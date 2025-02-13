10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Notion AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

ในยุคของปัญญาประดิษฐ์ การเขียนได้รับการส่งเสริมจากเทคโนโลยี! ด้วยเครื่องมืออย่าง Notion AI ที่เปิดทาง การสร้างเนื้อหาคุณภาพเยี่ยมไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ✍️
แต่ Notion เป็นเพียงหนึ่งในผู้เล่นมากมายในตลาดผู้ช่วยเขียนด้วย AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เรากำลังจะแนะนำ 10 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Notion AI ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ผู้ช่วยเขียนอัจฉริยะด้วย AI เหล่านี้พร้อมที่จะช่วยเหลือ สร้างแรงบันดาลใจ และทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณง่ายขึ้น ตั้งแต่การสร้างข้อความไปจนถึงการแปลภาษา เราได้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยให้คุณพบทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับNotionในการเขียน
Notion AI คืออะไรและทำงานอย่างไร?
Notion AI เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับนักเขียนและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการยกระดับคุณภาพและผลกระทบของงานเขียนของพวกเขา มันใช้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ การเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อนำเสนอคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพของเนื้อหา
นี่คือข้อดีบางประการของ Notion AI:
- เครื่องมือช่วยเขียน:ช่วยในการเขียนโดยแนะนำคำที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างประโยค และทำให้ข้อความโดยรวมชัดเจนและลื่นไหลยิ่งขึ้น
- ความช่วยเหลือด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์: สร้างไอเดียและช่วยในการร่างฉบับแรก
- การย่อข้อความ: ย่อข้อความของคุณโดยการปรับประโยคใหม่และใช้คำที่เข้าใจง่ายขึ้น ทำให้ข้อความมีความเข้าใจมากขึ้น
- การแปลภาษา: แปลคำ, วลี, หรือประโยคที่ยาวขึ้นเป็นภาษาต่าง ๆ
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Notion AI
นี่คือปัจจัยสำคัญห้าประการที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Notion AI:
- เนื้อหาที่มีเอกลักษณ์และโครงสร้างดี: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและเป็นต้นฉบับได้ในขณะที่ลดการแก้ไขซ้ำและการคัดลอกเนื้อหา—ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของคุณในไม่กี่คลิก
- การรองรับภาษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทางเลือกรองรับภาษาที่คุณต้องการ ทั้งในแง่ของการป้อนข้อมูลและการแสดงผล เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาคุณสมบัติการปรับแต่งที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ของ AI ให้สอดคล้องกับน้ำเสียง สไตล์ และกระบวนการเขียนเฉพาะของแบรนด์คุณ
- ความง่ายในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น ลดการหยุดชะงักและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ความคุ้มค่า: ประเมินโครงสร้างราคาของทางเลือก Notion AI เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับงบประมาณของคุณและให้มูลค่าที่ดีสำหรับคุณภาพและปริมาณของเนื้อหาที่สร้างขึ้น
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Notion AI เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ
เราได้รวบรวม 10 อันดับทางเลือก Notion AI ที่มีฟีเจอร์ออกแบบมาเพื่อยกระดับเนื้อหาของคุณไปอีกขั้น 🆙
1.คลิกอัพ
