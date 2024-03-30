วิธีแก้ไขเนื้อหา AI: คู่มือการผลิตผลงานที่น่าสนใจและมีมาตรฐานสูง

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้กลายเป็นผู้ช่วยชีวิตสำหรับผู้สร้างเนื้อหา นักการตลาด และธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก สำหรับผู้เริ่มต้น มันสามารถสร้างข้อความทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้า ซึ่งเป็นพรอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในวงการที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการตลาดเนื้อหา
โดยส่วนใหญ่แล้ว มันเป็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบ—แทนที่จะต้องต่อสู้กับอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ที่น่าหงุดหงิดสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียหรือบล็อกใหม่ คุณสามารถนั่งพักผ่อนและปล่อยให้เครื่องมือ AIทำงานอย่างมหัศจรรย์ได้ นั่นหมายถึงงานหลายชั่วโมงเสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาที ใช่ไหม? อย่ารีบร้อน! 🤖
หากคุณอยู่ที่นี่ แสดงว่าคุณตระหนักดีว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI นั้นไม่สมบูรณ์แบบและไม่สามารถทดแทนการตัดสินใจที่เฉียบแหลมของสมองมนุษย์ได้ (อย่างน้อยก็ในตอนนี้) เนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นอย่างกลไก จึงมักขาดความคิดสร้างสรรค์ มีโครงสร้างประโยคที่แปลกประหลาด และอาจมีข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริงได้
ประเด็นสำคัญคือ เนื้อหาที่เขียนโดย AI ยังคงต้องการการแก้ไขจากมนุษย์อย่างมาก เพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติและดึงดูดผู้อ่านที่เนื้อหาต้องการเข้าถึงอย่างแท้จริง
ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น วิธีการแก้ไขเนื้อหา AI เพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ ปรับให้เหมาะสมกับ SEO หรือการตลาดเนื้อหา และเพิ่มความน่าสนใจโดยรวม
เนื้อหาที่สร้างโดย AI: ข้อได้เปรียบและข้อเสีย
เนื้อหาที่สร้างโดย AI ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องมือ AIตามคำสั่งที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง การสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพนี้เป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีเช่น การสร้างภาษาธรรมชาติ (NLG) และ แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ซึ่งแพลตฟอร์ม AI ใช้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบภาษา, อนุมานจากชุดข้อมูลที่มีอยู่, และผลิตข้อความที่เหมือนมนุษย์
ในขณะที่กระบวนการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดูเหมือนจะเป็นการจำลองสติปัญญาของมนุษย์ แต่ก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ⚖️
ข้อดี
ข้อดีที่เห็นได้ชัดที่สุดของการใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI คือการประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลองนึกถึงเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIว่าเป็นผู้ช่วยเขียนส่วนตัวของคุณ—พวกเขาสามารถช่วยคุณสร้างร่างและสร้างเนื้อหาได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีด้วยการป้อนข้อมูลเพียงเล็กน้อย
ประโยชน์ที่โดดเด่นอื่น ๆ ได้แก่:
- การประหยัดค่าใช้จ่าย: ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการจำนวนมากไม่สามารถจ้างทีมสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้ จึงต้องพึ่งพาเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI เพื่อให้ได้งานเขียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่ง
- ความพร้อมใช้งานของเนื้อหา: AI ไม่มีการหยุดพักหรือประสบปัญหาการเขียนติดขัด ด้วยความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้ตลอดเวลาแม้ในเวลาที่จำกัดหรือมีเป้าหมายการเผยแพร่ที่เร่งด่วน (และยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาได้ผ่านการแก้ไข)
