10 อันดับเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารและบทความในปี 2025

ในฐานะผู้ทำงานด้านความรู้ เราใช้เวลาหลายวันและหลายสัปดาห์ในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลที่ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้น ท่ามกลางกองรายงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ งานวิจัยลูกค้า และอีเมลงานและเอกสารกระบวนการต่างๆ ที่ต้องทำเป็นประจำ สิ่งใหม่ๆ มักจะเรียกร้องความสนใจทางปัญญาของเราอยู่เสมอ
ส่วนที่แย่ที่สุด? รายการหนังสือที่ต้องอ่านดูเหมือนจะไม่ลดลงเลย แม้ว่าจะทุ่มเทเวลาให้มันทุกวันแล้วก็ตาม ฉันก็ยังรู้สึกว่าต้องตามให้ทันอยู่ดี
ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันจะพูดถึงเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดบางตัวที่ทีมของฉันและฉันได้ทดสอบเมื่อเร็วๆ นี้ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณและฉันตามทันการอ่านของเราได้เร็วกว่าที่เคย และในที่สุดก็ปิดแท็บที่เปิดค้างไว้สองร้อยสามสิบเจ็ดแท็บนั้นได้
เริ่มแล้ว!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI?
เมื่อรวบรวมรายการนี้ ฉันได้ทดสอบเครื่องมือสรุป AI มากกว่าสิบสองตัว หลายตัวใช้เอนจิน GPT ของ OpenAI เพื่อให้สรุปอย่างกระชับ อย่างไรก็ตาม ฉันยังพบเครื่องมือบางตัวที่สร้างขึ้นบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ แม้ว่าเครื่องมือหลังจะมีตัวเลือกการปรับแต่งมากกว่า แต่ก็มีราคาที่สูงกว่าเช่นกัน
นี่คือสิ่งที่ฉันมองหาเมื่อทดสอบแอปเหล่านี้:
- โมเดลภาษา: เครื่องมือนี้ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบกำหนดเอง (LLM) หรือใช้ประโยชน์จากโมเดลที่มีอยู่แล้ว เช่น GPT? และหากเป็นกรณีหลัง เราควรสมัครใช้งาน GPT เวอร์ชันใด?
- การปรับแต่ง: ฉันสามารถปรับเปลี่ยนความยาวหรือรูปแบบของสรุปได้หรือไม่? อาจให้คำแนะนำพิเศษหรือขอข้อมูลเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่?
- คุณภาพของสรุปที่สร้างขึ้น: ฉันประเมินว่าเครื่องมือแต่ละตัวสามารถจับใจความสำคัญของเอกสารต้นฉบับได้ดีเพียงใด เครื่องมือเหล่านั้นยังคงใช้ถ้อยคำเดิมและจับประโยคสำคัญได้หรือไม่ หรือมีการปรับภาษาให้ง่ายขึ้นเพื่อความอ่านง่ายมากขึ้น?
- ค่าใช้จ่าย: นอกเหนือจากราคาแล้ว ฉันได้เจาะลึกถึงข้อเสนอเรื่อง 'ต้นทุนต่อคุณค่า' ของเครื่องมือที่ต้องชำระเงิน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ได้ปลดล็อกฟีเจอร์ที่มีประโยชน์จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงลูกเล่นเสริมเท่านั้น?
