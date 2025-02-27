บล็อก ClickUp

15+ แม่แบบการจัดการโครงการ Notion ฟรีสำหรับทุกประเภทโครงการ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
27 กุมภาพันธ์ 2568

เช้าวันจันทร์ ทีมของคุณกำลังนั่งล้อมรอบโต๊ะประชุม พยายามอย่างเร่งรีบที่จะจัดลำดับความสำคัญของสัปดาห์นี้ให้สอดคล้องกัน กำหนดส่งงานกำลังใกล้เข้ามา งานต่างๆ กำลังกองพะเนิน และการสื่อสารดูเหมือนจะเป็นเหมือนใยแมงมุมที่พันกันยุ่ง

ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคน หรือการจัดการลำดับความสำคัญของงานประจำวัน การมีเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการฟรีมากมาย Notion มอบโซลูชันที่ยืดหยุ่นและมีโครงสร้างสำหรับการจัดการโครงการ

มาสำรวจวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตของ Notion เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการโครงการของคุณ และปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการให้ดีขึ้น

อะไรคือเทมเพลตการจัดการโครงการใน Notion?

เทมเพลตการจัดการโครงการใน Notion เป็นกรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยจัดระเบียบการวางแผน การดำเนินการและการติดตามโครงการ พวกมันให้โครงสร้างที่เป็นระเบียบสำหรับการบันทึกงาน กำหนดเวลา ทรัพยากร และบทบาทของทีม ทำให้ผู้จัดการโครงการและทีมสามารถมองเห็นงานของตนและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตการจัดการโครงการใน Notion มีรูปแบบมาตรฐานที่ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมสำคัญของโครงการแทนที่จะต้องบันทึกข้อมูลจากศูนย์ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับประเภทและวิธีการของโครงการที่แตกต่างกัน เช่น Agile, Waterfall หรือ Kanban

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการจัดการโครงการของโนชั่นดี?

เทมเพลตการจัดการโครงการ Notion ที่ดีควรมีความชัดเจน ปรับแต่งได้ มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย นี่คือสิ่งที่ควรมองหา:

  • ความชัดเจนและการจัดระเบียบ: งาน, กำหนดเวลา, และความรับผิดชอบควรสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: ควรสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของโครงการที่หลากหลาย และอนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนตามการพัฒนาของโครงการ
  • ประสิทธิภาพ: ควรช่วยประหยัดเวลาโดยการทำให้การจัดการและติดตามงานเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือง่ายขึ้น
  • ความสะดวกในการใช้งาน: แม่แบบควรมีความเข้าใจง่าย โดยต้องการการฝึกอบรมน้อยที่สุดสำหรับสมาชิกในทีมในการใช้งาน
  • คุณสมบัติที่จำเป็น: ต้องมีรายการงาน, ไทม์ไลน์, และการติดตามความคืบหน้าเพื่อการดำเนินโครงการอย่างราบรื่น
  • ความเป็นมิตรต่อการผสานรวม: ความสามารถในการทำงานร่วมกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่น ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร

15 แม่แบบการจัดการโครงการ Notion ฟรี

ลองดูชุดเทมเพลตการจัดการโครงการ Notionฟรี 15 แบบนี้ เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้แนวทางการจัดการโครงการแบบใด เทมเพลตเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงวิธีการจัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้า

แต่ละเทมเพลตการจัดการโครงการใน Notion ด้านล่างนี้มีการเน้นเฉพาะด้านและเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์หรือทีมบางประเภท อ่านต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

1. ตัวติดตามปัญหา Notion

ระบบติดตามปัญหา Notion
ผ่านทางNotion

เทมเพลตติดตามปัญหาNotion เหมาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการวิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาโครงการอย่างเป็นระบบ

มันช่วยติดตามบั๊ก, คำขอคุณสมบัติ, และงานที่ทำซ้ำ, จัดลำดับความสำคัญของงานค้าง, และจัดงานเป็นสปรินต์. มันยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น GitHub, Figma, Slack, และอื่น ๆ ได้.

