
Wordtune มีวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการเขียนประโยคใหม่และปรับปรุงประโยคให้ดีขึ้น โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการแนะนำทางเลือกที่เป็นธรรมชาติ ถูกต้อง และลื่นไหลมากขึ้นสำหรับข้อความใด ๆ ก็ตาม Wordtune มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และผู้ที่ต้องการปรับปรุงการไหลและความสามารถในการอ่านของงานเขียนของตน
สำหรับผู้ที่ต้องการตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น การสำรวจทางเลือกอื่นของ Wordtuneสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันซึ่งมีอยู่ในตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- รับไอเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเขียนประโยคใหม่ให้ชัดเจนและมีสไตล์ยิ่งขึ้น
- ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างประโยคและการเลือกใช้คำ
- ปรับโทนการเขียนของคุณให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
- ใช้ส่วนขยาย Chrome เพื่อทำงานข้าม Google Docs, อีเมล และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของ Wordtune
- คุณสมบัติขั้นสูงสงวนไว้สำหรับเวอร์ชันพรีเมียม
- การสนับสนุนภาษาที่จำกัด โดยเน้นที่ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ราคาของ Wordtune
- เวอร์ชันฟรี
- เพิ่มเติม: $24.99/เดือน, การจัดอันดับและรีวิวของ Wordtune
คะแนนและรีวิว Wordtune
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? อ่านการเปรียบเทียบ Wordtune กับ Grammarly
6. นักเขียน
Writer.com ให้บริการเฉพาะธุรกิจและนักเขียนมืออาชีพที่ต้องการผู้ช่วยเขียน AI ที่ครอบคลุมและเครื่องมือตรวจทานที่บังคับใช้คู่มือสไตล์ ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ และรับประกันความสม่ำเสมอของเนื้อหาในทีมขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของนักเขียน
- เพิ่มคู่มือสไตล์ที่กำหนดเองเพื่อบังคับใช้สไตล์การเขียนและเสียงของแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจงในทุกเอกสาร
- ระบุข้อผิดพลาดและปรับปรุงไวยากรณ์ รูปแบบ และน้ำเสียงด้วยเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และสไตล์ขั้นสูง
- รักษาความสม่ำเสมอในการใช้คำศัพท์ทางเทคนิคและคำเฉพาะทาง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาเป็นต้นฉบับและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานผู้อื่น
ข้อจำกัดของนักเขียน
- ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในองค์กรเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้รายบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก
- ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงชุดคุณสมบัติทั้งหมด
การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน
- ราคาพิเศษสำหรับทีมและธุรกิจ ตามความต้องการเฉพาะและขนาดการใช้งาน
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
7. ขิง
Ginger Software เป็นเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโดยการแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ข้อผิดพลาดในการสะกดคำ และการใช้คำผิดในหลากหลายรูปแบบแบบเรียลไทม์ คุณสมบัติพิเศษของมันเหมาะสำหรับทั้งเจ้าของภาษาและผู้ที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
คุณสมบัติเด่นของขิง
- แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ทุกประเภท, ข้อผิดพลาดในการสะกดคำ, และการใช้คำผิด
- ข้อเสนอแนะในการปรับประโยคใหม่เพื่อความชัดเจนหรือสไตล์ที่ดีขึ้น
- แปลงานเขียนของคุณเป็นภาษาต่างๆ กว่า 40 ภาษา
- ได้รับประโยชน์จากการฝึกฝนที่ปรับให้เหมาะกับงานเขียนของคุณเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ
- ใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome, Safari และ Firefox เพื่อการทำงานเขียนที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของขิง
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้การสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
ราคาขิง
- เวอร์ชันฟรี
- พรีเมียม: $7.49/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวขิง
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (85 รีวิว)
8. ลิงกิวกซ์
Linguix เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งก้าวไปไกลกว่าการตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในการเขียนขั้นสูง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแม่แบบ และโอกาสในการเรียนรู้ภาษาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ออกแบบมาสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ และทีมที่ต้องการยกระดับคุณภาพการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
คุณสมบัติเด่นของ Linguix
- ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และรูปแบบที่ซับซ้อน
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนของคุณ เพื่อช่วยระบุจุดที่ควรปรับปรุง
- ใช้ 'โหมดลับ' ที่ปลอดภัยเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนโดยไม่เก็บไว้
