10 แบบฟอร์มเอกสารทางเทคนิคฟรี

คุณได้ซื้อเครื่องดูดฝุ่นใหม่แล้ว—มันสวย มันยอดเยี่ยม มันมีคุณสมบัติที่ทันสมัยที่สุด และคุณไม่สามารถรอได้ที่จะใช้มัน
อย่าเพิ่งรีบ!
ทันทีที่คุณนำมันออกจากกล่อง คุณก็ไม่สามารถหาวิธีเปิดมันได้เลย คุณเอื้อมมือไปหาคู่มือเทคนิคที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ แต่ก็ไม่สามารถเข้าใจมันได้เลย ความตื่นเต้นของคุณกลายเป็นความสิ้นหวัง (และแม้กระทั่งความเสียใจ) ขณะที่คุณพยายามทำให้มันทำงาน 🫣
ไม่ว่าคุณจะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้รู้สึกหลงทางหรือสับสนเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ของคุณ
การเขียน เอกสารทางเทคนิคของซอฟต์แวร์ที่ชัดเจนและกระชับ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนลูกค้าและลดจำนวนคำร้องขอการบริการ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมพนักงานใหม่ การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ การแก้ไขปัญหา และการสร้างฐานความรู้
ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงเทมเพลตเอกสารทางเทคนิคที่ดีที่สุด เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างละเอียดและทำให้ทีมของคุณและผู้ใช้ปลายทางพึงพอใจและได้รับข้อมูลครบถ้วน
⏰ สรุป 60 วินาที
อะไรคือแบบเอกสารทางเทคนิค?
เอกสารทางเทคนิคมักถูกเชื่อมโยงกับคู่มือที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของมัน แต่นั่นเป็นเพียงหนึ่งในวัตถุประสงค์ของมันเท่านั้น
เอกสารทางเทคนิคเป็นเครื่องมือภายในที่สำคัญ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อหลายทีม ตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ การตลาด ไปจนถึงการขาย การประกันคุณภาพและการบริการลูกค้า เพื่อให้เอกสารมีประสิทธิภาพ ต้องมีความละเอียดแต่กระชับ และการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมนี้อาจเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณควรพิจารณาใช้แม่แบบ
แม่แบบเอกสารทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมให้กรอบการทำงานสำหรับการ สรุปคุณสมบัติและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของคุณ มันช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเข้าใจง่ายโดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกหนักใจ
แม่แบบเอกสารทางเทคนิคที่มีคุณภาพทำหน้าที่เป็นประวัติของผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถคาดหวังส่วนที่กำหนดไว้เพื่อนำเสนอรายละเอียดและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ข้อความที่เขียนไว้สามารถรักษาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไว้สำหรับพนักงานในอนาคต และอาจให้การคุ้มครองทางกฎหมายและความรับผิดได้
เอกสารทางเทคนิคมีประเภทใดบ้าง?
ไม่ว่าคุณจะมีผู้ชมหรืออยู่ในอุตสาหกรรมใด ตัวอย่างเอกสารทางเทคนิคที่พบได้บ่อยที่สุดบางประเภท ได้แก่:
- คู่มือผู้ใช้ (คู่มือการใช้งาน): มีไว้สำหรับผู้ใช้ปลายทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน และการใช้งานอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
- คู่มือการซ่อม: แนะนำผู้ใช้ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- เอกสารประกอบ API:อธิบายรายละเอียดของอินเตอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน(API) อย่างละเอียด โดยมุ่งเน้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ขับเคลื่อนด้วยสเปคเป็นหลัก ประกอบด้วยคำแนะนำในการใช้งานและการผสานรวมกับ API
- บันทึกการเผยแพร่: ให้คำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และโดยทั่วไปจะประกอบด้วย การแก้ไขข้อบกพร่องหรือการอัปเดต
- ฐานความรู้เอกสาร: ห้องสมุดออนไลน์ที่ประกอบด้วยคู่มือการใช้งาน คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
