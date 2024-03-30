บล็อก ClickUp

วิธีแก้ไขเนื้อหา AI: คู่มือการผลิตผลงานที่น่าสนใจและมีมาตรฐานสูง

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
30 มีนาคม 2567

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้กลายเป็นผู้ช่วยชีวิตสำหรับผู้สร้างเนื้อหา นักการตลาด และธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก สำหรับผู้เริ่มต้น มันสามารถสร้างข้อความทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้า ซึ่งเป็นพรอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในวงการที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการตลาดเนื้อหา

โดยส่วนใหญ่แล้ว มันเป็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบ—แทนที่จะต้องต่อสู้กับอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ที่น่าหงุดหงิดสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียหรือบล็อกใหม่ คุณสามารถนั่งพักผ่อนและปล่อยให้เครื่องมือ AIทำงานอย่างมหัศจรรย์ได้ นั่นหมายถึงงานหลายชั่วโมงเสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาที ใช่ไหม? อย่ารีบร้อน! 🤖

หากคุณอยู่ที่นี่ แสดงว่าคุณตระหนักดีว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI นั้นไม่สมบูรณ์แบบและไม่สามารถทดแทนการตัดสินใจที่เฉียบแหลมของสมองมนุษย์ได้ (อย่างน้อยก็ในตอนนี้) เนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นอย่างกลไก จึงมักขาดความคิดสร้างสรรค์ มีโครงสร้างประโยคที่แปลกประหลาด และอาจมีข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริงได้

ประเด็นสำคัญคือ เนื้อหาที่เขียนโดย AI ยังคงต้องการการแก้ไขจากมนุษย์อย่างมาก เพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติและดึงดูดผู้อ่านที่เนื้อหาต้องการเข้าถึงอย่างแท้จริง

ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น วิธีการแก้ไขเนื้อหา AI เพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ ปรับให้เหมาะสมกับ SEO หรือการตลาดเนื้อหา และเพิ่มความน่าสนใจโดยรวม

เนื้อหาที่สร้างโดย AI: ข้อได้เปรียบและข้อเสีย

เนื้อหาที่สร้างโดย AI ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องมือ AIตามคำสั่งที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง การสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพนี้เป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีเช่น การสร้างภาษาธรรมชาติ (NLG) และ แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ซึ่งแพลตฟอร์ม AI ใช้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบภาษา, อนุมานจากชุดข้อมูลที่มีอยู่, และผลิตข้อความที่เหมือนมนุษย์

ในขณะที่กระบวนการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดูเหมือนจะเป็นการจำลองสติปัญญาของมนุษย์ แต่ก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ⚖️

ข้อดี

ข้อดีที่เห็นได้ชัดที่สุดของการใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI คือการประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลองนึกถึงเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIว่าเป็นผู้ช่วยเขียนส่วนตัวของคุณ—พวกเขาสามารถช่วยคุณสร้างร่างและสร้างเนื้อหาได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีด้วยการป้อนข้อมูลเพียงเล็กน้อย

ประโยชน์ที่โดดเด่นอื่น ๆ ได้แก่:

  • การประหยัดค่าใช้จ่าย: ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการจำนวนมากไม่สามารถจ้างทีมสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้ จึงต้องพึ่งพาเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI เพื่อให้ได้งานเขียนที่มีคุณภาพในระดับหนึ่ง
  • ความพร้อมใช้งานของเนื้อหา: AI ไม่มีการหยุดพักหรือประสบปัญหาการเขียนติดขัด ด้วยความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้ตลอดเวลาแม้ในเวลาที่จำกัดหรือมีเป้าหมายการเผยแพร่ที่เร่งด่วน (และยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาได้ผ่านการแก้ไข)
  • เสียงแบรนด์ที่สม่ำเสมอ: หากคุณใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เนื้อหาที่สร้างโดย AI จะเลียนแบบสไตล์การเขียนที่คุณต้องการและช่วยให้เสียงแบรนด์มีความสม่ำเสมอ