- เสียงแบรนด์ที่สม่ำเสมอ: หากคุณใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เนื้อหาที่สร้างโดย AI จะเลียนแบบสไตล์การเขียนที่คุณต้องการและช่วยให้เสียงแบรนด์มีความสม่ำเสมอ
ข้อเสีย
มาพลิกด้านตรงข้ามของเหรียญเนื้อหาที่สร้างโดยเครื่องจักรและพูดถึงข้อเสียของมันกันบ้าง เราไม่อยากให้ดูเหมือนมนุษย์จู้จี้ที่มีมาตรฐานไม่สมจริง แต่โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถสังเกตเห็นปัญหาเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้เครื่องมือ AI ทั่วไป:
- ขาดการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นและการไหลของเนื้อหาที่เป็นเหตุเป็นผล: หากเนื้อหาของคุณขาดการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น อาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์และแม้กระทั่งไร้สาระนี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เครื่องมือตรวจจับ AIใช้ในการวิเคราะห์ว่าผลงานนั้นเขียนโดยมนุษย์หรือไม่
- โครงสร้างประโยคซ้ำซ้อน: เนื้อหาที่เขียนโดย AI มักเป็นไปตามสูตรสำเร็จ ส่งผลให้เกิดวลีที่ซ้ำกัน คุณจะพบโครงสร้างประโยคและความยาวของประโยคที่ซ้ำซ้อน ซึ่งส่งผลต่อความอ่านง่ายของเนื้อหาและอาจทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณรู้สึกเบื่อ
- ขาดน้ำเสียงในภาษา: คุณรู้ไหมเวลาที่คุณคุยกับใครบางคนที่พยายามอย่างมากที่จะฟังดูฉลาด? นี่คือสิ่งที่ข้อความที่สร้างโดยเครื่องจักรที่อ่อนแอมักจะอ่านได้—คุณจะสังเกตเห็นภาษาที่ซับซ้อนที่อาจไม่มีความหมายในหลายๆ บริบท และอาจนำไปสู่การตีความผิดได้
- ปัญหาความน่าเชื่อถือ: AI สร้างสรรค์ที่ได้รับการฝึกฝนไม่เพียงพอ มักจะผิดพลาดแม้แต่ข้อเท็จจริงพื้นฐานที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากดึงข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่มีการใช้ชุดข้อมูลที่ถูกต้อง
- ขาดความเป็นมนุษย์: เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจดูจืดชืดหรือทั่วไป เนื่องจากขาดเรื่องราวส่วนตัว มุมมองที่สร้างสรรค์ หรือจุดดึงดูดความสนใจที่จะดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
โชคดีที่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและการแก้ไขโดยมนุษย์ที่มีคุณภาพ 🍀
8 เคล็ดลับในการทำให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI เป็นมนุษย์มากขึ้นและแก้ไขให้ดีขึ้น
การใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างเนื้อหาเป็นความคิดที่ชาญฉลาด แต่ควรมีมนุษย์ที่มีทักษะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์สุดท้ายเสมอ การตรวจทานและแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI ช่วยเพิ่มความอ่านง่าย ขจัดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็น เช่น คำที่ใช้มากเกินไปและวลีที่ฟังดูแปลก และทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีความหมาย
มาสำรวจ แปด เคล็ดลับ และเทคนิค สำหรับการปรับแต่งเนื้อหา AI และเพิ่มประโยชน์ให้มากขึ้น 🌸
1. ใช้เครื่องมือ AI ที่มีคุณภาพและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อลดการแก้ไขด้วยตนเอง
คุณภาพของเครื่องมือที่คุณใช้มีผลต่อประสิทธิภาพของเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อลดงานแก้ไข สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือค้นหาเครื่องมือที่สามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้โดยไม่ต้องปรับแต่งมากเกินไป
หากคุณต้องการประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหา ให้ใช้ClickUp Brain— มันคือผู้ช่วย AI สร้างสรรค์ที่อาศัยอยู่บนแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงาน ClickUp
ClickUp Brain (เดิมชื่อ ClickUp AI) มีเครือข่ายประสาทที่ได้รับการฝึกฝนและปรับแต่งอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเข้าใจบริบทได้อย่างแม่นยำ ไม่เหมือนกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาพื้นฐานอื่นๆ ที่เพียงแค่แสดงเวอร์ชันที่ปรับแต่งของ ChatGPT ClickUp Brain ถูกผสานรวมด้วยความรู้เฉพาะบทบาทที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบตามคำแนะนำที่กำหนดเองหรือประเด็นที่ต้องการพูดคุย