ClickUp AIคือ ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ ที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพ ClickUp ที่ได้รับความนิยม สามารถเข้าถึงได้จากหลากหลายตำแหน่ง เช่น แชท,เอกสาร, กล่องข้อความ, แถบเครื่องมือ, และความคิดเห็นในภารกิจ ด้วยความสามารถในการสร้างเอกสารร่างที่จัดระเบียบอย่างดี รวมถึงข้อเสนอ, แบบฟอร์มอีเมล, และแผนโครงการ ClickUp AI ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการโครงการ 🤖
จุดแข็งหลักของผู้ช่วยเขียนของ ClickUp AI อยู่ที่สองด้าน:
- สามารถประเมินการเขียนในด้านความชัดเจน ความกระชับ น้ำเสียง ไวยากรณ์ และการจัดรูปแบบที่ถูกต้อง
- มันมอบคำแนะนำตามบทบาทเพื่อการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งได้ ให้บริการแก่แผนกต่าง ๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, และฝ่ายวิศวกรรม
เครื่องมือนี้ช่วยเร่งการสร้างเนื้อหาด้วยการให้ การเข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังกรอบงานที่พร้อมใช้งาน เช่นแม่แบบแนวทางการเขียน ClickUp และแม่แบบการเขียนเนื้อหา ClickUp ซึ่งรวมถึงคำแนะนำด้านสไตล์เพื่อให้การสร้างเอกสารที่มืออาชีพและน่าสนใจเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย
ทางเลือกของ Notion AI ยังโดดเด่นในการย่อเอกสารยาว ความคิดเห็น และหัวข้อสนทนาให้กลายเป็น สรุปที่กระชับ ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
คุณยังสามารถระบุการแปลภาษาท้องถิ่นของ AI แบบครั้งเดียวสำหรับภาษาฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส เยอรมัน และอิตาลี และ แปลข้อความเป็น 12 ภาษาที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างเอกสาร รวมถึงข้อเสนอ, แม่แบบอีเมล, และแผนโครงการ
- เปลี่ยนงานที่เปิดอยู่ให้กลายเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น
- เร่งการสร้างเนื้อหาด้วยการเข้าถึงเทมเพลตและคำแนะนำด้านสไตล์ได้อย่างรวดเร็ว
- ย่อเอกสาร ความคิดเห็น และกระทู้ยาว ๆ ให้เป็นภาพรวมที่กระชับ
- บริหารจัดการโครงการทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มอาจใช้เวลาสักครู่
- ซอฟต์แวร์เขียนบทความด้วย AI มีราคาเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ChatSonic โดย Writesonic
ChatSonic โดยWritesonicเป็นแชทบอทที่ทรงพลังสำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและไม่ซ้ำใครสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น บล็อก, เรียงความ, อีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย โดยใช้เทคโนโลยีการค้นหาของ Google เพื่อสร้างเนื้อหาแบบเรียลไทม์ 🔎
ในแง่ของเครื่องมือช่วยเขียนด้วย AI ทางเลือกของ Notion AI นี้โดดเด่นด้วยชุดฟีเจอร์ที่หลากหลาย รวมถึง คำแนะนำคำสำคัญ การปรับแต่ง และการทดสอบ A/B เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพโดยรวม มันมีความสามารถยอดเยี่ยมในงานเขียนต่างๆ เช่น การขยายประเด็น การเปลี่ยนประโยคจากรูปถูกกระทำเป็นรูปกระทำเอง และการปรับถ้อยคำใหม่รวมถึงการสรุปเนื้อหา
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมัน พร้อมด้วย เทมเพลตที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า กว่า 70 แบบ พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน ช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างเนื้อหา โดยต้องการเพียงรายละเอียดเฉพาะที่ต้องป้อนเพื่อสร้างเนื้อหาที่ต้องการได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ ChatSonic โดย Writesonic
- เนื้อหาคุณภาพสูงและไม่ซ้ำใครสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
- เทคโนโลยีการค้นหาของ Google สำหรับคำแนะนำเนื้อหาและข้อมูลแบบเรียลไทม์
- การสร้างข้อความแบบอิสระ
- เครื่องมือมากกว่า 70 รายการสำหรับการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ChatSonic โดย Writesonic
- ไม่มีเครดิตเพียงพอที่จะใช้เต็มรูปแบบสำหรับกระบวนการเขียนทีม
- การโหลดเนื้อหาช้าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Notion AI
ราคาของ ChatSonic โดย Writesonic
