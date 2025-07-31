บล็อก ClickUp

10 อันดับเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารและบทความในปี 2025

31 กรกฎาคม 2568

ในฐานะผู้ทำงานด้านความรู้ เราใช้เวลาหลายวันและหลายสัปดาห์ในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลที่ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้น ท่ามกลางกองรายงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ งานวิจัยลูกค้า และอีเมลงานและเอกสารกระบวนการต่างๆ ที่ต้องทำเป็นประจำ สิ่งใหม่ๆ มักจะเรียกร้องความสนใจทางปัญญาของเราอยู่เสมอ

ส่วนที่แย่ที่สุด? รายการหนังสือที่ต้องอ่านดูเหมือนจะไม่ลดลงเลย แม้ว่าจะทุ่มเทเวลาให้มันทุกวันแล้วก็ตาม ฉันก็ยังรู้สึกว่าต้องตามให้ทันอยู่ดี

ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันจะพูดถึงเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดบางตัวที่ทีมของฉันและฉันได้ทดสอบเมื่อเร็วๆ นี้ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณและฉันตามทันการอ่านของเราได้เร็วกว่าที่เคย และในที่สุดก็ปิดแท็บที่เปิดค้างไว้สองร้อยสามสิบเจ็ดแท็บนั้นได้

เริ่มแล้ว!

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI?

เมื่อรวบรวมรายการนี้ ฉันได้ทดสอบเครื่องมือสรุป AI มากกว่าสิบสองตัว หลายตัวใช้เอนจิน GPT ของ OpenAI เพื่อให้สรุปอย่างกระชับ อย่างไรก็ตาม ฉันยังพบเครื่องมือบางตัวที่สร้างขึ้นบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ แม้ว่าเครื่องมือหลังจะมีตัวเลือกการปรับแต่งมากกว่า แต่ก็มีราคาที่สูงกว่าเช่นกัน

นี่คือสิ่งที่ฉันมองหาเมื่อทดสอบแอปเหล่านี้:

  • โมเดลภาษา: เครื่องมือนี้ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบกำหนดเอง (LLM) หรือใช้ประโยชน์จากโมเดลที่มีอยู่แล้ว เช่น GPT? และหากเป็นกรณีหลัง เราควรสมัครใช้งาน GPT เวอร์ชันใด?
  • การปรับแต่ง: ฉันสามารถปรับเปลี่ยนความยาวหรือรูปแบบของสรุปได้หรือไม่? อาจให้คำแนะนำพิเศษหรือขอข้อมูลเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่?
  • คุณภาพของสรุปที่สร้างขึ้น: ฉันประเมินว่าเครื่องมือแต่ละตัวสามารถจับใจความสำคัญของเอกสารต้นฉบับได้ดีเพียงใด เครื่องมือเหล่านั้นยังคงใช้ถ้อยคำเดิมและจับประโยคสำคัญได้หรือไม่ หรือมีการปรับภาษาให้ง่ายขึ้นเพื่อความอ่านง่ายมากขึ้น?
  • ค่าใช้จ่าย: นอกเหนือจากราคาแล้ว ฉันได้เจาะลึกถึงข้อเสนอเรื่อง 'ต้นทุนต่อคุณค่า' ของเครื่องมือที่ต้องชำระเงิน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ได้ปลดล็อกฟีเจอร์ที่มีประโยชน์จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงลูกเล่นเสริมเท่านั้น?
  • ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซมีความเข้าใจง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากน้อยเพียงใด? ซึ่งรวมถึงตัวเลือกการอัปโหลดไฟล์, ส่วนขยายของโครม, และการนำทางใน UI

สำหรับเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่รองรับหลายภาษา ฉันยังได้ทดสอบความสามารถเหล่านั้นด้วย โดยเน้นที่ความแม่นยำในภาษาฝรั่งเศสและสเปน (นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ)

