วิธีใช้ Notion AI: เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วย Notion AI

คุณกำลังอ่านบล็อกนี้อยู่ ซึ่งหมายความว่าคุณใช้ Notion AI ในการจดบันทึกการประชุม เตรียมวิกิ จัดการโครงการของคุณ หรืออย่างน้อยก็รู้จักมัน
Notion มีชุมชนแฟนคลับมากมายเนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้กว่า 30 ล้านคน ขณะที่คุณกำลังพยักหน้าเห็นด้วย คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ Notion AI หรือไม่?
Notion แต่ดีกว่า—มีพลังและระบบอัตโนมัติมากขึ้น Notion AI เปิดให้ผู้ใช้ทุกคนใช้งานได้ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่คุณไม่ควรลองใช้ฟีเจอร์ AI นี้
ก่อนที่จะตัดสินใจว่าฟีเจอร์ AI ใดควรเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของคุณ ขอให้เราเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Notion AI กันก่อน
ในระหว่างที่เราดำเนินไป เราจะกล่าวถึงวิธีการใช้ Notion AI อย่างมีประสิทธิภาพ, เทมเพลต Notion ที่ดีที่สุด, ข้อจำกัดของ Notion AI, และทางเลือกที่ทรงพลังของ Notion ที่คุณควรพิจารณา
Notion AI คืออะไร?
Notion AI เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ AI ช่วยให้คุณทำงานเสร็จเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลองจินตนาการว่าคุณกำลังสร้างโครงร่างสำหรับบทความในบล็อกของคุณ
ให้ Prompt Notion AI ทำงานโดยให้รายละเอียดเช่นสิ่งที่คุณต้องการบรรลุจากบล็อกและกลุ่มเป้าหมายของคุณ เข้าถึง Notion AI และมันจะแสดงโครงร่างให้คุณแชร์กับทีมของคุณได้ทันที
คุณเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น?
คุณเร่งกระบวนการเขียนให้เร็วขึ้น—คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นคว้าเพื่อระบุประเด็นสำคัญในโครงร่าง เพียงใส่ความคิดของคุณลงไปและใช้ Notion AI เพื่อช่วยทำงานหนัก
ความสามารถของ Notion AI
เราได้กล่าวถึงพลังของฟีเจอร์ AI ในหัวข้อที่แล้ว; มาเจาะลึกและสำรวจฟีเจอร์ที่เหลือกันเถอะ
สรุปเนื้อหา
แยกเอกสารทั้งหมดเพื่อสรุปใจความสำคัญได้อย่างรวดเร็วด้วยสรุปโดย AI คัดลอกเนื้อหา วางลงใน Notion workspace ของคุณ แล้วใช้ '/summarize' หากคุณต้องการสรุปเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ไฮไลต์ข้อความแล้วคลิก 'Ask A'I' เพื่อรับผลลัพธ์ของคุณ
รายการที่ต้องดำเนินการ
เลือกประเด็นที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์และบันทึกการประชุมโดยใช้ฟีเจอร์ AI ที่ระบุประเด็นที่ต้องดำเนินการ สรุปสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปและส่งมอบงานให้ตรงเวลา
การจัดรูปแบบเนื้อหา
เพิ่มหัวข้อแบบลูกศร (bullet points) และให้ AI แปลงเป็นย่อหน้า หรือทำในทางกลับกัน—ค้นหาจุดสำคัญจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในรูปแบบหัวข้อแบบลูกศร หรือสรุปไว้ในตาราง
การเขียนน้ำเสียง
ปรับแต่งสไตล์การเขียนของคุณโดยการเปลี่ยนโทนของเนื้อหาที่มีอยู่ ให้ดูเป็นมืออาชีพหรือเป็นกันเองมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเขียนร่างใหม่ทั้งหมด—ปรับแต่งด้วย AI ได้เลย
แปล
ทำให้เนื้อหาพร้อมใช้งานสำหรับทีมทั่วโลกโดยการแปลเนื้อหาที่มีอยู่ของคุณเป็นหลายภาษาโดยใช้ Notion AI คุณไม่จำเป็นต้องจ้างเอเจนซี่ภายนอก
Notion AI แปลข้อความของคุณและบันทึกฉบับร่างไว้ใน Notion Workspace
ข้อผิดพลาดในการเขียน