- คู่มือขั้นตอน: โครงร่างของขั้นตอนที่จำเป็นซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถดำเนินกระบวนการหรือปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์
10 แบบฟอร์มเอกสารทางเทคนิคฟรี
เราได้คัดกรองเทมเพลตมากมายเพื่อสร้างเอกสารทางเทคนิคและ เลือก 10 อันดับแรก ที่จะช่วยให้คุณถ่ายทอดรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณออกมาเป็นคำพูดได้อย่างครบถ้วนโดยไม่เสียประเด็นสำคัญ ลองดูและค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสารทางเทคนิคสำหรับใช้งานภายในองค์กร หรือช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางเข้าใจผลิตภัณฑ์ของคุณได้ดีขึ้น 💪
1. แม่แบบเอกสารทางเทคนิคของ ClickUp
สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเอกสารทางเทคนิคที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเข้าใจง่ายแม่แบบเอกสารทางเทคนิคของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้น แม่แบบนี้ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างเอกสารทางเทคนิคของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดรายละเอียดที่จำเป็น แม่แบบนี้อยู่ในรูปแบบ ClickUp Doc ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ให้คุณสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับส่วนที่กำหนดไว้เพื่อนำเสนอรายละเอียดทางเทคนิค คุณสมบัติ และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหากเกี่ยวข้อง รูปแบบนี้ช่วยลดความสับสน ตอบคำถาม และชี้แนะผู้ใช้ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ในท้ายที่สุด
2. แม่แบบเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp
หากคุณต้องการให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น คุณจำเป็นต้องมอบอาวุธให้กับทีมของคุณเพื่อรับมือกับคลื่นลม 🌊
เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ClickUp Product Brief Document Templateช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมาย สรุปคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และรักษาความสอดคล้องในทุกด้าน เป็น เอกสาร ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้า พร้อมส่วนต่างๆ ที่อุทิศให้กับทุกแง่มุมของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ClickUp Doc คืออะไร?
นี่คือคุณสมบัติพิเศษของแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง จัดการ ร่วมมือและแก้ไขเอกสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้มาเยือนได้ ทำให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางเทคนิคหรือไม่ก็ตาม! คุณสามารถและผู้ใช้คนอื่น ๆ (รวมถึงผู้ร่วมงานทางเทคนิคของคุณ) แก้ไขเอกสารได้ในเวลาเดียวกัน ทิ้งความคิดเห็น แนบเอกสารไว้กับงาน และจัดระเบียบกระบวนการตรวจสอบของคุณได้ในพริบตา
เอกสารกระบวนการนี้ มีสี่ส่วน:
- 2-Pager: แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างไร และสรุปเป้าหมายของคุณ
- แผนการปล่อยสินค้า: แบ่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออกเป็นเป้าหมายเพื่อให้สามารถปรับแผนการปล่อยสินค้าให้สมบูรณ์แบบได้
- ข้อกำหนดการใช้งาน: กำหนดบุคลิกของผู้ใช้และวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของคุณช่วยให้พวกเขาแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ยังอธิบายรายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- ภาคผนวก: ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
เทมเพลตนี้ยังสามารถใช้เป็นเอกสารข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย เนื่องจากสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
3. แม่แบบการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ClickUp
การรู้ลึกถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างจากคู่แข่งและวิธีการวางตำแหน่งในตลาดเทมเพลตการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้คุณระบุจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนากลยุทธ์การวางตำแหน่งที่ดีที่สุด ✨
