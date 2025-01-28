บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์แบรนด์ดิจิทัลสำหรับปี 2025

Engineering Team
28 มกราคม 2568

คุณพอจะบอกได้ไหมว่าอะไรที่ทำให้แบรนด์โปรดของคุณดูโดดเด่นและจดจำได้ทันที? เป็นเพราะโลโก้ที่สะดุดตา โทนสีที่คุ้นเคย หรือทำนองเพลงติดหูที่ดังอยู่ในหัวคุณซ้ำไปซ้ำมา?

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสินทรัพย์ทางแบรนด์: องค์ประกอบสำคัญที่สร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์

แต่การจัดการกับสิ่งเหล่านี้อาจรู้สึกเหมือนการเดินในเขาวงกต ไม่ใช่แค่การติดตามสินทรัพย์จำนวนมากเท่านั้น แต่ยังต้องรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ในช่องทางต่างๆ ประสานงานกับทีมต่างๆ และรักษาความคล่องตัวในโลกของการสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากมีเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนเขาวงกตนี้ให้กลายเป็นทางหลวงที่ราบรื่นล่ะ?

เข้าสู่ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินทรัพย์แบรนด์ เราขอนำเสนอรายชื่อ 10 อันดับซอฟต์แวร์ชั้นนำ พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติเด่น ราคา ข้อดีและข้อเสียของแต่ละรายการ เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์แบรนด์ของคุณ และเสริมสร้างอิทธิพลของแบรนด์ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น! ?

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์แบรนด์?

แพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดีที่สุดจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  1. ศูนย์กลางข้อมูล: พื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลแบบรวมศูนย์เพียงแห่งเดียวที่เก็บรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของแบรนด์ของคุณไว้เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
  2. การควบคุมเวอร์ชัน: การเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำกับสินทรัพย์ ช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากจำเป็น ซึ่งช่วยให้ทุกคนใช้สินทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติและเป็นเวอร์ชันล่าสุด
  3. การติดแท็กเมตาดาต้า: การกำหนดคำสำคัญหรือ "แท็ก" ที่อธิบายและเกี่ยวข้องกับบริบทให้กับสินทรัพย์ดิจิทัล ช่วยให้ค้นหาและจัดระเบียบได้ง่ายขึ้น
  4. สิทธิ์: การควบคุมว่าใครสามารถดู ดาวน์โหลด แก้ไข หรือแชร์สินทรัพย์ได้
  5. คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เปิดโอกาสให้มีการสนทนา, ให้ข้อเสนอแนะ, และกระบวนการอนุมัติที่ราบรื่น
  6. ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
  7. การปรับแต่ง: ความยืดหยุ่นในการรองรับความต้องการเฉพาะของคุณและวัสดุของแบรนด์
  8. แดชบอร์ดและการรายงาน: ข้อมูลเชิงลึกว่าทรัพย์สินบางรายการถูกใช้งานเกินความจำเป็นหรือถูกใช้งานผิดวัตถุประสงค์
  9. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยลดเวลาในการเรียนรู้การใช้งาน
  10. พอร์ทัลการจัดการแบรนด์: ศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับการทำความเข้าใจการใช้สินทรัพย์แบรนด์อย่างถูกต้อง

ซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

พร้อมที่จะเพิ่มพลังให้กับชุดเครื่องมือสร้างแบรนด์ของคุณหรือยัง? นี่คือ รายการซอฟต์แวร์ระดับท็อปที่เราคัดสรรมาอย่างดี ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ความสม่ำเสมอของแบรนด์แน่นขึ้น และให้เวลาพักดื่มกาแฟของคุณยาวนานขึ้น! ☕

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ด้วย ClickUp ทีมการตลาดสามารถตั้งค่า จัดการ และติดตามทุกอย่างได้อย่างราบรื่นตั้งแต่แคมเปญเฉพาะไปจนถึงแผนการตลาดที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยในการจัดการสินทรัพย์แบรนด์ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยหนึ่งในเทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์ของClickUp เพื่อค้นหาสิ่งที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ มันจะช่วยให้คุณปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ เช่น การออกแบบโลโก้ แบบอักษร โทนสี และข้อความสำคัญ

