บล็อก ClickUp

10 แบบฟอร์มเอกสารทางเทคนิคฟรี

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
28 มีนาคม 2568

คุณได้ซื้อเครื่องดูดฝุ่นใหม่แล้ว—มันสวย มันยอดเยี่ยม มันมีคุณสมบัติที่ทันสมัยที่สุด และคุณไม่สามารถรอได้ที่จะใช้มัน

อย่าเพิ่งรีบ!

ทันทีที่คุณนำมันออกจากกล่อง คุณก็ไม่สามารถหาวิธีเปิดมันได้เลย คุณเอื้อมมือไปหาคู่มือเทคนิคที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ แต่ก็ไม่สามารถเข้าใจมันได้เลย ความตื่นเต้นของคุณกลายเป็นความสิ้นหวัง (และแม้กระทั่งความเสียใจ) ขณะที่คุณพยายามทำให้มันทำงาน 🫣

ไม่ว่าคุณจะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้รู้สึกหลงทางหรือสับสนเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ของคุณ

การเขียน เอกสารทางเทคนิคของซอฟต์แวร์ที่ชัดเจนและกระชับ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนลูกค้าและลดจำนวนคำร้องขอการบริการ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมพนักงานใหม่ การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ การแก้ไขปัญหา และการสร้างฐานความรู้

ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงเทมเพลตเอกสารทางเทคนิคที่ดีที่สุด เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างละเอียดและทำให้ทีมของคุณและผู้ใช้ปลายทางพึงพอใจและได้รับข้อมูลครบถ้วน

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 แม่แบบเอกสารทางเทคนิคฟรี เพื่อแบ่งปันรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีกต่อไป:

  • เทมเพลตเอกสารทางเทคนิคของ ClickUp
  • เทมเพลตเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp
  • เทมเพลตการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ClickUp
  • เทมเพลตราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp
  • แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUp
  • เทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการ ClickUp
  • เทมเพลต SOP สำหรับเอกสารต้นฉบับใน ClickUp
  • เทมเพลตบทความฐานความรู้โดย Hubspot
  • แบบฟอร์มคู่มือพนักงาน โดย Almanac. io
  • แม่แบบเอกสารทางเทคนิค โดย Template.net

อะไรคือแบบเอกสารทางเทคนิค?

เอกสารทางเทคนิคมักถูกเชื่อมโยงกับคู่มือที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของมัน แต่นั่นเป็นเพียงหนึ่งในวัตถุประสงค์ของมันเท่านั้น

⭐ เทมเพลตแนะนำ

เบื่อกับเอกสารที่รกและล้าสมัยหรือไม่?เทมเพลตเอกสารทางเทคนิคฟรีของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ชัดเจน และอัปเดตได้ง่าย—หมดปัญหาความเครียด ลองใช้เลย!

เทมเพลตเอกสารทางเทคนิคของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตเอกสารทางเทคนิคของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณ ให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ทันสมัย และจัดการได้ง่ายสำหรับทั้งทีมและผู้ใช้งานปลายทาง

เอกสารทางเทคนิคเป็นเครื่องมือภายในที่สำคัญ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อหลายทีม ตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ การตลาด ไปจนถึงการขาย การประกันคุณภาพและการบริการลูกค้า เพื่อให้เอกสารมีประสิทธิภาพ ต้องมีความละเอียดแต่กระชับ และการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมนี้อาจเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณควรพิจารณาใช้แม่แบบ

ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างและเชื่อมต่อเอกสารที่สวยงาม วิกิ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อการดำเนินการตามแนวคิดอย่างราบรื่นกับทีมของคุณ
ร่างเอกสารที่ดีขึ้นด้วย ClickUp Docs
ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างและเชื่อมต่อเอกสารที่สวยงาม วิกิ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อการดำเนินการตามแนวคิดอย่างราบรื่นกับทีมของคุณ

