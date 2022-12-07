บล็อก ClickUp
วิธีใช้ Notion สำหรับการจัดการโครงการ (ฐานข้อมูล, แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, CRM)

Greg Swan
Greg SwanContent Manager
7 ธันวาคม 2565

สนใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการด้วย Notionหรือไม่?

ผ่านมาเพียงสี่ปีเท่านั้นนับตั้งแต่ Notion ได้เปิดตัวสู่ตลาด และซอฟต์แวร์นี้ก็สร้างกระแสในวงการได้อย่างน่าประทับใจแล้ว

แต่Notion คืออะไร?

Notion เป็นแอปจดบันทึกที่ทรงพลัง (คล้ายกับ Evernote) และเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมจัดระเบียบงานและเอกสารของพวกเขา

แม้ว่าพื้นที่ทำงานของ Notion จะเหมาะกับการจดบันทึกมากกว่า แต่ก็ยังมีฟีเจอร์บางอย่างที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการงานในโครงการโดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม ว่าฟีเจอร์เหล่านั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดนั้น เป็นเรื่อง อื่น

โชคดีที่เรื่องราวนั้นเริ่มต้นขึ้นที่นี่!

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูว่า Notion ช่วยคุณในการจัดการโครงการอย่างไร ข้อดี ข้อจำกัด และวิธีแก้ไขปัญหาด้วยทางเลือกที่ง่ายกว่า!

มาเริ่มกันเลย

Notion คืออะไร?

แนวคิด
ผ่านทางNotion

Notion คือ พื้นที่ทำงานดิจิทัล ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและภารกิจทั้งหมดของบริษัทได้

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพนี้ช่วยให้คุณสร้างเอกสารและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด Notion ยังสามารถมีบทบาทในการจัดการโครงการได้อีกด้วย

โอ้ และถ้าคุณชอบเล่นเลโก้ตอนเด็ก คุณอาจจะสนใจสิ่งนี้...

Notion มี บล็อก หลากหลายรูปแบบที่สามารถนำมาใช้สร้างเลย์เอาต์และเทมเพลตเฉพาะตัวสำหรับโปรเจกต์ของคุณได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถรวมบล็อกข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างพื้นที่โปรเจกต์ที่มีความเชื่อมโยงและเป็นระบบ

Notion ใช้ทำอะไร?

บริษัทส่วนใหญ่ใช้ Notion เป็นหลักในฐานะแอปจดบันทึกและฐานความรู้ภายในองค์กร

มันถูกใช้ส่วนใหญ่เพื่อ:

  • ร่างแผนโครงการ
  • สร้างและเก็บรักษาคู่มือและบทแนะนำที่สำคัญ
  • สร้างฐานข้อมูล

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ทำงานของ Notion ไม่ได้มีไว้สำหรับทีมเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้โดยใครก็ตามที่ต้องการจัดระเบียบชีวิตของตนเองได้

คุณสามารถทำสิ่งที่น่าสนใจได้มากมาย เช่น การเก็บสูตรอาหารโปรดของคุณ, เป้าหมายส่วนตัว, และอื่น ๆ

คุณสมบัติหลักของระบบบริหารโครงการใน Notion คืออะไร?

แอป Notion อาจดูเหมือนซอฟต์แวร์จัดการโครงการขนาดกะทัดรัด แต่ก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่อีกหลายอย่าง

มาดูสิ่งที่ดีที่สุดที่มันมีให้กัน:

นี่คือวิธีการทำงานของพวกเขา:

1. วิกิ

นี่คือพื้นที่ของ Notion

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถสร้าง 'วิกิ' หรือไดเรกทอรีของเอกสารที่มีทุกสิ่งที่สมาชิกทีมของคุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับบริษัทหรือโครงการของคุณ

เช่นเดียวกับ Google Docs เอกสารแต่ละฉบับรองรับการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์, สแนปช็อตโค้ด, และอื่น ๆ อีกมากมาย. คุณยังสามารถจัดกลุ่มนโยบาย,วัตถุประสงค์ทางอาชีพ, แผนงานของคุณไว้ด้วยกันเพื่อการจัดการความรู้ที่ง่ายขึ้น.