สรุปเอกสารด้วย AI ชั้นนำในพริบตา—ตารางเปรียบเทียบ

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับการกำหนดราคา*
คลิกอัพ• สรุปการประชุม, การสนทนา, เอกสาร, และงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ • แปลสรุปเป็นภาษาต่าง ๆ • สร้างสรุปบนมือถือและในรูปแบบฟิลด์ที่กำหนดเอง • สร้างรายการดำเนินการอัตโนมัติจากสรุปทีมขนาดกลางถึงองค์กรที่จัดการงาน เอกสาร และการอัปเดตมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
รับสรุป• เลือกความยาวของสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ • สรุปจาก URL, PDF หรือข้อความที่คัดลอกมา • รองรับมากกว่า 33 ภาษา • สกัดคำสำคัญบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการสรุปข้อความอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นด้านภาษามีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $133/ผู้ใช้/เดือน
สคริบเบอร์• ไม่ต้องลงทะเบียน • สรุปใหม่สำหรับความยาวที่แตกต่างกัน • ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน • ดาวน์โหลดสรุปเป็นไฟล์ .txtนักเรียนและนักวิจัยทางวิชาการที่ต้องการสรุปที่เรียบง่ายและมีการอ้างอิงฟรี
สรุป• สรุปด้วยคลิกเดียว • ผลลัพธ์ในรูปแบบรายการที่เข้าใจง่าย • อินเทอร์เฟซแบบมินิมอลบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนหรือผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฟรี
โน้ต• สรุปเนื้อหาเป็นรายบทสำหรับบันทึกการเรียน • รองรับแม่แบบการประชุม • ลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ทีมขนาดกลางที่สรุปการประชุม, การสัมมนาออนไลน์, หรือพอดแคสต์มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ผู้ถอดความ. io• สรุปได้สูงสุด 15,000 คำ • รองรับหลายภาษา • ตรวจสอบไวยากรณ์และการคัดลอก • ตัวเลือกการเขียนใหม่บุคคลที่จัดการเอกสารแบบยาว เอกสารทางวิชาการ หรือเอกสารหลายภาษามีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
แจสเปอร์• สรุปเนื้อหาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย • ส่วนขยาย Chrome • ปรับแต่งโทนเสียงแบรนด์ • รองรับมากกว่า 25 ภาษาทีมการตลาดและเนื้อหาขององค์กรที่ต้องการสรุปที่ปรับแต่งตามแบรนด์ทดลองใช้ฟรี 7 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/ที่นั่ง/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ไรท์โซนิค• สรุปบทความเพื่อเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย • สรุปและเขียนใหม่บล็อกหลายรายการ • รองรับมากกว่า 25 ภาษานักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาในทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน
ให้ฉันสรุปโดย AI• ส่วนขยาย Chrome • สรุปบทความเว็บเพียงคลิกเดียว • ไม่ต้องลงทะเบียนหรือโฆษณาบุคคลที่ต้องการสรุปบทความที่มีน้ำหนักเบาขณะท่องเว็บฟรี
Copy. ai• กระบวนการทำงานสรุปข้อมูลจำนวนมาก • แม่แบบสำหรับคำแนะนำสรุป • การสร้างเมตาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEOทีมเนื้อหาและทีมวิจัยที่สรุปข้อมูลจำนวนมาก (ทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่)มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร

มาต่อกันที่การรีวิวของเราและดูกันว่าเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI แต่ละตัวมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง!

10 อันดับเครื่องมือสรุปเอกสารด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ในส่วนนี้ เราจะสำรวจตัวสรุปเนื้อหาแต่ละประเภท โดยจะเน้นจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละแบบ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน

1. ClickUp: ตัวสรุปเอกสาร AI ที่ดีที่สุดโดยรวม

ClickUp Brain
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Brain
สรุปบันทึกการประชุม ค้นหาข้อมูลเฉพาะ และทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันในเอกสาร การจัดการโครงการ และการสื่อสารภายในองค์กรได้จากแอปเดียว

และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ทุกเครื่องมือเหล่านี้ได้ถูกผสานรวมอย่างแน่นหนาไว้กับClickUp Brain. นี่คือผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังที่สุดในโลกที่ตระหนักถึงบริบท. มันสามารถช่วยคุณทำทุกอย่างตั้งแต่การค้นหาข้อมูล การเขียนเนื้อหา การสรุปการอัปเดตโครงการ และการแปลเอกสาร.

