15+ แม่แบบการจัดการโครงการ Notion ฟรีสำหรับทุกประเภทโครงการ

เช้าวันจันทร์ ทีมของคุณกำลังนั่งล้อมรอบโต๊ะประชุม พยายามอย่างเร่งรีบที่จะจัดลำดับความสำคัญของสัปดาห์นี้ให้สอดคล้องกัน กำหนดส่งงานกำลังใกล้เข้ามา งานต่างๆ กำลังกองพะเนิน และการสื่อสารดูเหมือนจะเป็นเหมือนใยแมงมุมที่พันกันยุ่ง
ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคน หรือการจัดการลำดับความสำคัญของงานประจำวัน การมีเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการฟรีมากมาย Notion มอบโซลูชันที่ยืดหยุ่นและมีโครงสร้างสำหรับการจัดการโครงการ
มาสำรวจวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตของ Notion เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการโครงการของคุณ และปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการให้ดีขึ้น
อะไรคือเทมเพลตการจัดการโครงการใน Notion?
เทมเพลตการจัดการโครงการใน Notion เป็นกรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยจัดระเบียบการวางแผน การดำเนินการและการติดตามโครงการ พวกมันให้โครงสร้างที่เป็นระเบียบสำหรับการบันทึกงาน กำหนดเวลา ทรัพยากร และบทบาทของทีม ทำให้ผู้จัดการโครงการและทีมสามารถมองเห็นงานของตนและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตการจัดการโครงการใน Notion มีรูปแบบมาตรฐานที่ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมสำคัญของโครงการแทนที่จะต้องบันทึกข้อมูลจากศูนย์ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับประเภทและวิธีการของโครงการที่แตกต่างกัน เช่น Agile, Waterfall หรือ Kanban
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการจัดการโครงการของโนชั่นดี?
เทมเพลตการจัดการโครงการ Notion ที่ดีควรมีความชัดเจน ปรับแต่งได้ มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย นี่คือสิ่งที่ควรมองหา:
- ความชัดเจนและการจัดระเบียบ: งาน, กำหนดเวลา, และความรับผิดชอบควรสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ควรสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของโครงการที่หลากหลาย และอนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนตามการพัฒนาของโครงการ
- ประสิทธิภาพ: ควรช่วยประหยัดเวลาโดยการทำให้การจัดการและติดตามงานเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือง่ายขึ้น
- ความสะดวกในการใช้งาน: แม่แบบควรมีความเข้าใจง่าย โดยต้องการการฝึกอบรมน้อยที่สุดสำหรับสมาชิกในทีมในการใช้งาน
- คุณสมบัติที่จำเป็น: ต้องมีรายการงาน, ไทม์ไลน์, และการติดตามความคืบหน้าเพื่อการดำเนินโครงการอย่างราบรื่น
- ความเป็นมิตรต่อการผสานรวม: ความสามารถในการทำงานร่วมกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่น ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร
15 แม่แบบการจัดการโครงการ Notion ฟรี
ลองดูชุดเทมเพลตการจัดการโครงการ Notionฟรี 15 แบบนี้ เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้แนวทางการจัดการโครงการแบบใด เทมเพลตเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงวิธีการจัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้า
แต่ละเทมเพลตการจัดการโครงการใน Notion ด้านล่างนี้มีการเน้นเฉพาะด้านและเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์หรือทีมบางประเภท อ่านต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
1. ตัวติดตามปัญหา Notion
เทมเพลตติดตามปัญหาNotion เหมาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการวิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาโครงการอย่างเป็นระบบ
มันช่วยติดตามบั๊ก, คำขอคุณสมบัติ, และงานที่ทำซ้ำ, จัดลำดับความสำคัญของงานค้าง, และจัดงานเป็นสปรินต์. มันยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น GitHub, Figma, Slack, และอื่น ๆ ได้.
