11 แบบฟอร์มติดตามและบันทึกปัญหาฟรีใน Excel และ ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบการติดตามปัญหา?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "เทมเพลตการติดตามปัญหาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดหมวดหมู่ปัญหา วางแผนกลยุทธ์การแก้ไข และในที่สุดแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย" } } ] }
ไม่ว่าคุณจะนำเสนอสินค้าหรือบริการใดก็ตาม ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ้นทุกวันและคุณกับทีมของคุณจำเป็นต้องจัดการกับมัน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ไม่พอใจหรือการส่งสินค้าที่สูญหาย คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์และเครื่องมือติดตามปัญหาเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการปัญหาของคุณคือการใช้เทมเพลตติดตามปัญหา ไม่ว่าคุณจะต้องการติดตามความคิดเห็นของลูกค้าหรือระบุและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็ว การมีระบบที่เชื่อถือได้สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
โชคดีที่มีเทมเพลตมากมายที่สามารถช่วยคุณทำสิ่งนี้ได้ ในบทความนี้ เราจะสำรวจเทมเพลตการติดตามปัญหาที่เราชื่นชอบบางส่วน ตั้งแต่การจัดการบริการลูกค้าไปจนถึงความปลอดภัยทางไอที เพื่อให้คุณสามารถหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณได้!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 11 แบบฟอร์มติดตามปัญหาและบันทึกฟรี เพื่อช่วยให้ทีมติดตามปัญหา วางแผนการแก้ไข และแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น
- เทมเพลตติดตามปัญหา ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
- เทมเพลตบันทึกปัญหา ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและติดตามปัญหาอย่างเป็นระบบ
- เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์
- เทมเพลตรายงานข้อบกพร่อง ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานข้อบกพร่องที่มีโครงสร้างและการแก้ไขที่รวดเร็วขึ้น
- เทมเพลตการติดตามปัญหาการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า
- ClickUp Agency Client Health Tracker โดย Zenpilot – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าและความเสี่ยง
- เทมเพลตความปลอดภัยด้านไอทีของ ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของไอที
- เทมเพลตบันทึกปัญหาการจัดส่ง ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปัญหาการจัดส่งและการขนส่ง
- เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็น ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบความคิดเห็นจากผู้ใช้
- เทมเพลตศูนย์ช่วยเหลือ ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคำขอและคำร้องขอความช่วยเหลือแบบรวมศูนย์
- เทมเพลต Excel สำหรับติดตามปัญหาในห้องปฏิบัติการ – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปัญหาโดยใช้สเปรดชีต
ทำไมการติดตามปัญหาจึงมีความสำคัญ?
เทมเพลตการติดตามปัญหาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดหมวดหมู่ปัญหา วางแผนกลยุทธ์การแก้ไข และในที่สุดแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับทุกโครงการ จะมีความท้าทายเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจรวมถึงฟีเจอร์ที่ทำงานไม่ตรงตามที่คาดหวัง ข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า
วัตถุประสงค์ของเทมเพลตการติดตามปัญหาคือการจัดการปัญหาของโครงการและติดตามความคืบหน้าของปัญหาเหล่านั้นจนกว่าจะได้รับการแก้ไข ด้วยวิธีนี้ ทีมงานของคุณสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเมื่อปัญหาเกิดขึ้น โดยไม่มีความเสี่ยงที่ปัญหาจะถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไขเป็นเวลานานเกินไป
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตติดตามปัญหาดี?