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12. 67/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อบริษัท
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ChatSonic โดย Writesonic
- G2: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
3. ง่ายขึ้น
Simplified คือเครื่องมือ AIที่ครอบคลุมทุกด้านที่สามารถจัดการการสร้างเนื้อหา การสื่อสารในทีม การเขียนข้อความ การวางแผน และการเผยแพร่ได้ มันรวมคุณสมบัติทั้งหมดนี้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมสัญญาว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 100 เท่า 💯
ฟังก์ชันที่โดดเด่นของ Simplified คือ นักเขียนเนื้อหา AI ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพเยี่ยมอย่างรวดเร็วสำหรับกิจกรรมการตลาดของคุณ รวมถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดีย อีเมล และเอกสารอื่นๆ
คุณสามารถเริ่มต้นได้ในไม่กี่คลิกโดยการสร้างเอกสาร ตั้งชื่อ และออกคำสั่งที่ตรงไปตรงมา ด้วยความช่วยเหลือจากคลังแม่แบบที่มีประโยชน์มากมาย คุณสามารถสร้างเนื้อหา วัสดุการตลาด และวิดีโอเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณได้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- การสร้างเนื้อหาด้วยพลังของ AI GPT-3 สำหรับการสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ อย่างรวดเร็ว
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับงานเขียน การออกแบบ และการเผยแพร่
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- ระบบเครดิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานสำหรับผู้ช่วยเขียน AI
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานที่แท้จริงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Notion AI
ราคาที่ง่ายขึ้น
- ฟรี
- AI Writer Pro: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
4. Wordtune
Wordtune เป็น เครื่องมือปรับถ้อยคำด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างประโยคและคุณภาพโดยรวมของงานเขียนของคุณโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ Wordtune's Editor ช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณปรับปรุงความชัดเจน น้ำเสียง และสไตล์ของข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขประโยคของคุณขณะที่คุณเขียน ทำให้กระบวนการแก้ไขและตรวจทานง่ายขึ้น
ในขณะเดียวกัน ฟีเจอร์ "อ่าน" จะสรุปเอกสารยาว ๆ ให้เป็นจุดสำคัญที่กระชับ ช่วยประหยัดเวลาในการอ่านของคุณบนหน้าเว็บและเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนขยาย Chrome ของ Wordtune เชื่อมต่อคุณกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Gmail, Google Docs, Slack, LinkedIn, Facebook, Twitter และ WhatsApp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- สรุปเอกสารยาวเป็นประเด็นสำคัญด้วยฟีเจอร์ "อ่าน"
- ผสานการทำงานกับหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมและแอปพลิเคชันสื่อสาร
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมการตอบกลับแบบเรียลไทม์
- รวมถึงส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อให้มีแอปผู้ช่วยเขียน AI ขณะค้นหา
ข้อจำกัดของ Wordtune
- ข้อเสนอแนะบางครั้งอาจต้องเขียนใหม่
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ตามความเห็นของผู้ใช้บางราย
ราคาของ Wordtune
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
5. สมาร์ทชีต เอไอ
Smartsheet ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานและบริหารโครงการให้เป็นระบบ ทำให้การร่วมมือกับทีมของคุณง่ายขึ้น. คุณสมบัติ AI ของมันช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็วในข้อมูลที่ซับซ้อน ซึ่งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น.