เครื่องมือการตรวจสอบของClickUp ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นไว้ในที่เดียว และเร่งกระบวนการอนุมัติได้ หลังจากนั้นคุณสามารถกำหนดเวลาการเปิดตัวสินทรัพย์แบรนด์ของคุณในปฏิทินการตลาดของคุณได้ ClickUp Docs คือโซลูชันครบวงจรสำหรับการสร้าง, แชร์, และเก็บเอกสารที่มีนโยบายแบรนด์ไว้

แพลตฟอร์มมีฟีลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางแบรนด์ คุณสามารถคัดกรองได้ตามรายการที่ต้องการ เช่น ประเภทของสินทรัพย์หรือการใช้ตามวัตถุประสงค์

เมื่อพูดถึงการเข้าถึงหรือแก้ไขสินทรัพย์แบรนด์เฉพาะ คุณสมบัติการอนุญาตและความเป็นส่วนตัวของ ClickUp จะมอบการควบคุมอย่างเต็มที่ให้คุณว่าใครสามารถเข้าถึงหรือทำงานบนโครงการหรือภารกิจเฉพาะได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือช่วยให้คุณระดมความคิดและวางแผนการสร้างและปรับปรุงสินทรัพย์แบรนด์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
  • ClickUp Docs สำหรับการสร้าง, แชร์, และเก็บรักษาคู่มือแบรนด์
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะสำหรับการจัดการงานและการติดตามวงจรชีวิตของสินทรัพย์
  • เครื่องมือตรวจสอบเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและเร่งการอนุมัติสินทรัพย์ของแบรนด์
  • สิทธิ์และการจัดการความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการการเข้าถึงสินทรัพย์แบรนด์เฉพาะ
  • แดชบอร์ดที่กำหนดเองพร้อมรายงานและติดตามแบบเรียลไทม์
  • แม่แบบจดหมายข่าวและแม่แบบข่าวประชาสัมพันธ์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อประหยัดเวลาและรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับจัดการสินทรัพย์แบรนด์ต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
  • การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ กว่า 1,000 แอป
  • 15+ มุมมองที่กำหนดเอง (รวมถึงไทม์ไลน์, บอร์ด, แชท, และปริมาณงาน)

ข้อจำกัดของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:ติดต่อทีมขายเพื่อรับแผนราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Papirfly

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Papirfly Place
ผ่านทางPapirfly

สิ่งที่ทำให้ Papirfly ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการสินทรัพย์ดิจิทัล แตกต่างจากซอฟต์แวร์อื่น ๆ คือความสามารถในการรวมศูนย์และจัดหมวดหมู่ ทำให้เป็นพื้นที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการสิทธิ์การใช้งาน วันหมดอายุ และเวอร์ชันต่าง ๆ ของสินทรัพย์แบรนด์จำนวนไม่จำกัด

แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการจัดระเบียบสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว Papirfly ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาสินทรัพย์ และข้อมูลเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์นี้ทำให้การค้นหาโลโก้หรือวิดีโอที่ถูกต้องเป็นเรื่องง่าย ?

เพิ่มประโยชน์จากการควบคุมการเข้าถึงที่ยืดหยุ่น และคุณจะได้แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการสินทรัพย์ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Papirfly

  • การรวมศูนย์และการจัดหมวดหมู่ของสินทรัพย์ไม่จำกัด
  • ควบคุมสิทธิ์การใช้งานทรัพย์สิน วันที่หมดอายุ และเวอร์ชันได้อย่างสมบูรณ์
  • การค้นหาสินทรัพย์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
  • การควบคุมการเข้าถึงที่ยืดหยุ่น
  • ฟังก์ชันลากและวางสำหรับการอัปโหลดแอปมือถือ
  • แปลข้อมูลเมตาของคุณโดยอัตโนมัติจากข้อความต้นฉบับไปยังภาษาอื่น
  • การจัดการเวอร์ชันของสินทรัพย์ในรูปแบบและขนาดต่างๆ