เทมเพลตการติดตามปัญหาที่ดีที่สุดล้วนมีคุณลักษณะสำคัญบางประการร่วมกัน เพื่อให้เป็นเทมเพลตการติดตามปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ควรมีคุณสมบัติดังนี้:
- เข้าใจง่าย: UI ที่ดีควรช่วยให้ผู้คนสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ในทันที
- ปรับแต่งได้: มีหลายมุมมองทำให้แม่แบบสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
- ฉลาด: อนุญาตให้มีการป้อนข้อมูลที่ง่ายและเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
- สามารถดำเนินการได้: รวมช่องว่างสำหรับสมาชิกทีมในการเรียนรู้ว่าปัญหาคืออะไรและสิ่งที่พวกเขาต้องทำเพื่อแก้ไขปัญหา
11 แบบฟอร์มติดตามปัญหาฟรีใน Excel & ClickUp
บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายรูปแบบทุกวัน นี่คือชุดเทมเพลตฟรี 11 แบบที่จะช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. แม่แบบติดตามปัญหา ClickUp
บางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรที่หรูหราเกินไปเลยแม่แบบติดตามปัญหาของ ClickUpนั้นเรียบง่าย ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับทีมเกือบทุกประเภท สิ่งนี้ทำให้แม่แบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องมือหลักสำหรับหลายทีม
อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะมันเป็นเทมเพลตพื้นฐานไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีลูกเล่นอะไรเลย ตัวอย่างเช่น เทมเพลต Issue Tracker มีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์หลายแบบ เพียงแค่คลิกปุ่มเดียว ก็สามารถเปลี่ยนจากแผนภูมิแกนต์เป็นมุมมองรายการได้ตามความต้องการของคุณ
นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับคอลัมน์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดที่คุณอาจต้องการเพื่อติดตามปัญหาการจัดการโครงการแบบเรียลไทม์ ซึ่งรวมถึง:
- ลำดับความสำคัญของงาน
- บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
- วันเริ่มต้น
- วันครบกำหนด
- แผนก
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น หากคุณเห็นสิ่งที่คุณต้องการ (หรือไม่ต้องการ) ก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย
หากคุณเป็นมือใหม่ในการใช้เทมเพลตติดตามปัญหา หรือเพียงแค่ต้องการอะไรสักอย่างเพื่อจัดการกับงานค้างของทีมคุณ คุณไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกต่อไป—นี่คือตัวเลือกเทมเพลตที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ!
2. แม่แบบบันทึกปัญหา ClickUp
เทมเพลตติดตามระดับความเสี่ยงของ ClickUpเป็นโซลูชันที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการจัดลำดับความสำคัญของงานและมั่นใจว่างานที่สำคัญที่สุดได้รับการจัดการก่อน
เทมเพลตนี้ให้ทีมมีภาพรวมที่กระชับของงานที่สำคัญที่สุด ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเหล่านั้นก่อน ความสามารถในการปรับรูปแบบเทมเพลตอย่างรวดเร็วเป็นมุมมองต่าง ๆ (เช่น แผนภูมิแกนต์หรือมุมมองรายการ) เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมที่ทำให้การจัดการความเสี่ยงง่ายยิ่งขึ้น
ระบบติดตามปัญหาความเสี่ยงยังมาพร้อมกับคอลัมน์ที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการ ดังนั้นคุณจะต้องใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการดาวน์โหลดเทมเพลตนี้และทำให้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของทีมคุณ
ดูว่าคุณสามารถควบคุมปัญหาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรด้วยการดาวน์โหลดเทมเพลตติดตามปัญหาตามระดับความเสี่ยงของเราวันนี้
3. แม่แบบการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
