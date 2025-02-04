10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบริการมืออาชีพในปี 2025

บริการวิชาชีพคือการให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งจัดทำโดยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ทนายความ สถาปนิก นักออกแบบ หรือนักเขียน
บริการวิชาชีพสามารถให้บริการโดยบุคคล [ฟรีแลนซ์], ธุรกิจขนาดเล็ก [เช่น สำนักงานกฎหมาย], หรือบริษัทใหญ่ [เช่น McKinsey หรือ Accenture]. ไม่ว่าขนาดของการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร บริการวิชาชีพมักถูกจัดส่งเป็นโครงการ.
หนึ่งในข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญขององค์กรให้บริการมืออาชีพคือระบบการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม. มันช่วยสาธิตให้ลูกค้าเห็นว่าคุณมีโครงสร้าง, กระบวนการ, ระบบ, และกลไกการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อดำเนินโครงการที่ซับซ้อนให้ประสบความสำเร็จ.
สงสัยว่าจะเลือกอย่างไร? เราได้นำความช่วยเหลือมาให้คุณแล้ว!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับบริการมืออาชีพ?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีจะช่วยให้ที่ปรึกษาและบริษัทให้บริการวิชาชีพสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินงานของคุณได้ นี่คือวิธีการ
การจัดการโครงการที่คล่องตัวและครอบคลุมทุกด้าน
โซลูชันการจัดการโครงการสร้างความมั่นใจว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้. เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งนี้ ให้ค้นหา:
- คุณสมบัติการจัดการงานพร้อมกำหนดเวลา, ทรัพยากร, และการพึ่งพา
- การมองเห็นผ่านรายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์, แผนภูมิแกนต์ และมุมมองอื่น ๆ
- ความสามารถในการกำหนดผู้ใช้และผู้ควบคุม
การจัดการเอกสารและความรู้
ลูกค้าจ้างที่ปรึกษาเพราะความเชี่ยวชาญของพวกเขาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีควรช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงสิ่งนั้นได้ มองหา:
- คุณสมบัติเอกสารเพื่อนำเสนอเฟรมเวิร์กและเทมเพลต
- รายการตรวจสอบสำหรับกระบวนการที่ทำซ้ำ
- เครื่องมือ AI สำหรับการให้คำปรึกษาเพื่อสรุปบันทึกของคุณและสร้างงานจากบันทึกเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ
ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทีมจำเป็นต้องมารวมตัวกันและสร้างนวัตกรรม เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณจำเป็นต้องมี:
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
- แผนภาพความคิด
- ความคิดเห็นสำหรับงานทั้งหมด
ความเป็นเลิศในกระบวนการ
ในระหว่างที่แก้ไขปัญหา การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ปรึกษาที่ดีจะช่วยให้กระบวนการนี้เป็นระบบอัตโนมัติด้วย:
- การแจ้งเตือน
- การแจ้งเตือน
- แม่แบบที่สามารถทำซ้ำได้
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมความสามารถทั้งหมดนี้และอื่น ๆ อีกมากมาย
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับบริการมืออาชีพที่ควรใช้
จากการนับครั้งล่าสุด มีเครื่องมือการจัดการโครงการให้คุณเลือกถึง 441 รายการแต่ละเครื่องมือมีการผสมผสานคุณสมบัติและความสามารถในการจัดการโครงการที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องเข้าใจได้ว่าคุณอาจรู้สึกสับสนกับตัวเลือกมากมายที่อยู่ตรงหน้าคุณ
ดังนั้น เราได้ทำการวิจัยให้คุณแล้ว เราได้คัดเลือกสิบอันดับแรกที่เหมาะที่สุดสำหรับบริการระดับมืออาชีพ
1. คลิกอัพ
ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรช่วยให้วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันโดยใช้การทำงานเอกสาร กระบวนการเป้าหมาย กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย! ออกแบบมาเพื่อให้ปรับแต่งได้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือขนาดของการดำเนินงานของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง อัปโหลดเทมเพลตที่เป็นกรรมสิทธิ์ รวบรวมข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม และค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการได้
คุณสามารถกำหนดผู้ใช้ตามความรับผิดชอบ, ความรับผิดชอบ, การปรึกษาหารือ, และการแจ้งให้ทราบ[RACI]ให้กับแต่ละงานได้
ลูกค้าจากบริษัทบัญชี, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, และผู้ให้บริการด้านไอทีใช้ ClickUp ในการจัดการการดำเนินงาน. ด้วย ClickUp, คุณสามารถจัดการงาน, อยู่ในงบประมาณ,ปรับปรุงกระบวนการ, ตั้งการแจ้งเตือน, และทำให้การรายงานง่ายขึ้น, ทั้งหมดในที่เดียว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