ข้อเสีย

มาพลิกด้านตรงข้ามของเหรียญเนื้อหาที่สร้างโดยเครื่องจักรและพูดถึงข้อเสียของมันกันบ้าง เราไม่อยากให้ดูเหมือนมนุษย์จู้จี้ที่มีมาตรฐานไม่สมจริง แต่โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถสังเกตเห็นปัญหาเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้เครื่องมือ AI ทั่วไป:

  • ขาดการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นและการไหลของเนื้อหาที่เป็นเหตุเป็นผล: หากเนื้อหาของคุณขาดการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น อาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์และแม้กระทั่งไร้สาระนี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เครื่องมือตรวจจับ AIใช้ในการวิเคราะห์ว่าผลงานนั้นเขียนโดยมนุษย์หรือไม่
  • โครงสร้างประโยคซ้ำซ้อน: เนื้อหาที่เขียนโดย AI มักเป็นไปตามสูตรสำเร็จ ส่งผลให้เกิดวลีที่ซ้ำกัน คุณจะพบโครงสร้างประโยคและความยาวของประโยคที่ซ้ำซ้อน ซึ่งส่งผลต่อความอ่านง่ายของเนื้อหาและอาจทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณรู้สึกเบื่อ
  • ขาดน้ำเสียงในภาษา: คุณรู้ไหมเวลาที่คุณคุยกับใครบางคนที่พยายามอย่างมากที่จะฟังดูฉลาด? นี่คือสิ่งที่ข้อความที่สร้างโดยเครื่องจักรที่อ่อนแอมักจะอ่านได้—คุณจะสังเกตเห็นภาษาที่ซับซ้อนที่อาจไม่มีความหมายในหลายๆ บริบท และอาจนำไปสู่การตีความผิดได้
  • ปัญหาความน่าเชื่อถือ: AI สร้างสรรค์ที่ได้รับการฝึกฝนไม่เพียงพอ มักจะผิดพลาดแม้แต่ข้อเท็จจริงพื้นฐานที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากดึงข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่มีการใช้ชุดข้อมูลที่ถูกต้อง
  • ขาดความเป็นมนุษย์: เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจดูจืดชืดหรือทั่วไป เนื่องจากขาดเรื่องราวส่วนตัว มุมมองที่สร้างสรรค์ หรือจุดดึงดูดความสนใจที่จะดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณ

โชคดีที่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและการแก้ไขโดยมนุษย์ที่มีคุณภาพ 🍀

8 เคล็ดลับในการทำให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI เป็นมนุษย์มากขึ้นและแก้ไขให้ดีขึ้น

การใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างเนื้อหาเป็นความคิดที่ชาญฉลาด แต่ควรมีมนุษย์ที่มีทักษะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์สุดท้ายเสมอ การตรวจทานและแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI ช่วยเพิ่มความอ่านง่าย ขจัดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็น เช่น คำที่ใช้มากเกินไปและวลีที่ฟังดูแปลก และทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีความหมาย

มาสำรวจ แปด เคล็ดลับ และเทคนิค สำหรับการปรับแต่งเนื้อหา AI และเพิ่มประโยชน์ให้มากขึ้น 🌸

1. ใช้เครื่องมือ AI ที่มีคุณภาพและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อลดการแก้ไขด้วยตนเอง

คุณภาพของเครื่องมือที่คุณใช้มีผลต่อประสิทธิภาพของเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อลดงานแก้ไข สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือค้นหาเครื่องมือที่สามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้โดยไม่ต้องปรับแต่งมากเกินไป

หากคุณต้องการประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหา ให้ใช้ClickUp Brain— มันคือผู้ช่วย AI สร้างสรรค์ที่อาศัยอยู่บนแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงาน ClickUp

เลือกจากแผนกต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อรับเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของคุณ
ลองใช้ ClickUp Brain
เลือกจากแผนกต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อรับเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของคุณ

ClickUp Brain (เดิมชื่อ ClickUp AI) มีเครือข่ายประสาทที่ได้รับการฝึกฝนและปรับแต่งอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเข้าใจบริบทได้อย่างแม่นยำ ไม่เหมือนกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาพื้นฐานอื่นๆ ที่เพียงแค่แสดงเวอร์ชันที่ปรับแต่งของ ChatGPT ClickUp Brain ถูกผสานรวมด้วยความรู้เฉพาะบทบาทที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบตามคำแนะนำที่กำหนดเองหรือประเด็นที่ต้องการพูดคุย

ผู้เขียน AI ช่วยลดงานแก้ไขของมนุษย์อย่างมากโดย:

  • การสร้างเนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบและโครงสร้างมาตรฐานเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ
  • ปรับแต่งข้อความและสำเนาให้เหมาะสมในด้านไวยากรณ์ ความชัดเจน และน้ำเสียง
  • แก้ไขการสะกดคำและข้อผิดพลาดเล็กน้อยโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติม
การให้คำแนะนำใหม่บน ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain
การให้คำแนะนำใหม่บน ClickUp Brain

สิ่งที่ทำให้ผู้เขียน AI ของ ClickUp Brain โดดเด่นคือ ความสามารถในการเรียนรู้ ข้อมูลบริบทใหม่ด้วยความเร็วที่สูงเป็นพิเศษ

สมมติว่าคุณนำเอกสารผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าสู่เครื่องมือนี้ มันสามารถเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยของสิ่งที่คุณนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว และสร้างหน้าแลนดิ้งเพจและสรุปเนื้อหาที่ ปรับให้เหมาะสมกับแบรนด์ ของคุณโดยเฉพาะ โปรดทราบว่าข้อมูลที่คุณแชร์กับ ClickUp Brain จะถูกเก็บเป็นความลับและปลอดภัยภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเท่านั้น

ตอนนี้ มาสำรวจแง่มุมการใช้งานบางอย่างของการใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างและแก้ไขเนื้อหาของคุณ กันเถอะ 🌻

สร้าง, ปรับปรุง, และจัดระเบียบเนื้อหาด้วย ClickUp Brain และ ClickUp Docs

ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำให้กระบวนการคิดสร้างสรรค์และการเขียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลองใช้ ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำให้กระบวนการคิดสร้างสรรค์และการเขียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUpระบบช่วยเขียน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยที่สุด สามารถช่วยคุณสร้างข้อความทุกประเภทสำหรับบริบทต่าง ๆ ได้ ร่างเอกสารสำหรับพนักงานหรือลูกค้าสร้างแผนโครงการเขียนอีเมล หรือวางแผนการตลาด— ตัวเลือกไม่มีที่สิ้นสุด แน่นอนว่าคุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain สำหรับการสร้างข้อความทั่วไปได้ด้วยคำสั่งง่าย ๆ

คุณสามารถจัดเก็บเนื้อหาทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นภายในClickUp Docs ซึ่งเป็นตัวเลือกของแพลตฟอร์มสำหรับการสร้าง แก้ไข และจัดการเอกสาร สิ่งนี้ให้ความสะดวกเพิ่มเติมแก่คุณในการจัดระเบียบเนื้อหาภายในรายการและโฟลเดอร์จากตำแหน่งเดียว

คุณสามารถเปิดใช้ฟีเจอร์การเขียนด้วย AI ของ ClickUp ได้โดยตรงจากงานหรือเอกสารใด ๆ ก็ตาม สมมติว่าคุณต้องการเขียนข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นี่คือขั้นตอนที่คุณต้องทำ:

  1. เปิดตัว ClickUp Docs
  2. ใส่เครื่องหมายทับ (/) แล้วพิมพ์ AI
  3. เลือก เขียนด้วย AI
  4. พิมพ์ เขียนข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แล้วกด Enter