ข้อจำกัดของ Papirfly

ราคาของ Papirfly

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Papirfly

  • G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

3. ฟิลสเตจ

ไฟล์สเตจ หน้าจอ
ผ่านทางFilestage

หากคุณต้องการแพลตฟอร์มการจัดการแบรนด์สำหรับกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาที่ชัดเจน รวดเร็ว และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ Filestage คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด แพลตฟอร์มนี้มอบพื้นที่กลางสำหรับจัดเก็บไฟล์สินทรัพย์แบรนด์ทั้งหมด ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติ ช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างมาก

Filestage โดดเด่นเมื่อ ต้องจัดการกับ เนื้อหาหลากหลายประเภท—ตั้งแต่การออกแบบและม็อกอัพไปจนถึงบทความบล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และแม้กระทั่งอีเมล ?

นอกเหนือจากการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว Filestage ยังให้บริการแชร์ไฟล์อัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, และการอัปเดตสถานะ. ต้องการเจาะลึกการพัฒนาของโครงการหรือไม่? ฟีเจอร์ประวัติเวอร์ชันของมันบันทึกทุกเวอร์ชันและรอบการตรวจสอบ, ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลข้อเสนอแนะที่มีค่าสำหรับแผนกการตลาดไม่สูญหาย.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filestage

  • ระบบการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์สำหรับทุกรูปแบบไฟล์, เวอร์ชัน, ความคิดเห็น, และการอนุมัติ
  • กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
  • ความสามารถในการจัดการเนื้อหาที่หลากหลาย ตั้งแต่ไฟล์ออกแบบไปจนถึงอีเมล
  • ระบบอนุมัติแบบคลิกเดียว
  • ประวัติเวอร์ชันเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและข้อเสนอแนะ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Asana และ Slack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อการแชร์ไฟล์, การแสดงความคิดเห็น, และการอนุญาตให้ดาวน์โหลด

ข้อจำกัดของ Filestage

ราคาของ Filestage

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $49/เดือน
  • มืออาชีพ: 249 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับคำปรึกษาเฉพาะบุคคล

การให้คะแนนและรีวิวของ Filestage

  • G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

4. อัพเทมโป (BrandMaker)

ตัวอย่างการดำเนินการผลิตภัณฑ์แบบเร่งรัด
ผ่านทางUptempo

Uptempo ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อ BrandMaker เป็นอัญมณีสำหรับนักการตลาดแบรนด์ที่ต้องการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของตน มันแทนที่การตรวจสอบองค์ประกอบแบรนด์ใหม่หรือที่เปลี่ยนแปลงด้วยตนเองซึ่งใช้เวลามาก ด้วย กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้และตัวกระตุ้นเหตุการณ์ตามบทบาท

จุดแข็งหลักของ Uptempo อยู่ที่ความสามารถในการจัดการโครงการที่ทรงพลัง มอบความโปร่งใสอย่างเต็มที่ให้กับนักการตลาดในการติดตามโครงการของตนเองภาพรวมนี้ผสานกับการวางแผนทรัพยากรในตัวระบบ เพื่อให้ งานถูกมอบหมายตามศักยภาพของสมาชิกในทีมแต่ละคน ไม่มีนักออกแบบที่ทำงานหนักเกินไปหรือผู้สร้างเนื้อหาที่ว่างงานอีกต่อไป—การบริหารจัดการทรัพยากรกลายเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้กระบวนการพัฒนาสินทรัพย์แบรนด์ของคุณราบรื่นไร้รอยต่อ ⛵

คุณสมบัติเด่นของ Uptempo (BrandMaker)

  • ระบบการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
  • การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับสินทรัพย์แบรนด์
  • มุมมองแบบเรียลไทม์ของปริมาณงานของทีมเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมสำหรับประสิทธิภาพการสื่อสาร
  • การผสานระบบ API อย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มเช่น Salesforce, Coupa, และ Adobe Workfront
  • การสร้างเนื้อหา การตรวจสอบ และการอนุมัติที่ง่ายขึ้น
  • แดชบอร์ดที่อ่านง่ายสำหรับข้อมูลสถานะโครงการหรือแคมเปญทันทีและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ข้อจำกัดของ Uptempo (BrandMaker)

การกำหนดราคาแบบ Uptempo (BrandMaker)