การจัดการโครงการแบบลำดับชั้น: แบ่งโครงการของคุณออกเป็น พื้นที่ทำงาน > พื้นที่ > โฟลเดอร์ > รายการ > งาน > งานย่อย รวมถึงรายการที่ต้องดำเนินการและรายการตรวจสอบด้วย
ลำดับความสำคัญ: ทำเครื่องหมายงานว่าเร่งด่วน สูง ปานกลาง หรือต่ำ และจัดการงานตามลำดับความสำคัญ
ไวท์บอร์ด: ระดมความคิด, ร่วมมือ, และวางแผนการทำงานของคุณบนไวท์บอร์ดดิจิทัลที่สามารถแชร์ได้
เอกสาร: จัดทำเอกสารกระบวนการหรือกรอบการทำงานของคุณและแชร์ได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถใช้เอกสารเพื่อจดบันทึก เขียนบันทึกการประชุม และอื่นๆ ได้อีกด้วย
15+ วิว: ดูโปรเจกต์ของคุณในแบบที่คุณต้องการ—มุมมองรายการสำหรับทุกงาน, มุมมองบอร์ดที่จัดกลุ่มตามสถานะ, มุมมองไทม์ไลน์เพื่อติดตามความคืบหน้า หรือมุมมองปฏิทินเพื่อดูล่วงหน้า
การติดตามเวลา: หากคุณเป็นที่ปรึกษาที่คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง คุณสามารถติดตามเวลาได้ถึงวินาทีด้วยตัวจับเวลาของ ClickUp นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกเวลาในภายหลังได้ด้วยตนเอง
การปรับแต่ง: ปรับแต่งประเภทงาน, กระบวนการทำงาน, สถานะ, ฟิลด์, และแท็ก. จัดการโครงการของคุณตามสไตล์ของคุณ.
เทมเพลตสำหรับการให้คำปรึกษา: เอาชนะอุปสรรคของผู้จัดการโครงการด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกกรณีการใช้งานที่คุณต้องการ!
ClickUp AI: ใช้ AI เพื่อสรุปบันทึกการประชุม สร้างงานโดยอัตโนมัติ สร้างการแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจพบว่ามีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- ผู้ใช้ภายนอก เช่น ผู้รับเหมาหรือลูกค้า อาจจำเป็นต้องมีบัญชี ClickUp เพื่อดูโครงการ/แผนงานที่คุณได้แชร์ไว้กับพวกเขา ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนราคาที่เหมาะกับทุกที่ปรึกษาหรือทีม:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: มีบริการราคาพิเศษตามความต้องการกรุณาติดต่อทีมขายของเราเพื่อหาแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
ClickUp Brain: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $5/สมาชิกต่อพื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 [2,000+ รีวิว]
- Capterra: 4. 7/5 [2,000+ รีวิว]
2. นิฟตี้
Nifty เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่รวมทีม เป้าหมาย และกระบวนการเข้าด้วยกัน ช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการได้โดยการสร้างงานและจัดระเบียบเป็นรายการ, แผนงานแบบ Kanban, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน และมุมมองแบบ Swimlane
ประกอบด้วยแบบฟอร์ม เอกสาร ไฟล์ การสนทนา การติดตามเวลา และการรายงานโครงการอัตโนมัติ
พื้นที่ทำงานร่วมกันอาจรกและทำให้รู้สึกหนักใจได้รวดเร็ว Nifty ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nifty
โครงสร้าง: โครงการถูกจัดโครงสร้างตามเป้าหมายหลัก และจากนั้นถูกแบ่งออกเป็นงานย่อย เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น ความคืบหน้าของเป้าหมายหลักจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
กระดานสนทนา: ทุกโครงการประกอบด้วยกระดานสนทนาและการผสานการทำงานกับ Zoom เพื่อการร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เอกสาร: Nifty มีตัวแก้ไขเอกสารแบบเบาในตัว อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเอกสารใน Google Docs คุณสามารถเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับระบบได้เช่นกัน
การติดตามเวลา: Nifty มอบวิธีที่ง่ายสำหรับที่ปรึกษาในการบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน คุณยังสามารถกำหนดอัตราค่าบริการเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมได้อีกด้วย
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้นในการใช้งานเครื่องมือแบบครบวงจรนี้
- มุมมองปฏิทินอาจไม่เพียงพอ
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดในการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ไม่สามารถเพิ่มโครงการเดียวกันภายใต้พอร์ตโฟลิโอหลายรายการ
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Nifty เพื่อสอบถามราคา
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5 [5000+ รีวิว]
- Capterra: 4. 8/5 [รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ]
3. ความคิด