ภาพ acme
ผ่านทาง Notion

2. กระดานคัมบัง

เมื่อคุณกำลังบริหารโครงการ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่ ตลอดเวลา

น่าเสียดายที่ไม่มีลูกแก้ววิเศษที่จะช่วยคุณได้ (ขอโทษนะ นักพยากรณ์ทั้งหลาย)

อย่างไรก็ตาม Notion มีสิ่งที่ดีที่สุดรองลงมา:กระดาน Kanban

กระดานคัมบังจะแสดงสถานะของงานทั้งหมดในโครงการของคุณ ('ต้องทำ', 'กำลังทำ', 'เสร็จแล้ว') และผู้ที่ได้รับมอบหมายงานนั้น เมื่อผู้ใช้ Notion เสร็จสิ้นงานแล้ว พวกเขาสามารถลากและวางการ์ดไปยังคอลัมน์สถานะที่เกี่ยวข้องได้

3. มุมมองฐานข้อมูล Notion

นอกจากกระดานคัมบังแล้ว ฐานข้อมูลของ Notion ยังมีมุมมองหลากหลายสำหรับงานในโครงการของคุณ คุณสามารถดูงานเหล่านั้นได้ในรูปแบบรายการงาน ในมุมมองปฏิทิน ผ่านมุมมองแกลเลอรี หรือในรูปแบบตาราง

ในฐานะที่เป็นประเภทของหน้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ฐานข้อมูล Notion สามารถจินตนาการได้ว่าเป็นสเปรดชีตที่แยกออกมาต่างหาก เมื่อกรอกข้อมูลในฟิลด์ของฐานข้อมูล Notion แต่ละรายการสามารถมีหน้า Notion ของตัวเองได้

4. หน้าโครงการ

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่ละรายการในฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Notion ของคุณจะมีหน้า Notion ที่ เฉพาะเจาะจง หน้า Notion นี้สามารถบรรจุข้อมูลสำคัญและรายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ ได้อย่างครบถ้วน ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับรายละเอียดที่ชัดเจนของทุก ๆ รายการ

งานออกแบบแนวคิด gif
ผ่านทาง Notion

5. กำหนดเวลา

หากคุณต้องการเห็นภาพรวมทั้งหมดของงานและโครงการของคุณ ฟีเจอร์ฐานข้อมูลมุมมองไทม์ไลน์สามารถช่วยให้คุณได้สิ่งนั้น

Timeline เป็นฐานข้อมูลประเภทใหม่ของ Notion ที่ให้คุณและทีมของคุณมีความยืดหยุ่นในการปรับเส้นเวลา ปรับแต่งกระบวนการทำงาน และกรองคุณสมบัติที่จะแสดงหรือซ่อนบนเส้นเวลา

ด้วยมุมมองนี้ คุณจะเห็นโครงการและกำหนดเวลาของคุณในมุมมองที่อ่านง่ายเพียงหนึ่งเดียวครอบคลุมหน่วยเวลาต่างๆ แต่ละโครงการจะถูกจัดวางเป็นบัตร เพียงคลิกที่บัตรเพื่อนำคุณไปยังหน้าโครงการ

6. แม่แบบ

Notion มีแกลเลอรีเทมเพลตที่แสดงหน้าจริงของ Notion ซึ่งออกแบบโดยทีมงานและชุมชนของพวกเขา

เลือกเทมเพลตสำหรับการตลาด การออกแบบ การวางแผน การทำงานแบบ Agile Sprint และอื่นๆ อีกมากมาย และหากคุณรู้สึกอยากทำอะไรแบบฉับพลัน คุณสามารถลองใช้เทมเพลตที่โดดเด่นของพวกเขาได้ที่ Notion Picks หรือเทมเพลตประจำเดือน อย่าลืมว่า: บางเทมเพลตสามารถทดลองใช้ได้ฟรี และบางเทมเพลตเป็นแบบเสียค่าใช้จ่าย