ทางเลือกของ Notion AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนจริง ให้คำแนะนำและสนับสนุนแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 👍
หากคุณคุ้นเคยกับ Excel คุณจะพบว่า Smartsheet มีความคล้ายคลึงกันแต่ล้ำหน้ากว่า โดยมีการปรับปรุงด้านการรายงาน การทำงานอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกัน หากคุณพึ่งพาตารางและสเปรดชีตในการทำให้ทรัพยากร งาน และโครงการของคุณเข้าใจและจัดสรรได้ง่ายขึ้น Smartsheet AI สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ของ Smartsheet
- ช่วยดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
- ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์สำหรับเนื้อหาคุณภาพสูง
- ประกอบด้วยคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง, ระบบอัตโนมัติ, การร่วมมือ, และการจัดการงาน
ข้อจำกัดของ AI ใน Smartsheet
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ขาดแม่แบบเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Notion AI
ราคาของ AI ของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $9/เดือน (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $25/เดือน (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิว AI ของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
6. นูคลิโน ซิดคิก
Nuclino Sidekick ไม่ใช่แค่ตัวตรวจสอบการสะกดคำที่ดูหรูหรา—มันสามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยไอเดียใหม่ๆ ในทุกหัวข้อ และช่วยให้คุณเขียนบล็อก อีเมล รายงาน และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ 📝
Sidekick ยัง ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการของคุณ คอยจับข้อผิดพลาดด้านการสะกด ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอนที่อาจหลุดรอดไปได้ มันก้าวไปไกลกว่าพื้นฐาน โดยเสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และน่าสนใจยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแนะนำการปรับปรุงในแง่ของน้ำเสียง โครงสร้าง และสไตล์
หนึ่งในคุณสมบัติที่มีค่าที่สุดของมันคือความสามารถในการสรุปเอกสารที่ยาวเหยียด ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลที่ท่วมท้น Sidekick จะดึงข้อมูลที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการออกมาเพื่อให้คุณได้สรุปที่กระชับ
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino Sidekick
- ช่วยในการแก้ไขและตรวจทาน
- สร้างร่างเบื้องต้น
- สรุปเอกสารยาว
ข้อจำกัดของ Nuclino Sidekick
- มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติม
- การผสานรวมที่จำกัดระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
ราคาของ Nuclino Sidekick
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Nuclino Sidekick
- G2: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
โบนัส: ตรวจสอบ10อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Nuclino
7. ChatGPT
ChatGPT เป็นเครื่องมือผู้ช่วยเสมือน อเนกประสงค์ที่สามารถให้ข้อมูลและเนื้อหาสร้างสรรค์ในหลากหลายสาขา ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการวิจัย การสร้างเนื้อหา การเขียนโค้ด หรือการแปลภาษา ChatGPT พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ
มันสามารถช่วยในการระดมความคิด, การร่างเอกสาร, การเรียนรู้หัวข้อใหม่, หรือแม้กระทั่งการให้การสนับสนุนทางอารมณ์—ในมากกว่า 100 ภาษา.
ChatGPT พัฒนาขึ้นจากสถาปัตยกรรม GPT-3.5 แต่ด้วยแผนพรีเมียม คุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชัน GPT-4 ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่ในหัวข้อหรืออุตสาหกรรมใดก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- เข้าใจและตอบสนองต่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- ช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหาทุกประเภท
- สื่อสารได้หลายภาษา
- สามารถเข้าถึงฐานความรู้ที่กว้างขวาง
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ไม่มีข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ต้องการการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
8. Rytr
ออกแบบมา โดยเฉพาะสำหรับนักเขียนเนื้อหา Rytr รองรับประเภทเนื้อหาหลากหลาย รวมถึงบทความบล็อก อีเมลและข้อความโฆษณา โครงร่าง และเรื่องราว
มันง่ายอย่างเหลือเชื่อที่จะใช้—เพียงระบุประเภทของเนื้อหาและให้บริบทเริ่มต้น แล้ว AI จะสร้างข้อความให้คุณอย่างราบรื่น คุณสามารถปรับปรุงข้อความได้ผ่าน ตัวแก้ไขข้อความในตัว ซึ่งจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค การเลือกใช้คำ และความยาวของข้อความโดยอัตโนมัติ
Rytr ยังมี ฟีเจอร์ SEO และการตลาดเนื้อหาที่มีประโยชน์ เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ SERP และตัวสร้างคำหลักในตัว ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับผู้สร้างเนื้อหา 💫
