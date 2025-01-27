บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขในปี 2025

Engineering Team
27 มกราคม 2568

แม้การเขียนที่น่าดึงดูดที่สุดก็อาจสูญเสียความน่าสนใจได้หากคุณพบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอน นักเขียน บรรณาธิการ และผู้จัดการเนื้อหาต่างก็แสวงหาเครื่องมือในการเขียนที่เปรียบเสมือนจอกศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปกป้องข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้

การเผยแพร่เนื้อหาที่มีไวยากรณ์หรือการสะกดคำผิดพลาดไม่เพียงแต่จะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของคุณเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลเสียต่อโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย ในสถานการณ์เช่นนี้ เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์จึงกลายเป็นฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลังของงานเขียน ออกแบบมาเพื่อขัดเกลาถ้อยคำให้สมบูรณ์แบบ

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนนวนิยาย ปรับปรุงบทความบล็อก หรือร่างข้อเสนอทางธุรกิจ เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่เหมาะสมคือพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ในการแสวงหาเนื้อหาที่ไร้ที่ติ

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์?

โปรแกรมตรวจแกรมม่าที่ดีที่สุดช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและช่วยให้คุณสื่อสารได้ชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้น นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับตัวคุณเองหรือธุรกิจของคุณ:

  • ความแม่นยำในการแก้ไขข้อผิดพลาด: มองหาเครื่องมือที่โดดเด่นในการระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกดคำผิด การใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง และคำที่มักสับสนกันบ่อย ๆ โปรแกรมตรวจแกรมม่าที่ดีที่สุดจะช่วยลดจำนวนข้อผิดพลาดที่หลุดรอดไปได้ให้น้อยที่สุด
  • ความครอบคลุมอย่างครบถ้วน: เลือกใช้โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ที่มากกว่าการตรวจจับข้อผิดพลาดทางการสะกดและการใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน โดยควรมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจสอบความสอดคล้องของประธานกับกริยา กฎการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเลือกใช้คำที่เหมาะสม และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน
  • ความหลากหลายในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม: เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word, Google Docs ไปจนถึงเบราว์เซอร์ผ่านส่วนขยาย เพื่อให้มั่นใจในการเขียนที่ปราศจากข้อผิดพลาดไม่ว่าคุณจะร่างเนื้อหาของคุณที่ใด
  • การช่วยเหลือการเขียนด้วย AI: โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นสูงใช้ AI เพื่อเสนอคำแนะนำด้านไวยากรณ์ การตรวจทาน การปรับปรุงคำศัพท์ และแม้กระทั่งเครื่องมือในการเรียบเรียงประโยคใหม่ ทำให้การเขียนของคุณชัดเจนและน่าสนใจยิ่งขึ้น
  • การตรวจจับการลอกเลียนแบบ: เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ออนไลน์ระดับแนวหน้ายังมีความสามารถในการตรวจจับการลอกเลียนแบบ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความดั้งเดิมและหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนได้
  • การรองรับรูปแบบภาษา: นักเขียนมืออาชีพที่ให้บริการแก่ผู้ชมทั่วโลกจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่รองรับรูปแบบภาษาอังกฤษต่าง ๆ (สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, ออสเตรเลีย)
  • ประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย: มองหาโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันฟรีสำหรับนักเขียนทั่วไปหรือเวอร์ชันพรีเมียมที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับนักเขียนและบรรณาธิการมืออาชีพ
  • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม: เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุดยังให้ข้อเสนอแนะที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของคุณอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคำอธิบายกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและคำแนะนำในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น การใช้ประโยคถูกกระทำหรือประโยคที่ฟังดูไม่เหมาะสม

10 เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024

ด้วยแอปพลิเคชันออนไลน์มากมายที่สัญญาว่าจะทำให้งานเขียนของคุณสมบูรณ์แบบ คำถามไม่ใช่แค่ว่าแอปไหนมีให้บริการบ้าง แต่คือแอปไหนที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำที่สุด นี่คือ 10 เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุดในปี 2024 เพื่อให้งานเขียนของคุณไม่เพียงแต่ปราศจากข้อผิดพลาด แต่ยังถูกขัดเกลาให้ถึงศักยภาพสูงสุด

