10 เครื่องมือเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2025

ทุกวันนี้ การตลาดเชิงเนื้อหาคือสิ่งสำคัญที่สุด แต่การสร้างเนื้อหาต้องใช้เวลาหากคุณทำเอง—แถมยังไม่ง่ายอีกด้วย
หากคุณเคยประสบปัญหาการเขียนไม่ออกขณะพยายามเขียนเนื้อหา เช่น บล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือข้อความโฆษณา คุณจะชื่นชอบเครื่องมือเขียนด้วย AI อย่างแน่นอน AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและทีมการตลาด รวมถึงผู้ประกอบการและฟรีแลนซ์ทุกประเภท ช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบ่อยครั้งยังนำเสนอไอเดียที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อนอีกด้วย ?
แน่นอนว่า AI มีข้อจำกัดบางประการ และโชคดีที่มันอาจจะไม่มีวันมาแทนที่สมองมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าคุณมองว่ามันเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่สะดวก มันสามารถช่วยประหยัดเวลาที่เคยใช้ไปกับการเขียนงานที่น่าเบื่อ ทำให้คุณมีเวลาไปทำสิ่งที่สำคัญกว่า เช่น การสรุปกลยุทธ์การตลาดของคุณหรือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ ?
มาดูกันว่า AI copywriting คืออะไรและทำงานอย่างไร จากนั้น หากคุณกำลังคิดที่จะสำรวจ AI ต่อไป เราจะแบ่งปันเคล็ดลับเกี่ยวกับสิ่งที่ควรพิจารณา และทบทวนเครื่องมือAIcopywritingที่ดีที่สุดในปี 2024
การเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI คืออะไร และทำงานอย่างไร?
การเขียนคำโฆษณาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI copywriting) คือการเขียนคำโฆษณาที่ทำโดยคอมพิวเตอร์แทนนักเขียนมนุษย์. มันผสานการประมวลผลภาษาธรรมชาติกับการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างเนื้อหาโดยปัญญาประดิษฐ์.
คุณจะต้องป้อนข้อความเริ่มต้นบางอย่างให้กับ AI Writer เพื่อเริ่มต้น—คล้ายกับการใส่คีย์เวิร์ดในเครื่องมือค้นหา บางระบบจะให้คุณระบุรายละเอียด เช่น กลุ่มเป้าหมายหรือโทนเสียงที่ต้องการ จากนั้น AI จะใช้ 알고ริทึมในการวิเคราะห์เนื้อหาที่คล้ายกันบนเว็บและสร้างไอเดียหรือข้อความทั้งบล็อกที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้คุณ ?
คุณสามารถใช้เครื่องมือเขียนข้อความด้วย AI เพื่อช่วยคุณในการเขียนและปรับปรุงข้อความทางการตลาดทุกประเภท รวมถึง:
- เนื้อหาเว็บไซต์และหน้าแลนดิ้งเพจ
- ทรัพยากรเพื่อเสริมศักยภาพการขาย
- ข้อความในอีเมล
- ข้อความโฆษณา Facebook และ Google
- เนื้อหาบล็อก
- โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
- บทสนทนาของแชทบอท
- คำอธิบายสินค้าสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
- คำอธิบายเมตาและชื่อเรื่อง
และอีกมากมาย
ฟังก์ชันการทำงานของ AI ยังสามารถช่วยคุณคิดค้นไอเดียสำหรับกลยุทธ์การตลาดของคุณ สร้างคำค้นหา SEO สำหรับแผนเนื้อหาของคุณ สรุปบันทึกที่ยาวให้กลายเป็นเนื้อหาที่กระชับ และแก้ไขข้อความของคุณให้คุณได้
โปรดจำไว้ว่าคุณยังคงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อความที่สร้างโดย AI นั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ลอกเลียนผลงานผู้อื่น และมักจะต้องเพิ่มความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก่อนที่คุณจะสามารถเผยแพร่ได้ ?
สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือเขียนคำโฆษณาด้วย AI
ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ อาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียนตัวใดจะเหมาะกับคุณที่สุด แม้ว่าซอฟต์แวร์หลายประเภทจะสร้างเนื้อหา AI ได้หลากหลายรูปแบบ แต่ก็มีเกณฑ์บางประการที่คุณควรพิจารณาเสมอ:
- ใช้งานง่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเข้าใจง่าย เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้วิธีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว
- เนื้อหาคุณภาพสูง: เนื้อหาที่สร้างโดย AI ต้องมีความถูกต้อง เขียนได้ดี มีไวยากรณ์ที่ถูกต้อง และปราศจากข้อผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่
- กรณีการใช้งานการจับคู่: เลือกเครื่องมือที่จะให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาแบบสั้นหรือยาว การถอดความหรือเขียนใหม่ หรือการเสนอแนวคิดเนื้อหาหรือการระดมความคิด
- คุ้มค่า: ซอฟต์แวร์เขียนเนื้อหาด้วย AI ควรมีราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณและให้ตัวเลือกการปรับแต่งที่เพียงพอ—เช่น โทนเสียง รูปแบบ และสไตล์—เพื่อที่คุณจะไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายตัว
10 เครื่องมือเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI ที่ดีที่สุด
ในขณะที่ChatGPTอาจเป็นหนึ่งในเว็บแอปที่มีชื่อเสียงที่สุดและเครื่องมือ AI หลายตัวใช้มันอยู่ ก็มีซอฟต์แวร์เขียนเนื้อหาด้วย AI ประเภทต่างๆ ที่มีให้บริการแล้วเช่นกัน
ในการเลือกเครื่องมือเขียนคำโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ให้พิจารณาว่าคุณต้องการสร้างเนื้อหาประเภทใดโดยใช้ AI และต้องการปรับแต่งมากน้อยเพียงใด จากนั้นมองหาผู้ช่วยเขียนที่ใช้งานง่ายและสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้
นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดบางประการที่ควรพิจารณาในปี 2024
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดโดยรวมสำหรับการเขียนคำโฆษณาด้วย AI
ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุด ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลา ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการทำงานร่วมกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ด้วยชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมือ AI ในตัว ClickUp Brain
เครื่องมือเขียนด้วย AI ของ ClickUpสร้างเนื้อหาได้รวดเร็วและดีกว่าที่เคย เขียนจากศูนย์หรือใช้หนึ่งในเทมเพลตคำสั่งChatGPTAIของเราเพื่อเริ่มต้น ด้วยเทมเพลตที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การตลาด การจัดการโครงการ ไปจนถึงการเขียนคัดลอก คุณจะไม่เจอกับภาวะเขียนไม่อีกต่อไป ?
ใช้ AI เพื่อเขียนเนื้อหาของคุณในClickUp Doc— เครื่องมือเอกสารในตัวของ ClickUp. เนื้อหาของคุณจะถูกบันทึกไว้ในที่ทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้เอกสารสำคัญทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว คุณสามารถค้นหาได้ตลอดเวลา. คุณยังสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณเพื่อให้เอกสารสมบูรณ์แบบ.
จากนั้นเชื่อมต่อเอกสารนั้นกับงานในเวิร์กโฟลว์ของคุณClickUp Tasksช่วยให้คุณติดตามได้อย่างแม่นยำว่าต้องทำอะไรและเมื่อไหร่ เลือกวิธีที่คุณต้องการดูงานของคุณ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง และรับการแจ้งเตือนสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การเขียนบล็อกหรืออีเมลประจำสัปดาห์ของคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนบล็อก, อีเมล, เนื้อหาหน้า landing page, คำขวัญการตลาด, หรือแบบสำรวจ—หรือวางแผนกลยุทธ์แคมเปญหรือกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
- ระบุข้อมูลเชิงลึกและรายการที่ต้องดำเนินการจากเอกสารหรืองานได้อย่างง่ายดาย
- สรุปเนื้อหาที่ยาวเพื่อให้คุณไม่ต้องอ่านอย่างยากลำบากทีละคำ
- แก้ไขสำเนาที่สร้างขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้ชัดเจนและน่าสนใจยิ่งขึ้น
- ใช้การจัดรูปแบบที่มีอยู่ในตัวเพื่อทำให้เอกสารของคุณดูเป็นมืออาชีพ
- สร้างไอเดียการระดมสมองที่ช่วยยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณไปสู่อีกระดับ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ารู้สึกท่วมท้นกับจำนวนฟีเจอร์ของ ClickUp ที่มีอยู่มากมาย แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยศูนย์ช่วยเหลือที่ครอบคลุม
- แผนฟรีของ ClickUp ไม่มีเครื่องมือเขียนข้อความด้วย AI ดังนั้นคุณจะต้องจ่ายเพิ่ม $5 ต่อผู้ใช้เพื่อเพิ่ม AI ในแผนชำระเงินใด ๆ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: 5 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือนสำหรับ Workspace ที่ชำระเงินทุกประเภท
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. แจสเปอร์ เอไอ
ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุม
Jasperเป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ มันเรียนรู้โทนเสียงที่คุณต้องการและทำงานร่วมกับคู่มือสไตล์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาแต่ละประเภทเป็นไปตามแบรนด์ ?