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซมีความเข้าใจง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากน้อยเพียงใด? ซึ่งรวมถึงตัวเลือกการอัปโหลดไฟล์, ส่วนขยายของโครม, และการนำทางใน UI
สำหรับเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่รองรับหลายภาษา ฉันยังได้ทดสอบความสามารถเหล่านั้นด้วย โดยเน้นที่ความแม่นยำในภาษาฝรั่งเศสและสเปน (นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ)
สรุปเอกสารด้วย AI ชั้นนำในพริบตา—ตารางเปรียบเทียบ
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การกำหนดราคา*
|คลิกอัพ
|• สรุปการประชุม, การสนทนา, เอกสาร, และงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ • แปลสรุปเป็นภาษาต่าง ๆ • สร้างสรุปบนมือถือและในรูปแบบฟิลด์ที่กำหนดเอง • สร้างรายการดำเนินการอัตโนมัติจากสรุป
|ทีมขนาดกลางถึงองค์กรที่จัดการงาน เอกสาร และการอัปเดต
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|รับสรุป
|• เลือกความยาวของสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ • สรุปจาก URL, PDF หรือข้อความที่คัดลอกมา • รองรับมากกว่า 33 ภาษา • สกัดคำสำคัญ
|บุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการสรุปข้อความอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นด้านภาษา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $133/ผู้ใช้/เดือน
|สคริบเบอร์
|• ไม่ต้องลงทะเบียน • สรุปใหม่สำหรับความยาวที่แตกต่างกัน • ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน • ดาวน์โหลดสรุปเป็นไฟล์ .txt
|นักเรียนและนักวิจัยทางวิชาการที่ต้องการสรุปที่เรียบง่ายและมีการอ้างอิง
|ฟรี
|สรุป
|• สรุปด้วยคลิกเดียว • ผลลัพธ์ในรูปแบบรายการที่เข้าใจง่าย • อินเทอร์เฟซแบบมินิมอล
|บุคคล โดยเฉพาะนักเรียนหรือผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
|ฟรี
|โน้ต
|• สรุปเนื้อหาเป็นรายบทสำหรับบันทึกการเรียน • รองรับแม่แบบการประชุม • ลิงก์ที่สามารถแชร์ได้
|ทีมขนาดกลางที่สรุปการประชุม, การสัมมนาออนไลน์, หรือพอดแคสต์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ผู้ถอดความ. io
|• สรุปได้สูงสุด 15,000 คำ • รองรับหลายภาษา • ตรวจสอบไวยากรณ์และการคัดลอก • ตัวเลือกการเขียนใหม่
|บุคคลที่จัดการเอกสารแบบยาว เอกสารทางวิชาการ หรือเอกสารหลายภาษา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|แจสเปอร์
|• สรุปเนื้อหาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย • ส่วนขยาย Chrome • ปรับแต่งโทนเสียงแบรนด์ • รองรับมากกว่า 25 ภาษา
|ทีมการตลาดและเนื้อหาขององค์กรที่ต้องการสรุปที่ปรับแต่งตามแบรนด์
|ทดลองใช้ฟรี 7 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/ที่นั่ง/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ไรท์โซนิค
|• สรุปบทความเพื่อเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย • สรุปและเขียนใหม่บล็อกหลายรายการ • รองรับมากกว่า 25 ภาษา
|นักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาในทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน
|ให้ฉันสรุปโดย AI
|• ส่วนขยาย Chrome • สรุปบทความเว็บเพียงคลิกเดียว • ไม่ต้องลงทะเบียนหรือโฆษณา
|บุคคลที่ต้องการสรุปบทความที่มีน้ำหนักเบาขณะท่องเว็บ
|ฟรี
|Copy. ai
|• กระบวนการทำงานสรุปข้อมูลจำนวนมาก • แม่แบบสำหรับคำแนะนำสรุป • การสร้างเมตาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
|ทีมเนื้อหาและทีมวิจัยที่สรุปข้อมูลจำนวนมาก (ทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่)
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
มาต่อกันที่การรีวิวของเราและดูกันว่าเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI แต่ละตัวมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง!