สรุปเอกสารที่ยาวหรือซับซ้อน

สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มเนื้อหาของคุณลงในClickUp Docs(ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันเอกสารที่มีอยู่ในตัว) และขอให้ AI สรุปข้อความ คุณยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับโทนของสรุป ระดับความอ่านง่าย และกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สรุปมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการสรุปบันทึกการประชุมด้วยใช่ไหม? ลองใช้AI Notetaker ของ ClickUp ให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติและดูมันบันทึก ถอดเสียง และวิเคราะห์การสนทนาของคุณให้คุณ หลังจากทุกการโทร คุณจะได้รับภาพรวมของการประชุม บันทึกการสนทนาพร้อมป้ายชื่อผู้พูด และรายการที่ต้องดำเนินการที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ—ตรงในกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณ

บันทึกเสียง, ถอดความ, และสรุปการประชุมของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker
บันทึก, บันทึกเสียง, และสรุปการประชุมของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker

สร้างรายการงานจากข้อมูลที่สกัดออกมา

อีกวิธีหนึ่งในการใช้ ClickUp Brain คือการให้มันค้นหาข้อมูลบางอย่างแล้วสร้างเอกสารหรือรายการงานจากข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถขอให้ ClickUp บอกฉันเกี่ยวกับกระบวนการปฐมนิเทศที่บริษัทของฉัน จากนั้นสร้างรายการงานปฐมนิเทศภายใน ClickUp สำหรับพนักงานใหม่เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสมบัติของ ClickUp Brain
แปลงเอกสารเป็นรายการงานได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain

สรุปหัวข้อโครงการ

ClickUp Brain
สรุปหัวข้อโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความคืบหน้าด้วย ClickUp Brain

ClickUp Projectsยังมีปุ่ม 'สรุป' สำหรับทุกงานใน ClickUpและทุกความคิดเห็นในหัวข้อด้วย ทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือขอให้ AIสรุปการอัปเดตของโครงการทั้งหมดให้ มันช่วยให้ฉันติดตามข้อมูลได้โดยไม่ต้องค้นหาข้อความกว่า 50 ข้อความด้วยตัวเอง

สรุปการอัปเดตสถานะ

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Ask AI ใน ClickUp เพื่อรับการอัปเดตงานและติดตามความคืบหน้าของทีมคุณรายสัปดาห์ (หรือรายวัน)

คลิกอัพ สรุปสมอง อัปเดตกิจกรรมงาน
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปการอัปเดตโครงการ, คำถามและคำตอบใน Workspace, รายงานสแตนด์อัพ และอื่นๆ อย่างรวดเร็ว

นี่คือคุณสมบัติที่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการ

ClickUp's AI Standups
สร้างสรุปอัตโนมัติเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานทีมคุณด้วย AI Standups ของ ClickUp

สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มเพื่อนร่วมทีมที่คุณต้องการให้แจ้งการอัปเดตงาน เลือกช่วงเวลา —รายสัปดาห์ รายวัน หรือกำหนดเอง— และตัดสินใจรูปแบบที่คุณต้องการให้แสดงผล คุณสามารถรับการอัปเดตทั้งหมดของพวกเขาหรือขอให้ ClickUp Brain สรุปหรือแสดงรายการแบบหัวข้อย่อยก็ได้ ตัวเลือกสุดท้ายนี้อาจเป็นประโยชน์หากคุณมีการอัปเดตงานจำนวนมากที่ต้องตรวจสอบ

อัตโนมัติการสร้างสรุปสำหรับงาน

ต้องการติดตามหลายโครงการพร้อมกันหรือไม่? คุณสามารถใช้ตัวเลือกCustom Fields ของ ClickUpเพื่อเพิ่ม สรุปโดย AI และ อัปเดตโครงการโดย AI เป็นสองคอลัมน์ในรายการงานของคุณ—และรับสรุปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปิดงานหรือโครงการของคุณทุกครั้ง

งานใน ClickUp
สร้างสรุปโครงการและงานจำนวนมากโดยทำให้สรุป AI เป็นฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp Tasks