ผู้เขียน AI ช่วยลดงานแก้ไขของมนุษย์อย่างมากโดย:
- การสร้างเนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบและโครงสร้างมาตรฐานเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ
- ปรับแต่งข้อความและสำเนาให้เหมาะสมในด้านไวยากรณ์ ความชัดเจน และน้ำเสียง
- แก้ไขการสะกดคำและข้อผิดพลาดเล็กน้อยโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติม
สิ่งที่ทำให้ผู้เขียน AI ของ ClickUp Brain โดดเด่นคือ ความสามารถในการเรียนรู้ ข้อมูลบริบทใหม่ด้วยความเร็วที่สูงเป็นพิเศษ
สมมติว่าคุณนำเอกสารผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าสู่เครื่องมือนี้ มันสามารถเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยของสิ่งที่คุณนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว และสร้างหน้าแลนดิ้งเพจและสรุปเนื้อหาที่ ปรับให้เหมาะสมกับแบรนด์ ของคุณโดยเฉพาะ โปรดทราบว่าข้อมูลที่คุณแชร์กับ ClickUp Brain จะถูกเก็บเป็นความลับและปลอดภัยภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเท่านั้น
ตอนนี้ มาสำรวจแง่มุมการใช้งานบางอย่างของการใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างและแก้ไขเนื้อหาของคุณ กันเถอะ 🌻
สร้าง, ปรับปรุง, และจัดระเบียบเนื้อหาด้วย ClickUp Brain และ ClickUp Docs
ClickUpระบบช่วยเขียน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยที่สุด สามารถช่วยคุณสร้างข้อความทุกประเภทสำหรับบริบทต่าง ๆ ได้ ร่างเอกสารสำหรับพนักงานหรือลูกค้าสร้างแผนโครงการเขียนอีเมล หรือวางแผนการตลาด— ตัวเลือกไม่มีที่สิ้นสุด แน่นอนว่าคุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain สำหรับการสร้างข้อความทั่วไปได้ด้วยคำสั่งง่าย ๆ
คุณสามารถจัดเก็บเนื้อหาทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นภายในClickUp Docs ซึ่งเป็นตัวเลือกของแพลตฟอร์มสำหรับการสร้าง แก้ไข และจัดการเอกสาร สิ่งนี้ให้ความสะดวกเพิ่มเติมแก่คุณในการจัดระเบียบเนื้อหาภายในรายการและโฟลเดอร์จากตำแหน่งเดียว
คุณสามารถเปิดใช้ฟีเจอร์การเขียนด้วย AI ของ ClickUp ได้โดยตรงจากงานหรือเอกสารใด ๆ ก็ตาม สมมติว่าคุณต้องการเขียนข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นี่คือขั้นตอนที่คุณต้องทำ:
- เปิดตัว ClickUp Docs
- ใส่เครื่องหมายทับ (/) แล้วพิมพ์ AI
- เลือก เขียนด้วย AI
- พิมพ์ เขียนข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แล้วกด Enter
นั่นแหละ! ClickUp Brain จะสร้างข้อความที่มีคุณค่าสูงให้คุณ—คุณจะสังเกตเห็นคุณภาพที่ปรับปรุงได้ทันทีหากคุณเคยใช้ผู้เขียน AI ทั่วไปมาก่อน จากจุดนี้เป็นต้นไป คุณสามารถใช้มันได้ทันทีหรือแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเป็นตัวคุณเอง
ใช้คำแนะนำและคำสั่งเฉพาะบทบาทของ ClickUp สำหรับการสร้างและแก้ไขเนื้อหา
คำแนะนำมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเนื้อหาคุณภาพ—โชคดีที่ ClickUp Brain พร้อมช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ คุณจะชื่นชอบ คำแนะนำที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 100 แบบ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย ซึ่งเหมาะสำหรับทีมต่าง ๆ และกรณีการใช้งานต่าง ๆ คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ และลดความพยายามของคุณ นี่คือวิธีการใช้คำแนะนำ:
- เปิดเอกสาร ClickUp
- ใส่เครื่องหมายทับ (/) แล้วพิมพ์ เครื่องมือ AI
- เลือกทีมที่คุณเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้บริบท—คุณมีตัวเลือกมากกว่า 10 ตัวเลือก สมมติว่าคุณทำงานใน การตลาด ดังนั้นคุณจะเลือกแผนกนั้น
- คุณจะเห็นรายการ 20+ คำสั่ง AI เช่น สร้างไอเดียแคมเปญ, เขียนกรณีศึกษา, และ วางแผนกิจกรรมการตลาด เลือกคำสั่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณและเพลิดเพลินกับผลลัพธ์ภายในไม่กี่วินาที
ตามที่คุณเห็น ClickUp Brain ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการช่วยคุณคิดค้นและวางแผนการแก้ปัญหา นอกจากนี้ คุณยังมีฟีเจอร์แก้ไขด้วย AIที่ช่วยให้คุณปรับแต่งผลลัพธ์ได้รวดเร็วขึ้น!