นั่นแหละ! ClickUp Brain จะสร้างข้อความที่มีคุณค่าสูงให้คุณ—คุณจะสังเกตเห็นคุณภาพที่ปรับปรุงได้ทันทีหากคุณเคยใช้ผู้เขียน AI ทั่วไปมาก่อน จากจุดนี้เป็นต้นไป คุณสามารถใช้มันได้ทันทีหรือแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเป็นตัวคุณเอง

ใช้คำแนะนำและคำสั่งเฉพาะบทบาทของ ClickUp สำหรับการสร้างและแก้ไขเนื้อหา

ความสามารถในการเขียนด้วย AI ของ ClickUp มอบสิ่งนั้นได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของข้อความที่สร้างโดย AI อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
ลองใช้ ClickUp Brain
ความสามารถในการเขียนด้วย AI ของ ClickUp มอบสิ่งนั้นได้อย่างแม่นยำ โดยรับประกันผลลัพธ์ของข้อความที่สร้างโดย AI อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ

คำแนะนำมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเนื้อหาคุณภาพ—โชคดีที่ ClickUp Brain พร้อมช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ คุณจะชื่นชอบ คำแนะนำที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 100 แบบ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย ซึ่งเหมาะสำหรับทีมต่าง ๆ และกรณีการใช้งานต่าง ๆ คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ และลดความพยายามของคุณ นี่คือวิธีการใช้คำแนะนำ:

  1. เปิดเอกสาร ClickUp
  2. ใส่เครื่องหมายทับ (/) แล้วพิมพ์ เครื่องมือ AI
  3. เลือกทีมที่คุณเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้บริบท—คุณมีตัวเลือกมากกว่า 10 ตัวเลือก สมมติว่าคุณทำงานใน การตลาด ดังนั้นคุณจะเลือกแผนกนั้น
  4. คุณจะเห็นรายการ 20+ คำสั่ง AI เช่น สร้างไอเดียแคมเปญ, เขียนกรณีศึกษา, และ วางแผนกิจกรรมการตลาด เลือกคำสั่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณและเพลิดเพลินกับผลลัพธ์ภายในไม่กี่วินาที
ใช้ ClickUp Brain เพื่อระดมความคิดและเขียนและแก้ไขเนื้อหาได้ในไม่กี่วินาที
ลองใช้ ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อระดมความคิดและเขียนและแก้ไขเนื้อหาได้ในไม่กี่วินาที

ตามที่คุณเห็น ClickUp Brain ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการช่วยคุณคิดค้นและวางแผนการแก้ปัญหา นอกจากนี้ คุณยังมีฟีเจอร์แก้ไขด้วย AIที่ช่วยให้คุณปรับแต่งผลลัพธ์ได้รวดเร็วขึ้น!

ใช้ ClickUp Brain เพื่อระดมความคิดและเขียนและแก้ไขเนื้อหาได้ในไม่กี่วินาที
ลองใช้ ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อระดมความคิดและเขียนและแก้ไขเนื้อหาได้ในไม่กี่วินาที

ขณะแก้ไขข้อความที่มีอยู่แล้วบน ClickUp คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อ:

  • ตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ
  • สรุปข้อความ
  • อธิบายคำและวลีเฉพาะ
  • ปรับปรุงการเขียน
  • ทำให้ข้อความสั้นลงหรือยาวขึ้น
  • ทำให้ข้อความง่ายขึ้น
  • แปลข้อความ
  • ปรับบริบทใหม่
  • เขียนต่อไป

นั่นคือเวลาหลายชั่วโมงของการตัดต่อที่เสร็จสิ้นในไม่กี่วินาที! 😍

สร้างเนื้อหาคุณภาพเยี่ยมด้วยผู้ช่วยเขียนและแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI จาก ClickUp
ลองใช้ ClickUp Brain
สร้างเนื้อหาคุณภาพเยี่ยมด้วยผู้ช่วยเขียนและแก้ไขด้วย AI จาก ClickUp

เราจะเน้นย้ำอีกครั้งว่า ClickUp ไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าความปลอดภัยของฟีเจอร์นี้

