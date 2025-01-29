15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper AI ในปี 2025

Jasper AI ยังคงเป็นแพลตฟอร์มสร้างข้อความยอดนิยมสำหรับนักการตลาดและผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากเน้นที่เสียงของแบรนด์และผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่า Jasper เป็นเครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพียงตัวเดียวที่มีอยู่ ยังมีทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมาย—แต่พวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไร?
ในคู่มือนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งชั้นนำของ Jasper บางราย ค้นพบจุดแข็ง ข้อจำกัด ราคา และการจัดอันดับของพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาทางเลือก AI ของ Jasper ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
Jasper AI คืออะไร?
Jasper AI (เดิมชื่อ Jarvis) เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียน AIมากมายที่ช่วยให้คุณเขียนเนื้อหาคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับเสียงและสไตล์ของแบรนด์ของคุณ ชุดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยเครื่องมือเขียน ส่วนเสียงของแบรนด์ การสรุปแคมเปญ ห้องสมุดเทมเพลต และ Jasper Chat
ซอฟต์แวร์เขียน AI นี้ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งเนื้อหาแบบยาวและแบบสั้น พร้อมเทมเพลตที่ช่วยให้ธุรกิจเขียนข้อความโฆษณา Google ที่น่าสนใจ หัวข้อ บล็อกโพสต์ และอื่นๆ อีกมากมาย Jasper AI ยังมีตัวตรวจสอบการลอกเลียนแบบในตัว ความสามารถในการทำงานซ้ำได้ และใช้โมเดล AI หลายแบบเพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและคุณภาพของผลลัพธ์
Jasper ได้รับการยกย่องว่าเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือเขียน AI ทั่วไป—มันคือเครื่องมือที่ได้รับการปรับแต่งอย่างสูงเพื่อให้เหมาะกับเสียงของแบรนด์และความสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดและเอเจนซีที่ต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกสม่ำเสมอในช่องทางต่าง ๆ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์เขียน AI อย่าง Jasper?
ในขณะที่ Jasper เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียน AI แรก ๆ ที่ยังคงได้รับความนิยม แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวอย่างแน่นอน เครื่องมือใหม่บางตัวมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างมาก โดยเน้นไปที่องค์ประกอบเฉพาะ เช่น ไวยากรณ์ การเขียนบทความยาวหรือโพสต์ในโซเชียลมีเดีย เครื่องมืออื่น ๆ ครอบคลุมหลายประเภทของเนื้อหาหรือใช้โมเดลภาษาธรรมชาติรุ่นเก่าในการสร้างผลลัพธ์
เมื่อคุณกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นของ Jasper AI ให้ดูที่คุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้และตอบคำถามเหล่านี้:
- ประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือนี้ดูใช้งานง่ายหรือไม่?
- ประเภทของเนื้อหา: เครื่องมือนี้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการหรือไม่?
- การผสานรวม: เครื่องมือใหม่สามารถทำงานร่วมกับสิ่งที่คุณใช้อยู่แล้วได้หรือไม่?
- การกำหนดราคา: แพลตฟอร์มนี้มีราคาถูกกว่าหรือแพงกว่า Jasper?
- รูปแบบการกำหนดราคา: คุณจ่ายแบบสมัครสมาชิกรายเดือนหรือจ่ายตามจำนวนคำ?
- ที่นั่งสำหรับผู้ใช้: รวมกี่ที่นั่ง? มีค่าธรรมเนียมสูงในการเพิ่มสมาชิกในทีมหรือไม่?
- ความพึงพอใจของลูกค้า: คู่แข่งของ Jasper ได้รับการจัดอันดับสูงหรือไม่?
- การสนับสนุนลูกค้า: มีวิธีใดบ้างที่สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้หากจำเป็น?
ในขณะที่ทีมการตลาดบางทีมอาจต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาเขียนเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้หลากหลายในปริมาณมาก ทีมอื่นๆ อาจมุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาบล็อกที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO เท่านั้น คุณอาจต้องการคำไม่จำกัดหรือยินดีที่จะจ่ายตามสิ่งที่คุณใช้จริงๆ แต่ละทีมมีความแตกต่างกัน แต่การรู้เป้าหมายของคุณจะช่วยให้คุณเข้าถึงกระบวนการในวิธีที่ดีที่สุดและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jasper AI
15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของแจสเปอร์ที่ควรใช้
มีคู่แข่งของ Jasper มากมาย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเปรียบเทียบได้. มาดูกันให้ใกล้ขึ้นกับตัวเลือกที่ดีที่สุดของ Jasper AI สำหรับการสร้างเนื้อหาในวันนี้.