✨ เหมาะสำหรับ: การติดตามข้อบกพร่องโดยทีมวิศวกรรม, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และทีมที่ทำงานแบบอไจล์
2. แผนที่ผลิตภัณฑ์โนชั่น
เทมเพลตแผนที่ผลิตภัณฑ์โนชั่น เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมติดตามแนวคิดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติหลัก และความคืบหน้าในการพัฒนาตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการเปิดตัว
แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์ ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาแผนที่แบบAgile บันทึกทุกสิ่งตั้งแต่กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ระดับสูงไปจนถึงแผนที่รายละเอียดของฟีเจอร์ คุณสามารถใช้แม่แบบนี้ได้ฟรีใน Notion เพื่อสร้างภาพแผนการปล่อยผลิตภัณฑ์และแผนที่กลยุทธ์ของคุณ มันช่วยให้ทีมต่างๆ มีความสอดคล้องกันในแผนผังผลิตภัณฑ์และการกำหนดเป้าหมาย
✨ เหมาะสำหรับ: การพัฒนาแผนงานแบบคล่องตัว
3. เทมเพลต CRM สำหรับการขายของ Notion
เทมเพลต CRM สำหรับการขายของ Notion เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดการลูกค้าเป้าหมายและความสัมพันธ์กับลูกค้า
มีเป้าหมายเพื่อเป็นทางเลือกที่มีน้ำหนักเบาแทนซอฟต์แวร์ CRM แบบดั้งเดิม. มีอินเตอร์เฟซที่สะอาดและปรับแต่งได้สำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, จัดระเบียบเส้นทางการขาย, และบันทึกจุดติดต่อ.
✨ เหมาะสำหรับ: ระบบ CRM สำหรับทีมขาย ฟรีแลนซ์ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
4. แม่แบบชุดเริ่มต้นธุรกิจ Notion
ชุดเริ่มต้นธุรกิจ Notion เทมเพลต มอบโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือครบวงจรในการติดตามเป้าหมาย จัดการลูกค้า และปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาสุดยอดระบบเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทีม รักษาความเป็นระเบียบ และบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
✨ เหมาะสำหรับ: การจัดการปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการและผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ
5. แม่แบบห้องข้อมูลสตาร์ทอัพ Notion
เทมเพลตห้องข้อมูลสตาร์ทอัพ Notion ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่กำลังเตรียมการระดมทุนและต้องการพื้นที่ศูนย์กลางที่เป็นระเบียบเพื่อจัดเก็บเอกสารและข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ
มันให้ภาพที่ชัดเจนและลึกซึ้งแก่ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพเกี่ยวกับการดำเนินงานทางการเงิน และแผนกลยุทธ์ของธุรกิจของพวกเขา
✨ เหมาะสำหรับ: การระดมทุนสำหรับสตาร์ทอัพ
6. แม่แบบวางแผนโซเชียลมีเดียโนชั่น
เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดียโนชั่น เหมาะสำหรับผู้จัดการโซเชียลมีเดียและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบที่เป็นระเบียบสำหรับการวางแผน กำหนดเวลา และติดตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโซเชียลมีเดียของพวกเขา
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลหรือทีมที่ต้องการรักษาตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอในหลากหลายแพลตฟอร์ม ปรับปรุงกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ และเพิ่มการมีอยู่ทางออนไลน์ของพวกเขา
✨ เหมาะสำหรับ: การจัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
7. แม่แบบโครงการและงานของ Notion
เทมเพลตโครงการและงานของ Notion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม,และทีมข้ามสายงานที่ต้องการระบบที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมเพื่อจัดการโครงการทุกขนาด
เหมาะสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงการตลาด ช่วยให้พวกเขาติดตามโครงการ งาน และเป้าหมายสำคัญในมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น มุมมองไทม์ไลน์ กระดานคัมบัง หรือปฏิทิน
✨ เหมาะสำหรับ: การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและครอบคลุม
8. แม่แบบแผนที่เส้นทางแนวคิดแบบง่าย
เทมเพลตแผนงานแบบง่ายของ Notion นำเสนอวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการติดตามและจัดระเบียบงานโครงการ เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานในสภาพแวดล้อมแบบ Agile ช่วยให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้ทั้งในระดับอีปิค สปรินท์ งานย่อย และบั๊ก
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมวิศวกรรม, และผู้นำโครงการที่ต้องการมุมมองหลายแบบของฐานข้อมูลโครงการของตน เช่น การติดตามตามสถานะ, วิศวกร, หรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์
✨ เหมาะสำหรับ: การจัดการโครงการที่เรียบง่าย
9. แม่แบบการวิจัยผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ Notion
นักวิจัย UX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และทีมออกแบบที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบเพื่อกำหนดเวลา, ติดตาม, และจัดการกิจกรรมการวิจัยผู้ใช้ของตนสามารถใช้ประโยชน์จาก เทมเพลตการวิจัยผู้ใช้ของ Notion
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำการสัมภาษณ์, แบบสำรวจ, หรือการทดสอบการใช้งาน. ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามความคืบหน้าของงานวิจัย, บันทึกผลการค้นพบ, และรักษาภาพรวมที่ชัดเจนของสถานะการวิจัย.