Notion เริ่มต้นเป็นเครื่องมือจดบันทึกที่เรียบง่ายพร้อมอินเทอร์เฟซ Markdown ที่ใช้งานง่ายสำหรับการบันทึกข้อมูลต่างๆ หากบริการวิชาชีพของคุณอยู่ในด้านการศึกษา การฝึกอบรม การโค้ช หรือการจัดการความรู้ Notion เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอเนื้อหาและทรัพยากรของคุณ
แม้ว่าปัจจุบันได้พัฒนาเป็นพื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุม รวมถึงวิกิ ฐานข้อมูล และการจัดการงาน แต่ก็ยังล้าหลังในบางคุณสมบัติขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- การเผยแพร่เนื้อหา: สร้างหน้าเว็บที่สะอาดและปราศจากความรก พร้อมแบนเนอร์และข้อความแบบ Markdown และเผยแพร่ทางออนไลน์ได้ฟรี
- ลำดับชั้นของเอกสาร: จัดระเบียบเอกสารของคุณในลำดับชั้นของโฟลเดอร์, หน้า, และหน้าย่อย
- ค้นหา: ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำจากพื้นที่ทำงาน
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์: เขียนหรือแก้ไขเอกสาร รวมถึงแผนงานโครงการได้อย่างรวดเร็ว
Notion สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีสำหรับที่ปรึกษาอิสระ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนบล็อกสำหรับผู้ใช้แต่ละคน
ข้อจำกัดของ Notion
- ไม่มีการติดตามเวลาในตัว
- ไม่มีคุณสมบัติการรายงานแบบกำหนดเองและมุมมอง
- ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับประเภทงาน, ตัวกรอง, หรือฟิลด์
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดไฟล์
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อ Notion เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 [5000+ รีวิว]
- Capterra: 4. 8/5 [2000+ รีวิว]
โบนัส: เปรียบเทียบNotion กับ ClickUp
4. การทำงานเป็นทีม
Teamwork เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการออนไลน์ที่มีโมดูลออกแบบเฉพาะสำหรับองค์กรบริการมืออาชีพ ด้วย Teamwork คุณสามารถจัดการงานส่งมอบโครงการที่ซับซ้อนหลายงาน งานและงานย่อย กระบวนการ และเวลาได้
ในฐานะผู้เข้ามาใหม่ในวงการ ทีมเวิร์คยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนาคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย สำหรับผู้ให้คำปรึกษาอิสระและฟรีแลนซ์ ทีมเวิร์คอาจดูซับซ้อนเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- แดชบอร์ดงานที่เข้าใจง่าย: เห็นเฉพาะงานล่าสุดของคุณเท่านั้น; สามารถปรับแต่งได้เพื่อใส่ชื่อบริษัทและโลโก้ของคุณ
- การผสานอีเมล: ตอบกลับความคิดเห็นและการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล
- การออกใบแจ้งหนี้: ติดตามเวลาที่ใช้ใน Teamwork คำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ สร้างแบบฟอร์มเวลาทำงาน และออกใบแจ้งหนี้ ทั้งหมดในที่เดียว
- บัญชีลูกค้าฟรี: เปิดใช้งานการเข้าถึงลูกค้าหลายรายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของการทำงานเป็นทีม
- อาจดูซับซ้อนในการตั้งค่าและเริ่มต้นใช้งาน
- ไม่มีรายการตรวจสอบ
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
ราคาของทีมเวิร์ค
- ฟรีตลอดไป: $0
- อาหารเรียกน้ำย่อย: $8. 99
- จัดส่ง: 13.99 ดอลลาร์
- เติบโต: $25. 99
- ขนาด: กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 [1050+ รีวิว]
- Capterra: 4. 5/5 [800+ รีวิว]
5. อาสนะ
Asana เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันการจัดการโครงการแบบข้ามสายงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มันถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนทีมต่างๆ เช่น การตลาด, การดำเนินงาน, ไอที, ผลิตภัณฑ์, และการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรที่นำโดยผู้ก่อตั้ง
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติการวางแผนโครงการที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ยังไม่ถึงมาตรฐานของเครื่องมือแบบครบวงจร ในหลายๆ ด้าน ยังมีข้อบกพร่องอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- งานในหลายรายการ: ลดการทำงานซ้ำซ้อนโดยการเพิ่มงานใด ๆ ไปยังหลายโครงการ
- การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย: จัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ติดตามโครงการ และตรวจสอบสถานะ
- การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อเครื่องมือมากกว่า 200 รายการกับ Asana เพื่อมุมมองที่ครอบคลุมและราบรื่น
- ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบภาพ: ลากและวางงานข้ามไทม์ไลน์และปฏิทินเพื่อการจัดการที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Asana
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
- มีเพียงห้าครั้งที่ถูกดู จำกัดการมองเห็นสำหรับผู้จัดการโครงการ
- ไม่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพ เช่น แผนผังความคิด