7. แผนภูมิแกนต์

แผนภูมิแกนต์เหมาะสำหรับการแสดงภาพโครงการของคุณบนไทม์ไลน์ และใน Notion คุณสามารถสร้างมุมมองเวลาแบบแกนต์ของคุณเองเพื่อช่วยวางแผนงานและติดตามกำหนดเวลาได้

นี่จะช่วยให้คุณและทีมของคุณมีภาพรวมของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลา ให้คุณมองเห็นปัญหาด้านความจุที่อาจเกิดขึ้นได้ในทันที และปรับวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการลากและวาง

ข้อดีของการเลือกใช้ Notion สำหรับการจัดการโครงการคืออะไร?

แน่นอน Notion มีฟีเจอร์การจัดการโครงการอยู่บ้าง แต่สิ่งที่เน้นเป็นหลักคือการจดบันทึก

หากคุณมีทีมขนาดเล็ก Notion สามารถช่วยคุณได้ในกระบวนการจัดการโครงการ พื้นฐาน เช่น การมอบหมายงาน การเก็บเอกสารโครงการ และการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน แต่นั่นคือทั้งหมด

โบนัส:Notion vs Roam

มาดูกันว่าคุณจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง:

1. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

Notion ช่วยให้คุณเพิ่มความคิดเห็นได้ทุกที่ภายในฐานข้อมูลหรือหน้าโครงการ Notion ยังส่ง การแจ้งเตือน ไปยังสมาชิกในทีมทุกครั้งที่คุณกล่าวถึงพวกเขาในความคิดเห็น

พวกเขาพลาดโอกาสที่จะเรียกมันว่า Notionifications จริงๆ นะ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานบนหน้า Notion เฉพาะหน้าใดหน้าหนึ่ง พร้อมกันกับทีมระยะไกลของคุณได้ ทำให้เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ Google Docs

2. แม่แบบสำหรับทุกสิ่ง

ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้, อินเตอร์เฟซของผู้ใช้ของ Notion นั้นเหมือนกับชุดของเลโก้.

เนื่องจากเหตุนี้ คุณสามารถสร้างหน้าโปรเจกต์ที่กำหนดเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของโปรเจกต์ของคุณได้

อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องทำงานหนัก ด้วยตัวเอง

ผู้ใช้ Notion จำนวนมากได้สร้างแม่แบบโครงการทุกประเภทที่คุณนึกออกแล้ว รวมถึง:

(เราไม่ได้ล้อเล่น)

3. แอปพลิเคชันทรงพลัง

คุณสามารถเข้าถึงทุกฟีเจอร์ของ Notion ได้บนเกือบทุกแพลตฟอร์ม

มีแอป Android, แอป iOS, แอปเดสก์ท็อป (Mac และ Windows) และยังมีส่วนขยาย Chrome อีกด้วย

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด

เช่นเดียวกับ Evernote web clipper, ปลั๊กอินเว็บเบราว์เซอร์ของ Notion ให้คุณสามารถเก็บคลิปหน้าเว็บ, บทความ, ลิงก์, หรือรูปภาพไว้ใน Notion workspace ของคุณได้

โบนัส:Coda Vs. Notion

4. การจัดการระบบ CRM ของ Notion

มุมมองฐานข้อมูลของ Notion ทำให้เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการจัดการรายชื่อติดต่อ CRMแอปนี้มีเทมเพลต CRMที่คุณสามารถคัดลอกได้โดยมีฟิลด์หมวดหมู่เป็นพื้นฐาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Notion ได้เพิ่มการเชื่อมต่อกับ Zapier เพื่อให้คุณสามารถนำข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาใส่ใน CRM ของ Notion ได้

ใน Notion CRM ของคุณ นำเข้าไฟล์ CSV เพิ่มแท็กผู้ติดต่อ กรอกที่อยู่อีเมล และเปลี่ยนขั้นตอนในกระบวนการ

โบนัส:เปรียบเทียบ Notion กับ OneNote!