- สร้างแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อเร่งความเร็วในการเขียน
- ทำงานในแบบที่เหมาะกับคุณด้วยการผสานการทำงานกับเบราว์เซอร์ รองรับ Chrome, Firefox และ Edge พร้อมด้วยเว็บเอดิเตอร์แบบสแตนด์อโลนเพื่อสนับสนุนการเขียนอย่างครบถ้วน
ข้อจำกัดของ Linguix
- คุณสมบัติเช่นการเขียนข้อมูลเชิงลึกและข้อความสั้น ๆ มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานบ่อยหรือผู้เชี่ยวชาญ อาจมีคุณค่าไม่มากนักสำหรับนักเขียนที่เขียนเป็นครั้งคราว
- ข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกที่ล้ำหน้าที่สุดถูกซ่อนอยู่หลังแผนพรีเมียม
ราคาของ Linguix
- เวอร์ชันฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $8/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Linguix
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
9. LanguageTool
LanguageTool เป็นเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ สไตล์ และการสะกดคำที่รองรับหลายภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อัลกอริทึมที่ซับซ้อนของมันสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ทั่วไปและให้คำแนะนำด้านสไตล์ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LanguageTool
- แก้ไขข้อผิดพลาดในกว่า 20 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส และอื่นๆ
- ตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และปัญหาด้านสไตล์ พร้อมรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณ
- เพิ่มคำศัพท์ลงในพจนานุกรมส่วนตัว โดยหลีกเลี่ยงการตั้งค่าสถานะซ้ำสำหรับชื่อหรือคำศัพท์บางคำ
- ทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome, Firefox และ Microsoft Edge รวมถึงการผสานการทำงานกับ Microsoft Word, Google Docs และ LibreOffice
ข้อจำกัดของเครื่องมือตรวจสอบภาษา
- คุณสมบัติขั้นสูงบางประการและคำแนะนำทั้งหมดมีให้เฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น
- อาจไม่สามารถจับความหมายที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดในข้อความที่เขียนโดยผู้ใช้ภาษาที่มีความเชี่ยวชาญสูงหรือศัพท์เฉพาะทางได้
ราคาของ LanguageTool
- เวอร์ชันฟรี
- เบี้ยประกันสำหรับบุคคล: เริ่มต้นที่ $19/เดือน
- พรีเมียมสำหรับทีม: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ LanguageTool
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
10. แกรมม่าเช็ค
GrammarCheck ให้บริการแพลตฟอร์มที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ เหมาะสำหรับนักเขียนทั่วไป นักเรียน และมืออาชีพที่ต้องการตรวจสอบข้อความอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือติดตั้ง ทำให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GrammarCheck
- เพียงวางข้อความของคุณลงในตัวแก้ไขเว็บฟรีเพื่อแก้ไขไวยากรณ์และการสะกดคำทันที
- รับการแก้ไขตรงประเด็นเพื่อพัฒนาการเขียนของคุณโดยไม่ต้องจัดการกับการตั้งค่าที่ซับซ้อน
- เข้าถึงออนไลน์ได้จากทุกที่โดยไม่ต้องดาวน์โหลดอะไร
ข้อจำกัดของ GrammarCheck
- ขาดความลึกซึ้งในการวิเคราะห์และฟีเจอร์ขั้นสูงที่พบในเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ครอบคลุมมากกว่า เช่น LanguageTool หรือ Grammarly
- ไม่รองรับข้อผิดพลาดการสะกดคำตามบริบทหรือปัญหาไวยากรณ์ขั้นสูง
ราคาของ GrammarCheck
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจาก GrammarCheck
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5. 0 (95+ โหวต)
พัฒนาการเขียนของคุณด้วยเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์
ในขณะที่เลือกเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ สิ่งสำคัญคือต้องไม่เพียงแค่ค้นหาโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ฟรีที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ควรเลือกเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความละเอียดอ่อนเฉพาะของความต้องการในการเขียนของคุณได้
จากการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น การใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด ไปจนถึงการทำให้งานเขียนของคุณปราศจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมทำได้มากกว่าการแก้ไขการสะกดคำ มันยกระดับงานเขียนของคุณ
ท่ามกลางตัวเลือกมากมาย ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการงานพร้อมยกระดับคุณภาพงานเขียนของคุณ ด้วยความสามารถที่เหนือกว่าเครื่องตรวจคำผิดหรือเครื่องหมายวรรคตอนทั่วไป ClickUp มอบฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น เครื่องมือถอดความและข้อเสนอแนะด้านไวยากรณ์ ผสานการบริหารโครงการเข้ากับการช่วยเขียนที่ทรงประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ
นี่คือพันธมิตรที่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ต้องการเชี่ยวชาญการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพบนหลากหลายแพลตฟอร์มเริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้!