1. คลิกอัพ

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ClickUp Brain ผู้ช่วยเขียน AI ช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้นและขัดเกลาเนื้อหาของคุณให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ClickUp ซึ่งเดิมเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการจัดการโครงการ ยังช่วยให้สามารถตรวจสอบไวยากรณ์และปรับปรุงการเขียนได้ด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์นักเขียนมืออาชีพ ผู้จัดการเนื้อหา และทุกคนที่ต้องการเนื้อหาที่ตรงประเด็น

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp คือเครื่องมือที่ตอบโจทย์ทั้งสองด้านอย่างลงตัว ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Grammarly และให้คำแนะนำโดย AI ในตัว จึงช่วยให้งานเขียนของคุณปราศจากข้อผิดพลาดและดูเป็นมืออาชีพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Brain: รับประโยชน์จากความสามารถในการเขียนใหม่และตรวจสอบไวยากรณ์ของ ClickUp Brain โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป
ClickUp 3.0 รวมผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ClickUp Docs: ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ข้อผิดพลาดในการสะกดคำ และข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนภายในเอกสาร
การแก้ไขเนื้อหาด้วย AI ของ ClickUp ในเอกสาร
  • การผสานรวม Grammarly: ยกระดับคุณภาพการเขียนของคุณด้วยคำแนะนำจาก Grammarly ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเขียนหลากหลายรูปแบบ
ClickUp 3.0 แอปและการผสานรวมที่ง่ายขึ้น
  • การผสานแพลตฟอร์มที่หลากหลาย: ทำงานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง Microsoft Word และ Google Docs

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไวยากรณ์ขั้นสูงและรูปแบบการเขียนมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Grammarly

ฟีเจอร์การเขียนและแก้ไขของ Grammarly
ผ่านทางG2

Grammarly อยู่ในแนวหน้าของโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ฟรี โดยนำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อขัดเกลาทุกชิ้นงานเขียนให้สมบูรณ์แบบ เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นสูง การแก้ไขข้อผิดพลาดด้านเครื่องหมายวรรคตอน และการตรวจสอบสไตล์ Grammarly ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ นักเรียนไปจนถึงนักเขียนมืออาชีพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • ตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้หลากหลายด้วยโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นสูง
  • แก้ไขข้อผิดพลาดทางการสะกดคำและเครื่องหมายวรรคตอนทุกประเภท
  • รับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงความชัดเจน ความน่าสนใจ และน้ำเสียงในการเขียน
  • ตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาด้วยเครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบที่เปรียบเทียบข้อความกับหน้าเว็บนับพันล้านหน้า
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยการผสานการทำงานกับ Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Office และ Google Docs

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกปิดกั้นไว้เบื้องหลังเวอร์ชันพรีเมียม
  • อาจไม่สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดที่มีความละเอียดอ่อนหรือเฉพาะบริบทได้อย่างแม่นยำเท่ากับบรรณาธิการมนุษย์

ราคาของ Grammarly

  • เวอร์ชันฟรี:
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $30/เดือน
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์ต่อเดือน/ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับทีม

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (6,900+ รีวิว)

3. เฮมิงเวย์

แดชบอร์ดเฮมิงเวย์
ผ่านทาง เฮมิงเวย์

แอป Hemingway เป็นโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ออนไลน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นในการทำให้ประโยคเรียบง่ายและทรงพลังยิ่งขึ้น โดยเน้นแก้ไขประโยคที่ยาวซับซ้อนและข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนที่ต้องการความกระชับและสร้างผลกระทบในงานเขียนของตน

คุณสมบัติเด่นของเฮมิงเวย์

  • ใช้คะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อระบุประโยคที่ซับซ้อนและทำให้เรียบง่ายขึ้นเพื่อการเขียนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ทำให้การเขียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการลดการใช้คำกริยาวิเศษณ์
  • ระบุประโยคที่ใช้กริยารูปถูกกระทำเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของคุณโดยรวม
  • ใช้แอปเดสก์ท็อปสำหรับการแก้ไขแบบออฟไลน์และการเผยแพร่โดยตรง