ขณะแก้ไขข้อความที่มีอยู่แล้วบน ClickUp คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อ:
- ตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ
- สรุปข้อความ
- อธิบายคำและวลีเฉพาะ
- ปรับปรุงการเขียน
- ทำให้ข้อความสั้นลงหรือยาวขึ้น
- ทำให้ข้อความง่ายขึ้น
- แปลข้อความ
- ปรับบริบทใหม่
- เขียนต่อไป
นั่นคือเวลาหลายชั่วโมงของการตัดต่อที่เสร็จสิ้นในไม่กี่วินาที! 😍
เราจะเน้นย้ำอีกครั้งว่า ClickUp ไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าความปลอดภัยของฟีเจอร์นี้
2. ให้ความสนใจกับบริบทขณะแก้ไข
นี่คือความรู้สึกทั่วไปที่เราได้รับขณะอ่านเนื้อหาที่เขียนโดย AI ซึ่งไม่ได้คุณภาพ—ข้อมูลทั้งหมดดูเหมือนถูกต้องและทันสมัย ไม่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือการสะกดคำ อย่างไรก็ตาม บางอย่างยังรู้สึกไม่ถูกต้อง และคำตอบอาจเป็นเพราะข้อความขาดการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นและบริบท
แพลตฟอร์ม AI ที่ได้รับการฝึกฝนไม่ดีมักจะ ทำพลาดเรื่องบริบท เหตุผลเบื้องหลังนั้นง่ายมาก—พวกเขาไม่รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือบริษัทของคุณดีเท่าที่คุณรู้จัก นอกจากนี้ ข้อมูลที่พวกเขาใช้ในการฝึกฝนอาจมีข้อจำกัดในแง่ของกรณีการใช้งาน
ดังนั้น ในการแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าใครจะเป็นผู้อ่านข้อความของคุณ และคุณต้องการสื่อสารข้อความของคุณอย่างไร ให้เก็บข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเหล่านี้ไว้ในใจขณะแก้ไข เพื่อระบุจุดที่ข้อความไม่สามารถดึงดูดผู้อ่านได้ และแก้ไขด้วยทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทมากขึ้น ✔️
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทนและสไตล์สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
ลองนึกภาพนี้—เว็บไซต์ของบริษัทคุณเต็มไปด้วยโพสต์ที่ตลกขบขัน การเล่นคำ และอีโมจิ ทุกบทความในบล็อกและหน้าแลนดิ้งเพจสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบริษัท และลูกค้าของคุณชื่นชอบมัน
จากนั้น คุณตัดสินใจใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI สำหรับคำอธิบายสินค้าหนึ่งรายการ เนื้อหาอาจไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ แต่กลับดูห่างเหินและไม่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
นี่เป็นปัญหาทั่วไปที่พบในเนื้อหาที่เขียนโดย AI ทั่วไป เมื่อแก้ไขข้อความที่สร้างโดยเครื่อง คุณจำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและสไตล์ที่คุณใช้เป็นประจำ ในกรณีนี้ คุณต้องแก้ไขคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่สร้างโดย AI ให้ฟังดูตลกหรือเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
เป็นความคิดที่ดีที่จะ สร้างคู่มือรูปแบบข้อความสำหรับบรรณาธิการ ของคุณ เพื่อให้พวกเขาปฏิบัติตามเมื่อแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะรู้ว่าควรเน้นที่อะไรและควรแก้ไขอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาและปรับปรุงความอ่านง่าย
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตแนวทางแบรนด์ของ ClickUpเพื่อกำหนดเสียงแบรนด์ที่คุณต้องการ โทนการสื่อสาร และรูปแบบการเขียน
4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและอ้างอิงแหล่งที่มา
แพลตฟอร์ม AI ส่วนใหญ่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตอบคำถามของคุณ ปัญหาคือฐานข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ และอาจมีข้อผิดพลาดทางข้อมูลอยู่ บทบาทของการแก้ไขโดยมนุษย์ในที่นี้คือการ ตรวจสอบสองครั้ง ทุกข้อความที่สร้างโดย AI เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและถูกต้อง ตามลักษณะของเนื้อหา คุณอาจต้องการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ที่ด้านล่างเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อความของคุณ
การตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบทความเชิงกระบวนการหรือบทความที่มีข้อมูลอ่อนไหว ตัวอย่างเช่น คุณไม่ควรพึ่งพาเครื่องมือ AI ในการสร้างคู่มือขั้นตอนการทำศัลยกรรมทางระบบทางเดินปัสสาวะโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
นี่นำเราไปสู่คำแนะนำอีกข้อหนึ่ง—การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เมื่อคุณแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI พวกเขาจะไม่แก้ไขสไตล์และไวยากรณ์ของคุณ แต่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทุกชิ้นถูกต้อง
คุณสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้ เพียงเชิญพวกเขาเข้าสู่ Workspace ของคุณ และพวกเขาสามารถตรวจสอบเนื้อหาของคุณแบบไม่พร้อมกันผ่านเครื่องมือตรวจทาน หรือแสดงความคิดเห็นใน ClickUp คุณยังสามารถลองทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ เนื่องจากแพลตฟอร์มรองรับการแก้ไขและแชทแบบเรียลไทม์ 🥰
5. ทำให้ภาษาที่ซับซ้อนง่ายขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพโดยรวม
แพลตฟอร์ม AI มักใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนเมื่อสร้างเนื้อหา ในบางบริบทนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่บ่อยครั้งที่ประโยคยาวและซับซ้อนทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อและทำให้ข้อความของคุณซับซ้อนเกินความจำเป็น
หากคุณต้องการเปลี่ยนเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้กลายเป็นเนื้อหาที่เหมือนมนุษย์ คุณจำเป็นต้อง ทำให้วลีที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ขึ้นอยู่กับหัวข้อ คุณอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเขียนย่อหน้าใหม่ทั้งหมดเพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย ในหลายกรณี การหาคำพ้องความหมายที่ง่ายกว่าสำหรับวลีและคำบางคำ และการแยกประโยคที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนสั้นๆ ก็เพียงพอแล้ว
6. กำจัดวลีที่ซ้ำซ้อน
อัลกอริทึม AI ที่ถูกใช้มากเกินไปดูเหมือนจะ ชอบมาก บางแนวคิด คำ และวลี มากกว่าสิ่งอื่น ๆ พวกมัน โผล่ขึ้นมาในข้อความของคุณ อยู่เรื่อย ๆ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเนื้อหาถูกสร้างขึ้นโดย AI
การซ้ำซ้อนเป็นเหตุผลที่หนักแน่นว่าทำไมการแก้ไขโดยมนุษย์จึงไม่สามารถต่อรองได้—อ่านข้อความและระบุโครงสร้างที่ปรากฏซ้ำๆ หาวิธีอื่นในการสื่อสารข้อความ เช่น การใช้มุมมองใหม่ การแยกหรือรวมประโยค หรือการเปลี่ยนโครงสร้างประโยคเพื่อให้ข้อความน่าสนใจยิ่งขึ้น