แม่แบบเอกสารทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมให้กรอบการทำงานสำหรับการ สรุปคุณสมบัติและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของคุณ มันช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเข้าใจง่ายโดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกหนักใจ

แม่แบบเอกสารทางเทคนิคที่มีคุณภาพทำหน้าที่เป็นประวัติของผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถคาดหวังส่วนที่กำหนดไว้เพื่อนำเสนอรายละเอียดและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ข้อความที่เขียนไว้สามารถรักษาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไว้สำหรับพนักงานในอนาคต และอาจให้การคุ้มครองทางกฎหมายและความรับผิดได้

เอกสารทางเทคนิคมีประเภทใดบ้าง?

ไม่ว่าคุณจะมีผู้ชมหรืออยู่ในอุตสาหกรรมใด ตัวอย่างเอกสารทางเทคนิคที่พบได้บ่อยที่สุดบางประเภท ได้แก่:

  • คู่มือผู้ใช้ (คู่มือการใช้งาน): มีไว้สำหรับผู้ใช้ปลายทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน และการใช้งานอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
  • คู่มือการซ่อม: แนะนำผู้ใช้ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
  • เอกสารประกอบ API:อธิบายรายละเอียดของอินเตอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน(API) อย่างละเอียด โดยมุ่งเน้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ขับเคลื่อนด้วยสเปคเป็นหลัก ประกอบด้วยคำแนะนำในการใช้งานและการผสานรวมกับ API
  • บันทึกการเผยแพร่: ให้คำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และโดยทั่วไปจะประกอบด้วย การแก้ไขข้อบกพร่องหรือการอัปเดต
  • ฐานความรู้เอกสาร: ห้องสมุดออนไลน์ที่ประกอบด้วยคู่มือการใช้งาน คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
  • คู่มือขั้นตอน: โครงร่างของขั้นตอนที่จำเป็นซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถดำเนินกระบวนการหรือปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์

10 แบบฟอร์มเอกสารทางเทคนิคฟรี

เราได้คัดกรองเทมเพลตมากมายเพื่อสร้างเอกสารทางเทคนิคและ เลือก 10 อันดับแรก ที่จะช่วยให้คุณถ่ายทอดรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณออกมาเป็นคำพูดได้อย่างครบถ้วนโดยไม่เสียประเด็นสำคัญ ลองดูและค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสารทางเทคนิคสำหรับใช้งานภายในองค์กร หรือช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าใจผลิตภัณฑ์ของคุณได้ดีขึ้น 💪

1. แม่แบบเอกสารทางเทคนิคของ ClickUp

เทมเพลตเอกสารทางเทคนิคของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตเอกสารทางเทคนิคของ ClickUp

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเอกสารทางเทคนิคที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเข้าใจง่ายแม่แบบเอกสารทางเทคนิคของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้น แม่แบบนี้ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างเอกสารทางเทคนิคของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดรายละเอียดที่จำเป็น แม่แบบนี้อยู่ในรูปแบบ ClickUp Doc ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ให้คุณสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับส่วนที่กำหนดไว้เพื่อนำเสนอรายละเอียดทางเทคนิค คุณสมบัติ และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหากเกี่ยวข้อง รูปแบบนี้ช่วยลดความสับสน ตอบคำถาม และชี้แนะผู้ใช้ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ในท้ายที่สุด

2. แม่แบบเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp

หากคุณต้องการให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น คุณจำเป็นต้องมอบอาวุธให้กับทีมของคุณเพื่อรับมือกับคลื่นลม 🌊

เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ClickUp Product Brief Document Templateช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมาย สรุปคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และรักษาความสอดคล้องในทุกด้าน เป็น เอกสาร ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้า พร้อมส่วนต่างๆ ที่อุทิศให้กับทุกแง่มุมของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ClickUp Doc คืออะไร?

นี่คือคุณสมบัติพิเศษของแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง จัดการ ร่วมมือและแก้ไขเอกสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้มาเยือนได้ ทำให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางเทคนิคหรือไม่ก็ตาม! คุณสามารถและผู้ใช้คนอื่น ๆ (รวมถึงผู้ร่วมงานทางเทคนิคของคุณ) แก้ไขเอกสารได้ในเวลาเดียวกัน ทิ้งความคิดเห็น แนบเอกสารไว้กับงาน และจัดระเบียบกระบวนการตรวจสอบของคุณได้ในพริบตา

เอกสารกระบวนการนี้ มีสี่ส่วน:

  1. 2-Pager: แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างไร และสรุปเป้าหมายของคุณ
  2. แผนการปล่อยสินค้า: แบ่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออกเป็นเป้าหมายเพื่อให้สามารถปรับแผนการปล่อยสินค้าให้สมบูรณ์แบบได้
  3. ข้อกำหนดการใช้งาน: กำหนดบุคลิกของผู้ใช้และวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของคุณช่วยให้พวกเขาแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ยังอธิบายรายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  4. ภาคผนวก: ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

เทมเพลตนี้ยังสามารถใช้เป็นเอกสารข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย เนื่องจากสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

3. แม่แบบการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ClickUp

การรู้ลึกถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างจากคู่แข่งและวิธีการวางตำแหน่งในตลาดเทมเพลตการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้คุณระบุจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนากลยุทธ์การวางตำแหน่งที่ดีที่สุด ✨

เริ่มใช้เทมเพลตโดยกรอกแบบฟอร์มใน มุมมองการประเมินตำแหน่งผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณและความท้าทายที่ผลิตภัณฑ์ช่วยแก้ไข แบบฟอร์มนี้สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นคุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสายงานของบริษัทของคุณ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างแบบฟอร์ม ให้ใช้ClickUp AI— ผู้ช่วยเขียนเอกสารระดับพรีเมียมของแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับเอกสารทางเทคนิคที่ตรงตามความต้องการของคุณ

ข้อมูลจากแบบฟอร์มจะถูกโอนย้ายไปยัง มุมมองรายการสินค้า โดยอัตโนมัติ มุมมองนี้ให้ศูนย์กลางสำหรับการจัดการสินค้าทั้งหมดของคุณโดยการสร้างงานแยกต่างหากสำหรับแต่ละรายการ

งานจะถูกจัดกลุ่มตามสถานะของงาน—กำลังวางแผน, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, เป็นต้น—แต่คุณสามารถเปลี่ยนเกณฑ์นี้ได้โดยกดที่ "จัดกลุ่มตาม" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

มุมมองแผนที่ตำแหน่งผลิตภัณฑ์คือ ClickUp Whiteboard—ผืนผ้าใบดิจิทัลที่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันและการระดมความคิด มุมมองนี้คือที่ที่คุณจะมองเห็นตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

ด้วยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย แม่แบบนี้สามารถเป็นพื้นฐานในการร่างข้อกำหนดของโครงการก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้

4. แม่แบบราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp

การตั้งราคาสินค้าของคุณไม่ใช่เกมเดาสุ่ม—คุณไม่สามารถเลือกราคาได้ตามจำนวนเงินที่คุณต้องการจะหาได้ (แม้ว่ามันจะฟังดูยอดเยี่ยมก็ตาม) คุณต้องมองดูคู่แข่งของคุณให้ดี และตระหนักถึงคุณค่าที่จับต้องได้ของสินค้าของคุณ และเทมเพลตการตั้งราคาสินค้าของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนี้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะสามารถพัฒนากลยุทธ์การกำหนดราคาที่แม่นยำ ปรับราคา และจัดการสินค้าคงคลังในเอกสารทางเทคนิคของคุณได้ ผ่านสองมุมมองต่อไปนี้:

  1. มุมมองสินค้าตามหมวดหมู่: แสดงสินค้าทั้งหมดของคุณพร้อมรายละเอียด เช่น แบรนด์, SKU (หน่วยเก็บสินค้า), ประเภทเอกสารทางเทคนิค, และขนาด.แก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านี้ตามลักษณะของสินค้าของคุณ
  2. มุมมองสินค้าตามแบรนด์: จัดกลุ่มสินค้าของคุณตามแบรนด์และแสดงราคาของแต่ละแบรนด์ หากต้องการแก้ไขมุมมองนี้ ให้สลับลำดับคอลัมน์และอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการแสดงอย่างครบถ้วน

ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนข้อมูลของสินค้าในมุมมองหนึ่ง มุมมองอื่น ๆ จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องกันในเอกสารทางเทคนิค

5. แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของ ClickUp

แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUp

กระบวนการและขั้นตอนที่มั่นคงของบริษัทเปรียบเสมือนไพ่โจ๊กเกอร์ของทีมคุณ—ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากความเข้าใจผิด และสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารภายในทีม 🃏

เทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับงานที่ทำซ้ำได้และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว การมีทุกอย่างจัดวางอย่างเป็นระเบียบจะช่วยให้คุณระบุจุดติดขัดและปรับปรุงกระบวนการของคุณได้

นี่คือ เทมเพลตไวท์บอร์ด อีกหนึ่งรายการในรายการของเรา—มุมมองแผนผังกระบวนการ ช่วยให้คุณลากและวางรูปร่างเพื่อแสดงภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการของคุณได้ เพิ่มโน้ตติดกับข้อมูลเพิ่มเติมและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

หากคุณไม่ใช่คนที่ชอบดูข้อมูลแบบภาพ คุณจะชอบ มุมมองรายการเอกสาร ซึ่งช่วยให้คุณสรุปกระบวนการและขั้นตอนทั้งหมดได้ โดยจะจัดกลุ่มตามแผนกโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการ มุมมองนี้มีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยม—ฟิลด์กำหนดเองสำหรับอัตราความสำเร็จ ซึ่งจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานที่ทำบนเอกสาร ✔️

มุมมองอื่นที่สามารถใช้ได้คือ บอร์ดขั้นตอนเอกสาร ซึ่งจะเปลี่ยนงานของคุณให้เป็นบัตรและจัดกลุ่มตามขั้นตอนของงาน คุณสามารถสลับบัตรจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งได้อย่างง่ายดายโดยการลากและวาง

มุมมองสุดท้ายคือ ไทม์ไลน์—ใช้เพื่อทำความเข้าใจระยะเวลาของกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ โดยสามารถดูเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

6. แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการ ClickUp

เทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการ ClickUp

ด้วยเทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการของ ClickUp คุณจะไม่มีปัญหาในการทำความเข้าใจกระบวนการ กำหนดขั้นตอน และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

เทมเพลตนี้เป็น รายการสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งคุณสามารถแนบไปกับเทมเพลตและงานอื่น ๆ ได้ นั่นคือเหตุผลที่ ClickUpเรียกว่าเทมเพลตงาน รายการนี้ประกอบด้วย 22 งานย่อย ที่จะแนะนำคุณในการ มองเห็นภาพและกำหนดกระบวนการ สำหรับทีมของคุณ

ขั้นตอนแรก (งานย่อย) คือการเลือกกระบวนการที่คุณต้องการทำแผนผัง และขั้นตอนสุดท้ายคือการนำไปใช้งานจริง ระหว่างนั้น คุณจะพบขั้นตอนต่างๆ เช่น การระบุสมาชิกในทีม การกำหนดกรอบเวลา และการระบุปัญหาที่มีอยู่ในกระบวนการปัจจุบัน เมื่อคุณทำงานย่อยเสร็จแล้ว ให้ขีดฆ่าออกจากรายการเพื่อความเป็นระเบียบ

คุณสามารถเพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำ, แนบไฟล์, และทิ้งข้อความไว้ภายในทุกงานย่อย