ข้อจำกัดของเฮมิงเวย์

  • ขาดความลึกซึ้งในการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำเมื่อเทียบกับโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ฟรีอื่น ๆ
  • ผู้ใช้หลายคนชอบทางเลือกของ Hemingwayเนื่องจากไม่มีฟีเจอร์ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
  • ข้อเสนอแนะที่จำกัดเกี่ยวกับประเด็นการเขียนขั้นสูง เช่น รูปแบบและน้ำเสียง

การตั้งราคาแบบเฮมิงเวย์

  • เวอร์ชันออนไลน์: ฟรี
  • แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป: ซื้อครั้งเดียวในราคา $19.99, มีให้สำหรับทั้ง Windows และ Mac

คะแนนและรีวิวของเฮมิงเวย์

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (10+ รีวิว)

4. QuillBot

แดชบอร์ดของตัวตรวจสอบไวยากรณ์ Quillbot
ผ่านทางQuillbot

QuillBot เป็นที่รู้จักในด้านเครื่องมือการเขียนและการเรียบเรียงคำใหม่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณภาพและความชัดเจนของเนื้อหาที่เขียนบนแพลตฟอร์มต่างๆ

เครื่องมือสรุปความที่เป็นเอกลักษณ์และเครื่องมือการเขียนที่ผสานรวมไว้อย่างลงตัวทำให้ QuillBot เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน นักวิจัย และนักเขียนมืออาชีพ หากต้องการสำรวจว่า QuillBot เปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร ลองอ่านเกี่ยวกับทางเลือกของ QuillBot

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • ใช้เครื่องมือถอดความเพื่อปรับถ้อยคำใหม่เพื่อเพิ่มความชัดเจนหรือเปลี่ยนน้ำเสียง
  • ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เพื่อให้งานเขียนของคุณเป็นไปตามกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  • รักษาความซื่อสัตย์ทางวิชาการโดยการตรวจสอบความเป็นต้นฉบับในข้อความ
  • สรุปบทความ, เอกสาร, และเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นจุดสำคัญเพื่อการเข้าใจอย่างรวดเร็ว
  • เลือกจากโหมดการเขียนที่หลากหลาย เช่น แบบทางการ แบบง่าย แบบสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อเหมาะสมกับบริบทต่างๆ

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดในคุณสมบัติ เช่น ความยาวของข้อความที่สามารถประมวลผลได้ และการเข้าถึงตัวเลือกการปรับแต่งคำที่มีความซับซ้อน
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าคำแนะนำของเครื่องมือการถอดความมีความแม่นยำน้อยกว่าสำหรับข้อความที่ซับซ้อนหรือเชิงเทคนิค

ราคาของ QuillBot

  • เวอร์ชันฟรี
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $9.95/เดือน

คะแนนและรีวิวของ QuillBot

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)

5. Wordtune

เครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI ของ Wordtune Media
ผ่านทางG2

Wordtune มีวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการเขียนประโยคใหม่และปรับปรุงประโยคให้ดีขึ้น โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการแนะนำทางเลือกที่เป็นธรรมชาติ ถูกต้อง และลื่นไหลมากขึ้นสำหรับข้อความใด ๆ ก็ตาม Wordtune มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และผู้ที่ต้องการปรับปรุงการไหลและความสามารถในการอ่านของงานเขียนของตน

สำหรับผู้ที่ต้องการตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น การสำรวจทางเลือกอื่นของ Wordtuneสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันซึ่งมีอยู่ในตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune

  • รับไอเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเขียนประโยคใหม่ให้ชัดเจนและมีสไตล์ยิ่งขึ้น
  • ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างประโยคและการเลือกใช้คำ
  • ปรับโทนการเขียนของคุณให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
  • ใช้ส่วนขยาย Chrome เพื่อทำงานข้าม Google Docs, อีเมล และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

ข้อจำกัดของ Wordtune

  • คุณสมบัติขั้นสูงสงวนไว้สำหรับเวอร์ชันพรีเมียม
  • การสนับสนุนภาษาที่จำกัด โดยเน้นที่ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ราคาของ Wordtune

  • เวอร์ชันฟรี
  • เพิ่มเติม: $24.99/เดือน, การจัดอันดับและรีวิวของ Wordtune

คะแนนและรีวิว Wordtune

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม? อ่านการเปรียบเทียบ Wordtune กับ Grammarly

