10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบริการมืออาชีพในปี 2025

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

บริการวิชาชีพคือการให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งจัดทำโดยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ทนายความ สถาปนิก นักออกแบบ หรือนักเขียน

บริการวิชาชีพสามารถให้บริการโดยบุคคล [ฟรีแลนซ์], ธุรกิจขนาดเล็ก [เช่น สำนักงานกฎหมาย], หรือบริษัทใหญ่ [เช่น McKinsey หรือ Accenture]. ไม่ว่าขนาดของการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร บริการวิชาชีพมักถูกจัดส่งเป็นโครงการ.

หนึ่งในข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญขององค์กรให้บริการมืออาชีพคือระบบการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม. มันช่วยสาธิตให้ลูกค้าเห็นว่าคุณมีโครงสร้าง, กระบวนการ, ระบบ, และกลไกการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อดำเนินโครงการที่ซับซ้อนให้ประสบความสำเร็จ.

สงสัยว่าจะเลือกอย่างไร? เราได้นำความช่วยเหลือมาให้คุณแล้ว!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับบริการมืออาชีพ?

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีจะช่วยให้ที่ปรึกษาและบริษัทให้บริการวิชาชีพสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินงานของคุณได้ นี่คือวิธีการ

การจัดการโครงการที่คล่องตัวและครอบคลุมทุกด้าน

โซลูชันการจัดการโครงการสร้างความมั่นใจว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้. เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งนี้ ให้ค้นหา:

  • คุณสมบัติการจัดการงานพร้อมกำหนดเวลา, ทรัพยากร, และการพึ่งพา
  • การมองเห็นผ่านรายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์, แผนภูมิแกนต์ และมุมมองอื่น ๆ
  • ความสามารถในการกำหนดผู้ใช้และผู้ควบคุม

การจัดการเอกสารและความรู้

ลูกค้าจ้างที่ปรึกษาเพราะความเชี่ยวชาญของพวกเขาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีควรช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงสิ่งนั้นได้ มองหา:

  • คุณสมบัติเอกสารเพื่อนำเสนอเฟรมเวิร์กและเทมเพลต
  • รายการตรวจสอบสำหรับกระบวนการที่ทำซ้ำ
  • เครื่องมือ AI สำหรับการให้คำปรึกษาเพื่อสรุปบันทึกของคุณและสร้างงานจากบันทึกเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทีมจำเป็นต้องมารวมตัวกันและสร้างนวัตกรรม เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณจำเป็นต้องมี:

  • กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
  • แผนภาพความคิด
  • ความคิดเห็นสำหรับงานทั้งหมด

ความเป็นเลิศในกระบวนการ

ในระหว่างที่แก้ไขปัญหา การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ปรึกษาที่ดีจะช่วยให้กระบวนการนี้เป็นระบบอัตโนมัติด้วย:

  • การแจ้งเตือน
  • การแจ้งเตือน
  • แม่แบบที่สามารถทำซ้ำได้

นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมความสามารถทั้งหมดนี้และอื่น ๆ อีกมากมาย

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับบริการมืออาชีพที่ควรใช้

จากการนับครั้งล่าสุด มีเครื่องมือการจัดการโครงการให้คุณเลือกถึง 441 รายการแต่ละเครื่องมือมีการผสมผสานคุณสมบัติและความสามารถในการจัดการโครงการที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องเข้าใจได้ว่าคุณอาจรู้สึกสับสนกับตัวเลือกมากมายที่อยู่ตรงหน้าคุณ

ดังนั้น เราได้ทำการวิจัยให้คุณแล้ว เราได้คัดเลือกสิบอันดับแรกที่เหมาะที่สุดสำหรับบริการระดับมืออาชีพ

1. คลิกอัพ

คลิกอัพ สำหรับการบัญชี
ตัวอย่างของพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการใน ClickUp สำหรับสำนักงานบัญชี

ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรช่วยให้วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันโดยใช้การทำงานเอกสาร กระบวนการเป้าหมาย กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย! ออกแบบมาเพื่อให้ปรับแต่งได้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือขนาดของการดำเนินงานของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง อัปโหลดเทมเพลตที่เป็นกรรมสิทธิ์ รวบรวมข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม และค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการได้