มันเป็นความจริงที่ไม่มีใครชอบแมลง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกมันอยู่ในซอฟต์แวร์ของคุณ โชคดีที่ด้วยเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp การกำจัดข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาจึงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย
เทมเพลตนี้ทำเช่นนี้โดยทำให้ความสามารถในการรายงาน ติดตาม และแก้ไขข้อบกพร่องเป็นเรื่องง่ายที่สุดสำหรับทีมของคุณ แทนที่จะต้องพึ่งพาตารางสเปรดชีตที่ซับซ้อนหรือข้อความไม่เป็นทางการใน Slack เทมเพลตแบบรวมศูนย์นี้สามารถเป็นวิธีที่ทีมของคุณใช้มากที่สุดในการรับทราบข้อบกพร่องที่รู้จักและจัดการได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถใช้พลังของการจัดระเบียบและการทำงานเป็นทีมเพื่อลดข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำงานร่วมกับหลายแผนกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขข้อบกพร่องได้ ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถรายงานข้อบกพร่องที่ผู้ใช้แจ้งมาได้ ทีมผลิตภัณฑ์สามารถประเมินระดับความเสี่ยงและสร้างรายงานข้อบกพร่องได้ และทีมวิศวกรรมสามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังรองรับมุมมองหลายแบบ ทำให้การติดตามข้อบกพร่องและปัญหาทั้งหมดของคุณเกิดขึ้นในที่เดียว เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองต่อไปนี้:
- มุมมองรายการ: ดูงานที่เปิดอยู่ของคุณและจัดระเบียบตามลำดับความสำคัญ, คะแนน Scrum, และอื่น ๆ
- มุมมองบอร์ด: ใช้บอร์ดคัมบังแบบลากและวางเพื่อติดตามสถานะการแก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการของคุณ
- มุมมองปริมาณงาน: ดูปริมาณงานของทีมคุณเพื่อให้คุณสามารถป้องกันปัญหาคอขวดได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
- มุมมองแบบฟอร์ม:ค้นหาการส่งรายงานข้อบกพร่องทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว
- มุมมองไทม์ไลน์: วางแผนการริเริ่มของทีมคุณบนไทม์ไลน์เพื่อให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าคุณจะไปถึงเป้าหมาย A ไปยังเป้าหมาย B ได้อย่างไรและเมื่อใด
ดังนั้น หากคุณต้องการซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้อย่างราบรื่น ให้จับคู่เทมเพลตนี้กับซอฟต์แวร์ติดตามข้อผิดพลาดที่ยอดเยี่ยม แล้วคุณจะไม่มีปัญหาข้อผิดพลาดในเวลาไม่นาน!
4. แม่แบบรายงานข้อบกพร่อง ClickUp
บ่อยครั้งที่เราพบข้อผิดพลาดในเวลาที่ไม่เหมาะสมที่สุด เมื่อคุณกำลังทำอย่างอื่น สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำคือสร้างรายงานข้อผิดพลาดอย่างละเอียดสำหรับทีมของคุณ
นั่นคือเหตุผลที่เราสร้างเทมเพลตรายงานข้อบกพร่อง ClickUp ขึ้นมา
เทมเพลตรายงานข้อบกพร่องของ ClickUp เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการรายงาน ติดตามและจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา
เทมเพลตรายงานข้อบกพร่องนี้ประกอบด้วยคำถามโดยละเอียดที่ช่วยให้คุณสามารถรายงานปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น:
- รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่เกิดข้อผิดพลาด
- แพลตฟอร์มที่มันเกิดขึ้น
- คุณสมบัติที่ได้รับผลกระทบ
- ขั้นตอนการทำซ้ำ
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น หากคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการติดตามพร้อมกับรายงานข้อบกพร่องแต่ละรายการ คุณสามารถเพิ่มได้อย่างง่ายดาย
ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยการเพิ่มเทมเพลตรายงานข้อผิดพลาดของเราวันนี้!
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์หรือไม่? ลองดูเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ 20แบบนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
5. แม่แบบการติดตามปัญหาการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUp
มีไม่กี่สิ่งที่ยากกว่าการบริการลูกค้าที่ดี. ต้องใช้เวลา, ความอดทน, และทรัพยากรเพื่อให้ลูกค้าได้รับการแก้ไขปัญหาที่น่ากังวลอย่างน่าพอใจ.
วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือการใช้เครื่องมือจัดระเบียบที่เหมาะสม โดยแม่แบบการติดตามปัญหาการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUpสามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างดีเยี่ยม
ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อจัดระเบียบลูกค้าทั้งหมด ข้อเสนอแนะ และลำดับความสำคัญในที่เดียว นอกจากนี้ยังสามารถติดตามความคืบหน้า คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า สร้างตั๋วงาน และทำงานร่วมกับทีมหรือแผนกอื่นๆ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ได้อีกด้วย
ดังนั้นอย่าทำให้งานที่ยากอยู่แล้วยากขึ้นไปอีก เริ่มใช้เทมเพลตการติดตามปัญหาการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUp และมอบความช่วยเหลือทั้งหมดที่ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณต้องการ เพื่อให้พวกเขาสามารถมอบบริการที่น่าประทับใจซึ่งลูกค้าคาดหวังได้
6. ClickUp Agency Client Health Tracker โดย Zenpilot
ในโลกของเอเจนซี การติดตามปัญหาของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้า นั่นคือเหตุผลที่ClickUp Agency Client Health Tracker จาก Zenpilot Templateเข้ามาช่วยได้ เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้นี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามสุขภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย ทำให้การจัดการข้อมูลลูกค้าและการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องง่าย
ด้วย ClickUp Agency Client Health Tracker หน่วยงานสามารถติดตามข้อมูลสำคัญ เช่น ระดับความพึงพอใจของลูกค้า จุดสัมผัส และข้อเสนอแนะ ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการเชิงรุกและรักษาความพึงพอใจของลูกค้าได้ ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในที่เดียว จึงง่ายต่อการระบุรูปแบบและแนวโน้ม ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับบริการให้เหมาะสมและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม
โดยการผสานระบบติดตามสุขภาพลูกค้าของ ClickUp Agency เข้ากับกระบวนการติดตามปัญหาของเอเจนซีของคุณ คุณจะสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และติดตามปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. แม่แบบความปลอดภัยด้านไอทีของ ClickUp
หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใด ๆ ต้องเผชิญคือความปลอดภัยทางไอที. ด้วยข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในคลาวด์มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งบริษัทและลูกค้าก็จำเป็นต้องมั่นใจว่ามาตรการความปลอดภัยทุกอย่างได้ถูกนำมาใช้แล้ว.
อย่างไรก็ตาม การติดตามปัญหานี้อย่างใกล้ชิดนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นพิเศษสำหรับบริษัทขนาดเล็ก เพื่อช่วยรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เราได้สร้างเทมเพลตความปลอดภัยด้านไอที ClickUp ขึ้นมา
เทมเพลตนี้ถูกจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยล่าสุดที่แนะนำโดยศูนย์ความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต(CIS) โดยใช้เทมเพลตนี้ ทีมไอทีของคุณสามารถมั่นใจได้ว่ามาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดได้ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
นอกจากนี้ ด้วยมุมมองบอร์ดที่สะดวก คุณสามารถเห็นได้ว่ามาตรการด้านความปลอดภัยใดบ้างที่ได้ดำเนินการแล้ว กำลังดำเนินการอยู่ หรือยังไม่ได้เริ่มต้น ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถวางแผนเส้นทางที่เป็นไปได้จริงในการรักษาความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ
เทมเพลตบันทึกปัญหาการส่งมอบของ ClickUp
เทมเพลตบันทึกปัญหาการส่งมอบของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการติดตามปัญหาการส่งมอบของพวกเขา
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามและจัดการความล่าช้าหรือความไม่สอดคล้องใด ๆ ในกระบวนการจัดส่งได้ ซึ่งรวมถึงการติดตามสถานะปัจจุบันของแต่ละคำสั่งซื้อ การบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง และการให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความล่าช้าใด ๆ
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานใด ๆ ได้ และให้คุณมีบันทึกปัญหาเดียวเพื่อดึงข้อมูลเมื่อตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าดีเพียงใด คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาการปรับปรุงความเร็วและความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างบริการที่ดีขึ้นได้
9. แม่แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp
สินค้าที่ยอดเยี่ยมถูกสร้างขึ้นจากข้อเสนอแนะที่ดีกว่า เพราะพูดตามตรง ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเริ่ม
ดังนั้น หากคุณต้องการให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณจำเป็นต้องมีวิธีที่ง่ายในการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าในที่เดียวที่สะดวก
ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วเพียงแค่ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUp
เทมเพลตนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมในการรวบรวมและจัดการข้อเสนอแนะจากลูกค้า มันจะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ง่ายขึ้นสำหรับการตอบสนองในเวลาที่เหมาะสมและทำการปรับปรุงตามข้อมูลที่ได้รับ
10. เทมเพลตศูนย์ช่วยเหลือ ClickUp
ไม่มีอะไรทำให้ลูกค้าหงุดหงิดไปกว่าการต้องรอคอยการแก้ไขปัญหา หากเพียงแค่ผ่านไปสองสามวันในขณะที่ตั๋วของพวกเขาถูกทิ้งไว้โดยไม่มีการดำเนินการ ความไม่สะดวกเล็กน้อยอาจกลายเป็นความสูญเสียทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบได้
เพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์นี้ คุณจำเป็นต้องมีศูนย์บริการลูกค้าที่พร้อมรับและแก้ไขปัญหาตั๋วให้เร็วที่สุด
เทมเพลต ClickUp Help Deskเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และจัดการปัญหาต่างๆ ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งจะช่วยทำให้คุณได้รับคะแนนความประทับใจจากลูกค้าและช่วยให้คุณบรรลุOKRs ด้านความสำเร็จของลูกค้าได้
นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมโครงการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลูกค้าของคุณจะได้รับโซลูชันในเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น สิ่งที่อาจเป็นข้อเสียใหญ่ในสายตาของลูกค้าคุณ ก็สามารถกลายเป็นโอกาสให้คุณได้พิสูจน์ว่า เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น คุณจะอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอ
11. แบบฟอร์มติดตามปัญหาห้องปฏิบัติการ Excel
Excel อาจไม่ได้ดูทันสมัยมากนัก แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ถึงพลังของระบบนี้ Excel เป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการติดตามปัญหาเป็นเวลาหลายทศวรรษ และด้วยเหตุผลที่ดี
หากคุณและทีมของคุณคุ้นเคยกับระบบ Excel และต้องการเทมเพลตการติดตามปัญหาที่สามารถผสานรวมกับระบบได้ เทมเพลตนี้คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
เช่นเดียวกับเทมเพลต Excel ส่วนใหญ่ เทมเพลตนี้ค่อนข้างพื้นฐาน มีช่องให้คุณเพิ่มข้อมูล:
- คำชี้แจงปัญหา
- หมายเลขประจำตัว
- ชื่อของเจ้าของ
- การแก้ไขปัญหาในที่สุด
- วันที่ได้รับการแก้ไข
นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มหรือลบคอลัมน์ได้ตามต้องการอย่างง่ายดาย
ดังนั้น หากคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Excel อยู่แล้ว คุณควรลองใช้เทมเพลตง่าย ๆ นี้เพื่อประโยชน์ของคุณเอง
แก้ไขปัญหาการติดตามด้วยเทมเพลตการติดตามปัญหา!
เทมเพลตการติดตามปัญหาที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อพูดถึงการติดตามปัญหาของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ก็มีโซลูชันการติดตามปัญหาที่เหมาะกับคุณและช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
วิธีหนึ่งที่จะใช้เทมเพลตของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการสร้างและใช้งานใน ClickUp ClickUp มาพร้อมกับเทมเพลตสำเร็จรูปนับพันรายการที่ทำงานร่วมกันในระบบของเราทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย อัตโนมัติกระบวนการต่างๆ และเชื่อมโยงการติดตามปัญหาเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณ
ดังนั้นอย่าปล่อยให้การแก้ไขปัญหาทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณช้าลงเริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้และสร้างประสบการณ์ที่ไร้ที่ติให้กับลูกค้าของคุณ