✨ เหมาะสำหรับ: การวิจัย UX
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้Notion Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้เกี่ยวกับฟีเจอร์ที่พวกเขาพบว่ามีประโยชน์มากที่สุด หรือฟีเจอร์เพิ่มเติมที่พวกเขาอยากเห็น
10. แบบแผนการประชุมวางแผนสปรินต์โนชั่น
เทมเพลตการประชุมวางแผนสปรินต์ของ Notion เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการวางแผนสปรินต์ของตน โดยสามารถสร้างรายการประชุมได้อย่างง่ายดาย ทบทวนสปรินต์ที่ผ่านมา และวางแผนสปรินต์ในอนาคต
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม Agile, Scrum Master และผู้จัดการโครงการที่ต้องการเครื่องมือที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดระเบียบการประชุมสปรินต์ของพวกเขา
✨ เหมาะสำหรับ: การวางแผนการประชุมแบบสปรินต์
11. แบบฟอร์มตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โนชั่น
แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Notion มอบวิธีการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างโต้ตอบและไดนามิก สามารถมอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และส่งการแจ้งเตือนได้ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทีมการตลาด และสตาร์ทอัพที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างความรับผิดชอบ การส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และการรักษาความโปร่งใสตลอดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
✨ เหมาะสำหรับ: การเตรียมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับทีมการตลาดและสตาร์ทอัพ
12. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาโนชั่น
ผู้สร้างเนื้อหา ทีมการตลาด และผู้จัดการบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องมองหาที่อื่นนอกจาก เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Notion เพื่อวางแผนจังหวะการโพสต์ของพวกเขาข้ามแพลตฟอร์มสื่อต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการระบบการทำงานร่วมกันสำหรับการวางแผน จัดระเบียบ และติดตามกลยุทธ์เนื้อหาของพวกเขา
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาตารางการเผยแพร่ที่สอดคล้องกัน ติดตามงานที่ต้องส่งมอบ และรับรองความสอดคล้องกับแผนงานการตลาดเนื้อหาของพวกเขา
✨ เหมาะสำหรับ: การติดตามการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา
13. แม่แบบสินทรัพย์แบรนด์โนชั่น
เทมเพลตสินทรัพย์แบรนด์ Notion ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาด ผู้จัดการแบรนด์ และนักออกแบบโดยเฉพาะ มอบระบบศูนย์กลางสำหรับการจัดระเบียบและบริหารจัดการสินทรัพย์แบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการติดตามไฟล์สำคัญ เช่น โลโก้ รูปภาพ แบบอักษร และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการติดแท็กและจัดหมวดหมู่สินทรัพย์ตามประเภทไฟล์หรือการใช้งาน ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงและใช้สินทรัพย์ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วสำหรับแคมเปญการตลาด โครงการออกแบบ หรือความพยายามในการรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์
✨ เหมาะสำหรับ: การจัดการสินทรัพย์ของแบรนด์
14. แม่แบบการออกแบบสปรินต์ของ Notion
เทมเพลตการออกแบบสปรินต์ของ Notion ถูกออกแบบมาสำหรับทีมออกแบบ นักออกแบบ UX/UI และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดการและปรับปรุงโครงการออกแบบอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการสร้างสรรค์แบบสปรินต์ ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามความคืบหน้า, รวมความคิดเห็นจากผู้ใช้, และย้ายโครงการจากขั้นตอนการคิดค้นไปสู่การสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ.
✨ เหมาะสำหรับ: การจัดการโครงการออกแบบ
15. แบบแผนปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย Notion ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้จัดการโซเชียลมีเดีย ผู้สร้างเนื้อหา และทีมการตลาดที่ต้องการเครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้เพื่อร่าง วางแผน และจัดระเบียบโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย ช่วยให้มั่นใจในตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอและการประสานงานที่ง่ายดายระหว่างแคมเปญต่างๆ
✨ เหมาะสำหรับ: การจัดการกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย
เทมเพลตเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการโครงการประเภทต่างๆ ในหลากหลายหน้าที่ แต่พวกมันครอบคลุมเพียงพอหรือไม่? หรือมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้? มาค้นหาคำตอบกัน!
