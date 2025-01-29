บล็อก ClickUp

15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper AI ในปี 2025

Jasper AI ยังคงเป็นแพลตฟอร์มสร้างข้อความยอดนิยมสำหรับนักการตลาดและผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากเน้นที่เสียงของแบรนด์และผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่า Jasper เป็นเครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพียงตัวเดียวที่มีอยู่ ยังมีทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมาย—แต่พวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไร?

ในคู่มือนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งชั้นนำของ Jasper บางราย ค้นพบจุดแข็ง ข้อจำกัด ราคา และการจัดอันดับของพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาทางเลือก AI ของ Jasper ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

Jasper AI คืออะไร?

Jasper AI (เดิมชื่อ Jarvis) เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียน AIมากมายที่ช่วยให้คุณเขียนเนื้อหาคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับเสียงและสไตล์ของแบรนด์ของคุณ ชุดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยเครื่องมือเขียน ส่วนเสียงของแบรนด์ การสรุปแคมเปญ ห้องสมุดเทมเพลต และ Jasper Chat

ซอฟต์แวร์เขียน AI นี้ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งเนื้อหาแบบยาวและแบบสั้น พร้อมเทมเพลตที่ช่วยให้ธุรกิจเขียนข้อความโฆษณา Google ที่น่าสนใจ หัวข้อ บล็อกโพสต์ และอื่นๆ อีกมากมาย Jasper AI ยังมีตัวตรวจสอบการลอกเลียนแบบในตัว ความสามารถในการทำงานซ้ำได้ และใช้โมเดล AI หลายแบบเพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและคุณภาพของผลลัพธ์

Jasper ได้รับการยกย่องว่าเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือเขียน AI ทั่วไป—มันคือเครื่องมือที่ได้รับการปรับแต่งอย่างสูงเพื่อให้เหมาะกับเสียงของแบรนด์และความสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดและเอเจนซีที่ต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกสม่ำเสมอในช่องทางต่าง ๆ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์เขียน AI อย่าง Jasper?

ในขณะที่ Jasper เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียน AI แรก ๆ ที่ยังคงได้รับความนิยม แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวอย่างแน่นอน เครื่องมือใหม่บางตัวมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างมาก โดยเน้นไปที่องค์ประกอบเฉพาะ เช่น ไวยากรณ์ การเขียนบทความยาวหรือโพสต์ในโซเชียลมีเดีย เครื่องมืออื่น ๆ ครอบคลุมหลายประเภทของเนื้อหาหรือใช้โมเดลภาษาธรรมชาติรุ่นเก่าในการสร้างผลลัพธ์

เมื่อคุณกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นของ Jasper AI ให้ดูที่คุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้และตอบคำถามเหล่านี้:

  • ประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือนี้ดูใช้งานง่ายหรือไม่?
  • ประเภทของเนื้อหา: เครื่องมือนี้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการหรือไม่?
  • การผสานรวม: เครื่องมือใหม่สามารถทำงานร่วมกับสิ่งที่คุณใช้อยู่แล้วได้หรือไม่?
  • การกำหนดราคา: แพลตฟอร์มนี้มีราคาถูกกว่าหรือแพงกว่า Jasper?
  • รูปแบบการกำหนดราคา: คุณจ่ายแบบสมัครสมาชิกรายเดือนหรือจ่ายตามจำนวนคำ?
  • ที่นั่งสำหรับผู้ใช้: รวมกี่ที่นั่ง? มีค่าธรรมเนียมสูงในการเพิ่มสมาชิกในทีมหรือไม่?
  • ความพึงพอใจของลูกค้า: คู่แข่งของ Jasper ได้รับการจัดอันดับสูงหรือไม่?
  • การสนับสนุนลูกค้า: มีวิธีใดบ้างที่สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้หากจำเป็น?