1.ClickUp– ผู้ช่วยเขียน AI ที่ดีที่สุด
พร้อมที่จะสรุปบันทึก สร้างรายการ ระดมความคิด และปรับปรุงเนื้อหาของคุณด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งหรือไม่? คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) ได้ด้วยClickUp Brain!
ในฐานะผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ClickUp Brain ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาของคุณจากงานที่ทำซ้ำๆเพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาที่มีค่าไปกับงานอื่นๆ ได้มากขึ้น สรุปบันทึกอย่างรวดเร็วและสร้างหัวข้อวาระการประชุมแทนการอ่านบันทึกซ้ำและสร้างรายการงานด้วยตนเอง ขอให้เครื่องมือช่วยคุณสร้างไอเดียใหม่ๆ สำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย หัวข้ออีเมล หรือการโปรโมตกิจกรรม แทนที่จะต้องคิดทบทวนเป็นชั่วโมง
ด้วยClickUp AI คุณสามารถนำสิ่งที่ยอดเยี่ยมของ ClickUp ที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อีก เพียงขอให้เครื่องมือช่วยเขียนเอกสารภายในของคุณให้กระชับยิ่งขึ้น หรือปรับรายงานสำหรับลูกค้าให้น่าสนใจมากขึ้น สร้างเอกสารได้รวดเร็วด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า และทำให้ดูสวยงามด้วยรูปแบบที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า
ตอนนี้ ClickUp AI พร้อมแล้วที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างการจัดการโครงการกับ AI ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับประโยชน์ของเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่คุณคุ้นเคยเลย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp AI
- สรุปบันทึกและเอกสาร ClickUpได้ภายในไม่กี่วินาที
- ถามคำถามกับ AI จากทุกที่ใน ClickUp
- ถามคำถามเกี่ยวกับเอกสารและงานเฉพาะเจาะจง
- สร้างการรายงานสถานะส่วนบุคคลและการอัปเดตของทีม
- สรุปงาน, ความคิดเห็นในหัวข้อ, และเอกสาร
- เขียนด้วยผู้ช่วยเฉพาะบทบาทของเรา
- ใช้คำแนะนำที่สร้างไว้ล่วงหน้าตามบทบาทมากกว่า 100 แบบ
- สร้างงานย่อยด้วย AI
- สร้างระบบอัตโนมัติด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ทั้งหมด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเวลาในการโหลดหน้าเว็บอาจช้าในบางครั้ง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. Writesonic – เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาด
Writesonicเป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาดและนักเขียนในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงด้วยเครื่องยนต์ GPT-4 ที่ติดตั้งไว้ภายใน ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาแบบยาวโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ข้อความโฆษณา หน้าแลนดิ้งเพจ และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือนี้ยังมีChatGPT คู่แข่งที่ชื่อว่า Chatsonic และความสามารถในการใช้งานผ่านเว็บสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI แบบพกพาได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- Chatsonic ส่วนขยาย Chrome ช่วยให้คุณใช้เครื่องมือได้ทุกที่บนเว็บ
- อัลกอริทึม AI ช่วยให้คุณค้นพบโอกาสในการพัฒนาการเขียนของคุณ
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของคำสั่งเริ่มต้นที่ติดตั้งไว้
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีขีดจำกัดจำนวนคำต่อเดือนที่สูงขึ้นสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความซ้ำซ้อน
ราคา Writesonic
- ทดลองใช้ฟรี 10,000 คำ
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $19/เดือน สำหรับ 200,000 คำ
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700 รีวิว)
3. Copy.ai – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI
Copy.aiเป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AIที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ทีมการตลาดสร้างเนื้อหาได้มากขึ้นในปริมาณมาก เครื่องมือนี้เป็นทางเลือกของ Jasper AI ที่ช่วยให้คุณสามารถเขียนบทความที่แสดงความเป็นผู้นำทางความคิด หน้าแลนดิ้งเพจ บทความบล็อกยาว และอีเมลได้ Copy.ai ทำงานบนโมเดลการคิดราคาตามจำนวนคำไม่จำกัด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมที่มีความต้องการใช้งานสูง
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- สร้างเนื้อหาในปริมาณมาก
- เทมเพลตหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเครื่องมือสร้างประวัติส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าผลลัพธ์ขาดความรู้สึกที่เป็นมนุษย์
- การจัดระเบียบโครงการอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากไม่มีโฟลเดอร์ย่อย เมื่อเทียบกับเครื่องมือเขียนเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI อื่น ๆ
ราคาของ Copy.ai
- แผนฟรี
- ข้อดี: $49/เดือน สำหรับคำไม่จำกัด