6. นักเขียน

เครื่องมือสร้างเนื้อหาสำหรับนักเขียน
ผ่านทางG2

Writer.com ให้บริการเฉพาะธุรกิจและนักเขียนมืออาชีพที่ต้องการผู้ช่วยเขียน AI ที่ครอบคลุมและเครื่องมือตรวจทานที่บังคับใช้คู่มือสไตล์ ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ และรับประกันความสม่ำเสมอของเนื้อหาในทีมขนาดใหญ่

คุณสมบัติเด่นของนักเขียน

  • เพิ่มคู่มือสไตล์ที่กำหนดเองเพื่อบังคับใช้สไตล์การเขียนและเสียงของแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจงในทุกเอกสาร
  • ระบุข้อผิดพลาดและปรับปรุงไวยากรณ์ รูปแบบ และน้ำเสียงด้วยเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และสไตล์ขั้นสูง
  • รักษาความสม่ำเสมอในการใช้คำศัพท์ทางเทคนิคและคำเฉพาะทาง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาเป็นต้นฉบับและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานผู้อื่น

ข้อจำกัดของนักเขียน

  • ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในองค์กรเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้รายบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก
  • ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงชุดคุณสมบัติทั้งหมด

การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน

  • ราคาพิเศษสำหรับทีมและธุรกิจ ตามความต้องการเฉพาะและขนาดการใช้งาน

คะแนนและรีวิวของนักเขียน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

7. ขิง

แดชบอร์ดซอฟต์แวร์ Ginger
ผ่านทางG2

Ginger Software เป็นเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโดยการแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ข้อผิดพลาดในการสะกดคำ และการใช้คำผิดในหลากหลายรูปแบบแบบเรียลไทม์ คุณสมบัติพิเศษของมันเหมาะสำหรับทั้งเจ้าของภาษาและผู้ที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

คุณสมบัติเด่นของขิง

  • แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ทุกประเภท, ข้อผิดพลาดในการสะกดคำ, และการใช้คำผิด
  • ข้อเสนอแนะในการปรับประโยคใหม่เพื่อความชัดเจนหรือสไตล์ที่ดีขึ้น
  • แปลงานเขียนของคุณเป็นภาษาต่างๆ กว่า 40 ภาษา
  • ได้รับประโยชน์จากการฝึกฝนที่ปรับให้เหมาะกับงานเขียนของคุณเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ
  • ใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome, Safari และ Firefox เพื่อการทำงานเขียนที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของขิง

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้การสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม

ราคาขิง

  • เวอร์ชันฟรี
  • พรีเมียม: $7.49/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวขิง

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (85 รีวิว)

8. ลิงกิวกซ์

แดชบอร์ดของ Linguix Business Media
ผ่านทางG2

Linguix เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งก้าวไปไกลกว่าการตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในการเขียนขั้นสูง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแม่แบบ และโอกาสในการเรียนรู้ภาษาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ออกแบบมาสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ และทีมที่ต้องการยกระดับคุณภาพการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

คุณสมบัติเด่นของ Linguix

  • ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และรูปแบบที่ซับซ้อน
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนของคุณ เพื่อช่วยระบุจุดที่ควรปรับปรุง
  • ใช้ 'โหมดลับ' ที่ปลอดภัยเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนโดยไม่เก็บไว้
  • สร้างแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อเร่งความเร็วในการเขียน
  • ทำงานในแบบที่เหมาะกับคุณด้วยการผสานการทำงานกับเบราว์เซอร์ รองรับ Chrome, Firefox และ Edge พร้อมด้วยเว็บเอดิเตอร์แบบสแตนด์อโลนเพื่อสนับสนุนการเขียนอย่างครบถ้วน

ข้อจำกัดของ Linguix

  • คุณสมบัติเช่นการเขียนข้อมูลเชิงลึกและข้อความสั้น ๆ มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานบ่อยหรือผู้เชี่ยวชาญ อาจมีคุณค่าไม่มากนักสำหรับนักเขียนที่เขียนเป็นครั้งคราว
  • ข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกที่ล้ำหน้าที่สุดถูกซ่อนอยู่หลังแผนพรีเมียม