10 อันดับเครื่องมือสรุปเอกสารด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025
ในส่วนนี้ เราจะสำรวจตัวสรุปเนื้อหาแต่ละประเภท โดยจะเน้นจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละแบบ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
1. ClickUp: ตัวสรุปเอกสาร AI ที่ดีที่สุดโดยรวม
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันในเอกสาร การจัดการโครงการ และการสื่อสารภายในองค์กรได้จากแอปเดียว
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ทุกเครื่องมือเหล่านี้ได้ถูกผสานรวมอย่างแน่นหนาไว้กับClickUp Brain. นี่คือผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังที่สุดในโลกที่ตระหนักถึงบริบท. มันสามารถช่วยคุณทำทุกอย่างตั้งแต่การค้นหาข้อมูล การเขียนเนื้อหา การสรุปการอัปเดตโครงการ และการแปลเอกสาร.
สรุปเอกสารที่ยาวหรือซับซ้อน
สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มเนื้อหาของคุณลงในClickUp Docs(ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันเอกสารที่มีอยู่ในตัว) และขอให้ AI สรุปข้อความ คุณยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับโทนของสรุป ระดับความอ่านง่าย และกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สรุปมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการสรุปบันทึกการประชุมด้วยใช่ไหม? ลองใช้AI Notetaker ของ ClickUp ให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติและดูมันบันทึก ถอดเสียง และวิเคราะห์การสนทนาของคุณให้คุณ หลังจากทุกการโทร คุณจะได้รับภาพรวมของการประชุม บันทึกการสนทนาพร้อมป้ายชื่อผู้พูด และรายการที่ต้องดำเนินการที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ—ตรงในกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณ
สร้างรายการงานจากข้อมูลที่สกัดออกมา
อีกวิธีหนึ่งในการใช้ ClickUp Brain คือการให้มันค้นหาข้อมูลบางอย่างแล้วสร้างเอกสารหรือรายการงานจากข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถขอให้ ClickUp บอกฉันเกี่ยวกับกระบวนการปฐมนิเทศที่บริษัทของฉัน จากนั้นสร้างรายการงานปฐมนิเทศภายใน ClickUp สำหรับพนักงานใหม่เพื่อใช้อ้างอิง
สรุปหัวข้อโครงการ
ClickUp Projectsยังมีปุ่ม 'สรุป' สำหรับทุกงานใน ClickUpและทุกความคิดเห็นในหัวข้อด้วย ทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือขอให้ AIสรุปการอัปเดตของโครงการทั้งหมดให้ มันช่วยให้ฉันติดตามข้อมูลได้โดยไม่ต้องค้นหาข้อความกว่า 50 ข้อความด้วยตัวเอง
สรุปการอัปเดตสถานะ
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Ask AI ใน ClickUp เพื่อรับการอัปเดตงานและติดตามความคืบหน้าของทีมคุณรายสัปดาห์ (หรือรายวัน)
นี่คือคุณสมบัติที่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการ
สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มเพื่อนร่วมทีมที่คุณต้องการให้แจ้งการอัปเดตงาน เลือกช่วงเวลา —รายสัปดาห์ รายวัน หรือกำหนดเอง— และตัดสินใจรูปแบบที่คุณต้องการให้แสดงผล คุณสามารถรับการอัปเดตทั้งหมดของพวกเขาหรือขอให้ ClickUp Brain สรุปหรือแสดงรายการแบบหัวข้อย่อยก็ได้ ตัวเลือกสุดท้ายนี้อาจเป็นประโยชน์หากคุณมีการอัปเดตงานจำนวนมากที่ต้องตรวจสอบ