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Asana เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Asana
- G2: 4. 4/5 [1050+ รีวิว]
- Capterra: 4. 5/5 [800+ รีวิว]
โบนัส:เปรียบเทียบ Asana กับ ClickUp
6. Wrike
Wrike เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บที่ได้รับรางวัลสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กรออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยทีมขนาดใหญ่ในองค์กรที่ต้องการฟีเจอร์ที่ซับซ้อนและสถาปัตยกรรมที่แข็งแกร่ง
เป็นผลสืบเนื่อง, Wrike อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและที่ปรึกษา.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- มุมมองสามหน้าต่าง: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มุ่งเน้นการเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ลำดับความสำคัญของงาน: ทำเครื่องหมายงานที่สำคัญ/เร่งด่วนเพื่อให้ทีมทำงานเหล่านั้นก่อน
- การรายงาน: การรายงานอย่างครอบคลุมเพื่อติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า
- ฟีดข่าว: ฟีดข่าวแบบโซเชียลมีเดียเพื่อให้คุณอัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีม
ข้อจำกัดของ Wrike
- ตัวกรองในตัวจะซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์ไว้โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งจำเป็นต้องลบออกด้วยตนเองเพื่อดูงานทั้งหมดพร้อมกัน
- การแจ้งเตือนจากแอปภายนอกที่เชื่อมต่อบางตัวอาจใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมง
- ไม่มีตัวเลือกแชท
ราคาของ Wrike
- ส่วนตัว: $0
- เริ่มต้น: $13. 49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $30. 49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Wrike เพื่อสอบถามราคา
- Enterprise+: กรุณาติดต่อ Wrike เพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 4/5 [1050+ รีวิว]
- Capterra: 4. 5/5 [800+ รีวิว]
7. คินโทน
Kintone เป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งรวบรวมข้อมูล, กระบวนการทำงาน, และการร่วมมือไว้ด้วยกัน. ด้วย Kintone คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูล, กระบวนการทำงาน, และงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ.
คุณยังสามารถเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับข้อมูลเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้นได้อีกด้วย ด้วยความยืดหยุ่นในการจัดการฐานข้อมูล จึงเหมาะที่จะเป็นซอฟต์แวร์จัดการผู้ติดต่อของคุณ
ด้วยความสามารถในการปรับแต่งเช่นนี้ ก็มาพร้อมกับปัญหาและความสับสนเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kintone
- ความร่วมมือ: ฟีเจอร์แชทที่เก็บทุกการสนทนาไว้ในบริบท
- บริการมืออาชีพ ระบบอัตโนมัติ: การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับการติดตามงาน
- การปรับแต่ง: กำหนดขั้นตอนการทำงาน, งาน, การแจ้งเตือน, การอนุมัติ, และการส่งต่องานตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ Kintone
- UI ที่ใช้งานยากทำให้คุณต้องโทรหาตัวแทนบริการลูกค้าทุกครั้งที่คุณติดขัด
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
- ขาดวิดีโอ/เอกสารเพื่อเรียนรู้เครื่องมือ
ราคาของ Kintones
- 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Kintone
- G2: 4. 6/5 [200+ รีวิว]
- Capterra: 4. 7/5 [140+ รีวิว]
8. Paymoapp
Paymo เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับที่ปรึกษาและธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยจัดการโครงการ งาน ทรัพยากร ไฟล์ การเงิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเวลาและผลกำไรได้ด้วยเครื่องมือนี้
เนื่องจากถูกออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็ก จึงมีคุณสมบัติด้านการทำงานร่วมกันและการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่จำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymoapp
- การติดตามเวลา: เมื่อตั้งค่าแล้ว ให้มันทำงานในพื้นหลังและบันทึกเวลาของคุณ
- การออกใบแจ้งหนี้: แปลงบันทึกเวลาเป็นแบบฟอร์มเวลาเป็นใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
- งบประมาณเวลา: กำหนดเวลาประมาณการสำหรับแต่ละงานและเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้จริง
- ผู้จัดตารางทีม: ทำความเข้าใจปริมาณงานเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- งานที่ทำซ้ำ: สร้างงานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน
ข้อจำกัดของ Paymoapp