✨ เหมาะสำหรับ: การติดตามข้อบกพร่องโดยทีมวิศวกรรม, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และทีมที่ทำงานแบบอไจล์

2. แผนที่ผลิตภัณฑ์โนชั่น

เทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์ Notion
ผ่านทางNotion.so

เทมเพลตแผนที่ผลิตภัณฑ์โนชั่น เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมติดตามแนวคิดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติหลัก และความคืบหน้าในการพัฒนาตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการเปิดตัว

แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์ ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาแผนที่แบบAgile บันทึกทุกสิ่งตั้งแต่กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ระดับสูงไปจนถึงแผนที่รายละเอียดของฟีเจอร์ คุณสามารถใช้แม่แบบนี้ได้ฟรีใน Notion เพื่อสร้างภาพแผนการปล่อยผลิตภัณฑ์และแผนที่กลยุทธ์ของคุณ มันช่วยให้ทีมต่างๆ มีความสอดคล้องกันในแผนผังผลิตภัณฑ์และการกำหนดเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ: การพัฒนาแผนงานแบบคล่องตัว

3. เทมเพลต CRM สำหรับการขายของ Notion

เทมเพลต CRM สำหรับการขายของ Notion
ผ่านทางNotion.so

เทมเพลต CRM สำหรับการขายของ Notion เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดการลูกค้าเป้าหมายและความสัมพันธ์กับลูกค้า

มีเป้าหมายเพื่อเป็นทางเลือกที่มีน้ำหนักเบาแทนซอฟต์แวร์ CRM แบบดั้งเดิม. มีอินเตอร์เฟซที่สะอาดและปรับแต่งได้สำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, จัดระเบียบเส้นทางการขาย, และบันทึกจุดติดต่อ.

เหมาะสำหรับ: ระบบ CRM สำหรับทีมขาย ฟรีแลนซ์ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดใน Notion

4. แม่แบบชุดเริ่มต้นธุรกิจ Notion

เทมเพลตชุดเริ่มต้นธุรกิจ Notion
ผ่านทางNotion.so

ชุดเริ่มต้นธุรกิจ Notion เทมเพลต มอบโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือครบวงจรในการติดตามเป้าหมาย จัดการลูกค้า และปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร

เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาสุดยอดระบบเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทีม รักษาความเป็นระเบียบ และบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

เหมาะสำหรับ: การจัดการปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการและผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ

5. แม่แบบห้องข้อมูลสตาร์ทอัพ Notion

เทมเพลตห้องข้อมูลสตาร์ทอัพ Notion
ผ่านทางNotion.so

เทมเพลตห้องข้อมูลสตาร์ทอัพ Notion ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่กำลังเตรียมการระดมทุนและต้องการพื้นที่ศูนย์กลางที่เป็นระเบียบเพื่อจัดเก็บเอกสารและข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ

มันให้ภาพที่ชัดเจนและลึกซึ้งแก่ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพเกี่ยวกับการดำเนินงานทางการเงิน และแผนกลยุทธ์ของธุรกิจของพวกเขา

เหมาะสำหรับ: การระดมทุนสำหรับสตาร์ทอัพ

6. แม่แบบวางแผนโซเชียลมีเดียโนชั่น

เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดียของ Notion
ผ่านทางNotion.so

เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดียโนชั่น เหมาะสำหรับผู้จัดการโซเชียลมีเดียและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบที่เป็นระเบียบสำหรับการวางแผน กำหนดเวลา และติดตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโซเชียลมีเดียของพวกเขา

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลหรือทีมที่ต้องการรักษาตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอในหลากหลายแพลตฟอร์ม ปรับปรุงกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ และเพิ่มการมีอยู่ทางออนไลน์ของพวกเขา

เหมาะสำหรับ: การจัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

7. แม่แบบโครงการและงานของ Notion

เทมเพลตโครงการและงานของ Notion
ผ่านทางNotion.so

เทมเพลตโครงการและงานของ Notion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม,และทีมข้ามสายงานที่ต้องการระบบที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมเพื่อจัดการโครงการทุกขนาด

เหมาะสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงการตลาด ช่วยให้พวกเขาติดตามโครงการ งาน และเป้าหมายสำคัญในมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น มุมมองไทม์ไลน์ กระดานคัมบัง หรือปฏิทิน

เหมาะสำหรับ: การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและครอบคลุม

8. แม่แบบแผนที่เส้นทางแนวคิดแบบง่าย

เทมเพลตแผนงานแบบเรียบง่ายของ Notion: เทมเพลตการจัดการโครงการใน Notion
ผ่านทางNotion.so

เทมเพลตแผนงานแบบง่ายของ Notion นำเสนอวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการติดตามและจัดระเบียบงานโครงการ เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานในสภาพแวดล้อมแบบ Agile ช่วยให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้ทั้งในระดับอีปิค สปรินท์ งานย่อย และบั๊ก

เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมวิศวกรรม, และผู้นำโครงการที่ต้องการมุมมองหลายแบบของฐานข้อมูลโครงการของตน เช่น การติดตามตามสถานะ, วิศวกร, หรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์

เหมาะสำหรับ: การจัดการโครงการที่เรียบง่าย

9. แม่แบบการวิจัยผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ Notion

เทมเพลตการวิจัยผู้ใช้สำหรับ Notion
ผ่านทางNotion.so

นักวิจัย UX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และทีมออกแบบที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบเพื่อกำหนดเวลา, ติดตาม, และจัดการกิจกรรมการวิจัยผู้ใช้ของตนสามารถใช้ประโยชน์จาก เทมเพลตการวิจัยผู้ใช้ของ Notion

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำการสัมภาษณ์, แบบสำรวจ, หรือการทดสอบการใช้งาน. ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามความคืบหน้าของงานวิจัย, บันทึกผลการค้นพบ, และรักษาภาพรวมที่ชัดเจนของสถานะการวิจัย.

เหมาะสำหรับ: การวิจัย UX

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้Notion Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้เกี่ยวกับฟีเจอร์ที่พวกเขาพบว่ามีประโยชน์มากที่สุด หรือฟีเจอร์เพิ่มเติมที่พวกเขาอยากเห็น

10. แบบแผนการประชุมวางแผนสปรินต์โนชั่น

แม่แบบการประชุมวางแผนสปรินต์ใน Notion
ผ่านทางNotion.so

เทมเพลตการประชุมวางแผนสปรินต์ของ Notion เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการวางแผนสปรินต์ของตน โดยสามารถสร้างรายการประชุมได้อย่างง่ายดาย ทบทวนสปรินต์ที่ผ่านมา และวางแผนสปรินต์ในอนาคต

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม Agile, Scrum Master และผู้จัดการโครงการที่ต้องการเครื่องมือที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดระเบียบการประชุมสปรินต์ของพวกเขา

เหมาะสำหรับ: การวางแผนการประชุมแบบสปรินต์

11. แบบฟอร์มตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โนชั่น

เทมเพลตรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Notion: เทมเพลตการจัดการโครงการ Notion
ผ่านทางNotion.so

แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Notion มอบวิธีการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างโต้ตอบและไดนามิก สามารถมอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และส่งการแจ้งเตือนได้ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทีมการตลาด และสตาร์ทอัพที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างความรับผิดชอบ การส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และการรักษาความโปร่งใสตลอดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

เหมาะสำหรับ: การเตรียมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับทีมการตลาดและสตาร์ทอัพ

12. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาโนชั่น

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Notion: เทมเพลตการจัดการโครงการ Notion
ผ่านทางNotion.so

ผู้สร้างเนื้อหา ทีมการตลาด และผู้จัดการบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องมองหาที่อื่นนอกจาก เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Notion เพื่อวางแผนจังหวะการโพสต์ของพวกเขาข้ามแพลตฟอร์มสื่อต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการระบบการทำงานร่วมกันสำหรับการวางแผน จัดระเบียบ และติดตามกลยุทธ์เนื้อหาของพวกเขา

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาตารางการเผยแพร่ที่สอดคล้องกัน ติดตามงานที่ต้องส่งมอบ และรับรองความสอดคล้องกับแผนงานการตลาดเนื้อหาของพวกเขา

เหมาะสำหรับ: การติดตามการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา

13. แม่แบบสินทรัพย์แบรนด์โนชั่น

เทมเพลตสินทรัพย์แบรนด์ Notion: เทมเพลตการจัดการโครงการ Notion
ผ่านทางNotion.so

เทมเพลตสินทรัพย์แบรนด์ Notion ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาด ผู้จัดการแบรนด์ และนักออกแบบโดยเฉพาะ มอบระบบศูนย์กลางสำหรับการจัดระเบียบและบริหารจัดการสินทรัพย์แบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการติดตามไฟล์สำคัญ เช่น โลโก้ รูปภาพ แบบอักษร และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการติดแท็กและจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ตามประเภทไฟล์หรือการใช้งาน ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงและใช้สินทรัพย์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วสำหรับแคมเปญการตลาด โครงการออกแบบ หรือความพยายามในการรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์

เหมาะสำหรับ: การจัดการสินทรัพย์ของแบรนด์

14. แม่แบบการออกแบบสปรินต์ของ Notion

เทมเพลตการออกแบบสปรินต์ของ Notion
ผ่านทางNotion.so

เทมเพลตการออกแบบสปรินต์ของ Notion ถูกออกแบบมาสำหรับทีมออกแบบ นักออกแบบ UX/UI และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดการและปรับปรุงโครงการออกแบบอย่างต่อเนื่อง

เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการสร้างสรรค์แบบสปรินต์ ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามความคืบหน้า, รวมความคิดเห็นจากผู้ใช้, และย้ายโครงการจากขั้นตอนการคิดค้นไปสู่การสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ.