คุณสามารถกำหนดผู้ใช้ตามความรับผิดชอบ, ความรับผิดชอบ, การปรึกษาหารือ, และการแจ้งให้ทราบ[RACI]ให้กับแต่ละงานได้

เทมเพลตเมทริกซ์ RACI ของ ClickUp
ใช้แม่แบบ ClickUp RACI Matrix เพื่อกำหนดบทบาทของพนักงานของคุณในภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ

ลูกค้าจากบริษัทบัญชี, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, และผู้ให้บริการด้านไอทีใช้ ClickUp ในการจัดการการดำเนินงาน. ด้วย ClickUp, คุณสามารถจัดการงาน, อยู่ในงบประมาณ,ปรับปรุงกระบวนการ, ตั้งการแจ้งเตือน, และทำให้การรายงานง่ายขึ้น, ทั้งหมดในที่เดียว.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

การจัดการโครงการแบบลำดับชั้น: แบ่งโครงการของคุณออกเป็น พื้นที่ทำงาน > พื้นที่ > โฟลเดอร์ > รายการ > งาน > งานย่อย รวมถึงรายการที่ต้องดำเนินการและรายการตรวจสอบด้วย

ลำดับความสำคัญ: ทำเครื่องหมายงานว่าเร่งด่วน สูง ปานกลาง หรือต่ำ และจัดการงานตามลำดับความสำคัญ

ClickUp Whiteboards พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน gif
ClickUp Whiteboards คือศูนย์กลางแบบรวมศูนย์และมองเห็นภาพได้ของคุณ เพื่อเปลี่ยนความคิดของทีมให้กลายเป็นกิจกรรมที่ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ไวท์บอร์ด: ระดมความคิด, ร่วมมือ, และวางแผนการทำงานของคุณบนไวท์บอร์ดดิจิทัลที่สามารถแชร์ได้

เอกสาร: จัดทำเอกสารกระบวนการหรือกรอบการทำงานของคุณและแชร์ได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถใช้เอกสารเพื่อจดบันทึก เขียนบันทึกการประชุม และอื่นๆ ได้อีกด้วย

15+ วิว: ดูโปรเจกต์ของคุณในแบบที่คุณต้องการ—มุมมองรายการสำหรับทุกงาน, มุมมองบอร์ดที่จัดกลุ่มตามสถานะ, มุมมองไทม์ไลน์เพื่อติดตามความคืบหน้า หรือมุมมองปฏิทินเพื่อดูล่วงหน้า

คลิกอัพ
ใช้ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ, เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า, และคุณสมบัติการร่วมมือมากมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามเวลา: หากคุณเป็นที่ปรึกษาที่คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง คุณสามารถติดตามเวลาได้ถึงวินาทีด้วยตัวจับเวลาของ ClickUp นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกเวลาในภายหลังได้ด้วยตนเอง

การปรับแต่ง: ปรับแต่งประเภทงาน, กระบวนการทำงาน, สถานะ, ฟิลด์, และแท็ก. จัดการโครงการของคุณตามสไตล์ของคุณ.

เทมเพลตสำหรับการให้คำปรึกษา: เอาชนะอุปสรรคของผู้จัดการโครงการด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกกรณีการใช้งานที่คุณต้องการ!

ภาพเคลื่อนไหว GIF สรุปภาพรวม ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้น สรุปและปรับแต่งข้อความ สร้างคำตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp AI: ใช้ AI เพื่อสรุปบันทึกการประชุม สร้างงานโดยอัตโนมัติ สร้างการแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย!