2. ให้ความสนใจกับบริบทขณะแก้ไข

นี่คือความรู้สึกทั่วไปที่เราได้รับขณะอ่านเนื้อหาที่เขียนโดย AI ซึ่งไม่ได้คุณภาพ—ข้อมูลทั้งหมดดูเหมือนถูกต้องและทันสมัย ไม่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือการสะกดคำ อย่างไรก็ตาม บางอย่างยังรู้สึกไม่ถูกต้อง และคำตอบอาจเป็นเพราะข้อความขาดการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นและบริบท

แพลตฟอร์ม AI ที่ได้รับการฝึกฝนไม่ดีมักจะ ทำพลาดเรื่องบริบท เหตุผลเบื้องหลังนั้นง่ายมาก—พวกเขาไม่รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือบริษัทของคุณดีเท่าที่คุณรู้จัก นอกจากนี้ ข้อมูลที่พวกเขาใช้ในการฝึกฝนอาจมีข้อจำกัดในแง่ของกรณีการใช้งาน

ดังนั้น ในการแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าใครจะเป็นผู้อ่านข้อความของคุณ และคุณต้องการสื่อสารข้อความของคุณอย่างไร ให้เก็บข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเหล่านี้ไว้ในใจขณะแก้ไข เพื่อระบุจุดที่ข้อความไม่สามารถดึงดูดผู้อ่านได้ และแก้ไขด้วยทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทมากขึ้น ✔️

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทนและสไตล์สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ

ลองนึกภาพนี้—เว็บไซต์ของบริษัทคุณเต็มไปด้วยโพสต์ที่ตลกขบขัน การเล่นคำ และอีโมจิ ทุกบทความในบล็อกและหน้าแลนดิ้งเพจสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบริษัท และลูกค้าของคุณชื่นชอบมัน

จากนั้น คุณตัดสินใจใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI สำหรับคำอธิบายสินค้าหนึ่งรายการ เนื้อหาอาจไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ แต่กลับดูห่างเหินและไม่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ

นี่เป็นปัญหาทั่วไปที่พบในเนื้อหาที่เขียนโดย AI ทั่วไป เมื่อแก้ไขข้อความที่สร้างโดยเครื่อง คุณจำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและสไตล์ที่คุณใช้เป็นประจำ ในกรณีนี้ คุณต้องแก้ไขคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่สร้างโดย AI ให้ฟังดูตลกหรือเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

เป็นความคิดที่ดีที่จะ สร้างคู่มือรูปแบบข้อความสำหรับบรรณาธิการ ของคุณ เพื่อให้พวกเขาปฏิบัติตามเมื่อแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะรู้ว่าควรเน้นที่อะไรและควรแก้ไขอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาและปรับปรุงความอ่านง่าย

เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตแนวทางแบรนด์ของ ClickUpเพื่อกำหนดเสียงแบรนด์ที่คุณต้องการ โทนการสื่อสาร และรูปแบบการเขียน

บันทึกเอกสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะและบรรยากาศของแบรนด์ของคุณตลอดจนข้อความที่ต้องการสื่อสารผ่านเทมเพลตที่ครอบคลุมทุกด้านนี้
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
บันทึกเอกสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะและบรรยากาศของแบรนด์ของคุณตลอดจนข้อความที่ต้องการสื่อสารผ่านเทมเพลตที่ครอบคลุมทุกด้านนี้

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและอ้างอิงแหล่งที่มา

แพลตฟอร์ม AI ส่วนใหญ่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตอบคำถามของคุณ ปัญหาคือฐานข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ และอาจมีข้อผิดพลาดทางข้อมูลอยู่ บทบาทของการแก้ไขโดยมนุษย์ในที่นี้คือการ ตรวจสอบสองครั้ง ทุกข้อความที่สร้างโดย AI เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและถูกต้อง ตามลักษณะของเนื้อหา คุณอาจต้องการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ที่ด้านล่างเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อความของคุณ

การตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบทความเชิงกระบวนการหรือบทความที่มีข้อมูลอ่อนไหว ตัวอย่างเช่น คุณไม่ควรพึ่งพาเครื่องมือ AI ในการสร้างคู่มือขั้นตอนการทำศัลยกรรมทางระบบทางเดินปัสสาวะโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

นี่นำเราไปสู่คำแนะนำอีกข้อหนึ่ง—การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เมื่อคุณแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI พวกเขาจะไม่แก้ไขสไตล์และไวยากรณ์ของคุณ แต่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทุกชิ้นถูกต้อง

คุณสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้ เพียงเชิญพวกเขาเข้าสู่ Workspace ของคุณ และพวกเขาสามารถตรวจสอบเนื้อหาของคุณแบบไม่พร้อมกันผ่านเครื่องมือตรวจทาน หรือแสดงความคิดเห็นใน ClickUp คุณยังสามารถลองทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ เนื่องจากแพลตฟอร์มรองรับการแก้ไขและแชทแบบเรียลไทม์ 🥰

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบประวัติย่อของคุณได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Docs

5. ทำให้ภาษาที่ซับซ้อนง่ายขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพโดยรวม

แพลตฟอร์ม AI มักใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนเมื่อสร้างเนื้อหา ในบางบริบทนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่บ่อยครั้งที่ประโยคยาวและซับซ้อนทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อและทำให้ข้อความของคุณซับซ้อนเกินความจำเป็น

หากคุณต้องการเปลี่ยนเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้กลายเป็นเนื้อหาที่เหมือนมนุษย์ คุณจำเป็นต้อง ทำให้วลีที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ขึ้นอยู่กับหัวข้อ คุณอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเขียนย่อหน้าใหม่ทั้งหมดเพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย ในหลายกรณี การหาคำพ้องความหมายที่ง่ายกว่าสำหรับวลีและคำบางคำ และการแยกประโยคที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนสั้นๆ ก็เพียงพอแล้ว

6. กำจัดวลีที่ซ้ำซ้อน

อัลกอริทึม AI ที่ถูกใช้มากเกินไปดูเหมือนจะ ชอบมาก บางแนวคิด คำ และวลี มากกว่าสิ่งอื่น ๆ พวกมัน โผล่ขึ้นมาในข้อความของคุณ อยู่เรื่อย ๆ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเนื้อหาถูกสร้างขึ้นโดย AI

การซ้ำซ้อนเป็นเหตุผลที่หนักแน่นว่าทำไมการแก้ไขโดยมนุษย์จึงไม่สามารถต่อรองได้—อ่านข้อความและระบุโครงสร้างที่ปรากฏซ้ำๆ หาวิธีอื่นในการสื่อสารข้อความ เช่น การใช้มุมมองใหม่ การแยกหรือรวมประโยค หรือการเปลี่ยนโครงสร้างประโยคเพื่อให้ข้อความน่าสนใจยิ่งขึ้น

7. ใส่ประสบการณ์ส่วนตัวลงในข้อความที่สร้างโดย AI

แพลตฟอร์ม AI ไม่มีเรื่องเล่าส่วนตัวหรือประสบการณ์ที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับผู้อ่านได้—ในแง่นี้ เนื้อหาที่มนุษย์สร้างยังคงไม่มีใครเทียบได้ เนื่องจากองค์ประกอบเช่นการดึงดูดอารมณ์และการโน้มน้าวใจที่ดีกว่า

หากคุณต้องการทำให้เนื้อหา มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น คุณอาจต้องการเพิ่มเรื่องราวที่น่าสนใจ มุกตลก หรือตัวอย่างจากชีวิตจริงเข้าไปบ้าง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ—ปรับแต่งตามที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว

8. อย่าข้ามการแก้ไขเนื้อหาด้วยตนเองจากมุมมองทางเทคนิค

การนำข้อความ AI ของคุณผ่านเครื่องมือที่ตรวจสอบการสะกดคำ ไวยากรณ์ และแม้แต่โทนเสียงนั้น มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ แต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับการ แก้ไขด้วยตนเองและการตรวจทานทางเทคนิค อ่านเนื้อหาด้วยตาของคุณเองเพื่อค้นหาข้อผิดพลาด หาไอเดียใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย ความหลากหลาย และความเป็นธรรมชาติโดยรวม และทำการแก้ไขที่จำเป็น เชื่อในสัญชาตญาณของคุณ—อย่ากลัวที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อให้เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้ชมเป้าหมาย

เคล็ดลับเพิ่มเติม: หนึ่งในไอเดียคือการเปลี่ยนประโยคที่ใช้กริยาช่องที่ 3 เป็นกริยาช่องที่ 1 ซึ่งจะทำให้เนื้อหาของคุณดูตรงไปตรงมาและเป็นส่วนตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ควรระวังประโยคที่ยาวเกินไปและมีเครื่องหมายวรรคตอนผิดตำแหน่ง เพราะสิ่งเหล่านี้อาจตรวจจับได้ยากด้วยเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์

วิธีปรับปรุงเนื้อหา AI สำหรับ SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา)

แพลตฟอร์ม AI สามารถช่วยคุณสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นในหน้าผลการค้นหา (SERPs) เครื่องมือค้นหาไม่ได้สนใจแหล่งที่มาของเนื้อหาของคุณมากนัก ตราบใดที่เนื้อหานั้นเกี่ยวข้อง น่าสนใจ และมีประโยชน์

และเดาอะไรได้ไหม? นี่คือโอกาสอีกครั้งในการใช้สัมผัสของมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา AI

การปรับแต่งเนื้อหา AI สำหรับ SEO ต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เพิ่มคำค้นหาและลิงก์ภายในและภายนอก
  • ปรับปรุงโครงสร้างโดยใช้แท็กหัวข้อที่อ่านง่าย, จุดสัญลักษณ์, หรือรายการ
  • แนบภาพเพื่อเพิ่มคุณค่า
  • การลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็น
  • ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนอีกครั้ง

คุณรู้หรือไม่? นอกจากจะช่วยคุณแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI แล้ว ClickUpยังช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ด้วย AI ของมัน— ใช้คำสั่งเพื่อค้นคว้าคำค้นหา, สร้างบรีฟ, สรุปข้อมูลการวิจัย, วิเคราะห์คู่แข่ง, และได้รับไอเดียการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา. คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการวิจัยและจัดการ SEO ของ ClickUpเพื่อประสานงานการดำเนินการ SEO ของคุณและจัดการงานที่เกี่ยวข้อง.

เทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO ของ ClickUp
เทมเพลตการวิจัยและการจัดการ SEO ของ ClickUp ช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูล SEO และงานของคุณ และทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

การใช้ ClickUp สำหรับกระบวนการทำงานด้านการผลิตเนื้อหา

การผลิตเนื้อหาอาจเป็นกระบวนการที่สร้างความเครียดได้ ไม่ว่าคุณจะใช้ AI หรือไม่ก็ตามการสลับบริบทอย่างต่อเนื่องขณะที่คุณสำรวจหัวข้อต่าง ๆ และขั้นตอนการแก้ไขก็อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นพิเศษ

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมแทบทุกอย่าง—การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การจัดการเอกสาร อะไรก็ตามที่คุณนึกถึง! คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการจัดการโครงการหลากหลายบนแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการสตรีมงานผลิตเนื้อหาและงานบรรณาธิการ

เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
ดูตารางเนื้อหาที่กำลังจะมาถึงของคุณได้ในพริบตาด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหาของ ClickUp

นอกจาก ClickUp Brain แล้ว ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้งานได้ดังนี้:

ค้นหาแม่แบบ ClickUp สำหรับกรณีการใช้งานที่เหมาะสม

นอกจากคำแนะนำแล้ว ClickUp ยังมีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆตั้งแต่การตลาดและ ทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงการขายและ CRM เทมเพลตเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด และช่วยให้คุณมาตรฐานกระบวนการต่างๆ