ข้อจำกัดของโครงการการจัดการโนชั่น
แม้ว่า Notion จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อจำกัด เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ มันมีจุดที่อาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้บางราย นี่คือข้อจำกัดพื้นฐานบางประการที่ควรคำนึงถึงขณะที่คุณกำลังสำรวจ Notion เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ:
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน: ความยืดหยุ่นของ Notion อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม Notion อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล
- ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์ที่จำกัด: แม้ว่า Notion จะมีฟีเจอร์ออฟไลน์บางประการ แต่ความสามารถเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์บริหารโครงการแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบ เนื่องจาก Notion เป็นเครื่องมือบนระบบคลาวด์ จึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ไม่มีการติดตามเวลาในตัว: ต่างจากเครื่องมือจัดการโครงการบางตัว Notion ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัว ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่ต้องการติดตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด
- คุณสมบัติที่จำกัด: Notion มอบพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการจัดการโครงการ พร้อมเครื่องมือเช่นแผนภูมิแกนต์ แต่ขาดคุณสมบัติเฉพาะทางที่พบในเครื่องมือจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น การติดตามเวลาอย่างละเอียดสำหรับการออกใบแจ้งหนี้
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่: Notion อาจทำงานช้าและจัดการได้ยากเมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก อาจเกิดอาการหน่วงเมื่อมีผู้ใช้หลายคนแก้ไขฐานข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมกัน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือการใช้งานโดยผู้ใช้จำนวนมาก
เทมเพลตแนวคิดทางเลือก
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Notionที่ตอบโจทย์ความท้าทายข้างต้น ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าClickUp ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลัง ClickUp มีฟีเจอร์มากมายที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน การทำงานร่วมกันในทีม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ต่างจาก Notion, ClickUp มีเครื่องมือการจัดการโครงการในตัว เช่น แผนภูมิแกนต์, การติดตามเวลา, และความสามารถในการรายงานอย่างละเอียดที่รองรับวิธีการโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ Agile ถึง Waterfall.
นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับการจัดการโครงการ:
1. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการโครงการที่ซับซ้อน เทมเพลตนี้มอบเครื่องมือในการวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการแต่ละงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างรายการงานที่ละเอียด, มอบหมายบทบาท, และติดตามกำหนดการด้วยแผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน, หรือรายการ
- อัปเดตสถานะงาน, ตั้งลำดับความสำคัญ, และดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของตนรวมถึงกำหนดเวลา
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ คุณสามารถติดตามเวลา จัดการงบประมาณ และสื่อสารข้อมูลอัปเดตได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ClickUp
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมทุกขนาดที่กำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายเพื่อจัดการโครงการของพวกเขา
📮 ClickUp Insight: 74% ของพนักงานใช้เครื่องมือสองอย่างหรือมากกว่าเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ—ในขณะที่ต้องสลับไปมาระหว่างอีเมล, แชท, โน้ต, เครื่องมือจัดการโครงการ, และเอกสารต่างๆ การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เสียเวลาและลดประสิทธิภาพในการทำงาน ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวม ทุกงานของคุณ—อีเมล, แชท, เอกสาร, งาน, และบันทึก—ไว้ในที่ทำงานเดียวที่สามารถค้นหาได้ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่คุณต้องการอย่างแท้จริง
2. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
เมื่อต้องจัดการกับหลายโครงการพร้อมกัน การรักษาความเป็นระเบียบอาจรู้สึกท่วมท้นได้แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUpคือทางออกของคุณสำหรับการจัดการโครงการหลากหลายได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดกลุ่มและติดตามโครงการแต่ละโครงการ ติดตามความคืบหน้า กำหนดเวลา และทรัพยากรในตำแหน่งศูนย์กลางเดียว
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานด้วยมุมมองแบบกำหนดเองหลายแบบใน ClickUp เช่น รายการ ตาราง และไทม์ไลน์ ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นผลงานของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ
- ติดตามสถานะโครงการ ความสำคัญ และงบประมาณ พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงหรืออุปสรรคได้ง่ายขึ้นด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