แก้ไขข้อผิดพลาดด้านการสะกดและไวยากรณ์ในเนื้อหาของคุณเมื่อเขียนบนเครื่องมือ AI เช่น Notion โปรแกรมแก้ไขในตัวจะเน้นข้อผิดพลาดให้คุณแก้ไขได้ทันที
นิยามและคำพ้องความหมาย
กำหนดคำที่ไม่คุ้นเคยขณะอ่านเอกสารบน Notion โดยการไฮไลต์ข้อความนั้น ๆ เช่นเดียวกัน หลีกเลี่ยงการซ้ำคำเดิมบ่อยเกินไปโดยใช้คำที่มีความหมายเหมือนกัน เพียงไฮไลต์ข้อความที่คุณต้องการแทนที่ แล้วแสดงความคิดของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องซ้ำคำ
วิธีใช้ Notion AI อย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงตอนนี้ คุณคงทราบถึงพลังที่ Notion AI นำมาสู่การทำงานประจำวันของคุณแล้ว มาค้นพบกรณีการใช้งานบางส่วนของ Notion AI เริ่มต้นใช้งาน และยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้น
ปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ
Notion เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมอยู่แล้ว AI ช่วยให้ทีมในที่ทำงานทำงานได้เร็วขึ้น มีรายละเอียดและความชัดเจนมากขึ้น ให้พวกเขามีอิสระมากขึ้นในการปรับแต่งบริบทของโครงการโดยใช้บล็อก AI
สร้างรหัสประจำงานสำหรับงานเฉพาะเพื่อติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณยังสามารถสร้างงานย่อย ตั้งค่าการแจ้งเตือนระดับหน้าและคุณสมบัติใหม่ รวมถึงดูตัวอย่างการออกแบบ Figma ภายในฐานข้อมูลได้อีกด้วย ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าคือฟีเจอร์กรอกข้อมูลอัตโนมัติด้วย AI ซึ่งจะสร้างอัปเดตโครงการสำหรับทุกคุณสมบัติของคุณโดยอัตโนมัติ
โบนัส:แม่แบบการจัดการโครงการใน Notion!
ระดมความคิด
เมื่อระดมความคิดเพื่อวางแผนโครงการหรือแคมเปญสร้างสรรค์ใหม่ ให้เปิดใช้งาน Notion AI ด้วยคำสั่งเฉพาะที่ตรงกับความต้องการของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังวางแผนที่จะเขียนบล็อกโพสต์ใหม่แต่กำลังประสบปัญหาการเขียนไม่ออก ให้ Notion AI ช่วยสร้างโครงร่างบล็อก โดยคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องมากที่สุดที่กลุ่มเป้าหมายต้องการอ่าน
เพียงเลือกไอเดียจากการระดมสมองจากเมนู AI หน้า Notion ของคุณจะเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆ ที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างที่ต้องการ
อัตโนมัติภารกิจประจำ
หนึ่งในกรณีการใช้งานที่ดีที่สุดของเครื่องมือ AIอย่าง Notion คือความสามารถในการลดเวลาที่ใช้ไปกับงานซ้ำๆ ทำให้พนักงานของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์และงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักได้
ด้วยการใช้การเรียนรู้ของเครื่อง Notion AI สามารถดึงตัวเลขจากเนื้อหา เช่น อีเมล เมนูบริบท ตารางง่าย ๆ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ได้
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถสร้างรายงานจากฐานข้อมูลของคุณได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งหากทำด้วยมือจะใช้เวลาหลายชั่วโมง การลดความพยายามในการทำงานด้วยมือเป็นจุดแข็งที่ชัดเจนซึ่งทำให้ Notion โดดเด่นกว่าอ่านบทความเปรียบเทียบ Notion กับ ChatGPTหากคุณสนใจการวิเคราะห์เชิงลึก
ปรับปรุงการสื่อสาร
การสื่อสารในที่ทำงานระดับโลกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี. อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาเป็นอุปสรรคใหญ่ที่คุณสามารถเอาชนะได้ด้วย Notion และเนื้อหาที่สร้างโดย AI.