- จำนวนการดูที่จำกัด—แสดงได้เฉพาะรายการ ตาราง กระดาน ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์
- ตัวเลือกการผสานรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
- ขาด UI ที่ใช้งานง่าย ส่งผลให้ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก
ราคาของ Paymoapp
- ฟรี
- เริ่มต้น: $9. 9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สำนักงานขนาดเล็ก: $15.9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 23.9 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Paymoapp
- G2: 4. 6/5 [550+ รีวิว]
- Capterra: 4. 8/5 [450+ รีวิว]
9. รังผึ้ง
Hive เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมแบบผสมผสาน ช่วยให้ทีมบริการมืออาชีพปรับปรุงการมองเห็น การทำงานร่วมกัน และการมุ่งเน้นเป้าหมาย ด้วย Hive คุณสามารถกำหนดขอบเขตโครงการ มอบหมายงาน ติดตามเวลา ส่งการอัปเดตอัตโนมัติ รวบรวมข้อเสนอแนะ และติดตามความคืบหน้าได้
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย แต่ความสมบูรณ์และความซับซ้อนของความสามารถในการจัดการโครงการนั้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hive
- ความสัมพันธ์ของงาน: เชื่อมโยงการ์ดกับงานได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
- โฟลเดอร์หลัก: รวบรวมข้อมูลและขอการอนุมัติทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ลำดับชั้นของโครงการ: โครงการหลัก > โครงการย่อย > งาน > งานย่อย เพื่อการติดตามและการจัดการที่ง่ายขึ้น
- การตรวจทาน: การตรวจทานเอกสารและวิดีโอในตัว
ข้อจำกัดของ Hive
- บัตรงานรับเฉพาะข้อความเท่านั้น ไม่รับรูปภาพหรือสื่ออื่นใด
- จำกัดการทำงานอัตโนมัติ 500 รายการ ไม่จำกัดตามแผน
- ไม่สามารถเพิ่มกฎบางส่วนในคอลัมน์ Kanban ได้
ราคาของ Hive
- ฟรี
- ทีม: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Hive เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Hive
- G2: 4. 6/5 [450+ รีวิว]
- Capterra: 4. 5/5 [150+ รีวิว]
10. Zoho Projects
Zoho Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความหลากหลายและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ด้วย Zoho Projects คุณสามารถสร้างงาน อัตโนมัติการทำงาน และปรับแต่งฟิลด์ รูปแบบ และสถานะต่างๆ ได้
มีโมดูลที่ออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการเฉพาะทางอุตสาหกรรม เช่น การติดตามปัญหาและ SLA, แผนงาน, เป็นต้น
แม้ว่าจะเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่ง แต่ก็ขาดคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายอยู่บ้าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- การผสานรวม: เชื่อมต่อเครื่องมือ Google Workspace ทั้งหมดเพื่อมุมมองแบบหน้าเดียว นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึง Dropbox, Github, Slack และ Google Apps Marketplace
- ความสามารถในการปรับแต่ง: สร้างเลย์เอาต์, ฟิลด์, มุมมอง, ฟังก์ชัน, แม่แบบโครงการ, แท็ก, แท็บเว็บ และอื่นๆ ตามความต้องการของคุณ
- ความร่วมมือ: ตรวจสอบการสนทนาบนฟีดและสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านห้องแชทสาธารณะ/ส่วนตัว
- การอัตโนมัติของงาน: ทำให้กฎทางธุรกิจ, SLA, เว็บฮุค, การแจ้งเตือน, และกฎของกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- การขาดคุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุม
- การค้นหาในแถบงานจำกัดเฉพาะงานภายในโปรเจกต์เฉพาะเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งพื้นที่ทำงาน
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- พรีเมียม: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho Projects' ratings and reviews
- G2: 4. 3/5 [รีวิว 350+]
- Capterra: 4. 3/5 [400+ รีวิว]
ยกระดับบริการมืออาชีพของคุณด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม
มีเครื่องมือการจัดการโครงการมากมายหลายร้อยแบบและขนาด เราได้คัดสรรเครื่องมือที่ดีที่สุดสิบอันดับแรกเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของตลาด เลือกใช้เครื่องมือใดก็ได้จากด้านบนเพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณมีความคล่องตัว มุ่งเน้นกระบวนการ และมีการสื่อสารที่ดี
อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดการวิจัยนี้ เราสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและดีที่สุดในประเภทนี้ คุณยังไม่เชื่อใช่ไหม?ลองใช้ฟรีวันนี้เลย
หรือคุณสามารถติดต่อฝ่ายขายของเราได้เช่นกัน ซึ่งพวกเขาจะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp สามารถทำงานให้คุณได้