อัตโนมัติการสร้างสรุปสำหรับงาน
ต้องการติดตามหลายโครงการพร้อมกันหรือไม่? คุณสามารถใช้ตัวเลือกCustom Fields ของ ClickUpเพื่อเพิ่ม สรุปโดย AI และ อัปเดตโครงการโดย AI เป็นสองคอลัมน์ในรายการงานของคุณ—และรับสรุปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปิดงานหรือโครงการของคุณทุกครั้ง
แปล (และสรุป) เนื้อหา
การสื่อสารกับทีมทั่วโลกหรือลูกค้าที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายในบางครั้ง ฉันสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้โดยการเพิ่มเอกสารของฉันเป็นภาษาอังกฤษ และขอให้ ClickUp Brain สรุปเอกสารเหล่านั้นเป็นภาษาอื่น ซึ่งฉันสามารถแบ่งปันกับลูกค้าที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:Brain MAXคือ ซูเปอร์แอป AI ของ ClickUp ที่มอบ การค้นหาแบบรวมศูนย์, การทำงานอัตโนมัติ, และการแปลงเสียงเป็นข้อความครอบคลุมทุกขั้นตอนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงาน, เอกสาร, การประชุม, เครื่องมือที่เชื่อมต่อ, และเว็บ มันช่วยให้คุณเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุด (ChatGPT, Claude, Gemini, ฯลฯ) สำหรับงานต่างๆ เช่น การสรุป, การเขียน, หรือการให้เหตุผล คุณสามารถขอให้ Brain MAX สรุปเอกสาร, หัวข้อการสนทนา, หรือความคิดเห็น, และหัวข้อการแจ้งเตือนในกล่องข้อความ ทั้งหมดนี้มาจากบริบทการทำงานจริงของคุณ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุปทุกอย่าง: จากหัวข้อโครงการไปจนถึงบันทึกการประชุมและข้อความแชท สร้างสรุปของเนื้อหาทั้งหมดได้ภายใน ClickUp
- เพิ่มกล่องสรุป: ให้เพื่อนร่วมทีมเข้าใจเนื้อหาหลักของแต่ละเอกสารหรือหน้าใน ClickUp ได้โดยง่าย ด้วยการแทรกบล็อกสรุปที่สร้างโดยอัตโนมัติ
- ดึงรายการที่ต้องดำเนินการ: ให้ ClickUp Brain ตรวจสอบเอกสาร, แชท, และบันทึกการประชุมของคุณ และทำรายการที่ต้องดำเนินการหรือขั้นตอนต่อไปสำหรับคุณ
- แปลข้อความ: สร้างสรุปเอกสารอย่างรวดเร็วในหลายภาษาและทำให้ทีมทั่วโลกเข้าใจตรงกัน
- รับสรุปบนมือถือ: หากคุณใช้ ClickUp บนสมาร์ทโฟนของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานสรุปอัตโนมัติของความคิดเห็นและข้อความในกล่องขาเข้าของคุณได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณไม่สามารถสรุปไฟล์ PDF ได้โดยตรง (ยกเว้นการคัดลอกและวางเนื้อหาทั้งหมด)
ราคาของ ClickUp
การคลิกให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
2. Get Digest: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรุปของประโยคสำคัญ
เครื่องมือถัดไปที่ฉันทดสอบคือ Get Digest ซึ่งเป็นเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ และมีความสามารถในการสรุปเอกสารได้อย่างทรงพลัง
สิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือคุณสามารถเลือกโหมดสรุปได้หลากหลายและกำหนดความยาวของสรุปได้ ส่วน '% ของแหล่งที่มา' มีตัวเลือกหกตัวให้เลือก—5, 15, 25, 35, 45, และ 55 ยิ่งคุณเลือกตัวเลขมากเท่าไร สรุปก็จะยิ่งยาวขึ้นเท่านั้น