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- รองรับเนื้อหาหลากหลายประเภท
- สร้างเนื้อหาและปรับปรุงการเขียนของคุณ
- นำเสนออินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย
- ให้เครื่องมือเพิ่มเติม เช่น ตัววิเคราะห์ SERP แบบบูรณาการ และตัวสร้างคำค้นหา
ข้อจำกัดของ Rytr
- แผนฟรีแบบจำกัด
ราคาของ Rytr
- ฟรี
- ประหยัด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 10+ รายการ)
9. แจสเปอร์
แจสเปอร์คือผู้เขียนบทความหุ่นยนต์ขั้นสูงที่สามารถ ผลิตเนื้อหาได้เร็วกว่านักเขียนคำโฆษณาทั่วไปถึงห้าเท่า
ให้ข้อมูลพื้นฐานกับ Jasper แล้ว Jasper จะสร้างเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพสูงสำหรับบทความบล็อก คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และข้อความทางการตลาด คุณสามารถทำให้ขั้นตอนการป้อนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่เขียนไว้ล่วงหน้าสำหรับหมวดหมู่เฉพาะ
แจสเปอร์เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ เนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มการมีส่วนร่วม ใช้เพื่อบรรลุอันดับที่สูงขึ้นในผลการค้นหาของ Google ดึงดูดผู้ชมจำนวนมาก และสร้างการเข้าชมเว็บไซต์ที่สม่ำเสมอซึ่งสามารถสร้างรายได้ 💰
เครื่องมือนี้สามารถจัดการงานต่างๆ เช่น แคมเปญโฆษณา บล็อกเฉพาะกลุ่ม และการสร้างเนื้อหาเชิงข้อมูล โดยรักษาการทำงานที่ราบรื่นโดยไม่มีการหยุดชะงัก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายรองรับมากกว่า 25 ภาษาJasper AIเป็นผู้ช่วยที่เชื่อถือได้สำหรับการสร้างและปรับแต่งเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- เทมเพลตที่เขียนไว้ล่วงหน้าสำหรับหมวดหมู่เนื้อหาเฉพาะ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Amazon, Gmail, Google, Facebook Ads, Notion, WordPress และ YouTube
- ปรับใช้เอกลักษณ์เสียงของแบรนด์คุณกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI
- เขียนและแปลมากกว่า 25 ภาษา
ข้อจำกัดของ Jasper
- สร้างเนื้อหาทั่วไป ตามที่ผู้ตรวจสอบบางรายระบุ
- ผู้ใช้บางคนคิดว่ามันแพง
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $39/เดือน
- ทีม: $99/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อบริษัท
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
10. TextCortex
TextCortex นำเสนอวิธีการที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างเนื้อหาในหลากหลายภาษา ฟีเจอร์ ZenoChat ของมันให้ความช่วยเหลือด้านการเขียนที่มีคุณค่า พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งและโมเดลให้เลือก เช่น GPT-4 และ GPT 3.5 ตั้งแต่คำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่สร้างโดย AI ไปจนถึงโฆษณาและบล็อก TextCortex เน้นที่ความสามารถในการขยายตัว รับภาระหนักในการเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นเนื้อหาชั้นยอด 💪
Zeno chatbot ยังสามารถช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นโดยตอบคำถามและให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเทมเพลตการเขียน AI กว่า 60 แบบที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ TextCortex ช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวมของแพลตฟอร์ม มันมอบประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในการสร้างเนื้อหาและจัดการการสนทนาให้กับผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ TextCortex
- คุณสมบัติของ ZenoChat ให้ความช่วยเหลือในการเขียนที่มีคุณค่า
- ผสานการทำงานกับ Google Chrome
- เทมเพลตที่สร้างโดย AI จำนวนมาก
ข้อจำกัดของ TextCortex
- การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับคำเพิ่มเติม
ราคา TextCortex
- ฟรี
- ไลท์: เริ่มต้นที่ $5.59/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $83.99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว TextCortex
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ยกระดับเนื้อหาของคุณด้วยทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Notion
การยอมรับ AI คือการใช้ประโยชน์จากความสามารถของมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาและเพิ่มผลผลิตของคุณ. ทางเลือกของ Notion AI อย่าง ClickUp ทำให้เรื่องนี้ง่ายกว่าที่เคย ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและน่าดึงดูดได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
เครื่องมือเหล่านี้จัดการกับงานที่น่าเบื่อ เช่น การแก้ไขไวยากรณ์และคำสะกดที่พบบ่อย เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้โดดเด่นและน่าประทับใจ
หากคุณต้องการเพิ่มผลกระทบของเนื้อหาของคุณให้สูงสุดและทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นระบบมากขึ้นลองใช้ ClickUp วันนี้เลย ฟรี! 🤩