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ครั้งแรกอาจพบว่ามีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
  • ผู้ใช้ภายนอก เช่น ผู้รับเหมาหรือลูกค้า อาจจำเป็นต้องมีบัญชี ClickUp เพื่อดูโครงการ/แผนงานที่คุณได้แชร์ไว้กับพวกเขา ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ

ราคาของ ClickUp

ClickUp มีแผนราคาที่เหมาะกับทุกที่ปรึกษาหรือทีม:

ClickUp Brain: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $5/สมาชิกต่อพื้นที่ทำงาน/เดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 [2,000+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 7/5 [2,000+ รีวิว]

2. นิฟตี้

มุมมองงานที่สะดวก
ผ่านทางNifty

Nifty เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่รวมทีม เป้าหมาย และกระบวนการเข้าด้วยกัน ช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการได้โดยการสร้างงานและจัดระเบียบเป็นรายการ, แผนงานแบบ Kanban, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน และมุมมองแบบ Swimlane

ประกอบด้วยแบบฟอร์ม เอกสาร ไฟล์ การสนทนา การติดตามเวลา และการรายงานโครงการอัตโนมัติ

พื้นที่ทำงานร่วมกันอาจรกและทำให้รู้สึกหนักใจได้รวดเร็ว Nifty ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nifty

โครงสร้าง: โครงการถูกจัดโครงสร้างตามเป้าหมายหลัก และจากนั้นถูกแบ่งออกเป็นงานย่อย เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น ความคืบหน้าของเป้าหมายหลักจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

กระดานสนทนา: ทุกโครงการประกอบด้วยกระดานสนทนาและการผสานการทำงานกับ Zoom เพื่อการร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เอกสาร: Nifty มีตัวแก้ไขเอกสารแบบเบาในตัว อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเอกสารใน Google Docs คุณสามารถเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับระบบได้เช่นกัน

การติดตามเวลา: Nifty มอบวิธีที่ง่ายสำหรับที่ปรึกษาในการบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน คุณยังสามารถกำหนดอัตราค่าบริการเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมได้อีกด้วย

ข้อจำกัดที่น่าสนใจ

  • อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้นในการใช้งานเครื่องมือแบบครบวงจรนี้
  • มุมมองปฏิทินอาจไม่เพียงพอ
  • ความยืดหยุ่นที่จำกัดในการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ไม่สามารถเพิ่มโครงการเดียวกันภายใต้พอร์ตโฟลิโอหลายรายการ

ราคาที่ชาญฉลาด

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Nifty เพื่อสอบถามราคา

การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ

  • G2: 4. 7/5 [5000+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 8/5 [รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ]

3. ความคิด

ตัวอย่างวิกิทางวิศวกรรมที่สร้างขึ้นผ่านคุณสมบัติแบบฟอร์มอิสระของ Notion
ผ่านทางNotion

Notion เริ่มต้นเป็นเครื่องมือจดบันทึกที่เรียบง่ายพร้อมอินเทอร์เฟซ Markdown ที่ใช้งานง่ายสำหรับการบันทึกข้อมูลต่างๆ หากบริการวิชาชีพของคุณอยู่ในด้านการศึกษา การฝึกอบรม การโค้ช หรือการจัดการความรู้ Notion เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอเนื้อหาและทรัพยากรของคุณ

แม้ว่าปัจจุบันได้พัฒนาเป็นพื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุม รวมถึงวิกิ ฐานข้อมูล และการจัดการงาน แต่ก็ยังล้าหลังในบางคุณสมบัติขั้นสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • การเผยแพร่เนื้อหา: สร้างหน้าเว็บที่สะอาดและปราศจากความรก พร้อมแบนเนอร์และข้อความแบบ Markdown และเผยแพร่ทางออนไลน์ได้ฟรี
  • ลำดับชั้นของเอกสาร: จัดระเบียบเอกสารของคุณในลำดับชั้นของโฟลเดอร์, หน้า, และหน้าย่อย
  • ค้นหา: ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำจากพื้นที่ทำงาน
  • ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์: เขียนหรือแก้ไขเอกสาร รวมถึงแผนงานโครงการได้อย่างรวดเร็ว

Notion สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีสำหรับที่ปรึกษาอิสระ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนบล็อกสำหรับผู้ใช้แต่ละคน

ข้อจำกัดของ Notion

  • ไม่มีการติดตามเวลาในตัว
  • ไม่มีคุณสมบัติการรายงานแบบกำหนดเองและมุมมอง
  • ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับประเภทงาน, ตัวกรอง, หรือฟิลด์
  • ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดไฟล์

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อ Notion เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 [5000+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 8/5 [2000+ รีวิว]