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
4. QuillBot – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนใหม่
ทางเลือก Jasper AI ต่อไปของเราคือQuillBot ซึ่งเป็นเครื่องมือแปลงคำที่รู้จักกันดีและได้เปิดตัวฟีเจอร์การเขียนด้วย AI ที่เรียกว่า Co-Writer ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่อยู่บนเว็บแล้ว สร้างเนื้อหาโดยใช้ AI และปรับปรุงด้วยเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และการลอกเลียนแบบในตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- ค้นคว้าเนื้อหาที่มีอยู่ด้วยการค้นหาเว็บในตัว
- ใช้การตรวจสอบไวยากรณ์และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่มีอยู่ในระบบ (เฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น)
- เขียนประโยคใหม่ให้ฟังดูดีขึ้นด้วยเครื่องมือแปลงถ้อยคำ
ข้อจำกัดของ QuillBot
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกมีขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้น
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือเขียน AI อื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาของ QuillBot
- แผนฟรี
- พรีเมียม: $19.95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
5. Rytr – เหมาะสำหรับการเขียนอย่างรวดเร็ว
Rytr เป็นซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียน AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมการตลาดเขียนเนื้อหาได้เร็วขึ้นเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIอ้างว่าสามารถช่วยให้คุณเขียนเนื้อหาได้เร็วขึ้นถึง 10 เท่า ด้วย AI ที่ล้ำสมัย โทนเสียงที่หลากหลาย และสูตรการเขียนโฆษณา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- ธีมและหมวดหมู่เรื่องราวในตัว
- การเขียนใหม่และการปรับถ้อยคำ
- การสร้างเนื้อหาความเร็วสูง
ข้อจำกัดของ Rytr
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้การนับจำนวนคำและการใช้เครดิตมีความชัดเจนมากขึ้น
- วงเงินเครดิตรายเดือนอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้บางรายที่มีปริมาณการใช้งานสูง
ราคาของ Rytr
- แผนฟรี
- ประหยัด: $9/เดือน สำหรับ 100,000 ตัวอักษรต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $29/เดือน สำหรับตัวละครไม่จำกัดต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Rytr เหล่านี้!
6. Copysmith – เหมาะที่สุดสำหรับทีมอีคอมเมิร์ซ
Copysmith เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ช่วยทีมอีคอมเมิร์ซสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้เร็วขึ้น เหมาะสำหรับเอเจนซี่และทีมการตลาดเนื้อหา Jasper ตัวนี้เป็นทางเลือกที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างเนื้อหาจำนวนมากและการเขียนคำอธิบายสินค้าและโฆษณาดิจิทัลในระดับใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Copysmith
- คุณสามารถนำเข้าแคตตาล็อกสินค้าอีคอมเมิร์ซของคุณได้
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ เช่น Shopify และ Amazon
- การมอบหมายงานและการตรวจสอบการทบทวนในตัว
ข้อจำกัดของ Copysmith
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าผลลัพธ์อาจรู้สึกคล้ายกันมากระหว่างโครงการต่างๆ
- เครดิตจะหมดอายุหากไม่ได้ใช้งาน
ราคาของ Copysmith
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $19/เดือน สำหรับ 20,000 คำ
- ข้อดี: $49/เดือน สำหรับคำไม่จำกัด
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Copysmith
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. Notion AI – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึก
Notionได้ประกาศการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของตน—Notion AI คุณสามารถเพิ่มเครื่องมือ AI นี้เข้าไปในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเข้าถึงประโยชน์ต่างๆ เช่น การจัดหมวดหมู่และแท็กที่สร้างโดย AI, สรุปเนื้อหา, และเครื่องมือสำหรับการเขียนและการสร้างสรรค์ไอเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- สรุปเนื้อหาที่มีอยู่แล้วในบัญชี Notion ของคุณ
- ปรับโทนและเรียบเรียงใหม่เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
- ความสามารถในการใช้ตัวแก้ไขข้อความแบบลากและวางที่ยืดหยุ่นได้
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ประสบการณ์ทดลองใช้ฟรีอาจรู้สึกจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแนวคิดเนื้อหาของ AI อาจรู้สึกซ้ำซาก
ราคาของ Notion AI
- Notion AIเป็นส่วนเสริมที่สามารถเลือกใช้ได้กับแผนฟรีหรือแผนชำระเงินทุกประเภท โดยมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
แม้ว่าจะไม่มีการจัดอันดับสำหรับ Notion AI โดยเฉพาะ แต่ต่อไปนี้คือการจัดอันดับและรีวิวสำหรับ Notion:
- G2: 4. 7/5 (4,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Notion AI เหล่านี้!