ฉันขอแนะนำเครื่องมือสรุปนี้หากคุณทราบว่าคุณต้องการข้อมูลจากงานเขียนมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพียงข้อมูลที่สำคัญที่สุดจากบทความ คุณสามารถเลือก '5%' ได้ หากคุณต้องการใจความสำคัญของบทความทั้งหมด ซึ่งมีความยาวเกือบครึ่งหนึ่งของบทความ ให้เลือก '55' แทน
แต่ความสามารถในการสรุปบทความของมันมีจำกัด—มันจะให้คำสำคัญและใจความสำคัญของประเด็นหลักเท่านั้น คุณไม่สามารถสรุปเอกสารได้ภายในย่อหน้าเดียวหรือขอไฮไลท์เฉพาะเจาะจงได้
รับคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Digest
- สร้างสรุปโดยการวางข้อความโดยตรง, ป้อน URL, หรืออัปโหลดเอกสาร PDF
- ดาวน์โหลดสรุปเป็นไฟล์ข้อความ
- รับสรุปเนื้อหาสำหรับข้อความในกว่า 33 ภาษา
- กำหนดจำนวนคำหลักที่คุณสามารถสกัดได้จากข้อความ
ข้อจำกัดของ Get Digest
- มีขีดจำกัดสูงสุดที่ 7000 คำ
- สรุปที่ได้จาก URL มีความน่าเชื่อถือและครอบคลุมน้อยกว่าเมื่อเราคัดลอกข้อความโดยตรงจากแหล่งที่มาหรืออัปโหลดเอกสาร
รับราคาแบบสรุป
- ฟรี
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $133 ต่อใบอนุญาตต่อเดือน
รับคะแนนและรีวิว Digest
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
3. Scribbr: เครื่องสรุปข้อความฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการวิจัยทางวิชาการ
Scribbr ให้บริการเครื่องมือการเขียนด้วย AIสำหรับนักวิชาการและนักวิจัย พร้อมคุณสมบัติเช่น การเขียนเชิงวิชาการและการแก้ไข, การแก้ไขตามรูปแบบ APA, การอ้างอิง, และแน่นอน การสรุปเนื้อหา
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้เครื่องมือสรุปนี้ คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสรุปที่ได้มานั้นปราศจากการลอกเลียนแบบหรือไม่ และสิ่งนี้ก็สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น หากคุณเป็นนักเรียนที่กำลังมองหาเครื่องมือสรุปที่ประหยัด นี่คือตัวเลือกที่ดี
คุณสมบัติเด่นของ Scribbr
- สร้างข้อความหรือสรุปเป็นข้อ ๆ ของข้อความของคุณ
- ปรับแต่งจุดเน้นของสรุปของคุณโดยเลือกคำสำคัญ
- ดาวน์โหลดไฟล์ TXT ของสรุปของคุณ
- ใช้ตัวเลือกสรุปใหม่เพื่อเปลี่ยนความยาวของสรุปที่สร้างขึ้น
ข้อจำกัดของ Scribbr
- เนื่องจากมีข้อจำกัดที่ 600 คำ การสรุปบทความยาวอาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Scribbr
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Scribbr
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
4. สรุปเนื้อหา: เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ฉันได้แนะนำ Summary Generator—เครื่องมือสรุปเอกสารพื้นฐานที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้เพียงเล็กน้อย (มีเพียงสามปุ่ม)—สำหรับนักเรียนหรือผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งอาจรู้สึกกลัวเครื่องมือขั้นสูงอื่น ๆ ในรายการนี้
นี่คือวิธีการทำงาน—คุณเพิ่มบล็อกของข้อความ และมันจะให้คุณได้เวอร์ชันที่ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ พร้อมรายการที่รวมไว้ คุณสามารถกดปุ่ม 'คัดลอก' และวางข้อความนี้ลงในโปรแกรมประมวลผลคำหรือโน้ตแพดได้
เนื่องจากเครื่องมือนี้มีคุณสมบัติจำกัด คุณจึงไม่สามารถดาวน์โหลดสรุปเป็นไฟล์ข้อความหรือขอไฮไลท์เฉพาะได้
คุณสมบัติเด่นของเครื่องมือสรุปเนื้อหา
- สร้างสรุปที่กระชับและอ่านง่ายภายในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของตัวสร้างสรุป