โบนัส: เปรียบเทียบNotion กับ ClickUp

4. การทำงานเป็นทีม

มุมมองตารางของทีมเวิร์ก
ผ่านการทำงานเป็นทีม

Teamwork เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการออนไลน์ที่มีโมดูลออกแบบเฉพาะสำหรับองค์กรบริการมืออาชีพ ด้วย Teamwork คุณสามารถจัดการงานส่งมอบโครงการที่ซับซ้อนหลายงาน งานและงานย่อย กระบวนการ และเวลาได้

ในฐานะผู้เข้ามาใหม่ในวงการ ทีมเวิร์คยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนาคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย สำหรับผู้ให้คำปรึกษาอิสระและฟรีแลนซ์ ทีมเวิร์คอาจดูซับซ้อนเช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • แดชบอร์ดงานที่เข้าใจง่าย: เห็นเฉพาะงานล่าสุดของคุณเท่านั้น; สามารถปรับแต่งได้เพื่อใส่ชื่อบริษัทและโลโก้ของคุณ
  • การผสานอีเมล: ตอบกลับความคิดเห็นและการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล
  • การออกใบแจ้งหนี้: ติดตามเวลาที่ใช้ใน Teamwork คำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ สร้างแบบฟอร์มเวลาทำงาน และออกใบแจ้งหนี้ ทั้งหมดในที่เดียว
  • บัญชีลูกค้าฟรี: เปิดใช้งานการเข้าถึงลูกค้าหลายรายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของการทำงานเป็นทีม

  • อาจดูซับซ้อนในการตั้งค่าและเริ่มต้นใช้งาน
  • ไม่มีรายการตรวจสอบ
  • การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ

ราคาของทีมเวิร์ค

  • ฟรีตลอดไป: $0
  • อาหารเรียกน้ำย่อย: $8. 99
  • จัดส่ง: 13.99 ดอลลาร์
  • เติบโต: $25. 99
  • ขนาด: กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 [1050+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 5/5 [800+ รีวิว]

5. อาสนะ

ไทม์ไลน์ของอาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันการจัดการโครงการแบบข้ามสายงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มันถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนทีมต่างๆ เช่น การตลาด, การดำเนินงาน, ไอที, ผลิตภัณฑ์, และการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรที่นำโดยผู้ก่อตั้ง

แม้ว่าจะมีคุณสมบัติการวางแผนโครงการที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ยังไม่ถึงมาตรฐานของเครื่องมือแบบครบวงจร ในหลายๆ ด้าน ยังมีข้อบกพร่องอยู่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana

  • งานในหลายรายการ: ลดการทำงานซ้ำซ้อนโดยการเพิ่มงานใด ๆ ไปยังหลายโครงการ
  • การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย: จัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ติดตามโครงการ และตรวจสอบสถานะ
  • การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อเครื่องมือมากกว่า 200 รายการกับ Asana เพื่อมุมมองที่ครอบคลุมและราบรื่น
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบภาพ: ลากและวางงานข้ามไทม์ไลน์และปฏิทินเพื่อการจัดการที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Asana

  • คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
  • มีเพียงห้าครั้งที่ถูกดู จำกัดการมองเห็นสำหรับผู้จัดการโครงการ
  • ไม่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพ เช่น แผนผังความคิด

ราคาของ Asana

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Asana เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Asana

  • G2: 4. 4/5 [1050+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 5/5 [800+ รีวิว]

โบนัส:เปรียบเทียบ Asana กับ ClickUp

6. Wrike

มุมมองโครงการ Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บที่ได้รับรางวัลสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กรออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยทีมขนาดใหญ่ในองค์กรที่ต้องการฟีเจอร์ที่ซับซ้อนและสถาปัตยกรรมที่แข็งแกร่ง

เป็นผลสืบเนื่อง, Wrike อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและที่ปรึกษา.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • มุมมองสามหน้าต่าง: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มุ่งเน้นการเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ลำดับความสำคัญของงาน: ทำเครื่องหมายงานที่สำคัญ/เร่งด่วนเพื่อให้ทีมทำงานเหล่านั้นก่อน
  • การรายงาน: การรายงานอย่างครอบคลุมเพื่อติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า
  • ฟีดข่าว: ฟีดข่าวแบบโซเชียลมีเดียเพื่อให้คุณอัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีม

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ตัวกรองในตัวจะซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์ไว้โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งจำเป็นต้องลบออกด้วยตนเองเพื่อดูงานทั้งหมดพร้อมกัน
  • การแจ้งเตือนจากแอปภายนอกที่เชื่อมต่อบางตัวอาจใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมง
  • ไม่มีตัวเลือกแชท

ราคาของ Wrike

  • ส่วนตัว: $0
  • เริ่มต้น: $13. 49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $30. 49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Wrike เพื่อสอบถามราคา
  • Enterprise+: กรุณาติดต่อ Wrike เพื่อสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 4/5 [1050+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 5/5 [800+ รีวิว]

7. คินโทน

การจัดการโครงการ Kintone
ผ่านทางKintone

Kintone เป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งรวบรวมข้อมูล, กระบวนการทำงาน, และการร่วมมือไว้ด้วยกัน. ด้วย Kintone คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูล, กระบวนการทำงาน, และงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ.

คุณยังสามารถเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับข้อมูลเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้นได้อีกด้วย ด้วยความยืดหยุ่นในการจัดการฐานข้อมูล จึงเหมาะที่จะเป็นซอฟต์แวร์จัดการผู้ติดต่อของคุณ

ด้วยความสามารถในการปรับแต่งเช่นนี้ ก็มาพร้อมกับปัญหาและความสับสนเช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kintone

  • ความร่วมมือ: ฟีเจอร์แชทที่เก็บทุกการสนทนาไว้ในบริบท
  • บริการมืออาชีพ ระบบอัตโนมัติ: การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับการติดตามงาน
  • การปรับแต่ง: กำหนดขั้นตอนการทำงาน, งาน, การแจ้งเตือน, การอนุมัติ, และการส่งต่องานตามความต้องการ

ข้อจำกัดของ Kintone

  • UI ที่ใช้งานยากทำให้คุณต้องโทรหาตัวแทนบริการลูกค้าทุกครั้งที่คุณติดขัด
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
  • ขาดวิดีโอ/เอกสารเพื่อเรียนรู้เครื่องมือ

ราคาของ Kintones

  • 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Kintone

  • G2: 4. 6/5 [200+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 7/5 [140+ รีวิว]

8. Paymoapp

มุมมองไทม์ไลน์ของ Paymoapp
ผ่านPaymoapp

Paymo เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับที่ปรึกษาและธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยจัดการโครงการ งาน ทรัพยากร ไฟล์ การเงิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเวลาและผลกำไรได้ด้วยเครื่องมือนี้

เนื่องจากถูกออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็ก จึงมีคุณสมบัติด้านการทำงานร่วมกันและการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่จำกัด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymoapp

  • การติดตามเวลา: เมื่อตั้งค่าแล้ว ให้มันทำงานในพื้นหลังและบันทึกเวลาของคุณ
  • การออกใบแจ้งหนี้: แปลงบันทึกเวลาเป็นแบบฟอร์มเวลาเป็นใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
  • งบประมาณเวลา: กำหนดเวลาประมาณการสำหรับแต่ละงานและเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้จริง
  • ผู้จัดตารางทีม: ทำความเข้าใจปริมาณงานเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • งานที่ทำซ้ำ: สร้างงานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน

ข้อจำกัดของ Paymoapp

  • จำนวนการดูที่จำกัด—แสดงได้เฉพาะรายการ ตาราง กระดาน ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์
  • ตัวเลือกการผสานรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
  • ขาด UI ที่ใช้งานง่าย ส่งผลให้ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก

ราคาของ Paymoapp

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $9. 9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • สำนักงานขนาดเล็ก: $15.9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 23.9 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Paymoapp

  • G2: 4. 6/5 [550+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 8/5 [450+ รีวิว]