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Uptempo (BrandMaker) คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 0/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (10+ รีวิว)

5. บายน์เดอร์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ Bynder
ผ่านทางBynder

ซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์ของ Bynder เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพในการจัดระเบียบและจัดการสินทรัพย์แบรนด์ดิจิทัล ด้วย โครงสร้างตัวกรองที่ใช้งานง่าย การค้นหาสิ่งที่คุณต้องการกลายเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือการแปลงสินทรัพย์แบบไดนามิก (Dynamic Asset Transformation - DAT) สำหรับการปรับขนาดสินทรัพย์โดยอัตโนมัติ—บอกลาเครื่องมือแก้ไขด้วยตนเองได้เลย ?️

ด้วย Bynder คุณจะสามารถควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยขจัดความเสี่ยงจากการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่ได้รับการอนุมัติ แพลตฟอร์มนี้ยังโดดเด่นในการรองรับการ แชร์เนื้อหาอย่างปลอดภัย ทั้งภายในองค์กรและภายนอก โดยยังคงรักษาการควบคุมการใช้งานสินทรัพย์ได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติเด่นของ Bynder

  • โครงสร้างตัวกรองที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดระเบียบสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์การใช้งาน
  • การแชร์เนื้อหาอย่างปลอดภัยพร้อมการควบคุมการใช้งาน
  • การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์แบบไดนามิก (DAT) สำหรับการปรับขนาดสินทรัพย์โดยอัตโนมัติ
  • แนวทางการสร้างแบรนด์บนเว็บที่ส่งเสริมความสม่ำเสมอในทุกช่องทางการสื่อสารของแบรนด์คุณ
  • กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • โมดูลวิเคราะห์สำหรับการติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของโครงการ

ข้อจำกัดของ Bynder

การกำหนดราคาของ Bynder

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Bynder

  • G2: 4. 5/5 (480+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)

6. มาร์คอมเซ็นทรัล

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ MarcomCentral
ผ่านทางMarcomCentral

จินตนาการถึงศูนย์กลางที่ทุกสินทรัพย์ของบริษัทถูกเก็บไว้, ถูกติดแท็ก, และสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย—นั่นคือ MarcomCentral สำหรับคุณ

โดยพื้นฐานแล้ว MarcomCentral ทำให้การจัดการสินทรัพย์แบรนด์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขสินทรัพย์แบรนด์ได้แบบอินไลน์ และลดการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา

แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือฟีเจอร์ไลบรารีที่เน้นแบรนด์ ซึ่งคุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาตามธีมและแคมเปญเพื่อรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ได้ ?

ด้วยวิธีนี้ ทุกครั้งที่คุณต้องการสินทรัพย์สำหรับแคมเปญหรือธีมเฉพาะ คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายในคอลเลกชันที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะต้องค้นหาผ่านสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ MarcomCentral

  • คุณสมบัติการแก้ไขในแพลตฟอร์มเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
  • การจัดทำคลังข้อมูลที่เน้นแบรนด์เพื่อการจัดระเบียบเนื้อหาที่ดีขึ้น
  • การผสานการทำงานกับ Slack เพื่อรักษาช่องทางการสื่อสารที่ราบรื่น
  • การอนุมัติแบบต้องขออนุญาตสำหรับการจัดจำหน่ายหลักประกันที่ควบคุม
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและกลยุทธ์ทางการตลาด
  • การเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการงานพิมพ์สำหรับการปรับแต่งตามความต้องการและการจัดส่ง

ข้อจำกัดของ MarcomCentral

ราคาของ MarcomCentral

  • การรวมศูนย์: เริ่มต้นที่ประมาณ $2,000/เดือน
  • การปรับแต่งและการจัดจำหน่าย: เริ่มต้นที่ประมาณ $3,750/เดือน
  • การจัดจำหน่ายและการจัดส่งขั้นสูง: เริ่มต้นที่ประมาณ $5,000/เดือน

MarcomCentral การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

7. ไฟล์แคมป์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Filecamp
ผ่านทางFilecamp

Filecamp ยกระดับการจัดการไฟล์ดิจิทัลของคุณไปอีกขั้น ด้วย ฟีเจอร์การเข้าถึงแบบละเอียด ที่ช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตรสามารถเข้าถึงเฉพาะไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปรับแต่งโฟลเดอร์ของคุณด้วย ธีมที่ไม่ซ้ำใครที่เข้ากับเนื้อหา ทันทีที่เปลี่ยนการนำทางสินทรัพย์ดิจิทัลให้กลายเป็นการเดินทางที่น่าดึงดูดทางสายตา ?

การค้นหาไฟล์เป็นเรื่องง่ายด้วย ความสามารถในการค้นหาด้วยคำสำคัญและการติดแท็กอัตโนมัติของ Filecamp ที่วิเคราะห์และติดแท็กภาพของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filecamp

  • เพิ่มความปลอดภัยด้วยการเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์แบบละเอียด
  • ภาพขนาดย่อที่กำหนดเองสำหรับตัวชี้ทางสายตา
  • ลิงก์สำหรับขอไฟล์เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการรับไฟล์
  • มาตรการคุ้มครองข้อมูลด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัยและการถ่ายโอนไฟล์ที่มีการเข้ารหัส
  • การรวบรวมไฟล์จากหลายโฟลเดอร์
  • วิเคราะห์และติดแท็กภาพโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการค้นหา
  • การควบคุมเวอร์ชันเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง

ข้อจำกัดของไฟล์แคมป์

ราคาของไฟล์แคมป์

  • พื้นฐาน: $29/เดือน
  • ขั้นสูง: 59 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: 89 ดอลลาร์/เดือน

ไฟล์แคมป์ ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

8. แบรนด์โฟลเดอร์

หน้าแรก Brandfolder
ผ่านทางBrandfolder

Brandfolder มอบความสามารถในการ แก้ไขวิดีโอในตัว ซึ่งไม่พบได้บ่อยในแพลตฟอร์มที่คล้ายกัน คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถใส่ลายน้ำ, ตัดคลิป, และแปลงรหัสวิดีโอได้ภายในซอฟต์แวร์

ฟังก์ชันการอัปโหลดสำหรับผู้ใช้งาน ช่วยให้ผู้ร่วมงานภายนอกสามารถทำงานกับไฟล์ได้อย่างราบรื่น เพิ่มความสะดวกในการทำงาน

Brandfolder ยังโดดเด่นด้วย ชุดการดำเนินการแบบกลุ่ม เช่น การติดแท็ก การย้าย และการปรับขนาดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน การอัปโหลดไฟล์จำนวนมากเป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์ลากและวาง และการรองรับรูปแบบไฟล์ที่หลากหลายทำให้เครื่องมือนี้โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการสินทรัพย์แบรนด์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brandfolder

  • การตัดต่อวิดีโอในตัว
  • อัปโหลดไฟล์สำหรับผู้เข้าใช้งานเพื่อความร่วมมือภายนอกที่ราบรื่น
  • การดำเนินการแบบกลุ่มเพื่อการจัดการไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ฟังก์ชันการลากและวาง
  • รองรับไฟล์หลายรูปแบบอย่างครอบคลุมเพื่อความเข้ากันได้สูงสุด
  • ตัวเลือกการฝังช่วยให้คุณสามารถแทรกสินทรัพย์ได้โดยตรงในเว็บไซต์
  • ติดตามเวอร์ชันต่างๆ ของสินทรัพย์

ข้อจำกัดของ Brandfolder

ราคาของ Brandfolder

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Brandfolder

  • G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

9. เมอร์ลินวัน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ MerlinOne
ผ่านทางMerlinOne

เทคโนโลยี NOMAD™ (NO MetAData) ที่พลิกโฉมของ MerlinOne ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการค้นหา แบบภาพล้วนโดยไม่ขึ้นกับเมตาดาต้า

สมมติว่าคุณต้องการค้นหาภาพที่มี "รถยนต์สีแดงอยู่ข้างต้นปาล์ม" ?

ตามปกติแล้ว คุณจะต้องหวังให้ใครบางคนแท็กภาพด้วยคำที่ตรงกับคำเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยี AI ระบบสามารถเข้าใจแนวคิดทางภาพที่อยู่เบื้องหลังคำว่า "รถยนต์สีแดง" และ "ต้นปาล์ม" และสามารถคืนภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ แม้ว่าภาพหรือวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีข้อความหรือแท็กที่อธิบายไว้ก็ตาม

MerlinAI IMPACT เป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายเสมือนผู้กำกับภาพถ่ายเสมือนจริง ใช้เทคโนโลยีอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อ วิเคราะห์คุณภาพทางเทคนิคและความสวยงามของภาพถ่ายของคุณ ช่วยให้คุณระบุและเลือกภาพที่น่าสนใจที่สุดสำหรับโครงการของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ MerlinOne

  • การค้นหาด้วยภาพที่ไม่ต้องพึ่งพาเมตาดาตาด้วย NOMAD™
  • เมอร์ลินเอไอ วิชวล ซิมิลาริตี สำหรับการระบุภาพที่คล้ายกัน
  • เมอร์ลินเอไอ อิมพักต์ สำหรับคำแนะนำภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • การเข้าถึงสินทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติอย่างสะดวกสำหรับทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์
  • ความสามารถในการติดแท็กอัตโนมัติและการจดจำใบหน้าเพื่อการค้นหาสินทรัพย์ที่ดีขึ้น
  • คุณสมบัติการรายงานแบบครอบคลุมสำหรับการสร้างรายงานตามความต้องการ

ข้อจำกัดของ MerlinOne

ราคาของ MerlinOne

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ MerlinOne

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

10. แผ่นดินไหว (การซึมผ่าน)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Seismic (เดิมชื่อ Percolate)
ผ่านแผ่นดินไหว

หากสินทรัพย์แบรนด์ของคุณสามารถช่วยปิดการขายได้ล่ะ? Seismic (รู้จักในนาม Percolate จนถึงปี 2019) นำความคิดนี้มาสู่ชีวิตด้วยเทคโนโลยีการส่งเสริมการขายที่ทรงพลัง

หัวใจสำคัญของบริการจาก Seismic คือ LiveDocs เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเนื้อหาแบบไดนามิกที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งและอัปเดตเนื้อหาได้ในวงกว้าง เพื่อให้แน่ใจว่าสื่อการตลาดของคุณมีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

แพลตฟอร์มของ Seismic ประกอบด้วย การค้นหาภายในแอปอย่างชาญฉลาด ซึ่งใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงหรือ AI เพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องสูง นอกจากนี้ยังมีการแนะนำตามบริบทเฉพาะ เช่น ประเภทของลูกค้า ระยะของวงจรการขาย หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขายอยู่

คุณสมบัติเด่นของระบบสั่นสะเทือน (Percolate)

  • LiveDocs สำหรับการทำงานอัตโนมัติของเนื้อหาแบบไดนามิก
  • การค้นหาในแอปอย่างชาญฉลาดเพื่อการค้นพบเนื้อหาที่ง่ายดาย
  • คำแนะนำที่สอดคล้องกับบริบทเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • กระบวนการทำงานที่ง่ายขึ้นเพื่อการอนุมัติเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
  • ระบบอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อเร่งกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ
  • การผสานรวมกับ 40 แพลตฟอร์มเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อจำกัดทางแผ่นดินไหว (การซึมผ่าน)

การกำหนดราคาแบบแผ่นดินไหว (การซึมผ่าน)

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวการสั่นสะเทือน (การซึมผ่าน)

  • G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการสินทรัพย์แบรนด์ของ ClickUp

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้ามาของผู้เล่นใหม่และการปรับปรุงตัวเลือกที่มีอยู่ให้ดีขึ้น การติดตามเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องช่วยให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จในการจัดการสินทรัพย์ทางแบรนด์และรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันไว้ได้

ไม่ว่าคุณจะจัดการกระบวนการสร้างสรรค์สำหรับสตาร์ทอัพหรือองค์กรขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มอเนกประสงค์ของ ClickUp ก็สามารถจัดการทรัพย์สินทางการตลาดทั้งหมดขององค์กรคุณได้อย่างครบถ้วน!