Notion ดีสำหรับการจัดการโครงการหรือไม่?

แม้ว่า Notion จะมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์บางประการสำหรับการจัดการโครงการ แต่ก็มี ขาด ฟังก์ชันหลัก หลายอย่างที่คุณจะพบในซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ดูสิ, Notion เป็นแอปจดบันทึกที่ ยอดเยี่ยม แต่ ไม่เพียงพอ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่ครอบคลุม คุณอาจต้องมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Notion

นี่คือข้อเสียบางประการของการเลือกใช้ Notion สำหรับการจัดการโครงการ:

(คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังข้อเสียเฉพาะ)

  1. อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อน
  2. คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายที่จำกัด
  3. ไม่มีการแสดงภาพการพึ่งพา
  4. ไม่มีระบบรายงานในตัว
  5. งานที่ยากต่อการทำให้เป็นอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การวิเคราะห์การจัดการโครงการ Notion นี้ยังแสดงให้เห็นว่า ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเฉพาะทาง เช่น ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดที่คุณอาจพบเจอกับ Notion ได้อย่างไร

ClickUp คืออะไร?

อุปกรณ์ ClickUp บน Alexa, แล็ปท็อป และ iPad

ClickUp คือเครื่องมือจัดการโครงการ ระยะไกลชั้นนำของโลก

ด้วยคุณสมบัติมากมาย มันมีทุกสิ่งที่ทีมภายในหรือทีมระยะไกลต้องการเพื่อ ดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ

ตอนนี้ มาดูข้อจำกัดหลักของ Notion และวิธีที่ ClickUp แก้ไขข้อจำกัดเหล่านั้นกัน:

1. อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อน

Notion เปรียบเสมือนปืนใหญ่ที่ทำจากแก้ว

มันอาจทรงพลัง แต่จุดแข็งที่สุดของมันก็คือจุดอ่อนที่สุดของมันเช่นกัน

นี่คือสิ่งที่เราหมายถึง:

ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้บล็อกของมันเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของมันอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การค้นหาวิธีใช้บล็อกและเทมเพลตทั้งหมดนี้อาจทำให้ผู้ใช้ Notion ส่วนใหญ่รู้สึกท่วมท้นได้

มันเหมือนกับการเปิดชุดเลโก้ 10,000 ชิ้นออกมาพร้อมกัน

คุณมีทุกส่วนที่คุณต้องการแล้ว

วิธีแก้ปัญหา #1: การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย

คุณไม่จำเป็นต้องแก้ปริศนาเพื่อใช้เครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่เรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้

คุณ ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายวันในการสอนทีมโครงการของคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้ ClickUp

สิ่งที่คุณต้องการคือคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วของเรา.

มีทุกสิ่งที่ทีมของคุณจำเป็นต้องรู้ก่อนที่พวกเขาจะสร้างงานแรกใน ClickUp

หมายเหตุ: หากคุณกำลังย้ายข้อมูลจากแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น เช่นBasecamp, WrikeหรือJira คุณสามารถนำเข้าข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆคลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการ

วิธีแก้ปัญหา #2: คำสั่งตัด

Psst.อยากรู้เคล็ดลับสั้นๆ ที่จะช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างราบรื่นไหม?

ClickUp มีคำสั่งผ่านเครื่องหมายทับหรือคีย์ลัดในตัวสำหรับเกือบทุกอย่าง

นี่เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างจากทางลัดกว่า 50 รายการของเรา:

  • /a : มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
  • /s: เปลี่ยนสถานะงาน
  • /cl : ปิดงาน
  • /in : เพิ่มโค้ดสั้น ๆ แบบอินไลน์

วิธีแก้ปัญหาที่ 3: พื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้าง

เนื่องจากพื้นที่ทำงานของ Notion ไม่มีโครงสร้างที่กำหนดไว้ คุณอาจติดอยู่ในเขาวงกตของหน้าต่าง ฐานข้อมูล และงานต่าง ๆ เป็นเวลาหลายชั่วโมง

ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกแบบนี้:

หากคุณต้องการให้การจัดการงานง่ายขึ้น คุณจะต้องสร้างฐานข้อมูล Notion ที่เชื่อมโยงซึ่งมีงานทั้งหมดของคุณและโครงการหลายโครงการ

แต่ถ้าถามเรา นั่นมัน งาน มากเกินไปนะ

มีวิธีที่ ง่ายกว่า

ClickUp มีโครงสร้างลำดับชั้นที่เรียบง่ายซึ่งทำหน้าที่เป็นแผนที่ขณะที่คุณกำลังนำทางผ่านพื้นที่ทำงานแบบรวมของคุณ

พื้นที่ทำงาน > พื้นที่ > โฟลเดอร์ > รายการ > งาน > งานย่อย > รายการตรวจสอบ

ลำดับชั้นใน ClickUp gif

นี่คือวิธีการทำงานของพวกเขา:

พื้นที่ทำงาน: ระดับสูงสุดที่คุณสามารถแบ่งบริษัทของคุณออกเป็นทีมได้

พื้นที่: นี่คือแผนกหลัก เช่น "การตลาด" หรือ "ทรัพยากรบุคคล"

โฟลเดอร์: ใช้สำหรับจัดเก็บรายการ/กลุ่มของโครงการ

รายการ: นี่คือที่ที่โครงการแต่ละรายการจะถูกแสดง

งาน: แต่ละหน้างานมีงานย่อย คำอธิบาย ความคิดเห็น และอื่นๆ ของตัวเอง

งานย่อย: งานใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้

รายการตรวจสอบ: มีอยู่ภายในงานหรืองานย่อย

2. คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายที่จำกัด

คุณสามารถสร้างหน้า Notion ที่สวยงามเพื่อวางแผนเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้... แต่มีปัญหาอยู่เพียงอย่างเดียว

ไม่มีวิธีใดที่จะติดตามความคืบหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายได้

ใช่ คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบของวัตถุประสงค์ได้

แต่คุณก็ไม่สามารถเห็นได้ว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นมากแค่ไหนเช่นกัน

นี่อาจทำให้รู้สึกหมดกำลังใจได้

วิธีแก้ไข:ClickUp เป้าหมาย

ต่างจาก Notion เป้าหมายของ ClickUp ไม่ใช่แค่คำที่เขียนบนหน้ากระดาษ

เป้าหมาย เป็นภาชนะระดับสูงที่ถูกแบ่งย่อยออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยที่เรียกว่า เป้าหมาย

คุณสามารถวัดเป้าหมายได้ด้วยหน่วยต่าง ๆ เช่น ตัวเลข, สกุลเงิน, จริง/เท็จ, และรายการงาน.

เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว ClickUp จะอัปเดตเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าโดยอัตโนมัติและแสดงให้คุณเห็นว่าคุณใกล้ถึงเป้าหมายมากเพียงใด

เป้าหมายคลิกอัพ

3. ไม่มีการแสดงภาพการพึ่งพา

หนึ่งในส่วนหลักของการบริหารโครงการคือการติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อกำหนดว่าคุณสามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้หรือไม่

คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร?

คุณจะต้องมีไทม์ไลน์ของโครงการหรือแผนภูมิแกนต์ที่แสดงลำดับของงานที่ต้องทำเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์

และแม้ว่า Notion จะได้ตอบสนองความต้องการนี้ เป็นส่วนใหญ่ ในช่วงปลายปี 2020 ด้วยมุมมอง Timeline ของพวกเขา แต่ก็ยังขาดองค์ประกอบสำคัญในการจัดการโครงการที่ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น: การจัดการการพึ่งพา

ซึ่งหมายความว่า แม้ว่าคุณจะสามารถเห็นได้ว่างานแต่ละอย่างเริ่มต้นและคาดว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดแต่การจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอาศัยการมองเห็นความสัมพันธ์และการพึ่งพาซึ่งกันและกันนั้นไม่สามารถทำได้...ซึ่งอาจนำไปสู่ความสับสนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วิธีแก้ปัญหา #1:แผนภูมิแกนต์

แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpแสดงงานโครงการทั้งหมดบนไทม์ไลน์ที่มีวันที่อย่างเรียบร้อย

ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบว่างานใดบ้างที่คาดว่าจะต้องทำให้เสร็จและภายในเมื่อใด

นอกจากนี้ยังแสดงวิธีการที่งานต่างๆ เชื่อมโยง กันด้วยการพึ่งพาของงาน

เพียงแค่ลากเส้นระหว่างสองงานเช่นนี้ และ บูม คุณก็ได้สร้างงานที่ขึ้นต่อกันแล้ว

การพึ่งพาของงานใน ClickUp

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด; แผนภูมิแกนต์เหล่านี้ยังแสดงเส้นทางการทำงานที่สำคัญของคุณอีกด้วย

หมายเหตุ: นี่คือรายการงานสำคัญที่ต้องทำให้เสร็จเพื่อให้ทันกำหนดเวลาของคุณ

โบนัส:แม่แบบเส้นทางวิกฤต

วิธีแก้ปัญหา #2:มุมมองตามเวลา

หากคุณกำลังวางแผนที่จะสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์: เลือกใช้มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp

มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพงานโครงการ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาได้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาได้อย่างใกล้ชิด

คุณยังสามารถใช้เพื่อจัดกลุ่มงานตามสมาชิกในทีมได้อีกด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครมีภาระงานมากเกินไปจากรายการงานที่ยาวไม่สิ้นสุด

มุมมองไทม์ไลน์ใน ClickUp

4. ไม่มีระบบรายงานในตัว

เครื่องมือการจัดการโครงการใหม่เกือบทุกตัวให้คุณติดตามประสิทธิภาพของทีมคุณผ่านรายงาน

Notion มีรายงานหรือไม่?

พื้นที่ทำงานแบบรวมนี้ไม่มีฟีเจอร์รายงานในตัว อย่างไรก็ตาม มีแอปรายงานจากบุคคลที่สามสำหรับ Notion

แม้ว่าจะมีแผนภูมิที่น่าสนใจอยู่บ้าง แต่ก็มาพร้อมกับราคาที่สูงมาก

ในความเป็นจริง แผน 'ส่วนบุคคล' สำหรับแอปการรายงานนั้น ($19/เดือน) แพงเกือบห้าเท่าของแผน Pro ของ Notion!

วิธีแก้ไข: แดชบอร์ด

แดชบอร์ดที่ทรงพลังของ ClickUp ที่ ติดตั้งมาในตัว ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลโครงการของคุณได้ โดยไม่ต้อง ใช้แอปอื่น

นี่คือตัวชี้วัดโครงการแบบ Agile ที่คุณสามารถติดตามได้ด้วยแดชบอร์ด:

แดชบอร์ดคลิกอัพ

5. ยากต่อการทำงานอัตโนมัติ

แม้ว่า Notion จะไม่มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ แต่คุณสามารถ ใช้โค้ดและสูตรเพื่อช่วยคุณได้

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ คุณจะต้องค้นหาสูตรที่ถูกต้องผ่านการทดลองและแก้ไขข้อผิดพลาด

มันเหมือนกับการเล่นกับสารเคมีในห้องทดลอง

คุณไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ผลลัพธ์อาจเลวร้ายได้ ส่วนใหญ่แล้ว

วิธีแก้ไข: การอัตโนมัติของงาน

โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องทดลองใช้ ClickUp

คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงระบบอัตโนมัติ ที่สร้างไว้ล่วงหน้าประมาณ 50+ระบบ ซึ่ง ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการทำงานซ้ำๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:

  • มอบหมายงานให้บุคคล
  • เปลี่ยนงานให้เป็นลำดับความสำคัญสูงเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่ง
  • เปลี่ยนรายการงานเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง

และหากคุณไม่พบระบบอัตโนมัติที่ต้องการ คุณสามารถสร้างของคุณเองได้!