ในขณะที่ทีมการตลาดบางทีมอาจต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาเขียนเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้หลากหลายในปริมาณมาก ทีมอื่นๆ อาจมุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาบล็อกที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO เท่านั้น คุณอาจต้องการคำไม่จำกัดหรือยินดีที่จะจ่ายตามสิ่งที่คุณใช้จริงๆ แต่ละทีมมีความแตกต่างกัน แต่การรู้เป้าหมายของคุณจะช่วยให้คุณเข้าถึงกระบวนการในวิธีที่ดีที่สุดและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jasper AI

15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของแจสเปอร์ที่ควรใช้

มีคู่แข่งของ Jasper มากมาย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเปรียบเทียบได้. มาดูกันให้ใกล้ขึ้นกับตัวเลือกที่ดีที่สุดของ Jasper AI สำหรับการสร้างเนื้อหาในวันนี้.

1.ClickUp– ผู้ช่วยเขียน AI ที่ดีที่สุด

เครื่องมือ AI ของ ClickUp สำหรับทีมการตลาด เขียนตัวอย่างกรณีศึกษา
ฟังก์ชัน AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกสารสำคัญ เช่นกรณีศึกษาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

พร้อมที่จะสรุปบันทึก สร้างรายการ ระดมความคิด และปรับปรุงเนื้อหาของคุณด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งหรือไม่? คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) ได้ด้วยClickUp Brain!

ในฐานะผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ClickUp Brain ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาของคุณจากงานที่ทำซ้ำๆเพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาที่มีค่าไปกับงานอื่นๆ ได้มากขึ้น สรุปบันทึกอย่างรวดเร็วและสร้างหัวข้อวาระการประชุมแทนการอ่านบันทึกซ้ำและสร้างรายการงานด้วยตนเอง ขอให้เครื่องมือช่วยคุณสร้างไอเดียใหม่ๆ สำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย หัวข้ออีเมล หรือการโปรโมตกิจกรรม แทนที่จะต้องคิดทบทวนเป็นชั่วโมง

ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและขยายธุรกิจ SaaS ของคุณด้วย ClickUp AI

ด้วยClickUp AI คุณสามารถนำสิ่งที่ยอดเยี่ยมของ ClickUp ที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อีก เพียงขอให้เครื่องมือช่วยเขียนเอกสารภายในของคุณให้กระชับยิ่งขึ้น หรือปรับรายงานสำหรับลูกค้าให้น่าสนใจมากขึ้น สร้างเอกสารได้รวดเร็วด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า และทำให้ดูสวยงามด้วยรูปแบบที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า

ตอนนี้ ClickUp AI พร้อมแล้วที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างการจัดการโครงการกับ AI ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับประโยชน์ของเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่คุณคุ้นเคยเลย ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp AI

  • สรุปบันทึกและเอกสาร ClickUpได้ภายในไม่กี่วินาที
  • ถามคำถามกับ AI จากทุกที่ใน ClickUp
  • ถามคำถามเกี่ยวกับเอกสารและงานเฉพาะเจาะจง
  • สร้างการรายงานสถานะส่วนบุคคลและการอัปเดตของทีม
  • สรุปงาน, ความคิดเห็นในหัวข้อ, และเอกสาร
  • เขียนด้วยผู้ช่วยเฉพาะบทบาทของเรา
  • ใช้คำแนะนำที่สร้างไว้ล่วงหน้าตามบทบาทมากกว่า 100 แบบ
  • สร้างงานย่อยด้วย AI
  • สร้างระบบอัตโนมัติด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติมากมาย อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ทั้งหมด
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเวลาในการโหลดหน้าเว็บอาจช้าในบางครั้ง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,900+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