เหมาะสำหรับ: การจัดการโครงการออกแบบ

15. แบบแผนปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียของ Notion: เทมเพลตการจัดการโครงการของ Notion
ผ่านทางNotion.so

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย Notion ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้จัดการโซเชียลมีเดีย ผู้สร้างเนื้อหา และทีมการตลาดที่ต้องการเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้เพื่อร่าง วางแผน และจัดระเบียบโพสต์บนโซเชียลมีเดีย

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย ช่วยให้มั่นใจในตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอและการประสานงานที่ง่ายดายระหว่างแคมเปญต่างๆ

เหมาะสำหรับ: การจัดการกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย

เทมเพลตเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการโครงการประเภทต่างๆ ในหลากหลายหน้าที่ แต่พวกมันครอบคลุมเพียงพอหรือไม่? หรือมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้? มาค้นหาคำตอบกัน!

ข้อจำกัดของโครงการการจัดการโนชั่น

แม้ว่า Notion จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อจำกัด เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ มันมีจุดที่อาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้บางราย นี่คือข้อจำกัดพื้นฐานบางประการที่ควรคำนึงถึงขณะที่คุณกำลังสำรวจ Notion เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ:

  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน: ความยืดหยุ่นของ Notion อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม Notion อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล
  • ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์ที่จำกัด: แม้ว่า Notion จะมีฟีเจอร์ออฟไลน์บางประการ แต่ความสามารถเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์บริหารโครงการแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบ เนื่องจาก Notion เป็นเครื่องมือบนระบบคลาวด์ จึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ไม่มีการติดตามเวลาในตัว: ต่างจากเครื่องมือจัดการโครงการบางตัว Notion ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัว ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่ต้องการติดตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด
  • คุณสมบัติที่จำกัด: Notion มอบพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการจัดการโครงการ พร้อมเครื่องมือเช่นแผนภูมิแกนต์ แต่ขาดคุณสมบัติเฉพาะทางที่พบในเครื่องมือจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น การติดตามเวลาอย่างละเอียดสำหรับการออกใบแจ้งหนี้
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่: Notion อาจทำงานช้าและจัดการได้ยากเมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก อาจเกิดอาการหน่วงเมื่อมีผู้ใช้หลายคนแก้ไขฐานข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมกัน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือการใช้งานโดยผู้ใช้จำนวนมาก

เทมเพลตแนวคิดทางเลือก

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Notionที่ตอบโจทย์ความท้าทายข้างต้น ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าClickUp ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลัง ClickUp มีฟีเจอร์มากมายที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน การทำงานร่วมกันในทีม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ต่างจาก Notion, ClickUp มีเครื่องมือการจัดการโครงการในตัว เช่น แผนภูมิแกนต์, การติดตามเวลา, และความสามารถในการรายงานอย่างละเอียดที่รองรับวิธีการโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ Agile ถึง Waterfall.

นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับการจัดการโครงการ:

1. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp

ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะสำเร็จลุล่วง
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะสำเร็จลุล่วง

เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการโครงการที่ซับซ้อน เทมเพลตนี้มอบเครื่องมือในการวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการแต่ละงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • สร้างรายการงานที่ละเอียด, มอบหมายบทบาท, และติดตามกำหนดการด้วยแผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, หรือรายการ
  • อัปเดตสถานะงาน, ตั้งลำดับความสำคัญ, และดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของตนรวมถึงกำหนดเวลา
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ คุณสามารถติดตามเวลา จัดการงบประมาณ และสื่อสารข้อมูลอัปเดตได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ClickUp

เหมาะสำหรับ: ทีมทุกขนาดที่กำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายเพื่อจัดการโครงการของพวกเขา