✨ เหมาะสำหรับ: ทั้งโครงการภายในองค์กรและโครงการของลูกค้า เพื่อรักษาการควบคุมอย่างสมบูรณ์และติดตามทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แม่แบบกรอบการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตกรอบการจัดการโครงการ ClickUpเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจัดระเบียบและติดตามงานได้อย่างง่ายดาย
นี่คือคุณสมบัติเด่นของเทมเพลตนี้:
- มันถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น การกำหนดโครงการ, กำหนดการ, ค่าใช้จ่าย, ความเสี่ยง, การจัดการโลจิสติกส์, และการจัดการ
- แต่ละส่วนจะแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยที่สามารถดำเนินการได้ คุณยังสามารถมอบหมายงาน กำหนดความสำคัญ และระบุความรับผิดชอบโดยใช้โน้ตติดที่มีรหัสสี ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้า
- กระดานสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมคุณ ช่วยให้คุณสามารถติดตามงาน กำหนดเวลา และค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการแนวทางที่ชัดเจนและครอบคลุมในการสร้างและเริ่มต้นโครงการใหม่
4. แม่แบบรายงานการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตรายงานการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถรวบรวมข้อมูลโครงการที่จำเป็น เช่น การอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาพรวมของโครงการ ผลงานที่ส่งมอบ หลักสำคัญ ความสำเร็จที่วัดได้ และขอบเขต
โดยการใช้เทมเพลตนี้ ทีมสามารถมั่นใจได้ว่าทุกแง่มุมที่สำคัญของโครงการได้ถูกบันทึกไว้และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งช่วยให้การสื่อสารและการร่วมมือระหว่างสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่เพิ่งเริ่มต้นการจัดการโครงการอย่างเป็นทางการ
5. แม่แบบคู่มือการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตคู่มือการจัดการโครงการ ClickUpเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
คุณสามารถจัดระเบียบงาน, กำหนดเวลา, และเป้าหมายได้ ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในหน้าเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติการติดตามแบบเรียลไทม์ ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย และทำให้ความสม่ำเสมอในโครงการทั้งหมดเป็นไปได้
สถานะที่กำหนดเอง เช่น บล็อก, อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายใน, งานที่ต้องทำ, เสร็จสมบูรณ์ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วยให้คุณสามารถติดตามขั้นตอนของโครงการได้ ในขณะที่ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น งบประมาณ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ และทีมที่รับผิดชอบการส่งมอบ ช่วยให้ข้อมูลสำคัญสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
✨ เหมาะสำหรับ: การปรับความคืบหน้าของโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานแบบดั้งเดิมของบริษัทคุณ
6. แม่แบบแผนงานการจัดการโครงการด้วย ClickUp
คิดถึงเทมเพลตแผนงานการจัดการโครงการของ ClickUpว่าเป็นแผนที่นำทางโครงการของคุณ ออกแบบมาเพื่อนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกำหนดเวลา การมอบหมายงาน หรือการดูแลกระบวนการทำงานของโครงการทั้งหมด เทมเพลตนี้เป็นทางออกที่เชื่อถือได้สำหรับการส่งมอบโครงการให้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณในมุมมองรายการเพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็ว มุมมองกระดานสำหรับการจัดการแบบ Kanban หรือมุมมองปฏิทินเพื่อตรวจสอบกำหนดเวลา
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน ประมาณความพยายาม และติดตามการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงการติดตามโครงการด้วยการตอบกลับความคิดเห็นและมอบหมายงาน คุณยังสามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมผู้รับผิดชอบ การติดตามด้วยแท็ก และคุณสมบัติการตรวจสอบอื่นๆ ได้อีกด้วย
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ระดับสูงให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และติดตามความคืบหน้าได้
7. แบบฟอร์มการทบทวนการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตรีวิวการจัดการโครงการของ ClickUpมอบเค้าโครงที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ การบันทึกข้อเสนอแนะ และการระบุรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ในอนาคต
นี่คือเหตุผลที่เทมเพลตนี้มีประโยชน์:
- ประกอบด้วยส่วนสำหรับชื่อโครงการ, สถานที่, และระยะเวลา, พร้อมพื้นที่สำหรับเพิ่มโลโก้บริษัทเพื่อปรับแต่งเอกสาร
- ส่วนรายละเอียดการทบทวนโครงการมีตารางสำหรับติดตามข้อมูลสำคัญ เช่น ลูกค้า ผู้จัดการโครงการ และวันที่ประชุม นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับชื่อผู้ดำเนินการทบทวน เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
- ส่วนสรุปโครงการนี้สรุปเป้าหมาย, พื้นหลัง, และค่าใช้จ่ายของโครงการไว้. สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนทราบถึงความคืบหน้าของโครงการ, ทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้น.