เริ่มใช้เทมเพลตโดยกรอกแบบฟอร์มใน มุมมองการประเมินตำแหน่งผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณและความท้าทายที่ผลิตภัณฑ์ช่วยแก้ไข แบบฟอร์มนี้สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นคุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสายงานของบริษัทของคุณ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างแบบฟอร์ม ให้ใช้ClickUp AI— ผู้ช่วยเขียนเอกสารระดับพรีเมียมของแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับเอกสารทางเทคนิคที่ตรงตามความต้องการของคุณ
ข้อมูลจากแบบฟอร์มจะถูกโอนย้ายไปยัง มุมมองรายการสินค้า โดยอัตโนมัติ มุมมองนี้ให้ศูนย์กลางสำหรับการจัดการสินค้าทั้งหมดของคุณโดยการสร้างงานแยกต่างหากสำหรับแต่ละรายการ
งานจะถูกจัดกลุ่มตามสถานะของงาน—กำลังวางแผน, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, เป็นต้น—แต่คุณสามารถเปลี่ยนเกณฑ์นี้ได้โดยกดที่ "จัดกลุ่มตาม" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
มุมมองแผนที่ตำแหน่งผลิตภัณฑ์คือ ClickUp Whiteboard—ผืนผ้าใบดิจิทัลที่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันและการระดมความคิด มุมมองนี้คือที่ที่คุณจะมองเห็นตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ด้วยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย แม่แบบนี้สามารถเป็นพื้นฐานในการร่างข้อกำหนดของโครงการก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้
4. แม่แบบราคาผลิตภัณฑ์ ClickUp
การตั้งราคาสินค้าของคุณไม่ใช่เกมเดาสุ่ม—คุณไม่สามารถเลือกราคาได้ตามจำนวนเงินที่คุณต้องการจะหาได้ (แม้ว่ามันจะฟังดูยอดเยี่ยมก็ตาม) คุณต้องมองดูคู่แข่งของคุณให้ดี และตระหนักถึงคุณค่าที่จับต้องได้ของสินค้าของคุณ และเทมเพลตการตั้งราคาสินค้าของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนี้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะสามารถพัฒนากลยุทธ์การกำหนดราคาที่แม่นยำ ปรับราคา และจัดการสินค้าคงคลังในเอกสารทางเทคนิคของคุณได้ ผ่านสองมุมมองต่อไปนี้:
- มุมมองสินค้าตามหมวดหมู่: แสดงสินค้าทั้งหมดของคุณพร้อมรายละเอียด เช่น แบรนด์, SKU (หน่วยเก็บสินค้า), ประเภทเอกสารทางเทคนิค, และขนาด.แก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านี้ตามลักษณะของสินค้าของคุณ
- มุมมองสินค้าตามแบรนด์: จัดกลุ่มสินค้าของคุณตามแบรนด์และแสดงราคาของแต่ละแบรนด์ หากต้องการแก้ไขมุมมองนี้ ให้สลับลำดับคอลัมน์และอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการแสดงอย่างครบถ้วน
ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนข้อมูลของสินค้าในมุมมองหนึ่ง มุมมองอื่น ๆ จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องกันในเอกสารทางเทคนิค
5. แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของ ClickUp
กระบวนการและขั้นตอนที่มั่นคงของบริษัทเปรียบเสมือนไพ่โจ๊กเกอร์ของทีมคุณ—ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากความเข้าใจผิด และสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารภายในทีม 🃏
เทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับงานที่ทำซ้ำได้และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว การมีทุกอย่างจัดวางอย่างเป็นระเบียบจะช่วยให้คุณระบุจุดติดขัดและปรับปรุงกระบวนการของคุณได้
นี่คือ เทมเพลตไวท์บอร์ด อีกหนึ่งรายการในรายการของเรา—มุมมองแผนผังกระบวนการ ช่วยให้คุณลากและวางรูปร่างเพื่อแสดงภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการของคุณได้ เพิ่มโน้ตติดกับข้อมูลเพิ่มเติมและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