ราคาของ Linguix

  • เวอร์ชันฟรี
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $8/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Linguix

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

9. LanguageTool

เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ของ LanguageTool
ผ่านทาง LanguageTool

LanguageTool เป็นเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ สไตล์ และการสะกดคำที่รองรับหลายภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อัลกอริทึมที่ซับซ้อนของมันสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ทั่วไปและให้คำแนะนำด้านสไตล์ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LanguageTool

  • แก้ไขข้อผิดพลาดในกว่า 20 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส และอื่นๆ
  • ตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และปัญหาด้านสไตล์ พร้อมรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงการเขียนของคุณ
  • เพิ่มคำศัพท์ลงในพจนานุกรมส่วนตัว โดยหลีกเลี่ยงการตั้งค่าสถานะซ้ำสำหรับชื่อหรือคำศัพท์บางคำ
  • ทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome, Firefox และ Microsoft Edge รวมถึงการผสานการทำงานกับ Microsoft Word, Google Docs และ LibreOffice

ข้อจำกัดของเครื่องมือตรวจสอบภาษา

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางประการและคำแนะนำทั้งหมดมีให้เฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น
  • อาจไม่สามารถจับความหมายที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดในข้อความที่เขียนโดยผู้ใช้ภาษาที่มีความเชี่ยวชาญสูงหรือศัพท์เฉพาะทางได้

ราคาของ LanguageTool

  • เวอร์ชันฟรี
  • เบี้ยประกันสำหรับบุคคล: เริ่มต้นที่ $19/เดือน
  • พรีเมียมสำหรับทีม: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ LanguageTool

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

10. แกรมม่าเช็ค

อินเทอร์เฟซของ GrammarCheck
ผ่านทาง GrammarCheck

GrammarCheck ให้บริการแพลตฟอร์มที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายสำหรับการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ เหมาะสำหรับนักเขียนทั่วไป นักเรียน และมืออาชีพที่ต้องการตรวจสอบข้อความอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือติดตั้ง ทำให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GrammarCheck

  • เพียงวางข้อความของคุณลงในตัวแก้ไขเว็บฟรีเพื่อแก้ไขไวยากรณ์และการสะกดคำทันที
  • รับการแก้ไขตรงประเด็นเพื่อพัฒนาการเขียนของคุณโดยไม่ต้องจัดการกับการตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • เข้าถึงออนไลน์ได้จากทุกที่โดยไม่ต้องดาวน์โหลดอะไร

ข้อจำกัดของ GrammarCheck

  • ขาดความลึกซึ้งในการวิเคราะห์และฟีเจอร์ขั้นสูงที่พบในเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ครอบคลุมมากกว่า เช่น LanguageTool หรือ Grammarly
  • ไม่รองรับข้อผิดพลาดการสะกดคำตามบริบทหรือปัญหาไวยากรณ์ขั้นสูง

ราคาของ GrammarCheck

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวจาก GrammarCheck

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5. 0 (95+ โหวต)

พัฒนาการเขียนของคุณด้วยเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์

ในขณะที่เลือกเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ สิ่งสำคัญคือต้องไม่เพียงแค่ค้นหาโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ฟรีที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ควรเลือกเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความละเอียดอ่อนเฉพาะของความต้องการในการเขียนของคุณได้

จากการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น การใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด ไปจนถึงการทำให้งานเขียนของคุณปราศจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมทำได้มากกว่าการแก้ไขการสะกดคำ มันยกระดับงานเขียนของคุณ

ท่ามกลางตัวเลือกมากมาย ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการงานพร้อมยกระดับคุณภาพงานเขียนของคุณ ด้วยความสามารถที่เหนือกว่าเครื่องตรวจคำผิดหรือเครื่องหมายวรรคตอนทั่วไป ClickUp มอบฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น เครื่องมือถอดความและข้อเสนอแนะด้านไวยากรณ์ ผสานการบริหารโครงการเข้ากับการช่วยเขียนที่ทรงประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ

นี่คือพันธมิตรที่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ต้องการเชี่ยวชาญการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพบนหลากหลายแพลตฟอร์มเริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้!