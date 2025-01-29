10 ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

การจัดการแบรนด์เป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์
ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นไอเดียสำหรับแคมเปญใหม่ ๆ หรือการบริหารโครงการต่าง ๆ ก็พูดได้อย่างมั่นใจว่าผู้จัดการแบรนด์มีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย หน้าที่นี้ต้องอาศัยความใส่ใจในรายละเอียดอย่างสูง ความเข้าใจตลาด และทักษะในการคิดสร้างสรรค์
เพื่อช่วยให้คุณใช้ความพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผลกำไรของบริษัท คุณสามารถหันมาใช้เครื่องมือการจัดการแบรนด์เพื่อติดตาม บริหารจัดการ และวัดสุขภาพและประสิทธิภาพของแบรนด์ของคุณได้
เครื่องมือเหล่านี้มีตั้งแต่รูปแบบการวิจัยตลาดแบบดั้งเดิมไปจนถึงโซลูชันการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น—สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสถานะของแบรนด์คุณ กำหนดเป้าหมายลูกค้าที่เหมาะสม และปรับกลยุทธ์การตลาดของคุณให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการจัดการแบรนด์ใหม่เพื่อเพิ่มเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของคุณ หรือเพียงแค่ต้องการหาโซลูชันที่ทำได้ทุกอย่าง เราพร้อมช่วยคุณแล้ว เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คุณพิจารณา ดูแต่ละรายการเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา และรีวิวจากลูกค้า
ก่อนที่คุณจะดำดิ่งสู่รายการนี้ มาดูกันว่าอะไรคือคุณสมบัติของซอฟต์แวร์บริหารจัดการแบรนด์ที่ดี เพื่อช่วยให้คุณและทีมการตลาดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ! ?
สิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์
การจัดการแบรนด์เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดและกระบวนการสร้างบ่มเพาะ และปกป้องอัตลักษณ์และชื่อเสียงของแบรนด์ ซึ่งครอบคลุมทุกด้านของการสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้ารวมถึงการริเริ่มทางการตลาด การบริการลูกค้า การติดตามแนวโน้มในอุตสาหกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือการตลาดเหล่านี้ช่วยผู้จัดการแบรนด์และทีมการตลาด กับ:
- กลยุทธ์แบรนด์: จัดการและดำเนินกลยุทธ์แบรนด์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสม่ำเสมอของแบรนด์: รักษาแนวทางของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกช่องทาง
- การจัดระเบียบสินทรัพย์: ฐานข้อมูลกลางสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของแบรนด์
- การรับรู้แบรนด์และการเข้าถึง: ดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพและเพิ่มการรับรู้และความภักดีต่อแบรนด์
- เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของลูกค้า: ส่งเสริมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: จัดการและทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูล: ติดตามและวัดสุขภาพของแบรนด์และประสิทธิภาพของแคมเปญ
- การจัดการทรัพยากร: ระบุและจัดสรรงบประมาณ, ภาระงาน, เวลา และทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่จำไว้ว่า—ซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์ไม่ได้ถูกสร้างมาเหมือนกันทั้งหมด ☝️
เมื่อมองหาเครื่องมือการจัดการแบรนด์ที่เหมาะสม นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่ควรพิจารณา:
- ศูนย์กลางที่เป็นระเบียบและรวมศูนย์สำหรับสินทรัพย์แบรนด์ของคุณ
- ระบบลำดับชั้นที่แข็งแกร่งและระบบการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
- ความสามารถในการปรับแต่ง, ความสามารถในการขยาย, และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดรายงาน
- ระบบการทำงานอัตโนมัติ
- ระบบการค้นหาและคัดกรองขั้นสูง
- ความสามารถในการผสานรวม
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม
...เพื่อยกตัวอย่างเพียงบางส่วน
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเจาะลึกเครื่องมือการจัดการแบรนด์ที่ดีที่สุดสิบอันดับในตลาดปัจจุบัน แต่ละเครื่องมือมีชุดคุณสมบัติเฉพาะตัว ดังนั้นลองดูแต่ละเครื่องมือเพื่อดูว่าเครื่องมือใดที่สนับสนุนความต้องการปัจจุบันและอนาคตของคุณได้ดีที่สุด!
เครื่องมือการจัดการแบรนด์ที่ดีที่สุด 9 อันดับ
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในทีม
คุณพร้อมที่จะยกระดับแบรนด์ของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมแล้วหรือยัง? จัดการแบรนด์ โครงการ และทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp
ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มอบแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ทีมจากทุกแผนกและอุตสาหกรรมสามารถจัดการงานทุกประเภทได้, เสริมสร้างการร่วมมือของทีม, และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขาง่ายขึ้น.
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการแบรนด์ที่ดูแลแบรนด์เดียวหรือหลายแบรนด์ แพลตฟอร์มทั้งหมดนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถตั้งค่า ClickUp ได้ตามต้องการเพื่อรองรับทุกประเภทของธุรกิจและตอบสนองความต้องการของกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและเฉพาะตัว
โครงสร้างลำดับชั้นที่แข็งแกร่งของมันมอบความยืดหยุ่นและควบคุมให้คุณสามารถจัดระเบียบโครงการและทีมของคุณในวิธีที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ ในขณะที่คุณสมบัติการจัดการโครงการหลักใน ClickUp ช่วยให้คุณสามารถวางแผน, จัดการ, และติดตามโครงการ,แคมเปญการตลาด, ความสามารถในการรับงาน, บริษัท, และเป้าหมายของทีมของคุณได้ และอีกมากมาย
คุณมีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้จัดการแบรนด์ ดังนั้นให้ ClickUp ช่วยคุณจัดการทุกสิ่งที่คุณต้องการ—ทั้งหมดในที่เดียว!
วางแผนกลยุทธ์การตลาดแบรนด์และแคมเปญของคุณด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่นClickUp WhiteboardsและClickUp Docs เลือกจากมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบเพื่อจัดการภาระงานของทีมคุณ สื่อสารกับทีมของคุณด้วยมุมมองแชทและความคิดเห็นในตัวและติดตาม KPI และเป้าหมายของคุณในClickUp Goals
นอกจากนี้ยังให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์แดชบอร์ดแบบกำหนดเองซึ่งมอบอำนาจให้คุณสร้างมุมมองระดับสูงของงานของคุณพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์ และติดตามข้อมูลสำคัญทุกประเภท เช่น ความคืบหน้าของโครงการ ลำดับความสำคัญ ประสิทธิภาพการทำงาน และแทบทุกอย่างที่คุณต้องการดูได้อย่างรวดเร็วในคราวเดียว
และด้วยระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งต้องการความสนใจและพลังงานน้อยลงได้ ในที่สุด คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมให้ราบรื่นขึ้นโดยใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน ClickUp หรือสร้างระบบของคุณเองเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น และนำงานที่ต้องทำด้วยตนเองไปสู่โหมดอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้—การสร้างและบริหารแบรนด์ของคุณ!
เมื่อพูดถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้น ClickUpสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึงแอปพลิเคชันที่คุณใช้บ่อยที่สุด เช่น Slack, Gmail, Dropbox, Hubspot, Jotform และอื่น ๆ อีกมากมาย เชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวแบบครบวงจร ??
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณในการจัดการแบรนด์ได้หรือไม่? ดูคุณสมบัติด้านล่างเพื่อค้นหา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- 15 + มุมมองที่กำหนดเอง: เลือกดูงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ (ไทม์ไลน์, กระดาน, แชท,มุมมองปริมาณงาน, และอื่นๆ)
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง และ สถานะที่กำหนดเอง: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ตามต้องการเพื่อให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีบริบทที่จำเป็นในการเข้าใจตรงกัน และสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อช่วยในการติดตามความคืบหน้า
- มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp: ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยธีมและรูปภาพอวตารที่สะท้อนแบรนด์ของคุณ และใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าของคุณ
- มุมมองปฏิทิน ClickUp: สร้างปฏิทินแคมเปญได้อย่างง่ายดายและเชื่อมโยงงานสำคัญเข้าด้วยกันในมุมมองระดับสูงเพียงหน้าเดียว
- การตรวจทาน (ภาพ, วิดีโอ, และคำอธิบายในไฟล์ PDF): รวบรวมข้อเสนอแนะสำหรับสินทรัพย์ของแบรนด์และเร่งกระบวนการอนุมัติ
- กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ: ระดมความคิดคนเดียวหรือกับทีมของคุณ และสร้างแผนที่เส้นทางแบบภาพของแคมเปญ โครงการ และอื่นๆ ของคุณ
- ClickUp Docs:สร้างแผนการสื่อสารโครงการที่ครอบคลุมโดยใช้Docs เพื่อช่วยวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย
- สิทธิ์และการรักษาความเป็นส่วนตัว: เชิญแขกเช่นลูกค้าและฟรีแลนซ์เข้าสู่ Workspace ของคุณ และควบคุมการแชร์, ความเป็นส่วนตัว, และการตั้งค่าสิทธิ์
- แอปพลิเคชันมือถือ: พร้อมใช้งานบนทุกอุปกรณ์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงงานของคุณได้ตลอดเวลาและทุกที่
- แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: เลือกวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50+ รายการ และสร้างศูนย์ควบคุมภารกิจในอุดมคติของคุณเพื่อติดตามความพยายามทางการตลาด โครงการ งานที่ต้องทำ และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัด
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,519 รายการ)
- ระบบ CRM ฟรีเพื่อช่วยคุณดูแลและขยายธุรกิจของคุณ
- แชทสดช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้เข้าชมได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและปิดการขาย
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ช่วยให้คุณปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- ระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัว รายงาน และแดชบอร์ด เพื่อช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ
- ปรับแต่งการเข้าถึงทางการตลาดของคุณในระดับกว้างด้วยการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม
- Marketing Hub Starter: เริ่มต้นที่ $45/เดือน Professional: เริ่มต้นที่ $800/เดือน Enterprise: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $45/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $800/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน
- G2: 4. 4 จาก 5 (9,191+ รีวิว)
- Capterra: 4.5 จาก 5 (5,360+ รีวิว)
- ให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการเติบโตทางสังคม
- ใช้งานง่ายและสามารถตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าได้
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว
- กล่องข้อความอัจฉริยะเพื่อรวมเครือข่ายและโปรไฟล์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการตรวจสอบที่ง่ายขึ้น
- จัดการรีวิวบนหลายแพลตฟอร์มเพื่อช่วยรักษาและเสริมสร้างชื่อเสียงออนไลน์
- แม่แบบการตลาดคุณภาพพร้อมดีไซน์ที่ยอดเยี่ยม
- การตั้งราคาอาจแพงกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
- เสนอทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- มาตรฐาน: $249/เดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติม +$199/เดือน)
- มืออาชีพ: $399/เดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติม +$299/เดือน)
- ขั้นสูง: $499/เดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติม +$349/เดือน)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- G2: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,093 รายการ)
- Capterra: 4 จาก 5 (531+ รีวิว)
- อัปโหลด, จัดเก็บ, จัดระเบียบ, และแบ่งปันไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวนจากตำแหน่งที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว
- การสร้างแบรนด์ตามความต้องการช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึก, โดเมน, และการค้นหาเพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับแบรนด์อย่างแท้จริง
- จัดระเบียบสินทรัพย์ตามคอลเลกชัน ส่วน และป้ายกำกับ
- ระบบติดแท็กอัตโนมัติด้วย AI จะเพิ่มแท็กเชิงตรรกะให้กับสินทรัพย์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการนำเข้า
- โปรแกรมตัดต่อวิดีโอขั้นสูงให้คุณแก้ไขไฟล์วิดีโอภายในแอป
- เส้นทางการเรียนรู้ในช่วงการตั้งค่า
- พื้นฐาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- G2: 4. 5 จาก 5 (1,035+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (433+ รีวิว)
- ช่องทางช่วยให้ทีมติดตามการสนทนาได้
- การรวมกลุ่มและการคลิปช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารได้ดีขึ้น
- เริ่มการสนทนากับหนึ่งหรือหลายคนพร้อมกัน
- เชื่อมต่อ Slack กับเครื่องมือทำงานอื่น ๆเช่น ClickUp, Google Drive, Zoom และอื่น ๆ
- ช่องทางต่าง ๆ อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและเสียสมาธิได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- ฟรี
- ข้อดี: $7. 25/เดือน
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน
- Enterprise Grid: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30,841 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 22,811+)
- ตั้งค่าการชำระเงินแบบกำหนดเวลาและการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
- เชื่อมต่อกับธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตมากกว่า 14,000 แห่ง
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 100 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณและเชื่อมต่อทีมงานและลูกค้าของคุณ
- ดูตัวอย่างใบแจ้งหนี้ก่อนส่งและรับการอัปเดตทันทีเมื่อใบแจ้งหนี้ถูกดูและชำระเงินแล้ว
- คำนวณภาษีและติดตามสินค้าคงคลังที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
- เครื่องมือนี้อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการบัญชี
- ไลท์: $4.50/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน (รองรับลูกค้าที่เรียกเก็บเงินได้ 5 ราย)
- บวก: $9/เดือน เป็นเวลาสามเดือน (ลูกค้าที่เรียกเก็บเงินได้ 50 ราย)
- พรีเมียม: $16.50/เดือน เป็นเวลาสามเดือน (ไม่จำกัดลูกค้าที่สามารถเรียกเก็บเงินได้)
- เลือก: ราคาที่กำหนดเอง; ขอการสาธิต
- G2: 4. 5 จาก 5 (657+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (4,037+ รีวิว)
- ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและจัดระเบียบสินทรัพย์ของคุณด้วยไลบรารีสินทรัพย์เฉพาะ
- บล็อกเนื้อหาสำเร็จรูปหรือ SDK สำหรับสร้างองค์ประกอบที่กำหนดเองที่เหมาะกับความต้องการของแบรนด์ของคุณ
- ผสานรวมกับแอปโปรดของคุณสำหรับการออกแบบ การสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพ การตลาดและการจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
- เข้าถึงสินทรัพย์และแนวทางปฏิบัติได้โดยตรงจากแอปเดสก์ท็อปของคุณ
- คุณสมบัติการวิเคราะห์เชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการใช้งานและทำให้แน่ใจว่าการลงทุนในการบริหารแบรนด์ของคุณให้ผลตอบแทนที่ดีในทุกช่องทาง
- ฟังก์ชันการค้นหาภายในแพลตฟอร์มสามารถปรับปรุงได้
- สิ่งจำเป็น ฟรี เริ่มต้น: $79/เดือน ทีม: $279/เดือน
- ฟรี
- เริ่มต้น: $79/เดือน
- ทีม: $279/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: จองการสาธิตเพื่อดูราคา
- G2: 4. 6 จาก 5 (104+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8 จาก 5 (63+ รีวิว)
- การตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการเผยแพร่โดยอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์ที่สำคัญที่สุด
- เพิ่มประสิทธิภาพทุกสัญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์ของคุณได้รับการแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นบน Google หรือ Google Home, Apple Maps หรือ Siri
- การตั้งราคาอาจสูง และมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ติดต่อเรา: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ถูกเลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เฟื่องฟู: ติดต่อเพื่อขอราคา
- G2: 4. 4 จาก 5 (รีวิว 81+ รายการ)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (29+ รีวิว)
- จัดการข้อร้องเรียน, ข้อสงสัย, และอื่น ๆ และตอบกลับลูกค้าจากสถานที่เดียวที่รวมทุกอย่างไว้
- เชื่อมต่อ Zendesk กับระบบเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 1,000 ระบบ รวมถึงแอปยอดนิยมของคุณ เช่น ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce และอื่นๆ อีกมากมาย
- ใช้การสนทนาข้างเคียงเพื่อให้ทีมภายในและภายนอกของคุณภายใน Zendesk Agent Workspace สามารถทำงานร่วมกันในตั๋วได้
- กำหนดเวลาและเริ่มการประชุม Zoom กับลูกค้าของคุณได้โดยตรงจากตั๋วสนับสนุนด้วยการผสานรวม Zoom; การบันทึกการประชุมจะถูกโพสต์เป็นความคิดเห็นส่วนตัวในตั๋วโดยอัตโนมัติเพื่อให้การสนทนาที่สำคัญทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
- ความสามารถของ AI และ Flow builder ช่วยให้คุณสามารถทำให้การโต้ตอบเป็นอัตโนมัติได้
- กระบวนการตั้งค่าอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้รายอื่น
- Zendesk สำหรับบริการ ชุดทีม: $49/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ชุดการเติบโต: $79/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ชุดมืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีมสวีท: $49/ตัวแทน/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- การเติบโตของห้องสวีท: $79/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- Suite Professional: $99/ตัวแทน/เดือน ชำระรายปี
- Zendesk สำหรับการขาย ทีม: $19/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี การเติบโต: $49/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
- ทีม: $19/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- การเติบโต: $49/ผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- G2: 4. 3 จาก 5 (467+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,382 รายการ)
- แชทโครงการสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- มุมมองพอร์ตโฟลิโอเพื่อดูผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
- รายงานการเผาไหม้, รายงานการใช้ประโยชน์, และการออกใบแจ้งหนี้
- เทมเพลตโปรเจ็กต์ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
- การแชททีมแบบบูรณาการเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
- แผนการชำระเงินที่แพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดอื่น ๆ ในรายการนี้
- Teamwork Projects มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 990+)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
ต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับ UI และผ่านช่วงการเรียนรู้เพื่อเข้าใจฟังก์ชันทั้งหมด เหมือนกับซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ทั่วไป แต่เชื่อเถอะว่าเวลาที่คุณลงทุนในตอนนี้ จะช่วยประหยัดเวลาได้อีกนับไม่ถ้วนในอนาคต" — รีวิวจาก Capterraราคา ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้ องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา การให้คะแนนและรีวิว G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว) Capterra: 4. 7/5 (3,519+ รีวิว)
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,519 รายการ)
ต้องการเริ่มต้นแต่ต้องการแรงกระตุ้นเล็กน้อยใช่ไหม? ใช้ เทมเพลตการจัดการแบรนด์ฟรี โดย ClickUp เพื่อให้คุณมีวิธีการจัดการโครงการ ทีม และอื่นๆ อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
2. ฮับสปอต
ดีที่สุดสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
HubSpotเป็นแพลตฟอร์มการจัดการแบรนด์แบบครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการขาย การตลาด การบริการลูกค้า การออกแบบเว็บไซต์ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถและทีมของคุณสามารถสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งตามบุคคล และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าเพื่อเพิ่มความภักดีและสร้างโอกาสทางการขายได้มากขึ้น คุณยังสามารถใช้ HubSpot เพื่อจัดการชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณได้โดยการติดตามการสนทนาเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคำติชมเชิงลบใด ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบบ CRM ฟรีเพื่อช่วยคุณดูแลและขยายธุรกิจของคุณ
- แชทสดช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้เข้าชมได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและปิดการขาย
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ช่วยให้คุณปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- ระบบวิเคราะห์ในตัว, รายงาน, และแดชบอร์ดเพื่อช่วยคุณวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ
- ปรับแต่งการเข้าถึงทางการตลาดของคุณในระดับใหญ่ด้วยการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม
ข้อจำกัด
"แม้ว่าฟีเจอร์จะครอบคลุม แต่กระบวนการตั้งค่าอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน" —รีวิวจาก Capterra ราคาของ Marketing Hub Starter: เริ่มต้นที่ $45/เดือน Professional: เริ่มต้นที่ $800/เดือน องค์กร: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน การจัดอันดับและรีวิว G2: 4. 4 จาก 5 (9,191+ รีวิว) Capterra: 4. 5 จาก 5 (5,360+ รีวิว) 3. Sprout Socialเหมาะสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดีย
การกำหนดราคา
- Marketing Hub Starter: เริ่มต้นที่ $45/เดือน Professional: เริ่มต้นที่ $800/เดือน Enterprise: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $45/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $800/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $45/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $800/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 9,191+)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (5,360+ รีวิว)
3. สปราวต์ โซเชียล
ดีที่สุดสำหรับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับผู้ที่ต้องการก้าวหน้าในโลกของสื่อสังคมออนไลน์และสร้างตัวตนออนไลน์ Sprout Social เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
Sprout Socialเป็นแพลตฟอร์มการจัดการแบรนด์ที่น่าสนใจ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการมีตัวตนออนไลน์ของตนได้สูงสุด แพลตฟอร์มนี้มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม รวมถึงการติดตาม, การจัดตาราง, การวิเคราะห์, และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้แบรนด์สามารถควบคุมการโต้ตอบกับลูกค้าทางดิจิทัลของตนได้ตลอดเวลา
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Sprout Social ธุรกิจสามารถจัดการหลายบัญชีได้อย่างง่ายดายในขณะที่ยังคงความเป็นระเบียบและได้รับข้อมูลที่จำเป็น นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าของ Sprout Social ยังให้ข้อมูลที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้ธุรกิจเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นและสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการเติบโตทางสังคม
- ใช้งานง่ายและสามารถตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าได้
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว
- กล่องจดหมายอัจฉริยะเพื่อรวมเครือข่ายและโปรไฟล์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการตรวจสอบที่ง่ายขึ้น
- จัดการรีวิวบนหลายแพลตฟอร์มเพื่อช่วยรักษาและเสริมสร้างชื่อเสียงออนไลน์
- แม่แบบการตลาดคุณภาพพร้อมดีไซน์ที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัด
- การตั้งราคาอาจแพงกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
"ค่าใช้จ่ายของแผนชำระเงินอาจสูงไปหน่อย โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากนี้ ฉันพบว่าฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างอาจใช้งานได้ค่อนข้างซับซ้อน" — รีวิวจาก Capterra
การกำหนดราคา
- เสนอทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- มาตรฐาน: $249/เดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติม +$199/เดือน)
- มืออาชีพ: $399/เดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติม +$299/เดือน)
- ขั้นสูง: $499/เดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติม +$349/เดือน)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3 จาก 5 (2,093+ รีวิว)
- Capterra: 4 จาก 5 (531+ รีวิว)
4. แบรนด์โฟลเดอร์
ดีที่สุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
ด้วยBrandfolder ผู้จัดการแบรนด์สามารถจัดเก็บ จัดการ และแบ่งปันไฟล์ดิจิทัลจากฐานข้อมูลที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ได้ในที่เดียว มีคุณสมบัติห้องสมุดสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง กระบวนการแบ่งปันไฟล์ที่ราบรื่น และการควบคุมการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณและรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้สม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ
นอกเหนือจากการให้บริการฟังก์ชันการจัดการแบรนด์ที่จำเป็นแล้ว Brandfolder ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถวัดประสิทธิภาพของแบรนด์ได้ ด้วยแดชบอร์ดการวิเคราะห์ คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ การวิเคราะห์สินทรัพย์ และการวิเคราะห์ของ Brandfolder และคอลเลกชัน เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุง ROI และทำให้สินทรัพย์แบรนด์ของคุณทำงานได้ดีในหลายช่องทางการจัดจำหน่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- อัปโหลด, จัดเก็บ, จัดระเบียบ, และแบ่งปันไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวนจากตำแหน่งที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว
- การสร้างแบรนด์ตามความต้องการช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึก, โดเมน และการค้นหา เพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับแบรนด์อย่างแท้จริง
- จัดระเบียบสินทรัพย์ตามคอลเลกชัน ส่วน และป้ายกำกับ
- ระบบติดแท็กอัตโนมัติด้วย AI จะเพิ่มแท็กเชิงตรรกะให้กับสินทรัพย์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการนำเข้า
- โปรแกรมตัดต่อวิดีโอขั้นสูงให้คุณแก้ไขไฟล์วิดีโอภายในแอป
ข้อจำกัด
- เส้นทางการเรียนรู้ในช่วงการตั้งค่า
"ในตอนแรกอาจสับสนในการทำความเข้าใจส่วนต่าง ๆ, ป้ายกำกับ, คอลเลกชัน, และปักหมุด" —รีวิวจาก Capterra
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,035 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 433 รายการ)
5. สแล็ก
ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์การสื่อสารแบบรวม
Slackเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ให้ศูนย์กลางสำหรับทีมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งปันความคิด และเร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ
ผู้จัดการแบรนด์และทีมงานสามารถสร้างช่องทางที่กำหนดเองเพื่อแยกหัวข้อการสนทนา ส่งข้อความถึงบุคคลเดียวหรือหลายคน และส่งไฟล์ภายในความคิดเห็นได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของทีม Slack ยังอนุญาตให้คุณเข้าร่วมการสนทนาแบบกลุ่มหรือการประชุมทางวิดีโอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อทำงานจากระยะไกลหรืออธิบายหัวข้อที่ซับซ้อน
นอกจากนี้ Slack Connect ยังช่วยให้คุณสามารถเชิญและทำงานร่วมกับลูกค้าและทีมภายนอกในพื้นที่ทำงานของคุณได้ ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้และอื่น ๆ อีกมากมายช่วยให้การสื่อสารข้อมูลอัปเดต การรวบรวมข้อเสนอแนะ การมอบหมายงาน และการเร่งกระบวนการรับข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารผ่านอีเมล
Slack ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ ได้ เช่นเครื่องมือการจัดการโครงการอย่างClickUp และแอปพลิเคชัน CRM อย่าง Hubspot เพื่อช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบ จัดการโครงการ และติดตามแคมเปญการตลาดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ช่องทางช่วยให้ทีมติดตามการสนทนาได้
- การรวมกลุ่มและการคลิปช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารได้ดีขึ้น
- เริ่มการสนทนากับหนึ่งหรือหลายคนพร้อมกัน
- เชื่อมต่อ Slack กับเครื่องมือทำงานอื่น ๆเช่น ClickUp, Google Drive, Zoom และอื่น ๆ
ข้อจำกัด
- ช่องทางต่าง ๆ อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและเสียสมาธิได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
"คุณสามารถหลงทางได้ในบางช่อง โดยเฉพาะถ้ามีหลายช่องที่มีทีมต่างกัน" — รีวิวจาก Capterra
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $7. 25/เดือน
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน
- Enterprise Grid: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30,841+)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 22,811+)
6. FreshBooks
ดีที่สุดสำหรับการบัญชีออนไลน์และการออกใบแจ้งหนี้
FreshBooksเป็นโซลูชันการออกใบแจ้งหนี้และการบัญชีที่ช่วยให้แบรนด์ นักบัญชี ฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถจัดการบัญชีได้อย่างง่ายดาย
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นและควบคุมขอบเขตงานไม่ให้ขยายเกินขอบเขตด้วยการใช้งานฟีเจอร์บัญชีและการทำบัญชีที่ใช้งานง่าย เช่น การออกใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างรายงานอย่างเป็นทางการ ปรับแต่งใบแจ้งหนี้ให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ และติดตามข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้แอปนี้เพื่อสร้างและส่งรายงานค่าบริการรายเดือนได้ทุกเมื่อในช่วงระยะเวลาสัญญา และจัดการการชำระเงินของคุณให้เป็นอัตโนมัติด้วยระบบเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ การชำระเงินแบบรายงวด และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตั้งค่าการชำระเงินแบบกำหนดเวลาและการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
- เชื่อมต่อกับธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตมากกว่า 14,000 แห่ง
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 100 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณและเชื่อมต่อทีมงานและลูกค้า
- ดูตัวอย่างใบแจ้งหนี้ก่อนส่งและรับการอัปเดตทันทีเมื่อใบแจ้งหนี้ถูกดูและชำระเงินแล้ว
- คำนวณภาษีและติดตามสินค้าคงคลังที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัด
- เครื่องมือนี้อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการบัญชี
"ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนและน่าหนักใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่คุ้นเคยกับกระบวนการออกใบแจ้งหนี้และการบัญชี" — รีวิวจาก Capterra
การกำหนดราคา
- ไลท์: $4.50/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน (รองรับลูกค้าที่เรียกเก็บเงินได้ 5 ราย)
- บวก: $9/เดือน เป็นเวลาสามเดือน (ลูกค้าที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 50 ราย)
- พรีเมียม: $16.50/เดือน เป็นเวลาสามเดือน (ไม่จำกัดลูกค้าที่สามารถเรียกเก็บเงินได้)
- เลือก: ราคาที่กำหนดเอง; ขอการสาธิต
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5 จาก 5 (657+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (4,037+ รีวิว)
7. Frontify
ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ทางแบรนด์
Frontifyเป็นซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์และสินทรัพย์ดิจิทัลที่มอบระบบนิเวศดิจิทัลของแบรนด์ให้กับนักออกแบบ แบรนด์ นักพัฒนา และทีมการตลาด ซึ่งสามารถขยายตัวได้ตามการเติบโตของธุรกิจ
มันมอบที่เก็บรวมศูนย์สำหรับทุกสินทรัพย์ของแบรนด์และเครื่องมือสำหรับการปรับแต่งแนวทางของแบรนด์,การเสริมสร้างความร่วมมือของทีมสร้างสรรค์, และการสร้างเทมเพลตดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้. เข้าถึง, แก้ไข, และอัปเดตแนวทางดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย, และได้รับการเข้าถึงมากกว่า 40 องค์ประกอบเนื้อหาต่าง ๆ ที่ช่วยคุณปรับแต่งแนวทางของคุณ.
สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เครื่องมือนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการให้ข้อเสนอแนะโดยให้ทีมสามารถแชร์ข้อมูลและแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ได้ด้วยลิงก์เดียว นอกจากนี้ยังมอบโซลูชันที่เรียบง่ายให้กับผู้จัดการแบรนด์ในการแชร์เทมเพลตการออกแบบ เพียงสร้างคลังเทมเพลตแบรนด์ของคุณและอนุญาตให้สมาชิกทีมทุกคนสร้างการออกแบบที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าได้ด้วยตัวเอง เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ ป้องกันปัญหาคอขวด และเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาให้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและจัดระเบียบสินทรัพย์ของคุณด้วยไลบรารีสินทรัพย์เฉพาะ
- บล็อกเนื้อหาสำเร็จรูปหรือ SDK สำหรับสร้างองค์ประกอบที่กำหนดเองที่เหมาะกับความต้องการของแบรนด์ของคุณ
- ผสานรวมกับแอปโปรดของคุณสำหรับการออกแบบ การสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพ การตลาดและการจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
- เข้าถึงสินทรัพย์และแนวทางปฏิบัติได้โดยตรงจากแอปเดสก์ท็อปของคุณ
- คุณสมบัติการวิเคราะห์เชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการใช้งานและทำให้แน่ใจว่าการลงทุนในการบริหารแบรนด์ของคุณให้ผลตอบแทนในทุกช่องทาง
ข้อจำกัด
- ฟังก์ชันการค้นหาภายในแพลตฟอร์มสามารถปรับปรุงได้
"ฟังก์ชันการค้นหาค่อนข้างไม่ลื่นไหล เนื่องจากจะแสดงข้อความทั้งหมดที่อยู่รอบๆ คำค้นหา" — รีวิวจาก Capterra
การกำหนดราคา
- สิ่งจำเป็น ฟรี เริ่มต้น: $79/เดือน ทีม: $279/เดือน
- ฟรี
- เริ่มต้น: $79/เดือน
- ทีม: $279/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: จองการสาธิตเพื่อดูราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $79/เดือน
- ทีม: $279/เดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6 จาก 5 (104+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8 จาก 5 (63+ รีวิว)
8. อูเบอร์อล
ดีที่สุดสำหรับการจัดการการตลาดตามทำเล
Uberall เป็น เครื่องมือจัดการการตลาดตามสถานที่ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบประสบการณ์ลูกค้ารูปแบบผสมผสานได้อย่างไร้รอยต่อ มีชุดเครื่องมือที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถจัดการการมีตัวตนออนไลน์ของตนได้ครอบคลุมทั้งเครื่องมือค้นหาที่ได้รับความนิยม ช่องทางโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์รีวิว และอื่นๆ อีกมากมาย
ในฐานะซอฟต์แวร์ด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการมองเห็นแบรนด์ของคุณในการค้นหาท้องถิ่น เพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ และขับเคลื่อนรายได้ด้วยการปรับแต่งทุกช่องทางดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการค้นพบและการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น
นอกจากนี้ Uberall ยังให้บริการการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง, โซลูชันอัตโนมัติ, และการผสานรวมกับเว็บไซต์รีวิวชั้นนำ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเพิ่มการมองเห็นต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการเผยแพร่โดยอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์ที่สำคัญที่สุด
- เพิ่มประสิทธิภาพทุกสัญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์ของคุณได้รับการแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นบน Google หรือ Google Home, Apple Maps หรือ Siri
ข้อจำกัด
- การตั้งราคาอาจสูง และมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
"มันค่อนข้างแพงสำหรับนักการตลาดที่ไม่มีประสบการณ์และนักการตลาดที่มีประสบการณ์ปานกลาง และมันมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับแอปพลิเคชันและคุณสมบัติของมัน" — รีวิวจาก Capterra*
การกำหนดราคา
- ติดต่อเรา: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ถูกเลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เฟื่องฟู: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4 จาก 5 (รีวิว 81+ รายการ)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (29+ รีวิว)
9. Zendesk
ดีที่สุดสำหรับการจัดการข้อร้องเรียน, โซลูชันบริการลูกค้า, และระบบ CRM สำหรับการขาย
Zendeskเป็นซอฟต์แวร์การจัดการชื่อเสียงออนไลน์ที่ช่วยให้แบรนด์สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ติดตามการร้องเรียนของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
ระบบตั๋วที่สามารถปรับแต่งได้ของ Zendesk, โปรไฟล์ลูกค้า, และโซลูชันการสนับสนุนอัตโนมัติสามารถช่วยคุณสร้างประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและส่วนตัวสำหรับลูกค้าทุกคนที่มาเยี่ยมชมธุรกิจของคุณได้ในขณะที่เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังของมันช่วยให้คุณสามารถติดตามการโต้ตอบของลูกค้า, ข้อร้องเรียน, และอื่น ๆ ได้
นอกจากนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Zendesk ช่วยให้ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถตอบสนองต่อปัญหาและข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และแบ่งปันข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะระหว่างกันได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมและผู้จัดการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารแบรนด์สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นร่วมกัน
คุณสมบัติ
- จัดการข้อร้องเรียน, ข้อสอบถาม, และอื่น ๆ, และตอบกลับลูกค้าจากสถานที่เดียวที่รวมทุกอย่าง
- เชื่อมต่อ Zendesk กับระบบเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 1,000 ระบบ รวมถึงแอปยอดนิยมของคุณ เช่น ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce และอื่นๆ อีกมากมาย
- ใช้การสนทนาด้านข้างเพื่อให้ทีมภายในและภายนอกของคุณภายใน Zendesk Agent Workspace สามารถทำงานร่วมกันในตั๋วได้
- กำหนดเวลาและเริ่มการประชุม Zoom กับลูกค้าของคุณได้โดยตรงจากตั๋วสนับสนุนด้วยการผสานรวม Zoom; การบันทึกการประชุมจะถูกโพสต์เป็นความคิดเห็นส่วนตัวในตั๋วโดยอัตโนมัติเพื่อให้การสนทนาที่สำคัญทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
- ความสามารถของ AI และ Flow builder ช่วยให้คุณสามารถทำให้การโต้ตอบเป็นอัตโนมัติได้
ข้อจำกัด
- กระบวนการตั้งค่าอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้รายอื่น
"ต้องมีการตั้งค่าจำนวนมากและใช้เวลานานในการติดตั้งซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะศูนย์ช่วยเหลือ" — รีวิวจาก Capterra
การกำหนดราคา
- Zendesk สำหรับบริการ ชุดทีม: $49/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ชุดการเติบโต: $79/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ชุดมืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีมสวีท: $49/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- การเติบโตของห้องสวีท: $79/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- Suite Professional: $99/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- Zendesk สำหรับการขาย ทีม: $19/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี การเติบโต: $49/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
- ทีม: $19/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- การเติบโต: $49/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
- ทีมสวีท: $49/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- การเติบโตของห้องสวีท: $79/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- Suite Professional: $99/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
- ทีม: $19/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- การเติบโต: $49/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3 จาก 5 (467+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,382 รายการ)
10. การทำงานเป็นทีม
Teamwork เป็นซอฟต์แวร์ความร่วมมือในโครงการที่เหมาะสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการปรับปรุงการจัดการแบรนด์ของตน Teamwork ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของตนได้โดยการสร้างพื้นที่ทำงานกลางที่สามารถเก็บและเข้าถึงทรัพยากรโครงการทั้งหมดได้โดยสมาชิกในทีม
คุณสมบัติ
- แชทโครงการสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- มุมมองพอร์ตโฟลิโอเพื่อดูผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
- รายงานการเผาไหม้, รายงานการใช้ประโยชน์, และการออกใบแจ้งหนี้
ข้อจำกัด
- เทมเพลตโปรเจ็กต์ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
- การแชททีมแบบบูรณาการเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
- แผนการชำระเงินที่แพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดอื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาโครงการทีมเวิร์ค
- Teamwork Projects มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนโครงการทีมเวิร์คของลูกค้า
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 990+)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
ยกระดับแบรนด์ของคุณไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
ซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับแบรนด์ของคุณไปอีกขั้น
จากการติดตามเป้าหมายทางการตลาดและการจัดการสินทรัพย์ของแบรนด์ ไปจนถึงการบริการลูกค้า การวิเคราะห์และการจัดสรรทรัพยากร มีเครื่องมือหลากหลายที่จะช่วยให้คุณเติบโตทางธุรกิจและสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง กุญแจสำคัญคือการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์และช่วยให้คุณสามารถดำเนินโครงการของคุณได้เร็วขึ้น
เมื่อคุณกำลังมองหาแอปเพื่อจัดการทุกแง่มุมของงานของคุณ คุณสามารถพึ่งพา ClickUp เพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น และเชื่อมต่อทีมการตลาดของคุณกับแผนกอื่น ๆ ไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่ให้แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่พร้อมคุณสมบัติที่แข็งแกร่งหลายร้อยอย่างเพื่อสนับสนุนแบรนด์ของคุณในขณะที่เติบโต แต่ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ ทำให้การนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียวและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพง่ายกว่าที่เคย ?⚡️
หากทั้งหมดนี้ฟังดูดีสำหรับคุณ ลองดูสิ—เริ่มต้นได้ฟรี!