2. Writesonic – เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาด

Writesonicเป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาดและนักเขียนในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงด้วยเครื่องยนต์ GPT-4 ที่ติดตั้งไว้ภายใน ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาแบบยาวโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ข้อความโฆษณา หน้าแลนดิ้งเพจ และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือนี้ยังมีChatGPT คู่แข่งที่ชื่อว่า Chatsonic และความสามารถในการใช้งานผ่านเว็บสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI แบบพกพาได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • Chatsonic ส่วนขยาย Chrome ช่วยให้คุณใช้เครื่องมือได้ทุกที่บนเว็บ
  • อัลกอริทึม AI ช่วยให้คุณค้นพบโอกาสในการพัฒนาการเขียนของคุณ
  • ห้องสมุดขนาดใหญ่ของคำสั่งเริ่มต้นที่ติดตั้งไว้

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีขีดจำกัดจำนวนคำต่อเดือนที่สูงขึ้นสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความซ้ำซ้อน

ราคา Writesonic

  • ทดลองใช้ฟรี 10,000 คำ
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $19/เดือน สำหรับ 200,000 คำ
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,700 รีวิว)

3. Copy.ai – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI

Copy.aiเป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AIที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ทีมการตลาดสร้างเนื้อหาได้มากขึ้นในปริมาณมาก เครื่องมือนี้เป็นทางเลือกของ Jasper AI ที่ช่วยให้คุณสามารถเขียนบทความที่แสดงความเป็นผู้นำทางความคิด หน้าแลนดิ้งเพจ บทความบล็อกยาว และอีเมลได้ Copy.ai ทำงานบนโมเดลการคิดราคาตามจำนวนคำไม่จำกัด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมที่มีความต้องการใช้งานสูง

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าผลลัพธ์ขาดความรู้สึกที่เป็นมนุษย์
  • การจัดระเบียบโครงการอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากไม่มีโฟลเดอร์ย่อย เมื่อเทียบกับเครื่องมือเขียนเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI อื่น ๆ

ราคาของ Copy.ai

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $49/เดือน สำหรับคำไม่จำกัด
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

4. QuillBot – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนใหม่

ทางเลือก Jasper AI ต่อไปของเราคือQuillBot ซึ่งเป็นเครื่องมือแปลงคำที่รู้จักกันดีและได้เปิดตัวฟีเจอร์การเขียนด้วย AI ที่เรียกว่า Co-Writer ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่อยู่บนเว็บแล้ว สร้างเนื้อหาโดยใช้ AI และปรับปรุงด้วยเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และการลอกเลียนแบบในตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกมีขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้น
  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือเขียน AI อื่น ๆ ในรายการนี้

ราคาของ QuillBot

  • แผนฟรี
  • พรีเมียม: $19.95/เดือน

คะแนนและรีวิวของ QuillBot

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

5. Rytr – เหมาะสำหรับการเขียนอย่างรวดเร็ว

Rytr เป็นซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียน AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมการตลาดเขียนเนื้อหาได้เร็วขึ้นเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIอ้างว่าสามารถช่วยให้คุณเขียนเนื้อหาได้เร็วขึ้นถึง 10 เท่า ด้วย AI ที่ล้ำสมัย โทนเสียงที่หลากหลาย และสูตรการเขียนโฆษณา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr

  • ธีมและหมวดหมู่เรื่องราวในตัว
  • การเขียนใหม่และการปรับถ้อยคำ
  • การสร้างเนื้อหาความเร็วสูง

ข้อจำกัดของ Rytr

  • ผู้ใช้บางท่านต้องการให้การนับจำนวนคำและการใช้เครดิตมีความชัดเจนมากขึ้น
  • วงเงินเครดิตรายเดือนอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้บางรายที่มีปริมาณการใช้งานสูง

ราคาของ Rytr

  • แผนฟรี
  • ประหยัด: $9/เดือน สำหรับ 100,000 ตัวอักษรต่อเดือน
  • ไม่จำกัด: $29/เดือน สำหรับตัวละครไม่จำกัดต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Rytr

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

6. Copysmith – เหมาะที่สุดสำหรับทีมอีคอมเมิร์ซ

Copysmith เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ช่วยทีมอีคอมเมิร์ซสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้เร็วขึ้น เหมาะสำหรับเอเจนซี่และทีมการตลาดเนื้อหา Jasper ตัวนี้เป็นทางเลือกที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างเนื้อหาจำนวนมากและการเขียนคำอธิบายสินค้าและโฆษณาดิจิทัลในระดับใหญ่

คุณสมบัติเด่นของ Copysmith

  • คุณสามารถนำเข้าแคตตาล็อกสินค้าอีคอมเมิร์ซของคุณได้
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ เช่น Shopify และ Amazon
  • การมอบหมายงานและการตรวจสอบการทบทวนในตัว

ข้อจำกัดของ Copysmith

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าผลลัพธ์อาจรู้สึกคล้ายกันมากระหว่างโครงการต่างๆ
  • เครดิตจะหมดอายุหากไม่ได้ใช้งาน

ราคาของ Copysmith

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เริ่มต้น: $19/เดือน สำหรับ 20,000 คำ
  • ข้อดี: $49/เดือน สำหรับคำไม่จำกัด
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Copysmith

  • G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

7. Notion AI – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึก

Notionได้ประกาศการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของตน—Notion AI คุณสามารถเพิ่มเครื่องมือ AI นี้เข้าไปในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเข้าถึงประโยชน์ต่างๆ เช่น การจัดหมวดหมู่และแท็กที่สร้างโดย AI, สรุปเนื้อหา, และเครื่องมือสำหรับการเขียนและการสร้างสรรค์ไอเดีย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI

  • สรุปเนื้อหาที่มีอยู่แล้วในบัญชี Notion ของคุณ
  • ปรับโทนและเรียบเรียงใหม่เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
  • ความสามารถในการใช้ตัวแก้ไขข้อความแบบลากและวางที่ยืดหยุ่นได้

ข้อจำกัดของ Notion AI

  • ประสบการณ์ทดลองใช้ฟรีอาจรู้สึกจำกัด
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแนวคิดเนื้อหาของ AI อาจรู้สึกซ้ำซาก

ราคาของ Notion AI

  • Notion AIเป็นส่วนเสริมที่สามารถเลือกใช้ได้กับแผนฟรีหรือแผนชำระเงินทุกประเภท โดยมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Notion AI

แม้ว่าจะไม่มีการจัดอันดับสำหรับ Notion AI โดยเฉพาะ แต่ต่อไปนี้คือการจัดอันดับและรีวิวสำหรับ Notion:

  • G2: 4. 7/5 (4,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)

8. Dashword – เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหา SEO

ทางเลือกถัดไปของ Jasper AI คือ Dashword ซึ่งเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา SEO ที่ใช้ AI เพื่อช่วยคุณเขียนเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับเครื่องมือค้นหา เครื่องมือนี้มอบวิธีที่ใช้งานได้ง่ายให้กับเอเจนซี่ ทีมการตลาด และผู้สร้างเนื้อหาในการสร้างบรีฟ SEO เขียนร่างที่ปรับให้เหมาะสม และติดตามผลกระทบของเนื้อหาเมื่อเวลาผ่านไป

คุณสมบัติเด่นของ Dashword

  • สร้างบรีฟเนื้อหาที่เน้น SEO สำหรับนักเขียน
  • ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมตามสิ่งที่กำลังติดอันดับอยู่ในปัจจุบัน
  • ติดตามเนื้อหาที่เผยแพร่เพื่อระบุแนวโน้มและโอกาส

ข้อจำกัดของ Dashword

  • Dashword มุ่งเน้นการเขียนเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ดังนั้นกรณีการใช้งานจึงมีจำกัด
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์การวิจัยคำหลักนั้นพื้นฐานเกินไป

ราคาของ Dashword

  • เริ่มต้น: $99/เดือน สำหรับรายงานเนื้อหา 20 รายการ และคำเขียนโดย AI 50,000 คำ
  • ธุรกิจ: $349/เดือน สำหรับรายงานเนื้อหา 100 ฉบับขึ้นไป และคำเขียนโดย AI ไม่จำกัด

คะแนนและรีวิว Dashword

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. Wordtune – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาใหม่

ซอฟต์แวร์เขียน AI ของ Wordtuneช่วยให้คุณหาวิธีที่ดีกว่าในการพูดสิ่งที่อยู่ในใจคุณ ทางเลือกของ Jasper นี้ทำให้การเขียนประโยคใหม่เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ประโยคน่าสนใจยิ่งขึ้น มีโทนเสียงที่แตกต่าง หรือปรับความยาวให้สั้นหรือยาวขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune

  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Microsoft Word และ Google Chrome
  • ปรับปรุงไวยากรณ์และรูปแบบด้วยฟีเจอร์การเขียนใหม่
  • เข้าใจเจตนาของผู้ใช้และสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ข้อจำกัดของ Wordtune

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าส่วนขยาย Chrome อาจไม่เสถียรในบางครั้ง
  • ไม่มี API ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อกับระบบอื่นจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Jasper AI

ราคาของ Wordtune

  • แผนฟรี
  • เพิ่มเติม: $24.99/เดือน สำหรับการเขียนใหม่ 30 ครั้งต่อวัน
  • ไม่จำกัด: $37.50 สำหรับการใช้งานไม่จำกัด
  • ราคาพิเศษสำหรับทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Wordtune

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

10. ไฮโปเทนูส. ai – เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาแบบยาว

ผู้ช่วยเขียน AI Hypotenuse มีเป้าหมายเพื่อช่วยแก้ปัญหาการเขียนติดขัดโดยการเปลี่ยนหน้ากระดาษเปล่าให้เป็นเนื้อหาภายในไม่กี่นาที ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือนี้จะใช้คำกระตุ้นด้วยคีย์เวิร์ดเพื่อสร้างบทความเต็มรูปแบบและข้อความโฆษณา ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้ในปริมาณมาก

ด้านตรงข้ามมุมฉาก คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai

  • สามารถสร้างเนื้อหาเชิงลึกจากคำแนะนำเพียงไม่กี่ข้อ
  • เครื่องมือสร้างภาพในตัว
  • โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

ด้านตรงข้ามมุมฉาก ข้อจำกัดของ ai

  • ไม่สามารถลบเนื้อหาได้ในปริมาณมาก
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าผลลัพธ์ต้องได้รับการปรับปรุงมากกว่าที่คาดไว้

ด้านตรงข้ามของมุมฉาก. การกำหนดราคา ai

  • บุคคล: 24 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 50,000 คำ
  • การเติบโต: $49/เดือน สำหรับ 120,000 คำ
  • ลูกค้า: ติดต่อฝ่ายขาย

ด้านตรงข้ามของมุมฉาก คะแนนและรีวิวจาก ai

  • G2: 4. 4/5 (4 รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

11. Smart Copy โดย unbounce – เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาที่เน้นธุรกิจ

สำหรับข้อความโฆษณาอย่างรวดเร็วและเนื้อหาที่มุ่งเน้นธุรกิจ Smart Copy ได้สร้างตำแหน่งเฉพาะตัวในฐานะเครื่องมือเขียน AI ที่เชื่อถือได้ มันนำเสนอเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย ตั้งแต่โฆษณา Google และการติดต่อผ่าน LinkedIn ไปจนถึงไอเดียบล็อกและข้อเสนอแนะข้อความสำหรับการเติบโตแบบแฮ็ก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smart Copy

  • มีแม่แบบหลากหลายสำหรับงานเขียนประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในงานการตลาดและการโฆษณา
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น
  • แนะนำการอัปเดตบ่อยครั้งและคุณสมบัติใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหา

ข้อจำกัดของ Smart Copy

  • ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่จำกัด
  • เนื้อหาที่ผลิตออกมานั้นไม่ลึกซึ้งหรือสร้างสรรค์เท่ากับทางเลือกอื่นบางประเภท
  • เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเขียนข้อความทางการตลาด ทำให้มีประโยชน์จำกัดสำหรับงานที่กว้างขวางมากขึ้น