7. ใส่ประสบการณ์ส่วนตัวลงในข้อความที่สร้างโดย AI
แพลตฟอร์ม AI ไม่มีเรื่องเล่าส่วนตัวหรือประสบการณ์ที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับผู้อ่านได้—ในแง่นี้ เนื้อหาที่มนุษย์สร้างยังคงไม่มีใครเทียบได้ เนื่องจากองค์ประกอบเช่นการดึงดูดอารมณ์และการโน้มน้าวใจที่ดีกว่า
หากคุณต้องการทำให้เนื้อหา มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น คุณอาจต้องการเพิ่มเรื่องราวที่น่าสนใจ มุกตลก หรือตัวอย่างจากชีวิตจริงเข้าไปบ้าง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ—ปรับแต่งตามที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว
8. อย่าข้ามการแก้ไขเนื้อหาด้วยตนเองจากมุมมองทางเทคนิค
การนำข้อความ AI ของคุณผ่านเครื่องมือที่ตรวจสอบการสะกดคำ ไวยากรณ์ และแม้แต่โทนเสียงนั้น มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ แต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับการ แก้ไขด้วยตนเองและการตรวจทานทางเทคนิค อ่านเนื้อหาด้วยตาของคุณเองเพื่อค้นหาข้อผิดพลาด หาไอเดียใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย ความหลากหลาย และความเป็นธรรมชาติโดยรวม และทำการแก้ไขที่จำเป็น เชื่อในสัญชาตญาณของคุณ—อย่ากลัวที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อให้เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้ชมเป้าหมาย
เคล็ดลับเพิ่มเติม: หนึ่งในไอเดียคือการเปลี่ยนประโยคที่ใช้กริยาช่องที่ 3 เป็นกริยาช่องที่ 1 ซึ่งจะทำให้เนื้อหาของคุณดูตรงไปตรงมาและเป็นส่วนตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ควรระวังประโยคที่ยาวเกินไปและมีเครื่องหมายวรรคตอนผิดตำแหน่ง เพราะสิ่งเหล่านี้อาจตรวจจับได้ยากด้วยเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์
วิธีปรับปรุงเนื้อหา AI สำหรับ SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา)
แพลตฟอร์ม AI สามารถช่วยคุณสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นในหน้าผลการค้นหา (SERPs) เครื่องมือค้นหาไม่ได้สนใจแหล่งที่มาของเนื้อหาของคุณมากนัก ตราบใดที่เนื้อหานั้นเกี่ยวข้อง น่าสนใจ และมีประโยชน์
และเดาอะไรได้ไหม? นี่คือโอกาสอีกครั้งในการใช้สัมผัสของมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา AI
การปรับแต่งเนื้อหา AI สำหรับ SEO ต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- เพิ่มคำค้นหาและลิงก์ภายในและภายนอก
- ปรับปรุงโครงสร้างโดยใช้แท็กหัวข้อที่อ่านง่าย, จุดสัญลักษณ์, หรือรายการ
- แนบภาพเพื่อเพิ่มคุณค่า
- การลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็น
- ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนอีกครั้ง
คุณรู้หรือไม่? นอกจากจะช่วยคุณแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI แล้ว ClickUpยังช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ด้วย AI ของมัน— ใช้คำสั่งเพื่อค้นคว้าคำค้นหา, สร้างบรีฟ, สรุปข้อมูลการวิจัย, วิเคราะห์คู่แข่ง, และได้รับไอเดียการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา. คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการวิจัยและจัดการ SEO ของ ClickUpเพื่อประสานงานการดำเนินการ SEO ของคุณและจัดการงานที่เกี่ยวข้อง.