9. รังผึ้ง

การจัดการโครงการแบบฮีฟ
ผ่านทางHive

Hive เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมแบบผสมผสาน ช่วยให้ทีมบริการมืออาชีพปรับปรุงการมองเห็น การทำงานร่วมกัน และการมุ่งเน้นเป้าหมาย ด้วย Hive คุณสามารถกำหนดขอบเขตโครงการ มอบหมายงาน ติดตามเวลา ส่งการอัปเดตอัตโนมัติ รวบรวมข้อเสนอแนะ และติดตามความคืบหน้าได้

แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย แต่ความสมบูรณ์และความซับซ้อนของความสามารถในการจัดการโครงการนั้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hive

  • ความสัมพันธ์ของงาน: เชื่อมโยงการ์ดกับงานได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
  • โฟลเดอร์หลัก: รวบรวมข้อมูลและขอการอนุมัติทั้งหมดไว้ในที่เดียว
  • ลำดับชั้นของโครงการ: โครงการหลัก > โครงการย่อย > งาน > งานย่อย เพื่อการติดตามและการจัดการที่ง่ายขึ้น
  • การตรวจทาน: การตรวจทานเอกสารและวิดีโอในตัว

ข้อจำกัดของ Hive

  • บัตรงานรับเฉพาะข้อความเท่านั้น ไม่รับรูปภาพหรือสื่ออื่นใด
  • จำกัดการทำงานอัตโนมัติ 500 รายการ ไม่จำกัดตามแผน
  • ไม่สามารถเพิ่มกฎบางส่วนในคอลัมน์ Kanban ได้

ราคาของ Hive

  • ฟรี
  • ทีม: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Hive เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Hive

  • G2: 4. 6/5 [450+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 5/5 [150+ รีวิว]

10. Zoho Projects

มุมมอง Gantt และรายงานใน Zoho Projects
ผ่านทางZoho Projects

Zoho Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความหลากหลายและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ด้วย Zoho Projects คุณสามารถสร้างงาน อัตโนมัติการทำงาน และปรับแต่งฟิลด์ รูปแบบ และสถานะต่างๆ ได้

มีโมดูลที่ออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการเฉพาะทางอุตสาหกรรม เช่น การติดตามปัญหาและ SLA, แผนงาน, เป็นต้น

แม้ว่าจะเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่ง แต่ก็ขาดคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายอยู่บ้าง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • การผสานรวม: เชื่อมต่อเครื่องมือ Google Workspace ทั้งหมดเพื่อมุมมองแบบหน้าเดียว นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึง Dropbox, Github, Slack และ Google Apps Marketplace
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: สร้างเลย์เอาต์, ฟิลด์, มุมมอง, ฟังก์ชัน, แม่แบบโครงการ, แท็ก, แท็บเว็บ และอื่นๆ ตามความต้องการของคุณ
  • ความร่วมมือ: ตรวจสอบการสนทนาบนฟีดและสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านห้องแชทสาธารณะ/ส่วนตัว
  • การอัตโนมัติของงาน: ทำให้กฎทางธุรกิจ, SLA, เว็บฮุค, การแจ้งเตือน, และกฎของกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • การขาดคุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุม
  • การค้นหาในแถบงานจำกัดเฉพาะงานภายในโปรเจกต์เฉพาะเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งพื้นที่ทำงาน

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

Zoho Projects' ratings and reviews

  • G2: 4. 3/5 [รีวิว 350+]
  • Capterra: 4. 3/5 [400+ รีวิว]

ยกระดับบริการมืออาชีพของคุณด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม

มีเครื่องมือการจัดการโครงการมากมายหลายร้อยแบบและขนาด เราได้คัดสรรเครื่องมือที่ดีที่สุดสิบอันดับแรกเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของตลาด เลือกใช้เครื่องมือใดก็ได้จากด้านบนเพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณมีความคล่องตัว มุ่งเน้นกระบวนการ และมีการสื่อสารที่ดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดการวิจัยนี้ เราสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและดีที่สุดในประเภทนี้ คุณยังไม่เชื่อใช่ไหม?ลองใช้ฟรีวันนี้เลย

หรือคุณสามารถติดต่อฝ่ายขายของเราได้เช่นกัน ซึ่งพวกเขาจะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp สามารถทำงานให้คุณได้