ราคาของ Smart Copy

  • ฟรี
  • จำเป็น: $9.00/เดือน สำหรับ 3 โครงการ
  • ไม่จำกัด: $49.00/เดือน สำหรับโปรเจกต์ไม่จำกัด

คะแนนและรีวิวการคัดลอกอัจฉริยะ

  • G2: 4. 4/5 (360 รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

12. ChatGPT – เครื่องมือ AI ฟรีที่ดีที่สุด

GPT-3 จาก OpenAI นำเสนอความซับซ้อนในระดับใหม่ในโลกของเครื่องมือเขียนด้วย AI และโมเดลภาษาของมัน ChatGPT ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ด้วย ChatGPT การตอบสนองที่ละเอียดต่อคำสั่งนั้นมากกว่าการนำข้อความที่มีอยู่เดิมมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย เครื่องมือนี้สร้างเนื้อหาที่เขียนขึ้นใหม่ที่ไม่ซ้ำใครตามงานที่ผู้ใช้กำหนดไว้อย่างละเอียด บางครั้งยังสร้างเรื่องราวที่มีจินตนาการอันน่าประทับใจอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • สร้างเนื้อหาที่เขียนอย่างสร้างสรรค์สูง มีโครงสร้างที่สอดคล้องกัน และรายละเอียดครบถ้วน
  • สามารถใช้สำหรับงานเขียนหลากหลายประเภท ตั้งแต่เอกสารทางธุรกิจระดับมืออาชีพไปจนถึงการเขียนนิยาย
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังและล้ำสมัยเพื่อสร้างข้อความ
  • อัปเดตบ่อยครั้งเพื่อปรับปรุงคุณภาพการตอบสนองและความเกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • คุณภาพของผลลัพธ์ไม่คงที่; ยิ่งข้อความยาวขึ้น ยิ่งดูเหมือนจะสูญเสียความสม่ำเสมอ
  • บางครั้งให้คำตอบที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไร้ความหมาย
  • ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมักต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนและเจาะจง

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

13. Wordai – เหมาะที่สุดสำหรับข้อความที่เหมือนมนุษย์

Wordai โดดเด่นด้วยจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับคู่แข่งในยุคเดียวกัน: มันสามารถรับรู้ได้อย่างชาญฉลาดว่าคำหนึ่งคำมีความหมายได้หลายอย่าง ทำให้สามารถสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ได้ มันเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการเขียนใหม่ แต่ก็สามารถช่วยสร้างเนื้อหาใหม่ได้เช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordai

  • มีความสามารถโดดเด่นในการปรับถ้อยคำและเขียนข้อความใหม่โดยไม่สูญเสียความหมายเดิม
  • เข้าใจบริบทและความหมายที่ละเอียดอ่อนของคำในประโยค
  • เหมาะสำหรับการปฏิบัติ SEO เนื่องจากเครื่องมือสามารถสร้างเวอร์ชันต่าง ๆ ของข้อความเดียวได้มากมาย

ข้อจำกัดของ Wordai

  • คุณภาพของผลลัพธ์อาจไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขด้วยตนเอง
  • เทมเพลตและหัวข้อการเขียนที่มีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือเขียน AI อื่น ๆ
  • จุดแข็งหลักของมันอยู่ที่การเขียนใหม่ ไม่ใช่การสร้างเนื้อหาต้นฉบับ

ราคาของ WordAI

  • รายเดือน: $57 ต่อเดือน
  • รายปี: $27 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ WordAI เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว WordAI

  • G2: 3. 9/5 (17 รีวิว)
  • Trustpilot: 2. 6/5 (6 รีวิว)