แปล (และสรุป) เนื้อหา

การสื่อสารกับทีมทั่วโลกหรือลูกค้าที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายในบางครั้ง ฉันสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้โดยการเพิ่มเอกสารของฉันเป็นภาษาอังกฤษ และขอให้ ClickUp Brain สรุปเอกสารเหล่านั้นเป็นภาษาอื่น ซึ่งฉันสามารถแบ่งปันกับลูกค้าที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษได้

การแปลด้วย ClickUp Brain
สร้างสรุปเนื้อหาของคุณที่แปลแล้วด้วย ClickUp Brain และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:Brain MAXคือ ซูเปอร์แอป AI ของ ClickUp ที่มอบ การค้นหาแบบรวมศูนย์, การทำงานอัตโนมัติ, และการแปลงเสียงเป็นข้อความครอบคลุมทุกขั้นตอนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงาน, เอกสาร, การประชุม, เครื่องมือที่เชื่อมต่อ, และเว็บ มันช่วยให้คุณเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุด (ChatGPT, Claude, Gemini, ฯลฯ) สำหรับงานต่างๆ เช่น การสรุป, การเขียน, หรือการให้เหตุผล คุณสามารถขอให้ Brain MAX สรุปเอกสาร, หัวข้อการสนทนา, หรือความคิดเห็น, และหัวข้อการแจ้งเตือนในกล่องข้อความ ทั้งหมดนี้มาจากบริบทการทำงานจริงของคุณ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สรุปทุกอย่าง: จากหัวข้อโครงการไปจนถึงบันทึกการประชุมและข้อความแชท สร้างสรุปของเนื้อหาทั้งหมดได้ภายใน ClickUp
  • เพิ่มกล่องสรุป: ให้เพื่อนร่วมทีมเข้าใจเนื้อหาหลักของแต่ละเอกสารหรือหน้าใน ClickUp ได้โดยง่าย ด้วยการแทรกบล็อกสรุปที่สร้างโดยอัตโนมัติ
  • ดึงรายการที่ต้องดำเนินการ: ให้ ClickUp Brain ตรวจสอบเอกสาร, แชท, และบันทึกการประชุมของคุณ และทำรายการที่ต้องดำเนินการหรือขั้นตอนต่อไปสำหรับคุณ
  • แปลข้อความ: สร้างสรุปเอกสารอย่างรวดเร็วในหลายภาษาและทำให้ทีมทั่วโลกเข้าใจตรงกัน
  • รับสรุปบนมือถือ: หากคุณใช้ ClickUp บนสมาร์ทโฟนของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานสรุปอัตโนมัติของความคิดเห็นและข้อความในกล่องขาเข้าของคุณได้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณไม่สามารถสรุปไฟล์ PDF ได้โดยตรง (ยกเว้นการคัดลอกและวางเนื้อหาทั้งหมด)

ราคาของ ClickUp

การคลิกให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)

2. Get Digest: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรุปของประโยคสำคัญ

รับสรุป
ผ่านทางGet Digest

เครื่องมือถัดไปที่ฉันทดสอบคือ Get Digest ซึ่งเป็นเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ และมีความสามารถในการสรุปเอกสารได้อย่างทรงพลัง

สิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือคุณสามารถเลือกโหมดสรุปได้หลากหลายและกำหนดความยาวของสรุปได้ ส่วน '% ของแหล่งที่มา' มีตัวเลือกหกตัวให้เลือก—5, 15, 25, 35, 45, และ 55 ยิ่งคุณเลือกตัวเลขมากเท่าไร สรุปก็จะยิ่งยาวขึ้นเท่านั้น

ฉันขอแนะนำเครื่องมือสรุปนี้หากคุณทราบว่าคุณต้องการข้อมูลจากงานเขียนมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพียงข้อมูลที่สำคัญที่สุดจากบทความ คุณสามารถเลือก '5%' ได้ หากคุณต้องการใจความสำคัญของบทความทั้งหมด ซึ่งมีความยาวเกือบครึ่งหนึ่งของบทความ ให้เลือก '55' แทน

แต่ความสามารถในการสรุปบทความของมันมีจำกัด—มันจะให้คำสำคัญและใจความสำคัญของประเด็นหลักเท่านั้น คุณไม่สามารถสรุปเอกสารได้ภายในย่อหน้าเดียวหรือขอไฮไลท์เฉพาะเจาะจงได้

รับคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Digest

  • สร้างสรุปโดยการวางข้อความโดยตรง, ป้อน URL, หรืออัปโหลดเอกสาร PDF
  • ดาวน์โหลดสรุปเป็นไฟล์ข้อความ
  • รับสรุปเนื้อหาสำหรับข้อความในกว่า 33 ภาษา
  • กำหนดจำนวนคำหลักที่คุณสามารถสกัดได้จากข้อความ

ข้อจำกัดของ Get Digest

  • มีขีดจำกัดสูงสุดที่ 7000 คำ
  • สรุปที่ได้จาก URL มีความน่าเชื่อถือและครอบคลุมน้อยกว่าเมื่อเราคัดลอกข้อความโดยตรงจากแหล่งที่มาหรืออัปโหลดเอกสาร

รับราคาแบบสรุป

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $133 ต่อใบอนุญาตต่อเดือน

รับคะแนนและรีวิว Digest

  • G2: ไม่มีบทวิจารณ์
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

3. Scribbr: เครื่องสรุปข้อความฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการวิจัยทางวิชาการ

สคริบเบอร์
ผ่านทางScribbr

Scribbr ให้บริการเครื่องมือการเขียนด้วย AIสำหรับนักวิชาการและนักวิจัย พร้อมคุณสมบัติเช่น การเขียนเชิงวิชาการและการแก้ไข, การแก้ไขตามรูปแบบ APA, การอ้างอิง, และแน่นอน การสรุปเนื้อหา

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้เครื่องมือสรุปนี้ คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสรุปที่ได้มานั้นปราศจากการลอกเลียนแบบหรือไม่ และสิ่งนี้ก็สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น หากคุณเป็นนักเรียนที่กำลังมองหาเครื่องมือสรุปที่ประหยัด นี่คือตัวเลือกที่ดี

คุณสมบัติเด่นของ Scribbr

  • สร้างข้อความหรือสรุปเป็นข้อ ๆ ของข้อความของคุณ
  • ปรับแต่งจุดเน้นของสรุปของคุณโดยเลือกคำสำคัญ
  • ดาวน์โหลดไฟล์ TXT ของสรุปของคุณ
  • ใช้ตัวเลือกสรุปใหม่เพื่อเปลี่ยนความยาวของสรุปที่สร้างขึ้น

ข้อจำกัดของ Scribbr

  • เนื่องจากมีข้อจำกัดที่ 600 คำ การสรุปบทความยาวอาจเป็นเรื่องยาก

ราคาของ Scribbr

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Scribbr

  • G2: ไม่มีบทวิจารณ์
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

4. สรุปเนื้อหา: เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สรุป
ผ่านสรุปอัตโนมัติ

ฉันได้แนะนำ Summary Generator—เครื่องมือสรุปเอกสารพื้นฐานที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้เพียงเล็กน้อย (มีเพียงสามปุ่ม)—สำหรับนักเรียนหรือผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งอาจรู้สึกกลัวเครื่องมือขั้นสูงอื่น ๆ ในรายการนี้

นี่คือวิธีการทำงาน—คุณเพิ่มบล็อกของข้อความ และมันจะให้คุณได้เวอร์ชันที่ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ พร้อมรายการที่รวมไว้ คุณสามารถกดปุ่ม 'คัดลอก' และวางข้อความนี้ลงในโปรแกรมประมวลผลคำหรือโน้ตแพดได้

เนื่องจากเครื่องมือนี้มีคุณสมบัติจำกัด คุณจึงไม่สามารถดาวน์โหลดสรุปเป็นไฟล์ข้อความหรือขอไฮไลท์เฉพาะได้

คุณสมบัติเด่นของเครื่องมือสรุปเนื้อหา

  • สร้างสรุปที่กระชับและอ่านง่ายภายในไม่กี่วินาที

ข้อจำกัดของตัวสร้างสรุป

  • คุณไม่สามารถสร้างสรุปแบบกำหนดเองได้
  • โฆษณาอาจทำให้ประสบการณ์รู้สึกค่อนข้างรก