(โดยไม่มีระเบิดใดๆ เกิดขึ้นแน่นอน)

ระบบอัตโนมัติใน ClickUp

แต่เดี๋ยวก่อน

แล้วสิ่งที่ Notion ทำได้ดีมากล่ะ อย่างเช่น การจดบันทึก?

ClickUp สามารถจัดการทุกอย่างที่ Notion ทำได้หรือไม่?

แน่นอนครับ!

ฟีเจอร์ Notepad ของ ClickUp ช่วยให้คุณจดบันทึกไอเดียทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว (โดยเฉพาะไอเดียที่ผุดขึ้นมาตอนตีสาม) เพื่อให้คุณสามารถแปลงไอเดียเหล่านั้นเป็นงานที่ทำได้จริงในภายหลัง

คุณยังสามารถ:

  • สร้างรายการตรวจสอบ
  • เพิ่มการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ เช่น ตัวหนา, ตัวเอียง, ใต้เส้น, เป็นต้น
  • พิมพ์บันทึกของคุณ
  • แชร์กับทีมของคุณได้ทันที
Notepad ใน ClickUp

แล้ววิกิล่ะ?

เราได้พวกเขามาด้วย!

ClickUp ช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูล Wiki แบบไดนามิกด้วยClickUp Docs

และเนื่องจากเอกสารแต่ละฉบับถูกเก็บไว้พร้อมกับพื้นที่โครงการของคุณ คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

ด้วย Docs คุณยังสามารถ:

  • เชื่อมต่องาน โครงการ และเอกสารอื่นๆ ของคุณเข้าด้วยกันด้วยความสัมพันธ์ เพื่อทำการอัปเดตอย่างรวดเร็วและเก็บงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • ทำงานร่วมกันบนไฟล์กับทีมของคุณผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทม์
  • จัดวางหน้าภายในเอกสารเหมือนใน Notion
  • ฝังลิงก์, วิดีโอ YouTube, รูปภาพ และอื่นๆ
  • ปรับแต่งผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารแต่ละฉบับ
  • เปิดใช้งานการตั้งค่าผู้เขียนเพื่อแสดงผู้สร้างเอกสารและผู้มีส่วนร่วม
  • เลือกภาพหน้าปกแบบกำหนดเองจากแกลเลอรี, เดสก์ท็อปของคุณ, ลิงก์, หรือไลบรารี Unsplash
  • ปรับขนาดตัวอักษร (เล็ก ปกติ ใหญ่) เพื่อให้อ่านง่าย
  • สลับวิดเจ็ตหน้าย่อยที่ด้านบนของหน้าเพื่อเข้าถึงหน้าย่อยทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
  • ขยายสถิติเพื่อดูจำนวนคำ ตัวอักษร และเวลาในการอ่าน
  • ให้เอกสารของคุณถูกจัดทำดัชนีโดย Google เพื่อปรากฏในผลการค้นหา
  • ลากและวางส่วนต่าง ๆ ของเอกสารของคุณเพื่อจัดระเบียบลักษณะการปรากฏ
เอกสารใน ClickUp

แอปจัดการโครงการบนมือถือที่ทรงพลัง:จัดการทีมของคุณได้จากทุกที่ แม้แต่ บนโซฟาของคุณ

สรุป

ดังนั้น คุณควรเลือกใช้ Notion สำหรับ การจัดการโครงการ หรือไม่?

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Notion เป็นแอปจัดการความรู้และจดบันทึกที่ยอดเยี่ยม

แต่เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการ มันค่อนข้างจำกัด

มันขาดคุณสมบัติหลักหลายประการที่มีอยู่แล้วในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเฉพาะทาง เช่น ClickUp

เครื่องมือเช่น ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลที่ละเอียดเหมือนNotion ได้เท่านั้น แต่ยังมอบคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการทีมและโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น รับ ClickUp ฟรีวันนี้แล้วปล่อยให้ประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณพุ่งทะยานสู่ดวงดาว!