หากคุณไม่ใช่คนที่ชอบดูข้อมูลแบบภาพ คุณจะชอบ มุมมองรายการเอกสาร ซึ่งช่วยให้คุณสรุปกระบวนการและขั้นตอนทั้งหมดได้ โดยจะจัดกลุ่มตามแผนกโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการ มุมมองนี้มีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยม—ฟิลด์กำหนดเองสำหรับอัตราความสำเร็จ ซึ่งจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของงานที่ทำบนเอกสาร ✔️
มุมมองอื่นที่สามารถใช้ได้คือ บอร์ดขั้นตอนเอกสาร ซึ่งจะเปลี่ยนงานของคุณให้เป็นบัตรและจัดกลุ่มตามขั้นตอนของงาน คุณสามารถสลับบัตรจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งได้อย่างง่ายดายโดยการลากและวาง
มุมมองสุดท้ายคือ ไทม์ไลน์—ใช้เพื่อทำความเข้าใจระยะเวลาของกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ โดยสามารถดูเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
6. แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการ ClickUp
ด้วยเทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการของ ClickUp คุณจะไม่มีปัญหาในการทำความเข้าใจกระบวนการ กำหนดขั้นตอน และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
เทมเพลตนี้เป็น รายการสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งคุณสามารถแนบไปกับเทมเพลตและงานอื่น ๆ ได้ นั่นคือเหตุผลที่ ClickUpเรียกว่าเทมเพลตงาน รายการนี้ประกอบด้วย 22 งานย่อย ที่จะแนะนำคุณในการ มองเห็นภาพและกำหนดกระบวนการ สำหรับทีมของคุณ
ขั้นตอนแรก (งานย่อย) คือการเลือกกระบวนการที่คุณต้องการทำแผนผัง และขั้นตอนสุดท้ายคือการนำไปใช้งานจริง ระหว่างนั้น คุณจะพบขั้นตอนต่างๆ เช่น การระบุสมาชิกในทีม การกำหนดกรอบเวลา และการระบุปัญหาที่มีอยู่ในกระบวนการปัจจุบัน เมื่อคุณทำงานย่อยเสร็จแล้ว ให้ขีดฆ่าออกจากรายการเพื่อความเป็นระเบียบ
คุณสามารถเพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำ, แนบไฟล์, และทิ้งข้อความไว้ภายในทุกงานย่อย
ClickUpยังให้คุณสร้างการพึ่งพาของงานได้ในเพียงไม่กี่คลิก—เพียงแค่กำหนดว่างานย่อยใดควรทำก่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานย่อย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการ
7. แม่แบบ SOP เอกสารต้นฉบับ ClickUp
ต้องการจัดระเบียบกองเอกสารต้นฉบับในรูปแบบดิจิทัลหรือไม่?แม่แบบ SOP สำหรับเอกสารต้นฉบับของ ClickUpช่วยให้คุณมาตรฐานกระบวนการบันทึกแหล่งที่มา
แม่แบบนี้มีส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนในการรวบรวมและจัดการเอกสารต้นฉบับได้อย่างเป็นระบบ ทำให้สมาชิกในทีมทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิด
เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ เพราะคุณเพียงแค่ต้องเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำที่ให้ไว้ คุณเริ่มต้นด้วยข้อมูลทั่วไป—วัตถุประสงค์และขอบเขตของขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
ส่วนของขั้นตอน คือสิ่งที่คุณและทีมของคุณสนใจมากที่สุด ส่วนนี้คือที่ที่คุณจะอธิบายขั้นตอนสำหรับการมาตรฐานกระบวนการเอกสารแหล่งข้อมูล คุณสามารถแนบรูปภาพเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณเห็นตัวอย่างภาพของสิ่งที่ต้องทำได้
ส่วนทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ให้คุณสามารถแนบเอกสารและลิงก์ที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยสนับสนุนกระบวนการมาตรฐาน และช่วยให้พนักงานของคุณนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
8. แบบฟอร์มบทความฐานความรู้โดย Hubspot
บทความฐานความรู้ช่วยลดภาระของทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณและช่วยให้ผู้ใช้ของคุณแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของบทความเหล่านี้ การรวบรวมบทความฐานความรู้ที่มีคุณภาพอาจเป็นเรื่องท้าทาย โชคดีที่สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ด้วยเทมเพลตบทความฐานความรู้จาก Hubspot
เทมเพลตGoogle Doc นี้ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และ นักเขียนด้านเทคนิค สร้างบทความฐานความรู้ คุณภาพเยี่ยมด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกระชับ
แม่แบบนี้ใช้งานได้อย่างราบรื่น—มีส่วนที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมคำแนะนำว่าควรใส่อะไรในแต่ละส่วน
ตัวอย่างเช่น ส่วนสาเหตุ/ปัญหาที่พบบ่อย จะแนะนำให้คุณพิจารณาว่าทำไมใครบางคนถึงต้องการอ่านบทความนี้ วิธีการนี้ช่วยให้คุณมองเห็นในมุมมองของลูกค้าของคุณ เขียนจากมุมมองของพวกเขา และตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ดีขึ้น
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยทุกอย่างตั้งแต่การระบุปัญหาไปจนถึงการให้แนวทางแก้ไขและสรุปเชิงกลยุทธ์ คุณยังมีพื้นที่สำหรับใส่ วิดีโอสาธิต และบทความที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความคิดเห็นของลูกค้าว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์หรือไม่
เทมเพลตนี้สามารถ ปรับแต่งได้ คุณสามารถแก้ไขหรือลบส่วนที่มีอยู่และเพิ่มส่วนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือนโยบายของบริษัทของคุณ
9. แบบฟอร์มคู่มือพนักงาน โดย Almanac. io
คู่มือพนักงานอาจไม่ถือว่าเป็นเอกสารทางเทคนิคในความหมายดั้งเดิม แต่ คู่มือเหล่านี้ให้แนวทางที่สำคัญสำหรับพนักงานของคุณ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
แบบฟอร์มคู่มือพนักงานโดย Almanac. io ช่วยให้คุณสร้างคู่มือที่ละเอียด ชี้แจงข้อสงสัย และทำให้พนักงานเข้าใจนโยบาย กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ของบริษัทของคุณ
เทมเพลตออนไลน์นี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่พนักงานของคุณจำเป็นต้องรู้ นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไป เช่น ค่านิยมของบริษัท โครงสร้างองค์กร และแผนผังองค์กรแล้ว เทมเพลตนี้ยังเจาะลึกถึงรายละเอียดเฉพาะ เช่น กฎการแต่งกายและการใช้รถของบริษัท
ทุกส่วนมาพร้อมกับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดกรอบ. หากบางส่วนไม่เหมาะกับบริษัทของคุณ คุณสามารถลบออกได้ และเพิ่มส่วนใหม่เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการเอกสารทางเทคนิคของคุณเอง.
เทมเพลตนี้ รองรับการทำงานร่วมกันออนไลน์ คุณสามารถเชิญสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคู่มือพนักงานที่สมบูรณ์แบบได้ 🤝
10. แม่แบบเอกสารทางเทคนิคโดย Template.net
การเขียนเอกสารทางเทคนิคต้องการความละเอียดรอบคอบ—หากคุณพลาดสิ่งเล็ก ๆ ที่ดูเหมือนไม่สำคัญเพียงอย่างเดียว เอกสารของคุณอาจสูญเสียจุดประสงค์ทั้งหมดได้ กระบวนการนี้จะง่ายขึ้นมากเมื่อคุณมี ตัวอย่างที่ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทาง และนั่นคือสิ่งที่ เทมเพลตเอกสารทางเทคนิค โดย Template.net มีไว้ให้คุณ!
เทมเพลตนี้ไม่ใช่เทมเพลตโดยแท้จริง—แต่เป็นตัวอย่างของเอกสารทางเทคนิคที่ควรมีลักษณะอย่างไร ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่ข้อมูลทั่วไป เช่น วัตถุประสงค์และขอบเขต ไปจนถึงรายละเอียด เช่น เอกสารระบบและความยั่งยืน
อาจไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูง แต่มันเตรียมเวทีไว้สำหรับการสร้างเอกสารทางเทคนิคและเอกสารโครงการที่ทีมของคุณจะพึ่งพาได้ด้วยความมั่นใจ
แม่แบบเอกสารทางเทคนิค: ไม่มีเอกสาร ไม่มีอะไรเกิดขึ้น!
การหาสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างเอกสารทางเทคนิคที่มีรายละเอียดและอ่านง่ายอาจเป็นเรื่องท้าทาย. แบบ템เพลตที่ระบุไว้ช่วยคุณได้—พวกมันทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณมีความเกี่ยวข้องและตรงประเด็นพร้อมให้คุณมีพื้นที่เพียงพอที่จะสรุปจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ.
ชอบแม่แบบและตัวอย่างเอกสารทางเทคนิคของเราหรือไม่? ยังมีอีกมากมาย!
สำรวจเทมเพลตกว่า 1,000 แบบในห้องสมุดของ ClickUpและค้นหาเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการของบริษัทและพลวัตของทีมคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ 💗