ClickUpยังให้คุณสร้างการพึ่งพาของงานได้ในเพียงไม่กี่คลิก—เพียงแค่กำหนดว่างานย่อยใดควรทำก่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานย่อย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการ

7. แม่แบบ SOP เอกสารต้นฉบับ ClickUp

เทมเพลต SOP เอกสารต้นฉบับ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลต SOP เอกสารต้นฉบับ ClickUp

ต้องการจัดระเบียบกองเอกสารต้นฉบับในรูปแบบดิจิทัลหรือไม่?แม่แบบ SOP สำหรับเอกสารต้นฉบับของ ClickUpช่วยให้คุณมาตรฐานกระบวนการบันทึกแหล่งที่มา

แม่แบบนี้มีส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนในการรวบรวมและจัดการเอกสารต้นฉบับได้อย่างเป็นระบบ ทำให้สมาชิกในทีมทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิด

เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ เพราะคุณเพียงแค่ต้องเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำที่ให้ไว้ คุณเริ่มต้นด้วยข้อมูลทั่วไป—วัตถุประสงค์และขอบเขตของขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

ส่วนของขั้นตอน คือสิ่งที่คุณและทีมของคุณสนใจมากที่สุด ส่วนนี้คือที่ที่คุณจะอธิบายขั้นตอนสำหรับการมาตรฐานกระบวนการเอกสารแหล่งข้อมูล คุณสามารถแนบรูปภาพเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณเห็นตัวอย่างภาพของสิ่งที่ต้องทำได้

ส่วนทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ให้คุณสามารถแนบเอกสารและลิงก์ที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยสนับสนุนกระบวนการมาตรฐาน และช่วยให้พนักงานของคุณนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย

8. แบบฟอร์มบทความฐานความรู้โดย Hubspot

เทมเพลตบทความฐานความรู้โดย Hubspot
เทมเพลตบทความฐานความรู้โดย Hubspot ช่วยให้คุณสร้างบทความที่เกี่ยวข้องและละเอียดสำหรับลูกค้าของคุณ และลดภาระงานของทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณ

บทความฐานความรู้ช่วยลดภาระของทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณและช่วยให้ผู้ใช้ของคุณแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของบทความเหล่านี้ การรวบรวมบทความฐานความรู้ที่มีคุณภาพอาจเป็นเรื่องท้าทาย โชคดีที่สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ด้วยเทมเพลตบทความฐานความรู้จาก Hubspot

เทมเพลตGoogle Doc นี้ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และ นักเขียนด้านเทคนิค สร้างบทความฐานความรู้ คุณภาพเยี่ยมด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกระชับ

แม่แบบนี้ใช้งานได้อย่างราบรื่น—มีส่วนที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมคำแนะนำว่าควรใส่อะไรในแต่ละส่วน

ตัวอย่างเช่น ส่วนสาเหตุ/ปัญหาที่พบบ่อย จะแนะนำให้คุณพิจารณาว่าทำไมใครบางคนถึงต้องการอ่านบทความนี้ วิธีการนี้ช่วยให้คุณมองเห็นในมุมมองของลูกค้าของคุณ เขียนจากมุมมองของพวกเขา และตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ดีขึ้น

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยทุกอย่างตั้งแต่การระบุปัญหาไปจนถึงการให้แนวทางแก้ไขและสรุปเชิงกลยุทธ์ คุณยังมีพื้นที่สำหรับใส่ วิดีโอสาธิต และบทความที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความคิดเห็นของลูกค้าว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์หรือไม่

เทมเพลตนี้สามารถ ปรับแต่งได้ คุณสามารถแก้ไขหรือลบส่วนที่มีอยู่และเพิ่มส่วนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือนโยบายของบริษัทของคุณ

9. แบบฟอร์มคู่มือพนักงาน โดย Almanac. io

แบบฟอร์มคู่มือพนักงาน โดย Almanac.io
แบบฟอร์มคู่มือพนักงานโดย Almanac. io สรุปแนวทางที่พนักงานทุกคนควรปฏิบัติตาม

คู่มือพนักงานอาจไม่ถือว่าเป็นเอกสารทางเทคนิคในความหมายดั้งเดิม แต่ คู่มือเหล่านี้ให้แนวทางที่สำคัญสำหรับพนักงานของคุณ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด

แบบฟอร์มคู่มือพนักงานโดย Almanac. io ช่วยให้คุณสร้างคู่มือที่ละเอียด ชี้แจงข้อสงสัย และทำให้พนักงานเข้าใจนโยบาย กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ของบริษัทของคุณ

เทมเพลตออนไลน์นี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่พนักงานของคุณจำเป็นต้องรู้ นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไป เช่น ค่านิยมของบริษัท โครงสร้างองค์กร และแผนผังองค์กรแล้ว เทมเพลตนี้ยังเจาะลึกถึงรายละเอียดเฉพาะ เช่น กฎการแต่งกายและการใช้รถของบริษัท

ทุกส่วนมาพร้อมกับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดกรอบ. หากบางส่วนไม่เหมาะกับบริษัทของคุณ คุณสามารถลบออกได้ และเพิ่มส่วนใหม่เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการเอกสารทางเทคนิคของคุณเอง.

เทมเพลตนี้ รองรับการทำงานร่วมกันออนไลน์ คุณสามารถเชิญสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคู่มือพนักงานที่สมบูรณ์แบบได้ 🤝

10. แม่แบบเอกสารทางเทคนิคโดย Template.net

แม่แบบเอกสารทางเทคนิค โดย Template.net
แม่แบบเอกสารทางเทคนิคโดย Template.net สามารถช่วยคุณสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างละเอียดสำหรับทีมของคุณ

การเขียนเอกสารทางเทคนิคต้องการความละเอียดรอบคอบ—หากคุณพลาดสิ่งเล็ก ๆ ที่ดูเหมือนไม่สำคัญเพียงอย่างเดียว เอกสารของคุณอาจสูญเสียจุดประสงค์ทั้งหมดได้ กระบวนการนี้จะง่ายขึ้นมากเมื่อคุณมี ตัวอย่างที่ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทาง และนั่นคือสิ่งที่ เทมเพลตเอกสารทางเทคนิค โดย Template.net มีไว้ให้คุณ!

เทมเพลตนี้ไม่ใช่เทมเพลตโดยแท้จริง—แต่เป็นตัวอย่างของเอกสารทางเทคนิคที่ควรมีลักษณะอย่างไร ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่ข้อมูลทั่วไป เช่น วัตถุประสงค์และขอบเขต ไปจนถึงรายละเอียด เช่น เอกสารระบบและความยั่งยืน

อาจไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูง แต่มันเตรียมเวทีไว้สำหรับการสร้างเอกสารทางเทคนิคและเอกสารโครงการที่ทีมของคุณจะพึ่งพาได้ด้วยความมั่นใจ

แม่แบบเอกสารทางเทคนิค: ไม่มีเอกสาร ไม่มีอะไรเกิดขึ้น!

การหาสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างเอกสารทางเทคนิคที่มีรายละเอียดและอ่านง่ายอาจเป็นเรื่องท้าทาย. แบบ템เพลตที่ระบุไว้ช่วยคุณได้—พวกมันทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณมีความเกี่ยวข้องและตรงประเด็นพร้อมให้คุณมีพื้นที่เพียงพอที่จะสรุปจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ.

ชอบแม่แบบและตัวอย่างเอกสารทางเทคนิคของเราหรือไม่? ยังมีอีกมากมาย!

สำรวจเทมเพลตกว่า 1,000 แบบในห้องสมุดของ ClickUpและค้นหาเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการของบริษัทและพลวัตของทีมคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ 💗