8. Dashword – เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหา SEO
ทางเลือกถัดไปของ Jasper AI คือ Dashword ซึ่งเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา SEO ที่ใช้ AI เพื่อช่วยคุณเขียนเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับเครื่องมือค้นหา เครื่องมือนี้มอบวิธีที่ใช้งานได้ง่ายให้กับเอเจนซี่ ทีมการตลาด และผู้สร้างเนื้อหาในการสร้างบรีฟ SEO เขียนร่างที่ปรับให้เหมาะสม และติดตามผลกระทบของเนื้อหาเมื่อเวลาผ่านไป
คุณสมบัติเด่นของ Dashword
- สร้างบรีฟเนื้อหาที่เน้น SEO สำหรับนักเขียน
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมตามสิ่งที่กำลังติดอันดับอยู่ในปัจจุบัน
- ติดตามเนื้อหาที่เผยแพร่เพื่อระบุแนวโน้มและโอกาส
ข้อจำกัดของ Dashword
- Dashword มุ่งเน้นการเขียนเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ดังนั้นกรณีการใช้งานจึงมีจำกัด
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์การวิจัยคำหลักนั้นพื้นฐานเกินไป
ราคาของ Dashword
- เริ่มต้น: $99/เดือน สำหรับรายงานเนื้อหา 20 รายการ และคำเขียนโดย AI 50,000 คำ
- ธุรกิจ: $349/เดือน สำหรับรายงานเนื้อหา 100 ฉบับขึ้นไป และคำเขียนโดย AI ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิว Dashword
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. Wordtune – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาใหม่
ซอฟต์แวร์เขียน AI ของ Wordtuneช่วยให้คุณหาวิธีที่ดีกว่าในการพูดสิ่งที่อยู่ในใจคุณ ทางเลือกของ Jasper นี้ทำให้การเขียนประโยคใหม่เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ประโยคน่าสนใจยิ่งขึ้น มีโทนเสียงที่แตกต่าง หรือปรับความยาวให้สั้นหรือยาวขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Microsoft Word และ Google Chrome
- ปรับปรุงไวยากรณ์และรูปแบบด้วยฟีเจอร์การเขียนใหม่
- เข้าใจเจตนาของผู้ใช้และสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ข้อจำกัดของ Wordtune
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าส่วนขยาย Chrome อาจไม่เสถียรในบางครั้ง
- ไม่มี API ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อกับระบบอื่นจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Jasper AI
ราคาของ Wordtune
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $24.99/เดือน สำหรับการเขียนใหม่ 30 ครั้งต่อวัน
- ไม่จำกัด: $37.50 สำหรับการใช้งานไม่จำกัด
- ราคาพิเศษสำหรับทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
10. ไฮโปเทนูส. ai – เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาแบบยาว
ผู้ช่วยเขียน AI Hypotenuse มีเป้าหมายเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเขียนติดขัดโดยการเปลี่ยนหน้ากระดาษเปล่าให้เป็นเนื้อหาภายในไม่กี่นาที ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือนี้จะใช้คำกระตุ้นด้วยคีย์เวิร์ดเพื่อสร้างบทความเต็มรูปแบบและข้อความโฆษณา ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้ในปริมาณมาก
ด้านตรงข้ามมุมฉาก คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- สามารถสร้างเนื้อหาเชิงลึกจากคำแนะนำเพียงไม่กี่ข้อ
- เครื่องมือสร้างภาพในตัว
- โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ด้านตรงข้ามมุมฉาก ข้อจำกัดของ ai
- ไม่สามารถลบเนื้อหาได้ในปริมาณมาก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าผลลัพธ์ต้องได้รับการปรับปรุงมากกว่าที่คาดไว้
ด้านตรงข้ามของมุมฉาก. การกำหนดราคา ai
- บุคคล: 24 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 50,000 คำ
- การเติบโต: $49/เดือน สำหรับ 120,000 คำ
- ลูกค้า: ติดต่อฝ่ายขาย
ด้านตรงข้ามของมุมฉาก คะแนนและรีวิวจาก ai
- G2: 4. 4/5 (4 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
11. Smart Copy โดย unbounce – เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาที่เน้นธุรกิจ