14. Speedwrite – เหมาะที่สุดสำหรับบทความบล็อก

Speedwrite เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ทรงพลังซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาแบบยาวได้ภายในไม่กี่วินาที ช่วยประหยัดเวลาให้กับนักการตลาดเนื้อหา, นักเขียนบล็อก, และนักธุรกิจดิจิทัล ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Speedwrite

  • การช่วยเขียน ซึ่งสร้างแนวคิดและโครงสร้างสำหรับบทความ, บล็อกโพสต์, และเนื้อหาแบบยาวอื่น ๆ
  • เครื่องมือปรับปรุงภาษา ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงความอ่านง่ายและคุณภาพของเนื้อหา
  • มีเทมเพลตให้เลือกหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสำหรับสรุปเนื้อหา รายการหัวข้อย่อย ข้อความโฆษณา และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • ระบบตรวจสอบการคัดลอกที่ผสานรวมไว้, รับประกันความเป็นต้นฉบับสำหรับเนื้อหาที่สร้างขึ้นทั้งหมด
  • ตัวเลือกการแชร์โดยตรงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่เนื้อหาที่เสร็จสมบูรณ์ไปยัง WordPress, Medium และแพลตฟอร์มบล็อกอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของการพิมพ์เร็ว

  • เครื่องมือนี้อาจสร้างเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องตามบริบทอย่างสมบูรณ์และต้องการการแก้ไขด้วยตนเอง
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ขาดความใช้งานง่ายซึ่งอาจสร้างความท้าทายให้กับผู้เริ่มต้นในช่วงแรก

ราคา Speedwrite

  • รายเดือน: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายเดือน
  • รายครึ่งปี: $11.65 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ ชำระปีละสองครั้ง
  • รายปี: 8.33 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนเร็ว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

15. Frase – เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดเนื้อหา

Frase เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับ SEO ได้เร็วขึ้น มันถูกพัฒนาขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO นักการตลาดเนื้อหา และเอเจนซี่ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Frase

  • ระบบสรุปเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยกำหนดขอบเขตและมุมมองของเนื้อหา
  • เครื่องมือค้นหาคำหลัก SEO ที่ติดตั้งไว้ในตัวซึ่งสามารถระบุและแนะนำคำหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในเนื้อหาขณะที่กำลังสร้างขึ้น
  • คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่เปรียบเทียบเนื้อหาของคุณกับบทความที่มีอันดับสูงสุดเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
  • การผสานรวมกับแชทบอทและผู้ช่วยเสียงเพื่อสร้างเนื้อหาที่ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์
  • เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับสร้างร่างและสรุปเนื้อหาโดยอิงจากหัวข้อที่กำหนด

ข้อจำกัดของ Frasé

  • ขาดเทมเพลตที่หลากหลายสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ
  • คำแนะนำของเครื่องมือในการปรับปรุง SEO อาจเป็นแบบทั่วไปในบางครั้ง ซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญในด้าน SEO เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ

การกำหนดราคาแบบ Frasa

  • โซโล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พื้นฐาน: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $114. 99 (ผู้ใช้สามคน และ $25 ต่อเดือนสำหรับสมาชิกทีมเพิ่มเติม)

คะแนนและรีวิวของ Frase

  • G2: 4. 9/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

ค้นหาเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดและทางเลือกของ Jasper สำหรับทีมของคุณ

Jasper AI มีสิ่งมากมายสำหรับมืออาชีพและนักการตลาดที่ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและน่าสนใจสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม มันเป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ยอดเยี่ยม แต่ยังมีคู่แข่งของ Jasper อีกมากมายที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่า

สำรวจทางเลือกของ Jasper ในรายการนี้และเปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อดูว่าตัวเลือกใดใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด

สำหรับเครื่องมือเขียน AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ และสรุปเอกสาร ลองใช้ ClickUp ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากพลังของปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเต็มที่—ทั้งหมดนี้จากภายในแพลตฟอร์ม ClickUp ที่คุณรู้จักและชื่นชอบ