📮 ClickUp Insight: 74% ของพนักงานใช้เครื่องมือสองอย่างหรือมากกว่าเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ—ในขณะที่ต้องสลับไปมาระหว่างอีเมล, แชท, โน้ต, เครื่องมือจัดการโครงการ, และเอกสารต่างๆ การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เสียเวลาและลดประสิทธิภาพในการทำงาน ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวม ทุกงานของคุณ—อีเมล, แชท, เอกสาร, งาน, และบันทึก—ไว้ในที่ทำงานเดียวที่สามารถค้นหาได้ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

2. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp

รับภาพรวมระดับสูงของโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมดโดยใช้เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รับภาพรวมระดับสูงของโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมดโดยใช้เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUp

เมื่อต้องจัดการกับหลายโครงการพร้อมกัน การรักษาความเป็นระเบียบอาจรู้สึกท่วมท้นได้แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUpคือทางออกของคุณสำหรับการจัดการโครงการหลากหลายได้อย่างง่ายดาย

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดกลุ่มและติดตามโครงการแต่ละโครงการ ติดตามความคืบหน้า กำหนดเวลา และทรัพยากรในตำแหน่งศูนย์กลางเดียว
  • ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานด้วยมุมมองแบบกำหนดเองหลายแบบใน ClickUp เช่น รายการ ตาราง และไทม์ไลน์ ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นผลงานของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ
  • ติดตามสถานะโครงการ ความสำคัญ และงบประมาณ พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงหรืออุปสรรคได้ง่ายขึ้นด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp

เหมาะสำหรับ: ทั้งโครงการภายในองค์กรและโครงการของลูกค้า เพื่อรักษาการควบคุมอย่างสมบูรณ์และติดตามทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แม่แบบกรอบการจัดการโครงการ ClickUp

ใช้เทมเพลตกรอบการจัดการโครงการ ClickUp เพื่อทำให้งานง่ายขึ้นโดยการสร้างหมวดหมู่ย่อย
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตกรอบการจัดการโครงการ ClickUp เพื่อทำให้งานง่ายขึ้นโดยการสร้างหมวดหมู่ย่อย

เทมเพลตกรอบการจัดการโครงการ ClickUpเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจัดระเบียบและติดตามงานได้อย่างง่ายดาย

นี่คือคุณสมบัติเด่นของเทมเพลตนี้:

  • มันถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น การกำหนดโครงการ, กำหนดการ, ค่าใช้จ่าย, ความเสี่ยง, การจัดการโลจิสติกส์, และการจัดการ
  • แต่ละส่วนจะแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยที่สามารถดำเนินการได้ คุณยังสามารถมอบหมายงาน กำหนดความสำคัญ และระบุความรับผิดชอบโดยใช้โน้ตติดที่มีรหัสสี ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้า
  • กระดานสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมคุณ ช่วยให้คุณสามารถติดตามงาน กำหนดเวลา และค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการแนวทางที่ชัดเจนและครอบคลุมในการสร้างและเริ่มต้นโครงการใหม่

4. แม่แบบรายงานการจัดการโครงการ ClickUp

แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการด้วยเทมเพลตรายงานการจัดการโครงการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการด้วยเทมเพลตรายงานการจัดการโครงการของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถรวบรวมข้อมูลโครงการที่จำเป็น เช่น การอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาพรวมของโครงการ ผลงานที่ส่งมอบ หลักสำคัญ ความสำเร็จที่วัดได้ และขอบเขต

โดยการใช้เทมเพลตนี้ ทีมสามารถมั่นใจได้ว่าทุกแง่มุมที่สำคัญของโครงการได้ถูกบันทึกไว้และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งช่วยให้การสื่อสารและการร่วมมือระหว่างสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีขึ้น

เหมาะสำหรับ: ทีมที่เพิ่งเริ่มต้นการจัดการโครงการอย่างเป็นทางการ

5. แม่แบบคู่มือการจัดการโครงการ ClickUp

ทำให้กระบวนการโครงการของคุณง่ายขึ้นและรับประกันความสม่ำเสมอในทุกโครงการด้วยเทมเพลตคู่มือการจัดการโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้กระบวนการโครงการของคุณง่ายขึ้นและรับประกันความสม่ำเสมอในทุกโครงการด้วยเทมเพลตคู่มือการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตคู่มือการจัดการโครงการ ClickUpเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน

คุณสามารถจัดระเบียบงาน, กำหนดเวลา, และเป้าหมายได้ ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในหน้าเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติการติดตามแบบเรียลไทม์ ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย และทำให้ความสม่ำเสมอในโครงการทั้งหมดเป็นไปได้

สถานะที่กำหนดเอง เช่น บล็อก, อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายใน, งานที่ต้องทำ, เสร็จสมบูรณ์ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วยให้คุณสามารถติดตามขั้นตอนของโครงการได้ ในขณะที่ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น งบประมาณ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ และทีมที่รับผิดชอบการส่งมอบ ช่วยให้ข้อมูลสำคัญสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

เหมาะสำหรับ: การปรับความคืบหน้าของโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานแบบดั้งเดิมของบริษัทคุณ

6. แม่แบบแผนงานการจัดการโครงการด้วย ClickUp

ใช้แม่แบบแผนงานการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้แม่แบบแผนงานการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้

คิดถึงเทมเพลตแผนงานการจัดการโครงการของ ClickUpว่าเป็นแผนที่นำทางโครงการของคุณ ออกแบบมาเพื่อนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกำหนดเวลา การมอบหมายงาน หรือการดูแลกระบวนการทำงานของโครงการทั้งหมด เทมเพลตนี้เป็นทางออกที่เชื่อถือได้สำหรับการส่งมอบโครงการให้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ

คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณในมุมมองรายการเพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็ว มุมมองกระดานสำหรับการจัดการแบบ Kanban หรือมุมมองปฏิทินเพื่อตรวจสอบกำหนดเวลา

ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน ประมาณความพยายาม และติดตามการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงการติดตามโครงการด้วยการตอบกลับความคิดเห็นและมอบหมายงาน คุณยังสามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมผู้รับผิดชอบ การติดตามด้วยแท็ก และคุณสมบัติการตรวจสอบอื่นๆ ได้อีกด้วย

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ระดับสูงให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และติดตามความคืบหน้าได้

7. แบบฟอร์มการทบทวนการจัดการโครงการ ClickUp

รับสรุปภาพรวมและบทวิจารณ์โครงการของคุณด้วยเทมเพลตการทบทวนการจัดการโครงการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รับสรุปภาพรวมและบทวิจารณ์โครงการของคุณด้วยเทมเพลตการทบทวนการจัดการโครงการของ ClickUp

เทมเพลตรีวิวการจัดการโครงการของ ClickUpมอบเค้าโครงที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ การบันทึกข้อเสนอแนะ และการระบุรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ในอนาคต

นี่คือเหตุผลที่เทมเพลตนี้มีประโยชน์:

  • ประกอบด้วยส่วนสำหรับชื่อโครงการ, สถานที่, และระยะเวลา, พร้อมพื้นที่สำหรับเพิ่มโลโก้บริษัทเพื่อปรับแต่งเอกสาร
  • ส่วนรายละเอียดการทบทวนโครงการมีตารางสำหรับติดตามข้อมูลสำคัญ เช่น ลูกค้า ผู้จัดการโครงการ และวันที่ประชุม นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับชื่อผู้ดำเนินการทบทวน เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
  • ส่วนสรุปโครงการนี้สรุปเป้าหมาย, พื้นหลัง, และค่าใช้จ่ายของโครงการไว้. สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนทราบถึงความคืบหน้าของโครงการ, ทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้น.
  • แผงนำทางที่มีประโยชน์ทางด้านขวามีรายการส่วนต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพของโครงการ, การตรวจสอบ, และรายการที่ต้องดำเนินการ

เหมาะสำหรับ: การอำนวยความสะดวกในการทบทวนโครงการอย่างละเอียด

8. แม่แบบแนวทางการจัดการโครงการด้วย ClickUp

ใช้เทมเพลตแนวทางการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อจัดตารางงานที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม ทำให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตแนวทางการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อจัดตารางงานที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม ทำให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น

เทมเพลตแนวทางการจัดการโครงการด้วย ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อแนะนำคุณตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการวางแผนโครงการไปจนถึงการดำเนินการขั้นสุดท้าย โดยให้แผนงานที่เข้าใจง่ายสำหรับการปรับงานและวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรของคุณ เทมเพลตนี้มอบโครงสร้างที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวโครงการใหม่ การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือการประสานงานกิจกรรม

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • สรุปเป้าหมายสำคัญของโครงการอย่างรวดเร็ว มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
  • ฟิลด์และสถานะที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจ ติดตามการพึ่งพา และกำหนดเส้นตาย ทั้งหมดนี้ในตำแหน่งศูนย์กลางเดียว