- แผงนำทางที่มีประโยชน์ทางด้านขวามีรายการส่วนต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพของโครงการ, การตรวจสอบ, และรายการที่ต้องดำเนินการ
✨ เหมาะสำหรับ: การอำนวยความสะดวกในการทบทวนโครงการอย่างละเอียด
8. แม่แบบแนวทางการจัดการโครงการด้วย ClickUp
เทมเพลตแนวทางการจัดการโครงการด้วย ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อแนะนำคุณตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการวางแผนโครงการไปจนถึงการดำเนินการขั้นสุดท้าย โดยให้แผนงานที่เข้าใจง่ายสำหรับการปรับงานและวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรของคุณ เทมเพลตนี้มอบโครงสร้างที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวโครงการใหม่ การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือการประสานงานกิจกรรม
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สรุปเป้าหมายสำคัญของโครงการอย่างรวดเร็ว มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- ฟิลด์และสถานะที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจ ติดตามการพึ่งพา และกำหนดเส้นตาย ทั้งหมดนี้ในตำแหน่งศูนย์กลางเดียว
การใช้เทมเพลตแนวทางการจัดการโครงการของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และสร้างความรับผิดชอบทั่วทั้งทีมของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: การวางแผนโครงการทุกขนาดและทุกระดับ
9. แม่แบบข้อกำหนดการจัดการโครงการ ClickUp
แม่แบบข้อกำหนดการจัดการโครงการของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมรวบรวมและติดตามความต้องการที่สำคัญของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือดำเนินแคมเปญการตลาด แม่แบบนี้ให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการบันทึกข้อกำหนดทั้งหมดของโครงการ
แม่แบบนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้าม คุณสามารถ:
- สรุปข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รวบรวมและจัดหมวดหมู่ความต้องการของโครงการ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้า
- ใช้เครื่องมือทางภาพ เช่น รายการ, แดชบอร์ด, และไทม์ไลน์ เพื่อติดตามสถานะของความต้องการ, จัดการการพึ่งพา, และทำให้ทีมมีความสอดคล้องกัน
✨ เหมาะสำหรับ: บันทึกขอบเขตและข้อกำหนดของโครงการอย่างแม่นยำเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
10. แม่แบบสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUpเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบวิธีการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมมากขึ้น มันมีรูปแบบที่คุ้นเคยซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการงาน, กำหนดเวลา, ทรัพยากร, และงบประมาณทั้งหมดในที่เดียว
ไม่ว่าจะจัดการโครงการเดียวหรือหลายโครงการพร้อมกัน เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณรักษาความชัดเจนและการจัดระเบียบในทุกขั้นตอน
- แต่ละขั้นตอนมีการระบุอย่างชัดเจนพร้อมงานและโครงการที่เสร็จสิ้นแล้วหรือกำลังดำเนินการอยู่ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
- ผสานรวมความเรียบง่ายของสเปรดชีตเข้ากับเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูงที่ ClickUp มอบให้อย่างไร้รอยต่อ
- เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามระยะของโครงการได้ ทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นไปที่ส่วนต่าง ๆ ของโครงการในเวลาใด ๆ
✨ เหมาะสำหรับ: การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและใช้สเปรดชีต
เทมเพลตของ ClickUp มอบโซลูชันการจัดการโครงการที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น อัตโนมัติ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทำให้เหมาะสมกับทีมที่ต้องการประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัวมากกว่า Notion ที่มีวิธีการพื้นฐานและต้องใช้แรงงานคนมากกว่า
พวกเขาผสานรวมความคิดเห็นแบบมีหัวข้อ ไฟล์แนบ และการสนทนาภายในงานเข้าด้วยกัน มอบพื้นที่การทำงานร่วมกันภายในแต่ละงานให้กับทีม ซึ่งช่วยให้การสื่อสาร เอกสาร และการอัปเดตทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว พร้อมบริบทสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการ โดยไม่จำเป็นต้องสลับแพลตฟอร์ม
ก่อนใช้ ClickUp ฉันประสบปัญหาในการหาแพลตฟอร์มที่สามารถขยายตามทีมที่กำลังเติบโตของฉันได้ ฉันลองใช้ Hive App, Notion, Asana, Basecamp และ Wrike แต่ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่ใช้งานง่ายและดูสวยงามในเวลาเดียวกัน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ
การใช้แม่แบบการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก แม้ว่าแม่แบบการจัดการโครงการ Notion ฟรีมากกว่า 15 แบบที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้จะมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้สำหรับการจัดระเบียบโครงการของคุณ แต่พวกมันอาจไม่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
Notion ยอดเยี่ยมในด้านความเรียบง่ายและความหลากหลาย สามารถมอบคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น การจัดการงานและการติดตามความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม หากคุณพร้อมที่จะลดความยุ่งยากในการจัดการโครงการ ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ทำไมต้องรอ?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!