สำหรับข้อความโฆษณาอย่างรวดเร็วและเนื้อหาที่มุ่งเน้นธุรกิจ Smart Copy ได้สร้างตำแหน่งเฉพาะตัวในฐานะเครื่องมือเขียน AI ที่เชื่อถือได้ มันนำเสนอเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย ตั้งแต่โฆษณา Google และการติดต่อผ่าน LinkedIn ไปจนถึงไอเดียบล็อกและข้อเสนอแนะข้อความสำหรับการเติบโตแบบแฮ็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smart Copy
- มีแม่แบบหลากหลายสำหรับงานเขียนประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในงานการตลาดและการโฆษณา
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น
- แนะนำการอัปเดตบ่อยครั้งและคุณสมบัติใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Smart Copy
- ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่จำกัด
- เนื้อหาที่ผลิตออกมานั้นไม่ลึกซึ้งหรือสร้างสรรค์เท่ากับทางเลือกอื่นบางประเภท
- เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเขียนข้อความทางการตลาด ทำให้มีประโยชน์จำกัดสำหรับงานที่กว้างขวางมากขึ้น
ราคาของ Smart Copy
- ฟรี
- จำเป็น: $9.00/เดือน สำหรับ 3 โครงการ
- ไม่จำกัด: $49.00/เดือน สำหรับโปรเจกต์ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวการคัดลอกอัจฉริยะ
- G2: 4. 4/5 (360 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
12. ChatGPT – เครื่องมือ AI ฟรีที่ดีที่สุด
GPT-3 จาก OpenAI นำเสนอความซับซ้อนในระดับใหม่ในโลกของเครื่องมือเขียนด้วย AI และโมเดลภาษาของมัน ChatGPT ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ด้วย ChatGPT การตอบสนองที่ละเอียดต่อคำสั่งนั้นมากกว่าการนำข้อความที่มีอยู่เดิมมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย เครื่องมือนี้สร้างเนื้อหาที่เขียนขึ้นใหม่ที่ไม่ซ้ำใครตามงานที่ผู้ใช้กำหนดไว้อย่างละเอียด บางครั้งยังสร้างเรื่องราวที่มีจินตนาการอันน่าประทับใจอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างเนื้อหาที่เขียนอย่างสร้างสรรค์สูง มีโครงสร้างที่สอดคล้องกัน และรายละเอียดครบถ้วน
- สามารถใช้สำหรับงานเขียนหลากหลายประเภท ตั้งแต่เอกสารทางธุรกิจระดับมืออาชีพไปจนถึงการเขียนนิยาย
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังและล้ำสมัยเพื่อสร้างข้อความ
- อัปเดตบ่อยครั้งเพื่อปรับปรุงคุณภาพการตอบสนองและความเกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- คุณภาพของผลลัพธ์ไม่คงที่; ยิ่งข้อความยาวขึ้น ยิ่งดูเหมือนจะสูญเสียความสม่ำเสมอ
- บางครั้งให้คำตอบที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไร้ความหมาย
- ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมักต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนและเจาะจง
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ ChatGPT เหล่านี้!
13. Wordai – เหมาะที่สุดสำหรับข้อความที่เหมือนมนุษย์
Wordai โดดเด่นด้วยจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับคู่แข่งในยุคเดียวกัน: มันสามารถรับรู้ได้อย่างชาญฉลาดว่าคำหนึ่งคำมีความหมายได้หลายอย่าง ทำให้สามารถสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ได้ มันเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการเขียนใหม่ แต่ก็สามารถช่วยสร้างเนื้อหาใหม่ได้เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordai
- มีความสามารถโดดเด่นในการปรับถ้อยคำและเขียนข้อความใหม่โดยไม่สูญเสียความหมายเดิม
- เข้าใจบริบทและความหมายที่ละเอียดอ่อนของคำในประโยค
- เหมาะสำหรับการปฏิบัติ SEO เนื่องจากเครื่องมือสามารถสร้างเวอร์ชันต่าง ๆ ของข้อความเดียวได้มากมาย
ข้อจำกัดของ Wordai
- คุณภาพของผลลัพธ์อาจไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขด้วยตนเอง
- เทมเพลตและหัวข้อการเขียนที่มีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือเขียน AI อื่น ๆ
- จุดแข็งหลักของมันอยู่ที่การเขียนใหม่ ไม่ใช่การสร้างเนื้อหาต้นฉบับ
ราคาของ WordAI
- รายเดือน: $57 ต่อเดือน
- รายปี: $27 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: กรุณาติดต่อ WordAI เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว WordAI
- G2: 3. 9/5 (17 รีวิว)
- Trustpilot: 2. 6/5 (6 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Wordai เหล่านี้!