สรุปราคาของเครื่องมือสร้างสรุป

  • ฟรี

สรุป คะแนนและความคิดเห็นของผู้ให้คะแนน

  • G2: ไม่มีบทวิจารณ์
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

5. Notta: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปบันทึกการประชุม

Notta.ai
ผ่านทางNotta.ai

เนื่องจาก Notta เป็นแอปจดบันทึกเป็นหลัก จึงมีความสามารถในการวิเคราะห์ความแตกต่างในบทสนทนาได้ดีมาก ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการสรุปเนื้อหาของเว็บสัมมนาและพอดแคสต์

ฉันชอบวิธีที่ Notta สร้างบทสำหรับสรุปของแต่ละบทบันทึก—มันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอ่านบล็อกโพสต์หรือหนังสือ ไม่ใช่แค่รายการหัวข้อย่อยๆ

คุณยังสามารถใช้ Notta ในเอกสารสรุปการประชุมของคุณเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

คุณสมบัติเด่นของ Notta

  • สร้างสรุปตามบทของบันทึกทั้งหมดของคุณและสร้างเอกสารกระบวนการ
  • ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการประชุมประเภทต่างๆ
  • แชร์ข้อความสรุปโดยใช้ลิงก์

ข้อจำกัดบางประการ

  • เครื่องมือสรุปมีให้ใช้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
  • คุณไม่สามารถสรุป PDF หรือบทความบนเว็บได้โดยตรง

ราคา Notta

  • ฟรี
  • ข้อดี: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 27.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Notta

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

6. Paraphraser. io: ตัวสรุปข้อความแบบยาวที่ดีที่สุด ฟรี

ผู้ถอดความ.io
ผ่านทางParaphraser.io

ต้องการสรุปเอกสารขนาดใหญ่หรือไม่? Paraphraser.io เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ฉันลองสรุปบทความทางวิทยาศาสตร์ที่มีความยาว 15,000 คำ และผลลัพธ์ออกมาดีมาก

นอกจากนี้ยังแสดงรายละเอียดเช่นจำนวนคำ ตัวอักษร ประโยค และย่อหน้าของข้อความต้นฉบับ ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบสรุปกับต้นฉบับได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถสร้างสรุปแบบกำหนดเองตามสิ่งต่างๆ เช่น โทนหรือคำสำคัญได้

ในขณะที่ Paraphraser. io ยังอนุญาตให้คุณสร้างสรุปในรูปแบบของหัวข้อย่อยได้ ฉันพบว่ามันไม่เชื่อมโยงกันและขาดบริบทเดิมในบางกรณี ฉันยังได้ทดสอบความสามารถในการสรุปภาษาฝรั่งเศส และผลลัพธ์ก็ตรงประเด็น

Paraphraser. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างสรุปในเก้าภาษา รวมถึงภาษาฝรั่งเศส ภาษาตุรกี และภาษาโปรตุเกส
  • สรุปย่อที่สร้างขึ้นเพื่อความเรียบง่ายยิ่งขึ้น
  • ตรวจสอบการลอกเลียนแบบและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟรี
  • สรุปบทความยาวและเอกสารทางวิชาการได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Paraphraser. io

  • ไม่มีคำแนะนำสรุป
  • คุณสมบัติบางอย่างใน UI—เช่น ตัวเลื่อนความยาวของสรุป—อาจสร้างความสับสน

Paraphraser. io ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $35/ผู้ใช้ต่อเดือน

Paraphraser. io คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีบทวิจารณ์
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

7. Jasper: เครื่องมือสรุปที่ดีที่สุดสำหรับทีมองค์กร

แจสเปอร์
ผ่านทางJasper

แจสเปอร์เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ออกแบบมาสำหรับทีมองค์กร แต่หนึ่งในคุณสมบัติของมันยังรวมถึงตัวสรุปข้อความด้วย AI

ฉันอัปโหลดข้อความของฉันไปยัง Jasper และสร้างสรุปโดยใช้หนึ่งในสามของคำสั่งสรุปค่าเริ่มต้นและคำสั่งของฉันเอง แม้ว่าคำสั่งเริ่มต้นจะทำงานได้ดี แต่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยการเพิ่มบริบทเพิ่มเติมในคำสั่งที่คุณสร้างเอง

คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันประทับใจคือตัวเลือก 'ผู้ชม' ซึ่งสร้างสรุปสำหรับผู้ชมประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น ฉันได้สรุปที่เข้าใจง่ายมากเกี่ยวกับบทความที่เกี่ยวข้องกับ NFT

Jasper ให้บริการทดลองใช้ฟรี 7 วัน (ต้องใช้บัตรเครดิต) เพื่อให้คุณได้สำรวจคุณสมบัติของมันก่อนตัดสินใจซื้อ

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • สร้างสรุปในมากกว่า 25 ภาษา
  • ใช้ส่วนขยาย Jasper Chrome เพื่อสรุปอีเมลและเอกสาร Google ได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ AI Copilot เพื่อสร้างสรุปในเสียงและโทนของแบรนด์คุณ

ข้อจำกัดของ Jasper

  • ไม่มีแผนฟรี
  • ไม่สรุปเนื้อหา PDF

ราคาของ Jasper

  • ผู้สร้าง: $49/ที่นั่งต่อเดือน
  • ข้อดี: 69 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Jasper

  • G2: 4. 7/5 (1200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)

8. Writesonic: เครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสรุปที่กระชับ

ไรท์โซนิค
ผ่านทางWritesonic

ในขณะที่ Writesonic ใช้ LLM ของ OpenAI สำหรับการสรุปเนื้อหา แต่ได้ถูกฝึกฝนมาโดยเฉพาะกับเนื้อหาทางการตลาด ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างสรุปที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักการตลาด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้มันสร้างหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียจากบทความยาว และคุณสามารถสร้างสรุปใหม่เพื่อความหลากหลายได้

คุณสมบัติที่ดีเป็นพิเศษคือ Article Writer 6 ทั้งหมดที่ผมต้องทำคือให้หัวข้อ (การสาธิตแบบโต้ตอบ) และเลือกแหล่งข้อมูลอ้างอิง Writesonic สร้างร่างขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดในเวลาเพียงไม่กี่นาที นอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้คุณสามารถกลับไปค้นคว้าเพิ่มเติมในบทความเหล่านั้นได้

ช่วยประหยัดเวลาได้มากสำหรับนักเขียนในช่วงการค้นคว้าและร่างโครงเรื่อง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • สรุปบทความบล็อกหลายบทความและเขียนใหม่เป็นบทความยาวหนึ่งบทความ
  • สร้างสรุปบทความเฉพาะช่องทางของคุณได้เพียงคลิกเดียว และกระจายได้อย่างง่ายดาย
  • สร้างสรุปใน 25+ ภาษา รวมถึง ฝรั่งเศส, สเปน, และ ญี่ปุ่น

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • คุณภาพของสรุปขึ้นอยู่กับจำนวนเครดิต ดังนั้น การสร้างสรุปคุณภาพพรีเมียมอาจมีค่าใช้จ่ายสูง

ราคา Writesonic

  • มาตรฐาน: 99 ดอลลาร์ต่อเดือน (รวมสมาชิกทีม 1 คน)
  • มืออาชีพ: 199 ดอลลาร์ต่อเดือน (รวมสมาชิกทีม 3 คน)
  • ขั้นสูง: $399 ต่อเดือน (รวมสมาชิกทีม 5 คน)

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1900+ รีวิว)

ลองดูทางเลือก Writesonic เหล่านี้!

9. สรุปเนื้อหาโดย AI: เครื่องมือสรุปบทความออนไลน์ที่ดีที่สุดฟรีสำหรับเบราว์เซอร์ Chrome

ร้านค้าเว็บ Chrome
ผ่านChrome Web Store

คุณเคยบุ๊กมาร์กบทความเพื่ออ่านในภายหลังเพราะคุณมีเวลาจำกัดบ่อยแค่ไหน? ด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome หรือ Brave ของ Gimme Summary AI ฉันสามารถรับภาพรวมของประเด็นสำคัญในบทความเว็บใด ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที

ส่วนที่ดีที่สุด? ฉันไม่ต้องคัดลอกและวางบทความลงในแท็บต่าง ๆ เพื่อดูสรุป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Gimme Summary AI ถูกสร้างขึ้นบน ChatGPT ฉันจึงถูกขอให้ไปที่หน้าต่าง ChatGPT เพื่อยืนยันตัวตนเมื่อฉันขอให้สร้างสรุป ซึ่งอาจไม่สะดวกนัก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gimme Summary AI

  • สร้างสรุปแบบคลิกเดียวของบทความเว็บได้โดยตรงจากหน้าเว็บ
  • รับสรุปเนื้อหาโดย AI ฟรี ไม่มีโฆษณา ไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อจำกัดของ AI สรุปเนื้อหา

  • รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ
  • เนื่องจากเป็นโครงการโอเพนซอร์ส อาจมีข้อบกพร่องบ้างในบางครั้ง

ให้ฉันสรุปราคาของ Gimme Summary AI

  • ฟรี

ให้คะแนนและรีวิวของ Gimme Summary AI

  • G2: ไม่มีบทวิจารณ์
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

10. Copy.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปเอกสารจำนวนมาก

Copy.ai
ผ่านทางCopy.ai

บางครั้ง แม้แต่การสรุปเนื้อหาอาจกลายเป็นสิ่งที่กินเวลาอย่างมาก—โดยเฉพาะหากคุณเป็นนักการตลาดที่ต้องสรุปบล็อกให้กลายเป็นจุด ๆ สำหรับโซเชียลมีเดีย หรือเป็นนักศึกษาวิจัยที่ต้องอ่านบทความวิจัยต่าง ๆ มากมายเพื่อเขียน논문ของคุณ

หากเป็นเช่นนั้น Copy.ai คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เอกสารช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉันใช้มันเพื่อร่างบทความบล็อกเกี่ยวกับความเป็นผู้นำทางความคิด ฉันเพียงแค่สร้างคำแนะนำสรุปที่ระบุความต้องการเฉพาะของฉัน จากนั้น Copy.ai ก็ย่อบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญของฉัน โดยรวบรวมประเด็นสำคัญจากการสนทนาแต่ละครั้งเป็นสรุปที่กระชับเพียงหนึ่งเดียว

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • ใช้เทมเพลตสรุปของ Copy.ai เพื่อเขียน 'คำแนะนำสรุป' ของคุณและประหยัดเวลา
  • สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างสรุปเอกสารหลายฉบับหรือแม้แต่สรุปเอกสารเวอร์ชันต่างๆ ด้วยคำสั่งเพียงครั้งเดียว
  • สร้างชื่อเรื่องและคำอธิบายเมตาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO สำหรับบทความในบล็อกของคุณได้เพียงคลิกเดียว

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • ระบบการทำงานอัตโนมัติมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
  • Copy.ai ไม่สรุปบทความจากเว็บไซต์ตาม URL

ราคาของ Copy.ai

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $249 สำหรับ 5 ผู้ใช้ต่อเดือน

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (60 รีวิว)

สร้างสรุปและเข้าใจประเด็นสำคัญด้วย ClickUp

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI สำหรับการทำงาน—เพื่อสรุปเอกสาร, บทสนทนา, บันทึกการประชุม และอื่นๆ—คำแนะนำอันดับหนึ่งของฉันคือ ClickUp ต้องการสรุปประเด็นสำคัญของการประชุมในรูปแบบหัวข้อย่อยเพื่ออ่านอย่างรวดเร็วหรือไม่? หรือบางทีคุณอาจต้องการเน้นข้อความจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในบทสนทนา? ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วย ClickUp Brain

ฉันเห็นด้วยว่าการสร้างสรุปสามารถช่วยประหยัดเวลาได้มาก แต่ทำไมต้องหยุดแค่นั้น? ทำไมไม่ลงทุนในแพลตฟอร์มที่สามารถทำมากกว่านั้นเพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้นและประหยัดเวลา?

นั่นคือเหตุผลที่ฉันแนะนำ ClickUp นอกจากจะสรุปข้อความได้แล้ว ยังช่วยให้คุณจัดการโครงการ ทำงานร่วมกับทีม และจัดระเบียบงานของคุณได้อีกด้วย

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสประสบการณ์จริงกับฟีเจอร์สรุปเนื้อหาด้วย AI ของ ClickUp