การใช้ ClickUp สำหรับกระบวนการทำงานด้านการผลิตเนื้อหา
การผลิตเนื้อหาอาจเป็นกระบวนการที่สร้างความเครียดได้ ไม่ว่าคุณจะใช้ AI หรือไม่ก็ตามการสลับบริบทอย่างต่อเนื่องขณะที่คุณสำรวจหัวข้อต่าง ๆ และขั้นตอนการแก้ไขก็อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นพิเศษ
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมแทบทุกอย่าง—การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การจัดการเอกสาร อะไรก็ตามที่คุณนึกถึง! คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการจัดการโครงการหลากหลายบนแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการสตรีมงานผลิตเนื้อหาและงานบรรณาธิการ
นอกจาก ClickUp Brain แล้ว ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้งานได้ดังนี้:
- งานใน ClickUp: ตัวเลือกสำหรับการสร้าง มอบหมาย ติดตาม และจัดประเภทงานเขียน งานแก้ไข งานการตลาด และงาน SEOคุณสามารถสร้าง ประเภทงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ
- มุมมองใน ClickUp: ช่วยให้คุณเห็นการผลิตของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นมุมมองรายการช่วยจัดระเบียบงานโครงการ ในขณะที่มุมมองปฏิทินเหมาะสำหรับการติดตามปฏิทินเนื้อหาของคุณ
- ClickUp Whiteboards: กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลไม่จำกัดขนาด ที่ทีมของคุณสามารถระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการในอนาคตได้
- ClickUp Automations: ใช้เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การอัปเดตสถานะของเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่น
ค้นหาแม่แบบ ClickUp สำหรับกรณีการใช้งานที่เหมาะสม
นอกจากคำแนะนำแล้ว ClickUp ยังมีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆตั้งแต่การตลาดและ ทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงการขายและ CRM เทมเพลตเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด และช่วยให้คุณมาตรฐานกระบวนการต่างๆ
หากคุณเป็นผู้ใช้ ChatGPT อย่างหนักลองดูเทมเพลต AI ของ ClickUp พร้อมคำสั่ง ChatGPT— ชุดคำสั่งที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณใช้ ChatGPT ได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
นอกจากนี้เทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUpยังสามารถช่วยคุณเอาชนะภาวะเขียนไม่ออก ประสิทธิภาพที่ไม่สม่ำเสมอ และการผัดวันประกันพรุ่งที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย คุณยังสามารถค้นหาตัวเลือกเพื่อกำหนดรูปแบบการเขียนที่ต้องการสำหรับข้อความต่างๆ และปฏิบัติตามหลักการ SEO ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ✍️
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนเนื้อหาของคุณเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาคือทางเลือกที่เหมาะสม พวกมันจำเป็นสำหรับทีมการตลาดเนื้อหาทุกทีม เพราะพวกมันช่วยปรับปรุงความโปร่งใสของสายการผลิตของคุณ และเผยให้เห็นปัญหาหรือการทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น
แม่แบบทั้งหมดของ ClickUp สามารถ ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณปรับให้เข้ากับความต้องการและเป้าหมายของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถ สร้างแม่แบบของคุณเอง ด้วยเครื่องมือสร้างแม่แบบ AI ของ ClickUp ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ด้วยฟีเจอร์ที่สะดวกนี้ คุณสามารถสร้างเทมเพลตได้ทุกประเภทสำหรับทีมของคุณ—เพียงแค่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณกับ ClickUp เลือกโทนเสียงที่ต้องการ (เช่น เป็นทางการ ตลก หรือสบายๆ) เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จะสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และสื่อสารข้อความที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
อนาคตของการแก้ไขเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
ด้วยเครื่องมือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงยากที่จะบอกได้ว่าอนาคตของการแก้ไขเนื้อหาด้วย AI จะเป็นอย่างไร นักเขียนเนื้อหา บรรณาธิการ และผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO มีแนวโน้มที่จะพึ่งพาเครื่องมือสร้างเนื้อหาอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเมื่อมีตัวเลือกคุณภาพสูงอย่าง ClickUp Brainด้วยผู้ช่วยแก้ไขและเขียนที่ทรงพลัง คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
แม้ว่าเทคโนโลยีจะกลายเป็นส่วนสำคัญของการจัดการเนื้อหาไปแล้ว แต่ก็ไม่มีวี่แววว่ามันจะเข้ามาแทนที่กระบวนการทั้งหมด—การมีส่วนร่วมของมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้ แม้แต่ผู้สร้างเนื้อหาที่มีความหลงใหลซึ่งเคยคิดว่า AI เป็นภัยคุกคาม ตอนนี้พวกเขากำลังพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการนำเสนอเนื้อหาที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น—และโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า! ❤️🔥
ใช้ ClickUp เพื่อเขียนและแก้ไขเนื้อหา AI อย่างมืออาชีพ
การสร้างเนื้อหาด้วย AI ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ ClickUp's AI assistant มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อสร้าง สรุป และแก้ไขเนื้อหา รวมถึงทำงานของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม! ผสานฟีเจอร์อันทรงนี้เข้ากับตัวเลือกการจัดการงานและโครงการอื่น ๆ ของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้พุ่งทะยาน
ต้องการดูตัวอย่างก่อนไหม?สมัครใช้ ClickUpฟรี และดูว่ามันสามารถช่วยคุณจัดการเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร 🧙