แปลข้อความเพื่อปรับปรุงการร่วมมือระหว่างพนักงานระหว่างประเทศที่ทำงานในโครงการเดียวกัน แปลข้อมูลการฝึกอบรมและสัญญาอย่างเป็นทางการเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อรับพนักงานใหม่และรักษาความโปร่งใส
คุณสมบัติการเขียนด้วย AI ยังช่วยได้เมื่อทำการประกาศทั่วทั้งบริษัท เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ใช้ Notion เพื่อเปลี่ยนโทนของเนื้อหา แก้ไขการสะกดคำ และปรับปรุงการเขียนโดยรวม
จัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สิ่งที่ทำให้แรงจูงใจลดลงอย่างมากคือการปล่อยให้พนักงานของคุณรู้สึกสับสนหลังจากการประชุมหรือมีความรู้สึกว่า 'นี่น่าจะส่งอีเมลได้' พนักงานมีเวลาทำงานจำกัดและไม่มีเวลาสำหรับการประชุมที่ไร้ความหมาย
เขียนความคิดของคุณหรือวางเนื้อหาคร่าวๆ ที่คุณเตรียมไว้ในเอกสารอื่นในพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณ ใช้ปุ่ม space และเลือกตัวเลือก 'สรุป' เพื่อเก็บประเด็นที่เกี่ยวข้องและสำคัญที่สุดในข้อความยาวๆ
ด้วยความช่วยเหลือจากตัวเลือก AI อีกตัวหนึ่ง 'รายการที่ต้องดำเนินการ' จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ทีมของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาควรทำหลังจากการประชุม
ด้วยส่วนเสริม AI ความคิดที่ไม่เป็นระบบของคุณจะกลายเป็นประเด็นที่ชัดเจน พร้อมวาระการประชุมที่ครอบคลุมและงานเฉพาะสำหรับพนักงาน
ผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่
หนึ่งในคุณสมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดของ Notion AI ที่ทำให้เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่จำเป็นต้องมีคือความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม Notion มีชื่อเสียงที่ดีในการผสานรวมกับเครื่องมือมากมาย ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น
ด้วย AI ภายใน Notion ความสามารถในการผสานรวมได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก AI ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับเครื่องมือหลายตัวเพื่อสื่อสารข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ลองนึกภาพว่าคุณใช้เครื่องมืออื่นในการจัดการงาน เมื่อคุณผสานเครื่องมือนั้นเข้ากับ Notion ระบบ AI จะวิเคราะห์บอร์ดงาน จัดหมวดหมู่ภารกิจต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด และแนะนำสิ่งที่ต้องทำร่วมกันโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ งานของคุณจะถูกจัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถตัดสินใจวางแผนขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลต Notion AI
Can Notion AI ดีขึ้นได้อีกไหม? ได้สิ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เป็นระบบอัตโนมัติของงานประจำวันของคุณ เทมเพลตก็ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น
เทมเพลต Notion AI คืออะไร?
เทมเพลต Notion AI เป็นกรอบการทำงานหรือแบบแปลนที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานในพื้นที่ทำงาน โครงสร้างมีที่ว่างสำหรับข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตาราง กล่องกาเครื่องหมาย และรายการ ซึ่งเหมาะสำหรับงานเฉพาะ
หากคุณต้องการสร้างสิ่งใดบน Notion ให้เลือกเทมเพลตที่เกี่ยวข้องแล้วเริ่มต้น
ตัวอย่างเช่น คุณกำลังจ้างที่ปรึกษาด้านโซเชียลมีเดียเพื่อดูแลโพสต์บนโซเชียลมีเดียตั้งแต่ต้นจนจบ
เพื่อสร้างคำอธิบายตำแหน่งงาน—เลือกเทมเพลตคำอธิบายตำแหน่งงานของNotion ที่มีภาพตัวอย่างสำหรับภาพรวมบริษัทและรายละเอียดงาน กรอกรายละเอียดในแต่ละส่วนตามความคาดหวังของคุณสำหรับบทบาทนี้ ใช้ Notion AI เพื่อสร้างข้อความสำหรับตำแหน่งงานโดยอัตโนมัติ
ด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและ AI คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
เทมเพลต Notion AI ที่ดีที่สุด
Notion มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 10,000 แบบ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่น่าประทับใจเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ
นี่คือ 5 อันดับแรกของเราของเทมเพลต Notion AI ที่คุณควรพิจารณาในครั้งต่อไปที่คุณกำลังทำงานในโปรเจ็กต์. นี่ไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทั้งหมด และเราแนะนำให้คุณตรวจสอบแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น Thomas Frankหนึ่งในผู้สร้างเทมเพลต Notion ที่ดีที่สุด เพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน.