- คุณไม่สามารถสร้างสรุปแบบกำหนดเองได้
- โฆษณาอาจทำให้ประสบการณ์รู้สึกค่อนข้างรก
สรุปราคาของเครื่องมือสร้างสรุป
- ฟรี
สรุป คะแนนและความคิดเห็นของผู้ให้คะแนน
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
5. Notta: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปบันทึกการประชุม
เนื่องจาก Notta เป็นแอปจดบันทึกเป็นหลัก จึงมีความสามารถในการวิเคราะห์ความแตกต่างในบทสนทนาได้ดีมาก ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการสรุปเนื้อหาของเว็บสัมมนาและพอดแคสต์
ฉันชอบวิธีที่ Notta สร้างบทสำหรับสรุปของแต่ละบทบันทึก—มันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอ่านบล็อกโพสต์หรือหนังสือ ไม่ใช่แค่รายการหัวข้อย่อยๆ
คุณยังสามารถใช้ Notta ในเอกสารสรุปการประชุมของคุณเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- สร้างสรุปตามบทของบันทึกทั้งหมดของคุณและสร้างเอกสารกระบวนการ
- ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการประชุมประเภทต่างๆ
- แชร์ข้อความสรุปโดยใช้ลิงก์
ข้อจำกัดบางประการ
- เครื่องมือสรุปมีให้ใช้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- คุณไม่สามารถสรุป PDF หรือบทความบนเว็บได้โดยตรง
ราคา Notta
- ฟรี
- ข้อดี: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 27.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Notta
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน
6. Paraphraser. io: ตัวสรุปข้อความแบบยาวที่ดีที่สุด ฟรี
ต้องการสรุปเอกสารขนาดใหญ่หรือไม่? Paraphraser.io เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ฉันลองสรุปบทความทางวิทยาศาสตร์ที่มีความยาว 15,000 คำ และผลลัพธ์ออกมาดีมาก
นอกจากนี้ยังแสดงรายละเอียดเช่นจำนวนคำ ตัวอักษร ประโยค และย่อหน้าของข้อความต้นฉบับ ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบสรุปกับต้นฉบับได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถสร้างสรุปแบบกำหนดเองตามสิ่งต่างๆ เช่น โทนหรือคำสำคัญได้
ในขณะที่ Paraphraser. io ยังอนุญาตให้คุณสร้างสรุปในรูปแบบของหัวข้อย่อยได้ ฉันพบว่ามันไม่เชื่อมโยงกันและขาดบริบทเดิมในบางกรณี ฉันยังได้ทดสอบความสามารถในการสรุปภาษาฝรั่งเศส และผลลัพธ์ก็ตรงประเด็น
Paraphraser. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างสรุปในเก้าภาษา รวมถึงภาษาฝรั่งเศส ภาษาตุรกี และภาษาโปรตุเกส
- สรุปย่อที่สร้างขึ้นเพื่อความเรียบง่ายยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบการลอกเลียนแบบและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟรี
- สรุปบทความยาวและเอกสารทางวิชาการได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Paraphraser. io
- ไม่มีคำแนะนำสรุป
- คุณสมบัติบางอย่างใน UI—เช่น ตัวเลื่อนความยาวของสรุป—อาจสร้างความสับสน
Paraphraser. io ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $35/ผู้ใช้ต่อเดือน
Paraphraser. io คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
7. Jasper: เครื่องมือสรุปที่ดีที่สุดสำหรับทีมองค์กร