การใช้เทมเพลตแนวทางการจัดการโครงการของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และสร้างความรับผิดชอบทั่วทั้งทีมของคุณ

เหมาะสำหรับ: การวางแผนโครงการทุกขนาดและทุกระดับ

9. แม่แบบข้อกำหนดการจัดการโครงการ ClickUp

ใช้เทมเพลตข้อกำหนดการจัดการโครงการ ClickUp เพื่อช่วยให้ทีมติดตามความต้องการของโครงการ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตข้อกำหนดการจัดการโครงการ ClickUp เพื่อช่วยให้ทีมติดตามความต้องการของโครงการ

แม่แบบข้อกำหนดการจัดการโครงการของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมรวบรวมและติดตามความต้องการที่สำคัญของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือดำเนินแคมเปญการตลาด แม่แบบนี้ให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการบันทึกข้อกำหนดทั้งหมดของโครงการ

แม่แบบนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้าม คุณสามารถ:

  • สรุปข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • รวบรวมและจัดหมวดหมู่ความต้องการของโครงการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้า
  • ใช้เครื่องมือทางภาพ เช่น รายการ, แดชบอร์ด, และไทม์ไลน์ เพื่อติดตามสถานะของความต้องการ, จัดการการพึ่งพา, และทำให้ทีมมีความสอดคล้องกัน

เหมาะสำหรับ: บันทึกขอบเขตและข้อกำหนดของโครงการอย่างแม่นยำเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น

10. แม่แบบสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp

ใช้เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp เพื่อจัดระเบียบงานในแต่ละขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp เพื่อจัดระเบียบงานในแต่ละขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น

เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUpเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบวิธีการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมมากขึ้น มันมีรูปแบบที่คุ้นเคยซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการงาน, กำหนดเวลา, ทรัพยากร, และงบประมาณทั้งหมดในที่เดียว

ไม่ว่าจะจัดการโครงการเดียวหรือหลายโครงการพร้อมกัน เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณรักษาความชัดเจนและการจัดระเบียบในทุกขั้นตอน

  • แต่ละขั้นตอนมีการระบุอย่างชัดเจนพร้อมงานและโครงการที่เสร็จสิ้นแล้วหรือกำลังดำเนินการอยู่ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
  • ผสานรวมความเรียบง่ายของสเปรดชีตเข้ากับเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูงที่ ClickUp มอบให้อย่างไร้รอยต่อ
  • เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามระยะของโครงการได้ ทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นไปที่ส่วนต่าง ๆ ของโครงการในเวลาใด ๆ

เหมาะสำหรับ: การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและใช้สเปรดชีต

เทมเพลตของ ClickUp มอบโซลูชันการจัดการโครงการที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น อัตโนมัติ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทำให้เหมาะสมกับทีมที่ต้องการประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัวมากกว่า Notion ที่มีวิธีการพื้นฐานและต้องใช้แรงงานคนมากกว่า

พวกเขาผสานรวมความคิดเห็นแบบมีหัวข้อ ไฟล์แนบ และการสนทนาภายในงานเข้าด้วยกัน มอบพื้นที่การทำงานร่วมกันภายในแต่ละงานให้กับทีม ซึ่งช่วยให้การสื่อสาร เอกสาร และการอัปเดตทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว พร้อมบริบทสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการ โดยไม่จำเป็นต้องสลับแพลตฟอร์ม

ก่อนใช้ ClickUp ฉันประสบปัญหาในการหาแพลตฟอร์มที่สามารถขยายตามทีมที่กำลังเติบโตของฉันได้ ฉันลองใช้ Hive App, Notion, Asana, Basecamp และ Wrike แต่ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่ใช้งานง่ายและดูสวยงามในเวลาเดียวกัน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ

การใช้แม่แบบการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก แม้ว่าแม่แบบการจัดการโครงการ Notion ฟรีมากกว่า 15 แบบที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้จะมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้สำหรับการจัดระเบียบโครงการของคุณ แต่พวกมันอาจไม่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ

Notion ยอดเยี่ยมในด้านความเรียบง่ายและความหลากหลาย สามารถมอบคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น การจัดการงานและการติดตามความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม หากคุณพร้อมที่จะลดความยุ่งยากในการจัดการโครงการ ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ทำไมต้องรอ?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!