แบบฟอร์มบันทึกการประชุม
เทมเพลตนี้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการบันทึกบันทึกการประชุมและทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น มีส่วนต่าง ๆ เช่น วาระการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ข้อปฏิบัติ และงานที่ต้องติดตาม มีส่วนที่ชัดเจนในเครื่องมือ AI ของ Notionสำหรับการบันทึกข้อมูล การติดตามงาน การมอบหมายความรับผิดชอบ และการตรวจสอบประสิทธิภาพของสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เทมเพลตวางแผนบล็อก
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมคอนเทนต์ของคุณในการวางแผน จัดการ และตรวจสอบคอนเทนต์. เทมเพลตฐานข้อมูลเช่นบล็อกแพลนเนอร์กลายเป็นจุดอ้างอิงเดียวสำหรับทีมของคุณในการจัดระเบียบบล็อกโพสต์ตามฮับ. โดยใช้ Notion AI นักเขียนของคุณจะสามารถระบุคำค้นหาและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างคอนเทนต์.
แบบฟอร์มรวบรวมความคิดเห็น
นี่คือหนึ่งในเทมเพลตฟรีที่ Notion มอบให้ การได้รับข้อเสนอแนะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจคุณ—ไม่ว่าจะเป็นจากพนักงาน ลูกค้าที่มีศักยภาพ หรือผู้ใช้ปัจจุบัน ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลป้อนเข้าโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว Notion AI จะระบุหัวข้อที่เกิดซ้ำและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้ง
เทมเพลตติดตามเป้าหมาย
ติดตามเป้าหมายของทีมและอัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จัดกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ติดตามขั้นตอนที่ทีมดำเนินการ และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของแผนภูมิหรือตารางที่เข้าใจง่าย
การติดต่อขาย
การเขียนอาจต้องใช้ความพยายามสำหรับพนักงานขาย หากคุณวางแผนที่จะเขียนอีเมลถึงลูกค้าเพื่อแจ้งการขึ้นราคา คุณมักจะติดต่อทีมการตลาดหรือทีมเนื้อหาเพื่อช่วยเขียนอีเมล
เรามีเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมาแนะนำคุณ ซึ่งไม่ต้องติดต่อทีมอื่นเลย
ด้วย Notion AI เพียงกรอกข้อมูลบริษัทในเทมเพลตการติดต่อฝ่ายขาย เพิ่มหัวข้อที่คุณต้องการพูดคุย (เช่น การปรับขึ้นราคา) แล้วปล่อยให้ Notion AI ดูแลส่วนที่เหลืออย่างชาญฉลาด
จินตนาการว่าคุณเป็นบริษัทซอฟต์แวร์บัญชีที่กำลังวางแผนการติดต่อสื่อสารปลายปีกับลูกค้าทุกคนของคุณ ข้อความต่อไปนี้คือหนึ่งในตัวอย่างไม่กี่อย่างของวิธีการใช้ Notion AI
ข้อมูลบริษัท – Hayes Corp. เราสร้างซอฟต์แวร์บัญชีที่ทันสมัย ทันสมัย และใช้ระบบคลาวด์สำหรับบริษัทต่างๆ กลุ่มเป้าหมายของเราคือ CFO และผู้จัดการฝ่ายการเงิน ซอฟต์แวร์ของเราออกแบบมาสำหรับทีมการเงินเพื่อให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่ายและดูไม่น่าเบื่อ
หัวข้อ – ระบบบัญชีบนคลาวด์, ปีใหม่ = การวางแผนใหม่, ซอฟต์แวร์บัญชีราคาประหยัด, และเปลี่ยนโทนให้เป็นอบอุ่นแต่ยังคงความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ
ข้อจำกัดของการใช้ Notion AI
เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ในอุตสาหกรรม AI, Notion AI ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน. เพื่อใช้ Notion AI อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรทราบข้อจำกัดของมันก่อนเริ่มใช้งาน.