แจสเปอร์เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ออกแบบมาสำหรับทีมองค์กร แต่หนึ่งในคุณสมบัติของมันยังรวมถึงตัวสรุปข้อความด้วย AI
ฉันอัปโหลดข้อความของฉันไปยัง Jasper และสร้างสรุปโดยใช้หนึ่งในสามของคำสั่งสรุปค่าเริ่มต้นและคำสั่งของฉันเอง แม้ว่าคำสั่งเริ่มต้นจะทำงานได้ดี แต่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยการเพิ่มบริบทเพิ่มเติมในคำสั่งที่คุณสร้างเอง
คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันประทับใจคือตัวเลือก 'ผู้ชม' ซึ่งสร้างสรุปสำหรับผู้ชมประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น ฉันได้สรุปที่เข้าใจง่ายมากเกี่ยวกับบทความที่เกี่ยวข้องกับ NFT
Jasper ให้บริการทดลองใช้ฟรี 7 วัน (ต้องใช้บัตรเครดิต) เพื่อให้คุณได้สำรวจคุณสมบัติของมันก่อนตัดสินใจซื้อ
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างสรุปในมากกว่า 25 ภาษา
- ใช้ส่วนขยาย Jasper Chrome เพื่อสรุปอีเมลและเอกสาร Google ได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ AI Copilot เพื่อสร้างสรุปในเสียงและโทนของแบรนด์คุณ
ข้อจำกัดของ Jasper
- ไม่มีแผนฟรี
- ไม่สรุปเนื้อหา PDF
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49/ที่นั่งต่อเดือน
- ข้อดี: 69 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (1200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
8. Writesonic: เครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสรุปที่กระชับ
ในขณะที่ Writesonic ใช้ LLM ของ OpenAI สำหรับการสรุปเนื้อหา แต่ได้ถูกฝึกฝนมาโดยเฉพาะกับเนื้อหาทางการตลาด ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างสรุปที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักการตลาด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้มันสร้างหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียจากบทความยาว และคุณสามารถสร้างสรุปใหม่เพื่อความหลากหลายได้
คุณสมบัติที่ดีเป็นพิเศษคือ Article Writer 6 ทั้งหมดที่ผมต้องทำคือให้หัวข้อ (การสาธิตแบบโต้ตอบ) และเลือกแหล่งข้อมูลอ้างอิง Writesonic สร้างร่างขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดในเวลาเพียงไม่กี่นาที นอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้คุณสามารถกลับไปค้นคว้าเพิ่มเติมในบทความเหล่านั้นได้
ช่วยประหยัดเวลาได้มากสำหรับนักเขียนในช่วงการค้นคว้าและร่างโครงเรื่อง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- สรุปบทความบล็อกหลายบทความและเขียนใหม่เป็นบทความยาวหนึ่งบทความ
- สร้างสรุปบทความเฉพาะช่องทางของคุณได้เพียงคลิกเดียว และกระจายได้อย่างง่ายดาย
- สร้างสรุปใน 25+ ภาษา รวมถึง ฝรั่งเศส, สเปน, และ ญี่ปุ่น
ข้อจำกัดของ Writesonic
- คุณภาพของสรุปขึ้นอยู่กับจำนวนเครดิต ดังนั้น การสร้างสรุปคุณภาพพรีเมียมอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
ราคา Writesonic
- มาตรฐาน: 99 ดอลลาร์ต่อเดือน (รวมสมาชิกทีม 1 คน)
- มืออาชีพ: 199 ดอลลาร์ต่อเดือน (รวมสมาชิกทีม 3 คน)
- ขั้นสูง: $399 ต่อเดือน (รวมสมาชิกทีม 5 คน)
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1900+ รีวิว)
ลองดูทางเลือก Writesonic เหล่านี้!