หากคุณเป็นผู้ใช้ ChatGPT อย่างหนักลองดูเทมเพลต AI ของ ClickUp พร้อมคำสั่ง ChatGPT— ชุดคำสั่งที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณใช้ ChatGPT ได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

คำแนะนำสำหรับ ChatGPT เพื่อสร้างเทมเพลตการเขียน
เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการเขียนสามารถช่วยปลุกนักเขียนในตัวคุณ

นอกจากนี้เทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUpยังสามารถช่วยคุณเอาชนะภาวะเขียนไม่ออก ประสิทธิภาพที่ไม่สม่ำเสมอ และการผัดวันประกันพรุ่งที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย คุณยังสามารถค้นหาตัวเลือกเพื่อกำหนดรูปแบบการเขียนที่ต้องการสำหรับข้อความต่างๆ และปฏิบัติตามหลักการ SEO ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ✍️

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนเนื้อหาของคุณเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาคือทางเลือกที่เหมาะสม พวกมันจำเป็นสำหรับทีมการตลาดเนื้อหาทุกทีม เพราะพวกมันช่วยปรับปรุงความโปร่งใสของสายการผลิตของคุณ และเผยให้เห็นปัญหาหรือการทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น

แม่แบบทั้งหมดของ ClickUp สามารถ ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณปรับให้เข้ากับความต้องการและเป้าหมายของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถ สร้างแม่แบบของคุณเอง ด้วยเครื่องมือสร้างแม่แบบ AI ของ ClickUp ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ด้วยฟีเจอร์ที่สะดวกนี้ คุณสามารถสร้างเทมเพลตได้ทุกประเภทสำหรับทีมของคุณ—เพียงแค่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณกับ ClickUp เลือกโทนเสียงที่ต้องการ (เช่น เป็นทางการ ตลก หรือสบายๆ) เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จะสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และสื่อสารข้อความที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง

ใช้ ClickUp AI Template Generator เพื่อสร้างเทมเพลตที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณอย่างละเอียด
ลองใช้ ClickUp Brain
ใช้ ClickUp AI Template Generator เพื่อสร้างเทมเพลตที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณอย่างละเอียด

อนาคตของการแก้ไขเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์

ด้วยเครื่องมือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงยากที่จะบอกได้ว่าอนาคตของการแก้ไขเนื้อหาด้วย AI จะเป็นอย่างไร นักเขียนเนื้อหา บรรณาธิการ และผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO มีแนวโน้มที่จะพึ่งพาเครื่องมือสร้างเนื้อหาอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเมื่อมีตัวเลือกคุณภาพสูงอย่าง ClickUp Brainด้วยผู้ช่วยแก้ไขและเขียนที่ทรงพลัง คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

แม้ว่าเทคโนโลยีจะกลายเป็นส่วนสำคัญของการจัดการเนื้อหาไปแล้ว แต่ก็ไม่มีวี่แววว่ามันจะเข้ามาแทนที่กระบวนการทั้งหมด—การมีส่วนร่วมของมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้ แม้แต่ผู้สร้างเนื้อหาที่มีความหลงใหลซึ่งเคยคิดว่า AI เป็นภัยคุกคาม ตอนนี้พวกเขากำลังพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการนำเสนอเนื้อหาที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น—และโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า! ❤️‍🔥

ใช้ ClickUp เพื่อเขียนและแก้ไขเนื้อหา AI อย่างมืออาชีพ

การสร้างเนื้อหาด้วย AI ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ ClickUp's AI assistant มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อสร้าง สรุป และแก้ไขเนื้อหา รวมถึงทำงานของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม! ผสานฟีเจอร์อันทรงนี้เข้ากับตัวเลือกการจัดการงานและโครงการอื่น ๆ ของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้พุ่งทะยาน

ต้องการดูตัวอย่างก่อนไหม?สมัครใช้ ClickUpฟรี และดูว่ามันสามารถช่วยคุณจัดการเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร 🧙