ข้อจำกัดการใช้งาน: Notion AI อาจจำกัดการใช้งานฟีเจอร์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
ฟังก์ชันแชท: หากคุณต้องการความช่วยเหลือขณะใช้ฟีเจอร์ของ Notion AI หรือติดปัญหาบนหน้า Notion คุณอาจต้องหาวิธีแก้ไขด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันแชทในตัวให้บริการ
เส้นโค้งการเรียนรู้: เส้นโค้งการเรียนรู้มีความชันและต้องใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ เช่น เมนูบล็อกและความสามารถของ AI อื่นๆ
มาดูทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Notionซึ่งสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของ Notion AI ได้
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion AI สำหรับทีมของคุณ
Notion AI เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจพร้อมวิธีการที่เป็นประโยชน์ในการจัดระเบียบงานและทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของฟีเจอร์ทำให้ Notion ดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
ในประเด็นนี้ ขอแนะนำภาพรวมโดยย่อของ ClickUp ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion AI
ClickUp AI และเอกสาร
ฟีเจอร์ ClickUp AIและ Docsทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนหน้าว่างให้กลายเป็นร่างเอกสารที่เต็มไปด้วยเนื้อหาและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
วางแผน จัดการ จัดระเบียบ และปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบด้วยทางเลือก AI ของ Notion นี้
ใช้เครื่องมือ AI ที่สร้างขึ้นด้วยมือ
ในแง่หนึ่ง การเขียนเอกสารเป็นกระบวนการที่ยาวนานและต้องการการค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานอย่างเพียงพอ
ในทางกลับกัน ClickUp มีเครื่องมือหลากหลายที่ออกแบบมาสำหรับทีมหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ และสร้างเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
จินตนาการว่าทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณต้องการสร้างรายงานสถานะ
พวกเขาต้องเลือก 'สนับสนุน' จากเมนูแบบเลื่อนลงของเครื่องมือ AI และเลือก 'รายงานสถานะ' จากตัวเลือกที่มี จากนั้นพวกเขาต้องแชร์คำแนะนำกับ AI เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการในรายงาน
รายงานสถานะจะพร้อมเมื่อพวกเขาคลิกปุ่ม 'สร้าง' จากที่นี่ ทีมงานจะปรับปรุงเนื้อหา เพิ่มข้อมูล ไฮไลต์ข้อความสำคัญ และแชร์รายงานนี้กับผู้นำ
สรุปเนื้อหา
หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเครื่องมือเขียนด้วย AIคือตัวสรุปเนื้อหา ซึ่งช่วยลดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นและยึดติดกับข้อมูลพื้นฐาน ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเอกสารประเภทใดก็ตาม
สมมติว่าคุณวางเนื้อหาในเอกสาร ClickUp จากรายงานที่ยาว แต่คุณสนใจเฉพาะข้อมูลสำคัญเท่านั้น ให้เพิ่มเนื้อหานี้เป็นส่วนนำของเอกสารโดยใช้ 'แทรกบล็อกสรุป' เช่นเดียวกัน หากไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ ให้สร้างคำตอบจาก AI ใหม่ หรือแจ้งให้ AI ทราบว่าต้องดำเนินการอะไรต่อไป
แปลเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับทีมทั่วโลกของคุณหรือการดำเนินแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละประเทศ ควรแปลเนื้อหาให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของคุณ
เริ่มต้นด้วยการเปิดเนื้อหาที่คุณมีอยู่ใน ClickUp Docs
ไฮไลต์ข้อความ, คลิก 'แปล' และเลือกภาษาที่คุณต้องการให้เนื้อหาถูกแปลเป็น. ใส่เนื้อหาที่ถูกแปลแล้วนี้ลงในตำแหน่งที่เปิดอยู่โดยตรงโดยใช้ตัวเลือก 'แทรก'. หรือคุณสามารถสร้างข้อความใหม่ได้หากคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์.