9. สรุปเนื้อหาโดย AI: เครื่องมือสรุปบทความออนไลน์ที่ดีที่สุดฟรีสำหรับเบราว์เซอร์ Chrome
คุณเคยบุ๊กมาร์กบทความเพื่ออ่านในภายหลังเพราะคุณมีเวลาจำกัดบ่อยแค่ไหน? ด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome หรือ Brave ของ Gimme Summary AI ฉันสามารถรับภาพรวมของประเด็นสำคัญในบทความเว็บใด ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที
ส่วนที่ดีที่สุด? ฉันไม่ต้องคัดลอกและวางบทความลงในแท็บต่าง ๆ เพื่อดูสรุป
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Gimme Summary AI ถูกสร้างขึ้นบน ChatGPT ฉันจึงถูกขอให้ไปที่หน้าต่าง ChatGPT เพื่อยืนยันตัวตนเมื่อฉันขอให้สร้างสรุป ซึ่งอาจไม่สะดวกนัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gimme Summary AI
- สร้างสรุปแบบคลิกเดียวของบทความเว็บได้โดยตรงจากหน้าเว็บ
- รับสรุปเนื้อหาโดย AI ฟรี ไม่มีโฆษณา ไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัว
ข้อจำกัดของ AI สรุปเนื้อหา
- รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ
- เนื่องจากเป็นโครงการโอเพนซอร์ส อาจมีข้อบกพร่องบ้างในบางครั้ง
ให้ฉันสรุปราคาของ Gimme Summary AI
- ฟรี
ให้คะแนนและรีวิวของ Gimme Summary AI
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
10. Copy.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปเอกสารจำนวนมาก
บางครั้ง แม้แต่การสรุปเนื้อหาอาจกลายเป็นสิ่งที่กินเวลาอย่างมาก—โดยเฉพาะหากคุณเป็นนักการตลาดที่ต้องสรุปบล็อกให้กลายเป็นจุด ๆ สำหรับโซเชียลมีเดีย หรือเป็นนักศึกษาวิจัยที่ต้องอ่านบทความวิจัยต่าง ๆ มากมายเพื่อเขียน논문ของคุณ
หากเป็นเช่นนั้น Copy.ai คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เอกสารช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันใช้มันเพื่อร่างบทความบล็อกเกี่ยวกับความเป็นผู้นำทางความคิด ฉันเพียงแค่สร้างคำแนะนำสรุปที่ระบุความต้องการเฉพาะของฉัน จากนั้น Copy.ai ก็ย่อบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญของฉัน โดยรวบรวมประเด็นสำคัญจากการสนทนาแต่ละครั้งเป็นสรุปที่กระชับเพียงหนึ่งเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- ใช้เทมเพลตสรุปของ Copy.ai เพื่อเขียน 'คำแนะนำสรุป' ของคุณและประหยัดเวลา
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างสรุปเอกสารหลายฉบับหรือแม้แต่สรุปเอกสารเวอร์ชันต่างๆ ด้วยคำสั่งเพียงครั้งเดียว
- สร้างชื่อเรื่องและคำอธิบายเมตาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO สำหรับบทความในบล็อกของคุณได้เพียงคลิกเดียว
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ระบบการทำงานอัตโนมัติมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- Copy.ai ไม่สรุปบทความจากเว็บไซต์ตาม URL
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $249 สำหรับ 5 ผู้ใช้ต่อเดือน
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (60 รีวิว)
สร้างสรุปและเข้าใจประเด็นสำคัญด้วย ClickUp
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI สำหรับการทำงาน—เพื่อสรุปเอกสาร, บทสนทนา, บันทึกการประชุม และอื่นๆ—คำแนะนำอันดับหนึ่งของฉันคือ ClickUp ต้องการสรุปประเด็นสำคัญของการประชุมในรูปแบบหัวข้อย่อยเพื่ออ่านอย่างรวดเร็วหรือไม่? หรือบางทีคุณอาจต้องการเน้นข้อความจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในบทสนทนา? ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วย ClickUp Brain
ฉันเห็นด้วยว่าการสร้างสรุปสามารถช่วยประหยัดเวลาได้มาก แต่ทำไมต้องหยุดแค่นั้น? ทำไมไม่ลงทุนในแพลตฟอร์มที่สามารถทำมากกว่านั้นเพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้นและประหยัดเวลา?
นั่นคือเหตุผลที่ฉันแนะนำ ClickUp นอกจากจะสรุปข้อความได้แล้ว ยังช่วยให้คุณจัดการโครงการ ทำงานร่วมกับทีม และจัดระเบียบงานของคุณได้อีกด้วย
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสประสบการณ์จริงกับฟีเจอร์สรุปเนื้อหาด้วย AI ของ ClickUp