คุณสามารถเขียนเนื้อหาสั้น ๆ อย่างรวดเร็ว เช่น โฆษณาหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และโหมดบอสจะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาแบบยาว เช่น บล็อกที่ปรับให้เหมาะกับ SEO, อีเมล, และรายงาน Jasper ยังเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเขียนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน เช่น อีเมลถึงลูกค้าที่โกรธ ในลักษณะที่สร้างสรรค์มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างเนื้อหาแชทบอทโดยใช้ Jasper Chat และภาพประกอบข้อความของคุณด้วย AI Art
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสำเนาของคุณไม่ปรากฏที่อื่นทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขเอกสารของคุณ
- ใช้ Jasper ได้มากกว่า 30 ภาษา
- รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยด้วยโปรโตคอลความปลอดภัยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Jasper
- บางครั้ง Jasper ไม่เข้าใจคำสั่งและคุณอาจได้ข้อความที่สับสนหรือไม่สามารถใช้งานได้
- อาจจะมีราคาสูงไปหน่อยสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, หรือบุคคลเช่นบล็อกเกอร์หรือนักเขียนเนื้อหาฟรีแลนซ์
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: สำหรับผู้ที่ทำเป็นงานอดิเรก, ราคา $49 ต่อเดือน
- ข้อดี: สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก ราคา $69 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: แผนเฉพาะสำหรับทีมและธุรกิจที่กำลังเติบโต
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200+)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
3. Wordtune
ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงประโยคและการแก้ไขเนื้อหา AI
Wordtune ไม่ใช่เครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI แบบครบวงจร แต่ช่วยให้คุณเขียนเนื้อหาได้เร็วขึ้นและกระชับมากขึ้น เริ่มต้นเขียนเนื้อหาของคุณตั้งแต่ต้นหรือใช้หนึ่งในเทมเพลตเป็นแรงบันดาลใจ จากนั้นใช้ AI เพื่อปรับแต่งและทำให้สมบูรณ์แบบ
คุณสามารถปรับแต่งข้อความของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวด้วยข้อเท็จจริง ตัวอย่าง สถิติ ข้อโต้แย้ง หรือเรื่องตลก เพื่อทำให้ข้อความน่าสนใจยิ่งขึ้น และสิ่งที่ดีคือซอฟต์แวร์เขียนข้อความโฆษณาด้วย AI นี้ใช้เฉพาะข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากแหล่งข้อมูลห้าแหล่งที่แตกต่างกันเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความของคุณถูกต้องสมบูรณ์ ✅
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- นำเนื้อหาของคุณไปใช้ใหม่บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยใช้ Wordtune เพื่อปรับคำหรือแม้แต่เปลี่ยนโทนของเนื้อหา
- ใช้ตัวสรุปเพื่อดึงประเด็นหลักจากบล็อก, PDF หรือวิดีโอ YouTube
- เพิ่มส่วนขยาย Chrome เพื่อใช้ Wordtune บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Google Docs, Microsoft, Gmail หรือ LinkedIn
- ทำงานกับ Wordtune บนมือถือ, แอปพลิเคชัน, หรือเดสก์ท็อปของคุณ
ข้อจำกัดของ Wordtune
- จุดมุ่งหมายของมันคือการปรับปรุงการเขียนมากกว่าการสร้างเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับการคิดค้นไอเดียหรือการเขียนเนื้อหาที่ยาว
- แผนฟรีอนุญาตให้แก้ไขใหม่ได้เพียง 10 ครั้งต่อวัน ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหากคุณเขียนมาก
ราคาของ Wordtune
- ฟรี: ฟรีสำหรับการเขียนใหม่ 10 ครั้งต่อวัน
- เพิ่มเติม: $9.99/เดือน สำหรับการแก้ไขใหม่ 30 ครั้งต่อวัน
- ไม่จำกัด: $14.99/เดือน สำหรับการเขียนใหม่ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Wordtune เหล่านี้!
4. Writesonic
เหมาะที่สุดสำหรับข้อความโฆษณาและหน้าแลนดิ้งเพจ
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มเนื้อหา AI ที่ครบวงจรซึ่งสามารถสร้างข้อความ เสียง รูปภาพ และการสนทนาของแชทบอทได้Writesonicเป็นตัวเลือกที่ดี มันใช้ GPT-3 และ GPT-4 ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อความที่คุณต้องการ ?
ใช้ AI ในการเขียนบทความยาว บล็อก รายงาน หน้าแลนดิ้ง อีเมล คำอธิบายสินค้าอีคอมเมิร์ซ ข้อความโฆษณา และอื่นๆ อีกมากมาย ป้อนคำสั่งโดยการพิมพ์หรือใช้คำสั่งเสียง จากนั้น Writesonic จะสร้างข้อความที่เกี่ยวข้องหลายเวอร์ชัน ย่อ ขยาย หรือเรียบเรียงข้อความที่สร้างขึ้นใหม่จนกว่าคุณจะได้เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- สร้างเวอร์ชันของข้อความของคุณได้ตามต้องการเพื่อให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณกำลังมองหา
- ใช้ Writesonic ได้มากกว่า 25 ภาษา
- เพิ่มอันดับเนื้อหาของคุณในเครื่องมือค้นหาด้วยการปรับแต่ง SEO
- เผยแพร่สำเนาของคุณโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Shopify, WordPress หรือ Wix
ข้อจำกัดของ Writesonic
- คุณภาพของเนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจไม่แข็งแกร่งหรือสร้างสรรค์เท่าที่ควรจะเป็น
- หากคุณอยู่ในแผนราคาที่ต่ำกว่า คุณจะถูกจำกัดจำนวนคำที่สามารถสร้างได้ในแต่ละเดือน
ราคา Writesonic
- ทดลองใช้ฟรี: ต่อผู้ใช้สำหรับสูงสุด 10,000 คำต่อเดือน
- ทีมขนาดเล็ก: $19/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับไม่เกิน 200,000 คำต่อเดือน
- ฟรีแลนซ์: $20/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับคำไม่จำกัด
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
5. Copysmith
เหมาะที่สุดสำหรับงานเขียนข้อความทางการตลาดและการขาย
ครอบครัวซอฟต์แวร์เขียนคำโฆษณาด้วย AI ของ Copysmith ประกอบด้วย Describely, Frase และ Rytr (ซึ่งจะแสดงแยกต่างหากด้านล่าง)
Describely สร้างเนื้อหาผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO สำหรับแคตตาล็อกและเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ สร้างเนื้อหาจากศูนย์หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และเขียนใหม่ในโทนที่คุณเลือก เช่น มืออาชีพ ตลก หรือตื่นเต้น
Frase ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีอันดับสูงบน Google มันช่วยคุณค้นคว้าคำหลักและบทความจากคู่แข่งในการค้นหาของคุณ จากนั้นมันจะร่างโครงร่างเนื้อหาตามการค้นคว้านั้นเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้เขียนเนื้อหาของคุณได้ ✍️
คุณสมบัติเด่นของ Copysmith
- ผสาน Describely กับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเช่น Shopify และ WooCommerce สำหรับการจัดการสินค้าอย่างง่ายดาย
- ตรวจสอบว่าสำเนาของคุณไม่ซ้ำใครด้วยโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
- ใช้ Frase เพื่อสร้างสรุปเนื้อหา SEO รายละเอียดโดยอัตโนมัติสำหรับนักเขียนของคุณ
- แชร์เอกสาร Frase กับนักเขียนและลูกค้าได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์และโฟลเดอร์โครงการทีม
ข้อจำกัดของ Copysmith
- แพ็กเกจ Describley Free และ Core อนุญาตให้ใช้ได้เพียงจำนวนสินค้าขั้นต่ำเท่านั้น หากคุณต้องการใช้มากกว่านี้ คุณจะต้องอัปเกรดหรือชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับแพ็กเกจ Pro Add-On
- Frase อาจไม่ถูกต้องเสมอไปเมื่อสร้างคำหลัก SEO และคำแนะนำในการเขียนเนื้อหา
ราคาของ Copysmith
สำหรับ Describely:
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้หนึ่งรายและสินค้าสูงสุด 5 รายการ
- แผนเริ่มต้น: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
- โปรแพลน: $49/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
สำหรับ Frase:
- โซโล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 4 บทความต่อเดือน
- พื้นฐาน: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 30 บทความต่อเดือน
- ทีม: $114.99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน และบทความไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ Copysmith
- G2: 4. 3/5 (12 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (27 รีวิว)
6. ด้านตรงข้ามมุมฉาก
ดีที่สุดสำหรับคำอธิบายสินค้าออนไลน์
Hypotenuse ถูกออกแบบมาเพื่อเขียนเนื้อหาหลักประเภทต่างๆ ได้แก่ เนื้อหาบล็อก, เนื้อหาโซเชียลมีเดีย, โฆษณา, หัวข้อและสโลแกน, และคำอธิบายสินค้า โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ, คำค้นหา, หรือหมวดหมู่ของเนื้อหาเพื่อสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีโครงสร้างที่ดี พร้อมหัวข้อให้ครบถ้วน
เครื่องมือเขียน AI นี้ใช้งานง่ายมากและเข้าใจง่าย โดยจะนำคุณผ่านกระบวนการทีละขั้นตอน เลือกโทนเสียงและมุมมองของคุณเพื่อให้ข้อความของคุณฟังดูเป็นธรรมชาติเหมือนคุณ จากนั้นให้ข้อมูลพื้นฐาน Hypotenuse จะสร้างโครงร่าง ข้อความ และชื่อบทความที่น่าสนใจให้คุณ ?
คุณสมบัติเด่นของด้านตรงข้ามมุมฉาก
- สรุปข้อความหรือเขียนใหม่ทั้งหมดหากคุณต้องการปรับปรุงหรือใช้ข้อความนั้นในวัตถุประสงค์อื่น
- สร้างภาพตามข้อความที่คุณป้อน
- ใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหาจำนวนมากเพื่อสร้างเนื้อหาทั่วไป เช่น คำอธิบายสินค้า แล้วซิงค์กับ Shopify โดยตรง
ข้อจำกัดของด้านตรงข้ามมุมฉาก
- ขอบเขตของหมวดหมู่เนื้อหาและเทมเพลตค่อนข้างจำกัด
- จำเป็นต้องมีการป้อนข้อมูลจำนวนมากล่วงหน้า ซึ่งอาจใช้เวลามากเมื่อคุณต้องการเริ่มเขียน
การกำหนดราคาแบบพีทาโกรัส
- ทดลองใช้ฟรี: 7 วัน
- บุคคล: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวด้านด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยม
- G2: 4. 3/5 (6 รีวิว)
- Capterra: 5. 0/5 (1 รีวิว)
7. WordAi
ดีที่สุดสำหรับการเขียนบทความใหม่
WordAi เป็นเครื่องมือเขียนใหม่ มันนำเนื้อหาที่มีอยู่มาปรับโครงสร้างใหม่ในแต่ละประโยค โดยใช้คำที่แตกต่างกันจากคลังคำพ้องความหมายของมัน คุณจะได้เนื้อหาใหม่ทั้งหมดที่มีความหมายเหมือนกับต้นฉบับ แต่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการอ่านและ SEO
เพียงคลิกเดียว คุณสามารถรีเฟรชข้อความของคุณได้อย่างง่ายดาย หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเปลืองเวลาหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ใช้ได้กับเนื้อหาบล็อกและโซเชียลมีเดีย ข้อความบนเว็บไซต์ คำอธิบายสินค้า หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordAi
- เขียนข้อความหลายชิ้น—แต่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างสมบูรณ์—พร้อมกันด้วยการเขียนใหม่แบบกลุ่ม
- เลือกว่าคุณต้องการให้การเขียนใหม่เป็นแบบอนุรักษ์นิยม โดยคงเนื้อหาเดิมไว้มาก หรือแบบผจญภัยเพื่อให้แตกต่างออกไป
- หลีกเลี่ยงการตรวจจับ AIเนื่องจากเนื้อหาฟังดูเหมือนเขียนโดยมนุษย์
ข้อจำกัดของ WordAi
- ซอฟต์แวร์เขียนข้อความโฆษณาด้วย AI นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อความใหม่ตั้งแต่ต้น
- คุณไม่สามารถควบคุมได้จริงว่าเนื้อหาที่ถูกเขียนใหม่จะออกมาเป็นอย่างไร—แต่คุณสามารถแก้ไขมันได้เสมอในภายหลัง
ราคาของ WordAi
- ทดลองใช้ฟรี: 3 วัน
- เริ่มต้น: $9/เดือน สำหรับ 50,000 คำ
- พลังงาน: $27/เดือน สำหรับ 3 ล้านคำ
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว WordAi
- G2: 3. 8/5 (18 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (11 รีวิว)
8. Copy. ai
ดีที่สุดสำหรับคำแนะนำเพื่อความคิดสร้างสรรค์
เครื่องมือเขียนคำโฆษณาด้วย AI นี้ช่วยคุณค้นคว้าข้อมูล, คิดค้นไอเดีย, และสร้างข้อความทุกประเภท.Copy.aiใช้แบบจำลองภาษาที่ดีที่สุดเป็นฐาน และผลิตเนื้อหาคุณภาพสูง, ไม่ซ้ำใคร, และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง. มันผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น, ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการทำงานของคุณและคุณภาพของข้อความของคุณ. ?
ให้ AI แนวทางเล็กน้อยและขอให้มันร่างบล็อกยาวที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือคำอธิบายสินค้าให้คุณ สร้างบทสรุปเนื้อหาสำหรับนักเขียนของคุณหรือสร้างโฆษณาหรือข้อความขายที่มีประสิทธิภาพสูง คุณจะได้รับตัวเลือกหลายแบบเพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้ชมของคุณได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- รับแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากเครื่องมือสร้างไอเดีย
- ประหยัดเวลาด้วยการใช้คลังแม่แบบที่หลากหลาย ซึ่งจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ
- เขียนเนื้อหาที่มีอยู่ใหม่เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ที่อื่นได้
- ใช้เสียงแบรนด์ (มีให้เฉพาะแผน Pro ขึ้นไป) เพื่อช่วยให้ Copy.ai เรียนรู้สไตล์ของคุณ เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอในทุกเนื้อหาของคุณ
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- คุณภาพของเนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจแตกต่างกันอย่างมาก อาจเป็นเพราะตัวเลือกการป้อนข้อมูลมีจำกัด
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับบริการลูกค้าของ Copy.ai
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้หนึ่งคนสูงสุด 2,000 คำ
- ข้อดี: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน และคำไม่จำกัด
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
9. QuillBot
ดีที่สุดสำหรับการเรียบเรียงใหม่
ในฐานะเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI อีกตัวหนึ่งQuillBotมีตัวเลือกหลายอย่างที่คุณสามารถใช้แยกกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของ Co-Writer ได้
เครื่องมือ Paraphrase จะเขียนข้อความใหม่ตามคำแนะนำของคุณ เช่น เขียนให้เข้าใจง่ายขึ้น เป็นทางการมากขึ้น หรือสร้างสรรค์มากขึ้น หรือย่อหรือขยายเนื้อหาให้มากขึ้น เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์จะแนะนำการปรับปรุงไวยากรณ์ของคุณ ในขณะที่เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณไม่ซ้ำใคร คุณยังสามารถสรุปข้อความ แปลข้อความ หรือสร้างการอ้างอิงจาก URL ในรูปแบบที่คุณเลือกได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- เขียนเนื้อหาใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียความหมายเดิม
- ใช้พจนานุกรมคำพ้องเพื่อค้นหาคำทดแทนที่สดใหม่และเกี่ยวข้อง
- เขียนใหม่ขณะเดินทางด้วยการผสานรวมกับเบราว์เซอร์
- ใช้ QuillBot ได้มากกว่า 20 ภาษา
ข้อจำกัดของ QuillBot
- QuillBot ไม่ได้สร้างข้อความใหม่—เพียงแค่เขียนข้อความที่มีอยู่ใหม่เท่านั้น
- แผนฟรีมีความเร็วช้ากว่าเล็กน้อย จำกัดจำนวนคำ และไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ราคาของ QuillBot
- ฟรี: ฟรีสำหรับคำจำนวนจำกัด
- พรีเมียม: $8. 33/เดือน
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
10. Rytr
เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือเขียนโฆษณาด้วย AI ของ Copysmith, Rytr เป็นผู้ช่วยเขียนที่สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกกรณีการใช้งานและโทนเสียงที่ต้องการ จากนั้นให้บริบทเล็กน้อย แล้วข้อความใหม่ของคุณก็จะปรากฏขึ้น
จากนั้นคุณสามารถใช้ตัวแก้ไขข้อความแบบจัดรูปแบบเพื่อปรับแต่งให้ละเอียดขึ้นได้ เปลี่ยนคำ เพิ่มหรือย่อส่วนต่าง ๆ แก้ไขไวยากรณ์ให้ถูกต้อง และจัดรูปแบบให้เรียบร้อยก่อนเผยแพร่ ↪️
เก็บโครงการเขียนทั้งหมดของคุณใน Rytr ไว้ที่เดียวภายในแพลตฟอร์ม เพื่อให้คุณสามารถค้นหาและอ้างอิงได้สะดวกในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- เลือกเทมเพลตจากกรณีการใช้งานมากกว่า 40 กรณี รวมถึงอีเมล, บล็อก, ข้อความโฆษณา, เอกสารทางวิชาการ, คำถามสัมภาษณ์, และการนำเสนอทางธุรกิจ
- ติดตั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อใช้ Rtyr บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Word, Slack, Gmail และ WordPress
- ตรวจสอบความคล้ายคลึงกับข้อความที่มีอยู่โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบที่มีอยู่ในตัว
- ใช้ Rytr เพื่อสร้างเนื้อหาทั่วโลกในมากกว่า 30 ภาษา
ข้อจำกัดของ Rytr
- คุณต้องแก้ไขข้อความที่ Rytr สร้างขึ้นก่อนที่จะนำไปใช้
- แผนฟรีและแผนเซฟเวอร์มีจำนวนตัวอักษรจำกัด ซึ่งมักจะใช้หมดอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Rytr
- ฟรี: ฟรีสำหรับไม่เกิน 10,000 ตัวอักษรต่อเดือน
- ประหยัด: $9/เดือน สำหรับข้อความไม่เกิน 100,000 ตัวอักษรต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $29/เดือน สำหรับตัวละครไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (16 รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิผลของคุณด้วยเครื่องมือเขียนข้อความด้วย AI
เครื่องมือเขียนข้อความด้วย AIช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงการเขียนของคุณในหลายวิธี ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ เครื่องมือเหล่านี้สามารถสร้างไอเดีย ทำการวิจัยแทนคุณ สร้างเนื้อหา เขียนข้อความใหม่ แก้ไขและจัดรูปแบบทั้งหมดได้ ?
คุณเพียงแค่ต้องป้อนคำสั่งบางอย่างเพื่อให้ AI ทราบถึงทิศทางที่ต้องการ จากนั้น AI จะสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้ตั้งแต่เนื้อหาบล็อกหรือโซเชียลมีเดีย, อีเมล, คำอธิบายสินค้าไปจนถึงแคมเปญการตลาดและหน้าขายสินค้า
การเลือกเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ที่เหมาะสมสำหรับคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่คุณจะไม่ผิดหวังกับแพลตฟอร์มแบบครบวงจรอย่าง ClickUp อย่างแน่นอน ClickUp รวบรวมศักยภาพที่ดีที่สุดของ AI และผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันได้อย่างง่ายดาย
ลงทะเบียนฟรีกับ ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ ✨