นอกเหนือจากสิ่งที่เราได้กล่าวถึงที่นี่แล้ว ClickUp AI ยังเป็นผู้ช่วยเขียนและ เครื่องมือแก้ไขเอกสารที่ครบครัน ซึ่งช่วยให้คุณแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำได้ ทำให้เนื้อหาของคุณกระชับขึ้นหรือยาวขึ้น และจัดรูปแบบเอกสารด้วยบล็อกเนื้อหา เช่น หัวข้อและตาราง
ClickUp AI และงาน
ในฐานะที่เป็นส่วนเสริมของ AI, ClickUp AI มีบทบาทสำคัญในการให้การมองเห็นที่ครบถ้วนเกี่ยวกับงานของคุณโดยไม่ทำให้ซับซ้อน ลดเวลาในการจัดระเบียบและติดตามงานเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องใช้การวิเคราะห์มากขึ้น
งานสกัด
อัปโหลดเอกสาร แล้ว ClickUp AI จะดึงงานที่ทีมของคุณต้องทำออกมาโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องอ่านเนื้อหาทีละย่อหน้าเพื่อกำหนดงานให้กับทีมอีกต่อไป
จัดระเบียบและร่วมมือ
ClickUp AI สร้างรายการงานหลังจากดึงงานออกจากไฟล์ของคุณ รายการงานนี้จะจัดระเบียบงานอย่างเป็นระเบียบและแชร์กับทีมของคุณเพื่อการร่วมมือกัน ซึ่งช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว ใช้ฟีเจอร์ 'จัดระเบียบและร่วมมือ' เพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ
ตัวอย่างเช่น CMO ขอให้คุณเตรียมกลยุทธ์ GTM สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดตัวภายในหนึ่งสัปดาห์ คัดลอกและวางเนื้อหาอีเมล แล้ว ClickUp AI จะจัดตารางรายการงานสำหรับทีมของคุณที่พวกเขาสามารถติดตามเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
คุณสมบัติสำหรับมืออาชีพ: แม่แบบเอกสารทางเทคนิคสำหรับองค์กรที่ยุ่ง
เอกสารทางเทคนิคที่ชัดเจนและกระชับช่วยลดจำนวนตั๋วบริการ แทนที่จะต้องเขียนโค้ดเพื่อดึงข้อมูลจากเอกสารต่างๆ แม่แบบของ ClickUp ใช้งานง่ายและเหมาะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทุกคนในองค์กร
แม้แต่สำหรับพนักงานใหม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ แก้ไขปัญหา และสร้างฐานความรู้บนวิกิเทมเพลตเอกสารทางเทคนิคของClickUp ก็ช่วยให้ทีมและลูกค้าของคุณพึงพอใจอยู่เสมอ
มองข้าม Notion AI: เลือก ClickUp เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
เพื่อให้ Notion AI ทำงานให้คุณได้ คุณต้องมีความอดทน. เส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน, การขาดการสนับสนุนทางแชท, และข้อจำกัดในการใช้งาน จะทำให้การทำงานของคุณกับเครื่องมือเขียน AI เป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าที่จะจัดการได้ในระยะยาว.
หาก Notion AI กำลังทำให้คุณเสียเวลาและพลังงาน ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ขนาดทีมของคุณก็จะขยายตัวตามไปด้วย คุณจะต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งพร้อมฟีเจอร์ AI เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระดับสูงและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีการหยุดชะงัก
นี่คือจุดที่ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจของคุณในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลองใช้ ClickUp AI ฟรีและสัมผัสประสบการณ์จริงว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณและทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร