บล็อก ClickUp
10 ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025
Manage

10 ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
29 มกราคม 2568

การจัดการแบรนด์เป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์

ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นไอเดียสำหรับแคมเปญใหม่ ๆ หรือการบริหารโครงการต่าง ๆ ก็พูดได้อย่างมั่นใจว่าผู้จัดการแบรนด์มีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย หน้าที่นี้ต้องอาศัยความใส่ใจในรายละเอียดอย่างสูง ความเข้าใจตลาด และทักษะในการคิดสร้างสรรค์

เพื่อช่วยให้คุณใช้ความพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผลกำไรของบริษัท คุณสามารถหันมาใช้เครื่องมือการจัดการแบรนด์เพื่อติดตาม บริหารจัดการ และวัดสุขภาพและประสิทธิภาพของแบรนด์ของคุณได้

เครื่องมือเหล่านี้มีตั้งแต่รูปแบบการวิจัยตลาดแบบดั้งเดิมไปจนถึงโซลูชันการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น—สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสถานะของแบรนด์คุณ กำหนดเป้าหมายลูกค้าที่เหมาะสม และปรับกลยุทธ์การตลาดของคุณให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการจัดการแบรนด์ใหม่เพื่อเพิ่มเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของคุณ หรือเพียงแค่ต้องการหาโซลูชันที่ทำได้ทุกอย่าง เราพร้อมช่วยคุณแล้ว เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คุณพิจารณา ดูแต่ละรายการเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา และรีวิวจากลูกค้า

ก่อนที่คุณจะดำดิ่งสู่รายการนี้ มาดูกันว่าอะไรคือคุณสมบัติของซอฟต์แวร์บริหารจัดการแบรนด์ที่ดี เพื่อช่วยให้คุณและทีมการตลาดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ! ?

สิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์

การจัดการแบรนด์เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดและกระบวนการสร้างบ่มเพาะ และปกป้องอัตลักษณ์และชื่อเสียงของแบรนด์ ซึ่งครอบคลุมทุกด้านของการสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้ารวมถึงการริเริ่มทางการตลาด การบริการลูกค้า การติดตามแนวโน้มในอุตสาหกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย

เครื่องมือการตลาดเหล่านี้ช่วยผู้จัดการแบรนด์และทีมการตลาด กับ:

  • กลยุทธ์แบรนด์: จัดการและดำเนินกลยุทธ์แบรนด์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความสม่ำเสมอของแบรนด์: รักษาแนวทางของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกช่องทาง
  • การจัดระเบียบสินทรัพย์: ฐานข้อมูลกลางสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของแบรนด์
  • การรับรู้แบรนด์และการเข้าถึง: ดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพและเพิ่มการรับรู้และความภักดีต่อแบรนด์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของลูกค้า: ส่งเสริมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย
  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: จัดการและทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น
  • ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูล: ติดตามและวัดสุขภาพของแบรนด์และประสิทธิภาพของแคมเปญ
  • การจัดการทรัพยากร: ระบุและจัดสรรงบประมาณ, ภาระงาน, เวลา และทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่จำไว้ว่า—ซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์ไม่ได้ถูกสร้างมาเหมือนกันทั้งหมด ☝️

เมื่อมองหาเครื่องมือการจัดการแบรนด์ที่เหมาะสม นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่ควรพิจารณา:

  • ศูนย์กลางที่เป็นระเบียบและรวมศูนย์สำหรับสินทรัพย์แบรนด์ของคุณ
  • ระบบลำดับชั้นที่แข็งแกร่งและระบบการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
  • ความสามารถในการปรับแต่ง, ความสามารถในการขยาย, และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ข้อมูลแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดรายงาน
  • ระบบการทำงานอัตโนมัติ
  • ระบบการค้นหาและคัดกรองขั้นสูง
  • ความสามารถในการผสานรวม
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม

...เพื่อยกตัวอย่างเพียงบางส่วน

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเจาะลึกเครื่องมือการจัดการแบรนด์ที่ดีที่สุดสิบอันดับในตลาดปัจจุบัน แต่ละเครื่องมือมีชุดคุณสมบัติเฉพาะตัว ดังนั้นลองดูแต่ละเครื่องมือเพื่อดูว่าเครื่องมือใดที่สนับสนุนความต้องการปัจจุบันและอนาคตของคุณได้ดีที่สุด!

เครื่องมือการจัดการแบรนด์ที่ดีที่สุด 9 อันดับ

1.คลิกอัพ

ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในทีม

ClickUp รวมศูนย์การทำงานร่วมกันระหว่างทีมเพื่อให้ทุกคนทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันและหลีกเลี่ยงการทำงานแบบแยกส่วน

คุณพร้อมที่จะยกระดับแบรนด์ของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมแล้วหรือยัง? จัดการแบรนด์ โครงการ และทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp

ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มอบแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ทีมจากทุกแผนกและอุตสาหกรรมสามารถจัดการงานทุกประเภทได้, เสริมสร้างการร่วมมือของทีม, และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขาง่ายขึ้น.

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการแบรนด์ที่ดูแลแบรนด์เดียวหรือหลายแบรนด์ แพลตฟอร์มทั้งหมดนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถตั้งค่า ClickUp ได้ตามต้องการเพื่อรองรับทุกประเภทของธุรกิจและตอบสนองความต้องการของกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและเฉพาะตัว

โครงสร้างลำดับชั้นที่แข็งแกร่งของมันมอบความยืดหยุ่นและควบคุมให้คุณสามารถจัดระเบียบโครงการและทีมของคุณในวิธีที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ ในขณะที่คุณสมบัติการจัดการโครงการหลักใน ClickUp ช่วยให้คุณสามารถวางแผน, จัดการ, และติดตามโครงการ,แคมเปญการตลาด, ความสามารถในการรับงาน, บริษัท, และเป้าหมายของทีมของคุณได้ และอีกมากมาย

คุณมีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้จัดการแบรนด์ ดังนั้นให้ ClickUp ช่วยคุณจัดการทุกสิ่งที่คุณต้องการ—ทั้งหมดในที่เดียว!

วางแผนกลยุทธ์การตลาดแบรนด์และแคมเปญของคุณด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่นClickUp WhiteboardsและClickUp Docs เลือกจากมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบเพื่อจัดการภาระงานของทีมคุณ สื่อสารกับทีมของคุณด้วยมุมมองแชทและความคิดเห็นในตัวและติดตาม KPI และเป้าหมายของคุณในClickUp Goals

ใช้ ClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือการร่วมมือทางภาพสำหรับทุกความต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสามารถใช้ ClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพสำหรับการระดมความคิด แผนงาน การวางแผนกลยุทธ์ และความต้องการอื่นๆ และเชื่อมต่อกับงานของคุณใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ยังให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์แดชบอร์ดแบบกำหนดเองซึ่งมอบอำนาจให้คุณสร้างมุมมองระดับสูงของงานของคุณพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์ และติดตามข้อมูลสำคัญทุกประเภท เช่น ความคืบหน้าของโครงการ ลำดับความสำคัญ ประสิทธิภาพการทำงาน และแทบทุกอย่างที่คุณต้องการดูได้อย่างรวดเร็วในคราวเดียว

และด้วยระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งต้องการความสนใจและพลังงานน้อยลงได้ ในที่สุด คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมให้ราบรื่นขึ้นโดยใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน ClickUp หรือสร้างระบบของคุณเองเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น และนำงานที่ต้องทำด้วยตนเองไปสู่โหมดอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้—การสร้างและบริหารแบรนด์ของคุณ!

เมื่อพูดถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้น ClickUpสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึงแอปพลิเคชันที่คุณใช้บ่อยที่สุด เช่น Slack, Gmail, Dropbox, Hubspot, Jotform และอื่น ๆ อีกมากมาย เชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวแบบครบวงจร ??

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณในการจัดการแบรนด์ได้หรือไม่? ดูคุณสมบัติด้านล่างเพื่อค้นหา!

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • 15 + มุมมองที่กำหนดเอง: เลือกดูงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ (ไทม์ไลน์, กระดาน, แชท,มุมมองปริมาณงาน, และอื่นๆ)
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง และ สถานะที่กำหนดเอง: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ตามต้องการเพื่อให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีบริบทที่จำเป็นในการเข้าใจตรงกัน และสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อช่วยในการติดตามความคืบหน้า
  • มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp: ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยธีมและรูปภาพอวตารที่สะท้อนแบรนด์ของคุณ และใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าของคุณ
  • มุมมองปฏิทิน ClickUp: สร้างปฏิทินแคมเปญได้อย่างง่ายดายและเชื่อมโยงงานสำคัญเข้าด้วยกันในมุมมองระดับสูงเพียงหน้าเดียว
  • การตรวจทาน (ภาพ, วิดีโอ, และคำอธิบายในไฟล์ PDF): รวบรวมข้อเสนอแนะสำหรับสินทรัพย์ของแบรนด์และเร่งกระบวนการอนุมัติ
  • กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ: ระดมความคิดคนเดียวหรือกับทีมของคุณ และสร้างแผนที่เส้นทางแบบภาพของแคมเปญ โครงการ และอื่นๆ ของคุณ
  • ClickUp Docs:สร้างแผนการสื่อสารโครงการที่ครอบคลุมโดยใช้Docs เพื่อช่วยวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • สิทธิ์และการรักษาความเป็นส่วนตัว: เชิญแขกเช่นลูกค้าและฟรีแลนซ์เข้าสู่ Workspace ของคุณ และควบคุมการแชร์, ความเป็นส่วนตัว, และการตั้งค่าสิทธิ์
  • แอปพลิเคชันมือถือ: พร้อมใช้งานบนทุกอุปกรณ์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงงานของคุณได้ตลอดเวลาและทุกที่
  • แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: เลือกวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50+ รายการ และสร้างศูนย์ควบคุมภารกิจในอุดมคติของคุณเพื่อติดตามความพยายามทางการตลาด โครงการ งานที่ต้องทำ และอื่นๆ อีกมากมาย
รวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในภาพรวมระดับสูงด้วยแดชบอร์ด
รวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในภาพรวมระดับสูงด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ข้อจำกัด

  • ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,519 รายการ)
  • ระบบ CRM ฟรีเพื่อช่วยคุณดูแลและขยายธุรกิจของคุณ
  • แชทสดช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้เข้าชมได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและปิดการขาย
  • เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ช่วยให้คุณปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
  • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัว รายงาน และแดชบอร์ด เพื่อช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ
  • ปรับแต่งการเข้าถึงทางการตลาดของคุณในระดับกว้างด้วยการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม
  • Marketing Hub Starter: เริ่มต้นที่ $45/เดือน Professional: เริ่มต้นที่ $800/เดือน Enterprise: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $45/เดือน
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $800/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน
  • G2: 4. 4 จาก 5 (9,191+ รีวิว)
  • Capterra: 4.5 จาก 5 (5,360+ รีวิว)
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการเติบโตทางสังคม
  • ใช้งานง่ายและสามารถตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าได้
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว
  • กล่องข้อความอัจฉริยะเพื่อรวมเครือข่ายและโปรไฟล์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการตรวจสอบที่ง่ายขึ้น
  • จัดการรีวิวบนหลายแพลตฟอร์มเพื่อช่วยรักษาและเสริมสร้างชื่อเสียงออนไลน์
  • แม่แบบการตลาดคุณภาพพร้อมดีไซน์ที่ยอดเยี่ยม
  • การตั้งราคาอาจแพงกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
  • เสนอทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • มาตรฐาน: $249/เดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติม +$199/เดือน)
  • มืออาชีพ: $399/เดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติม +$299/เดือน)
  • ขั้นสูง: $499/เดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติม +$349/เดือน)
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • G2: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,093 รายการ)
  • Capterra: 4 จาก 5 (531+ รีวิว)
  • อัปโหลด, จัดเก็บ, จัดระเบียบ, และแบ่งปันไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวนจากตำแหน่งที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว
  • การสร้างแบรนด์ตามความต้องการช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึก, โดเมน, และการค้นหาเพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับแบรนด์อย่างแท้จริง
  • จัดระเบียบสินทรัพย์ตามคอลเลกชัน ส่วน และป้ายกำกับ
  • ระบบติดแท็กอัตโนมัติด้วย AI จะเพิ่มแท็กเชิงตรรกะให้กับสินทรัพย์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการนำเข้า
  • โปรแกรมตัดต่อวิดีโอขั้นสูงให้คุณแก้ไขไฟล์วิดีโอภายในแอป
  • เส้นทางการเรียนรู้ในช่วงการตั้งค่า
  • พื้นฐาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • G2: 4. 5 จาก 5 (1,035+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (433+ รีวิว)
  • ช่องทางช่วยให้ทีมติดตามการสนทนาได้
  • การรวมกลุ่มและการคลิปช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารได้ดีขึ้น
  • เริ่มการสนทนากับหนึ่งหรือหลายคนพร้อมกัน
  • เชื่อมต่อ Slack กับเครื่องมือทำงานอื่น ๆเช่น ClickUp, Google Drive, Zoom และอื่น ๆ
  • ช่องทางต่าง ๆ อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและเสียสมาธิได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
  • ฟรี
  • ข้อดี: $7. 25/เดือน
  • ธุรกิจ+: $12.50/เดือน
  • Enterprise Grid: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
  • G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30,841 รายการ)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 22,811+)
  • ตั้งค่าการชำระเงินแบบกำหนดเวลาและการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
  • เชื่อมต่อกับธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตมากกว่า 14,000 แห่ง
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 100 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณและเชื่อมต่อทีมงานและลูกค้าของคุณ
  • ดูตัวอย่างใบแจ้งหนี้ก่อนส่งและรับการอัปเดตทันทีเมื่อใบแจ้งหนี้ถูกดูและชำระเงินแล้ว
  • คำนวณภาษีและติดตามสินค้าคงคลังที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
  • เครื่องมือนี้อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการบัญชี
  • ไลท์: $4.50/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน (รองรับลูกค้าที่เรียกเก็บเงินได้ 5 ราย)
  • บวก: $9/เดือน เป็นเวลาสามเดือน (ลูกค้าที่เรียกเก็บเงินได้ 50 ราย)
  • พรีเมียม: $16.50/เดือน เป็นเวลาสามเดือน (ไม่จำกัดลูกค้าที่สามารถเรียกเก็บเงินได้)
  • เลือก: ราคาที่กำหนดเอง; ขอการสาธิต
  • G2: 4. 5 จาก 5 (657+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5 จาก 5 (4,037+ รีวิว)
  • ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและจัดระเบียบสินทรัพย์ของคุณด้วยไลบรารีสินทรัพย์เฉพาะ
  • บล็อกเนื้อหาสำเร็จรูปหรือ SDK สำหรับสร้างองค์ประกอบที่กำหนดเองที่เหมาะกับความต้องการของแบรนด์ของคุณ
  • ผสานรวมกับแอปโปรดของคุณสำหรับการออกแบบ การสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพ การตลาดและการจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • เข้าถึงสินทรัพย์และแนวทางปฏิบัติได้โดยตรงจากแอปเดสก์ท็อปของคุณ
  • คุณสมบัติการวิเคราะห์เชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการใช้งานและทำให้แน่ใจว่าการลงทุนในการบริหารแบรนด์ของคุณให้ผลตอบแทนที่ดีในทุกช่องทาง
  • ฟังก์ชันการค้นหาภายในแพลตฟอร์มสามารถปรับปรุงได้
  • สิ่งจำเป็น ฟรี เริ่มต้น: $79/เดือน ทีม: $279/เดือน
  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $79/เดือน
  • ทีม: $279/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: จองการสาธิตเพื่อดูราคา
  • G2: 4. 6 จาก 5 (104+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8 จาก 5 (63+ รีวิว)
  • การตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการเผยแพร่โดยอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์ที่สำคัญที่สุด
  • เพิ่มประสิทธิภาพทุกสัญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์ของคุณได้รับการแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นบน Google หรือ Google Home, Apple Maps หรือ Siri
  • การตั้งราคาอาจสูง และมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ติดต่อเรา: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ถูกเลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • เฟื่องฟู: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • G2: 4. 4 จาก 5 (รีวิว 81+ รายการ)
  • Capterra: 4. 6 จาก 5 (29+ รีวิว)
  • จัดการข้อร้องเรียน, ข้อสงสัย, และอื่น ๆ และตอบกลับลูกค้าจากสถานที่เดียวที่รวมทุกอย่างไว้
  • เชื่อมต่อ Zendesk กับระบบเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 1,000 ระบบ รวมถึงแอปยอดนิยมของคุณ เช่น ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ใช้การสนทนาข้างเคียงเพื่อให้ทีมภายในและภายนอกของคุณภายใน Zendesk Agent Workspace สามารถทำงานร่วมกันในตั๋วได้
  • กำหนดเวลาและเริ่มการประชุม Zoom กับลูกค้าของคุณได้โดยตรงจากตั๋วสนับสนุนด้วยการผสานรวม Zoom; การบันทึกการประชุมจะถูกโพสต์เป็นความคิดเห็นส่วนตัวในตั๋วโดยอัตโนมัติเพื่อให้การสนทนาที่สำคัญทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
  • ความสามารถของ AI และ Flow builder ช่วยให้คุณสามารถทำให้การโต้ตอบเป็นอัตโนมัติได้
  • กระบวนการตั้งค่าอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้รายอื่น
  • Zendesk สำหรับบริการ ชุดทีม: $49/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ชุดการเติบโต: $79/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ชุดมืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีมสวีท: $49/ตัวแทน/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • การเติบโตของห้องสวีท: $79/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • Suite Professional: $99/ตัวแทน/เดือน ชำระรายปี
  • Zendesk สำหรับการขาย ทีม: $19/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี การเติบโต: $49/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
  • ทีม: $19/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • การเติบโต: $49/ผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • G2: 4. 3 จาก 5 (467+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,382 รายการ)
  • แชทโครงการสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • มุมมองพอร์ตโฟลิโอเพื่อดูผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
  • รายงานการเผาไหม้, รายงานการใช้ประโยชน์, และการออกใบแจ้งหนี้
  • เทมเพลตโปรเจ็กต์ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
  • การแชททีมแบบบูรณาการเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
  • แผนการชำระเงินที่แพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดอื่น ๆ ในรายการนี้
  • Teamwork Projects มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 990+)
  • Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)

ต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับ UI และผ่านช่วงการเรียนรู้เพื่อเข้าใจฟังก์ชันทั้งหมด เหมือนกับซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ทั่วไป แต่เชื่อเถอะว่าเวลาที่คุณลงทุนในตอนนี้ จะช่วยประหยัดเวลาได้อีกนับไม่ถ้วนในอนาคต" — รีวิวจาก Capterraราคา ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้ องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา การให้คะแนนและรีวิว G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว) Capterra: 4. 7/5 (3,519+ รีวิว)

การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,519 รายการ)

ต้องการเริ่มต้นแต่ต้องการแรงกระตุ้นเล็กน้อยใช่ไหม? ใช้ เทมเพลตการจัดการแบรนด์ฟรี โดย ClickUp เพื่อให้คุณมีวิธีการจัดการโครงการ ทีม และอื่นๆ อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

การจัดการแบรนด์ในมุมมองรายการของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการแบรนด์นี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามกิจกรรมทั้งหมดสำหรับลูกค้าของคุณ รวมถึงการบันทึกคู่มือสไตล์และกระบวนการภายใน

2. ฮับสปอต

ดีที่สุดสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

หน้าแรก Hubspot
ผ่านทาง Hubspot

HubSpotเป็นแพลตฟอร์มการจัดการแบรนด์แบบครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการขาย การตลาด การบริการลูกค้า การออกแบบเว็บไซต์ และการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถและทีมของคุณสามารถสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งตามบุคคล และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าเพื่อเพิ่มความภักดีและสร้างโอกาสทางการขายได้มากขึ้น คุณยังสามารถใช้ HubSpot เพื่อจัดการชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณได้โดยการติดตามการสนทนาเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคำติชมเชิงลบใด ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ระบบ CRM ฟรีเพื่อช่วยคุณดูแลและขยายธุรกิจของคุณ
  • แชทสดช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้เข้าชมได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและปิดการขาย
  • เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ช่วยให้คุณปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
  • ระบบวิเคราะห์ในตัว, รายงาน, และแดชบอร์ดเพื่อช่วยคุณวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ
  • ปรับแต่งการเข้าถึงทางการตลาดของคุณในระดับใหญ่ด้วยการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม

ข้อจำกัด

"แม้ว่าฟีเจอร์จะครอบคลุม แต่กระบวนการตั้งค่าอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน" —รีวิวจาก Capterra ราคาของ Marketing Hub Starter: เริ่มต้นที่ $45/เดือน Professional: เริ่มต้นที่ $800/เดือน องค์กร: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน การจัดอันดับและรีวิว G2: 4. 4 จาก 5 (9,191+ รีวิว) Capterra: 4. 5 จาก 5 (5,360+ รีวิว) 3. Sprout Socialเหมาะสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดีย

การกำหนดราคา

  • Marketing Hub Starter: เริ่มต้นที่ $45/เดือน Professional: เริ่มต้นที่ $800/เดือน Enterprise: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $45/เดือน
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $800/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $45/เดือน
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $800/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 9,191+)
  • Capterra: 4. 5 จาก 5 (5,360+ รีวิว)

3. สปราวต์ โซเชียล

ดีที่สุดสำหรับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์

หน้าแรก Sprout Social
ผ่านทาง Sprout Social

สำหรับผู้ที่ต้องการก้าวหน้าในโลกของสื่อสังคมออนไลน์และสร้างตัวตนออนไลน์ Sprout Social เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

Sprout Socialเป็นแพลตฟอร์มการจัดการแบรนด์ที่น่าสนใจ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการมีตัวตนออนไลน์ของตนได้สูงสุด แพลตฟอร์มนี้มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม รวมถึงการติดตาม, การจัดตาราง, การวิเคราะห์, และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้แบรนด์สามารถควบคุมการโต้ตอบกับลูกค้าทางดิจิทัลของตนได้ตลอดเวลา

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Sprout Social ธุรกิจสามารถจัดการหลายบัญชีได้อย่างง่ายดายในขณะที่ยังคงความเป็นระเบียบและได้รับข้อมูลที่จำเป็น นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าของ Sprout Social ยังให้ข้อมูลที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้ธุรกิจเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นและสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการเติบโตทางสังคม
  • ใช้งานง่ายและสามารถตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าได้
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว
  • กล่องจดหมายอัจฉริยะเพื่อรวมเครือข่ายและโปรไฟล์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการตรวจสอบที่ง่ายขึ้น
  • จัดการรีวิวบนหลายแพลตฟอร์มเพื่อช่วยรักษาและเสริมสร้างชื่อเสียงออนไลน์
  • แม่แบบการตลาดคุณภาพพร้อมดีไซน์ที่ยอดเยี่ยม

ข้อจำกัด

  • การตั้งราคาอาจแพงกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียอื่น ๆ

"ค่าใช้จ่ายของแผนชำระเงินอาจสูงไปหน่อย โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากนี้ ฉันพบว่าฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างอาจใช้งานได้ค่อนข้างซับซ้อน" — รีวิวจาก Capterra

การกำหนดราคา

  • เสนอทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • มาตรฐาน: $249/เดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติม +$199/เดือน)
  • มืออาชีพ: $399/เดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติม +$299/เดือน)
  • ขั้นสูง: $499/เดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติม +$349/เดือน)
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3 จาก 5 (2,093+ รีวิว)
  • Capterra: 4 จาก 5 (531+ รีวิว)

4. แบรนด์โฟลเดอร์

ดีที่สุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

หน้าแรก Brandfolder
ผ่านทาง Brandfolder

ด้วยBrandfolder ผู้จัดการแบรนด์สามารถจัดเก็บ จัดการ และแบ่งปันไฟล์ดิจิทัลจากฐานข้อมูลที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ได้ในที่เดียว มีคุณสมบัติห้องสมุดสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง กระบวนการแบ่งปันไฟล์ที่ราบรื่น และการควบคุมการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณและรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้สม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ

นอกเหนือจากการให้บริการฟังก์ชันการจัดการแบรนด์ที่จำเป็นแล้ว Brandfolder ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถวัดประสิทธิภาพของแบรนด์ได้ ด้วยแดชบอร์ดการวิเคราะห์ คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ การวิเคราะห์สินทรัพย์ และการวิเคราะห์ของ Brandfolder และคอลเลกชัน เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุง ROI และทำให้สินทรัพย์แบรนด์ของคุณทำงานได้ดีในหลายช่องทางการจัดจำหน่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • อัปโหลด, จัดเก็บ, จัดระเบียบ, และแบ่งปันไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวนจากตำแหน่งที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว
  • การสร้างแบรนด์ตามความต้องการช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึก, โดเมน และการค้นหา เพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับแบรนด์อย่างแท้จริง
  • จัดระเบียบสินทรัพย์ตามคอลเลกชัน ส่วน และป้ายกำกับ
  • ระบบติดแท็กอัตโนมัติด้วย AI จะเพิ่มแท็กเชิงตรรกะให้กับสินทรัพย์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการนำเข้า
  • โปรแกรมตัดต่อวิดีโอขั้นสูงให้คุณแก้ไขไฟล์วิดีโอภายในแอป

ข้อจำกัด

  • เส้นทางการเรียนรู้ในช่วงการตั้งค่า

"ในตอนแรกอาจสับสนในการทำความเข้าใจส่วนต่าง ๆ, ป้ายกำกับ, คอลเลกชัน, และปักหมุด"รีวิวจาก Capterra

การกำหนดราคา

  • พื้นฐาน: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,035 รายการ)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 433 รายการ)

5. สแล็ก

ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์การสื่อสารแบบรวม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Slack
ผ่านทาง Slack

Slackเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ให้ศูนย์กลางสำหรับทีมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งปันความคิด และเร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ

ผู้จัดการแบรนด์และทีมงานสามารถสร้างช่องทางที่กำหนดเองเพื่อแยกหัวข้อการสนทนา ส่งข้อความถึงบุคคลเดียวหรือหลายคน และส่งไฟล์ภายในความคิดเห็นได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของทีม Slack ยังอนุญาตให้คุณเข้าร่วมการสนทนาแบบกลุ่มหรือการประชุมทางวิดีโอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อทำงานจากระยะไกลหรืออธิบายหัวข้อที่ซับซ้อน

นอกจากนี้ Slack Connect ยังช่วยให้คุณสามารถเชิญและทำงานร่วมกับลูกค้าและทีมภายนอกในพื้นที่ทำงานของคุณได้ ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้และอื่น ๆ อีกมากมายช่วยให้การสื่อสารข้อมูลอัปเดต การรวบรวมข้อเสนอแนะ การมอบหมายงาน และการเร่งกระบวนการรับข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารผ่านอีเมล

Slack ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ ได้ เช่นเครื่องมือการจัดการโครงการอย่างClickUp และแอปพลิเคชัน CRM อย่าง Hubspot เพื่อช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบ จัดการโครงการ และติดตามแคมเปญการตลาดได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ช่องทางช่วยให้ทีมติดตามการสนทนาได้
  • การรวมกลุ่มและการคลิปช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารได้ดีขึ้น
  • เริ่มการสนทนากับหนึ่งหรือหลายคนพร้อมกัน
  • เชื่อมต่อ Slack กับเครื่องมือทำงานอื่น ๆเช่น ClickUp, Google Drive, Zoom และอื่น ๆ

ข้อจำกัด

  • ช่องทางต่าง ๆ อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและเสียสมาธิได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

"คุณสามารถหลงทางได้ในบางช่อง โดยเฉพาะถ้ามีหลายช่องที่มีทีมต่างกัน" — รีวิวจาก Capterra

การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7. 25/เดือน
  • ธุรกิจ+: $12.50/เดือน
  • Enterprise Grid: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30,841+)
  • Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 22,811+)

6. FreshBooks

ดีที่สุดสำหรับการบัญชีออนไลน์และการออกใบแจ้งหนี้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ freshbooks
ผ่านทาง FreshBooks

FreshBooksเป็นโซลูชันการออกใบแจ้งหนี้และการบัญชีที่ช่วยให้แบรนด์ นักบัญชี ฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถจัดการบัญชีได้อย่างง่ายดาย

ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นและควบคุมขอบเขตงานไม่ให้ขยายเกินขอบเขตด้วยการใช้งานฟีเจอร์บัญชีและการทำบัญชีที่ใช้งานง่าย เช่น การออกใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างรายงานอย่างเป็นทางการ ปรับแต่งใบแจ้งหนี้ให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ และติดตามข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้แอปนี้เพื่อสร้างและส่งรายงานค่าบริการรายเดือนได้ทุกเมื่อในช่วงระยะเวลาสัญญา และจัดการการชำระเงินของคุณให้เป็นอัตโนมัติด้วยระบบเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ การชำระเงินแบบรายงวด และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ตั้งค่าการชำระเงินแบบกำหนดเวลาและการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
  • เชื่อมต่อกับธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตมากกว่า 14,000 แห่ง
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 100 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณและเชื่อมต่อทีมงานและลูกค้า
  • ดูตัวอย่างใบแจ้งหนี้ก่อนส่งและรับการอัปเดตทันทีเมื่อใบแจ้งหนี้ถูกดูและชำระเงินแล้ว
  • คำนวณภาษีและติดตามสินค้าคงคลังที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัด

  • เครื่องมือนี้อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการบัญชี

"ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนและน่าหนักใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่คุ้นเคยกับกระบวนการออกใบแจ้งหนี้และการบัญชี" — รีวิวจาก Capterra

การกำหนดราคา

  • ไลท์: $4.50/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน (รองรับลูกค้าที่เรียกเก็บเงินได้ 5 ราย)
  • บวก: $9/เดือน เป็นเวลาสามเดือน (ลูกค้าที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 50 ราย)
  • พรีเมียม: $16.50/เดือน เป็นเวลาสามเดือน (ไม่จำกัดลูกค้าที่สามารถเรียกเก็บเงินได้)
  • เลือก: ราคาที่กำหนดเอง; ขอการสาธิต

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5 จาก 5 (657+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5 จาก 5 (4,037+ รีวิว)

7. Frontify

ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ทางแบรนด์

หน้าแรก Frontify
ผ่านทาง Frontify

Frontifyเป็นซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์และสินทรัพย์ดิจิทัลที่มอบระบบนิเวศดิจิทัลของแบรนด์ให้กับนักออกแบบ แบรนด์ นักพัฒนา และทีมการตลาด ซึ่งสามารถขยายตัวได้ตามการเติบโตของธุรกิจ

มันมอบที่เก็บรวมศูนย์สำหรับทุกสินทรัพย์ของแบรนด์และเครื่องมือสำหรับการปรับแต่งแนวทางของแบรนด์,การเสริมสร้างความร่วมมือของทีมสร้างสรรค์, และการสร้างเทมเพลตดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้. เข้าถึง, แก้ไข, และอัปเดตแนวทางดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย, และได้รับการเข้าถึงมากกว่า 40 องค์ประกอบเนื้อหาต่าง ๆ ที่ช่วยคุณปรับแต่งแนวทางของคุณ.

สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เครื่องมือนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการให้ข้อเสนอแนะโดยให้ทีมสามารถแชร์ข้อมูลและแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ได้ด้วยลิงก์เดียว นอกจากนี้ยังมอบโซลูชันที่เรียบง่ายให้กับผู้จัดการแบรนด์ในการแชร์เทมเพลตการออกแบบ เพียงสร้างคลังเทมเพลตแบรนด์ของคุณและอนุญาตให้สมาชิกทีมทุกคนสร้างการออกแบบที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าได้ด้วยตัวเอง เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ ป้องกันปัญหาคอขวด และเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาให้รวดเร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและจัดระเบียบสินทรัพย์ของคุณด้วยไลบรารีสินทรัพย์เฉพาะ
  • บล็อกเนื้อหาสำเร็จรูปหรือ SDK สำหรับสร้างองค์ประกอบที่กำหนดเองที่เหมาะกับความต้องการของแบรนด์ของคุณ
  • ผสานรวมกับแอปโปรดของคุณสำหรับการออกแบบ การสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพ การตลาดและการจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • เข้าถึงสินทรัพย์และแนวทางปฏิบัติได้โดยตรงจากแอปเดสก์ท็อปของคุณ
  • คุณสมบัติการวิเคราะห์เชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการใช้งานและทำให้แน่ใจว่าการลงทุนในการบริหารแบรนด์ของคุณให้ผลตอบแทนในทุกช่องทาง

ข้อจำกัด

  • ฟังก์ชันการค้นหาภายในแพลตฟอร์มสามารถปรับปรุงได้

"ฟังก์ชันการค้นหาค่อนข้างไม่ลื่นไหล เนื่องจากจะแสดงข้อความทั้งหมดที่อยู่รอบๆ คำค้นหา" — รีวิวจาก Capterra

การกำหนดราคา

  • สิ่งจำเป็น ฟรี เริ่มต้น: $79/เดือน ทีม: $279/เดือน
  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $79/เดือน
  • ทีม: $279/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: จองการสาธิตเพื่อดูราคา
  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $79/เดือน
  • ทีม: $279/เดือน

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6 จาก 5 (104+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8 จาก 5 (63+ รีวิว)

8. อูเบอร์อล

ดีที่สุดสำหรับการจัดการการตลาดตามทำเล

หน้าแรก Uberall
ผ่านทาง Uberall

Uberall เป็น เครื่องมือจัดการการตลาดตามสถานที่ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบประสบการณ์ลูกค้ารูปแบบผสมผสานได้อย่างไร้รอยต่อ มีชุดเครื่องมือที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถจัดการการมีตัวตนออนไลน์ของตนได้ครอบคลุมทั้งเครื่องมือค้นหาที่ได้รับความนิยม ช่องทางโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์รีวิว และอื่นๆ อีกมากมาย

ในฐานะซอฟต์แวร์ด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการมองเห็นแบรนด์ของคุณในการค้นหาท้องถิ่น เพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ และขับเคลื่อนรายได้ด้วยการปรับแต่งทุกช่องทางดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการค้นพบและการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น

นอกจากนี้ Uberall ยังให้บริการการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง, โซลูชันอัตโนมัติ, และการผสานรวมกับเว็บไซต์รีวิวชั้นนำ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเพิ่มการมองเห็นต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการเผยแพร่โดยอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์ที่สำคัญที่สุด
  • เพิ่มประสิทธิภาพทุกสัญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์ของคุณได้รับการแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นบน Google หรือ Google Home, Apple Maps หรือ Siri

ข้อจำกัด

  • การตั้งราคาอาจสูง และมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่

"มันค่อนข้างแพงสำหรับนักการตลาดที่ไม่มีประสบการณ์และนักการตลาดที่มีประสบการณ์ปานกลาง และมันมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับแอปพลิเคชันและคุณสมบัติของมัน" — รีวิวจาก Capterra*

การกำหนดราคา

  • ติดต่อเรา: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ถูกเลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • เฟื่องฟู: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4 จาก 5 (รีวิว 81+ รายการ)
  • Capterra: 4. 6 จาก 5 (29+ รีวิว)

9. Zendesk

ดีที่สุดสำหรับการจัดการข้อร้องเรียน, โซลูชันบริการลูกค้า, และระบบ CRM สำหรับการขาย

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม zendesk-crm
ผ่านทาง Zendesk

Zendeskเป็นซอฟต์แวร์การจัดการชื่อเสียงออนไลน์ที่ช่วยให้แบรนด์สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ติดตามการร้องเรียนของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ระบบตั๋วที่สามารถปรับแต่งได้ของ Zendesk, โปรไฟล์ลูกค้า, และโซลูชันการสนับสนุนอัตโนมัติสามารถช่วยคุณสร้างประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและส่วนตัวสำหรับลูกค้าทุกคนที่มาเยี่ยมชมธุรกิจของคุณได้ในขณะที่เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังของมันช่วยให้คุณสามารถติดตามการโต้ตอบของลูกค้า, ข้อร้องเรียน, และอื่น ๆ ได้

นอกจากนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Zendesk ช่วยให้ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถตอบสนองต่อปัญหาและข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และแบ่งปันข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะระหว่างกันได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมและผู้จัดการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารแบรนด์สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นร่วมกัน

คุณสมบัติ

  • จัดการข้อร้องเรียน, ข้อสอบถาม, และอื่น ๆ, และตอบกลับลูกค้าจากสถานที่เดียวที่รวมทุกอย่าง
  • เชื่อมต่อ Zendesk กับระบบเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 1,000 ระบบ รวมถึงแอปยอดนิยมของคุณ เช่น ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ใช้การสนทนาด้านข้างเพื่อให้ทีมภายในและภายนอกของคุณภายใน Zendesk Agent Workspace สามารถทำงานร่วมกันในตั๋วได้
  • กำหนดเวลาและเริ่มการประชุม Zoom กับลูกค้าของคุณได้โดยตรงจากตั๋วสนับสนุนด้วยการผสานรวม Zoom; การบันทึกการประชุมจะถูกโพสต์เป็นความคิดเห็นส่วนตัวในตั๋วโดยอัตโนมัติเพื่อให้การสนทนาที่สำคัญทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
  • ความสามารถของ AI และ Flow builder ช่วยให้คุณสามารถทำให้การโต้ตอบเป็นอัตโนมัติได้

ข้อจำกัด

  • กระบวนการตั้งค่าอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้รายอื่น

"ต้องมีการตั้งค่าจำนวนมากและใช้เวลานานในการติดตั้งซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะศูนย์ช่วยเหลือ" — รีวิวจาก Capterra

การกำหนดราคา

  • Zendesk สำหรับบริการ ชุดทีม: $49/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ชุดการเติบโต: $79/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ชุดมืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีมสวีท: $49/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • การเติบโตของห้องสวีท: $79/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • Suite Professional: $99/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • Zendesk สำหรับการขาย ทีม: $19/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี การเติบโต: $49/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
  • ทีม: $19/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • การเติบโต: $49/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
  • ทีมสวีท: $49/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • การเติบโตของห้องสวีท: $79/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • Suite Professional: $99/ตัวแทน/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
  • ทีม: $19/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • การเติบโต: $49/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
  • มืออาชีพ: $99/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3 จาก 5 (467+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,382 รายการ)

10. การทำงานเป็นทีม

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดแบบทีมเวิร์ค
ผ่านทางโครงการทีมเวิร์ค

Teamwork เป็นซอฟต์แวร์ความร่วมมือในโครงการที่เหมาะสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการปรับปรุงการจัดการแบรนด์ของตน Teamwork ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของตนได้โดยการสร้างพื้นที่ทำงานกลางที่สามารถเก็บและเข้าถึงทรัพยากรโครงการทั้งหมดได้โดยสมาชิกในทีม

คุณสมบัติ

  • แชทโครงการสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • มุมมองพอร์ตโฟลิโอเพื่อดูผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
  • รายงานการเผาไหม้, รายงานการใช้ประโยชน์, และการออกใบแจ้งหนี้

ข้อจำกัด

  • เทมเพลตโปรเจ็กต์ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
  • การแชททีมแบบบูรณาการเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
  • แผนการชำระเงินที่แพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดอื่น ๆ ในรายการนี้

ราคาโครงการทีมเวิร์ค

  • Teamwork Projects มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนโครงการทีมเวิร์คของลูกค้า

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 990+)
  • Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)

ยกระดับแบรนด์ของคุณไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

ซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยกระดับแบรนด์ของคุณไปอีกขั้น

จากการติดตามเป้าหมายทางการตลาดและการจัดการสินทรัพย์ของแบรนด์ ไปจนถึงการบริการลูกค้า การวิเคราะห์และการจัดสรรทรัพยากร มีเครื่องมือหลากหลายที่จะช่วยให้คุณเติบโตทางธุรกิจและสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง กุญแจสำคัญคือการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์และช่วยให้คุณสามารถดำเนินโครงการของคุณได้เร็วขึ้น

เมื่อคุณกำลังมองหาแอปเพื่อจัดการทุกแง่มุมของงานของคุณ คุณสามารถพึ่งพา ClickUp เพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น และเชื่อมต่อทีมการตลาดของคุณกับแผนกอื่น ๆ ไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่ให้แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่พร้อมคุณสมบัติที่แข็งแกร่งหลายร้อยอย่างเพื่อสนับสนุนแบรนด์ของคุณในขณะที่เติบโต แต่ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ ทำให้การนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียวและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพง่ายกว่าที่เคย ?⚡️

หากทั้งหมดนี้ฟังดูดีสำหรับคุณ ลองดูสิ—เริ่มต้นได้ฟรี!

บล็อก ClickUp CTA ง่ายๆ