14. Speedwrite – เหมาะที่สุดสำหรับบทความบล็อก
Speedwrite เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ทรงพลังซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาแบบยาวได้ภายในไม่กี่วินาที ช่วยประหยัดเวลาให้กับนักการตลาดเนื้อหา, นักเขียนบล็อก, และนักธุรกิจดิจิทัล ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Speedwrite
- การช่วยเขียน ซึ่งสร้างแนวคิดและโครงสร้างสำหรับบทความ, บล็อกโพสต์, และเนื้อหาแบบยาวอื่น ๆ
- เครื่องมือปรับปรุงภาษา ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงความอ่านง่ายและคุณภาพของเนื้อหา
- มีเทมเพลตให้เลือกหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสำหรับสรุปเนื้อหา รายการหัวข้อย่อย ข้อความโฆษณา และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ระบบตรวจสอบการคัดลอกที่ผสานรวมไว้, รับประกันความเป็นต้นฉบับสำหรับเนื้อหาที่สร้างขึ้นทั้งหมด
- ตัวเลือกการแชร์โดยตรงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่เนื้อหาที่เสร็จสมบูรณ์ไปยัง WordPress, Medium และแพลตฟอร์มบล็อกอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของการพิมพ์เร็ว
- เครื่องมือนี้อาจสร้างเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องตามบริบทอย่างสมบูรณ์และต้องการการแก้ไขด้วยตนเอง
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ขาดความใช้งานง่ายซึ่งอาจสร้างความท้าทายให้กับผู้เริ่มต้นในช่วงแรก
ราคา Speedwrite
- รายเดือน: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายเดือน
- รายครึ่งปี: $11.65 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ ชำระปีละสองครั้ง
- รายปี: 8.33 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนเร็ว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ลองดูทางเลือก Speedwrite เหล่านี้!
15. Frase – เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดเนื้อหา
Frase เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับ SEO ได้เร็วขึ้น มันถูกพัฒนาขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO นักการตลาดเนื้อหา และเอเจนซี่ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- ระบบสรุปเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยกำหนดขอบเขตและมุมมองของเนื้อหา
- เครื่องมือค้นหาคำหลัก SEO ที่ติดตั้งไว้ในตัวซึ่งสามารถระบุและแนะนำคำหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในเนื้อหาขณะที่กำลังสร้างขึ้น
- คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่เปรียบเทียบเนื้อหาของคุณกับบทความที่มีอันดับสูงสุดเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
- การผสานรวมกับแชทบอทและผู้ช่วยเสียงเพื่อสร้างเนื้อหาที่ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์
- เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับสร้างร่างและสรุปเนื้อหาโดยอิงจากหัวข้อที่กำหนด
ข้อจำกัดของ Frasé
- ขาดเทมเพลตที่หลากหลายสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ
- คำแนะนำของเครื่องมือในการปรับปรุง SEO อาจเป็นแบบทั่วไปในบางครั้ง ซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญในด้าน SEO เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคาแบบ Frasa
- โซโล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $114. 99 (ผู้ใช้สามคน และ $25 ต่อเดือนสำหรับสมาชิกทีมเพิ่มเติม)
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 9/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ค้นหาเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดและทางเลือกของ Jasper สำหรับทีมของคุณ
Jasper AI มีสิ่งมากมายสำหรับมืออาชีพและนักการตลาดที่ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและน่าสนใจสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม มันเป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ยอดเยี่ยม แต่ยังมีคู่แข่งของ Jasper อีกมากมายที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่า
สำรวจทางเลือกของ Jasper ในรายการนี้และเปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อดูว่าตัวเลือกใดใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
สำหรับเครื่องมือเขียน AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ และสรุปเอกสาร ลองใช้ ClickUp ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากพลังของปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเต็มที่—ทั้งหมดนี้จากภายในแพลตฟอร์ม ClickUp ที่คุณรู้จักและชื่นชอบ